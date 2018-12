Voz 0699 00:00 hola qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER hace un poco más de un mes Robin se sentaba enfrente del sitio donde yo me siento en la redacción y nos contaba Laura Martínez de Annika estaba mal que el habían encontrado un bulto bajo la axila y que el pronóstico Nora bueno pero confiaba en que los médicos fueran ahora su mejor equipo que ya que no podía elegir cuanto vivir quería elegir cómo vivir son de las conversaciones que te provoca primero incredulidad luego rabia después como un cierto orgullo incredulidad porque nunca piensas que el cáncer vaya asociado un deportista rabia porque Michael es muy buen tío y orgullo por su manera de afrontar las cosas lo contó ayer en La Ventana primero y en el larguero después sabéis que Michael Robinson fue un jugadorazo del Liverpool que soy uno dice no caminará solo pues bien no el ninguno de los que esté escuchando con cáncer lo vacía pero siempre estaremos ahí para tratar de recorrer el camino juntos la compañía está garantizada y que Robin todos cuenten con nosotros para intentar ganar el partido más importante que sin duda alguna es el partido de la vida en los tres uno comenzamos a deportivos

Jose Mourinho ha dejado de ser entrenador del Manchego Sergio Maite cuando ayer pensábamos que el Gordo de Navidad iba a ser el Atlético de Madrid Juve de la Champions no contábamos con esta noticia que ha causado un terremoto que se siente desde Inglaterra Portugal pasando por España Manchester Álvaro de Grado muy buenas tardes hola buenas tardes ha sido destitución ha sido dimisión que ha sido

Voz 0107 02:05 ha sido destitución lo ha anunciado en el Manchester United esta mañana después sobre todo de la de Rosa tiene hermana contra el Liverpool por tres uno donde el United salió huyendo de un momento increíble en Anfield quedándose a diecinueve puntos del líder en la Premier con sólo diecisiete jornadas disputadas

Voz 0699 02:21 destitución que reacciones sabido Álvaro por allí por Inglaterra

Voz 0107 02:25 pues te puedes imaginar se tilda de fracaso en lo que va de temporada de este desde el peor inicio de temporada desde los años sesenta es cierto que en la primera temporada Mourinho se ganaron tres duros pero desde entonces desde aquella Europa League contra el Ajax el conjunto red devil pues por ejemplo Mourinho se va ir con menos porcentaje de puntos conseguidos en la Premier que David Moix al que por cierto le quedarían todavía seis meses de contrato desde que firmó por el Manchester United hubiera cumplido todo al completo se especula con que vaya a haber un interino de aquí a final de temporada el pronombre que sales Solskjaer que ahora mismo es entrenador del molde y que fue ex futbolista del Manchester United se habla de que puede llegar al club

Voz 2 03:06 mientras que en todos los manifestó hasta el verano se prepara la llegada de un gran entrenador como por ejemplo TAP esa punto puede ser Mauricio Pochettino del gran sueño de de Old Trafford

Voz 0699 03:17 Pochettino es el sueño de Old Trafford aunque en las quinielas hay muchos datos de Mourinho en el United ciento cuarenta y cuatro partidos dirigidos ochenta y cuatro victorias XXXI empates y veintinueve derrotas de los grandes entrenadores libres ya ha dicho Álvaro que el que gustaría sería Pochettino libres quedan Zidane conté bueno está libre Lopetegui que podría coger el tercer equipo en tres meses para la selección del Madrid que sería impresionante aunque ahora mismo el que suena en el primer término es Pochettino y luego parece que no estaría mal colocado Zidane pero me parece que estamos en el principio de el proceso para el final de un premio ha tenido lugar hoy esta mañana le han entregado la Bota de Oro aún muy muy feliz Leo Messi

Voz 1293 03:57 pero ese adiós sí que me encuentro muy muy bien en lo anímico

Voz 1038 04:02 lo que bueno van pasando los años

Voz 1293 04:05 debe de ser cuidando me como lo hubiese lo he visto durante toda mi carrera Hay ya aún mucho más porque porque lo partido cada vez son más más exigente acaba más va a partido poco tiempo de descanso oí trabajando o para que para que esto continúe así

Voz 0699 04:22 Messi tiene muchos motivos para estar feliz y Messi es el protagonista en España del día el Mundialito de clubes es el acontecimiento de la semana no en España sino en el fútbol europeo y mundial mañana Real Madrid casi and Blears de Japón con las dudas de Benzema Asensio para el choque de mañana como es arrollado digo cinco y media de la tarde hoy es el River el que juega ya con él al hay desde esa memoria las cinco y media antes ahora pretendo contarnos cómo el Atleti entrena bajo mínimo con tanta lesión hoy Griezmann ha ido al dentista como el Barça acude al mercado de invierno a por un central después de la lesión Mallén como Alavés y Athletic empataron ayer a cero pero hay que escuchar al presidente del Getafe Ángel Torres el Getafe juega contra el Girona

Voz 0239 05:05 ya el viernes eh en Girona

Voz 0699 05:09 bueno mejor escucharlo es un discurso en un hospital hoy ha sido la visita de el Getafe a los hospitales en un acto que les honra Ángel Torres el oye regular pero me da que se entiende

Voz 3 05:19 no quedan percibe en Girona el viernes vamos se al segundo Consejo de Ministros David porque todo el mundo está metiendo miedo no pasa nada no me lo van a encantadores iré

Voz 0239 05:30 hemos jugáramos notan con

Voz 3 05:32 tanto que fue todo un mundo tranquilo que está todo el mudo asustado que los catalanes no se comen a nadie tiene otros sabrá que meterlo en vereda y hacerles ver que

Voz 4 05:42 están equivocados me pongo Kompany punto a lo que ha dicho Ángel Torres es al natural la opinión os la dejo a vosotros

yo lo mío que es el deporte por ejemplo con es como el Zaragoza va por el tercer técnico de la temporada ha cargado Lucas Alcaraz ya contratada Víctor Fernández y además hoy es martes es día de oyentes y seguimos en SER Deportivos pidiendo es que nos ayudó a elegir a los mejores del año tras el mejor deportista la mejor deportista aquí en España vamos a elegir al que echaremos más de menos cuál seis que es la retirada de dos mil dieciocho Alonso de la Fórmula uno Navarro del baloncesto Pedrosa del motociclismo Ferrer del tenis a quienes I más de menos seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis que es nuestro Whatsapp ya ellos escuchamos explicarnos a quién echáis en falta hay porque seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis notas de voz os escuchamos más tarde que fuera del fútbol pues el día viene con el baloncesto esto hoy el tenis el ciclismo como deportes que mandan en baloncesto jornada de Euroliga para Baskonia gran Kay Barça y en ciclismo presentación de la temporada de Movistar el equipo más potente del panorama español con Valverde y Nairo Quintana como estrellas hay contábamos ayer en El Larguero que Toyota ha dado luz verde para que Fernando Alonso corra el Dakar del año dos mil veinte que estará bonito pero que espero que nos quede bonito

Voz 4 08:07 de que la cosa ha salido nuevo

Voz 1 08:10 bien la temporada puede ser campeón de Champions con el mismo objetivo no intentar volver a casa con con la copa de esperamos renovar ese título este año que de jugadores han ganados el año pasado este es eh

Voz 0699 08:23 Solari iremos a la tele de los Emiratos hoy hablarán para todos en rueda de prensa y sabremos cómo están Bale Benzema ya Sensio que son los que preocupan de cara a la cita de mañana Javier Herráez Abudavi muy buenas tardes

Voz 0520 08:33 hola qué tal Pacojó muy buenas y ya que estamos ya a la sala de prensa de este estadio donde se va a jugar mañana el partido y donde en nada en media hora va a comparecer Marcelo segundo capitán y también el propio técnico Santiago Hernán Solari en lo deportivo te cuento que ayer pudimos ver el entrenamiento al completo en el estadio de la Universidad de Nueva York aproximadamente a diez kilómetros de aquí lo de Abu Dhabi vimos a Bale al margen del grupo pero con balón ahí estaban también Nacho y Mariano vimos a Benzema ya Casemiro con buen ritmo los dos pueden jugar mañana creo que Benzema titular Casemiro la segunda parte y si el Madrid llega la final lo va a tener complicado Llorente para ser titular mañana si va a jugar Llorente que sólo ha ganado a pulso y en punta vemos que Asensio ayer no hizo nada imaginemos que hoy hará poco mañana ser suplente suplente Ximo Marco Asensio con problemas musculares así que el Madrid que no se fía ni mucho menos de un equipo el japonés el Qasim al que ya hace dos años casi casi legal anoche en Japón

Voz 0699 09:25 el Real Madrid juega mañana ayer les informaron de las normas arbitrales que se prueban en este Mundial de Clubes y para que no lucinados hay tres que son un poco distintas árbitros de la SER Iturralde González muy buenas tardes

Voz 9 09:35 buenas tardes una relacionada con los saques de puerta

Voz 0699 09:38 con lo movimientos del portero en la jugada no

Voz 9 09:42 nada pues sin los saques de meta ya bueno de momento porque esto solo es experimentar eh

Voz 0699 09:47 es una regla no se puede cambiar hasta marzo

Voz 9 09:50 entonces lo que va a pasar ahora es que una vez que el portero el balón ya están en juego y no hace falta que salga del área grande para tiene un defensa un delantero puedan jugar ese balón antes había que esperar a que salirse de la vía grande para que estuviese en juego ahora ya está en juego una vez que toco el paro pero luego el portero los penaltis con que tengo un pie en la línea va a poder adelantarse dar ese paso para coger impulso no como antes que tenía que tener los dos pies en la línea también es experimental luego a los a los entrenadores a los dirigentes técnicos se quitó lo voy a amonestar hice va a volver otra vez a poder amonestar para que la gente sepa que tiene amarillo tiene roja hay que mostrarles antes se decía simplemente está usted amonestado pero claro a una conversación que quedaba privada entre entrenador y árbitro ahora ya hace pública la amonestación y La Roja

Voz 10 10:36 sí sí lo sé

Voz 9 10:39 en los cambios ya tienes que salir problemas cerca de dos meses de la línea no hace falta cabezas al mediocampo concluye con harás de están preocupados de cómo se puede ganar más tiempo porque se está bien lo que se están jugando cuarenta y cinco minutos se están jugando veintidós minutos y medio veintidós minutos por cada pole por cada parte es decir fíjate menos de la mitad

Voz 4 10:59 el balones el movimiento me de verdad que en general me parecen bien los cambios

Voz 0699 11:04 aunque son cambios experimentales como dice Iturralde que se están pronto

Voz 11 11:08 estoy aquí porque definir esos cambios todas las

Voz 9 11:11 Vega se prueban antes que lo más seguro que salgan el noventa por ciento bien pero que la gente no los de ya por hecho porque porque esto se tiene que aprobar en la Reunión Internacional Board que se hace en marzo Se aprueba en marzo para que entre ya para la siguiente temporada en junio

Voz 0699 11:25 vale pues entonces vamos a estar pendientes de las reglas primero y luego de la International Board después

Voz 11 11:29 porque si vale para contarlo y tuvo un abrazo hasta luego una plaza

Voz 0699 11:34 pues ya sabéis lo que se prueban este Mundial de Clubes en el aspecto arbitral en el aspecto deportivo ya decíamos que hoy juega River Joseba las sigue

Voz 1038 11:39 quedan entre ala in a las cinco de la tarde en uno de los estadios más modernos del mundo y además apenas una semana y media después de ganar la Libertadores en el Bernabéu Se espera sólo un cambio y es que entre Rafael Santos Borrell ex delantero del Atlético de Madrid en lugar de Enzo Pérez eso quiere decir que el euro de la Libertadores Juan Fernando Quintero colombiano seguirá en el banquillo no pisa el Mundial de Clubes desde hace tres años en dos mil quince cuando llegó a la final cayó derrotado por el Barça con un partidazo que extraño de Leo Messi por eso el objetivo para el Muñeco Gallardo es

Voz 0699 12:08 volver a la final el deseo Sese no

Voz 12 12:10 si quiere jugar el la instancia final sería de muchísima importancia para nosotros poder tener la ilusión de jugar la final y ganarla es un objetivo y un desafío muy lindo

Voz 1038 12:22 el ala Innes el anfitrión ya ha dado dos sorpresas busca la tercera hay por cierto Rivero

Voz 0699 12:26 hoy va a jugar de morado nombraba Palacio a Leo Messi que ha sido el gran protagonista de la mañana en Barcelona Adriá Albets muy buenas tardes

Voz 0017 12:33 hola Pacojó qué tal muy buenas tardes sí porque ha recibido la segunda Bota de Oro consecutiva la quinta de su carrera por los treinta y cuatro goles que marcó la temporada pasada en Liga Messi que se convierte en el jugador con más Botas de Oro de la historia y supera las cuatro de Cristiano Ronaldo el presidente del Barça Bartomeu y los responsables deportivos del club ha acompañado a Messi durante el acto de entrega al que sólo han asistido dos de sus compañeros Busquets Isère si Roberto pero Messi estaba

Voz 1293 12:58 qué es lo que amo el pueblo pero pero nunca imaginé tanto como es si si fruto del trabajo del esfuerzo sobre todo de la excompañera no el mejor equipo del mundo tenga lo mejor es de del mundo en su puesto oí y eso hace que que todo sea más fácil y que yo pueda conseguir esto esto premio como como también nuestro compañero también lo consiguieron

Voz 0017 13:24 Leo Messi que podrá descansar hoy y mañana porque Valverde les ha dado dos días a los jugadores y a partir del jueves el Barça preparará ya el partido frente al Celta de este sábado en el K

Voz 4 13:32 lo que no descansas el Barça en los despachos como nos decía Adrià Albets en días pasa

Voz 0699 13:36 a dos Baylor un central pero sin embargo que se pone en el mercado superado el muy pretendido por el Barça al que su equipo lo ha declarado en rebeldía como es rabioso Toni López

Voz 0838 13:42 así lo anunció ayer una entrevista con Yahoo por Antero Enrique el director deportivo el conjunto parisino anunció que no iban a renovar su contrato porque rabia dijo que quería irse libre a final de temporada Enrique dice que con el representante rabia las conversaciones iban por buen camino pero que se siente engañado por el jugador y el agente y que es una falta de respeto para el club los aficionados y por lo tanto la consecuencias clara estará en el banquillo por un tiempo indeterminado habrá que ver Paco Jose finalmente cumple su deseo de irse en verano gratis aussies en enero por alrededor de quince millones y habrá que ver si se va al Barça a la Roma o a otro equipo

Voz 0699 14:13 veremos qué sucede con raviolis su futuro veremos qué sucede con la enfermería del Atlético de Madrid que el parón invernal le va a venir de maravilla Miguel Martín

Voz 1309 14:19 Talavera queda Alba como muy buena así porque hay tan sólo Cata

Voz 1576 14:22 los jugadores de la primera plantilla han podido ejercitar porque a los cuatro lesionados recordemos Diego Costa en Brasil los defensas Filipe Josema Jiménez y Lucas se añadido le marque si con esas molestias después del golpe que le privó de ir a Valladolid en el gimnasio y el que ha faltado ha sido Antoine Griezmann hace unos días a ver un partido de la NBA en directo pero bueno no ha sido esa la causa tenía un

Voz 0239 14:42 el tratamiento bucal programado y por lo tanto

Voz 1576 14:44 se va a ejercitar esta tarde pero en solitario tratamiento bucal

Voz 0699 14:47 el programador tenemos programadas dos cosas más en el fútbol la primera un cambio de entrenador en Segunda División muy significativo en el Zaragoza Juan Carlos Yubero

Voz 1177 14:54 sí porque Víctor Fernández regresa a su casa tercer entrenador de la temporada su tercera etapa en el banquillo aragonés la primera a la que todos recordamos la glorieta

Voz 1038 15:03 sola de la Recopa de Europa la segunda con la llegada de hagamos

Voz 1177 15:05 tengo leas en un proyecto faraónico que acabó muy mal el dinero de dos mil trece y desde ya fuera tercera con el único objetivo de evitar que el proyecto se vaya a Segunda B esta tarde a las cinco será presentado oficialmente mañana dirigirá su primer entrenamiento y el sábado digamos que se estrenará en La Romareda contra el Extremadura en una final por la supervivencia

Voz 4 15:23 Illa últimas a escuchar Ángel Torres al presidente del Getafe que una cosa es hablar en el ardor guerrero ante tu gente que otra cosa es la mesura ante los medios de comunicación José Antonio Duro

Voz 1621 15:32 la demasiadas veces el presidente del Getafe lo ha hecho con la plantilla en el hospital también en la copa de Navidad su tono espontáneo yo creo que le traiciona hablado hasta en tres actos hoy Ángel Torres para intentar aclarar aquello del descenso de dos equipos de Madrid y aunque no lo repite el presidente dice siempre he combatido siempre combativo que él lo que quiere es que pasé otra cosa

Voz 3 15:50 qué molestamos porque llevamos catorce años pero vamos hasta son más eso de la frase mía de que después de que el Madrid naranjas de las chinas de Madrid nuevos carnés Johann Zarco con Alcorcón me han perdido cinco eso no me gusta viajar a marean ya que así que tranquilidad

Voz 0699 16:09 pues nada tranquilidad todos intranquilos que vamos a la página polideportiva

Voz 13 16:14 vamos por lo menos fútbol ética

Voz 0699 16:15 la presentación del equipo Movistar para la próxima temporada acto plagado de estrellas y en el que está un compañero de la SER en la mejor compañía

Voz 1309 16:21 la posible Borja Cuadrado cuéntanos muy buenas tardes qué tal Pacojó buenas tardes pues sí hemos estado en la presentación del equipo Movistar que por cierto hay que reconocer que admitir que va a continuar en el ciclismo dos temporadas más hasta el final de la temporada dos mil veintiuno por lo tanto día de fiesta un año más con ese tridente formado por Alejandro Valverde campeón del mundo Nairo

Voz 0239 16:39 Quintana hay el protagonista que ya te escuchan asientos

Voz 1309 16:41 a pesar deportivos el alavés Mikel Landa Hola Mike

Voz 4 16:44 buenas tardes buenas tardes voy a empezar por el final cuanto ese importante en invierno en la temporada un ciclista níquel

Voz 0783 16:50 bueno bastante bastante todo lo que sea descarga desconectar cargar pilas se agradece mucho durante la temporada hay hay que tomárselo con con tranquilidad pero sin relajarse demasiado

Voz 4 17:03 oye la siguiente preocupación la costilla que tal como como estas de de la lesión

Voz 0783 17:07 bien todo bien costillas en su sitio vertebra en su sitio

Voz 4 17:11 todo de Allegro y cómo valoraría estuvo el dos mil dieciocho que dejamos atrás para para

Voz 0783 17:15 el dieciocho bueno pues ha sido un año de aprendizaje digamos no empecé bien con mucha confianza e iba todo muy bien en el Turia empezó todo ya no me tocó más que más que sufrir pero bueno son cosas que que toca ven que vas aprendiendo y seguro que para el dos mil diecinueve me me sirven mucho vale afortunadamente el dos mil dieciocho

Voz 4 17:34 ya está casi finiquitado Miquel oye que significa para el ciclismo el que vuestro patrocinador anuncie que sigue hasta dos mil veintiuno

Voz 0783 17:40 pues significa mucho no al final pues es difícil buscar sponsors no para para los equipos ciclistas en el bueno que una marca como Movistar se sienta cómoda con con el equipo y apueste por otros tres años más

Voz 4 17:55 agradecer da la impresión Miquel de que tu equipo es como la selección española de fútbol que todo el mundo quiere iraquí

Voz 0783 18:00 sí es normal no ahora mismo pues es el equipo referente en España es uno de los equipos referente en el mundo y eso es normal no que la gente quiere

Voz 4 18:10 para que de hecho la presentación ha sido conjunta con el equipo femenino que han volado eh

Voz 0783 18:14 sí mucho no eh bueno han están haciendo mucho por por la igualdad lo que le dan un punto de normalidad no y eso es eso es muy bueno

Voz 14 18:20 Borja tu pregunta que va a ser la buena si pues

Voz 1309 18:23 el año que viene Miquel Giro y Tour has conseguido un objetivo recorrer el Giro que era la carrera que más te gusta cómo lo ves bueno lo afronto

Voz 0783 18:30 mucha ilusión no es una carrera que que siempre me ha gustado este invierno se lo plantea Eusebio yo creo que lo hizo tanta ilusión como a mí bueno ha encajado Nos puedes del equipo y muy ilusionado no ante ante este reto Mike

Voz 4 18:44 el pídele algo a dos mil diecinueve anda diciendo

Voz 0783 18:46 pido muchos a los que no se tuercen las cosas y que haya salud

Voz 4 18:50 de luego que si nosotros de la deseamos le ponemos éxitos exitosa además vale un abrazo muy grande Alfredo Landa con Borja Cuadrado en la sintonía de SER Deportivos baloncesto ahora jornada de Euroliga con tres equipos en liza hoy Barcelona anulado hoy partido pagarle por otro Javier Saisó así es el Barça fuera de los play off a día de hoy

Voz 1982 19:07 te recibe con dudas a Olympiacos que le aventaja en una victoria los de Pesic acumulan tres derrotas consecutivas en la Euroliga hay buscan en el calor del Palau la recuperación el partido a las nueve menos cuarto ya en Las Palmas el Herbalife busca la cuarta victoria consecutiva ante un Baskonia también han recuperado los dos están con cinco triunfos con ganas de engancharse a los play off por cierto Pacojó Pedro Martínez en declaraciones a Radio Manresa de la Cadena SER ha afirmado que aún no ha cobrado tras el despido por parte del Baskonia

Voz 0699 19:32 Nos queda una más noticias sobre Fernando Alonso que fuera de la Fórmula uno va a aprobar en todas las categorías de motor la

Voz 4 19:36 el última que suena Paco Hernández si lo contaba Ponseti anoche

Voz 1576 19:39 el Larguero la escudería Toyota ha aceptado la idea de Fernando Alonso de disputar el rally Dakar en el año dos mil veinte una nueva prueba para el asturiano que ya tiene tienen su calendario otras citas importantes como las veinticuatro horas de Daytona las tele o las quinientas millas de Indianápolis

Voz 0699 19:52 pues todo eso son protagonista fuera del fútbol ahora buscamos los protagonistas cercanos hasta las cuatro aquí en la sintonía de la SER en SER Deportivos

Voz 15 20:05 SER Deportivos Madrid

Voz 1309 20:08 lo primero que feliz Baltar Carles Francino cuando venga estudio azul frío

Voz 4 20:14 lo digo porque sea el casero de alguien de sistemas de la Ser me escucha estropeados

Voz 1309 20:19 el aire acondicionado y se quedaron a diecisiete grados añadió bueno va

Voz 0699 20:23 las cosas que vamos a hacer hasta las cuatro años desde el Deportivo Madrid honestas vamos a vernos Abudavi en donde hace más calorcito a conocer la última hora del Real Madrid de de jugar las semi de mañana en el Mundial de Clubes vamos a irnos a Inglaterra a conocer la última hora sobre la destitución de Mourinho y los rumores que es

Voz 4 20:38 Duran a Pochettino o Zidane como recambios vamos a irnos a Portugal a ver qué he dicho Iker Casillas sobre la destitución de Mourinho ha dicho algo que tendría su aquel que dijera algo vamos a estar en los hospitales del sur de Madrid con el Getafe sobre todo con su presidente en en esta que ser sincero una cosa es lo que le dice a sus peñas y otra cosa es lo que le dice a la prensa a nosotros al final de todo el mensaje nos ha dicho que es bueno que tengamos sentido del humor así que habrá que ver si don Fernando Ángel Torres bueno contando chistes bueno humor a ver el humor siempre hay que tenerlo en la vida eso está claro

Voz 0699 21:14 vamos a estar en Bélgica una iniciativa solidaria del Montakit Fuenlabrada de baloncesto que mola un montón íbamos a estar en las calles de Madrid para preguntar cuál ha sido la retirada del año en el deporte español seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis en nuestro Whatsapp o debimos notas de voz para que nos digáis alguien vais a echar más de menos que a Fernando Alonso a Dani Pedrosa Juan Carlos Navarro David Ferrer se han ocurrido a nosotros vale pero como siempre aceptamos sugerencia repito número seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis que es nuestro Whatsapp hijos escuchamos luego aquí ahora empezamos el viaje que el Papa Francisco se va a mover menos el próximo año de lo que vamos a movernos nosotros en los próximos meses

Voz 6 21:51 escucha con Podemos este tema DBK luego mezcladas con las campanadas fusionadas

Voz 16 21:59 ellas mucho menos le llevo veinte años en esto pero bueno creo que puedo hacerlos para rematar el vivero este martes despedimos el año en La Ventana con algunas de las caras televisivas quedarán las campanadas Roberto Leal Cristina Pardo y Jesús Calleja y nada más decir Calleja tú no te sonidos de fuegos artificiales y descorche de cava

Voz 17 22:23 así a lo loco no sí sí ya en plena locura remate muy institucional conmigo la miento de voz incluido con las Francino en la SER

Voz 6 22:34 después de esta promesa construida lo raro será que no sólo a Pepe

Voz 4 22:42 empecemos por todo lo que rodea al Real Madrid que pasa por mil sitios y recuerdo que el Real Madrid juega mañana contra el Kadima han leerse en

Voz 0699 22:48 Abu Dhabi que estamos pendientes de la rueda de prensa de

Voz 4 22:51 Solari un jugador creo he va hacer Marcelo que va a hablar en Abu Dhabi

Voz 0520 22:56 si va a ser Marcelo el segundo capitán y además lo va a hacer en primer lugar porque bueno pues ese es el orden que que decidido el Real Madrid aquí en esta sala de prensa de Abu Dhabi en el campo donde va a jugar mañana el partido frente al casi Emma primero la Marcelo después lo hará Solaria se queda menos cuarto nos pillara el segundo capitán del Real Madrid que imagino alguien le preguntara por Mourinho aunque ya no está en el Madrid pero como tantos ahora de Mourinho y el futuro de momento a Solari Si bueno están contentos con él y lo han

Voz 4 23:24 la XXI a mi me encantaría escuchar la rueda de prensa los oyentes también pero es que esta rueda de prensas oficiales pueden ser un poco rollo quiero decir se preguntan un idiomas se traduce tan no sé cómo será la dinámica acertar hace balance simultáneos

Voz 0520 23:37 multando estamos ya lo que va a decir Marcelo evidentemente también diría lo mismo vaso menos no si eres el capitán del Madrid te preguntan por Mourinho que hay que pregona

Voz 1309 23:45 darle evidentemente pues el tienen que centrarse en solo

Voz 0520 23:47 brillen en el partido de mañana que es el que es el carísima pero claro es que Mourinho estuvo un tiempo en el Real Madrid el año si no me equivoco hoy pues fíjate no consiguió ninguna Copa de Europa y luego se fue él llegaron pues una con Ancelotti interés con Zidane cuatro Champions en cinco años que no estuvo Mourinho de Madrid cuatro Champions así que bueno pues evidentemente no deja de ser un hombre que estuvo ligado muy ligado al Real Madrid en la en el año dos mil diez cuando llegó precisamente al equipo blanco seguro que algo

Voz 4 24:14 una pregunta en la rueda prensa va a ser así me voy a dar vida para tratar de escucharlo lo más posible a Marcelo en este SER Deportivos así que ahora vuelvo vale Javi

Voz 0520 24:25 en lo que hemos dicho simplemente que Asensio mañana no va a jugar Ike Bale tampoco lo veo quizá la segunda parte Benzema está para jugar y Casemiro deberemos un poquito en el partido de mañana en la final ojalá sea así contra el River que sea bonito pues titular vale

Voz 4 24:40 y antes como decía va a jugar en River que debería ser

Voz 18 24:43 el rival de en la final

Voz 1038 24:45 equipo de Solari José Bono si lo más normal es que fuera el

Voz 18 24:48 el rival el Real Madrid ese próximos

Voz 1038 24:51 dado la final del Mundial de Clubes repetir la final que consiguiera en dos mil quince pero este en este caso el tanque con otro equipo español pero en este caso con el Real Madrid porque ya les echo el Barcelona y les privó de ese título partido un equipo en el que seguía Marcelo Gallardo que es uno de los grandes artífices

Voz 0239 25:06 del éxito de River Plate

Voz 1038 25:08 está dándole vueltas al once El Muñeco Gallardo pero que te contaba en el tramo nacional padece que sólo habrá un cambio para salir con dos delanteros nos quita la defensa de seguir con defensa de cuatro y quitar ese doble pivote en el que el que caería sería el ex valencianista Enzo Pérez seguiría Leo Ponzio y luego por delante la verdad que un once bastante ofensivo con palacios Pitti Martínez y Nacho Fernández y arriba borre Prato hay una duda una única duda es si Juan Fernando Quintero va a salir como titular o no saldrá desde el banquillo al igual que lo hiciera la Libertadores es verdad que se ganó prácticamente él solo el partido pero no el estando mucha bola Marcelo Gallardo así que bueno veremos qué eso lo que ocurre lo que tiene claro el técnico de River es que es una oportunidad que ellos no pueden

Voz 4 25:54 perder el mensaje fue en Madrid

Voz 12 25:56 si antes de venir para acá bueno muchacho vamos a pensar en lo que viene vamos a prepararnos lo que viene no dejemos pasar esta oportunidad porque es un privilegio estar acá Si bien lo que es el oro fue muy importante no dejemos pasar esto lo primeros días fueron de alegría y euforia a festejos izado una vez que pisamos este territorio sanos empezamos a enfocar en lo que viene y lo que viene es otra competencia con el ánimo nuestro con buenas sensaciones Si sabemos que si no dejamos llevar por esa euforia no no soy enfocados lo podemos pasar mal

Voz 1038 26:27 va a haber cinco mil aficionados argentinos en las gradas ante el Al Ain que es el equipo digamos anfitrión desde Mundial de Clubes jugado dos partidos del Mundialito el primero lo fue perdiendo al descanso cero tres remontó y se puso tres tres lo ganó por penaltis sorprendió ganando al esperanza de Túnez cero tres o sea que viene de un parcial de seis cero así que cogí ojito a las argentino

Voz 4 26:48 en tanto que si en la actualidad deportiva

Voz 0699 26:51 Iván que rodean Mundial de clubes pero claro como la noticia de la mañana es la que es Abu Dhabi Antonio Romero muy buenas tardes

Voz 4 26:58 qué tal Pacojó muy buenas a todos aquí en la sala de prensa y me me alegro mucho mejor aquí que tu hoy no estaría muy a gusto con los dieciséis grados de temperatura que hay en el estudio Paulinho que te parece que hay un hay un aparatito ahí que lo da para arriba

Voz 0239 27:13 va subiendo logrado si lo se lo están

Voz 4 27:15 hay cinco de la redacción ahora mismo tratando de darle al aparatito para todo vale no no suben Mané que que sepa que somos cortito pero llegamos

Voz 0239 27:24 te digo el qué

Voz 4 27:25 el no de Mourinho qué te ha parecido a tiro Antonio

Voz 0239 27:28 mira a mí me parece una sorpresa porque conociendo

Voz 1670 27:30 a los dueños de los equipos en la première

Voz 0239 27:33 pastón que han tenido que desembolsar para quitarse a Mourinho encima yo creo que eh o crea que por lo menos iba a terminar la temporada como han tenido que ver los dueños del Manchester United

Voz 0520 27:43 desastre que tenía Mourinho el

Voz 0239 27:46 el hombre que tenía Mourinho me he metido en El Vestuario como para reconocer con esta salida que no había marcha atrás me parece que Mourinho ha pasado de ser un entrenador ganador de títulos a un entrenador que fagocitar vestuarios y que los deja absolutamente reventados creo que si no hubiera sido Mourinho sin hubiera tenido el nombre del portugués seguramente ya le habrían echado antes de empezar la temporada no hubiera aguantado la mala temporada que hizo el Manchester United la malas relaciones con El Vestuario en la pasada temporada y creo que ahora es el momento de ver si Mourinho vuelve a tener un equipo grande que me parece que lo va a tener hoy se empiezan a dar cuenta los directivos de los mejores clubes del mundo que el técnico ex ganador ya es una caricatura que lo único que hace repito es reventar vestuarios ganar poquitos partido

Voz 4 28:32 eso es lo que parece claro ahora a a ver

Voz 0239 28:34 es una evidencia quiero decir Mourinho después de ser destituido queda libre

Voz 0699 28:39 dado y claro en va Muriño rápidamente en los últimos

Voz 4 28:44 dos años en los últimos meses

Voz 0699 28:46 también se le puede vincular con el Real Madrid Antón Meana muy buenas tardes

Voz 0239 28:51 hola qué tal cómo estar Pacojo buenas tardes te sabes tú de la relación

Voz 0699 28:54 Mourinho Real Madrid y el posible futuro o no de Mourinho en el Real Madrid

Voz 0239 28:58 me sorprendería muchísimo escuchaba Romero el domingo en el Sanedrín y estoy con la información que tiene él que hay gente en el club que considera que sería lo mejor para este equipo pero los que toman decisiones y los que fichan cuando les preguntabas el verano pasado Si el recambio de Zidane sería Mourinho te contestaban que no fichan entrenadores que están de vuelta que el Madrid sólo ficha entrenadores que están de ida que no trae entrenadores que ya han cumplido su carrera y que vengan aquí en plena de caída si el Madrid que piensa que Mourinho es un entrenador Pop que lo ganó todo que es amigo del club pero que ahora mismo no ha evolucionado que está obsoleto ficha a Mourinho pone por delante el ruido el látigo y la mano dura a la táctica en la pizarra me sorprendería muchísimo repito cuando preguntabas en verano oye el recambio de Zidane Basel Mourinho de contestaban eso que el Madrid no ficha entrenadores que están de vuelta así que no me encajaría para nada en la política de un club Pacojó que sólo ficha jugadores jóvenes que está cambiando una plantilla ganadora los últimos cinco años Romero bueno aquí hay varias cosas primero el Madrid esa es la versión oficial del Madrid no fichan dramones de vuelta perfecto además a esto hay que unir le el Madrid no de ahora mismo fichar entrenadores con contrato en vigor con la Premier porque valen muchísima pasta Éste ya no es el caso no estamos hablando de un entrenador que vendría libre yo creo y mantengo que hay gente dentro del club que piensa que este Vestuario necesita mano dura como lo demostraron intentando fichar a Conthe que el que el que puede llevar a cabo a la práctica es

Voz 19 30:30 la memez de la mano dura dentro

Voz 0239 30:33 Suárez es José Mourinho y otra cosa es muy diferente que se atrevan a dar el paso y ir a por él seis meses

Voz 4 30:39 todo el Pacojo es una barbaridad y tanto seis meses

Voz 0239 30:42 en fútbol con Mourinho de entrenador libre es otra barbaridad yo mantengo que hay gente dentro del club que piensa que tal y como está este Vestuario la solución más factible sería la vuelta de José Mourinho otra cosa es que se atrevan a hacerlo hemos puesto una encuesta en el Twitter de Carrusel deportivo en arroba Carrusel la pregunta es ves a Mourinho en el Real Madrid en el futuro han votado hasta ahora cuatro mil quinientos cincuenta y cinco sí cuarenta y cuatro por ciento no cincuenta y seis por ciento quiero decir que mucha gente no es una holgada mayoría la que diga que no sino que esa voz

Voz 0699 31:21 debilidad esa puerta se ve abierta por

Voz 0239 31:23 la gente y creo que hay un matiz en esa encuesta Pacojó dime que que es una encuesta que no sólo responden a aficionados del Real Madrid supuesto las encuestas que manejan en el club normalmente sólo las manejan aficionados del Real Madrid exacto esa son las que le importa sin duda el presidente de él

Voz 0699 31:42 el Madrid tan Florentino Pérez

Voz 4 31:44 pues nada a un os dejo al calor de Abu Dhabi y a otro

Voz 6 31:47 entrar en San Gijón creo que lo hará un los dos uno habrá un abrazo

Voz 0699 31:53 eso en el Real Madrid en el Atlético de Madrid la noticia está en los lesionados un día más tiene el paso por el dentista

Voz 1576 31:59 o de Griezmann tala si eso es lo que comunica al club es verdad que el ha viajado a a Brooklyn a ver un partido en directo de la NBA y hay quién piensa que que bueno que se ha podido quedar descansando después de su

Voz 4 32:12 esto lo tenía lejos bueno no dista

Voz 1576 32:14 a lo ha hecho en España lo que pasa es que bueno piensan que ha podido ver cansado de ejecutarse por la tarde en cualquier caso yo creo que tampoco el gluten necesidad de mentir no es la primera vez que se va con algún compromiso casi siempre de selecciones se entrena luego por la tarde solitario cuando ha tenido que hacer un un vuelo transoceánico en cualquier caso como te digo la razón oficial es que Antoine Griezmann ha pasado por el dentista Antonio hasta el entrenamiento pero ha sido el único ha vuelto a ejercitarse con catorce futbolistas doce de campo el Atlético de Madrid en el día de hoy es Brad que si una sesión eminentemente física pero como te digo no está al que siguen el gimnasio después de traumatismo que se hizo en en Brujas y que no le permitió viajar a Valladolid no han estado por supuesto lesionados los tres defensas en la capital de España eh que son Filipe Josema Giménez Lucas Hernández hirió consta que sigue en Brasil Se espera que después de las vacaciones navideñas que tengan que tenga los jugadores del conjunto rojiblanco tras jugar contra el Espanyol pues Se lo siguiente como te digo o sea que ya dio Costa parte de su última parte recuperación la Gaià en España cualquier caso como te digo hoy tan sólo catorce futbolistas han podido ejercitarse a las órdenes de simios Yves agrio

Voz 4 33:24 para preguntarles si al metía muchos triples y ya está ya con eso lo tendremos resuelto

Voz 0699 33:30 bueno eso del Atlético de Madrid me quedan tres equipos de Madrid el Getafe de hospitales Ángel Torres bueno Ángel Torres sin duda José Antonio Duro como el gran brotaron

Voz 1621 33:36 sí llevamos toda la mañana con el Geta desde las diez en el hospital todavía se celebra a esta hora la Navidad y el protagonista vuelve a ser Ángel Torres eh yo que tengo sentido del humor Pacojó como dice él pues me he reído mucho porque presidente hay que tratarle durante toda la mañana hemos estado con él y hay que ver como dice las cosas ha dejado muchos titulares tengo aquí tres folios para contarte lo lo voy a resumir uno minuto el informe no ha repetido lo del descenso aquello los dos equipos de Madrid pero no ha dicho que investigue hemos a la prensa y que eso que dijo ya es pasado lo que quiere ahora es que suba el Alcorcón lo escuchábamos antes ha tenido en el discurso de Navidad ciertos recuerdo para el Valencia también que si recordáis el año pasado se quejó del césped dice que ahora nadie dice nada el estadio que está perfecto y eso es cierto bueno el asunto de los centros a puerta cerrada que es petición de Pepe Bordalás con el que está encantado pero que él ha dicho que los socios tienen que ver los entrenos a puerta cerrada que la prensa le da igual porque él defiende a su gente él está muy contento por cómo le va al Getafe deportiva económicamente eso es así pero yo creo que a veces se relaja y claro dice cosas como ésta que escuchamos

Voz 3 34:35 lo que sí algo que nadie me va a marcar mi agenda dímelo me marcar mi forma de trabajar y de ver cómo le moleste que les mole yo siempre digo lo mismo yo no vivo de esto pero tengo muy manera muy especial es que hago lo que me da la gana me levanto por la mañana el presidente a lo mejor por la noche me acuesto de de dueño es decir entonces depende como amplía que conmigo si me convierto

Voz 0699 34:58 bueno pues nada lo bueno es hablar con educación

Voz 4 35:00 con qué es la manera en la que se tiene que hablar a la gente y es verdad que el sentido del humor es muy importante en la vida pero por las dos partes quiero decir hay que tener sentido del humor del que pregunta de que responde a ver cómo han dado humor esta noche el presidente en El Larguero que bastante interesante

Voz 0699 35:15 por él son el Getafe en el Leganés la noticia está en el ensayo general para jugar ante uno de los equipos más en forma de la Primera división que es el

Voz 1643 35:21 Sevilla Óscar Egido hoy en el entrenamiento de la semana que es el último ya a puerta abierta a quién pueden entrar los abonados del legado de Pellegrino el técnico argentino e ha insistido especialmente en la presión alta que hay que hacerlo al equipo de Pablo Machín de hecho me ha llamado mucho la atención la frase del segundo de Pellegrino de Xavier Tamarit que les ha dicho que si perdemos la pelota himno presionamos para recuperar la rápido el Sevilla nos mata lo ha repetido varias veces para que les quedará claro el concepto así que por ahí hay todas la sesión de esta mañana con mucha presión arriba constante para incomodar a la Sevilla el próximo domingo un partido para el que vuelve el Rubén Pérez mientras su sanción y en los ensayos de hoy hemos visto más curiosas que pueden tan incluso a los dos porque la pareja de Rubén ha sido Eraso en el centro del campo en el lateral derecho ha estado Juanfran no estado Nyom aprobó además con Óscar por la derecha ícono Arnáiz por la izquierda Icon en Siri Isabel Merino arriba e pruebas que pueden valer para situaciones del partido este fin de semana o también para aprobar para el futuro porque el once titular para el partido ante el Sevilla no lo va a aprobar Pellegrino hasta el próximo jueves once no va a estar Recio tampoco hasta Rodrigo Tahrir porque hoy los dos han vuelto a entrar aparte y son baja casi segura para el partido ante el seven

Voz 4 36:31 así al Leganés el partido ante el Sevilla y ojo al río

Voz 1038 36:34 el vallecano ojo aficionados del Rayo que Míchel

Voz 4 36:37 de estar preparando un posible cambio de sistema

Voz 0699 36:40 para el partido ante el Levante Andoni

Voz 1038 36:42 hemos visto a Michel como distribuidas los futbolistas con el fin de ensayar un sistema con tres centrales y carrileros largos el mismo que utilizó el Rayo en la segunda parte frente al Real Madrid el pasado sábado mucho ahora en la sesión de hoy entrenamiento al que ha vuelto con sus compañeros un hombre que llevaba mucho alejado de los terrenos de juego como es Gael Calcuta buenas noticias para los de Míchel pero también ha habido varias ausencias de peso Álex Moreno Trejo Eaton han entrenado además de Elustondo que hoy mismo han operado de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha será operado de manera satisfactoria y estará de recuperación entre seis y siete meses no podrá estar en ese vital encuentro que tienen le contra el Levante el Rayo Vallecano

Voz 1576 37:17 prepara ya conciencia tiene que sumar si os el conjunto

Voz 1038 37:20 Michel porque ahora mismo la salvación esta a cinco puntos la marca el Villarreal por cierto Pacojó y el raya recibió la visita de los representantes de los clubes de la Superliga China

Voz 4 37:28 ambos han tomado nota de todo han visto ahora entreno también

Voz 1038 37:30 entero vídeos de todo ha habido después incluso han estado con Michel os aquel rayo exponiendo su marca ya ves pagó mañana vuelve a los entrenos del Rayo Vallecano a la son de la Ciudad Deportiva a puerta ir

Voz 4 37:40 Mola que el fútbol madrileño esté de moda hasta en la China vamos al turno de los oyentes

Voz 0699 40:00 escoltados de la que vosotros habéis elegido como la mejor deportista española de dos mil dieciocho para los oyentes de SER Deportivos

Voz 1309 40:13 la semana que la semana pasada se Sangüesa en el Twitter de SER Deportivos lo dejamos siempre una semana ya damos lo resume

Voz 4 40:21 dados quién ha sido la M la deportista de año

Voz 0699 40:23 dos mil dieciocho para la audiencia Desert deportivo Sonia

Voz 0909 40:26 son más de mil votos contabilizados en la encuesta que pusimos la semana pasada la mejor deportista del año dos mil dieciocho según los oyentes de SER Deportivos es Carolina Marín con el cuarenta y dos por ciento de los votos segunda clasificada Lidia Valentín treinta y siete por ciento de los votos Enter ver lugar la karateca Sandra Sánchez con el trece por ciento de los votos y en cuarta posición Ana Carrasco ocho por ciento de los votos

Voz 4 40:50 hasta con pausa valorativa Carolina Marín

Voz 1309 40:53 campeona del premio para la audiencia de SER Deportivos mejor deportista española del año dos mil dieciocho

Voz 0699 41:00 y ahora vamos a elegir al deportista español que vamos a echar más de menos lo hemos llamado la retirada más sonora de la temporada de momento tenemos nueva encuesta abierta con cuatro opciones en Twitter Sonia

Voz 0909 41:12 rebasar la barrera de los mil votos e esta encuesta me parece Pacojó que

Voz 13 41:17 no va a tener mucha

Voz 0909 41:19 emoción porque ahora mismo con más de la mitad de los votos cincuenta y seis por ciento de los votos la retirada de Fernando Alonso de la Fórmula uno es la opción más votada por nuestros oyentes en segundo lugar está Juan Carlos Navarro el mito del baloncesto español que tiene el veintinueve por ciento de los votos ya muy lejos y me da pena porque les vamos a echar mucho de menos David Ferrer el tenista ocho por ciento de los votos siete por ciento de los votos último clasificado Dani Pedrosa

Voz 4 41:49 vale pues de momento vamos a la calle en una Gran Vía con aceras amplias sin lluvia sin

Voz 0239 41:54 brío

Voz 14 41:56 bueno iba iba kosovar algo que ahora entraba en la radio porque lo de sin frío

Voz 1309 42:01 venta al estudio para Toni López a la casa de opinadores Toni venga va allí hace más frío que en la comunión de Valerie Carles