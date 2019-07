Matinal SER (06/07/2019)

Voz 1 00:00 las siete las seis en Canarias qué tal buenos días empieza el fin de semana con una decisión judicial que revive Madrid central este viernes por la tarde un juzgado de la capital paralizó cautelarmente la moratoria de multas decidida por el Ayuntamiento fue la primera medida llevada a cabo por el Partido Popular por ciudadanos tras las elecciones municipales de mayo el fallo llega tras el recurso interpuesto por las organizaciones ecologistas que se muestran satisfechas por la decisión

Voz 3 00:36 si el Ayuntamiento no nos aconseja no ha conseguido transmitir que plantea hacer comer y central dicen que habrá cambios dicen que en octubre luego Borja Carabante dijo que no haber multas no saben qué van a hacer el juez ante esta decisión de de incertidumbre determina que no es posible una moratoria cuando ayuntamiento no tiene un plan encima de la mesa

Voz 1 00:55 y faltan algo más de dos semanas para la investidura de Sánchez y de momento todo sigue igual sin un acuerdo con Podemos y con la vista puesta en el próximo martes cuando está previsto que el presidente en funciones se reúna con el líder de la formación morada con Pablo Iglesias escuchamos a Isabel Celaá ha ministra portavoz las

Voz 4 01:10 conversaciones tendrán serán largos llevarán su ritmo la conversación la de tener quién la tiene que tener quién tiene la facultad que es el presidente de gobierno Pablo Iglesias

Voz 1 01:22 de momento PSOE y Podemos sólo han llegado a un acuerdo en Navarra acuerdo que incluya Geroa Bai e Izquierda Unida el PSOE dice que no han negociado con Bildu para que se abstenga en la investidura de la socialista María Chivite enseguida se lo contamos ilesa intentaremos aclarar el lío de Murcia tras la investidura fallida del popular López miras Vox ha desmentido un acuerdo de última hora con el Partido Popular para su abstención se confirma que hubo una reunión entre los líderes de ambos partidos entre Abascal Pablo Casado y además una novedad que tiene que ver con la factura de la luz la Comisión de la Competencia plantea que nos baje la tarifa de la luz y también del gas los expertos estiman que cuando se aplique la propuesta el recibo de la luz puede bajarnos de media un dos por ciento y el del gas hasta un diez Rafa Bernardo

Voz 1762 02:06 si la CNMC es estrena en sus competencias en materia de actividades reguladas luz y gas planteando un recorte en la retribución de las actividades de distribución y transporte de electricidad del siete y el ocho coma dos por ciento respectivamente y en el caso del gas del diecisiete coma ocho del veintiuno coma ocho por ciento si la propuesta sale adelante tal cual está ahora son proyectos de circulares esto supondrá unos mil millones al año menos para las eléctricas quinientos millones al año menos para las gasistas las empresas y patronales del sector ya han empezado a reaccionar con comunicados en contra de unas circulares que según la CNMC utilizan una metodología de cálculo homologable con la de los países vecinos además de más estable y predecible que las del anterior sistema para los ciudadanos las consecuencias serán positivas si entrasen en vigor tal cual están supondría según los expertos ahorros de un uno por ciento en la factura de la luz el año que viene y del dos a partir del siguiente para el gas un ahorro del diez por ciento a partir de dos mil veintiuno

Voz 1 03:02 y este viernes hemos conocido íntegramente la sentencia de la manada en la que se afirma que la violación fue premeditada que hubo intimidación la suficiente como para que la víctima no reaccionar ahí se quedara bloqueada el Supremo considera que se produjeron hasta diez actos de violación en minuto y medio Sara selva buenos días

Voz 1510 03:19 tal buenos días conocíamos el fallo ahora también los argumentos los jueces además insisten en que el silencio no es consentimiento el Gobierno cree que la decisión es un espaldarazo a su intención de reformar el Código Penal

Voz 1 03:29 también hemos conocido este viernes la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el ciento cincuenta y cinco

Voz 1510 03:34 el alto tribunal acabará la aplicación de ciento cincuenta y cinco pero también establece límites dice que sólo se puede aplicar en situaciones excepcionales y que tiene que ser sólo de forma temporal no permanente como han propuesto en ocasiones PP y Ciudadanos

Voz 1 03:45 sobre el caso Villarejo la decisión de la Audiencia

Voz 1510 03:47 nacional que le da quince días al ex comisario general de la Policía Judicial Julio Corrochano para que haga efectiva una fianza de trescientos mil euros si quiere evitar la cárcel según los investigadores Corrochano fue una pieza clave en la contratación de Villarejo por parte del BBVA para espiar a miles de políticos empresarios y periodistas en Estados Unidos

Voz 2 04:04 Zhao

Voz 6 04:06 lúcido Donald Trump dice que las deportaciones

Voz 1 04:09 masivas de emigrantes van a comenzar en breve

Voz 1510 04:11 en afectará a unas dos mil familias iban a empezar hace un par de semanas pero al final lo retrasó dice Trump que la policía fronteriza en Estados Unidos está haciendo un trabajo estupendo y que México debe hacerlo también hoy hemos conocido con nombre nicaragüense de cincuenta y dos años ha muerto intentando cruzar en el último mes ya han muerto diez personas

Voz 1 04:27 así también en Estados Unidos el Gobierno quiere confiscar a El Chapo Guzmán cerca de trece millones de dólares

Voz 1510 04:32 es el dinero que calculan que ganó traficando con cocaína heroína marihuana en febrero fue declarado culpable de diez delitos de narcotráfico aún no se conoce el fallo pero se enfrenta a una posible condena a cadena perpetua

Voz 1 04:42 aquí en España han encontrado el cadáver de un montañero va

Voz 1510 04:45 con desapareció el domingo pasado en los Pirineos franceses ya han abierto una investigación para esclarecer los hechos

Voz 1 04:50 ya este viernes han detenido al ciber estafador más buscado de la historia de España

Voz 1510 04:54 tenía solo veintitrés años y con sus estafas ganaba al mes unos trescientos mil euros fue arrestado cuando estaba diseñando su próxima operación quería estafar un millón de euros en el próximo blue

Voz 1 05:02 Friday y hoy en Madrid termina el Festival Río Babel

Voz 7 05:12 lo hace con Bono

Voz 1510 05:13 es cero como uno de los protagonistas de la noche algunos animan sepa que aún quedan entradas

Voz 1 05:25 el sábado nos trae otras dos citas importantes en Madrid

Voz 1 05:54 mediodía será el chupinazo con el que van a comenzar los Sanfermines dos mil diecinueve en Pamplona y en casi todo el país se espera mucho calor este fin de semana María Gómez hola

Voz 1280 06:04 buenos días este sábado tendremos cielos despejados en todo el país las temperaturas continúan subiendo en todo el territorio nacional para el día de hoy se ha activado la alerta naranja por riesgo importante de máximas temperaturas en algunas zonas de Aragón también en Lleida Girona Valencia Albacete Murcia Jaén Granada y Almería en Baleares está activada la alerta amarilla por altas temperaturas al igual que en zonas de La Rioja Navarra Barcelona Tarragona alerta también por riesgo de viento y tormentas en algunas zonas de las provincias de Granada Jaén Almería Murcia Albacete Valencia y Alicante

son las dieciséis las seis y seis en Canarias

Voz 1491 07:35 se lo decíamos al principio Madrid central sigue en vigor a última hora de la tarde de este viernes un juzgado de la capital ha paralizado cautelarmente la moratoria de multas que había decidido el Ayuntamiento es la primera medida que adoptó el Ejecutivo formado por Partido Popular y Ciudadanos tras las elecciones municipales de mayo la decisión judicial llega después del recurso interpuesto por Ecologistas en Acción también por Greenpeace el ayuntamiento asegura que va a acatar el fallo pero tiene previsto presentar alegaciones en los próximos días Alfonso Ojea el recto

Voz 0089 08:03 es uno de los ecologistas y de las asociaciones vecinales del centro de Madrid asume que la moratoria sobre Madrid central no tenía un plan alternativo para evitar la mala calidad del aire en la ciudad por tanto si no hay plan alternativo la suciedad que flota sobre la capital va a proseguir de forma grave para la salud pública Adrian Fernández de Greenpeace España

Voz 3 08:22 en el aislamiento no nos aconseja no ha conseguido transmitir que plantean hacer comer y central dicen que habrá cambios dicen que en octubre luego Borja Carabante dijo que no haber multas no saben qué van a hacer el juez ante esta decisión de de incertidumbre determina que no es posible una moratoria cuando ayuntamiento no tiene un plan encima de la mesa

Voz 0089 08:40 en todo caso al tratarse de medidas cautelarísimas se suspende ya esa moratoria y el Ayuntamiento tiene tres

Voz 1491 08:46 días por delante para presentar alegaciones de la vuelta a la vida de Madrid central nos vamos ahora con lo puramente político faltan dos semanas para que se vote la investidura de Pedro Sánchez de momento los socialistas y los de Podemos no llegan a un acuerdo las miradas están puestas ya en la reunión que el martes mantendrán Sánchez e Iglesias no hay mucha novedad salvo que Sánchez propone que la formación morada sugiera una lista de nombres independientes si podemos contesta que ellos son los interpreta

Voz 4 09:12 antes el martes trabajará para podría

Voz 10 09:14 llegar a acercar posiciones en nosotras no vamos a poner ningún veto a las personas que proponga el Partido Socialista para ocuparse de los objetivos de gobierno que acordemos igual que asumimos que el partido socialista no va a poner ningún veto a ninguna de las personas e independientes de los poderosos e independientes del Ibex treinta y cinco que Unidas Podemos pudiera proponer en esa negociación de gobierno

Voz 1491 09:37 PSOE y Podemos sí han conseguido llegar a un acuerdo para la formación de un gobierno en Navarra acuerdo que incluye también Aguero a by Izquierda Unida la socialista María Chivite necesita la abstención de Bildu para convertirse en presidenta de la Comunidad desde el Partido Socialista niegan que hayan negociado con ellos Radio Pamplona Javier Lorente

Voz 0831 09:54 lo ha repetido durante todo el proceso negociador EH Bildu ni está ni se le espera María Chivite cuenta con los veintitrés votos de su partido Geroa Bai Podemos e Izquierda Ezkerra serán los abertzales los que tengan que decidir qué hacer su abstención es la que podría hacer presidenta Chivite en una segunda votación el lider socialista navarra insiste en que nada de lo que se ha hecho sea realizado de espaldas al PSOE

Voz 4 10:15 hoy estaba hablando con la vicepresidenta del Gobierno que sabe qué es lo que estamos haciendo en lo que lo bueno pues no hay ningún problema en cuanto al acuerdo de programa de gobierno ningún problema

Voz 0831 10:25 el acuerdo ha cerrado el programa con el que irá Chivite a la investidura aunque los partidos se sentarán a mediados de este mes para acordar formato y composición de un gobierno en el que Geroa Bai quiere tener asientos en dos mil quince Uxue Barkos se negó a un gobierno de coalición el uso y los partidos se conformaron con designar perfiles técnicos de su confianza como miembros del actual Gobierno en funciones negociación que llegará después del quince de julio porque mañana arrancan los San Fermines la política también se va de fiesta

Voz 1491 10:50 sí menudo el IVA y en Murcia a raíz de la investidura

Voz 1 10:53 fallida de López miras como presidente de la región dicen

Voz 1491 10:56 el Partido Popular que Vox ha incumplido su compromiso de abstenerse hilos de Abascal claro lo niegan Radio Murcia Paqui Pérez El PP hizo

Voz 0673 11:03 danos en la región mantienen que hubo acuerdo con la dirección nacional de Vox para que los cuatro diputados de la formación de Abascal se abstuvieran el candidato popular saliera investido presidente de la Comunidad de Murcia lo ha dicho el propio López miras en Hoy por hoy

Voz 1168 11:16 hablamos de Si bueno si me comprometía con ese programa de gobierno de gofio esas medidas ellos se se hacen días

Voz 1491 11:22 Ciudadanos y el PP acusan a Vox Jaaber boicot

Voz 0673 11:25 creado en la investidura de López mira sin embargo Vox niega que existiera ese acuerdo y acusa a la dirección nacional de ciudadanos de haber dinamitado la reunión que los tres partidos mantuvieron ayer por la mañana cuando Girauta hay Villegas dijeron que se estaban tomando sólo un café los de Abascal se levantaron Luis Gestoso de Vox

Voz 1168 11:42 pero bueno esto no es más que otro de los lío que están montando Teodoro García Egea

Voz 0673 11:48 Gestoso recuerda que el propio Abascal dejó clara ayer en Twitter que los diputados de Vox en Murcia cumplieron las instrucciones del Comité Ejecutivo Nacional

Voz 1491 11:56 mientras en la Asamblea Regional de Murcia se frustrada la investidura de López miras en Madrid se reunían los líderes del PP de Vox Pablo Casado y Santiago Abascal de hecho cuenta la formación de ultraderecha que pasaron juntos las horas previas a la investidura en el PP no lo desmienten nos lo aclara Javier Carrera buenos días

Voz 0866 12:13 qué tal buenos días la primera Reunión de Alto Nivel según fuentes de Vox llegaba en entorno a las cinco de la tarde es entonces cuando iban Spinoza su portavoz parlamentario busca al número dos de Ciudadanos

Voz 1491 12:24 José Manuel Villegas para que le aclare las palabras

Voz 0866 12:26 que horas antes habían llevado a los de Abascal a levantarse de la mesa en Murcia cuando según ellos estaban cerca del acuerdo a tres Villegas insiste en que no firmará nada no hay acuerdo pero paralelamente siguen los contactos PP box de hecho según esta versión Pablo Casado y Santiago Abascal pasan las horas previas a la investidura juntos en esa reúne son también en Madrid y en el último momento llega la nueva oferta de los populares para que los cuatro diputados de Vox en Murcia se abstengan Abascal consulta con su Comité Ejecutivo que la rechaza no hubo acuerdo dicen ni falta de comunicación sus diputados siguieron las órdenes desmiente Vox la versión de Teodoro García Egea mientras el PP que no confirma la reunión guarda silencio y remite a las declaraciones el día de la investidura de su secretario general

Voz 1491 13:12 ni en Andalucía la ultraderecha de Vox sea ausentado de los actos de homenaje a Blas Infante en el Parlamento de esta comunidad es la primera vez que un grupo político hace esto Radio Sevilla Javier Márquez

Voz 0866 13:22 el acto ha contado con la participación de la familia de Blas Infante de la presidenta del Parlamento y el presidente de la Junta de todos los grupos parlamentarios excepto Vox la portavoz adjunta de Vox Ángela mulas explicaba el motivo

Voz 11 13:33 a Gamón a homenajes que estimulen el apoyo moral de los andaluces son sistemas regresivo que hace imposible la igualdad entre los españoles y la prosperidad de Andalucía

Voz 0866 13:43 referencias a la ausencia en sus discursos pesó y adelante tras el acto PP y C's José Antonio Nieto del PP Susana Díaz del PSOE

Voz 12 13:50 yo creo que que es un error y al margen de la idea que cada uno defienda una serie de de símbolo que obligatoriamente merecen respeto y está en uno de ellos

Voz 13 13:59 en un momento donde hay nubarrones que acecha a nuestra tierra por primera vez en la historia de nuestro autogobierno Andalucía cuenta en la Cámara con una fuerza de extrema derecha que no cree en nuestra autonomía

Voz 0866 14:10 por primera vez en la historia del Parlamento andaluz un grupo político

Voz 1491 14:13 se ausenta de este acto el Tribunal Constitucional ha dicho que el ciento cincuenta y cinco tiene que aplicarse con límite temporal en situaciones excepcionales es parte de la sentencia publicada este viernes en la que el Constitucional respalda su aplicación en Cataluña pero deja claro que es el último recurso Pilar Velasco

Voz 1743 14:29 si el Constitucional es poner estas dos sentencias los motivos por los que avala el ciento cincuenta y cinco y establece sus límites asegura que en Catalunya se aplicó conforme a derecho y en respuesta al propósito último del Govern de quebrar el estado de su unidad al proclamar la república catalana aunque fuera ficticia en derecho eso sí el ciento cincuenta y cinco dicen los jueces es una vía de último recurso que debe aplicarse como un remedio temporal cuando una Comunidad autónoma incumpla la Constitución es precisamente esta excepcionalidad por la que no se puede aplicar de manera ilimitada es el Senado continuar los jueces quién tiene que aprobar ese límite temporal a partir de la propuesta del Gobierno ya que no cabe dejar en la incertidumbre el cuando de la plena restauración de la autonomía

Voz 1491 15:09 la otra sentencia importante es la del Supremo sobre la manada en ellas explica que la violación fue premeditada que la intimidación hacia la víctima de los cinco condenados le provocó bloqueo y que hubo diez actos de violación en minuto y medio y que el silencio de la víctima no es sinónimo de consentimiento Alberto P

Voz 0055 15:25 a los jueces del Tribunal Supremo son claros lo que ocurrió esa noche fue sin duda dicen una violación porque no usaron la violencia pero sí la intimidación metiendo la joven en un portal sin que ella supiera lo que iba a pasar aprovechando que estaba sola Iris poniéndolo todo para que una vez dentro no pudiera hacer nada por evitarlo el silencio de la víctima durante la agresión dice la magistrada su son Apolo sólo puedes e interpreta queda como una negativa y todo lo que hicieron con ella supuso una clara denigración como mujer diez actos de violación dice en el minuto treinta y ocho segundos de grabación que ellos han podido examinar son los argumentos para aumentar las condenas de los cinco miembros de la manada de nueve a quince años de prisión de abusos agresión sexual marcando el camino a otros casos similares cada uno tendría que haber sido condenado dicen por cinco violaciones no sólo por una el Tribunal Supremo es muy duro con los jueces navarros que han llevado el caso dice que le parece inexplicable que no condena sena los cinco por violación con agravantes al

Voz 1491 16:16 algunos juristas consideran necesario cambiar el Código Penal algo que el Gobierno comparte escuchamos a la vicepresidenta Calvo y a la ministra Delgado en declaraciones al

Voz 0055 16:24 cadena SER camina en la dirección de la

Voz 0376 16:26 de forma puesta en marcha por el Gobierno y que la medida de lo posible seguiremos manteniendo y ampliando en el futuro porque con ellos reforzamos la seguridad y la libertad sexual de las mujeres

Voz 14 16:38 con aflorando casos de de agresiones múltiples cometidas en grupo que además son terribles y que tienen que ser valoradas desde esa perspectiva de género hoy de víctima

Voz 1491 16:48 por cierto que los Mossos han detenido en Barcelona a dos turistas suizos por violar a una chica en la playa de Somorrostro la víctima reconoció a los agresores en un local de ocio de la ciudad

Voz 15 17:03 hay alguien capaz de conseguir que Puigdemont cruce la frontera entre Alemania y Francia para reunir

Voz 1038 17:09 se con sus incondicionales

Voz 1491 17:57 siete dieciocho seis y dieciocho en Canarias este sábado tendrá lugar en Madrid la manifestación del Orgullo cerca de dos mil agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad se van a encargar precisamente de eso de la seguridad como novedad se van a desplegar agentes especializados en delitos de odio para evitar agresiones homófobas la informaciones de Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 18:16 buenos días aproximadamente dos mil agentes van a vigilar la capital durante la celebración del Orgullo el dispositivo está formado por policías nacionales principalmente por agentes de Seguridad Ciudadana policías municipales vigilantes de seguridad de Metro Cercanías y servicios de emergencia aunque la mitad de este despliegue esta formado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía como ya ocurrió el año pasado a controlar los accesos a las plazas hispana cacheo similares a los que se hacen a las entradas de los estadios en partidos de grandes finales como novedad se va a desplegar agentes de la Comisaría General de Información para detectar y evitar cualquier tipo de delito de odio no se descarta de hecho la llegada a Madrid de grupos radicales neonazis procedentes de diferentes puntos de España aquí como en otras ediciones las posibles agresiones a gays preocupan a la policía fuentes de Interior no quieren cuantificar cuántos agentes están destinados en esta misión concreta pero es una partida superior a otras ocasiones fuentes policiales consultadas por la SER aseguran que además de esto no existe una amenaza específica para este evento aunque eso sí subrayan que seguimos teniendo lo que sabemos todos la genérica por el nivel cuatro de alerta antiterrorista por eso se van a colocar también bolardos alrededor de las plazas más importantes para evitar cualquier tipo de ataque con vehículos pesados como Can

Voz 1491 19:27 mientras en la SER hemos hablado con madres y padres de hijos homosexuales nos han contado el camino y el aprendizaje de todos estos años un camino que no ha sido fácil Javier Jiménez Bas

Voz 0866 19:38 decir confesar aparentar temor al rechazo ocultación de unos sentimientos de una historia que muchas veces el entorno ya intuye

Voz 4 19:46 que no me sorprendió en su momento porque yo ya lo lo sabía sin que no hubiese dicho nada de hecho en angustiada mucho verle intentar aparentar algo que no era

Voz 0866 19:54 lo difícil es contárselo a la familia más cercana

Voz 18 19:57 a mí no me parecía bien y mal simplemente que fueren de cesio aunque que tomó mi hija si así se yo estoy pues encantado

Voz 19 20:03 al principio pues me chocó mucho juego mazazo pero luego si ella es feliz y en escogen sabida yo creo que ella sea feliz diciendo ya feliz yo también

Voz 20 20:14 creo que me enteré la primera de mi familia dije que a lo mejor puede hasta el confundido que era la edad seguramente diría alguna cosa que creo

Voz 21 20:22 en diría Hay de aquí repitió

Voz 22 20:24 disculpas cuando mi hijo sale del armario entro en pánico pensar el el daño que lo puede hacer la sociedad del INI marido exige la técnica del avestruz lo que no se habla no existe me arrepiento cada día

Voz 0866 20:38 yo otras veces ni siquiera tuvieron que contarlo porque

Voz 23 20:41 me pillé besando a un chico en ningún momento creo que manifesté algo en contra porque la felicidad de mi hijo estaba y está por encima de todo

Voz 0866 20:56 toda la ocultación se prolonga aún más en el lugar de trabajo según UGT un sesenta y dos por ciento de las personas LGTB en España no visibilizar su orientación sexual en el trabajo y el veinte por ciento considera que en sus empresas no existe igualdad de oportuno

Voz 1491 21:10 lo aves el ataque en Barcelona un centro de menores tutelados que recordamos terminó el pasado jueves con seis heridos y que la Generalitat vincula la extrema derecha preocupa a las ONGs les preocupa porque detrás puede existir un aumento del racismo y también de una estigmatización de estos menores Nicolás Castellano

Voz 1620 21:28 el Comité Español de Unicef rechaza la estigmatización creciente del colectivo de niños migrantes que llegan solos a España tras los últimos incidentes racistas y a estos menores tutelados Sara Collantes especialista en migraciones de UNICEF en declaraciones a la SER pide al

Voz 1038 21:41 administraciones un plan de acción para evitar

Voz 1620 21:44 que sigan aumentando los prejuicios

Voz 24 21:46 ya un plan de acción contraste estoy matización Iker que por explicar a la ciudadanía quiénes son el tres niño y hacen aquí es la única manera de evitar que sigan creciendo nuestros prejuicios dije me da licitaciones pensamos que tiene que haber un plan de acción a nivel estatal de forma coordinada pero que también tiene que tener una réplica incluso a nivel local porque al fin y al cabo es en el nivel local donde se construye día a día la integración iban también donde surgen día a día pues entonces pisos episodios lamentables de de racismo xenofobia

Voz 1620 22:21 Collantes recuerda que esto menores extranjeros que llegan a España no acompañado son niños por encima de cualquier política migratoria

Voz 1491 23:02 Mankell se ha convertido en el protagonista de este inicio de verano Gonzo

Voz 1038 23:05 lo Conejo buenos días qué tal Almudena pues eso parece el Atlético de Madrid hizo público anoche un comunicado en el que instaba a Griezmann a presentarse mañana para iniciar la pretemporada además de cargar duramente contra él y contra el Barça al que acusa de negociar con Griezmann en un momento de la temporada donde el clubs estaba jugando no sólo la eliminatoria de Champions ante la Juventus sino también el título de Liga contra el propio Fútbol Club Barcelona algo que consideran vulnera los periodos protegidos de negociación con jugadores el detonante para este duro comunicado del club colchonero es que en la reunión desvelada por Bartomeu el Barça pidió el aplazamiento del pago de la cláusula y eso ha sido la gota que ha colmado el vaso el malestar ya venía de aceras en tanto que el club azulgrana negoció con Griezmann en el mes de marzo llegando a un acuerdo tanto el Barça con el jugador han faltado al respeto al Atlético de Madrid explicaba el comunicado por lo tanto el Atlético ha comunicado a Griezmann que debe presentarse este domingo para incorporarse a los entrenamientos a las órdenes de Simeone ya que Antoine sigue perteneciendo a la disciplina atlética el caso Griezmann por lo tanto no es que siga es que ha explotado el escenario actual no puede ser más tenso por lo que la posibilidad de que hubiera una negociación y medio entra en la operación se complica es decir que sólo cabría el pago de la cláusula los ciento veinte millones de euros para Griezmann sea jugador del Barcelona al margen de esto ambos clubes realizaron presentaciones de jugadores el Atlético de Madrid lo hizo con Héctor Herrera el mexicano que ha firmado por las próximas tres temporadas dijo que está muy feliz por llegar a un club histórico y que de momento ha hablado puedo con Simeone la verdad es que he tenido poco contacto con él

Voz 29 24:59 con el míster han sido charlas muy muy pequeñas pero bueno creo que tendremos bastantes días para hablar para para ver qué qué es lo que les gusta o qué qué es lo que quiere de mí IN

Voz 1038 25:12 el Barcelona tocaba uno de los fichajes más esperados de John que lo hacía en el Camp Nou ante veinte mil personas en cuanto al resto de fichajes de primera el Valencia hizo oficial la renovación de Tony plato hasta dos mil veintitrés y su cesión al PSV el Mallorca fichó a Pablo Chavarrías delantero argentino que llega gratis del Stade Rennes el Eibar ficha Roberto Correa procedente del Cádiz el Valladolid y el Villarreal han alcanzado un acuerdo para que el delantero turco en es una al continúe una temporada más en Pucela y el Leganés y el Sevilla han llegado a un acuerdo para la cesión por una temporada con opción a compra del guardameta Juan Soriano en polideportivo hoy comienza el Tour de Francia en Bruselas desde allí Borja Cuadrado enviado especial de la Cadena Ser nos cuenta cómo es esta primera etapa buenos días Borja

Voz 30 26:08 hola buenos días un Tour de Francia que arranca efectivamente hoy en Bélgica en Bruselas donde va a comenzar y finalizar esta primera etapa van a ser ciento noventa y cuatro kilómetros complicados con dos tramos de las clásicas de pagué el muro de Gramovén el Apple Moore ILD por ver una etapa que finalizará en torno a las cinco de la tarde en la cual conoceremos al primer maillot amarillo de un Tour de Francia en el que los Egan Bernal gran Thomas Mikel Landa Nairo Quintana los franceses Bach de Pinault hilos británicos seguramente sean los aspirantes una carrera que arranca mañana y que finalizará en París el próximo veintiocho de junio

Voz 1038 26:43 gracias Borja al margen de esto hoy tenemos las semifinales del Eurobasket femenino a las seis Francia Gran Bretaña ya las ocho jugamos nosotros la selección española que se medirá ante la anfitriona Serbia a partir de las dos y XXXV tendremos la clasificación de Moto GP en el Gran Premio de Alemania

Voz 1 26:58 noveno de la temporada donde Márquez parece el

Voz 1038 27:00 claro favorito aunque veremos si Viñales que ya ganó el fin de semana pasado en Holanda puede arrebatarle la pole y por último Wimbledon ayer doble cita española por tres cero Bautista impuso a Caixanova Verdasco al italiano Fabiano ya están en octavos hoy turno para Nadal que se medirá Tsonga a partir de las tres y media

Voz 1 27:21 gracias Lonja lo nosotros nos vamos llega Pepa Blanes con el cine en la SER actualizamos toda la información a las ocho ya en tiempo de A vivir con Javier del Pino hasta luego

Voz 31 28:23 Yesterday junta a dos figuras clave del cine británico reciente Danny Boyle que marcó época contra Putin y Richard Curtis artífice de la nueva comedia británica con Nothing Hill

Voz 32 28:32 Love actual la compuso Paul McCartney los Beatles queréis John Paul Jones y Ringo los Beatles escarabajos por qué por los insectos

Voz 1084 28:43 director y guionista son los artífices de esta comedia romántica que homenajea a los Beatles y que llega eclipsada por la nueva entrega de Spiderman con Tom Hall Lahm en la piel del hombre araña

Voz 33 28:52 creía que no tendría que salvar el mundo este verano eso te deja común capullo gusto mucho

Voz 1510 29:04 con esto pienso hay más directores británicos que nos han marcado Ken Loach es el gran cineasta de autor que sigue combativo ha recibido Mallorca el Premio de Honor de la Atlántida Fes el festival

Voz 34 29:14 mimbres la mayoría de las películas cuestan mucho y necesitan inversiones de burgueses y acaban contando sus historias la de los burgueses aunque intenten que no sean burgueses la mirada es

Voz 1084 29:24 es la animación españolas atreve a contar a los más pequeños partes indispensables de la historia de nuestro país lo hace Elcano y Magallanes la primera vuelta al mundo menisco el Mercosur vino

Voz 1510 29:41 y en televisión seguimos rey visitando los pecados de nuestro país el pionero es la serie documental sobre Jesús Gil que lo retrata como una especie de Pretrarca un precursor de un modo de hacer política