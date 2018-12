SER Deportivos (20/12/2018)

Voz 1646 00:00 hola qué tal bienvenidos al deporte en la SER se viene la última jornada de Liga del año será el número diecisiete Hinault juegan todos los equipos porque el Real Madrid disputará la final del Mundialito de Clubes el sábado a las cinco y media la verdad que la Liga podrían haber sido un poco más conscientes de este partido y situar los partidos de por ejemplo Barcelona y Atlético de Madrid en otro horario porque el Real Madrid sin coincidirá con la segunda parte del Atlético Español Icon la primera parte del Barcelona Celta nosotros lo vamos a contar todo en Carrusel pero hay que decirle la Liga que el Mundialito es en abierto impuesto es elegir a lo mejor el aficionado tiene más fácil ver el partido en abierto y presta un poco menos de atención a la Liga que insisto en La Ser en Carrusel os lo vamos a contar todo pero no habría estado mal ni demás pensar en eso que la gente tiene más fácil ver el partido en abierto IS es el del Mundialito y creo que la Liga sale más perjudicada que benefician pero bueno ellos ahora qué tal aquí empezamos SER Deportivos gracias por escuchar ya las a través de la radio de dispositivos móviles o de la página web tres W Cadena Ser punto com el Real Madrid ya está en la final del Mundialito tras ganar tres uno al casi más japonés se van plantar en esa final buscando su tercer título de mundialito de clubes de forma consecutiva con un Gareth Bale autor de tres goles que ayer sí apareció abren la final sábado cinco y mediante el Alain de Emiratos Árabes el Real Madrid que evidentemente ultra favorito debería sumar su cuarto Mundialito de clubes séptimo título si contamos las tres Intercontinentales sería el primero de la era Solari que a su vez es casi una obligación pero título al fin y al cabo aun así pues se habla del banquillo del Real Madrid y más ahora que José Mourinho ha dejado de ser entrenador del United y hay gente que le relaciona y aunque el Real Madrid no va a contratar al portugués ojo a lo que dijo ayer Pedja Mijatovic en Carrusel

Voz 1576 02:06 no se presenta ejes pero posibilidades bastantes porque digo eso porque sé que

Voz 1 02:12 a Florentino le encanta Mourinho sean los que Florentino le encantan Mourinho iba por Rakitic y yo creo que cada vez es cuando sucedía un cambio de entrenador se ponían en contacto con él así que cuidado eh

Voz 1646 02:26 cuidado y pese a su nombre mi informadora bien cuánto habría cambiado la historia Si en vez de al Madrid Mou hubiese recalado en otro equipo pongamos al Barcelona lo digo porque ayer el canal vamos de Movistar es un documental dedicado al Barcelona de Guardiola en el cual Laporta desvela lo cerca que estuvieron de

Voz 1610 02:45 echarle la Junta tenía algunos que que

Voz 0937 02:47 prefería Mourinho con un argumento también potente no decían quienes necesitamos a un entrenador que sea resultadista el vicepresidente deportivo ya había concertado una reunión con el en Vigo que fue ahí cuando me llama el representante de Mourinho me dice oye vas a Mourinho o no he hubiera Jorge no va a ser Pep Guardiola hiper me me dijo que me de bromas eh porque bueno porque estás que estime ponen estragos lo ganaré todo

Voz 2 03:12 a ver hijo lo ganó todo como habría cambiar

Voz 1646 03:15 toda la historia insisto en Barcelona es inminente la llegada de ayer son Muriño eh Muriño Murillo el central de Val encima pasará reconocimiento médico esta tarde llegaría cedido del equipo hasta final de temporada con opción de compra llene el Atlético también a vueltas con esa posición de central pero por otro motivo otras la información de los compañeros de marca que decía que Lucas se marche al Bayern en enero por los ochenta y cinco millones de su cláusula el Atlético emitió un comunica dado negando la información en su nombre en nombre de Lucas en nombre del Bayern ir dejando claro las buenas relaciones entre ellos y el equipo alemán en enero veremos en mal incesto el Real Madrid ganó ochenta y nueve sesenta y ocho a Panathinaikos hoy a las ocho Olympiacos Herbalife Gran Canaria hoy a las nueve Baskonia Barcelona Lassa anoche se presentó el recorrido de la Vuelta Ciclista a España en Alicante de hecho parte de Torrevieja la próxima edición con noches llegadas en alto treinta y seis kilómetros de contrarreloj individual IVA dieciocho por equipos a y antes de ir con todo me encanta este hincha de River Plate en el aeropuerto de Abu Dhabi con sus entradas para la final del Mundialito el hombre todo ilusionado y se entera de la derrota de River

Voz 3 04:16 no se puede creer esto no no no se puede querer dieciocho horas con el culo cuadrado escuchando el el Alargue arriba del avión con ego hay Fine cola de migraciones escuchándolos penales cuando me toca el turno para entrar en territorio no sé cómo se llama Dubai piense

Voz 4 04:34 cinco What somera o coger un camello no se haga que lo haga la concha o no se puede querer por todo ello River Plate es si hay queda sale bueno

Voz 11 06:27 pues hablando de el Mundialito en Abu Dhabi

Voz 1646 06:30 el Real Madrid que como decía ya está en la finales clarísimamente favorito vamos allí Abudavi Javier Herráez qué tal muy buenas hola qué tal Escorial muy buena es otra final eh pero es que es una obligación Javi es verdad que Alain eliminó a River pero es que es un torneo que que es que el Madrid tiene muchísimo más que perder

Voz 1576 06:48 sí sí claramente el Madrid tiene que venir al torneo a a ganarlo y ayer dio

Voz 12 06:52 bueno pues Un golpe encima de la mesa es verdad que era un rival menor un equipo japonés pero bueno no es menos cierto Escorial que hace dos años en Japón se lo puso muy complicado otro futbolistas pero estaba Cristiano estaba Zidane el Madrid necesitó de la prórroga para conseguir este entorchado al final es un título y al Madrid le da moral de viene muy bien a este equipo esta competición son siete días de entrenamiento aquí en Abu Dabi como una temperatura ahora ya noche cerrada pero estamos a veintidós grados y el equipo bueno pues ha gozado de la mañana Ali de futbolistas como Sergio Ramos o refilón salido hasta la mezquita otros hasta el Louvre eh más osados han ido al circuito de velocidad así que han tenido como digo la mañana libre en una hora se va a entrenar aquí donde estoy yo ya en la Universidad de Nueva York para ver el partido frente a la Alain es un rival menor el Marie va a ganar el Mundial de Clubes ir recupera futbolistas al menos anímicamente todos menos Isco que jugó tan sólo veinte minutos el capítulo de lesionados lo completa e Asensio que bueno no ha confirmado todavía pero ayer llegaba al hotel lo contábamos en El Larguero pues cojeando y le decía a su familia de sus colaboradores que él cree que tiene una pequeña rotura tenemos que sea poca cosa pero Marco Asensio no va a estar el sábado en la final tampoco va a arrancar el año con el Real Madrid lo único

Voz 1646 08:11 lo que hubo década la final Javi esa esa posición de medio centro defensivo entre Llorente Casimiro yo creo que por por los últimos días bajo Llorente no va a seguir Llorente

Voz 12 08:20 Llorente ahora mismo es imprescindible en el Real Madrid es un futbolista que no para de correr de trabajar en centro de campo ha mejorado muchísimo eso es uno de los que ha recuperado Solari la figura de Llorente que bueno ha ido ganando enteros no confiaba en él con la lesión de Casemiro puso Ceballos en Eibar Mari hay sucumbió a partir de ahí metió a a este futbolista Llorente y ha ganado muchos enteros el centro el campo en confianza en fortaleza física y en juego así que Llorente fijo en la final creo que va a ser el mismo once insinuó quedarnos evidentemente de Gareth Bale que marcó tres goles no comenzó bien el partido andaba con dudas al galés pero metió la primera con una pared maravillosa con Marcelo metió el segundo por fallo de el equipo japonés en marcó un golazo con

Voz 1576 09:03 la zurda para cerrar el tanteador para Real Mary uno tres María hasta la final

Voz 1646 09:09 efectivamente a las cinco y media ese partido ante la Alain no de decíamos que el Real Madrid es claramente favorito y con la baja como nos decía Javi de Marco Asensio tres y nueve seguimos

Voz 11 09:56 fuera del Mundialito y antes de entrar en la previa de la jornada es la última de el año el Barcelona está muy cerca vamos prácticamente

Voz 1646 10:05 a falta pasar reconocimiento médico hace el oficialismo poco más de cerrará al central que quiere para tenerme la profundidad plantea después de esa plaga de lesiones Adrià el vez qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas Se trata de Murillo jugador del Valencia si ya son Murillo que ya

Voz 0017 10:19 las próximas horas a convertir en nuevo jugador del Barça como decías tú ahora sólo depende de que pase esta misma tarde la revisión médica aquí en Barcelona allí la idea es que si va todo bien hoy mismo se haga oficial que Jason Murillo se convierte en nuevo jugador del Barça cedido hasta final de temporada Murillo es el quinto central del Valencia ahora mismo no cuenta para Marcelino en sólo ha jugado tres partidos esta temporada pero es el jugador que ha elegido Ernesto Valverde para reforzar la defensa tras las lesiones de Vermaelen ni de Umtiti en el filial del Barça hay buenos centrales pero se ha preferido acudir al mercado y como digo Jason Murillo será jugador del Barça en las próximas horas

Voz 1646 10:57 aguántame hay Adri porque está Pedro Morata en Valencia o la Pedro hola buenas tardes tenemos las cifras de más o menos lo que puede ser la cesión la posible opción de compra del central de Valencia por ahora

Voz 1716 11:08 si se estaba demorando porque el Valencia como ya explicamos ayer no iba a dejar que Murillo Se fuese gratis al Fútbol Club Barcelona sin que pagara ninguna cantidad por el préstamo y efectivamente el Fútbol Club Barcelona va a pagar al Valencia un millón y medio de euros por la cesión del futbolista además se hará cargo del cincuenta por ciento de la ficha el Fútbol Club Barcelona se reserva una opción de compra por veinticinco millones de euros que es justo el doble de lo que en su día le costó al Valencia comprará Murillo del Inter de Milán por lo tanto el Valencia además le conviene la operación porque considera que no jugando aquí el futbolista se Valoriza ir jugando en el Fútbol Club Barcelona o incluso poniéndose la camiseta ya de por sí se va a Red valorizar

Voz 1646 11:50 de vuelta a Barcelona gracias Pedro Adrià cuantas opciones hay de que el Barça efectiva esa opción de compra evidentemente es pronto

Voz 0017 11:57 pues yo te diría que muy pocas por no decir ninguno porque hemos ido contando la Cadena Ser que el gran objetivo de

Voz 1576 12:04 el Barça de cara al verano para reforzarla

Voz 0017 12:07 defensa es Matisse de Live el central del Ajax Ésta es la gran apuesta del Fútbol Club Barcelona para reforzar la zaga de cara a la próxima temporada y por lo tanto Chi son Murillo es una solución de emergencia en este caso va a ser el de momento tercer central del Barça sino se recuperan

Voz 1576 12:24 ni Vermaelen ni un Tití pero yo a día de hoy veo muy

Voz 0017 12:27 pocas opciones de que el Barça ejecute esta opción de compra por veinticinco millones de euros que decía Morata a final de tiempo

Voz 1646 12:34 gracias Adri pues ya lo sabéis millón y medio la cesión más el cincuenta por ciento de la ficha es lo que va a pagar el Barcelona al Valencia por la cesión del colombiano Murillo IN el Atlético de Madrid e ayer vimos la negación de el club rojiblanco de las informaciones de los compañeros de marca sobre el pago de la cláusula del Bayern por Lucas Hernández Miguel Martín Talavera hola

Voz 1576 12:53 qué tal es buenas tardes ya a esta hora de la tarde las las conclusiones va a esta hora de la tarde la mima la postura del club rojiblanco sigue siendo la misma ellos dicen que confían en la palabra de Lucas Hernández en lo que ayer hablaron con el club teutón y que en principio están tranquilos respecto a que Lucas Hernández vaya a continuar en enero vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid Lucas Hernández que por cierto hace un ratito SCO ha publicado en sus redes sociales en Twitter una foto de la comida de ayer de Navidad es un arbolito de Navidad bonito unas una una emoticonos sonriendo

Voz 0200 13:28 hay dos eh

Voz 1576 13:30 man los colores del Atlético de Madrid rojo y blanco en esa comida donde estaba flanqueado por Antoine Obermaier por Diego Godín también podía ser este Fire efectivamente en cualquier caso como te digo eso es lo último es lo único que que hemos sabido de Lucas Hernández es la foto de Twitter

Voz 12 13:48 sumamente unos cincuenta minutos

Voz 1576 13:50 ahora y como te digo eso es la postura del club rojiblanco que no se ha movido y que no te dicen cuando les pregunta es que no hay novedades lo veo te puedo decir SCO es que en el vestuario hay preocupación e saben que de ese contacto entre el Bayern y Lucas Hernández son conscientes que perderlo sería un mazazo en lo deportivo pero sobre todo también en lo anímico para el grupo ya nadie da por seguro el la caseta que se vaya a quedar a partir de enero Lucas Hernández pero bueno la postura oficial a día de hoy de la gente que que habla o que puede declarar algo es que Lucas Hernández e dice el Atlético de Madrid que sin confiando en lo que le dijeron ayer que sigue confiando en esas comunicaciones a la al más alto yo grado de de Atlético de Madrid con el Bayern de Munich de que no se va a ejecutar esa cláusula de rescisión Ike en principio el mayor de los Hernández e continuarían el conjunto rojiblanco

Voz 11 14:46 hasta ahora tal gracias la Federación ayer Luis Rubiales

Voz 1646 14:50 lo nombró nuevos miembros de la Junta incorporaciones ilustres Antonia si no pero ilustra

Voz 0231 14:55 buenas tardes Escorial Florentino Pérez es la más llamativa de todas también un amigo del presidente blanco el hoy presidente del Valladolid Ronaldo Nazario vuelve gente como Bartomeu o como Enrique Cerezo el presidente de la AFE David Aganzo también está en esa junta directiva de la Federación hoy han tenido junta ya terminado hice celebra en Las Rozas el habitual almuerzo navideño con los empleados está al cien por cien Juan Luis Larrea que llegó pronto se abrazó con mucha gente está invitado Villar así que durante el día contaremos ya Ángel María Villar ha estado o no en Las Rozas pero es noticia la vuelta de Florentino Pérez a la Junta

Voz 1646 15:29 directiva de la Federación Española de Fútbol va a estar muy tres ante gracias Antón mañana vuelve la Liga jornada diecisiete a las siete y media Girona Getafe que contamos

Voz 0760 15:37 el Musac muy buenas hola buenas tardes tres puntos les separan pero ya con una cita con dinámicas inversas el Girona en un bache tras dos derrotas seguidas a domicilio mientras que el Geta que defiende plaza europea ha sumado en los últimos cuatro encuentros de Liga lleva siete como visitante puntuando en el Getafe Flamini máximo Beach entran en la lista por Guardiola y Mikel en el Girona Eusebio recuperado portero Munúa aunque habrá que ver si sienta a Gorka que le ha sustituido con buena nota al marroquí los últimos partidos en cambio pierde a Dunia con lesión de tobillo Eusebio dice que quieren acabar el año bien en casa

Voz 14 16:07 nosotros queremos enfocarnos en lo que en nuestra objetivos nuestro objetivo

Voz 12 16:10 el seguir sumando puntos para llegar a él

Voz 14 16:13 Nos debe de tener

Voz 1646 16:15 ocupados el Getafe que viaja hoy para no tener problemas de movilidad mañana ha perdido en las

Voz 0760 16:20 dos visitas en Liga en Montilivi

Voz 1646 16:23 partidos mañana a las siete y media Pita Alberola

Voz 15 16:25 gracias a Raúl y a las nueve duelo vasco en Anoeta Real Sociedad Alavés Roberto Ramajo hola

Voz 1825 16:30 qué que es con muy buenas derbi con los papeles cambiar dos por qué el a vez puede dormir en Champions si gana en Anoeta y porque la Real como pierda va a terminar la jornada con un punto sólo de ventaja con respecto al descenso en el conjunto Baba zorro Brass Ana que es baja segura posible rotaciones en el conjunto del pito Medardo en la Real volverá a Aritz Elustondo Zaldua finalmente no llega al partido

Voz 12 16:51 a Shanghai y tampoco va a ser convocado podría haber

Voz 1825 16:54 pero una convocatoria en enero según ha dicho si de Garitano también va a estar perdonado después de su indisciplina de la semana pasada a Nat Nan Janusz Rice sobre el cual ha dicho Garitano lo siguiente

Voz 1646 17:05 de mal

Voz 16 17:06 y tu equipo normal tampoco te creas todo lo que leas eh hay un poquito de todo pero bueno son cosas normales que pasan los equipos sí que lo solucionamos lo solucionamos bien pero insisto que sin ningún problema

Voz 1825 17:24 así que ya no hay diez más para jugar frente al Alavés y como mañanas aquí en Donosti el día de Santo Tomás habrá en la previa chistorra para todo lo que está cerca del partido frente al Alavés gracias Rober en estas fechas tan señaladas acercarán quiero que tengáis claro el fútbol que vamos a tener estos días en España Iván Álvarez que debemos que saber muy buenas ya sabemos que mañana comienza la decimoséptima jornada muy buenas Escorial la última antes del parón de Navidad dos partidos el viernes también debemos conocer que el sábado se disputan cuatro encuentros a las cuatro y cuarto Atlético Espanyol seis y media Barça Celta y nueve menos cuarto Athletic Valladolid domingo Valencia Huesca Leganés Sevilla Rayo Levante seguro que los oyentes se han dado cuenta que falta un partido el Villarreal Real Madrid se aplaza por el Mundial de Clubes irse jugará el jueves el jueves cuatro de enero a las nueve y media de la noche el de la cerámica será el primer partido de dos mil diecinueve en la Liga Un día después el viernes cuatro arrancará la decimoctava jornada y el fútbol no pararán España como mínimo hasta el lunes catorce el que sigue excesiva en el que siguen competiciones el Reus toda vez que se ha empezado a solucionar el pago de las nóminas de algunos de los jugadores aunque hay otros que dejan

Voz 1646 18:22 el equipo yo el Reche qué tal

Voz 17 18:24 muy buenas pues si la crisis económica del club de fútbol se ha cobrado su primera víctima Tito Ortiz deja de ser jugador del equipo rojinegro después de ser el único de los doce jugadores que denunciaron al club por impagos que no ha recibido las nóminas pendientes el resto de los once jugadores que habían denunciado entre los que se encuentran Karim Yoda o Miguel Linares por ejemplo seguirán siendo miembros de la plantilla Tito que ha comparecido este mediodía ha cargado contra la directiva ha afirmado que se ha sentido menospreciado El Vestuario se siente continuamente engañado por el máximo accionista de Joan Olivé Tito también ha explicado que tiene muy claro que el club no le ha pagado por hacer pública su situación sin ficha y por haber denunciado también a la entidad previamente le escuchamos

Voz 5 19:01 el tema de haber hecho público ya denunciar con mi situación que en ellos no hayan afectado

Voz 0937 19:07 o no habían protege la verdad es que es muy triste

Voz 1646 19:09 el tema del Reus esperamos que se solucione gracias Joel vamos al polideportivo porque continúa la jornada de Euroliga ayer ganó el Real Madrid hoy duelo español Herbalife que visita una cancha muy complicada Xavi Saisó

Voz 1982 19:21 hola buenas tardes pues si eso era a las ocho en la pista de Olympiacos en el Pireo sin Chris Evans que ha rescindido su contrato con el equipo insular recordemos que el Herbalife que está a una victoria del playoff que a las ocho y a las nueve duro españoles pero el Baskonia si el Barça al Baskonia a seguir los recuperación el Barça viene de cuatro derrotas consecutivas por tanto partidazo en el Buesa Arena hoy repartirlo con presencia

Voz 1646 19:46 gracias Xavi desde ahora hasta las cuatro

Voz 15 19:48 pero se pasan el resto de compañeros para toreros

Voz 1646 19:50 la última hora de todo el deporte nosotros aquí seguimos así que nos vaya

Voz 8 20:05 SER Deportivos Madrid

Voz 1646 20:19 seguimos deportivos el día después del primer hat trick de Bale desde enero de dos mil dieciséis que le sirvió para meterse en la final del Mundialito partidos sábado a las cinco y media antes a las cuatro y cuarto empezará Atlético español en medio de todos los rumores con el futuro de Lucas Hernández que el Atlético de Madrid se ha encargado de negar antes es decir mañana arranca la jornada diecisiete con el Girona Getafe un Getafe que si gana se metería de forma provisional en posiciones europeas se quedaría a dos puntos del Real Madrid aunque es verdad que los blancos tienen un partido menos será también el fin de semana donde el Leganés recibe al Sevilla y el Rayo tenga el privilegio de disputar el último partido del año en la Liga domingo seis y media Rayo Levante en Segunda al Alcorcón recibe al Numancia con la idea de empezar dos mil diecinueve en ascenso directo y Rayo Majadahonda visita a un Albacete que está de total subidón como nuestro compañero Juan López que no para de hablar del Albacete este año si en la Liga Iberdrola todos los equipos madrileños juegan en sábado a la una Granadilla Madrid Club de Fútbol a las dos Atlético de Madrid Sporting de Huelva ya las cinco Espanyol Rayo y en baloncesto el Real Madrid ganó en Europa Liga ochenta y nueve sesenta y ocho al Panathinaikos son segundos de la máxima competición en Continental pero ahora hablamos del Mundialito de Clubes este jueves asistiremos

Voz 6 21:33 pese a la coronación de las notas musicales y de las letras a través de la batuta del director de orquesta Pablo Heras Casado y el teclado más activo de la historia literaria I P

Voz 18 21:42 yo distinga el de Juan Cruz será en La Ventana siguiendo las páginas de dos libros la Prueba de orquesta it

Voz 1 21:50 a las personas con Carles Francino Cadena SER

Voz 11 22:13 pues el Real Madrid ante el quiere un equipo que muchos ya habíamos oído hablar jamás en la vida el equipo de Emiratos Árabes que tengan un jugador interesante como el caso de Cayo es un jugador por lo menos lo que hemos visto en los partidos ante ante primero el Wellington luego el esperanza de Túnez lo que vimos ante ante River Plate

Voz 1646 22:30 comentarista de Carrusel deportivo Álvaro Benito muy buenas qué tal buenas tardes Scott se lo decía antes a Javier Herráez este torneo muy puñetero hay mucho que perder y poco que ganar a un equipo como el Real Madrid

Voz 1610 22:41 claro sobre todo pues como lo enfocan a nivel emocional no porque obviamente lo que les seduce al jugador del Real Madrid más en este periodo tan exitoso pues no es lo mismo jugar unas semifinales en los cuartos de Champions ya no te digo una final que este torneo donde además pues para el Real Madrid es un partido más un torneo más está claro que que quieres ganar la Copa pero para el resto de rivales es el partido de sus vidas no entonces eh pues a nivel motivacionales muy difícil igualar a tus rivales Si bueno pues eh lo que tú has dicho tienes sobre todo si si

Voz 5 23:10 si ganas es es casi tu obligación como qué es lo que estaba en el papel has cumplido disipe

Voz 1610 23:16 entonces pues sería una catástrofe para el Real Madrid entonces a nivel emocional y motivacionales muy difícil encarar este torneo

Voz 1646 23:22 si es difícil es difícil motivar a un jugador para este partido a un jugador del Real Madrid porque claro no estoy casi me iban

Voz 1610 23:27 motos si es que al final los jugadores de ese personas idea a todos no seducen unas cosas más a nivel profesional y otras menos no hay a lo mejor el a el jugador que juega por primera vez un mundialito de clubes pues pues está motivado está seducido

Voz 19 23:42 el jugador siempre quiere ganar siempre quiere salir a competir pero pero ya te digo no es lo mismo jugar contra el Real Madrid siendo un equipo es audio siendo un equipo japonés que es el partido de tu vida de tu vida que para el Real Madrid jugar contra un equipo japonés que es un partido más es que eso es así que no lo sepa ver pues dirá no es que sean sus a la demagogia ganan mucho dinero tienen que motivar todos los partidos si si todos los partidos quieres ganar pero no es lo mismo jugar una final de Champions contra el Liverpool contra el Milan no contra yo qué sé o contra el Bayern de Munich que obviamente ahí no hace falta jugador eh o jugar un Mundial que jugar el Mundialito de Clubes contra un equipo teóricamente menor donde bueno además ya ya vienes de tres consecutivas no sea que bueno que que a nivel no no no te seduce no no es un estímulo nuevo entonces es muy difícil la verdad porque la tener la motivación diaria para para competir E igual a nivel emocional de los partidos es muy complicado

Voz 1646 24:37 es distinto al otro formato que al campeón de Sudamérica directamente contra el campeón de Europa tique formato te gusta más me voy

Voz 19 24:44 además este porque creo que es más justo no yo creo que ha dado la oportunidad a los campeones de todas las federaciones eh pues poder ser campeón no sé yo no me gusta llamarlo campeón del mundo no porque bueno obviamente los mejores equipos están en Europa es ha demostrado no que ya vimos que en la final de la Libertadores todos sospechábamos por qué en un partido no te puedes fiar hay muchas y muchos nervios mucha tensión y más eh la rivalidad Boca River pero el nivel futbolístico había sido muy pobre todos lo lo dijimos lo manifestamos y bueno lo que pasa es que todavía es duda por por el por lo que te digo promotor todo lo que rodea al partido sacarlo fuera de de América dice bueno a lo mejor mermó un poquito el rendimos esto o la calidad del partido pero se ha visto que el nivel obviamente está muy muy lejos de lo que se exhibe en Europa no pero bueno yo creo que eso es está bien es atractivo y luego complicado en este caso para

Voz 1646 25:35 era el equipo europeo que que lo puede conquistar es

Voz 19 25:38 la Champions es que ganar la Champions sigue es muy complejo para para poder optar a este título

Voz 1646 25:43 la gracia no ganas la el Mundialito voz porque antes has ganado Summer armas antes sigue que a lo mejor tenía mayor más pedigrí no sé también es verdad que que que los equipos estaban formados de otra forma no estaba la ley Bosman que luego surgió y los equipos sudamericanos tenían eran mucho más potentes por ejemplo a que el Vasco de Gama que que ganáis en el noventa y ocho Juninho Pernambucano por ejemplo jugando en aquel equipo es verdad que los tiempos han cambiado pero pero los equipos de antaño es verdad que tenía más pues eso más más pedigrí no vamos a decirlo así

Voz 19 26:12 es que esta es la clave lo has dicho pedigrí fueron muy correcta tenía más talento y más calidad mejores jugadores porque yo recuerdo también eh bar el Barcelona jugar contra en Sao Paulo con con raíz con Valdo como con jugadorazo no ha contra jugadorazo incluso pues si me apuras la la final que pierde el Real Madrid y con Boca Juniors pues pues tenía ató un Riquelme que que era una estrella en Argentina y que todavía Boca Juniors gol fútbol argentino había sido capaz de retener allí ahora ahora los chicos es que con diecinueve veinte años despuntar un poco exaltan a al fútbol europeo a otras ligas más potentes no entonces eh a los brasileños le pasa igual que en que son los dos máximos exponentes yo creo de que del fútbol sudamericano Brasil Argentina que son los equipos que si realmente han han han podido competir incluso ganará a equipos de primer nivel europeo pero yo creo que a día de hoy las distancias eh en se han agrandado a sean acrecentado por eso porque porque el mercado es muy feroz porque todos quieren ser más listos del mercado y comprar al jugador cuando todavía tiene dieciocho años intensos echar que se puede convertir en una gran estrella de compra la aprecio mucho más barato porque luego ya sabe lo que es encarece todo pero yo creo que las distancias ahora mismo sean sean acrecentado mucho

Voz 1646 27:18 la globalización la dualización es lo que ayer apareció Bale es verdad que siempre se le manda que los grandes jugadores aparezca en los grandes partidos son los grandes eventos si es que hay alguien que ayer no quiera considera el partido como como grande ayer lo hizo Bale y además ese seno todo lo que viene diciendo durante toda la temporada que Gareth Bale es el jugador que más esa área de esta actual plantilla el Real Madrid sí

Voz 19 27:40 cuando debatimos muchas veces si de una manera interesante acerca de de de del comportamiento de Belén el campo está claro que no es el jugador más regular que por momentos ves que no es el jugador que parece que está más enchufado al juego pero pero en una el equipo un once titular una plantilla necesitada de jugadores con vocación de gol porque ya no te digo que Bale pueda ser un jugador de veinticinco treinta goles todavía lo lo tendrá que demostrar pero si es de los que tiene vocación y ganas de de atacar esas zonas de remate de pisar área Hay hambre de gol no que no que es que es muy importante no todos los jugadores tienen ese talento y esa vocación yo siempre digo que por eso los jugadores que hacen goles valen tanto dinero futbolistas que juego enviará al fútbol hay muchos muchísimos en el mundo jugadores que sean capaces de hacer goles muy pocos este negocio se decide por goles yo por eso creo que ve él tiene que ser lo mismo un fijo e aunque esté mal sea porque es de los jugadores que te que aunque no esté activo en el juego esté desconectado un poco de del comportamiento colectivo el equipo pues te un zarpazo dos pues te puede decidir partidos importantes no como una semifinal como la de ayer hubiera vimos la final de Champions el el curso pasado yo por eso creo que es imprescindible

Voz 1646 28:44 contó ayer Antón Meana que llevaba un mes Gareth Bale pensando en en este Mundialito de Clubes yo lo que me planteo es pero realmente se puede hacer eso en el sentido de que se pueda contra el rendimiento de uno mismo para decir no no en este mes yo voy a estar a tope en esta fecha pueda estar mucho más entonado este mes me lo tomo un poco como de preparación para ese evento realmente pues

Voz 19 29:04 exceso buena no lo sé no lo sé yo yo no podía pero es cierto que que que yo no llegue a ser un jugador tan experimentado pues él tuvo que retirar muy joven entonces nunca llegue a tener la experiencia que tiene Bale ya hay conocerse también no pero sí es cierto que el funeral el futbolista conoce sus tiempos osea sabes que sí sales de un tiempo de inactividad cuantos cuantos partidos au cuantas semanas necesitas para alcanzar un Estado más o menos óptimo no entonces pues obviamente los jugadores se conocen ya hemos visto que en incluso en el Real Madrid tenemos varios ejemplo los últimos años de jugadores que cuando empieza la temporada posterior a un ritmo de juego y un estado de forma un poco titubeante con altibajos y cuando llega a partir de marzo las rondas finales de la Champions son los mejores del mundo en su posición no y suelen ser jugadores muy experimentados llámese Cross llámese Marcelo llámese Modric etcétera etcétera hay que proponer muchos ejemplos de jugadores que se conocen perfectamente y al final hacer tu cuerpo es imposible mantener a lo largo de nueve meses un un reo en un estado físico muy muy bueno sobre todo para gente que ya haya pasado la treintena no que que a partir de ahí pues ya pesan los esfuerzos si ya que hay que medirlo muy bien es cierto que hoy en día al jugador profesional y en Real Madrid Barcelona este equipo equipos Atlético de Madrid que luchan todas las competiciones pues eh muchísimos partidos el calendario en estos últimos veinte años ha ido aumentando el número de partidos el número de minutos sí es obligatorio conocerte y medir muy bien sus esfuerzos

Voz 1646 30:27 y no jugó Keylor Navas lo hizo a Courtois lo cual bueno viene a demostrar que el costarricense está poco menos que en el ostracismo es buena noticia lo del volvió Casemiro también aunque volvimos saber muy bien a Marcos Llorente no sé tú por quién apostaría es para la final si tú fueras el entrenador entre Casemiro que vuelve ahora o Marcos Llorente que que lleva un rendimiento regular los últimos días

Voz 19 30:49 yo optaría por Llorente por una cuestión lógica porque la final no me parece un escenario donde donde hacer probaturas y donde un jugador tenga que coger el ritmo un ritmo lo puedes ir cogiendo poco a poco el liga los partidos de Copa venideros e Iván de además está haciendo un excelente papel a día de hoy el equipo no tiene una necesidad de de imperiosa de como otras veces de meter a Casemiro con calzador aún saliendo de lesión sin minutos porque no hay ningún jugador con esa característica características para ocupar ese puesto no yo creo que Marcos está demostrando que está capacitado y pienso además lo que haría yo es eso pero yo creo que Solari Marcos Llorente de la final

Voz 1646 31:24 sí yo creo que un equipo como el hombre que sí que ganó a River penalti pero sería un batacazo tremendo volvemos un poco lo que decíamos al principio no que tiene mucho más que perder el Real Madrid

Voz 19 31:34 lo peor que podía que puede hacer el Real Madrid es pensar que está ganado y el único

Voz 1646 31:39 algo que puede tener en el partido del sábado el Real Madrid es el

Voz 19 31:42 Al Madrid sea si el Real Madrid sale pensando que ha ganado Se te puede complicar el fútbol lo hemos visto todo lo que nos queda por ver si esa eh el Real Madrid tiene que afrontar el partido como lo que es como una final de un gran título internacional si el Madrid lo afronta con con la con la con el compromiso con la mentalidad Hay con la intensidad hay con la concentración que tiene que afrontar un un equipo una final de lo que sea pues no no va a tener ningún problema porque la distancia entre los dos equipos es sideral pero claro hemos visto muchas veces al mundo del fútbol distancias siderales que se acortan pues porque porque es fútbol por eso es tan maravilloso el fútbol si fuera matemáticas pues no no no lo pondríamos tanta pasión

Voz 1646 32:22 el partido partido de trabajo de entrenador un trabajo para para Solari para motivar al equipo contra el Alain así Álvaro sí

Voz 1610 32:29 sí porque obviamente river te seduce buenas con todo lo con todo lo que ha acontecido que lo hemos tenido hemos vivido tan cerca no eh la final de la Libertadores todo lo que ha traído cola a las aficiones aquí yo creo que te además tenemos más conexión mucha más conexión con el con el fútbol argentino no son casi nuestros hermanos entre comillas eh americanos bueno pero claro la Alain es como te a mí no me suena nada vamos a mí no me ha dado todo pero claro entonces jugador le pasa igual eh y entonces pues es la labor del entrenador de de que de salir enchufados chicos osa esto sólo se puede ir a nosotros por no tener una actitud adecuada Port cometer un error en los primeros minutos que se pongan por delante sencilla Remi pasan los minutos te empiezas a poner nervioso yo qué sé pero el fútbol pueden pasar tantas cosas entonces el Madrid si sale con la concentración adecuada pero es difícil es difícil porque porque claro es que dado el jugador ya con con con la barriga tan llena como tienen los jugadores del Real Madrid en estos últimos años Alain vuelvan a decir en tercera velocidad de Le meterle metemos tres es verdad y lo piensan y seguramente lo piensen porque porque seguramente tengan razón pero bueno es difícil a nivel emocional poder encontrar el camino de de motivar a estos jugadores

Voz 1646 33:38 no te preguntado nada ni he comentado nada de Mourinho

Voz 1610 33:41 no pregunta pregunta yo estoy

Voz 1646 33:44 advierte que de la misma pregunta que hacemos ayer en Carrusel de Francine cuantas opciones ves de que Mourinho sea vuelve al Real Madrid

Voz 1610 33:52 eh pues supongo que habrá opciones claro que sí supongo que habrá opciones porque yo a mí me parece un entrenador no sólo bueno me parece un entrenador sublime fíjate lo que te digo parece un entrenador que a la hora de de el análisis de partido y de preparar los partidos análisis de rival me parece que que hay pocos en el mundo como él eh los entrenadores no ganan siempre y es cierto que quizá estos últimos años yo creo que más sobre todo en el United pues esperábamos todos un poco más de del equipo no no ha sabido dar con las teclas eh habrá tocado todas habría intentado todo ha salido dices espere que los entrenado no dan con con con la fórmula pero a mí me parece un entrenador excelente seguramente aprovechará este tiempo para reciclarse para analizarlo lo que lo que ha hecho bien lo que me ha hecho también pero no sé cuantas opciones tiene a mí me sirve para

Voz 11 34:46 Volker sin nada más que añadir gracias Álvaro un abrazo Javi de ayer por por destacar a Courtois

Voz 1646 34:57 que tuvo dos intervenciones de mérito al principio yo creo que la actitud de Benzema más allá evidentemente de los tres goles de ahí

Voz 12 35:03 Benzema está siendo el mejor en los últimos dos meses salvo el partido de Huesca del Madrid con ganas con ilusión hizo un partidazo en Vigo yo decía que el de en Carrusel que su no fue el mejor con la camiseta del Real Madrid nueve años cerca anduvo eh Courtois a mí la decisión de dejar fuera Keylor Navas me parecía injusto esta pero hay que ser realistas al final hay que poner un portero el portero del club a Courtois el portero de los capitanes de Marcelo y de Ramos era Keylor Navas contra Champions pero Courtois está parando muy bien y ayer sin ir más lejos les salva al Real Madrid minuto uno mete una mano ahí donde bueno les Álvaro Gonzalo remontas pero de momento luego tienes que ir remando y no es lo mismo así de Courtois está parando todo muy bien ha coincido con lo que dice Álvaro Benito no en cuanto lo de Mourinho no

Voz 1646 35:46 les da flipando con lo de Mourinho no que es reciclar Lime

Voz 12 35:52 dado ha acabado fracasó en Marey ha fracasado en el Manchester donde vaya porque lo que hace es eh fagocitar vestuario Si quemar futbolistas pero bueno eso es una opinión personal y puedo estar equivocado en cuanto sí coincide con el que si no estás atento a al partido a la final te puede dar un susto cualquier equipo no era la aislada dado hace dos días al al River que es el flamante campeón de la Libertadores que es verdad que el fútbol argentino ya no es lo que era que lo tiene golpista pero hay que ganar al River Plate y este equipo lo ha ganado así que el Madrid haría más eh confiará en una final no lo va a hacer que iba a ganar esta final Intercontinental o el Mundial de Clubes no como se llama actualmente hizo una curiosidad que me acaba de contar al Rodríguez Versión española que no sabía es que el técnico de este equipo de Alain es Croix tan coincidió con Luka Modric en el Dinamo de Zagreb cuando hubo aquella movida recordaréis que tuvo que testificar a una historia de dinero el futbolista del Real Madrid Auxerre fue luego al Real Madrid lo tuvo que testificar IS técnico de ahora de Alain era director deportivo del Dinamo de Zagreb eh está aquí porque así no le tienen que que llevar p'alante en en Croacia así que es a la realidad es el técnico de la ahí que imagino

Voz 1646 37:05 no olvidará que ayer escuchamos al segundo entrenador hizo señor delantero del Javi un abrazo era buenísimo veintitrés goles en veintitrés y Gemma gordo noventa y cinco noventa y seis a Ronaldo el gordito lo fichó ahí estamos gracias Javi un abrazo hasta luego del Atlético Fullana a todo esto el protagonista del día Lucas en el gimnasio junto a Giménez Filipe llamar iban a ser bajas los cuatro horas en las que están en Madrid más dio Costa que todavía sigue recuperándose de la operación en el pie derecho los cinco no van a poder jugar este fin de semana para despedir el año en el Wanda

Voz 0760 37:38 metropolitano ante el Espanyol evidentemente todos los focos y las miradas estaban puestas en el Lucas aunque no ha aparecido por la Ciudad Deportiva estaba pero está en el gimnasio no lo hemos visto y más allá de esto de lo deportivo pues un once muy claro el más o menos habitual dadas las bajas que tiene Diego Pablo Simeone con Saúl otra vez de lateral zurdo con áreas en el lateral derecho junto a Savic Godin que será la pareja de centrales toma Rodrigo por delante con Koke en una banda Correa en la otra y en la delantera Antoine Griezmann y Nikola Karabatic He hablado Saúl sí ha hablado Saúl de una temporada complicada a través de los medios oficiales de del club y lo ha hecho hablando precisamente de ese momento de forma que tiene este año y el porqué

Voz 0811 38:20 creo que es un año complicado un año después de este Mundial está siendo un año diferente estoy intentando aportar mucho en diferentes posiciones al final no no estoy en mi mejor año en el sentido de de goles pero mi sensación es a nivel personal sinceramente son son positivas

Voz 0760 38:36 no en el complicado eh tuvo mundial poco descanso y luego es el como de Simeone tanto Juan el centro del campo como la banda de falta de portero porque está jugando ya lleva cuatro partidos consecutivos jugando de lateral

Voz 1646 38:47 yo iba a ser el quinto para cerrar el año

Voz 0760 38:50 ante el español gracias hoy hasta luego eh

Voz 1646 38:52 hablando de lo de Lucas bueno antes votar Talavera ha estado esta mañana escuchando himnos del Atlético de Madrid versiones si no os de pasodobles coplas eran bueno no los himnos oficiales del Atlético de Madrid son los himnos no no son los y no son todos unos oficiales

Voz 1576 39:09 lo han con la colaboración de del club y de y de mucha gente pero sobre todo la peña de los cincuenta presentaron ese disco de los siendo del Atlético de Madrid que ya por cierto está a la venta habrá que seguir animó a las estas navidades y bueno pues la verdad que nos hasta de de los primeros años de fundación del club la verdad un auténtica una auténtica pasada están las más conocidos los que todo el mundo hemos escuchado ya por por edad

Voz 20 39:34 eh más eh

Voz 1576 39:36 más tarde pero bueno desde el himno de mil novecientos veintinueve que lo han tenido que que que el editar porque lo recogieron un disco de pizarra imagínate de veintinueve bueno pues hay del cuarenta y uno del cincuenta y uno el cincuenta y tres es bueno en definitiva todos grabados por Pancho Varona que conoces bien adiós Patxi Andión Juan Luis Cano Fernando de Diego y el tenor Israel Lozano que también

Voz 1646 39:59 canta un uno de los nunca pero bueno estuvo en Carrusel

Voz 11 40:01 a día Israel e cantando el himno del Athletic por cierto

Voz 1646 40:06 lo de Lucas te parecería una buena o una mala operación

Voz 20 40:11 que ahora mismo sería

Voz 1576 40:14 para el Atlético de Madrid una malísimo operación porque en lo económico es verdad que tuvo un canterano que no te ha costado nada eh recibiría ochenta millones de euros pero el problema es que como los invierte es sobre todo yo creo que la pérdida deportiva Yorke hacia el Cabo el Atlético de Madrid y es un poco lo que venimos un poco mi pelea pedrada SCO desde principio de temporada es engañar a la gente decir si puede que puede pelear de tú a tú con los grandes no puede pelear porque no puede pagar ni sus salarios ni puede retener igual a sus futbolistas lo intentó este verano con Griezmann y lo consiguió con un coste muy importante para el fair play financiero y para el coste salarial de la plantilla muchos de los problemas que tiene es por haber hecho esa inversión importante que todo el mundo no nos olvidemos que todo el mundo le pedía que hiciera para para intentar en una temporada muy especial con la final el metropolitano hacer una gran temporada por lo tanto es es la realidad yo creo que no puede luchar con determinadas cosas y creo que sería mi muy mala en lo deportivo en lo económico sería una inyección pero que a corto plazo tampoco tendría una fácil reinversión para que no se viera afectado en lo deportivo en lo que queda de temporada donde recordemos Madrid marisco está clasificado para los octavos de Champions esta la siguiente ronda de la Copa del Rey que ahora mismo está tres puntos del líder en la Liga

Voz 11 41:26 la verdad es que tiene un poquito de todo como Iceta

Voz 1646 41:29 hasta la un abrazo un abrazo hasta luego menos veinte pasada seguimos en SER Deportivos

Voz 22 41:38 la idea SER Deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales e incluso arroba SER Deportivos quien en Facebook SER Deportivos

Voz 1646 41:53 la elecciones generales van a votar a favor o en contra para dimitir ministra

Voz 11 43:46 y el Getafe que juega mañana ante el

Voz 1646 43:49 Girona que prepara abordarlas para el encuentro Uxue Caballero hola

Voz 1509 43:51 hola qué tal pues una victoria porque quiere terminar el año de la mejor manera posible con los tres puntos ante el Girona aunque Montilivi no ha sido un campo fácil dos derrotas en las dos visitas de los azulones y hoy ha hablado el técnico Jose

Voz 1646 44:01 Bordalás en la sala de prensa haya contado el porque de israelí

Voz 1509 44:04 dar sus entrenamientos a puerta cerrada

Voz 5 44:06 no es nada de la prensa me mucho menos simplemente por proteger porque bueno nosotros hemos ayudado entraba

Voz 24 44:14 a los entrenamientos cualquiera Hay nos han grabado no graban no es no

Voz 1610 44:19 el dan datos

Voz 1509 44:21 está en la convocatoria para el partido de mañana ha vuelto Hugo duro Jaime Mata ir Flaming

Voz 1646 44:26 gracias a PSOE y también en el Leganés pendientes de los lesionados vuelven Tahri rece Óscar Egido hola hola qué tal muy buenas y al menos lo todos han entrenado con el grupo desde el inicio yo creo que sí Pellegrino quiera arreglaba con alguno lo puedo hacer yo creo que apostará más por Recio en el centro del campo que por Tallin en defensa porque ha vuelto como una moto de suple en el puesto Ezequiel que Muñoz ha estado aparte idolatrado ni Shimano esquí ni Maicon Santos al delantero uruguayo lo operaron de pubis a además en Alemania iba a estar de baja hasta finales de febrero vamos menos gracias Óscar y ahora llega el momento de la NBA con Antoni Emilio Antoni Daimiel muy buenas qué tal buenas tardes según sueño ayer me quedé viviendo el Pax peli no extraña unas ojeras jugo partido

Voz 0200 45:23 sí buen partido hubo muchos y muy buenos partidos anoche