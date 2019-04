Matinal SER (06/04/2019)

Voz 1024 00:00 son las siete de la mañana seis en Canarias

Voz 1 00:04 matinal que rehenes eh

Voz 1024 00:11 hola buenos días eh primero la información de servicio hoy a la vista de que tenemos ante un fin de semana pasado por agua que estará en su punto de nieve por encima de los ochocientos a mil metros en el interior no es sólo un frente frío que tenemos encima una masa de aire procedente de Groenlandia es un fenómeno que denominan los meteorólogos como baile de borrascas y por el que va a ser recomendable el uso de paraguas prácticamente en todo el país sobre todo en la veintena de provincias donde permanece activado los avisos porfió

Voz 0089 00:37 nieve a esta hora en la Cordillera Cantábrica

Voz 1024 00:40 Sistema Central Sierra Nevada y los Pirineos mapa del tiempo Sira Valdés buenos días

Voz 2 00:45 buenos días se presenta un fin de semana invernal en todo el territorio la llegada de varias borrascas dejarán

Voz 0089 00:50 lluvias en todo el país especialmente en zonas de Galicia

Voz 2 00:53 sí a Extremadura Castilla León Andalucía occidental y el centro peninsular se esperan nevadas también en zonas altas de la mitad norte y en las sierras de Jaén y Sierra Nevada las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios alcanzando incluso los veinte grados diurnos en Castellón de la Plana mientras que las mínimas más bajas en torno a los nueve grados se registrarán en Cuenca Ávila Zamora Soria y Segovia no será hasta el domingo cuando remita al mal tiempo y los termómetros comiencen a recuperar sus valores

Voz 1024 01:18 de momento no de momento está como decimos el mando en el interior con valores mínimos que están rondando a esta hora los cero grados en la meseta Protección Civil recomienda conocer el estado de las carreteras antes de emprender viaje en jornadas como esta y como la de mañana señala que es mejor opción utilizar el transporte público ayer tarde recordemos una treintena de personas resultaban heridas en un choque múltiple provocado toro padece indicar por una fuerte granizada en la A uno a la altura de Somosierra Chile pillas así un diluvio guarde más instancias seguridad posible Nira en el camino revise antes el Estado el coche como decimos sobretodo de los neumáticos compruebe que tiene líquido anticongelante llene el depósito no olvide las cadenas guardia también alimentos agua ropa de abrigo y el móvil Si puede hasta arriba de batería si la nevada es copiosa le obliga a parar trate de no salir del vehículo de conservar el calor dentro del coche pero contó después de un invierno muy seco es cierto que el mes ha comenzado siguiendo el refrán en abril aguas mil hay más noticias de la mañana al hacer con Carlos Sevilla Carlos buenos días

Voz 0089 02:23 qué tal buenos días la muerte de María José Carrasco asistida por su marido Barr

Voz 3 02:27 ha abierto el debate sobre la eutanasia entre los partido

Voz 0089 02:29 los políticos ciudadanos y el Partido Popular discrepan sobre su regulación mientras el PSOE y Podemos critican que la derecha no apoyará la última propuesta para su despenalización presentada en el Congreso

Voz 1024 02:40 viernes sociales costará más de novecientos millones de euros

Voz 0089 02:42 novecientos veinte según los cálculos de la Autoridad Independiente fiscal a pesar de ello el organismo rebaja en una décima su previsión de déficit para este año hasta el dos coma uno por ciento aunque considera improbable que España cumpla con el objetivo del uno coma tres fijado por Europa

Voz 1024 02:55 Theresa May buscan acuerdo de Brexit con los laboristas la

Voz 0089 02:58 era ministra continua este fin de semana a sus conversaciones con la oposición ante las críticas de algunos miembros de su partido May solicitó ayer oficialmente a la Unión Europea una prórroga del Brexit hasta el próximo treinta de junio

Voz 1024 03:08 Donald Trump apuesta por eliminar el sistema de asilo en Estados Unidos

Voz 0089 03:11 durante una visita a la frontera con México trampa ha dicho que su país no puede aceptar a más solicitantes de asilo porque está lleno

Voz 1024 03:18 el equipo en pareja

Voz 0089 03:21 más trampas sugerido que México debería deportar a sus países de origen a los sin papeles que llegan a la frontera para pedir asilo en Estados Unidos los

Voz 1024 03:28 deportes el Barça acaricia la Liga pero aún hay partido de hoy contra Atlético de Madrid Álvarez buenos días

Voz 3 03:34 hola José Antonio buenos días es un encuentro casi decisivo porque si gana el Barça la ventaja aumentaría hasta los once puntos eso sí sí la victorias del Athletic la distancia Se reduciría sólo a cinco dígitos con siete jornadas por disputarse la realidad a esta hora de la mañana es que les separan ocho puntos es el partido de la jornada de Carrusel a las nueve menos cuarto en el Camp Nou Barça Atlético de Madrid en un sábado en el que se juegan tres más de la jornada XXXI a las cuatro y cuarto Real Madrid Éibar a seis y media Rayo Vallecano Valencia ya la una Girona español destaca también la victoria de la selección española femenina dos uno contra Brasil la primera de la historia ante la canarinha con remontada gracias a los goles de Alexia botellas Vicky Torrecilla en balonmano Copa del Rey en Alicante esta tarde semifinales Cuenca Ciudad Encantada Granollers Barça Balonmano Logroño La Rioja

así despierta este primer fin de semana de abril estamos a día seis a las siete y cuatro de la mañana seis y cuatro de la mañana en Canarias

Voz 4 04:32 Martínez se José Antonio Piñero y esta primera semana del mes

Voz 1024 04:35 se ha reabierto el eterno debate sobre el derecho a morir dignamente un debate que no entraba con tanta fuerza en la opinión pública en los medios y en esa cosa también en la precampaña desde que conocíamos el desenlace del caso de Ramón Sampedro se acuerdan ya hace veintiún años es un caso mundialmente conocido porque además fue recogido por Alejandro Amenábar en una película en la película Mar adentro hace quince años un debate reabierto esa semana como decimos por la historia de María José Carrasco enferma de esclerosis múltiple quién recibía la ayuda de su marido Ángel Hernández para morir en la SER hemos hablado con el médico malagueño Fernando Marín que es el presidente de la Asociación de derecho a morir dignamente

Voz 5 05:13 nosotros no sabemos cuántas María José Luis hay en España e probablemente sea miles porque a nosotros y a la Asociación Derecho a Morir Dignamente no llegan cientos cientos de personas que están sufriendo un proceso irreversible que desean librarse de ese sufrimiento adelantando

Voz 1024 05:33 muerte en caso mediático que también está ocupando y preocupando a los políticos en esta precampaña es el resumen de Adrián Prado

Voz 0019 05:39 aún sabiendo que este asunto puede ser un punto de fricción con Casado el líder de C's apuesta ahora por regular la eutanasia yo sé que el señor Casado está en contra Georgia

Voz 6 05:47 por de regularla de una manera garantista

Voz 0946 05:50 tenso mientras su partido y el PP impiden

Voz 0019 05:52 que el Congreso debata una proposición de ley que el PSOE presentó el año pasado una actitud hipócrita según Pablo Iglesias

Voz 7 05:58 las cosas se presentan demasiado tarde y ahora resulta que la Mesa del Congreso controlada por el PP y Ciudadanos frena esto basta ya de hipocresía

Voz 0019 06:06 el Gobierno considera urgente que la despenalización de la eutanasia llegue al Congreso

Voz 1024 06:10 con todas las cautelas esto

Voz 8 06:13 la ha de llevarse cuanto antes a la Cámara aprobarlo eh está el bueno el compromiso de este Gobierno para impulsarla

Voz 0019 06:23 en el PP piensan que abrir ahora el debate es electoralista negocia cierto pudor

Voz 9 06:28 me preocupa el diría que no me parece razonable es abrir un debate en plena campaña electoral a raíz de un tema concreto que por supuesto no me atrevo a juzgar ni mucho menos

Voz 0019 06:39 desde Vox cargan contra la izquierda por no defender dicen los cuidados paliativos por ser muy caro

Voz 1024 06:44 sumamos en este punto la opinión inamovible de la Iglesia católica Luis Argüello ese secretario general de la Conferencia Episcopal Española yo no estoy hablando Dios me libre

Voz 10 06:54 de pensar en la cárcel para nadie en este caso pero sí estoy pensando en la necesidad de que desde la defensa radical de la vida implementemos como sociedad un apoyo a todo lo que no sea que la muerte sea las

Voz 1024 07:12 solución de los problemas que la Cadena SER nos hemos preguntado cuántas muertes se producirían por eutanasia en nuestro país si fuera legal esta cifra llegaría a las veinte mil pero es sólo un dato hay más hay más sobre legislación internacional dada más abrió esa página web si les parece bien en Cadena Ser punto com también de España el llamado Viernes social Nos dejó el dato Rafa Bernardo de cuánto ha gastado el Gobierno en decretos leyes durante el último mes de precampaña

Voz 1762 07:38 la Autoridad Independiente fiscal cifran en novecientos veinte millones de euros el coste de las medidas aprobadas en las últimas semanas por el Gobierno Sánchez las que más desembolso suponen el pago de las cuotas de la Seguridad Social a los cuidadores no profesionales unos trescientos quince millones la recuperación del subsidio para mayores de cincuenta y dos años doscientos cuarenta millones y la ampliación del permiso de paternidad dos cien los veinticinco millones pese al gasto extra de los viernes sociales la aires rebaja en una décima su previsión de déficit para este año hasta el dos coma uno por ciento porque el rechazo de los presupuestos hace que no se pongan en marcha medidas previstas en las cuentas del Ejecutivo que hubieran aumentado el gasto como las inversiones ferroviarias recogidas en el proyecto además la marcha de las cotizaciones sociales mejor de lo esperado contribuye también a apuntalar las cuentas en todo caso el déficit previsto por la autoridad sigue quedando muy lejos de la cifra oficial el uno coma tres por ciento fijado por Europa

Voz 1024 08:27 este último viernes social ayer los sindicatos criticaron la ausencia de novedades dicen en el plan anunciado por el Gobierno para luchar contra el paro de larga duración respondía la ministra de Trabajo Magdalena Valerio

Voz 11 08:39 Angulo lo han considerado un brindis al sol bueno bien pues lo peor son los lunes al sol cuál es la gran suerte de que como en el Ministerio de Trabajo migraciones y Seguridad Social practicamos el tripartito cómo van a poder participar también en la evaluación en el rediseño Ziggy ese requiere

Voz 1024 08:58 bueno antes se pedir formalmente el voto desde la medianoche del próximo jueves ya será viernes doce los partidos continúan perfilando los contenidos de sus programas electorales hoy saca la prensa que el PP lleva en su programa la ampliación de la prisión permanente revisable pero podemos de Podemos les contamos más porque ya tenemos programa en mano informa Javier Carrera

Voz 0866 09:17 doscientas sesenta y cuatro medidas que tendrán que ratificar ahora los inscritos de la formación morada en una votación que se prolongará hasta el domingo los de Pablo Iglesias ponen el acento en blindar derechos dicen con medidas que van desde la creación de empleo con un modelo industrial verde hasta un nuevo Plan Estatal de lucha contra las violencias machistas pasando por una mayor cobertura de la sanidad o medidas para frenar la subida de los alquileres para recuperar el rescate bancario entre las propuestas aparece también la posibilidad de revocar al Gobierno a través de un referéndum si lo pide el quince por ciento del censo o que la edad mínima para votar sean los dieciséis años además de una medida de corte animalista quiere Podemos que los animales sean reconocidos como seres que sienten en el Código Civil todo a la espera de la presentación oficial del programa previsiblemente de su memoria económica que tendrá lugar este mismo lunes

Voz 1024 10:07 calentando aún más esta recta final de la precampaña antes de la campaña de la primera velados que tenemos por delante anoche Telecinco yo emitía el programa de Bertín Osborne Mi casa es la tuya con las entrevistas previstas a Pablo Casado Albert Rivera Santiago Abascal allí les preguntaron sobre la conveniencia de evitar o no un pacto PP Ciudadanos Vox a nivel nacional

Voz 12 10:29 con agua no tendría ningún problema en en pactar el Gobierno con Vox si mantiene lo que firmamos en Andalucía no tuvimos quitar alguna mi opinión ideal no muy acertada sobre violencia de género el migración o alguna cosa más júbilo las armas que dicen ahora todos no habrá problema

Voz 13 10:49 siempre en el Parlamento que parece que puede entrar en la que decidirse Sánchez se pueda de investidura Sánchez alguna nuestra no lo que tengo claro es que será un escaño más para poder enviar a Sánchez a la oposición y que Ciudadanos el PP formen un Gobierno como hemos hecho en Andalucía creo que tenemos que hacerlo creo que es una necesidad nacional

Voz 1024 11:05 ver de Vox Abascal recordaba que una de sus primeras medidas como presidente cierran Comillas sería la recuperación de la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco en Catalunya

Voz 14 11:13 novecientos cincuenta cinco de broma para convocar las elecciones al que le forzaron a Rajoy el Partido Socialista y Ciudadanos y Rajoy aceptó porque Rajoy con un ciento cincuenta cinco probado podía haber hecho luego lo que quisiera si tuviera un mínimo de liderazgo rodando con ciento cincuenta y cinco que sirva para restaurar el orden en Cataluña y eso no se ha hecho

Voz 1024 11:29 a la espera acontecimientos de Catalunya nos queda por contarles por recordarles el dato que revelaba ayer el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat que las próximas elecciones generales la victoria será para Esquerra Republicana con su propio Juncker as en la cárcel Radio Barcelona Albert Prat

Voz 15 11:45 el independentismo mejoraría su resultado en el Congreso ya en total ganarían tres escaños más respecto las últimas generales a Esquerra Republicana Bain auge el partido de Hurtado yunquera sería la fuerza más votada prácticamente empatado a ello está el PSC el efecto de Sánchez les situaría en segunda posición casi doblando la representación que tenía hasta ahora en las Cortés según esta encuesta los Comunes se llevan el peor batacazo ganaron las últimas españolas en Cataluña ya esta vez sería en el tercer partido perdiendo entre tres y cinco diputados por el camino detrás está en Cataluña que a pesar de tener Jordi Sánchez como cabeza de lista no mejora su resultado perdería entre uno y tres escaños ya han Ciudadanos el anuncio de Inés Arrimadas según el CEO prácticamente ni suma ni resta pintan bastos para el PP porque sólo conseguiría dos diputados Vox no llegaría al uno por ciento y unos resultados que por cierto pueden cambiar mucho porque según el CEO uno de cada tres catalanes aún no sabe qué va

Voz 1024 12:41 chador así un apunte más el viernes que nos dejaba la dimisión del director de Información Nacional de La Moncloa Alberto Pozas que dimite para evitar es lo que dice en un comunicado que sea utilizado para atacar al Gobierno y al presidente por el caso en el caso Villarejo el comisario recordamos que les citó como una de las personas que manejó un pen drive con datos del teléfono un asistente de Pablo Iglesias en el Europarlamento entonces era director Pozas Interviú revista también recordemos nunca publico nada del contenido de aquella unidad de memoria sintonía de matinal Cadena Ser del sábado seis de abril a las sí de trece La Baña siete trece de la mañana seis y trece de la mañana en Canarias de fuera el laberinto del Brexit con la oposición a la primera ministra criticando que ella que Theresa May quiera más tiempo para no cambiar nada de la cuarzo corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 13:31 en su carta pidiendo una prórroga al presidente del Consejo Europeo Donald Tusk hasta el treinta de junio Theresa May habla de las conversaciones en marcha con el Partido Laborista para lograr un acuerdo que tenga votos suficientes en el Parlamento incluso espera lograr un pacto antes del veintitrés de mayo y así evitar las selecciones europeas pero esas conversaciones con la oposición no avanzan el tercer día de discusiones terminó el viernes sin resultado alguno la persona al frente del equipo laborista que está Mer insinúa que así no se va a ninguna parte ahora el Gobierno no está proponiendo ningún cambio al acuerdo en particular no está dispuesto a cambiar nada en la declaración política esto es negativo un compromiso requiere cambio las conversaciones van a continuar pero necesitamos cambio para lograr un compromiso Un portavoz del Gobierno ha respondido hemos hecho propuestas serias y estamos dispuestos a hacer cambios en la declaración política

Voz 1024 14:32 mientras no hay hay acuerdo mientras el Brexit se materializa el Reino Unido sigue siendo miembro de pleno derecho también de obligaciones dentro del europea Unión Europea que aún confía en un pacto entre partidos británicos para sofocar todo este incendio político corresponsal comunitaria Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 14:50 exactamente sí con las elecciones europeas como problema para mí porque lo que implica la oferta es que deberá convocarlas como cualquier Estado miembro convocarlas celebrarlas en mayo porque a no ser claro que laboristas y conservadores británicos lleguen a un acuerdo ultra rápido Ivo tiene el Tratado de salida antes del día de la cumbre las europeas son para el resto la alternativa dicen a la falta de garantías sobre el futuro político británico esto quiere decir que esta oferta supone una nueva presión para el diálogo también sino surge su efecto antes del miércoles que el Brexit va a quedar aplazado

Voz 1024 15:30 completamos crónica comunitaria en Alemania donde los germanos lanzará hoy un calendario de protestas contra los precios de los alquileres en el país que consideran abusivos los convocantes van a aprovechar esta manifestación de hoy para recoger firmas para convocar un referéndum en el que van a pedir la expropiación de pisos a las grandes empresas inmobiliarias corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 15:49 contra la especulación y la locura de los alquileres en Berlín que sólo en el último año ha subido un veinte por ciento así reza la convocatoria a la manifestación que se espera sea masiva y que se complementa con la petición de un referéndum para que el Senado de Berlín expropia viviendas a las empresas con más de tres mil casas un largo proceso que comienza hoy en su primera fase o la recogida de veinte mil firmas tienen seis meses para lograrlo después pedirán el referéndum previa presentación de ciento ochenta mil firmas doscientas iniciativas de vecinos

Voz 11 16:18 apoyen el proceso respeta Eric padres

Voz 0391 16:20 la idea admite que la medida es extrema pero culpa de ello a la radicalidad del mercado que impide encontrar vivienda impagable

Voz 1576 16:27 dado Ford

Voz 0391 16:31 Nuestra demanda sido alimentada por la radicalidad del mercado inmobiliario muchos dicen que es una especie de lucha de clases sí lo es pero nosotros no la hemos iniciado esto es una respuesta con Defensa al comportamiento de unas elites desde hace unos años contra los inquilinos de Berlín sus detractores alegan que la expropiación sería jurídicamente imposible además de muy cara para las arcas públicas pero ya hay algunos juristas que defienden que según la Constitución es posible revertir la propiedad

Voz 1024 16:59 un fin de semana manos de tenemos en la situación en Argelia donde persiste la presión en las calles a pesar la renuncia pasado martes del anciano presidente Buteflika desde Marruecos informa Sonia Moreno

Voz 16 17:09 un país magnífico un pueblo pacífico un poder diabólico una revolución histórica resumió ciudadano una pancarta en este séptimo Viernes de manifestaciones en Argelia el primero tras la dimisión de Buteflika los argelinos no han salido a celebrar la victoria de la marcha del presidente porque la consideran un primer paso en el camino del cambio que implica el desmantelamiento de todo el sistema de Heron cientos de miles de personas como semanas anteriores con consignas Nuevas contra los dirigentes políticos el jefe del ejército ahora a la urgencia salvar la transición las marchas fueron pacíficas pero la entrada de Argel los gendarmes impidieron que los manifestantes de otras ciudades continúan su marcha para unirse a las protestas y hubo enfrentamientos que terminaron con persecución disparos de granadas lacrimógenas El Ministerio de Interior invitó a todos los ciudadanos que deseen crear partidos políticos para que presenten sus propuestas mientras el jefe del Estado Mayor Gaid Salat está expulsando del Ejército a las personas nombradas por Buteflika realizando inspecciones en las empresas públicas como Sonatrach constituida para explotar los hidrocarburos en el país

Voz 1024 18:09 de Estados Unidos Donald Trump lo han escuchado en portada que sigue empeñado en hacer efectivo el muro con México de visita en la frontera a la altura de California el presidente esa onubense ha amenazado con sancionar a México por el narcotráfico también ha pedido a los agentes migratorios que nieguen la entrada a los indocumentados es que el sistema está lleno no podemos aceptar les ya ya sea por asilo o por lo que sea que quieran los sin papeles ha dicho otro de vuelta a Londres de Bale qué acontecimientos parece estar marcando ahora sí el punto final del refugio forzoso del fundador de Wikileaks Julian Assange asilado como saben en la embajada de Ecuador de la capital británica desde hace siete años informa Lluís Arroyo

Voz 0159 18:48 precisamente Wikileaks alertaba esta semana en el que las de Sans iba a terminar de manera inminente con riesgo de ahí detención por parte de la policía británica la diplomacia ecuatoriana ha negado estas informaciones pero sí ha advertido al australiano de que nadie está por encima de la ley por lo que Ecuador considera groserías y continuadas faltas de respeto por parte de Assange y es que la cancillería ecuatoriana sospecha que el origen de las filtraciones de información privada del presidente Lenin Moreno está también en Wikileaks recordamos que Assange se encuentra refugiado en la Embajada ecuatoriana en Londres ante la amenaza de Reino Unido de extraditarlo a Suecia para ser juzgado allí por presuntos delitos sexuales en Estados Unidos sus filtraciones del año dos mil diez de documentos clasificados del Departamento de Estado podrían suponer cadena perpetua por espionaje

vamos camino de las siete y veinte de la mañana seis entre de la mañana en Canarias

Voz 1024 20:25 Manuel Cadenas Ser comienza una jornada liguera que puede ser decisiva iba Álvares buenos días decisiva porque se enfrentan hola José Antonio buenos

Voz 3 20:32 días los dos candidatos al título el Barcelona y el Atlético de Madrid

Voz 18 20:36 a el euro

Voz 3 20:39 la Liga en juego a partir de las nueve menos cuarto de anoche en el Camp Nou ocho puntos separan al líder el Barça y al segundo clasificado el Athletic si ganan los rojiblancos la tabla se aprieta pero si la victoria se queda en casa el campeonato estará sentenciado nos vamos hasta la Ciudad Condal última hora del Barça Adriá Albets buenos días hola qué tal buenos días bueno pues los jugadores del Barça

Voz 0017 21:00 la deseando ya que llegue la hora de este partido que tienen marcado evidentemente en el calendario porque si ganan saben quedarán un golpe definitivo a la Liga aunque todavía quedarán puntos por jugar y por eso el mensaje en El Vestuario públicamente es de prudencia de la convocatoria destacar eh que no está Arturo Vidal

Voz 3 21:18 sanción tampoco den que sigue lesionado

Voz 0017 21:21 se han quedado fuera Vermaelen con molestias y todo vivo vuelven civiles en y Murillo y en cuanto al once saldrá con todo el Barça esta noche evidentemente la única duda es si Artur acompañará a Rakitic y a Busquets en el centro del campo o Valverde apostará cosa que no es descartable por Sergi Roberto en esa posición

Voz 3 21:39 sí todavía en Madrid antes de viajar a Barcelona novedades del Atlético Miguel Martín Talavera hola

Voz 1576 21:44 qué tal muy buenas iba pues la primera novedad es esa precisamente que el equipo no viajó ayer que lo va a hacer en la mañana de hoy va a viajar en el día de partido lo que no es habitual aunque sí lo hizo el otro día en Mendizorroza y no les fue mal ganó cero cuatro el equipo de Diego Pablo Simeone va a recuperar la convocatoria justo antes de partir de Madrid por lo tanto todavía no es oficial pero van a estar dio coste y Morata ha recuperado aunque el madrileño no va a estar al cien por cien de esguince de tobillo donde seguía teniendo todavía en el día de ayer algo inflamada la zona Il que si no va a estar va ser Tomás limar no se ha recuperado a tiempo y el francés también con problemas musculares se va a quedar en la capital de España más o menos lo tiene claro Diego Pablo Simeone y está contento en este caso de que el Barça reconozca al Atlético de Madrid como el gran rival en Liga en las últimas citas

Voz 0501 22:30 la realidad dice que la única situación que no se acerca a tener una posibilidad ganando mañana y me hace sentir muy bien que el Barcelona valore desde hace tres años que somos los competidores más cercanos que tienen a esos en los últimos tiempos y eso habla muy bien el trabajo que están haciendo lo futbolista nuestra

Voz 0017 22:47 uno de los nombres propios del partidos el de Antoine Griezmann Se espera habría algún recibimiento especial en el Camp Nou si yo creo que una pitada importante porque los aficionados del Barça no entendieron su decisión el año pasado ni que hiciera ese documental famoso para anunciar que se quedaba en el Atlético de Madrid con la colaboración evidentemente ese documental de Gerard Piqué así que lo más probable es que los culés silban hoy a Griezmann a pesar de que Valverde pide a los aficionados que guarden las fuerzas para apoyar a su equipo

Voz 19 23:16 que la gente esté pendiente de nosotros no de los jugadores del equipo contrario del equipo rival a mí no me gusta cuando hoy a otro campo lugar alguno de mis jugadores por alguna cuestiones y yo creo que mañana nuestro público este con nosotros no en contra de nadie

Voz 3 23:27 en el otro gran protagonista es Messi tala ha preparado Simeón algún plan para frenar a Leo y sus faltas

Voz 1576 23:32 bueno el mejor plan que que tiene Simeone en ese sentido es precisamente eso no provocar partes la frontal del área sabiendo la efectividad que tiene el francés de que de que hoy ha hablado que ha dicho que lo que tiene es una tremenda calidad de una gran puntería el el argentino de hecho el año pasado pues un gol como bien recordaba es de de Messi de falta fue el que decantó ese Barça Atlético de Madrid en el Camp Nou por lo tanto no hay antídoto y el mejor antídoto como siempre en el Atlético de Madrid es que el equipo el bloque funcione y que lo mejor marcados a poner la diferencia sobre el tapete verde el Camp Nou sean los los rojiblanco

Voz 3 24:09 Barça Atlético de Madrid a las nueve menos cuarto de la noche en el Camp Nou con arbitraje de Gil Manzano y contaremos con todo el equipo de Carrusel deportivo es un perro se del en el que también viviremos el resto de la jornada XXXI en primera división a las cuatro y cuarto juega el Real Madrid que recibe al Eibar en el Santiago Bernabéu Zidane dará descanso a Sergio Ramos que no ha entrado en la convocatoria también han quedado fuera entre lesiones y sanciones Courtois Marcelo Carvajal Marcos Llorente Mariano Vinicius los otros dos partidos del sábado son el Rayo Vallecano Valencia a las seis y media de la tarde ya antesala una Girona español ya fuera del fútbol fin de semana de Copa del Rey de balonmano en Alicante hoy se juega en las semifinales a las cinco Cuenca Ciudad Encantada Granollers ya a las siete y media Barça Balonmano Logroño La Rioja lo vamos a contar todo desde la una de la tarde en Carrusel Deportivo

Voz 20 25:01 con este sábado desde las tres uno una mina

Voz 0019 25:04 es en Canarias

Voz 20 25:36 la Cadena SER

matinal Cadena Ser a las siete y veinticinco de la mañana seis cinco de la mañana en Canarias completamos nuestra Contra Portada con lo que fue noticia tal día como hoy hace diez años el seis de abril de dos mil nueve

Voz 4 25:52 hambre y le tenía nada nada pero número de elementos que me que tras una década

Voz 1024 26:09 la el terremoto de seis coma tres grados arrasó el corazón de Italia en la región de Abruzzo en el municipio de L'Aquila el seísmo dejó trescientos nueve muertos unos mil quinientos heridos a cincuenta mil personas sin casa en recuerdo de las víctimas y para reclamar que se generen todavía las obras que están pendientes sepan que esta madrugada cientos italianos han recorrido el centro de la ciudad portando antorchas corresponsal en Italia Joan Soles

Voz 0946 26:37 amplía no olvida la tragedia del terremoto del dos mil nueve la que siguió después con Silvio Berlusconi al frente del Gobierno no mantiene no falta nada dijo entonces en los improvisados campamentos de L'Aquila pocas horas después del terremoto declaración que recuperamos de la hemeroteca once hay médicos comida caliente tiendas añadió hay que considerarlo como hoy ambiente camping el fin de semana puesto como define en fin de semana que sea prolongado Diez años una década después diez mil habitantes residen todavía en estructuras provisionales la capital no ha recuperado la demografía de finales de los años ochenta ni su vigor económico sólo ahora los huérfanos han empezado a recibir los subsidios por el contrario los casi dos mil heridos muchos de ellos con secuelas para toda la vida no han conseguido indemnizaciones en un retorcido procedimiento el Gobierno italiano reclama hoy las ya abonadas a familiares de los trescientos nueve fallecidos la mayoría jóvenes italianos pero también de otras diez nacionalidades todo ello a causa de una política que prioriza el patrimonio y cuya práctica reconstrucción debía asumir el Estado por ley al superarse los seis grados en la escala Richter pero que relegada a víctimas y afectados como se ha recordado en el aniversario esta pasada madrugada aún así sólo el ochenta por ciento de las viviendas y sólo la mitad de los edificios públicos han sido reconstruidos con un coste de unos siete mil millones diez años después la docena de condenados ya están en libertad la mayoría constructores que viola las normas elementales de edificación el jefe de Protección Civil que garantizó a los habitantes que un terremoto era imposible un geólogo que anunció

Voz 14 28:21 el obstruir y fue acusado de generar falso alarmismo

Voz 1024 28:35 estamos en la recta final en un minuto llega el cine en la SER con Pepa Blanes pero antes repasamos con Carlos Sevilla las tres noticias que aquí les hemos contado ya pero que debe saber hasta ahora para levantarse o para acostarse

Voz 0089 28:46 bien informado la eutanasia se ha colado en el debate político tras la muerte de María José Carrasco asistida por su marido Ciudadanos y el Partido Popular discrepan sobre su regulación mientras el PSOE y Podemos critican que la derecha no apoyará la última propuesta parlamentaria para su despenalización en el Reino Unido Theresa May continúa hoy sus conversaciones con los laboristas para alcanzar un acuerdo sobre el Brexit a pesar de las críticas de algunos de sus compañeros de partido ayer la primera ministra pidió a la Unión Europea una prórroga del Brexit hasta el próximo treinta de jueves y en cuanto al tiempo y continúan las lluvias con intensidad en Galicia Sistema Central y puntos de Extremadura y Andalucía atención también a las nevadas que serán copiosas en cotas medias y altas ya las temperaturas mínimas que bajan ligeramente hasta alcanzar valores más propios del mes de febrero está

Voz 1024 29:29 hemos rubricado edición matinal del sábado con lluvia Arroyo en la producción y con Ángel Cabrera al frente de la técnica actualizamos todo lo que está pasando en este día dentro de media hora ya en el tiempo de A vivir que son dos días con Pino les habló Piñero pasen una muy buena mañana