Matinal SER (22/06/2019)

Voz 1024 00:18 la manada ha vuelto a la cárcel desde que el Tribunal Supremo elevara el nivel de sintonía con la sensibilidad social que despertó el caso de la joven violada en los Sanfermines en dos mil dieciséis los magistrados el alto tribunal entienden que los hechos probados en el portal de Pamplona no fueron un abuso sino un delito de violación esta corrección de la sentencia dictada por la justicia Navarra rectifica también las penas y las eleva de nueve a quince años de prisión en cinco minutos nos hacemos eco ven las reacciones a una sentencia que sienta doctrina Ike aumenta el respaldo judicial a las mujeres para estos casos es un fallo que rectifica lo que debe ser una evidencia el valor que tiene el valor que nunca debe perder el testimonio de la víctima no dejamos los tribunales ahora selva buenos días

Voz 2 01:13 tal buenos días la SER ha tenido acceso la declaración del extesorero del Partido Popular de Luis Bárcenas en el juicio por la destrucción de sus ordenadores Bárcenas asegura que la información que fue eliminada era muy relevante y acusa al PP de mentir

Voz 3 01:25 mi abogado no pide que se entreguen los ordenadores sí estaban los ordenadores vacío es absurdo no tiene ningún sentido esa es la principal prueba de que yo no estoy mintiendo que mienten y lo comprendo que usted defiende a sus clientes miente sus clientes

Voz 2 01:37 doscientos mil aspirantes a profesores para treinta mil plazas hoy celebran las oposiciones de Educación en todas las comunidades autónomas menos en Euskadi es la mayor oferta en los últimos diez años

Voz 1024 01:46 entra en el cadáver de una mujer en su casa en Tenerife no

Voz 2 01:49 conoce aún el motivo de la muerte pero la Guardia Civil ha activado el protocolo por posible caso de violencia de género

Voz 1024 01:54 científicos y ecologistas alertan del posible riesgo del cinco G

Voz 2 01:57 aseguran que está tecnologías está poniendo en marcha sin haber evaluado antes si tiene o no riesgos para la salud blancas Salinas de Ecologistas en Acción en Punto de Fuga

Voz 4 02:04 no se ha hecho ningún tipo de investigación previa y sí que se sabe ya que las anteriores tecnologías están generando problemas de salud a las personas

Voz 2 02:13 el documental de Cousteau de la nieta del famoso explorador se estrena en Odisea Selim va a recorrer algunos de los lugares en los que estuvo su abuelo dice que aún estamos a tiempo de salvar el planeta creo que tal

Voz 5 02:23 es que puedo algo todos los días se levanta en existen oyes

Voz 1 02:27 era algo que los deportes el Real Madrid

Voz 1024 02:30 es el campeón de la Liga ACB de baloncesto Héctor González buenos días

Voz 6 02:34 buenos días quinto en la era Laso en su octava final consecutiva todo después de imponerse sesenta ocho

Voz 0055 02:39 los setenta y cuatro al Barça en el Palau Blaugrana

Voz 6 02:42 en el cuarto partido de la final y colocar así el tres uno definitivo en la serie un gran partido de Edith Tabares Rudy Fernández o Facundo Campazzo con quince puntos galardonado con el envío de la final en fútbol Fernando Torres anunció ayer su retirada del fútbol en activo otras dieciocho años como profesional Marcos Llorente pasó el reconocimiento médico con el Athletic Eco Lloyd la gran cita citas a las nueve de la noche España Polonia en el Europeo Sub Veintiuno de Italia donde los nuestros están obligados a ganar y golear para tener opciones de meterse en las semifinales del torneo además Gran Premio de Francia de Fórmula uno a las tres la clasificación y El Pozo Murcia o el Barça serán campeones de liga de fútbol sala a las nueve el quinto y definitivo partido de la final del play off por el tema

Voz 0011 03:23 el primer fin de semana del verano se estrena con

Voz 7 03:26 Souvirón de las temperaturas mapa del tiempo palo Torres buenos días buenos días hoy tendremos cielos parcialmente despejados en todo el territorio salvo en Galicia donde por la tarde se esperan lluvias las temperaturas se mantienen estables en todo el país con valores altos en todo el centro y sur peninsular tendremos treinta y seis grados de máxima en Córdoba XXXV en Toledo el Badajoz treinta y cuatro en Jaén y Ciudad Real en el norte serán algo más bajas con máximas de veintidós en A Coruña y Santander vientos flojos en general de componente este en el área mediterránea de componente sur en la Península de componente norte en Canarias

veintidós de junio

Voz 1 04:07 José Antonio Piñero la manaba Ángel

Voz 1024 04:10 Boza Alfonso Cabezuela Jesús Escudero Antonio Miguel Guerrero José Ángel prenda han pasado su primera noche en prisión por violar a una joven en los Sanfermines de hace tres años vamos con los detalles de una condena firme del Tribunal Supremo que corrige sentencias anteriores informa Alberto Pozas a la espera de conoce

Voz 0055 04:27 todos los detalles el Supremo deja claro que fue una violación abuso con los hechos que se han declarado probados dice no se puede hablar de abuso comprueba alimentos sino de una agresión sexual las condenas de los cinco sevillanos aumentan de nueve a quince años de presidio y hasta el diecisiete en el caso de Guardia Civil que robó el teléfono móvil de la víctima además entre todos deben indemnizar a la joven con cien mil euros la decisión se conoció apenas unas horas después de celebrar la vista con acusaciones y defensa poniendo sus argumentos encima de la mesa

Voz 1406 04:55 iba de un delito de violación por entender que concurre fuerza intimidatoria suficiente y que un grito desgarrador a las tres de la mañana hubiese hecho inmediatamente que sin el menor género de duda alguien hubiera reaccionado no

Voz 1 05:08 eso no ocurrió nada de eso fue un plan previo ejecutado de forma precisa

Voz 0055 05:13 en su comunicado los jueces explican que según su criterio cada uno de los miembros de la manada tendría que haber sido condenado por cinco delitos de agresión sexual no por uno solo continuado

Voz 1024 05:21 estamos ante un escenario que estaba previsto por la policía que evitaba así un hipotético riesgo de fuga de los condenados crónica de Javier Álvarez

Voz 0689 05:29 la policía estaba a la espera del mandamiento judicial pero tenían control sobre los cinco acusados el miércoles fueron afirmar religiosamente al juzgado como cada lunes miércoles y viernes y precisamente ayer acudieron y firmaron todos a partir de ahí la vigilancia fue constante y no ha habido ningún incidente con las detenciones ni estaban como se ha especulado intentando fugarse una vez esposados y leídos sus derechos en la Jefatura Superior de Policía de Andalucía occidental les tomaron la reseña personal documental Irak tirar para entregarlos al Centro Penitenciario Sevilla uno donde comenzará su vida como penados Hinault como preventivos desde aquí podrán solicitar su cambio de prisión pero tendrán que pasar unos días hasta que puedan cambiar de centro penitenciario si así lo desean respecto a los años que pueden pasar en prisión les han condenado a quince años pero ya cumplieron dos como presos preventivos así que quedan trece años de condena por delante de estos trece años prácticamente las tres cuartas partes de la condena la cumplirán en prisión es decir una década

Voz 1024 06:25 Pedro Sánchez ha publicado este mensaje en las redes sociales sólo si es si España sigue avanzando en la protección de los derechos y libertades de las mujeres no se va a detener porque creímos porque os creemos por los queremos vivas libres sin miedo para la ministra Carcedo la consideración de abuso y no violación que dictaminaron tribunales anteriores

Voz 0738 06:44 fue poco justa y poco atinada es una rectificación

Voz 8 06:49 de la sentencia muy muy adecuada porque con una violación y tiene tenía que tipificar Se como tal no hay una hay una violación en grupo porque clásicas

Voz 9 07:01 en a la que sometieron a esta chica por la información de la que disponemos pues os parece que había sido una sentencia poco justa no poco a poco atinada al caso

Voz 1024 07:10 cómo estamos contándoles el fallo del Supremo sobre la manada sienta doctrina aunque sigue pendiente una reforma penal es el inicio de este caso en la antena de la Ser hemos recopilado las opiniones de quién fuera la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y también de género del Poder Judicial Inma Montalbán también de la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas Yolanda Besteiro

Voz 10 07:31 se estarán presentes muy importante efecto que entender cuál es el la intimidación ambiental y tener en cuenta que es lo que ser la dignidad y la libertad de las mujeres es lo primero que hay que preservar a través de estos delitos

Voz 11 07:46 esta sentencia con toda seguridad muchas más al recuperar su confianza en la Justicia lo denunciarán por supuesto años de condena los que integren las manadas pasadas las bajas si lo piensa dando

Voz 1024 07:59 es sólo un apunte del exterior antes de seguir con la extensa hoy crónica de tribunales porque la madrugada no dejaba la denuncia de una mujer más y ya van dieciséis de haber sufrido abusos sexuales por parte de Donald Trump en este caso se trata de una periodista lo cuenta en un libro que será publicado el mes que viene en el adelanto que ha adelantado que ha lanzado este viernes el New York Magazine leemos que Elisabeth Jim Carroll asegura que el ahora presidente la violó en el probador de una tienda en Nueva York y esto pasó hace veinticuatro años dice ella en mil novecientos noventa y cinco en un comunicado Trump ha negado los hechos dice que no conoce ni siquiera esta mujer insinúa que la oposición demócrata estar detrás de este asunto y que no hay ninguna prueba del presunto así

Voz 0738 08:41 datos que son más

Voz 1024 08:44 matinal Cadena Ser el sábado camino de las diez de la mañana hora menos en Canarias no hay mejor prueba que el sonido ya que en la radio hemos tenido acceso en la SER a la declaración de quién fuera el tesorero del PP Luis Bárcenas durante el juicio por la destrucción desordenada defensa intentan sin

Voz 1 08:59 no había nada relevante en esos arena ya le he dicho hubiera muy rico

Voz 12 09:02 durante más relevante pero antes de julio no era relevante siempre fue irrelevante desde el momento en que estuvo dentro del ordenador fue relevante

Voz 1024 09:11 Bárcenas explica con profusión de detalles la relevancia del contenido destruido de sus equipos informáticos

Voz 3 09:17 en el ordenador Apple había documentos escaneados de recibos que no los conservada en papel porque desde el momento en que escanea escaseaba el papel llano lo guardaba lógicamente no tiene en definitiva había complementos a la información de de los papeles que van desde el año mil novecientos noventa hasta el año dos mil ocho soportes documentales que no pude entregar en papel estaban ahí

Voz 1024 09:41 Luis Bárcenas apuntó en varias ocasiones esta semana que aquel borrado de los discos duros estaba relacionado en su opinión con la operación Kitchen ese presunto al dispositivo policial clandestino apoyado por el ex comisario Villarejo destinado a robar dice documentación su documentación mientras estaba en prisión

Voz 3 09:58 desde mi punto de vista esto probablemente si hubiésemos conocido la operación Ichi antes sería un episodio de la operación Kitchen que se llegó incluso a organizar con falso cura secuestrar a mi familia destruir discos duros evidentemente es algo muy sencillo se entra en el taller de mi mujer para sustraer forma información mi mi conductor eh clonar los teléfonos móviles e los entrega a un comisario de policía e las conversaciones que conocemos y que han salido los audios de el señor Villarejo con distintas personas en definitiva que se en el mismo tiempo se produce en un montón de acciones que desde mi punto de vista eh eh que confluyen en el mismo sentido

Voz 1024 10:38 Bárcenas siguió tirando de la manta todo presunto habla de su fluida relación con el ex presidente Rajoy de los trabajos que el encargaban Soraya Sáenz Santamaría o Ana Mato y también de los pagos que autorizaba presuntamente Cospedal

Voz 3 10:51 Miguel Bajo se veía con María Dolores de Cospedal en el despacho de la secretaria general en Génova mil hacía entrega de la fractura luego ella le daría a las órdenes de imagino que a la tesorera para que esa buenas

Voz 1024 11:05 hay mucho más de lo que declaró Luis Bárcenas esta semana ante la justicia tienen toda la información tienen más audios en nuestra página web en Cadena Ser punto com

Voz 1 11:16 la política nacional sigue pendiente

Voz 1024 11:18 de otra sentencia del Supremo de la discusión el proceso de la investidura de Pedro Sánchez como les venimos contando el alto tribunal ha dado ya vía libre al traslado de los políticos presos de Madrid a cárceles catalanas pero sobre la investidura seguimos deshojando la margarita con las hojas del calendario informa José María Patiño

Voz 1108 11:36 el PSOE quiere que la investidura sean Julio en concreto en la primera quincena según su secretario general en el Congreso Rafael Simancas para quién no tiene por qué haber una investidura fallida es decir que Pedro Sánchez salga elegido en una segunda votación donde necesitaría más síes que noes en esta vía Pedro Sánchez desde Bruselas ha dado un paso más para el entendimiento con Unidas Podemos al admitir que tiene todo el derecho en pedir estar en el Ejecutivo

Voz 1722 12:01 los podemos tiene todo el derecho a verse representado en el ámbito de la administración pública yo creo que es una propuesta razonable sensata ambiciosa mi yo espero que Unidas Podemos cuente en fin que cuenta con el apoyo para la investidura

Voz 1108 12:20 sí con Podemos pero no con Esquerra u otras formaciones independentistas cuya abstención no busca el Gobierno en palabras de la ministra portavoz Isabel Celaá quién ha vuelto a demandar la abstención de PP y Ciudadanos sin contrapartidas sólo por la razón de Estado que las dos formaciones IMO

Voz 1024 12:37 al detalle Unidas Podemos a reclama a Pedro Sánchez una vicepresidencia verde una vicepresidencia ecologista Juantxo López de Uralde es el líder de Equo

Voz 1211 12:45 es una de nuestras reclamaciones que hay una vicepresidencia de sostenibilidad ya la hay de hecho en el Gobierno valenciano que nosotros les digamos recogemos como ejemplo de de gobierno al que modelo de gobierno al que al que podríamos al que podríamos llegar y entendemos que la crisis ecológica es de tal trascendencia que sería necesaria que es imprescindible de hecho una vicepresidencia de sostenibilidad

Voz 1024 13:10 también tenemos atasco político en la renovación de altos cargos europeos corresponsal comunitaria Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 13:16 han hecho la campaña europea pero han suspendido esta es la visión de las siete en Bruselas que dejan los gobiernos decididos a quitar a los partidos políticos europeos el pater adquirido en las dos últimas convocatorias electorales escuchamos al presidente Sánchez

Voz 1722 13:34 es verdad que ayer lo que constatamos es que ninguno de los tres candidatos propuestos por las tres principales familias políticas tiene eh el acuerdo ni el apoyo dentro del Consejo y por tanto tenemos que volver a empezar a ver qué distintas opciones podemos contemplar que sean a asumibles lógicamente por el Parlamento Europeo

Voz 0738 13:57 eso quiere decir que el socialista Timerman tuvo el popular Vedder o la liberal está GER pueden optar si quieren a presidentes del Parlamento a pelear por la representación de la política exterior europea pero el candidato a la presidencia de la Comisión lo quieren decidir los gobiernos como dice el Tratado recuperando un poder cuestionado Icon consecuencias que de momento tendrá que analizar muy bien el Europarlamento al que desde el Consejo le quieren poner límite a sus competencias

Voz 1024 14:31 lo último de un tablero internacional agitado desde la pasada madrugada por el ataque abortado por Donald Trump sobre territorio iraní lo último es que Estados Unidos ha solicitado una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que tendrá lugar después del fin de semana el próximo lunes de ese irano informa Lluís Miquel Hurtado

Voz 14 14:48 Donald Trump dice que pregunta a sus hombres cuántos iraníes morirían y los tres ataques planificados en respuesta al derribó de Sobrón ciento cincuenta señor de respondieron según aseguró ayer el presidente de Estados Unidos entonces él ordenó cancelar el ataque con este relato Tron justificó ayer su decisión de retractarse de la orden de golpear su ira y callados sólo minutos antes una decisión que pone en suspensión al menos de momento la tensa escalada que mantienen Irán y Estados Unidos la Guardia Revolucionaria responsable del derribo del avión espía también manifestó haber medido su respuesta de la madrugada de jueves ayer el jefe de la Fuerza en lo espacial precisó que tuvieron la oportunidad también de derribar otro aparato con veinticinco estadounidenses a bordo pero que optaron por no hacerlo El ministro de Exteriores serán y Sharif que ha amagado con elevará la A1 el incidente del dron ha subrayado que Irán defenderá sin fisuras sus aguas sus tierras y sus cielos irán considera que un estadounidense violó su espacio aéreo el jueves de madrugada ayer presentó una serie de restos de lo que parecía ser de fuselaje de una nave para respaldar su versión Estados Unidos sostiene que su dron jamás penetró en el espacio aéreo iraní todo lo ocurrido en resumen deja entrever un deseo de no ir a la guerra que han expresado los líderes de los dos países algo que no obstante corre peligro de quedar en nada por la ausencia de vías diplomáticas efectivas para rebajar la tensión actual

Voz 1024 16:01 esa madrugada nos ha dejado el encuentro con tirón de orejas incluido entre Michelle Bachelet y Nicolás Maduro la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha llamado a la autoridad de Venezuela a poner en libertad a todos los presos políticos María Gómez Prieto buenos días

Voz 15 16:16 buenos días si éste era el llamamiento de Bachelet tras su reunión con Madrid

Voz 1024 16:19 pero aunque aún llama autoridades libera

Voz 16 16:21 todos quieren detenidos o privado de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica

Voz 15 16:28 la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha destacado los problemas de Venezuela en el ámbito de la sanidad la electricidad o la alimentación y ha abogado por el diálogo como solución a la crisis Maduro por otro lado que ha criticado la postura de la anterior comisionado valora la actitud de Bachelet dice que tendrá en cuenta esos recomendaciones para mejorar los derechos humanos en Venezuela

Voz 17 16:46 hemos dado un primer paso de acercamiento entre el Estado venezolano la sociedad venezolana para una relación fluida de cooperación

Voz 15 16:55 Bachelet que pretendía crear una oficina de derechos humanos en Caracas ha anunciado que dos personas de su equipo se quedaran allí para supervisar la situación en Venezuela

Voz 1024 17:03 de vuelta a Europa a la isla de Lampedusa siguen llegando inmigrantes que consigue en la travesía del Mediterráneo en pateras pero mientras el ministro del Interior italiano Matteo Salvini mantiene la previsión para los cuarenta y tres náufragos rescatados por la nave si Bosch hace ya diez días el escritor Roberto Saviano autor de Gomorra está a bordo del Open Arms de la ONG española abortiva está anclado en el puerto de Nápoles y allí ha criticado con dureza lo van a escuchar al ministro Salvini corresponsal en Italia Joan Solés

Voz 0946 17:32 los barcos de ONGs emisión de salvamiento de inmigrantes en el Mediterráneo no son taxis afirmado Saviano son ambulancias en el mar el escritor napolitano amenazado de muerte por la mafia bajo protección de agentes de la Policía mantiene desde hace meses un duro enfrentamiento con el ministro del Interior Salvini a quién ha acusado de tener un comportamiento de bandidos una persona que tiene un talante de bandido afirmado Saviano puede comportarse así ante esta tragedia humana de la inmigración en el Mediterráneo como puede decir Salvini que se ha terminado la fiesta para los inmigrantes si hay niños que mueren ahogados puede besar un crucifijo o declararse patos de toda Italia e ignorar mientras tenga un aliento de vida ha concluido el escritor lo seguiré denunciando el ministro del Interior Matteo Salvini

Voz 1 18:34 no lo es

Voz 1024 18:45 matinal Cadena Ser camino de las siete y veinte de la mañana seis y veinte de la mañana en Canarias este sábado de oposiciones más de doscientas mil personas han pasado esta noche repasando conviviendo con los nervios son los aspirantes a maestros y profesores en la mayor convocatoria de funcionarios docentes que oferta prácticamente en todo el país en los últimos diez años tiene más datos Adela Molina este sábado ahí

Voz 0011 19:07 exámenes en todas las comunidades autónomas excepto País Vasco en juego más de treinta mil quinientas plazas a docente la mayoría para el cuerpo de maestros veintidós mil quinientas y casi ocho mil a Secundaria regimen especial para los aspirantes el sindicato Comisiones Obreras ha preparado una serie de consejos Beatriz García ex secretaria de Juventud de la Federación de Enseñanza

Voz 19 19:27 no se les olvide llevar el DNI o el carné de conducir porque sin identificación no no puedes hacer al examen llevar una botella de agua porque con estas olas de calor que se nos vienen encima hay estar todo el día toda la mañana en el examen pues es un par de bolis porque siempre te puede pasan que eso te quedes sin tinta oye es un poco frustrante que antes intimida a mitad del examen por lo menos poder tener otro de repuesto

Voz 0011 19:49 la convocatoria de hoy la mayor de la última década forma parte de la oferta de empleo público pactada entre Gobierno y sindicatos en dos mil dieciséis el objetivo fundamental es reducir el número de interinos de la actual veinticuatro por ciento a como mucho el diez por ciento en dos mil veintidós comisiones y también CSIF han alertado sin embargo de que no se están convocando plazas suficientes en los próximos años para conseguirlo llaman al Ministerio de Educación a que tome medidas

Voz 1024 20:12 suerte para todos en un minuto los deportes

Voz 1024 21:17 matinal SER de los deportes la era Laso siguieran títulos quinta Liga ACB los últimos siete años para el Real Madrid de baloncesto Aitor González buenos días

Voz 6 21:25 qué tal buenos días cinco Ligas diecisiete títulos desde la llegada de Pablo Laso al banquillo madridista en dos mil once el último anoche en el Palau Blaugrana tras derrotar sesenta y ocho setenta y cuatro al Barça en el cuarto partido de la final de la Liga Endesa imponer el tres uno definitivo de la serie es el campeonato liguero número treinta y cinco del Real Madrid

Voz 22 21:50 cuando que en deporte lo más difícil es construir es mucho más fácil destruir yo tengo una amigo en Vitoria que se reía sin el Chacho ya verás a nada ahora sin Luca agravada bueno por eso soy entrenador porque me porque al final tienes que

Voz 1501 22:03 que seguir trabajando y buscando nuevos retos Pablo Laso en el larguero tras conquistar un nuevo título reaccionar tras la derrota en la final de Copa contra el Barça y la sufrida contra el CSKA en semifinales de la Euroliga en el plano individual varios nombres como los habituales de Rudy Fernández y Sergio Llull pero esta temporada destacan dos el de Edith Tabares gol del argentino Facundo Campazzo galardonar

Voz 6 22:24 todo con el Embid pide la final bueno eso eso es

Voz 23 22:27 es un área Garay que lo lo primario era tratar de conseguir el título tan ansiado de defender con un equipo tan duro como es el Barça la verdad que no lo hacíamos nos hacíamos de energía no hacíamos de baloncesto y eso se vio en en los ojos de cada jugador de Real Madrid en los minutos que cuando no había energía la verdad que no contagió mucho

Voz 1501 22:47 otra de las citas de este mes de junio es el Europeo sub veintiuno de fútbol donde hoy España se enfrenta a Polonia desde las nueve de la noche en la última jornada de la fase de grupos Mario Torrejón Bolonia Italia buenos días buenos días España se la juega hoy a las nueve de la noche frente a Polonia hay muchas cuentas hay muchas cábalas prueba que más vale es ganar tres a cero y en ese caso está era muy directamente clasificados para las semifinales sin depender absolutamente bien por la diferencia de goles por el sistema que tienen la UEFA para la clasificación en un partido en el que se presentan ese prevén novedades por parte de Luis de la Fuente del seleccionador dos o tres cambios de Lorca que ganó a Bélgica en la inclusión esperemos si se recupera a tiempo de Fabián Ruiz el mediocentro de la Lakshmi que es pieza fundamental para Luis de la Fuente para un partido que si conseguimos el objetivo Si se consigue ganar tres a Polonia lograría el pase a semifinales y por lo tanto directamente clasificados para los Juegos Olímpicos gracias Mario precisamente el seleccionador por Nacional Luis de la Fuente se mostraba optimista

Voz 24 23:39 si a la gente está muy motivada veo a la gente alegre le veo confiado oí bueno siendo insisto conscientes de la dificultad de deuda de la empresa pero vamos con una fe ciega en que lo vamos a conseguir

Voz 25 23:52 se el resto

Voz 1501 23:55 en la actualidad futbolística se resumen algunos nombres propios el de Fernando Torres que a sus treinta y cinco años anunció su retirada después de dieciséis años como profesional después de haberlo ganado todo con la selección incluido el gol del triunfo de la Eurocopa dos mil ocho mientras come decirse en una auténtica leyenda del Atlético de Madrid en el de Borja Iglesias delantero del Espanyol porque el interés de varios equipos por hacerse con sus servicios se suma al Valencia en el de Marcos Llorente traspasado del Real Madrid al Atlético para las próximas cinco temporadas

Voz 26 24:23 no tengo miedo me voy con la conciencia muy tranquila de de haberlo dado todo de haber trabajado lo máximo que he podido oí yo estaba seguro de que quería ir a un proyecto con ambición y que sobre todo apostaban por mí bueno pues aquí tengo las dos cosas

Voz 1501 24:39 además este sábado se celebra la clasificación del Gran Premio de Francia de Fórmula uno a las tres de la tarde ya las nueve quinto y definitivo partido del play off de la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala El Pozo Murcia Fútbol Club Barcelona vivimos toda la actualidad del mundo del deporte como siempre en Carrusel hoy desde las ocho de la tarde

Voz 1024 24:57 no falta medio día todavía son las siete y veinticinco de la mañana seis de veinticinco de la mañana en Canarias sintonía de matinal cadena SER del sábado después en la sentencia a la manada de los audios a Bárcenas que tenemos aquí en la radio esa extensa crónica de tribunales el día hoy llega hasta la recta final del informativo con la sentencia absolutoria para los responsables de la que fuera a comienzos de la década la mayor web de descargas ilegales de películas y series en España Murcia murciana Gonzales

Voz 0138 25:24 la sentencia señala que series yonquis no contenía ningún tipo de contenido audiovisual sino que se limitaban a la publicación de enlaces que conducían a mega servidores externos donde se alojaban las obras la jueza explica en la sentencia que efectivamente la web tenía un listado de títulos y carátulas de películas donde el usuario podía pinchar descargar contenidos derechos de autor pero asegura que tras las periciales se ha podido comprobar que esos enlaces se limitaban a redirigir a servidores dice la jueza que no hay evidencia de que los acusados fueran los que subían las películas a estos servidores eso sí aclara que cuando se hizo la denuncia esto no era delito y no es hasta la reforma del Código Penal de dos mil quince cuando ya pueden ser culpables también quienes induzca no cooperen en la descarga no sólo quienes lo hicieran directa

Voz 1024 26:09 ante las series las series de televisión están de moda como lo han estado siempre tal día como hoy hace cuarenta años el veintidós de junio de mil novecientos setenta y nueve

Voz 27 26:20 B La uno que era la única la primera cadena de tensión española estrenaba una serie que ya entonces había convertido en un fenómeno mundial una de las producciones más amistosos del Holocausto judío Holocausto o la tarjeta de presentación en España de una jovencísima Meryl Streep

Voz 1 26:37 entre

Voz 1024 26:41 vino todo lo demás arriesgo de quedarnos cortos citamos Kramer contra Kramer Memorias de África Los puentes de Madison Mamma Mia a tres camaleónica que ganó su tercer Oscar Meryl Streep como Margaret Thatcher el hierro el tiempo dirá si realmente es el último momento Meryl Streep ha vuelto a la gran pequeña pantalla

Voz 1 27:04 Boiro algo

Voz 1024 27:07 ver el streaming está revolucionando la segunda temporada de Vic Lito Lies sirva este minuto este último minuto del informativo como regalo de cumpleaños porque la actriz estadounidense Meryl Streep cumple hoy setenta sirva todo el Trailer para la siguiente mediará de radio que arranca en treinta segundos en dos minutos y medio mejor dicho el cine en la SER con Pepa Blanes cerramos edición con María Gómez Prieto en la producción Contador y nieto Ical los Ródenas al frente de látex actualizamos dentro de media hora ya en el tiempo a vivir que son dos días con Pino les habló Piñera que pasen una muy buena mañana

matinal Cadena SER José Antonio Piñero

