Voz 0699 00:02 en la SER el dos de octubre del sesenta y seis pasó a la historia del Atlético de Madrid por la inauguración del estadio Vicente Calderón el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho pasa por su cierre hoy sale de ahí el último trabajador cierran las puertas ya no se abrirán jamás el aficionado se ha mudado al metropolitano pero todos están de acuerdo en que el ambiente es distinto porque un ambiente tardará años en forjarse el aficionado atlético ha visto ganar en el Calderón a todos los equipos de Primera División ya casi todos los europeos hayan jugado desde Luis Aragonés a Fernando Torres desde Gárate hasta el Cholo Simeone se han celebrado Ligas Copas títulos europeos de acuerdo en que San Mamés para todos es la catedral pero sirva este minuto de homenaje al que yo creo que es por lo menos el templo del Atlético de Madrid porque como en cualquier templo en el Calderón se han vivido lágrimas oraciones y una boda la de la afición colchonera con su equipo durante más de cincuenta años y eso son bodas de oro las tres y uno comentamos SER Deportivos

Voz 0699 01:16 y la redacción de deportes de la cadena ser aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta las cuatro el vamos a acompañar con el resumen de lo que llevamos de deporte en viernes gracias por estar ahí del modo que más os mole por la radio de siempre ahora con las emisoras de ser más incluidas por la aplicación de la SER en el móvil por nuestros enlaces en redes sociales au por la web tres W Cadena Ser punto com que ya sabéis lo importante es que tenga hay mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos un día más en nombre de todo el equipo del programa que va desde Sonia Lus en la producción hasta Juan Carlos Ingelmo Alicia Molina como cracks de la técnica hoy no tengo tiempo para literatura a que iban los protagonistas del día Lucas Hernández el jugador del Atlético de Madrid por el que el Bayern de Munich quiere pagar ya la cláusula de rescisión con el jugador ahora mismo con ganas de irse a no ser que el club el Atlético de Madrid le pague más que a la espera de eso ha hablado el Cholo Simeone de Lucas de la situación de hacer un Griezmann es decir que la afición este próximo fin de semana convenza Lucas de que se quede

Voz 0501 02:08 en cuanto a lo de Lucas Le dije que creía Maruca lo que pienso yo que mañana también la gente que haga sentir a Lucas el afecto que tiene con el que mejor reflejarlo con hombre como Gavin que del club que siempre ha sido el club ha dado todo lo que ha dado siempre y es la mejor imagen

Voz 0699 02:27 qué podemos con Griezmann hubo cariño para que se quedara es cierto pero hubo dinero algo que ahora mismo está difícil de de a repetirlo con Lucas segundo protagonista Marco Asensio lesión muscular y baja para casi un mes con el Real Madrid eso abre un poquito más la puerta a Isco del que hoy no voy a poner lo que piensa Solari en principio sino lo que piensa Luis Enrique y atentos que para el malagueño también podría peligrar en el futuro sino juega con el Madrid la puerta de la selección

Voz 1336 02:54 he venido las seis partidos hemos jugado el creo que ha jugado la mayoría de ellos a partir de aquí vamos a esperar estamos en en diciembre tres meses todavía para la próxima convocatoria es un jugador que en el anterior Mundial para mí estuvo a un nivel muy alto quizás el mejor jugador Associació la calidad de Isco nadie va a discutir a partir de aquí los estados de forma indicar sus minutos de juego indicar las pues ya es que tiene pero a mis como está mucho más más que mis palabras tenéis que fijaros en los hechos y los hechos está claro que que le gusta

Voz 0699 03:21 pero claro si los hechos que no juegan el Real Madrid podría tenerlo difícil para jugar en la selección Isco Asensio Lucas hay que unir a Murillo que será presentado con el Barça el jueves veintisiete ya Mourinho hoy Sergio Ramos ahora mismo acaba de ser cuestionado en Abu Dabi por un posible regreso de Mourinho al Real Madrid

Voz 1403 03:38 bueno sólo átomo si Mou no

Voz 3 03:44 con él sí sí yo no soy nadie para decir qué entrenador no corren amante llevamos cinco años Simó y seguís hablando de moho porque es un personaje que Hollande muchísimo a nivel de marketing todo lo ha ganado todo y Félix hablando entrenador hay que tenerle respeto al al entrenador actual y a los que hemos tenido no sale tiene ahora Solari para mañana la tenemos la posibilidad de ganar un título seguiremos hablando de Mou yo no voy a entrar en el desacuerdo la verdad

exigen no no es que Sergio Ramos quiera o no quiera entrar y que nosotros preguntemos sonó preguntemos qué pasa estrelló Ramos del césped a una planta más arriba y se va a encontrar con que no somos los periodistas los que hablamos de Mou habla en su club en el Real Madrid has seguido sabéis de qué baldía no he dicho nada del aluvión de partidos que no vienen hoy dos de Primera división el Girona Getafe y el Real Sociedad Alavés mañana hay cuatro con Barça y Atlético de Madrid jugando porque mañana es la final del Mundial de Clubes Real Madrid Alain que ha hablado además de Sergio Ramos Solari con lo que el días un poquito como la Navidad viene de dulce y encima más anoche por el larguero Joaquín y le contó a Manu Carreño el secreto

Voz 0699 07:26 mañana se disputa un título a nivel mundial en nuestro fútbol el Real Madrid lo va a pelear y es muy favorito para traerse la Casa Real Madrid Alain es la final del Mundial de Clubes a las cinco y media de la tarde hora española sin Marco Asensio con rueda de prensa de capitán y entrenador que Bono ha debido terminar cierta terminaba hace nada eh novedades declaraciones Abu Dhabi Javier Herráez muy buenas tardes

Voz 1114 07:46 qué tal muy buenas tardes si acaba de concluir ahora mismo la rueda de prensa de Santiago Hernán Solari antes habló Sergio Ramos comienza

Voz 1403 07:52 nada ya al entrenamiento aquí abierto en eh

Voz 1114 07:55 Budavi del Real Madrid primeros quince minutos para que veamos a los futbolistas del equipo blanco no esta Marco Asensio venimos contando aquí en la Cadena Ser que tenía una rotura hoy ha confirmado en la resonancia magnética tendrá para un mes de baja pero bueno del mal el menos así que Marco Asensio a recuperar en este parón navideño ya estar en el mes de enero a últimos ya con su equipo había muchos temas que hablar con Sergio Ramos y con Solari que ha dicho que ha visto mejora Isco luego escucharemos entramos local pero ya ingirió ayer en El Larguero que está intentando acercarse al malagueño para sumar a la causa el le vendría bien

Voz 0699 08:25 la Real Madrid porque es uno de los mejores del equipo

Voz 1114 08:28 Banco de largo Solari sabe que Isco es necesario para los próximos partidos iba a escuchar lo que ha dicho precisamente sobre Isco Sergio Ramos el capitán que no quería hablar mucho del mal

Voz 0239 08:38 el niño

Voz 3 08:39 sigue siendo un jugador más de la plantilla al final eh lo bueno del fútbol la competencia cuando su jugador calado tanto como él dice y un grandísimo nivel al Real Madrid pues el TLC eran muchas cosas y al final pues son pequeños detalles los que marcan y definen este tipo de decisiones a lo largo de nuestra etapa como futbolista pues no nos ha tocado vivir momentos bueno momento peores cuando los jugadores pues no está jugando obviamente es imposible que había estado fugados sonreír cómodo porque aborde todos queremos jugar en el club como el Real Madrid es incluso más complicado

Voz 0699 09:12 Eusko el protagonista de la rueda de prensa en parte de Sergio Ramos de Solari en la previa de jugar la final

Voz 7 09:17 el Mundial de Clubes que es el acontecimiento

Voz 0699 09:20 próximas horas pero fuera de eso tenemos que hablar de Madrid central que no sólo es un dispositivo de tráfico de la capital sino todos los centrales protagonistas en el fútbol madrileño primero Lucas el Atlético de Madrid y su posible salida al Bayern Pedro Fullana

Voz 8 09:32 sí me han hablado con el jugador y con el club para dejar claro que para él es un asunto capital necesita el Atlético Madrid trata de convencer a Lucas para que se quede pero el problema es que no hay dinero en caja ocho coma cinco millones de euros lo ofrece el Bayern no llega a tres lo que cobra en el Atlético de Madrid así que Gil Marín tendrá que sacar magia hay dinero ya sea de inversores externos o convencer a Lucas de cara a un importante aumento en verano Simeone habitualmente Pacojó no da una apunta sin hilo ha hecho un llamamiento a la afición para que mañana a mí me Lucas es porque sabe que necesita de cualquier gesto para retenerlo yo ojo porque les pasa la pelota al club

Voz 0501 10:03 que es difícil suponer una cosa que no sucedió entonces como no sé la verdad que no no me imagino cosa que no sé no cosas que pueden suceder positiva y eso soy optimista siempre Luca saber afecto que tenemos por él sabe el futbolista que es normal que un equipo como el Bayern Munich eh aparentemente quiera pagar su cláusula es muy importante bueno de podrán la decisión y el trabajo que el club Luca para que las cosas

Voz 0699 10:35 como pues eso dice el Cholo Simeone de Madrid central Atlético Real Madrid central que va hacer el Real Madrid con el mercado invernal y esa posición con Mario Hermoso Antón Meana muy buenas tardes qué tal va

Voz 0231 10:47 buenas tardes el tema se ha enfriado un poco las últimas semanas pero el Madrid sigue estudiando la operación hermoso desde el punto de vista deportivo y económico recordemos que la cláusula es de cuarenta millones de euros pero el Madrid tiene derecho a llevárselo por quince millones que al ser el cincuenta por ciento propiedad blanca se quedarían sólo en siete coma cinco te digo lo deportivo porque el Madrid cree que Vallejo es un caso perdido Ike Javi Sánchez no tiene nivel para jugar un partido de cuartos semis de Champions económico porque puede ser interesante fichar ahora a Hermoso por siete coma cinco Easy en verano se afronta el fichaje de un central top el jugador se habría revalorizado podrían venderle por más de veinticinco

Voz 0699 11:28 había enfriado pero se va a calentar y me queda el nuevo central del Barça que ayer confirmamos que los sería Murillo al del Valencia que ya tiene hasta día de presentación de azulgrana Raúl González

Voz 9 11:36 qué tal Pacojó muy bueno así el próximo jueves veintisiete de diciembre Murillo será el gran protagonista en Barcelona será presentado como jugador del Barça en una jornada que arrancará a las once de la mañana que acabará a las doce y media con la rueda de prensa eso será el próximo jueves esta tarde a las seis en la ciudad deportiva podría ser el primer entrenamiento de Jason Murillo como jugador del Barça aunque hasta el próximo uno de enero Ernesto Valverde no podrá contar con el central colombiano

Voz 0699 11:59 nombres acontecimiento de las próximas horas ya información pura y dura de los dos partidos que abren jornada hoy que semana el viernes empezamos por el Girona Getafe que juegan Montilivi a las siete y media Toni López muy buenas muy buenas separados por tres puntos

Voz 10 12:10 da fe que están mundo Europa saca de la lista acusó al que fue titular el último partido y también Ignasi Miquel entran Jaime Mata y Flamini que vuelve a una es en este mercado invernal en el Girona que está cuatro puntos de Europa regresa tras lesión Bono habrá que ver si es titular El o Iraizoz los catalanes llevan dos partidos seguidos perdiendo los azulones cuatro sin perder en Liga pendientes de esos cortes de carreteras y la polémica que rodea el día de hoy a Cataluña a las siete y media Montilivi este Girona Getafe arbitrado por el manchego

Voz 0699 12:36 nada se cierra con el de las nueve otro derbi vasco esta semana entre Real Sociedad y Alavés Toni ICO mala

Voz 10 12:41 esas ambos la Real Sociedad ha perdido los tres últimos partidos de Liga y el Alavés en los últimos cuatro ha empatado dos y perdido dos lo tres puntos necesarios para ambos equipos en la Real vuelve Aritz Elustondo hoy se espera a Llorente en el once igual que allanó USAID a que Garitano le ha levantado el castigo que tuvo la semana pasada en el Alavés cualquier novedad sería una sorpresa la única duda será acompañante de Calleri arriba au sobrino o Borja Bastón el partido en Anoeta a las nueve con arbitraje del catalán Estrada Fernando

Voz 0699 13:04 esos dos encuentros se disputan hoy además en segunda Tenerife Granada y Mallorca Nàstic mañana y más pero mucho más además de la final del Mundial de Clubes

Voz 7 17:34 también le ciega coincidió su llegada con la de Lorenzo Serra Ferrer que es el que le ha cambiado también la vida en la plantilla al Betis en el y viene diecinueve futbolistas de hacer Mendilibar un descarte y querella resarcirse de los último mal resultado que desde que ganó el Madrid no ha vuelto a conseguir la victoria el conjunto vasco cierre

Voz 0699 17:49 el día un Athletic Valladolid con seguro ambiente lectora en la grada de San Mamés además de novedades dio González

Voz 0497 17:54 sin duda Garitano no ha hará muchos cambios en su once Pacojó posiblemente de entrada William se de inicio pero Susaeta Aduriz y Raúl García seguirán siendo desconfianza Muniain por cierto podría repetir suplencia el Athletic tiene su mano salir del descenso sí a costa de un Villarreal que no juega esta semana enfrente un Valladolid que sólo ha perdido fuera en el en Sevilla y que vea siga

Voz 1403 18:12 no son muy fiables no es que tengan un día bueno y uno malo todos los han tenido buenos fuera de casa especialmente eso les hace más peor Sergio detalla

Voz 0497 18:21 a diecinueve jugadores a Bilbao con su once de gala quizá de entrada Borja en el centro del campo por delante la defensa el partido a las nueve menos cuarto y Ronaldo sería Brasil a pasar las Navidades así que no la veremos

Voz 0699 18:29 los avales bueno pero habrá buen fútbol mañana todo en Carrusel desde las tres de la tarde ahora la página polideportiva Baloncesto Euroliga tras la victoria ayer de Barcelona en caso de ni la derrota de Granca hoy tú robaron Bayern Real Madrid Marta Casas muy buenas

Voz 1509 18:43 ves muy buenas Pacojó desde las ocho de la tarde los blancos que visitan al Bayern de Munich sin duda una de las revelaciones de la temporada que ya ha ganado en la capital bávara equipos como el Panathinaikos fue el Baskonia no han viajado Felipe Reyes Mitnick panza por lo que Pablo Laso además tendrá que hacer un descarte antes del partido en el que el Real Madrid va a buscar su décimo segunda victoria hay

Voz 0699 19:02 además otros dos protagonistas más en baloncesto por distintos motivos Xavi Pascual Luka Doncic Andoni De la Torre

Voz 17 19:07 del entrenador catalán que ha sido cesado en el Panathinaikos tras la dura derrota que su fiel conjunto agregó frente al Real Madrid le va a sustituir Rick Pitoño en el banquillo en la NBA Luka Doncic sigue maravillado a todos esta madrugada frente a los Clippers pese a perder sumó su mejor marca anotadora treinta y dos puntos el esloveno se convierte en el segundo jugador de menos de veinte años en lograr esos números sólo Le Bron James lo consiguió antes

Voz 0699 19:26 ibamos a cerrar con el gesto más bonito de las últimas horas y quizás de del año la donación de ron a Nadal de un millón de euros a quién Uxue Caballero

Voz 1509 19:34 a los afectados por las inundaciones que arrasaron varias localidades de Mallorca el pasado nueve de octubre ha donado un millón de euros no lo ha hecho público Nadal sino el Ayuntamiento de San Llorenç ha dicho que es una ayuda de una persona muy especial para ellos que demuestra cada día su profundo amor por su tierra

Voz 0699 19:47 de Hince los calificativos con Nadal eso es así y lo que es así es la bolsa de todos los días hasta ahora para que se pasen por aquí más compañeros a contaros lo más próximo del deporte del día en SER Deportivos

Voz 12 20:05 SER Deportivos Madrid

Voz 0699 20:07 bueno hoy la cosas están un no parar en la actualidad madrileña pelean Luca

Voz 18 20:12 así la final del Mundial de Clubes con su rueda de prensa de Solari

Voz 0699 20:16 Sergio Ramos en el primer puesto de protagonismo aquí en Madrid a ver Lucas pinta mal para el Atleti el al Payne esté pinta mejor para para el Real además vamos a hablarles de Girona Getafe que juega hoy en Montilivi toca escuchar al entrenador del Lega que ha hablado esta mañana en protagonista del Rayo pero hay dos nombres propios más de los grandes uno es Luis Aragonés hoy se estrena el documental llamado Louis el sabio del éxito sobre la conquista de la Eurocopa de dos mil ocho una basada como lo es también lo que ha hecho Luka Doncic en la NBA esta madrugada XXXII puntos de el angelito ex jugador del Real Madrid en su tope anotador hoy juega por cierto el Real Madrid de baloncesto en Euroliga Munich donde el año pasado jugó Luca hoy se cierra el estadio Vicente Calderón que es como cerrar el Museo del Prado de el Atlético de Madrid pero bueno nosotros abrimos la puerta todo ya mismo

Voz 19 21:09 querían Mans aquella tarde de diciembre empezaba anochecer soy la narradora al final de aquella cena de víspera de Navidad la señora Marc

Voz 0278 21:19 junto a él en algunos momentos de la historia tal y como la hemos contado aquí adelanta un poco lo que va a pasar en otras en otros momentos resume me gusta mucho porque hay muchos momentos en los que tiene así un tono de humor hay intentaba hacerlo de tal forma que me impregna un poco del momento que en los personajes

Voz 2 21:38 el veinticinco de diciembre las doce del mediodía la ficción sonora de la Cadena SER para estas navidades Mujercitas en apoyo húngaros estás escuchando SER Deportivos si a partir de las cuatro las tres en Canarias la pena con Carles Francino

Voz 6 22:02 la SER Carlos Francino obtengo de contar más cosas como

Voz 0699 22:09 por ejemplo de escuchar la rueda de prensa

Voz 6 22:12 en Abu Dhabi

Voz 0699 22:13 de los dos protagonistas del Real Madrid capitán y entrenador que han pasado por esta sala de prensa en la víspera de la final del Mundial de Clubes

Voz 1114 22:20 sí seguro Caicos interesante Javier Herráez que contara si si hay cosas interesantes sobre todo el tono es la primera vez que veo a Solari eh hablando bien de Isco el avión de sus jugadores siempre no pero casi ni le citaba no en las conferencias de prensa torció el gesto hoy el sabía que yo le iba a preguntar también lógicamente porque dijo que le encantaba Isco pues bueno Si el otro pues un ratito y ha dicho por primera vez que les gustó lo que hizo y bueno pues tampoco hizo nada el partido estaba ya afeitado y bueno pues Isco salió hizo como siempre lo mejor posible para él y para el equipo oí bueno pero él quiere acercarse a él creo

Voz 1403 22:53 acierta en la sala de prensa Solari

Voz 1114 22:56 el poniendo ahí un rato mirándole continuidad porque es un hombre que le va a venir muy bien al Real Madrid sino no va a cometer ningún fichaje importante porque no lo hay en invierno no puede acometer fichajes importantes puede reforzar mínimamente la plantilla a eso no queda contestar Solari pero retoques pero los que tienen que ir

Voz 0699 23:11 de del carro pues son Modric escoró

Voz 1114 23:14 ese es Bale que marque tres goles es Llorente que asuma ha sumado haya Casemiro un hombre importante en el centro del campo para mí son datos que al Madrid le viene muy bien es un torneo balsámico al margen de conseguir el título que para eso avenida que una semana armarse de esos que está sumando futbolistas salvo la baja de Asensio por por mala suerte una lesión que cree va a tener un mes fuera de los terrenos de juego pero vamos entre el parón y los partidos de Copa enseguida Asensio así que si es capaz de recuperar a Isco Mary va a tener una plan pilla bastante buena porque va a venir jugadores ya que tienen mejor fondo físico más confianza y bueno pues una velocidad de crucero que seguro que le va a venir bien sobre el tema disco esto ha dicho Solari

Voz 1104 23:52 yo lo vi muy bien el otro día ahí con el tiempo que entró ya parte lo veo muy bien entrenando a él en particular Pay Conrad esto al al resto de los jugadores el cuerpo técnico estamos felices con cuando los jugadores están la mayoría de ellos disponibles además de estar disponibles cuando lo hacen lo hacen bien o sea que están a alto nivel competitivo se dificulta las decisiones porque se suma gente a la lista pero se facilita el trabajo de todos a la hora de a la hora de competir

Voz 0699 24:16 en eso está claro y además estoy de acuerdo con con lo que dice Javi de que disco es un patrimonio de el Real Madrid que Solari lo tiene que recuperar de alguna manera sobre todo sino van a venir refuerzos y estoy de acuerdo también con que me da a mí que para el Real Madrid para todos los clubes que han tenido jugadores en el Mundial la etapa mala de la temporada está terminando y a partir de ahora van a rendir lógicamente como estamos acostumbrados a verle sin el lastre de haber tenido que disputar el Mundial este verano ya todo esto Antonio Romero Abudavi muy buenas tardes qué tal

Voz 0239 24:47 Pacojó muy buenas tardes yo te voy a cambiar la versión

Voz 0699 24:50 partido de mañana no es un poco una trampa y nada que ganar que perder

Voz 0239 24:55 yo creo que es tal cual me parece que el Real Madrid todo lo que no sea mañana a ganar el torneo sería un fracaso absoluto en una semana aquí para un torneo que ha definido eh es como balsámico que saltaría por los aires si mañana no es capaz de conseguir el título ante el conjunto más local más laureado pero que como vimos en la semifinal ante el River Plate

Voz 1403 25:16 hablando de calidad dista un mundo de la que puede

Voz 0239 25:18 en el Real Madrid por cierto hay que recordar que está aquí por invitación que no es campeón de ninguna confederación y que incluso en el primer partido contra el conjunto de Nueva Zelanda al que entrenaba a un seleccionador español fueron al mando cero tres tuvieron el mérito de remontar pero contra ese equipo no

Voz 0699 25:36 Nueva Zelanda en el primer partido de de que esto

Voz 0239 25:38 hemos aquí en Abu Dhabi repito fueron calmando cero tres remontaron luego ganaron es decir que su torneo está siendo bueno no

Voz 7 25:44 minuto y que su diferencia de calidad con el rearme

Voz 0239 25:46 series abismal del día en el caso

Voz 0699 25:49 Miro recupere los galones de titular

Voz 0239 25:52 yo creo que el otro día después del partido de semifinales Solari fue bastante claro para lo que es Solari en rueda de prensa que a veces me parece más un actor de Hollywood que un tipo explicando lo que hacen sus jugadores en el terreno de juego porque tiene para ello pero dijo que los veinte veinticinco minutos de Casemiro Le habían venido muy bien para ir cogiendo el tono pero de la manera en la que lo dijo Solari de lo que podamos desprender después del entrenamiento que se están celebrando ahora mismo seguramente y yo lo quitarían seguramente yo creo que seguro Casemiro va a salir en la segunda parte iba a ser Marcos Llorente que ganó que solo ha merecido el medio centro defensivo del equipo mañana

Voz 0699 26:29 sí es verdad que si Bale repite el partido que hizo en las semifinales el Bale que quiso fichar el Real Madrid

Voz 20 26:34 eh

Voz 0239 26:35 bueno yo soy muy escéptico pero creo que sí yo creo que el Bale que quiso fichar el Real Madrid tiene que demostrarlo contra otros equipos en las competiciones no sólo en los partidos en los que está todo el foco futbolístico alumbrando le me parece y además me dijeron en el otro día

Voz 0699 26:52 desde el hotel de concentración del Real Madrid de gran Mary

Voz 0239 26:54 el otro día quisiera jugar con el tobillo hinchado y con cierto dolor acuérdate Pacojo que en la primera jugada del partido incluso narramos que parecía que que jugaba con el freno de mano echado creo que es muy loable que quiera jugar este tipo de partidos cuando tenga dolor pero luego hay que ir

Voz 8 27:08 a Ipurúa y jugar con dolor hay que ir a Huesca

Voz 0239 27:11 Ted K que irán al Madrigal el día tres insular también la camiseta me parece una buena noticia que tenga ganas de seguir marcando en finales pero sería extraordinaria que ese rendimiento se prolongará en el tiempo durante seis meses

Voz 0699 27:24 sí me queda una que es muy recurrente pero como están las ruedas de prensa me da la impresión de que el asunto Mourinho incómoda mucho a la plantilla del Real Madrid

Voz 0239 27:33 que lo vamos a hacer claro eso es lo dicho al principio claro a mí me parece me parece normal creo que Ramos ha estado excepcional tiene toda la razón Mourinho supo del Real Madrid como un perdedor con el rabo entre las piernas hace cinco temporadas pero es evidente que en lo periodístico dejó huella porque cinco temporadas después sigue siendo noticia

Voz 0699 27:51 todo lo que hace Mourinho alrededor del Real Madrid

Voz 0239 27:54 sí Solari pues también ha está en su sitio creo que a ellos les incomoda es lógico que les incomode ya nosotros los periodistas que velamos por otros intereses lo normal es que nos interese lo que piensa el vestuario del Real Madrid de un tipo tan mediático como José Mourinho

Voz 0699 28:07 sin Chivas sin River se te hace largo al Mundial este

Voz 0239 28:11 no me está encantando a pasar aquí la noche buena en la Navidad como me me intentaba sacar la tarjeta de embarque de vuelta no me la han dado hoy voy a renunciar normal que nos vemos el día veintiséis va no pero una cosa es decir eh sólo un equipo en la historia del fútbol puede ganar tres veces de manera consecutiva este torneo y este campeonato a mí me parece una barbaridad tener a futbolistas profesionales siete días aquí para este torneo pero al César lo que es del César este torneo que puede conseguir el Real Madrid tiene que pasará a la historia

Voz 0699 28:40 tanto que si como claro en las ruedas de prensa al margen de preguntársele a Solari sobre la actualidad del presentes el emir un poco al futuro hoy lo han hecho una pregunta a me ha llamado la atención le han preguntado por una final Barça Real Madrid y como dice Romero ha respondido un poco como un actor incluso poniendo un símil con respecto a una película la de Regreso al futuro

Voz 1104 29:03 cotice tan lejana que habría que tomarse el Delorean para llegar allí

Voz 0699 29:08 bueno pues eso que está muy lejos la temporada Herráez algo más que Verge

Voz 1114 29:13 pues que no estaba lógicamente ni Mariano ni tampoco Marco Asensio entrenamiento que marcó bueno ya recupera un poquito la sonrisa

Voz 1403 29:19 el esa rotura muscular esto es la vida

Voz 1114 29:22 así las cosas si no están esta final pero estará en mucha porque es muy joven tiene muchas ganas de romperla ojalá que sea así porque en el primer tercio de la temporada no lo hizo que ojalá que hay enganche Solari que a mí me di me da que el equipo este torneo le va a venir muy bien es verdad que dices el casi Inma dices el al ahí y la gente pues a yendo a su casa después de trabajar pues vaya aquí pues lo que ganar Mary es verdad pero aquí una semana concentrados entrenando buena alimentación ganando un título yéndose de vacaciones ir recuperando confianza porque Madrid está metido en Champions frente al Ajax en octavos de final que es un equipo

Voz 0239 29:57 batible para meterse en cuartos estafa

Voz 1114 30:00 cinco puntos del Barça en la Liga y lo peor del Madrid este año creo eh al menos en el aspecto futbolístico ya lo hemos visto así que a partir de ahora toca mucho

Voz 0699 30:08 ahora sí en teoría la teoría desde luego la práctica del fútbol puede ser diferente a disfrutar de los Emiratos que se que lo estáis haciendo un abrazo

Voz 0239 30:16 otro Sun que va va a tu salud un abrazo fuerte detallando que en Europa

Voz 0699 30:22 el Madrid en Abu Dhabi mañana

Voz 7 30:23 las cinco y media la final del Mundial de Clubes el Atlético

Voz 0699 30:26 no jugará casi a la vez aunque antes del partido os quiero contar otra cosa

Voz 2 30:55 pero hoy de positivo la madre los cuento bien

Voz 21 31:22 campeona desacuerdo a nadie hacer está aquí les vemos hoy me mejores además les vamos a ganar ganar ganar y volver a ganar y ganar y ganar para no

Voz 18 31:34 aquí da igual que sea el Atlético que seas del que seas a Luis Aragonés le va a echar de menos siempre

Voz 0699 31:40 que lo bueno es que nos queda subir recuerdo lo que viene es precisamente ganar ganar y volver a ganar hoy se ha presentado un documental de coleccionista Luis el sabio del éxito Luis Aragonés muy buenas tardes buenas tardes que siente su hija al ver el documental del padre

Voz 22 31:59 bueno pues emoción mucha emoción y mucha emoción orgullo por supuesto de orgullo de de los logros conseguidos por mi padre ahí de esos valores que tenía

Voz 0699 32:10 no quiero hacer spoiler ni tú tampoco pero nos puedes contar así a grandes rasgos que vamos a ver

Voz 22 32:17 puede ser grandes rasgos lo que a ver es una historia que se recurrió a una persona que trabajaba con mi padre que cogió una cámara que la metió por así decirlo puso grabaron unas horas aquí ahí quedó un documental para bueno para que la gente vea lo que es una final lo que convive no o cómo lo llevan y sobre todo pues muy enfocada en la la figura del entrenador que teníamos en ese momento en Austria

Voz 0699 32:49 que se grabó sin saberlo tu padre se nota eso que que es una cámara que está ahí que que nadie sabe menos que la puso que está

Voz 22 32:58 se nota se nota hice no caen Se notan detalles a la persona que que hizo esto era que preparaban los vídeos bueno pues la gente sí vale y con una Cámara abierta y bueno pues la gente no la importancia no es lo que hace habitualmente efectivamente no se sabía íbamos hay hay detalles ahí como como el capitán hablando con un amigo que que se nota que esto que es un mostraba no estaba preparado niega

Voz 0699 33:27 muy decirse siento emoción siento orgullo si tu padre estuviera con nosotros que que hubiera sentido Luis

Voz 22 33:35 o eso es difícil pero tampoco con Harvey mucho que hubiera sentido hombre el el conocía El lobo de le dijeron desde luego yo no creo que llegan a hablarlo pero pero bueno si le cuentan la historia yo creo que no no hubiera hacer no era de de sacarlas intensidad sin sacar todo fuera entonces no no creo que hubiera aceptado pero bueno no está ahí al final pues mira como homenaje como detalle como algo pues pues ha sacado os ha sacado documental

Voz 0699 34:08 dime si es que no sé cómo hacerlo sin hacer spoiler pero dime qué escena del documental no se te va de la cabeza Luis

Voz 22 34:16 jamás me babor jamás vivido hace me lo olvidar la primera prácticamente a mí hay muchas que me me dejan el corazón pero pero ese ese momento de está hablando y de ahí no ha llegado ese que es escúchame escúchame ya fe me caso nos ha llegado el momento nos han metido hostiase de todos los colores para mí esas frases es puro bueno vamos es es es mi padre es el el carácter de mi padre oye sea acabo a partir de ahora nada sin duda alguna vamos yo me quedo con eso no

Voz 0699 34:56 dicen que se nota mucho como la selección se conjura que que es decir que tu padre y el equipo es todo uno

Voz 22 35:03 sí yo creo que sí yo me pareció verlo yo en algunos momentos que sale momentos que están hablando al principio del del documental ves que pues que sólo habla uno que sólo habla ir cuando según vas pasando rondas y tal al final de la final todo el mundo está animando todo el mundo está todo el mundo coge un papel de venga que esto me lo creo que que que esto estoy ya

Voz 0699 35:31 me han dicho que se ha traducido a doce idiomas sí desde luego no conocían a tu padre en Japón y en China ahora no es que lo vayan a conocer Luis lo van a idolatrada porque llega muchísimo

Voz 22 35:40 sí sí eso la la gente masones tome contaba me contaba la verdad que para nosotros es un orgullo que hacemos haya sabía fija no se haya fijado en este documental de la figura de mi padre y además siempre agradecido Mecano la verdad que el tema de desde hablarlo en bastante sirvió más pensamos que que le iba a dar una vamos un contexto que nosotros la la la familia no se planteaba hasta el momento

Voz 0699 36:10 yo no lo he visto lo reconozco pero sí que hay gente en la redacción que lo han visto y me han dicho que es un regalo que es un regalo para no el fútbol que es obligatorio al que le gusta el fútbol el poder verlo me queda una cosa más Luis pero no tiene que ver con el documental hoy se ha cerrado el Vicente Calderón definitivamente quiero que me digas que recuerdo te viene a la cabeza vinculado a tu padre en en ese estadio

Voz 22 36:31 pues me me viene siempre estado dieron tendrá el recuerdo de niño me hacían lo con el coste medio entrenamiento con sus compañeros escondía así por detrás del asiento del copiloto veo la imagen de mi padre sonriendo esa sonrisa que tenía algunas veces Carona que se ha dado cuenta perfectamente y que cuando pasamos un determinado semáforo que yo sabía que ya eso edad no había vuelta atrás sino mi padre no llegaba a la hora de quería hijos no has dicho nada yo me pasa al colegio venga acá pero no eso era el día de fiesta ese era un voy a decir está para ir al Calderón entrar por la cada por aquella puertas de cabrían ese portón el están con los jugadores el paseíllo los los tres cuatro minutos el paseíllo desde que Hamás el coche no obstante llegaba es es alma pura vamos a recordar infancia sangre

Voz 0699 37:25 no sé porque es lógico que un hijo echa de menos a a su padre sé que lo echas de menos pero que sepas que creo que lo decimos todos el fútbol español y todos los que le conocimos lo echamos de menos a Luis Aragonés esta es una manera de recuperarlo un poco a través de un documental que nos deja ver mucho eh Luis muchísimas gracias por acercarte con nosotros a nuestro Ser Deportivos

Voz 22 37:46 a vosotros muchísimas gracias a vosotros

Voz 0699 37:48 que se puede ver a través de Amazon un vídeo desde hoy parte emotiva de este SER Deportivos muy chula ahora la asuntos va a poner un poquito más complicado en torno al Atlético de Madrid

Voz 0699 40:05 no sé si me va a dar la vida a contar todo pero bueno el Atlético de Madrid me quedó el asunto Lucas su análisis de quiero hacer unas preguntas a Gustavo López hola gustaba muchas gracias por la pera eh

Voz 0749 40:15 pero por favor faltaba más todavía no comí hasta aquí no como pasó no

Voz 0699 40:19 de manera casi para ti son buenos días oye que agujero dejaría el Atlético de Madrid la posible marcha de Lucas Gustavo

Voz 0749 40:27 general sino que lo importante no sólo en la actualidad sino en el futuro su Cor con con muchísimo futuro

Voz 22 40:35 eche competitivo es un jugador de de muchísimas

Voz 0749 40:39 del que no sólo puede jugar solamente sino también el de quiero sí

Voz 22 40:43 y si ese una una baja

Voz 0749 40:47 imposible en este momento imagínate lo que puede ser para el futuro teniendo una pareja de centrales es de lo más espectacular que puede haber en

Voz 0699 40:55 la juventud

Voz 0749 40:57 sí sí las noticias que salen son reales

Voz 22 41:01 pase ya edad para el atrevido

Voz 0749 41:03 Madrid pues se de algo un partido importante

Voz 0699 41:07 voy a mezclar lo que creo y lo que se he lo que creo que está muy cerca de que pase pero que todavía no se puede dar por cerrado por eso el Cholo en la sala de prensa ha salido hoy a pedir que la gente Le de cariño si la gente le da cariño el metropolitano este fin de semana pero el club no le da más dinero yo creo que con cariño sólo Gustavo Luca no se va a quedar

Voz 0749 41:27 no soy siempre la opinión y uno que fue partícipe de de un de un vestuario equipo oí jugar en un al fútbol creo que tu futuro de miedo que pueda tener el chaval va a seguir siendo en el futuro lo mismo que está haciendo ahora pero también tiene que prevalecer en algún momento de tu carrera económica carrera deportiva la parte económica y esa es la realidad seguramente nuca me querrá final Atlético Madrid siempre y cuando sea reconocido no sólo con el cariño la afición que lo tiene seguro también con una parte económica que pueda hacer un esfuerzo el club piensa la realidad al futbolista sabe que la carrera puede llegar a ser muy corta o algo más longevas y que permiten a lesiones pero sabe ya es consciente de que eso es su trabajo y la mejor por no haberse trabajos en el campo pero también se ha reconocido a nivel económico no veo mal en ningún momento que prive siempre en el jugador esa posibilidad de marcharse de un club que lo vio nacer porque todos no pasó en sentido de pertenencia en ese sentido no va no va a variar pero también un reconocimiento económico porque sabe que se titula El favorita para el resto de sus días

Voz 0699 42:37 vale me queda una Bush no sé muy bien cómo hacer tela pero puede que una alegría como la renovación de Griezmann este pasado verano vaya a provocar muchas tristezas ahora en la comparación con los sueldos en la plantilla

Voz 0749 42:48 no no creo no tendría porque serlo no es que siempre hay yo creo que escalones a nivel todos y chicos no sólo pasan el Atlético Madrid pasan el Barça pasan el Madrid pasan todos los equipos en mayor o menor medida en la cuantía de cada uno lo contrato no todos tienen el niño contrato y los equipos siempre hay alguien que gana un poquito más que el resto pero

Voz 22 43:11 lo la verdad que donde sí

Voz 0749 43:14 que pelear tu contrato donde tienes que pelear la subida y el reconocimiento económico hoy no de la afición sino económico por parte Eloy difiere es en el campo y creo que Lucas se lo ganó él va a depender lo que pase en el futuro independientemente de eso creo que sí sí toca a hacer las maletas y que se macho va a ser una baja muy importante para crítico para para el Cholo y sobre todo con la equipación

Voz 0699 43:37 feliz asado Feliz Navidad

Voz 0749 43:40 pues yo lo sabes que te decía una feliz Navidad en casa o no lo vas a poder cobrar no tener un argentino pero haga muy difícil lo puedan a lo puedas comer a la realidad

Voz 0699 43:50 no voy a mentir a ser sincero

Voz 0749 43:53 abatimiento pero detrás dependiente que en la red de voy a poner un asado tuya con mi padre y teólogo llamado

Voz 0699 43:58 no no bueno vale venga sino a mismo

Voz 0749 44:01 buen vivido argentino

Voz 0699 44:04 me parece que estoy llevando el postre un

Voz 0749 44:06 dan con crema con nata de puso unos salvajes

Voz 0699 44:09 siempre es la misma un abrazo al Karnak

Voz 0749 44:12 un placer como siempre mucha felicidad de serlo

Voz 0699 44:14 mira Gustavo y muchas gracias por por contarlo todo también terminamos el Atlético de Madrid escuchando Pedro Fullana el Cholo Simeone

Voz 8 44:21 sin hundió por Simeone que ha dejado en papel mojado el comunicado de el club días atrás hay Lucas hay oferta del Bayern al futbolista hay que convencer al jugador para que se quede y aquí es donde mira al club para que haga el esfuerzo que tú también ese llamamiento a la afición para que mañana de cariño al al jugador ya está en dos veces le ha preguntado a la Cadena SER ha dicho Pablo Simeone si podía asegurar que Lucas va a seguir en enero en el Atlético de Madrid y las dos veces bueno digamos que no ha dejado la respuesta muy clara

Voz 0501 44:47 a ver lo que puedo comentarle de Lucas es que hable con él hablé con el club tanto Lucas saben lo que pienso tanto el club sabe lo que es lo que pienso me gustaría que hoy día él está con nosotros no hay mucha posibilidad de hablar al supuesto de posibilidad necesitaría si se va se queda porque destaca así que decir si él estaría disponible para el partido jugarían hablar de supuesto he que yo tengo el chico Estaca pues mientras haga

Voz 8 45:23 bueno asegura que está aquí lo que no puedo asegurar si mañana estará aquí o estará en otro lado pero bueno el problema es mayúsculo esos ocho millones y medio que ofrece el Bayern cobra menos de tres en el Atlético de Madrid no hay margen en y maniobra salarial hay que buscar dinero en fuentes externas o convencer lo que a partir de verano tendrá un contrato como se merece el futbolista pero esa es la maniobra que tiene que realizar ahora mismo Gil Marín que tienen una papeleta sobre la mesa recordamos el Atletic Madrid tiene ya doscientos ochenta millones hipotecados

Voz 1403 45:49 sueldos esta temporada que ese setenta por ciento

Voz 8 45:51 el presupuesto el Atlético de Madrid no puede asegura el Cholo me va

Voz 0699 45:54 a estar Luca en lo que yo aseguró que vamos a hablar mucho de Lucas hasta Navidades gracias

Voz 0239 45:59 y para terminar el Atlético de Madrid programa