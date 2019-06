Matinal SER (16/06/2019)

Voz 1024 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias

Voz 1024 00:11 quiero hola qué tal buenos días los actores políticos que han protagonizado los pactos necesarios para configurar el poder local se afanan en hacer una lectura nacional de los acontecimientos el fin de semana está sirviendo para que el Partido Popular aguante el golpe después de haber perdido hace dos semanas cerca del cuarenta por ciento del apoyo municipal en las urnas aguanta el golpe con los compañeros de viaje en la foto de Colón

Voz 2 00:33 esos acuerdos tanto con el partido Ciudadanos como con Bosch son positivos para todos los madrileños que el Partido Popular ha demostrado una vez más que está en la centralidad de la vida política de España

Voz 1024 00:44 Pablo Casado se apunta el tanto del Ayuntamiento de Madrid para ir reconstruyendo el discurso de un PP que al final no ha tenido más remedio que pactar con Vox la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo

Voz 3 00:55 el lamentable repito que la capital de España tenga el aliento de la ultraderecha

Voz 1024 01:01 alto del pacto alcanzado bueno y mientras en Barcelona Ada Colau el PSC y el partido de Manuel Valls se felicitan por haber bloqueado un gobierno independentista en Barcelona un acuerdo el que sale beneficiado en clave nacional Pablo Iglesias que ese apunta todo el tanto que se pone a tiro para ganar enteros ante la investidura de Pedro Sánchez asilo believer Unidas Podemos hoy las paginas el diario El País

Voz 4 01:24 quién plantee esto como un pulso se equivoca

Voz 2 01:26 que los ciudadanos anónimos están planteando que echemos un pulso con sosería ponernos creo además que todo el mundo reconocerá que cuando el Partido Socialista amenazó con la repetición de elecciones pues todo el mundo concluyó que fuera un error es el rey

Voz 1024 01:41 aumente un panorama que difumina el papel que está representando Ciudadanos Albert Rivera nos está llevando la mejor tajada de los pactos de la brecha como tampoco consiguió convertirse en las generales el principal partido de la oposición vamos a detallar cómo fue la constitución de los ayuntamientos pero hay más noticias de la mañana la SER que repasamos con Carlos Sevilla Carlos buenos días

Voz 4 02:04 qué tal buenos días el Tribunal Supremo ha rechazado suspender la orden de detención contra Carles Puigdemont y Toni Comín y les impide así entrar en España para recoger sus actas de eurodiputados el juez Pablo Llarena niega que los dos procesados que residen en Bélgica tengan inmunidad sólo por el hecho de haber sido proclamados electos

Voz 1024 02:19 nuevo caso de violencia machista en Vizcaya

Voz 4 02:22 se investiga bajo esta hipótesis el atropello de una mujer por parte de su ex pareja en el municipio de Sopelana la víctima fue hospitalizada herida de gravedad recuerden que el cero dieciséis es el teléfono contra los malos tratos

Voz 1024 02:32 Salvini prohibe entrar en aguas italianas a otro barco con migrantes rescatar

Voz 4 02:36 cuarenta y tres permanecen a bordo después de la evacuación de diez de ellos con problemas de salud el Gobierno italiano sugirió que el barco de la ONG Sea Watch se dirigiera a Libia un destino que rechazan desde la organización la Liga internacionalmente el súbita comen según ha dicho en Twitter su portavoz Georgia alienar Lee vivía es reconocido internacionalmente como un puerto no seguro y así lo establecen la misión de la ONU en ese país o la Comisión Europea

Voz 1024 02:59 nueva manifestación hoy en Hong Kong convocada contra las

Voz 4 03:02 hay que permitía la extradición de presos a China los organizadores piden la dimisión de la jefa del Gobierno a pesar de que el Ejecutivo anunció ayer que suspende la ley tras las violentas protestas de los últimos días

Voz 1024 03:12 la ciencia está consiguiendo explicar porqué Drácula bebía sangre para ser inmortal

Voz 4 03:16 los investigadores de Estados Unidos han detectado que una proteína abundante la sangre de los ratones jóvenes retrasa el envejecimiento cuando se administra a roedores más viejos este componente sanguíneo es una enzima que también está presente en la sangre de los seres humanos

Voz 1024 03:30 lo ampliamos en la contraportada con Gregory en los deportes Albacete y Mallorca se juegan hoy una plaza en Primera Iván Álvarez buenos días

Voz 0451 03:37 hola José Antonio buenos días el partido es a las siete de la tarde en el Carlos Belmonte el Mallorca con la ventaja del dos cero de la ida en la final del play off de ascenso a Primera ya espera el Deportivo de la Coruña ganaron anoche los gallegos cero uno al Málaga que seguirá en Segunda División cita importante hoy para la selección sub veintiuno comienza el Europeo España debuta a las nueve de la noche contra Italia al anfitrión a una Messi ha estrenado con derrota en la Copa América Argentina cero Colombia dos el Real Madrid manda en la final de la Liga Endesa de baloncesto primer punto de la serie para los blancos tras imponerse por veinte puntos al Barça tenemos Gran Premio de Catalunya de motociclismo las carreras once Moto3 doce y veinte Moto2 con el Espanyol Augusto Fernández en la pole ya las dos Moto GP con Márquez que sale segundo ya en marcha en este momento las veinticuatro Horas de Le Mans con Fernando Alonso peleando por ganar el Mundial de Resistencia

Voz 1024 04:25 vamos a acabar el fin de semana con más calor mapa del tiempo Sira Valdés buenos días

Voz 5 04:29 buenos días cielos despejados y tiempo estable en gran parte del territorio para esto último domingo de primavera se esperan nubes únicamente en el tercio norte peninsular que podrían llegar a dejar chubascos a lo largo de la jornada en puntos de Asturias y Cantabria temperaturas en descenso en el litoral mediterráneo y en ascenso en el resto de la Península especialmente en la meseta norte y zonas del Alto Ebro los termómetros volverán a superar la barrera de los treinta grados en ciudades como Córdoba donde se alcanzarán los treinta y dos Sevilla con treinta y uno o Jaén con treinta

Voz 1024 04:58 así amanece este domingo dieciséis del seis a las siete y cinco son las seis cinco en Canarias hasta y media en punto noticias

Voz 1 05:05 el alicantino

Voz 4 05:06 se considera Antonio Piñero el Ayuntamiento de Madrid

Voz 1024 05:10 este sábado en el icono del cambio en el poder local es un balón de oxígeno para Pablo Casado haber conseguido recuperar para su proyecto de PP la joya de la corona un hito que en principio debe allanar la presidencia de la Comunidad de Madrid para Isabel Díaz Ayuso pero la recta final de las negociaciones con nocturnidad apoyó la ultraderecha el pacto en Madrid entre populares y C's falta por confirmar a qué precio hoy José Luis Martínez Almeida afirma en el diario El Mundo que para él es lógico que Vox participe en cuestiones de gobierno Radio Madrid Carolina Gómez

Voz 0821 05:43 un poder que el PP de momento no aclara sólo han confirmado que tendrán cargos en las juntas de distrito en principio las concejalías del Ayuntamiento se reparten entre PP y Ciudadanos en nuevo alcalde de Madrid ha retado a encontrar en su acuerdo de gobierno cuestiones fuera del ordenamiento jurídico y ha prometido recuperar la libertad que a su juicio se ha perdido durante los últimos cuatro años

Voz 6 06:01 lo que nosotros queremos dejar como legado es que la gestión no es parados educar o adoctrinar la gestiones para que sean los madrileños los que en plena libertad elijan su futuro y ese es el Madrid de este pacto de gobernabilidad un Madrid capital de la nación española que cree en la libertad y en la libertad de los madrileños para decidir acerca sus propias vidas

Voz 4 06:23 Manuela Carmena sea despedido con

Voz 0821 06:25 en una defensa encendida del feminismo y del concepto de democracia ahora que la ultraderecha se sienta en el Palacio de Cibeles

Voz 0539 06:31 en el sabemos lo que nos costó traer a España a la democracia fue tanto fue vidas que no lo podemos olvidar tenemos que saber que la democracia es un valor enorme que tenemos que cuidar

Voz 0821 06:45 el acuerdo con Vox contempla eliminar Madrid Central y el soterramiento de la Gran Vía no se menciona la violencia machista en ningún momento las tres derechas se conjuran para luchar contra la ocupación ilegal y los manteros prometen hacer un monumento a las víctimas del terrorismo en la plaza de Colón donde ese manifestaron juntas por primera vez antes de las elecciones generales

Voz 1024 07:03 será vamos a Barcelona pero el acuerdo entre PP y Vox no comprendía sólo del Ayuntamiento veleño sino que servía como modelo como gran directriz al resto del país donde fuera necesaria la suma del bloque de toda la derecha fue el caso por ejemplo de la capital aragonesa Radio Zaragoza Pilar García

Voz 1470 07:18 emocionado Jorge Azcona acaba así con dieciséis años de gobiernos de la esquina

Voz 7 07:23 lo afronto sin fórmulas mágicas pleno de ilusión y ganas y con la referencia fundamental de los tres pilares que ha enviado siempre mi trayectoria vital y política trabajo coherencia y compromiso muchas bajas

Voz 1470 07:37 Azcona ha agradecido el apoyo de Ciudadanos y Vox y se ha comprometido a dejar atrás la confrontación política para lo que ha tendido la mano al resto de los grupos y también al Gobierno de Aragón El nuevo alcalde ha recordado a sus predecesores Luisa Fernanda Rudi ya al fallecido Pepe Atarés

Voz 1024 07:53 en Zaragoza como primero decíamos en Madrid no ha podido evitar la entrada de la ultraderecha los poderes locales en la ciudad Condal el debate de las últimas dos semanas pasaba por evitar que el independentismo se hiciera con el segundo ayuntamiento del país a pesar de la victoria en las urnas por la mínima de Esquerra Republicana así ha conseguido repetir Ada Colau Radio Barcelona Monica Peinado

Voz 1600 08:13 la tarde fue muy diferente a la primera investidura de cola agua hace cuatro años la alcaldesa aseguró en su discurso que no era un día exactamente feliz porque le habría gustado ser investida con los votos de los socialistas y de Esquerra Republicana Hinault con los de Manuel Valls no es la forma no es la forma en la que no hubiera gustado llegar a la Alcaldía decía Ada Colau la alcaldesa se ha comprometido a hacer todo lo que esté en su mano para conseguir la libertad de los presos independentistas dice que será la alcaldesa de todos ya tendido la mano a Esquerra Republicana y al resto de grupos políticos pero Ernes Maragal le ha advertido que no será un aliado dócil

Voz 8 08:48 no no seremos aliados dóciles un supuesto progresismo to cable o indiscutible no nos tiemblan las manos por favor hoy no

Voz 1600 08:59 Manuel Valls ha defendido el apoyo a Colau dice que no había lugar para la abstención aunque es lo que han hecho los tres concejales de su grupo que pertenecen a ciudadanos

Voz 4 09:08 no no hay ni blanco ni abstención sí o no lo más importante era evitar que Barcelona tuviera un alcalde independentista un alcalde independentista Manuel Valls negó el saludo al presidente

Voz 1600 09:20 de la Generalitat Quim Torra en la recepción a la corporación municipal que hizo en el Palau de la Generalitat lo hizo porque esta semana Torra ha dicho que va Etxerat hasta los dos concejales del PP ni siquiera fueron al Palau de la jet

Voz 1024 09:33 algo de los más de ocho mil ayuntamientos constituidos hacemos un rápido repaso aquellos en los que algún actor se saltó el guión de vuelta Aragón en Huesca un voto en blanco rompía el acuerdo alcanzado por el bloque de la derecha propiciaba así la reelección del alcalde del PSOE Vox ya ha anunciado que apoyará una moción de censura para deshacer este resultado Radio Huesca Sergio a la casa

Voz 9 09:57 en Huesca un voto en blanco ha incumplido el acuerdo que tenían Partido Popular Ciudadanos y Vox para gobernar la pregunta era si sería del único concejal de Vox el mío no es porque yo votaban a los a la candidata popular a la Alcaldía análogo sólo le habría hecho falta ese voto tenía muy claro

Voz 10 10:13 creo que sería ciudadana sin duda porque yo he visto todas las papeletas del parqué

Voz 0605 10:15 popular ya he visto también la de Vox que es Ciudadanos

Voz 10 10:18 quién tiene que dar las explicaciones oportunas hace por tanto

Voz 9 10:20 el responsable a la formación naranja de que la Alcaldía sea para Luis Felipe del Partido Socialista al ser la fuerza más votada pero el portavoz de Ciudadanos sigue manteniendo que no que ellos no han sido hemos vuelto a los test al Partido Popular que era nuestro compromiso qué tal

Voz 1643 10:33 ya hemos es por esto que el Partido Popular dice aquí en Huesca

Voz 9 10:36 Ciudadanos no es de fiar tras las continuas negociaciones de las últimas semanas y que ahora les debe una explicación a los vecinos

Voz 1024 10:42 Burgos también despierta con la socialista después de que Vox rompiera la disciplina de partido le arrebatará el bastón de mando a ciudadanos allí es el PP el partido que pretende emprender una moción de censura para que acabe cumpliendo el acuerdo pactado Radio Casillas Rosalía Santaolalla que

Voz 0274 10:57 los dos concejales de Vox hayan apoyado su propia candidatura en lugar de la de ciudadanos les costará según fuentes de su partido un expediente disciplinario y le ha valido la alcaldía al candidato socialista Daniel de la Rosa que agradecía así la postura de los dos ediles de Vox

Voz 1535 11:10 Política Municipal tiene mucho más que ver con tender puentes de entendimiento entre los diferentes un buen ejemplo de ese compromiso con Burgos es lo que ustedes han demostrado hoy aquí y eso señores de vos por mucho que nos diferencie la ideología muchos de los valores que compartimos

Voz 0274 11:30 mientras desde el Partido Popular que había renunciado a presentar candidato para apoyar al de Ciudadanos la tercera fuerza en votos en las pasadas elecciones en Burgos ya ha anunciado una oposición dura ya han recordado al PSOE que no tienen apoyos suficientes para un gobierno estable

Voz 1024 11:42 de las combinatoria inesperadas la cara de frustración que por cierto es abriendo a esta hora nuestra página web en Cadena Ser punto com la frustración para quien fuera presidente de los populares en Catalunya Xavier García Albiol que no recupera la alcaldía de Badalona porque se lo ha impedido la suma de los independentistas

Voz 1643 11:59 con los partidos de la izquierda Radio Barcelona Albert Prat el socialista Álex Pastor ha sido elegido in extremis alcalde de la cuarta ciudad de Cataluña con los votos de su partido los de los comunes los de Cataluña y los de la coalición de Esquerra y la CUP líder de esta formación duelo Sabaté quedó segunda y hasta el último momento ha intentado encabezar un pacto alternativo Albiol ante la falta de acuerdo con el PSC Sabaté ha renunciado a presentarse para dar sus votos a los socialistas a quién acusado de ir responso

Voz 4 12:26 habla opulenta las políticas xenófobas y autoridades a Partit Popular

Voz 1643 12:29 no queremos que las políticas xenófobas ya autoritarias del Partido Popular vuelvan a la Alcaldía decía Sabatés la decisión de

Voz 4 12:36 la coalición de izquierdas de apoyar a los socialistas

Voz 1643 12:38 he acordado minutos antes del pleno dicen como mal menor de los

Voz 1024 12:43 pactos antinatura Se está llevando la palma esta mañana el municipio de Roales del Pan en la provincia de Zamora los votos del PP y del PSOE han permitido que el alcalde sea el concejal de Vox Radio Zamora PP leerá

Voz 0830 12:57 no hay política sólo es la unión de cuatro vecinos del pueblo para sacar adelante y hacerlo mejor por Roales del Pan esa es la justificación quedado el único concejal del PSOE para con su apoyo dar la alcaldía de Roales del Pan apenas a tres kilómetros de la capital zamorana al único concejal que había conseguido Vox en toda la provincia de Zamora una localidad en la que habían obtenido tres concejales la candidatura de por Zamora dos el Partido Popular una Vox ir uno también el PSOE el único concejal socialista es consciente de la repercusión de su decisión pero recuerda que no es militante tampoco dice

Voz 1024 13:31 es político bueno de los pactos que no sigue las pautas en Madrid destaca el acuerdo alcanzado para gobernada en coalición PSOE Ciudadanos en la capital jiennense Radio Jaén César García

Voz 11 13:40 el cambio en la Ciudad de Jaén llegó a pocas horas de la constitución de los ayuntamientos finalmente tras han romper negociaciones con el Partido Popular Ciudadanos firmado un acuerdo de gobierno con el PSOE la lista más votada el Gobierno va a ser de coalición pero todavía no se han dividido en las concejalías el nuevo alcalde de Jaén Julio Millán reconoció en su discurso que se enfrenta a una situación difícil soy consciente de la

Voz 12 14:03 a ocultar pero a la vez creo como el que más en las posibilidades que tenemos para dar la vuelta

Voz 4 14:09 la situación de crisis por la que ha padecido

Voz 12 14:11 que padece nuestra ciudad y la provincia sean

Voz 11 14:14 sustituido noventa y seis de los noventa y siete municipios ya que uno de ellos P al debe estaba todavía pendiente del recurso interpuesto por el Partido Popular ante el Tribunal Superior de Justicia

Voz 1024 14:24 estamos repasando en la sintonía de matinal Cadena Ser a las siete y cuarto de la mañana seis y cuarto de la mañana en Canarias el estado del poder local tras la constitución de los ayuntamientos en Extremadura sí que se notó el auge del PSOE que recorremos ganó la presidencia autonómica por mayoría absoluta ser María Belén Ceballos

Voz 0605 14:42 el mapa de los ayuntamientos en Extremadura ha quedado teñido de rojo los socialistas se hacen con la alcaldía por mayoría absoluta en Mérida Villanueva de la Serena Don Benito Zafra partido que además se mantiene por mayoría simple en Navalmoral de la Mata y recupera la alcaldía de Almendralejo donde por cierto gobernarán en coalición con Ciudadanos la formación naranja daba alcaldía al PSOE en Cáceres su abstención permitía a los socialistas regresar tras ocho años al consistorio cacereño sorpresa en Cáceres y también en Badajoz donde PP y Ciudadanos se alternarán la gobernabilidad cada dos años hasta el final de la legislatura y todo con el apoyo de Vox Ciudadanos que además gobernará con los populares en Villafranca de los Barros fraudes on esa lista XXXVI años consecutivos caso curioso el de Jerez de los Caballeros donde podemos con tan sólo un concejal ostentará la Alcaldía gracias al apoyo de PP y Ciudadanos a pesar de que los socialistas se quedaban en los comicios del pasado mes de mayo al borde de la mayoría absoluta por otro lado el PP mantiene sus feudos en Plasencia Coria y frena el de la SER

Voz 1024 15:43 bueno nos quedamos en la provincia de Badajoz desde donde queremos contarles la historia de cómo titulan hoy los compañeros el diario El País la nueva comedia de El alcalde de Zalamea Pablo Torres buenos días

Voz 1157 15:54 buenos días y así que los resultados del veintiséis cm en la localidad pacense de Zalamea de la Serena dieron un empate a las dos primeras fuerzas mil cuarenta y nueve votos que obtuvo el PSOE en mil cuarenta y nueve votos obtuvo el PP ambos tienen cinco concejales Unidas Podemos obtuvo uno pero la investidura al concejal de la coalición de izquierdas votó no al candidato socialista se votó a sí mismo la ley dice que en ese caso gobiernan la lista más votada pero al estar empatados PSOE y PP en sufragios la elección del nuevo alcalde queda bloqueada temporalmente al menos hasta el lunes cuando se celebre de nuevo un pleno extraordinario este domingo la asamblea local de Podemos Izquierda Unida decidirá si finalmente en apoyar a su apoyo a los socialistas en caso contrario una moneda al azar decidirá quién gobierna una moneda claro Cruz llena

Voz 1024 16:35 Tena lo vamos a dejar aquí pero tiene más información sobre la renovación de su Ayuntamiento en hora y media en la desconexión local de A vivir siempre en nuestra página web en Cadena Ser punto com el sábado también nos dejó la decisión judicial de mantener la orden de detención una Carles Puigdemont si acabará viniendo a España para prometer el cargo de eurodiputados crónica de Alberto Pozas

Voz 0055 16:59 el juez Pablo Llarena decidió ayer seguir el criterio de la Fiscalía mantuvo las órdenes nacionales de detención contra los dos contra Toni Comín y contra Carles Puigdemont en su auto de diez páginas explicaba que son eurodiputados electos después de las últimas elecciones pero que todavía no lo son de pleno derecho ni han prometido el cargo ante la Junta Electoral Central ni tampoco empezado el periodo de sesiones del Europarlamento y por tanto todavía no están protegidos por la inmunidad parlamentaria esto en la práctica implica que por ahora y salvo cambio posterior Carles Puigdemont Toni Comín no pueden ser eurodiputados de pleno derecho y tampoco participar en la vida política del Parlamento Europeo además si vinieran a España is entregaran tampoco está claro que el Supremo les permitiera poder hacerlo teniendo en cuenta

Voz 4 17:37 que Oriol Junqueras que está en prisión no ha podido

Voz 13 17:39 la defensa del ex president recurrirá esta decisión la semana que viene

Voz 1024 17:57 sintonía de matinal Cadena Ser del domingo la crisis de los refugiados nunca acabó la ruta del Mediterráneo sigue abierta este sábado Italia prohibía entrar otra vez en sus aguas a otro barco de otra ONG con más de cincuenta inmigrantes a bordo la historia se repite mañana se cumple un año de la llegada al puerto de Valencia de los seiscientos veintinueve pasajeros de la Aquarius se acuerda allí estuvo nuestro compañero Nicolás Castellano

Voz 14 18:24 siete no sois todos vamos vale

Voz 1620 18:31 la fecha no será el vida era nunca la entrada aquella mañana en el puerto de Valencia ponía fin a una historia de huida forzosa

Voz 14 18:37 sólo Dios puede tener para acuario Padang Púbol especialmente adaptada mi Dios latente de Juan los mot buenísimo buenísimo la gente UK

Voz 1620 18:55 es la historia de Félix Esait que tuvo que salir de su país Sierra Leona tras ser estigmatizado y rechazado por trabajar con enfermos de ébola

Voz 14 19:05 controlaba y abajo con mi con su boca también en mi país nunca una malo malo malo malo

Voz 1620 19:17 con Cruz Roja hay Médicos Sin Fronteras hizo labores de enfermero enterrador en la peor epidemia de ébola de la historia ahora está convalidar su título para trabajar en España

Voz 14 19:25 quién no a continuar ni muy muy posesión yo en escena está ahí han ustedes yo trabajaba su boca a raíz de baja trabajaba el Gobierno vídeo hospital tengo mucha

Voz 1620 19:49 Félix confió en Valencia veintidós años donde vive en un piso de desear con más inmigrantes

Voz 14 19:53 ahora salir antes no Feli es malo malísimo en midia tío mucho no comida o Papá soy yo una OPA de entre en Vall en en España agrega voy bien

Voz 1620 20:11 se le fuera de las seiscientas treinta historias de los rescatados del Acuario asegura que su sueño sería ahora trabajar con Cruz Roja en algún hospital de Valencia

Voz 1643 20:50 con volver a Primera iban Álvarez buenos días es el primer finalista del play off de ascenso hola José Antonio buenos días el Depor ya clasificado dejando al Málaga en el camino cinco dos en el global de la eliminatoria tras el cero uno de anoche en La Rosaleda

Voz 0451 21:04 sí que intentó el Málaga resistió el Deportivo y un fallo del portero Munir sentenció la eliminatoria el goleador Bergantiños anoche en Carrusel

Voz 1201 21:13 no no gesta todavía no hay ninguna no sabemos que nos hemos metido en la final pero quedan dos partidos yo si no conseguimos el ascenso igual que que el Málaga hoy no así que tranquilidad intentar recuperar bien y saber que que hemos hecho un paso importante

Voz 0451 21:29 a ambiente espectacular en La Rosaleda en busca de la remontada no pudo ser el capitán Adrián González dio la cara en la SER

Voz 16 21:35 Se dura hay seguramente que no lleva unos cuantos días son clubes espera que está en primera división lo único que tengo es tristeza pero bueno esto sigue cuanto antes te levante si Ibeas que que bueno que que el fútbol siempre da nuevas oportunidades creo que que es cuando empiezas otra vez a ganar

Voz 0451 21:51 seguirá el Málaga una temporada más en Segunda el Deportivo conocerá hoy a su rival por el ascenso a Primera División serán el Albacete o el Mallorca los baleares defienden la ventaja del dos cero de la ida y la vuelta de las semifinales se disputa esta tarde a las siete en el Carlos Belmonte cambiamos el fútbol de clubes por el de selecciones hoy comienza el Europeo Sub Veintiuno y lo hace con un partidazo Italia España candidatas ambas al título La Rojita se estrena ante la anfitriona el partido a las nueve de la noche en Polonia el seleccionador protagonista en Carrusel Luis de la Fuente

Voz 0318 22:25 vamos yo yo pienso que si para eso venimos pero no puedes mandarle un mensaje que no venía aquí con la confianza la seguridad de que vamos vamos puedes luego vamos a dejarnos te íbamos a pelear con todas nuestras fuerzas por ser campeones de Europa claro que sí

Voz 0451 22:38 hoy arranca este Europeo sub veintiuno lo hará a las seis y media de la tarde con el Polonia Bélgica rivales de España en el grupo A mañana lunes otra selección española femenina juega el tercer partido de la fase de grupos del Mundial España China con un empate es suficiente para estar en octavos de final al que ven más de selecciones en Brasil se está disputando la Copa América anoche debutaron dos de las favoritas mal estreno para Leo Messi perdió Argentina cero dos ante Colombia dejamos el fútbol tiempo para el polideportivo

Voz 17 23:09 hijo del Real Madrid se ha llevado el primer punto de la final de la Liga Endesa de baloncesto el equipo blanco ha arrasado al

Voz 0451 23:17 esa victoria por veinte puntos ocho siete seis siete los de Pablo Laso quieren revalidar el título de la ACB pero todavía queda mucho palabras de Gustavo Ayón en Carrusel

Voz 0998 23:27 bueno lejos de la vista de las sensaciones que tenemos nosotros de de haber hecho un buen trabajo pero yo creo que no hemos hecho nada esta serie es una va a ser una serie difícil hay que ganarse tres hay que pensar sólo en el siguiente y mantener en ese en ese nivel de concentración y de intensidad

Voz 0451 23:42 la serie se juega al mejor de cinco el segundo partido también en el Bicing Center el lunes a las nueve de la noche

Voz 4 23:49 este domingo con mucho motor cita con las dos

Voz 0451 23:52 puedas Gran Premio de Catalunya de motociclismo a las dos carrera de Moto GP Marc Márquez sale segundo por detrás del francés Fabio cuarta Haro Maverick Viñales completa la primera línea la jornada comienza a las once con la prueba de Moto tres el líder del Mundial Aaron Canet saldrá quinto el argentino Gabriel Rodrigo ha sido el más rápido ya las doce y veinte turno para Moto2 con un Espanyol Augusto Fernández que han marcado la pole en Montmeló las cuatro ruedas deporte en directo a esta hora veinticuatro horas de Le Mans queda mucha carrera por delante Fernando Alonso puede proclamarse campeón del Mundial de Resistencia la resolución en torno a las tres de la tarde y además el Pozo Murcia desde el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala dos uno mandan ante el Barça la serie se juega al mejor de cinco los hispanos están de enhorabuena son campeones de la primera edición de la HF Eurocup de balonmano tras ganar por un gol en Noruega para estar informado de todo el deporte Dani Garrido y todo el equipo te lo cuentan todo desde las siete de la tarde en Carrusel Deportivo

Voz 18 24:54 me Tour estado Marcos Carlos saben gozar el tuvo para contarnos el Albacete mayorista Z Mario Torrejón Axel Group Gabilondo Filippo dobla Iturralde para contarnos el Italia España con el que debutamos en la élite sub veintiuno

Voz 4 25:10 exacto de noticias lo trae mediana con su

Voz 18 25:12 Carrusel confidencial desde las siete de la tarde ya hasta la una y media de la madrugada

Voz 0882 25:37 todo veintidós años después de la publicación de la novela que inmortalizó la figura de Drácula un grupo de científicos de la Universidad de Washington en Estados Unidos ha descubierto la causa

Voz 1643 25:47 científica exacta que explica porqué beber sangre le hacía inmortal

Voz 1 25:53 Luque

Voz 1 25:57 sí

Voz 4 26:06 no se vaya porque les contamos este descubrimiento científico en un segundo

Voz 0882 26:14 investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis EEUU han descubierto una proteína que es abundante en la sangre de ratones jóvenes retrasa el envejecimiento cuando se administra a roedores más viejos este componente sanguíneo antienvejecimiento es en concreto una enzima que se llama en and que también está presente en la sangre de los seres humanos además a la ministra esta proteína en ratones viejos estos no sólo vivieron un dieciséis por ciento más sino que aumentaron también su actividad física su capacidad intelectual disfrutaron de un mejor sueño tras obtener esto resulta

Voz 1620 26:50 dos tan positivos en animales de laboratorio

