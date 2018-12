Voz 0699 00:00 qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER el Mundial de Clubes pasa a tener una nueva dimensión por dos motivos el primero porque ayer el Al Ain un equipo árabe eliminó a River Plate que era uno de los favoritos avisando al Madrid de que si se toma el partido contra el tema de hoy cómo se lo tomó contra el Rayo Huesca le espera venirse a casa bien segundo el Mundial de Clubes gana más peso en la temporada blanca porque Mourinho desde ayer está libre es decir un tropiezo de Solari en Abu Dhabi unido a los que ya llevan Liga sumando el ambiente raro que la generado con Isco podría hacer aumentar los rumores sobre una operación retorno del portugués al Real Madrid vamos que el Mundial de Clubes que durante años se ha llamado Mundialito para Solari es ya algo así como el Mundial lazo y todo gracias al Manchester United que puede lograr convertir a Mou en una especie de clásico de estas fechas un tropiezo del Real Madrid en Abu Dhabi haría resurgir la teoría del almendro la de que Mourinho pueda volver a casa incluso por Navidad Lastras y uno comenzamos a repartir

Voz 0699 01:16 todo el equipo que la redacción de deportes de la cadena ser aquí estamos los de SER Deportivos hasta las cuatro os vamos a acompañar un día más con el resumen de lo que llevamos de jornada gracias por estar ahí del modo que más os mole por la radio de siempre ahora con las emisoras de ser más incluidas por el teléfono móvil con la obligación de la SER por nuestros enlaces en redes el eso por la web que es tres W Cadena Ser punto com que lo importante es que tenga hay mucho donde os doy las gracias por elegirnos un día más en nombre de todo el equipo de gol del programa que va de de Sonia Lus en la producción hasta Juan Carlos Ingelmo y Alicia Molina como cracks de la técnica esta tarde es Santiago Solari empieza a jugarse el primer el título desde que es entrenador del Real Madrid el Mundial de Clubes competición que el Madrid juega un poquito con la sombra de José Mourinho en el horizonte el portugués monopolizó un tanto la previa del partido ante el Casino Anders que se disputa hoy a las cinco y media de la tarde

Voz 2 02:05 tengo el la máxima admiración el máximo respeto por todos mis colegas por supuesto a los a los profesionales con más razón a los que han han sido parte de este club nos han dado alegrías o a entregar al máximo de su capacidad para que a este club la bien cómo podría en inquietar me que haya rumor eso que haya ríos de especulaciones con respecto al Real Madrid eso sucede cada día y me parece parte del ante la normalidad es una pena porque es un grandísimo entrenador de arrestadas incluso sobre si vuelve el Madrid no soy

Voz 2 02:37 es con mucha movilidad pues lo que ha hecho por mí dentro de Madrid

Voz 0699 02:39 Marcelo e Solari sobre Mourinho lo que está claro es que si Solari se trae el título difícil será que nadie le mueva la silla como mínimo hasta final de temporada un tropiezo podría desatar eh todas las especulaciones no especular haremos en la previa del Real Madrid SIMA os vamos a llevar al estadio donde se juega el partido con novedades con ambiente con protagonistas protagonista que es también por cierto el sustituto de Mou que es el noruego Solskjaer que firma por el Manchester United hasta final de temporada e firma hasta final de temporada en espera de Pochettino que es el que quiere el Manchester

Voz 3 03:11 cuya libertad el Tottenham negociaría a partir de cuarenta millones de euros que es una pasta

Voz 0699 03:19 luego visitamos Inglaterra Abu Dhabi en lo más próximo o voy a llevar de comida que hoy es la de el Fútbol Club Barcelona con la prensa por verse ha habido discurso presidencial alguna novedad o lo que sea Adrián vez muy buen provecho digo muy buenas tardes

Voz 0017 03:32 qué tal Pacojo porque buenas tardes pues no ha habido de momento nevada Asia ha habido discurso de Bartomeu que no ha anunciado ningún fichaje aunque lo del central esta bastante encarrilado luego lo contaremos ha dicho Bartomeu que hoy no tocaba anunciar nada pero sí ha querido mandar su apoyo a Michael Robinson y a Fernando fueras dos compañeros que están luchando contra el cáncer de la relación con la prensa ha dicho que a veces el Barça se siente maltratado ya ha pedido rigor

Voz 0699 03:58 el guión es tirad se ha acordado de Núñez fallecidos

Voz 0017 04:01 ciertamente ya ha tenido también palabras para Iniesta para Navarro un Bartomeu que dice que mira al futuro con fuerza con ilusión para afrontar los dos años y medio que le quedan de mandato

Voz 0699 04:11 el presidente del Barça que es noticia como lo ha sido en las últimas horas el presidente del Getafe que anoche en El Larguero trató de zanjar definitivamente lo de qué sabe de buena tinta que dos equipos madrileños descendían seguro que dijo el otro día pues bien o la tinta invisible o evaporado o no da

Voz 1346 04:29 porque ya hemos tenido en Bilbao de seguir a todo el mundo los que que hay equipos que no pueden evitar que se tendría que llegar a cuarenta puntos y no corremos peligro los dos equipos de Madrid pero no porque yo sea vaya ocurriendo mal no soy adivino de buena tinta Salgado

Voz 3 04:50 bueno pues zanjado el tema o no

Voz 0699 04:54 son una cosa antes uno podía decir una cosa las peñas y otra la prensa pero eso era en los años noventa cuando no había móviles que grababan ahora todo se graba y hay que ser por lo menos prudente como como así como mínimo un par o tres más de noticias de fútbol se ha lesionado Gabriel Paulista en el Valencia no va a estar hasta el año que viene ya se acaba el plazo para presentarse como presidente del Levante sólo se ha presentado el que está Quico Catalá y sobretodo la noticia del día de ahora mismo el interés del Fútbol Club Barcelona en el central del Valencia Jason Murillo que puede acabar en el equipo azulgrana ya mismo en cuestión de horas nos están diciendo así que luego empleos más y unos cuantos apuntes más de lo que nos depara el día fuera del fútbol para que sepáis acaba de presentar la próxima edición de la Vuelta Ciclista mañana en Alicante en baloncesto y Real Madrid Panathinaikos de Euroliga en fútbol sala presentación del que se ha llamado desafío mundial que no es ni más ni menos que un doble choque entre España y Brasil que es de lo mejor que se puede ver en este deporte en el mundo de pero que de lo mejor que se pueda oír hasta ahora en la radio se Aste SER Deportivos las tres y cinco vamos a ella

Voz 0699 07:16 pero es lo primero e lo primero es llevarlos al Mundial de Clubes a las cinco y media de la tarde hora española se juega Abu Abudavi la semifinal de la competición que enfrenta al Real Madrid con el CAP Sima Anders japonés buscamos Nobel

Voz 9 07:29 me previas al partido equipo de la Cadena Ser en Abu Dabi con Paco Quiroga una par de técnicas

Voz 10 07:35 hola qué tal Pacojo muy buenas tardes ya desde el estadio donde se va a jugar el partido mañana muy tranquila en hotel del Real Madrid me cuentan que Solari tiene la duda que tenemos todos es si pone o no a Bale de él desde el principio es un golpe que sufrió ante el CSKA de Moscú y en principio no tendría que repercutir les si juega de inicio el galés que ayer trabajó bien acabó con buenas sensaciones entrenamiento lo completó al igual que Marco Asensio que no lo hizo hace dos jornadas aquí en Abu Dhabi así que en principio normal que juegue Bale con Benzema con Lucas Vázquez saldremos en los próximos minutos de dudas pasa del once inicial de Solari el resto con Courtois con Carvajal Varane Ramos

Voz 0699 08:11 Marcelo Llorente Kroos Modric

Voz 10 08:14 ya en la segunda parte Casemiro que para mí sin Mari llega a la final eh creo que va a jugar titular el próximo sábado escuchamos lo que dijo Solari ayer en rueda de prensa sobre el tema Isco

Voz 2 08:25 nosotros estamos concentrados en hoy y en el partido que tenemos mañana contra que más en que todos los jugadores estén metidos en eso y así lo veo a él y a todos los demás todos pero cada uno de ellos puede ser determinante en el partido de mañana para que pasemos a la final quería preguntarle si como futbolista le gusta Isco me encanta

Voz 0699 08:43 le encanta como futbolista lo cual de dejar a la teoría de que le deje en el banquillo en cantándole al mismo tiempo Bale e Isco protagonistas en la previa por distintos motivos de las novedades del encuentro partido contra a ver un rival menor pero claro viendo lo que pasó ante el Rayo Huesca de victoria por la mínima estará motivado el Madrid contra el casi más necesita estarlo Antonio Romero también en Abu Dhabi muy buenas tardes

Voz 0239 09:05 hola qué tal muy buenas tardes a todos hombres yo creo que no les queda otra no me parece que motivación tiene que tener tiene que encontrarla porque este título es a lo único que se puede agarrar en este arranque de temporada que evidentemente no ha sido el que esperaban los madridistas y tampoco el presidente Florentino Pérez y tampoco los jugadores y la motivación se tiene que notar en el terreno de juego

Voz 11 09:23 sobre todo en capacidad física porque yo creo Pacojo que la única posibilidad que tiene el equipo japonés el Casino de limit de eliminar esta tarde al Real Madrid es que físicamente se muestre más potentes y más convencido de lo que puede ofrecer el Real Madrid en el terreno juegos y el Real Madrid no es capaz de igualar en lo físico el partido ahí puede tener un problema el equipo de Solari si físicamente el Real Madrid

Voz 0239 09:46 es capaz de meter en la intensidad que una semifinal de este torneo requiere yo creo que el Real Madrid será finalista si

Voz 0699 09:52 problema el próximo día todo esto qué y quién es el caso ah cómo ha crecido el equipo japonés para derrotar al plantarse en la semifinal del Mundial de Clubes experto en fútbol internacional de las término alemán muy buenas queda al Pacojó muy buenas pues es un equipo que vive instalado en el

Voz 0301 10:04 la élite del fútbol asiático desde hace ya un tiempo

Voz 0699 10:07 ha ganado la Champions de Asia este año eliminó

Voz 0301 10:09 en a grandes rivales por ejemplo en cuartos dejaron atrás al Shanghai ese dejé al equipo en el que juegan Hulk y Oscar un equipo con un presupuesto brutal comparado con el de los japoneses es un equipo muy aplicado cuatro cuatro dos en defensa yo creo que seguramente la parte defensiva es la parte más débil y un par de jugadores que me gustan bastante Serginho el brasileño que ha marcado dos goles en semifinales y uno en la final de la Champions de Asia Idoia que acaba jugando de falso nueve el japonés dos de los jugadores más destacados del Kadima que va a ser hoy rival del madre mirándola Historia gracias a quitarse nos da esta competición cuál es el historial de los clubes españoles en este Mundial de Clubes

Voz 0699 10:45 Juan Álvarez muy buena se nos da bastante bien muy buenas Pacojó

Voz 12 10:47 seis títulos españoles tres del Madrid y tres del Barça que empatan en lo más alto del palmarés tras trece ediciones ahora se está disputando la décimo cuarta si ganan los madridistas será su tercer título consecutivo nadie lo ha hecho hasta el momento y se convertirán además en el equipo más laureado con cuatro Mundiales de Clubes sólo una derrota española en la historia la del Barça en la final de dos mil seis ante el Internacional de Porto Alegre también han conquistado el título el Sao Paulo el Corinthians el United el Milan el Inter y el Bayern un torneo el Mundial de Clubes que curiosamente nunca ha ganado un club argentino

Voz 0699 11:16 hoy por cierto ya que hablas de los argentinos lo que se prometió una final Real Madrid River ya no será porque al equipo argentino el al I'm lo eliminó ayer en los penaltis

Voz 13 11:26 a Canedo tiro al arquero Rivero fuera ya pues ya les vale Dívar ha quedado eliminado te lo que es

Voz 14 11:41 River afuera por Perales

Voz 0699 11:43 el otro equipo de los Emiratos Árabes narración de los compañeros de Radio Continental river y que ha pasado de la gloria

Voz 15 11:50 eh la Libertadores a la pifia en el mundial

Voz 0699 11:52 de clubes que ese dicen Buenos Aires compañero de Radio Continental Santiago ruso a cuéntanos buenas tardes

Voz 16 11:58 qué tal buenas tardes para para vosotros bueno la verdad que se vive con con estupor todo lo que el mundo River eh no lo ve con tanta tristeza más allá de que la bronca no la pueden ocultar porque imaginaba en otro desenlace del de clubes sabiendo la dificultad que implica enfrentará al Madrid la idea era ser competitivos frente al campeón de Europa al al vigente campeón del Mundial de Clubes no estaba en los planes de nadie esta es la derrota contra el conjunto de los Emiratos que con el jugó trescientos treinta minutos en tan sólo seis días es impreciso durante pero Rivero ayer no estuvo a la altura ir mundo Rivas de habla de que nada tapa la felicidad de haberle ganado a su clásico rival en el Bernabéu la Copa Libertadores y que lo de ayer no empaña absolutamente nada pero siendo objetivos siendo neutrales anodinos Sandro lo que ha pasado ayer fue un palo duro recibió el millonario ir yo no quiero hablar de papelón porque si pero el rendimiento de River ante un equipo claramente inferior en los papeles en el material que tenía marca a las claras que que fue una una derrota que pegara duro por lo menos a algún tipo de marcar según

Voz 0699 13:02 lo que sí estaba claro que para River el partido importante era contra Boca Juniors pero ésta era como la guinda del pastel el estar por lo menos en la final de el Mundial de Clubs gracias Santiago River queda en el camino el Madrid entre tanto en el camino de tratar de no hacer lo mismo desde las cinco y cinco lo contamos en las emisoras SER más en Carrusel deportivo con Dani Garrido todo el equipo ahora el equipo desde deportivos se pone a contar más noticias

Voz 17 13:23 más que aquella tarde de diciembre empezaban soy la nadadora Belén Rueda al final de aquella tema de víspera de Navidad la señora marche ley

Voz 0278 13:36 junto a él en algunos momentos de la historia tal y como la hemos contado aquí adelanta un poco lo que va a pasar lleno tras un otros momentos resume y me gusta mucho porque hay muchos momentos en los que tiene así un tono de un modo oí intentaba hacerlo de tal forma que me impregna un poco del momento que en los personajes

Voz 1 13:55 veinticinco de diciembre las doce del mediodía mujer ficción sonora de la Cadena SER para estas Navidad

Voz 4 14:02 feliz la vida a mis Mujercitas en apoyo

Voz 18 14:11 toca

Voz 0699 14:11 ahora el resto de las noticias del fútbol que no van el Mundial de Clubes con respecto al día de la comida está la noticia del día que al final ante las lesiones de los centrales el Barça tira por reforzarse y tiene el objetivo cerca Adrián

Voz 10 14:23 pues sí Jason Morillo el central del Valencia

Voz 0017 14:28 jugador que quiere el Barça ya está negociando con el club valenciano la cesión hasta final de temporada

Voz 10 14:33 del central colombiano del Valencia Fuentes

Voz 0017 14:36 ambos clubes reconocen que las conversaciones están muy avanzadas y que hay posibilidades de llegar a un acuerdo en las próximas horas el Barça busca una cesión a coste cero pero el Valencia quiere alguna compensación económica por dejar salir al jugador y por lo tanto se sigue negociando para llegar a un acuerdo en este sentido han que un City no pase por el quirófano el Barça no hay muchas esperanzas de que pueda rendir con normalidad el francés y la lesión de Vermaelen ha hecho que la dirección deportiva pues tenga claro que hay que traer un central como venimos contando en la SER y uno de los que más gusta Nicolas que las conversaciones están ya adelantadas es Jason Murillo del Valencia muy

Voz 0699 15:14 adelantadas hasta tal punto que puede que esta tarde se pueda anunciar esa cesión no a coste cero pero sí en una cantidad no diríamos simbólica pero no muy grande de intercambio entre los dos equipos estaremos pendientes del Barcelona y del Valencia entre tanto el Atlético de Madrid ha metido actuarían un coche escuchando la entrega de los automóviles a la plantilla los jugadores han hablado un poquito de la actualidad de el equipo que no es otra que las lesiones y los ausente Miguel

Voz 1576 15:36 qué tal muy buenas Pacojó sí porque hoy de nuevo siete bajas recordemos que Jiménez está lesionado con Lucas y Costa y Filipe que es la el césped ya con el recuperador pero tampoco es que el problema es del tendón de Aquiles se quién no se quiere correr ningún riesgo y el francés o mejora mucho en las próximas horas yo creo que ya no lo veremos hasta dos mil diecinueve Griezmann que ayer entró por la tarde por el tema del dentista ha pasado por el gimnasio son con un proceso febril ni siquiera ha podido quedar a su coche pero tranquilos lo guardarán si se lo dan la anécdota Thomas party que se ha metido con el coche por el césped del metropolitano y hay un atisbo de prueba a falta de Griezmann que seguro va a ser titular o Vitolo Correa cederían el once es que no hay más quitando a Juanfran que estaría fuera el resto son los que tiene de la primera plantilla ya habla precisamente a Juanfran Griezmann dos de los capitanes del Atlético de Madrid para hablar de la Juve para hablar del momento para hablar en el caso Griezmann de su alegría de su fútbol

Voz 19 16:26 sabemos que va a ser muy complicado que nos podía tocar eran bobo muy complicado rival que respetamos muchísimo estoy seguro que ellos también nos respetan a nosotros y será una eliminatoria muy muy pareja que esperemos que es decía nuestro local

Voz 20 16:41 eso es lo que más me gusta es siempre Dalí disfrutar

Voz 0699 16:46 algo había alegría desde luego en el entrenamiento del Atlético de Madrid rueda protagonista tira los jugadores del Athletic ídem

Voz 1621 16:53 la noche en El Larguero Ángel Torres que se marcó un rectificado que animar Márquez

Voz 0699 16:56 José Antonio insinuar el descenso de dos equipos

Voz 1621 16:58 madrileños a segunda desear el ascenso al Alcorcón pero ayer en El Larguero un paso más de Ángel Torres que reconoció que él no sabía nada de buena tinta como dije que todo aquello pues no era tan literal como suponía lo que literal Pacojó es que nadie le ha dicho nada sobre aquel penalti que en el último minuto cometieron sobre Jaime Mata en el empate a uno del Geta en la Catedral

Voz 1346 17:14 nadie llama yo creo que se equivocan porque a la gente no se puede manejar a y que no cuesta nada es decir oye mira este criterio esto porque a lo mejor hay que pedir los últimos cinco minutos de de ese partido escuchar todos te decía que estaba en el valle que campo porque yo me he quedado sin saber quién tiene la culpa

Voz 0699 17:35 pues nada yo creo que cada uno puede sacar sus propias conclusiones a la Historia la historia que no concluye el juez de la posible venta del Sevilla la que añadimos ahora la posible venta de Muriel bueno cuenta no Fran banquillo muy buenas

Voz 21 17:43 hola Pacojó de la venta nada nuevo bajo el sol se tienen que poner de acuerdo los Guijarro Del Nido al le Carrión Castro o por lo menos explicarlo de otra forma

Voz 0700 17:53 la frenar ya ese ambiente hostil que se encuentran en el estadio cada domingo la verdad es que lo único que de momento está dando la cara Pepe Castro pero a día de hoy sigue trece o quince horas de la tarde dieciocho minutos sin estar vendido el sevillano que sí puede ser al final vendido es un jugador del que quieren salir como sea se trata de Muriel tú lo has dicho el Milán podría haber interesado opuesto interés en este futbolista que no está cuajando por el que el Sevilla pago veintiun millones Alá Sampdoria y por el que dicen tiene todavía cartel en Italia se habla ahora de doce kilos yo creo que aún perdiendo

Voz 0699 18:30 el rentables operaciones en marcha en Sevilla operación cerrada en el Manchester ya hay sustituto de Mourinho Álvaro de Grado muy buenas

Voz 1346 18:36 efectivamente Ole Gunnar Solskjaer El noruego

Voz 0017 18:38 el que fue delantero sentar en el banquillo de Old Trafford desde ahora hasta final de temporada luego volverá a su o actual equipo al molde noruego ahí cuando el Manchester United intentará contratar a Mauricio Pochettino de momento Solskjaer vuelve a Old Trafford

Voz 1346 18:54 por ya de delantero de los red devils ya

Voz 0017 18:57 ahora mismo lo hará desde el banquillo lo menos fútbol

Voz 0699 18:59 el ciclismo presentación de la Vuelta a España en Valencia Borja Cuadrado

Voz 0017 19:03 qué tal Pacojo muy buenos con ocho llegadas en alto algunas inéditas como el Observatorio de Javalambre en Teruel se va a pasar por Catalunya también por Andorra Francia y sobretodo el desenlace más clásico de la vuelta de los últimos años con a Sierra de Guadarrama el final en Ávila la penúltima etapa un espectacular recorrido que como siempre resolverá la carrera con final en la Plataforma de Gredos

Voz 0699 19:23 Baloncesto partido del Real Madrid en la Euroliga contra Xavi Pascual Marta si una de las grandes clásicos

Voz 1509 19:28 de la Euroliga Pacojó entre dos equipos que suman dieciséis títulos el Real Madrid que segundo recibe al Panathinaikos de Xavi Pascual que séptimo el objetivo ganar para seguir la estela del Fenerbahçe Pablo Laso tiene las dudas de si de Felipe Reyes el partido a las nueve de la noche en el Palacio de los Deportes II para la prensa

Voz 0699 19:43 dación de una gran cita en el fútbol sala Pedro Fullana

Voz 23 19:46 España Brasil las dos mejores selecciones de la historia jugaran después de diecisiete años otra vez en España el tres y el cinco de febrero completo

Voz 0699 19:52 esto que nos ha quedado esto así en general de lo general lo cercano tardamos sólo un minuto en pasar cada día a las tres y veinte SER Deportivos es lo que viene a partir de las tres y veinte en este programa siempre es más cercano o más tranquilito el lugar en el que más tiempo vamos a pasar Quirós en Abu Dhabi donde en poco más de dos horas juega el Real Madrid contra el Kadima Anders de Japón la semifinal del Mundial de Clubes pero claro como el rival del japonés pues el vamos a llevar a Japón con un Espanyol para que no jueguen tumbó como son estos de verdad que cada día son un poco mejores como ya vimos en el Mundial del Atlético dos cositas o tres vamos a ir protagonistas de la entrega de los coches oficiales que a ver si un día alguna marcas el ocurre que meter gravosos a los futbolistas que tienen quince Se correrán regalan a los que lo necesitan más que no sé si estoy yo muy de espíritu navideño pero que estaría mejor se han pasado por el entrenamiento del Atlético Diego Torres y Villa qué viendo Fernando Fernando Torres a perdón Fernández Diego Torres también Fernando Torres y Villa que viendo lesionada Diego Costa que lo que estaba pensando yo eh lo mismo bueno mano no doy ideas eh tengo el precio de las entradas para el derbi contra el Real Madrid que también han puesto para millonarios y Familia ochenta euros la más barata atención trescientos veinte La máscara que la familia se precio lo siguiente en meses yo creo que se come Candanchú ganchillo de desayuno comida y cena porque sino es imposible pagar eso en tengo un nombre el de José Campaña veinticinco años centrocampista del Levante de la cantera del Sevilla apuntan Le como pretendido por el Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada no el mercado invernal le para el año que viene ya ha habido conversaciones y parece que puede estar cercano el acuerdo para el año que viene no piensa esperar tanto para hablar del Lega del Getafe y del Rayo Vallecano del Madrid de basket de la presentación en Madrid del España Brasil de fútbol sala que es como drop Twin Times del fútbol sala juntos que va Molar eh bueno va va Molar conectar Abudavi Japón pasando por Madrid que lo próximo que vamos a hacer deporte

Voz 1 22:00 si te imaginas un equipo de fútbol en el que jugaran Cruyff Mark Hurd Wood creer al hotel Piero Zidane que parece imposible en la vida real posible en la radio los cuarenta clásica la nueva emisora con todos los números uno de la música escucha en la radio y en la web Olaf de los cuarenta y los cuarenta Classic

Voz 0699 22:35 confieso que no sé si tengo viene el nombre del estadio en donde juegan Abu Dhabi creo que es el Zayed Sports City Stadium en donde se juega el Mundial de Clubes y que a partir de las cinco y media va a disputar el partido el Real Madrid contra él el casi al Albers queda todavía tiempo es decir estamos a dos horas Si diez minutos más o menos de el partido Javier Herráez hayan bien

Voz 9 22:55 todo para para el partido todavía muy pronto

Voz 10 22:58 no hay nada Orange aquí hasta altas le cuesta atraer al campo Isabel que hay fútbol el Soccer esas que no aquella otra cosa aquí la población paquistaní en la la la de aquí la de minutos a la vez pues no el fútbol no lo suyo pero es una iraquí que una propaganda no paga hacerse ver al mundo se juega el Mundial de clubes pero la la gente aquí no está enganchada ni mucho menos Rajoy

Voz 0699 23:19 a preguntar por Antonio Romero por la temperatura que es una cosa que Antonio siempre lleva Romera que allí está a gusto

Voz 0239 23:28 bueno aquí ahora mismo estamos en las tripas del del estadio está del aire acondicionado

Voz 0699 23:32 no medio Chuck sí

Voz 0239 23:34 yo voy con jersey con chubasquero pero fuera estamos veintidós veintitrés grados de temperaturas está muy bien es la parte más suave en cuanto temperatura del año para esta gente pero claro están acostumbrados a vivir con el aire acondicionado Veinticuatro horas Full Time te lo ponen a tope así que guía estaremos a alguien te dieciséis que viendo fotografías que me han mandado de la copita de Navidad de la Cadena SER seguramente sea menos temperatura de la que alguno tiene tenéis ahora en el estudio

Voz 0699 23:58 no tengo ninguna duda de que las dos cosas son verdad Herráez el estadio chulo por lo menos

Voz 10 24:04 pues te voy a decir que ellas antiguo bueno es lo de lo más bonito de la comunidad a mí es una ciudad que no me llena no no es no es lo mío aunque son edificios maravillosos hoteles fantásticos e los centros comerciales son un lujazo pero no es lo que a mi me gusta aunque evidentemente es un vuelva está muy limpia es la gente

Voz 0699 24:22 muy educada pero no no es lo mío la verdad no es lo mío vale me lo estoy vendiendo de lujo he

Voz 21 24:28 como habéis visto Romero

Voz 0699 24:30 no a Bale como para jugar de titular hoy

Voz 0239 24:35 yo creo que a mi me parece que si Gareth Bale ya sabemos que es un tipo que en cuanto sienta la más mínima molestia tiene una vara de medir diferente al del resto de los compañeros del vestuario normalmente lo futbolista profesionales están muy acostumbrados a jugar con dolor Gareth Bale en cuando siente el más mínimo dolor parece que se va a romper pero luego para un poquito ya está preparado para jugar teniendo en cuenta lo que viene contando Herráez en la sintonía de la Cadena Ser en las últimas veinticuatro horas ayer completé el entrenamiento Easy completa el entrenamiento yo creo que va a ser o para ser titular otra cosa es que si el partido va bien lo reserve un poco en la segunda parte Solari pero me parece que de inicio y salvo sorpresa mayúscula Gareth Bale en el equipo titular

Voz 0699 25:14 tiene que explicar con más calma y Solari Herráez si buscándole Isco no tiene hueco en el once de titular de

Voz 4 25:22 el Real Madrid sin que tiene que hacer ya

Voz 21 25:26 a mí me encanta algo normalmente Pacojó o lo veo lo pongo

Voz 10 25:29 me encanta algo pero si lleva quilla que en esos nueve partidos Díez jugó nada más que dos de inicio el CSKA y el de Melilla hombre pues sí le encanta el resto lo tiene que supera encantar porque le pone poco no sé qué nombre es un poquito

Voz 0699 25:44 en simple de todas maneras lo que sí han un poco el partido Romero así nos lo de Mourinho quiero decir ha estado en la rueda de prensa estará también en las conversaciones de los periodistas así como algo que flota en el ambiente no

Voz 0239 25:56 hombre yo creo que ayer lo tenían claro tanto Marcelo que tener la respuesta a absolutamente aprendida Solari tenía muy claro que la pregunta de Mourinho iba a estar en la rueda de prensa no te voy a engañar Si hay que va a hacer porcentaje o tirar de porcentaje para ver en las tertulias periodística las de los diferentes enviados especiales de los medios de comunicación que estamos aquí en Abu Dhabi entre en las últimas veinticuatro horas se ha hablado más del SIMA o de Mourinho te diría noventa diez y creo que me estoy quedando un poco corto yo creo que noventa por ciento de Mourinho diez por ciento del gas iba con todo el respeto para el equipo japonés que espero que no nos dé un susto porque sería un auténtico drama para el Real Madrid para casi todos creo que también para la competición que el Real Madrid sentirá Nagy siete días para no clasificarse para la final y tener que disputar un tercer cuarto puesto pero en la previa de este partido ha sido mucho más protagonista Mourinho Qasim

Voz 0699 26:48 además recordemos que en la final Herráez Si pasa el Real Madrid no le espera River sino que le espera en entre comillas equipo local

Voz 10 26:56 sí señor él ahí no es el equipo que que se vino por invitación no lo contaba ayer Bruno que era un poco eso por imitación posee el equipo

Voz 0699 27:04 o local

Voz 10 27:05 pero chico ha pasado te rondas ha plantado en la final en cuanto al tema de Mourinho no solamente en las tertulias esta mañana bueno pues cuando estás frente a aún Whatsapp algún miembro de la expedición del Real Madrid pues te hablan de Mourinho

Voz 23 27:19 sabes que eso es así observa lo contábamos ayer hasta ahora es que estuvo aquí tres

Voz 10 27:23 años Si no dejó indiferente a nadie a mi me parece que fracasó presa opinó mía personal alguno la gusta hoy en el club como viene contando Romero algún nuevo le gusta ya que que volviera yo pienso que sería malo para el Real Madrid pero es una opinión como digo si puedo estar equivocado pero vamos que no sólo las tertulias que dentro de la expedición dentro de sí

Voz 0699 27:39 Hotel Four Seasons donde está hospedado

Voz 10 27:42 Madrid se ha hablado mucho de Mourinho ayer y hoy

Voz 0699 27:44 vale que vamos a hablar un poco del rival del casi han leerse Ricardo Rodríguez Se Espanyol e como podéis entender por el nombre y el apellido es entrenador del todo pusimos mortis en jabón hola Ricardo muy buenas tardes

Voz 1346 27:59 hola qué tal buenas tardes y el Madrid te ante el casi

Voz 0699 28:01 no se equivoca mucho

Voz 1346 28:04 bueno ya vemos que que confía en ser el fútbol después lo que conseller con corrí vivir más es un error entonces bueno creo que obviamente el Madrid va a tener su nivel muchas opciones de ganar pero pero yo seguramente van a dar mucha guerra en posiblemente a lo mejor no tanto como a dos años lo que seguramente va a ser un equipo sólido y un equipo difícil Ortiz

Voz 0699 28:25 tirábamos de especialista en fútbol internacional de la SER para analizar el equipo no hablaba de Serginho creo que de Dyke que es el delantero eh va bien tirada hay algún jugador de estos que nos tengamos que fijaron el aficionado del Real Madrid se tenga que preocupar de los que tiene enfrente

Voz 1346 28:42 hombre ellos tienen dos bajas importantes que es en la de Suzuki lesionado no mundial que cuando está con Serginho cosa realmente ayuda mucho a ser más fuerte

Voz 0699 28:52 también de su jugador

Voz 1346 28:54 que que está lesionado dos bajas muy importantes para ellos y bueno vamos al grupo comer ave en Izquierda si se acaba confirmándose en la alineación titular de este joven jugador pues en el otro día vimos que hizo un buen partido tuvo participación el gol en Potes un poco ADE sí era eran poco estar sorpresa pero sobre todo si se viñedo hoy son los dos jugadores clave es arriba luego obviamente Leo Silva en el centro del campo les da mucha solidez da mucha mucho empaque y bueno pues hoy que su jugador también de selección en el centro de la defensa pues van a ser también clave y a ver qué pasa en la derecha no sé acaba jugando ni sido quiera que ser un poco posibilita la única duda junto con con alguien Izquierdo

Voz 0699 29:39 bueno creo que de nadie que no pueda analizar mejor el equipo oye hacia yo Ricardo decíamos que el pudo japonés será a ver como mecánico muy disciplinado aplicado pero que le faltaba imaginación eso ha terminado ha cambiado ya en algo en la evolución de los últimos tiempos

Voz 16 29:52 yo creo que cambiados un poco de hay pero

Voz 1346 29:56 luego soplado eso sí que tenemos la capacidad de jugadores creativos más el año pasado que hace inviable habiendo jugadores sobre todo medias puntas o japonés que que hacen una buena labor es verdad que obviamente este año lo va a estar a cuchilladas aquí que tal

Voz 24 30:12 el Cuco Quique está

Voz 1346 30:15 ahora en el sur en el equipo de Fernando Torres y bueno son dos bazas obviamente muy importante con respecto hace los años pero pero bueno posiblemente casi más sí que es verdad que es un equipo más de de robo y salida que que mucha creación pero pero yo creo que es un poco más este mito caído en juego japonés porque sí que jugó en japonés es con con buena creatividad tuvo una capacidad sobre todo de jugar de de villas tres cuartos de campo cederá

Voz 0699 30:42 en Ricardo hay expectación en Japón por el Mundial de Clubes lo que el partido acabe creo no sé estoy calculando tres media de la madrugada hora de Tokio hace que la cosa allí quedó un poco diluida

Voz 1346 30:51 bueno yo no estoy en en España estos días de vacaciones pero seguro puro porque ellos viven el fútbol muy intenso es un equipo que viene ser campeón de Asia y seguro que va despertando expectación enorme sobre todo cuando también se enfrenta a Madrid donde seguro que van a estar despiertos se levanten para

Voz 16 31:10 para poder apoyar a casi cuando estás en España de vacaciones pero como te jabón bien bien voy a empezar la temporada

Voz 1346 31:19 porque bueno tuvimos ahí el año pasado muy cerca de poder tener opciones de este año los últimos partidos estuvimos también hay rozando esa esa posibilidad bueno empezando este año la cartera temporada ahora mismo pues el contacto directo con con el director deportivo para hacer un equipo potente porque hemos perdido siete futbolistas que se han ido ya a J V una cosa inusual en el fútbol japonés con un equipo había anotado siete jugadores de Segunda la primera pero bueno esperemos que recomponer tenemos que que busca dar para para intentar hacer un equipo con capacidad de juego con capacidad ataque que es un poco la identidad como equipo y en esto estamos no es remodelando el equipo para volver a ser competitivo

Voz 21 32:03 la última es una que supongo que te han hecho muchas veces pero bueno como ha hecho en la llegada de Iniesta ahí de Fernando Torres al fútbol japonés ha hecho sí

Voz 0699 32:11 dar más eh a España en el en el mapa

Voz 21 32:14 de de Japón es decir ya había seguimiento de de nuestro fútbol pero esto supongo que habrá dado un empujoncito más

Voz 1346 32:20 sí sí sin sin duda sin duda porque bueno lo hacemos hablando dos jugadores como ellos con con la capacidad mediática que tiene que que han que han podido crecer hora además también viene la viví a avisar Coney bueno pues preocupan poco el fútbol está ahí lo que está de moda Hay aquí en Japón y creo que eso le diferencia porque llevaba dos días estoy sí que sí que hay un mayor seguimiento oí la figura de ellos así muy importante

Voz 0699 32:48 lo que es lo que seleccionen japonés japonés lo que lo demás ya me va a costar vale aligátor también hay más muchas gracias un español en Japón bueno por lo menos el Scout de del equipo japonés no lo ha hecho bastante

Voz 1576 33:06 en dos mil seis aprende festeja Bonet no poco poco

Voz 0699 33:09 su no eso a ti te breves sí sí todo luego Gemma dices que significa que hubo el Mundial viste de manera más intensa aquella el de baloncesto a Diego Ramos en Abu Dhabi Romero Herráez algo más que no Gerais contar desde allí a menos ya de dos horas del comienzo el partido

Voz 0239 33:23 sólo un detalle experimentó el bar cuando estuvo a puntos de cima precisamente una mala noticia el Real Madrid era otro Real Madrid yo era casi más bastante parecido al de hoy para que la gente lo puedan seguir por la tele así pasa se cambia la norma se prueba con el cambio de norma esta absurda que va a ti caminar ya en el fútbol de tener que esperar a que la pelota salga del área cuando la toca el portero puede cogerla un defensa puede cogerla un delantero pero no hay que esperar ya a que salga la pelota del área en el cambio se supone que para intentar evitar pérdidas de tiempo ya no hace falta salir por el centro del campo cuando sale el dorsal el tipo sale por la zona del campo que es más cercana donde está jugando Illa cera que aquí era un pelín de confusión por lo que pudiera pasar en Liga de Campeones con el sorteo de octavos de final Si hoy expulsaron futbolista del Real Madrid o lo expulsan en la en la final de del próximo sábado lo que pierde pierdes el siguiente partido de competición oficial es decir si les perdió la final si les puso a final se perdería el primer partido de Liga correcto el Villarreal nunca el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones

Voz 0699 34:28 vale pues ya está explicado además son normas nuevas para que la gente no las tenga bien fresquitas de cara al Mundial al Mundial de Clubes que somos más experimentales que la verdad sinceramente me me me mola creo que son coherentes pero ya nos decía Iturralde que hasta marzo experimentales y que luego ya tiene que haber el borde la la FIFA para para ver si lo aprueban lo que está aprobado seguros que a las cinco y cinco escuchamos a estos eh en Carrusel con el partido un abrazo chicos hasta luego chao un abrazo desde las cinco y cinco lo contamos en Carrusel además el turno para las cosas de ámbito cercano que no tiene que ver con el Real Madrid

Voz 25 35:02 porque el fútbol de Madrid en el Atlético de Madrid visita de muchos quilates en el entrenamiento

Voz 0699 35:06 entrega de los coches a la plantilla

Voz 25 35:10 Tomás no va a ser copiloto de Carlos Sainz no no no no

Voz 1576 35:13 lo mejor mejor que no por Carlos Sainz por su coche y por la gente de fuera vista nombre ha sido la anécdota graciosa con habido dos una que el coche la matrícula ponía los nombres de cada jugador que Griezmann les faltaba una entonces Gallizo ha dicho me faltaba una en el hayan puesto sólo una eh al al francés del Atlético de Madrid otra como te digo que Thomas Party que primero no eso del cambio automático no nos hacía mucho él y luego ha dado la vuelta detrás del escenario pasándose por por mitad del césped metropolitana

Voz 0699 35:43 me ha encantado al Cholo de la avalado

Voz 1576 35:45 hasta que lo deja allí en una bayeta aparcado muy buen anécdotas son el el hombre que con ese proceso febril no sólo ha sido baja para el entre ocho tenía allí su silla y Lola han retirado ni siquiera saqueado porque hace bastante frío esta mañana ha sido muy pronto en el Metropolitano antes del entrenamiento y por lo tanto no se ha quedado a los coches y como tú bien dices en ese entrenamiento como te digo por prácticamente los trece once y dos porteros que había el equipo a falta de que Griezmann vuelva de nuevo mañana al entrar con sus compañeros era el que más o menos tenemos todos la cabeza con áreas con Savic con Godín con Saúl de la de la Izquierdo con Rodri con tomas con Coke Vitolo y Correa se jugarían una de las dos plazas ical inicie referencia ofensiva el cáliz para hacer gol lo lleva haciendo digo costando está ahí como tú bien dices hoy gol habido mucho el el Metropolitano seguramente la pareja que no olvidaremos en la historia de nuestro fútbol el Guaje Villa y Fernando Torres que nos dieron mundial que nos dieron Eurocopa que nos dieron muchas alegrías y que los dos vistieron la camiseta del Atlético de Madrid se han pasado a a compañeros a saludar ya desearle una feliz Navidad al agente de la ley

Voz 0654 36:43 hola atléticos quería aprovechar esta oportunidad de esta visita a Madrid para desearos una Feliz Navidad y una magnífica salida y entrada de año y que este año que entran nos traiga todas esas cosas que tanto deseamos

Voz 1576 36:57 el Atlético que estamos disfrutando

Voz 0489 37:00 del Atlético y del Wanda Metropolitano por primera vez que no había tenido la oportunidad de venir nada quería desearos a todos una una Feliz Navidad y un próspero año nuevo y que sobre todo pues obviamente venga al año cargado de muchos escritos para el Atlético abrazados

Voz 0699 37:14 Mola Torres porque por no Kfar dice todas estas cosas que tanto deseamos por no nombrar exactamente el título que la gente desea es pequeño y que es juegan el Metropolitan como la Champions que es lo que está deseando la gente del Atlético de Madrid no no lo vamos a dar más vueltas pero como los jugadores son así no quieren tocar la Copa no quieren nombrar el título porno que bueno que cada uno es como es que estoy pensándolo de Thomas hubiera gustado verle aclara el Cholo que lleva tiempo diciendo no el césped del césped cambian el césped y coge Thomas pasa con el coche por encima de hecho

Voz 1576 37:46 lo el primero que ha recogido su coche y común caballeros sabes que uno o los hinchas que habían mandado un mensaje que cada uno de los jugadores y han ganado pues serán los que les entregaban las llaves y luego se ponían de copilotos con ellos pues el Aído ha abierto la puerta a la chica que le entregaba el coche que Caballero digo boliviano por cierto semana muy especial Torres Villa y el sábado Gabi Gabi Fernández que se va a despedir el césped de la que ha sido hoy que siempre será su afición sí

Voz 0699 38:10 es una semana muy especial para el Atlético de Madrid lo iremos contando gracias tala en el Getafe el protagonista fuera de Ángel Torres José Antonio Duro es Flamini no ha sido una semana

Voz 1621 38:18 intensidad al Getafe con todas esas declaraciones del presidente pero es queme hay más nombres ya lo deportivo me remito llevamos unos días ahora

Voz 0017 38:25 otras invernales se confirma que Flamini comedia a Bordalás

Voz 1621 38:27 Irene no cuenta los problemas con las lesiones en el centro del campo se tramita la ficha del suizo hasta el punto que podría entrar en la convocatoria para el partido de Girona pasado mañana Flamini que vuelva convencer Bordalás conoce bien al jugador tiene evidentemente conceptos aprendidos en apenas diez días probando Flamini que va a ser nuevo jugador del Getafe con ficha ya tramitada es el segundo porque evidentemente tenemos a Samu Saiz en el Getafe lleva dos días entrenando no con el grupo pero sí en la ciudad deportiva así que a no ser que haya alguna baja de jugadores que están participando muy poco Guardiola por poner el ejemplo más llamativo en principio la plantilla se va a quedar como está con seis con Flamini que son bastantes y luego Pacojó tenemos el Black Friday tenemos el tal monda y el Cyber Monday

Voz 0699 39:08 ya esta semana en Getafe ha tocado el Close ser muy claro complicado tu claro ni una

Voz 1621 39:15 entrenamiento todas las Mona pues la abierta eh

Voz 0699 39:17 bueno José Antonio Duro todos los entrenamientos a puerta cerrada explicaba el presidente del Getafe anoche en El Larguero que sólo iba a ser esta semana hay que era algo que habían pedido Bordalás es sólo para los socios hoy nos bueno pues todos es muy cerrada tiene el Rayo recuperación relámpago de los que ayer está más lesionados que no siempre es buena noticia uso de Caballero

Voz 1628 39:36 sí buenas noticias para el Rayo Óscar Trejo quien se perdió el partido ante el Real Madrid se ha entrenado con normalidad junto al resto de sus compañeros aunque se retiró antes a vestuarios pero todo apunta a que podrá estar totalmente disponible para Michel los otros futbolistas ausentes en el día de ayer Tito y Álex Moreno también se han ejercitado con normalidad así que el técnico franjirrojo tiene a toda la plantilla dispone

Voz 0699 39:54 la excepción de Gorka Elustondo quién fue operado

Voz 1628 39:56 en el día de ayer con éxito de la rotura del ligamento cruzado anterior

Voz 1509 39:59 de su rodilla derecha el Rayo que se volverá a ejercitar

Voz 1628 40:02 mañana a las once eso sí ahora a puerta cerrada

Voz 0699 40:04 estadio de Vallecas las próximas dos historias que viene en SER Deportivos son muy bonitas

Voz 24 42:52 bueno mi camiseta ayuda es una campaña que hemos puesto en marcha me acompañarán solidaria navideña que hemos puesto en marcha desde entonces proyectos de comunicación el diario solidario y que está fondos para proyectos deportivos que realizan no organizaciones organizaciones humanitarias son proyectos deportivos que favorecen la inclusión social de jóvenes en situación vulnerable lo especial de nuestra campaña es que colaboramos conjuntamente con con clubes federaciones deportistas siempre dentro de un ámbito del deporte femenino ya que queremos poner en valor el esfuerzo que que ponen estos profesionales dentro de

Voz 21 43:31 deporte sería como una especie de donación de camisetas para subastar las después algo así