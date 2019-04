Matinal SER (21/04/2019)

buenos días más de nueve horas han estado los pasajeros parados hasta que a las dos menos veinte de la madrugada los técnicos de Adif han logrado resolver la avería Renfe tan sólo pudo gestionaron servicio alternativo de cuatro autocares entre Cambrils Met ya respecto al temporal hasta casi doscientos litros por metro cuadrado se han llegado a acumular en puntos de Murcia y la Comunidad Valenciana Torrevieja y Elche en Alicante han sido los puntos más afectados en estos momentos no hay grandes vías de circulación afectadas si varias autonómicas en Murcia y Albacete que permanecen intransitables a causa de las inundaciones en las provincias de Valencia y Castellón la DGT aconseja transitar con precaución por viento racheado no

buenos días en el sorteo del sueldo del fin de semana celebrado ayer el número premiado con cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado ha sido veintitrés mil trescientos cuarenta seria nueve Asimismo otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldo de dos mil euros al mes durante diez años puedes consultar los en juegos once punto es hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldo lazo del fin de semana disfrutaba el día y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión cadena SER que quedan siete y cincuenta

yo señor Marlaska dices que no puedo hacer nada pero oiga usted en este país a los policías que se han enfrentado a las globales han suspendido de empleo y sueldo yo creo que no hay cosa más poco seria que un ministro del Interior diciendo ya querría iba a hacer algo pero es que no puedo hacer absolutamente nada

pero el nacionalismo se contagia más que la gripe tenemos un efecto contagio no sólo en Valencia que lo sabéis lo estáis viendo tenemos en Baleares tenemos en Navarra tenemos en Galicia por no hablarnos del País Vasco está haciendo Ximo Puig todo lo que hizo Iceta Ximo Puig es el alumno aventajado de Iceta es es que está en primera fila en las clases

Voz 17

18:40

el presidente egipcio Abdelfatah al Sisi voto muy temprano en el referéndum sobre unas enmiendas constitucionales que le permitirán estará en el poder hasta el año dos mil treinta los que las defienden dicen que el ex mariscal de campo sí si necesita más tiempo para llevar a cabo unas reformas que consigan que Egipto se recupere económicamente para los que las critican sólo servirán para perpetuar a otro dictador en el Palacio Heliópolis entre las reformas que votan hoy mañana hay pasado los egipcios están la extensión de los mandatos presidenciales de cuatro a seis años y un artículo especial para que sí pueda presentarse una vez más el actual mandato se prorrogue por dos años a pesar de que debería ser el último además acaba con la independencia judicial porque Sisi podrá designar a jueces se crea un no el organismo judicial en el que el presidente estará al frente otro de los cambios serán nombrar al ejército protector del pueblo y garante de la laicidad del Estado pocos dudan de que el sí ganará porque se ha hecho campaña antes incluso de que se pasaran las enmiendas en el Parlamento lo que ocurrió hace solamente tres días mientras que los que defienden el no no han podido hacer campaña sólo han podido quejarse en las redes sociales