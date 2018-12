Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER hoy el Atlético de Madrid se acuerda de todas las brujas las que le llevaron a empatan en Bélgica cero contra ese equipo hace una semana y perderse así el ser primero de grupo de la Champions siendo segundo hoy el sorteo ha emparejado con la Juventus de Turín es decir Cristiano Ronaldo volverá el Metropolitano intentar aguar el camino hacia la final rojiblanca en su propio estadio la desgracia del Atlético de Madrid en el sorteo ha sido un poco la suerte para Real Madrid Fútbol Club Barcelona los blancos se cruzan con el Ajax en los octavos de final con la vuelta en casa y el equipo azulgrana visitarán guión para jugar contra el Olympique con la decisión final en el Camp Nou pero la eliminatoria estrella del fútbol español es sin duda el Atlético de Madrid Juventus de Turín Lama

Voz 0699 01:15 el equipo aquí estamos todos hasta las cuatro vamos a acompañar como cada día con el resumen de lo que llevamos de lunes gracias por estar ahí del modo que más os mole por la radio de siempre ahora con las emisoras Sermas incluidas por la aplicación de la SER en el teléfono móvil por nuestros enlaces en redes sociales o por la web tres W Cadena Ser punto com que ya sabéis lo importante que tenga hay mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos un día más en nombre de todo el equipo del programa que va desde Sonia Lus en la producción hasta Juan Carlos Ingelmo y Alicia Molina como cracks de la técnica hoy es el sorteo más importante fuera del de la Navidad es el que afecta al fútbol europeo con la definición del futuro de la Champions vamos que sean sorteados los octavos y mejor que el oigáis de la voz del que ha repartido suerte bueno o no tanto ha sido el Espanyol B García se hará de Juan

Voz 2 01:59 el hizo destacan es clave Atlético de Madrid hasta su momento supo club Juventus se mostró aunque las emisiones Olympique Lyonnais si Barcelona si Barcelona Ajax Ajax Amsterdam Real Madrid Ajax Real Madrid

Voz 0699 02:22 así que en resumen Atlético de Madrid Juventus Olympique de Lyon Fútbol Club Barcelona Ajax Real Madrid es decir no hay duda el Atleti ha tenido suerte de la mala visita a Cristiano en el camino a la final y Madrid Barça han tenido suerte de la buena y les han tocado rivales asequibles hacia los cuartos de final del resto destacó Manchester United París san Germain June Liverpool Bayern de Munich que son la leche los dos pero bueno el llano para ahí hemos tenido eh dos sorteos en realidad sorteo por hora porque eh al de la Champions le ha sucedido el de la Europa League esto lo voy a contar un poquito más rápido Celtics Valencia Rennes Betis Lazio Sevilla y Sporting de Portugal Villarreal los más duros en teoría los rivales de sevillistas villarrealenses pero luego preguntamos la verdad es que la vida hoy para el sorteo pero nos tiene que dar la vida valga el juego de palabras para más en el fútbol para contarnos las claves del fin de semana que van desde la exhibición de Messi hasta los piques el de Messi con Pelé respondido por el argentino en el campo el de Casillas con Mourinho que conecta Portugal con Inglaterra con el Madrid de por medio el cruce de palabras entre Simeone curva

Voz 3 03:28 todas fue el Madrid el mejor arquero mundo cuando tuvo con nosotros lo ganó Keylor Navas estaban el Levante en mete en este mundo del fútbol no sabe dónde está tiene que saber donde está y cuando sabe donde está claro que hay viven mejor

Voz 4 03:45 cuando siempre te peleas contra un equipo grande como Juan Madrid que es el mejor club del mundo va a decir cosas para generar el populismo entre tu afición y dijo que yo había ganado este trofeo hará porque juega en Madrid pero bueno en el Mundial Chelsea y el de ves acabó en en julio después de mundial la votación tampoco la de Madrid entonces yo que no creo que es justo que menosprecia a mí

Voz 0699 04:06 ya estábamos tardando en que hubiera un pique entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid y el Real Madrid por cierto están Abu Dhabi donde juega el miércoles el primer partido del Mundial de Clubes ante el Qasim al japonés con las dudas de Bale Benzema de lo que no hay duda es de que hoy vuelve a ver fútbol con el partido del destierro de los lunes entre Alavés y Athletic de Bilbao ya hay entrega de premios para tener de todo el Golden Boy el premio al mejor joven no serán dado

Voz 5 04:28 a M A P sino adherir precisamente el del Ajax aunque llama la atención que Vinicius haya quedado quinto

Voz 0699 04:35 la ganado por ejemplo en papel en número de votos en lo que no es fútbol pues han tropezado Pere los tres primeros de la ACB que no es lo habitual en una jornada que caigan al tiempo Barça Baskonia en Madrid en ciclismo se confirma que Movistar patrocina su equipo hasta dos mil veintiuno en Balonmano el Barça ha ganado el título nacional seguido número veintitrés tras vencer este finde la Copa Asobal en Lleida y no será el programa veintitrés en el que habrá mojón la Champions ser tan seguramente más pero hoy es seguro que es el tema del día son las tres y cinco vamos

Voz 0699 06:17 pero es el sorteo de la Champions camino de octavos de final resuelto para los dieciséis equipos que aspiran a una

Voz 0509 06:22 título la eliminatoria estrella sin duda

Voz 0699 06:25 para los nuestros del Atlético de Madrid Juventus de Turín una faena para los del Cholo eh así de claro reacciones en el Atleti Pedro Fullana muy buenas tardes

Voz 0765 06:33 qué tal muy buenas bueno pues he cogido el sorteo con relativa

Voz 0107 06:36 normalidad porque ya habían asumido que después de

Voz 0765 06:39 de quedar segundos de grupo iba a tocar un grande si se evita City que era uno de los peores pero no a la Juventus que también era uno de los que menos preferían en el vestuario evidentemente el que hubiesen querido casi todos era el Oporto pero después de no ganar al Brujas podía pasar cualquier cosa y ahora toca ver los aspectos en medio positivos de esta eliminatoria así están a tope en febrero pueden competir con cualquiera lo han demostrado ya en las fases de grupo de las últimas temporadas compiten viajó el Atlético de Madrid cuando no es favorito en una eliminatoria por ejemplo eliminaron al Barça al Bayern

Voz 0985 07:09 o al Chelsea sólo Selene gestado en los últimos años

Voz 0765 07:12 Nos el Real Madrid eso sí con Cristiano que va a estar enfrente otra vez sobre todo la vuelta fuera de casa que es lo que más les gusta a Diego Pablo Simeone cuando se trata de eliminatoria

Voz 0699 07:21 la Juve de Cristiano sabemos todo Ginés tanto la OMS como cristiano pero por dónde batible si es que haya algún sitio Bruno alemán muy buenas tardes

Voz 0301 07:27 qué tal va cojo es complicado porque además recupera también esta temporada sigue junto con que el indie seguramente forman una de las mejores sino la mejor pareja de centrales que hay en la Champions seguramente te diría que por los laterales por ahí defiende peor púa para empezar porque los extremos no suelen bajar demasiado porque los laterales a nivel defensivo tanto Cancelo como Alexandro no son los futbolistas más hábiles a sí que te diría que eso las

Voz 1643 07:51 se bandas hay opción de meterle algo de mano una ayuda

Voz 0301 07:53 dos que parece sin duda uno de los equipos más en forma en este tramo inicial de temporada

Voz 0699 07:57 cómo es la eliminatoria estrella buscamos algo más acaba de hablar uno de los capitanes del Atlético de Madrid sobre esa eliminatoria Uxue Caballero

Voz 0133 08:02 sí Juanfran Torres ha hablado en el Ayuntamiento de Madrid en lo que va a suponer que la final de la Champions se celebre en el Wanda Metropolitano y allí mismo se ha enterado de cuál es su rival en octavos de la Liga de Campeones

Voz 7 08:12 vivir ese sueño en una final en nuestro estadio hace unos minutos ha sido la Juventus el que hemos atrapado en el sorteo oí siempre tenemos los pies en el suelo y sabemos que que es muy

Voz 8 08:23 complicado llegar a una final lo hemos conseguido en años anteriores hace poco y ojalá lo pueda

Voz 0239 08:28 hemos mantener al Atlético de Madrid no les gusta

Voz 0699 08:30 lo fácil desde luego éste es complicado seguimos en el análisis de las eliminatorias al Madrid ha caído al Ajax que no habrá sentado mal en Abu Dhabi donde está el equipo Javier Herráez muy buenas tardes

Voz 0107 08:39 qué tal Pacojo ha caído muy bien porque la perita en dulce era el Schalke cero cuatro pero el segundo el segundo deseado ir al Ajax con respeto evidentemente el Madrid no se fía y más como está jugando esta temporada pero es una muy buena eliminatoria en octavos de final además el partido de vuelta se jugará en el Santiago Bernabéu el equipo aquella en Abu Dhabi tres horas más son las seis de la tarde ocho minutos noche cerrada el equipo va a entrenarse en el estadio Universitario de aquí de Abu Dhabi a diez kilómetros centro de la ciudad como digo noche cerrada veremos la cara de Bale la de Karim Benzema is sobre todo esos dos tocados con ligeras molestias la de Isco Kenny calentó en el partido

Voz 0985 09:17 ante el Rayo Vallecano el pasado sábado en el Bernabeu

Voz 0699 09:20 fuera del Schalke el que quería el Real Madrid era el Ajax que tiene el Ajax le pueda preocupar al Madrid Bruno o no los jugador

Voz 0301 09:26 tres jóvenes ese par de futbolistas de los que habla todo el mundo de yonqui de Live que a nivel de futbolistas sub veintiuno son de los más destacados sin duda de de Europa pero no sólo eso o el portero hecho en la cantera del Barça está firmando una temporada notable Easyjet el marroquí que ya estuvo en el Mundial es un futbolista una zurda espectacular de los mejores jugadores en toda la fase de grupos de de la Champions

Voz 0699 09:47 de los nuestros nos queda el Barça al que le ha caído el Olympique de Lyon tampoco habrán imagino lágrimas en Barcelona Adrià

Voz 0107 09:53 no porque el objetivo era evitar al Liverpool y eso se ha conseguido pero también es verdad que al Barça le podía tocar algún equipo más asequible así que en general las sensaciones de cierto alivio porque se ha evitado al coco pero también de prudencia y respeto porque el Olympique de Lyon ha hecho una buena fase de grupos ganó

Voz 0239 10:11 en el campo del Manchester City pudo ganarle

Voz 0107 10:13 también también en casa pero acabó empatando ese partido Ésta es la valoración que acaba de hacer el entrenador del Fútbol Club Barcelona Ernesto Valverde que el estado discutiendo el IVA

Voz 0588 10:22 trato al City en su grupo hasta el último partido sí sobre todo cuando tiene espacio tengo la sensación de ese que es un equipo peligrosísimo sede explican muy bien rapidísimos yo creo que ahí tenemos que tener un poco de poder cuidó es igual nosotros no estamos en condiciones de de confiarnos con la intención de preparar bien esta eliminatoria tenemos

Voz 0239 10:40 la bueno mes y medio o dos meses en el que tenemos que ir

Voz 0107 10:43 agitando su toda Gerardo un poco más por cierto noticia de última hora en el Barça Vermaelen estará un mes de baja por otra lesión muscular sufre una rotura en el sóleo de la pierna derecha y tendrá que parar un mes el central belga así que otra vez Valverde se queda con sólo dos centrales

Voz 0699 11:00 lesiones en el mismo sitio en el Fútbol Club Barcelona con Vermaelen esa noticia de última hora el Olympique de John no parece que deba ponerle en excesivo problemas tampoco el equipo de Valverde Bruno

Voz 0301 11:09 no es un equipo sobretodo débil en defensa yo creo que eso en una eliminatoria de de Champions al final acaba pasando bastante factura a doble partido en ciento ochenta minutos es difícil que no veamos momentos de debilidad de defensiva de del conjunto francés de hecho han cambiado a defensa de cinco precisamente por esa razón para estar un poco más resguardados atrás pero tiene jugadores como Ndombele como aguar a jugadores que han debutado ya con la selección francesa de de muchísima calidad así que creo que es uno de los equipos que ha sorprendido en esta fase de grupos de de la

Voz 0699 11:39 ella que tengo Bruno del resto del sorteo de la Champions hay dos partidazos de no

Voz 0301 11:42 no sé si hay un Manchester United París Anne Germaine que creo que puede acabar de dejara o a Mourinho o el proyecto del París Saint Germain tocado de verdad luego demos un Bayern Liverpool más que interesante en el que te diría incluso que el Liverpool el equipo lo parte como favorito Isère completa ese cuadro de octavos de la Champions con un Schalke Manchester City Tottenham Dortmund ni un Roma Oporto

Voz 0699 12:05 tenido en una un abrazo hasta ahora eso de la Champions en el de la Europa League tenemos cuatro equipos también han conocido su suerte con qué resultado José Antonio Duro en red

Voz 9 12:13 es un sorprendente ya que aunque se antojaba benévolo los bombos han deparado rivales todos ellos de renombre con los primeros partidos fuera de casa el Valencia se va a enfrentar al Celtic de Glasgow el Betis se va a enfrentar a un rival francés el conjunto del Stade Rennes el Sevilla irá a Italia los de Machín se jugarán el pase ante la Lazio hoy a Portugal irá el Villarreal a Lisboa para jugar ante el Sporting son dieciseisavos de final insisto con rivales grandes Celta y Valencia Rennes Betis Nacho Sevilla Sporting Villarreal con las vueltas en casa se juegan los partidos catorce y veintiuno de Severin

Voz 0699 12:40 esto llama la atención el Sporting de Portugal Villarreal porque lo lusos son segundo de aquella Liga Xavi Isidro

Voz 0838 12:45 si no ha sido un sorteo muy bien al submarino de entrada le podía tocar un segundo de grupo no ha sido ni mucho menos el mejor como tú decías segundo de la Liga portuguesa a dos puntos del Oporto sólo ha dejado de ganar tres partidos esta temporada se queda es sencillo nada de nada lo que más preocupa eso sí Pacojó más que el rival es cómo llega el Villarreal lo positivo decía Llaneza vicepresidente la distancia el es corto y que quedan casi dos meses para la eliminatoria tiempo suficiente para intentar levantar la situación en la Liga y afrontar este doble partido con más tranquilidad del resto

Voz 0699 13:14 los emparejamientos alguno grande fuera de los españoles duró muchos muchas grandes que claro

Voz 9 13:18 durante han tenido enfrentamientos más benévolos los que esperaban para los equipos españoles primero los que han caído de Champions Zwick Nápoles Rapid Viena Inter y Galatasaray Benfica esos los que vienen de la máxima competición continental llaman la atención Malmö Chelsea Krasnodar Leverkusen Olympiacos Dínamo de Kiev Fenerbahce Zenit de San Petersburgo Bate Borisov Arsenal

Voz 0699 13:35 pues el día de San Ildefonso del fútbol ya está rebasado vamos al resto del fútbol que también tiene

Voz 0699 14:38 turno para lo que no tiene que ver con sorteo europeo y tiene que ver con la Liga por ejemplo partido de los lunes con dos equipos vascos en distinto momento Mendizorroza se enfrentan a la vez y Athletic de Bilbao novedades Kevin Fernández buenas tardes hola Pacojo

Voz 1264 14:50 buenas tardes una alavés que quiere ganar para recuperar la quinta posición mantener la imbatibilidad en Mendizorroza y sobre todo romper su racha de cuatro partidos sin conocer la victoria enfrente un Athletic de Bilbao que ganando podría salir de hecho saldría de las posiciones de descenso y que tiene buenas noticias porque recupera a Iñigo Martínez pero uno las Cohen y Mikel Balenziaga el partido lo va a pitar el valenciano Mateu Lahoz a las nueve de la noche de un poquito de envidia cuatro grados y fresquito para la hora del partido

Voz 0699 15:13 a mí me encanta el frío así que sí que me da envidia el Athletic de Bilbao Hedges cambió de entrenador se hablaba de la continuidad de Marcelino en el Valencia podría haber cambio de entrenador eso lo acaban de zanjar de nuevo esta mañana Pedro Morata

Voz 13 15:27 sí a pesar de los números de Marcelino del Valencia diez empates tres victorias tres derrotas el Valencia es el equipo que menos goles marca de Primera división marca uno menos que el Huesca que precisamente viene el domingo por la mañana a las doce qué pasaría si se empata o pierde podrían echará Marcelino ha respondido el jefe no deportivo del club alemán

Voz 4 15:46 no sé yo este tipo de cuestiones si este tipo de preguntas que son clásicas el fútbol siempre me han parecido digamos extemporáneas en cualquier caso oí hipótesis pues tampoco lo hago nunca en ningún supuesto debate con nuestro entrenador estamos muy contentos con él

Voz 1264 16:04 Mateo has dicho que estáis contentos con Marcelino pero no has dicho que pase lo que pase el domingo va a ser

Voz 4 16:08 el alcalde Bogas el domingo va a seguir iba a seguido a seguir vale pues ahora sí lo ha dejado claro aunque

Voz 0699 16:14 el fútbol es el fútbol veremos qué ocurre lo que ocurre extra deportivo fue preocupante con algunos gritos contra Paul López de muérete en Cornellà John Vera buenas tardes

Voz 14 16:22 Pacojó polémica en la vuelta de Pau López a la que fue su casa el guardameta del Betis fue silbado e increpado desde el principio del partido por una parte de la afición del Espanyol y tras el tercer gol del Betis tanto que finiquitó el partido Pau mandó callar a este sector de la grada a lo que ésta le replicó con gritos de Pau muérete David López capitán del Espanyol fue preguntado por los insultos a su ex compañero sentenció que Pau no merecía esas palabras aún así de madrugada desde Twitter el central matizó que sin justificar ningún acto

Voz 0985 16:47 desconocía los gestos que Pau tuvo previamente

Voz 0107 16:50 hacia la grada de Cornellá El Prat gritos pero desvela

Voz 0699 16:52 denuncia de continúan en la grada del Pizjuán contra la venta del Sevilla en rojillo

Voz 15 16:57 sí Pacojo muy buenas directiva dimisión el Sevilla no se vende ese va a ser el hilo musical del Sánchez Pizjuán mientras esté en el aire ese rumor que más o menos vaticinan que algo hay en marcha porque ya se habló de esto en la última junta lo que es extraño es que el Sevilla está imparable a voy a conocido que la Lazio su rival en Europa Sarabia sabes selección y en cambio el público está a esto aunque lógicamente también cabe destacar que eso sí cuando la pelota está en juego durante los noventa minutos se vuelcan con el equipo pero lo que ha caído sobre el palco difícilmente se vaya difuminar en en cuestión de un par de jornadas

Voz 0699 17:36 no tiene que ver a los deportivo con los social en el Sevilla un vasito de treinta segundos rápido por el acontecimiento del centro de la semana el Mundial de Clubes alguna novedad el Madrid Javier Herráez

Voz 0107 17:46 acaba de llegar en este instante en un autobús fletado por el Real Madrid a este estadio que estamos en las afuera en la Universidad de Nueva York aquí en Abu Dhabi noche cerrada como no te gusta el frío veintidós grados y el equipo blanco veremos cómo está y como está Benzema complicado quejó enfrente al Qassim al menos un ratito y veremos a Isco Alarcón que no rasca bola con Solari en el banquillo

Voz 0699 18:09 para Jordi Carbó para tanta temperatura IN el turno de los premios de fin de temporada hoy se ha conocido el ganador del Golden Boy no ha sido para en papel José no ha sido para de del central de diecinueve años de el Ajax

Voz 1643 18:19 ha quedado por delante de Alexander Arno les lateral diestro

Voz 0699 18:21 Liverpool de Justin Kluivert incluso de Vinicius

Voz 1643 18:24 ha sido quinto Un Vinicius que la sacado setenta y seis puntos a Kilian en papel que lo ganó el año pasado ya quedado décimo tercero el mejor Espanyol undécimo Dani Olmo el jugador del Dinamo Zagreb hay que recordar que lo entrega la revista Tuttosport la revista italiana que está compuesta por treinta y cinco periodista que representan a veinte países

Voz 0699 18:41 europea lo que no el fútbol baloncesto los tres primeros de la Liga caen en la misma jornada suman un cuarto a la lucha actual Marta Casas

Voz 1509 18:48 lo que no se veía Pacojo desde hace seis años cayó el líder el Barcelona contra el Unicaja que recorta distancias y se mete de lleno en la pelea perdido el Baskonia que segundo contra el Iberostar Tenerife también sucumbió el Real Madrid en la cancha del Breogán de Lugo además se comprime la lucha por la Copa del Iberostar Tenerife quinto clasificado al Montakit Fuenlabrada decimotercero actualmente sólo hay dos victorias de diferencia y por abajo toman aire el Herbalife Gran Canaria Yell GBC tras ganar esta jornada

Voz 0699 19:13 en ciclismo Movistar alarga su compromiso hasta dos mil veintiuno con su equipo ciclista Borja Cuadrado

Voz 0298 19:17 es nuestro único equipo Pacojó en la máxima categoría lleva ocho años patrocinando a la escuadra de Eusebio Unzué que finalizaba contrato al finalizar la próxima temporada una noticia que es la guinda para celebrar los cuarenta años de la estructura en la que antes corrieron Perico Delgado o Miguel Induráin mañana por cierto se presentará el equipo de dos mil diecinueve de nuevo liderado por el tridente formado por Valverde Nairo Quintana hay Mikel Landa

Voz 0699 19:37 quince segundos para el balonmano con noticias de competición he nacional noticias de selección Diego González

Voz 1264 19:43 sí veintitrés títulos consecutivos con la Asobal que ganó la Copa Asobal que ganó ayer el Fútbol Club Barcelona para el conjunto culé la decimocuarta consecutiva octava

Voz 0239 19:51 la en este caso el de acudir

Voz 1264 19:53 algo inmenso por Gonzalo Pérez de Vargas poco pudo hacer Bidasoa y acaba de salir a la mismo separa nuestro balonmano después de esto

Voz 12 19:58 cita la lista para el Mundial me Jordi deja fuera de ella atención a Valero Rivera iba a David Valadez

Voz 0341 20:05 por por dos extremos del Barça Aitor Ariño y Aleix Gómez repita dieciséis de los ocho de los dieciocho campeones de Europa a las tres y veinte más

Voz 10 20:16 SER Deportivos Madrid

Voz 0699 20:21 lo que viene ahora Ipurua hasta las cuatro son las cosas de deporte de aquí de Madrid muy de sorteos el momento más arme Moritania para ver cómo ha caído por allí que el Atlético de Madrid sea rival de la Juve por Holanda no hace falta porque al Ajax no hace nada de gracia cruzarse con el Real Madrid el fin menos ha ido variado victorias de Atlético de Real Madrid de Getafe empate del reggae derrota del Rayo en baloncesto no ahí lo peor porque si digo que han perdido todos terminó antes que ha sido lo que ha pasado también en Segunda con el Rayo y el Alcorcón de Alcorcón por cierto en baloncesto el Fuenla tenido la gran idea de cambiar una entrada para el partido ante el Breogán por Un juguete o material escolar el partidos el del día treinta de diciembre contra el Breogán de Liga Endesa y además ha presentado esta mañana en la sede de la Alcaldía los eventos más importantes que se disputarán en Madrid el año que viene la final de la Champions en el Metropolitano en la final de la nueva Copa Davis están entre ellas sienten nosotros lo que está ahora como cada lunes la barra libre

Voz 16 21:19 estoy invocando mediante magia al próximo invitado de todo por la radio y necesito concentración otra vez no Jorge por qué no me sale que un invitado para la entrevista

Voz 1264 21:31 desde los lunes magia de momento eh voy a volver a intentarlo Griffith

Voz 10 21:36 total

Voz 1264 21:46 las mafias la tontería bueno mira que yo no puedo que la magia no está hecha para mi mejor vienes tú de invitado y así no sé si ya sabes

Voz 10 21:55 este lunes el mago Jorge Blass en La Ventana Carles Francino en la SER

Voz 0699 22:13 eh no sé de dónde voy a sacar el tiempo no sé como tirarla pero bueno e de alguna manera Adanero

Voz 1264 22:19 Antonio Romero Abudavi muy buenas tardes qué tal cómo estáis muy buenas a todos

Voz 0699 22:24 comida de la prensa con el Atlético de Madrid Manolo Esteban muy buenas tardes hola buenas tardes Jeff ingeniero Fullana está funcionando se escucha escucha perfecto Barcelona Jordi Martí muy buenas tardes

Voz 0985 22:36 buenas tardes Pacojó desde una Barcelona que celebra la aclaración de Messi lo de la Copa Linda indeseada no solos por la Champions también por la Liga

Voz 0699 22:46 al eh Miguel Martín Talavera comida también con Enrique Cerezo creo muy buenas qué tal muy buenas cómo está

Voz 0765 22:51 es bueno que salen aquí eh dos una comida

Voz 0699 22:53 uno en Abu Dabi y el otro en el lugar habitual Manuel cómo va la estocada de la Juve

Voz 1372 23:00 pues yo discrepo de tipo porque ya son sesenta y un años la historia me ha enseñado que el Athletic cuando en teoría entendemos que hay becerrada pon le el año pasado con el cargaba no vamos a casa porque hacemos una invitada y en cambio cuando llega los bueno lo los Miura es cuando salimos por la puerta grande y ahí tienes por ejemplo no me voy mucho más lejos Chelsea Barcelona que nos dieron sendos pases a sendas finales de la Champions con lo cual yo creo que con habla la defensa del Atlético quién tiene que estar asustado en la Juve y cristiana

Voz 0239 23:36 a Ronaldo bueno recuerdo que este año este año Black si menos en el partido del otro día todo el mundo tenemos derecho a fallar el otro día Oblak en Pucela no no hizo su mejor partido la defensa del Atlético de Madrid este año es discutible le están generando mucho les están marcando bastante se nota

Voz 0509 23:51 en la corrida de bueno Romero cuéntalo todo Romero deleita porque Ahmed terminar se nota que la corrida se nota que era Ortega si los siete jóvenes no ha tenido continuidad no sea ventajista Prodi el porque bueno está Pedro por esta ganados mira lleváis llorando dijera ante la atenta mirada ir al fútbol de elite dando por esta razón no

Voz 1372 24:13 te vayan más lejos hay una final de mediados de agosto donde venza

Voz 1576 24:18 no ha podido no ha podido repetir no ha podido repetir equipos de comenzar la temporada serán los siete defensas yo creo que en la calle

Voz 0239 24:25 yo decía diferente ya han caído Talavera Talavera se han caído no en el fútbol profesional y en el deporte de élite tienes que contar con las lesiones cuando os CAM size llena la boca con razón bueno Manolete menos de darle bola al proceso al al profe Ortega porque tiene el Atlético de Madrid como un toro ha llegado un año en el que la mayoría de las lesiones son muscular a vosotros tendría que buscar la explicación a ese tipo de lesiones están muy bien escúchame llorar urbano ya mejorar primero responsable de lo que le ha pasado al Barcelona con un leamos sí a Real defensa el Madrid con Varane el Real Madrid

Voz 0509 25:01 en el Madrid en el Madrid la defensa titular del Real Madrid es decir pero si antes ya ha tenido que jugar me deja

Voz 1576 25:09 lateral izquierdo

Voz 0509 25:10 claro de Talavera bueno en el Real Madrid

Voz 0239 25:13 salvo un chaval que tú no conocidas que entrenamos hasta hace dos días con Álvaro Benito que Reggie Love porque no tenía lateral izquierdo esto qué pasa en el fútbol de elite quiero decir y para terminar que la corrida afeitada es hoy la de Manolete que como está pegando el tren cazo del siglo en la comida del Atlético de Madrid no es tan duro exactamente igual mente para decir la realidad que es que llevamos toda la primera fase diciendo no ser primeros el segundo no importa ser primeros sólo uno no importa y hoy se ha demostrado que a veces no importa pero que lo normal es que importe porque al Barcelona le ha tocado un sorteo al Real

Voz 0509 25:46 sí le ha tocado al público de Madrid y al Atlético de Madrid le toca

Voz 0239 25:51 el peor sorteo posible porque ha regalado el primer puesto

Voz 1576 25:54 clasificaba ver lo que pasa a Antonio que el problema es de tus argumentos es que te quedas al cincuenta por ciento evidentemente de forma consciente y lo haces tú sí que haces argumentos a saltos porque ya te digo una cosa te lo dije anoche de los dieciséis equipos clasificados sólo tres más puntos que el Atlético de Madrid y evidentemente el Mónaco peso

Voz 1264 26:11 desde las prestaciones de este año y el Brujas son bastantes

Voz 1576 26:13 mejor equipo que el CSKA Ike el Viktoria Pilsen ya conseguido más puntos

Voz 0509 26:18 espera tener el Europeo que vaya el el Atleti que el actual campeón durante el Madrid ganándole al Brujas sería ganar jornada hubiera

Voz 1576 26:26 sí pero que has ganado cuatro partidos empatado uno el de Brujas hizo lo has perdido uno contra el Dortmund que puedes perder yo creo que evidentemente tenía que haber ganado evidentemente hubiera tenido un o no o un sorteo más benigno pero no creo que haya sido mala detenido la Liga de Campeones del Atlético de Madrid Jordi

Voz 1264 26:44 hombre Manolete ha sido muy hábil cambiando el orden de

Voz 0985 26:48 las cosas no tiene razón Antonio que si el sorteo ha sido el que ha sido es porque no hizo los deberes en su grupo de clasificación quedando solo

Voz 12 26:58 la decisión de pagarle cincuenta o más millones brutos a Griezmann

Voz 1372 27:06 eso no es verdad mentira calzar ahí tan contaba una traca de cuál esos agravios neto de de Griezmann no llega a veinte diecinueve aproximadamente

Voz 0509 27:17 cuente exactamente cuentos también bonos de renovación yo te digo lo que ahí sí sí pero si tú coges bueno sí claro es prima de fichaje sube la prima de fichaje salario la prima de fichaje es

Voz 0985 27:35 yo por lo tanto como esto técnicamente ya está resuelto por la gente que sabe no disputamos soleás reajuste

Voz 0509 27:40 qué horror no era salario cuando lo de animar no era salario pero perdón

Voz 0985 27:46 la tala que yo siempre he dicho que era salario por tanto no me no me llames a esta puerta como tú dices porque aquí te vas a encontrar una pared entonces él sale lo que sale paga son cincuenta millones ya Simeone después verdad oye entonces tala tienes hazme caso la prima de fichaje salarios y no

Voz 0509 28:05 estaba yo te digo yo te digo que no cobra cincuenta millones Bruno sonreír

Voz 0699 28:09 venga Boris no vais a poner de acuerdo sigue Jordi de acuerdo

Voz 0985 28:11 supongamos que como dice el salario sólo lo que es la ficha son esos más de cuarenta millones brutos la elección de pagarle ese dinero corresponde al Atlético de Madrid Easy le paga este jugador lo que le paga in luego la manta no les llega para cubrir los pies es un problema del Atlético de Madrid de sus decisiones por lo tanto si no hay mimbres para reconstruir la defensa en buena parte es porque la elección y a mí no me parece mal fue para pagar dar a Simeone ya Griezmann cifras que igual ático no puede pagar pero por lo tanto no no tala en este sentido no podemos llorar Ésta fue una elección libre del Atlético de mal

Voz 0509 28:50 pero es la verdad

Voz 1576 28:59 has hecho un análisis no análisis que se puede estar de acuerdo no acuerdo nos has has hecho un análisis que yo creo que es acertado evidentemente plantilla más cara y eso te obliga a tener menos fichas pero bueno pero yo creo que en tu análisis de el Atlético de Madrid esta temporada yo creo Jordi Isabel de fútbol tendrás que decir que dentro de ese razonamiento quedó tú también no es normal que se lesionen los siete defensas no es normal que hay no haya dos repetir defensa en lo que llevamos de temporada que son ya dieciocho semanas yo creo que tú puedes hacer análisis que has hecho tú

Voz 1372 29:31 pero tendrás que poner la otra parte tampoco no para Cali ni tampoco más qué quieres que te diga han cometido

Voz 0985 29:39 creo que fue Koke no el que hizo una declaración diciendo que aquí pasa algo con el tema de las lesiones y hay que mirar a ver qué pasa eh por lo tanto esto es un problema que tendrá que resolver también el Atlético y en especial el profe Ortega

Voz 1372 29:52 oye Pacojó te puedo que ya he dicho que es un tema que tiene encima de la mesa no viniendo donde venido acomete pasó por la puerta al sol es mirado determinado balcón ya pelota del portero del Madrid

Voz 1576 30:05 todavía la estoy viendo copo puso a parir

Voz 1372 30:07 la afición del Madrid madridista el que no bote cuando el Athletic se ganó una final de Copa a en el Santiago Bernabéu también al pelota del portero del Real Madrid le diría cuántas veces el pasado verano llamó a las puertas del Atlético ofreciéndose para venir aquí

Voz 1264 30:28 Romero hay mucho populismo quizás en las declaraciones tanto de uno como de otro no eso iba a decir

Voz 0239 30:33 bueno yo primero amigo ahora que está escuchando la barra libre que me manda dos mensajes over de uno me acuerde de otro no

Voz 1264 30:41 digo de lo que dice M me cuenta que el Borussia dos

Voz 0239 30:43 si no llega a los trescientos cincuenta millones de euros de presupuesto o a los doscientos cincuenta millones de euros de presupuesto tiene menos el Atlético de Madrid tiene menos al presupuesto tiene menos presupuesto que el Atlético de Madrid y por tanto con esta lógica aplastante que suelen utilizar yo yo creo que el Atlético yo creo yo creo

Voz 1576 31:02 creo que tu amigo no anda fino eh

Voz 0239 31:04 yo creo que tienen menos presupuesto y digo como no lo sé lo sueltan

Voz 0509 31:06 no no pues yo creo que cuando yo no anda fino hizo la segunda mejor

Voz 0239 31:09 lo perfectamente Hydra suda me acuerdo perfectamente y me manda además el recorte de prensa que en el fútbol todo el mundo se puede equivocar yo creo que Courtois en eso se equivocó gravemente pero no se le puede reprochar ni una sola de las palabras que dijo el otro día porque se lo buscó Simeone leonés

Voz 0509 31:25 sí que al Athletic le pondrán nota muy bien

Voz 0239 31:29 mira te voy a leer sabes mira te voy a leer unas declaraciones Si tú me dices de quién son vale venga tira entre comillas sólo saldría de Sevilla para jugar en el Real Madrid cierro comillas sabes de quién son las declaraciones de aún menos saben quién son

Voz 1372 31:42 es el mejor central que ha tenido el Poble español

Voz 0239 31:45 mucho no es central no es central sabes de quién que tiene

Voz 0509 31:48 eh Perico pero sabéis que Romero son hoy vamos a perdonar cuando era con el legado tú vosotros estoy llamando ventajista que se ha ofrecido en Abu Dhabi los peces de monjas escúchame cuando

Voz 0699 32:12 esas declaraciones y mono Pacojo una enorme

Voz 0509 32:15 no pero yo entiendo a Romero es muy difícil porque con el con el retornos muy difícil pero estoy mucho muy difícil

Voz 0239 32:22 hoy la plantilla del Real Madrid se ha cansado de los pellizco de monja del Cholo Simeone que le hace mucha gracia a los enfermos del Atlético de Madrid y mosquea mucho al vestuario del Real pero me parece fantástico que lo diga Simeone y me parece maravilloso que les responda Courtois dicho esto ante el argumento de Se ha vendido se ha ofrecido quería salir del Chelsea todo eso es verdad porque vosotros manejar la información que yo no manejo repito el Cholo Simeone cuando era futbolista del Sevilla le da una entrevista a nuestros compañeros de ABC cuyo titular es sólo saldría del Sevilla para jugar en el Real Madrid sigue original línea

Voz 1372 32:56 es agradecido porque gracias al Cholo y al Atlético de Madrid está donde está Cocteau en estos momentos que

Voz 1576 33:02 o sea el señor gestiona ahora escúchame Manuel Manuel siquiera es cuestión de agradecimiento por parte quiero decir con esas declaraciones evidentes tanto su derecho sino ha sido todavía ni

Voz 0509 33:12 a Madrid podrá fichar donde le

Voz 1576 33:15 la Habana punto a punto dos Si es que el problema es que él no ha dicho nada malo porque Courtois se mete nada Cardin se mete en un jardín por o para hacer buenas las palabras de Modric cuando falta es el respeto y a la verdad una vez más porque es que no le ha dicho nada a Modric ha dicho que para él igual que Antonio Romero tiene una opinión par la suya Manolete la suya Jordi la suya Talavera suya Vigo que dices que para él los que merecen han sido el mejor año y merecen ganar Balón de Oro son Raphael Varane que yo sepa hasta ahora el jugador del Real Madrid por lo tanto no es pellizco de monja El Vestuario sí eh Antoine Griezmann eso es lo que le molesta Modric que le pregunta un medio croata

Voz 0239 33:53 estaba muy no

Voz 0509 33:55 que el niño yo creo que es bastante inteligente para eso no

Voz 1576 34:00 el actual hilo remata a además Tom

Voz 0509 34:03 las cosas Courtois está torpe está tope

Voz 1576 34:06 él tiene un pasado donde dijo cosas muy graves del Real Madrid y el lo puede acusar de populista nadie cuando es el número uno que está intentando ganarse a su afición

Voz 0985 34:14 a ver Jordi no qué tal hay Manolete creo que han caído en la trampa dialéctica y están olvidando la cuestión de fondo la declaración del Cholo la cuestión de fondo que plantea el fondo de la cuestión es que es que lo que nos dice lo que nos dice es que cuando se pone en marcha la maquinaria del Real Madrid y la visibilidad del Real Madrid en la plataforma del Real Madrid y el escaparate del Real Madrid es más fácil que te reconozcan premios individuales estos lo que está diciendo Cholo Simeone ya esto lo pone en contraposición Almagro

Voz 0239 34:49 otro Champion tiene algo que ver

Voz 0985 34:50 digo en esa plataforma la evidencia no la podemos

Voz 0509 34:54 ahora tengo que admitir que recuerdo no la evidencia pagan

Voz 0239 35:01 te da muchos números fue elegido de ves como portero de Bélgica hay el Chelsea no el Real Madrid la visibilidad para ti tú el Real Madrid es evidente como en el Barcelona como en todos los equipos punteros de Europa tiene más visibilidad pero yo creo más bien lo más que la mental a los jugadores del Real Madrid en las últimas temporadas será dado una cosa que no sé si te suena se llama Liga de Campeones Washington según

Voz 0509 35:25 sí

Voz 0239 35:27 a nada pero bueno pero hoy en los

Voz 0985 35:30 era perfectamente pero aquí Antonio te suena la potencia capacidad e influencia del lobby de Florentino te suena la maquinaria propagandística que es capaz de poner en marcha floreada

Voz 0509 35:40 bueno para que prosperen los primos iguales pero es que la gente diciendo que la visibilidad a los jugadores Romain Nadal

Voz 1576 35:47 la Liga de Campeones y Courtois que yo sepa no

Voz 0509 35:49 bueno la Liga de Campeones pero ahí lo importante cómo no sin embargo para el balón como no era más importante en Talavera

Voz 0239 35:59 así que como no escuchas es muy difícil que llegues a una a un razonamiento final que no sea simplemente escucharte a ti mismo mira que Courtois entre otras cosas lo que dice y tiene razón es que el premio de Best se lo dan en condición de apunta tengo para que no se te olvide ya mira de mejor portero del campeonato del mundo portero del Chelsea que no era todavía jugador del Real Madrid cuando se vota de Best es lo que Courtois te quiso decir el otro día hice Le quiso es decir también al Cholo Simeone luego a lo mejor tú evidentemente tienes tu opinión de que se equivocó de que es un populista y eso hasta te lo puedo comprar y compartir pero que Courtois en ese aparato propagandístico del que habláis de Florentino Pérez

Voz 1372 36:40 no tiene nada que ver fue el mejor portero del Mundial con Bélgica

Voz 1264 36:45 como portero del Chelsea se cerraron las votaciones entonces

Voz 0509 36:48 llegó al Real Madrid a zanjar es nuevo

Voz 0985 36:50 Pacojó entendimiento segundos porque siempre se pone el corte de Simeone nos olvidamos de la pregunta la pregunta era señor Simeone se valora poco se valora poco al Atlético en comparación con otros en reconocimientos internacionales

Voz 1372 37:05 pregunta Pedro mira mira a Messi después de lo de ayer si es que el Balón de Oro todos los premios siempre tienen que del mismo con que los premios va cada lata

Voz 0985 37:14 bueno Luis Suárez que es nuestro Balón de Oro español ayer dijo con acierto como siempre en el carrusel que gracias a su gran actuación probablemente Messi haya escalado puesto quinto al cuarto bueno

Voz 1372 37:26 a corto eh sí sí lo sé lo sé

Voz 17 37:29 mañana está hablando eso de la polémica entre Courtois ahí del Cholo al margen de el sorteo procedemos a gordo cuando mi madre me pregunta si os lleváis bien yo les digo sí sí que de verdad que después

Voz 1264 37:38 se hablan de uno minuto treinta y siete el tema

Voz 0985 37:41 disco

Voz 1264 37:43 el tema es que quieres del tema que es te ibas director no

Voz 0699 37:49 yo iba a ir hacia Casillas y Mourinho pero bueno sí si queréis una puntito del tema que como ya llevamos tres semanas hablando de lo mismo esta semana maravilloso Casillas

Voz 1372 37:58 siempre

Voz 0985 37:59 bueno pues desde que Casillas malo si es mayoría aplastante Casillas pues a ver yo de Casillas sólo quiero decir una cosa Pacojo ahora sí abierto el grifo del ataque a Mourinho y me parece bien pero quizá ese grifo también tenía que estar abierto cuando Mourinho cometía las tropelías que cometía sus tropelías era alargadas eran dejadas en el Santiago Bernabéu con pancartas repugnantes que se mantuvieron durante mucho tiempo

Voz 0239 38:27 bueno yo creo que sí al menos dudoso de no festejar las tropelías de Mourinho Ése fue Casillas y así lo pagó me parece que el el fundamental el el tipo que dio el paso el primer paso el paso adelante para templar gaitas y para que la relación del vestuario como todo el mundo conoce Barcelona Real Madrid fue Iker Casillas yo creo que se equivocó gravemente no contestando en su momento a José Mourinho y que ahora está en todo su derecho en todo su derecho de contestarle como le dé la real gana porque Mourinho

Voz 1372 38:55 por eso había ha hecho mucho daño profesional pero

Voz 0239 38:58 socialmente por el homenaje

Voz 1372 39:00 qué le hizo a Iker Casillas en su salida fue yo lloré y todo

Voz 0239 39:05 estreno no me conviene no mezclar si es tema Iker Casillas Mourinho creo que está claro si este tema Touriño Real Madrid estoy totalmente de acuerdo con lo que acabo de decir Jordi Martí

Voz 17 39:15 todo de Messi quieres decir algo nuevo Jordi

Voz 0985 39:20 no yo siempre destacar unas una unas estadísticas que yo creo que desean dicho poco Antena yo a las a remarcar tú quieres

Voz 1264 39:27 los antropólogos venga bueno yo pienso que Messi

Voz 0985 39:29 lleva catorce goles si les sumas los once

Voz 1264 39:32 de Luis Suárez estos son veinticinco ella

Voz 0509 39:35 creo que ayer se dijo varias veces pero bueno tú antes no perdona perdona perdona Paco

Voz 0985 39:41 es que no es que no terminado pero curiosamente esta cifra se esta cifra de veinticinco que son más goles que el Atlético y que el Real Madrid probablemente escuchas en los próximos minutos alguien que entienda que es algo no

Voz 0509 39:53 alguien alguien a mi fíjate fíjate hay que escuchar en la antena de la SER en los próximos segundos señores oyentes escuchado el arte de fieles

Voz 1576 40:05 si escuchas Jordi evidentemente a estatutos cuenta que el argumento que debía dar es el siguiente que que Messi lleve catorce goles es es un fenómeno es el mejor jugador del planeta con con mucha diferencia respecto al segundo que lleve once Luis Suárez pues es una pasada ahí demuestran que es un killer que los Doyen XXV perfecto pero yo lo que te dije anoche lo que te vulgar pedir hoy es que si están en velocidad de crucero Turull grandes estrellas Messi Luis Suárez ya han conseguido ya han conseguido sólo tres puntos de diferencia sobre el Atlético de Madrid contó prueba has tenido sobre el peor Real Madrid que nos ha venido contando Romero de las últimos años de las últimas temporadas la conclusión que te digo yo es que más que sacar pecho y estar como loco tendrías que estar preocupado porque cuando mejore los dos equipos yo creo que los números de Messi de Cristo bueno Messi es capaz de eso superarlos pero igual estarán eso números pero cuando otro mejoren a lo mejor es si queréis hay Branca detrás

Voz 1372 40:59 ante el Athletic va a mejorar puede ilusionar ahora que llega Navidad hombre yo creo que Crismal he visto el otro ya mejor no pero tampoco oye estaba excluido cierra el que no se me está pagando la conexión ya ya si ya te veo yo eh Jordi venga que terminamos no

Voz 0985 41:18 eh del partido de del Atlético contra Valladolid no hay nadie que se puede destacar sinceramente IU Antonio Romero ha pasado de puntillas

Voz 0509 41:25 lo has entendido lo de los Veinticinco goles no pelotón Barça argumento no no no no

Voz 0985 41:29 es que lo canté en primicia en primicia dije en la Cadena Ser que este tu lectura negativa sería la conclusión que tan asombroso dos cinco goles pero no me Pete no me quites más tiempo porque también Antonio Romero de forma hábil ha sido capaz de pasar de puntillas por el asunto de los brotes verdes de Solari que han desaparecido en un campo totalmente plano

Voz 0699 41:52 Antonio Romero tiene treinta segundos que es lo que le queda la barra libre desde la buena en donde no

Voz 0239 41:56 esta semana han desaparecido los brotes verdes

Voz 18 41:59 aquí creo que

Voz 0239 42:02 este campeonato del mundo puede hacer que aparezcan porque es superior a todos los que están aquí incluido el River Plate tiene que ganar la semifinal pero todo lo que no sea ganar este campeonato del mundo no es que no fueran brotes verdes sino que será un fracaso mayúsculo el tema disco que tiene a Jordi no sin comer pero sí sin dormir yo tiene ahí sí que no hay hay brotes verdes pero

Voz 0985 42:20 a ti te preocupa a ti te preocupa a Mick a mí me preocupa

Voz 0509 42:23 dos no

Voz 0985 42:25 yo lo que creo caso Isco

Voz 0239 42:27 le resistió ante evidentemente no lo veo solución a corto plazo y creo que el Real Madrid no puede prescindir tal y como está este año confeccionada su plantilla del talento de un futbolista como Isco no les sobra talento no les sobra Isco y la labor de Solari no es meterle dinero no

Voz 0699 42:45 más tiempo ajeno y más vale no hay más tiempo chicos yo no

Voz 0239 42:47 meter en la nevera sino recuperarle vale ahora sí

Voz 0699 42:50 eh yo recupero la barra libre no la semana que viene sino la siguiente la semana comienza la dijo un abrazo a los cuatro

Voz 0699 43:37 el asunto de la mañana en el sorteo de la Champions con el madridismo intuyó bastante contento el madrilismo estará contento no sé cómo estará seguidor de la Juventus porque el Atlético no está preocupado pero me da que la Juventus tampoco tiene que estar muy feliz con el en pareja así que vamos a ser un poquito cómo están los dos equipos tanto el eh la Juve que es el rival del Atlético de Madrid como el Real Madrid con lo de el Ajax no está por ahí Antón Meana

Voz 0231 44:06 la gente hola buenas la Antón cómo está en Madrid