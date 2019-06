Matinal SER (09/06/2019)

Voz 1024 00:00 siete de la mañana a las seis en Canarias hola qué tal buenos días de junio es temporada alta de calabazas no sólo de la vaya bien lo saben los estudiantes de ahora que estamos cerrando la primera semana de selectividad están comprobando los líderes de los principales partidos políticos lo dura que está la piel de unas calabazas que están llevando con los pactos poselectorales en varios ayuntamientos y parlamentos regionales está por abrir el melón la calabaza en Madrid y en Barcelona donde la cuenta atrás está en marcha faltan seis días para la constitución de consistorios quince de junio próximo sábado de cómo ser indigesto el pacto a más de uno puede depender incluso la investidura de Pedro Sánchez para seguir como presidente en dos días el martes arranca su ronda de contactos con PP Ciudadanos y Podemos para buscar apoyos la formación morada dedicaba el sábado hacer autocrítica todos menos Universe Pablo Iglesias se sigue agarrando a su posible entrada en un gobierno de coalición es evidente que gobernar

Voz 1663 01:09 con un socio que tiene más apoyos electorales que nosotros y que además a la mínima oportunidad que tuviera de irse a gobernar con la derecha lo haría tiene riesgos también

Voz 1024 01:20 Iglesias insiste en la idea de que el PSOE está tomando cual calabaza Un color cada vez más anaranjada más noticias de la mañana en la SER con Carlos Sevilla Carlos buenos días

Voz 1 01:32 qué tal buenos días la Guardia Civil investiga como un asesinato machista la muerte violenta de un matrimonio en Ayamonte en Huelva cuyos cuerpos fueron encontrados ayer en su vivienda en caso de confirmarse ya serían veinticuatro las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en lo que va de año en nuestro país es el doble que en el mismo periodo de dos mil dieciocho recuerden que el cero dieciséis es el teléfono contra la violencia machista

Voz 1024 01:52 López Obrador defiende su acuerdo migratorio con Estados Unidos

Voz 1 01:54 lo hace tras las críticas de la oposición el presidente mexicano ha destacado que el pacto evita los aranceles anunciados por Trump ya ha confirmado que la semana que viene empezará a ofrecer ayuda hay empleo a los solicitantes de asilo en Estados Unidos devueltos a México lo ha dicho esta madrugada en Tijuana

Voz 2 02:08 afortunadamente ayer impuso la política sobre la confrontación y debo reconocer que hubo voluntad para buscar una salida negociada al conflicto del arte del presidente Donald Tron

Voz 1 02:25 López Obrador ha mostrado su disposición a la amistad y al dolor y al diálogo con Trump aunque también ha avisado de que los compromisos se tienen que cumplir

Voz 1024 02:33 Johnson no pagará la factura de Umbrella

Voz 1 02:35 bueno una factura que asciende a unos cuarenta y cuatro mil millones de euros en una entrevista que publica hoy el Sunday Times el ex ministro británico y favorito para suceder a Theresa May al frente del Gobierno dice que sólo pagaría si la Unión Europea ofrece mejores condiciones y una mayor transparencia para el Brexit Galicia

Voz 1024 02:50 Bornia va cortaron la luz para prevenir incendios forestales

Voz 1 02:53 corte afectará a unas veintisiete mil personas en varios condados del norte del Estado la compañía eléctrica toma esta medida ante la posibilidad de que los fuertes vientos que se esperan en la zona provoquen la caída de postes de luz y árboles

Voz 1024 03:04 defendemos una vela hoy cumple ochenta y cinco años ochenta y cinco Vela

Voz 3 03:09 el pato

Voz 1024 03:17 el pato de voz inconfundible K divertida generaciones con camisa y con gorra de marinero que sólo se pone el pantalón para meterse en el agua el primer cortometraje en el que apareció el Pato Donald Se estrenó tal día como hoy un nueve de junio de mil novecientos treinta y cuatro

Voz 5 03:37 está es una banda sonora eran corto musical

Voz 1024 03:40 eminentemente con canciones y con efectos sincronizados con los dibujos animados es en ese momento la mayor atracción de la época Donald aparece prácticamente igual tal cual ha llegado a nuestros días vestido de marinero bailando estos claro

Voz 5 04:08 estamos de celebración en los deportes Nsue Caballero buenos días

Voz 1509 04:12 hola qué tal buenos días la selección española se estrena con triunfo en el Mundial femenino con remontada incluida primero marcaron la sudafricanas después Jenny hermoso marcó dos tantos de penalti y el tercero fue obra de Lucía García que salió en la segunda mitad y puso el definitivo tres a uno en Segunda División el Deportivo de la Coruña ha conseguido la última plaza que da acceso a jugar los play offs de ascenso a Primera División el miércoles enfrentan en la ida a partir de las nueve Deportivo Málaga y el jueves Mallorca Albacete en Roland Garros esta tarde será la gran final se enfrentan Rafa Nadal Dominic Thiem a partir de las tres y en Fórmula uno a partir de las ocho y diez de la tarde será Gran Premio de Canadá Vettel ha conseguido la pole segundo saldrá Hamilton tercero Leclerc Carlos Sainz saldrá duodécimo

Voz 1024 04:55 domingo se presenta con cielos cubiertos en el norte y en el Levante iba a acabar con altas temperaturas con calor calor en el centro y el sur mapa del tiempo aborta buenos días

Voz 6 05:05 buenos días lluvia este domingo en casi todo el norte de la península e incluso tormenta en algunos casos lluvia débil dispersa en País Vasco y Navarra y más intensas en Galicia y Asturias cielos nublados también en Cataluña Valencia Baleares durante el día las temperaturas subirán veintisiete grados en Madrid treinta en Murcia veintiocho en Sevilla veintiocho también en Zaragoza el viento soplará en el Estrecho en algo

Voz 1509 05:28 ahora el nordeste de Cataluña y en las seis

Voz 6 05:30 las canarias allí cielos nublados temperaturas que superarán los veinte grados

Voz 1024 05:35 así despierta este nueve de junio a las siete y cinco de la mañana seis y cinco de la mañana en Canarias hasta y media en punto noticias alicantinas se José Antonio Piñero Iglesias hacia abajo para buscar responsables del fracaso del debacle electoral en un ejercicio de continuismo político en el que prima un discurso que contiene una gran elipsis para Podemos que el máximo responsable de un fracaso colectivo es el jefe de ese colectivo es la crónica de la Rubia

Voz 1450 06:03 así es según Iglesias los liderazgos territoriales fueron clave a ellos atribuido parte de la responsabilidad de la debacle electoral diciendo que fue especialmente gravosa porque la tendencia dejada por las generales aunque se perdieron treinta diputados iba al alza

Voz 1663 06:18 sólo un mes después de las elecciones generales la que la campaña electoral fuimos de abajo arriba y obtuvimos un resultado muy por encima de lo que cabía esperar algunas semanas antes el papel de los liderazgos jugó un papel o un rol muy importantes

Voz 1450 06:32 el otro factor de Responsabilidad expuesto Borja Iglesias ha sido el de que la formación concurrió con un nombre distinto en cada territorio

Voz 1663 06:38 yo en esa campaña electoral en cada lugar al que llegaba tenía que preguntar compañeros como nos llamamos aquí si esto no ha generado confusión a nosotros creo que es evidente que a muchos ciudadanos que a muchos ciudadanos también

Voz 1450 06:50 Iglesias reivindicaba la figura del alcalde de Cádiz y también la de Ada Colau como ejemplo de que los liderazgos y los candidatos fuertes funcionan electoralmente

Voz 1024 06:57 que hablamos de la alcaldesa de Barcelona en funciones pero antes a recuadra vamos que el Consejo Ciudadano de Podemos también sirvió para validar el recambio en la Secretaría de Organización del partido Alberto Rodríguez se estrenaba en el cargo descartando la convocatoria de un Vistalegre III

Voz 7 07:12 eso no ha sido para nada un planteamiento de de peso en esta reunión como ya dije ha habido mucha autocrítica con respecto a lo electoral una coincidencia yo diría casi uno no unanimidad en que tenemos que tener una organización más fuerte con más implantación territorial habido planteamiento de verdad que no entiendo sino que a Luque que no que no se puso sobre la mesa

Voz 1024 07:32 escuchamos a Pablo Echenique recuperando la Secretaría de Acción de gobierno criticando al Gobierno en funciones

Voz 1662 07:38 es llamativo y sorprende en contrasta la buena predisposición del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana de Baleares au de canallas a formar gobiernos de coalición progresista sin embargo que en el ámbito estatal pues estamos viendo a Pedro Sánchez mirando hacia el Partido Popular ya hacia ciudadanos hizo clasista a que esa misma predisposición que vemos en los territorios para formar gobiernos de progreso pues también sede en el conjunto del Estado

Voz 1024 08:11 yo ahora sea a Colau que emprende viaje con viento de cara para conservar la alcaldía de la ciudad condal aunque sea con el apoyo de Manuel Valls a pesar de las críticas y el PSC Radio Barcelona Monica Peinado

Voz 1600 08:23 el socialista Jaume Collboni ha sido muy claro no dará ningún cheque en blanco a Ada Colau advierte que la líder de los Comunes sólo tendrá los votos del PSC para ser reelegida alcaldesa si antes han cerrado un acuerdo de gobierno

Voz 0094 08:35 no vamos a dar un cheque en blanco si no se garantiza un gobierno de progreso y un gobierno no subordinado no tendría sentido investir a una alcaldesa que no se haya comprometido a gobernar con los socialistas previamente

Voz 1600 08:51 Ada Colau ha dicho que presentará su candidatura para ser reelegida alcaldesa sin tener garantizados de momento los apoyos necesarios insiste en que es posible un gobierno con Esquerra Republicana y con el PSC con ella como alcaldesa dice que intentará este acuerdo hasta el final

Voz 8 09:07 presentamos esa candidatura ahora mismo es verdad sin acuerdos previos es así asumimos el riesgo a subirlo y lo hacemos por responsabilidad porque lo que no queremos es ser el trofeo de un de un bloque contra el otro no queremos ser la tierra de conquista de nadie queremos superar la política de bloques sobre la pista

Voz 1600 09:25 no ha de ser investida con los votos de Emmanuel Bach Ada Colau dice que lo que haga y sus concejales es cosa de ellos que Barcelona han como en cualquier caso no va a negociar nada dice ni con Valls ni conciudadano

Voz 1024 09:35 en las urnas otra otorgaron a Ciudadanos la llave de gobierno en ayuntamientos y comunidades clave para los principales partidos uno hecho a escenarios cargados de simbolismo está siendo Castilla y León gobernado como saben por el PP desde los tiempos de José María Aznar al frente de la Junta donde hace quince días ganaba el PSOE primero el líder regional de la formación naranja Francisco Igea mostraba su disposición a facilitar el cambio pero esta semana hemos visto que ha abierto la mano a un acuerdo con los populares y ahí sigue Radio Valladolid Mario Rodríguez

Voz 1402 10:06 se ha dicho que se sentará con el PSOE en caso de que el PP no acepte las exigencias de Ciudadanos como por ejemplo la de limitar los mandatos a dos legislaturas de todos los altos cargos presidentes consejeros y también alcaldes de localidades de más de veinte mil habitantes así lo señala José Ignacio Delgado procurador de Ciudadanos por Burgos en declaraciones a la Cadena Ser

Voz 2 10:24 ya veremos algo hubiese pacto con lo de decir estamos hablando

Voz 9 10:26 tenemos una hoja de ruta que está abierta y en eso estamos

Voz 1402 10:30 el candidato de Ciudadanos Francisco Igea señala en esa carta abierta que el hecho de que el PP no acepte estas condiciones hace que se generen serias dudas sobre la regeneración que plantea el partido naranja en Castilla y León y por este motivo anuncia que estaría abierto a negociar con los sociales

Voz 1024 10:45 estas hicimos entramos en una semana clave para las negociaciones cuyo desenlace estará íntimamente ligado a la investidura de Pedro Sánchez como presidente el próximo sábado se constituyen los ayuntamientos las parlamentos autonómicos no tienen fecha fija pero los primeros será los en Madrid los el de Madrid gel de Murcia repetimos a la selva todo está conectada

Voz 1510 11:06 en Murcia el PSOE le ha ofrecido a Ciudadanos la alcaldía aunque para que salga adelante esa propuesta necesitan el apoyo de los concejales de Podemos dicen los socialistas que quieren regeneración y sacar al PP que lleva más de veinte años en el Gobierno pero a la vez siguen las reuniones entre Partido Popular y Ciudadanos que suman mayoría absoluta en el Ayuntamiento y en Madrid nueva reunión entre PP y Vox en la Asamblea dicen que con buena sintonía y con predisposición para llegar a un acuerdo Vox ha ido rebajando sus exigencias ya no habla de entrar en el Gobierno pero sí exige formar parte de una negociación para poder dar su apoyo

Voz 1024 11:38 la guinda la pone anoche una de las antiguas una de las mayores Marc baronesa del Partido Popular a cuarenta y ocho horas de que Pedro Sánchez arranques a ronda de negociaciones para conseguir apoyos a su investidura Esperanza Aguirre se descolgaba en La Sexta con esta opinión de peso para los populares

Voz 7 11:54 con tal que no tuviera que pactar con los

Voz 2 11:57 a mí no me parecería tan mal que se abstuviera el Partido Popular

Voz 1024 12:01 ver al PSOE con el PP en dos mil dieciséis no es la única que pisa línea roja con Génova tras el fallido ciclo electoral el presidente de los populares vascos Alfonso Alonso afirma hoy en El Correo dos puntos comillas no soy el Pepito Grillo del PP pero en Euskadi debemos acentuar un perfil propio es un extremo que comparte el presidente del PP en Guipúzcoa en ella lo dice Borja Sémper el PP debe reforzar su independencia de criterio y afianzar un discurso propio de vascos para Euskadi fin de la setas y además cadenaser dominical a las siete doce seis y doce en Canarias el Exterior nos quedamos con las consecuencias al punto final a la guerra comercial entre Estados Unidos y México al menos de momento tras el acuerdo migratorio alcanzado para los países este fin de semana la oposición a López Obrador sólo ve CSIC pones el presidente se felicita por la crisis económica evitada dice será Valdés buenos días

Voz 10 12:57 buenos días en un acto en Tijuana el presidente mexicano ha subrayado la importancia de la cooperación entre ambos países ya ha tendido la mano a Donald Trump

Voz 2 13:05 esperamos nuestra disposición a la amistad al diálogo ya la colaboración manifestamos así mismo nuestra determinación de mantener dos al margen de los asuntos internos de nuestro vecino

Voz 10 13:22 López Obrador ha asegurado que la próxima semana su país pondrá en marcha las medidas acordadas porque ha subrayado los compromisos se cumplen

Voz 2 13:29 estaremos ofreciendo ayuda humanitaria oportunidades empleo educación salud y bienestar a quiénes esperen en México su solicitud de asilo para ingresar legalmente a los Estados Unidos

Voz 11 13:47 el mandatario mexicano ha asegurado que sin actuar

Voz 10 13:49 Don Cut tendría que haber creado también aranceles para los productos estadounidenses y se ha felicitado por evitar la crisis económica que ha dicho se cernían sobre el país

Voz 1024 13:59 de Venezuela primer día de reapertura de fronteras con Colombia el gobierno de Bogotá calcula que cerca de veinte mil personas han entrado en el país en las últimas horas para el presidente del Parlamento de Caracas Juan Guaidó es un éxito de la presión del pueblo al Rahim al régimen de Maduro

Voz 12 14:14 en Cúcuta a metros de Venezuela a elemento hay comida diferencia que aquí en Caracas diferencia que en toda Venezuela por la destrucción y la corrupción así que sin duda es la presión hoy la dictadura sabemos que no se ningún paso un tremendo porque ya no gobiernan Llanos herencia

Voz 1024 14:29 más cerca el fin de semana nos está dejando el charco diplomático en el que se metió el cónsul español en Edimburgo Miguel Ángel Vecino ha sido retirado del cargo tras enviar una carta a la prensa en la que aseguraba que España no contemplaba un veto del acceso a la Unión Europea de una Escocia independiente si el procesos de separación se hubiera llevado a cabo decía de forma legal lo ampliamos con Sergio Soto

Voz 11 14:53 palabras de Miguel Ángel Vecino que para el Ministerio suponen una extralimitación de sus funciones el consuelo escribió en el diario escocés The National como respuesta al eurodiputado popular Esteban González Pons quién había asegurado que si Escocia se convertía en y solicitaba la adhesión a la Unión Europea España la bloquearía no le corresponde a un cónsul hacer este tipo de declaraciones políticas ha asegurado el Ministerio de Exteriores menos ha dicho sin haberlo acordado previamente con el embajador de España en León

Voz 1024 15:23 desde las grandes noticias económicas de este fin de semana una de las más importantes no ha llegado desde Japón donde se han reunido los ministros de Economía y Finanzas del G20 países que están a favor de crear un impuesto global un impuesto mundial a las grandes compañías tecnológicas como Google Amazon Facebook grandes compañías que como sabéis solo pagan tasas solo pagan impuestos donde tienen la sede informa Pablo Torres los

Voz 13 15:49 dolares de economía del G20 han dado luz verde a la hoja de ruta fijada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo la OCDE que apunta a un incremento de la presión fiscal a empresas como Google o Facebook Se trata de adaptar el sistema impositivo a la llamada economía digital el objetivo es evitar que los grandes gigantes de Internet escojan países con cargas fiscales bajas de esta a los gobiernos podrían recaudar más impuestos y disponer por tanto de más recursos la Comisión Europea intentó impulsar el pasado mes de marzo una tasa similar para todos los países de la Unión una idea que fue rechazada por Irlanda y Luxemburgo otros países como Francia y Reino Unido ya aplican políticas fiscales de este tipo aquí en España tampoco llegó a aprobarse un proyecto de ley del Gobierno inspirado en la propuesta de la Comisión mientras el G20 cierra los detalles de esta propuesta se realizará un informe conjunto para evaluar los impactos económicos de esta medida

Voz 1024 16:41 matinal Cadena Ser la Guardia Civil investiga el presunto caso de violencia machista localizado en Ayamonte en Huelva el juez decretaba anoche el secreto del sumario María Gómez Prieto

Voz 14 16:51 la Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación de la muerte de esta pareja de origen cubano encontrada sin vida en una vivienda este sábado en Ayamonte Huelva los cadáveres presentaban signos de violencia y la Guardia Civil investiga como un crimen machista aunque se espera los resultados de la autopsia en Ayamonte hay consternación según dice su alcalde en funciones Alberto Fernández la pareja era muy conocida el periodista de un periódico portugués ella trabajadora de una floristería

Voz 1024 17:16 les recordamos que el teléfono de atención a las víctimas de los malos tratos en nuestro país es el cero dieciséis es el cero uno seis es gratuito es confidencial no aparece en la factura pero hay que borrar el número de la lista de llamadas salientes del Reino Unido esta noche a queda han quedado en libertad bajo fianza los cinco jóvenes que había sido arrestados y que presuntamente participaron en un ataque homófobo a dos chicas Londres Daniel político

Voz 1707 17:39 una de las víctimas es Melania James Nate una médico uruguaya de veintiocho años que trabaja como azafata en Ryanair ella y su pareja viajaban en autobús nocturno en el norte de Londres de madrugada cuando fueron asaltadas por un grupo de jóvenes que las obligaron a besarse las agredieron y robaron a una de ellas le rompieron la nariz la historia se dio a conocer después de que lo denunciara en Twitter tanto la primera ministra como el alcalde de Londres han condenado el ataque en los últimos cinco años los crímenes homofobia se han incrementado considerablemente en Londres pasando de mil quinientos casos a dos mil trescientos según la Policía también

Voz 1024 18:09 hemos eco de la agresión que han sufrido activistas saharauis durante el recibimiento a un preso liberado por Marruecos el Frente Polisario exija la ONU medidas para frenar lo que han calificado de barbarie desde Marruecos informa Sonia Moreno

Voz 1904 18:20 ciudadanos marroquíes con palos y según los testigos bajo el consentimiento de la policía propinaron una paliza brutal a jóvenes en la ciudad Smara en el Sáhara Occidental según denuncia quién media ocurrió este viernes en el recibimiento a un preso liberado por Marruecos en la ciudad saharaui en un vídeo difundido en las redes sociales se puede observar cómo bajan del coche a tres jóvenes entre ellos una chica grupos de hombres los empiezan a golpear con patadas y palos la SER contactó con el militante derechos humanos Nasser Jamaat en Smara Yeste su testimonio el clima o que las fuerzas de seguridad marroquíes atacaron a todos los ciudadanos saharauis ya hay dieciocho heridos y tres detenidos políticos que el representante del Frente Polisario ante las Naciones Unidas Sidi Mohamed tomar envió una carta Colleen Steward representante especial del secretario general para el Sahara Occidental jefe actual de la Minurso en la zona explicando los acontecimientos

Voz 1024 19:18 cerramos esta crónica del mundo en Italia donde este sábado hemos visto les hemos contado a miles de venecianos protestando por el ir y venir de cruceros atravesando los míticos canales esta ciudad el accidente entre un gran buque y un barco de recreo en la semana pasada que dejaba cuatro heridos ha sido la gota que ha colmado la laguna corresponsal Joan Solés

Voz 15 19:41 gritos de fuera las estrena la Bienal de Venecia miles de venecianos colapsaron ayer sabotajes Callejones de la ciudad de los canales desde el arriba San Basilio donde se produjo un abordaje de un crucero hace una semana hasta San Marco a pesar de que las manifestaciones siguen prohibidas en esta plaza desde hace veinte

Voz 5 19:58 años desde que los independentistas

Voz 15 20:01 nosotros de la derecha Liga reclamaran allí

Voz 5 20:04 yo desde hace siete años los venecianos piden el cese

Voz 16 20:08 la circulación en la laguna de lo que llaman rascacielos del mar frente a los oídos sordos del partido en el Gobierno la Liga precisa mente nuestro alcalde Luigi Bruño Haro ha defendido siempre la circulación de cruceros declaró un portavoz de los manifestantes defiende una economía depredadora unos parásitos hipocrecía esquí la hipocresía asquerosa añadió de brillaron del presidente de la región Chayo ha ido en la Liga de Salvini donde gobiernan concluyó llena de cemento

Voz 5 20:44 de los poderosos económicos si hemos llegado

Voz 1024 20:48 las siete y veinte veinte en Canarias en veinte segundos no se fuertes

Voz 5 20:52 la vida son dos días con cree

Voz 2 20:55 la mente sábado domingo para vivir

Voz 5 20:59 los dos días que los fines de semana de ocho a doce de la mañana

Voz 1024 21:09 del que adelgace la selección española se estrenó goleando en el Mundial femenino Shwe Caballero la ganó

Voz 1509 21:14 qué tal buenos días España consigue su primera victoria en un Mundial tras remontar a Sudáfrica con dos penaltis de Jenny hermoso y un gol de Lucía García las españolas encajaron un gol de lana en la primera parte pero el partido terminó con la remontada de España por tres a uno

Voz 17 21:37 la selección española debutó en

Voz 1509 21:39 Francia en una primera mitad que controlaron al inicio pero la velocidad de la jugadora sudafricana puso a las españolas contra las cuerdas en el minuto veinticinco las de Jorge Vila sabían que la segunda mitad debían apretar lo hicieron Jenny hermoso anotó dos penaltis clarísimos en el setenta y en el ochenta y tres el tercer tanto fue

Voz 5 21:57 hora de Lucía García la futbolista del Athletic Club

Voz 1509 21:59 lo que salió en la segunda mitad y anotó el tres a uno definitivo

Voz 1450 22:03 escuchamos las palabras de la autora de los dos tantos yen

Voz 1509 22:06 hermoso que nos contó en Carrusel a qué sabe la primera victoria en un Mundial

Voz 1365 22:09 Chávez se ha quitado mucha tensión no quiera lo que que ahora lo noto mucho las para la final ha sido un partido muy complicado pero hemos sabido sacar pero las la primera parte somos conscientes de que no hemos hecho juego que que que queríamos que que la gente viera el juego de España como como lo hemos trabajado y creo que no hemos sido no no no hemos hecho buen trabajo pero creo que nos quedamos con el segundo tiempo que España salió a por todas desde el primer minuto salía muerta por el primer gol y ha llegado pronto y nos ha dado mucho aire

Voz 1509 22:40 el otro partido del grupo de España Alemania vencido a China por uno a cero en la clasificación las españolas son líderes con tres puntos también con tres es segunda Alemania tercera China y última Sudáfrica ambas con cero puntos el próximo partido para España será ante Alemania el próximo miércoles en Segunda División ya están decididos todos los puestos de play off el Málaga venció al Elche dos a cero y se ha quedado tercero en la clasificación el Albacete perdió ante el Almería por uno a cero y ocupa la cuarta plaza el quinto clasificado ha sido el Mallorca tras empatar a cero ante el Extremadura y la sexta plaza que es la que se decidía en el día de ayer la conseguido el Deportivo de La Coruña tras ganar al Córdoba por dos a cero en Riazor escuchamos las palabras de Martí el técnico del Depor

Voz 18 23:25 hemos trabajado viene sancionada de de tener que ir a hacer el gol porque hemos fallado muchas ocasiones otra vez pero al final llegó justo en el mejor momento en ese último minuto de la primera parte es lo que a partir de ahí creo que todo fue mucho más sencillo sí que es verdad que en los últimos minutos pues nos iban informando un poco sobre todo pues de de la situación de los de los rivales de lo que iban a pasar para saber pues evidentemente Si la clasificación nacional nos colocaba el quinto o el sexto

Voz 19 23:49 en el

Voz 1509 23:53 y en Roland Garros esta tarde será la gran final se enfrenta en Rafa Nadal y Dominic Thiem a partir de las tres los dos tenistas se vuelven a ver las caras un año después se repite final la del año pasado la ganó Nadal por seis cuatro seis tres y seis dos el manacorí quiere levantar su duodécima Copa de los Mosqueteros en baloncesto el Real Madrid ha vencido a Valencia Basket setenta nuevas sesenta y seis en los play offs de la Liga Endesa hay pone el dos a cero en la eliminatoria con esta victoria el Madrid se queda a un paso de la que sería su octava final consecutiva en el campeonato doméstico Felipe Reyes salió a la pista para disputar su partido mil con el Madrid habló al final del encuentro lo escuchamos

Voz 0621 24:32 son muchos eh feliz contento de poder llevar tantos partidos jugados con esta camiseta bueno a seguir trabajando para seguir ayudando al equipo importante ganar hoy Nos con dos a cero Valencia porque va a ser muy difícil sabíamos que hoy ellos a salir mucho más duros que el otro día

Voz 5 24:56 entonces que hemos hecho un partido muy completo nos llevamos la víspera

Voz 1509 25:00 así terminamos con Fórmula uno esta tarde a partir de las ocho y diez será el Gran Premio de Canadá Vettel ha conseguido la pole segundos saldrá a Hamilton y tercero Leclerc Carlos Sainz saldrá duodécimo al ser sancionado con tres posiciones tras obstaculizar al Bon en la Q1 todos se lo contaremos a partir de las tres de la tarde la final de Roland Garros y todo lo que ocurra en el mundo del deporte en Carrusel deportivo con Dani Garrido y todo el equipo

Voz 20 25:24 este dos veinte es de las tres una hora menos

Voz 5 25:28 humor Rafa

Voz 20 25:29 Felip Solé de París Nadal el final de la herida un dos tres el sello de ascenso a Segunda y a las ocho el Gran Premio de el ritmo el Deportivo terrorista

Voz 21 25:53 a mí me

Voz 1024 26:00 el que Adele sexo el XXVI contraportada con ciencia con Gregory Javier buenos días

Voz 0882 26:05 buenos días dos senadores de EEUU han presentado ya un proyecto de ley para proteger el lugar donde aterrizó el famoso Eagle el módulo lunar del Apolo XI la histórica misión que llevó a los dos primeros astronautas a la Luna y esto es importante porque se protegería así

Voz 5 26:22 el primer lugar arqueológico con actividad humana fuera del planeta Tierra Super Nova

Voz 0882 26:29 a medida que más países y empresas privadas adquieren la capacidad aterrizar en la Luna señala este proyecto de ley es necesario garantizar la protección del sitio de aterrizaje del Apolo once con el objetivo de preservar la historia humana en el espacio de hecho en Estados Unidos ya se ha puesto en marcha una asociación que tiene por objetivo proteger cada uno de los seis lugares donde aterrizaron los módulos lunares del programa Apolo como parte de la herencia humana común de hecho este grupo ha difundido ya varios carteles donde puede leerse es un pequeño paso para el hombre pero un gigantesco error sino los protegemos parafraseando la famosa frase que dijo la astronauta Neil Armstrong nada más pisó la Luna hace ya casi cincuenta años

Voz 22 27:12 cómo cómo fue

Voz 0882 27:19 pero se puede crear cierta polémica porque hay que recordar la Estados Unidos que hay un tratado internacional de la ONU que impide reclamar cualquier tipo de posesión es propiedad en el espacio exterior esperamos que los humanos hayamos aprendido la lección

Voz 1024 27:35 la información continúa aquí en La Ser en dos minutos llega el tiempo para la cultura La Hora Extra con Marta García cerramos edición matinal con Valdés en la producción y con David Nieto y Carlos Ródenas al frente de la técnica actualizamos en media hora en A Vivir con Pino de asalto Piñero pasean buena mañana

Voz 2 27:51 matinal Cadena SER José Antonio Piñero

Voz 5 28:02 en Twitter y en cadenas

Voz 21 28:09 Pablo griega muy buenos días Rolo nueve nueve días dame Lucky muy bueno dijo

Voz 5 28:13 All Boys aprendió a cocinar Pablo está poniendo sacara por ejemplo por ejemplo yo quiero hoy tortilla de patata como lo hemos hecho una banda pastelera sinvergüenza dije Pablo

Voz 23 28:41 hoy por hoy con Pepa Bueno Eaton Garrido

Voz 5 28:44 síguenos no están bien

Voz 23 28:47 cadena SER

Voz 24 28:48 a este con Carlos Francino tan elegante y tan fino

Voz 0700 28:56 hola soy Carles Francino quiero hablarte de esa delgada membrana de esa ventana presentada por Carlos Francino todas las tardes Puerta de todos los datos matemáticos palmero cifras le podemos poner números es un cúmulo de extrañas coincidencias de infinitas incidencia

Voz 5 29:12 la oportunidad de hablar con esto no está preparado e Jon Sistiaga buenas tardes yo ahí está repartiendo arte porque te llevo de lo cotidiano a otra realidad no se trabaja de enfermera se es enfermero llevo de lo efímero o hasta la eternidad al Estado de cierta forma

Voz 25 29:32 salirme abrirme La Ventana hay un abrazo también usted

Voz 5 29:35 hasta pronto con Carlos Franco La Ventana tan elegante y Cadena SER