Matinal SER (20/04/2019)

Voz 1153 00:00 son las ocho de la mañana las siete en Canarias qué tal buenos días hace ocho días que los partidos empezaron a pegar sus carteles y quedan ocho días para que se abran las urnas llegamos así al ecuador de una campaña electoral en la que las propuestas se han visto eclipsadas en parte por algunas polémicas al principio fueron los boicots actos del PP Ciudadanos y Vox luego las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo sobre el consentimiento en las agresiones sexuales y la semana terminado con el debate sobre el debate en televisión finalmente Pedro Sánchez rectificó y aceptó acudir a dos debates con Casado Rivera e Iglesias

Voz 1722 00:41 haré dos debates el lunes y el martes y allí vamos a hacer lo que hemos hecho durante esta campaña vamos a ir con un estilo de guante blanco

Voz 1 00:50 de hablar de proponer Sánchez sólo acierta cuando rectifica cuando hace lo que estábamos pidiendo que es dar la cara es permitir a los españoles que se vea qué proyecto tiene o qué alianzas tienen

Voz 2 01:00 basta ya de cacicada es basta ya de Rajoy de Sánchez y no quieren debatir creo que España se merece presidentes y candidatos que no le tenga miedo al diálogo que no tengan miedo a la democracia que no le tenga miedo al debate

Voz 1 01:10 esto ojalá en el futuro no se vuelvan a repetir situaciones como ésta iros debate se regulen y serán obligatorios

Voz 1153 01:17 el debate de ideas se celebrará el lunes en Televisión Española y el de vuelta el martes en Atresmedia dos choques televisivos con menos de veinticuatro horas de diferencia que ha obligado a los partidos a reorientar sus estrategias su objetivo captar el voto indeciso en la recta final de la campaña el sábado veinte de abril al día Mena el día amanece con más noticias que repasamos con Sara selva buenos días

Voz 1694 01:40 qué tal buenos días en Barcelona los Mossos d'Esquadra siguen buscando al autor de la violación de una joven que encontraron ayer los equipos de limpieza de la ciudad la chica sigue ingresada en el hospital tiene el brazo roto y el agresor además le partió el labio el arrancó mordisco es un trozo de la oreja

Voz 1153 01:53 cadena perpetua para el matrimonio de California acusado de maltratar a sus trece hijos

Voz 1694 01:57 este viernes ha celebrado el juicio ya han declarado dos de los niños negros bueno decía que no podía explicar con palabras pues lo que habían pasado que aún tenía pesadillas pero que quiere a sus padres y les perdonan muchas de las cosas que les han hecho David Luiz Turpin han sido condenados por catorce delitos entre ellos tortura abuso infantil y secuestro también en Estados Unidos lo cuenta hoy el Washington Post las autoridades han realizado la primera detención relacionada con el asalto a la embajada de Corea del Norte en Madrid han detenido a un antiguo marine

Voz 1153 02:29 tres años de prisión preventiva para el ex presidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski

Voz 1694 02:32 por su implicación en el caso de Brecht el juez le acusa de blanquear dinero de ocultar y dar información falsa cursis que tiene ochenta años que está ingresada en el hospital

Voz 1153 02:40 en Ucrania a decenas de miles de personas han asistido a un debate entre los candidatos presidenciales en un estadio olímpico

Voz 1694 02:45 con capacidad para setenta mil personas los dos candidatos el cómico Zelensky del actual presidente Poroshenko han debatido en un escenario de concierto con una banda de rock como teloneros entre los gritos de los asistentes Poroshenko la echado en cara a Zelensky su falta de experiencia hice les que Poroshenko su incapacidad para acabar con la corrupción las encuestas dan a comediante como favorito

Voz 1153 03:09 gracias Sara en los deportes fútbol hoy juega el líder de la Liga Paco Hernández buenos días

Voz 1576 03:13 qué tal buenos días el Barcelona se mide a la Real Sociedad a partir de las nueve los cuarto de la noche en el Camp Nou el conjunto azulgrana busca una victoria que le acerque al título de Liga los de Ernesto Valverde están a nueve puntos de ser campeones esta noche podrían conseguir los tres primeros con la vuelta de hombres importantes como Leo Messi o Luis Suárez que descansaron la pasada jornada ante el Huesca también el Atlético de Madrid visita al Eibar a las cuatro y cuarto si los sancionados Griezmann Diego Costa que tras negarse a entrenar el jueves después del expediente de la multa que le impuso el Atlético por su expulsión ante el Barcelona ayer volvió a entrenarse con el grupo con normalidad a las seis y media duelo clave en la lucha por la salvación entre el penúltimo y el último de la tabla Rayo Huesca desde la una de la tarde el CEL ETA de Vigo Girona el conjunto gallego ahora mismo está en descenso tras el punto conseguido por el Valladolid en Mendizorroza Alavés dos Valladolid dos fue el primer partido de la jornada que terminó en empate a pesar de que el Alavés se puso ganando por dos a cero y fuera del fútbol victorias de Real Madrid y Barcelona en los play off de la Euroliga los blancos se ponen dos cero ante el Panathinaikos in los azulgrana empatan las eh día uno ante el Efes turco y en tenis Rafa Nadal juega hoy las semifinales del Masters de Montecarlo ante el italiano fue

Voz 1153 04:28 si completamos la portada con la previsión del tiempo este sábado amanece con una decena de provincias con avisos por lluvias y vientos Sergio Soto buenos días

Voz 1450 04:35 buenos días hoy tendremos algo más de calma en los cielos que ayer lloverá con posibilidad de tormenta en parte de la mitad sur peninsular en Murcia el extremo este de Andalucía el sur de la Comunidad Valenciana y el sureste de Castilla La Mancha pero en el resto del país veremos menos precipitaciones sólo intervalos nubosos con lluvia débil y dispersa en Baleares y Canarias aunque veremos nubes tranquilidad en el resto de la Península las temperaturas subirán en algunos puntos de la meseta norte y en Galicia donde el día soleado alcanzará los veintisiete grados en Pontevedra o los Veintiocho en Ourense

Voz 1153 05:08 gracias Sergio escuchan Matinal SER con David Nieto y Carlos Ródenas en la parte técnica Isar a Selva en la producción les habla Carlos Sevilla una pausa íbamos con todo

Voz 1153 05:58 entramos en el último fin de semana de campaña

Voz 4 06:03 Elecciones Generales dos mil diecinueve en la Cadena SER

Voz 1153 06:15 una campaña que centrará hoy su atención en Alicante donde hay previstos actos del PP Ciudadanos Unidas Podemos y el PSOE Pedro Sánchez acude en un momento delicado de su campaña primero dijo que sólo iría un debate a cinco en Atresmedia después del veto de la Junta Electoral a Vox dijo que sólo horaria en Televisión Española y ayer tras las críticas del resto de candidatos accedió a celebrar dos debates en televisión Inma Carretero buenos días

Voz 0806 06:36 buenos días la decisión hasta el jueves por la tarde era que hubiera un solo debate el presidente aceptó dos forzado por la situación por respeto dicen al aquí

Voz 5 06:44 Pardo de la mayoría por evitar que este a su

Voz 0806 06:47 punto terminará enturbiado la campaña I pusiera en riesgo que al menos se celebrará un choque televisivo así que Sánchez defendió ayer en Santander que el lunes y el martes va a tener dos oportunidades de movilizar a los indecisos

Voz 1722 07:00 allí vamos a hacer lo que hemos hecho durante esta campaña vamos a ir con un estilo de guante blanco de hablar de proponer y lo que vamos a tratar de convencer aquellos que están indecisos inmovilizar a la mayoría de España para que nuestro país mira al futuro

Voz 0806 07:16 en el PSOE cuentan con que será un debate bronco y que los líderes de la oposición irán todos contra Sánchez pero aseguran que él tiene capacidad de aguantar su objetivo es presentarse como un líder moderado después del mitin que tiene hoy en Alicante se pondrá con su equipo a preparar la estrategia

Voz 1153 07:32 Sánchez coincidirá en la capital alicantina con Pablo Casado como encara el Partido Popular este último fin de semana de campaña Adrián Prado buenos días

Voz 0019 07:39 qué tal buenos días lejos de vaciar su agenda Casado continúa este fin de semana con una intensa actividad de campaña o iba a estar en Alicante Elche Almansa y mañana en Toledo en su equipo reconocen las dificultades para convencerle de que parece centrar en preparar los debates pero el dice que todavía queda mucho sitios a los que ir de momento en el PP aseguran que Casado no va a atacar a Rivera durante los debates y que la confrontación será con Sánchez con su único adversario esté veintiocho A tal y como repetía ayer en pan

Voz 1 08:03 lona yo tengo muy claro que mi adversarios Pedro Sánchez hiló es además por decisión de él porque él ha decidido aliarse con los comunistas de Podemos con los independentistas de Esquerra Republicana y con los batasunos de Otegi pero yo no voy a confrontar Nico Ciudadanos ni por supuesto con UPN ni con otros partidos que estamos defendiendo lo esencial como es la unidad nacional el respeto a la Constitución y sobre todo de las libertades públicas de todos los españoles según fuentes Bocuse

Voz 0019 08:32 eres el presidente del Gobierno es el que más tiene que perder porque los debates le han obligado a cambiar su estrategia de campaña va a tener que salir del burladero demostrar si sabe torear

Voz 1153 08:48 estamos repasando las noticias de la campaña en la SER Unidas Podemos celebra hoy su acto central en Bilbao en la candidatura de Pablo Iglesias creen que los debates en televisión servirán para apuntalar la remontada que dicen están viviendo desde que arrancó la campaña Mariela Rubio buenos días buenos días Unidas Podemos mantiene los

Voz 1450 09:04 actos previstos para hoy uno de ellos el de Bilbao por la tarde a las seis Se

Voz 1153 09:09 considera el acto central de la campaña

Voz 1450 09:12 a partir de ese acto la agenda Se va a liberar el domingo y el lunes por la mañana el candidato va a preparar con su equipo los debates principalmente con Pablo Gentile que es el jefe de Gabinete LDK de Pablo Iglesias en esta campaña el Ibex de Podemos había fiado todo al debate es el momento en el que la gente decide nos han dicho constantemente desde su entorno estos días de ahí que hayamos visto una campaña de perfil muy bajo ahora con dos debates en Podemos los ánimos están por las nubes dicen que Iglesias conseguirá apuntalar la remontada que aseguran están viviendo en Unidas Podemos

Voz 1153 09:46 siendo la caravana de Ciudadanos estaba Óscar García buenos días hola Carlos qué tal buenos días Rivera Se retira de los focos para preparar los debates del lunes y el martes y los actos de este fin de semana los brotaban protagonizará Inés Arrimadas si Rivera finalmente a eso

Voz 1645 09:58 suspendido su presencia en el mitin previsto para este mediodía en Alicante en su lugar estará su ticket electoral Inés Arrimadas que acompañará al candidato en Valencia Toni Cantó fuentes de la dirección aseguran a la SER que quieren aprovechar al máximo el tiempo disponible para la preparación de los debates en los que Rivera Vaz centrar sus ataques hacia Sánchez e Iglesias ya que él plantea estas elecciones como un partido de dobles con ellos ha hablado de la cancha y Casado y el a otro pero además tratará de forzar una respuesta al candidato del PP con la oferta de conformar un gobierno de coalición no milímetro quiere resbalar el candidato de Ciudadanos en estos debates y más cuando las últimas encuestas internas que manejan aseguran que está en el aire la posible suma de PP Ciudadanos con el apoyo de Vox ahora mismo esos sondeos sitúan a Ciudadanos en tercer puesto aunque a dos puntos del segundo lo que en ocasiones pasadas interpretaba como un empate técnico

Voz 1153 10:50 lo Oriol Junqueras insistió ayer en la oferta del independentismo a Pedro Sánchez en su primera rueda de

Voz 1645 10:54 prensa desde la cárcel de Soto del Real el candidato de Esquerra Republicana dijo que si de ellos depende no habrá un Gobierno de extrema derecha en La Moncloa pues lo evidente es Sevilla

Voz 6 11:03 desde que nosotros en ningún caso ni por acción ni por omisión facilitaremos un Gobierno de extrema derecha en el Estado español eso significa que regala haremos nuestros votos no seremos absolutamente exigentes en el resto de condiciones acciones o decisiones que pueda tomar cualquier gobierno que no sea de extrema derecha

Voz 1153 11:20 tendrá que los seguida extrema de ETA ni cerramos el bloque dedicado a la campaña electoral con el análisis de Nacho Martín Granados politólogo y miembro del consejo directivo de la Asociación de Comunicación Política anoche le preguntamos en Hora Veinticinco por los dos debates que por primera vez se van a celebrar uno al día siguiente del otro en la última semana de campaña

Voz 7 11:39 en otras campañas electorales lo habitual es que siquiera tantos debates el primero la primera semana segundo y la segunda además también pues eso no no pegado al final al día del voto yo creo que el debate más importante será el el el el lunes a priori por su puesto que es el que más interés va a concitar mayor capacidad de suspenso tendrá tanto captadores como entre los candidatos el día en el que el martes ya se conocerán el ochenta por ciento de los mismos temas

Voz 8 12:09 eh que el día anterior ahí

Voz 7 12:12 además de a los candidatos habrán aprendido la estrategia de el resto de sus oponentes

Voz 9 12:22 camino

Voz 4 12:24 Elecciones Generales dos mil diecinueve

Voz 1153 12:29 fuera de la campaña electoral se lo contábamos en titulares los Mossos d'Esquadra buscan a un hombre acusado de violar a una mujer en Barcelona la joven permanece en el hospital donde ingresó en estado de shock y con múltiples heridas el agresor le rompió un brazo le partió el labio y le arrancó a mordiscos un trozo de la oreja en Alcorcón en Madrid un centenar de vecinos casi todos octogenarios podrían perder sus casas hace años cambiaron sus pisos al Ayuntamiento por unas viviendas Ax accesibles para personas con poca movilidad y ahora la empresa municipal quiere venderlas porque ha entrado en concurso de acreedores con uno de los afectados ha hablado nuestro compañero de Radio Madrid Javier Jiménez Bas Juan Manuel de ochenta y cinco años y su mujer de ochenta y ocho consideran imposible volver a su antigua casa un tercero sin ascensor a mí

Voz 10 13:09 me costaría mucho trabajo tener que subir pero mi señora va en silla de ruedas

Voz 0887 13:15 la otra posibilidad la de comprar la vivienda accesible en la que viven ahora por ciento veintitrés mil euros más IVA tampoco resulta viable

Voz 1576 13:22 tengo una pensión que casi

Voz 10 13:25 llega para comer yo ese dinero no los tengo tampoco puedo sacar un crédito a mi edad no me lo dan

Voz 1153 13:34 la gestión de este asunto le ha valido el popular David Pérez y número dos para la Comunidad de Madrid la séptima reprobación del pleno del Consistorio en esta legislatura más cosas este MS reactivado el impuesto eléctrico que se había suspendido en septiembre y el resultado es una subida del kilovatio hora del diez por ciento en la primera quincena de abril informa Eladio Meizoso

Voz 0527 13:52 a la subida del diez por ciento interanual del kilovatio corresponde una del siete por ciento del recibo medio según el modelo de Facua que no tiene en cuenta las segundas residencias desde el día siete Se ha reactivado el impuesto del siete por ciento a la generación eléctrica que se había suspendido por decreto seis meses antes y esto afecta ahora también a su precio en el mercado mayorista a pesar de esa suspensión temporal del impuesto eléctrico en lo que va de año el recibo medio ha subido también más del tres por ciento interanual de media hora Elena campaña electoral Rubén Sánchez de Facua reclama rebajas en el impuesto eléctrico en el IVA más intervención del Gobierno en este mercado

Voz 11 14:31 debe intervenir sea a nivel gubernamental para que la luz se vuelva a publicara en el Boletín Oficial del Estado que París vamos a acabar pagando sea más transparente y tenga un margen importante la intervención del Gobieno

Voz 1153 14:41 así hemos llegado a las ocho y cuarto siete y cuarto en Canarias del exterior en Estados Unidos la senadora demócrata y candidata a las primarias del partido Elizabeth Warren ha pedido que comience el impeachment para destituir al presidente Donald Trump es una de las últimas reacciones a la publicación del informe Muller que revela como Trump intentó boicotear la investigación sobre la trama rusa informa desde Washington Carlos Pérez Cruz

Voz 0554 15:06 con el Congreso no receso vacacional y el presidente Truman peso club privado de Florida la resaca de la publicación del informe de Robert Müller trasladó el debate sobre sus consecuencias a las redes

Voz 0887 15:15 la pregunta clave ahora que con el Partido Demócrata evaluar

Voz 0554 15:18 los siguientes pasos una de las candidatas a las próximas presidenciales Elizabeth Warren emitió en Twitter su veredicto la Cámara de Representantes debería iniciar el proceso de impeachment al presidente de los Estados Unidos en su opinión ignorar los repetidos esfuerzos entraron para obstruir la investigación de Müller ya infligir al país un gran daño de lo contrario según la senadora la Moraleja para Trump próximos presidentes es que podrían abusar libremente de su poder

Voz 0887 15:41 del lado republicano un díscolo dentro

Voz 0554 15:43 de la práctica unanimidad de apoyo a Trump el senador y antiguo candidato presidencial Mitt Romney no se atrevió ir tan lejos pero sí mostró su hartazgo por la generalizada falta de honestidad de esta administración aunque cerebro que Müller no concluyera que hubo conspiración con el Kremlin afeó a quienes dentro de la campaña de Trump dieron

Voz 0887 15:59 la bienvenida a la ayuda rusa

Voz 0554 16:01 el presidente a lo suyo en una serie de tres tweets que tardó nueve horas en completar Donald Trump volvió al ataque y describió como inventados y completamente incorrectos muchos de los testimonios en los que se basa en informe irónicamente son los testimonios que posiblemente salvaron el presidente de ser acusado inequívocamente por la investigación de obstrucción a la justicia los de aquellos que se negaron por ejemplo a despedir a Robert Muller

Voz 1153 16:24 las calles de París serán hoy el escenario de una nueva jornada de protestas de los chalecos amarillos el Gobierno de Macron ha movilizado a sesenta mil policías para evitar incidentes mientras prepara un paquete de medidas para atender las demandas de los manifestantes París Irene Casado

Voz 0268 16:38 la avenida de los Campos Elíseos los accesos al palacio del Elíseo y el perímetro de seguridad establecido en torno a la catedral de Notre Damme tras el incendio ocurrido el pasado lunes serán zonas vetadas para los manifestantes en esta nueva jornada de protesta organizada por los chalecos amarillos una cita que se anuncia especialmente tensa El acto vendí tres de movimientos rebautizado con el título ultimátum dos toda Francia en París hace referencia a la manifestación del pasado dieciséis de marzo uno de los episodios más violentos de movimiento marcado por altercados y saqueos en los Campos Elíseos sesenta mil policías y gendarmes han sido movilizados este sábado en todo el territorio francés para evitar a toda costa el que un episodio similar se repita tras cinco meses de protestas en número de participantes en las manifestaciones semanales ha ido menguando con esta nueva jornada de movilización lo chalecos amarillos quieren dar un nuevo impulso al movimiento ir recuperar la atención mediática política

Voz 1153 17:34 aquí en Roma este año el Vía Crucis de Viernes Santo ha estado dedicado a las víctimas del tráfico de personas y ha contado con una homilía del Papa de perfil bajo corresponsal en Italia Joan Solés

Voz 0946 17:44 apenas unas frases pronunció anoche Francisco al término del viacrucis del Viernes Santo dedicado

Voz 1153 17:50 daño a las víctimas del tráfico de seres humanos

Voz 0946 17:53 los en el Coliseo de Roma el Papa enumeró algunas de las cruces que soportan la humanidad los menores heridos en su inocencia la iglesia

Voz 3 18:01 o los inmigrantes

Voz 0946 18:04 inmigrantes dijo que hayan las puertas cerradas a causa de corazón esprín dados por cálculos políticos

Voz 3 18:11 en plena confrontación sin precedentes en el seno de la jerarquía eclesial

Voz 0946 18:17 Tica en este pontificado Francisco ha optado por una homilía breve y de bajo perfil en contraste con los dos anteriores pontífices considerados mucho más conservadores por ejemplo con el último viacrucis que presidió Juan Pablo II en el que improvisó una lección universal sobre la trascendencia de la muerte pocos meses antes de su fallecimiento o el primero de Benedicto dieciséis poco antes de su elección sobre la suciedad palabras textuales que se esconde bajo las alfombras de la Iglesia

Voz 1153 18:47 ya en Argelia cientos de miles de personas volvieron ayer a manifestarse para pedir un cambio en el régimen como cada viernes desde hace más de dos meses

Voz 1450 18:54 ayer no tú no hubo incidentes

Voz 1153 18:56 informa Sonia Moreno

Voz 1694 19:02 los argelinos han hecho con los espacios públicos con estas marchas populares que reclaman firmemente un cambio radical

Voz 13 19:08 la salida de todos los símbolos del sistema en Argel a pesar de la multitud el ambiente fue relajado y no se registraron incidentes porque los policías desplegados por toda la ciudad no intervinieron además los chalecos naranjas jóvenes voluntarios evitaron cualquier enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes mujeres familias niños participaron en la protesta dejaron claro al Gobierno que el pueblo no es tonto y pidieron que se vayan todos entre los manifestantes estaba Muqur un profesor universitario de matemáticas lo escuchamos

Voz 14 19:36 se titula Mons que exista otra en todo el mundo está en contra del sistema están intentando jugar sustituyendo al peón por otra figura que es la petición del pueblo es clara queremos cambiar todo el sistema un Argelia en Ucrania a Teherán a título acto leamos

Voz 13 19:53 en las calles oyeron insultos contra los políticos a los que denominan ladrones o mafiosos no faltó la creatividad en unas pancartas donde por ejemplo Zidane tumba a Buteflika a cabezazos

Voz 1153 20:04 escuchan Matinal SER en menos de un minuto llegan los deportes

Voz 15 20:08 buenas ideas que en los dos sorteos del triple de la ONCE de los números premiados han sido

Voz 3 20:14 en el sorteo de la mañana ocho cinco dos en el sorteo de la noche

Voz 16 20:25 tres unos billetes que al participar en los Juegos de Lance colabora con su labor social pídele el triple excelencia tu vendedor también en puntos de venta autorizados en juegos once punto es

Voz 15 20:37 en la ONCE nos mueve tu ilusión que tenga son grandiosas

Voz 1153 20:46 en los deportes fútbol el Barcelona tiene hoy la oportunidad de acercarse más al título de Liga Paco Hernández buenos días

Voz 1576 20:51 qué tal buenos días el conjunto azulgrana se mide a la Real Sociedad a partir de las nueve menos cuarto en el Camp Nou antes a las cuatro y cuarto jugará el Atlético ante el Eibar sin Constant Griezmann Intras el expediente la multa al delantero brasileño en una jornada treinta y tres que comenzó ayer con el Alavés dos Valladolid dos

Voz 17 21:11 el Barcelona busca esta tarde los primeros tres puntos de los

Voz 1576 21:15 nueve que le faltan para ser campeón de Liga

Voz 17 21:17 conjunto azulgrana recibe a la Real Sociedad

Voz 1576 21:20 a partir de las nueve menos cuarto Ernesto Valverde entrenador del Barça

Voz 18 21:23 esa suma nueve puntos sería ser campeones estamos ya en ese momento en el que parece que está llegando al límite no no puedes fallar uno de esos partidos claves de que bueno que depende cómo vayan las cosas pues es definitivo en esta semana

Voz 1576 21:35 el central Umtiti que había tenido molestias durante la semana entrenó ayer con sus compañeros ya está en la convocatoria Valverde recupera todos los pesos pesados del equipo incluidos Messi Luis Suárez que descansaron la jornada pasada ante el Huesca el segundo clasificado el Atlético de Madrid visita al Eibar a las cuatro y cuarto de la tarde un partido marcado por la situación de Diego Costa que el pasado jueves se negó a entrenar con los rojiblancos después de que el club le abriera un expediente y les sancionará con una multa ayer el brasileño se entrenó con normalidad Simeone su entrenador defiende al delantero

Voz 3 22:07 es una situación interna la resolvemos en el día a ser no cambio lo que pienso sobre

Voz 0501 22:13 quiero de que no tuvo una buena temporada en base a muchas lesiones que lo compañero no lo permitieron tener la regularidad que cualquier futbolista y más con su característica necesita ni que hablar esta pulsión que lo aleja de la competición de acá al final no tengo ninguna duda que la temporada que viene que lo hará muy bien

Voz 1576 22:29 en lo puramente deportivo bajas importantes para Simeone el propio Diego Costa esta entrenado al igual que Griezmann por lo tanto el técnico argentino tendrá que hacer cambios en la delantera desde las seis y media Rayo Vallecano y Huesca se juegan la vida ambos equipos penúltimo y último en la tabla apuran sus opciones de salvación en un partido clave lo dicen sus entrenadores Paco Jémez y Francisco

Voz 19 22:51 pero para lo cual fundamental no de cara a la expiración ha de poder seguir recortando puntos sigue llegar al final con opciones de poder salvar la categoría es decir si te dijera que no te mentiría

Voz 1694 23:00 se acercó al final del bueno frente a un rival que está ahí a los punto nuestra con la final porque tendremos también que la más próxima quiero que gane lógicamente eso que va a seguir teniendo pero que no lógicamente bueno pues según los resultados pues el que ya soy de vayan acortando

Voz 1576 23:12 el otro partido del día hoy lo juegan Celta de Vigo y Girona a partir de la una en busca de una victoria que les aleje a ambos de la zona de peligro en la clasificación sobre todo el Celta que ahora mismo ocupa el descenso tras el partido de ayer Alavés dos Valladolid dos el primer encuentro de esta jornada treinta y tres en el que el Alavés se puso dos a cero pero los pucelanos remontaron hasta empatar el encuentro también de fútbol el Real Madrid no podrá contar con Álvaro Odriozola lo que resta de temporada el lateral del conjunto blanco sufrió ayer una rotura de clavícula en el entrenamiento el Real Madrid jugará su partido de Liga mañana ante el Athletic y en Segunda División ya tenemos el primer resultado de la jornada treinta y cinco el Alcorcón uno Málaga cuatro fuera del fútbol en baloncesto playoff de la Euroliga el Barça derrotó al Efes de Estambul en Turquía por siete dos siete cuatro deja la serie al mejor de cinco igualada a uno el Real Madrid volvió a ganar en casa al Panathinaikos por setenta y ocho a sesenta y tres se coloca con ventaja de dos cero en la eliminatoria allí en tenis Open de Montecarlo Rafa Nadal derrotó en dos sets al argentino Pelé en cuartos de final y hoy se enfrentará al italiano Fognini en semifinales no antes de las tres y media de la tarde

