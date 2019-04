Matinal SER (28/04/2019)

No hay resultados

Voz 1024 00:00 son las siete de la mañana las ocho en Canarias del domingo veintiocho de abril ya sólo faltan dos horas para que abran los colegios electorales hoy España decide quién será el próximo presidente del Gobierno hola qué tal buenos días Pedro Sánchez Pablo Casado Pablo Iglesias Alber Rivera Santiago Abascal liberan los cinco principales partidos políticos en estos comicios según todos los sondeos PSOE PP Unidas Podemos Ciudadanos y Vox se van a repartir la mayor parte del voto este post bipartidismo lumbrera un panorama de bloques abocado al bloqueo si no se ponen de acuerdo entre ellos porque ninguno va a conseguir una mayoría suficiente para gobernar porque como tanto se ha repetido en la campaña ganar puede que no signifique gobernar así que todo está abierto hoy saldremos de dudas esta noche sabremos hasta dónde irrumpe la ultraderecha nuestro país hoy sabremos cuánto influye realmente la situación en Cataluña en las primera generales tras los acontecimientos de hace año y medio aunque el domingo hablando de Catalunya despierta con una certeza la noche electoral Acebo larga ha sido festiva para los culés porque a falta de saber quién será el nuevo presidente ayer el Rey fue Leo Messi y la Liga será llevó el mejor la temporada reacción de deporte Sue caballeros buenos días

Voz 1509 01:29 hola qué tal buenos días tras ganar al Levante por uno cero con gol de Leo Messi en el minuto sesenta y dos el conjunto azulgrana es campeón de Liga el Barcelona suma un campeonato liguero más todavía tiene que jugar la final de Copa sigue vivo en la Champions Valverde optó por dejar a Messi en el banquillo por segundo partido consecutivo algo que no ocurría desde hacía seis años y en el descanso reculó el Barcelona jugó una magnífica primera mitad plagada de ocasiones pero hasta que no salió Messi no encontró el camino del gol Messi enganchó un balón suelto en el área recortó hijo la izquierda decidió el partido y la Liga finalmente noventa y dos mil personas en el Camp Nou celebraron el título

Voz 1024 02:11 esto es un avance ampliamos los ecos del alirón del Barça hay veinte mientras le contaba noticias de la manera en la SER con Carlos Sevilla buenos días

Voz 1 02:18 qué tal buenos días la policía ha detenido al hombre que presuntamente apuñaló a su ex pareja en San Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria la mujer de treinta y seis años permanece hospitalizada recuerden que el cero dieciséis es el teléfono de atención a las víctimas de la violencia machista

Voz 1024 02:31 rescatados se den cuenta con cincuenta cuatro migrantes en el mar de Alborán

Voz 1 02:34 viajaban en una patera y entre ellos hay un niño todos han sido trasladados al puerto de Málaga

Voz 1024 02:38 un tiroteo en una sinagoga dejado un muerto y tres heridos en Estados Unidos

Voz 1 02:41 sucedió anoche en la localidad de Powell en California

Voz 2 02:45 huevos estéis Ron

Voz 1 02:46 el alcalde ha dicho que la ciudad se mantendrá fuerte antes de cometer el ataque el presunto autor publicó un texto en las redes sociales en el que reconocía haberse inspirado en la matanza de Nueva Zelanda

Voz 1024 02:56 ascienden a novecientos los muertos por el ébola en el Congo

Voz 1 02:58 el brote se declaró en agosto del año pasado ya es el segundo más letal de la historia el virus ha cobrado la vida de un centenar de personas en las últimas dos semanas Unicef

Voz 1024 03:06 EFE advierte de las consecuencias de los ciclones en Mozambique

Voz 1 03:08 según el organismo el impacto de las tormentas del jueves del pasado mes de marzo podría elevar a un millón cuatrocientos mil el número de niños que necesitan ayuda la Reina Letizia comienza hoy un viaje al país africano para conocer para conocer el trabajo humanitario que España está haciendo en las zonas afectadas

Voz 1024 03:23 esta madrugada ha sido detectado una anfibio que no había sido visto en ciento cincuenta años en equipos

Voz 1 03:28 no estaba incluido en la lista de especies en peligro de extinción y fue descrito por primera vez en mil ochocientos setenta y uno una estudiante universitaria lo ha visto en la provincia de Napa en el corazón de la Amazonía ecuatoriana

Voz 1024 03:38 para llevarse la Liga Uxue el Barça tuvo que ganar porque antes los había hecho los deberes el Athletic

Voz 1509 03:44 sí porque los colchoneros vencieron al Valladolid por uno cero con gol en propia puerta de Joaquín después de una mano de áreas dentro del área que fue revisada hice que adapta el árbitro pero no pitó penalti para cabreo monumental de los jugadores del Valladolid en los demás partidos Leganés y Celta empataron a cero y Athletic y Alavés empataron a uno en San Mamés es para hoy a las doce se juega el Valencia a Eibar a las dos el Girona Sevilla a las cuatro y cuarto Real Sociedad Getafe a las seis y media Villarreal Huesca ya a las nueve menos cuarto Rayo Vallecano Real Madrid en Segunda División se juega a partir de las doce el Rayo Majadahonda Cádiz a las cuatro Sporting Elche a las seis Granada Nàstic Las Palmas Lugo y a las ocho Córdoba Zaragoza en página polideportiva Rafa Nadal ha caído en las semifinales del Conde de Godó ante Dominique Tim por cuatro seis y cuatro seis

Voz 1024 04:33 hemos por delante una jornada electoral con ambiente primaveral mapa del tiempo Irene Dorta buenos días qué tal buenos días temperar

Voz 1280 04:39 tras sin grandes cambios este último fin de semana de abril sólo un ligero descenso de los termómetros son el Mediterráneo veinte grados en A Coruña XXII en Madrid Veintitrés en Murcia esta veintiocho en Sevilla sola en el norte y cielos algo más nubosos en el sur con ligera probabilidad de lluvia débil al este de Cataluña el viento de Levante volverá a soplar con fuerza en el Estrecho y allí aviso amarillo por fuerte oleaje en el resto de España predominio de viento flojo y brisas en Canarias sol máximas de veinticuatro grados

Voz 1024 05:14 el que debe ser son las siete y cinco de la mañana a las seis y cinco de la mañana en Canarias el domingo veintiocho A así amanece otra jornada electoral llamada a pasar a la historia de nuestra democracia

Voz 3 05:27 en dos mil diecinueve en la Cadena SER

Voz 1024 05:36 los sondeos publicados hasta el lunes y los elaborados desde entonces por partidos y por medios que incomprensiblemente no podemos contar los sondeos han sido incapaces de resolver qué va a pasar hoy se van a conseguir gobernar o pactar una investidura la formación política consiga más votos así que la llave de la Moncloa está en manos de los cerca de treinta y siete millones de votantes que están llamados a las urnas va a pasar toda la jornada electoral en el centro de datos José María Patiño

Voz 1108 06:03 algo más de ciento ochenta mil ciudadanos van a estar movilizados durante toda esta jornada como integrantes de las más de sesenta mil mesas electorales

Voz 1 06:11 partidas por todo el territorio nacional

Voz 1108 06:14 en casi veintitrés mil doscientos colegios o locales habilitados para el voto y que han sido acondicionados entre el viernes por la tarde y ayer sábado con papeletas urnas y cabinas de votación en estas elecciones hay un millón doscientos cincuenta y siete mil nuevos electores de los que cien mil son discapacitados intelectuales hice han dispuesto fue quietos en Bray le e intérpretes para los miembros de las mesas o votantes con discapacidad visual o auditiva pese al elevado número de indecisos fuentes oficiales esperan una elevada participación en esta jornada entorno al ochenta por ciento una cifra muy similar a la registrada en comicios que supusieron un cambio de ciclo en la política española Chico dejamos la serie histórica desde la entrada en vigor de la Constitución una participación ligeramente inferior al ochenta por ciento tuvo lugar en la victoria de la UCD de Adolfo Suárez en mil novecientos setenta y siete en la del PSOE de Felipe González en el ochenta y dos la del PP de José María Aznar en mil novecientos noventa y seis más

Voz 1024 07:14 noventa y dos mil agentes van a velar por la seguridad durante esta jornada electoral sobre el terreno también en la red porque también ha habilitado un plan especial para impedir que la comunicación del escrutinio sea víctima de algún ciberataque es una información de María Manjavacas

Voz 1444 07:29 atrás quedan los años en los que el recuento de votos será lento y el resultado seco

Voz 4 07:33 conocía al día si siguiente si veinticuatro horas después de finalizada la jornada electoral se da por completado el escrutinio

Voz 2 07:42 finalmente a últimas horas de la tarde

Voz 1444 07:44 ahora todos más rápido y en unas horas sabemos a quién ha ganado las elecciones la tecnología avanzado mucho pero hay una parte que todavía garantías hace a mano

Voz 5 07:51 sigue teniendo una fase manual que yo creo que es importante que siga estando ahí porque es la que garantiza que en ningún momento se va a poder hacer un una falsificación sobretodo en el proceso inicial y central

Voz 1444 08:03 Eusebio nieva es experto en ciberseguridad en check points resuelve la duda de si el escrutinio se puede hackear en la primera parte imposible porque además hay interventores que verifican los datos

Voz 5 08:13 el problema es que el recuento una vez que ese recuento se mete en una acción en los sistemas informáticos eso sí se podría se podría a través de mal a través de ataques a través de intrusiones se podría al P

Voz 1444 08:25 pero las malas si esto pasará también se puede arreglar

Voz 5 08:28 siempre se puede gran los orígenes del todas las actas de las mesas esa cuenta alguna una aquí no hay problema ninguno que podemos tardar más o menos el tenerlo todo pero que lo vamos a hacer y que son esos no cabe ninguna duda

Voz 1444 08:40 así que si todo sale como está previsto antes de la medianoche se conocerá el ganador de las elecciones generales

Voz 1024 08:50 el sondeos en mano son cinco los partidos que van a estar por encima del diez por ciento en voto un panorama inédito para un Parlamento más fragmentado todavía en el que Pedro Sánchez se está jugando la reelección como presidente del Gobierno Inma Carretero buenos días

Voz 0806 09:07 buenos días Ésta es la tercera vez que Pedro Sánchez se presenta a las elecciones generales en las anteriores lo hizo con la amenaza del sorpasso de Podemos no se produjo pero el PSOE se quedó

Voz 1509 09:18 en su mínimo histórico en ochenta y cuatro diputados

Voz 0806 09:20 Nos del que dicen las encuestas que va a salir hoy los socialistas cuentan con ganar estas elecciones eso dicen todos los estudios demoscópicos que el que se recupera de su tendencia a la baja desde dos mil once después de una

Voz 1509 09:33 durísima batalla interna de haber ganado

Voz 0806 09:36 una moción de censura que llevó a Sánchez a la Moncloa en el mes de junio pasado el líder socialista busca ahora la legitimación de las urnas quiere ganar pero sobre todo quiere una amplia mayoría para que no se produzca la suma de la derecha poder pedir la investidura

Voz 1024 09:51 comunistas Podemos espera ser capaz de aguantar el golpe por el desgaste y por los errores pero sin perder influencia política dicen crónica de Mariela Rubio

Voz 1450 09:59 de Unidas Podemos están convencidos de que han vivido una remontada en los últimos días y aunque descuentan perder escaños confían en mantener la tercera posición Iglesias cree que compensarán la pérdida de escaños con el aumento de influencia ya que cuentan con sumar con el PSOE si los escaños no les dan para exigir ministerios la formación está abierta a ministerios mixtos en el partido están satisfechos con una campaña en la que han tratado de conjurar el voto útil al PSOE por el miedo a Vox instalando dicen la idea en los votantes de izquierdas de que el PSOE va a pactar conciudadano

Voz 6 10:30 Nos han escuchado debatir han escuchado las propuestas que la gente reflexione sobre las propuestas que nos ha escuchado sobre los argumentos que hemos puesto cada uno encima de la mesa

Voz 1450 10:40 que ahora a los ciudadanos les toca decidir Iglesias no habla ya de líneas rojas para conformar un gobierno pero insiste en que el próximo sea del color que sea será de coalición lo bueno o lo malo de los resultados de Podemos va a depender de la suma o no con el PSOE en cualquier caso todo lo que esté por debajo de cuarenta escaños decepcionar a las perspectivas de la formación morada

Voz 1024 11:04 sintonía electoral en matinal Cadena Ser vamos con el vamos con el bloque de la derecha liberado hasta la fecha por el Partido Popular que fue apeado del Gobierno como saben por la moción de censura la sentencia de la Gürtel que le convirtió en el primer partido condenado por corrupción Adrián Prado buenos días

Voz 0019 11:19 qué tal buenos días el PP afronta esta jornada electoral con incertidumbre si la campaña ha servido los populares para recuperar el optimismo no ha ocurrido lo mismo con las encuestas tampoco con las internas que colocan al PP lejos de los cien escaños hoy sabremos si las apelaciones al voto útil unido lo llama Casado surten efecto y es que el PP se juega seguir liderando el bloque de centro derecha todo dependerá del resultado que obtenga Vox muy difícil de cuantificar señalan fuentes populares con un cuarenta por ciento de indecisos y esto es precisamente lo que genera nerviosismo en el PP no saber qué puede pasar estas elecciones son además un examen para Casado a nivel interno se somete por primera vez a las urnas tras una profunda renovación en el partido que ha generado bastante malestar en algunos sectores el ya ha dicho que pase lo que pase va a continuar desde la dirección consideran que no se le puede pedir más con sólo diez meses de liderazgo habrá que ver qué resultados consigue y cuál es la respuesta interna

Voz 1024 12:12 asado confía en una solución a la andaluza gobernar conciudadanos y con el apoyo de Vox miedos en ciudadanos realmente lo que hacen es soñar con un complicado sorpasso al PT informa Óscar García

Voz 1645 12:24 Alber Rivera ha apostado muy fuerte en estas elecciones que son las primeras en las que Ciudadanos se presenta con una base más o menos sólida para el Congreso el principal objetivo básico será superar los treinta y dos escaños que tiene actualmente la formación naranja aunque su aspiración inicial fue la de crecer al máximo incluso se habló de duplicar en escaños las últimas encuestas que han manejado partido les sitúan como terceros la intención de Rivera por tanto es sumar con el PP con Vox para conformar un gobierno de la derecha para que el PSOE no repita dentro de eso se juega liderarlo otra de las incógnitas era saber si la operación Arrimadas sale o no sale bien algo que va más allá de si consigue más o menos votos porque hay quién ve a la líder de Ciudadanos en Cataluña empezando una carrera más de

Voz 1024 13:08 no cerramos con la incógnita de estas elecciones con Vox hoy saldremos de dudas hoy sabremos escrutinio en mano hasta dónde llega la ola de la extrema derecha y cuánto consigue movilizar el voto de la izquierda Javier Carrera buenos días

Voz 0866 13:20 qué tal buenos días llegan hoy a las urnas los de Santiago Abascal tras exhibir músculo la última semana reuniendo a miles de personas en actos como el de cierre de campaña el viernes en la Plaza de Colón de Madrid discurso intacto defensa de la unidad de España hay de unas libertades que dicen pérdidas pero buscando extender su electorado a socialistas desencantados además de a jóvenes gente del mundo rural de los barrios obreros sigue la incógnita de cómo se traducirá hoy en votos esa movilización pero Vox reitera que saquen los diputados que saquen ya han ganado estas elecciones al poner sobre la mesa algunos debates que dicen no volverán al armario no acuden a estos comicios para ser el bastón de nadie dice su lidera en referencia a PP y Ciudadanos mientras alimenta la posibilidad de una gran sorpresa que les lleve a su objetivo de desalojar a Sánchez de La Moncloa

Voz 1024 14:12 veremos cómo afecta el resultado de estas décimo terceras elecciones generales a las próximas europeas autonómicas y municipales del veintiséis de mayo de entrada unas generales como las que hoy nunca habían coincidido con unas autonómicas en la Comunidad Valenciana Radio Valencia Manuel Gil

Voz 1 14:29 domingo están llamados a votar tres millones seiscientos cincuenta y siete mil valencianos y valencianas que deberán depositar en la urna una papeleta más que en el resto de España la de nuestro Parlamento autonómico estrena haremos calendario electoral propio después de que Ximo Puig decidiese en marzo adelantar un mes las elecciones para visibilizar más el problema valenciano de la financiación asunto que ha marcado la campaña electoral valenciana junto a las listas de espera en sanidad o los escolares que estudian en barracones que al igual que ocurre en España en la Comunitat Valenciana también se medirá el resultado de este domingo en bloque de izquierdas o de derechas se suma la izquierda se reeditará algo verde el Botánico se suma la derecha habrá Gobierno a la andaluza se da por descontado que Vox entrar hay con fuerza en Les Corts que con seis fuerzas políticas serán las más plurales de la

Voz 1024 15:17 Soria como en el conjunto del país la campaña

Voz 1 15:20 se terminó con muchos indecisos o mucho voto oculto y un dato muy significativo para acabar el voto por correo aquí en la Comunitat Valenciana el lunes es festivo estamos en medio de un puente quizás por eso se han registrado ciento noventa mil solicitudes esto es un doscientos treinta y cinco por ciento más respecto a los últimos comicios autonómicos los dedos mantiene a nivel nacional gafe

Voz 1024 15:43 dado más de un millón doscientas mil solicitudes de voto por correo que es la según la cifra más alta de la democracia hoy todo cuenta incluso el voto en blanco el voto nulo o incluso el hecho de no ir a votar lo explicamos con Sir a Valdés

Voz 7 15:56 aunque estos tres comportamientos muestran grados distintos de desacuerdo con el sistema electoral su repercusión en los resultados es la misma Ernesto Ganuza es investigador en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC

Voz 8 16:08 así el voto está por ejemplo muy fragmentado como puede pasar ahora que los partidos no consiguen el umbral mínimo para tenía un escaño según una ley de Don esos votos se pierden

Voz 7 16:20 lo que más preocupa a los líderes políticos señala es la abstención

Voz 8 16:23 preocupa mucho porque significa que la gente no tiene mucho interés por la política que eso al rededor que pueda de consecuencias mayores a medio plazo

Voz 7 16:32 pero el voto en blanco muestra un mayor enfado

Voz 8 16:34 la abstención es un voto de protesta muy claro contra los partidos que hay donde no esa persona no se siente representada con un martillo

Voz 7 16:44 quién el nulo si es intencionado el desacuerdo con el sistema sería máximo

Voz 8 16:48 también por ahí se cuelen algunos votos nulos que no son originalmente nulo sino que la gente se confunde y pone algo simplemente porque haya una simple muesca y el presidente de mesa tiene toda la potestad decir que su voto es mundo

Voz 7 17:00 sin embargo ni los votos en blanco y los nulos dice representan elevados porcentajes en el cómputo total

Voz 1024 17:12 todo listo en la radio para contarles una jornada electoral que va a cambiar el arco parlamentario español siempre que hablan las urnas llega la hora de escuchar la Cadena SER

Voz 2 17:22 sigue algo pues instala se insiste veintiocho de Reading pasará muchas cosas a las ocho menos diez una hora menos en Canarias sigue la jornada electoral con Pepa Bueno y Aimar Bretos

Voz 1509 17:35 domingo despejar hemos todas las incertidumbres de un momento político excepcional

Voz 3 17:42 Especial Elecciones Generales

Voz 2 17:45 sigue algo pasa está la Ser la buena elección tenga

Voz 1024 17:53 José Antonio Piñero en fin de semana nos ha dejado un caso más de violencia machista de nuevo localizado en Canarias el está detenido y ella permanece ingresada en estado crítico informa Sara Selva

Voz 1510 18:02 el hombre había huido y la Policía lo ha detenido durante la tarde del sábado como sospechoso de la agresión no hay más datos la Delegación de Gobierno de Canarias no ha informado sobre dónde fue detenido ni cómo se produjo la agresión la víctima de treinta y seis años está ingresada en el hospital con protección policial recibió varias puñaladas en el abdomen y tuvo que ser intervenida de urgencia el suceso se produjo a las once de la noche del viernes en la calle al sur de Las Palmas

Voz 1024 18:27 en Estados Unidos una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas en el tiroteo localizado en una sinagoga de California corresponsal Marta del Vado

Voz 1509 18:35 la policía de San Diego ha detenido identificado al presunto autor del tiroteo es un chico de diecinueve años blanco que es entregado después de la agresión

Voz 9 18:47 el serio

Voz 1509 18:48 bueno ha explicado que el detenido entro a media mañana la sinagoga de Powell y abrió fuego con un rifle de asalto AR hiriendo a cuatro personas una mujer ha muerto por las heridas de bala las otras tres están estables el alcalde de Powe y en San Diego asegura que se trata de un crimen de odio el presidente Donald Trump a eso noches Urmeneta

Voz 1024 19:09 es más ha dicho en un mitin en un disco

Voz 1509 19:12 aun sin que el odio y del antisemitismo tienen que ser derrotados las autoridades locales junto al FBI están registrando la casa del sospechoso investigando la autenticidad de una carta escrita supuestamente por él en la que alaba otras agresiones contra sinagogas como el peor ataque antisemita en la historia de Estados Unidos justo hace seis meses cuando un hombre asesinó a once personas en Pensilvania la policía investiga si el agresor está involucrado también en un incendio provocado contra una mezquita de un condado cercano que ocurrió hace menos de dos meses el FBI contabilizó más de siete mil crímenes de odio el año pasado que han aumentado en diecisiete por ciento desde dos mil dieciséis según su informe anual las principales motivaciones de este tipo de crímenes en Estados Unidos son la etnia la religión y la orientación sexual

Voz 10 19:59 sintonía de matinal Cadena Ser a las siete y veinte de la mañana seis y veinte de la mañana en Canarias el domingo el sábado no cejó en los deportes el final de una cuenta atrás

Voz 1024 20:29 bueno pues salió de Carrusel deportivo daba Flaqué un gol que bien vale una Liga ante eso después estaba cantado el alirón del Barça Uxue Caballero la nuevo Kate

Voz 1509 20:39 al buenos días por vigésimo sexta vez en su historia el Fútbol Club Barcelona es campeón de Liga tras vencer al Levante por uno cero con gol de Leo Messi en el minuto sesenta y dos el argentino es el jugador culé con más títulos consiguiendo un total de diez el conjunto azulgrana ha ganado ocho Ligas de las últimas once temporada

Voz 12 20:57 las

Voz 1509 21:05 el Barcelona suma una Liga más y todavía tiene que jugar la final de Copa hay sigue vivo en la Champions puede ser la temporada del triplete de eso tienen mucha culpa un jugador determinante el número diez Leo Messi del que habló el presidente Bartomeu

Voz 1 21:20 es el mejor del mundo por supuesto Huguet de tiene que jugó

Voz 0645 21:22 dar hoy ha entrado más tarde no pero es verdad que cuando entrado veo hay cosas que pasan y no sabemos de qué pero cosas que pase en el campo también el atmósfera alrededor del del equipo en el estadio es él es el que que lidera que que aporta algo tiene esa magia del fútbol que ha quedado en oportunidades ya marcado él además

Voz 1509 21:44 otro protagonista indiscutible de esta temporada Luis Suárez habló de lo difícil que es ganar una Liga como esta

Voz 1325 21:49 es un partido más una demostración mal lo difícil que ganar la Liga que hay que darle muchísimo valor son muchísimos partidos el cual tenemos que tener muchísimo la regularidad durante todo el año bueno hoy fue una demostración de cuál ningún rival que está peleando para para seguir en la categoría que te da al par yo que soy nuestro sufriendo hasta el final por eso hay que darle mucho valor mucho mérito de de nuestra parte que ganamos otra Liga más

Voz 1509 22:14 en medio de la celebración también tuvo unas palabras el artífice de todo ello el entrenador del Fútbol Club Barcelona Ernesto Valverde

Voz 2 22:30 apellidos que tenemos es difícil de hace dos años dos años seguidos estamos contentos la verdad que verla

Voz 1509 22:47 en el resto de la jornada de ayer el Atlético de Madrid ganó al Valladolid por uno a cero Leganés y Celta empataron a cero y Athletic y Alavés empataron a uno en San Mamés en la lucha por Europa para hoy a las doce se juega el Valencia Éibar a las dos Girona Sevilla a las cuatro y cuarto Real Sociedad Getafe a las seis y media Villarreal Huesca y a las nueve menos cuarto Rayo Vallecano Real Madrid y ayer habló el entrenador blanco en la previa y ojo a lo que dijo sobre Gard

Voz 1994 23:14 no no suele está contento juegas o no juegas yo creo que es un jugador que tiene minutos conmigo y luego al final de temporada sirva lo que lo que va se va a hacer pero no son quién para decir la hora de lo que tiene que hacer gasto de momento su plantilla y jugada oí seguramente que pueda jugar juntos de antes de final hacen todos están

Voz 1509 23:45 quien habló el entrenador del Rayo Vallecano Paco Jémez convencido de que su equipo dará el cien por cien para tratar de ganar al Madrid porque dijo no le queda otra ya que gana en el Madrid en necesidad

Voz 1 23:56 yo creo que el Madrid es mejor que nosotros

Voz 13 23:58 en muchísimas cosas posiblemente en la mayoría pero hay una cosa en la que nada mejor que nosotros la necesidad pienso la de largo mientras la necesidad que tenemos que entender bien esto sí lo sabemos interpretar puede ser un arma nuestros favor sino perpetrar interpretar abastece me conmigo si eres capaz de ganarle en esos seguramente va a poder dar mucho más de lo que en teoría crees que puede durar y ahí es donde a lo mejor pueden empezar a a nivel así un poco

Voz 1509 24:31 en Segunda División jugados ayer el Málaga cero Mallorca uno Osasuna más líder tras su victoria ante el Albacete por dos a cero el Almería cero Oviedo uno Extremadura uno Tenerife cero para hoy a partir de las doce Rayo Majadahonda Cádiz a las cuatro Sporting Elche a las seis Granada Nàstic Las Palmas Lugo y a las ocho Córdoba Zaragoza en página polideportiva Rafa Nadal ha caído en las semifinales del Conde de Godó ante Dominique timple por cuatro seis cuatro seis Rafa no jugó un mal partido pero se encontró con un Team que rozó la perfección en baloncesto jornada veintinueve con victorias de Real Madrid Valencia Basket Herbalife Gran Canaria Iberostar Tenerife terco GBC en fútbol sala hoy final de la Champions entre Sporting y Kyra taras cuatro a la una y media será la final de consolación entre Movistar Inter y Barça Lassa ha cerrado ya el cuadro de play off por el título por un lado Barça Lassa Levante Movistar Inter Palma Futsal y por el otro el Pozo Murcia Elvira el Ribera Navarra y Osasuna Mágina Jaén Paraíso Interior todos se lo contamos a partir de las doce del mediodía en Carrusel Deportivo

Voz 2 25:52 escucha escucha es un domingo en el que Europa esté en puedo como si el ardor del descenso Girona Sevilla Real Sociedad quieta Villarreal Huesca Rayo Vallecano Real Madrid sólo quedan cuatro jornadas para asaltar el para van

Voz 15 26:26 qué le

Voz 2 26:33 Rosell deportiva con el final de temporada Dani Garrido Cadena SER

Voz 1024 26:49 matinal Cadena SER siete veintisiete de la mañana seis veintisiete de la mañana en Canarias cerramos Contra Portada conciencia con Gregory Javier buenos días buenos días

Voz 0882 26:58 el cambio climático golpea ya dos veces

Voz 16 27:00 al mujeres negros una nueva investigación

Voz 0882 27:03 dirigida por una universidad de Estados Unidos la Universidad de Rikers advierte que el recalentamiento de la tierra hecho ya desaparecer el doble de especies en el mar que encierra porque éstas no pueden escapar al aumento del calor según este nuevo estudio científico que publica la prestigiosa revista Nature la mayor desaparición de las especies marinas afecta ya de forma negativa a millones de personas en el mundo porque su alimentación básica depende de la Pesca Pilar Marcos es experta en biodiversidad marina por la Universidad de Columbia

Voz 17 27:33 esto es muy poco estas poblaciones y afectando el impacto del cambio climático retuviera el nivel de de las temperaturas del mar o la cantidad de plásticos que se encuentran en los animales que vagan

Voz 1509 27:45 esta vez por cien

Voz 0882 27:46 típicos de la NASA ha descubierto también que la tasa de deshielo de Groenlandia es decir la segunda gran reserva de agua dulce de nuestro planeta se han multiplicado por seis desde hace sólo cuarenta años alcanza ya las trescientas giga toneladas por año y esto tiene dos grandes efectos negativos en la práctica y también para los seres humanos por un lado se pierden grandes cantidades de agua dulce al verter se esta al mar segundo se dispara también el aumento del nivel de los océanos en todo el mundo que está ya inundando las casas donde viven ahora millones de personas

Voz 1024 28:29 vacias Javier en minuto y medio llega el tiempo de la cultura en la Cadena Ser que comienza ya la Hora extra con Javier Torres pero antes siendo veintiocho A repasamos con Carlos Sevilla las tres claves que debe saber a esta hora para levantar SEO para acostarse bien informado

Voz 1 28:42 dentro de una hora y media abren sus puertas los colegios electorales casi treinta y seis millones novecientas mil personas están llamadas a votar en las elecciones generales y más de tres millones y medio en las autonómicas de la Comunidad Valenciana en Gran Canaria la policía ha detenido al hombre que presuntamente apuñaló a su ex pareja en el municipio de San Bartolomé de Tirajana la mujer de de esos años permanece hospitalizada recuerden que el cero dieciséis es el teléfono de atención a las víctimas de la violencia machista tiene Estados Unidos una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas en un tiroteo registrado en una sinagoga de California el presunto autor publicó un texto antisemita en las redes sociales en el que reconocía haberse inspirado en la matanza de Nueva Zelanda

Voz 1024 29:22 vamos cerrando edición de matinal con Judith arrolla la producción y con Ángel Cabrera y Carlos Higueras al frente de la parte DEC técnica pendientes del inminente arranque de la jornada electoral en hora y media actualizamos en media hora en A vivir que son dos días con Pino les habló Piñero que pasen buena mañana

Voz 4 29:55 al final Cadena SER José Antonio Piñero