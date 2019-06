Matinal SER (29/06/2019)

Voz 1024 00:00 la siete las seis en Canarias

Voz 1 00:03 matinal carriles eh

Voz 1024 00:11 hola qué tal buenos días llevamos toda la madrugada pendientes de la evolución de los incendios forestales agravados por la ola de calor en la Ribera d'Ebre los bomberos mantiene las labores de contención de refresco del perímetro para que no avance las llamas última hora es el centro de control instalado en vinagre Oriol hay muy buenos días

Voz 0867 00:28 hola buenos días pues los bomberos del Gobierno catalán y militares están ahora mismo Reunidos coordinando el plan de trabajo del día durante la noche no han parado de atacar el fuego desde tierra bomberos con mangueras directamente remozando especialmente el tercio noroeste del flanco derecho del fuego la buena noticia cada vez es menor la zona activa arranca el día aquí en el centro de mando en Ginebra

Voz 1024 00:47 con el incendio de Tarragona en vías de control ahora la máxima preocupación se extiende al centro de la Península con dos incendios declarados en la provincia de Toledo será Valdés buenos días

Voz 2 00:57 buenos días uno de ellos ha alcanzado las provincias de Ávila y Madrid en esta última tras el desalojo de los vecinos de una urbanización los equipos de

Voz 0867 01:05 gente has han trabajado toda la madrugada para frena

Voz 2 01:07 el avance de las llamas que ya han quemado más de mil trescientas hectáreas está previsto que se incorporen en este momento también dos hidroaviones del magra My varios helicópteros del Cuerpo de Bomberos

Voz 1024 01:17 ni todo agravado como decimos por este intenso calor que nos va a seguir acompañando hasta el lunes por lo menos se que ya se ha cobrado la vida de dos personas Girona alcanzó ayer una temperatura récord de cuarenta y tres con cuatro grados mapa del tiempo Pablo Torres buenos días

Voz 3 01:34 buenos días calor intenso en casi todo el país en

Voz 1024 01:36 éticamente todo el territorio peninsular superaremos

Voz 3 01:39 claramente los treinta grados aunque lo peor estará en el Valle del Ebro tendremos máximas de cuarenta y dos en Logroño Zaragoza Gerona y cuarenta y uno en Huesca valores similares también en la meseta del Mediterráneo alcanzaremos los cuarenta y uno en Jaén XXXVII en Cáceres y XXXVI en Murcia algo más suaves en Canarias y el noroeste peninsular donde tendremos cielos parcialmente cubiertos y posibilidad de algún chubasco ocasional en el litoral cantábrico durante la tarde

Voz 1024 02:04 del exterior la madrugada ha sido caliente en El País del Sol Naciente calientes de pudo avisa diplomático recta final de la cumbre el G20 con Reunión acaba de terminar del presidente al tran el chino Xi Jinping en plena guerra comercial enviado especial de la a Osaka Inma Carretero buenos días

Voz 0806 02:21 sí buenos días va a empezar en breve ya a la sesión de clausura de esta cumbre del G20 en la que el presidente Sánchez está aprovechando para tener contactos informales con los líderes europeos porque mañana quieren cerrar el nuevo reparto institucional en Bruselas se ha producido ya también la esperada reunión entre Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping han posado juntos mostrando cordialidad al inicio esa cita que ha durado una hora y media aproximadamente según está informando la delegación china están dispuestos a retomar las conversaciones comerciales lo

Voz 1024 02:51 Timo lo más importante pero hay más noticias de la mañana en la SER que repasamos con Julio Guerra buenos días

Voz 4 02:56 tal buenos días la policía italiana ha detenido la capitana del barco alemán de la ONG sí ocho en el puerto de Lampedusa el barco lleva más de quince días en el mar con cuarenta inmigrantes a bordo y ha tenido que terminar desembarcando sin autorización se enfrenta a un delito penado entre tres y diez años de cárcel ya que el ultraderechista Matteo Salvini ha cerrado los puertos del país a las ONGs que llevan migrantes rescatados en el Mediterráneo

Voz 1024 03:17 Alcoa retrasa el ERE a sus trabajadores una semana paraliza la venta de sus fábricas

Voz 4 03:21 han acordado esta madrugada comité y empresa a la espera de que el fondo suizo parte que quiere hacerse con las plantas de Avilés y A Coruña dé explicaciones sobre su solvencia financiera y es que Alcoa ha paralizado este viernes a última hora de la tarde la venta de sus plantas asegurando que partes no cumple con las garantías financieras a las que se comprometió todo esto a veinticuatro horas de que finalice el plazo para hacer efectiva la venta

Voz 1024 03:42 Antonio Tajani rechaza que puse Monti Comín puedan recoger sus actas como europarlamentarios en Bruselas

Voz 4 03:47 presidente del Parlamento Europeo ha respondido a las cartas remitidas por sus asesores explicando que hacen caso a las decisiones de las autoridades de cada país y que por tanto Puigdemont Coming tendrán que recoger el acta presencialmente en Madrid y alcanzar la Constitución

Voz 1024 03:59 los Mossos d'Esquadra identifican la al agresor que amenazó con insultos homófobos aún joven en Barcelona

Voz 4 04:04 delante de un agente de seguridad el hombre amenazó a la víctima con agredirle fuera del centro comercial en el que se encontraba la policía elevará el caso a la Fiscalía de delitos de odio en la de la provincia precisamente hoy es el día grande del Orgullo LGTB y en Barcelona a las seis de la tarde comienza la manifestación el acto central de orgullo el

Voz 1024 04:20 el mundo del deporte ya está mirando al Brasil Argentina ve la semana que viene Thor Gonzales buenos días

Voz 1981 04:25 hola buenos días serán Mineiro en la madrugada del martes al miércoles en las semifinales de la Copa América todo después de la victoria de Argentina dos a cero contra Venezuela en los cuartos de final con goles de Lautaro Martínez y del hotel So y la de Brasil hace ya dos noches ante Paraguay mientras en el mercado de fichajes Renato la Audi lateral izquierdo brasileño será nuevo jugador del Atlético de Madrid por una cifra cercana a los veinticinco millones de euros para las cinco próximas temporadas en baloncesto segunda victoria de España en el Eurobasket femenino sesenta y siete cincuenta y nueve ante Gran Bretaña yen motor hoy se decide en las parrillas de esa fuera del Gran Premio de Austria de Fórmula uno donde unas zona Sainz le hará salir último en la carrera del Gran Premio de los Países Bajos de motociclismo sin Jorge Lorenzo en la categoría de Moto GP después de una dura caída que le va a dejar fuera de competición como mínimo hasta el mes

Voz 1024 05:12 esto todo el deporte en quince minutos son las siete y cinco las seis y cinco en Canarias hasta y media en punto noticias en ese por cierto Piñero como contábamos ya en portada Nos van llegando buenas noticias de la evolución del incendio que lleva ya arrasando esas de cuatro días más de seis mil hectáreas en la Ribera d'Ebre allí los bomberos mantiene a las labores de contención del perímetro para que no avance en las llamas en el centro de control instalado en el municipio de están compañero de ser Tarragona Oriol Amy Bono si es nuevo

Voz 0867 05:41 hola buenos días otra vez cada vez estamos más cerca de poder decir que el fuego ya ha dejado de arder sin control todavía no estamos aquí pero cada vez más cerca ayer nos acostamos con el ochenta por ciento del perímetro ya estabilizado durante la noche las labores de extinción han continuado han seguido bien el plan establecido nos cuentan los bomberos que cada vez es más pequeña la zona activa los militares añaden la idea de que algún foco pueda controlarse hoy queda mucho más lejana que ayer a esta misma hora hoy en el centro de mando en vinagre aquí estamos a unos treinta kilómetros de la zona activa es el primer día que huele ostensiblemente ha quemado dentro de nada Miquel buque el consejero de interior actualizada información lo harán los próximos minutos todo apunta que durante el día de hoy podremos dar este incendio por estabilizado optimismo es lo que nos trasladan los que están aquí sobre el terreno el balance hasta ahora es este un perímetro de catorce kilómetros de longitud siete

Voz 5 06:28 principios afectados seis mil hectáreas afectadas pendiente

Voz 1024 06:32 a esta hora también da el incendio declarado en la provincia de Toledo ha asaltado hasta Ávila ya a la Comunidad de Madrid donde los vecinos de una urbanización hasta ser desalojados esta noche y han pasado la madrugada en un polideportivo a las tareas de extinción también ha sumado más efectivos de la Unidad Militar de Emergencias syrah Valdés hola nuevo

Voz 2 06:51 buenos días los vecinos de la urbanización de entre pinos en el sur de la Comunidad de Madrid han tenido que pasar la noche un polideportivo después de ser desalojados por la cercanía del fuego aunque no hay heridos ni intoxicados los bomberos la brigada forestal y la UME han estado trabajando durante toda la madrugada para frenar el avance de las llamas que

Voz 0867 07:10 ya han arrestado arrasado mil trescientas

Voz 2 07:12 áreas los esfuerzos buscan ahora acercar el fuego Luis Serrano portavoz de Emergencias de uno uno dos de la Comunidad de Madrid

Voz 1040 07:19 el fuego ha ido Orlando cambiando de dirección en el viento y ahora avanzar hacia la localidad de seiscientos todos los esfuerzos de los intervinientes están en perpetrar la zona para que el fuego no cree de ninguna manera dentro de la localidad

Voz 2 07:33 en Gavilanes Ávila continúan también las labores de extinción del fuego declarado este viernes al mediodía Se trata de un incendio de nivel uno puede afectar a más de treinta hectáreas de superficie arbolada en Toledo ciento sesenta profesionales luchan contra el incendio desatado

Voz 0867 07:48 ayer a las cinco de la tarde aunque las llamas han avanzado con

Voz 2 07:50 rapidez ya se han alejado de la urbanización de la que varios vecinos habían tenido que ser desalojados

Voz 1024 07:57 el siete y ocho seis y ocho en Canarias son las dos de la tarde y ocho minutos en Japón enviada especial de la Cadena SER a la cumbre el G20 en Osaka Inma Carretero hola de nuevo

Voz 0806 08:08 hola qué tal vamos con lo último de una

Voz 1024 08:10 cada final Inma que comenzaba allí en Japón con la esperada reunión entre el presidente chino Xi Jinping una cita llamada a tratar de contener la guerra comercial entre ambos gigantes económicos

Voz 0806 08:21 sí han acordado retomar las conversaciones comerciales según la información que está facilitando la delegación china en la cumbre no hemos visto ni rastro de las amenazas de las vísperas de hecho las imágenes de ambos líderes en esa reunión en un hotel fuera de donde se celebra la cumbre han sido todo cordialidad el presidente Trump incluso se ha deshecho en halagos con China mientras las cámaras disparaban las fotos está abierto dijo a conseguir un acuerdo comercial justo

Voz 6 08:45 curiosamente y se lanza en picado hemos pasado mucho tiempo juntos y nos hemos hecho amigos de hecho creo que tenemos posturas muy cercanas unos estamos acercando poco a poco sería histórico que lograremos firmar un acuerdo comercial justo

Voz 0806 09:00 antes de la cita con Xi Jinping contó Trump que estaba dispuesto a abordar el tema de Huawei el fin del veto de EEUU a la venta de componentes a la empresa tecnológica es una de las prioridades de China en esta negociación

Voz 1024 09:12 bueno pendientes ahora de la publicación de las conclusiones finales de esta cita pendientes en la rueda de prensa por cierto el presidente en funciones Pedro Sánchez la mañana nipona madrugada española nos ha dejado IMA más imágenes que constatan el esfuerzo diplomático esta cita como la foto de unidad entre la Unión Europea y los países del Mercosur

Voz 0806 09:30 si el acuerdo se ha cocinado en las últimas semanas de hecho Pedro Sánchez impulsó una carta apoyándolo en la última reunión del Consejo Europeo Joy han aprovechado para escenificar esta alianza por la que se abre un mercado de setecientos sesenta millones de personas ha merecido la pena esperar veinte años eso decía el presidente argentino Mauricio Macri porque es el pacto más importante que han cerrado en mucho tiempo

Voz 7 09:54 casi una de las pocas buenas noticias que hemos tenido en meses en lo que todos creemos que es interconectar más de otras economías para que haya más oportunidad de crecimiento para nuestra gente y podamos reducir los problemas de pobreza que tenemos en nuestra región

Voz 0806 10:09 un acuerdo histórico en palabras del presidente de la Comisión Jean Claude Juncker que cree que están preservados los derechos de los agricultores europeos ha sido una de las fotos de la mañana todos los líderes europeos con los presidentes de Brasil Chile ha llamado la atención también otra imagen sobre todo por el perfil de las protagonistas más la de Holanda la reina y la hija de Donald Trump blanca han tomado la palabra en un foro de empoderamiento femenino mio tras atendían sentadas a sus palabras Angela Merkel Theresa May y Christine Lagarde las únicas mujeres de la foto de familia del G20 estamos como dices a la espera de la declaración final los cancilleres de Francia China y el secretario general de la ONU han realizado esta mañana un llamamiento conjunto para defender los acuerdos vigentes en materia de cambio climático

Voz 1024 10:57 nada especial de la Cadena SER a la cumbre del G20 en Osaka en Japón Inma Carretero gracias buenos días buenas tardes Bardem

Voz 0806 11:03 hasta luego gracias todo esto en Osaka con los

Voz 1024 11:06 desde el G20 con un ojo puesto en las noticias que iban llegando ayer desde Viena de ese encuentro de Irán con un grupo de expertos en los países que siguen formando parte del tratado nuclear Teherán amenaza con incumplir el acuerdo de dos mil quince a la par que pide ayuda ayuda económica a la Unión Europea para sortear dice las sanciones Estados Unidos informa soy nadie

Voz 8 11:26 desde China aseguran estar muy satisfechos porque Irán Se mantienen el acuerdo aunque el emisario iraní ha admitido que a pesar de que las conversaciones han sido fructíferas su postura de abandonar escalonadamente algunos puntos del acuerdo no ha cambiado la Unión Europea logrado paliar las sanciones de Estados Unidos contra la economía iraní para que Teherán siga cumpliendo con el acuerdo pero la República Islámica solicita más compromisos para suprimir esas sanciones la cumbre era clave para salvar el tratado firmado por irá junto a Rusia China Francia Reino Unido y Alemania países que han asistido a esa reunión en Viena en la que no ha participado Estados Unidos quién abandonó el acuerdo en dos mil dieciocho

Voz 1024 12:00 aunque como estamos contando en la SER las mejores noticias para la diplomacia internacional ya llegaban anoche desde Bruselas donde la Unión Europea ha conseguido un nuevo acuerdo comercial con los países miembros de Mercosur Argentina Brasil Uruguay Paraguay después de veinte años de negociaciones veinte años corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 12:20 Mercosur representa el veintiuno por ciento del comercio con América Latina son casi cuatrocientos mil millones de inversiones para las empresas europeas y tenía pendientes dos problemas el político que representa sonar al llegar a la presidencia de Brasil ha agravado por su negativa certificar los acuerdos de París contra el cambio climático y el muy directo para los agricultores europeos que implica la entrada en el mercado sin aranceles del bovino Illa soja dos temas complicados especialmente para los agricultores franceses ante los que Macron aseguraba que iba a bloquear la firma del acuerdo un bloqueo que parece no se dará porque finalmente dicen lo ha convencido el presidente Sánchez escuchamos a la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez

Voz 0139 13:10 es muy importante que frente a la política como decía antes proteccionista y supremacía está detrás hay una política basada en el diálogo basada en reglas basada en la cooperación no esto ha sido un trabajo que el presidente Sánchez ha trasladado al presidente Macron que era el que tenía más eficiencias y además ha trabajado para que en el acuerdo queden recogidos aquellos aspectos que nos permitan estar seguros de que el acuerdo que se firma es el mejor acuerdo posible

Voz 0738 13:39 bueno en total hay cuatro mil millones de aranceles que desaparecerán cuando el acuerdo sea ratificado para eso falta todavía algún tiempo porque primera debutar el Europarlamento después se necesita la luz verde también de los parlamentos nacionales

Voz 1024 13:56 nos cerramos líneas con Bruselas Griselda donde siguen muy pendientes también del Juego de tronos de altos cargos en el seno de la Unión en vísperas del Consejo esa ordinario de mañana domingo

Voz 0738 14:05 bueno antes de irse al G20 Merkel cenó con Beverly también con el jefe del Partido Popular Europeo beber es alemán como sabéis es el candidato elegido por el Partido Popular para ser presidente de la Comisión Europea si ganaban las elecciones las han ganado pero Macron se opone a asumir que sea éste el hombre indicado por lo que la negociación está abierta desde hace ya dos reuniones de jefes de Gobierno lleno hasta la del domingo hemos de confirmar si finalmente Merkel da un paso atrás ya acepta buscar alternativas dicen fuentes de estas negociaciones que el PP estaría dispuesto a ceder la comisión a cambio de mantener la presidencia del Consejo Illa del Europarlamento pendientes todos de confirmar si le ver Se retira allí en este caso de la presidencia de la misión sería para el socialdemócrata Franz Zimmerman

Voz 1024 15:01 el aquí tenemos empantanada la investidura del presidente

Voz 9 15:05 vamos a concentrarnos vamos a concentrarnos en esta investidura de julio porque ningún alumno ningún buen alumno cierra sus notas a septiembre

Voz 1024 15:16 cuando como estamos a veintinueve de junio a las siete y cuarto seis y cuarto en Canarias respondía si la ministra portavoz Isabel Cela al coro de políticos de la oposición que esta semana han sugerido con mayúsculas que el proceso igual Sevilla At hasta después del verano porque los plazos lo están permitiendo su panorama que rechaza el Gobierno

Voz 9 15:34 el Gobierno no quiere ir a nuevas elecciones esto es una cuestión importante y no quiere hacerlo a pesar de lo que le dan los sondeos en las encuestas por respeto a la ciudadanía

Voz 1024 15:48 porque cada vez el otrora apoyo de Pedro Sánchez Pablo Iglesias sigue explicando los motivos de su ahora negativa apoyar al

Voz 5 15:55 en funciones insiste en su idea del gobierno de coalición estoy absolutamente convencido de que Pedro Sánchez no va a cometer la irresponsabilidad de obligar a los españoles a votar otra vez por una obsesión absurda y fuera de época con un gobierno de partido único todo

Voz 1024 16:12 estos son hoy viernes que también nos dejó en la reaparición de Albert Rivera en un acto sin posibilidad de preguntas para los periodistas bueno ni acercarnos para cerrar Rivera su semana horribilis el líder de Ciudadanos sigue instalado en el no es no a la investidura de Sánchez Javier Carrera buenos días

Voz 0866 16:27 qué tal buenos días si intervenía Rivera por primera vez ante el Comité General tras la crisis interna desatada por la dimisión de Toni Roldán discurso sin posibilidad de preguntas con el que trataba de cerrar filas y que el líder de Ciudadanos en el no a la investidura rechazando las presiones de lo que él denomina tentáculos de Sánchez plantea ya Rivera una oposición firme mientras lanza una advertencia a quiénes difieren de la idea del partido

Voz 0867 16:52 sí algunos piensan que el Sanchís como tiene que compara sus anchas en todo caso que presenten un partido político y que se sumen

Voz 0866 17:01 Sánchez palabras que desde el equipo de Rivera trataban de rebajar asegurando que no se refería al sector crítico del partido sino a la patronal sindicatos Yvancos pero que eran recogidas por el propio Toni Roldán que se daba por aludido contestando a través de Twitter que no hace falta crear un partido sólo sentarse exigir reformas regeneración y que no haya pactos con los nacionalistas

Voz 1620 17:40 los protagonistas del sábado Lambert tiene cuarenta y dos años es enfermero como quizás sepan ya lleva más de una década en estado vegetativo que Zaplana chico son mujeres garante de su última voluntad una muerte dicta ahora supremo francés ha abierto la puerta a su desconexión otra vez corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 18:00 la decisión del Supremo de Francia autoriza de nuevo a los médicos a interrumpir los tratamientos que mantienen con vida avanzado Lambert de cuarenta y dos años y en estado vegetativo irreversible desde hace una década la máxima instancia judicial de Francia cierra en teoría el paso a los padres del paciente empeñados en mantenerlo conectado frente a Rachel Lambert esposa y tutora de la enfermero que considera junto a los médicos un ensañamiento terapéutico que sólo prolonga su agonía este caso que ha provocado treinta y cuatro decisiones judiciales por el desgarro familiar frente al final de la vida se ha convertido en un símbolo sobre el derecho a la muerte digna en frío

Voz 1620 18:41 mientras en El Salvador Tania que tiene veintitrés años aún sigue esperando la repatriación de los cadáveres a su pequeña Valeria de dos de su marido Oscar de veinticinco la foto del padre de su hija ahogados

Voz 1024 18:54 mientras trataban de cruzar Río Grande entre México y Estados Unidos a dos a semana la vuelta al mundo como símbolo de la tragedia migratoria que se vive a diario en esta frontera Potes gracia una de tantas informa Nicolás Castellano

Voz 1620 19:06 el informe anual de la Organización Internacional para las Migraciones centrado este año en las víctimas infantiles de la frontera advierte que la cifra real puede ser mucho mayor un promedio de casi un niño muerto cada día solos o con sus familias mil seiscientos menores han perdido la vida cruzando la frontera del planeta de dos mil catorce a dos mil dieciocho estos niños forma parte de los treinta y dos mil migrantes muertos desaparecidos registrados en este mismo periodo de los que más de diecisiete mil novecientos fallecieron cruzando el Mediterráneo que continúa siendo la frontera más mortífera del mundo aunque sólo se pudo recuperar los restos de un tercio de las víctimas

Voz 4 19:38 en la frontera sur española la agencia de la ONU

Voz 1620 19:41 esta ató ochocientos once fallecidos en dos mil dieciocho cuatro veces más que en dos mil diecisiete mientras que la frontera de México con Estados Unidos se superan los mil novecientos muertos otro reto

Voz 1024 19:52 sí hemos llegado a las siete y veinte de la mañana seis y veinte de la mañana en Canarias en un minuto los deportes

Voz 11 20:00 buenos días el número premiado en el sorteo del Cuponazo celebrado ayer ha sido

Voz 12 20:07 a sesenta y seis mil veinticinco serie sesenta y dos

Voz 11 20:17 este número ha obtenido un premio de nueve millones de euros quince millones si se ha jugado al Cuponazo XXL puedes consultar el resto de los números premiados en juegos once punto hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldo lazo del fin de semana disfruta del día que recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 13 20:41 esa lo que saben los percebes de horror cutre el mejor percebe del mundo está Incora A Coruña el seis de julio venga la vigésimo séptima fiesta de imperecederos Rumpy Fiesta de Interés Turístico Ayuntamiento de Ponteceso fiesta del percebe Cord A Coruña

Voz 1024 21:01 Miguel Cadena SER los deportes tenemos por delante un fin de semana de motor de final del Europeo Sub veintiuno Aitor González buenos días

Voz 1981 21:08 qué tal buenos días ese España Alemania de mañana a las nueve menos cuarto el Gran Premio de Austria de Fórmula uno el de los Países Bajos de motociclismo pero desde hace unas horas sabemos que en la madrugada del martes al miércoles tendremos todo un Brasil Argentina en las semifinales de la Copa América Brasil ya había eliminado a Paraguay en penaltis ya Argentina se deshizo anoche de Venezuela dos a cero Lautaro Martínez de tacón y el jugador del Betis lo otras una cantada tremenda del portero de la vinotinto Fariña sellaron el pase a las semifinales al término del encuentro Leo Messi se quejó del estado del césped de Maracaná y reconoció que no está rindiendo como le gustaría en este torneo verdad que no

Voz 1293 21:52 no te la Copa América el aviso esperaba no pero bueno es un partido que se han hecho manera que no se puede jugar mucho es siempre más complicado para nosotros lo que queremos no te caros era muy diferente a la hora de de conducir de Luis rivales secunda mucha gente me el medio también en todos los partidos son importante que siga no hay que que

Voz 1981 22:10 seguir en la madrugada del martes al miércoles a las dos y media Brasil Argentina Mineiro mismo escenario de la histórica derrota de la canarinha uno siete hace cinco años en su mundial contra la selección alemana precisamente Alemania será el rival mañana de España en la final del Europeo sub veintiuno donde la selección de Luis de la Fuente va a intentar conquistar su quinto entorchado continental después de haber mostrado una gran imagen en sus dos últimos partidos contra Polonia y Francia muchos son los nombres que están destacando en este torneo Fabián jornal Oyarzábal y por supuesto Dani Ceballos el jugador del Real Madrid nos atendía en El Larguero reconocía que necesita más minutos la próxima temporada

Voz 13 22:50 quiero jugar quiero ser feliz no quiero

Voz 15 22:54 en ni momento yo creo que el momento de dar un paso adelante

Voz 16 22:59 en boca de una Eurocopa y creo que tengo muchas ganas de jugar esta Eurocopa pero sobretodo demuestra a todos

Voz 15 23:07 mundo que que sirvo para esto oí el año que viene creo que va de año

Voz 1981 23:12 puede ser Ceballos uno de los jugadores que formen parte de la lista de la operación salida del Real Madrid en este mercado de fichajes o dejar está cerca de aterrizar cedido en la Real Sociedad también estas en forma de traspaso la marcha de Kovacic al Chelsea por cuarenta y cinco millones y la de Theo Hernández al Milán por veinte millones de euros en cuanto a las llegadas Antonio si Vera portero del Alavés y de la la selección sub veintiuno es el nuevo nombre que esa puesto encima de la mesa en el Atlético de Madrid el próximo en llegar será Renato Lodi lateral izquierdo proveniente del Atlético Paranaense a cambio de unos veinticinco millones de euros y que firmará por las cinco próximas temporadas el que ya ha sido presentado es Marcos Llorente después de dejar el Madrid el nuevo mediocentro colchonero se lo toma con naturalidad con con naturalidad

Voz 17 23:58 es es que es algo poco común esto qué qué ha pasado pero pero bueno era lo mejor para mí y estoy encantado y muy feliz de venir aquí y luchar juntos por esta camiseta nosotros aspiramos a a competir no a competir y pelear por por todos los títulos

Voz 1981 24:19 fuera del fútbol en el Eurobasket femenino España ya tiene su segunda victoria de esta ante Gran Bretaña mucho más sufrida que la primera contra Ucrania sesenta y siete cincuenta y nueve para las de Lucas Mondelo con veintitrés puntos de N'Dour como principal anotadora Laura Nicholls también salió al rescate del equipo pasión partido que hasta los últimos segundos estamos empatadas parecía que no desde el principio no

Voz 11 24:39 las cosas como como estamos acostumbrados pero bueno sí está claro con una de las fortalezas le de esta selección bueno de este equipo es que no nos rendimos da igual el viento con contra de estamos ahí siempre Aragón con cabeza para arriba luchando

Voz 1981 24:51 a mí resume mañana tercer y último partido de la fase de grupos contra Letonia en Fórmula uno a las tres Se celebra la clasificación del Gran Premio de Austria de poco servirá Carlos Sainz penalizado con salida en la última plaza de la parrilla la carrera por haber tenido que cambiar el motor de su Mclaren yen motociclismo Gran Premio de los Países Bajos en el mítico circuito de Assen con la clasificación también a las tres donde no estará Jorge Lorenzo después de sufrir una dura caída en los entrenamientos libres de ayer y haberse fracturado dos vértebras el piloto mallorquín tendrá ahora que afrontar un periodo de tres cuatro semanas de recuperación

Voz 11 25:27 las Jamis no les los fichajes este verano como todas las noches desde las once El Larguero

Voz 12 25:42 en la Cadena Ser

Voz 13 25:47 Mar es a lo que saben los percebes de horror cutre en mejor tercer del mundo está Incora A Coruña el seis de julio venga la vigesimoséptima fiesta del percebe de ruptura Fiesta de Interés Turístico Ayuntamiento de Ponteceso fiesta del CB A Coruña

Voz 1024 26:08 el cadenas en cuatro minutos llegamos a y media llega el cine la SER con holandés pero antes nos quedamos con la pequeña cantidad de impuestos que declara en España el gigante de la pequeña pantalla Netflix informa Javier Ruiz

Voz 5 26:21 en concreto tres mil ciento cuarenta y seis euros en impuestos Netflix paga lo que paga un mileurista en España en impuestos esa es la cifra de Netflix insisto tres mil ciento cuarenta y seis pero es que veo paga cuarenta y cinco mil euros en impuestos Amazon paga cincuenta y cinco mil euros en impuestos son las grandes multinacionales de la producción en España pero son verdaderos pigmeos fiscales porque domicilia en todo su negocio en Holanda y evitan tributar aquí así que entre quienes mueven doscientos doce doscientos millones de euros apenas se pagan cien mil euros en impuestos hemos hablado con Netflix argumento es en fin cierto pero incompleto Netflix dice que genera muchos puestos de trabajo trece mil en total y que además paga el IVA cierto como si usted va a comprar el pan dice que genera empleo entre los panaderos y además ha pagado el IVA de la barra sí pero usted paga también Elía

Voz 0867 27:23 el PPC Netflix el impuesto de sociedades

Voz 5 27:25 paga insisto otra vez tres mil ciento cuarenta y seis euros

Voz 1024 27:34 Ramos edición conseguir avales en la producción y con Carlos Higueras y David Nieto al frente de la cínica actualizamos en media hora llega el tiempo de vivir con Pino les habló Piñero que pasen buena mañana

Voz 10 27:46 este

Voz 0867 27:54 matinal Cadena SER José Antonio Piñero

Voz 18 28:00 cadena SER en las redes sociales en Twitter arroba guion bajo

Voz 11 28:07 cadena

Voz 0806 28:10 ya que te acuerdas de alguna canción del Dúo Dinámico

Voz 19 28:14 pues yo Basilio había una canción muy bonita que nos gustaba mucho decía jamás podré olvidar la noche en que

Voz 20 28:33 hizo contaste a alguien cuando le da este primer beso no no no ese era millón Radavan

Voz 13 28:44 este domingo en A vivir

Voz 0867 28:45 descifrar los la teoría del amor un reportaje de Paloma Torrecilla dirigido por Javier del Pino

Voz 11 28:51 la Cadena SER

Voz 20 29:03 los sábados a la uno de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en noto no lo sé no sobre lo que hacen no

Voz 11 29:17 público días apenada con Berto Romero y Andreu Buenafuente el programa en el que

Voz 20 29:22 puede pasar de genitales masculinos todo recuerdo que hambrienta unos niños el programa