Matinal SER (07/04/2019)

hola qué tal buenos días y están madurando para aprovechar el domingo sepan que el tiempo seguirá inestable durante toda la jornada en la mayor parte del país a la borrasca que tenemos instalada en el centro y en el sur se suma el frente que está entrando por Atlántico y que va a peinar la península de costa a costa de oeste a este entre hoy y mañana con todos en anuncia una pequeña mejoría con respecto a las últimas horas con diez provincias a esta hora con avisos activados en Andalucía oriental Murcia Comunidad Valenciana y sur de Cataluña avisos por nevadas por encima de los mil mil doscientos metros eso es lo más inmediato de un programa de noticias en el que les contaremos lo último de la precampaña y también del panorama internacional pero en el que hoy también queremos dedicar un tiempo al pasado a una de las lecciones más crudas que nos dejó la historia reciente del continente africano en la recta final del siglo pasado hoy Ruanda conmemora el veinticinco aniversario del genocidio impulsado por la mayoría hutu contra la minoría tutsi

Voz 3 01:16 estoy haciendo aquí es que sí claro

Voz 4 01:18 de actuando bien sencilla

Voz 5 01:21 desde esta mañana hace una cinco horas lo acabo de Delmas quién muertos y muertos por todas partes los muertos conviven con los vivos aquí

Voz 4 01:30 entender que que llevan muy mala nutrición desde hace mucho tiempo está al muy fatigados entonces están mucho más expuestos a todo tipo de pie

el silo contaba La Ser de ser Ruanda en mil novecientos noventa y cuatro en apenas tres meses fueron masacradas ochocientas mil personas por lo menos dos millones de ruandeses huyeron del país recordamos esta lección olvidada de la historia dentro de quince minutos ya antes la actualidad repasamos las noticias de la mañana en la SER con Carlos Sevilla Carlos buenos días

Voz 6 02:01 qué tal buenos días la Guardia Civil ha detenido a varias personas por su posible relación con la desaparición de una joven en la localidad castellonense de Vinaròs según el Diari de Tarragona uno de los arrestados sería el novio de la mujer de la que no se tienen noticias desde el pasado mes de junio

Voz 1024 02:14 pero Donald Trump moviliza a setecientos cincuenta agentes para reforzar la frontera con México hasta

Voz 6 02:19 hora esos efectivos estaban destinados a los puntos de entrada por lo que el presidente reconoce que la medida provocará retrasos en el tráfico de vehículos y mercancías además en un discurso ante la coalición de Judios republicanos Trump ha asegurado que su decisión de reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán no va a tener consecuencias el whatsapp y elevó a Weather todo el mundo está feliz sino las consecuencias porque yo estaré ahí para proteger a Israel hicimos lo correcto ha dicho el presidente estadounidense

Voz 1024 02:48 uno de cada cuatro casi dos mil municipios españoles tienen más jubilados que trabajadores

Voz 6 02:53 cuenta hoy el diario El País representan un veinticinco por ciento de todos los municipios y la tasa sube hasta un tercio si se incluyen las localidades donde las relaciones de un trabajador de un trabajador por cada jubilado una situación que se da sobre todo en pequeños municipios con una población envejecida o entidades dormita

Voz 1024 03:08 el coche de un ataque al corazón o de un derrame cerebral se duplica al al incluir las horas de trabajo que se pierde

Voz 6 03:15 es la conclusión de un estudio que publica la Sociedad Europea de Cardiología el coste se multiplica por dos porque el paciente está de baja laboral una media de cincuenta y nueve días durante el primer año además quiénes vuelven a trabajar tras sufrir un ataque cardiaco o un accidente cerebrovascular son un veinticinco por ciento menos productivos durante los primeros doce meses

Voz 1024 03:32 la veamos al cierre con Gregory ahora sí que el Barça metió la Liga en el bolsillo suele Caballero buenos días

Voz 1693 03:37 qué tal buenos días con goles de Luis Suárez y Leo Messi el Barcelona ganó al Atlético de Madrid en un partido en el que los colchoneros perdieron a Diego Costa en el minuto veintiocho de la primera mitad por insultar al árbitro la victoria deja al Barcelona con setenta y tres puntos once más que los colchoneros una distancia insalvable salvo milagro que hace que los azulgranas puedan considerar ganada su octava Liga de las últimas once El Real Madrid ganó al Eibar dos a uno aunque comenzó perdiendo después remontó Karim Benzema aunque el conjunto blanco se llevó una pitada al final el Rayo Vallecano también ven dio al Valencia por dos a cero con goles de Raúl de Tomás As y Mario Suárez y respiran más tranquilos si para hoy tenemos seis partidos más a las doce Se juega el Alavés Leganés a las dos Getafe Athletic a las cuatro y cuarto Valladolid Sevilla a las seis y media Celta Real Sociedad Levante Huesca y a las nueve menos cuarto Betis Villarreal y en balonmano hoy a las siete se disputan la final en Alicante entre Liberbank K Barça Lassa así despierta el primer día

que a quienes se corsé Antonio Piñero primer domingo del mes

hemos de precampaña para unos comicios eh resultado tan abierto como incierta la combinatoria de posibles alianzas pues veintiocho A va a depender de múltiples factores de cómo se repartan principalmente los partidos más jóvenes los escaños en provincias con menos población y por tanto con menor representación parlamentaria de ahí que se esté multiplicando el llamamiento al voto para que no sea la abstención la que incline la balanza informa Almudena lo presida

Voz 7 05:08 el presidente del Gobierno sitúa al PSOE como la alternativa para resolver la desigualdad social y la corrupción en un acto en Sevilla Pedro Sánchez se ha dirigido a los votantes que nunca han confiado en ellos porque el Partido Socialista ha dicho es la única opción cabal

Voz 1 05:22 a buena gente lo que quiere es en el futuro en la educación de sus hijos en la salud de sus seres queridos

Voz 6 05:29 las pensiones dignas de los mayores Sant

Voz 7 05:32 Díez ha acusado al independentismo catalán de querer enfrentar a España en torno a Cataluña ha girado el discurso de Pablo Iglesias que precisamente estaba este sábado en Barcelona hablaba el líder de Podemos de presos políticos para los que pedía libertad

Voz 0684 05:44 los parece un escándalo que Oriol Junqueras pueda pasar veinticinco años en la cárcel y nos atacaran por decir esto pero estamos diciendo la verdad mienten insultan manipulan los que dicen que lo que ocurrió

Voz 7 05:59 también se ha referido a la llamada policía patriótica ha acusado a PP PSOE y Ciudadanos de haberse beneficiado de las informaciones falsas sobre Podemos que un grupo de policías corruptos se encargó de distribuir en su momento

Voz 1024 06:12 mientras representantes de PP Ciudadanos y Vox coincidirán en Madrid en la manifestación convocada en demanda de una equiparación real de sueldos de policías y guardias civiles con el de los Mossos Esquadra allí lanzó su penúltima perla no se la pierdan Teodoro García Egea secretario general de los populares

Voz 8 06:30 son que tienen puesta su cuerpo ciudad listado llena de servidores de España y me gusta verlas más así que llena de perros flauta

Voz 1024 06:38 aunque el mentideros político el sábado Almudena siguió dándole vueltas al debate sobre el derecho a una muerte digna

Voz 7 06:44 el líder de Ciudadanos pedía al PP que rectificara su postura sobre la eutanasia

Voz 9 06:48 yo les pido a los los partidos que en esto vayamos juntos Le pido al Partido Popular que rectifique que está en contra de la eutanasia yo creo que hay que regularla que hay mucha gente a favor porque les dio una cosa el sufrimiento no tiene ideología y la caridad tampoco

Voz 7 07:00 Rivera se ha comprometido a aprobar una ley garantista de consenso desde el PP le ha respondido el secretario general dice Teodoro García Egea que Rivera cambió de opinión de un día para otro y que sus propuestas no reflejan lo que prometieron mientras el presidente del PP Pablo Casado ha presentado sus propuestas en materia educativa entre otras quiere una educación sólo en castellano

Voz 10 07:22 si hay algún colegio que está adoctrinar a nuestros hijos la inspección estatal podrá denunciarlo y actuar contra ese funcionario y contra ese colegio Se acabó ya

Voz 7 07:33 desde Vox su líder Santiago Abascal ha tendido la mano a los votantes socialistas desencantados en un acto en Leganés ha seguido su estrategia de confrontación con Cataluña pero sin entrar en cuestiones de actualidad como la eutanasia sólo utilizado un argumento la defensa la vida actuales

Voz 1024 07:48 ghanés donde el partido de ultraderecha presentaba a todos los cabezas de cartel para las generales y entre ellos está Ricardo Chamorro uno de los críticos con el partido en enero fue sancionado por el Comité de Garantías de Vox hace dos años escribió en un mensaje de grupo viajó SAP que la formación había dejado demasiados cadáveres en la cuneta cierren comillas nos lo cuenta Pedro Jiménez

Voz 1712 08:10 sólo dos meses antes de que Ricardo Chamorro se convirtiera en número uno de Vox por Ciudad Real a las generales el Comité de Garantías les sancionaba por falta leve en el expediente al que ha tenido acceso la SER los denunciantes le acusaban de deslealtad disidencia por injurias y calumnias contra el partido revelaban actos de caciquismo y la creación ilegítima de un bloc en Facebook llamado Vox Castilla La Mancha por el que finalmente Chamorro fue sancionado además Chamorro también ha sido crítico por Whatsapp en un chat al que ha tenido acceso esta emisora escribió en junio de dos mil diecisiete que Vox ha tenido muchos fallos ha dado muchos tumbos la dirección ha sido muy errática y el liderazgo regular añadió que se han preocupado de ensalzar a tres estrellas que luego no han tenido fue este porque se creen que con fotos con Le Pen y postureo basta sin embargo subraya la seriedad es importante y además no obtienes financiación y estás marginado mediáticamente el fracaso es seguro Chamorro concluye escribiendo que Vox no supo ilusionar y dejó demasiados cadáveres en la cuneta la SER se ha puesto en contacto con Ricardo Chamorro y la dirección de Vox que no han querido ofrecer ninguna explicación sobre este asunto

Voz 1024 09:12 contra el auge de la extrema derecha se concentrarán hoy a las puertas el Parlamento más de ochenta colectivos bajo el lema ni un paso atrás en los derechos conquistados también en Madrid pero anoche en la Plaza Mayor vecinos y turistas pudieron ver durante un par de horas una proyección de imágenes de los papeles de Bárcenas tal cual se publicaron con los nombres de M punto Rajoy R punto Rato Pío García Escudero o de punto Cospedal las cantidades al dado de la caja B del PP que presuntamente recibieron una lista que encabeza el rótulo que no vuelvan y que al final refleja la imagen de Pedro Sánchez dándole la mano a Albert Rivera junto a la leyenda pero tampoco te conformes el grupo municipal del PP madrileño reclama a la alcaldesa a Manuela Carmena que dé explicaciones sobre esto y depure responsabilidades Losada también nos dejó el último asunto del caso Villarejo el juez que instruye la causa ha enviado a la Policía judicial a radiación del portal digital Ok Diario para exigirle que no publique el material sustraído del teléfono de la colaboradora del líder de Podemos Pablo Iglesias lo ampliamos con Miguel Ángel Campos

Voz 1552 10:16 los agentes entregaron un oficio a los responsables del medio digital mediante el que exigieron que se abstenga de publicar datos procedentes del teléfono móvil de Dean abuso el Hamm la Policía Judicial les recordó que se trata de material robado que afecta a la intimidad de terceras personas en referencia al líder de Podemos Pablo Iglesias y que su difusión sería con sí dará delictiva Asimismo los agentes por orden del juez reclamaron a Ok Diario la entrega de todo el material de que dispongan sobre este asunto este portal publicó en dos mil dieciséis el contenido de una conversación de Whatsapp de Iglesias sobre la comunicadora Mariló Montero que supuestamente procedía de esos datos robados en poder de Villarejo desde entonces Ok Diario no habría publicado información de ese móvil las fuentes jurídicas consultadas afirman que con esta diligencia quieren evitar la posibilidad de que suceda

Voz 1024 11:05 novedades también sobre otro de los grandes escándalos de corrupción política en nuestro país el caso cursar la policía

Voz 1061 11:11 ha detectado maniobras para lograr imputación

Voz 1024 11:14 a toda costa cierren también Comillas en la instrucción abierta contra el magnate ver anoche de Palma Radio Mallorca Lucía Bórquez el juez que

Voz 1315 11:21 instruye la causa por la presunta filtración de información del sumario del caso Okur saca dictado un oficio porel que envía la causa al Tribunal Superior de Justicia tras recibir un informe de la Policía Nacional que apunta a la presunta comisión de un rosario de delitos entre ellos pertenencia a organización criminal detención ilegal alteración de pruebas e inducción al falso testimonio los investigadores se han centrado en la recuperación de varios grupos privados de Whatsapp en los que presuntamente participaron miembros de la Policía el juez y el fiscal en los que compartieron información sobre el caso el juez ha enviado la causa al Tribunal Superior porque ambos son aforados y sólo pueden ser investigados por este organismo

Voz 1024 12:10 salimos al exterior donde seguimos recuperando piezas del rompecabezas el Brexit hecho rollo buenos días

Voz 6 12:16 los conservadores británicos amenazan con

Voz 1024 12:18 echara Theresa May si el Reino Unido se ve obligado a participar como parece que va a participar en las elecciones europeas

Voz 0143 12:25 los Tories temen que unas nuevas elecciones británicas den alas a los euroescépticos dejará se esperan que la negativa europea ciudad frente al Brexit la obligación de participar en esas elecciones europeas fuerza en la salida de la primera ministra miente mientras made dice que cuanto más tarde en llegar a un acuerdo de salida de la Union más complicada será esta salida definitiva

Voz 1024 12:44 en Venezuela la oposición vuelve a las calles para protestar por lo que Nicolás Maduro ha llamado ataques terroristas al sistema eléctrico

Voz 0143 12:51 dice Maduro que los ataques vienen esta vez por parte de Colombia y Chile apoyados eso sí por Estados Unidos y pide el apoyo de los gobiernos latinoamericanos

Voz 1024 13:00 Icono el acompañamiento de Méjico

Voz 11 13:03 Libia Uruguay y El Caribe Venezuela puede instalar más temprano que tarde una mesa de diálogo nacional

Voz 0143 13:11 los chavistas han marchado este sábado en Miraflores con respuesta de la oposición Guaidó busca el apoyo de los funcionarios a los que ha convocado el lunes en el Parlamento también han anunciado un encuentro de líderes internacionales todavía sin fecha

Voz 1024 13:23 Donald Trump ubica a setecientos cincuenta agentes en la frontera con México para regular dice la entrada de inmigrantes

Voz 0143 13:29 estos agentes proceden de los puertos de entrada de vehículos en la frontera ahora se dedicarán a tareas de identificación de inmigrantes procedentes de Centroamérica Tram reconoce que esto causará retrasos en el intercambio comercial entre los dos países pero prioriza la cuestión migratoria hay baraja la posibilidad del futuro cierre la frontera respecto a su decisión de reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán Trump considera que esto no es un conflicto porque es la función de Estados Unidos dice proteger a Israel y todo el mundo estará feliz por ello

Voz 1024 13:59 en Israel nos quedamos a dos días de unas nuevas elecciones Tales en las que el primer ministro Benjamin Netanyahu aspira a un quinto mandato y así lo ha tomado el pulso a las calles nuestra corresponsal en Jerusalén Beatriz de cumbre

Voz 12 14:12 en el campus de la Universidad Hebrea de Jerusalén el tema de conversación son las elecciones del martes el sentimiento general muchas dudas decepción ante la clase política

Voz 13 14:23 no veo ninguna buena opción para mí mi las

Voz 12 14:26 dudas deshará son las de un veinte por ciento de los electores israelíes estos indecisos aseguran que hay partidos que no han publicado ni siquiera su programa electoral no hacen caso de las prioridades reales de los ciudadanos

Voz 1018 14:38 toda la parte que tiene que ver con salud pública

Voz 12 14:42 con educación quién habla es sufre madre de familia la frustración es la misma entre las personas que votan por primera vez como tal

Voz 6 14:49 ha quemado de May queremos hablar de los verdaderos problemas que necesitan respuestas problema social

Voz 14 14:55 Tales derechos de la comunidad gay la religión y el Estado CETI

Voz 12 14:59 parte del electorado israelí como Avi estudiante de Ciencias Políticas acusa a los candidatos de centrarse en las personas Hinault en las ideas

Voz 14 15:07 también emitimos hemos caído en la imitación de las

Voz 6 15:10 ha estado exento en este culto

Voz 12 15:13 a la personalidad destaca el primer ministro Benjamin Netanyahu Bibi

Voz 13 15:17 bueno él intenta asustar a todos los israelíes para que voten por él

Voz 12 15:22 Netanyahu es uno de los grandes favoritos junto al ex general Benny Cannes para una parte del electorado la angustia es que Netanyahu Bibi como lo llama

Voz 13 15:31 también Israel vuelva a ganar nos iremos del país

Voz 12 15:35 es el desencanto y las dudas en Israel el índice de participación en las elecciones roza siempre el setenta por ciento

Voz 1024 15:42 seguimos la cosa mediterránea dirección oeste hasta Libia donde la caída de Gadafi hace nueve años Serrada una dictadura pero dejaba también abierto una fractura de poder que aún hoy sigue sigue librando en las calles el parte de esta escalada militar lleva la firma de José Luis García

Voz 1061 15:57 pese a los llamamientos de la comunidad internacional el Ejército Nacional libio una milicia controlada por el controvertido Mariscal hámster continúa con su ofensiva en el país para intentar hacerse con la capital con Trípoli

Voz 6 16:08 un portavoz de esta milicia ya

Voz 1061 16:10 ha asegurado que ya controlan varias zonas como el antiguo aeropuerto de la capital que está en desuso desde hace años el mariscal Halffter inició el jueves esta operación militar para intentar hacerse con el control del país dividido desde dos mil once con la caída de Gadafi la ONU o los ministros de Exteriores del G7 han insistido en que ambas partes deben detener los combates y empezó por el diálogo pero sí de tratando de avanzar en Trípoli el mariscal es un antiguo miembro de la cúpula militar que colaboró para la llegada de Gadafi al poder en mil novecientos sesenta y nueve posteriormente fue reclutado por la CIA en los años ochenta y regresó a Libia en marzo de dos mil once un mes después de que estallara la revolución si el Ejército Nacional Libio llega controlar Trípoli sólo le va a quedar como resistencia a la ciudad estado de Misrata es el principal puerto del país ya enviado a sus tropas en auxilio del Gobierno impuesto por la ONU en dos mil dieciséis

Voz 1024 16:59 son algunas de las noticias que nos va dejando ya este siete de abril hoy cumple veinticinco años como decíamos en portada uno de los peores genocidios de la historia reciente ocurrió en Ruanda el genocidio comenzó el siete porque la noche del seis la noche anterior un misil había derribado el avión en el que viajaban dos presidentes de la etnia hutu Juvenal hay Barry mana Ciprian en Tanzania aquella madrugada durante dos meses la radio de Ruanda que están escuchando emitía este mensaje en bucle que llamaba a exterminar a los miembros de la etnia tutsi a este mirar decía este locutor que también era militar

Voz 16 17:51 a las cucarachas

Voz 1024 17:55 la radio en España estaba mirando como todo el mundo con preocupación el devenir de los acontecimientos en el corazón del continente africano de la foto Fonseca de esta casa de la Cadena SER hemos rescatado ese fragmento de la conversación que mantuvieron en el verano de mil novecientos noventa y cuatro tres meses después el arranque el director de Hora catorce José Antonio Marcos con quién fuera nuestro enviado especial a Ruanda es foto periodista especializado en conflictos armados Gervasio Sánchez

Voz 1018 18:20 lo mejor sería Gervasio que contagio nuestros oyentes Cases

Voz 0882 18:23 exactamente lo que estás viendo cuál es la imagen que te

Voz 1018 18:25 ante tus ojos en estos momentos

Voz 5 18:28 ante millón de la muerte desde que mirando esta mañana hace unas cinco seis horas lo acabo de ver más bien muertos y muertos por todas partes de los muertos conviven con los vivos con los la frase están agonizando en de diferentes extremidades aunque la epidemia de cólera ya es casi un año y es posible que se pueda convertir esto en una zona no más caótica en las próximas horas sino próximos días

Voz 1018 18:52 tú has viajado como enviado especial por muchos lugares del mundo ha vivido guerras catástrofes habías presenciado alguna vez algo parecido a esto

Voz 5 19:00 mira yo llevo aquí en esta ciudad en Goma este pueblecito diga te mil habitantes Veinticuatro horas en las últimas veinticuatro horas jamás en mi vida en comparación había había presenciado algo parecido

Voz 17 19:11 veinticinco años después es difícil concretar cuántas personas murieron entonces la fuente más optimistas dicen que fueron

Voz 1024 19:18 doscientos mil los fallecidos la más pesimistas elevan la cifra hasta los dos millones de personas en la SER hemos hablado con un superviviente el siguiente reportaje lleva la firma de la selva

Voz 18 19:29 David dice que los ruandeses adoptados tienen dos formas de afrontar

Voz 19 19:32 quiere y otro no no Kenny que no sea una parte insisto ya porque tienen miedo de que pueden aprender

Voz 18 19:37 Israel decidió saber tiene veinticinco años ha estudiado Derecho en París y hace dos años descubrió cómo había sobrevivido al genocidio de Ruanda verá Ruanda llegó allí con un número de teléfono el de su tía abuela y una lista de nombres de posibles familiares a las tres semanas mercantil Erice

Voz 20 19:53 no hablan francés

Voz 19 19:56 yo vivo iban Ki-moon digna pero están hijo tu primo está digo identidades y quiere hablar así que es Xavi conoció a su primo

Voz 21 20:06 la primera mirada que me hizo nunca ha vivido una

Voz 12 20:09 son tan grande pero lo increíble con Dome

Voz 22 20:12 es una foto de yo con su hermano también

Voz 18 20:15 el noventa por ciento de su familia tutsi fue asesinada pero en Kivu Congo siguen sus tías abuelas con ellas vivió antes y después del genocidio

Voz 19 20:23 que llevamos el mismo día me parece entrar a los vecinos que la gente se recordaba de mi diría que hacíamos ahí todo me contaba que explican como tú estabas después del genocidio son de todos

Voz 22 20:34 estamos con el Ayuntamiento y ella me dijo mira bien este Ayuntamiento en donde murió

Voz 18 20:42 cuando los radicales hutus llegaron aquí Bongo muchos se refugiaron en esa Jonathan

Voz 22 20:46 bueno llegaron al pueblo nosotros máxima combinen talento y empezar a tirar bomba historias y con esto admitía de doce años ya un agujero me coge para ese fue corriendo tuvimos que ir Eco con hay no no no corriendo son días exhibía de andar no fuimos hasta Burundi después de Burundi Uganda Uganda

Voz 18 21:07 ahora sabía habla todos los días con su familia ya conoce su historia

Voz 22 21:10 además ligero estás muy contento de de confrontar tu historia escuché Granada de aportarán cosas es cosa positiva

Voz 19 21:18 pero aún quedan dudas creo que todavía estoy tengo la cabeza en Ruanda porque sé que tengo que aprender

Voz 22 21:23 mire mi padre al parecer padre puede estar Vigo vivir en Austria

Voz 18 21:28 Savic colabora con una asociación de ruandeses adoptados les apoya les ayuda si quieren ir a su país y su objetivo es montar una empresa allí

Voz 19 21:35 la suerte que tengo a intentar volver a darse la gente que están ahí

Voz 18 21:39 ya está además planeando cuando volverá a comprar unos billetes

Voz 1693 22:34 toda una lucha por la Liga la que se ha vivido en el Camp Nou que se llevó el Barcelona que es más líder con once puntos de diferencia con los colchoneros una acción polémica en el partido la expulsión de Diego Costa en el minuto veintiocho de la primera mitad por insultar al árbitro algo de lo que ha hablado Cholo Simeone

Voz 1882 22:49 pregunta al árbitro en el entre tiempo si era tan grave lo que le había dicho Costa me comentó lo que les escucho Costa dice que no dijo eso pero bueno la verdad que si dijo eso Costa me parece muy bien la decisión del árbitro me sorprende cuando otros árbitros lo vemos por televisión que mucho futbolista dicen un montón de cosas que no los expulsa ahí ahí ves hay que mediar un poquito en el equilibrio emocional quizás más allá de que sí dijo algo tan grave sabe como para ser expulsado en un partido tan importante también expulsado pero pocas volatilidad cuando vemos la televisión y que gesticula en va habla habla habla usted de lo ven otro no lo ven

Voz 1693 23:36 también habló Ernesto Valverde el técnico del conjunto azulgrana más feliz por la victoria pero dice que todavía no da la Liga por ganada está claro que

Voz 0588 23:45 eh que en el calendario que tenemos vienen partidos muy seguidos después eh eh este partido de Manchester luego viene eh del partido vuelta viene una semana también con otros tres partidos todos los días el equipo a una realidad pero cualquier caso vuelvo a decir nuestra idea es seguir compitiendo en todas las competiciones porque todavía no hemos ganado nada ya sé que estamos todos ilusionados ha sido un paso importante pero la Liga no está ganada ahí tenemos que continuar

Voz 1693 24:14 el Madrid ganó al Eibar dos a uno aunque comenzó perdiendo con un gol de Marc Cardona el minuto XXXIX después tuvo que aparecer Karim Benzema para remontar el partido a pesar de la victoria del conjunto blanco fue despedido con una sonora pitada del Bernabéu escuchamos a Zinedine Zidane que fue criticó tras el encuentro la temporal nuevo museo

Voz 1994 24:33 entonces esto en en en nuestra cabeza ya a jugar para nada es complicado no digo eso para decir que que lo vamos a dejar aquí vivamos a deja de pera no hasta el final vamos a tener que pelear cómodo como como equipo oí entre entre nosotros

Voz 1693 24:53 en el resto de partidos de ayer el Rayo ganó dos a cero al Valencia con goles de Raúl de Tomás y Mario Suárez se quedan a tres puntos de la permanencia

Voz 7 25:00 la respiran algo más en Vallecas no lo hacen

Voz 1693 25:02 Girona donde ayer perdieron ante el Español uno a dos en Montilivi hoy queremos más liga las doce Alavés Leganés a las dos Getafe Athletic a las cuatro y cuarto Valladolid Sevilla a las seis y media Celta Real Sociedad Levante Huesca y a las nueve menos cuarto Betis Villarreal en Segunda División venció el Rayo Majadahonda cero dos al Depor motivo el Granada ganó uno cero al Málaga al Extremadura también se llevó la victoria ante el Almería y el Oviedo y Las Palmas empataron a uno

Voz 23 25:34 él

Voz 1024 26:52 esta es nuestra contraportada conciencia con Gregory Javier buenos días

Voz 0882 26:56 buenos días por supuesto no queremos amargarle esta hermosa mañana de domingo pero es interesante saber que el coste económico de un ataque al corazón un derrame cerebral se multiplica por dos si se incluye también la cuantía de las horas de trabajo perdidas porque el paciente está de baja laboral de media cincuenta y nueve días durante el primer

Voz 1024 27:15 año Ésta es la conclusión de uno nuevo a embestir

la acción realizada por el Imperial College de Londres y que publica hoy la Sociedad Europea de Cardiología agujeros negros en concreto las pérdidas económicas por bajas laborales superan los veinte mil euros por paciente ya esto hay que añadir el gasto médico que eleva la factura final a unos cuarenta mil euros por persona afecto nada y esto es el doble como decíamos de lo que se calculaba hasta ahora este estudio científico incluyó el seguimiento de cuatrocientos pacientes de siete países europeos que regresaron a trabajar tras sufrir un ataque al corazón o un ictus es esta investigación este grupo de científicos también ha detectado varios factores de riesgo porque el veinticinco por ciento de los pacientes analizados eran obesos y una tercera parte también eran fumadores por lo tanto según este informe evitar el sobrepeso dejar de fumar podrían evitar miles de ataques al corazón y accidentes cerebrovasculares y además evitar también millones de euros en pérdidas económicas además otros consejos de los científicos son más mantenerse activo físicamente comer de manera saludable y controlar la presión arterial y el colesterol no sólo son buenos consejos médicos sino también para ahorrar dinero

hemos cerrado tiempo de noticias llega a la cultura en la acera que comienza la Hora extra con Javier Torres pero antes como de costumbre repasamos con Carlos Sevilla las tres noticias al menos tres que debe saber a esta hora para levantarse para acostarse bien informados este domingo

Voz 6 28:46 está previsto que continúe el tiempo inestable en la mayor parte del país hay una decena de provincias con avisos activados en Andalucía oriental Murcia Comunidad Valenciana hay sur de Cataluña las temperaturas diurnas irán en ascenso en la mitad este de la península con pocos cambios en el resto además la Guardia Civil ha detenido a varias personas por su posible relación con la desaparición de una joven el pasado mes de febrero en Vinaròs Castellón según el Diari de Tarragona uno de los arrestados sería el novio de la mujer tiene Estados Unidos Donald Trump ha movilizado a setecientos cincuenta agentes para reforzar la seguridad en la frontera con México además en un discurso ante la coalición de judíos republicanos el presidente estadounidense ha asegurado esta noche que su decisión de reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán no va a tener consecuencias

