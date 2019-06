Matinal SER (23/06/2019)

Voz 0700 00:00 las siete las seis en Canarias al día veintiséis

casi dos meses después de las generales casi un mes después de las elecciones autonómicas y municipales el panorama político avanza a cámara lenta de camino a la investidura de Pedro Sánchez buena investidura que Moncloa quiere que sea si O'Shea está en el aire que el Gobierno de cooperación que el PSOE con Unidas Podemos salga adelante está la ambición de Pablo Iglesias por ser ministro bueno más que ministro vicepresidente está a la espera del PNV para saber que pactan PSOE y Unidas Podemos están Esquerra Bildu barajando abstenerse en cambio la rotunda negativa de PP y Ciudadanos abstenerse para permitir esta investidura dos partidos que ahora compiten por liberar la oposición después de haber alcanzado el Gobierno con aquellas comunidades autónomas y municipios en los que han recibido el apoyo de Vox abrió la senda de este camino de tres partidos derecha el pacto en Andalucía en las últimas horas por cierto Vox ha tenido que desautorizar a su Oliver andaluz a Francisco Serrano por sus duras críticas vertidas en redes sociales contra la sentencia de la manaba dictada por el Tribunal Supremo lo más suave que escribió ayer Serrano en Facebook es que se notaba que se trataba de una sentencia dictada dice por la turba feminista supremacía hasta no hay que olvidar que es la palabra de un político que de profesión es jurista

Voz 1510 01:29 qué tal buenos días la Guardia Civil investiga la muerte de una mujer en Tenerife como un posible caso de violencia de género su marido fue detenido después

Voz 0419 01:36 de que los agentes encontraron el cuerpo de la mujer loca

Voz 1510 01:39 soldados de la autopsia semana conocer en los próximos días

Voz 1024 01:41 sigue la tensión entre Irán y EEUU Donald Randy

Voz 1510 01:44 qué va a imponer nuevas sanciones a Irán a partir del lunes

Voz 1 01:47 Bhutto desde hace

Voz 1024 02:05 aunque ha aplazado la deportación de miles de inmigrantes

Voz 1510 02:08 estaba previsto que comenzaran una serie de redadas para deportar a dos mil familias de inmigrantes pero Trump ha cedido a la presión de los demócratas y lo ha aplazado dos semanas insta a demócratas y republicanos a buscar una solución para los problemas en la frontera sino dice empiezan las deportaciones

Voz 1024 02:22 escapan a cien personas en el mar de Alborán viajaban

Voz 1510 02:25 es pateras de los cien cerca de veinte son mujeres y tres están embarazadas

Voz 1024 02:28 los deportes la leyenda del Atlético de Madrid

Voz 1510 02:31 a Fernando Torres ha dado esta madrugada una rueda de prensa Japón explicando su retirada como jugador de fútbol

Voz 2 02:36 profesional Love al otro que expide el acto Joseba a Nancho inició ocho el Feel like it fútbol Kent

Voz 1510 02:44 dice que ahora va a tomar su tiempo que cree que es lo que tiene que hacer pero no descarta volver al mundo del fútbol quizás como entrenador dentro de dos meses el veintitrés de agosto juega su último partido

Voz 1024 02:53 el sábado nos deja además el recital de goles anoche de la sub veintiuno ante Polonia manda gala buenos días

Voz 0419 02:59 qué tal buenos días y España ya no con lluvia de goles ante Polonia nada menos que la Amanita España cinco Polonia cero un gran partido de la selección de Luis de la Fuente que mete al equipo en las semifinales del Europeo y además les clasifica directamente en los Juegos Olímpicos anoche vimos la victoria de la selección también la celebración del Barça en el Palau tras proclamarse campeón de ya en fútbol sala ante El Pozo Murcia al equipo celebra no sólo la conquista de esta Liga sino el triplete de la temporada para hoy tenemos el segundo partido de la final del ascenso a Primera división entre el Mallorca Deportivo los baleares juegan en casa pero el Deportivo lleva con una ventaja de dos goles veremos qué pasa la cita a las nueve de la noche recordamos en Fórmula Uno Hamilton saldrá primero en el Gran Premio de Francia seguido de un gran botas completando la primera fila conchas Leclerc

Voz 1024 03:45 el domingo se presenta con más calor por el este y con más lluvias en Galicia mapa del tiempo María Gómez Prieto buenos días

Voz 3 03:51 buenos días para hoy se prevén cielos despejados en gran parte del territorio nacional excepto en zonas del noroeste peninsular como Galicia Asturias y parte de León donde acompañarán chubascos serán domingo muy caluroso se ha activado la alerta amarilla por altas temperaturas en ciertas zonas de Aragón Navarra y la provincia de Lleida en Zaragoza se llegarán a alcanzar los veintiocho grados durante el día de hoy clima un poco más fresco en las zonas mediterránea como Valencia Barcelona Tarragona donde las temperaturas no subirán más allá de los veintiocho grados calor de verano también en el resto del país las máximas alcanzarán los treinta y tres grados en Toledo Sevilla o Madrid

Voz 1024 04:23 así amanece este veintitrés de junio el día marcado en rojo en el calendario por doble motivo rojo dominical rojo fuego hoy queremos en la hoguera o la barbacoa sardinas y demonios de todo un año que disfruten de noche de San Juan

Voz 5 04:43 cada Lampe

Voz 1024 05:49 nada es casual la última canción promocionada por Vetusta Morla se llama así veintitrés Julia seguimos preparando la noche de San Juan aunque tengamos todo el día por delante porque todavía son las siete seis de la mañana

van en la hoguera las opciones de Pablo Iglesias para entrar en el futuro

de Pedro Sánchez el diario El País la entrada

Voz 1024 06:15 de Iglesias en el Gobierno frena la investidura el mundo da un paso más la cúpula barones socialistas vetan a Iglesias como ministro la puntilla la encontramos en la primera página de la vanguardia Sánchez no quiere a Iglesias en el Gobierno los socialistas plantean ofrecer ministerios a Unidas Podemos pero dejando fuera de su Ejecutivo a Suiza Unidas Podemos recordemos obtuvo cuarenta y dos diputados y el PSOE ciento veintitrés y lo que plantea Moncloa vamos a recordar lo también es un gobierno de cooperación Pedro Sánchez el viernes

Voz 9 06:44 Podemos tiene todo el derecho a verse representado en el ámbito de la administración pública yo creo que es una propuesta razonable sensata ambiciosa vi yo espero que Unidas Podemos cuente en fin que cuenta con el apoyo para la investidura

Voz 1024 07:03 pues con apoyo una abstención de PTS Habanos hoy por hoy parece imponerse imposible que no impensable es la crónica de Laura Marcos

Voz 1509 07:12 en las últimas horas hemos escuchado mensajes cruzados de PSOE y Ciudadanos a cuenta de la hipotética abstención del partido naranja que allanaría el camino para la investidura de Pedro Sánchez el ministro de Ciencia en funciones ve esa opción muy difícil porque según Pedro Duque en España los partidos de centro tampoco están muy en el centro

Voz 0700 07:30 Alemania

Voz 10 07:33 Barreiro de féretros estaría intentando competir con el Partido Socialista es ride para poder llevar a cabo su programa

Voz 1509 07:44 Ciudadanos en roca en el no con un argumento un tanto original el número dos de Alves Rivera en la Comunidad de Madrid César Zafra explica que el PSOE les pide a ellos abstenerse porque en realidad lo que quiere dice es pactar con Esquerra

Voz 0560 07:57 nosotros dijimos que el señor Sánchez no iba a ser investido con nuestros votos y así va a hacer porque al final el señor Sánchez lo que quieres usar nuestra escusa para no pactar con los independentistas cuando en realidad hemos visto que Navarra en el momento que tienen oportunidad lo ha hecho

Voz 1509 08:09 el Partido Popular insiste en su negativa al líder socialista en boca de su vicesecretaria de Comunicación Marta Gonzales

Voz 11 08:15 desde luego nosotros nos opondremos pero es que además no nos abstendremos para favorecer que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno

Voz 1509 08:23 el Ejecutivo aún no ha fijado una fecha para intentar la investidura de Sánchez la portavoz Cela hablaba de que sea cuanto antes en julio pero de momento las negociaciones se siguen produciendo en la sombra

Voz 1024 08:33 la ministra de Industria estaba ayer en Melilla donde un acuerdo PSOE Ciudadanos a perdí ha permitido un gobierno del cambio ir allí Reyes Maroto apuntaba que

Voz 12 08:42 es importante que arrancaría la legislatura que se configure también el Gobierno de España donde esperemos que hayan también lealtad por parte de todos los grupos para mayo ya en una mayoría una mayoría verdad

Voz 1024 08:56 no no está de más que recuperemos los últimos no es no de la Semana de Pablo Casado y Albert Rivera

Voz 9 09:01 nosotros no podemos apoyar a un presidente que ya está llegando a acuerdos en comunidades autónomas con partidos independentistas o nacionalistas

Voz 13 09:11 con esta línea roja que pisa es una línea roja muy grave así que nosotros desde luego con este mismo con este PSOE no podemos no podemos ir de la mano a ningún sitio porque está quebrando todas las niñas de los últimos cuarenta años el coste

Voz 1024 09:24 el palabra de Albert Rivera tan satisfecho con haber pactado gobiernos con el PP y con el apoyo de Vox que esta semana lo convirtió en una ilusión

Voz 14 09:31 no hablamos con Eliseu directamente han dicho justo lo contrario que apoyan nuestros pactos nos han felicitado incluso tanto en Andalucía como los acuerdos que estamos consiguiendo más allá de los dimes y diretes la realidad

Voz 1024 09:42 bueno pues no el Gobierno francés como ya les hemos contado rectificó a Rivera Ilya matizó que la realidad no es esa que no le ha felicitado por pactar con Vox oye preguntan a Inés Arrimadas en La Razón se considera Vox un partido de extrema derecha y Arrimadas responde que no que Vox ex ultra conservadora Vox lleva todo el fin de semana en el primero político por la reacciones en Andalucía donde gobiernan PP hice habanos con el apoyo como decimos de Vox Vox ha desautorizado a Francisco Serrano por su crítica furibunda al buena Lope sino a la sentencia de la banda

Voz 16 10:15 primero ha sido en Twitter considerando que la sentencia del Supremo que califican los hechos de violación es una mera apreciación del Tribunal dice el líder de Vox en Andalucía que no se puede aumentar la condena fijada en la sentencia de la justicia Navarra sin que el Supremo vuelva a practicar valorar las pruebas es asegura un error técnico después ha escrito un mensaje en su página de Facebook la sentencia me parece gravísima porque dice altera las garantías constitucionales establecidas por la jurisprudencia en la materia y añade esto es textual se nota que es una sentencia dictada por la turba feminista supremacía hasta el mensaje no se queda aquí porque Serrano afirma que a partir de esta sentencia si una mujer dice sí pero después dice no el denunciado puede ir a la cárcel por violarla y añade hasta un gatillazo o no haber estado a la altura de lo esperado por la mujer podría terminar con el impotente en prisión dice que la sentencia es un torpedo directo contra la heterosexualidad más liberticida progre escribe y concluye que la diferencia entre sexo gratis y pagando es que gratis puede salir más caro pretende matizar que él está en contra de la prostitución y que no comparte en absoluto el comportamiento de los cinco condena

Voz 1024 11:24 si no hay nada como el peso de los argumentos para acallar el ruido de las opiniones y a falta de conocer el contenido completo de la sentencia del Supremo lo son los comentarios el alto Tribunal ante la dureza de líder andaluz de la ultraderecha resumen de Alberto Pozas

Voz 0055 11:39 el Tribunal Supremo reconocen que hay que tener mucho cuidado al condenar a una persona que previamente ha sido absuelta pero que en este caso se han cumplido todos los requisitos no como dice Francisco Serrano explican que sean respetados los hechos probados de la primera sentencia de la Audiencia de Navarra y que sea condenado por violación el delito por el que acusaba la Fiscalía y a quince años de cárcel menos de lo que pedía la Fiscalía por lo que esas espetado del principio acusatorio es más incluso creen que tendrían que haber sido condenados a más años de cárcel pero que eso a estas alturas era imposible también aseguran estas fuentes que Serrano se equivoca porque en el caso de la manada no sea revocado una absolución se ha revocado una condena por otro delito Francisco Serrano es un viejo conocido de la sala que ha tramitado el caso drama nada en el Tribunal Supremo el presidente del tribunal Andrés Martínez Arrieta fue el ponente de la sentencia que confirmó su condena por prevaricación por saltarse el régimen de visitas de un niño quitándose la madre para que pudiera ir con el padre a una procesión

Voz 1024 12:41 Brando entrecomilla celebrando un dudoso cumpleaños

Voz 9 12:45 sí para las apps sabes

Voz 1024 12:48 antes fue el titular de la BBC para informar en plena madrugada que el Reino Unido había votado en referéndum salir de la Unión Europea tres años han pasado tres años después de la victoria del Brexit los únicos que están saliendo de la política británica son los primeros ministros después de David Cameron y Theresa May ahora el Partido Conservador está diciendo entre el ex alcalde de Londres Boris Johnson Llera actual ministro de Exteriores británico Jeremy Hunt el favorito es el primero es Johnson pero se acaba de torcer la candidatura nos lo cuenta José Luis García Íñiguez

Voz 1061 13:17 en plena recta final de las primarias para suceder a May cuando ya es un uno contra uno entre Boris Johnson y Jeremy Hunt el principal favorito en la carrera se ha visto salpicado por este incidente doméstico la policía tuvo que ir en la madrugada del viernes a casa de Johnson y su pareja por una fuerte discusión de la que los vecinos escucharon gritos portazos y ruidos la pareja del ex alcalde de Londres le gritó según un vecino aleja ate de mi así que el vecino decidió llamar a la policía que constató que ambos estaban a salvo descartó cualquier tipo de intervención Johnson participaba este sábado por la tarde en un cara a cara con Jan

Voz 17 13:49 hay hay Citic Bank carecen a mí

Voz 0700 13:54 y eludía contestar a las preguntas sobre este

Voz 1061 13:56 el mercado se limitaba a decir que no cree que los ciudadanos quieran escuchar nada sobre esto las primarias conservadoras de las que va a salir el nuevo líder del partido nuevo primer ministro británico terminan dentro de un mes el veintidós de julio

Voz 1024 14:08 por lo demás continúa la escalada de tensión entre EEUU e Irán a veinticuatro horas de que aborde la situación el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas trama anunciado la imposición de nuevas sanciones al país

Voz 1 14:19 muy a fondo mucho de Endara tampoco

Voz 1024 14:23 Arza que finalmente lleva a cabo una acción militar en Irán varios medios internacionales están haciendo eco de una información que ha publicado la agencia de noticias Associated Press que cuenta que el pasado jueves Estados Unidos ya lanzó otro ataque un ciberataque contra los sistemas informáticos ser momentos iraníes en concreto contra los cohetes y contra los lanza misiles trama entraba esta semana en campaña con Irán y con el muro en las últimas horas el presidente ha anunciado además que retrasa quince días la deportación de unas dos mil familias e inmigrantes informa a Valdés

Voz 18 14:55 se preveía que las expulsiones de estos inmigrantes sobre quiénes ya pesaba una orden de deportación según explicó el presidente estadounidense comenzaran este domingo y se prolongase durante varios días así lo había dicho Trump esta misma tarde

Voz 19 15:10 dónde está

Voz 18 15:12 gente que ha venido ilegalmente al país será expulsado a todo el mundo lo sabe decía sin embargo la oposición suscitada por esta medida entre los demócratas ha hecho que Trump se replantee sus planes ciudades como Los Ángeles Chicago ya buscaban formas de evitar su aplicación en la Cámara de Representantes su presidenta a la demócrata Nancy Pelosi había avisado de que las redadas inyecta en el terror entre la población por eso Trump detendrán las deportaciones ha dicho a través de su cuenta de Twitter con el objetivo de que demócratas y republicanos puedan alcanzar juntos una solución pero si no es así ha advertido las expulsiones comenzarán a hacerse efectivas

Voz 1024 15:48 completamos este capítulo de presuntas disensiones con la noticia que ha publicado esta madrugada la agencia norcoreana oficial Kim Jong Un ha recibido dice una carta personal de Donald Trump con un contenido excelente cierra en Comillas según Pyongyang Kim agradece el juicio político que se desprende de la misiva son más Comillas la relación que pistola éramos mandatarios no ha detenido un año después de la histórica cumbre que mantuvieron en Singapur y cuatro meses después de que la segunda cita acabará de manera abrupta cerramos el mapamundi en Turquía allí se repiten hoy las elecciones municipales en la capital en este álbum en Estambul el partido del presidente Erdogan perdió aquellos comicios por menos de cero con dos por ciento de los votos impugnaron el resultado y aquí estamos informa Lluís Miquel Hurtado

Voz 0246 16:32 el candidato opositor cree miman blues se impuso por un estrecho margen hace tres meses en unas elecciones municipales que permitieron a su formación socialdemócrata ganar las alcaldías de ciudades importantes pero en Estambul las denuncias de fraude del partido gobernante de Recep Tayyip Erdogan presionaron a la Junta Electoral que acabó cancelando la victoria de mama blues y convocando de nuevo elecciones los comicios de este domingo son vistos como una segunda vuelta en la que islamistas y opositores se juegan algo más que una simple vara de mando Sima Mowgli repite su éxito la oposición gobernará en las dos principales ciudades turcas crème amo gluten de la vía libre para desafiar la supremacía de Erdogan en el futuro el resultados espera que sea igualado si el treinta y uno de marzo pasado involucra volumen no hay islamista en apenas trece mil votos este domingo no se esperan distancias mayores entre ambos los expertos aseguran que los factores que pueden condicionar el resultado son la abstención que tradicionalmente penalizan los opositores la confianza en las promesas electorales de mejorar la economía y el voto kurdo favorable a la oposición pero tentado a mantener la neutralidad

Voz 1024 17:39 esa buen estado grave uno de los cuatro trabajadores que ayer fueron alcanzados por una deflagración en la central hidroeléctrica de Ribarroja ser Tarragona iba Hidalgo

Voz 20 17:46 la explosión se ha producido a raíz de las tareas de soldadura y mantenimiento que estaban haciendo los trabajadores en una zona de turbinas los cuatro heridos han salido por su propio pie después del accidente que no ha producido daños estructurales en la central está continúa funcionando con normalidad igual que el pantano derribar los afectados han sufrido quemaduras de distinta consideración tres de ellos ya han estado dados de alta y uno continúa ingresado en estado menos grave en el Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona

Voz 1024 18:15 este momento marítimo ha rescatado este sábado a cien inmigrantes ellos una veintena de mujeres viajaban en dos pateras localizadas este sábado en el mar de Alborán mientras en Valencia eran detenidos los patrones otra embarcación que llegó Almería con diecisiete personas a bordo Radio Valencia le García

Voz 21 18:30 estos dos hombres de veintinueve y cincuenta y tres años presuntamente habían patroneado una patera que llegó a las costas de Almería con diecisiete inmigrantes a quienes habían cobrado previamente la cantidad de seiscientos euros el cobrador era también el patrón de la embarcación y contaba con un colaborador según señalaron los inmigrantes interrogados los detenidos ambos de nacionalidad argelina han pasado ya a disposición del juez que ha decretado su ingreso en prisión provisional

Voz 1024 18:58 cerramos comunicación con Valencia porque ayer apareció en la Playa de Gandía el cadáver de una ballena Manuel

Voz 15 19:02 Gil el cadáver de esta cría de cachalote de unos siete metros de longitud aparecido varado en una escollera cerca del puerto de Gandía Miguel Ángel Picornell concejal del Ayuntamiento Gandia en se aseguraba la SER que ya se ha puesto en marcha todo el dispositivo para mover al animal hasta el puerto y analizarlo

Voz 22 19:20 Sepla pero ya a partir de ese instante a las maniobras para introducirlo en el puerto de Gandía eh extraerlo analizarlo por parte de los sean pelos sean hora Fit

Voz 23 19:49 algunos no tienen lo que hay que tener para

Voz 0700 19:56 sin prisas las cosas se ven de otra forma

Voz 2 20:09 en el Cadena Ser de CIM va Day to dunha Iron Wine tu tu look back At my selfie influye de San han de Maizière playing in Albelda Dayron Wong

Voz 1024 20:20 es la voz de Fernando Torres esta madrugada explicando desde Tokio los detalles sobre dónde ir sobre cómo va a ser su despedida el ligue va a colgar las botas el XXIII agosto en un partido de su actual equipo el cantó su de Japón contra el Visel Kobe en el que juegan dos grandes amigos de Torres Andrés Iniesta David Villa Torres dice que se despide como jugador pero no del fútbol por lo demás el partidazo de La Rojita la selección española sub veintiuno Amanda gala buenos días

Voz 0419 20:45 qué tal buenos días y España no tenía las cosas fáciles pero sí las ideas claras y anoche hizo muy bien los deberes ante Polonia ganando por cinco a cero además Così así el billete para las semifinales del Europeo veintiuno jugó ayer todas sus cartas consiguió la goleada que necesitaban para continuar en el Europeo España cinco Polonia cero Un partidazo de la selección de Luis de la Fuente que dominó durante todo el encuentro y que consiguió lo que todos esperábamos el pase para las semifinales que además vienen con premio doble porque está la clasificación significa que España disputará los Juegos Olímpicos de Tokio alegría en la sub veintiuno que nos contaba Borja Mayoral el jugador que ponía el broche de oro al partido anotando el quinto tanto dijo esto anoche en sintonía Carrusel deportivo

Voz 25 21:36 ha sido un partido de bien no yo creo que no nos ha faltado nada no sabíamos desde el minuto una lo que íbamos a salir yo creo que se ha visto reflejado en el en el juego en la intensidad en en el resultado que que al final lo que lo que importa Hay ya haya visto imagínate cómo estaba al vestuario de puede clasificarnos a unas olimpiadas así pasar a las semifinales de puede como lo hemos hecho pues pues ya te lo puedes imaginar

Voz 0419 22:01 todos muy contentos por la victoria pero en la cabeza pensando en hoy el jugador autor del segundo gol tuvo que abandonar lesionado el terreno de juego una imagen muy dura cuando él nacional se vio obligado a salir del campo al margen de esto en fútbol sala euforia máxima en el Palau porque anoche el Barça después de seis años Se volvió a proclamar campeón de Liga el equipo celebraba tras el tres uno ante el Pozo Murcia la cuarta Liga de su historia ayer triplete de la temporada porque han ganado la Liga la Copa y también la Copa de España Sergio Lozano el capitán nos lo contaba así tras levantar su primer título liguero como líder del equipo

Voz 26 22:37 la alegría inmensa hemos hecho un año espectacular la verdad que merecía la afición no hayan volandas así que súper contentos el año pasado perdimos la final en el quinto partido a penaltis el anterior dos uno llevaba un año nos tenía que tocar estábamos muy cerca pero no éramos capaces y que este año por fin

Voz 0419 22:53 en la Copa América destacándose el gran partido de Brasil que conseguía anoche imponerse por cinco ante Perú clasificamos así como primera de

Voz 1024 23:01 para hoy el gran partido

Voz 27 24:27 en él

Voz 0419 24:33 este fin de semana es fin de semana de motor con el Gran Premio de Francia en Fórmula uno octava prueba del campeonato donde Lewis Hamilton partida por tercera vez en esta temporada en la primera posición tras marcar el mejor crono en la clasificación de hoy en el Paul Ricard el piloto de Mercedes les sigue fotos de la posición de la parrilla estará este mediodía en el Gran Premio de Francia Chas decretó el deporte lo contaremos a partir de las tres con Carrusel Motor ya la cita con cara

Voz 0882 25:36 buenos días ya sé que para muchos es hoy el día de descanso pero sepan que hacer horas extraordinarias de forma frecuente dispara hasta en un cuarenta y cinco por ciento el riesgo de sufrir un ataque cerebral este es un nuevo descubrimiento de la medicina por su importancia es nuestra noticia científica de la semana agujeros negros una nueva investigación realizada con ciento cuarenta y tres mil voluntarios advierte que las personas que trabajan más de diez horas durante al menos cincuenta días por año tienen un mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular según advierte la Asociación Americana del Corazón un tercio de las personas que han participado esta nueva investigación hacen horas extras de forma habitual pues bien este colectivo tiene un veintinueve por ciento más de posibilidades de sufrir un accidente cerebrovascular pero aquellos que habían trabajado más de diez horas durante al menos cincuenta días por año durante la última década sus riesgos a disparaba al cuarenta y cinco por ciento Además este riesgo de sufrir un ataque cerebral es más fuerte en los trabajadores menores de cincuenta años según destaca también el doctor Alexis rescata investigador del Instituto Nacional de Salud de Francia irresponsable de esta investigación bicho

Voz 9 26:51 sí son sin

Voz 0882 26:55 ahora otros trabajos científicos a ya demostrado el efecto negativo en la salud de trabajar en el turno de noche o tener un horario irregular pero esta es la primera vez que una investigación demuestra también que trabajar un número demasiado elevado de horas aumenta los ingresos graves en los hospitales por ataques cerebral

Voz 1024 27:13 les adiós Xavier en cambio hay horas extras muy buenas para la salud y sobretodo para la inteligencia en dos minutos llega el tiempo para la cultura en la SER La Hora Extra con Marta García cerramos eh es de matinal con María Gómez Prieto de la producción y con Carlos Higuera ciudad Veneto al frente de la técnica actualizamos en media hora en el tiempo A vivir que son dos días con Pino les habló Piñero que pasen buena mañana

