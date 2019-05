Matinal SER (26/05/2019)

Voz 1024 00:00 las siete de la mañana a las seis en Canarias el domingo veintiséis cm segunda cita con las urnas en menos un mes que no segunda vuelta para más de treinta y cinco millones de personas hola buenos días hoy España decide el futuro político de doce comunidades autónomas todas menos Andalucía Cataluña Comunidad Valenciana Galicia País Vasco de su voto depende también la renovación de más de ocho mil ayuntamientos así como de los cincuenta y cuatro escaños que le corresponde a nuestro país en el Parlamento Europeo las urnas se triplican en buena parte del territorio del recuento se va a multiplicar pero todo está listo ya en el centro de datos e instalado en el pabellón número doce de IFEMA el recinto ferial de Madrid informa Albuera lo presionamos

Voz 1 00:49 noventa y dos mil miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se van a encargar de que la jornada transcurra con normalidad en los más de veintitrés mil colegios electorales dispuestos en todo el país una jornada cuya coordinación va a ser especialmente compleja dada la coincidencia de los tres comicios un fenómeno que tiene lugar cada veinte años Miguel Ángel Oliver secretario de Estado de Comunicación

Voz 1136 01:08 sean de recontar las papeletas de las elecciones al Parlamento Europeo y hasta que no finalice el recuento de las europeas no se puede proceder a la apertura de las urnas por tanto al escrutinio del resto de los procesos electorales europeas locales después las autonómicas

Voz 1 01:26 habrá que esperar entonces a que Italia último país en hacerlo haga el recuento de sus votos los datos de participación se van a conocer a partir de las doce y media habrá un segundo dato de participación a partir de las seis y media pero los primeros resultados no van a hacerse públicos hasta pasadas las once de la noche

a lo largo de la mañana estaremos pendientes en boletines de las votaciones en los principales candidatos todos en la Comunidad de Madrid también Albert Rivera casa las generales lo hacía siempre en Barcelona

Voz 2 02:14 buenos días continua el buen tiempo se prevé un día de sol y calor para este domingo electoral excepto en algunos puntos del Cantábrico oriental Navarra y Cataluña donde se esperan cielos cubiertos y podría llegar a lo largo de la jornada nubes también en el resto del norte de la península y en Baleares temperaturas en ascenso gran parte del país excepto en el norte peninsular donde no se registrarán grandes cambios en ciudades como Bilbao A Coruña Santander los termómetros se quedarán por debajo de los dieciocho grados mientras que en Toledo Sevilla o Cáceres alcanzarán e incluso se superarán los treinta grados

Voz 1024 02:49 tenemos por delante un largo domingo electoral después de una noche que ha sido también larga israelís para los valencianistas

Voz 3 03:07 pues ha sufrido como nadie en el año del centenario nueve el campanario del mito en Carrusel deportivo José Antonio Duro buenos días

Voz 4 03:21 hola qué tal muy buenas así once años después el Valencia que ganó de nuevo la Copa del Rey en el año de su centenario con dos goles e rápidos además de Rodrigo ID Kevin Gameiro a la media hora de partido y con el Barça recortando distancias gracias a Messi en la recta final aunque eso ya no valió para nada uno a dos ganó el Valencia en Sevilla aún Fútbol Club Barcelona en el que Valverde el técnico se queda bastante tocado las voces después del partido la de los protagonistas Parejo Marcelino la fiesta del Valencia anoche en Carrusel

Voz 5 03:51 más que contentos porque para bien y para mi familia es increíble llevo ocho años en el club lo he pasado muy malos momentos concluye el Valencia merece muchas más alegrías

Voz 6 04:02 como les tiene esto con el Valencia y el Valencia gracias exfutbolistas figuró gana creo que además de forma merecida siento una felicidad inmensa indescriptible

Voz 4 04:12 lo ha pasado mal el valencianismo en este ejercicio que tiene final feliz como ven para celebrar con la copa los cien años del conjunto ché

Voz 1024 04:19 el fútbol es así dolor Gloria dolor para el Barça y Gloria para el Valencia y dolor para Pedro Almodóvar a quién se resiste la Palma de Oro porque la gloria fue anoche para el mejor actor del certamen Antonio Banderas enviada especial al Festival de Fina de Can Pepa Blanes

Voz 1463 04:35 Antonio Banderas se convierte en el sexto actor español que gana premio en el Festival de Cannes Fernando Rey y Alfredo Landa Paco Rabal José Luis Gómez y Bardem ya alcanzaron este galardón que el malagueño dedicaba a su director a Almodóvar

Voz 7 04:47 les fondo lo que pasa es eso no que la gente no solamente ve una buena interpretación sino que además estoy interpretando a él entonces ahí como una especie de homenaje detrás también de esta interpretación no es todo un círculo muy raro de completar no

Voz 1463 05:04 Dolor y Gloria ha logrado estar en el palmarés de un certamen muy político donde todos los premiados tienen una reivindicación sobre todo la Palma de Oro parásito del coreano Bong Jovi You una muestra de la explotación y la diferencia de clases contada con humor negro violencia y una gran puesta en escena

Voz 0867 05:26 en ese José Antonio Piñero dos horas en tres

Voz 1024 05:30 Canarias quedará abierto más de veintitrés mil colegios electorales

Voz 1995 05:36 Yunis municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 1024 05:46 otra vez depende del nivel de participación pero el PSOE quiere aprovechar el viento de cola con el que llegar a estos comicios con el que llegan a esos comicios irrepetible a Vitoria hace casi un mes Carlos Sevilla buenos días

Voz 0867 05:57 los socialistas están convencidos de que van a ser la primera fuerza política aunque saben que la capacidad de gobernar va a depender de los pactos el PSOE busca mantener el gobierno en Asturias Aragón Castilla La Mancha o Extremadura desbancar al Partido Popular en la comunidad de Madrid Canarias o Castilla y León Pedrosa Sánchez ha centrado esta campaña en no dejar a medias lo que consiguieron en las generales vuelve a pedir el voto a su partido para evitar que las derechas sumen entre sus propuestas está la de crear el mayor parque de vivienda pública para jóvenes una iniciativa que necesita la colaboración de los ayuntamientos para que cedan suelo público Pedro Sánchez ha tenido una intensa campaña electoral con actos todos los días excepto los dos primeros en los que suspendió su agenda por la hospitalización y el fallecimiento del ex ministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 1024 06:38 a Unidas Podemos quieren frenar la caída ganar terreno para redoblar su apuesta de coalición de gobierno con Sánchez pero hay más Mariela Rubio buenos días

Voz 1450 06:46 buenos días para Unidas Podemos la batalla se libra en dos frentes primero en Madrid y en Barcelona en la comunidad madrileña Iglesias enfrenta por primera vez a Íñigo Errejón confrontando marcas Podemos frente a más Madrid todo indica que los votos de ambos serán definitivos para que el PSOE pueda formar gobierno pero para Iglesias el resultado de la contienda con Errejón

Voz 1 07:04 va a significar mucho más Iglesias que ha roto

Voz 1450 07:06 con Carmena en el Ayuntamiento de Madrid ha centrado sus esfuerzos en esta campaña en revalidar el Ayuntamiento de Barcelona en pugna con ERC Ada Colau es prácticamente la única alcaldesa del cambio que no ha roto con el Podemos de Pablo Iglesias algo que se ha hecho por ejemplo Zaragoza en Común en cuanto a las comunidades autónomas podemos cuenta con perder diputados pero con ser decisivos para los gobiernos del PSOE Iglesias considera que ser llave en el territorio puede ayudarle a entrar en el Ejecutivo de esa

Voz 1024 07:32 por muy poco el principal partido de la oposición sigue siendo el PP Pablo Casado es consciente de que hoy se la juega Adrián Prado buenos días

Voz 0019 07:40 qué tal buenos días mucha incertidumbre en el PP con lo que pueda pasar hoy las dos principales incógnitas si conseguirán recuperar el votante descontento que se fue a Vox y que ahora es consciente de las consecuencias de dividir el voto del centro derecha cuatro años más de Pedro Sánchez dicen si se producirá o no el sorpasso de Ciudadanos salvo que las encuestas internas descartan todas las miradas van a estar puestas en lo que pase en Madrid el resultado va a estar muy apretado Nos dicen y hay que no descarta que el voto en el extranjero sea el que decante la balanza hacia un lado u otro de todos modos en la dirección nacional piensan ya más en el lunes es cuando realmente empieza aseguran la era casado si los resultados son malos son conscientes de que habrá sectores del partido que pedirán cambios de estrategia e incluso de equipo pero el mensaje será un llamamiento a la unidad para liderar con fortaleza la opa

Voz 1024 08:23 es que Ciudadanos le pisa los talones muy de cerca es la crónica de García

Voz 1645 08:27 llega al ver Rivera a estas elecciones con la esperanza de poder liderar por primera vez gobiernos de Ciudadanos en algunas comunidades y ayuntamientos en concreto los naranjas tienen la mirada puesta en Aragón Comunidad de Madrid y Murcia en cuanto a regiones en Madrid y Valencia en cuanto a grandes ayuntamientos severas y a Ciudadanos y le ha venido bien renovar a casi todos los candidatos generando en su día una tremenda tensión interna por las protestas de los que llevaban ya cuatro años trabajando Rivera también se juega confirmar o no si los resultados le avalan para poder ejercer como líder de la oposición frente a Pablo Casado de momento la cautela impera en la dirección de Ciudadanos por si se diera el mismo resultado que en las generales crecimiento sí pero sin tocar el Gobierno

Voz 1024 09:09 jo tocando Gobierno con el apoyo de la ultraderecha como ocurre en Andalucía Javier Carrera buenos días

Voz 0867 09:14 qué tal buenos días del objetivo de Vox pasa población

Voz 0866 09:17 está su base electoral tratar de mantener esos dos millones setecientos mil votos de las generales lo que les permitiría entrar con fuerza en Europa Isère la llave en algunas comunidades y ayuntamientos como Madrid donde han volcado con sus candidatos Javier Ortega Smith y Rocío Monasterio cambió de estrategia al partido para esta campaña con mayor presencia en medios y actos más pequeños no se han visto las demostraciones de fuerza que hace un mes y aunque ni las encuestas ni las sensaciones son las de los anteriores comicios el partido confía en no acusar el desgaste más que otras formaciones midiendo

Voz 1024 09:53 la sintonía de matinal Cadena Ser en ese domingo electoral a siete diez en la mañana seis y diez de la mañana en Canarias ya apuntado nuestros compañeros hay territorios en los que el poder va a estar muy reñido de que pueden derivar en grandes vuelcos vamos primero con la joya de la corona Radio Madrid Javier Casal buenos días buenos días

Voz 0867 10:12 nunca la izquierda ha estado tan cerca de recuperar el poder en la Comunidad de Madrid tras casi un cuarto de siglo de gobiernos del PP todas las encuestas coinciden en dar la victoria electoral en la región Ángel Gabilondo y sitúan como ganador de la noche a Carmina en el caso del Ayuntamiento de la capital pero en ambos casos la clave no es ganar sino sumar y esta es la preocupación de la derecha y la izquierda Gabilondo se necesita todos los votos los de Errejón los de Unidas Podemos y Carmena teme que la candidatura crítica de uno de sus antiguos concejales Madrid en Pie no termine logrando representación y esos votos terminen colándose por el sumidero así que esta será una de las claves de la jornada comprobar si la izquierda no termina pagando la factura del divorcio político entre Íñigo Errejón y Pablo Iglesias en la derecha Ciudadanos busca el sorpasso el Partido Popular de las generales la implantación municipal del PP es su punto fuerte pero hay temor a un descalabro que pudiera salpicar incluso a Pablo Casado a pesar de la vitalidad de sus campañas ni Díaz Ayuso en la Comunidad en el Martínez Almeida en la capital han convencido a muchos dentro del PP que dan por hecho que habrá un importante retroceso en la región aunque mantienen su confianza en las sumas la del PP con Ciudadanos y Vox cuyas expectativas Se desinflaron en Madrid con los resultados de las generales del pasado veintiocho de abril una debacle popular que puede con

Voz 1024 11:24 durar mayor simbolismo si cabe en uno de los feudos tradicionales desde los tiempos de José María Aznar Radio Valladolid Manuel Rodríguez

Voz 1402 11:30 Castilla y León es una de las comunidades donde puede producirse un vuelco después de treinta y dos años de gobierno del Partido Popular fue en el ochenta y siete cuando el PP con Aznar tomó el poder en Castilla y León desde entonces no lo ha soltado ahora en cambio los sondeos abren la posibilidad

Voz 0867 11:45 lo de que haya algún cambio Alfonso Fernández

Voz 1402 11:48 luego el candidato del PP podría quedar por detrás del candidato socialista Luis Tudanca a tenor de los resultados de las pasadas elecciones generales Tudanca desde el PSOE podría gobernar en coalición con Ciudadanos Partido al que también las encuestas dan un incremento en Castilla y León la clave será también la entrada de Vox en el parlamento de Castilla y León sólo con Vox el PP si consigue mayoría podría seguir gobernando hay que recordar que el candidato del PP Alfonso Fernández Mañueco durante diez años ha formado parte como consejero de los sucesivos gobiernos presididos por Juan Vicente

Voz 1024 12:21 Herrera Castilla y León no es la única hay otra región que bien simboliza este fin de ciclo para los populares Radio Murcia Javier Ruiz

Voz 0900 12:29 las encuestas dan un empate técnico con ligera ventaja para el PSOE en las elecciones autonómicas murcianas si vence el PSOE será un cambio en la tendencia en los últimos veinticinco años de mayorías absolutas del PP que llegó a superar en Murcia el sesenta y cinco por ciento de los votos en tiempos de Ramón Luis Valcárcel los socialistas para gobernar tendrán que esperar un buen resultado suyo pero también de Ciudadanos que durante la campaña no ha aclarado si apoyará al PP o al PSOE la posibilidad de un pacto de la derecha también está encima de la mesa aunque Ciudadanos ha puesto su línea roja en Podemos pero también en Vox las encuestas predicen por cierto que Vox entrará con fuerza en la región en las generales fue la fuerza más votada por ejemplo en el municipio de Torre Pacheco un municipio marcado por la inmigración y el trabajo agrícola

Voz 1024 13:10 bueno al margen de este eterno pulso entre socialistas y populares hoy veremos si también les contaremos la batalla electoral en la segunda plaza más jugosa del país mayor fuente de controversia en los últimos tiempos hay que ver cómo sabes empata en Catalunya Ràdio Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 13:25 a nivel municipal la gran batalla es Barcelona donde Ada Colau de los comunes y el republicano Ernest Maragall han llegado a la meta en un empate técnico que se va a resolver según las encuestas por un puñado de votos

Voz 1 13:34 de la dando Annan en la que mandar

Voz 8 13:37 aquí él expeditivos no son compartir dentro eso

Voz 1673 13:39 el lista Collboni también ha ido subiendo en las encuestas pero lo tiene difícil para ganar por mucho que se haya disparado gracias al efecto Sánchez que en Cataluña es bastante intenso de hecho según las encuestas los socialistas están en condiciones de lograr algo tan raro hoy en día como la mayoría absoluta en ciudades importantes como Santa Coloma Hospitalet que es la segunda en número de habitantes Mesquida Parla entre otras cosas a tener en cuenta volverá al polémico Albiol a la alcaldía de Badalona después de que un pacto de toda la oposición se lo impidiera hace cuatro años en conjunto conseguirá Esquerra el sorpasso a Cataluña en número de votos y concejales y hablando de estos dos partidos al Hamburgo Junqueras nuevo enclave europeas el gran punto de interés va a ser la pugna Puig jamón Junquera por la hegemonía del independentismo y más allá de cómo acaben el expresident y el ex Visa preside lo cierto es que el PSC también aquí podría llevarse la victoria

Voz 1024 14:42 por las europeas el camino de las siete y cuarto de la mañana a seis y cuarto de la mañana en Canarias cerramos este amplio avance electoral en la Cadena SER comicios que se celebran en Europa cada cinco años y cuyo interés ha ido bajando entre el electorado la participación tocó fondo en las últimas en dos mil catorce cuando fue de casi el cuarenta y cuatro por ciento aquí en nuestro país con todo quedamos por encima de la media comunitaria Bruselas Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 15:08 buenos días primero la participación será hoy un dato importante porque el cuarenta y dos por ciento de hace ahora cinco años sería un muy mal resultado especialmente si la ultraderecha a nivel europeo aumenta sus escaños aunque no es tanto el número sino la posibilidad de que unan sus esfuerzos en un único grupo lo que preocupa en las instituciones esto podrá adquirido en muchas capitales porque condiciona la acción de los gobiernos y luego queda el pulso entre los populares y los socialdemócratas que esta vez han dicho estar dispuestos a romper sus pactos tradicionales para intentar llegar hasta la presidencia de la Comisión con un acuerdo progresista de Tsipras a Macron Nos dijo el candidato hoy como el resto espera el resultado pendiente de saber qué pasará esta noche una noche para la que se han acreditado hasta mil quinientos periodistas dispuestos a seguir en vivo y en directo el resultado desde la sede del Europarlamento

matinal Cadena Ser sintonía de matinal Cadena Ser a las siete coma siete de la mañana una hora menos en Canarias apuntamos noticias de la mañana en el mundo con Irene aborta unos buenos días

Voz 1 17:12 buenos días pues sí Maduro hoy Guaidó

Voz 1024 17:15 volver a dialogar en Noruega Nicolas Maduro

Voz 1 17:17 la decido a Oslo su intermediación ya ha confirmado que una delegación de su Gobierno acudirá al país la próxima semana

Voz 7 17:25 bueno pues voy

Voz 1 17:31 aunque también Juan Guaidó ha aceptado la invitación aunque dice que cualquier diálogo debe pasar por el cese de la usurpación

Voz 1024 17:38 lluvia de candidatos para suceder a Theresa May en el liderazgo conservador

Voz 1 17:42 ya son siete los últimos en postularse han sido el ex ministro para el Brexit Dominic rap que en el dominical Mail on Sunday afirma hoy que va a luchar por un acuerdo más justo para los trabajadores británicos la ex y la ex jefa de los conservadores en el Parlamento en realidad son que confirma su candidatura también hoy en The Sunday Times además según la prensa británica más de una docena de conservadores están aún considerando la posibilidad de postularse

Voz 1024 18:08 la policía sigue buscando al sospechoso de la explosión de Lyon

Voz 1 18:11 para lo que en las próximas horas difundirá nuevas fotografías tomadas por las cámaras de videovigilancia para identificarlo todavía no ha aclarado si la explosión que dejó trece heridos en una céntrica calle del Lyon fue un ataque terrorista porque por el momento nadie lo ha reivindicado

matinal SER doce minutos llega el tiempo de la cultura que en la radio con la Hora Extra pero antes ahora recordamos y ampliamos el palmarés el Festival de Cine de Cannes enviada especial Pepa Blanes

Voz 1463 18:41 el festival de Cannes ha encumbrado al actor malagueño Antonio Banderas

Voz 10 18:44 se lleva un premio por su interpretación en dolor y gloria en un momento vital importante para él

Voz 7 18:49 a verdad la vida teniendo que aquel corazón porque de verdad a mí personalmente me ha servido para reflexionar te quedas con lo esencial ileso esencialista

Voz 1463 19:05 es el premio más emotivo de un palmarés con mucho colmillo político la Palma de euros el ha llevado el coreano Bong Joon Ho por parásito una comedia negra muy violenta sobre la diferencia de clases y la explotación onza abrirán también ha reconocido los directores llamados a cambiar el nuevo cine francés el segundo premio lo ganaba pidió a primera directora negra en pasar por el certamen con Atlantic una mirada sobre la inmigración africana otro de los directores es la Glee que ganaba la medalla de plata con miserable el retrato de la violencia policial en las barriadas parisina

Voz 11 19:35 a escucharlo S A

Voz 1463 19:38 si Macron ha respondido a mi petición y proyectará esta película en el Elíseo decía el director pocas horas antes de que se vote en Europa el resto de premios también ha reflejado en muchos de los problemas que padece la sociedad actual la corrupción la violencia el machismo la homofobia el terrorismo

Voz 11 19:52 la pobreza fácil y que permita la furia

estamos en el informativo de la mañana en la Cadena SER es matinal a las siete y veintiuno de la mañana seis y veintiuno de la mañana en Canarias con los deportes el Valencia como saben como les venimos contando tumbó al Barça en la final de la Copa del Rey y la Copa viaja se queda en Mestalla José Antonio Duro nuevo

Voz 4 21:25 hola qué tal muy buenas y a las once y cinco de la noche levantó Dani Parejo el trofeo de la actual edición de la Copa once años después el balón

Voz 1022 21:32 lo que se hizo con su octavo Trofeo del que sirve junto con el puesto champions para cerrar la temporada el centenario del conjunto valenciano una noche inolvidable la de ayer ante el Barça B Messi que acabó en fiesta valenciana

Voz 3 21:50 vez de kayak calla para Gameiro puede para camino disparo Call of free sola pausa agregó Carlos sobre el pisa área Álvaro Robles los sólo por la derecha se va en velocidad llegada la carrera defensor del Barça

Voz 4 22:33 fue la fiesta del Valencia en Sevilla esta noche las celebraciones que han empezado en la plaza del Ayuntamiento pero todos se llevó a cabo en Sevilla en el Benito Villamarín con un Valencia que la verdad entró en el choque con oportunidades y sobre todo que las aprovechó para batir con dos goles a civiles en cuando se cumplía la media hora de partido goles de Gameiro y de Rodrigo el Valencia que tomaba ventaja el Barça que recordaba al final gracias a Messi reaccionando el conjunto azulgrana pero los de Valverde que no pudieron empatar trofeo al cielo Copa valencianista protagonistas como el capitán a lágrima viva tras el partido que contento

Voz 5 23:08 nos pude para bien para mi familia es increíble llevo ocho años en el club pasado muy malos momentos concluye el Valencia merece muchas más alegrías como estás dando las gracias a la gente a mis compañeros al al cuerpo técnico a todos porque hemos hecho historia feliz año muy significativo para nosotros eh

Voz 4 23:31 Dani Parejo que se acordaba de un dos mil diecinueve que la verdad no empezó del todo bien para el Valencia el equipo que no terminaba de engancharse a la Liga pero que ha terminado cuarto que con Marcelino ha firmado una gran Copa del Rey hasta que ayer ganó al Barça y se alzó con ese trofeo otro de los protagonistas clave en la temporada el conjunto ché de los nombres propios del Valencia de esta victoria también Marcelino

Voz 6 23:52 no quiere esto Diogo el Valencia y el Valencià gracias a sus futbolistas figuró ganar creo que además de forma merecida siento una felicidad inmensa indescriptible notables cuando va llegaba sin entre diciembre y enero

Voz 4 24:07 en definitiva el Valencia campeón un título muy importante para el conjunto de Mestalla que volverá este domingo a casa y un éxito para el conjunto de la ciudad del Turia que la verdad que ayer dio una gran alegría a más de veinte mil desplazados a Sevilla y sobre el valencianos hablaba también uno de los rivales el croata Rakitic ayer derrotado con el Barça a pesar de la superioridad del conjunto azulgrana al final

Voz 13 24:29 por supuesto duele duele mucho duele mucho

Voz 4 24:32 sí

Voz 13 24:33 al final si podemos ganar la Liga por supuesto es una liga es una temporada buena que podía haber sido mucho mejor eso así peleamos hasta el hasta el final el valenciano se hizo con cuando encontré llegadas

Voz 1104 24:44 tomará mucho mucho daño son las dudas en el Barça

Voz 4 24:46 ya con la cruz en otra derrota clave para el conjunto de Barcelona se va a hablar y mucho de la continuidad o no de Ernesto Valverde al frente del banquillo ya hablaban de esta noche precisamente los protagonistas tanto el técnico Valverde también el presidente Bartomeu

Voz 1104 25:02 yo estoy bien yo estoy bien hombre lo que queremos los entrenadores cuando pierdes siempre estrene una revancha es cuando pierdes estás tocado igual que estábamos todo el mundo lo que perder en este club es duro para el entrenador

Voz 14 25:14 hemos dicho siempre que esto tiene contrato por la próxima temporada es el entrenador bueno hoy no sé creo que sea culpa entrenador el que cuenta en el gol Valencia pues ha hecho uno más nosotros

Voz 4 25:29 enhorabuena el Valencia campeón en este domingo en que vamos a contar desde las tres en Carrusel las celebraciones de este título y evidentemente todo lo que nos dejé el fin de semana son muchas cosas entre ellas la jornada cuarenta en Segunda División que tiene partidos importantes por arriba ya que hoy el Granada podría ascender desde las siete recibe al Cádiz y si gana será equipo de Primera División

Voz 15 25:49 como ya lo es Osasuna que ayer ganaba dos cero en el salvar al la Unión Deportiva Las Palmas además en Segunda por abajo sean importantes hoy el Tenerife Oviedo de las seis y el Extremadura Lugo de las ocho y también está en marcha empezó ayer el playoff de ascenso a Segunda ya segunda divisa

Voz 16 26:04 B y fuera del fútbol hoy tenemos décimo quinta de Giraud Gran Premio de Mónaco de Fórmula uno y en definitiva con el himno del Valencia sonando todo lo que no es de que este domingo deportivo Se lo vamos a contar aquí en la radio en la Cadena SER pasen buen día chao

el Cadena SER Ramiro de veintisiete completamos contraportada conciencia con Gregory en órbita Javier buenos días buenos días que nadie es

Voz 0882 26:56 asuste pero la NASA está ultimando ahora una nueva misión espacial que enviará criaturas vivas al espacio profundo por primera vez en cincuenta años Supernova su misión analizar el impacto de la radiación espacial para poder diseñar medidas de protección cuando los primeros astronautas viajen a Marte o en el viaje de vuelta a la luna porque la radiación espacial es muy peligrosa para la salud de los seres humanos como explica Sergio Santamaría experto de la agencia espacial norteamericana

Voz 17 27:27 yo no sé eh efectos peligrosos por ejemplo la parte cardiovascular hay unos estudios que hayan desarrollado de que hay efectos a nivel de radiación espacial Ibis a nivel de corazón los astronautas que viajaron por ejemplo a los proyectos de Apolo los años sesenta setenta tiene problemas cardiovasculares más agudos cosas que un grito en la ISS eso debido a ellos fueron el casi profundo no

Voz 0882 27:50 esta nueva nave espacial se llama Bío Centinela será lanzada el año que viene y tiene el tamaño de apenas una maleta pequeña pero no se necesita más porque a bordo viajarán células de levadura sin embargo el viaje será muy largo porque esta nueva nave de la NASA tiene previsto acercarse lo máximo posible al sol porque será elegido células vivas de levadura porque no se explican desde la NASA la reparación de los daños en su ADN es muy similar quién lo iba a decir a la de los seres humanos

sí que lo iba a decir llega el tiempo ya que la cultura el láser que comienza la Hora Extra hoy con Raquel García pero antes repasamos con Carlos Sevilla las tres noticias que debe saber hasta ahora para levantarse o para acostarse bien informado más allá de la jornada electoral que comienza en hora y media

Voz 0867 28:39 el presidente venezolano Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó han confirmado esta madrugada que sus delegaciones se volverán a reunir la próxima semana en Noruega el objetivo es retomar el diálogo para buscar una salida a la crisis política que atraviesa a Venezuela en el Festival de Cine de Cannes Antonio Banderas se hizo anoche con el premio al mejor actor por su papel en dolor y gloria

Voz 4 28:57 la película de Pedro Almodóvar se quedó finalmente sin

Voz 0867 28:59 la Palma de Oro en cuanto al tiempo hoy se esperan nubes en los archipiélagos ya en la mitad norte de la península con lluvias en Cantabria País Vasco Navarra y norte de Cataluña en el resto del país calor y cielos despejados

vamos edición Dorta en la producción y con Ángel Cabrera David Prieto al frente de la técnica estaremos volcados todo el día con este XXVI AM actualizamos en media hora en A vivir que son dos días con Pino les hablo Piñero que pasen buena mañana