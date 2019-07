Matinal SER (07/07/2019)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1275 00:11 Madrid se ha convertido este sábado en la capital de la reivindicación

Voz 1509 00:15 bueno yo orgullosa por primera vez porque considero que es bueno que ya aprendan lo que es la diversidad que han salido partidos

Voz 3 00:23 de ultraderecha homófobos y otros partidos Kraus TAP tan que ando yo hoy más que nunca este año es necesario estar aquí para reclamar nuestros derechos Iker ni un paso atrás

Voz 1509 00:32 creemos en la igualdad bici valiente y en los detalles

Voz 1275 00:35 buenos días cientos de miles de personas clamaron contra todos aquellos que quieren recortar en derechos y libertades han sido la manifestación más política de los últimos años sin embargo ellos los políticos no han ocupado las primeras filas

Voz 2 00:48 siete a aquellos pequeños grupos dispersos que fueron incapaces de generar una ola de cambio un movimiento que ha hecho historia

Voz 1275 01:00 en la cabecera tras la pancarta han estado representados los más mayores los primeros en iniciar el camino hace ya cincuenta años y los primeros en reclamar su libertad decíamos que los políticos no ocuparon la primera fila pero sí estuvieron en la manifestación algunos asistentes protestaron contra la presencia de representantes de Ciudadanos dirigentes de la formación naranja como Begoña Villacís Ignacio Aguado o Inés Arrimadas tuvieron que ser escoltados por la Policía fuera de la marcha así calificaba lo sucedido la propia Arrimadas

Voz 4 01:31 antes pues Jon Dielo Jamis hoy no saben pedirnos Botella todo porque hay unos intolerantes que se asemejan mucho a los fascistas de toda la vida que nos han querido verlo

Voz 1275 01:50 los organizadores han lamentado este hecho y han asegurado que ellos mismos llamaron a los agentes para que la marcha pudiera contar continuar con total normal

Voz 5 01:58 quizás

Voz 1275 02:02 sábado siete de julio y mañana volverán las multas para quienes circulen sin permiso por Madrid central Sara selva buenos días

Voz 1694 02:09 qué tal buenos días es la consecuencia de la decisión de un juez de Madrid que el viernes suspendió la moratoria las multas que había impuesto el nuevo equipo municipal desde el Ayuntamiento dicen que recibieron el auto con las cautelarísimas el viernes por la tarde y que por eso no han empezado a multar este fin de semana nueva

Voz 1275 02:22 dimisión en ciudadano esta vez en Baleares de uno de los

Voz 1694 02:24 Nador es Xavier Pericay

Voz 6 02:27 tengo la sensación de que de que era mejor no seguir los últimos acontecimientos a impartir y todos los que vivimos con una cierta que presente también

Voz 1694 02:36 aunque dice que no lo hace por el veto de Rivera a Sánchez Pericay perdió las primarias para las autonómicas

Voz 1275 02:41 ya hay lío también en Cataluña reproches

Voz 1694 02:44 diez Esquerra después del pacto entre los socialistas y los de pulmón para la Diputación de Barcelona los republicanos piden revertir antes de jueves el pacto

Voz 1275 02:50 prisión sin fianza para dos de los cuatro detenidos por violar a una chica en Mallorca

Voz 1694 02:55 los detuvieron cuando estaban a punto de coger un avión a Alemania y en Barcelona también prisión bajo fianza de diez mil euros para uno de los dos detenidos por violar a una chica en la playa de Somorrostro el otro ha quedado en libertad porque la víctima no lo ha reconocido aun así sigue estando investigados

Voz 1275 03:08 los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de un hombre en Barcelona

Voz 1694 03:11 han muerto en un tiroteo en una peluquería además en Tarragona hay un incendio activo en una nave industrial por ahora no hay ninguna presión afecta a la villa en Pamplona chupinazo con polémica sí porque los concejales de EH Bildu Geroa Bai han intentado desplegar una ikurriña en el balcón del Ayuntamiento al final la policía lo ha impedido Joy

Voz 1275 03:31 elecciones en Grecia elecciones anticipadas

Voz 1694 03:33 secuencia de la derrota de Tsipras en las europeas después de cuatro años y medio de gobierno de izquierdas ahora las encuestas dan como claro ganador al Partido Conservador

Voz 1275 03:41 este sábado ha muerto Joao Gilberto ojo

Voz 8 03:46 Maxi quien ha considerado

Voz 1275 03:50 uno de los padres de este género musical la bossanova Sara muerto en su casa en Brasil a los ochenta y ocho años

Voz 9 03:57 de a tu puto pondrá

Voz 1275 04:01 en cuanto al tiempo domingo de mucho valor especialmente en el litoral mediterráneo María Gómez

Voz 10 04:06 hola buenos días este domingo las temperaturas continúan en ascenso para hoy está activada la alerta naranja por altas temperaturas en zonas del Mediterráneo en Valencia Alicante Ibiza Formentera y Mallorca donde las máximas alcanzarán los cuarenta grados también alerta amarilla por riesgo de temperaturas elevadas en parte de Aragón y Cataluña también en Castellón Albacete Murcia Granada y Menorca será una mañana soleada en todo el país pero por la tarde acompañarán tormentas precisamente en zonas donde hay alerta por el calor como Girona Valencia Granada Albacete acompañaran cielos nubosos y alguna lluvia en País Vasco Galicia y Asturias

Voz 1275 04:39 los deportes la selección española juega hoy la final del Eurobasket femenino Iván Álvarez buenos días

Voz 0340 04:44 qué tal Almudena buenos días España Francia en busca de la medalla de oro las de Lucas Mondelo defienden el trono europeo tras eliminar a Serbia anfitriona en semifinales la selección femenina puede proclamarse campeona de Europa por cuarta vez la final esta tarde desde las ocho la contaremos en Carrusel Deportivo también pendientes de la última hora del caso

Voz 1275 05:02 habría man el Atlético de Madrid va a aplicar

Voz 0340 05:04 el régimen interno al jugador francés que hoy está citado para el entrenamiento pero según ha confirmado a la Cadena SER su abogado le ha comunicado al club que no se va a presentar hoy se juegan dos finales en fútbol la de la Copa América a las diez de la noche Brasil Perú Illa del Mundial femenino Estados Unidos Holanda a las cinco de la tarde además es un domingo con protagonismo para las dos ruedas segunda etapa del Tour de Francia contrarreloj por equipos por las calles de Bruselas Gran Premio de Alemania de motociclismo las carreras a las once Moto3 doce y veinte Moto2 ya las dos de la tarde Moto GP

Voz 1275 06:46 hasta la madrugada durado la fiesta del Orgullo en Madrid una fiesta que ha estado precedida por la reivindicación de los derechos del colectivo LGTB y cientos de miles de personas se han manifestado en la capital para plantarle cara a aquellos que quieren arrebatarle sus derechos cientos de miles de personas han gritado contra los partidos de ultraderecha presentes ya en las instituciones de nuestro país nos lo cuenta Irene Dorta

Voz 0137 07:08 cientos de miles de personas recorrieron la distancia entre Atocha y Colón al grito de ni un paso atrás

Voz 12 07:18 en la cabecera una gran batucada pero ningún

Voz 0137 07:20 un partido político asistieron eso sí miembros del PSOE como el ministro Grande Marlaska de Podemos como Larra de ciudadanos como Inés Arrimadas a quién trataron de impedir el paso con una sentada

Voz 12 07:37 vamos a permitir Kenia a nosotros y a nuestros votantes se les quiera es ir de una fiesta del IVA

Voz 0137 07:45 en una abarrotada plaza de Colón esta vez decorada con banderas arcoíris se leyó un manifiesto dedicado a las personas que han luchado durante cincuenta años por los derechos del colectivo

Voz 7 07:55 somos aquellas personas que fueron detenidas que no podía dividendo Iveta porque las presiones insiste en esta crisis es era tan grande que no hacía falta pues se vieron pero estamos aquí hemos sufrido verse represión

Voz 0137 08:25 reivindicaron también una ley el eje TBI estatal para que se garantice sus derechos ir reiteraron que no dará ni un paso atrás frente a la llegada de la ultraderecha a las instituciones

Voz 1275 08:37 la policía ha detenido a un hombre por una agresión homófoba a dos jóvenes horas antes de la celebración del Orgullo el individuo llegó incluso a abofetear a uno de ellos a los tribunales siguen llegando casos de este tipo que son el ejemplo de que aún hay que seguir reivindicando para poder avanzar como la confirmación de una condena por parte de la Audiencia Provincial de Madrid aún menor de edad por una agresión transformaba información de Alberto Pozas

Voz 0055 08:58 según la sentencia todo ocurrió en noviembre de dos mil diecisiete en el barrio madrileño de Chueca a cinco jóvenes empezaron a increpar a un hombre por ir vestido de mujer insultos frases como esta noche la vamos a liar bien con los maricones y finalmente un puñetazo en la cara de la víctima la Audiencia de Madrid acaba de confirmar una condena de ocho meses de internamiento para uno de los menores implicados en esta agresión homófoba por un delito de odio y otro de lesiones leves el autor del puñetazo rechazando su principal argumento defensivo que no le agredió y que todo empezó porque la víctima le tocó el culo algo que los jueces rechazan de plano otros dos menores fueron enjuiciados y dos adultos fueron condenados pero no por delitos de odio

Voz 1275 09:32 en dos mil diecisiete el Ministerio del Interior registró doscientos setenta y uno incidentes LGTB IFOP chicos casi un dieciocho por ciento más que el año anterior en todo el mundo el colectivo LGTB y lucha por sus derechos nuestra compañera a Valdés nos acerca el testimonio de varias personas que huyeron de sus países por su condición sexual

Voz 13 09:49 Daniel nació en Camerún en el seno de una familia religiosa ya los catorce años fue consciente de que lo que tenía que decirles no iba a ser bien recibido

Voz 14 09:57 me causó muchos tanto Antena o a has millas de signo pero ya sociedad venía mucho en nuestro barrio van muy mal bajo valor con garaje de lejanía química podamos

Voz 13 10:11 antes de llegar a nuestro país huyendo de Camerún llegó al Congo donde en un equipo femenino de fútbol conoció a su mujer tuvieron que volver huir

Voz 14 10:18 Unión setenta y dos horas a pesar de que todo esto es que yo me ha enviado sabe contagiar

Voz 15 10:25 las chicas que homosexualidad entonces

Voz 14 10:28 me llevan a todos sin que me haya seguido niño es en que estamos ya junta soy Raúl tenía

Voz 13 10:38 infancia normal en el Salvador no

Voz 16 10:40 pero en mi adolescencia mil cambios en lo que se refería me inclina sexual Yi tuve que saltarme los durante toda la luz también

Voz 1275 10:50 ahora viven en España porque al crecer las

Voz 13 10:52 cosas se complicaron para El Ejido

Voz 16 10:55 sí que ocupe una preocupación cuando yo era pequeño tiros la misma persona es este dirá cuánto cero de las dos pues desde la perspectiva de país

Voz 13 11:07 millones de personas en setenta países no pueden mostrar su identidad sexual en Monza el castigo es la pena de muerte por eso sus problemas son muy

Voz 1275 11:15 específicos Judit García es rasposo

Voz 13 11:18 table de programa del área jurídica de Accem

Voz 17 11:21 el haber sufrido por parte de la familia también rechazó a nivel social a nivel institucional a unos niveles

Voz 15 11:26 muy vimos personales desde aquí

Voz 13 11:29 dos mil nueve España reconoció al colectivo LGTB como refugiado las solicitudes de asilo no han dejado de crecer Paloma Fabien ex directora de Políticas de CEAR

Voz 15 11:39 hay una parte quizá también de Latinoamérica más que de otros países de las antiguas repúblicas soviéticas etc que tienen a España como referencia en un país donde pueden vivir en libertad

Voz 13 11:49 por eso recuerdan la celebración del Orgullo pasa también por luchar para que estos derechos reconozcan en todo el mundo

Voz 1275 12:00 siete doce seis y doce en Canarias vamos ya con la política hay también con la crisis en Ciudadanos el que fuera líder de la formación naranja en Baleares y uno de los que fundó el partido Xavier Pericay ha dejado todos sus cargos porque no está conforme con lo que ese decidió en el último Comité Ejecutivo esa reunión recordamos terminó con el abandono de otros dos pesos pesados de la formación naranja Toni Roldán Javier Nart vamos a resumir desde Radio Mallorca con Marga Vives

Voz 18 12:24 tras un periodo de reflexión después de perder las primarias internas en marzo ya había Pericay anunció su decisión que no por prevista deja de ser un nuevo revulsivo para el partido en un momento de crisis interna Pericay habla de desilusión de final de un ciclo

Voz 19 12:38 sí la verdad es que al final pues bueno tienen la sensación de que de que era mejor no seguir a los dos últimos acontecimientos hay partido que hemos vivido con una cierta desilusión también no hay bueno y los que estamos en política no de una forma profesional sino simplemente como una determinada vocación de servicio y en un momento dado pues pues duran lo que duran de no pasa nada

Voz 18 13:06 una decisión que comunicó al presidente Albert Rivera después de la convulsa reunión que celebró el máximo órgano de la formación naranja a principios de junio sin embargo asegura que no ha recibido todavía ninguna respuesta por parte de Rita

Voz 19 13:18 pues no me contexto de momento ni acuse de recibo pues no le sorprende pues no me sorprende me sorprende la política sobre todo estos niveles y los que se mueve Albert Rivera hay unas prioridades si sumamos esas prioridades se ponen bien probablemente yo no soy una prioridad hombre no diré que me que me plazca pero esa es la verdad

Voz 18 13:43 aun así ya había Pericay apoya la postura de Ciudadanos de no abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez dice que de hacerlo sería un fraude al electorado el que fuera fundador del partido seguirá como cotizantes pagará su cuota al afiliado al menos de momento eso dice también lo tiene que medir

Voz 1275 13:59 dar por cierto que desde Ciudadanos han insistido en que no van a facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno vamos a escuchar a Lorena Roldán es senadora y portavoz en el Parlament de Cataluña

Voz 20 14:10 ya hemos visto cómo el Partido Socialista ha traicionado al constitucionalismo Partido Socialista que prefiere formar gobierno con nacionalistas con batasunos Icon populistas es imposible que nosotros alcancemos ningún acuerdo con el Partido Socialista de Pedro Sánchez

Voz 1275 14:27 en Cataluña nos quedamos porque la relación entre el P de Katy Esquerra va de mal en peor la culpa la tiene el acuerdo de los de Mon con el PSC para que los socialistas ocupen la presidencia de la Diputación de Barcelona Esquerra dice que el pacto puede afectar al gobierno de la Generalitat Radio Barcelona Aitor Álvarez

Voz 1673 14:43 los reproches van y vienen entre los dos grandes partidos independentistas la dirección del P de Cats justifica el pacto porque con Esquerra asegura que no suman dice que esto no afectará al Govern Ésta es la posición oficial del partido pero hay voces internas que han criticado duramente el acuerdo algunos diputados de Cataluña piden revertir todos los pactos que se han hecho ya con el PSC pero también este de su propio partido por su parte desde Esquerra se muestran decepcionados y critican duramente el pacto el actual vicepresidente de la Diputación el republicano de eras lo ha calificado así

Voz 21 15:16 son críticas más hechas desde el estómago y las vísperas que no desde la cabeza no hemos hecho ningún alcalde va a alcaldesa del Partido Socialista antes así que no es comparable sólo desde esta visión más estomago sepuede llegar a entender que no compartir una decisión como la que hasta tomando el Partido Socialista ellos parte

Voz 1673 15:38 los republicanos piden revertir Loya aseguran que hasta el jueves que es cuando se constituirá la Diputación de Barcelona hay tiempo para explorar un acuerdo en clave independentista acuerdo que no sumaría mayoría absoluta y que sí que se encontraría enfrente una posible

Voz 1275 15:52 mayoría alternativa el Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que no multará hasta el lunes hasta mañana a quienes accedan a Madrid central sin autorización defienden que la decisión judicial de paralizar cautelarmente la moratoria de multas les llegó a partir de las tres de la tarde del viernes con lo que administrativamente no pueden multar hasta mañana Begoña Villacís ex vice alcaldesa

Voz 22 16:12 el primer día hábil que se aplicaría sería el lunes así que lo vamos a aplicar por supuesto con total respeto a las resoluciones judiciales el lunes no hay que olvidar que es una medida cautelar es decir no es definitivo no es lo que lo que el juez ha dicho en firme ni muchísimo menos

Voz 1275 16:28 en Castilla La Mancha ha tomado posesión de su cargo como presidente de la comunidad el socialista Emiliano García Page fue reelegido en las autonómicas de mayo con mayoría absoluta informa Aldo Gómez durante su intervención García Page que junto con Fernández Vara son los únicos barones del PSOE con mayoría absoluta ha manifestado que esto no se eleva subiera a la cabeza hay prometo además

Voz 23 16:47 institucional social por supuesto con los agentes sociales desde ya más pacto hemos sido la comunidad autónoma que más pactos afirmado también había

Voz 24 16:56 os recuerdo para Podemos sus todavía socios de gobierno mañana está previsto que anuncie la composición de nuevo Ejecutivo castellano manchego les ha dicho que si hubieran asistido al acto estaban invitados subieran sentado en las primeras filas como miembros del Gobierno de Castilla La Mancha que son también García Page ha querido tener un recuerdo para el fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 1275 17:17 dentro de y hablamos ahora de Grecia porque hoy celebran elecciones anticipadas el actual Gobierno de izquierdas presidido por Alexis Tsipras corre peligro según las últimas encuestas informa para la SER desde Atenas Yannis mantas

Voz 25 17:30 este domingo siete de julio Grecia vuelven a las urnas esta vez para celebrar unas elecciones generales anticipadas por lo que se deja concluir con las encuestas el resultado de estas elecciones marcaron cambio significante en la vida política del país después de cuatro años y medio de un gobierno de izquierdas por primera vez en la historia del país parece que el bando conservador volverá a asumir el poder todas las encuestas publicadas argumentan que Nueva Democracia el partido conservador liderado porque ya con talkies ganadas de forma abrumadora y la gran incógnita es si también logra conseguir la mayoría absoluta el actual primer ministro Alexis Tsipras tuvo que convocar estas elecciones anticipadas cuatro meses antes de lo previsto tras sufrir una derrota contundente en las recientes elecciones europeas y municipales tras haber ganado por sorpresa el año dos mil quince Si pero ese su partido de esa perdieron en la anterior apoyo social al no poder hacer frente a una serie de temas como la austeridad el problema migratorio

Voz 1275 18:33 en Grecia ha sufrido tres rescates bancarios que han supuesto una era de austeridad controlada por Bruselas como acabamos de escuchar repasamos cómo han llegado hasta aquí con Rafa Panadero la austeridad para combatir la crisis

Voz 1775 18:44 cada de refugiados dos de los asuntos más graves para la Unión Europea en esta década se han sentido especialmente en Grecia en todos estos años de una u otra forma a sentir también en las elecciones de este domingo Grecia ha recibido tres rescates por un valor total de doscientos ochenta

Voz 26 18:58 en nueve mil millones de euros a cambio eso sí de unas medidas de austeridad que han hecho que su Producto Interior Bruto baje más de un veinticinco por ciento y en cifras gana las elecciones en enero de dos mil dice promete el final de esas medidas

Voz 1775 19:11 a los pocos meses gana también un referéndum para hacerlo pero la presión exterior es mucha y apenas una semana después de eso cede ante las exigencias de Bruselas muchos de los que le habían votado perdieron entonces la confianza no la han recuperado pese a que desde agosto Grecia ya no está bajo vigilancia las cifras de paro están bajando y el país crece al uno con tres por ciento en el primer trimestre de este año por ejemplo

Voz 12 19:32 Wii Fit Plus

Voz 1775 19:35 Marzo de dos mil dieciséis el presidente de la Comisión Europea Juncker anuncia un acuerdo con Turquía al que dice que se considera

Voz 0340 19:41 estoy seguro para devolver allí a todos los migrar

Voz 1775 19:43 antes que lleguen a Grecia hasta que se resuelva su petición de asilo desde entonces las cifras de llegada a Grecia han ido bajando pese a un ligero repunte en lo que va de año pero aún quedan varados allí casi ochenta mil migrantes pendientes de resolver su situación en situaciones lamentables en muchos casos según denuncia en algunas ONGs este pacto también ha pasado factura cifras sobre todo entre sus bases y los jóvenes ya hay aún un tercer asunto que desde fuera puede parecer menor pero en Grecia son palabras mayores

Voz 1275 20:11 tras treinta años de disputas en enero el Parlamento dado el

Voz 1775 20:14 esto bueno al cambio de nombre de la ex república yugoslava de Macedonia que se va a llamar ahora Macedonia del Norte dos de cada tres griegos se oponen a este cambio a eso de compartir nombre con lo que es una región en el norte del país el padre del rival de Tsipras conservador maquis tuvo que dimitir como primer ministro mil novecientos noventa y tres entre otras cosas precisamente por arrancar negociaciones con el país vecino por este asunto el nombre si se cumplen las encuestas lo de este domingo tendrá algo de revancha personal

Voz 1275 20:45 y como cada domingo más o menos hasta ahora vamos con la noticia científica de la semana que tiene que ver con una nueva técnica quirúrgica destinada a mejorar la vida de los tetrapléjicos Javier Gregori buenos días

Voz 0882 20:57 buenos días estamos sin duda ante un nuevo milagro de la ciencia porque trece adultos jóvenes que sufrieron un accidente de coche que les dejó tetrapléjicos han vuelto a coger una cuchara para comer tomar una bebida escribir o usar el teléfono móvil gracias a una tecno

Voz 24 21:12 que quirúrgica que es capaz de conectar

Voz 0882 21:15 los nervios funcionales con los nervios lesionados para restablecer así el poder en los músculos paralizar supernova es nuestra buena noticia científica de la semana en concreto un equipo de cirujanos de Australia ha conseguido reconectar estos nervios situados por encima de la lesión en la columna vertebral con los nervios paralizados por debajo de esa lesión dos años después de esta operación pionera realizada en un hospital de Melbourne tras realizar eso sí un intenso entrenamiento físico estas trece personas ya pueden realizar tareas cotidianas de forma independiente aunque de momento el número de operaciones es pequeño en el estudio que publica la revista médica The Lancet los investigadores aseguran que esta nueva técnica quirúrgica es un gran avance como explica la doctora Ana Schavan civil que trabaja en el Hospital de Melbourne que ha dirigido este proyecto de investigación

Voz 27 22:09 pasito Chillida e insistiendo chino e inglés

Voz 0882 22:13 conoce nos explica a poder ayudar a estos pacientes sin embargo esta técnica fallo en otros tres casos si por esa razón los responsables de este proyecto pionero advierten también que todavía se necesita realizar más investigación para poder reducir la tasa de fracaso pero de momento

Voz 0137 22:31 ya es casi un milagro

Voz 1275 22:38 hoy estamos terminando lo vamos a hacer con la información deportiva ya hablando de Griezmann porque el jugador de fútbol no se va a incorporar a la pretemporada del Atlético de Madrid e Iván Álvarez hola de nuevo

Voz 0340 22:48 hola Almudena buenos días es una noticia que ha podido confirmar la Cadena Ser el abogado del futbolista francés le ha comunicado al club rojiblanco que Antoine Griezmann no se va a presentar en el entrenamiento porque les supondría un estrés emocional tras haberse despedido de sus compañeros sí y Griezmann va a incumplir por tanto la llamada de la directiva que le había citado a través de un comunicado oficial emitido el viernes Griezmann debería acudir a la Ciudad Deportiva de Majadahonda a las ocho y media de esta tarde para comenzar la pretemporada como rojiblanco no lo va a hacer y la respuesta del Atlético rotunda aplicará el régimen interno ya que el francés tiene contrato hasta el año dos mil veintitrés lo que ya lleva unos días a las órdenes de Simeone es Álvaro Morata que seguirán el metropolitano es oficial el acuerdo entre el Chelsea y el Atlético la próxima temporada jugará cedido en julio de dos mil veinte será traspasado por cincuenta y cinco millones de euros un Morata que cambia de dorsal abandona el XXII para ser el nueve del Athletic hoy se someterá al reconocimiento médico uno de los fichajes colchoneros el lateral izquierdo brasileño Renan Lodi unos llegan a la capital y otros se van es el caso de Theo Hernández que deja al Real Madrid para jugar en el Milan a cambio de veinte millones de euros

Voz 1275 24:03 el hoy es día de Carrusel deportivo porque las

Voz 0340 24:05 lección de baloncesto Se va a colgar una nueva medalla en la final del Eurobasket femenino Marta Casas Belgrado buenos días

Voz 1509 24:11 qué talibán buenos días desde las ocho y media de la tarde en la selección española va a jugar la gran final del Eurobásquet contra la selección de Francia las nuestras eliminaban ayer en semifinales a Serbia a la selección anfitriona en un partido muy duro muy igualado pero en el que eso sí las nuestras terminaron llevándose la victoria desde el año dos mil trece esta selección no se baja del podio en una gran cita la medalla ya está garantizada también el billete para el preolímpico ahora toca seguir soñando volver a luchar por conquistar un oro que ya consiguieron en el año dos mil diecisiete en la República Checa desde las ocho y media de la tarde lo contaremos en Carrusel España Francia la gran final de este Eurobasket

Voz 0340 24:48 gracias Marta y otro apunte de basket Nikola Mirotic es nuevo jugador del Barça vuelve a España tras cinco años en la NBA y firma tres temporadas con el Fútbol Club Barcelona

Voz 0423 24:58 un domingo de finales

Voz 0340 25:00 tenemos el campeón de la Copa América la final a las diez de la noche en Maracaná entre Brasil la anfitriona y la selección de Perú anoche Messi fue expulsado en el partido por el tercer y cuarto puesto después de encararse con el chileno Medel atención a las declaraciones de Leo

Voz 1293 25:14 nosotros no tenemos que ser esta corrupción falta de respeto de todas esta Copa no vamos con la sensación de que no que no nos dejaron entrar en la final corrupción los árbitros oí todo eso no permite que la gente disfrute del fútbol soy yo arruina un poco

Voz 0340 25:29 van a traer seguro cola las palabras de Leo Messi también se disputa hoy la final del Mundial femenino a las cinco de la tarde Estados Unidos Holanda

Voz 8 25:38 ya está en marcha una nueva di

Voz 0340 25:39 el del Tour de Francia comenzó ayer en Bruselas donde está al equipo de enviados especiales de la Cadena SER Borja Cuadrado Bélgica hola

Voz 28 25:46 los días hoy se va a disputar la segunda etapa del Tour de Francia al igual que ayer en territorio belga también con comienzo y final en Bruselas en esta ocasión una contrarreloj de veintisiete kilómetros con final en el célebre Atom Jon un tour que de momento tiene como a Mike tonic en el neerlandés del Jumbo misma que ganó al sprint en una primera etapa accidental por lo tanto vamos a ver lo que sucede en una crono en la cual el y Leoz el equipo de toma así Bernal será el primero en salir a las dos y media a las dos y cincuenta y cinco Movistar mientras que el equipo dolidos será el último en tomar la salida a las cuatro y cuarto de la tarde el

Voz 0423 26:21 Moore jornada de descanso en Wimbledon mañana lunes se disputan los octavos de final con récord de participación española por primera vez hay cuatro tenistas en esta ronda Rafa Nadal Fernando Verdasco Roberto Bautista y Carla Suárez

Voz 0340 26:35 el domingo de motor Gran Premio de Alemania de motociclismo Marc Márquez han marcado la pole en Moto GP Fabio cuarta raro y Maverick Viñales completan la primera línea a las dos de la tarde la carrera un poco antes a las doce y veinte turno para Moto2 primera pole de la temporada para les Márquez y la mañana comienza a las once con la carrera de Moto3 donde el japonés Aaiún muchos aquí ha sido el más rápido en la clasificación contamos todo el deporte como siempre en Carrusel Deportivo

