Matinal SER (01/06/2019)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias qué tal buenos días quizá lo tenga ha apuntado en la agenda hoy igual pasa totalmente del tema pero hoy a no ser que intenta evitarlo en algún momento del día es probable que hoy hablar de la final de la Champions League que se juega esta noche en Madrid el Liverpool llega a catorce años después de ganar su última Champions cinco tiene en sus vitrinas un club de una ciudad portuaria que en mil novecientos noventa y cinco en esta misma competición vio como su delantero Robbie Fowler celebraba un gol enseñando una camiseta de apoyo a los estibadores despedidos enfrente tendrá al Tottenham

Voz 3 00:56 en ese bueno que

Voz 1 01:04 se juega la final por primera vez en su historia a un club de un distrito del norte de Londres donde se hablan trescientas lenguas diferentes y cuyo defensa Danny Rose denunció en abril que no hace lo suficiente para combatir el racismo en el deporte historias del Liverpool y Tottenham dos equipos ingleses que se disputan el título más importante del fútbol europeo en el Wanda Metropolitano allí esta noche es escuchará el legendario You'll Never Walk Alone de los reds

Voz 4 01:32 eh eh

Voz 1 01:39 también se escuchará esta versión de un clásico de gospel que hace la afición del Tottenham

Voz 4 01:55 eh

Voz 1 01:57 cánticos que no sólo se escucharán en el estadio de cena has de miles de británicos han llegado a Madrid por el partido muchos de ellos ya han empezado a pasar por el centro de la ciudad donde se han instalado las zonas de entretenimiento con actividades música hay barras de bar todo el día haya un estudio móvil de la Ser para contarles todo lo que rodea a este gran evento global del fútbol moderno que mueve miles de personas y millones de euros

Voz 4 02:17 no

Voz 1 02:20 enseguida nuestra compañera deportes Amanda Gala nos trae la última hora del partido también estaremos en el aeropuerto de Barajas para ver cómo va la llegada de las aficiones pero antes más noticias de este sábado Sara selva buenos días

Voz 1277 02:31 qué tal buenos días un nuevo tiroteo en Estados Unidos en el estado de Virginia deja esta noche trece muertos incluido el atacante que ha sido abatido por la policía

Voz 6 02:39 a veces tengo una uva en igual puesta

Voz 1277 02:45 esta castigo decía que no entendía por qué alguien hace algo así hay además cuatro personas heridas ha sido en un edificio público el autor del tiroteo era uno de los trabajadores

Voz 1 02:54 espada España pide a la ONU que esa parte a los autores del escrito sobre los presos del Bruselas entienden

Voz 1277 02:59 gobierno que hay un conflicto de intereses porque los autores colaboraron con un abogado de los líderes independentistas la portavoz Isabel Celaá

Voz 1321 03:05 parecen desconocer el delito por el cual eh están inculpados las personas que están en proceso judicial

Voz 1277 03:13 el escrito calificaba como arbitrarias las detenciones de tres de los políticos catalanes

Voz 1 03:18 segundo día de luto en Gran Canaria el último crimen

Voz 1277 03:20 exista la Guardia Civil encontró ayer el cuerpo los cuerpos de una pareja con disparos en la cabeza fueron los familiares de la mujer los que avisaron a la policía no constaban denuncias previas recuerden que el cero dieciséis es el teléfono de atención a las víctimas de violencia

Voz 1 03:32 género arranca la Feria del Libro en Madrid con más de trescientas sesenta casetas

Voz 1277 03:36 en el parque del Retiro en la capital se esperan más de dos millones de visitas hasta el dieciséis de junio de este año el país invitado es la República Dominicana

Voz 1 03:43 gracias Sara del mes de junio comienza hoy con mucho calor repasamos la previsión del tiempo Irene Dorta buenos días

Voz 0605 03:48 qué tal Carlos amanece este sábado con cielos despejados en prácticamente todo el país algunas nubes en el litoral gallego el estrecho y el norte de Canarias temperaturas en descenso en Galicia y en aumento en el resto del país de hecho valores muy altos mucho calor en todo el territorio podrán superarse los treinta grados en Córdoba Sevilla Bilbao Salamanca La Rioja o Madrid el viento soplará en el mar de Alborán y fuerte en el Estrecho donde pueda haber olas de más de tres metros viento también en Canarias y temperaturas que llegarán a los veintisiete grados

Voz 1 04:20 gracias Irene escuchan Matinal SER con Ángel Cabrera en la parte técnica a selva hiciera Valdés en la producción de habla Carlos Sevilla vamos con todo bueno Madrid centra hoy la atención del fútbol mundial llevará has es la primera parada para más de cincuenta mil hinchas que viajan por la final de la Champions el aeropuerto registra a este fin de semana cifra récord ya ha preparado un dispositivo especial ante los cuatrocientos vuelos comerciales más de mil cien privados en los que viajan los aficionados unos vamos a España allí en directo para conocer la situación hasta ahora Julia Molina buenos días

Voz 0127 04:53 qué tal buenos días Barajas amanece tranquilo aunque ya han aterrizado los primeros cuatro aviones especiales suelen cinco horas está previsto que lleguen once vuelos comerciales desde la capital inglesa uno desde Liverpool y dos desde Manchester las tres ciudades desde las que se espera que yo

Voz 7 05:07 den los aficionados fuera Guille trabajan también los taxistas salvase de la jornada intensiva segurísimo porque hoy vienen también muchos aviones esperamos que que vamos a tener muchos culo pero otro lado de de todo esto es el tráfico que no va a afectar mucho y al final no se puede hacer muchos viajes que que se espera

Voz 0127 05:26 y es que hoy el aeropuerto no sólo se llena de aficionados a los trabajadores habituales se suman quinientas personas extra para atender a los viajeros

Voz 1 05:34 gracias Julia el riesgo es que los violentos y los incívicos empañan la fiesta la policía detuvo anoche a cuatro personas por agresiones para evitar más incidentes ya ha previsto el operativo de seguridad más amplio en la historia de los eventos deportivos en la ciudad de Madrid Alfonso Ojea buenos días

Voz 1275 05:50 hola buenos días la jornada principal el día grande de la Champions es el día de la seguridad absoluta más de seis mil efectivos entre policías emergencias y agente desde la seguridad privada ya velan por que todo discurra sin incidentes a partir de las siete de esta tarde los tres anillos de seguridad que rodean el estadio Metropolitano van a sellar esa zona de la capital atención porque el control de las entradas del papel vendido va a ser exhaustivo Juan Carlos Crespo es el comisario general de Seguridad Ciudadana

Voz 9 06:20 comprobaremos si las entradas son

Voz 10 06:23 buena sopor contra son falsas Nos apoyarán en los controles personal de UEFA y Atlético de Madrid de la organización

Voz 4 06:31 en general eh

Voz 10 06:33 hemos y tenemos un procedimiento establecido que no voy a contar en él

Voz 9 06:38 de momento para detectar la falsedad de las

Voz 1275 06:41 entradas acreditaciones nos esperan altercados entre ambas aficiones porque nunca han sido rivales más allá del césped

Voz 1 06:59 sonido de Champions para repasar lo estrictamente deportivo de esta final ha mandada la buenos días

Voz 0419 07:04 qué tal buenos días Carlos Liverpool y Tottenham protagonizando

Voz 1 07:06 el gran duelo en Madrid

Voz 0419 07:07 sí la cita estrella del mundo del fútbol enfrenta esta noche al equipo de Mauricio Pochettino Jürgen Klopp finalísima europea que diremos a las nueve en el Wanda Metropolitano una final entre dos equipos ingleses el Tottenham por su parte que disputa la que pues es su primera Champions y el Liverpool buscará la sexta de su historia además ambos equipos han dejado atrás a gigantes del fútbol hasta llegar a este gran finalísima el Tottenham por su parte ha eliminado a equipos como el Borussia Dortmund Manchester City o Ajax el Liverpool ha dejado por el camino a equipos como el Bayern Oporto o Barcelona dos clubes dos equipos también dos aficiones que como hemos han hecho un buen trabajo para estar en la final de la competición que es la más importante del mundo vamos a ver cómo están ambos equipos antes de disputar como decimos esta gran final hay dudas con el equipo de Pochettino José David Palacio buenos días

Voz 1038 07:54 hola buenos días Amanda pues la duda y la incógnita es la de Harry Kane el delantero y la máxima estrella del conjunto Espert que lleva sin jugar desde el nueve de abril pero leímos ayer en el Wanda Metropolitano el último entrenamiento oficial que hizo ese entrenamiento con el resto de sus compañeros así que se espera que esté en el once inicial y eso quiere decir que el español Fernando Lloret te esperará su oportunidad en el banquillo la única duda es lo que utilice EFE Mauricio Pochettino en el centro del campo un centro del campo además contención con Guantanamo Cissokho o que pueda entrar por uno de los dos Henry Winston a su nombre de mucho bastó que por lo demás Eric será el que lleve la manija del encuentro la manija del juego del conjunto Espert y arriba de elige un son para escoltar a la estrella Hurricane

Voz 0419 08:35 gracias balance y también conocemos la última hora del conjunto de Jurgen Klopp Bruno alemán qué tal cuéntanos

Voz 0301 08:40 qué tal buenos días va a ir con todo Jurgen Klopp no tiene bajas importantes más allá de la Navy Keita el centrocampista africanos eh el único lesionado y por tanto va a poder jugar Klopp con

Voz 12 08:50 el once de gala ayer entre lo eh

Voz 0301 08:53 el Liverpool se vio un clon muy confiado insisto que lo normal es que Roberto firmando que arrastraba molestias en las últimas semanas pueda ser titular junto a mandé Xala en la punta de del ataque el Liverpool tiene fecha de llegar al estadio algo anda metropolitano hacia hora y media dos horas antes de que arranque el partido a las nueve de la noche en el estadio del Atlético de Madrid

Voz 13 09:16 sí

Voz 0419 09:24 y aprovechando la gran cita del día si te parece Carlos vamos a repasar el resto de novedades deportivas que antes de la gran final en el Metropolitano viviremos a la cita en el estadio de Santo Domingo el Alcorcón Nastic el encuentro de la penúltima jornada de la Liga un dos tres que actuará como telonero antes de esta gran final ibamos también con la última hora de la operación Oikos los presuntos implicados en la trama de corrupción han quedado en libertad bajo fianzas nombres conocidos como los de eh Raúl Bravo Aranda Hugo Íñigo López han pagado sus respectivas fianzas y en este momento como decimos han sido puestos en libertad con cargos fuera del mundo del fútbol en el Giro de Italia cara paz continúa siendo el líder de la general seguido Denny Billie Jean sí que etapa decisiva La de hoy donde el equipo de Movi Star tiene que tirar fuerte siquiera atar la victoria al igual que Mikel Landa el español va cuarto en la general tendrá que apretar para conseguir su objetivo que es estar en el podio en además este fin de semana también hay cita con el motor porque tenemos el Gran Premio de Italia de Moto GP ayer comenzaron las primeras clasificaciones o continuaremos con los libres para el domingo la carrera en el circuito de Mugello sexta prueba del campeonato donde de momento Mar Márquez ex líder de la general y cerramos con el tenis donde Rafa Nadal uno de los dos españoles junto con Bautista que continúan en Roland Garros ha dicho esto sobre el partido de ayer

Voz 14 10:49 en medio ha sido fantástico dice te lo juegas mucho mejor no ha hecho practicamente todavía revuelta Mesa que almanaques irá un poquito la confianza mía personal devolver a avivarse cuando ha llegado el momento un poquito más bajo mentalmente al citar recuperaron podido las cosas que se la han pues ya el pasado hay que ser realistas también del nivel al que jugado

Voz 15 11:08 la abre las feas fuentes un con nosotros eso en él

Voz 14 11:11 muy difícil de mantener

Voz 0419 11:14 y recordamos mañana a partir de las siete comienza Carrusel deportivo con la previa de la gran final de a Partit de las nueve con todo el equipo Tottenham Liverpool aquí en la SER

Voz 1 11:23 gracias Amanda escuchan Matinal SER seguimos

Voz 16 11:25 la Champions Madrid y la Cadena SER quién puede mejorar este banquillo Cadena SER la emisora del UEFA Champions Festival Madrid diecinueve del treinta de mayo al dos de junio el centro de Madrid es una fiesta Cadena ser número uno en deportes

Voz 1 11:45 lo último de la actualidad del día nos lleva a EEUU esta madrugada un nuevo tiroteo esta vez en Virginia ha dejado trece muertos y cuatro heridos ir a Valdés buenos días

Voz 17 11:53 el ataque se ha producido un edificio municipal de la localidad de Virginia Beach donde el sospechoso ha disparado indiscriminadamente antes de ser abatido por la policía por el momento se desconoce su identidad aunque sí que se sabe que era uno de los empleados de las oficinas

Voz 18 12:08 uno en fases o fama en directo no

Voz 1321 12:12 hombre sí señor

Voz 18 12:14 es la hora dice James Cervera

Voz 17 12:16 era jefe de la Policía Local son las víctimas identificarlas y notificar lo ocurrido a sus familias también de los seres queridos de los afectados se ha acordado el gobernador del estado de Virginia les ha mostrado su apoyo ya ha reconocido la labor llevada a cabo por los servicios de emergencias que han evitado ha dicho una catástrofe de mayores dimensiones

Voz 1 12:34 gracias irano dejamos Estados Unidos porque Donald Trump ha vuelto a avivar la guerra comercial la última víctima es India la que el miércoles que viene va a retirar el del programa de trato preferencial que permite una cantidad de importaciones anuales libre de aranceles el mismo día entrarán en vigor las nuevas tasas que Trump anunció este viernes contra México si el Gobierno de López Obrador no frenarán la llegada de inmigrantes a la frontera Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 12:57 buenos días el secretario de Estado Mike Pompeo va a recibir el próximo miércoles a su homólogo mexicano Marcelo Ebrard para intentar llegar a un acuerdo que evite la guerra comercial cinco días antes de que entren en vigor los primeros aranceles con los que amenaza Donald Trump miembros del Ejecutivo como El secretario del Tesoro o el representante de Comercio han criticado en privado esta medida que presentó la Casa Blanca el jueves por la noche

Voz 19 13:20 ante la repentina se decida ir ahora

Voz 1510 13:24 congresistas y senadores del Partido Republicano también están en contra como Chuck Grassley el presidente del comité de finanzas del Senado que asegura que la política comercial y la seguridad fronteriza son temas diferentes dice que Trump está haciendo un mal uso de su autoridad como presidente imponiendo unos aranceles contrarios a la voluntad mayoritaria del Congreso que puede poner en peligro Además el nuevo acuerdo de libre comercio para Norteamérica que tiene que ser ratificado las principales patronales estadounidenses advierten de que los gravámenes tendrán consecuencias devastadoras para los fabricantes estadounidenses y la Cámara de Comercio amenaza con llevar a la administración Trump a los tribunales si pone en marcha la subida de impuestos el presidente trampa ha vuelto a culpar vía Twitter a los demócratas de la emergencia nacional que se vive en la frontera según él al no haber autorizado en el Congreso ni un solo dólar para construir el muro con México

Voz 1 14:14 los aranceles anunciados por trampa han sacudido los mercados internacionales Wall Street cerró anoche con una caída del uno coma cuatro por ciento después de una jornada que dejó tocadas bolsas y empresas de todo el mundo también españolas Almudena López sino

Voz 1275 14:27 la empresa más perjudicada ha sido Cie Automotive que ha perdido un cuatro coma cuatro por ciento de los bancos que operan en México el más afectado todo el BBVA que se ha dejado un cuatro por ciento son las consecuencias de la nueva ofensiva comercial de Estados Unidos que han llegado a Repsol cediendo un cero coma ocho por ciento afectada además por la caída en el precio del petróleo en cuanto al IBEX35 ha caído un uno coma seis por ciento salvando por la mínima la barrera de los nueve mil puntos ha perdido más que la media europea que se ha dejado un uno coma uno por ciento esta caída es la segunda mayor del año y en esta semana el selectivo español se ha dejado un uno coma ochenta y seis por ciento

Voz 1 15:04 en Italia la polémica respuesta del Gobierno de Renzi a la advertencia de la Unión Europea sobre su déficit presupuestario el Ejecutivo anunció recortes sociales pero después del enfrentamiento que provocaron dentro del Ejecutivo lusa eliminado de la versión final de los presupuestos que ha enviado a Bruselas corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 15:21 el embrollo de la respuesta al requerimiento de la Unión Europea ha dejado atónitos a unos italianos y al borde de la hilaridad a otros a primera hora de la tarde de ayer viernes el Gobierno italiano tenía previsto comunicar a Bruselas recortes sociales y en jubilaciones anticipadas para situar el déficit del Estado en la normas requerida por los comisarios europeos dos horas después se desmentía tres horas más tarde en la carta de explicaciones donde decía digo estaba escrito día

Voz 20 15:49 ingesta AMISOM cobra del descorche de la campaña electoral que va mal

Voz 0946 15:54 en estos días amianto todavía es de la campaña electoral que debe sanear se ha comentado el primer ministro Conthe pero el lunes aclara tenemos la situación añadido hablar a los italianos sus palabras se deduce que el jefe del Gobierno italiano podría dirigir un mensaje a la nación en Luna es por la noche hostigado por las desavenencias internas por la derecha y la izquierda en la oposición

Voz 4 16:22 te llamo no nos dure era

Voz 0946 16:26 hemos que este Gobierno no durará mucho ha afirmado Berlusconi líder de Forza Italia que pronto habrá nuevas elecciones

Voz 4 16:33 estuvo de elección y el única solución que que

Voz 0946 16:38 nica solución es que este Gobierno vaya a casa cuanto antes según el secretario del Partido Democrático Chingate Betty y que surja un proyecto para levantar este país la de Roma es un compendio de promesas a la Unión Europea basadas en los buenos resultados económicos a corto plazo que espera que augura el Ejecutivo de los populistas cinco estrellas la derechista Liga

Voz 1 17:03 así hemos llegado a las siete diecisiete seis diecisiete en Canal

Voz 2 17:06 sí

Voz 1 17:08 en nuestro país sigue el debate sobre la investidura de Pedro Sánchez y la formación del nuevo Gobierno Pablo Iglesias insiste en un Ejecutivo de coalición progresista y critica el acercamiento del PSOE y Ciudadanos nuevo ofrecimiento del líder de Podemos que hizo ayer en una reunión de empresarios en Sitges Radio Barcelona Albert Pla el líder de Unidas Podemos considera que los españoles han dejado muy claro en las urnas que quieren un gobierno progresista y que además el último CIS avala que un pacto entre PSOE y Podemos es la opción preferida Iglesias ha insistido hasta dos veces que quiere formar parte del Ejecutivo

Voz 21 17:39 el gran reto que nuestra economía debe acometer es profundo y de largo recorrido y a nuestro juicio exige un Gobierno de coalición estable y coherente sostenido por una base parlamentaria sólida y a su vez coherente pero

Voz 1 17:52 deseas al mismo tiempo ha presionado al PSOE para que cumpla lo prometido en campaña

Voz 21 17:56 aquí viene una crítica afectuosa a nuestros socios del Partido Socialista que parece que han tardado poco en proponer una suerte de acuerdos de gobierno a Ciudadanos pero hay que ser coherentes con los programas

Voz 1 18:08 algunas de las reformas que quiere sacar adelante podemos y acaba entrando en el Gobierno son por ejemplo la reducción de la jornada laboral a treinta y cuatro horas la bajada del IVA en los productos de higiene femenina y la reducción del impuesto de sociedades para pequeñas empresas el Gobierno de Sánchez rechaza la coalición que propone Iglesias eso sí el Ejecutivo dice que está dispuesto a incorporar a personas independientes Hess designadas por Podemos Inma Carretero

Voz 0806 18:32 el Gobierno en funciones no contempla un fracaso de la investidura de Pedro Sánchez

Voz 1321 18:37 lo considera haríamos lamentable que se instalara la opinión de otras elecciones

Voz 0806 18:43 para evitar estas elecciones cuentan con un acuerdo con Unidas Podemos a quiénes la portavoz Isabel Cela ha calificado como los acompañantes preferentes del PSOE

Voz 1321 18:53 no prevemos no poder trabajar con Unidas Podemos Si bien lamentablemente no se suma no se llega a la mayoría

Voz 0806 19:02 así que como PSOE y Podemos no suman mayoría absoluta la portavoz ha descartado un gobierno de coalición con los mismos argumentos que José Luis Ábalos pero

Voz 1321 19:11 tampoco descarta personas que pudieran ser designadas por otras fuerzas políticas en este caso creo que no podemos

Voz 0806 19:20 así que podemos podría designar independientes para un gobierno del PSOE que mantendría el diálogo abierto según la portavoz con todo el hemiciclo

Voz 1 19:28 negociaciones también en el bloque de la derecha sobre los gobiernos en ayuntamientos y comunidades ciudadanos rebaja sus reticencias con Vox y acepta ahora hablar con la formación de ultraderecha aunque sólo para comunicarle los pactos que llegue con el Partido Popular Óscar García el té

Voz 1645 19:42 bueno se prepara ya para abordar las primeras negociaciones formales de hecho PP y Ciudadanos han concertado ya una primera cita la próxima semana ciudadanos sin embargo ha decidido que de momento no celebrará ningún encuentro con el PSOE sobrevoló los naranjas aceptan hablar con este partido aunque sólo para informarle de los acuerdos a los que llegue con el PP José Manuel Villegas no va a haber negociación en la negociación este varapalo

Voz 22 20:03 lucir con con de forma preferente como digo con el Partido Popular

Voz 1 20:09 luego si formamos de Bon Pastor Andalucía

Voz 22 20:11 hay que informar a los demás partidos que acuerdo hemos llegado con el Partido Popular allí donde podamos llegar a algún acuerdo me el Partido Popular y eso se produce pues su enviándole el acuerdo por email o sentarnos

Voz 8 20:22 a explicárselo pues no sé cuál será las que

Voz 1645 20:25 Luz mientras tanto Vox que hace unos días pidió estar en gobiernos ahora afloja la tensión reconoce que no en todos los ejecutivos va a poder estar Iván Espinosa de los Monteros portavoz en el Congreso

Voz 23 20:35 insisto que la auténtica línea roja es sentarnos a hablar y negociar y ver en qué sitios y en qué sitios no donde tiene sentido donde lo tiene menos como digo son de capitales vamos a pretender forma parte dos veinte ayuntamientos

Voz 1645 20:46 por su parte la dirección del PP trata de quitar importancia a las peticiones de Vox y las fuentes consultadas por la SER insisten en que el modelo de negociación será el andaluz

Voz 1 20:55 cierto que a las diez de la mañana la junta electoral va a comenzar en Zaragoza el recuento de los votos de ochocientas mesas electorales después de los errores detectados en el volcado de información de los comicios ayer la revisión de las actas dejó a Vox sin su único concejal en León es el odio al Partido Socialista que podrá a ver si consigue el apoyo de Unidas Podemos de Unión del Pueblo Leonés fuera de la crónica política este viernes ha comenzado en Madrid un macrojuicio contra de Liverpool la empresa se sienta en el banquillo acusada de contratar como falsos autónomos a medio millar de repartidores informa Toni da Cunha

Voz 1275 21:26 en el juicio han destacado la precaria situación que dicen viven cada día en sus trabajos los Riders como Martino

Voz 24 21:32 la al final una esclavitud

Voz 1 21:35 más que nada este proceso decide la situación

Voz 1275 21:38 el laboral de estos trabajadores que los sindicatos definen como falsos autónomos en la actualidad Gonzalo Pino de UGT

Voz 1 21:44 seguramente empezaremos nada derribar

Voz 25 21:47 el muro de precariedad este muro de

Voz 1 21:50 trabajo e indigno desde

Voz 1275 21:52 el Liverpool aseguran que esta situación de autónomos les aporta una flexibilidad que les permite aseguran trabajar para otras empresas

Voz 21 21:59 lógicamente Schiele reclasificar como empleados perderían estés beneficia

Voz 1275 22:04 el juicio queda listo para sentencia su resultado marcará un precedente en otros juicios pendientes contra empresas del sector

Voz 1 22:10 por como Uber o globos y en Catalunya un juez ha condenado a un youtuber a indemnizar con veinte mil euros a una persona sin hogar a la que había ridiculizado dándole galletas rellenas de pasta de dientes además no podrá subir vídeos a la plataforma durante cinco años Radio Barcelona han Pussy

Voz 0196 22:25 la juez ordena en esta sentencia que este youtuber llamado Arrese no pueda acceder a esta red social durante cinco años es una especie de orden de alejamiento del escenario del delito porque tendrá bloqueado el acceso al canal desde donde colgaban los vídeos en que humillaba este mendigo ofreciéndole galletas rellenas de pasta de dientes lo planteaba como un rey Eto'o con el que ganó dos mil euros según la investigación que en su día hizo la Guardia Urbana de Barcelona ha sido condenado también a quince meses de prisión por un delito contra la integridad moral pero no entrará entre rejas porque no tiene antecedentes también deberá pagar veinte mil euros por daños morales a la víctima un hombre rumano que duerme en la calle sufrió una indigestión por culpa del consumo de estas galletas con pasta de dientes

Voz 1 23:08 atención a este entretenimiento que se ha puesto de moda entre los adolescentes la policía y los especialistas alertan sobre el peligro del conocido como juego de la muerte Un juego que consiste en estrangular a alguien hasta que pierde el conocimiento informa Adela Molina

Voz 0011 23:21 la niña de doce años que tuvo que ser hospitalizada en Madrid tras realizar este macabro juego ya está en casa no ha sufrido secuelas afortunadamente aunque los médicos alertan del grave riesgo que supone una práctica que acaba por provocar que no llegue oxígeno suficiente al cerebro Alberto López es médico de familia

Voz 26 23:36 sí es de lo está varios minutos sin sin sin sangre pues deja zonas

Voz 1 23:42 de necrosis infarto etc

Voz 26 23:44 la Fiscalía de Menores de Granada donde se conocieron

Voz 0011 23:47 el caso ya está estudiando las imágenes grabadas por los alumnos de un instituto subidas a las redes sociales el psicopedagogos Pedro Santamaría Pozo cree que hay que exigir límites a lo que se puede ver exhibir en Internet para proteger a los menores

Voz 27 23:59 porque las instituciones y las organizaciones que tienen que ser responsables de estas plataformas no toman cartas en el asunto de una vez ante un medio en donde

Voz 0011 24:10 según la policía de Granada y también la de Madrid van a incorporar advertencias contra este juego en su lucha

Voz 1275 24:15 las en los colegios buenas noticias para la lucha contra el

Voz 1 24:18 hacer de próstata el más común entre hombres los investigadores han dado con una familia de fármacos de última generación que reduce un treinta por ciento la mortalidad para todos los enfermos con metástasis el medicamentos ha presentado en la reunión anual de la Sociedad American Americana de Oncología que se celebra en Chicago allí está a Laura Marcos buenos días

Voz 28 24:36 qué tal buenos días si veintitrés países entre ellos España han participado en este ensayo Titán que ha logrado reducir un treinta y tres por ciento la mortalidad de uno de cada cinco hombres con el cáncer más común el de próstata son los que tienen peor pronóstico metástasis o aquellos en los que la enfermedad sigue avanzando otras la castración David Olmos es investigador del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y Álvaro Juárez

Voz 1510 25:00 autor de este informe que se ha presentado aquí en Chicago

Voz 29 25:02 con más opciones de tratar a estos pacientes mucho son fármacos en fase más avanzada llevándolo ante la enfermedad se ha demostrado que él

Voz 30 25:11 en se hace mayor la calidad de vida durante ocho años de metástasis se preserva en pacientes que PC son asintomática

Voz 28 25:19 por suerte en España el cribado funciona y en los tumores más pequeños en hombres de más edad no intervenir es muchas veces la mejor opción de los cinco mil cánceres de próstata que detectan cada año en nuestro país apenas un cinco por ciento llegan a la consulta ya con metástasis y el resto se cura en más del noventa por ciento de los casos

Voz 1 25:37 todavía sobre salud en Cataluña la Generalitat ha anunciado que va a endurecer la ley antitabaco va a prohibir fumar dentro de los coches y también en recintos deportivos o cerca de hospitales y colegios Barcelona Emma Miguel

Voz 0011 25:48 la Generalitat prepara una ley que de entrada equiparará el tabaco convencional a los cigarrillos electrónicos que prohibirá fumar en los campos de fútbol instalaciones deportivas en general en las paradas de autobús dentro del coche esta ley que prevén tener lista dentro de un año también amplía a cinco metros la distancia para poder fumar delante de un hospital una escuela o cualquier edificio de la administración además este otoño la Consejería de Sanidad ya ha anunciado que pondrá en marcha una campaña para comprobar el cumplimiento de la actual ley en las terrazas semi cerradas de los bares porque les consta que muchos la incumplen

Voz 5 26:27 buenos días el número premiado en el sorteo del Cuponazo celebrado ayer ha sido ochenta y dos mil ochocientos cuarenta series quince este número ha obtenido un premio de nueve millones de euros quince millones si se ha jugado al Cuponazo XXL puedes consultar el resto de los números premiados en juegos once punto es hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldo lanzó del fin de semana disfruta del día que recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 1 27:05 bueno del que debe ser yo hoy nos despedimos con la música de Rosalía

Voz 2 27:15 vida

Voz 1 27:19 durante ese sube esta noche al escenario del Primavera Sound en Barcelona allí presentará su último Single Haut Couture Nos vamos tienen un nuevo resumen informativo dentro de media hora en A vivir que son dos días con Javier del Pino hasta entonces se quedan con el cine en la SER que pase en un feliz sábado gracias

Voz 2 27:48 claro

Voz 31 28:00 cadena SER giros sociales en Twitter arroba la guión bajo quien Face

Voz 1510 28:06 la Cadena SER

Voz 32 28:09 esta mañana mete

Voz 1 28:12 experta tú hubo uno

Voz 25 28:15 Abi ir a vivir a vivir de ver esta

Voz 33 28:22 lleva una eh pero

Voz 5 28:29 vive a

Voz 25 28:30 a ver a debe

Voz 33 28:33 no lo bien como la faena

Voz 1 28:38 no

Voz 6 28:40 no

Voz 34 28:41 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino los sábados

Voz 5 28:48 a una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en tonos odio aquí lo sabe no lo sé no saben lo que hacen no sólo los alguien lo sabe público nada días apenas

Voz 16 29:02 con Berto Romero y Andreu Buenafuente el programa el que

Voz 5 29:05 se puede pasar de genitales masculinos todo recuerdo que a unos niños a

Voz 10 29:15 el foto una aquí tal queridos hollín Kardashian Mi nombre es James Barrie son el fotógrafo de National Geographic en recorriendo los rincones más salvajes del planeta Troy Davis citado las tribus más hechos Filadelfi pudo asegurar que por culpa de la globalización hay una cosa que se repite en todos los estados lugar que todos escuchan carrusel de solía olía a su a Giles que se peinaban como Iturralde González Sergio Ramos una vena de verdad Piti

Voz 8 29:48 Agustín chivo los deportivo la ruta del gol