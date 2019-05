Matinal SER (04/05/2019)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1024 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias

Voz 1 00:04 matinal eh

Voz 2 00:10 en Piñero hola qué tal buenos días España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político

Voz 1024 00:19 advertencia clara y rotunda del Gobierno de Pedro Sánchez en boca de suministro de Exteriores Josep Borrell para evitar más episodios como el de este viernes con el dirigente opositor Leopoldo López dando una rueda de prensa y luego recibiendo medios de comunicación en la residencia del embajador español en Caracas responda Borrell el presidente encargado Juan Guaidó

Voz 3 00:38 hacéis lo Mathieu sin reglas normas evidentemente hay que hay que respetarlas hay que ser cortés cortés graves

Voz 1024 00:47 sido ante la invitación española de mantener como huésped del embajador a Leopoldo López Juan Guaidó ha convocado además para hoy una marcha pacífica a los cuarteles a los que pretende entregar un manifiesto a las Fuerzas Armadas para que se sumen a la transición en Venezuela comenzada defiende Guaidó el pasado martes treinta de abril entonces lo primero pero vamos ya con más noticias de la mañana en la SER después de una madrugada de sobresaltos informativos Carlos Sevilla buenos días

Voz 4 01:17 tal buenos días Corea del Norte ha lanzado varios proyectiles de corto alcance según un comunicado difundido por el Ejército surcoreano los proyectiles volaron entre setenta y doscientos kilómetros sobre el Mar de Japón y su lanzamiento se produce diecisiete meses después de que Pyongyang disparase su último misil intercontinental en noviembre de dos mil diecisiete

Voz 1024 01:34 el segundo susto de la noche por un aterrizaje forzoso en Florida

Voz 4 01:38 un avión Boeing siete tres siete con ciento treinta y seis personas a bordo ha acabado cayendo en un río esta madrugada cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto de Jacksonville en Florida según el alcalde de la ciudad todos los pasajeros se encuentran a salvo y los equipos de emergencias están trabajando para evitar el vertido de combustible al agua

Voz 1024 01:53 de nuestro país la Fiscalía acepta el recurso de pulmón

Voz 4 01:55 contra la decisión de la Junta Electoral Central de vetar su candidatura Illa de dos exconsellers en las elecciones europeas la Fiscalía sostiene que se han violado sus derechos a ser elegidos y ahora será el Tribunal Supremo el que decida si pueden presentarse

Voz 1024 02:08 en este informativo les contaremos la bronca en el Parlamento andaluz

Voz 4 02:10 a cuenta de la información sobre los psicólogos y trabajadores sociales de los servicios de violencia de género que la Junta ha facilitado a Vox oposiciones sindicatos acusan al presidente andaluz de plegarse a las exigencias de la extrema derecha a Vox de intentar cuestionar este tipo de unidades contra la violencia machista

Voz 1024 02:25 resuelto el campeonato de Liga la emoción se traslada a la lucha por la permanencia Paco Hernández buenos días

Voz 5 02:30 qué tal buenos días el Levante y el Rayo Vallecano abren la jornada de este sábado a partir de la una de la tarde en el Ciutat de Valencia una victoria del Levante dejaría casi sin opciones de permanencia al conjunto de Vallecas el equipo de Jémez tiene que ganar para seguir peleando por la salvación además a las cuatro y cuarto Espanyol Atlético de Madrid un punto de Bale al Atlético para asegurar la segunda plaza de forma matemática a las seis y media Alavés Real Sociedad los de Vitoria apuran sus opciones europeas ya las nueve menos cuarto Celta Fútbol Club Barcelona el Barça que ya es campeón de Liga de forma matemática hace rotas tienes pensando en la Champions Messi Piqué Busquets Luis Suárez Jordi Alba Rakitic Ter Stegen Sergi Roberto descansan decana al partido del próximo martes decisivo ante el Liverpool para meterse en la final de la Champions y fuera del fútbol motociclismo hoy clasificación del Gran Premio de España MotoGP GP a partir de las dos y media tres y media Moto2 y antes a la una Moto3 y en las seis horas desván a Fernando Alonso compite saliendo desde la segunda plaza en esta prueba del Mundial de Resistencia a partir de las tres y media de la tarde

Voz 1024 03:37 es lo contaremos ya en el tiempo de Carrusel con Dani Garrido a partir de las tres de la tarde dos en Canadá después de Hora catorce así comenzamos un fin de semana con subidón de temperaturas en la mitad norte de la península mapa del tiempo Judith Arroyo buenos días

Voz 0159 03:50 buenos días este sábado lucirá el sol en la mayor parte de España con temperaturas máximas en ascenso sobre todo en la mitad norte las mínimas sin embargo bajarán en casi todas las zonas el viento del norte fuerte en el Cantábrico hará que las precipitaciones caigan sobre todo en esas zonas en el País Vasco Cantabria y especialmente en el Pirineo donde la cota de nieve se coloca en torno a los mil setecientos metros

Voz 0273 04:12 lluvias eso sí serán débiles y dispersas

Voz 0159 04:15 aunque en el resto de la Península predominarán los cielos despejados puede escaparse algún chubasco

Voz 0273 04:20 débil en el este del archipiélago balear y en el norte del archipiélago canario

Voz 1024 04:23 pero con este prólogo del verano amanece el primer sábado del mes de mayo día cuatro a las siete y cuatro a las seis y cuatro en Canarias hasta y media en punto noticias

Voz 3 04:33 la línea se José Antonio Piñero la una de la madruga

Voz 1024 04:36 nada y cuatro minutos en Venezuela otra noche de tensa calma en el país en víspera de la nueva jornada de movilizaciones convocadas por el chavismo OO pro Maduro en respuesta a la marcha convocada por la fuerza opositora marchas liberadas por el presidente de la Sala Nacional Juan Guaidó convocaba a la población a manifestarse hoy de manera pacífica dice frente a los cuarteles y lo hace a sabiendas de que la fuerza militar es clave para acabar con el régimen

Voz 6 05:02 la Fuerza Armada respaldo ciudadano cívico que recibieron contrátelo con la soledad la desaparición lo que estaba encerrado supuestamente en Miraflores quién sabe dónde está

Voz 1024 05:14 bueno declaraciones Guaidó ante los medios en Caracas donde también expresó su exposición como han escuchado en la portada de este Matinal a respetar las normas de la embajada española en la capital venezolana en cuya residencia pasa una noche más el dirigente opositor Leopoldo López es la respuesta de Guaidó a la presencia del ministro de Exteriores Josep Borrell

Voz 7 05:33 ciencia obra esto será reculado de acuerdo

Voz 2 05:37 con las condiciones que se establecerán las sustancias España no va a permitir que eso embajada se convierta en un centro de activismo político

Voz 1024 05:46 la SER nos hemos preguntado cuál es el dispositivo habilitado en la embajada de España en Caracas para afrontar este episodio mantener de huésped a Leopoldo López mientras afronta como saben una Orden de Detención decretada por un tribunal chavista Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 06:02 buenos días el dispositivo de seguridad se reforzó en enero de momento se queda así principalmente ante la dificultad que supone introducir nuevos efectivos policiales por el aeropuerto de Venezuela ahora mismo el equipo de seguridad está formado por Policía Nacional por Geo total ocho personas por un equipo de guardia civil que se encarga de tejer redes de información hay francotiradores contra francotiradores y también conductores que trabajan en situación de extrema peligrosidad para efectuar desplazamientos de la delegación diplomática la seguridad de los cinco edificios corre a cargo todo de la Policía Nacional es la que tiene la competencia exclusiva en total están la embajada la residencia del embajador que es donde está Leopoldo López está también el consulado dos edificios independientes que albergan consejerías del Ministerio del Interior

Voz 1024 06:46 así el protagonismo de la legación española en Caracas cuando en las últimas horas todas las miradas han estado puestas en Estados Unidos con el Pentágono debatiendo opciones militares para zanjar la crisis y con los presidentes Trump Putin hablando del tema durante más de una hora fortaleza corresponsal en Washington Marta Delgado buenos días

Voz 1510 07:05 buenos días hace cuarenta y ocho horas la Casa Blanca emitió un comunicado tachando de inaceptable la interferencia del Gobierno ruso en Venezuela el presidente Trump dice el texto ha dejado claro que Rusia debe irse de Venezuela y renunciar a seguir apoyando a Nicolás Maduro apenas veinticuatro horas después de ser comunicado Donald Trump ha hablado por teléfono con Vladimir Putin entre otras cosas sobre la situación en el país sudamericano Trump resumió así la conversación

Voz 8 07:30 los dado a quién va o en Llanes bueno hacemos Brenda que pueden estar pensando en absoluto involucrarse en Venezuela más allá de que espera que pase algo positivo que es lo mismo dice Trump que siente él

Voz 1510 07:42 estas declaraciones contradicen lo que su Administración y él mismo lleva meses repitiendo que Rusia y Cuba tienen fuerzas militares en Venezuela justo antes de la llamada entre los dos mandatarios el asesor de seguridad nacional del presidente John Bolton aseguraba que Maduro está resistiendo en el poder por el apoyo de Rusia de Cuba las únicas fuerzas militares extranjeras que hayan Venezuela dice Bolton que sin esa interferencia extranjera el proceso democrático en Venezuela sería hoy ya una realidad también ha trascendido que Bolton se ha reunido en el Pentágono con el Secretario de Estado y con el de Defensa en funciones para cerrar una estrategia en Venezuela de la que no ha trascendido nada

Voz 1024 08:21 en nuestro país seis días después de las generales y sus en secuencias afrontamos otro primer fin de semana de precampaña a menos de un mes de la municipales autonómicas y europeas por estas últimas para las europeas arrancamos nuestra crónica política después de que la Fiscalía de Madrid haya pedido que se admita el recurso presentado por el ex president huido a Bélgica contra su exclusión de la candidatura europea de Catalunya informa Javier Álvarez

Voz 0689 08:44 la Fiscalía apoya que Puigdemont pueda ser candidato al Parlamento Europeo porque no hay ninguna ley que impida su presencia a la Fiscalía de Madrid se muestra así contra la decisión de la Junta Electoral Central acordada tras la protesta del Partido Popular y Ciudadanos de excluir al líder independentista y a sus consejeros de la candidatura europea el escrito el fiscal ya a manos del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Mas así que decidirá aunque la última palabra la tiene el Tribunal Supremo el Ministerio pública afirma que el acuerdo de la Junta no es ajustado a derecho en cuanto que vulnera el derecho fundamental de sufragio pasivo de puso como Comín y Ponseti porque su inscripción en el censo sigue vigente dice la Fiscalía no consta ninguna causa que impida explícitamente su derecho de sufragio activo eso sí la Fiscalía reconoce la dificultad para esta candidatura porque resulte materialmente imposible este ejercicio de su derecho porque al intentar hacerlo y antes de conseguirlo pueden ser detenidos como consecuencia de la situación de rebeldía en la que viven

Voz 1024 09:41 esta semana les hemos contado que el Gobierno de Canadá

Voz 0689 09:43 da había denegado la entrada en el país

Voz 1024 09:46 a Carles Puigdemont en las últimas horas ha confirmado por parte de la prensa canadiense que no se trataba de una decisión política sino de un error error ya confirmado por el entorno del ex president que había rellenado el formulario migratorio en una página no oficial en una página web que en realidad lo que ha hecho ha sido estafar a Carles Puigdemont su sucesor en el cargo aquí en España Quim Torra está llamado a declarar como imputado después de haberse negado a retirar lazos amarillos de edificios públicos durante esta última campaña pues bien después de consultar la agenda Torra propone declarar durante la próxima campaña Radio Barcelona Aitor Álvares

Voz 1733 10:22 en una comunicación no oficial entre el Tribunal Superior de Justicia y el president al tribunal le ha preguntado teniendo en cuenta la agenda apretada de un jefe del Ejecutivo catalán que día le iría mejor para poder cuadrar agendas Quim Torra ha indicado que prefería a declarar como imputado por desobediencia el próximo miércoles quince en plena campaña electoral eso no quiere decir que ese día sea el definitivo en el que Torra declare falta que le vaya bien a todas las partes también al juez la citación definitiva se conocerá a través de un escrito oficial del Tribunal en los próximos días según afirmó la Fiscalía en una querella admitida a trámite por el Tribunal Torra desatendió el mandato de la Junta Electoral Central de forma consciente y deliberada cuando mantuvo símbolos de la misma naturaleza que los que le obligaban a retirar el president ha asegurado a través de Twitter que defenderá sus derechos individuales y colectivos esto es literal hasta las últimas consecuencias

Voz 1024 11:12 quién tenemos lío preelectoral en la Comunidad de Madrid donde como saben hay una escisión de las marcas de Podemos y afines hablamos de Más Madrid es la marca política de Manuela Carmena de Íñigo Errejón se está encontrando con la férrea normativa de la Junta Electoral Central con respecto a las nuevas formaciones tanto Antana autonómico como en el Municipal la la última decisión afecta a la alcaldesa de la capital Radio Madrid Javier Bañuelos

Voz 0861 11:35 si no hay un precedente como este Telemadrid y Televisión Española han dejado fuera a la alcaldesa de Madrid de forma preventiva para evitar un debate a veinte que sería inmanejable e inasumible esto tiene una explicación por escrito la Junta Electoral nunca ha dicho que los partidos de nueva creación no tengan derecho a participar en un debate lo único que aclaran es que si la tele pública invita más Madrid a sus debates otros partidos sin representación podrían recurrir por ejemplo Pacma o Falange y entonces si la Junta Electoral podría obligar a Telemadrid a incluir es en su debate para evitar ese escenario en la televisión pública madrileña se pone la venda antes de la herida limitan su debate a cinco si incluyen a Vox por su resultado en las generales pero dejará fuera a la alcaldesa Manuela Carmena que sí estará el próximo lunes en el debate a seis que organizan Radio Madrid y el País al

Voz 1024 12:27 en fin de semana también han llegado a los ecos de la última gran bronca política en Andalucía después de que el presidente autonómico Juanma Moreno Bonilla haya ejecutado una de las peticiones de la ultraderecha durante la campaña enviar una lista con información de los trabajadores de las Unidades Contra la Violencia de Género de la Junta Radio Sevilla Alfredo guardia si el ex

Voz 1733 12:47 siente que ha entregado la Consejería de Justicia Vox contiene sólo información sobre la colegiación de los setenta y cinco psicólogos trabajadores sociales de las Unidades de Violencia de Género y equipos de la Familia de la Junta en este expediente consta que está colegiado el sesenta por ciento de la plantilla dato que esgrime el partido de ultraderecha para exigir el despido del cuarenta por ciento restante el consejero de Justicia Juan Marín recuerda que nada tiene que ver la colegiación con la formación de este personal sin embargo el sindicato UGT advierte que un esta petición Vox buscas cuestionar a estas unidades Soledad Ruiz responsable de políticas sociales

Voz 9 13:18 eso es peligroso además porque o sea que se fiscaliza los trabajadores y trabajadora que que además que se dedican a temas tan importante y delicado como trabajar en las Unidades de Violencia de Género de los equipos de de menores

Voz 1733 13:35 dos recientes sentencias judiciales dictaron que el personal de la Junta debe estar Holly jaleado y la Consejería de Justicia les ha recomendado a estos trabajadores que lo haga

Voz 1024 13:44 ir Andalucía la Comunidad Valenciana donde la Justicia ha decidido procesar otra vez al expresidente Francisco Camps ahora por la presunta malversación de fondos públicos para la construcción del circuito de Fórmula uno con dinero de la caja B del Partido Popular Radio Valencia Inma Pardo

Voz 0125 13:59 la segunda vez que Francisco Camps se sienta en el banquillo siempre y cuando no prospere el recurso que va a presentar porque entre otras cosas el caso se sostiene sobre unas donaciones y contrataciones que el entorno del ex president niega la Cadena SER según la juez a Francisco Camps impulsó la construcción del circuito con la única intención de proyectar su imagen lo hizo beneficiando a empresas determina hadas que a cambio de donaciones obtenían contratos públicos es más la jueza hace constar la relación entre este caso y el de los papeles de Bárcenas que investiga la financiación irregular del Partido Popular la juez alude a dos donaciones de noventa mil setenta y cinco mil euros respectivamente por parte de José Mayor Oreja de Fomento de Construcciones y Contratas que aparecen en los papeles de Bárcenas relaciona esa cantidad con la que según declaró el testigo Ricardo Costa recibió de Mayor Oreja ciento cincuenta mil euros antes de las fallas de dos mil ocho la magistrada señala que existen indicios suficientes sólido razonables consistentes contra Camps por prevaricación malversación y falsedad documental entre otros delitos

Voz 1024 14:58 eh sintonía de matinal Cadena Ser del sábado a las siete y cuarto de la mañana seis y cuarto de la mañana abrimos página de sucesos en las Baleares donde les estamos contando la muerte de una trabajadora del aeropuerto de Son Sant Jean tras ser operada por la agresión de un turista Radio Mallorca Lucía Bórquez

Voz 1315 15:17 Fuentes del comité de empresa de Travis a la empresa encargada de controlar la seguridad han explicado que la mujer se encontraba el pasado sábado trabajando en el aeropuerto cuando sucedieron los hechos un turista alemán que acababa de llegar a la isla decidió salir a fumar a la terminal de llegadas cuando quiso volver a entrar al pasillo de las cintas de equipaje la víctima le comunicó que no podía hacerlo porque ya había abandonado el recinto fue entonces cuando el viajero de nacionalidad alemana Sea altere hoy le dio un empujón a la trabajadora que cayó al suelo liso rompió la pierna en la cadera sufren de heridas de consideración el hombre fue detenido poco después en el aeropuerto y trasladado al juzgado acusado de un delito de lesa

Voz 1024 15:56 en León la Guardia Civil ha detenido a una estafador a que drogado a sus víctimas con Burundi manga Radio León Pablo bodega

Voz 10 16:02 en total la Guardia Civil ha constatado la existencia de siete víctimas todas sacudieron las urgencias del Hospital de León con un cuadro de envenenamiento por es Coppola Mina o Burundi tres llegaron a estar en estado grave llegó incluso a temer por la vida de una de ellas las investigaciones concluyeron que el nexo en común era la presencia de la supuesta autora antes de comenzar los síntomas además de la desaparición de dinero durante el cuadro de amnesia en el domicilio de la presunta merecedoras encontraron pruebas la adquisición de la droga así como planes y croquis para preparar sus ataques llegó a sustraer cuarenta y mil

Voz 1024 16:32 el euros según Interior más de seis mil seiscientas personas han llegado a nuestro país en patera en lo que llevamos de año José imagino

Voz 4 16:39 Kenneth la cifra supone un cincuenta

Voz 11 16:41 no por ciento más con respecto al año anterior el total de personas que han entrado tanto por vía marítima como terrestre Hacienda ocho mil cuatrocientas un incremento del treinta y uno coma cuatro por ciento respecto a dos mil dieciocho La mayor parte llegaron por mar tanto a las costas de Baleares y Canarias en la que se ha elevado la cifra un ciento veintitrés por ciento comparado con el mismo periodo del año pasado el número de inmigrantes que llegaron por vía terrestre sufrió un descenso del once coma siete por ciento

Voz 1024 17:09 son personas que huyen de la guerra de la miseria de las enfermedades Irene Dorta buenos días

Voz 1510 17:14 buenos días ya son mil los muertos por ébola

Voz 1024 17:16 en la República del Congo es el récord de muertes

Voz 1510 17:19 por esta enfermedad en el país el Ministerio de Salud congoleño ha confirmado que hay un total de mil quinientas personas más infectadas Michael Ryan director de Emergencias Sanitarias de la OMS

Voz 12 17:29 tienen ustedes dentífricos triunfal H para el sexo vs

Voz 1510 17:32 confirmaba este viernes una nueva vacuna que se añadirá a al ya empleada para frenar este brote que está fuera de control

Voz 1024 17:39 tres millones de afectados por el paso del ciclón Fanny en la India al menos tres personas han muerto

Voz 1510 17:44 cosa del ciclón con ráfagas de viento de hasta doscientos kilómetros por hora Unicef ha alertado el aumento de estos fenómenos debido al cambio climático ciclones como los de este mes en Mozambique han sido devastadores ya han dejado más de un millón de niños afectados

Voz 1024 18:00 menos tres palestinos muertos en otra jornada de protestas en Gaza

Voz 1510 18:03 murieron durante el transcurso de la tradicional Gran Marcha de retorno que cada viernes pide el regreso de los refugiados y el fin del bloqueo que sufren los palestinos dos de los fallecidos eran milicianos y un tercero murió por un disparo en el abdomen durante las manifestaciones más de doscientas setenta personas han perdido la vida desde que comenzaron las movilizaciones en marzo de dos mil dieciocho

Voz 1024 18:24 Corea del Norte ha lanzado esta madrugada varios proyectiles de corto alcance

Voz 1510 18:27 primero considerados misiles pero Corea del Norte ha rectificado su propio comunicado ha rebajado la gravedad de este estalló de armas a proyectiles de corto alcance volaron entre setenta y doscientos kilómetros sobre el Mar de Japón es la segunda prueba con armas que realiza Pyongyang en menos de un mes aunque la última vez que lanzó un misil balístico fue en noviembre de dos mil diecisiete

Voz 1024 18:47 menudo susto en Florida esta noche por la caída de un avión a un río

Voz 1510 18:53 no hay que lamentar muertos ni heridos de gravedad de la vía

Voz 13 18:56 el Boeing Commercial siete tres

Voz 1510 18:59 hete procedente de Cuba con ciento treinta y seis personas a bordo se ha salido de la pista tras aterrizar en el aeropuerto de Jacksonville en Florida y acabado cayendo al río los equipos de emergencia tratan de evitar ahora que se vierta combustible al agua

Voz 1024 19:14 matinal Cadena Ser nos quedan dos asuntos el panorama internacional enquistados recientemente en el tiempo el primero el Brexit la estrategia ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha castigado duramente a conservadores y laboristas en las urnas corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 19:30 técnicos han demostrado que están hartos del Gobierno del principal partido de la oposición y lo han hecho saber en las urnas las elecciones locales en algunos distritos de Inglaterra eran las primeras después del veintinueve de marzo la fecha oficial de salida del Reino Unido de la Unión Europea el día en el que no ocurrió nada y el desastre del Brexit le ha costado los tories más de mil trescientos concejales y la pérdida de más de cuarenta ayuntamientos los laboristas con su

Voz 1510 19:56 agua posición sobre Europa esperaban ganar

Voz 0273 19:59 si es a costa de sus rivales pero perdieron más de ochenta concejales seis ayuntamientos los partidos proeuropeos en cambio liberales demócratas y verdes fueron los ganadores de los comicios también hubo un alto porcentaje de nuevos concejales independientes el resultado muestra la desconfianza de los electores por no decir el rechazo a Theresa May Jeremy Corbijn por qué no dimite le gritaba un antiguo miembro del Partido Conservador Stuart Davis Amey ayer en la conferencia del partido en Gales los tories temen una absoluta debacle dentro de tres semanas en las elecciones europeas

Voz 1024 20:40 ya Argelia los argelinos mantienen el pulso en las calles un mes después de la caída del ex presidente Buteflika informa Sonia Moreno

Voz 14 20:46 no nos calle haremos gritaron miles de manifestantes este viernes en las calles de Argel la undécima semana que exigen la salida de la élite gobernante en El País a pesar de la caída del presidente Buteflika quieren fuera también a Ben Salah jefe del Gobierno en funciones hasta las elecciones del cuatro de julio ya al primer ministro Urdín beduino además pide un cambio hacia la democracia y el fin de la corrupción el jefe del ejército argelino el general gays Talat aseguró una vez más esta semana que garantizara la paz y la estabilidad en el país ya han mostrado su simpatía hacia los manifestantes en un discurso en la televisión estatal los militares eran controlando la transición pero los ciudadanos tienen claro que sólo es la institución garante y que cuando elijan un gobierno democrático tendrán que tener una función más limitada

Voz 1024 21:26 así hemos llegado a las siete veintiuno de la mañana seis de veintiuno de la mañana en Canarias en un minuto los deportes

Voz 3 21:33 buenos días el número premiado en el sorteo del Cuponazo celebrado ayer ha sido diez mil trescientos veintitrés serían este número ha obtenido un premio de nueve millones de euros quince millones Si se ha jugado el cuponazo XXL puedes consultar el resto de los números premiados en juegos once punto es hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldo lazo del fin de semana recuerda que este domingo día cinco se celebra el sorteo extra día de la madre de la ONCE con un premio de diecisiete millones de euros disfruta del día ya sabes con los sorteos de la ONCE la ilusión se cumple

Voz 1024 22:26 cadena SER una semana después de que el Barça consiguiera el título liguero hoy nos fijamos en quiénes buscan la salvación Paco Hernández hola de nuevo

Voz 5 22:33 qué tal buenos días el Levante Rayo Vallecano es el partido más decisivo en la lucha por permanecer en Primera División el Barcelona que ya es campeón de Liga rota pensando en la Champions y ayer en Leganés certificó su permanencia ganando cero tres al Sevilla que se complica la clasificación para la Champions a partir de la una de la tarde Levante y Rayo Vallecano se enfrentan el Ciutat de Valencia una final por la salvación Si el Rayo pierde se quedaría prácticamente sin opciones de seguir un año más en Primera la importancia del partido la explican los entrenadores de ambos equipos Paco López y Paco Jémez

Voz 12 23:12 es más definitiva para el Rayo que para nosotros pero para nosotros es como si fuera definitivo

Voz 3 23:16 los a tomar tal cual todavía

Voz 0696 23:19 no nos van a quedar dos finales más a medida que van quedando menos partido y a medida que tal pues esto ya es ganar o perder un quedarte en primera o bajar a Segunda yo estoy convencido de lo que tu dices y no ganamos en en en Levante posiblemente vamos a descender sin embargo si somos capaces de ganar mañana yo estoy convencido de que no vamos a criminales

Voz 5 23:37 más a las cuatro y cuarto de la tarde Espanyol Atlético de Madrid un punto le vale al Atlético para asegurar la segunda plaza Simeone técnico rojiblanco

Voz 0501 23:44 con buscamos siempre llegar a lo más alto trabajar para para llegar a ser primeros siempre lo que indica la lógica es que si no puede salir primero tenía que intentar salir segundo que eso es lo que año tras año te va a poder dar la la posibilidad de mantener una regularidad y creo que esta es la línea que tiene que seguir el Atlético de Madrid con Simeone sin Simeone porque la historia del Atlético de Madrid tiene que ser eso

Voz 5 24:08 a las seis y media de la tarde Alavés Real Sociedad el conjunto local apura sus opciones europeas en el derbi vasco ya las nueve menos cuarto Celta Fútbol Club Barcelona el campeón de Liga hace rotaciones pensando en la Cham Jones Messi Piqué Busquets Luis Suárez Jordi Alba Rakitic Ter Stegen y Sergi Roberto descansan de cara al partido del próximo martes ante el Liverpool sobre las rotaciones Valverde técnico del Barça

Voz 3 24:35 he comido a los equipos están jugando algo que se preocupen de su partido de los obscenos enterrar del Celta nosotros vamos a ir a competir ahí para ganar

Voz 5 24:43 también se la juega al Celta de Vigo que quiere huir del descenso con Iago Aspas disponible después de recuperarse de un esguince en la clavícula lesión que sufrió el pasado fin de semana ayer el Leganés ganó cero tres al Sevilla con los goles de N Siri da igual y Óscar Rodríguez Dean certifican Mar temáticamente la permanencia en Primera división jugará por cuarto año consecutivo en Primera el Sevilla se complica sus opciones de clasificación para la Champions y se queda quinto con cincuenta y cinco puntos en Segunda División Osasuna puede sentenciar a partir de las cuatro tres de la tarde su ascenso a Primera si gana en Alcorcón un ascenso que sería matemáticos y Osasuna

Voz 15 25:19 o gana hoy y mañana pierde el Albacete no gana el Mallorca tienen y fuera del fútbol motociclismo hoy clasificación del Gran Premio de España a partir de las

Voz 5 25:31 dos y treinta y cinco minutos Moto GP Moto2 a partir de las tres y media ya antesala una moto tres más de motor también seis horas de spam Fernando Alonso compite saliendo desde la segunda plaza en esta prueba del Mundial de Resistencia a partir de las tres y media en tenis ayer el sorteo el cuadro femenino del Mutua Madrid Open Garbiñe Muguruza debutará ante la croata Petra Martí hoy se sortea el cuadro masculino y en ciclismo malas noticias para Alejandro Valverde que no correrá el Giro de Italia que comienza el próximo día once de mayo a causa de un edema óseo sufrido en la caída en la clásica

Voz 1024 26:04 llega

Voz 3 26:05 quedan tres jornadas Europa el descenso siguen en juego estaba desde las tres una hora menos en Canarias fiesta la V y media de la madrugada el Deportivo Bale de edad Villarreal nace

Voz 1024 26:42 matinal Cadena Ser a las siete y veintisiete de la mañana seis y veintisiete de la mañana a punto de ser de en Canarias este cuatro de mayo sábado hoy se celebra el Día de Star Wars ahora esta esta fecha del calendario no se cita el cuatro de mayo no aparece en ninguna de las películas nivel las series vive los cómics juegos que forman parte de la saga interestelar de ciencia ficción de Star Wars la elección de este día forma parte de un juego de palabras a partir de la frase más repetida por los protagonistas que la fuerza que acompaña ahora parte de un juego de palabras a partir de la frase más repetida en las películas porno protagonistas pero en versión original en inglés cuatro de mayo se dice Made for en inglés que la acompañe pues suena sí pues bueno aquí llega ahora el cine en la SER con Pepa Blanes Pepa Blanes periodista Eldense provincia de Alicante doctorando de la Complutense com a esta casa que acaba ser nombrada jefa de Cultura de la Cadena SER Pepa Blanes en nombre de todo el equipo de matinal Cadena SER que la fuerza te acompaña estamos contraportada repasando con Carlos Sevilla las tres noticias que deben saber a esta hora para levantarse o para acostarse quizá bien informadas

Voz 4 28:32 nuevo sábado de movilizaciones de la oposición en Venezuela el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó ha convocado a la ciudadanía a marchar hacia Cuarteles de todo el país para volver a pedir a los militares que se sumen a su operación para derrocar al Gobierno de Maduro además Corea del Norte ha lanzado esta madrugada varios proyectiles de corto alcance según un comunicado del Ejército surcoreano los proyectiles volaron entre setenta y doscientos kilómetros sobre el Mar de Japón y en EEUU un avión comercial con al menos ciento treinta y seis personas a bordo ha caído en un río esta madrugada cuando intentaba un aterrizaje forzoso por culpa de la tormenta en una base militar de Jacksonville en Florida según la oficina del sheriff veintiún pasajeros han resultado heridos leves