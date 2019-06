Matinal SER (15/06/2019)

No hay resultados

son las siete de la mañana a las seis en Canarias

Voz 1804 00:04 matinal

Voz 1024 00:05 eso hola qué tal buenos días arranca una jornada marcada en rojo en el calendario poselectoral porque veinte días después de las municipales el veintiséis de mayo hoy se constituyen más de ocho mil ayuntamientos en mil quinientos en casi uno de cada cinco ningún alcalde o alcaldesa tiene la mayoría así que la elección de primer edil depende de los pactos pactos como el que alcanzaba ganó chef PP y Ciudadanos en Madrid para desbancar a Manuela Carmena aunque las va de concejales no les da Si Vox nos no les apoya IS fleco ese fleco importante está todavía por confirmar José Luis Martínez Almeida PP Begoña Villacís ciudadanos Iván Espinosa de los Monteros Vox

Voz 1 00:51 nosotros estamos en conversaciones con Vox nosotros hemos intercambiado documentos programáticos y por tanto estamos en ellos pero creo que lo que ningún votante de centro derecha entendería es que mañana se puede frustrar este cambio nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que mañana no se a Trump

Voz 0275 01:09 por este destacando agradecer la generosidad en este caso el Partido Popular e inmensa pues los hemos quemado con el Partido Popular y que va a ser temen que se gobierne esta ciudad la ciudad de Madrid

Voz 2 01:19 no apoyaremos ningún gobierno que no ha llegado conformada por formaciones políticas que baña o tacto conocidos

Voz 1024 01:25 cierto que Vox esto lo dijo antes de conocer el alcance del acuerdo en Madrid pero también es cierto que Vox lo he dicho siempre da mucho más allanado el camino para que Ada Colau repita como alcaldesa de Barcelona con el apoyo el PSC gracias al aval de las bases de los Comunes enseguida se lo contamos pero hay más noticias de la mañana en la SER que adelantamos con Carlos Sevilla Carlos buenos días

Voz 0070 01:46 el buenos días el Supremo impide Ariel Junqueras prometer el cargo de eurodiputado el tribunal le permitió recoger su acta de parlamentario en el Congreso pero no le deja en este caso por los riesgos que dice conllevaría su traslado a Bruselas

Voz 1024 01:58 el PP presentará en el banquillo acusado de destruir

Voz 0070 02:00 los discos duros de Bárcenas el juez que investiga el caso ha rechazado la petición del partido para ser excluido del juicio en virtud de la doctrina Botín que lo permite si no hay acusación de la Fiscalía

Voz 1024 02:10 otro asesinato machista en Córdoba la policía investiga

Voz 0070 02:13 jo a esta hipótesis la muerte de de una pareja cuyos cuerpos fueron encontrados ayer con heridas de arma blanca tras el incendio de su vivienda el hombre estaba en libertad condicional por matar a su anterior pareja recuerden que el cero dieciséis es el teléfono contra la violencia machista

Voz 1024 02:26 mueren dos inmigrantes rescatados de alta mar

Voz 0070 02:28 fallecido en un hospital en mal de Almería tras ser localizados en una patera frente a la costa de Granada otra persona rescatada en la misma operación murió el miércoles cuando era trasladada en helicóptero a un centro hospitalario

Voz 1024 02:38 a un bebé de cuatro meses se ha convertido en el niño más pequeño separado de su familia en la frontera de Estados Unidos con Méjico

Voz 0070 02:44 publica el New York Times el bebé de origen rumano se llama Konstantin y estuvo cinco meses bajo el cuidado de las autoridades antes de ser llevado con una familia de acogida es el migrante de menor edad identificado hasta el momento entre las víctimas de la política de tolerancia cero de la Administración Trump en su frontera sur

Voz 1024 03:01 el festival de Venecia reconoce este año a Pedro Almodóvar

Voz 0070 03:03 el certamen ha concedido el León de Oro honorífico al director manchego que hace unas semanas presentó en Cannes su última película adoro dolor y Gloria el cineasta recogerá el galardón en la próxima edición de festival entre el veintiocho de agosto y el siete de sentido

Voz 1024 03:15 el cine en la SER con Pepa Blanes dentro de veintisiete minutos en los deportes más baloncesto después de la final de la NBA aquí en España es el turno de los finales de la Liga ACB Héctor González buenos días

Voz 3 03:26 buenos días y con todo un clásico Real Madrid Barcelona a las nueve de la noche primer partido de la final al mejor de cinco en el Center de Madrid los blancos aspiran a su primer título de la temporada en su octava final consecutiva mientras que los azulgranas buscan el doblete tras conquistar hace unos meses la Copa del Rey en Segunda División A las nueve de la noche en Málaga hay deporte ambos se enfrentan en La Rosaleda por un puesto en la final del playoff de ascenso a Primera cuatro dos para los coruñeses en la ida el mercado de fichajes sigue en ebullición donde destaca la inminente llegada de Mario Hermoso central del Espanyol al Atlético de Madrid dentro del mundo del motor a las tres de la tarde arrancan las veinticuatro Horas de Le Mans con Fernando Alonso saliendo desde la segunda posición intentando revalidar el triunfo del año pasado junto a los demás compañeros del equipo Toyota

Voz 1024 04:11 a medida que avance el fin de semana se irá despejando los cielos subiendo las temperaturas mapa del tiempo Sira Valdés buenos días

Voz 4 04:18 buenos días para este sábado se prevén cielos nubosos en Canarias y en todo el tercio norte peninsular que podrían dejar lluvias en algunos puntos de Galicia Cantabria Asturias País Vasco Navarra y La Rioja las nubes irán remitiendo a lo largo de la jornada y tendremos un día soleado en el resto del territorio temperaturas en ligero descenso en el norte y centro peninsular se quedarán en los dieciséis grados en Lugo Cantabria y León y en ascenso en la mitad norte del país los termómetros marcarán hasta treinta grados en Murcia veintiocho en Valencia hay veintisiete en Alicante

amanece este sábado quince de junio

Voz 1804 04:54 el alcalde

Voz 2 04:55 sí pues se Piñero apoyaremos todos aquellos gobiernos que han llegado a pactos con nosotros no apoyaremos ningún gobierno que no ha llegado o formados por formaciones políticas que no han llegado pacto con nosotros estamos a tiempo al Madrid esperamos que la responsabilidad de unos y otros eh termitas evitar que el Ayuntamiento de Madrid caiga en las manos adecuadas

Voz 1024 05:16 se refería Iván Espinosa de los Monteros a las manos de Manuela Carmena todavía alcaldesa en funciones que ganó las municipales en la capital pero que no suma para gobernar el portavoz parlamentario de Vox repetía así por la tarde la condición sine qua non para que el pacto alcanzado después por la noche entre PP y Ciudadanos no se convierta en papel mojado Radio Madrid Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 05:37 buenos días el fleco que falta el acuerdo entre las derechas madrileñas es vox sus cuatro concejales son imprescindibles para sacar a Manuela Carmena del ayuntamiento ya a esta hora esos votos no están garantizados PP y Ciudadanos sellaron ayer un acuerdo a última hora de la noche tras una negociación a cara de perro por el bastón de mando de la capital finalmente sellaron un pacto para formar un gobierno de coalición en el que no esté voz

Voz 1463 05:57 pues con Martínez Almeida como alcalde Villacís oficial

Voz 0393 06:00 desde un acuerdo de gobernabilidad para la el

Voz 1373 06:02 de Madrid que va a permitir poner fin a estos cuatro años de Gobierno de Manuela Carmena de la izquierda radical que hemos tenido en la ciudad de Madrid voy a tener el alcalde si mañana la investidura los votos no acompañan de poder fechas al alcalde de Madrid durante los próximos cuatro años

Voz 0275 06:15 voy a ser David Alcalde no ha sido un reparto justo

Voz 0393 06:20 los populares se quedarían con las principales concejalía salvo Urbanismo que sería para ciudadanos en el acuerdo programático ya no se habla de eliminar sino de reconvertir Madrid Central

Voz 1024 06:30 el Pacto de Madrid puede desbancar a la lista más votada el XXVI EM otro pacto en Barcelona puede acabar igual arrebatando la alcaldía al vencedor por muy poco en las obras Ada Colau tiene en sus manos repetir como alcaldesa en vez del candidato de Esquerra tres Maragall de de haber recibido Colau el aval de las bases de su partido para gobernar con el PP SC Radio Barcelona Monica Peinado

Voz 1600 06:53 Ada Colau asegura que estos resultados le dan todavía más fuerza para presentar su candidatura a la reelección esta tarde e insiste en que seguirá buscando acuerdos con Esquerra Republicana que se queda en la oposición

Voz 0134 07:05 quiero poner en valor que la consulta de Barcelona en Comú ha tenido una amplísima participación que nos avala para llevar nuestra candidatura a la Alcaldía mañana al Pleno municipal Iker seguiremos tendido la mano a Esquerra Republicana para hablar de ciudad para hablar de políticas concretas para que en un futuro espero que no muy lejano sea posible superar de una vez por todas la política de bloques

Voz 1600 07:26 el socialista Jaume Collboni ha confirmado que dará su apoyo a la investidura de Colau y quiere un gobierno paritario con responsabilidades equilibradas entre los comunes y los socialistas Barcelona en Comú y el PSC suman dieciocho concejales para ser investida Colau necesita tres más tres de los seis de Manuel

Voz 1024 07:44 en la capital aragonesa la situación es prima hermana a la que se presenta en Madrid aunque aquí Vox ya ha anunciado que no apoyará el pacto alcanzado entre PP y Ciudadanos Radio Zaragoza Esther Orera

Voz 1463 07:54 la negativa de Vox pillaba por sorpresa y en plena rueda de prensa a los candidatos de PP y Ciudadanos que presentaban los cincuenta puntos de su acuerdo por el que el popular Jorge Azcona ostentaría la Alcaldía Iker no salía de su asombró Vox pedían ese momento participar en los órganos de gobierno pero Ciudadanos no se mueve se mantiene firme dice que no va a negociar la entrada de esta formación de ultraderecha en el gobierno municipal los socialistas ganaron aquí las elecciones no dan por perdido el bastón de mando aunque sea en minoría la incógnita en la capital aragonesa no parece que ese despeje antes de que se celebre el pleno

Voz 1024 08:28 ahí no cerramos líneas con Aragón Esther porque también está todo abierto o mejor dicho nada resuelto en Huesca

Voz 1463 08:33 sí porque Ciudadanos había anunciado que la Alcaldía oscense era para la formación naranja en acuerdo con el PP pero el candidato de Ciudadanos José Luis cadena lo desmentía vía Twitter y atención a la aritmética ciudadanos aquí tiene tres concejales de veinticinco el PP nueve pero también necesitan a Vox para alcanzar la mayoría absoluta en Huesca además ganó el PSOE las elecciones

Voz 1024 08:55 en Extremadura en Badajoz ha cuajado la idea que propuso Ciudadanos en Madrid que se va a repartir la alcaldía por dos años con el PP mientras en Pamplona el candidato de la formación Navarra Suma se quedó a un concejal de la mayoría absoluta puede gobernar salvo que el resto de partidos voten hoy todos contra a otro candidato Radio Pamplona Javier Lorente

Voz 0887 09:16 Enrique Maya candidato de Navarra Suma recuperará a las seis de esta tarde la vara de mando que perdió en dos mil quince entonces como candidato de UPN la coalición entre regionalistas PP y Ciudadanos llegará la alcaldía en minoría como lista más votada ante la falta de acuerdos entre el resto de grupos para una alternativa Navarra Suma tiene trece concejales frente a siete de EH Bildu cinco del PSN dos de Geroa Bai las últimas horas el todavía alcalde abertzale Joseba Sidón acto de buscar el apoyo de los socialistas pero el PSN se niega incluso a abrir el documento de programa que les envió por correo electrónico a Sirona asegura que lo intentará hasta el final

Voz 1138 09:50 tentar validar ese catorce trece progresista que la ciudadanía dio a este Ayuntamiento es es mi compromiso ese es nuestro compromiso y lo va a seguir siendo hasta mañana a las seis menos un minuto de la tarde

Voz 0887 10:05 pero insiste en que debe ser él quién lidere esa alternativa mientras que la candidata socialista se ha negado cualquier conversación

Voz 3 10:11 por diferencias dice tanto políticas como él

Voz 0887 10:13 las candidata Maite sparring que se votará a sí misma en la votación de hoy

Voz 1024 10:17 en Castilla La Mancha hoy seremos testigos de cómo entra en vigor el acuerdo entre PSOE Ciudadanos share Toledo Carmen García

Voz 1600 10:23 en Castilla La Mancha PSOE Ciudadanos se han unido para dejar fuera el Gobierno del PP en tres capitales Albacete Ciudad Real y Guadalajara en una veintena de pueblos de menor población los socialistas y Ciudadanos se reparten así los cuatro años de mandato en Albacete y Ciudad Real en el caso de Albacete gobernará durante los dos primeros años Vicente Qasam de Ciudadanos min tras que en Ciudad Real lo hará Pilar Zamora del PSOE en Guadalajara sin embargo el alcalde va a ser el mismo durante toda la legislatura así llega al poder el candidato socialista Alberto Rojo que eso sí va a compartir el gobierno municipal con Ciudadanos ya que Rafael Pérez borda el candidato de los naranjas va a ocupar la primera tenencia de alcaldía entre las localidades más pobladas de Castilla La Mancha en las que se ha alcanzado el acuerdo también figuran El Casar en Guadalajara o Fuensalida en Toledo mientras los populares admiten haber intentado pactar hasta el último momento con la formación de Albert Rivera advierten además que puede que haya municipios donde ciudadanos a nivel local no acate el acuerdo con los social

Voz 1024 11:22 Ciudadanos a cabo sin pactar con el PSOE en Castilla y León anoche pasó por los micrófonos de Hora de cinco el candidato socialista Luis Tudanca

Voz 5 11:30 a mí me parece un juego de trileros parece que están jugando al al despiste no hay ciudadanos que no iba a pactar con la extrema derecha el señor IG ciudadanos que prometieron que aquí habría cambio pues lo que han hecho más bien es un gobierno a cambio a cambio de dos diputaciones a cambio de dos ayuntamientos acuerdos con partidos que están en mono propugnando que retrocedemos en derechos y libertades

Voz 1804 11:53 décadas en nuestro país hiciera

Voz 5 11:55 danos ha caído en esa en esa trampa pero no todos los ayuntamientos de él

Voz 1024 11:59 países constituyen en las próximas horas algunos gobiernos locales están renovados desde poco después de medianoche Pablo Torres buenos días buenos días es el caso del municipio lucense de Sober pocos minutos después de la medianoche quedaba constituida su corporación municipal

Voz 6 12:12 seguí cursilería Corporación

Voz 1024 12:19 a raíz de unos rural además de Sober otros dos pueblos han decidido estrenar el pleno municipal cuanto antes Lang a también en la provincia de Lugo y San Millán de la Cogolla en La Rioja en este último en la celebración de una romería ha provocado el cambio de hora tras tomar posesión de sus cargos los concejales han elegido al nuevo alcalde en los tres por el partido ganador contaba con mayoría absoluta en el caso de Sober esto se ha convertido en una tradición estas el tercer año consecutivo que se realiza el objetivo que persigue en estos municipios es claro poner a sus ayuntamientos en el mapa por un día estamos otra vez en el principio volvemos al punto de partida el desarrollo informativo matinal Cadena SER con los pactos municipales alcanzado gracias a los apoyos de vanos de Vox es una colaboración criticada una vez más por el presidente francés Emmanuel Macron informa Óscar García

Voz 1645 13:04 a pesar de que esta mañana se materializarán muchos de esos pactos con Vox la dirección de Ciudadanos trata de capear temporal de críticas como puede al aviso o amenaza según se mire de Macron la cúpula naranja responde ignorando lo en un comunicado dice que las relaciones con el presidente francés son estrechas y que seguirán siendo así que Macron coincide con los criterios de pactos aprobados por ciudadanos en su ejecutiva las críticas también arrecian entre los suyos y aunque la dirección se ha mostrado reticente a contestar a Francesc de Carreras uno de los fundadores de C's sí lo ha hecho aquí en la Ser Juan Marín vicepresidente de Andalucía viene a decirle a carreras quién pide a Rivera que pacte con Sánchez que desde fuera se ve todo diferente

Voz 7 13:44 cuando uno está dentro cuando uno esta dentro es cuando realmente se da cuenta de cómo son los problemas que dimensiones tiene y cuáles son las posibilidades resolverlo y nosotros adoptamos una decisión y la vamos

Voz 1645 13:57 cumplir la SER se ha puesto en contacto con Francesc de Carreras se reitera en sus opiniones pero no ha querido ser

Voz 1024 14:02 bado recordemos que de carreras llamó ayer Albert Rivera en un artículo de opinión publicado en el diario El País un adolescente caprichoso que da un giro estratégico de ciento ochenta grados ya antepone supuestos intereses de partido a los intereses generales de España en Comillas y es que el mapa de poderes que resulte de los pactos municipales y autonómicos está íntimamente ligado a una causa mayor a la investidura de Pedro Sánchez Inma Carretero buenos días

Voz 0806 14:28 buenos días a uno le ponen fecha pero el Gobierno espera poder tener los apoyos suficientes para la investidura durante el mes de julio

Voz 8 14:35 dos horas en política son una eternidad hay mucho tiempo todavía

Voz 0806 14:40 la portavoz Isabel Celaá mantuvo ayer la estrategia de presión sobre el Partido Popular le recordó que el PSOE se abstuvo en dos mil dieciséis y especialmente sobre ciudadanos

Voz 8 14:49 queremos que ciudadanos reflexión y queremos que se modifique una posición de obstaculización por una posición de construcción

Voz 0806 15:00 pero parece más probable una abstención de Esquerra Republicana de Cataluña así que Cela confió en que el rechazo del Supremo a que yunquera recoja el acta de eurodiputado no afecte a su posición en la investidura aunque sería a cambio de nada

Voz 8 15:13 el que se abstienes se abstendrá libremente nadas en el negociado nada sean nacionales

Voz 0806 15:18 el Gobierno promete diálogo y ley pero ayer la portavoz evitó concretar si están dispuestos a retomar las negociaciones de Pedralbes eh

Voz 1024 15:27 Catalunya sobre el juicio del es finalmente el Supremo no permite a Oriol Junqueras que salga de la cárcel y pueda volver al Congreso para acreditarse como eurodiputado lo hizo como recordarán para ser diputado pero el Alto Tribunal señala que no es lo mismo crónica Alberto Pozas

Voz 0055 15:43 los magistrados empiezan su auto diciendo que para ellos las dos situaciones pueden parecer similares pero que no lo son por varias razones en este caso para los magistrados permitir que les vicepresident de la Generalitat comparezca ante la Junta Electoral implicaría permitirle también posteriormente a Bruselas y ahí el asunto dicen podría escapar a su control y pondría en peligro según su criterio el dictado de la sentencia del proceso en esa ponderación entre sus derechos políticos supresión provisional esta vez han perdido sus derechos políticos al contrario que cuando si le permitieron ir a la Cámara Baja a tomar posesión como diputado el Tribunal Supremo explica eso sí que esta decisión no es definitiva podrá completar estos trámites Isère eurodiputado en cualquier momento si es absuelto por la sentencia del pluses

Voz 1024 16:21 de esta página de tribunales uno de los episodios negros sobre la corrupción del que no se libra el PP que vuelve al banquillo de los acusados por el borrado por la destrucción por los martillazos a los ordenadores el ex tesorero Luis Bárcenas donde presuntamente apuntó la financiación ilegal del partido Miguel Ángel Campos

Voz 1645 16:38 el juez Eduardo Muñoz rechazó la petición del Partido Popular y del resto de acusados quienes reclamaban que con la máxima celeridad en fase de cuestiones previas fuera aplicada la doctrina Botín ante la ausencia de acusación del perjudicado y la Fiscalía y el PP fuera excluido del procedimiento el magistrado afirmó que resolverá esta cuestión en sentencia lo que implica que el Partido Popular deberá permanecer sentado en el banquillo con una acusación penal por daños informáticos durante todo el procedimiento por otra parte el juez tumbó la última posibilidad de permitir la retro

Voz 0887 17:09 la misión del juicio a la petición de la acusación dice

Voz 1645 17:11 tierra unida contestó que tendría un efecto estigmatizadora para los acusados la sesión Se reanuda el jueves con las declaraciones como testigos de Cospedal Bárcenas el extesorero afirmó en instrucción que en sus ordenadores guardaba la otra caja b del PP el documento Excel con la parte del león de la financiación ilegal para las campañas electorales que la que conocemos era sólo la del gasto corriente y aquella fue destruida con el rayado de hasta treinta y cinco veces de sus discos duros

Voz 1024 17:43 sintonía de matinal Cadena Ser las siete dieciocho seis dieciocho en Canarias del exterior Nos vamos a la frontera entre Estados Unidos y México

Voz 9 17:51 no impunemente Trey te dixit

Voz 10 17:55 un

Voz 1024 17:57 es el sonido del documental elaborado por el New York Times y que muestra el lado más duro el lado más cruel de la política de tolerancia cero de la meditación Franco la inmigración es una historia protagonizada por un bebé bebé rumano que tiene cuatro meses Konstantín mutua

Voz 11 18:15 es es Cranston sí ha hecho es fue manso Yves

Voz 12 18:20 en Francesc Fábregas tiene Making de John

Voz 1024 18:24 de Freire de Konstantin Mutu con cuatro meses de vida se ha convertido en el niño más pequeño separado de su familia en la frontera corresponsal en Washington Marta del Vado se llama

Voz 1463 18:38 inmutó tenía cuatro meses cuando fue separada de su padre por los agentes de migración estadounidenses tras cruzar la frontera con México de manera ilegal Konstantin estuvo los siguientes cinco meses bajo el cuidado de autoridades federales hasta que fue llevado a una familia de acogida donde continúa actualmente su padre fue deportado a Rumanía el país de origen de ambos según cuenta el New York Times Konstantin es el niño más pequeño del que se tiene registro separado de su familia por la política de tolerancia cero que aplicó la primavera pasada esta administración bajo esta medida de mayo a junio del año pasado dos mil ochocientos menores fueron separados de sus padres pero el Gobierno ha reconocido este año que pueden ser hasta cincuenta mil más la justicia federal ha dado un plazo de seis meses al Departamento de Salud y Servicios Humanos para identificar a todos estos niños aunque las autoridades ya han advertido de que el proceso se puede demorar incluso años

Voz 1024 19:30 informa la Cadena SER en un minuto los deportes

Voz 1024 20:36 dos continúan perfilando plantillas para la próxima temporal cada al Gonzales buenos días qué tal buenos días así

Voz 3 20:41 lo una semana intensa en el mercado de fichajes de ayer se cerraron más incorporaciones la llegada de Juanmi Jiménez al Betis proveniente de la Real Sociedad la marcha de Pablo Fornells del Villarreal a Inglaterra al West Ham Ramón Mieres delantero argentino aterriza en el Alavés cubo japonés internacional de dieciocho años ficha por el Real Madrid aunque en principio para jugar en el filial ya aunque no es oficial según ha adelantado la Cadena SER Mario Hermoso central del Espanyol jugará la temporada que viene en el Atlético de Madrid el Real Madrid tenía una opción de recompra de siete coma cinco millones de euros sobre el defensa pero el equipo blanco ha decidido no llevar a cabo esa cláusula es respetar sus deseos quieran ser jugador del Atlético de Madrid entre tanto el fútbol de selecciones en Segunda División no para

Voz 13 21:24 en

Voz 3 21:31 en ocho días sabremos qué equipo acompañará a Osasuna Granada a Primera ya este sábado a las nueve de la noche conoceremos al primer finalista del play off de ascenso en La Rosaleda Málaga y Deportivo se ven las caras tras el cuatro dos de la ida en Riazor favorable a los gallegos los entrenadores Victory Martí en la previa

Voz 1804 21:47 esa es nuestra te sabiendo que la remontada

Voz 6 21:49 posible nuestros jugadores están preparadísimo para ello con el empuje de nuestra afición va a ser un plus en aún mayor para para lograrlo

Voz 15 21:56 debemos de hacer un gol eso está más que claro debemos ir a buscar la portería intentar defender lo más lejos de la muestra pero nos va a someter a mucho eso lo tenemos claro a partir de ahí yo creo que vamos a sufrir pero creo que ellos también lo lo van a tener que sufrir bastante

Voz 3 22:09 mañana la vuelta de la otra semifinal Albacete Mallorca también este domingo arrancará el Europeo Sub Veintiuno de Italia donde España debuta ante la anfitriona en el último torneo continental el combinado nacional perdió en la final en este quieren los de Luis de la Fuente sacarse la espina para además conseguir un billete para los Juegos de toque del año que viene Mikel Oyarzabal hombre clave de la selección

Voz 16 22:29 ah nuevamente que me lo pensamos en ganar el domingo que es lo que tenemos más próximo pero es obvio que que el hecho de clasificados para los Juegos Olímpicos de manera directa pues nuestra ilusión al final es algo bonito que que no lo vas a vivir más que vas a vivir una vez en la vida si tiene suerte

Voz 3 22:45 el lunes e inmersa en pleno Mundial de Francia turno para la selección femenina que se enfrenta a China la victoria asegura la presencia en octavos de final pero puede conllevar un cruce con la todopoderosa Estados Unidos patria Guijarro en el Larguero

Voz 17 22:57 nosotras pensamos en ganar sólo pensamos en conseguir los tres puntos si podemos quedar primera porque hay opción pues que al primer así sería algo fantástico y si no pues bueno si ganamos o empatamos quedamos segundas Si ya lo que venga

Voz 3 23:16 en baloncesto terminadas las Finales de la NBA con el triunfo de los Toronto Raptors de Marc Gasol Serge Ibaka Scariolo llega ahora a la de la ACB Real Madrid Barcelona clásico al mejor de cinco partidos a las nueve de la noche primer asalto en el Bicing Center madrileño Pablo Laso

Voz 1804 23:32 entrenador del Madrid sobre la presión por llevar son títulos

Voz 3 23:34 de año Ipswich su homólogo azulgrana acerca de la experiencia de estos partido de esos jugadores llevan sin jugar una final desde dos mil dieciséis

Voz 18 23:42 el Real Madrid creemos ganar con lo cual el nivel de presión para mí es el mismo creo que es una nueva oportunidad a mí me motiva muchísimo valoró lo que cuesta llegar hasta aquí

Voz 19 23:51 muchos escuderos que primero ves juegan final contra un equipo noventa unos centros de plantilla como matriz suele haber muchas que nadie Si un pasado experiencia te puede puede ayudar pero nosotros tenemos otras cualidades

Voz 3 24:09 además doble cita en el mundo del motor este fin de semana en Montmeló Gran Premi de Catalunya de motociclismo hoy sesiones de clasificación la de Moto GP a las tres de la tarde en Francia a esa misma hora dan comienzo las míticas veinticuatro horas de Le Mans donde Fernando Alonso va a intentar junto a su equipo Toyota repetir el triunfo conseguido el año pasado toda la actualidad el deporte la vivimos en Carrusel hoy desde las ocho de la tarde

Voz 1513 25:39 en mil novecientos noventa y nueve doce artistas se reunieron en un antiguo almacén del barrio de Lavapiés en Madrid

Voz 21 25:45 esto de juntar a doce personas de ámbitos distintos de fotografía de teatro más de Performance de bueno de Artes Plásticas puras y duras generaba como una riqueza de soluciones de ideas y de propuestas pues que era muy peculiar no que

Voz 1804 26:02 no no no era muy habitual

Voz 1513 26:05 Rafael Lamata miembro de Circo Interior Bruto recuerda el primer proyecto del colectivo podemos hacer un

Voz 21 26:12 correcto que dure un año y que cada mes haga un trabajo distinto una función de circo distinta no que es un proyecto que de que llamamos la creación del mundo en once funciones

Voz 1513 26:24 Circo Interior Bruto se convirtió en un referente de la vanguardia teatral en un espacio de experimentación de disidencia creativa hay política estuvieron juntos hasta dos mil cinco después cada uno siguió su camino Rafael Lamata en Jaime Vallaure con Los torreznos que habían creado en el año dos mil este fin de semana coincidiendo con los veinte años del nacimiento del colectivo circo de Interior Bruto se reúne de nuevo para llevar a escena en matadero una pieza basada en la obra El Nietzsche Así habló Zaratustra con que la Mata no sepa que veremos exactamente el escenario

Voz 21 26:56 en el estereotipo digamos cultural que supone el Nietzsche o Zaratustra en concreto que es como una cosa densa enrevesada y compleja cercana a la locura y desde ahí pues ver un poco qué es lo que podemos sacar

Voz 1024 27:14 más cultura mañana La Hora Extra también con Marta García aquí en la Cadena SER y en poco más de dos minutos comienza el cine en la radio con Pepa Blanes cerramos edición de matinal con Pablo Torres en la producción Icon Ángel Cabrera y Carlos Ródenas al frente de la técnica actualizamos la grabación de este sábado dentro de media hora ya en el tiempo de A vivir que son dos días con Pino les hablo Piñero que pasen buena mañana

Voz 22 27:34 no

