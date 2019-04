Matinal SER (13/04/2019)

qué tal buenos días la directora de la residencia Los Nogales en Madrid investigada por el maltrato algunos de sus residentes ha defendido su trabajo en una carta dirigida a la plantilla y en ella pide que la labor que realizan los empleados no se vea enturbiada por la falta de escrúpulos de alguna persona en La Ser hablamos ayer con una ex trabajadora de la residencia

no me gusta ver cómo ataban a su abuela que estaban súper ver eh la estábamos con la funda de la SER moda habían mesa de sello de cuatro sentados en les tenía que dar muy deprisa de comer

esta es una campaña que ha debutado con polémica ya ya Sánchez pagamos todos es el sonido de un vídeo lanzado por las redes de nueva generación es las juventudes el PP ha ido acompañado de la instalación de una agencia de viajes falsa con ese nombre Falcon viajes en la misma calle Ferraz de Madrid a pocos metros de la sede del PSOE el PSOE anuncia que llevará esta cara España a la Junta Electoral Central mientras mientras la Fiscalía el uso de una imagen de las hijas de Sánchez en redes sociales estaban de vacaciones divisa con la familia y esto pasó antes de que fuera investido presidente el Partido Popular insiste en atacar políticamente al presidente por estos viajes es cierto que Rajoy voló poco como presidente tras el accidente de helicóptero que sufrió en dos mil cinco pero Aznar José María Aznar sí que utilizó helicópteros y medios de la Moncloa para las campañas electorales de su partido a dar volaba en helicóptero a Torrejón y desde allí tomaba un avión para asistir a los mítines a todos los de campaña de las municipales autonómicas de dos mil tres y no sólo lo hizo el expresidente quien fuera su ministro de Defensa Federico Trillo utilizó al menos en once ocasiones un avión oficial para asistir a varios actos de campaña de aquella campaña de dos mil tres porque esto de Falcon viajes es un Face el PP sí que tuvo una agencia de viajes real se llamaba Pasadena yo era una de las empresas de la trama cuya sentencia acabó con la presidencia de Rajoy la trama corrupta Gürtel regalaba viajes y lujosas estancias en hoteles reservados por Francisco Correa entre los beneficiados por cierto se encuentra el que es ahora el coordinador de organización de la campaña electoral de los populares que se llama Juan Carlos venga tienen toda esta información nada más abrir nuestra página web Cadena Ser punto com por aquí arrancamos Nuestra caravana electoral de Inma Carretero buenos días

buenos días aunque la jornada comenzaba con un pequeño acto de Iglesias en Madrid el primer mitin propiamente dicho de la campaña morada se celebraba en Toledo no era de Pablo Iglesias y no de Irene Montero que se estrenaba como cabeza de cartel principal acompañada por Alberto Garzón lejos de los grandes auditorios de las ediciones anteriores la campaña morada arrancada en una sala pequeña del Palacio de Congresos del Greco ante cerca de trescientas personas Irene Montero llamaba así a la movilización

que los números que saquemos no estén para gobernar para que al Partido Socialista que no tiene muchas ganas de gobernar con nosotras que está mirando todo el rato a Ciudadanos le entre las ganas de gobernar con Unidas Podemos es

que los está viendo al se de Waterloo o al señor Torra o donde sea recen para que siga Sáenz aprovechen lo que les queda de presidentes Sánchez porque cuando un gobierno a ciudadanos aquí quién haya cumplido la ley tendrá premio y que se la haya saltado tendrá castigo como ha sido siempre sí que me comprometo a no indultar se sentencia condenatoria quiero eso es importante es la pregunta el millón vamos a tener un debate con el señor Sánchez pues que vaya preparando la respuesta porque no se puede ser presidente España sin responder a esta pregunta no se puede esquivar la pregunta el millón estás con el Estado de Derecho o estás en el pasteleo con los cuando golpe Estado estás apoyando a los jueces y su trabajo o estar boicoteando el trabajo de los jueces sí o no al señor