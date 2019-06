Matinal SER (02/06/2019)

Voz 1 00:00 las siete de la mañana las seis en Canarias qué tal buenos días la final de la Champions League pasó anoche por Madrid de Hong campeón

Voz 3 00:19 que sueños de Dovi al Real Madrid días después deja de ser campeón de Europa paleto para el relevo del Liverpool de Jurgen Klopp el equipo que precisamente perdiera que año que todos los nubarrones no voy feliz lo del Liverpool que el pelo verde metropolitano Dorado ya puso el conjunto red Halo dos mil que les guió desde limites tacha

Voz 0882 00:49 Victoria de Liverpool que se lleva su sexta Copa

Voz 1 00:52 Europa ante un Tottenham que pagó el precio de ser el novato en la final en el Wanda Metropolitano dos goles a cero en un partido en el que los reds fueron por delante desde el minuto uno Uxue Caballero buenos días

Voz 1509 01:02 qué tal buenos días Madrid se tiñó de rojo tan sólo con veinticinco segundos en juego el Balón de maní pegó en el brazo de Sissoko es conmina señaló el punto de penalti Salah adelantó al Liverpool y abrió el marcador en la segunda mitad lo intentó el Tottenham pero apareció en el minuto ochenta y siete para poner el definitivo cero dos escuchamos al técnico Jürgen Klopp en sala de prensa que se mostró muy feliz

Voz 4 01:22 a mi hija a pie estoy muy feliz de estar aquí estoy muy feliz aparte de por mí por el mucha gente no sin comer

Voz 1509 01:31 el Liverpool vuelve a levantarla Orejuela quince años después lo hizo anoche en el Wanda Metropolitano y se coloca con seis copas de Europa

con el final del partido comenzaron las celebraciones miles de hinchas británicos volvieron a invadir una noche más las calles del centro de la capital sin dejar incidentes graves ahora les queda la vuelta en el aeropuerto de Barajas hoy se espera el día con mayor número de despegues de su historia este domingo dos de junio amanece con más noticias la repasamos con Sara selva buenos días

Voz 1509 01:58 qué tal buenos días esta tarde a partir de las cuatro abre la capaz

Voz 1510 02:01 ya ardiente del futbolista sevillano José Antonio Reyes que murió ayer en un accidente de tráfico por el larguero han pasado varias personalidades del deporte como Joaquín Caparrós el entrenador del Sevilla

Voz 4 02:11 sí

Voz 0956 02:12 estando como música muy grande por una persona muy grande

Voz 1510 02:16 además la Federación Española de Fútbol ha decidido aplazar todos los partidos de Segunda que estaban previstos para hoy

Voz 1541 02:21 Sánchez evita pronunciarse sobre la crisis política en Cataluña ante empresarios catalanes

Voz 1510 02:25 la limitado a decir que no hay que levantar falsos muros

Voz 1722 02:28 España en definitiva es una democracia consolidada que has sabido descentralizar sí que ha sabido compartir soberanía que ha comprendido que vivimos en un mundo en el cual lo que no podemos hacer es levantar falsos muros o fronteras en un mundo cada vez más globalizado

Voz 1510 02:43 ha clausurado el Círculo de Economía en Sitges ya ha centrado su discurso en medidas económicas defendiendo por ejemplo la necesidad de redactar un nuevo Estatuto de los Trabajadores para adaptar la realidad dice al siglo XXI

Voz 1 02:53 sin a carga contra Estados Unidos dice el gobierno chino

Voz 1510 02:56 principal obstáculo para avanzar en las negociaciones sobre la guerra comercial está siendo Washington que cada vez pide más en un documento que han publicado hoy acusan además de recurrir a la intimidación ya la coerción aun así insisten en que siguen dispuestos a trabajar para encontrar una solución

Voz 1 03:10 Se abre la posibilidad de que pacientes con cáncer de pulmón avanzado sobrevivan más de cinco años

Voz 1510 03:14 lo ha revelado un nuevo ensayo clínico ahora los pronósticos de estos enfermos son muy malos de apenas unos meses de vida pero este estudio habla de años en torno al veinte por ciento de los que han participado han sobrevivido más de cinco años con un tratamiento de inmunoterapia

Voz 5 03:27 la supervivencia a los cinco años era desde luego margina al y siempre inferior al cinco por ciento

Voz 1510 03:33 el estudio abre la puerta a la crónica de la enfermedad

gracias Sara completamos la portada echando un vistazo al mapa del tiempo Sergio Soto buenos días buenos días Bingo de temperaturas veraniegas sol en todo el país salvo en el noroeste donde entra hoy un frente atlántico que dejará algunas lluvias en Galicia hay puntos del Cantábrico sólo aquí en buena parte del norte caen las temperaturas este domingo no así en Logroño por ejemplo donde las máximas volverán a alcanzar los treinta y cuatro grados y calor también en el sur XXXVIII en Córdoba o Castilla La Mancha XXXVII de máxima en Toledo temperaturas más moderadas en la costa mediterránea por fuertes vientos en Canarias nubes en el norte de las islas de mayor relieve en Tenerife La Palma

Voz 4 04:41 bueno Cadena Ser la llegada de casi sesenta

Voz 1 04:43 el hinchas británicos a Madrid con motivo de la final de la Champions ha llevado al aeropuerto de Barajas a registrar cifras insólitas con más de mil setecientos despegues y doscientas cuarenta mil plazas hoy se batirá el récord histórico de operaciones y pasajeros programados en un solo día una jornada de mucho movimiento por la que se ha reforzado el personal y la seguridad en el aeropuerto Judith Arroyo buenos días

Voz 8 05:03 buenos días pues sin ningún incidente pero con fuertes medidas de seguridad han comenzado a llegar esta madrugada a los aficionados del Liverpool del Tottenham hasta terminal T T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas la mayoría lo hacía sin facturar ya en dirección a la puerta de embarque algunos seguían celebrando la victoria

Voz 2 05:25 allá ellos metiese en el mago del Rey eran los apelativos más escuchados sobre el entrenador del Liverpool Giuseppe Klopp

Voz 8 05:32 y mientras entre los aficionados del Tottenham algunas caras largas

Voz 1722 05:37 P P minas en el poder hacer una dolor

Voz 8 05:43 esa experiencia nos decían pero se sienten orgullosos del esfuerzo del equipo de la final alcanzada

Voz 1 05:49 gracias Judith las aficiones deja en Madrid después de tres días llenando el centro de la ciudad donde se habían instalado las zonas de entretenimiento miles de personas llevaron anoche en la fiesta del estadio a las calles y la buena noticia es que no se han registrado incidentes importantes con los hinchas británicos ha estado iban Álvarez

Voz 2 06:07 sí

Voz 1038 06:10 la noche que ha sido muy larga para los ganadores recordamos cien mil aficionados ingleses durante el fin de semana en Madrid muchos de ellos se han pasado la madrugada festejando y eso que el día el sábado había comenzado muy pronto a las diez de la mañana con la apertura de puertas en las la del Liverpool en la plaza de Felipe II Illa del Tottenham en con son los derrotados los aficionados espero que algunos de ellos ya se han marchado esta misma noche para la capital de Inglaterra para Londres otros continúan en España ya hay que destacar el comportamiento de vencedores y vencidos aficionados del Liverpool el Tottenham que han tenido un comportamiento ejemplar antes durante el partido y también en la celebración después de la final de la Champions

Voz 10 07:00 vamos con lo estrictamente deportivo de la final Uxue hola de nuevo

Voz 1509 07:03 hola qué tal buenos días en Liverpool consigue sus estaba Champion

Voz 10 07:05 si el Tottenham se queda a las puertas en la primera final de su historia

Voz 1509 07:08 el equipo de Claude venció al Tottenham en el Wanda Metropolitano y se proclama campeón de la Champions dos mil dieciocho dos mil diecinueve anotó sala de penalti al inicio del partido Yuri puso el cero dos definitivo en el ochenta y siete El Liverpool vuelve a levantar la Orejuela quince años después y se coloca con seis copas de Europa Jürgen Klopp acaba con su mala racha en el Wanda Metropolitano los Red golpearon primero el Tottenham lo intentó hasta el final pero el gol y terminó con toda

Voz 1628 07:35 Esperanza para los de Pochettino así sonó el estadio de la final el Wanda Metropolitano con el You Will Never Walk Alone y la otra cara de la moneda escuchamos al entrenador del Tottenham Mauricio Pochettino al finalizar el encuentro

Voz 0844 08:05 en una final se se gana no se no se analiza después da lo mismo que que hayamos dicho mérito no mérito eh hay un justo ganador porque marcaron dos goles Si nosotros pues tendremos que que han avisado del por qué pero tampoco ahora realizar tampoco demasiado porque la jugada la las finales se quejó de que si no hubiéramos tirado más tiro que que hemos tenido mala posición que la segunda parte hemos ido al final no hemos podido marcar

Voz 1509 08:36 pero no todo es la final de la Champions Carlos el día de ayer también nos dejó una mala noticia la muerte del futbolista José Antonio Reyes en el accidente de tráfico en la provincia de Sevilla en la capilla ardiente será instalada esta tarde en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y posteriormente por la noche en el Ayuntamiento de Utrera su localidad natal muchas han sido las reacciones del mundo del fútbol que han mostrado sus condolencias escuchamos a Caparrós que habló del futbolista en Carrusel

Voz 0956 09:01 sólo un día muy estrecho así es sean los fallos pública muy grande por una persona muy grande bueno pues un futbolista que que que que que chiquillo con nosotros que bueno que ha ayudado al Sevilla crecer no Jacob título sino que ayudó con con su traspaso para observar al Arsenal donde el Sevilla estaban puse una situación económica complicada ayer en diciembre pues partía hay un antes y un después

Voz 1509 09:30 y hoy la segunda división nos deja un encuentro Las Palmas Almería el otro jugado ayer Alcorcón cero Nástic uno el resto de partidos de la jornada cuarenta y uno en los que hay algo en juego se aplazan al martes a las nueve por el fallecimiento de José Antonio Reyes lo que se juega hoy también son la vuelta de los partidos de playoff de ascenso a Segunda División en Moto GP ayer Marc Márquez consiguió la pole en el circuito de Mugello el de Cervera se agarra a la primera posición seguido de un gran Fabio cuarta Haro que ha sido segundo y completando la primera fila Danilo Petrus y así que el Gran Premio de Italia abrirá con Marc Márquez desde la poli también como líder de la general la citan a las dos de la tarde en el Giro de Italia afrontamos la última etapa donde capaz continúa siendo líder de la general está muy cerca de conquistar su primer Giro aunque sin perder de vista a Nibali ya Mikel Landa que están muy cerca del ecuatoriano en Roland Garros Nadal es el único español tras la eliminación de ayer de Bautista el mallorquín saltará a la pista este mediodía a las dos y media para medirse ante Juan Ignacio Londro además recordamos que en baloncesto hoy comienza la tercera jornada de los off a las doce y media técnico esta Zaragoza quiero el vez Baskonia cuatro y media Unicaja Valencia Basket para las siete el encuentro entre Divina Seguros Joventut Barça Lassa para las nueve y media Baksi Manresa Real Madrid se lo contamos todo a partir de las siete de la tarde

pese al Deportivo gracias a escuchan Matinal SER seguimos

Voz 7 10:56 este domingo otro carrusel de los de toda la

Voz 11 10:59 mira desde las siete una hora menos en Canarias toda la jornada de Segunda División Las Palmas Almería Mallorca Granada Albacete Málaga Extremadura Elche Deportivo Lugo Tenerife viendo Rayo Majadahonda realizar

Voz 12 11:14 la Numancia Deportivo de Dani Garrido Cadena SER

Voz 1 11:25 hora del fútbol coincidiendo con el aniversario de la moción de censura que le permitió llegar a la Moncloa Pedro Sánchez Cerro este sábado las jornadas empresariales del Círculo de Economía en Sitges el presidente del Gobierno en funciones evitó hablar del proceso independentista respondió a la apuesta que hizo

Voz 1541 11:39 Pablo Iglesias en el mismo foro a favor de derogar la

Voz 1 11:42 la reforma laboral Radio Barcelona Paul rumbo

Voz 13 11:45 mensaje de Sánchez a Podemos ante el empresariado catalán y con el argumento de que es mejor anticiparse que lamentar el presidente en funciones plantea la redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores

Voz 1722 11:54 es el momento de acomodar las normas a la realidad cambiante para influir precisamente en esa realidad cambiante por tanto es importante mostrar inciativa por ejemplo a la hora de abordar la redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI

Voz 13 12:08 lo demás Sánchez les ha pedido a los empresarios su complicidad en el ámbito de la transición ecológica y ha afirmado que si toca los impuestos será para generar crecimiento que después pueda redistribuir en su discurso ha pasado de puntillas por el conflicto catalán no ha respondido a la propuesta del vicepresidente aragonés devolver al diálogo y ha defendido España como un Estado de centralita

Voz 1 12:27 dado las negociaciones o conversaciones para la formación de nuevos gobiernos municipales y autonómicos sigue marcada ahora por la posibilidad de que Ciudadanos se decante por pactos que excluyan a Vox ayer se repitieron los mensajes de unos y otros especialmente por la alcaldía de Barcelona Sara selva hola de nuevo

Voz 1510 12:43 hola qué tal sigue el intercambio de declaraciones sobre los posibles pactos en los ayuntamientos en Barcelona al candidato socialista Jaume Collboni dice que con el único grupo con el que va a sentarse a hablar y a negociar es con el de la alcaldesa Ada Colau

Voz 14 12:55 han votado mayoritariamente no independentistas más bien

Voz 1 13:00 Jones dice Collboni que los barceloneses han vota

Voz 1510 13:02 dado en mayoría opciones no independentistas así que no entiende por qué el alcalde tiene que ser el candidato de Esquerra Collboni además ha agradecido la generosidad dice de Manuel Valls que se ofreció a dar sus votos para que Colau pueda ser investida en Ciudadanos sin embargo rechazan esa postura de Valls de hecho la portavoz de la formación naranja en el Parlament Lorena

Voz 1509 13:20 a Roldán dice que sólo están dispuestos a un acuerdo con los

Voz 1510 13:22 aristas para que no haya en Barcelona

Voz 15 13:25 un alcalde separatista un alcalde populista íbamos a intentar esa alternativa de gobierno con con condiciones si las condiciones no pueden ser otras que la de la defensa de la Unión y la igualdad de todos los ciudadanos

Voz 1510 13:37 bueno pues eso en Barcelona en Madrid la alcaldesa Manuela Carmena ha instado a Ciudadanos a seguir precisamente el ejemplo de Valls para evitar que la extrema derecha entre en el Gobierno municipal

Voz 0818 13:47 tiene que haber una actitud de responsabilidad de quienes realmente entiendan que es mejor que no llega a la extrema derecha a nuestras instituciones y que deben actuar en consecuencia creo que en Barcelona el señor Balza dado el ejemplo el ejemplos con seis votos a favor de la lista mayoritaria

Voz 1510 14:03 en el PP

Voz 16 14:04 Nuestra postura va a ser siempre coherente siempre pacta

Voz 1 14:08 con aquellos con los que compartimos una raíz común

Voz 1510 14:10 Teodoro García Egea insiste en su intención de pactar con Ciudadanos iba

Voz 1 14:14 más cosas el Rey Juan Carlos pone hoy fin a su actividad pública asistiendo a una corrida de toros en Aranjuez en Madrid cinco años después de abdicar en su hijo Felipe VI y la Reina Letizia presidieron ayer el desfile de las Fuerzas Armadas un desfile al que asistieron por primera vez los familiares de los militares muertos en misiones en el exterior incluidos los del Yak cuarenta y dos Radio Sevilla Mercedes Díaz Lorre

Voz 1541 14:35 es llegaron en coche a las doce puntuales al Paseo Colón donde los esperaban la ministra de Defensa Margarita Robles el jefe del Estado Mayor de la Defensa Fernando Alejandre el presidente de la Junta el alcalde de Sevilla y toda la cúpula militar todos en la tribuna situada frente a la plaza de toros de Sevilla el calor ha hecho que se vean muchos abanicos entre el público además de sombreros y por supuesto banderas de España hay paraguas con los colores correspondientes después del izado de la bandera ha tenido lugar un homenaje especial a los ciento ochenta y seis españoles fallecidos en misiones en el exterior sus familias han sido invitadas por primera vez a participar en esta fiesta militar tras es el homenaje la Patrulla Águila ha hecho una pasada sobre la tribuna dejando una estela con los colores de la bandera con lo que ha comenzado el desfile aéreo terrestre Carlos Toscano es el subdelegado del Gobierno en Sevilla

Voz 17 15:23 la verdad que el público sevillano ha respondido como tiene acostumbrado y todo ha ido

Voz 8 15:26 perfectamente un gran éxito Elía

Voz 1541 15:29 de las Fuerzas Armadas celebra este año la labor que los militares y los guardias civiles realizan por el mundo en misiones de la OTAN la ONU la Unión Europea

Voz 1 15:37 cambiamos de asunto esta semana el Banco de España ha presentado un polémico informe anual polémico porque pide a los ciudadanos que ahorren más precisamente cuando sus ingresos han bajado en la SER hemos querido hacer una radiografía del gasto de los españoles que nos explica Irene Dorta

Voz 18 15:51 la son miles están siendo demasiado optimistas dice el Banco de España deberían ahorrar de cada cien euros de ingresos los españoles ahorran cuatro coma nueve la tasa más baja jamás registrada pero es realmente una cuestión de consumo o es un problema de ingresos

Voz 0956 16:07 bueno el problema desde mi punto de vista

Voz 19 16:09 central es un problema de ingresos estamos con niveles salariales relativamente bajo

Voz 18 16:16 el catedrático de economía Carles Manera lo tiene claro el salario medio de España es de mil doscientos euros y con eso hay que afrontar muchos gastos Bibiana por metro cuadrado la renta media se ha situado en el primer trimestre de este año en los diez coma siete euros mensuales es decir por una casa de ochenta metros cuadrados una familia pagaría unos ochocientos euros gigas Nos somos uno de los países europeos con la luz más caras cincuenta y seis euros de media XXXV es lo que pagamos por Erika la gesta la compra puede variar entre los cuatrocientos y los cuatrocientos treinta y cinco euros al mes de media así que haciendo cálculos resulta que muchos asalariados ni siquiera llegan a fin de mes techo un treinta y siete coma tres por ciento de los hogares reconoce no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos y un treinta y cuatro coma cuatro no se puede permitir de vacaciones y con estas cifras en la calculadora muchas familias se preguntan cómo van a ser para cumplir con la petición del Banco de España

Voz 1 17:23 más noticias de este domingo la policía recuperó anoche el cuerpo sin vida del hombre desaparecido ayer cuando se bañaba en el río Jarama a su paso por Aranjuez en Madrid y en Zaragoza en apenas una hora a las ocho y media se retoma la búsqueda de los dos pescadores alemanes que desaparecieran cuando dos barcas chocaron en el embalse de Mequinenza Radio Zaragoza Esther Orera

Voz 20 17:41 María civil bomberos de la Diputación de Zaragoza en la capital aragonesa no han encontrado ninguna evidencia del paradero de estas dos personas desaparecidas el accidente hipótesis con la que trabaja la Guardia Civil se produjo en la tarde del viernes al chocar frontalmente la embarcación de recreo en la que se desplazaban contra otra ocupada por tres personas de nacionalidades eslovaca checa una de ellas resultó herida leve la barca de los dos pescadores alemanes Quirós

Voz 1509 18:05 rápidamente sobre sí misma se hundió en las aguas

Voz 20 18:07 el embalse la zona estabilizada para facilitar

Voz 21 18:10 por el trabajo de los buceadores

Voz 1 18:13 esta mañana se incorporarán los helicópteros a los trabajos de extinción del incendio forestal declarado este sábado en Beas en Huelva un centenar de efectivos han estado toda la madrugada luchando contra el fuego que se ha extendido al municipio vecino de Trigueros y otro incendio en este caso en una residencia de ancianos de Benicàssim obligó ayer a desalojar a más de cincuenta personas Radio Castellón María

Voz 22 18:32 Molina el incendio dejado cinco heridos un hombre con quemaduras y cuatro ancianos entre ochenta y siete y noventa años intoxicados por inhalación de humo efectivos de la Guardia Civil y Policía Judicial especialistas en incendios se han hecho cargo de las investigaciones para esclarecer las posibles causas del incendio entre las cuales está un cortocircuito eléctrico Veintisiete ancianos pasará los próximos días en casas de familiares y un centro de la Conselleria de inclusión hasta condición en la residencia

Voz 1 19:00 más sucesos en Andalucía la Guardia Civil ha desmantelado varias organizaciones dedicadas al tráfico de menores ser Málaga Ignacio San Martín

Voz 23 19:07 hay dieciséis detenidos las organizaciones desarticuladas inducción a los menores a viajar desde Marruecos embarcados en pateras y lanchas neumáticas que era enfrentadas por los cabecillas de la red y sin seguridad también les convencían para que se ocultara en autobuses camiones y cuando alcanzaba en la península se ponían en contacto con los menores con sus familiares pactaban un precio entre seiscientos y ochocientos euros por trasladarles a provincias como Barcelona Bilbao o Valencia mientras se producía el pago eran retenidos en viviendas de la organización en las provincias de Cádiz y Sevilla Se les imputan a los detenidos delitos de inmigración ilegal detención ilegal contra los derechos de los ciudadanos y pertenencia a organización criminal

Voz 1 19:46 al mientras en Barcelona el Observatorio contra la homofobia denunciado ante los Mossos una agresión a una pareja gay según cuentan un grupo de jóvenes les empezó a pegar cuando ellos estaban sentados en un banco y en Valencia a la policía ha detenido a un hombre cuando trataba de asfixiar a su pareja informa el y García

Voz 24 20:02 la propia víctima fue la que llamó al teléfono cero noventa y uno para pedir ayuda ya llegará la vivienda los

Voz 1510 20:07 gentes encontraron la puerta de la entrada rota ICO

Voz 24 20:10 en sangre el interior del piso revuelto con algunos muebles rotos y la mujer con la cara ensangrentada y con una fuerte crisis de ansiedad al parecer la mujer ante la actitud agresiva de su pareja se encerró en una habitación pero el hombre consiguió entrar por el balcón rompiendo la persiana fue entonces cuando golpeó a la mujer en la cara le zarandeó y le intentó asfixiar el detenido ya ha pasado a disposición judicial que ha decretado una orden de alejamiento respecto a la víctima

Voz 1 20:36 recuerden que el cero dieciséis es el teléfono de atención a las víctimas de la violencia machista es gratuito no deja rastro en la factura pero hay que eliminarlo de la lista de llamadas del teléfono del exterior la Unión Europea ha criticado la intención del Gobierno de Israel de construir nuevos asentamientos en territorio palestino Tel Aviv tiene previsto crear más de ochocientas viviendas en Jerusalén Este José Luis García Íñiguez

Voz 1061 21:00 la diplomacia comunitaria dice en un comunicado que la política de construcción y expansión de asentamientos en Jerusalén Este continúa socavando la posibilidad de una solución viable de dos estados con Jerusalén como la futura capital de ambos para Bruselas esa es la única forma realista de lograr una paz justa y duradera Israel autorizado la construcción de edificios públicos áreas comerciales y un total de ocho docientas cinco viviendas entre dos colonias en Jerusalén Este y la Unión Europea recuerda que se opone con firmeza a la política de asentamientos de Israel incluyendo Jerusalén Este que es ilegal bajo la ley internacional y un obstáculo para la paz la Unión sigue el comunicado va a seguir comprometida con Israel y Palestina y con los socios regionales para apoyar la reanudación de un proceso de paz significativo hacia una solución negociada de dos Estados

Voz 1 21:43 pasamos otras noticias de la crónica internacional será Valdés buenos días han las al menos tres soldados sirios han muerto y otros siete han resultado heridos en un ataque israelí según la agencia de noticias siria

Voz 8 21:53 estos bombardeos se producen después de que Israel denunciara el lanzamiento de varios misiles desde Siria a los Altos del Golán territorio anexionado por el país en mil novecientos ochenta y uno una decisión que no fue reconocida internacionalmente salvo por Estados Unidos que lo ha hecho recientemente ya que la ONU ha solicitado dar marcha atrás

Voz 1 22:11 el presidente de México espera alcanzar un acuerdo con Estados Unidos para evitar los nuevos aranceles anunciados por tramos

Voz 8 22:16 el miércoles se reunirán las delegaciones de ambos países López Obrador se ha mostrado positivo aunque no descarta acudir a los tribunales internacionales

Voz 1061 22:24 jurado que no habrá confrontación con Estados Unidos

Voz 8 22:27 los porque no quiere entrar en una guerra comercial

Voz 25 22:29 considero que van a ser buenos

Voz 1722 22:33 los resultados porque

Voz 26 22:35 si hay un ambiente

Voz 25 22:38 T

Voz 4 22:39 favorable de no haber acuerdo

Voz 8 22:42 los aranceles establecerán a partir del próximo diez

Voz 4 22:45 el nuevo presidente de El Salvador toma poses

Voz 1 22:47 son prometiendo dejar un legado histórico allí

