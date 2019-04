Matinal SER (14/04/2019)

Voz 1024 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias caerle

Voz 1 00:10 Piñera hola qué tal buenos días es que el único partido que puede frenar a esta derecha con sus tres siglas el único partido que puede sumar más que las tres derechas es el Partido Socialista Obrero Español

Voz 1024 00:25 es algo más que un lema de campaña a Pedro Sánchez está interpretando al dedillo el resultado de los últimos sondeos en intención de voto publicados esta semana que estamos cerrando el último sondeo de precampaña el del CIS el primero de campaña que hoy presenta La Vanguardia encuesta carretera que el PSOE tendrá que pactar con Podemos con el PNV y con los independentistas para gobernar y que la suma de PP Ciudadanos y Vox se queda lejos de la mayoría absoluta pase lo que pase el veintiocho de abril quién gane está llamado a gobernar en coalición pase lo que pase estamos asistiendo a otro final del bipartidismo por eso el líder de la oposición se afana también a pedir el voto útil Pablo Casado

Voz 2 01:03 en estas elecciones no hay segunda vuelta no hay un libro de reclamaciones oye no me dio el gustazo usted tal que vino por aquí alguien efecto contenían idea no había gestionado nada Bruno no tenía equipo no era más que tránsfugas

Voz 0070 01:45 qué tal buenos días el juez ha ordenado prisión provisional sin fianza para el hombre acusado de asesinar a golpes a su mujer en el municipio de Mogán en Gran Canaria el tiene cuarenta y cinco años ella tenía cuarenta y dos y es la decimoséptima mujer asesinada por su pareja o ex pareja en lo que va de año nuestro país recuerden que el cero dieciséis es el teléfono de atención a las víctimas no deja rastro en la factura pero hay que eliminarlo del registro de llamadas del teléfono

Voz 0070 02:09 los paros de los vigilantes de seguridad en el aeropuerto de Madrid Barajas se suma mañana la huelga de tres días de los pilotos de Air Nostrum que ha obligado a cancelar casi ciento cincuenta vuelos además en el transporte ferroviario y marítimo Comisiones Obreras ha convocado el miércoles un paro de veinticuatro horas en Adif en Puertos del Estado

Voz 0070 02:28 el general Abdel Fatah al han anunciado el levantamiento del toque de queda en el país y la liberación de todos los detenidos en los últimos cuatro meses de protestas el dirigente asumió el cargo veinticuatro horas después de la dimisión del líder del golpe de Estado que el jueves derrocó al dictador Omar al Bashir cuatro mil

Voz 0070 02:45 por el humo de los coches la conclusión de una investigación de la Universidad George Washington de Estados Unidos la inhalación de dióxido de nitrógeno de las partículas que emiten los vehículos de gasolina y diésel afecta ya a la población infantil de ciento veinticinco ciudades en ciento noventa y cuatro países

Voz 0419 03:06 qué tal buenos días y el Sevilla se llevó el derbi andaluz Sevilla tres Betis dos un partido importante para ambos equipos en el que los locales acabaron latando la victoria en el Pijuan Por su parte el Barça con muchos cambios no consiguió reafirmarse como líder en Huesca porque el colista de la clasificación no se lo puso nada fácil a los azulgranas de encuentro que acababa con empate Huesca cero basa cero hoy en el Metropolitano los rojiblancos consiguieron imponerse ante el Celta de Vigo por dos a cero y en Cornellá El Español selló la victoria ante el Alavés por dos a uno para hoy tenemos más encuentros en Primera División los doce Valladolid Getafe a las dos Athletic yo a los cuartos Real Sociedad para las seis y media Girona Villarreal a las nueve menos cuarto el último partido del día con el enfrentamiento entre el Valencia y el Levante y fuera del fútbol recordamos cita con la Fórmula uno se disputa el Gran Premio de China a las ocho y diez de la mañana por la tarde día de motociclismo con el Gran Premio de las Américas a partir de las

Voz 0137 04:09 qué tal buenos días este domingo será un poco más lluvioso especialmente en Galicia y en el norte de Castilla y León cielos cubiertos allí durante todo el día en el resto de la Península nubes y claros y mucho sol en Andalucía las temperaturas durante el día

Voz 0070 04:22 jornada aumentarán en prácticamente todo el territorio

Voz 0137 04:25 el excepto en zonas de Navarra y Cataluña donde podrían bajar un poco los termómetros diecisiete grados en La Rioja veinte en Ciudad Real veintitrés en Málaga el viento soplará en la costa gallega al este del Cantábrico y los Pirineos y el Ampurdán también en el Estrecho y en Melilla y en áreas de Mediterráneo en Canarias por último cielos despejados y máximas de veinte grados

el único sondeo que publica la prensa dominical confirma los datos de la encuesta del CIS que conocimos esta semana sondeo de La Vanguardia elaborado por Gaz tres con el PSOE como ganador con más del treinta por ciento de los votos cerca de ciento cuarenta escaños una muestra que también destaca que la suma de PP Ciudadanos y Vox no sería suficiente para alcanzar la mayoría absoluta encuesta que reduce eh a veintiséis el porcentaje de indecisos

Voz 5 05:48 eh a veintiséis el porcentaje de indecisos

Voz 1024 05:52 nos montamos en la caravana primero con Pedro Sánchez que va a pasar el primer fin de semana de campaña íntegramente en las Canarias Radio la Palma de Oro Cabrera

Voz 6 06:00 Pedro Sánchez ha llamado a la unión de un bulto que dejen la oposición a una derecha de la que ha recordado casos de corrupción y que se ha visto obligada a rectificar argumentos como el futuro de las pensiones

Voz 0967 06:11 ha mirado a Cataluña para afirmar que no hay

Voz 6 06:13 problema de independencia sino de convivencia ya dicho más la derecha en privado aseguró Pedro Sánchez admite lo imposible y una declaración de independencia

Voz 1722 06:23 tanto el independentismo como la derecha saben que la independencia no se va a producir lo saben lo saben si es que no hay más que hablar con ellos en privado te lo dicen no reconocen la independencia es imposible por tanto el problema no es la independencia de Cataluña el problema en Cataluña se llama convivencia

Voz 6 06:41 Pedro Sánchez hizo referencia en La Palma una España despoblada y miró a las energías renovables como un futuro en el que se invertirán doscientos mil millones de euros públicos y privados Pedro Sánchez traspasar por las islas de Tenerife y La Palma continuará su visita al Archipiélago este domingo en la isla de Gran Canaria

Voz 1024 06:57 pondré precisamente hizo ayer campaña el líder de Podemos Ser Las Palmas DACA me mesa

Voz 7 07:02 en un acto celebrado en Las Palmas de Gran Canaria al que acudieron unas mil quinientas personas según datos del partido Pablo Iglesias ha hecho un repaso una lista de políticos y ex dirigentes españoles relacionados con las compañías eléctricas más de una treintena de nombres entre los que se encontraban por ejemplo Luis de Guindos Elena Salgado José María Aznar Felipe Gonzáles Pedro Solbes y Ángel Acebes el líder de Podemos propone crear una red pública de energía y un sistema racional de sanciones contra las eléctricas al tiempo que rechazan las puertas giratorias

Voz 8 07:27 tres grandes empresas energéticas controlando el ochenta por ciento del mercado sumado a privatizaciones la traducción es muy clara la factura de la luz es más alta la soluciona esto no pasa solamente por prohibir las puertas giratorias la soluciona esto no pasa solamente por establecer un sistema de sanciones coherente y efectivo la solución a esto pasa por aplicar el artículo ciento veintiocho de la Constitución y crear una gran empresa pública la red pública de energía

Voz 7 07:55 según Iglesias las diez sanciones impuestas en dos mil dieciocho a Endesa Iberdrola y por parte de

Voz 0070 08:01 de organismos reguladores como la Comisión Nacional de los meses

Voz 7 08:03 la voz y la competencia representó menos del uno por ciento a sus beneficios

Voz 1024 08:07 Iglesias atraviesa el país para participar hoy en Eibar en Guipúzcoa a mediodía en un acto con motivo del aniversario de la proclamación de la Segunda República otro catorce de abril pero de hace ochenta y ocho años por su parte el líder de la oposición dedicó el sábado a su tierra castellano leonesa Adrián Prado buenos días qué tal buenos días

Voz 0019 08:25 es Casado ha dado la vuelta al no es no de Pedro Sánchez para convertirlo en un sí es sí a la unidad de España al empleo a la educación o la defensa del castellano en su recorrido ayer por Castilla y León donde según el CIS los populares pueden perder tres de los dieciséis escaños que poseen el líder del PP reivindicó su partido como el motor fiable que puede cambiar las cosas volvió advertir de los riesgos de que Sánchez sigue a la Moncloa es como poner al zorro a cuidar de las gallinas dijo no dudó en elevar el tono contra sus rivales del bloque de la derecha

Voz 2 08:52 ya en estas elecciones no hay segunda vuelta no hay un libro de reclamaciones oye no me dio el gustazo vote al que vino por aquí y en efecto tenían idea no había gestionado nada Bruno no no tenía equipo no era más que tránsfugas no era más que personas acaban de llegar no era más que alguien que vendía humo y al final los hemos dado de bruces con la realidad queremos volver a votar ya no puede ex astro dentro de cuatro años para reivindicar las

Voz 0019 09:20 España rural lo vimos visitando una granja de gallinas en Palencia y terminó el día vestido de cofrade procesional no por las calles de la ciudad por la que es diputado con la Cofradía de los Estudiantes

Voz 1024 09:29 el centro del mitin de Ciudadanos en la capital hispalense fue económico siguiendo el acto Vallvé Ribera estuvo nuestra compañera de Radio Sevilla Sara Armesto

Voz 1874 09:36 Albert Rivera promete que si llega a La Moncloa su Gobierno Xeral de las familias los autónomos a ellos ha dirigido su anuncio de este primer sábado de campaña les promete que tendrán los mismos derechos que el resto de trabajadores por cuenta ajena en el subsidio de desempleo

Voz 1704 09:50 yo quiero que los autónomos tengan los mismos derechos que los trabajadores por cuenta ajena eso quiere decir que vamos a hacer una auténtica revolución los autónomos con el Gobierno de ciudadanos tendrán el mismo derecho al paro que los trabajadores por cuenta ajena ya era ahora ya es hora

Voz 1874 10:06 Lucio de Rivera en un mitin celebrado en el Muelle de la Sal de Sevilla a orillas del río Guadalquivir donde ha coincidido con manifestantes por el aniversario de la República durante buena parte de su intervención le han gritado fascistas fuera

Voz 1704 10:18 que nadie espere ciudadanos un privilegio sino que espere igualdad ante la justicia hombre fuera vosotros que es nuestro acto también

Voz 1874 10:28 el corte de luz también obligó a interrumpir unos minutos el acto Rivera comentó con sorna que mitin más divertido

Voz 1024 10:42 en sintonía de matinal Cadena Ser el domingo a las siete y diez de la mañana a seis y diez de la mañana en Canarias estamos repasando lo fundamental del primer fin de semana de campaña en el que resonaron también los ecos de la vieja kale borroka en Euskadi en San Sebastián por la mañana por la tarde la Ertzaintza acabó cargando como escuchando contra los manifestantes contrarios a los mítines convocados por Vox protestas que acabaron con cinco detenidos Radio Bilbao Óscar Gómez

Voz 1646 11:13 los incidentes en Bilbao se sucedieron durante varias horas antes y después del mitin de Santiago Abascal en el Palacio Euskalduna protagonizados por grupos de manifestantes en su mayor parte jóvenes que corearon gritos antifascistas independentistas e incluso feministas y que lanzaron piedras botellas bengalas y tornillos contra la Ertzaintza antidisturbios respondieron con botes de caucho y numerosas cargas policiales cinco personas fueron detenidas y una resultó herida leve aunque tuvo que ser trasladada al hospital incidentes similares se produjeron por la mañana en el mitin de Abascal en San Sebastián el presidente de Vox acusó al PNV y al Gobierno vasco de permitir estas manifestaciones para impedir que sus simpatizantes puedan acceder a sus mítines

Voz 0967 11:56 el Gobierno vasco ha querido dejarnos a merced de los rabiosos para asustarnos para que España no avance para que no levantemos nuestra bandera para que juguemos nuestra libertad para que sigamos callados como muertos durante treinta años y eso se ha acabado para siempre

Voz 1646 12:12 el mitin de Bilbao acabó con vivas a España y el auditorio cantando el cumpleaños feliz a Abascal que hoy cumple cuarenta y tres años y a otro mitin en Vitoria

Voz 1024 12:20 bueno fuego unos altercados que así calificaba el presidente del PNV Andoni Ortuzar de Llodio en Álava

Voz 9 12:26 los nostálgicos de la kale borroka han caído en la trampa de Abascal probablemente hoy estos ultras de aquí le han dado más votos a los ultras de allí porque en el fondo da igual ser vasco Auxerre español el problema es que son ultras

Voz 4 12:48 a BNS Elecciones Generales dos mil diecinueve

Voz 1024 12:54 coincidiendo con el arranque de esta campaña los pensionistas volvieron a manifestarse este sábado convocados por la Coordinadora Estatal por la defensa del sistema público de pensiones protestas que es en ese que se extendieron por varios puntos el país y que una vez más recuerdan que tuvieron su germen en el País Vasco ser Vitoria rabillo R

Voz 10 13:12 se primera movilización en Euskadi de los pensionistas en campaña electoral que ha reunido a humillar de manifestantes en Vitoria con una advertencia al clara en forma de manifiesto final votarán a quiénes les defiendan Juan Antonio Armentia portavoz

Voz 11 13:24 se juegan las pensiones y en gran medida nos la jugamos con nuestro voto porque esto depende de nosotros mi opinión es clara bajado la atención hacia los pensionistas

Voz 10 13:33 entre los participantes exigencias de claridad porque la mayoría no se fían

Voz 12 13:38 Nos mienten como enanos ellos no les creo a ninguno ninguno sí pero bien que te está cosas que no va a hacer que suban las pensiones sobre todo a las viudas tienen que ser por tren con los que hemos tenido mucho porque nuestra ultra

Voz 10 13:53 entre lo más coreado gobierne quien gobierne las pensiones el defienden o con menos de mil ochenta no me sale la cuenta que es la pensión mínima que exigen las plataformas vascas de pensionista

Voz 1024 14:03 son las demandas que acaban de escuchar de nuestros mayores que nos acabarán afectando a todos es cuestión de tiempo como también corearon los jóvenes que salieron a las calles junto a sus padres y sus abuelos aunque los jóvenes y ahora tienen otras inquietudes inmediatas como la educación es una recopilación de Lluís de Judith arrollado

Voz 13 14:19 Geli Pablos son estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

Voz 14 14:23 más becas para ayudar a los estudiantes que no pueden pagar sus matrículas va a aumentar los recursos que nunca tengamos menos que la privada

Voz 1024 14:32 a estas Anxo esté enanas el pasado ocho de marzo

Voz 13 14:34 eso muchas mujeres se movilizaron desde las universidades pidiendo igualdad en las aulas Ésta es la propuesta educativa de Gemma también desde la Rey Juan Carlos

Voz 15 14:42 que fomenten la educación en igualdad de género creando por ejemplo una asignatura que eduque a los hombres a tratar a las mujeres con respeto

Voz 13 14:50 Joaquín Goyeneche nuevo rector de la Complutense considera urgente una ley de universidades que aporte estabilidad

Voz 16 14:56 debería incluir cuestiones de Recas debería hacerse pasar un poco que se la gobernabilidad a fomentar mucho más que hacer de los estudiantes profundizar en las labores de investigación de la necesidad

Voz 13 15:06 fuera de la educación universitaria la Asociación de profesores de FP se ha reunido este jueves con el Ministerio de Educación creen que a los estudiantes les orienta a elegir otro tipo de formación superior Pepe Reina su presidente

Voz 1024 15:18 eh

Voz 17 15:20 sobre todo que pública de educación debe seguir siendo el referente frente a la tendencia de absoluta privatización de la FP

Voz 13 15:27 piden la equiparación profesional con los profesores de secundaria puesto que como funcionarios del segundo grupo no pueden acceder a puestos de dirección en las mareas verdes dicen que la ley Cela supone un primer paso pero siguen luchando contra las reválidas Sandra Villas la portavoz de la Asamblea de marea verde en Madrid

Voz 18 15:42 si hubiera salido un real decreto que hubiera dicho que este año no había que hacer las reválidas pero esa reválidas están ahí es verdad que ellos mismos dicen que no tienen valor académico pero los datos están

Voz 13 15:52 dice la también quiere eliminar la oferta de Religión obligatoria en Bachillerato

las de al FMI descarta ayudar económicamente a Venezuela mientras Juan Guaidó no sea reconocido como presidente

Voz 0070 16:08 las de al FMI descarta ayudar económicamente a vender

Voz 1024 16:10 hola mientras Juan Guaidó no sea reconocido como presidente

Voz 0070 16:13 así lo ha expresado la directora gerente del Fondo Christine Lagarde que ha reiterado su profunda preocupación por la crisis humanitaria que se vive en Venezuela si una amplia mayoría de los miembros lleva a cabo ese reconocimiento diplomático ha señalado el FMI actuara inmediatamente

Voz 1024 16:27 prisión provisional para que quien fuera jefe de los servicios e contra de inteligencia militar en Venezuela Hugo Carvajal

Voz 0070 16:33 en su declaración ante el juez Carvajal ha negado cualquier vínculo con el narcotráfico y las FARC y ha rechazado ser entregado a las autoridades estadounidenses además ha alegado tener arraigo en Madrid y argumentado que Holanda ya se había negado a extraditar le con estos mismos hechos

el setenta parlamentarios británicos presionan para que Julian Assange sea entregado a Suecia

Voz 0070 16:51 la investigación por presuntos delitos sexuales por la que le podría requerir Suecia se cerró en dos mil diecisiete puesto que Assange estaba entonces refugiado en la embajada de Ecuador ahora el caso podría volver a activarse dado que está en prisión británica y las acusaciones que pesan sobre él prescriben en agosto de dos mil veinte hoy El País publica algunos detalles de cómo era su vida en la embajada de Ecuador las imágenes refleja aún Assange que pasaba sus días en ropa deportiva jugando con el monopatín pero también preocupado por los espías la vigilancia del recinto corría a cargo de UC Global una empresa gaditana

Voz 1024 17:27 empresa española afincada en Puerto Real en Cádiz en ayer hoy a Dabo por cierto la vuelta al mundo las imágenes de la alegría de los sesenta y dos inmigrantes rescatados por el barco Alan Kurdi de la ONG alemana Sea hay cuando conocieron la noticia de que finalmente podrán desembarcar en Malta la mayoría de los buques que navega a ese sector del Mediterráneo zarparon del norte de Libia a la comunidad internacional con Italia encabeza teme que el estallido de violencia desatado a principios de esta semana en el País provoque una crisis humanitaria mayor prende otra oleada de refugiados situación de tensa calma de momento en Libia y en Sudán tres días después del derrocamiento del presidente iba el establecimiento de momento de una junta militar minuto resultado con José Luis García Íñiguez

Voz 1061 18:12 el nuevo líder de Sudán el tercero en tres días es Abdel Alborán que ha tomado el mando de la junta militar que el jueves dio el golpe de Estado contra el dictador al Bashir en su primera comparecencia en televisión

Voz 3 18:24 sonaba

Voz 1061 18:27 ha levantado el toque de queda que había sido decretado el jueves ya ha ordenado la liberación de todos los detenidos en los últimos cuatro meses de protestas la junta militar sea abierto a dialogar con la oposición que de momento acepta aunque la hoja de ruta de ese consejo del ejército formado por diez miembros sigue pasando por un periodo de transición de hasta dos años antes de entregar el poder a un gobierno civil la oposición por cierto ha elegido también a sus diez representantes para abrir ese proceso de dialogo los militares intentan calmar así las protestas este sábado incluso ha dimitido el jefe de los servicios de seguridad e inteligencia que estaba al frente de la represión contra los manifestantes

Voz 1024 19:02 el fin de semana también Oseja el Papa Francisco clamando en el Vaticano un grupo de estudiantes romanos que se liberen de la dependencia de los teléfonos móviles Si uno se convierte en esclavo el teléfono dijo pierde su libertad hay dependencias que son como una droga Etxeita

Voz 19 19:17 dijo que cuesta droga cuando el telefonino es droga ir allí redujo de las comunicaciones cien siempre contar que él

Voz 1024 19:26 teléfono móvil se puede convertir en una droga que puede reducir la comunicación a siempre es contactos

Voz 0055 19:32 conectamos esta noticia con el vídeo que

Voz 1024 19:34 pueden ver en la portada de Cadena Ser punto com vídeos que revela un caso de acoso a una mujer en el trabajo mediante mensajes de Whatsapp crónica Alberto Pozas

Voz 0055 19:42 empezó trabajando en una tienda de Orense pero después fue trasladada Xinzo de línea allí su fe era el hijo de los dueños de la empresa y el trato era que él se encargaría de llevarla y traerla todos los días los mensajes de contenido sexual empezaron poco después a través de Whatsapp mensajes como hoy antes de llegar a casa te violó o cada vez que vamos en el coche provoca parar en medio del monte desnudarte según la sentencia la mujer no dijo nada por miedo a perder el trabajo y ante sus negativas el condenado optó por darle un nuevo horario más perjudicial unos mensajes que se prolongaron durante tres meses y que para la audiencia de Orense suponen un delito de acoso sexual dos mil cuatrocientos euros de multa y una indemnización para la víctima

Voz 20 20:16 pues no sé

Voz 1024 20:21 siete veinte de la mañana seis de la mañana en Canarias matinal Cadena Ser ha muerto Neus Català a sus ciento tres años era la única superviviente española de un campo de concentración nazi el de Ravensbrück al norte de Berlín allí acabó cuando huía del régimen franquista después haber cruzado la frontera con Francia en el XXXIX en Ravens VRAC formó parte del denominado comando de las glándulas como se conocía a las mujeres que se dedicaron a boicotear la elaboración de las armas que fabricaba los alemanes en la Segunda Guerra

Voz 21 20:52 días material de yema pero no sabían cien ponían más me maquilladas con hubo como conduces el conoces no teníamos seguro

Voz 1024 21:09 también sufrió el exilio la poeta Francisca Aguirre Paca Aguirre Premio Nacional de las Letras en dos mil dieciocho Premio Nacional de Poesía en dos mil once fallecía ayer en Madrid a los ochenta y ocho años la capilla ardiente va a quedar instalada a partir de las diez de la mañana en el tanatorio de San Isidro en la capital nuestra compañera Macarena Berlín entrevistaba hace cuatro meses en su domicilio a Paca Paca Aguirre para su programa para los muchos libros

Voz 22 21:38 voy con mucha Gardner te de evitar que claro como no quiero nada cuartito de tomárselo con calma Peer algunas cuatro-cinco Lenear venenosos que le pican a la gente

Voz 0419 21:51 además descartó ir

Voz 22 21:54 además de escribir creo que le tranquiliza leer me tranquiliza mucho leer sobre todo mi salvación tira el esto sin música no hay quién lo aguante

Voz 1024 22:12 es como es fin de semana cambiamos de tercio rodados con la música a otra parte el Barça no pasó del empate a cero y Athletic demostró una vez más que quiere acabar segundo pero lo primero es el derbi que fue para el Sevilla Amanda gala buenos días

Voz 0419 22:25 qué tal buenos días si el Sánchez Pizjuán vivió la victoria vibrante del equipo de Caparrós en el derbi andaluz por tres a dos con goles de Munir Sarabia y El Mudo Vázquez para los sevillanos ID Loché el So IT yo para los béticos el Sevilla se llevó el derbi sevillano gran noche para los de Caparrós que se llevaron ayer la victoria ante su eterno rival en sábado de pasión Sevilla tres Betis dos tres puntos vitales para que los de Caparrós se despierten en Domingo de Ramos con la cuarta posición mientras que los de Quique Setién en mitad de la tabla novenos con cuarenta y tres puntos diferentes situaciones en la Liga también distintas visiones de los técnicos tras el partido

Voz 24 23:13 me siento muy feliz Polo futbolista y me siento feliz por nuestra gente esto es el Sevilla esto es Sevilla y aquí hay que mamar en el Ramón Sánchez Pizjuán porque esto es espectacular esto es espectacular de verdad

Voz 1757 23:28 hemos hecho muchísimas cosas bien pero como no suele pasar a veces no nos ha dado para ganar tuvimos una efectividad enorme el año pasado que nada tiene que ver con lo que ha pasado en mi así es verdad es como se ganan los partidos la efectividad que tuvimos nosotros el año pasado la han tenido ellos este

Voz 0419 23:44 por su parte en el Wanda Metropolitano y el Atlético de Madrid ató la victoria ante un Celta de Vigo que le cuesta funcionar sin Yago Aspas Atlético de Madrid dos Celta de Vigo cero Los tantos fueron de Griezmann y Álvaro Morata dejaron los tres puntos en casa una posición para el Atlético de Madrid en peligro se quedan los celestes escuchamos ahora en las impresiones del Cholo Simeone tras el choque

Voz 5 24:06 yo no novela realidad con la cual convive difícil convivir el Atlético de Madrid creo que en su historia si no me equivoco salió nueve veces en el segundo lugar en el segundo puesto creo que competir como lo venimos haciendo no es fácil que la última vez que salimos campeón fue en el noventa y seis pero se disfruta muchísimo más que en ningún lado

Voz 0419 24:25 el líder sacó un punto en El Alcoraz con un equipo repleto de suplentes Huesca cero basta cero Los de Francisco no supieron aprovechar la oportunidad de recortar distancias con la permanencia la buena noticia para los cules fue el debut de cuatro canteranos en Liga destacaron el de Ricky Puig igual y al finalizar habló el técnico Ernesto Valverde

Voz 25 24:47 muy disputado muy incómodo para los para los dos equipos

Voz 26 24:50 eh bueno nosotros hemos hecho

Voz 0070 24:54 equipo absolutamente

Voz 25 24:55 de nuevo con respecto al al parque cojamos el miércoles pasado esto ha habido muchos cambios a una situación difícil porque

Voz 27 25:04 eh entraba mucha gente nueva pero entendía que era lo que teníamos en el partido de hoy

Voz 0419 25:08 en Cornellà victoria del Espanyol ante el Alavés por dos a uno los pericos fuertes y con el objetivo de seguir soñando con Europa además hoy tenemos cinco encuentros más en Primera División a las doce Valladolid Getafe a las dos Athletic Rayo Vallecano a los cuartos Real Sociedad Eibar a las seis y media Girona Villarreal y a las nueve menos cuarto se jugará el derbi valenciano entre el Valencia y Levante y ojo porque el Real Madrid no ha jugado todavía lo hará mañana en Butarque a las nueve menos cuarto cerrando esta jornada treinta íbamos con la Segunda división Ayeste jugaron cuatro partidos de la jornada treinta y cuatro Málaga uno Extremadura dos Osasuna dos Deportivo uno Almería tres cero Rayo Majadahonda uno Tenerife para hoy quedan cinco partidos más a las doce este juega el Albacete Elche a las cuatro Numancia Mallorca a las seis Córdoba Lugo a las ocho Las Palmas Cádiz y a las ocho y media cierra la jornada el Real Zaragoza Alcorcón vuelta al País Vasco acabó ayer con Jon Izaguirre conquistando la clasificación general y hoy es un gran día para los aficionados del motor en Fórmula uno tenemos el Gran Premio de China que dará comienzo a las ocho y diez en el que vota saldrá en el primer puesto de la parrilla seguido de Hamilton IB por la tarde seguimos con la adrenalina de la mano del motociclismo Gran Premio de las Américas las primeras motos en rodar por el circuito de Austin serán las de Moto3 a las seis seguidas de la categoría intermedia a las City veinte ya a las nueve la gran carrera porque es el turno de la categoría reina hay para mañana viviremos hay más la finalísima de la Eurocup Valencia Basket Alba Berlín el tercer y último partido de esta final de la Eurocup que tiene el Valencia para conseguir su cuarto entorchado europeo

Voz 1024 27:33 con Gregory Javier buenos días buenos días

Voz 0882 27:35 hay que dejar más el coche en casa porque según una nueva investigación realizada esta vez por la Universidad George Washington de Estados Unidos cuatro millones de niños en todo el mundo desarrollan cada año asma debido a la inhalación de dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión que emiten en precisamente los vehículos de gasolina y diésel agujeros negros y la conclusión de este nuevo estudio científico es más que preocupante porque este problema de salud afecta ya a la población infantil de ciento veinticinco ciudades en ciento noventa y cuatro países como advierte la doctora Susan en ver la autora principal de este estudio

Voz 30 28:12 hoy en nombre

Voz 0137 28:15 a él como explica

Voz 0882 28:17 esta lista la contaminación del aire generada por los vehículos de gasolina y diésel provocan ya el trece por ciento de los casos de asma infantil pero esta tasa se multiplica por tres en ocho ciudades de China como Shanghai hice duplica también en Moscú y Corea del Sur en Estados Unidos la mayor incidencias registra en Los Angeles Nueva York Chicago en Las Vegas aunque a nivel mundial la lista negra la encabeza China con setecientos sesenta mil nuevos casos de asma en niños por año seguida de India trescientas cincuenta mil Estados Unidos con doscientos cuarenta mil el asma es una enfermedad crónica que dificulta la respiración y que produce ataques que puede no recuerdan los médicos provocar la muerte según el último cálculo doscientos treinta y cinco millones de personas en todo el mundo tienen esta enfermedad para frenar el avance del asma los científicos piden fomentar el uso de los medios de transporte limpios como el metro o la bicicleta o simplemente el mejor consejo es caminar

Voz 1024 29:17 ya viene la hora Extra con Javier Torres pero antes repasamos con Carlos Sevilla las noticias que deben saber a esa hora para levantarse para acostarse Benin Farmar

Voz 0070 29:24 en la previsión del tiempo y se esperan lluvias débiles en Galicia y en el Cantábrico occidental y algunas nubes en el resto del país además mañana comienza una huelga de tres días de los pilotos de Air Nostrum a la que se sumará el miércoles la huelga de veinticuatro horas en Adif cien Puertos del Estado y en Gran Canaria el juez ha enviado a prisión al hombre acusado de asesinar a su mujer en el municipio de Mogán sí

a Valdés en la producción Ángel Cabrera actualizamos en media hora en A Vivir con Pino les habló Piñero que pasen buena mañana

Voz 31 29:50 estoy

Voz 0070 29:55 matinal Cadena SER Jose Antonio