Matinal SER (11/05/2019)

Voz 1024 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias

Voz 1 00:05 matinal

Voz 2 00:13 como pasa con todo cuando el tiempo pasa sea brillante a la Historia sales y por suerte la me

Voz 3 00:20 así electivos la memoria reciente de España está

Voz 1024 00:23 de luto segundo día de luto oficial por el fallecimiento del histórico dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba en dos horas Se reabre sus puertas la capilla ardiente instalada en el Congreso de los Diputados una muestra más ante el afecto y el respeto del Parlamento nacional que le arropa en un espacio hasta ahora dedicado a ex presidentes de Gobierno o del Congreso o padres de la Constitución vamos a dedicar buena parte de informativos repasar la figura de Pérez Rubalcaba en boca de quienes le conocieron bien políticos compañeros amigos que fraguó con los años y que han pasado por la antena de esta casa de la Cadena SER especialmente anoche en Hora veinticinco van a escuchar que ese va un todo terreno vela política clave en la historia reciente de nuestro país dialogante un gran negociador una labor brillante inteligente audaz astuto e irónico tenía un gran sentido del humor como demostró aquí en la radio cuando una vez le preguntamos cómo se enfrentaba a su propia

Voz 3 01:18 arte es la frase que más se gusta ir a una persona de veinte años de quiero dice a partir de los sesenta dice es benigno pues bien

Voz 4 01:28 lo voy a decir que fue al hospital hacerme unos chequeos y me dijeron una tercera que me ha hecho feliz que se está usted dado de alta eso es mi relación con la muerte en la de todos

Voz 1024 01:41 Alfredo Pérez Rubalcaba prácticamente va a acaparar como decimos la próxima media hora noticias pero están pasando más cosas apuntamos tres con Sara selvas ahora buenos días

Voz 1510 01:48 qué tal buenos días hoy está previsto que pase a disposición judicial el hombre detenido como principal sospechoso del asesinato de su pareja en Torre Pacheco la policía lo ha detenido este viernes en el aeropuerto de Alicante a punto de volar a Madrid y unas horas después de encontrar el cadáver de su mujer

Voz 1024 02:03 las conversaciones entre Estados Unidos y China termina sin acuerdo

Voz 1510 02:06 van a retomar las pero ninguna de las partes ha dicho cuando mientras Donald Trump ha anunciado que ha iniciado el proceso para imponer más aranceles a productos chinos a productos que hasta ahora no estaban tasados una medida que se suma a la subida del diez al veinticinco por ciento que ha entrado en vigor este viernes para miles de productos de importación china

Voz 1024 02:23 Pierre recordemos que Penélope Cruz es Premio Donostia dos mil diecinueve

Voz 1510 02:26 la actriz además es la imagen del cartel de este año en el Festival de San Sebastián recibirá el premio en septiembre es la quinta española que ha recibido este galardón sobre cine a las siete y media comienza el cine en la SER con Pepa Bueno

Voz 1024 02:37 ante les contaremos los deportes el sábado viene marcado por la Copa de la Reina José Antonio Duro buenos días

Voz 5 02:42 hola qué tal buenos días y porque la jornada unificada queda para mañana y hoy el Atlético y la Real Sociedad se iban a disputar en Granada en Los Cármenes desde las ocho y media de la tarde la final de la competición con un partido a la altura con lleno en el estadio Icahn la presencia de la Reina Letizia que por primera vez les va a asistir al último partido de esta competición en Segunda ayer se jugó precisamente en ese estadio el Granada dos Tenerife uno que deja más cerca el ascenso al conjunto nazarí Joyce se juegan el Sporting Lugo el Nàstic Mallorca el Extremadura Zaragoza y el Numancia Alcorcón para mañana a las seis y media quedará engrosó la jornada unificada en primera división con los puestos europeos Icon uno de ellos que es de descenso todavía en juego además fin de semana de Fórmula uno con Gran Premio en el Circuit de Barcelona hoy comienza el Giro de Italia y tenemos tenis con las semifinales Nadal si Chivas Djokovic Thiem ambas esta tarde mañana la final en el Masters de Madrid

Voz 1024 03:40 ha sido una madrugada pasada por agua en el norte sobre todo en el País Vasco en la sesión de un fin de semana que va a estar marcado por los cielos despejados y sobre todo por el calor mapa del tiempo Horta buenos días

Voz 6 03:52 qué tal buenos días el verano secuela este fin de semana en gran parte del territorio desde África llega una masa de aire cálido y seco que favorecerá las temperaturas muy altas para esta época del año aumento generalizado en los termómetros por tanto y especialmente en Andalucía ya en Canarias en Murcias alcanzarán los treinta y cuatro ah sí también entre treinta y treinta y cinco en Zaragoza Valencia Sevilla Huelva y Córdoba las temperaturas más bajas se registrarán en A Coruña y en Santander donde rozarán los veinte grados e incluso por la noche las mínimas serán elevadas se moverán entre los dieciocho grados en Valencia y los nueve en Leo el viento soplará con fuerza la costa cantábrica y en la andaluza ir también en las Islas Baleares

Voz 1024 04:35 así amanece este sábado once de mayo camino de las siete cinco de la mañana seis de cinco de la mañana en Canarias hasta y media en punto noticias

Voz 3 04:44 cadena SER José Antonio Piñero dejó la primera línea

Voz 1024 04:47 crítica Francino le preguntó a Rubalcaba

Voz 7 04:50 cómo le gustaría que le recordarán pues como una persona trabajadora honesta

Voz 8 04:56 y que creía lo que hacía

Voz 1024 04:59 más

Voz 8 05:02 vamos vamos vamos vamos vamos como si fuera un actor

Voz 1024 05:04 el fleco Alfredo Pérez Rubalcaba se ponía más serio de lo normal cuando era aplaudido en el Congreso fuera aclamado en los mítines por los suyos hacía un gesto típico de Rubalcaba bajaba las manos pedía calma que fueran parando en este segundo día de luto oficial Rubalcaba seguirá recibiendo el homenaje y el cariño de las cientos de personas que se acercaba ya anoche a la capilla ardiente instalada en el Congreso de los Diputados capilla ardiente que abrirá sus puertas hoy de nuevo en menos de dos horas José María Patiño

Voz 1100 05:34 las rosas rojas depositadas por compañeros de partido y por ciudadanos han velado Alfredo Pérez Rubalcaba a los pies de su féretro toda la noche una vez se cerraron las puertas del Palacio de la Carrera de San Jerónimo y quedó solitario el salón de los Pasos Perdidos

Voz 9 05:48 allí ha sido portado los restos mortales por diez policías y guardias civiles desde las escalinatas de la Puerta de los Leones donde le rindieron un primer homenaje los presidentes del Congreso Ana Pastor y del Gobierno Pedro Sánchez que acompañaban a su viuda Pilar Goya Laza

Voz 1100 06:04 autoridades amigos y compañeros abarrotaban el salón presidido por una foto del ex vicepresidente cuando los Reyes dieron la solemnidad a un homenaje reservado hasta ese momento a presidentes del Gobierno padres de la Constitución expresidentes del Congreso pasaron también algunos líderes políticos como Pablo Casado del PP José Manuel Villegas de ciudadanos que dejaron grabado su pésame

Voz 3 06:26 tú la labor que ha desempeñado merece todo mi respeto

Voz 10 06:29 y por eso hoy querido mostrar nuestro pésame cimiento por una vida dedicada al servicio público ya defender el interés general desde de de posiciones

Voz 1100 06:39 qué otros como Pablo Iglesias de Unidas Podemos son los expresidentes Gobierno Mariano Rajoy José Luis Rodríguez Zapatero que se fueron con discreción también pasaron por el salón en medio del público el presidente del Real Madrid Florentino Pérez e incluso unos jóvenes con mochilas que bien podrían haber sido alguno de sus alumnos quienes acudan esta mañana el Congreso encontrará la foto de Pérez Rubalcaba con un gesto muy suyo sonriendo detrás de un puño apretado sobre las

Voz 1024 07:05 poco antes de abandonar la capilla ardiente en torno a las once y media de la pasada noche Pedro Sánchez dejaba escrito en el libro de condolencias el siguiente texto Manuel Azaña dejó escrito que la política es realizar dedicar a ello todo el empeño energías y optimismo Alfredo se entregó en cuerpo y alma para hacer un país mejor gracias a ello trascendió como político hizo de España un lugar mejor lleno de seguridades abierto a Europa y al mundo ayudó al PSOE a ser el instrumento de progreso necesario para la generación que representa es una fuente de inspiración ese ejemplo sí luego al PSOE Rubalcaba ayudó al ex presidente Rodríguez Zapatero desde que ganó las primarias

Voz 12 07:48 ahora intente prácticamente desconocido militando cuando llegue al el Partido Socialista relación se había una persona que era tren allí ayuda permanente compartir practicamente todo pues cosas y Alfredo Pérez Rubalcaba el esto el próximo muy consternado manifestado

Voz 13 08:09 muy muy muy bien eh

Voz 14 08:12 pues hoy en carne viva en la antena verla

Voz 1024 08:14 la cadenas hemos recogido durante las últimas horas el sentir de aquellos que conoció no ven a Rubalcaba que trabajaron codo con codo en sucesivos gobiernos socialistas como que fuera la vicepresidenta y portavoz del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega

Voz 15 08:28 el agua sobre vería luego eran un hombre que me ahí tenía una gran capacidad de ella lo una capacidad para romperlo ocultar no para

Voz 13 08:37 en intervenir

Voz 15 08:39 nunca conversación política sin llegar a acuerdos y a consensos de los cual esto se sintiese protagonista era un artista en eso no artista de de que el consenso del acuerdo de diálogo de negociación

Voz 1024 08:54 diálogo con mayúsculas y la palabra acertada en distancias cortas como confesaba anoche en Hora Veinticinco una emocionada Susana Díaz

Voz 16 09:01 tenía la suerte y el lujo de de hablar prácticamente a diario con él

Voz 3 09:06 y eso era un lujo

Voz 16 09:08 que todo el mundo no lo tiene recibí lo consejos palabras animo era inteligente generoso y muy humano y eso se me va a quedar ahí a mí me recuerda que también no fue Carmen Chacón y a mi se me han ido lodo años

Voz 1024 09:25 Alfredo Pérez Rubalcaba había dejado a la primera línea política que no la política seguía activo dando clase hasta el mismo día que sufrió el infarto cerebral el pasado miércoles con sesenta y siete años o como decía José Antonio Griñán nosotros joven

Voz 1017 09:40 ven y sobre todo tenía ese temperamento juvenil que siempre y en cualquier momento fuera cuestionó el tema que fuera él siempre daba respuestas muy claras muy contundentes muy precisas y siempre bien meditadas

Voz 1024 09:53 buen servidor público hombre de Estado como repite hoy la prensa en decenas decenas de artículos y hombre del PSOE durante los últimos cuarenta y cinco años el hombre que supo kosher que supo tejer lazos entre socialistas en buenos y malos momentos como recordaba quién fuera la jefa de campaña de Rubalcaba en dos mil once también su vicesecretaria general Elena Valenciano

Voz 17 10:15 todos sabemos que menos mal que estaba allí Rubalcaba no en ese momento probablemente era el único que podía sostener al al Partido Socialista y creo que eso ha sido reconocido por todos desde luego por sus compañeros lo ha sido por lo tanto él estaba completamente tranquilo no no guardaba rencores estaba está un poco por encima ese tipo de cosas

Voz 8 10:34 la Pampa

Voz 18 10:37 a salud votamos

Voz 1024 10:39 de los grandes hitos de la vida política de Rubalcaba el más reciente coincide con el final de su carrera política que dilató hasta las primeras primarias que ganó Pedro Sánchez para facilitar el proceso de abdicación del Rey Juan Carlos I esta labor esta labor inédita hasta la fecha para dar estabilidad como líder de la oposición se suma a su gran contribución como ministro del Interior en la etapa de Rodríguez Zapatero lo recordaba que la SER Ramón Jáuregui

Voz 15 11:04 de que los simplemente recordando lo que fue su contribución extra no sí que lo está al final del terrorismo a la paz a la paz que que que que que hoy disfrutamos Alfredo se nos ha ido muy muy pronto desgraciadamente pero tuvimos queda su su recuerdo que es un recuerdo lleno de lleno de orgullo que reivindicamos ir de esas personas que se van porque la vida es pasar haciendo dejando al mucho mucho y bueno

Voz 1024 11:33 bien lo sabe quién participó en aquellas conversaciones importantes quién fuera en aquellos años el presidente del Partido Socialista de Euskadi Jesús Eguiguren anoche en Hora Veinticinco grandes Barceló

Voz 19 11:43 él quería saberlo todo y quería saber es en qué habían puesto el acento como miraban en todos los detalles has para el extremo de que yo aprendí mucho condenen a negociar vamos por qué porque pues porque porque no tenía fin es sufrir más que negociar no siempre quería algo más siento quería algo no va sacaba o más utilizadas para ello pues todo tipo de argucias la habilidad de Rubal

Voz 1024 12:24 Abba no tenía fin me permitió la paz y la libertad en dos mil once el lehendakari a Patxi López

Voz 1689 12:30 cuando el venía con su traje negro como su corbata sabíamos que resistía hemos sabíamos que contábamos que tiramos p'alante hasta hasta acabar con la lacra del terrorismo pero fíjate me acuerdo de muchos funerales pero me acuerdo sobre todo un acto que hicimos en San Sebastián cuando ya había acabado ETA hicieron un poco el reconocimiento a los socialistas resistentes durante todo este tiempo no y me acuerdo de la torera que cogimos los dos en aquel momento era unas lágrimas enormes pero de la alegría de haber conseguido definitivamente la la paz y la libertad y que toda esta gente que nos está escuchando en aquel acto concejales que habían tenido que ir media vida escoltados ya iban a a poder vivir sin esa escolta ya poder vivir en libertad que como decía Jesús Eguiguren la libertad era eso es son las cosas más pequeñas es salir de casa decir lo que piensa sin miedo a no tener que mirar debajo del coche el coger un autobús público cosas que no habíamos podido hacer en Euskadi durante demasiado tiempo

Voz 1024 13:38 sintonía de matinal Cadena Ser a las seis siete y catorce de la mañana seis y catorce de la mañana en Canarias recordando la huella sonora que ha dejado en la antena de la radio como en la vida política social de nuestro país la figura de Alfredo Pérez Rubalcaba mitad política que acabó en el verano de dos mil catorce cuando el popular Jesús Posada era el presidente del Congreso

Voz 12 13:57 dije que estábamos ante uno de los políticos mejores que habíamos conocido como pensaron que bonito y que los recordaría con buen orador veintiuno forman una aplauso unánime en en la Cámara no se pusieron de pie todos los diputados del todos los grupos un momento verdaderamente en vigor de la política que yo tengo que reconocer que es de los kurdos presidencias

Voz 1024 14:26 de uno de los mejores momentos al dolor que transmitía la presidenta del Congreso Ana Pastor nada más conocer la muerte de Rubalcaba en el especial informativo presentado por José Antonio Marcos

Voz 15 14:35 me puedo decir soy la presidenta del Congreso y creo que hablo en nombre de todos de todos los funcionarios de desde lo sugiere a los letrados la gran tristeza porque la gente tenía muchísimo aprecio no porque sabía tratar a todos hija había también la la palabra que tenían que decir en cada momento por lo tanto es un momento de acordarse muchísimo de la gran de la persona

Voz 1024 15:00 político fue un gran orador habitual portavoz del grupo socialista en el Congreso azote de los populares así abre su artículo de homenaje Mariano Rajoy que recogen varios medios entre ellos el diario El País se titula Un rival admirable y comienza diciendo a nosotros es lo que nos falta es un Rubalcaba así lo compartía anoche en Hora Veinticinco que fuera su oponente al otro lado del hemiciclo durante muchos años Rafael Hernando

Voz 20 15:23 Rubalcaba sólo hay uno no hay cada uno pues eh tiene ahí desarrolla un papel de brillo con luz propia bueno e nosotros lo tuvimos fáciles no no fue fácil hacerle la oposición

Voz 1024 15:36 nada fácil como también sufrió quién fuera antecesor de Hernando exministro de Aznar Eduardo Zaplana

Voz 19 15:42 pues era muy duro sobre todo el mundo lo sabe todo el mundo destacado yo creo que que con razón por su brillantez parlamentaria su audacia su inteligencia y eso como como ya lo he dicho todo el mundo me gustaría más destacar que era una excelente negociador un hábil negociador que era muy discreto y lo que yo valoraba muchísimo del era cumplidor de la palabra dada se podía fiar de su palabra siempre y eso es algo pues que es agradecen muchísimo en la vida política

Voz 1024 16:12 esa altura de miras y Rubalcaba destacaba ayer tarde aquí en La Ventana el presidente gallego Núñez Feijóo

Voz 19 16:18 pero se va con reconocimiento que se va con reconocimiento primero de que es una persona que ha tenido una visión de Estado II que ha sido útil a los intereses generales español es el tercero que ha sido un personaje político de primer nivel en el Partido Socialista como organización política el en el Gobierno socialista no porque lo siguiente yo creo que hay una gran consenso en España de que ha sido un político con visión de Estado y eso lo echamos tanto de menos en este momento que se puede imaginar tiene el doble

Voz 1024 16:47 fusión de Estado y mano tendida al diálogo y cómo están escuchando en la radio en la SER están valorando quiénes fueron sus rivales políticos Andoni Ortuzar es el presidente del PNV

Voz 15 16:56 el esfuerzo por estar

Voz 21 16:59 por estar cerca por por no por por por hacerse presente Porro ofrecerte una salida

Voz 1024 17:05 dice Ramos en Matinal este amplio repaso a las reacciones políticas ante la muerte de Rubalcaba con la entrevista que mantenía el ex presidente de la Generalitat Artur Mas en Cataluña

Voz 15 17:15 vamos al Barça Aris Politics Cities otro momento también Kovac

Voz 1024 17:18 pues la Tomás recordaba que era uno de los empresarios políticos más temibles como consecuencia de su inteligencia de su agudeza mental en la antena de la RAE lo dejamos aquí pero tiene mucha más información sobre Alfredo Pérez Rubalcaba el químico que disolvió la banda terrorista ETA con ese titular nada más abrir nuestra página web Cadena Ser punto com y aplicaciones móviles diputado Artur Mas no dejamos Cataluña porque el conocido como CIS catalán el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat elaborado después de las elecciones del veintiocho de abril revela que

Voz 7 17:53 vuelve a ganar por poco el no a la independencia Radio Barcelona El Prat

Voz 22 17:58 en el último barómetro el sí a la independencia ganó por cuatro puntos y medio pero ahora dos meses después ha habido un giro de ciento ochenta grados el no se impone es la opción favorita de los catalanes por un margen de un punto y medio sino es fijamos además en la pregunta que quiere que sea Cataluña una pregunta algo más abierta la independencia se queda con un apoyo del treinta cinco por ciento seis de cada diez catalanes prefieren seguir dentro de España aquí las opciones de encaje son varias pero destaca el ascenso del federalismo que sube ocho puntos y consiguió un apoyo del treinta por ciento el CEO también recoge otras estadísticas por ejemplo seis de cada diez catalanes prefiere un gobierno de coalición en España entre el PSOE Podemos además esta es también la opción preferida entre los votantes socialistas catalanes que prefieren una alianza de izquierdas antes que un gobierno en solitario de Sánchez o uno con Ciudadanos

Voz 1024 18:49 sí aunque atravesada conmocionada por la muerte de Rubalcaba entramos en el primer fin de semana de campaña

Voz 3 18:55 en la Cadena Ser que les

Voz 23 18:57 Yunis municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 1024 19:06 Pedro Sánchez tenía que haber pasado la tarde del viernes en Barcelona en un mitin en el que Miquel Iceta se convertía en un sentido homenaje a Rubalcaba

Voz 24 19:16 hombre uno precampaña juró no a Louis Bullock y obligado al culpa bulés a lo Alfredo

Voz 1024 19:33 de la campaña pura y dura de la que pudimos seguir ayer antes del fallecimiento de Rubalcaba el pretendido viaja al centro el PP que ahora promueve Pablo Casado si mítines previstos para estos quince días de Aznar y multiplicando los actos de Rajoy ayer en Zamora

Voz 1487 19:48 el PP siempre ha estado en el mismo sitio en el mismo sitio pues hemos ganado elecciones en unas ocasiones en otras las hemos perdido pero somos una gran fuerza política el mayor partido España formamos parte del Partido Popular europeo ya desde hace mucho tiempo y nuestra forma de gobernar es conocida por la gente eh porque ya lo hemos hecho

Voz 1024 20:12 pretende busca el sorpasso al PP Ciudadanos que arrancó su primer día de campaña en Cataluña en Manresa la provincia de Barcelona donde así responde Albert Rivera a grito de un detractor

Voz 25 20:22 Nos voy a empezar aquí la campaña Yo eso Catalá queda

Voz 3 20:27 usted no la respeta

Voz 1024 20:29 para que la caravana veintiséis m por cierto en la cabe en colas a las puertas de las oficinas de Correos sepan que la Junta Electoral Central ampliado dos días el plazo para votar informa Toni la coña

Voz 26 20:41 la documentación para el voto por correo en las próximas elecciones Se podrá solicitar hasta el día dieciséis de mayo las oficinas de Correos van a ampliar su horario desde este lunes abrirán media hora antes y cerrarán media hora después también estarán abiertas en horario de mañana el domingo diecinueve y los festivos locales para depositar el voto la Junta Electoral Central ampliado dos días el plazo previsto inicialmente hasta el veinticuatro de mayo a las dos de la tarde

Voz 23 21:08 en la Cadena Ser elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 1024 21:14 matinal será a las siete XXI veintiuno en Canarias del Exterior Donald Trump que sigue empeñado en mantener viva la guerra comercial con China corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 21:24 buenos días la ronda de negociaciones entre EEUU y China terminó ayer sin acuerdo con la subida de aranceles a las importaciones chinas por un valor de doscientos mil millones de dólares Icon la orden del presidente Trump de preparar otra gran subida prácticamente al resto de productos importados de China valorados en trescientos mil millones de dólares el trampa asegura que no tiene ninguna prisa por cerrar un acuerdo comercial argumenta que la subida de aranceles ayuda a la economía estadounidense y amenaza con que el próximo incremento del veinticinco por ciento del resto de importaciones chinas podrá entrar en vigor en las próximas semanas por su parte Pekín ha amenazado con tomar medidas proporcionales que afectarán sobre todo a los agricultores estadounidenses que son la gran baza electoral de Trump por eso el presidente ha prometido que con lo que recaude con los aranceles va a crear otro programa de ayuda financiera para compensar a los agricultores por las pérdidas derivadas de esta guerra comercial de momento no hay una fecha cerrada para la siguiente ronda de conversaciones aunque ambas delegaciones aseguran que están dispuestas a seguir no

Voz 1024 22:28 no cerrando el nos dejó otra tragedia en el Mediterráneo con al menos setenta inmigrantes muertos al naufragar el bote en el que viajaban frente a la costa de Túnez José Luis García Inés

Voz 1061 22:37 la embarcación había partido de las costas libias con decenas de emigrantes a bordo cuando ha sido avistada por barcos de pesca tunecinos navegando a la deriva en aguas internacionales la Marina tunecina ha conseguido rescatar a dieciséis supervivientes la mayoría procedentes de países subsaharianos que además han sido hospitalizados el gobierno tunecino avisó hace unas semanas de que habían aumentado las llegadas de refugiados proceder desde Libia con preocupación por la situación en el país vecino inmerso desde hace un mes en combates en Trípoli entre el gobierno reconocido por la ONU y las milicias bajo el mando del mariscal Jalifa Halffter en este conflicto han muerto más de medio centenar de personas unas dos mil han resultado heridas y hay más de treinta mil desplazados internos además las playas que se prolongan desde Trípoli hasta la frontera con Túnez se han convertido en los últimos dos años en el principal centro de actuación de las mafias que trafican con seres humanos

Voz 1024 23:24 sintonía de matinal Cadena Ser en un minuto los deportes

Voz 3 23:35 buenos días el número premiado en el sorteo del Cuponazo celebrado ayer ha sido dos mil trescientos noventa y cuatro series veintidós este número ha obtenido un premio de nueve millones de euros quince millones si se ha jugado al Cuponazo XXL puedes consultar el resto de los números premiados en juegos once punto hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldo lazo del fin de semana disfruta del día que recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión os echan en el camión de los muertos

Voz 1 24:15 y a mí me dieron como bien

Voz 3 24:18 este domingo a partir de las nueve las ocho en Canarias a vivir viajar a Galicia para recuperar la vida del guerrillero perfecto de Dios que torturas a practicaba una nueva entrega de vidas enterradas

Voz 27 24:38 la Cadena SER

Voz 7 24:46 cadena SER hemos final de la Copa de la Reina José Antonio Duro la nueva hola

Voz 14 24:50 qué tal muy buena así un protagonismo merecido porque el fútbol femenino de este país se abre camino y lo demuestra con un gran ambiente en Granada allí se disputa hoy la final de la Copa de la Reina la disputan el campeón de Liga al Atlético de Madrid y la Real Sociedad con el estadio Ollero será desde las ocho y media de la tarde la Real Sociedad que se disputan ese trofeo hoy está Copa de la Reina que tendrá nuevo campeón continuidad para ese trofeo del que ahora el Barça es acreedora el Atlético el conjunto de Sánchez Vera que ganó el domingo la Liga Iberdrola precisamente lo hizo en San Sebastián ante la Real Sociedad ayer en la SER una de las protagonistas rojiblanca se vuelven a encontrar Kennedy Robles no

Voz 28 25:36 eh para nada fácil

Voz 15 25:39 más grande harías muchísimo a tiempos de partido a dirigentes armas pero ahora ver un partido muy complicado

Voz 14 25:46 también escuchamos a Marta Cardona por parte de la Real Sociedad confirma esa preparación de la que hablaba Quentin con cautela eso sí la jugadora que va a ser de nuevo importante esta tarde en la final de Granada

Voz 29 25:56 pero ahora mismo yo creo que estamos muy tranquilas hemos trabajado muy bien días preparando este partido hablaremos el potencia del Atlético pero nos hemos visto todas levantando la Copa porque no daría igual ir

Voz 14 26:07 nos ha por levantar esa copa el partido esta tarde ocho y media con buena entrarán en Los Cármenes y con la presencia de la Reina Letizia por primera vez además en el último partido de esta competición y precisamente en el estadio donde hoy se juega esta final ayer el choque que abrió el fin de semana de fútbol de la segunda en este caso masculina la victoria importante de Granada dos uno ante el Club Deportivo Tenerife tres puntos más para los nazaríes que se encaraman al segundo puesto de la tabla es de ascenso directo en la clasificación de Segunda División

Voz 1024 26:35 no

Voz 3 26:43 Revolver de pondrá o no

Voz 31 26:45 tenemos que competir intentaré además de que juegue al final tienes grandes jugadores o ex jugadores internacionales El Pollo campeones de mundo mucho que algunos tienen más o menos otros tiene está en construcción de pues el otro día entonces no tenemos que enfrentar a él esta este Barcelona bonita pues con estas circunstancias oí tenemos que hacer un buen partido si queremos ir a nosotros de Mario toma firmaría un empate lo mismo de yo creo que Getafe tiene que salir a ganar no es

Voz 5 27:17 el Rodríguez con Yago de Vega el jugador del Getafe anoche en El Larguero también en la previa de la última jornada de fútbol en Primera División la XXXVII que tiene horario unificado de seis y media para el día de mañana y el domingo el Getafe defender en el Camp Nou su cuarto puesto de Champions además ante el campeón estarán al acecho el Valencia que recibe al Alavés en Mestalla y el Sevilla que visita el Metropolitano además Athletic Celta Betis Huesca Leganés Espanyol Real Sociedad Real Madrid por abajo Villarreal Eibar Girona Levante Rayo Vallecano Real Valladolid la jornada en Segunda comenzó ayer pero hoy tiene un partido a las cuatro lo hace con el Sporting de Gijón Lugo en El Molinón esto en un fin de semana cargado de deporte con dos citas importantes además una en Madrid el Mutua Madrid Open que hoy tiene programadas las semifinales del torneo Nadal si chispas Djokovic Thiem escuchamos al manacorí tras la victoria anoche ante Wawrinka

Voz 1774 28:10 la seguida de los mejores partidos en en tiempo y diría que sí así de este año mi mejor partido sobre sobre tierra ahí en la verdad que para mí pues significa mucho no en un momento importante para mí tener esa sensación en un momento yo creo que crucial dentro de la temporada de tierra enfrente de de todos vosotros para mí significa muchísimo sabe que muchísimas gracias a todos por estar aquí para apoyar

Voz 5 28:31 el apoyo de la gente y las buenas sensaciones de Nadal en ese partido de cuartos de final y por supuesto el fin de semana que nos deja también el circo de la Fórmula Uno en el circuito de Barcelona tenemos Gran Premio de Montmeló este fin de semana que como escuchan está cargado de deporte y lo vamos a contar en la sintonía de la Cadena SER aquí en Carrusel Deportivo que hoy comienza contra en Garrido desde las tres de esta tarde fase muy buen fin de semana

Voz 25 28:54 no no aumente

Voz 1024 28:55 falta mucho tiempos hace falta un minuto para que sea las siete y media de la mañana las seis y media de la mañana en Canarias

Voz 11 29:07 vais

Voz 32 29:09 no sé si tantos años pero muchos años conmigo no no es una insinuación entendáis mal que lo único que deseo es que me eche tanto de menos como yo os voy a echar de menos a vosotros tirabas gracias por todo

Voz 1024 29:25 de Ramos edición con a Valdés en la producción y con Ángel Cabrera y David Nieto al frente de la técnica llega el cine en la SER con Pepa Blanes actualizamos en media hora en A vivir que son dos días con Pino les habló Piñero que pasen una muy buena mañana