Matinal SER (30/06/2019)

Voz 1024 00:15 esta madrugada no que ya eso ha sido breve ante los medios de comunicación sino que haya confirmado su inminente reunión con el presidente norcoreano Kin Jon Un la tercera en un año

Voz 1024 00:31 mhm declaraciones selecciones estarán hace unos minutos a la mente de Seúl junto al presidente no surcoreano Muniain que le va a acompañar a la zona desmilitarizada como decía situada en la frontera entre las dos Coreas enseguida lo ampliamos porque ve nuestro país seguimos a esta hora muy pendientes de la situación de los incendios forestales agravados por la ola de calor pero no solamente por la ola de calor incluso el estado de los campos SIVE los montes es consecuencia de la España abandonada en los tres fuego más graves este fin de semana en Tarragona Toledo y Ávila están siendo necesarios una treintena de medios aéreos hidroaviones y helicópteros que volverán al trabajo en breve esta mañana la situación más complicada la encontramos a esta hora en el municipio madrileño de Cadalso de los Vidrios irá Valdés buenos días

Voz 4 01:18 buenos días la urbanización La Castellana en el sur de la Comunidad de Madrid ha sido desalojada esta madrugada por la cercanía del fuego que se encontraba apenas doscientos metros de las viviendas los setenta y cinco vecinos han sido trasladados a un polideportivo cercano también esta noche pero no los horas antes doscientas personas que pernoctaban en el camping de la localidad han tenido que ser trasladadas afortunadamente nadie ha resultado herido Javier Chivite es portavoz de Emergencias uno uno dos de la Comunidad de Madrid

Voz 5 01:45 la lucha por entrar tuvo durante toda la noche ha estado representaran el trabajo de treinta y dotaciones tan de bomberos de la Comunidad de Madrid como de la Unidad Militar de Emergencias que han intentado controlar el incendio que el incendio ahora mismo está sin controlar nuestra controlado tirón intentado encontrarlo y sobre todo evitar que esté propagara en no

Voz 4 02:07 juntos en Ávila la coincidencia de los fuegos de Gavilanes de El Arenal ha obligado a elevar el nivel de peligrosidad a dos y los focos de Tarragona y Toledo ya están estabilizados aunque setenta dotaciones de bomberos de Cataluña dieciocho medios terrestres Castellón castellano manchegos respectivamente han seguido trabajando durante la noche para controlar el fuego

Voz 1157 02:28 aunque las altas temperaturas propias de la sanción propias al verano no seguirán acompañando la semana que viene dice las previsiones que la ola de calor estaba en los cuarenta y tres grados en el Valle del Ebro acaba presuntamente hoy mapa del tiempo Pablo Torres buenos días buenos días este domingo continúan las temperaturas altas en el Valle del Ebro y en el centro peninsular aunque algo más bajas que en días antes por eso si volvemos a tener máxima similares a las de ayer cuarenta y dos en Lleida cuarenta en Logroño XXXIX en Guadalajara XXXVIII en Albacete valores algo más bajos en el Mediterráneo y en Canarias en la cornisa cantábrica los cielos estarán nublados y apenas superaremos los veinticinco grados especialmente en Asturias Cantabria y el País Vasco en el resto del país cielos despejados hay más noticias será mañana en la SER que apuntamos con Julio guerra Julio buenos días hola buenos días un grupo activista unos hackers partidarios del independentismo han accedido al correo electrónico en el juez que preside la causa del pluses de Manuel Marchena el colectivo Anonymous Cataluña han mostrado en Twitter una captura de planta ella del correo electrónico de magistrado fuentes cercanas al juez han confirmado a la SER la veracidad de esa captura de pantalla anónimos Cataluña ha explicado que no han podido encontrar ni una sola referencia al juicio en el Mail de Marchena algo que también ha podido confirmar la Cadena SER fuentes del tribunal explican que los jueces no debaten aspectos de las sentencias a través de correos electrónicos precisamente para evitar el riesgo de que sean piratea

Voz 1024 03:48 el Gobierno de Venezuela confirma la muerte de un militar acusado de participar en el intento de golpe de Estado contra Nicolás Maduro

Voz 1157 03:54 Juan why do el autoproclamado presidente del país ha denunciado la muerte de este hombre la mujer del fallecido ha asegurado que su marido ha sido torturado hasta morir en el lugar en el que estaba detenido y custodiado por el Gobierno precisamente el ejecutivo ha asegurado que realizarán una investigación completa y exhaustiva para averiguar la causa de la muerte que califican de lamentable

Voz 1024 04:13 si no hay sorpresas el socialista France que más está a punto de convertirse en el presidente de la Comisión Europea

Voz 1157 04:18 esta mañana se celebra la cumbre que podrá alargarse hasta el lunes en la que se decidirán los principales puestos de la nueva Unión France Zimmerman es el favorito para convertirse en presidente de la Comisión y es que los populares europeos han aceptado renunciar a la presidencia de este organismo a cambio de hacerse con este puesto en el consejo el Europarlamento a lo largo de toda la legislatura

Voz 1024 04:38 Matteo Salvini advierte a la a ONG española operamos que si sus barcos en aguas italianas con migrantes rescatados a bordo se enfrentan a multas también a

Voz 1157 04:46 el ultraderechista ministro del Interior italiano ha extendido la amenaza también a la ONG alemana si hay

Voz 1024 04:52 que hecho sólo Beat it

Voz 2 04:54 o en una amenaza con

Voz 1157 04:57 muy con multar les con arrestarle Si se les ocurre entrar en Italia a las personas con las personas que salvan en el Mediterráneo y lo hace el mismo día

Voz 0946 05:04 que su Gobierno ha arrestado a la capitana del barco de la

Voz 1157 05:07 ONGs y Watch que tras más de quince días en el Mar atracó en la isla de Lampedusa sin autorización y con cuarenta inmigrantes a bordo

Voz 1024 05:13 los trabajadores de Alcoa denuncian que la empresa quiere cerrar las plantas A Coruña y Avilés

Voz 1157 05:17 empresa y comité ha acordado retrasar el proceso cree que se tendría que producir hoy hasta el día ocho y es que Alcoa ha paralizado la venta de sus plantas al fondo inversor suizo parte porque aseguran que no cumple con las exigencias financieras la venta se tendría que ejecutar hoy pero se retrasa a la espera de que parte lo explique mañana lo ocurrido y su situación económica hay doscientos sesenta y ocho puestos de trabajo

Voz 1024 05:38 en los deportes hoy tendremos Carrusel desde las ocho de la tarde para animar a la Rojita Amanda gala buenos días

Voz 0419 05:43 qué tal buenos días y los de Luis de la Fuente buscan su quinto europeo la sub veintiuno disputará esta noche la final ante Alemania para intentar poner el broche de oro a un campeonato de diez por parte de los nacionales la gran cita a España Alemania esta noche a las nueve menos cuarto más noticias de fútbol la Ponferradina consiguió anoche plaza en Segunda División tras imponerse ante el Hércules esta tarde a las seis tenemos el segundo duelo ante el Atlético Baleares Mirandés para conseguir la segunda plaza de ascenso además hoy tenemos doble cita con el motor en motociclismo desde las once S disputa la carrera de Moto3 a las doce en la categoría de plata ya las dos de la tarde será el turno de Moto GP con cuarta claro desde la pole seguido de Maverick Viñales y completando la primera fila comunales Reed Nos vamos con Fórmula uno la cita a las tres y diez con el Gran Premio de Austria donde Leclerc sale primero Verstappen segundo botas tercero completando la primera fila

sí hemos llegado a fin de mes son las siete seis de la mañana seis y seis de la mañana en Canarias el domingo treinta de junio

Voz 0946 06:44 José Antonio Piñero las crónicas de tribunales estamos acostumbrar

Voz 1024 06:47 vamos a términos como se ha decretado el secreto de sumario no estamos habituados expresiones como sea hackeado el correo del juez y menos el magistrado que preside el juicio del proceso se entiende que ávidos por conocer el estado de la redacción de la sentencia un grupo de piratas informáticos independentistas catalanes ha conseguido acceder a la cuenta de correo oficial la corporativa de Manuel Marchena lo ampliamos con Mariela Rubio

Voz 1450 07:10 Fuentes del Centro Nacional de Inteligencia han confirmado la SER que advirtieron a los jueces del Supremo que integran el Tribunal del pluses de que tomase medidas de precaución para blindar sus cuentas de correo electrónico de un posible hackeo ya que habían detectado intentos masivos de acceso de hecho el miércoles la cuenta de Anonymous Catalonia publicaba un mensaje en el que se burlaban de la escasa seguridad del correo del poder judicial lo cierto es que el hallazgo colgado por anónimos Catalonia demuestra sin lugar a dudas que los piratas informáticos accedieron finalmente a la bandeja de entrada del correo corporativo del juez Marchena sobre este punto el CNI guarda silencio la investigación sobre el incidente sigue en marcha con el objetivo de identificar a los responsables fuentes cercanas a la investigación señalan que el hecho de que los supuestos hacker se jactan en público de su acción admitan al tiempo que no encontraron datos es un indicio suficiente de que no accedieron a información sensible esa es ahora la hipótesis principal

Voz 1024 08:02 conoceremos la sentencia del juicio del proceso antes o después del verano en lo político el calendario está siendo paralelo tendremos de

Voz 0946 08:10 presidente del Gobierno ante eso después

Voz 1024 08:12 bueno Pedro Sánchez tiene previsto iniciar otra ronda de contactos desde el próximo martes el día dos misma jornada que pretende comunicar de la fecha para la sesión de investidura a la presidenta del Congreso Meritxell Batet enviada especial de la Cadena SER a la cumbre del G20 en Japón Inma Carretero buenos días

Voz 0806 08:27 buenos días una vez que la presidenta Batet comunique la fecha de la investidura Pedro Sánchez tiene intención de hacer una nueva ronda de contactos para buscar los apoyos que ahora no tiene confía en poder formar gobierno en julio de hecho Sánchez piensa que una vez que esté puesta a la fecha se moverán las piezas del tablero cada decisión porque pesa dicen en su entorno se sopesará a partir de ahora así que a partir del martes comienza una nueva fase del partido el juego ya ya en serio aseguran fuentes de La Moncloa pero antes Sánchez tiene que participar en una negociación en Bruselas con liberales y conservadores que ironías de la política opinan en la Moncloa le está resultando más sencilla se trata de la renovación de las instituciones europeas la prioridad de Sánchez es que haya un presidente progresista en la con

Voz 2 09:15 para que se hagan ustedes una idea

Voz 1722 09:17 el Partido Popular Europeo gobierna la Comisión Europea desde el año dos mil E cuatro creo recordar dos mil cinco es decir han pasado catorce años por tanto yo creo que lo más importante es que se produzca ese cambio político en la Comisión Europea por eso está trabajando el Gobierno de España y luego lógicamente pues ya en la composición de la Comisión trabajar hemos por tener una de las mejores carteras en función de quién

Voz 0806 09:40 Cupe la presidencia de la Comisión se producirá después el reparto posterior en el que fuentes de La Moncloa aseguran que Josep Borrell sigue estando entre los nombres para tener responsabilidades comunitarias a pesar de que el número uno del PSOE en las europeas ha renunciado a adquirir la condición de eurodiputado

Voz 1024 09:58 Pedro Sánchez viaja de Oaxaca a Bruselas donde hoy se celebra la cumbre extraordinaria que va a tratar este reparto institucional europeo y en efecto un socialista el holandés Frans Timerman es el favorito para presidir la Comisión corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 10:13 sí así el Partido Popular Europeo acepta renunciar a la presidencia de la Comisión si socialistas y liberales les dejan la del Consejo Illa del Europarlamento

Voz 1450 10:23 por cinco años completo el diseño

Voz 0738 10:26 fraguado en el G20 salvaría el sistema de candidatos europeos pero como quiere Macron sin garantías de que el primer partido se quede siempre el puesto un esquema que el Partido Popular ha de estudiar esta mañana antes de una conferencia de presidentes en el Europarlamento en la que hemos de confirmar la posibilidad de pacto entre grandes partidos una previa a la cumbre de jefes de Gobierno bloqueada hace tan sólo una semana yo hoy con muchas muchas posibilidades de acuerdo

Voz 1024 10:57 Donald Trump llevaba veinticuatro horas diciendo que tenía muchas muchas ganas de encontrarse la frontera coreana con Kim Jong-Un iba la impresión de que va a ser posible como les adelantábamos en la portada de este matinal Cadena Ser lo acaba de anunciar de Seúl en una rueda de prensa conjunta con el presidente surcoreano

Voz 2 11:15 se mantiene pues sólo un paso puede ser un paso importante o no pero lo que hacemos hoy es un paso posiblemente dar un paso en la buena dirección al una buena sensación que puede ser muy bueno para mantener otra reunión miren primero veamos qué pasa hoy ante ese pensarlo puede ser muy importante su llegada a Seúl

Voz 1024 11:36 sí ha señalado que Pyongyang había dado el visto bueno para que pudiera reunirse con el líder norcoreano en esa zona desmilitarizada aforada la que está volando ahora mismo en helicóptero la invitación la CIA Tram la pasada madrugada vía Twitter y era valorada por los norcoreanos aunque en principio no la había aceptado oficialmente de producirse sería su tercer encuentro desde la cumbre de Singapur y la fallida de febrero en Hanoi la de hoy la de esta mañana dicen va a tener lugar como decimos en la llamada zona de seguridad conjunta donde los soldados de ambas Coreas Se suelen ver las caras Easy Trump opta finalmente por cruzar la frontera sólo unos minutos como anunciaba

Voz 6 12:13 en el G20 se convertiría en el primer presidente de Estados Unidos que pisa territorio de Corea del Norte Trump Salvini tienen en común

Voz 1024 12:22 su mano dura con la política migratoria ONG avisadas ha dicho el ministro de Interior italiano tras a detención de la capitana del barco y Watch anoche en Lampedusa corresponsal en Italia Roma Joan Solés

Voz 0946 12:34 así sorteó dos unidades navales de la Guardia de Finanzas que le impedían la maniobra de atraque en el muelle del puerto de Lampedusa para desembarcar LOS40 naufragó acto criminal una guerra según el ministro del Interior Salvini la capitana Cano el Raquel será procesaba ahora no sólo por tráfico ilegal de inmigrantes el por desobediencia a la autoridad sino además por violencia contra naves de la autoridad judicial la que determinará si hay delito y no Salvini ha explicado el exministro de Transportes del río del Partido Democrático que se hallaba abortos así en caso de necesidad ha recordado el ex ministro de violar una ley es el caso de una ambulancia de la Cruz Roja que se salta un semáforo porque hay una persona en peligro

Voz 7 13:18 el Barça cuando pase una persona periplo

Voz 0946 13:21 durísima es opinión que ha expresado el médico cirujano chino Estrada histórico dirigente de la un eje Emergency que mantiene hospitales en zonas de guerra

Voz 8 13:29 sí de aquí decía priman Italia esta idea los italianos primero de Salvini lo firmado es la misma están no tocar no hay personas en nuestro Parlamento ha añadido que se han permitido decir a hundir la nave creo que son personas con gravísima enfermedad mental

Voz 0946 13:56 oye arrestada su capitán a que es evidente el éxito propagandístico del ministro Salvini que por primera vez ha superado el treinta y ocho por ciento de intención de voto de los italianos en las últimas encuestas y además ha abierto una brecha no sólo en la derecha sino también en los cinco Estrellas sus socios de gobierno entre simpatizantes que han aplaudido a la capitana dirigentes que le han expresado desprecio alineándose así con Salvini

Voz 1024 14:23 la última una crisis migratoria que no nos es ajena en las últimas horas al menos ciento treinta inmigrantes entre ellos quince de mujeres y un niño han sido rescatados cuando dejaban a bordo de dos pateras en aguas el mar de Alborán desafiando la ola de calor miles de personas se manifestaban ayer tarde en el centro de la capital para defender ante el nuevo Gobierno de la brecha los planes ante contaminación activados por la Administración de Manuela Carmena Radio Madrid Ángeles revuelo

Voz 9 14:57 desde Callao a Cibeles el centro de Madrid se ha convertido en el escenario de la reivindicación de Madrid central pese al calor miles de manifestantes han mostrado su apoyo a la medida anticontaminación

Voz 7 15:07 somos Weiss europeos y uno pues si somos un piso europeo adelante con esto y con mucha más

Voz 10 15:13 me parece una irresponsabilidad política que se quite Madrid central sin haber propuesto absolutamente nada a mi me parece una locura quitarlo porque hemos bajado los índices de contaminación de Madrid Si me parece una idea estupenda

Voz 9 15:26 entre los asistentes además de los vecinos había colectivos ecologistas representantes de partidos políticos también personalidades del mundo de la

Voz 1024 15:33 cultura es estamos hablando de Madrid central desde la planta ocho de Gran Vía XXXII in no es una cuestión solamente de proximidad o el centralismo de Madrid va más allá del ámbito local lo que defienda la capital para su movilidad siguiendo el ejemplo de lo que hacen nuestros vecinos informa Irene Dorta

Voz 0806 15:48 tres ciudades destacan en Europa por ser pioneras en la regulación del tráfico urbano

Voz 11 15:53 el Londres veinte y dos mil ocho la capital británica tiene una zona de bajas emisiones que ocupa más de mil quinientos metros cuadrados

Voz 0806 16:03 los es decir trescientas veces más grande que Madrid central está activa las veinticuatro horas el día seis implantó junto a una tasa de congestión Adrián Fernández es portavoz de Greenpeace

Voz 12 16:14 a cualquier vehículo que quiera entrar a Londres como los que va Dimitar madre sentada pues tendría que pagar unas treinta euros sólo por por acceder

Voz 0806 16:22 además en abril la ciudad fue más allá y ha creado una zona de misiones ultra bajas que pretende seguir ampliándose en dos mil veintiuno

Voz 11 16:31 Berlín también desde dos mil ocho la ciudad tiene un área medio ambiental en el que

Voz 0806 16:36 no puede circular ningún coche que no luz con distintivo verde además el caso de Alemania es excepcional porque no sólo se trata de su capital sino que setenta ciudades más exigen estas pegatinas para circular en el centro

Voz 11 16:52 Copenhague es uno de los ejemplos más claros en buena práctica de movilidad urbana Patxi Lamikiz es experto en transporte sostenible

Voz 13 17:01 tiene un plan de desarrollo de la ciudad que en vez de crecer a lo largo de las carreteras ha crecido a lo largo de las estaciones de

Voz 11 17:11 además la ciudad a peatonalizar

Voz 0806 17:13 calles centrales ya ha ampliado la red viaria para bicicletas pero estas tres capitales no son las únicas Oslo París Bélgica Roma ciudades en mayor o menor medida que también cuentan con planes restricción al tráfico para reducir la contaminación en áreas urbanas

Voz 1024 17:38 noticias en matinal Cadena Ser en Catalunya dos menores han sido detenidos por haber agredido sexualmente a una joven Radio Barcelona Emma Miguel

Voz 0563 17:45 los chicos habrían agredido sexualmente a una mujer en el municipio barcelonés de Canet de Mar no han trascendido detalles más allá de que los ha detenido la Policía Local en un comunicado la Consejería de Asuntos Sociales de quién depende la Dirección General de Atención a la Infancia ha condenado los hechos sea puesto al servicio de la víctima para lo que pueda necesitar los Mossos ya investiga en esta presunta agresión sexual y la propia Consejería ha presentado una denuncia contra los dos menores y pide celeridad

Voz 1024 18:15 a la justicia mientras en Euskadi la Ertzaintza investiga una posible agresión sexual a una mujer Radio Bilbao Jon Egaña

Voz 16 18:21 la agresión sexual tuvo lugar en el interior de una furgoneta según la denuncia de la víctima Se conocieron en un bar la noche del pasado jueves el invitó a esa furgoneta ambos acudieron al vehículo estacionado en un barrio de las afueras de Bilbao y allí en esa zona apartada obligó presuntamente a la mujer a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento el arrestado tiene treinta y ocho años se encuentra en dependencias policiales a la espera de ser puesto a disposición judicial continúan las diligencias de la Ertzaintza es el cuarto detenido esta semana en Bilbao acusado de agresión sexual tras los tres arrestos practicados por la violación colectiva uno menor la noche de San Juan

Voz 1024 18:54 y en Madrid un pederasta ha aceptado una condena de más de diez años por abusar sexualmente de una sus hijas cuando era menor Alberto Pozas

Voz 0055 19:01 según la justicia sacó unas fotos a la niña en ropa interior le tocó una pierna intentó levantarle la camiseta en un primer momento fue absuelto por la Audiencia de Coruña pero ahora ha sido condenado por el Tribunal Supremo dos años de cárcel por abusos sexuales una indemnización de mil quinientos euros que otros cinco años más de libertad vigilada en su sentencia la ponente Carmen Lamela recuerda que la indemnidad sexual es algo intangible que por tanto una Conde

Voz 1450 19:22 la por abusos no puede depender de si la víctima todo

Voz 0055 19:25 Leonor secuelas psicológicas que además en este caso hablamos de una niña de once años sin herramientas para interpretar en clave sexual lo que el acusado estaba haciendo no pueda legarse por tanto como hizo la Audiencia de A Coruña que no hay delito porque la niña no hablo de abusos sexuales durante su declaración

Voz 0419 19:38 sí

Voz 1157 19:41 el que ha DNS dice así confirman a punto de que sea así

Voz 1024 19:44 de veinte seis veinte en Canarias se queda mucho trabajo por hacer en todo el mundo vámonos con música antes de los deportes porque la Cadena SER y el diario El País son los medios colaboradores de Las Noches del Botánico en Madrid anoche con marcado acento femenino allí estuvo Pepa Blanes

Voz 17 19:59 no estoy feminista en el Jardín Botánico de Madrid con las astronautas es el título del último disco deja hará y la cantante ha querido subir al escenario madrileño a cinco mujeres con las que ha versionado varios días

Voz 14 20:09 temas con Eva Amaral con roza leen con en red con la que reconocía que intentaron convertir en su rival con Vega o con la mexicana Ximena salía Ana y ahora mismo en este escenario acaban este conciertos otra mujeres increíbles tiene decidido ha sido llevada de fin de fiesta el miedo como apuntas lo vamos a hacer para vosotros y su tras

Voz 17 20:31 lo cierto feminista en el que se ha reivindicado el papel de las mujeres en la Musicale donde el momento álgido ha sido una de las canciones de su último disco hoy la Bestia hacen en casa sobre la maternidad subrogada la canción que muchas manifestantes coreaban el pasado ocho de marzo y que venía acompañada de fotos de varios políticos convertidos en replicantes como Fran Rivera casado au Sánchez después del baile y la política llegaba la despedida con David Bowie

sintonía de deportes ahora el hacer hoy tenemos carrusel a las ocho porque hoy hay partidazo Amanda gala buenos días qué tal buenos días

Voz 0419 21:25 en sus veintiuno tienen la oportunidad de proclamase campeona esta noche hundía día para volver a soñar con el título

Voz 1157 21:31 europea

Voz 0419 21:37 la gran cita del día llega con el partido entre España y Alemania esperadísima Final del Europeo dos mil diecinueve donde la Sub Veintiuno puede conseguir el título europeo por quinta vez en su historia la selección de Luis de la Fuente Espina lista tras ganar por goleada a la selección francesa con un trabajo impecable y no sólo semifinal pues porque los nacionales han ganado todos los partidos excepto el primero en el que perdió ante la anfitriona un puesto en la final más que merecido en el que tienen la posibilidad de la selección germana devolverles la derrota que sufrió la selección en dos mil diecisiete para ver las últimas novedades del equipo conectamos con nuestro compañero Mario Torrejón que está en Udine Italia qué tal buenos días

Voz 1564 22:19 qué tal buenos días desde Udine donde se va a celebrar esta noche a partir de las nueve menos cuarto la gran final de este Campeonato de Europa sub veintiuno entre Alemania y España una reedición de la final de hace dos años en el Europeo que nos ganaron los alemanes tres Tiempo de revancha por la selección española y lo va a hacer Luis de la Fuente seleccionador con todos los futbolistas sanos tiene a toda la plantilla a su disposición y lo más normal es que el equipo se parezca casi por completo al que goleó pasó por encima de la selección francesa en semifinales aunque pueda haber algún retoque en el de defensa puede entrar Jorge Meré ya veremos si Unai Núñez ha incluso podría encontrarse en el lateral izquierdo con Aaron en lugar de Junior Firpo veremos si finalmente lo decida si Luis de la Fuente que anoche pasó por los micrófonos de El Larguero y todo preparado como digo con la presencia todos los familiares y con un estadio prácticamente lleno esta noche en el estadio de Friuli en estadio de Udine para con esta gran final entre Alemania y la selección española

Voz 0419 23:10 gracias Mario estaremos pendiente de las últimas novedades de la selección antes de esta gran final seguimos con más noticias de fútbol una de fichajes ayer conocíamos el principio de acuerdo entre Villarreal y Valencia por el jugador ruso Denis Cheryshev acuerdo con el objetivo de que el extremo izquierdo sea traspasado por el club castellonense al Valencia en el que ha jugado cedido en la última tiempo al margen del mercado de fichajes gran noticia para la Ponferradina porque después de tres años volví a Segunda División tras ganar anoche al Hércules a esta tarde a las seis será el turno del Atlético Baleares y el Mirandés que se juegan la segunda planta de acceso a la Copa América Perú es el cuarto clasificado los eliminar anoche en la tanda de penaltis a la selección uruguaya también prometía anoche en la semifinal la selección de Chile después de vencer ante Colombia hay pasan junto a las ya clasificadas Brasil y Argentina los jefes para la lucha por el pase a la final son Brasil Argentina Chile pero tremendo fin de semana de motor con dos grandes citas por un lado Moto GP vivimos en unas horas la gran carrera de este Gran Premio veas en octava prueba del campeonato que llega con Mar Márquez como líder de la general icono ansia de los pilotos más jóvenes por conseguir las primeras posiciones lo vimos ayer en la jornada de clasificación donde Fabio cuarta claro el joven piloto de Yamaha consiguió atar la pole extinguido Duncan Maverick Viñales y completando la primera fila anales Reagan sorpresas en la clasificación con Márquez cuarto en la parrilla de salida Dovizioso un décimo Valentino Rossi decimocuarto la carrera de Moto GP será a las dos de la tarde recordamos que Jorge Lorenzo sufrió una caída en los entrenamientos libres no estará en este Gran Premio por la lesión que sufre en la clavícula han Fórmula no por su parte Charles Leclerc saldrá el primero en el Gran Premio de Austria el piloto de Ferrari conseguir ayer su segunda pole de la temporada completando la primera línea de salida con el piloto de Red Bull más lo está Pen que saldrá en segunda posición tercero será Battery botas Hamilton finalmente ha sido sancionado por el incidente con Raikkonen Isadora en cuarta posición Illa último estará Carlos Sainz el español cumple sanción por las modificaciones en su monoplaza todas las citas del día las contaremos en Carrusel Motor a partir de las tres de la tarde Illa las ocho arranca el Carrusel deportivo con Dani Garrido

gracias Amanda hemos llegaba a las siete y veinticinco de la mañana a seis y veinticinco de la mañana en Canarias el domingo treinta de junio comenzamos contraportada en este matinal Cadena SER conciencia con Gregory Javier

Voz 0882 25:50 los días buenos días la ciencia no deja de sorprendernos porque según una nueva investigación realizada en XXXV países una de cada diez personas en el mundo asegura ya que ha experimentado sensaciones extracorpórea ya alucinaciones que los científicos relacionan con experiencias cercanas a la muerte renovar Julia tenía sólo cuatro años cuando sufrió una grave complicación mientras era operada is sintió esto

Voz 19 26:17 te doy yo veía a mi cuerpo yo era la que estaba fue el cuerpo de sed les reconocía como mío pero no era yo me acerqué a mi madre y a mi tía y de pronto oía Pepito decir Martina la hemos perdido

Voz 0882 26:31 Julián no es una excepción según la ciencia una de cada diez personas en el mundo asegura que ha experimentado la sensación de flotar fuera del cuerpo pensamientos acelerados distorsión del tiempo los síntomas típicos de las experiencias cercanas la muerte según el estudio que publica la Academia Europea de Neurología este tipo de experiencias sedán tanto en las zonas que no están en peligro inminente de muerte como en aquellas que han sufrido ataques cardiacos accidentes de coche o ataques bélicos según las conclusiones de este informe realizado por investigadores del Hospital Universitario de Copenhague el centro de accidentes cerebrovasculares de Berlín y la Universidad noruega de Trondheim en este estudio han participado mil treinta y cuatro voluntarios de treinta y cinco países y todo serán laicos esta investigación aporta también otro dato interesante siete de cada diez personas que experimentaron esta especie de trance aseguraron que fue bastante desagradable

en dos minutos llega el tiempo para la cultura en la radio La Hora Extra con Marta García cerramos edición de matinal con Sir a Valdés en la producción y con Carlos Higueras David Prieto al frente de la técnica actualizamos en media hora en A vivir que son dos días con Pino les habló Piñero pasen buena mañana

