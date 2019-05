Matinal SER (25/05/2019)

Voz 1024 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias

Voz 1024 00:12 hola qué tal buenos días no es habitual comenzar el fin de semana pensando en el lunes no es habitual menos en política

Voz 1722 00:17 a partir del veintisiete de mayo como presidente del Gobierno si puedo venir a la ciudad de Madrid Isère regido por un alcalde socialista por un presidente socialista yo creo que merece la pena

Voz 0684 00:28 el abuso porque hay dos tipos de personas los que hacen historia padecen hagamos historia el domingo Hinault padezca mus la misma historia de ruin hay de falta de libertad desde la izquierda y su socio

Voz 2 00:40 Torres la diversidad gratificaciones cantidad de

Voz 0684 00:45 cuando los pueblos caminan junto el domingo

Voz 3 00:48 todos abordar así que vamos Madrid

Voz 4 00:59 nos toca rematar la faena que hicimos el veintiocho de abril este domingo acudiendo a votar todos

Voz 1024 01:05 no hemos rematado la segunda campaña electoral en menos de un mes otra vez es jornada de reflexión en su mano está que el PSOE repita victoria por el PP detenga su caída y evite el sorpasso de Ciudadanos porque Unidas Podemos recupere terreno o que Vox sea clave para el bloque de la derecha quizá agradezca como oyente el descanso que hoy se toman los políticos aunque quizá quepa en la autoridad competente la Junta Electoral Central una reflexión sobre el sentido de este paréntesis sobretodo de creemos desde el lunes sin poder contarles en qué dirección se han movido los sondeos durante la última semana con todo parece que será de nuevo clave el nivel de participación que fue alto en abril es sano para la democracia que se repita cerramos campaña entramos en una jornada de reflexión marcada por la suspensión de los diputados presos Carlos Sevilla bueno si hacer

Voz 2 01:53 algunos días los diputados independentistas suspendidos por el Congreso han anunciado que recurrirán la decisión de la Mesa además Jordi Turull ha confirmado que no renunciará a su acta si lo hará oír Oriol Junqueras que ya tenía previsto dejar el escaño si mañana es elegido eurodiputado

Voz 1024 02:07 los aspirantes a suceder a Theresa May toman posesión

Voz 2 02:10 son unos de los candidatos que suena con más fuerza es su ex ministro Boris Johnson dispuesto a aceptar un Brexit duro en la carrera también están el ministro de Exteriores Jeremy Hunt y el diputado Graham Brady revés judicial

Voz 1024 02:20 al muro vendrá un juez federal ha ordenado desveló

Voz 2 02:22 ha ordenado bloquear temporalmente los fondos del Departamento de Defensa para financiar parte del muro que el presidente estadounidense quiere construir en la frontera con México esta decisión sin embargo no impide que la Casa Blanca use fondos de otras fuentes

Voz 1024 02:34 detenido un hombre por apuñalar a su ex pareja en Valencia

Voz 2 02:37 la mujer que había iniciado los trámites de separación permanece hospitalizada aunque fuera de peligro recuerden que el cero dieciséis el teléfono de atención a las víctimas de la violencia machista

Voz 1024 02:46 la explosión deja trece heridos el Lyon todas con herida

Voz 2 02:48 las leves la Fiscalía de París investiga lo sucedido como un atentado terrorista y la policía busca a un hombre que dejó una maleta en el lugar minutos antes de la explosión

Voz 1024 02:56 hoy conoceremos el palmarés el festival de Cannes Last

Voz 2 02:59 Nicolas dolor y Gloria de Pedro Almodóvar parásito del surcoreano Bong Jon u suenan como favoritas a llevarse la Palma de Oro ayer el español Oliver Laxe se hizo con el premio del jurado en la sección Una cierta mirada

Voz 1024 03:10 los deportes Sevilla acoge esta noche la final de la Copa del Rey y José Antonio Duro buenos días

Voz 5 03:15 hola qué tal muy buenas y desde las nueve en el Benito Villamarín el partido que va a cerrar la temporada española de fútbol con la final de Copa evidente protagonismo para el Barça y para el Valencia que se van a desplazar junto con gran parte de su afición él muchos de ellos ya están en Sevilla o están viajando a esta hora para presenciar en directo este final de campaña que desde las cinco vamos a contar en Carrusel deportivo antes los protagonistas Messi en el Barça también Marcelino en la previa de la final

Voz 1293 03:40 metí traer la Copa prometí que íbamos a hacer todo lo posible para traerla y la verdad es que también muy no lo no lo cumplimos por eso tenemos que pedir perdón no por haber perdido el partido sino por no haber competido por poner toda la final

Voz 6 03:54 cómo parar a Messi pero creo que la mayoría de los entrenadores no sabemos como nosotros lo intentaremos como lo hemos hecho siempre

Voz 5 04:02 además jornada cuarenta en Segunda es definitivo de ayer el Málaga tres Zaragoza uno y son importantes hoy el Majadahonda Córdoba de las cuatro y el Sporting Alba de las seis y a esa hora se juega también en El Sadar el Osasuna ya ascendido Unión Deportiva Las Palmas el fin de semana nos va a dejar también la última jornada de la Liga regular ACB será mañana por la mañana tenemos giro Ig Gran Premio de Mónaco de Fórmula uno

Voz 1024 04:26 como fin de semana de mayo comienza con lluvias en el norte Levante sol y calor en el sur mapa del tiempo ir a Valdés buenos días

Voz 7 04:32 hola buenos días cielos despejados para este sábado de primavera en gran parte del territorio aunque se prevén lluvias fuertes en distintos puntos de Catalunya Baleares y precipitaciones más débiles en el Cantábrico oriental y el Sistema Ibérico temperaturas en ascenso en la mitad norte y en descenso en Baleares y en el sudeste peninsular donde aún así los termómetros marcarán treinta y dos grados en se medía treinta y uno en Córdoba treinta en Badajoz veintinueve Granada de Huelva las temperaturas más bajas las encontraremos en San Sebastián con dieciséis grados y en Pamplona Santander y Soria donde se quedarán en los diecisiete

Voz 1024 05:06 así amanece este sábado veinticinco a las siete y cinco son las seis y cinco en Canarias hasta y media en punto noticias

Voz 8 05:14 en ese corsé Antonio Piñero la última semana de Camps

Voz 1024 05:17 ya estuvo atravesada por la situación de los diputados independentistas presos Oriol Junqueras Jordi Turull Josep Rull Jordi Sanchez el lunes a redujeron sus actas el martes participaron en la constitución de la Cámara y ayer fueron finalmente suspendidos punto final a tres días de controversia con la decisión aprobada por PSOE PP Ciudadanos y el voto en contra de Podemos informa José María Patiño

Voz 1108 05:39 la Mesa del Congreso estudiará un nuevo informe de los letrados la semana que viene para decidir ahora qué consecuencias tiene en el funcionamiento del Congreso la suspensión de los diputados enjuiciados en el proceso en caso de que los representantes de Junts no dejen su acta yunquera ya ha anunciado que renunciará para ser eurodiputado la mayoría absoluta podría bajar a ciento setenta y cuatro Hinault ciento setenta y seis como ahora estos dos votos menos pueden facilitar la investidura de Pedro Sánchez en la primera votación ciudadanos estima que no por eso a instancias del PP se ha pedido un nuevo informe Meritxell Batet es la presidenta del Congreso

Voz 1544 06:15 se han cargado a la secretaría general del Congreso de los Diputados por tanto a los servicios jurídicos de la Cámara Un informe precisamente para eh que se manifiesten sobre el cómputo de mayorías que es lo que lo que me

Voz 1108 06:32 letrados deberán también pronunciarse en qué circunstancias interrumpirá suspensión como la modificación de la proporcionalidad afecta a otros órganos del Congreso además de al pleno

Voz 1024 06:42 en Catalunya fue aireada la reacción de los partidos y de los políticos presos June Si Esquerra denuncia lo que considera un golpe al Estado de Derecho cierra en Comillas Radio Barcelona Pau rumbo

Voz 0867 06:53 ambas formaciones pedirán primero la reconsideración el trámite parlamentario necesario para poder ir después a la justicia de momento es sólo Jones para Cataluña que en anunciado que irán al Constitucional si hace falta a los tribunales europeos por lo demás el otro interrogante es saber qué harán los partidos con los escaños de los diputados suspendidos harán correr la lista o los dejarán vacíos como en el Parlament catalán en Junts per Catalunya Jordi Turull uno de los afectados lo tiene claro

Voz 0315 07:17 Laga y uno Bella negra renunciar un comino no renovó

Voz 0867 07:21 te haremos es lo que ellos querrían que Europa no fuera consciente de que aquí hay unos el imputados que están siendo silenciados exclamaba Turull en a Esquerra no tienen un problema tan urgente porque Oriol Junqueras ya tenía previsto renunciar si obtiene escaño en el Europarlamento

Voz 5 07:34 hayedo celtas que Abbas hace tres días

Voz 9 07:37 dado su expansión viendo los antecedentes a pesar

Voz 0867 07:39 arde la suspensión hemos visto como he podido ir al Congreso recoger el acta de diputado con el mismo argumento podré recoger el acta de europarlamentario afirmó ayer Junqueras en un mitin

Voz 1024 07:49 desde Bruselas el presidente huido de la justicia Carles Puigdemont considera la suspensión de los diputados presos una confusión dijo en la separación de poderes

Voz 0315 07:58 cómo es posible desde el Poder Judicial se diga cómo se debe interpretar un reglamento del poder legislativo que por otro lado por otra parte es muy claro en lo concerniente a las suspensiones de diputados tiene que ver un suplicatorio al suplicatorio no lo hay y en el caso es que hubiere suplicatorio la Comisión del Estatuto de los Diputados híbrido el pleno deberían decidir dónde están esas decisiones

Voz 1024 08:24 hoy en el diario El País el presidente del Senado Manuel Cruz se adelanta a los acontecimientos y opina que una sentencia absolutoria de los libres el proceso los reconcilia haría todo pero ante la postura presente bellos per Catalunya Esquerra Republicana Cruz añade cuando

Voz 1383 08:39 llegue ese momento empezó el momento de responder a la a la sentencia los dos quieren aparecer como sectores que se hacen cargo de esa irritación Si uno de los dos sectores antes de llegar ese momento ha aparecido como más blando el otro le podrá recriminar tú no fuiste suficientemente solidario con los presos hasta yo desde el primer momento fui intransigente consecuente etc etc entonces los dos van a jugar de aquí a la sentencia previsiblemente a los máximos de hecho lo ocurrido con Iceta va en esa dirección pues

Voz 1024 09:14 sí fue otro de los platos fuertes en una campaña ya agotada desde anoche entramos estamos en jornada de reflexión

Voz 10 09:22 en la Cadena Ser elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 1024 09:33 cómo ha cambiado la historia política de España en el último año tal día como hoy el veinticinco de mayo del año pasado Pedro Sánchez activaba la moción de censura contra Mariano Rajoy tras la sentencia de la Gürtel un año después el presidente del Gobierno en funciones pretende repetir la habitual de Toral de hace menos un mes Inma Carretero buenos días

Voz 8 09:53 buenos días un año después de la sentencia de la Gürtel Pedro Sánchez eligió Madrid para su cierre de la campaña

Voz 1722 10:00 hablar de limpieza porque el próximo veintiséis de mayo tenemos la oportunidad yo diría más aún la responsabilidad de acabar con más de treinta años de corrupción en la Comunidad de Madrid

Voz 8 10:13 gobernar en Madrid es el gran símbolo de la hegemonía de la izquierda que busca el PSOE después de una campaña en la que Sánchez se ha empeñado en mantener vivo el miedo a la suma de la derecha pero hemos por tanto pues oye

Voz 1722 10:26 esto llegamos el pasado veintiocho de abril de frenar a la derecha y a sus tres siglas ese ese trabajo no está terminado

Voz 8 10:34 en el PSOE están convencidos de que van a ser la primera fuerza política en las municipales autonómicas y europeas aunque la capacidad de gobernar va a depender de los

Voz 1024 10:43 por eso hacemos en este relato del cierre de campaña un bloque de la izquierda porque el líder de Unidas Podemos Pablo Iglesias por la mañana ve ministro de Sánchez pero por la tarde noche sigue temiendo que el PSOE acabe con Rivera sí crónica de Mariela Rubio

Voz 1450 10:57 buenos días y en estas elecciones Iglesias mira de reojo las confluencias las que fueron sus antiguos aliados que hoy son rivales en el espacio del cambio mientras con el otro ojo el ojo derecho Iglesias sigue mirando a ciudadanos sin descartar que un resultado electoral de los naranjas peor de lo esperado por Rivera pueda acercarlos al PSOE Iglesias hablaba así ayer en Tenerife

Voz 0684 11:17 el Partido Socialista siempre se guarda la carta de llegar a un acuerdo con la derecha y si en España no va a ser posible es porque Rivera se ha vuelto loco y pasa por la derecha Vox pero aquí se guardan la carta de llegar a un acuerdo con Coalición Canaria en la gente de izquierdas les mande un mensaje con Coalición Canaria no como entrena

Voz 1450 11:37 días Iglesias aspira a ser decisivo para los gobiernos del PSOE y que eso le ayude en sus negociaciones con Sánchez para un gobierno de coalición

Voz 1024 11:44 enfrente está el Partido Popular es que en esta nueva cita con las urnas en menos de un mes espera poder seguir aguantando el golpe que no les sorpasso pase Ciudadanos Informa Nieves Goicoechea

Voz 1383 11:53 Pablo Casado agotó la última noche de campaña con un

Voz 11 11:55 la nueva llamada al votante descontento del PT que se fugó a Vox y Ciudadanos una parte de los votantes del partido se fue por la abundancia de casos de corrupción otros con la gestión de la crisis territorial en Cataluña según las últimas encuestas internas del partido a todos ellos a pelo Casado prometiéndoles que el PP ha cambiado

Voz 0684 12:12 que pueden volver a confiar en este partido que este partido sigue siendo su casa que hemos tomado nota que hemos reaccionado como nos pedía

Voz 11 12:20 Pablo Casado garantizó que será firme contra cualquier caso de corrupción además la nueva dirección no tiene que pagar los platos rotos de la gestión de Rajoy según explicó el líder del PP transmitió a los suyos que necesita más tiempo para asentar su propio proyecto así que sea cual si el resultado del domingo tiene intención de seguir

Voz 0684 12:38 todo empieza el próximo lunes hay que reconstruir un proyecto político que alberga todo el centro derecha

Voz 11 12:45 casado llamó a concentrar el voto conservador entorno al PP porque sólo así se puede ganar otra vez a la izquierda

Voz 1024 12:52 como Sánchez y Casado Albert Rivera también cerró campaña en la capital Oscar García buenos días

Voz 1645 12:57 hola qué tal buenos días en Madrid sí cerró anoche Rivera esta campaña electoral porque es consciente de que su futuro también está ligado a los resultados de este territorio para gobernar España

Voz 3 13:07 Ignacio Begoña tenemos que gobernar Madrid

Voz 1645 13:09 el líder de Ciudadanos instó a la movilización mañana domingo recordando lo vivido en la constitución del Congreso el pasado martes

Voz 3 13:16 porque entregarle los votos quedándose en casa al Partido Socialista Podemos Basel que veamos escenas como la el martes cada día cada día que puedan en el Congreso Nos van a humillar

Voz 1645 13:26 vamos a perder la dignidad recordó Rivera que su partido quiere llegar a gobiernos autonómicos y municipales para ser el contrapeso el dique de contención asegura del futuro Gobierno de Sánchez e Iglesias

Voz 1024 13:37 está por ver si la irrupción de Vox en la primera línea política es un fenómeno que sigue en auge os empieza a desinflar Javier Carrera buenos días

Voz 0866 13:44 qué tal buenos días cierre de campaña a las puertas del Tribunal Supremo donde la formación ejerce la acusación particular en el juicio por el Bruselas con varios centenares de seguidores pero lejos de los miles que reunieron en el mitin final de las generales Abascal quieres repetir el resultado de aquellos comicios

Voz 0315 14:00 es una gesta casi milagrosa decía el líder de Vox pidiendo a sus votantes un último esfuerzo de cara al domingo dos toca

Voz 4 14:07 para rematar la faena que hicimos el veintiocho de abril este domingo acudiendo a votar todos siendo conscientes de que esa voz que ya tenemos en algunas instituciones tiene que estar absolutamente en todas

Voz 0315 14:20 busca el presidente de la formación capitalizar su recién estrenada presencia en el Congreso para extender su representación a comunidades y ayuntamientos como Madrid donde espera tener la llave del Gobierno

Voz 1024 14:36 la sintonía de Matinal SER del sábado camino de las siete y cuarto de la mañana seis y cuarto de la mañana en Canarias Europa ya está votando en Irlanda fue viernes electoral con sondeo elaborado por la radio televisión pública RTVE que da la victoria al partido de gobierno al democristiano Fine Gael Europa Europa dispar porque no es jornada de reflexión en todo el territorio corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 1024 16:46 pase lo que pase sin salir de las europeas el viernes nos dejó una foto para la historia ese gesto humano que precede al llanto

Voz 12 16:54 a los oficialmente un

Voz 1024 16:59 puchero Éstas son las portadas británicas el sábado diario Times todo acaba en lágrimas para Theresa May The Gardian Broken Bay Brexit rota por el Brexit Iggy The Independent Boris Johnson libera a la carrera para suceder a May y amenaza con Un Brexit sin acuerdo corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 17:15 el final esperado para Theresa May después de haber perdido la confianza de ministros y diputados conservadores desde hace ya tiempo abandonada por todos sabiendo que su acuerdo para el Brexit nunca superaría una cuarta votación en el Parlamento la primera ministra anunciado el calendario para su marcha

Voz 12 17:33 tú has Lillo

Voz 5 17:38 voy a dimitir como líder del Partido Conservador

Voz 0273 17:40 unionista el viernes siete de junio para que se pueda elegir uno

Voz 12 17:45 sucesor Charles

Voz 0273 17:47 el proceso para esa elección de nuevo líder debe comenzar la semana siguiente May permanecerá en el cargo como primera ministra nominal hasta que sea designado a finales de julio posiblemente su sucesor y los candidatos no faltarán como el exministro de Exteriores Boris Johnson favorito en las encuestas sacar adelante el pacto del Brexit era la única misión durante su mandato para made in no lo conseguido es Owen

Voz 12 18:14 la NASA si la amén

Voz 0273 18:16 estoy siempre lamenta de no haber podido completar el Brexit decía May el líder de la oposición Jeremy Corbyn se ha felicitado de su marcha ya ha pedido que se celebren elecciones generales y no se permita que otro tory gobierne sin pasar por las

Voz 1024 18:31 dignas y un apunte más el exterior de esta madrugada el penúltimo varapalo judicial a las intenciones al Tram para construir su muro con México Irene aborta buenos días

Voz 13 18:39 buenos días esta madrugada la justicia ha bloqueado temporalmente parte del plan de Tram para construir el muro con fondos públicos un juez de California ha dado la razón así a una coalición formada por veinte estados una organización ecologista y otra en defensa de los derechos civiles que habían demandado al Gobierno el Congreso recordemos tuvo en febrero unos mil trescientos millones de dólares para la construcción de construcción del muro pero la cifra estaba lejos de los cinco mil setecientos millones que Trump había pedido así que para conseguirlos el mandatario declaró una emergencia nacional El objetivo lograr los fondos sin necesidad de que fueran autorizados en la Cámara baja controlada por los demócratas asiste reasignar On al proyecto unos seis mil seiscientos millones de dolares aprobados también por el Pentágono y el Departamento del Tesoro un dinero que ahora a la Justicia paraliza de manera temporal a la espera de que se emita una sentencia definitiva

Voz 1024 19:39 ya antes de llegar ahí veinte música para avanzar a las fieras políticas el último disco de Pablo Milanés es un monumental homenaje del cubano a los clásicos del jazz cantando en inglés La Habana Mauricio Vicent

Voz 14 19:50 pues claro quieren mi

Voz 8 19:55 un

Voz 1024 20:01 del sí

Voz 16 20:03 en la niña

Voz 14 20:08 sí

Voz 0332 20:10 Pablo Milanés siempre dijo que encasillar lo ha hecho en los estrechos límites de la nueva trova cubana era una simplificación excesiva la influencia que recibió del jazz y de la música norteamericana asegura siempre estuvo ahí en dos mil siete grabó con Chucho Valdés el disco más allá de todo con temas compuestos por el famoso pianista de jazz y letras suyas ahora Pablo canta por primera vez en inglés estándares de jazz que le volvieron loco en su juventud que hicieron famoso Sinatra Nat King Cole o Ella Fitzgerald

Voz 17 20:43 inunde

Voz 0332 20:45 mi mito el disco saldrá al mercado en las próximas semanas y hay versiones de Otón le ex hasta el Volkswagen el fly to the Moon o For sentimental Riis son gravados con un trio cubano de lujo el pianista Rolando Luna que tras la muerte de Rubén González le sustituyó en el Buenavista Social Club Gastón joya que durante años fuera contrabajista de Chucho Valdés que Ramsés uno de los más grandes baterías de la escena cubana actual el álbum que se llama estándar se está compuesto por diez temas seleccionados por Pablo de las mejores versiones de sus intérpretes favoritos desde Sinatra Anakin Coll gravar los en inglés fue todo un reto se respetó el espíritu original pero cada tema fue creciendo y enriqueciéndose sutilmente hasta adquirir calidez y personalidad propia no es difícil darse cuenta de que detrás de su melodía hay músicos cubanos después de cincuenta y cinco discos y cientos de canciones para Pablo caer en los dulces brazos del jazz de los estándares norteamericanos de toda la vida ha sido

Voz 17 21:53 todo un placer

Voz 1024 21:55 como escucharle cantando en inglés sintonía de matinal Cadena Ser en medio minuto los deportes

Voz 1024 22:42 hoy tenemos final de la Copa del Rey José Antonio Duro la nuevo

Voz 19 22:46 hola qué tal muy buenas en el Benito Villamarín desde las nueve de la noche y por supuesto con el Carrusel Deportivo desde las cinco el broche a la temporada con Barça y con Valencia en Sevilla evidentemente a un montón de gente que va a vivir in situ el último partido de la temporada y el último partido de este formato de la Copa del Rey

Voz 5 23:11 sería la quinta consecutiva para el Fútbol Club Barcelona el campeón de Liga la octava histórica para un Valencia que llega en la final de Copa en el año además de su centenario y tras el cuarto puesto en la clasificación de Liga escuchamos a los protagonistas entre ellos Leo Messi prácticamente cinco años sin hablar en la previa de un partido como el de esta noche ayer se anunció la vuelta de oro de esta temporada y el argentino abierto a todo dolido tras la eliminación del Barça en Chan

Voz 1293 23:36 sí estamos todos triste obsesionado pero bueno son los que quieren opinar si se cambio o no la verdad que que suele a la verdad que estamos todo este escenario y mucho

Voz 5 23:51 disculpándose la argentino que además es culpa a Valverde de todo lo que masones la eliminatoria en Champions ante el Liverpool uno de los dirigentes del Fútbol Club Barcelona hablaba también sobre esto era Guillermo Amor anoche en El Larguero con Yago de Vega

Voz 0880 24:04 insisten en otra cosa que no sea el que pueda seguir arresto a ver el presidente lo ha dicho varias veces no públicamente porque Ernesto demostrado durante el año pasado ya sé que es un gran entrenador profesional un hombre de club dudas de la persona que evita problemas por dos resultados que han podido en esta Champions este año y el año pasado pues no pueden tirar por tierra todo un trabajo que se ha hecho que se ha realizado

Voz 2 24:28 y además muy bien el Barça que viaja este mismo sábado así

Voz 5 24:30 Sevilla diez de la mañana con todo el plantel convocado pero sin Ter Stegen el Valencia está en Jerez concentrado ya desde el jueves también se va a desplazar este sábado para jugar esta final de Copa y escuchamos a voces valencianistas las del técnico Marcelino que va a buscar hoy frenar a Messi y Dani Parejo antes del choque de esta noche

Voz 6 24:49 es buena pregunta era cómo parar a Messi pero creo que la mayoría de los entrenadores no sabemos como nosotros lo intentaremos como lo hemos hecho sí

Voz 20 24:57 creo que siempre que juegas contra el Barça o cuando el Barça suele jugar este tipo de partidos casi siempre suele ser favorito favoritos el Barcelona es verdad que la temporada ellos la eliminación de Liverpool fue dura bueno es verdad que que hacia fuera todo parece indicar de que nosotros venimos como motos y ellos van a ir a la Copa

Voz 5 25:19 Parejo que envía la presión al Fútbol Club Barcelona en el Valencia Jaume en la portería para defender los palos de este Valencia que hace ya once temporadas once años que ganaba su última Copa del Rey

Voz 2 25:34 el frío entra el emplazamiento aficiones en esta fiel está

Voz 5 25:38 el fútbol más de veinte mil espectadores por equipo y por supuesto con el presidente de la Federación con Luis Rubiales que hablaba anoche en El Larguero sobre los problemas entre Liga y Federación

Voz 1642 25:48 sí estamos condenados a entendernos y sobre todo lo que yo estoy condenado a a Mancera en mis valores yo pues tengo un mandato del fútbol español de la de la afición español que no quiere que se juegue los lunes

Voz 2 26:00 es que no quiere que que se juegue a

Voz 1642 26:03 pero la tarde a treinta y cinco grados y son cuestiones yo creo pues realmente que no cabrían explicó

Voz 2 26:08 dar el partido lo podrán ver desde las nueve esto ya está confirmado en tal

Voz 5 26:13 a la cita del día pero y más fútbol en femenino por ejemplo la selección española que empató a cero ayer en el partido amistoso en Logroño ante Canadá en segunda jornada importante este fin de semana la cuarenta que empezó ayer con el Málaga tres Zaragoza uno mañana podía subir el Granada tiene que ganar el Cádiz y hoy se juegan Majadahonda Córdoba a las cuatro muy importantes nada bajo el Sporting Albacete a las seis por la parte de arriba irse juega también el partido del equipo ya ascendido a Osasuna que recibe a la Unión Deportiva Las Palmas a partir de las seis todo en este fin de semana en el que comienza además el play off de ascenso a Segunda a Segunda División B fuera del fútbol ayer en el tiro victoria para sacar in en un etapón en día de Viernes y con protagonismo enorme de Mikel Nieve también de Mikel Landa que se mete de lleno en este Giro la ronda italiana que hoy tiene décimo cuarta etapa y además fin de semana con Gran Premio de Mónaco de Fórmula uno con Carlos Sainz además las quinientos millas de Indianápolis y última jornada de ACB eso será mañana por la mañana con todos los partidos desde las doce y media es de las cinco este sábado Carrusel deportivo con Dani Garrido todo lo que pase en el mundo del deporte todo lo que suceda en esta final de la Copa del Rey buen fin de semana chao

Voz 1024 27:23 hace de veintisiete de la mañana a seis siete de la mañana en Canarias el sábado veinticinco de mayo hoy se celebra el día del orgullo friki la Real Academia Española contempla un par de excepciones para definir este anglicismo un friki es una persona pintoresca o extravagante o también que practica desmesurada y obsesivamente una afición no todo el universo friki celebra este día haber orgullo friki que coincide con la fecha de estreno otro veinticinco de mayo de la Guerra de las Galaxias en la primera de Star Wars estrenó un veinticinco de mayo de mil novecientos setenta y siete también es muy freak y contarles que hoy veinticinco de mayo cumple setenta y cinco años el actor que interpreta en la versión original en inglés al maestro Yoda

Voz 8 28:13 esto

Voz 1024 28:17 hemos como Yoda de Frank Oz Thor muy conocido para el público sea onubense porque también fue el alma del monstruo de las galletas de Barrio Sésamo pero si todo esto no les ha parecido lo suficientemente friki hoy veinticinco de mayo también cumple años ochenta el actor Ian Mc Kellen Gandalf en ese día de los a medias esto esto nació nada los auténticos frikis frikis con mucho cariño llegan en un minuto el cine el hacer con Pepa Blanes ahora completamos contra portaba repasando con Carlos Sevilla las tres noticias que deben saber hasta ahora para levantarse para casarse muy bien informado

Voz 2 29:02 estamos en la jornada de reflexión electoral ayer el cierre de campaña estuvo marcado por la decisión de la Mesa del Congreso de suspender a los diputados independentistas en prisión en el Reino Unido comienza la carrera para suceder a Theresa May entre los favoritos el ex ministro Boris Johnson el diputado Graham Brady y el ministro de Exteriores Jeremy Hunt y en cuanto al tiempo hoy se esperan cielos despejados en la mayor parte del país aunque con lluvias fuertes en puntos de Cataluña y Baleares y más débiles en el Cantábrico oriental y el Sistema Ibérico

Voz 1024 29:28 cerramos edición Horta en la producción nada friki Icon Ángel Cabrera ida biznieto al frente de la técnica

