Matinal SER (18/05/2019)

Voz 1024 00:12 hola qué tal buenos días a una semana hay un día de la próxima cita con las urnas aún colea el resultado la general desde hace tres semanas con victoria socialista pero con un necesario pacto de investidura para poder gobernar para cerrar la semana en la que fracasó ese plan para que Iceta pudiera ser nombrado presidente del Senado el PSOE propone la siguiente fórmula a PP y Ciudadanos para no depender de los para en los independentistas La de ayer fue una acción conjunta de Ferraz y desde Moncloa José Luis Ábalos Isabel Celaá

Voz 2 00:40 pero a lo mejor me gustaría más confiar en la abstención de otros grupos políticos que saben perfectamente qué secuelas con Quique hablan mucho de la Constitución prefiero confiar la abstención de Ciudadanos por ejemplo

Voz 3 00:52 tienen una forma perfecta e para poderlo evitar es obviamente absteniéndose en la investidura con el fin de aportar estabilidad

Voz 1024 01:02 bueno ahora es el PP el partido que sirve la bandera del no es no Pablo Casado

Voz 0579 01:06 el Partido Popular no puede abstenerse a favor del partido que estaba negociando en Pedralbes la independencia de Cataluña portando que quede claro el Partido Popular no se va a abstener ni va a facilitar el Gobierno de Pedro Sánchez porque no le conviene a España que gobierne el Partido Socialista cohesión social

Voz 1024 01:25 bueno a Casado como Ábalos pasa la patata caliente de la atención a ciudadanos del que no queda nada del pacto del abrazo entre Rivera y Sánchez ahora la formación naranja critica incluso que dos catalanes Meritxell Batet Manuel Cruz sean los elegidos para presidir Congreso y Senado Inés Arrimadas

Voz 0808 01:41 esto es lo que nos viene esto es la degradación del Partido Socialista premiar a los que quieren separación premiar a los que no quieren igualdad premiar a los que defienden que los presos del pluses tienen que tener un trato preferencial un trato privilegiado

Voz 4 02:03 suecos desde Dacca

Voz 1024 02:04 España sumamos más noticias de la mañana en la SER con Carlos Sevilla Carlos buenos días

Voz 5 02:08 qué tal buenos días tras comparecer ante la Fiscalía y el juez Josu Ternera ha pasado esta madrugada su primera noche en una cárcel de París el ex dirigente de ETA vivía en un refugio de montaña al pie de una estación de esquí en los Alpes franceses se hacía pasar por un escritor venezolano fuentes cercanas a la operación policial creen que podría llevar meses en esa zona

Voz 1024 02:25 a desembarcan en Italia dieciocho muy grandes el barco exiguo

Voz 5 02:28 son siete niños con sus respectivas madres y tres padres y una persona con problemas de salud cuarenta y siete inmigrantes siguen a bordo del barco de la ONG alemana están a la espera de que algún país les autorice

Voz 1024 02:37 de un puerto seguro ante la decisión del ministro sale

Voz 5 02:40 mini de cerrar los puertos italianos a las embarcaciones que realizan rescates en el Mediterráneo Salvini por cierto participa hoy en Milán en una reunión de líderes de la extrema derecha procedentes de doce países europeos el Nicolás Maduro valora las conversaciones con la oposición el presidente venezolano ha firmado esta madrugada que los contactos que su Gobierno ha mantenido con la oposición esta semana en Noruega han comenzado con buen pie

Voz 1623 03:01 regresa a nuestra delegación de noruegas con buena noticia se ha iniciado con buen pie las conversaciones para avanzar hacia un acuerdo de paz de concordia de ponía

Voz 5 03:13 el opositor Juan Guaidó reconoció el pasado jueves que acudió a la reunión atendiendo a la llamada de Noruega pero negó cualquier negociación con el Gobierno de Maduro

Voz 1024 03:20 en las próximas horas está previsto que declara ante el juez el hombre que apuñaló a su ex pareja en Granada

Voz 5 03:24 el agresor que tenía una denuncia por violencia de género de otra pareja anterior asestó más de quince puñaladas a su víctima afectando a su intestino delgado hay un pulmón la mujer siguen ingresada en la UCI en estado muy grave recuerden que el cero dieciséis es el teléfono de atención a las víctimas de la violencia machista

Voz 1024 03:39 cero uno seis hoy ese día además de luto oficial en Cádiz por la muerte la muerte temprana a los cincuenta y un años de un poeta andaluz con disfraz de Chiri gotero y alma de comparar lista uno de los maestros del carnaval gaditano Juan Carlos Aragón no se trata de cantarle

Voz 6 03:57 todo como lo digan no

Voz 7 04:00 plantee de Cadí se da por hecho yo creo que en todo carnavaleros Silicon algo que ha hecho

Voz 1024 04:17 en el adiós a Juan Carlos Aragón el pésame ha sido unánime dispar en el mundo del arte del periodismo y también de la política con mensajes remitidos vía Twitter por Alejandro Sanz Jordi Évole os Susana Díaz la capilla ardiente de Aragón abrirá sus puertas a las diez de esta mañana

Voz 7 04:33 el Gran Teatro Falla

Voz 1024 04:40 bueno vamos a los deportes el Real Madrid de baloncesto cayó ante el CSKA de Moscú Sue Caballero buenos días

Voz 1509 04:45 hola qué tal buenos días perdió ante los rusos por noventa y cinco noventa dicen adiós a la Euroliga la final será Anadolu Efes CSKA de Moscú el domingo a las ocho y media de la tarde y el Fútbol Club Barcelona femenino afronta esta tarde su primera final de Champions será a partir de las seis ante el Olympique de Lyon en Budapest Joy comienza la última jornada de Liga Santander con varias cosas en juego a un puesto de Champions para Valencia Getafe Sevilla tres puestos de Europa League en el que acabarán los dos que no vayan a Champions y Athletic Real Sociedad o español además queda un puesto de descenso por certificarse aunque el Girona lo tiene muy complicado en tenis clasificado Rafa Nadal las semifinales del Master mil de Roma tras ganar seis cuatro seis cero a Fernando Verdasco jugará esta tarde a las tres contra el griego chispas y en el Giro de Italia de ciclismo séptima etapa victoria para el vasco Pello Bilbao

Voz 1024 05:32 el fin de semana va a ser un epílogo del invierno el que ya no estamos mapa del tiempo en aborta buenos días

Voz 8 05:37 qué tal buenos días sábado de tiempo inestable en la Península las lluvias serán fuertes y persistentes en el Cantábrico y algo más dispersas en la Comunidad Valenciana en Murcia al este de Baleares ya el noroeste de Cataluña cielos nubosos en Castilla La Mancha Castilla y León y en el País Vasco las temperaturas subirán ligeramente durante el día diecisiete grados en Barcelona veintidós en Málaga diecinueve en Cáceres y quince La Rioja el viento soplará con fuerza en el Estrecho el litoral de Alborán el litoral cantábrico en Canarias allí en las islas cielos cubiertos y termómetros entorno a los veinte

tras si amanece este sábado dieciocho de mayo a las siete y seis de la mañana a las seis y seis de la mañana en Canarias hasta y media en punto noticias Piñeres arrancamos ya la caravana del segundo y último fin de semana de campaña

Voz 9 06:28 el cambio el elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 1024 06:40 fin de semana marcado de entrada por el sondeo que publica hoy el diario El País encuesta elaborada por cuarenta dB y que confirma que el PSOE conseguirá desbancar al PP como fuerza más votada en las próximas elecciones europeas en el día veintiséis estimación de escaños PSOE diecisiete PP once ciudadanos nueve Unidas Podemos entre ocho y nueve Vox obtendría entraría en el oro Parlamento con cuatro o cinco eurodiputados en cuanto al pulso Junquera Puigdemont la coalición de Esquerra hay Bildu conseguiría tres escaños Junts se quedaría con una con todo uno de cada tres encuestados no sabe no contesta o de momento planea abstenerse así que para todos es esencial para esto para los indecisos tienen una cita con la radio celos

Voz 1024 08:07 el de la campaña Pedro Sánchez que pasó el viernes arropando a los candidatos madrileños y confiando en repetir el resultado de las últimas generales

Voz 12 08:16 es que parece que la derecha lo ha entendido el mensaje del pasado veintiocho daban hoy el veintiocho de abril que ligero los votantes conservadores al PP y a Ciudadanos con la ultraderecha no les dijeron con la ultraderecha no pues el veintiséis de mayo se lo vamos a decir ultra claro con la derecha con la ultraderecha tampoco

Voz 1024 08:36 cayó en votos perdió escaños pero podemos confiar ser clave en el nuevo Gobierno Pablo Iglesias desde Zamora

Voz 13 08:42 nosotros nacimos para gobernar y que nuestra vocación es gobernar con el peso que tenemos no vamos a pedir nada que no nos corresponda sabemos además que desde el Gobierno no se pueden cambiar todas las cosas pero si no se pudieran cambiar las cosas desde el Gobierno no estaría la CEOE Ana Patricia Botín y la banca internacional diciendo que prefieren que nosotros no estemos

Voz 1024 09:05 esta esa línea fueron las críticas abiertas de la oposición Pablo Casado

Voz 0579 09:09 va a tener carta blanca para regalar consejerías concejalías ministerios y vicepresidencias a un partido como Podemos que lo que quiere subir impuestos arruinar la economía Hinault condenar aquellos regímenes que van contra las libertades que la gente lo sepa la moderación de Pedro Sánchez es un disparate es el presidente más radical de la historia democrática de España

Voz 1024 09:34 la presencia de habanos Inés Arrimadas pedía ayer tarde desde Sevilla que los ayuntamientos y comunidades autónomas se conviertan en escudos naranjas frente al Sanchís

Voz 0808 09:43 vamos a seguir siendo vuestro escudo cuesta representación los que nos vamos a oponer firmemente a que vuestros derechos sean vulnerados porque seguimos siendo uno de vosotros porque tanto Albert Rivera como yo sabemos lo que es ser un catalán constitucionalista que se levanta y se enfrenta al nacionalismo

Voz 1024 10:00 bueno hoy Albert Rivera estará en Navarra Pablo Casado en Málaga mientras Pedro Sánchez hará doblete en Alicante y Murcia como Pablo Iglesias con actos en Sevilla sepan también que para facilitar el voto por correo y tratar de evitar las colas de las generales y autonómicas en la Comunidad Valenciana las oficinas de Correos van a estar abiertas todo este fin de semana hoy sábado de ocho y media de la mañana a seis de la tarde y mañana domingo de nueve a dos

Voz 9 10:28 en la Cadena Ser elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 1024 10:34 está claro que hasta que no pasen estas elecciones no se van a retomar las conversaciones formales para la formación de un nuevo gobierno si bien el Partido Socialista reclama directamente claramente el apoyo de PP también de Ciudadanos en aras hice de la estabilidad para no tener que depender de los partidos independentistas nos lo cuenta Inma Carretero

Voz 0806 10:53 la estrategia de presión del PSOE para la investidura de Pedro Sánchez está ya en marcha aprovechando precisamente a las amenazas que PP y Ciudadanos ve en un futuro gobierno que tenga que depender de los votos de Esquerra Republicana de Cataluña como el único que tiene opciones de ser presidente Sánchez lo que piden los socialistas a PP y Ciudadanos es que faciliten su investidura lo han hecho desde Ferraz y La Moncloa José Luis Ábalos e Isabel Celaá la portavoz

Voz 2 11:19 pero a lo mejor me gustaría más confiar en la abstención de otros grupos políticos que saben perfectamente que se juega España

Voz 3 11:26 tienen una forma perfecta e para poderlo evitar ir es obviamente absteniéndose en la investidura con el fin de aportar estabilidad

Voz 0806 11:36 así que piden estabilidad por los intereses de España que fue lo que según la portavoz garantizaron los socialistas con su abstención para dejar gobernar a Mariano Rajoy por cierto con el no es no de Pedro Sánchez y los suyos las negociaciones para formar gobierno empezarán después de las elecciones del veintiséis de mayo y el Ejecutivo calcula que la primera semana de julio se votará la investidura

Voz 1024 11:59 tengo la SER les adelantaba ayer que Meritxell Batet es la propuesta por Sánchez para presidir el Congreso y Manuel Cruz el Senado dos catalanes después de que fracasara la operación Miquel Iceta José María Patiño

Voz 1108 12:11 el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos supone que la mayoría de la Mesa del Congreso girará a la izquierda Meritxell Batet estará acompañada por Gloria Elizo como vicepresidenta primera Gerardo pisará suelo como primer secretario por Unidas Podemos por los socialistas Alfonso Rodríguez Gómez de Celis exdelegado delegado del Gobierno Andalucía y la balear Sofía Hernanz ambos de total confianza de Pedro Sánchez que no da cabida a Esquerra pero si compensa el PNV con un puesto en la Mesa del Senado en la que el PSOE quedará empatado a tres con el PP la presencia de Batet Cruz pisar suelo deja fríos a Jones para Cat nos remitiría no

Voz 14 12:47 a a su manera de hacer y no a su nombramiento

Voz 15 12:50 esto o al al cuestionamiento del nombre

Voz 1108 12:52 para Pablo Iglesias este compromiso de la mesa es un primer paso pero no presupone otro de Segovia

Voz 16 12:57 no es un buen punto de partida indudablemente en el que hemos demostrado que somos capaces de ponernos de acuerdo y trabajar juntos pero cada cosa a su tiempo mucha paciencia

Voz 1108 13:06 a Vox queda fuera a las conversaciones con PP y Ciudadanos según Santiago Abascal han sido infructuosas el líder ultra ha advertido a Casado y Rivera que puede tener consecuencias en los acuerdos poselectorales del veintiséis de mayo

Voz 1024 13:18 Miquel Iceta prefiere mirar al futuro desde Cataluña no están sus planes dice ser ministro con Sánchez

Voz 17 13:24 como siempre pensar las cosas non pero como se dice ahora no entra en mis planes en Cataluña tenemos una situación política muy enrevesada muy bloqueada yo creo que pudo contribuir a solucionar eso es superar eso será muy difícil pero creo que es la primera de mis obligaciones

Voz 1024 13:44 matinal será del sábado camino de las siete catorce seis catorce en Canarias primer anoche en prisión de París en una prisión de París el histórico etarra Josu terrena detenido el jueves como saben en los Alpes José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea vivía en un refugio de montaña Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 14:00 buenos días ternera Urrutikoetxea Bengoetxea vivía en un refugio de montaña en una cabaña mil cien metros de altura al pie de una estación de esquí en una zona muy con la ciudad para cualquier montañero se hacía pasar por un escritor venezolano y los vecinos de esta localidad no le tenían controlado tampoco se sabe cuánto tiempo llevaba refugiándose en este sitio aunque lo que barajan fuentes de la lucha antiterrorista es que llevase meses al menos en esta zona en la mochila que portaba en el momento de la detención llevaba cuatro mil euros según fuentes cercanas esto pero vivo porque no se terminaba de fiar del sitio en el que estaba escondido de hecho estas fuentes aseguran que vivía obsesionado por su seguridad como todo miembro de ETA huido buscado por la policía con requisitorias pendientes como las que tiene ternera por eso llevaba años sin comunicarse de forma directa con su familia en las últimas horas la policía francesa ha hecho un registro en la cabaña que ocupaba sólo se ha encontrado utensilios de Montañez también ropa deportiva

Voz 1024 14:55 detención de Josu Ternera es producto de la fructífera colaboración policial con la Gendarmería gala el presidente francés recordaba ayer en París que la reconciliación política no equivale a la amnistía Emmanuel Macron

Voz 18 15:08 la gente piensa

Voz 19 15:10 no que la reconciliación política y el abandono de la lucha armada no pueden equivaler a una amnistía en cualquier caso no me atañe a mí conceder amnistía un ciudadano español

Voz 5 15:20 el público español un apunte más en la crónica de Tribuna

Voz 1024 15:23 tal es la decisión de la Fiscalía de solicitarla archivo de la causa de la Fórmula uno contra el ex president Francisco Camps explicamos los motivos desde Radio Valencia con Inma Pardo

Voz 0808 15:32 la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el sobreseimiento de la causa porque duda de las acusaciones del ex secretario Ricardo Costa que están en el origen de este procedimiento de que se pagaron presuntamente comisiones a cuenta del circuito considera que la acusación no está justificada porque la instructora no prueba que el cobro de esas mordidas se llegar a producir durante la investigación se descartó el delito continuado de malversación de caudales públicos por eso el fiscal tampoco entiende que se pueda mantener la acusación del delito de prevaricación administrativa porque ese delito estaría prescrito por último el fiscal Pablo Ponce añade que no existen hechos en la causa que justifiquen la persecución de los delitos de cohecho tráfico de influencias o falsedad documental desde la Generalitat no valoran la decisión del fiscal porque no conocen la causa jurídicamente y porque esas decisiones de jueces y fiscales deben respetarse pero insiste en que siempre lucharán para recuperar cualquier dinero público que haya sido malversado y fuentes del entorno de Francisco Camps apuntan que no conocían la noticia pero que consideran muy positivo y significativo que ese sea el criterio del fiscal anticorrupción

Voz 1024 16:38 matinal Cadena Ser del exterior el Brexit tiene abierto en canal a la sociedad el Reino Unido y también ha provocado en las últimas horas la ruptura de las negociaciones entre los dos principales partidos británicos Londres Begoña Arce

Voz 0273 16:50 el bloqueo del Brexit continúa esta era la última oportunidad para Theresa May de sacar adelante en la Cámara de los Comunes su acuerdo sobre el Brexit en su carta Jeremy Corbijn alude a la inflexibilidad del Gobierno ya la inminente dimisión de la primera ministra como causas de este fracaso

Voz 20 17:06 yo soy el Monterrey

Voz 0273 17:09 pero no ha variado fundamentalmente su posición

Voz 20 17:11 el su desdén que allí las divisiones

Voz 0273 17:14 el Partido Conservador significan que el Gobierno está negociando sin autoridad y sin capacidad la primera ministra prometido que fijará la fecha de su renuncia en la primera semana de junio lo que puede llevar a la elección de un nuevo líder tory durante el verano como nos laboristas no tienen una posición común no saben si quieren cumplir con el éxito quieren un segundo referendo

Voz 1024 17:36 de los tambores de guerra comercial de Estados Unidos Donald Trump ha confirmado este viernes el fin de los aranceles al acero ah ya aluminio de México ID Canadá así como a retrasar los previstos ya para los coches importados desde Europa o Japón Washington Marta del Vado

Voz 1510 17:51 la Casa Blanca prorrogan las negociaciones comerciales con la Unión Europea con Japón durante seis meses más en un comunicado asegura que si no se alcanzan acuerdos en los próximos ciento ochenta días el presidente Donald Trump determinará si imponer aranceles a la industria automotriz Washington espera que el acuerdo con Bruselas aumente la producción y las ventas de los coches estadounidenses a Europa la administración Trump asegura que las importaciones actuales de automóviles europeos amenazan con perjudicar la seguridad nacional estadounidense el Departamento de Comercio ha recomendado elevar los aranceles al veinticinco por ciento con esta prórroga Trump evita o al menos retrasa una nueva escalada en la guerra comercial que él mismo abrió con la imposición de aranceles a diferentes metales en medio de las negociaciones que mantiene abiertas también con China

Voz 1024 18:44 noticia de esta madrugada más de ciento setenta estudiantes todos varones de la Universidad de Ohio han denunciado abusos por parte de un médico del centro doctor ya fallecido sin a Valdés buenos días

Voz 15 18:54 buenos días Richard Strauss habría abusado de un total de ciento setenta y siete jóvenes mientras trabajaba como médico en la Universidad entre mil novecientos setenta y ocho y mil novecientos noventa y ocho según la investigación las autoridades educativas lo sabían pero sólo llevaron a cabo una investigación muy limitada que acabó con

Voz 1024 19:12 me están sean además el brote de ébola deja ya más de mil ciento sesenta muertos en el Congo

Voz 15 19:17 con una veintena de casos nuevos cada día la cifra de contagiados alcanza ya los mil setecientos sesenta el brote más letal de la historia podría llegar pronto a algún país vecino previsiblemente ahogándose

Voz 1024 19:28 Tanto Naciones Unidas alerta de que sus peores temores sobre la situación en la provincia siria de clips están haciendo realidad

Voz 15 19:35 diecisiete escuelas al menos tres campamentos de desplazados y dieciocho hospitales han sido atacados en las últimas tres semanas Marc lo UCO coordinador para Asuntos Humanitarios de la ONU

Voz 18 19:47 aumenta o sospechosos cansa eh

Voz 15 19:51 no sabe quién ha perpetrado perpetrado estos ataques explica pero sí que son ofensivas organizadas por personas con acceso a armas sofisticadas

Voz 1024 19:59 como les hemos contado en portada de este Matinal maduros señala que los contactos con la oposición han comenzado dice con buen pie

Voz 15 20:05 gobierno y oposición se han reunido en Noruega para construir una agenda de paz maduros se muestra optimista

Voz 1623 20:11 regresa nuestra delegación de Noruega con buena noticia se ha iniciado con buen pie las conversaciones para avanzar hacia un acuerdo de paz

Voz 15 20:21 cuando ha reconocido que acudía a la reunión atendiendo a la llamada de Noruega pero ha negado tener intención de negociar con el Gobierno de Maduro

Voz 1024 20:31 y cerramos este mapamundi en el país vecino en Portugal donde la DGT lusa ha decidido prohibir los pasos de cebra gay friendly con la bandera arcoíris por el Día Mundial contra la LGTB fobia Lisboa Aitor Hernández

Voz 21 20:44 este dos mil once ciudades como París Tel Aviv y Ciudad de México han reconocido a la comunidad LGTB Icon con pasos de cebra con los colores del arcoiris cuyo fin es reivindicar la inclusión y la no discriminación del colectivo esta semana el primer paso peatonal con estas características se iba a inaugurar en Portugal concretamente en el barrio lisboeta de Campo Lidl sin embargo pocas horas después de que se pintarán los dos par

Voz 1024 21:09 esos de ese Bra con los colores de la bandera

Voz 21 21:11 G TBI la Autoridad Nacional de Seguridad Vial lusa ordenó su retirada la entidad estatal alega que los pasos peatonales sólo pueden ser de blanco y negro y asegura que la vivida versión gay friendly podría distraer a los conductores al final la normativa se ha impuesto al gesto de inclusión y la Junta de campo la idea ha tenido que acatar la orden cubriendo el efímero Arco Iris de la visibilidad con pintura monocolor

Voz 1024 21:37 así hemos llegado a las siete XXI de la mañana hora menos en Canarias en medio minuto los deportes

Voz 1024 22:25 matinal Cadena el Real Madrid se ha quedado a las puertas de la final de la Euroliga uso Caballero hola de nuevo

Voz 1509 22:31 hola qué tal buenos días los blancos han caído noventa y cinco noventa ante el CSKA de Moscú el equipo de Laso tuvo como gran enemigo al que un día fue su compañero el Chacho Rodríguez que desmontó la defensa blanca con catorce puntos antes del descanso el CSKA se enfrentará al Anadolu Efes en la final de la Euroliga el domingo a las ocho y media una remontada espectacular del equipo ruso durante el último cuarto le valió para derrotar a un Madrid que se hundió al final escuchamos las palabras del míster Pablo Laso que no entendió la falta técnica y lo explicó después en una técnica cuando me

Voz 1579 23:10 al banquillo a decir porque saca girado tiene que esa cae di después de un tiro libre no ha habido ninguna acción para protestar no la entiendo esto es lo único que te puedo decir porque esto es personal o por el partido esto es persona yo me he girado les echa mano habían tirado la toalla porqué saca evitó en una situación en la que no hay nada

Voz 1509 23:30 sacarle fotos y esta tarde a las seis y media el Fútbol Club Barcelona femenino tiene una cita histórica jugará la final de la Champions ante el Olympique de Lyon escuchamos las sensaciones al técnico del Barça Lluís Cortés

Voz 24 23:41 tipo que que tiene muy buenas jugadoras que tiene muy buen nivel a nivel colectivo pero que no es invencible las posiblidades están al cincuenta por cien poblacional cualquiera de los equipos puede ganar y nosotros intentaremos de cantar este cincuenta por cien que tenemos

Voz 25 23:53 pues que sea a favor nuestro y el resultado final sea eso no se a favor no estoy podamos hacernos con la Copa

Voz 1509 23:58 la selección española femenina continúa preparando la cita mundialista ayer se enfrentó a Camerún vencieron cuatro cero con goles de Irene Guerrero Alba Redondo Sandra Hernández Alexandria Alexandre hoy se juegan ocho partidos de la Liga en Primera División al aún al Levante Atlético de Madrid sin Jan Oblak que sufre una leve distensión en la musculatura adductor del muslo izquierdo será el último partido de Antoine Griezmann con la camiseta rojiblanca ya ayer habló el Cholo Simeone sobre el delantero francés

Voz 0501 24:24 sí mantengo sólo palabras de agradecimiento a su un nivel que no se ha dado a lo que ha crecido como futbolista como persona lo quiero muchísimo hizo pero el aprendido en la vida que son jugo la decisión de lo demás que hay que dar todo sin esperar nada cuando uno da todo como lo hemos dado el club nosotros para contarlo no estamos tranquilos y a partir de las cuatro y cuarto

Voz 1509 24:47 eso va a jugar la lucha por las plazas de Champions y Europa League Getafe Villarreal los azulones luchando por esa cuarta plaza habló Bordalás y dijo que hay motivos para que

Voz 26 24:55 siempre siempre es creer es una realidad matemáticamente el equipo tiene posibilidades que hay motivos más que suficientes la temporada ha sido de matrícula de honor fantástica histórica yo me atrevería decir lo hemos conseguido llegar a la última jornada con posibilidades de Champions matemáticamente la Europa League que se puede pedir más al Getafe un equipo modesto

Voz 1509 25:16 esa plaza se la puede quitar el Valencia que juega ante el Real Valladolid ya salvado también se juega el Sevilla Athletic un empate les vale a ambos para asegurar plaza europea pero los sevillistas intentarán hasta el final entrar en Champions ayer habló el técnico del Athletic y dijo que el objetivo es salir a ganar

Voz 25 25:32 nosotros queremos ganar pero lógicamente pues como en un partido de Liga cuando vas a Sevilla Si fuera en la jornada a veintitrés lo mismo me vas a ganar intentaremos ganar y ese es el resultado que vamos a buscar si en la jornada veintitrés en patas en Sevilla pues estás contento también no más eh porque entraríamos en Europa y conseguiremos nuestro objetivo pero nuestro nuestro objetivo es como todos los partidos salir a ganar

Voz 1509 25:52 los que se pueden beneficiar de una derrota del Athletic son el español y la Real Sociedad que se enfrentan en Cornellà pensando en esa séptima plaza a las nueve menos cuarto se juega la lucha por abajo un milagro sólo salvaría al Girona que se enfrenta al Alavés también se juega el Celta Rayo Vallecano IU Huesca Leganés

Voz 0501 26:09 hubo una división un resultado definitivo ayer el

Voz 1509 26:12 al Zaragoza cuatro Sporting dos hoy se disputan seis partidos más a las doce en Mallorca Almería Oviedo Numancia las cuatro Cádiz Osasuna las seis Si a los una sería equipo de Primera División a la misma hora se juega Las Palmas Rayo Majadahonda ya a las ocho Córdoba Nástic en tenis clasificado Rafa Nadal las semifinales del Masters mil de Roma tras ganar seis cuatro seis cero a Fernando Verdasco jugará esta tarde contra el Chivas al que eliminó en Madrid la semana pasada en la misma ronda allí en el Giro de Italia de ciclismo victoria para español Pello Bilbao en la séptima etapa con final en L'Aquila sigue líder Valerio Conti y José Joaquín Rojas avanza a la segunda posición a uno con XXXII de la cabeza todo te lo contamos como siempre en Carrusel Deportivo a partir de la una

desde la una y ser más de dispositivos móviles y ya con Dani Garrido a partir de las tres de la tarde siempre dos en Canarias justo después de Hora catorce en todas las emisoras de la Cadena Ser así hemos llegado a las siete veintisiete de la mañana seis y veintisiete de la mañana en Canarias los es temprano e los compañeros de Prisa Radio estamos sufriendo con alegría la resaca de un gran concierto anoche en Madrid

Voz 0501 27:26 Cuarenta Primavera Pop dos mil diecinueve

anoche en Madrid hoy en Barcelona mañana en Málaga la visión número catorce de este festival de la capital ha estado marcada por varias presas la primera la presentación de la nueva identidad sonora de la que es la primera cadena musical en España el escenario de los Cuarenta Primavera Pop dos mil diecinueve pasaron entre otros a la guerra Aitana Dana Paola Sweet California la guinda de la gala era otra sorpresa la ganadora de Operación Triunfo al piano Amaya Amaya Nos representó el año pasado en el Festival de Eurovisión festival que se celebra esta noche en Tel Aviv suerte por cierto a Mickey que también conectores Israel con este Primavera Pop si tienen ocasión no se pierdan como les contamos esta noche lo que ocurra en este festival de Eurovisión a través de nuestra página web Cadena Ser punto com completamos contra Portada en Matinal repasando con Carlos Sevilla la CES noticias que deben saber hasta ahora para levantarse o quizá para acostarse bien

