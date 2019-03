Matinal SER (31/03/2019)

Voz 1024 00:00 esta madrugada hemos adelantaba los relojes entramos así en el horario de verano ya son las siete de la mañana las seis en Canarias

Voz 1 00:10 matinal

Voz 2 00:11 en ese

Voz 1024 00:16 en rindieron hola qué tal buenos días y bienvenidos al domingo más corto del año seguimos cambiando la hora aplicando medidas para el ahorro de energía aprobadas durante el siglo pasado seguimos y seguiremos cambiando la hora al menos durante un par de años más aunque ya está abierto en Bruselas el debate sobre dejar de hacerlo de hecho en España tenemos un doble debate dejarle cambiar la hora Equal debemos dejar porque por huso horario nos corresponde la del meridiano de Greenwich es decir la hora del Reino Unido que es la misma que aplica a nuestro vecinos de Portugal ellos que también comparten como nosotros península ibérica la hora que hoy perdemos sí que volveremos a recuperar en octubre no es el único tiempo que semana a dejar hoy por el cambio a los perjuicios para la salud que tiene ese trastoque según los expertos perder horas el uso por la mañana para ganar las por la tarde se suma hoy el tiempo que vamos a perder en poner en hora todos los relojes que no se han cambiado automáticamente que no todo son móviles y que no todo son ordenadores nos olvide por ejemplo lo del despertador del reloj del microondas quizá alguien conserve Un vídeo bueno pues también el reloj de la pared de la cocina también esta reloj del coche bueno todo por cambiar con la hora adelantada el día que corre peligro usted de llegar una hora tarde queríamos destacar en la portada esta última hora de una jornada en la que será protagoniza la España en la que se detuvo el tiempo y que se quedó anclada en el pasado para medio día está prevista en Madrid una manifestación que se espera masiva y que vas a protagonizar a por los habitantes de las zonas más despobladas en nuestro país en cinco minutos abrimos líneas con Aragón Castilla y León para contarles que demanda esta revuelta de la España vacía ya antes repasamos más noticias de la mañana en la SER con Carlos Sevilla Carlos buenos días

Voz 0706 02:01 qué tal buenos días el presidente de Brasil comienza hoy una visita oficial a Israel en la que podría anunciar la apertura de una oficina de negocios en Jerusalén antes de decidir si traslada a esta ciudad su embajada como ya hizo Donald Trump la visita de Jair Bolsonaro se produce después de que cuatro palestinos murieran en la frontera de Gaza por los disparos del Ejército israelí en las protestas del primer aniversario de la gran marcha del retorno

Voz 1024 02:22 Papa estrecha lazos con el mundo musulmán durante su visita a Marruecos

Voz 0706 02:25 donde también ha rechazado las expulsiones colectivas de personas migrantes además en un encuentro con periodistas españoles el pontífice ha asegurado que le gustaría venir a nuestro país aunque ha señalado que lo hará cuando haya paz al ser preguntado a qué se refería con esta expresión Francisco dijo en tono de broma que él habla de manera críptica

Voz 1024 02:41 el gobierno de Maduro atribuye ataques terroristas los apagones de los últimos días

Voz 0706 02:46 según el ministro de Comunicación venezolano los cortes del viernes y del sábado se produjeron por dos ataques programados y sincronizados contra instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional con el objetivo de desestabilizar el suministro energético en el país la oposición responsabiliza de los apagones a la corrupción y al desvío de recursos destinados al sector eléctrico en los últimos años

Voz 1024 03:04 varios ministros británicos amenazan con dimitir si no se cumplen sus expectativas para el Brexit

Voz 0706 03:08 lo publica hoy el semanario The Sunday Times seis miembros del gabinete de Theresa May partidarios de permanecer en la Unión Europea emitirán si se produce una salida sin acuerdo en caso de que May solicite una prórroga del Brexit o pacte una aún una unión aduanera con Bruselas serán los ministros favorables a la desconexión quiénes renunciarán al cargo

Voz 1024 03:24 en los deportes goleada del Atlético al Alavés en Vitoria del Barça en el derbi Aitor González buenos días

Voz 1680 03:30 qué tal buenos días dos goles de Messi que ya suma treinta y uno en Liga le dieron a los de Valverde el triunfo dos cero ante el Espanyol para dar un paso más hacia el título por detrás a diez puntos el Atlético consiguió una amplia victoria Mendizorroza cero cuatro gracias a los tantos de Saúl Costa Morata y Thomas y además Getafe cero Leganés dos Celta tres Villarreal dos en el regreso triunfal de Yagüe Aspas que con un doblete deja a los gallegos a un punto de la salvación para hoy Levante Éibar a las doce Rayo Betis a las dos Sevilla Valencia las cuatro y cuarto Valladolid Real Sociedad a las seis y media irreal Madrid Huesca a las veinte cuarenta y cinco con varias rotaciones en la convocatoria de Zidane Domingo también de motor Gran Premio de Bahrein de Fórmula uno a las cinco y diez de la tarde Leclerc en la pole y Carlos Sainz séptimo y en motociclismo Gran Premio de Argentina desde las cinco en las carreras a las ocho la de Moto GP con Marc Márquez en la primera plaza de la Paz

Voz 1024 04:18 con el fin de mes no sólo ha cambiado la hora sino también el tiempo tu vida rollo buenos días

Voz 0159 04:23 buenos días hoy domingo por fin llegan las lluvias a la mayor parte de la mitad sur del país esas lluvias serán fuertes especialmente en Alicante en Valencia y en la mayor parte de Andalucía podrán extenderse a Extremadura sur de Castilla La Mancha Baleares llegar incluso al Sistema Central en el norte llegarán las nubes pero en general sin lluvia salvo chubascos débiles en zonas montañosas de Castilla y León del Pirineo el tiempo sigue revuelto en Canarias y las temperaturas máximas bajarán en el Mediterráneo y en la mitad sur creándose entorno a los quince grados en la Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha se mantendrán en torno a los veinte grados en el norte y en Andalucía

Voz 1024 04:57 así amanece hoy más tarde este domingo treinta y uno de marzo a las siete y cinco de la mañana seis y cinco de la mañana en Canarias recuerde hasta y media en punto noticias

Voz 1 05:08 en ese corsé Antonio Piñero hoy entra de lleno en la precampaña

Voz 1024 05:12 en uno de los grandes temas de debate nuestro país noventa colectivos de veintitrés provincias viajan a esta hora en tren en autobús en coche rumbo a la capital para manifestar en Madrid la que han denominado como revuelta de la España vacía España dos mil diecinueve el treinta por ciento del territorio nacional alberga al noventa por ciento de los habitantes la mitad del país tiene unos doce por kilómetro cuadrado en el ochenta por ciento de los municipios de Castilla y León viven menos de quinientas personas en Aragón cerca de doscientos pueblos están habitados solamente por cien vecinos o menos en catorce de ellos en catorce pueblos aragoneses dará media supera los sesenta y cinco años los primeros colectivos convocantes esta marcha de hoy esta marcha por la España vacía nada fueron Soria Soria y Teruel Teruel Existe ser Teruel Concha Hernández ser pocos no resta

Voz 4 06:26 la derechos esta es la frase que resume los problemas que sufren los ciudadanos que han elegido el medio rural para vivir problemas que acrecientan la brecha en el medio urbano y que Begoña Sierra vecina de Moscardó en en la sierra de Albarracín explicaba con este ejemplo

Voz 5 06:39 cómo puede estar Un pueblo una semana entera sin cobertura de móvil no yo muchas veces cuando pasa eso me pregunto qué pasaría si en un barrio grande de Madrid estuvieran sin cobertura de móvil durante una semana hecho saldría abriría todos los telediarios pasan un pueblo y no pasa nada

Voz 4 06:56 a la exigencia de infraestructuras por carretera ferrocarril y de comunicación digital que permitan revertir esta situación suman la discriminación fiscal positiva que asiente población o también recuperar el empleo público que se ha perdido en las últimas décadas José es empresario de Alcalá de la Selva

Voz 1680 07:13 una de las causas también

Voz 6 07:16 a la que el empleo público va desapareciendo de de las zonas rurales muchas veces y acaban los pocos que quedan acaban viniendo gente que se desplaza a diario maestros médicos antes vivían los pueblos ahora ya no los pueblos

Voz 4 07:32 para los afectados el decálogo de problemas que profundizan en este desequilibrio territorial se acentúa si el futuro no cuenta con las garantías de un pacto de Estado con financiación económica que permita acabar con estas desigualdades territorial

Voz 1024 07:44 les nos jóvenes abandonan el interior ante la falta de un trabajo porque también escasea los servicios porque además Isquierda tienen un acceso digno a Internet hablamos de las llamadas zonas blancas de las que ha sido testigo también paciente víctima nuestro compañero de Radio León Julio Guerra

Voz 1084 08:03 en Caín León descargarse un capítulo de una serie se podría hacer en once horas con su conexión dos G eso en teoría

Voz 0706 08:10 la porque en la práctica es imposible

Voz 7 08:13 sí pero no porque yo no sé es nada a las ocho de la mañana yo me levanto Caín intento conectar me comentó soy no hay manera de conectarse

Voz 1084 08:21 venta su alcalde pedáneo Marino Pérez Caín es el inicio de la Ruta del Cares por donde cada año pasan unas doscientas mil personas allí la cobertura cuando la hay porque han llegado a pasar semanas sin nada de cobertura cuando la hay es mínima en ocasiones no se puede llamar ni al servicio de emergencias

Voz 8 08:36 pese a que la gente se tiene que desplazar hasta encontrar en la cobertura del ciento doce cobertura ciento doce no significa cobertura de Movistar para poder hacer una llamada normal vital solamente del ciento doce para mejor

Voz 1084 08:47 otro pueblo muy visitados Peñalba de Santiago en el Bierzo una localidad por la que en Semana Santa pasan unas diez mil personas y en la que sólo se pueden conectar a la vez nueve teléfonos móviles sólo para llamar por supuesto nada de Internet en Peñalba más de una y dos veces los restaurantes han permitido a sus clientes irse sin pagar

Voz 9 09:05 no pueden ni pagar con una tarjeta de crédito porque no funcionan los atajos los muchísimas queda un poco al buen criterio de el industrial restauradores las zonas que aún confía en el cliente Isidro bolas en la transferencia

Voz 1084 09:21 habla José Neira secretario de la Asociación de Vecinos Valle del Silencio que conoce una alternativa en la zona para conectarse a Internet

Voz 9 09:27 tienes la fuerza y el interés de subir al pico el coro que su monta que está al lado de Peñalba ahí si tienes cobertura pero para subir hasta allí hay que haber desayunado comido intentado muy bien

Voz 1084 09:40 en Internet ni teléfono ni parte de la televisión al municipio de San Emiliano les han prometido a los canales autonómicos pero de momento nada así que para informarse de los asuntos locales sólo les queda la radio pública

Voz 10 09:52 y la SER aunque justita el alcalde Basilio Barriada

Voz 1084 09:55 explica que la Junta de Castilla y León ofrece ayudas para el acceso a Internet Manuel rural que de momento no llegan tiene muy poco dinero en otro nunca y es que mientras en Madrid Barcelona la gente busca experiencias exóticas de desconexión en el mundo rural casi dos millones de personas están más que acostumbrados a que este sonido

Voz 10 10:14 les pueda amargar el dijésemos que una buena conexión con León

Voz 1024 10:20 si alcanza la cobertura tiene más información de la protesta protagonizada por la España vacía da en nuestra página web en Cadena Ser punto com el debate de la despoblación se mete de lleno en una precampaña marcada por el discurso territorial y por la situación en Cataluña es el eje de la entrevista que ha concedido al presidente el Gobierno a El Periódico según Pedro Sánchez una nueva quiebra unilateral llevaría a otro ciento cincuenta y cinco

Voz 11 10:43 no estoy de la Generalitat de Cataluña vuelve a la unilateralidad pues el Gobierno de España lógicamente actuará actuará con serenidad con sosiego lo hará también desde un punto de vista proporcional a la al desafío que se plantea pero desde luego no está en nuestro ánimo nuestro ánimo está justo lo contrario pero no hay que resolver los problemas hay que curar las heridas lo hay que seguir ahondando en las heridas como está planteando por un lado el independentismo y por otro lado lo está haciendo también eh

Voz 1024 11:11 hoy también buscaremos las reacciones a las palabras de ayer tras un mitin de uno de los portavoces el partido de Macron en Francia se llama Estanislao Ghedini y reveló diálogos útiles con el PSOE dijo que pueden allanar un pacto tras las europeas Un pacto que iría más allá de ciudadanos que como saben es su aliado tradicional en España miedos las novedades de esta precampaña de las últimas horas aquí el anuncio que hacía anoche Albert Rivera en La Sexta

Voz 0040 11:35 de las primeras medidas de mi gobierno será convertir por Leila una ley nacional de parejas de hecho que tengan los mismos derechos que un matrimonio por qué porque pueden tener que acceder a ser familia numerosa porque no porque no pueden tener derecho a hacer la declaración de renta conjunta si les interesa es decir en un país moderno en dos mil diecinueve que España es un país progresista que ha ido dando pasos me parece que este es un paso fundamental equiparar las parejas de hecho a los matrimonios

Voz 1024 12:01 esto es muy importante pero sepan que no es nuevo al menos ya hace un par de años con el PP en el Gobierno Ciudadanos y el PSOE negociaron un texto en esta línea que estaba impulsado por Podemos en la Comisión de Hacienda del Congreso Pablo Iglesias por su parte de las últimas horas ha seguido este fin de semana buscando la equis de la policía patriótica la

Voz 12 12:20 gente lo sabe la gente es idiota quién puede responder a la pregunta de quiénes serán los que daban las órdenes había un ministro dando las órdenes había una precisa ex vicepresidenta del Gobierno dando las órdenes había un presidente del Gobierno dando las órdenes o actuaban por su cuenta esos policías se creen que la gente es idiota y que la gente no lo sabe

Voz 1024 12:43 es el rápido resumen de una jornada de mítines más marcada por el llamamiento general de los principales partidos al voto útil una idea en la que insiste también Pablo Casado en estos términos

Voz 13 12:53 yo quiero hacerle presidente de todos los españoles de los que me votan y los que no me votan de los que estáis aquí sentados de los que están fuera pero también de los que nunca vendrían un acto en el que yo hablara de aquellos que me han insultado cuando vamos a lo mejor a Cataluña eso asaltan los independentistas de aquellos que incluso nos han deseado la muerte en las redes sociales

Voz 1024 13:14 elevando el tono se caldeó el sábado en la Ciudad Condal ante la presencia de la ultraderecha en un mitin que pretendió contrarrestar una marcha anti Vox que acabó en cargas policiales Radio Barcelona Álvarez

Voz 1733 13:25 sí son siete los detenidos en total tres de ellos estarían relacionados con la agresión a una mujer que llevaba una bandera española en la mano además los enfrentamientos de manifestantes de la órbita de la CUP con los Mossos d'Esquadra deja por lo menos cinco heridos entre ellos un agente de la policía catalana todo esto mientras Vox celebraba un acto ante mil quinientas personas muy alejado por lo tanto de la intención del partido de Abascal de convertirlo en una demostración de fuerza en la capital de Cataluña supuesto terreno hostil para Vox

Voz 1024 13:57 matinal Cadena Ser del domingo camino de las siete y cuarto de la mañana seis y cuarto de la mañana en Canarias el Exterior Oriente Próximo al menos tres palestinos murieron dos de ellos menores en la masiva protesta convocada en Gaza para conmemorar el primer aniversario de la gran marcha del retorno corresponsal en Jerusalén batirse con Berriz

Voz 1140 14:14 la imagen es prácticamente la misma desde hace un año miles de palestinos se manifiestan frente a la valla de separación con Israel en distintos puntos de la franja de Gaza a cien o doscientos metros los soldados israelíes están listos para responder con balas a quien intente acercarse demasiado cruzar la valla o lanzar artefactos Esplá si vos ayer más de cuarenta mil palestinos acudieron a protestar en el primer aniversario de estas protestas una fecha en la que los balances son inevitables y recuerdan que no se ha conseguido nada con estas manifestaciones sólo la muerte de doscientos palestinos y heridas para más de seis mil Muchos esperaban un baño de sangre ayer pero se equivocaron el movimiento islamista Hamás que gobierna en Gaza cumplió su parte del trato mantuvo a los jóvenes a una distancia prudencial mientras tanto siguen las negociaciones con la mediación egipcia para que Israel alivie con medidas concretas el bloqueo que impone sobre Gaza y los movimientos armados de Gaza dejen de lanzar proyectiles hacia Israel

Voz 1024 15:16 cerramos líneas con Jerusalén ciudad consideraba ayer por el Papa Francisco el Rey de Marruecos Mohamed VI como patrimonio común de las tres religiones monoteístas un avance más del obispo de Roma con el universo musulmán siguiendo la visita marroquí del Papa está en Rabat Sonia Moreno

Voz 0270 15:32 el Papa Francisco empieza hoy su segundo día de viaje oficial a Marruecos con una visita a un centro rural de servicios sociales en la localidad de Temara donde tres hermanas españolas dan de comer a niños pobres enseñan a alumnos con dificultades ya mujeres analfabetas y además se dedican al cuidado de quemados después volverá a Rabat para reunirse con los cristianos en la catedral tras la comida oficiará una misa la primera en español en el complejo Mulay de la ida y se trasladará al aeropuerto para volver al Vaticano a las cinco de la tarde el viaje oficial ha estado marcado por el diálogo interreligioso y la atención a los inmigrantes a quienes dedicó gran parte de

Voz 4 16:05 sus dos discursos pidió reflexión a los marroquíes ya

Voz 0270 16:08 africanos que se acercaron a saludarle en la torre de Hassan en su encuentro con el rey Mohamed VI

Voz 14 16:13 la grave crisis inmigratoria se hoy migratoria como estamos afrontando una llamada urgente para que todos busquemos los medios concretos para erradicar las causas que obligan a tantas personas a dejar su país su familia encontrarse frecuentemente marginadas y rechazadas de Soma al final de Ciutat Vella

Voz 0270 16:30 los marroquíes se sienten alargados con la visita del Papa Francisco la segunda en un país árabe musulmán y la segunda también de un Pontífice al país tras el viaje de Juan Pablo II en mil novecientos ochenta y cinco

Voz 1024 16:41 mientras en la vecina Argelia el Ejército insiste en pedir la cabeza a esa política del presidente que Buteflika sea inhabilitado la ampliamos con José Luis García Íñiguez

Voz 1061 16:49 el jefe del Ejército argelino ha vuelto a reiterar este sábado lo que ya había pedido días atrás que el presidente Buteflika se ha inhabilitado por razones de salud en virtud del artículo ciento dos de la Constitución según un comunicado del máximo responsable de las Fuerzas Armadas hay una conspiración contra el Ejército mientras que otros oponentes intentan socavar a los militares denuncia a la petición para inhabilitar a Buteflika se han unido ciento cincuenta altos miembros del Frente de Liberación Nacional el partido del presidente estos dirigentes forman parte del comité central de la formación han exigido la renuncia de Buteflika sin no tiene intención de aspirar a un cargo porque consideran que lo mejor para él y para el país es que salga por la puerta principal los ciudadanos y la oposición desconfían de estas peticiones para inhabilitar a Buteflika porque creen que es el propio régimen quién intenta sucederse a sí

Voz 1024 17:38 mismo Francia no le quita ojo a la situación en su antigua colonia mientras hace balance del acto veinte de la vigésima jornada de protestas de los chalecos amarillos menos tensas y con una participación a la baja incluso de alguna de las pioneras este movimiento corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 17:53 desde el principio destacó la presencia de mujeres entre los chalecos amarillos algunas de las más mediáticas como incluir clavaba sean de treinta y un años llegó a figurar en cabeza de una lista para las europeas de chalecos pero ha renunciado tras ser agredida insultada denuncia la deriva sexista y violenta del movimiento

Voz 1 18:10 venga bien

Voz 0390 18:13 cómo es muy machista con gran connotación sexista de dicen cosas como vete a hacer el menaje a ocupar de los niños sólo entienden la violencia y el combate yo ya no voy a las manifestaciones tengo miedo alerta también de la intromisión de los partidos más extremistas si los chalecos están muy influidos por la Francis sumisa por la extrema derecha de Le Pen me he cruzado con ellos en las manifestaciones y curiosamente a ellos nunca les pasa nada tienen de ayudas muy revelador separada y madre de dos sí hijos le va va ser sigue creyendo que las reivindicaciones de los chalecos reflejan un profundo malestar el de la gente como ella cuidadora de enfermos que vive con salarios muy precarios pero es escéptica sobre los resultados del gran debate organizado por el presidente como se prepara para presentarse a los comicios locales necesitamos dice compromisos

Voz 1024 19:14 vamos un repaso al mundo con aire de buenos días

Voz 15 19:17 buenos días de Venezuela al gobierno de Maduro califica de

Voz 1024 19:19 la que terrorista el apagón que se registró este viernes

Voz 15 19:22 lo ha hecho a través del ministro de Comunicación Jorge Rodríguez en la televisión estatal

Voz 16 19:26 bolivariano se dirige al pueblo de Venezuela ya mundo denuncia la perpetración de dos ataques contra el sistema eléctrico nacional

Voz 15 19:40 Juan Guaidó ha dicho basta de que se burlan de los venezolanos ya llamado en un mitin a movilizaciones cada vez que se produzca un apagón el suministro eléctrico aún no se ha restablecido en todo el país

Voz 1024 19:50 Theresa May está en problemas y su plan del Brexit no se aprueba

Voz 15 19:53 se arriesga el colapso total publica hoy el periódico Sunday Times ante la creciente especulación de que podrían convocarse elecciones anticipadas The Mail on Sunday revela que los asesores de May están divididos sobre la posibilidad de nuevos comicios si The Sunday Telegraph publica que miembros conservadores temen que unas elecciones sirvan para aniquilar al partido en las urnas

Voz 1024 20:12 Eslovaquia estrena presidenta mientras Turquía y Ucrania eligen hoy a representantes

Voz 15 20:17 la abogada ecologistas usan a captó va ha sido elegida presidenta de Eslovaquia convirtiéndose en la primera mujer en dirigir este país además dos citas electorales este domingo en Ucrania se decide entre el actual presidente europeísta Pedro Poroshenko o el cambio un comediante el líder de los sondeos Vladimir Selena esquí en La Seu ir la segunda en Turquía el partido islamista y el socialdemócrata se disputan las alcaldías en unas elecciones muy reñidas aunque Erdogan no es candidato el jefe de Gobierno convertidos las elecciones municipales en una especie de referéndum en cola

Voz 1024 20:49 a Corea del Norte considera que el asalto a la embajada a que tiene aquí en Madrid fue un ataque terrorista grave

Voz 15 20:55 sí aunque no acusa directamente a Estados Unidos sino que ha pedido a las autoridades españolas una investigación responsable es la primera vez que Corea se pronuncia en boca de suministro de Relaciones Exteriores sobre el violento asalto que diez personas perpetraron el pasado veintisiete de febrero en su Embajada en Madrid

Voz 1024 21:12 sí hemos llegado a las siete y veintiuno de la mañana se veintiuno de la mañana en Canarias en un minuto los deportes

Voz 17 21:23 cerrajeros dígame

Voz 1264 21:24 hola buenas me he dejado las llaves dentro de casa tranquila siga mis instrucciones hacer que sea la cerradura hay sople tres veces acarició el bombín con las yemas de los dedos y ponga la mente en blanco pero

Voz 18 21:35 oiga si no te la juegas con esto lo harías con tu salud ante la duda con prueba Gobierno de España

Voz 1 21:47 termina mil ciento aniversario del final de la Guerra Civil recorrimos las calles de Belchite el único pueblo que sea ha conservado en España como testigos de lo sucedido

Voz 19 22:02 haber María tú cuántos años tienes no

Voz 1 22:05 el ayuno Josefina noventa día hablaremos con quienes entonces vivieron aquel conflicto siendo solo unos niños

Voz 1415 22:14 que aquí vamos a jugar estaba caían llamar a los niños

Voz 1 22:19 este domingo en A vivir que son dos días con Javier del Pino Cadena SER

Voz 1024 22:29 Martin del que DNS el Barça lleva seis victorias consecutivas en Primera de seguir así puede dejar sentenciada la Liga la semana que viene Héctor González hola de nuevo con él de fomentar la movilidad sostenible entre las

Voz 1680 22:41 qué tal buenos días dos partidos en una semana contra el Villarreal y el Atlético de Madrid que después del Barça uno Espanyol cero de ayer pueden dejar encarrilada la Liga para los de Ernesto Valverde antes de los cuartos de final de la Champions

Voz 20 22:52 eh

Voz 1 23:00 cambios todavía queda once días

Voz 0588 23:03 no es cuestión de meter a todos los jugadores en una urna a dar los para el día de la Champions sino que tenemos que competir para mantenernos bien te nuestros partidos por delante el Villarreal y del Atlético que nos van a exigir mucho sabemos lo que significan

Voz 1024 23:15 los expertos que nos jugamos con ellos el tema

Voz 1680 23:17 con la azulgrana al término del derbi de la ciudad condal que no destaco por el gran fútbol y que Messi con un doblete primero de falta de después tras asistencia de Malcolm se encargó de sentenciar el Barça se coloca ya con sesenta y nueve puntos diez más que un Atlético que goleó en su visita a Vitoria cero cuatro al Alavés con tantos de Saúl Diego Costa que se marchó lesionado al descanso Álvaro Morata hito más que con un golazo recibió la ovación de Mendizorroza para Simeone la mejor actuación del año fuera del metropolitano

Voz 21 23:44 yo creo que fuera de casa aseguro hoy es un equipo que enseguida buscó hacer daño al rival donde te quería hacer daño y no tardó tanto tiempo en encontrar pases que no generen posibilidades de

Voz 1680 23:56 París por su parte el Alavés perdió la oportunidad de dormir en puestos Champions y es que el Getafe cayó cero dos en casa contra el Leganés goles de Santos y Juanfran en el derbi del sur de Madrid y en lo que respecta al descenso el Celta se ponen punto de la salvación tras el partido de infarto que se vivió en Balaídos el Villarreal se puso rápidamente por delante cero dos con tantos de Camby Pedraza pero el equipo celeste contra las cuerdas remontó en el segundo tiempo gracias a un tanto de Maxi Gomez pero sobre todo a la actuación y los dos goles de Yago Aspas en el día de su regreso después de tres meses lesionado

Voz 22 24:29 pero que hemos sufrido muchísimo en este en este tiempo también he sufrido muchísimo a miles Pablo que ha aguantado los tres últimos meses y poder ayudar a mis compañeros bueno no nos merecemos esta función en los últimos meses a cuatro puntos de de la permanencia creo que gracias a ellos hemos remontado damos aliento para ver el último empuje dar la vuelta al marcador

Voz 1680 24:54 para este domingo cinco partidos más Levante Éibar a las doce los granotas sólo tres puntos por encima de la zona de peligro Rayo Betis a las dos regreso de Paco Jémez al banquillo de Vallecas Sevilla Lence a las cuatro y cuarto el que gane se engancha a las plazas europeas Valladolid Real Sociedad a las seis y media los pucelanos obligados a ganar por poner tierra de por medio con el descenso ya las nueve menos cuarto en el Bernabéu el Real Madrid recibe al colista el Huesca donde Zidane hace rotaciones deja fuera de la convocatoria a Varane Across a Modric ya Asensio y pierde a Courtois por lesión fuera del fútbol es fin de semana de motor en Bahrein se disputa el segundo Gran Premio de Fórmula uno de la temporada desde las

Voz 0706 25:35 cinco y diez de la tarde le Clegg sale desde la pole

Voz 1680 25:37 le ha acompañado en la primera línea por su compañero en Ferrari Vettel y Carlos Sainz lo hace desde la séptima posición con muy buenas sensaciones en su Mc Laren yen motociclismo tendrá lugar en Argentina en el circuito de Termas de Río Hondo también en sesión vespertina y con pleno de poles españolas a las cinco

Voz 0706 25:53 carrera de Moto tres sale primero Jaume

Voz 1680 25:56 a las seis y veinte en Moto2 con Xavi vieja encabeza ya las ocho Moto GP con Márquez en la pole en uno de esos circuitos favoritos el heptacampeón satisfecho

Voz 1415 26:05 me esperaba que estuviesen cerca porque una cosa es el ritmo y la otra una vuelta a uno vuelta sí que se junta todo mucho más porque la hay hay bastante gris así que nada contento de como en general contento de de cuando encima de la moto a ver mañana esperar el tiempo que hace intentar gestionar la cara de la moneda

Voz 1680 26:20 además nuevo hito para el deporte femenino récord de asistencia a un partido de rugby nueve mil espectadores en Madrid en la final del Europeo España Holanda que se llevaron las nuestras encara ante un oro continental más para Damián Quintero Sandra Sánchez en el Europeo de Guadalajara este domingo termina la Volta a Cataluña con varias subidas a Montjuïc lo tiene el colombiano Miguel Ángel López a la mano y concluye la jornada veinticinco de la Liga Endesa en la que el Barça es líder viene muy cargado el día en lo deportivo así que lo contamos todo en Carrusel desde las doce en ser más onda media de aplicaciones móviles desde las tres en todas las emisoras FM

Voz 23 26:58 sí o no a una empleada blando

Voz 1024 27:06 radio sector de momento atención a la hora porque son las siete veintisiete de la mañana seis veintisiete de la mañana en Canarias llegamos a nuestra Contra Portada a contra reloj conciencia con Gregory Javier buenos días

Voz 0882 27:17 buenos días a estas alturas ya me temo que tenemos a muchos perjudicados por el cambio de hora

Voz 24 27:24 mujeres negros el simple hecho de adelantar el reloj una hora aumenta el riesgo de sufrir dolor

Voz 0882 27:29 de cabeza trastornos digestivos mareos y hasta tensión arterial alta según demuestran ya algunos estudios científicos además al dormir menos el número de lesiones crece un seis por ciento en los puestos de trabajo más exigentes como los conductores de camiones los bomberos según los datos también del primer comparador español de compañías de seguros muchas personas sobre todo los niños y los de mayor edad suelen dormir peor durante los diez primeros días que siguen a la entrada del llamado horario de verano y esto también dispara la tasa de estrés en cambio aumenta las ganas de comer con lo que se fomenta el sobrepeso y todo esto tiene una razón científica nos la explica el doctor Óscar la rosa que es negro fisio

Voz 24 28:11 luego al al horario de verano vamos dos horas adelantados con la del sol eso altera el ritmo cercano al rendimiento ir el sueño el ritmo hacer no es explicar Raúl a mí cuando estamos más activos

Voz 0882 28:26 cuando estamos menos activos de hecho durante las primeras dos semanas los trabajadores también se siente más cansados y esto a su vez reduce su productividad provoca fallos de concentración de hecho según los científicos el cuerpo humano tiene más dificultades para adaptarse a un día de veintitrés horas que a uno de veinticinco

Voz 1024 28:47 es así en todos los casos menos para los trabajadores en un turno de noche que recuperan la Hora Extra que hecho echaron a finales sobre ahora llega la otra hora extra que así se llama ahí que antenas augura media hora tiempo de la cultura en la SER con Marta García pero antes repasamos con Carlos Sevilla las noticias que deben saber hasta ahora adelantada para levantarse o para acostarse bien informado

Voz 0706 29:06 el centro de Madrid será hoy el escenario de la manifestación la España vacía da una protesta que se espera masiva convocada por casi un centenar de colectivos para denunciar el abandono que sufren muchos municipios por la falta de inversión y de infraestructuras además en una entrevista que publica hoy El Periódico Pedro Sánchez advierte que si el independentismo rompe con el marco constitucional Catalunya estaría abocada otra vez a la aplicación de las cien el artículo ciento cincuenta y cinco por otro lado el partido del presidente francés que comparte grupo con Ciudadanos en el Parlamento Europeo se ha mostrado dispuesto a pactar con los partidos socialdemócratas entre ellos el PSOE tras las elecciones europeas de mayo y en cuanto al tiempo este domingo las lluvias se extenderán a toda la mitad sureste peninsular y Baleares donde además se notará una bajada de las temperaturas en el resto del país nubes con posibles lluvias en zonas montañosas de Asturias Cantabria Pirineos y Canarias

Voz 1024 29:50 Dorta en la producción Nieto en la técnica comienza a vivir en media hora con Pino les hablo Piñero que pasen buena mañana