Matinal SER (05/05/2019)

Voz 0660 00:14 perdón por los errores que hemos cometido que hemos cometido todos el primero yo por eso le quiero dar las gracias al presidente Casado o dar la cara por todo

Voz 1024 00:26 es la proclama del barón popular por defecto el presidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo echando un capote a Pablo Casado una semana después de que las urnas tumbar su intención de llegar a La Moncloa gracias a los apoyos ciudadanos de Vox ante el error de confiar todas las cartas a la fórmula andaluza sumando a la ultraderecha Casado sigue girando el volantazo

Voz 0522 00:47 somos un partido abierto centrado en España sólo hay un partido de centro derecha que es el Partido Popular y el resto que se definan ellos

Voz 1024 00:57 mirando a las próximas elecciones encontramos el último pulso judicial de Puigdemont Carlos Sevilla buenos días

Voz 1 01:03 tal buenos días hoy está previsto que el Tribunal Supremo decida si permite a Carles Puigdemont a los exconseller es Toni Comín y clara y presentarse a las elecciones europeas los jueces deberán pronunciarse sobre el veto que les había impuesto la Junta Electoral Central por no residir en España continua

Voz 1024 01:18 jefe de proyectiles en Gaza el ejército israelí apuntó

Voz 1 01:20 dado instalaciones de Hamás como respuesta al lanzamiento de más de doscientos cohetes desde la franja de momento hay al menos diez personas muertas nueve son palestinas y entre ellas hay una mujer y su bebé Juan

Voz 1024 01:30 Guaidó reconoce errores en una entrevista que publica hoy

Voz 1 01:33 el Washington Post el presidente de la Asamblea Nacional venezolana dice que en el van en el levantamiento de esta semana la oposición calculó mal su apoyo dentro del Ejército además Guaidó no descarta una intervención militar de Estados Unidos en El País con el apoyo siempre de militares venezolanos contrarios a Maduro Aguer

Voz 1024 01:49 herido con ácido en Zaragoza un joven de diecisiete

Voz 1 01:51 los sigue hospitalizada en estado grave después de que le arrojaran ácido a la cara en plena calle en el municipio de Caspe la Guardia Civil busca aún unit único atacante que actuó encapuchado y que después se dio a la fuga

Voz 1024 02:02 es catado más de doscientos inmigrantes viajaban a bordo de

Voz 1 02:05 de pateras localizadas a lo largo de este sábado en aguas del Estrecho de la Isla de Alborán sesenta de ellos llegaron en la medianoche de ayer en buen estado al puerto de Motril tras ser rescatados a quince millas al sur de la costa de Granada

Voz 1024 02:16 el sonido no corresponde a un aluvión es una ovación

Voz 0295 02:24 recibió el público congregado en el

Voz 1024 02:26 Bizkaia Arena de Barakaldo anoche al genial compositor italiano el río Morricone si sonaba anoche el primero de los tres conciertos que Morricone va a ofrecer en España como parte de su gira de despedida de los varios quedan dos espectáculos del músico de noventa años en nuestro país ambos en la capital en Madrid el martes siete y al día siguiente Wisin Center un emotivo concierto el de anoche repleto de bandas sonoras como Novecento El bueno el feo y el malo los intocables Cinema Paradiso o la misión vamos a los deportes en la Liga cayó el campeón de buenos días

Voz 2 03:36 qué tal buenos días el Barcelona con muchas rotaciones cayó derrotado dos a cero en Vigo ante el Celta que con los goles de Maxi Gomez Yago Aspas suma ya cuarenta puntos hice acerca a la salvación malas noticias para el Barça porque de embeleso tuvo que marchar antes de tiempo del partido sufre una lesión muscular y es seria duda para jugar Champions el próximo martes en el partido de vuelta de semifinales ante el Liverpool antes el Atlético de Madrid perdió tres a cero ante el Espanyol la Real Sociedad se llevó el derbi vasco ganando al Alavés por cero uno y el Levante ganó cuatro uno al Rayo Vallecano un Rayo Vallecano que puede ser hoy de Segunda división si el Girona puntúa ante el Getafe a partir de las doce en el Coliseum Osiel Valladolid gana al Athletic además para hoy Eibar Betis Real Madrid Villarreal y Huesca Valencia el Huesca también puede descender de forma matemática sino gana al Valencia y una de las imágenes de la jornada la vimos ayer en Oporto

Voz 1024 04:33 dónde en el partido de Liga del conjunto portugués

Voz 2 04:36 la afición homenajeó a Iker Casillas que continúa en el hospital recuperándose tras sufrir un infarto el pasado miércoles y fuera del fútbol hoy Gran Premio de España de Motociclismo Moto GP a las dos de la tarde con Marc Márquez desde la tercera posición en las seis horas de Spa victoria para el equipo Toyota de Fernando Alonso te acaricia el título del Mundial de Resistencia

Voz 1024 04:56 bueno a Consol en todo el país y viento fuerte las cosas y el norte de Galicia Asturias desembocadura del Ebro noreste de Girona Baleares amanece este domingo que cinco cinco a las siete y cinco de la mañana cinco de la mañana en Canarias hasta y media en punto noticias en ese Piñera acortó el puente festivo en Madrid para los miembros de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que menos de cinco horas a mediodía se reúnen para decidir qué hacer con Carles Puigdemont qué hacer con la candidatura del ex president catalán huido de la justicia española pero que tiene la intención de presentarse a las elecciones europeas que se celebran en tres semanas el próximo veintiséis de mayo Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 05:37 buenos días los jueces del Supremo se reúnen este mediodía a partir de las doce para estudiar este caso después de que varios juzgados de Madrid hayan decidido que no son competentes no van a estar todos los jueces de la Sección Cuarta de lo Contencioso dos de ellos de hecho forman parte precisamente de la Junta Electoral y eso les impide resolver este recurso tienen que estudiarse el ex president Carles Puigdemont los exconsellers Clara Ponseti Toni Comín pueden presentarse a las próximas elecciones europeas en las listas de Junts per Cat una junta electoral muy dividida ha dicho que no con varios votos particulares en contra pero la fiscalía sostiene que seres tiene que permitir concurrir a los comicios aunque estén procesados por rebelión fugados de la justicia española

Voz 1024 06:11 bueno pues Yamón comí Pons en rueda de prensa se mostraron este sábado convencidos de que van a ganar ese nuevo pulso a la justicia española corresponsal en Bruselas la Pastor

Voz 0738 06:21 el respeto a los derechos fundamentales es el camino correcto ha dicho Carles Puigdemont desde Bruselas donde a la espera de la decisión definitiva del Supremo ha valorado así esta primera vez en la que la Fiscalía les ha dado en algo la razón

Voz 3 06:36 han intenta corregir adquieren un obús

Voz 0738 06:39 intentan corregir lo que era un auténtico abuso criticado no sólo desde nuestro lado sino desde el campo contrario a la independencia en el que mucha gente profesionales juristas han dicho sino creo que el camino del respeto a los derechos fundamentales es el camino correcto ha dicho Puig Aramón mientras su abogado afirmaba que se están pasando la pelota pero que tienen que decidir en base al informe del Ministerio Fiscal

Voz 1024 07:08 el dependiendo de lo que decida el Supremo si permiten que puse Montse presente a las europeas ciudadano se reserva la posibilidad de presentar un recurso caro Rosa es el portavoz de la formación naranja en el Parlament de Catalunya

Voz 4 07:21 acataremos las resoluciones judiciales pero lo que sí que le digo es que nosotros nos parece de absoluta lógica que un señor que está eh trabajando en contra del país por el que se presenta un señor que ha querido liquidar España no puede representar a España en unas listas europeas nos parece de pura lógica

Voz 1024 07:42 el PP lamenta que el Gobierno se ponga velada de los fugados Pablo Casado

Voz 0522 07:46 la Fiscalía poniéndose del lado de puse Von después de que nosotros hubiéramos presentado una demanda a la Junta Electoral para que no se presentara a las elecciones europeas ahora vemos una vez más como el Gobierno se pone de largo de los que están fugados de la justicia

Voz 1024 08:04 parece inamovible por lo que acaban de escuchar la postura sobre el desafío soberanista catalán en el PP aunque la buena después de su batacazo en las generales ha mostrado que este todavía principal partido de la oposición quiere volver a los orígenes quiere recuperar el tono moderado para no tocar fondo en la próxima cita con las urnas del veintiséis de mayo informa Sara Selva

Voz 0125 08:27 comienza el cambio de estrategia en el partido y pasa por reconocer los errores Pablo Casar

Voz 0522 08:31 yo digo que hemos captado el mensaje Somos conscientes de los errores yo lo que digo es que estamos dispuestos a mejorarlos y sobre todo qué queremos volver a transmitir que tenemos la mejor solución para los problemas de nuestra gente

Voz 0125 08:46 en el PP buscan ahora alejarse de Vox y mirar hacia el centro Casado insiste en que el Partido Popular es un partido amplio centrado y el mejor contrapeso a un Gobierno de Sánchez del presidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo que hace unos días criticó la estrategia que había seguido el partido en las generales insisten es autocrítica

Voz 0660 09:03 perdón por los errores que hemos cometido que hemos cometido todos el primero yo y por eso le quiero dar las gracias al presidente Casado o dar la cara por todos

Voz 0125 09:15 también el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno

Voz 2 09:18 metió la pata y hemos cometido errores como tú

Voz 0125 09:21 todo ser humano ahora el objetivo es unir el voto y por eso insisten en el PP que los malos resultados de las elecciones son la consecuencia de dividirlo ahora lo quieren recuperar Casado de hecho decía que está seguro de que muchos españoles ya están arrepentido de su voto mientras en el PSOE Miquel Iceta

Voz 0295 09:36 vuelve Mariano gitanos fracasaba ante

Voz 0125 09:41 bromeaba así decía en un acto en Montmeló que nunca había imaginado que echaría de menos a Rajoy

Voz 5 09:49 sí

Voz 1024 09:50 las cinco de mayo matinal dominical en la Cadena Ser que cierra la semana en la que el Gobierno en funciones envió Europa el denominado Plan de Estabilidad con subida de impuestos por ejemplo para grandes empresas grandes rentas pero también con un compromiso acabar con el copago farmacéutico una medida que pretende beneficiar a al menos siete millones de personas lo ampliamos con Almudena lo presionó

Voz 1510 10:11 cinco millones de pensionistas los más vulnerables aquellos que tienen rentas inferiores a los ochocientos euros en catorce pagas además de ellos también serán beneficiarios los llamados activos personas con una renta anual inferior a nueve mil euros con hijos a cargo en total uno coma ocho millones de familias más de dos millones de personas reconocen que no pueden pagar todos los medicamentos prescritos muchos jubilados gastan más de cuarenta euros al mes en medicinas Teodosio es uno de ellos vive en Ávila tiene ochenta y dos años y es viuda reconoce que el dinero que se gasta el mes en la farmacia es demasiado

Voz 6 10:42 pero unos cincuenta y cinco euros cada mes hombre pues podría vivir un poco mejor poco comer un poco mejor que no lo de tensión y luego tener que pagar las medicinas mira

Voz 1510 10:54 sale desde la asociación de pensionistas de España aseguran que si sale adelante esta medida millones de ellos estarán tranquilos creen además que las ayudas deben ser equitativas proporcionales a los ingresos Paca Tricio es la presidenta

Voz 7 11:07 me dice que es terrible que alguien vaya a la farmacia y no pueda tomar las medicinas todas las medicinas que le ha mandado el médico porque no pueda abonar uno cincuenta el que menos tiene tiene que recibir más y el que más tiene tiene que recibir menos

Voz 1510 11:26 el copago farmacéutico no sólo ha afectado a pensionistas y trabajadores con rentas bajas sino también a enfermos crónicos hablamos de un caso muy concreto de los afectados por talidomida ese medicamento recetado en el mundo entero desde la década de mil novecientos cincuenta hasta mil novecientos noventa y que provocó malformaciones en cientos de bebés en España afectó a tres mil personas padecen diversas patologías y el copago les ha tocado de manera directa Rafael Basterretxea es el presidente de la Asociación de Víctimas de talidomida

Voz 8 11:52 los problemas sobre todo de articulares y grandes que continuamente estamos medicado se procese dependemos y para nosotros salir que el gasto farmacéutico siempre suele ser importante constante ahí para toda nuestra vida

Voz 1510 12:07 su principal reivindicación es que los pocos talidomida chicos que quedan vivos reciban las ayudas que les corresponden

Voz 1024 12:16 siete y doce de la mañana a seis y doce de la mañana en Canarias es de primera hora de esta mañana hasta sonando las alarmas antiaéreas en Oriente Próximo hoy como ayer han continuado los bombardeos en intercambio de disparos de cohetes palestinos y la respuesta de esos ataques israelíes en las últimas cuarenta y ocho horas han muerto al menos diez personas entre ellas un bebé y su madre que estaba embarazada es un episodio más un episodio que Embarra de nuevo el camino hacia la paz en Oriente Próximo corresponsal en Jerusalén Mateos reconvertir

Voz 1140 12:49 la imagen es prácticamente la misma desde hace un año miles de palestinos se manifiestan frente a la valla de separación con Israel en distintos puntos de la franja de Gaza a cien o doscientos metros los soldados israelíes están listos para responder con balas a quien intente acercarse demasiado cruzar la valla o lanzar artefactos explosivos ayer más de cuarenta mil palestinos acudieron a protestar en el primer aniversario de estas protestas una fecha en la que los balances son inevitables y recuerdan que no se ha conseguido nada con estas manifestaciones sólo la muy este de doscientos palestinos y heridas para más de seis mil muchos esperaban un baño de sangre ayer pero se equivocaron el movimiento islamista Hamás que gobierna en Gaza cumplió su parte del trato y mantuvo a los jóvenes a una distancia prudencial mientras tanto siguen las negociaciones con la mediación egipcia para que Israel alivie con medidas concretas el bloqueo que impone sobre Gaza y los movimientos armados de Gaza dejen de lanzar proyectiles hacia Israel

Voz 1024 13:51 mientras en Venezuela el no

Voz 9 13:53 el todo impulsar esta cinta de futuro

Voz 0295 13:57 Juan Guaidó ha vuelto a Falla

Voz 1024 13:59 en su intento lo reconoce incluso en una entrevista al Washington Post que fueran multitudinarias marchas opositoras a los cuarteles para transmitirles este manifiesto aquí leía el diputado Winston Flores consciente del poder de la imagen en este pulso el presidente Nicolás Maduro ha de militares

Voz 1623 14:16 de alta sí pero el activa confío en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana suele alta confío en ustedes pero Opel pelado un puñado de traidores no puede manchar el honor la unión la cohesión y la imagen de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana frente al Pablo y frente al mundo no

Voz 1024 14:38 el cinco de mayo este domingo se conmemora el Día de homenaje a los españoles deportados y fallecidos en Matthäus en otros campos de exterminio y a todas las víctimas del nazismo de España más de nueve mil españoles fueron Inter internados en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial a los actos que están celebrando este fin de semana en Austria esa participando la ministra de Justicia Dolores Delgado siete décadas después del Holocausto sepan que el odio a los judíos pervive al otro lado de los Pirineos es una información de Rafa Panadero

Voz 1775 15:08 pintadas fascistas en más de ochenta tumbas de un cementerio judío insultos antisemitas contra un filósofo en una manifestación de chalecos amarillos doce personas asesinadas en los últimos años sólo por el hecho de ser judías que está pasando en Francia

Voz 10 15:22 ya bien pasará todo K casi sesenta años después del final de la la Segunda Guerra Mundial el trauma de la Holocausto etcétera dice se está olvidando

Voz 1775 15:32 habrán Vecchio es uno de los directores de centro internacional contra el racismo y el antisemitismo institución de referencia en Francia está de visita en Madrid invitado por la Casa Sefarad de ultraderecha pero también de movimientos populistas como el de los chalecos amarillos dice incluso de Iker

Voz 10 15:48 han reemplazado el el concepto de clase social por el concepto de raza el proletariado existiré

Voz 1775 15:54 el problema no es exclusivo de Francia añade ocurre también en Italia Polonia Hungría y la solución debe buscarse a corto plazo en el ámbito europeo global

Voz 10 16:02 la prioridad absoluta hoy en día es la lucha contra lo que sea el odio en Internet a nivel europeo claro que sí a largo plazo yendo a los asuntos de fondo logramos arreglar esos problemas sociales de los que sufre hoy en día Europa habremos hecho un paso adelante

Voz 1775 16:18 de cara al futuro pese a todo venció es moderadamente optimista porque la clase política dice aunque tarde está reaccionando

Voz 1024 16:35 mirando al exterior el ébola ébola Trichet se ha convertido este año en la mayor amenaza para los habitantes el corazón del continente africano este fin de semana el Gobierno de la República Democrática del Congo ha confirmado que está viviendo la mayor y más letal epidemia de su historia la segunda peor del mundo el número de muertos ya supera el millar tiro

Voz 11 16:57 en este tiempo para el sector vs

Voz 1024 17:00 ni una situación difícil y volátil como ha reconocido las últimas horas el director de Emergencias adjunto de la Organización Mundial de la Salud Michael raya para arrojar luz sobre lo que está pasando en el Congo tenemos ocasión de hablar ahora con Luis Encinas que esa experto en ébola de Médicos Sin Fronteras en España de finas buenos días

Voz 12 17:19 buenos días es a su juicio la principal

Voz 1024 17:21 a causa de este brote tan tan importante

Voz 12 17:24 es el desconocimiento conocimiento de la enfermedad por parte de la de la población de la Comunidad así por partes del personal sanitario hay que saber qué bueno es una paradoja no porque por una parte es un país donde se ha descubierto hace un poquito más de cuarenta años el virus allí estamos ya hablando del décimo brote en la historia del país pero por otra parte es una región que hasta ahora no había sido expuesta un a un brote del ébola en en esta esta parte del país entonces bueno el desconocimiento creo que son unos motivos que explica el arranque difícil ir a la Comunitat para poner en marcha todo lo todo lo que es necesario

Voz 1024 18:09 pues cuéntanos qué dificultades están encontrando los doctores y los equipos de Médicos Sin Fronteras para detener esta epidemia ahora en esta ocasión

Voz 12 18:18 las dificultades que estamos encontrando todos los actores básicamente son todos vinculados con la la seguridad para la persona que está escuchando esta esta emisora intentaron poco identificar que bueno que no son solamente una acción de kilómetros y de ir eh acceso términos de de tiempo de condiciones de logísticas pero también porque simplemente

Voz 13 18:44 qué hubo o hay un miedo a un ataque

Voz 12 18:47 o amenazas no yo creo que esto pues impide una libre circulación de gente como podemos imaginar esto es unas gran de los grandes puntos que que dificultan mucho la el personal internacional y nacional para para poder luchar contra contra Debra y de un modo claro es la primera vez que hay un que se celebra en la zona de conflicto estamos aprendiendo mucho en esos términos porque hasta ahora era siempre una zona muy remota con desafíos logísticos importantes pero que al fin y al cabo podíamos tiene acceso a todos los pueblos lo en las zonas remotas en este caso no es solamente una cuestión de de acceso geográfico pero también de dificultad dividido la inseguridad

Voz 1024 19:37 entendemos que la facilidad del contagio está siendo muy complicado poner por frenar la propagación de esta enfermedad

Voz 12 19:45 y son muchos desafíos yo creo que que el primero importante es el número de personas que hay que ir qué es lo que se llaman los lo lo lo contactos Los contactos son personas que han tenido un contacto con un enfermo de ébola positivo o una persona fallecida del ébola que durante tres semanas se tiene que dos veces por día identificarse hay signos de lo que pueden hacer pensar al ébola sí a la fiebre dolor de cabeza el dolor de espalda dolor muscular astenia fatiga poder rápidamente lo antes posible hacer un test para identificar si es positivo negativo una vez que se identifica puede ser aislarlo para evitar el ciclo de contar de contagio a otras personas y esto dificulta mucho de acceso de aceptación pero también de de colaboración de la comunidad porque si ellos no participan y no creen en el sistema sanitario

Voz 13 20:52 hay que no van

Voz 12 20:54 poder luchar con el digamos la la clave una de las claves importantes para para poder controlar térmica acabar con esta con esta Luisiana

en un minuto los deportes

Voz 1024 22:19 matinal Cadena Ser pendientes de los equipos que hoy pueden acabar en Segunda vamos con la última caída del campeón

Voz 1 22:25 en primera Paco no desveló de nuevo qué tal buenos

Voz 2 22:27 días el conjunto azulgrana perdió dos a cero ante el Celta de Vigo con un once plagado de suplentes hoy pueden descender el Rayo Vallecano que perdió ayer cuatro uno ante el Levante y el Huesca que se la juega ante el Valencia Iago Aspas y Maxi Gómez le dieron la victoria al Celta de Vigo frente al Barcelona los vigueses se quedan con cuarenta puntos muy cerca de cerrar su permanencia la peor parte de este partido fue para el Barcelona que además de la derrota sin control con la lesión de DVD que se convierte en seria duda para el partido de Champions del próximo martes ante el Liverpool el francés sufre una lesión muscular también se lesionó tuvo Valverde el entrenador sobre los dos jugado

Voz 11 23:13 pues de la lesión muscular vamos a esperar a mañana podría ser una rotura muscular en poco tiempo que cara a los partidos

Voz 17 23:19 que que queda en el el el P

Voz 11 23:21 verle no en el caso de todo

Voz 2 23:24 llevo dos teclado tenemos esperar también a mañana

Voz 11 23:26 el pruebas quizá sea sólo una

Voz 2 23:29 molestias son los antes la Real Sociedad se llevó el derbi vasco al derrotar a la vez por cero uno y se mete en la pelea por Europa al igual que el Espanyol que ganó tres cero al Atlético de Madrid tuvo una derrota que valoraba así Diego Pablo Simeone

Voz 18 23:41 otro es yo creo que el primer tiempo fue un muy buen partido

Voz 0055 23:44 todo en el primer tiempo

Voz 18 23:46 tuvimos intenciones de presionamos muy bien rogamos pudimos marcar algún gol Se va satisfecho con el partido a su equipo encaja muy bien en el primer tiempo jugamos un partido cual querían jugar tuvimos situaciones de gol

Voz 2 24:00 en la mañana de ayer el Levante le ganaba cuatro uno al Rayo Vallecano un resultado que prácticamente salvas Levante deja al Rayo al borde del abismo Paco Jémez su entrenador asume ya el descenso

Voz 19 24:10 mientras haya vida vamos a seguir peleando pero advirtió la sensación que tengo es que con los seis puntos que podemos sacar sólo de los dos partidos no no era ésa es la sensación que tengo ojalá me equivoque cuando las matemáticas digan lo digan empezaremos a trabajar para para formar el mejor proyecto deportivo que podamos hacer para que nuestro paso por Segunda sea sólo de un año

Voz 2 24:28 si hoy el Girona puntuó ante el Getafe desde las doce en el Coliseum Osiel el Valladolid le gana al Atlético a partir de las seis y media el Rayo sería ya de segunda virtual descenso para el conjunto de Vallecas que sólo se salvaría en caso de empate a cuatro con Girona Huesca Valladolid de Segunda puede ser el Huesca si pierde ante el Valencia el otro partido el día es el del Real Madrid que juega a las cuatro y cuarto contra el Villarreal Bale se queda fuera de la lista por decisión técnica vuelve Vinicius y una de las imágenes de la jornada la vimos ayer en Oporto donde en el partido de Liga del conjunto portugués la afición homenajeó a Iker Casillas que continua en el hospital recuperándose tras sufrir el pasado miércoles un infarto allí estuvo Javier Herráez hola Javi qué tal

Voz 0522 25:10 buenos días hola qué tal Paco muy buenos días una

Voz 4 25:12 Ana de emocionante en la que vivimos ayer en primera persona en el Estrecho Dragao en el minuto uno un homenaje quiera para un minuto para Iker Casillas se convirtió en un homenaje de tres minutos gritos de Iker Iker Casillas todo el campo volcado con el portero que fuera del Real Madrid y de la selección española de fútbol y ahora que está en el Oporto todavía en los hospital tal emocionado Iker Casillas que vivía este momento mágico que todos pudimos ver aquí en Oporto

Voz 11 25:47 gracias Javi de Oporto también en Segunda División el líder

Voz 2 25:51 el Osasuna empató a cero con el Alcorcón y el Tenerife se llevó el derbi canario dos a uno ante Las Palmas

Voz 11 25:58 y fuera del fútbol hoy Gran Premio de España de Motociclismo

Voz 2 26:00 Moto GP desde las dos de la tarde con Marc Márquez desde la tercera posición antes Moto2 y Moto3 en las seis horas de España título para el equipo Toyota de Fernando Alonso que acaricia el título del Mundial de Resistencia

Voz 0882 26:58 Gregory Javier buenos días buenos días le gusta correr ya tiene otro buen motivo científico para hacerlo todas las semanas por entrenarse para su primer maratón rejuvenece cuatro años el corazón y las principales arterias del cuerpo por su importancia para nuestra calidad de vida Ésta es nuestra noticia científica positiva de las

Voz 21 27:20 eh

Voz 0882 27:22 según esta nueva investigación realizada por científicos del Reino Unido y que ha sido presentada en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología los corredores más viejos y los que van a una marcha más lenta son los que más se benefician de este efecto positivo en la salud y para demostrarlo Se analizaron los corazones de ciento treinta y nueve corredores principiantes que completaron la famosa maratón de Londres los corredores novatos que se entrenaron durante seis meses y completaron su primer maratón rejuvenecido en cuatro años la edad de sus principales arterias según los resultados obtenidos por esta investigación realizada por científicos del University College de Londres porque los beneficios del ejercicio físico sobre el corazón son amplios como explica el doctor José Calabuig de la Clínica Universitaria de Navarra sí

Voz 22 28:09 dormí trabajo físico mi trabajo con los músculos y el corazón humano lo que hace es aumentar el diámetro de las arterias coronarias ese es el mayor regalo que yo puedo tener

Voz 0882 28:19 porque a medida que merecemos nuestros vasos sanguíneos se hace más rígidos y esto aumenta las posibilidades de que suframos enfermedades cerebrales y cardiacas la buena noticia es que las personas que corren durante toda su vida tienen el corazón y sus arterias biológicamente mucho

hoy está previsto que el Tribunal Supremo decida si permite a Carles Puigdemont ya los exconsellers Toni Comín y clara a presentarse a las elecciones europeas los jueces deberán pronunciarse sobre el veto que les había impuesto la Junta Electoral Central por no residir en España en Gaza el ejército israelí continúa bombardeando instalaciones de Hamás como respuesta al lanzamiento de más de doscientos cohetes desde la franja de momento al menos diez personas han muerto nueve son palestinas y entre ellas hay una mujer y su bebé en una entrevista en el Washington Post Juanjo hay Juan Guaidó reconoce que la oposición venezolana calculó mal su apoyo dentro del Ejército en el levantamiento de esta semana además Guaidó no descarta una intervención militar de EEUU en el país aunque siempre con el apoyo de militares venezolanos contrarios a Maduro

