Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER mientras nuestros futbolistas de élite disfrutan de vacaciones en Inglaterra está en marcha el tradicional Boxing Day que llena las gradas de críos y las pantallas de televisión del mundo igual para hacer de la Premier la Liga que manda en el planeta este año se les suma el calcio los tal buenos copiando lo bueno han programado jornada por ejemplo con un Inter Nápoles como partido estrella nosotros justifica más la ausencia de fútbol en que el descanso de nuestros futbolista por Navidad les permite luego ganar Champions una teoría flipante será más bien el pastón en presupuestos de equipos como Real Madrid y Barcelona los que les permita ganar títulos porque con la teoría de lo bueno que es el descanso en la Navidad España debía haber ganado el Mundial de Rusia e hicimos un poquito ridículo así que vamos a presentarnos lo esta época es buena para disfrutar con el fútbol y Pedro mínimo fuerza futbolista bien pagados no parece tanto al campo de de llenar las gradas de los que hoy son niños y en el futuro serán los que acaben yendo al fútbol a las tres y uno comentamos aquí SER Deportivos

SER Deportivos con Francisco José Delgado

Voz 0699 01:17 de la mano de toda la redacción de deportes de la cadena ser aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta los cuatro vamos a acompañar con el resumen de lo que llevamos de este miércoles por Navidad gracias por estar ahí del modo que más os mole por la radio de toda la vida ahora con las emisoras de ser más incluidas a través de teléfono móvil por la aplicación de la SER por nuestros enlaces en redes sociales o por la web tres W Cadena Ser punto com que lo importantes que tengáis mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos un día más en nombre de todo el equipo del programa que va desde Sonia Lus en la producción hasta Alicia Molina como crack de la técnica mañana el Athletic de Bilbao elige su nuevo presidente habrá votación en San Mamés el Celta acaba de anunciar que la lesión de Yago Aspas es grave tiene para más de un mes de baja el Atlético de Madrid trata de convencer a Lucas para que se quede y al Bayern para que ahora no pague la cláusula de rescisión de Pere por lo menos al verano hay jornada diga en la Premier con un Liverpool Newcastle y en Italia con un Inter Nápoles así que el que se piense qué le vamos a vender el pescado deportivo que no sea sobró de la cena de Navidad que se lo quite de la cabeza que tenemos género nuevo bueno o a lo mejor no tan bueno la Real Sociedad acaba de destituir Asier Garitano Roberto Ramajo San Sebastián muy buenas tardes

Voz 1825 02:22 hola qué tal Pacojo muy buenas pues es verdad ha comido el turrón el técnico de la Real pero no va a comer las uvas como entrenador txuri urdin así Garitano porque como ya contamos el lunes había prevista una reunión del presidente Jokin Aperribay con el director de fútbol con Roberto Olabe para analizar la situación de el club la situación del primer equipo después de cuatro derrotas consecutivas en esa reunión también se ha hablado con los capitanes de la Real Sociedad Zurutuza Oyarzábal Illarramendi Rubén Pardo la falta de conexión de la plantilla con las ideas que Garitano quería implantar en la Real y que no ha terminado de implantar pues al final no le han dejado ha sido el detonante al margen evidentemente de los resultados para que ya no sea entrenador de la Real Sociedad como se esperaba su sustituto va a ser el técnico del filial Imanol Alguacil que ya la pasada campaña si recordáis sustituyó con buenos resultado las últimas nueve jornadas a Eusebio Sacristán hasta hasta el final de la temporada Imanol Alguacil va a ser el entrenador de la Real Sociedad esta tarde a las seis será presentado oficialmente en Anoeta

Voz 0699 03:26 es la noticia del día la reales decimoquinta está cuatro puntos del descenso lleva cuatro partidos consecutivos sin puntuar con lo que para Garitano no vale lo de Feliz Navidad que es muy de estas fechas es la noticia y el protagonista de la jornada pero hay más de técnico por ejemplo acaban hacer balance Luis Enrique de sus primeros meses como seleccionador nacional

Voz 1336 03:42 pues de los dos partidos todos esperamos estar en esa Naxos bien a la Final Four pero al final lo que sucedió el grupo era muy difícil y nosotros los errores de la duda pero si tengo que hacer una valoración general de lo que yo había visto antes de lo que de los conceptos que hemos trabajado de las cosas que hemos intentado cambiar y que estamos en el proceso de cambiarlas

Voz 3 04:05 muy satisfecho muy contento muy contento de la actitud de los jugadores que para mí es clave y vital de cara a conseguir cosas en el futuro

Voz 0699 04:14 es un poco en la primera competición primer resbalón para Luis Enrique aunque lo vamos a perdonar si luego estamos en la Eurocopa que la clasificación la vamos a jugar este este año que se en cinco días nos va a tener distraídos con el mercado que además de Lucas Hernández trae a Banega y el Arsenal a Keylor y la Juve o el movimiento de Cesc en la Premier como primeros grandes protagonistas y es que no hay Navidad tranquila del todo en el fútbol porque hoy hoy se cumplen por ejemplo siete años desde la llegada del Cholo al Atlético de Madrid lo que indica que pueden producirse noticias trascendentes como la destitución de Asier Garitano en cualquier momento aunque lo que es de este momento San las felicitaciones de Navidad a falta de noticias ha sido que Bale felicidad en la vida en español que tras cuatro años aquí decir Feliz Navidad pues tampoco tiene mucho mérito pero bueno puestos a buscar una felicitación novedosa Joaquín siempre tiene algo que ofrecer más que felicitarnos ha dejado su consejo para la cena más importante del año no es la de la Navidad es la de pos Navidad pero con los suegros

Voz 4 05:08 alegría amor zambombazo bailoteo Benito pero hay alguno que nos toca sufrirla con la cara de mi suegro de este año y con tu suegro nosotros ocurre habló de fútbol mucho Betis usó Betty mucho me di papá no es un tiki taka Amón para saca porque siempre lleva la razón bueno hay que decir viene lo de tu suegra que entre Regal acto Pegaso verse ponte todo lo que te regalen suela aunque los zapatos de alcanzar acuerdo otra bueno suegra sí y no te dejan dormir de con lo que haga tu suegra bien hecha aunque de fue te pegue tomamos acordándote de ella pero lo que te ponga de Loja mapa dentro no jamás me hago un lío

Voz 5 05:52 esa comida de Navidad tiene que se los noventa minutos más importante de tu vida vale sonrisita alegría

Voz 0699 06:00 el odio siempre sonrisita ahí alegría hay siempre tiene su gracia al del puerto y esto queda como muy de Navidad eso en el fútbol es un alrededores y lo que no el fútbol va muy de baloncesto hoy Le Bron la ganaba Carrie el duelo grande de la Navidad en Estados Unidos se abren la votación para molestar NBA hoy el Barça juega mañana Euroliga ante el Efes Baskonia en Moscú ante el Khimki Estados Unidos prepara una ley global antidoping con penas de cárcel para deportistas suyos o que compitan contra los suyos el Rafa Nadal nuestro mejor deportista español que había hoy a empezar el año en los Emiratos hablado Movistar sobre la Copa Davis nueva de Piqué que la nueva competición le mola llamarla Copa Davis de Piqué no le mulata

Voz 6 06:35 esto ellos soy de estas que es que sí que apoya el cambio no soy fan de cambios cuando las cosas funcionan pero cuando las cosas han dejado de funcionar creo que es bueno hacer un cambio no no funciona pues ya habrá tiempo de rectificar vamos a probarlo después cuando llegamos era salen fuera cuando lo veremos si realmente funciona o no funciona pero tengo la confianza de que de que así sea y ojalá que

Voz 7 06:56 sea un dentro de máximos y pues nada veremos si funciona

Voz 0699 06:58 la de las innovaciones que nos va a traer el dos mil diecinueve pero antes de eso vamos a elegir entre otros al mejor deportista internacional de dos mil dieciocho para cerrar las votaciones de este SER Deportivos alejan Valverde Carolina Marín han salido ganadores para los oyentes del programa en las anteriores categorías pero con quién os quedáis a nivel internacional seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis os dejo el Whatsapp para felicitarnos la Navidad no que no eh o lo dejó para mandarnos nota de voz con que consideráis que ha sido el mejor lo Espanyol a nivel internacional no salen Carrie Djokovic Hamilton Jane Thomas pero bueno el que veáis Nos decís porque el seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis ya está preparado para hoy los después eh desde luego nosotros no cogemos vacaciones así que vamos a estar todos los días aquí de no ponga la sintonía Alice se llama en la carga las tres y siete minuto presentación larga pero había mucho que contar vamos al lío ya

Voz 0699 08:07 te recuerdo es la noticia de la jornada Asier Garitano destituido como entrenador de la Real Sociedad la otra noticia de la jornada es la lesión de Iago Aspas y la duración para su recuperación hoy se ha conocido el tiempo de baja y el jugador del Celta tiene para más de un mes Paula Montes

Voz 0268 08:24 qué tal Paco porque el Celta tendrá que aprender a sobrevivir a la ausencia Iago Aspas el de estará entre cuatro y cinco semanas de baja lo confirma el diagnóstico de la ecografía realizado inicial rotura de fibras en el gemelo interno de su pierna derecha se perderá al menos los partidos ante el Athletic de Bilbao Rayo Vallecano Valencia y veremos si puede llegaba a la cita ante el Valladolid hay que recordar que es el máximo goleador del equipo y ahora seré busca sustituto

Voz 0699 08:48 malas noticias para Iago Aspas malas noticias para Asier Garitano las otras noticias de estos días van a venir del mercado invernal y son varios los nombres que surgen con fuerza el primero el de Lucas Hernández el central del Atlético de Madrid es el gran protagonista tras una ofensiva del Bayern de Munich por llevárselo como están las cosas a Pedro Fullana muy buenas tardes

Voz 10 09:05 es que tal Pacojó buena bueno pues queda tema Lucas Hernández para rato estas navidades es el gran reto que tiene por delante el Atlético de Madrid en estas fiestas no hay descanso en los despachos para convencer al francés Gil Marín sigue negociando con el agente del jugador con una renovación al alza para el futuro pero no es fácil porque el futbolista está convencido de marcharse dada la gran oferta del Bayern de Munich que recordamos triplica su sueldo en el Atlético de Madrid por tanto sino lo convencen hay plan B I que se quede hasta junio y luego que se marche ya si quiere traspasado al Bayern de Munich o donde quiera así que vía directa en la negociación con Lucas o bien renueva con un alza importante en su salario para el futuro Ole dejarán salir en junio la otra vía si el futbolista no responde ese es el Bayern aprovechando esas buenas relaciones para que lo fichen en verano y tratar así de llevaran buen acuerdo además para las dos entidades así que las dos vías tanto Lucas como el Bayern están abiertas para los próximos días cualquier cosa vale ya en el Atlético de Madrid para que Lucas no se marche ahora es la gran prioridad de Simeone porque en principio además va a haber cambios importantes el próximo verano en la plantilla así que toca remar con Lucas dentro del equipo hasta verano y a partir de ahí cambio en la plantilla

Voz 0699 10:13 veremos qué pasa con Lucas que las cosas están bastante enredada se han enredado con Keylor Navas desde la llegada de Solaria el banquillo del Real Madrid con Lopetegui había rotación con Solari no que de hecho con Solari la opción de que Keylor se vaya Antón Meana muy buenas tardes

Voz 0301 10:25 yo creo que Pacojo buenas tardes Keylor quiere jugar más pero sabe que no le van a poner Keylor quiere irse pero sabe que con cómicamente no le interesa su futuro está fuera del Madrid aunque tiene toda la pinta que va a aguantar aquí hasta el mes de junio porque en enero toca Copa es el torneo que él está jugando a día de hoy ningún equipo de los que está interesado por él por ejemplo la Juve o el Arsenal puede darle lo que cobra en Chamartín y menos pagando traspaso esto que te cuento es importante en Valdebebas creen que finalmente será Jorge Mendes el que ayude a Keylor Navas a encontrar destino fuera de España

Voz 0699 11:02 el tanto que es importante Juve Arsenal están al acecho y Neymar empieza a estar en el mercado a ponerse él no digo que vaya a salir del Paris san Germain ya en enero pero en Barcelona se empieza a caldear Se la operación retorno obra alemán muy buenas tardes

Voz 0301 11:12 qué tal muy buenas sí de hecho hace tiempo que lo explicamos en la SER se está hablando mucho en la directiva del Barça la posibilidad que Neymar vuelva es una opción que gusta en el entorno de del primer equipo de la plantilla de del Barça en la directiva no lo ven del todo imposible se tendrían que dar muchas circunstancias es evidente en la primera un posicionamiento muy claro de Neymar a nivel público en el que exprese su deseo de volver a al Fútbol Club Barcelona y el segundo que se den las condiciones en económico seguramente

Voz 0699 11:48 con la salida de de algún futbolista importante

Voz 0301 11:50 de la plantilla que se haga el fichaje en este mercado de invierno es muy complicado pero la directiva del Barça no ve como un imposible fichar a Neymar en el próximo mercado veraniego

Voz 0699 12:00 gracias Bruno pero aún hay más eh en Sevilla el jugador con carteles Éver Banega y Unai Emery lo conoce conoce su cláusula quiere llevar al Arsenal banquillo muy buenas pues sí

Voz 0700 12:08 cojo qué tal muy buenas un nombre propio en mitad de las vacaciones navideñas de los equipos sevillanos el de Ever Banega con una cláusula de veinte millones de euros y sin haber renovado y mejorado sus condiciones con El Sevilla es objetivo claro del Arsenal de Unai Emery como lo fue también antes del arranque de temporada en pleno verano al final no se fue pero ojo entidad es asequible para el club londinense para cualquier club de la Premier el riesgo de que se marche existe a favor del Sevilla juega el hecho de que su familia ya fue clave en su vuelta al club procedente del Inter pero lo cierto es que ante la inminente apertura del mercado la posibilidad está ahí puede haber noticias en estos días estamos al tanto

Voz 0699 12:49 gracias Fran pues estamos al tanto hablando de la premien un ex internacional que juega poco puede salir del Chelsea pueda haber también tuvo que importante en el calcio vamos de todo Toni López cuenta no buenas tardes

Voz 0838 12:57 buenas tardes Paco José podría decir que según las últimas informaciones de Mediaset Italia y La Gaceta de los por Chelsea Milan están obligados a entenderse el equipo italiano quiere Álvaro Morata Cesc Fábregas el equipo inglés quiere a Gonzalo Higuaín son dos operaciones separadas una es el trueque entre Morata Higuaín hay que recordar que el técnico del Chelsea Sarria ya entrenó a Higuaín en el Nápoles y que el Milán intentó el fichaje de Morata cuando estaba en el Madrid aunque la última palabra de este trueque la tiene la Juventus recordemos que Higuaín está cedido en el Milán por el equipo bianconero la operación de Fábregas se podría cerrar gratis a final de año porque termina contrato o para alrededor de diez millones de euros este mercado invernal aunque Ademar del Milan también está interesado el Mónaco equipo que entrena el ex compañero y amigo de Fábregas te alguien

Voz 0699 13:35 cuando poco sabores de los mercados invernales de momento el equipo que más se está moviendo el árbol en España es el Getafe con dos incorporaciones confirmadas y varias salidas Laura Díaz empezamos

Voz 0268 13:43 con los dos que ya son jugadores azulones al centrocampista Mathieu Flamini que estas tiene que estaba sin equipo y el extremo Samu Saiz este último será inscrita a partir del uno de enero en lugar de N'Diaye que se perderá el resto de la temporada por una grave lesión en la rodilla y en cuanto a las baja hasta cuatro jugadores pueden abandonar la entidad en este mercado ellos son Sergi Guardiola que Korda en verano en podría regresar al conjunto andaluz el portero You Rubén Yañez que no ha llegado a debutar en Copa con Bordalás abusivas aquí a Iván Alejo que no han contado con los minutos que se esperaba el inicio de la temporada en el conjunto madrileño y en el resto de mercado el Leganés y modo Dos Santos ya separan sus caminos previo pago de la indemnización acordada el Lega ha llegado a un acuerdo con el jugador argentino para poner fin a la relación contractual que les unía desde la temporada pasada en el Villarreal dos jugadores podrían tener su clara salida del club en enero son Manuel Iturra y Nicola Sansone ambos negocian su salida Iturra gente libre y habrá que ver cómo han son hay otro conjunto valenciano el debate varios jugadores quedan libres el día uno de enero y podría negociar con otros el caso de Postigo Jason Pedro López y Toño

Voz 0699 14:44 gracias Laura el mercado no va a tener entretenidos desde dentro de cinco días hoy el entretenimiento del día no llega desde la Premier el Calcio que hay jornada de Liga en los dos países

Voz 11 14:52 el Atlético de Madrid días hacen posible que te lleves acaso un pedazo de la historia del Vicente Calderón en una edición limitada de la que podrás disfrutar toda la vida es de sólo treinta y cuatro con noventa y cinco euros con sigue una pieza única del césped en el que Salvatore se convirtió Champions diez dos seis hizo hombre

Voz 1 15:08 la reserva lo ya en tres W punto hasta siempre Calderón punto com

Voz 0699 15:15 fútbol de competición el que aquí nos falta no faltan Inglaterra en Italia en la Premier Boxing Day Álvaro de Grado Inglaterra muy buenas tardes hola buenas tardes tenemos de hecho en la recta final de un partido el Fulham Wolverhampton no

Voz 0107 15:29 sí sí sí el primer partido de la jornada de los muchísimos que se disputan hoy empezando por el Liverpool Newcastle donde Rafa Benítez vuelve a Anfield allí es adorado el técnico español el Liverpool que les saca cuatro puntos al Manchester City el City juega contra el Lester a domicilio a la misma hora que también juega el Manchester United en casa contra el Tottenham contra el Bournemouth son los cuatro primeros clasificados de la Premier recordemos que el United hoy es el segundo partido de Solskjaer en el banquillo está a diecinueve puntos del líder a nueve puntos

Voz 12 16:00 del Liverpool después a las seis y cuarto Brighton

Voz 0107 16:02 al equipo de Emery ya las ocho y media cierra la sesión de hoy el Watford Chelsea el equipo de Javi Gracia séptimo en la Liga recibe al Chelsea es una de las revelaciones el Watford así que uno de los mejores partidos que se juega hoy es a las ocho y media para mañana sólo unos cinco partidos tanto encuesta así que todo el plato fuerte del Boxing Day todo el la jornada de hoy

Voz 0699 16:23 bueno pues la verdad que están entretenidos en Inglaterra a de determinarse Fulham uno Wolverhampton uno lo que era un minuto para terminar el encuentro gracias Álvaro partidos en Inglaterra hoy mañana el sábado veintinueve domingo treinta martes miércoles dos jueves tres y copa el cinco no digo más en Italia de momento hoy han copiado el Boxing ya jugaron Alberto Cerruti muy buenas tardes

Voz 0107 16:41 sí muy buenas tardes si el Miranda ha jugado ha empatado dos cero m Francine One y del Milán porque por cuarto partido seguido no ha marcado goles Il ha pasado la última vez en el año

Voz 13 16:55 el sesenta y cuatro sesenta y cinco o sea que el banquillo de Gattuso tiembla porque el partido del sábado Milans Pal puede ser el último de Gattuso sobre el banquillo chino canas

Voz 0699 17:06 así que las Navidades para el Milán no están siendo en absoluto a buenas de lo demás es atractivo el Inter Nápoles en Italia se juega hoy el sábado veintinueve pero luego se para hasta el trece de enero que es cuando se juega la Copa a partido único gracias Alberto aunque la noticia del fútbol internacional no paran en la competición ha traído un contrato a Quique Sánchez Flores

Voz 1493 17:23 Toni de la Torre la en China alzan gays en juego al nuevo equipo de entrenador madrileño después de dejar el español en abril en la que pues su última un banquillo desembarca en la Superliga China en un equipo con jugadores de talla mundial como el colombiano Freddy Guarín el senegalés Demba Ba y lo hace con cinco yo antes de su plena confianza en Shanghai se enjuaga será el noveno equipo profesional para Quique Sánchez Flores

Voz 0699 17:40 en medio de todo el mercado se van a meter las elecciones a la presidencia del Athletic de Bilbao que hay dos candidatos por el puesto que deja vacante Josu Urrutia y las selecciones son mañana dijo González

Voz 0497 17:48 sí a partir de las nueve Se abren las urnas Pacojó para elegir presidente más de cuarenta mil socios con derecho a voto van a decidir si Alberto Uribetxeberria que encabeza la candidatura continuista de la etapa de yeso Solutions o Aitor y que entre otros llega con Rafa Alkorta en la dirección deportiva es el nuevo mandatario de los rojiblancos de los dos pero lo que quieren todos es Pacojó que la gente vaya a votar escucha hay toros dice

Voz 0718 18:09 Pedimos y queremos que sea un encuentro de la sociedad así de los socios os pedimos que participó seis de este día muy importante para buscar un cambio nuevas ideas para entre todos dibujar los primeros pasos del Athletic del futuro

Voz 0497 18:25 no son las mejores fechas pero bueno vamos a ver cuánto se vota mañana a eso de las once Pacojó conoceremos ya que es lo primero

Voz 0699 18:31 llamamiento a la movilización por parte de los candidatos a la presidencia del Athletic de Bilbao hice Ramos el fútbol escuchando Antón Meana a Luis Enrique

Voz 0301 18:38 si la imagen más cercana del seleccionador entrevista con su fútbol explica cómo le llamó Rubiales para ser seleccionador y analiza así a las lecciones Suecia principal rival camino de la Eurocopa

Voz 1336 18:50 hay rivales potentes en los grupo tenemos una selección como Suecia que ha que llegó más lejos que España en el en el anterior Mundial pero estamos en lo de siempre como personal yo no puedo pensar que son inferiores a nosotros lo tenemos que demostrar dentro terreno dijo que éramos siete tan nosotros dar una imagen potente que nos acerque a lo que queremos dar dentro de la

Voz 0699 19:07 eso va a intentar Luis Enrique yo voy a entender por lo menos un par de apuntes en página polideportiva que va de baloncesto la noticia de la Navidad en la NBA sido Lakers Warriors es decir el Brown Carrie como partido más destacado de la madrugada Marta Casas

Voz 1509 19:19 si se impusieron los Lakers a los gorros de veintiséis puntos pese a la lesión del Ebro en Gdeim sólo pudo jugar veintiún minutos por un problema muscular tiempo en el que eso sí sumó diecisiete puntos trece rebotes y cinco asistencias la Navidad la el día de Navidad en la NBA también no dejó exhibiciones de Harden iba a ir bien

Voz 0699 19:35 por cierto en las votaciones para el All Star de la NBA con Doncic al acecho Andoni es el nombre propio de los que

Voz 1493 19:40 podrían entrar tiene el para el All Star del quince trece quince de febrero hasta el veintidós de enero pueden bonita votar los fans de la NBA en la página web de la NBA y en las aplicaciones lo dicho Luka Doncic aspira a estar en Chad

Voz 0699 19:51 bueno pues veremos si acaba estando Luka Doncic en charlas nosotros lo que estamos hasta las cuatro en punto de la tarde con más noticias en este SER Deportivos

Voz 14 20:02 vale

Voz 0699 20:05 aquí vamos a seguir hasta las cuatro de que no hay tiempo de contaros cosas en este SER Deportivos lo primero que voy a hacer es recordaros que hoy hemos abierto la votación para elegir el mejor deportista internacional

Voz 15 20:14 dos mil dieciocho con lo vais a vosotros

Voz 0699 20:18 nacional también lo habéis elegido lo han ganado Alejandro Valverde categoría Carolina Marín en la categoría masculina y femenina Jermein Tomás Luis Hamilton Novak Djokovic Stephen Carrie son los que se nos han ocurrido como mejores deportistas internacionales desde dos mil dieciocho a punto de cerrar pero tengo muchas sugerencias e Twitter y en Facebook que luego Leo seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis también tengo sugerencias en sí pasa en donde a través de notas de voz no podéis decir quién os parece porqué el mejor deportista internacional desde dos mil dieciocho podéis añade al queráis lo que queda

Voz 2 20:51 Hayes que estamos muy navideños aunque al que hay que felicitar es al Cholo Simeone que es su cumpleaños cumple siete con

Voz 0699 20:57 el Atlético de Madrid o timo

Voz 16 21:01 a ah

Voz 17 21:03 hola muy buenas les habla Laura Piñero miembro del equipo de La Ventana en estas fechas tan entrañables y familiares o no quiero sumarme a este espacio radiofónico de la SER para felicitar a todos sus oyentes comprometerme un año más con Roberto Sánchez en estos días en los que nadie debería caminar solo

Voz 18 21:23 ahora no

Voz 17 21:25 que sean felices

Voz 15 21:37 en

Voz 0699 21:38 el Deportivo nadie camina solo vamos todos de la Amanita hasta el final bueno tal día como hoy en el año dos mil once llegaba el Cholo Simeone al banquillo del Atlético de Madrid me da que el veintiséis de diciembre se celebra entre los rojiblanco más que la Navidad Manuel Esteba muy buenas tardes

Voz 1372 21:53 bueno estamos felices fiestas a todos y lo ha bordado

Voz 0699 21:56 la decir oye quién te iba a decir a ti que el Cholo sería tan importante en el banquillo del Atlético de Madrid eh

Voz 1372 22:03 yo creo que la historia eh yo vuelva decirte que si hay dos nombre de tengo sesenta años que me vengan a la memoria siempre están a Luis Aragonés así es Diego Pablo Simeone porque no te olvides que había jugado también nos dio un doblete lo que ha hecho pues que quieres que te diga en estos siete años de coger un equipo que había sido eliminado de Copa del Albacete ya estaban posiciones Sancho adónde nos han llevado que es el dos mil diecinueve ya soñar todo con esa Champions que se nos veces que está llamando a nuestra puerta

Voz 0699 22:36 con ya sé cuál es el momento que le pides que está por venir pero hasta ahora cuál dirías que ha sido el mejor momento del Cholo en estos siete años en el en el banquillo

Voz 1372 22:44 pues yo creo que es sugestión es transformado en Broken saber hacer equipo que el saber enderezar el rumbo de una directiva que estaba pérdida ilusionarnos momentos mágicos muchos yo todavía no me olvido les al final de la Copa del Rey que eso le ganó al Madrid que con Iker Casillas en la portería era el Atlético no sé si eran catorce años sin ganar al conjunto blanco Easy imborrable las dos finales que aunque sea perdieron también la guardamos para el recuerdo la Supercopa de este este año ante él el Real Madrid son tantos y tantos recuerdos una petición porque yo también he echado Mi calca papas

Voz 0699 23:28 a ver

Voz 1372 23:29 que esta temporada no sea tan amarrarse que que vuelve a recuperar la esencia del chabolismo que seguro que todos vamos a vibrar y disfrutar mucho de aquí al mes de agosto

Voz 0699 23:39 siempre tienes el palo y la zanahoria oye cómo han sido las navidades en casa de los a Esteban

Voz 1372 23:46 pues gracias a Dios muy bien con nuestro cordobés y sobretodo acordando nos de la gente más necesitada que podamos que se ideas desde luego recuerdo imborrable y eso es lo que deseo a todos nuestros oyentes que sigan por este camino porque yo ya saben que para el año que viene empezando por nosotros los periodistas nos demos cuenta que de largo lo mejor que hay en el mundo del deporte y del fútbol en especial son los aficionados que es un monumento

Voz 0699 24:18 hola qué voy a decir excepto en lo del cordero firmó debajo he tenido cordero me abrazo Manuel Feliz Navidad

Voz 1372 24:27 es que los reyes y las uvas sean generosos con todo

Voz 20 24:30 hay tanto que así hombre los reyes más que las uvas las uvas si tomamos alguna hubo al menos no no pasa nada si luego al día

Voz 1372 24:38 es que se acuerdo vale vale cien por eso

Voz 0699 24:40 no tengo yo la bueno tengo una lotería con la que vamos a terminar el programa pero bueno eso va después ala un abrazo Manuel Gracia feliz Navidad para ponérselo han feliz Navidad para Godín y no sé yo muchos dar bola estos saraos pero hoy se casa Godín pero claro cuando el sarao acaba como éste sí soy partidario Laura Díaz de que lo contemos

Voz 0268 24:58 pues sí en la boda estarán varios jugadores rojiblancos como Griezmann Koke Juanfran Arias el presidente Enrique Cerezo el ex jugador colchonero Forlán entre otros pero la noticia no es la boda sino los regalos tampoco los regalos sino dónde van a ir a parar la pareja decidió donar todos los presentes al CETI neonatal del hospital Pereira Rossell de Montevideo de ayuda a los bebés prematuros es uno de los hospitales más importantes de Uruguay y nosotros hemos hablado con la directora del centro con victoria la Flood que se muestra muy orgullosa por este gesto de defensa colchonero

Voz 21 25:26 pero la noticia a través de de una teoría también forma parte de nuestro equipo m y con ese hospital que bueno todo lo que lo que fuera regalos y le había pedido que fuera de una forma que se pudiera después al hospital primero que nada en el agradecimiento es porque bueno él es el es padrino de del centro hospitalario y bueno y esto de anuncio de los regalos es el casamiento realmente habla de de un gesto que es muy especial para nosotros así que bueno sin duda ha agradecido estoy contento

Voz 0268 25:54 que sea muy felices Godin y Sofía hay que estas iniciativas hagan cada vez

Voz 0699 25:57 más Pacojo les regalarán muchas cosas y todas las van a donar eh Godín y su pareja es un gesto que les honra y a mí me cae mejor Godín la ya esta iniciativa navideñas tengo cosas muy de estos días como villancicos con las felicitaciones de los equipos de fútbol abre me da para llegar hasta las cuatro pero como no es plan he cogido la más sencilla la más original lo mismo la más sentida e esta es la de los jugadores del Rayo Majadahonda en la Segunda División y aquí no hay play back ni tunel que valga son ellos

Voz 22 26:54 ah amigo

Voz 0699 26:58 hasta mucha pasta no tienen pero mucha imaginación y ganas y que tiene lo villancicos muy de esta fechas las iniciativas solidarias de deporte también José Gallardo presidente de la Asociación Deportiva Torrejón el Torrejón Ávila hola presidente muy buenas tardes buenas tardes cuando partidos de fútbol puedan jugarse de aquí al viernes a allí en su club en su estadio

Voz 12 27:26 fíjate vamos a hacer este año vamos a tener tres sedes tres campos de fútbol el campo la verdad y a Juan Antonio Samaranch y fronteras íbamos a tener jugando desde las diez de la mañana hasta las siete aproximadamente de la de la tarde siete ocho depende una categoría entre los tres campos los tres días

Voz 0107 27:46 que tenemos unos ciento veinte equipos jugando

Voz 12 27:50 madre mía son casi nulas

Voz 0699 27:52 categorías y hay un fin solidario detrás de todo perfecto eh

Voz 12 27:57 sí la verdad es que hemos querido coger todo en todas todas las categorías desde prebenjamines hasta juveniles Icon UNIFIL por supuesto solidario como no puede ser otra manera en esta en estas fechas con recogida de alimentos y productos de higiene en este caso color con la colaboración de la Cruz Roja ahí Banco de Alimentos de Madrid

Voz 0699 28:17 eso es hasta el viernes pero el fin de semana tenemos más y además también iniciativa solidaria no

Voz 12 28:23 eso es hacemos un año más el torneo femenino contra el domingo treinta de diciembre las orillas desde las diez de la mañana hasta la final que se juega a las cinco con equipos como el Rayo Vallecano en tacón en Leganés el Madrid olímpico Cinema y la Agrupación Deportiva Torrejón

Voz 0699 28:42 allí en lo que se recaude para para la lucha contra el cáncer

Voz 0107 28:46 todos nos va para para la Asociación para la lucha contra el cáncer por supuesto

Voz 12 28:50 sí son fines sociales que hacemos en este club desde que entramos en la directiva en junio del dos mil dieciséis yo tenemos como una de las patas de club no hacer Hacienda solidarias

Voz 0699 29:02 porque si es verdad que a ver estoy un poco de memoria por lo que he visto esta mañana creo que han ayudado a la lucha contra la contra el cáncer de mama

Voz 12 29:09 ha sido varias no eso es la hemos hecho ya dos años con un éxito absoluto oí bueno pues habiendo en programas como este estadio en cuarta edición en diario las IAS fue un éxito absoluto los dos años en el año anterior ya esté si queremos seguir haciendo una tercera edición el año que viene por supuesto seguiremos en este empeño por ayudar a a los más desfavorecidos sí en este caso por por por una enferma tan tan grave como dura como la como la de la en este caso implicancias

Voz 0699 29:42 la mujer a ver entonces para que yo me Oriente alimentos no perecederos y productos de higiene hasta el viernes y recaudación para ayudar en la lucha contra el cáncer el domingo no vale correr miran no correcto no más que correcto son usted ustedes son el club solidario de de la Navidad y encima el primer equipo creo que va bien no percibía

Voz 12 30:01 el primer equipo vamos en ascenso la verdad que muy contentos ya a ver si si se puede culminar el ascenso en este club que hacemos sesenta y cinco años y Victoria este año que hemos estado en Segunda de durante siete estuvimos en la época dorada nuestro en el año setenta y siete ochenta tímido de los ochenta Hay bueno vamos a intentar ese ascenso tan tan deseado

Voz 0699 30:26 bueno Torrejón no pilla lejos de Madrid además Torrejón tiene mucha gente animamos a la gente a que vaya a ver los partidos de fútbol sino nos apetece ver el fútbol que se pasen a donar que siempre está bien eh ya hemos dicho que en SER Deportivos cualquier iniciativa de ese estilo no va a tener a nosotros detrás si encima estamos en Navidades que estamos un poco más blandito así que mejor que mejor presidente enhorabuena eh que sea un éxito que ya simplemente la iniciativa muchísimas gracias un abrazo grande feliz feliz Navidad Feliz Navidad a todos iniciativas como estas hacen de de la Navidad una época solidaria como como tiene que ser nos gustaría que fuera todo el año pero bueno si de vez en cuando somos un poquito más solidarios mejor que mejor te dejo el fútbol más coquetas cercanas noticia de baloncesto también un poco navideña si queréis lo enlaza así un poco al estudiante en la llegado Papá Noel y la traído al entrenador un regalo muy alto Marta Casares

Voz 1509 31:14 pues un nuevo pívot que la hacía falta al equipo de Berrocal se en Washington es el nuevo jugador del Movistar Estudiantes después de la salida de éste del Mora Banc Andorra es un hombre que conoce bien la Liga también ha jugado con la camiseta del Obradoiro es un pívot de dos cero ocho promedia casi diez puntos y cuatro rebotes en catorce minutos si llega para reforzar el juego interior de los de Berrocal que son penúltimos con tres victorias de ha pasado el reconocimiento médico esta tarde a entrenar por primera vez con sus nuevos compañeros

Voz 0107 31:42 Daraj instalado precisamente contra su se expondrán y no ha pasado el reconocimiento médico

Voz 0699 31:47 Vinton e también lo va a hacer Marta cardos en las próximas horas para sumarse a la redacción con un beso mejoras

Voz 1509 31:53 pues gracias a completarlo que queda cerca

Voz 0699 31:55 cita en el Real Madrid de baloncesto Felipe Reyes detuvo anoche en el Especial Navidad El Larguero y allí habló de la brutal temporada blanca ir del que

Voz 2 32:04 se les ha ido no dio suena un tal Luka Doncic

Voz 23 32:07 que al principio que se puso muy cuesta arriba de y convinieron ex de es de la izquierda otro igual que se hizo las lesiones complicadas

Voz 24 32:25 es que supimos súper

Voz 23 32:27 dar con pues jugando un nivel muy alto y no nos vinimos abajo en ningún momento son los hitos más fuertes como equipo en confiar más en el resto de jugadores que en esa

Voz 25 32:42 esa final de Belgrado y fue un tal Luka Doncic

Voz 2 32:45 ya se veía que iba para arriba como la espuma

Voz 25 32:48 no está yendo mal al niño en la NBA eh

Voz 23 32:51 nada pero lo hacemos no nos sorprende para nada porque ya el muestra aquí un nivel increíbles los dieciocho años sabíamos que ya el año lo mejor que también Balonmano Atlanta como jugador van mejor las cosas serán más de él es que hermanos que esto y las los talentos como del esfuerzo de algunos bien no oí así definió está haciendo una temporada increíble de ojalá acabar con el que se merece que hecho el el año y lo llevaron a su equipo a los plenos

Voz 0699 33:28 bueno puede acabar hasta en el All Star de la NBA que hoy empiezan las votaciones

Voz 2 33:34 no son pocos los que sitúan a la Luka Doncic en ese All Stars P

Voz 0699 33:38 las tres y treinta y tres minutos os sitúo yo ahora

Voz 2 33:41 en un histórico

Voz 26 33:43 con una protagonista muy especiales

Voz 27 34:00 deportivos

Voz 2 34:50 todos los oyentes de Play Segunda echan en falta algo en el hecho de la sección de cada jueves pues vámonos reíamos

Voz 31 36:34 a la cita con los oyentes de SER Deportivos que ayer no pudimos tener era martes pero claro que ayer era Navidad

Voz 0699 36:42 lo primero que vamos a cerrar la encuesta de la semana pasada donde buscamos al deportista que más vamos a echar de menos en lo suyo es decir lo que llamamos la retirada del año dos mil dieciocho vamos a ponerle

Voz 7 36:53 eh fanfarrias si es posible no es fanfarrias tenemos por ahí

Voz 32 37:11 cerramos ya las votaciones de la retirada

Voz 0699 37:13 de dos mil dieciocho en el Twitter arroba SER Deportivos como siempre habíamos puesto una encuesta con cuatro candidatos y los resultados han sido cuales Sonia Lus muy buenas tardes

Voz 0444 37:23 buenas tardes Pacojó pues no sé si hacer la misma para Iñaque la semana pasada esperó eh más que retirada mi me gustaría eh hacer la segunda parte de la encuesta que comentamos la semana pasada es a quién echaremos más de menos el año que viene en dos mil diecinueve y ganadores Fernando Alonso de la Fórmula uno con más de la mitad de los votos concretamente cincuenta y tres por ciento de los votos eh pensaron que el asturiano va a dejar un hueco muy grande en la Fórmula uno que ya sabes que va a seguir corriendo en otras disciplinas el segundo clasificado es Juan Carlos Navarro con el treinta y cuatro por ciento de los votos estuvo cerca el jugador de baloncesto del Barça de acercarse al piloto de Fórmula uno pero al final se queda en la segunda posición y ya bastante más lejos Dani prosa tercero con el siete por ciento de los votos hiciera la lista David Ferrer que deja el tenis ir creen que van a echar de menos tan sólo el seis por ciento de los votos y lo has recordado tú pero lo voy a recordar yo también

Voz 0699 38:22 venga Carolina Marín y Alejandro Valverde son los

Voz 0444 38:24 mejores deportistas españoles del año para los oyentes votantes de SER Deportivos

Voz 0699 38:29 la famosa

Voz 32 38:32 la fanfarria suena de fondo la fanfarria y empezamos a cualquier ya el mejor deportista internacional de dos mil dieciocho la cuarta categoría de los votos

Voz 0699 38:41 de de los premios de SER Deportivos la verdad tenemos donde elegir pero de momento nuestro Twitter hemos puesto una encuesta como uno con cuatro opciones Sony bueno pues está lado

Voz 0444 38:52 votación bastante ajustada hay hay que decir que a esta hora de la tarde es la encuesta que más expectación está generando porque llevamos ya

Voz 17 38:59 mil seiscientos setenta y ocho votos para que

Voz 0444 39:02 no digan que siempre Nos de cantamos por lo nacional pues parece que está teniendo más sensación esta encuesta sobre el mejor deportista internacional a esta hora Stephen Carrie el jugador de baloncesto de los Golden State Warriors suma el treinta y ocho por ciento de los votos con el veintinueve por ciento de los votos está el actual campeón de Fórmula uno Lewis Hamilton con el veinte por ciento de los votos tercer clasificado el tenista serbio Novak Djokovic con tan sólo el trece por ciento de los votos aunque todavía tiene bastantes opciones Jermaine Thomas el británico que ha sucedido a Chris Froome como maillot amarillo del Tour

Voz 0497 39:37 antes vale coge resuello que llevamos

Voz 0699 39:40 interesante venga vamos a irnos hasta la calle Toni López hace nada estaba aquí ahora está en la Gran Vía dentro de un rato va a estar en la cafetería de la radio no parar esto pero bueno por lo menos hace muy buen día noto ni

Voz 33 39:55 si se pusieran Pacojó luego sueldo para hoy hasta hago no estoy como una pareja gigante pasar definido con mi madre

Voz 15 40:05 Alcántara háganos explicarlo

Voz 0699 40:11 igual es el deportista enhorabuena espera espera Toni mueve de momento porque si no va a ser imposible escucharte parece mentira es verdad que los inalámbricos ponen mejor en los campos de fútbol que están en donde Cristo perdió el gorro que aquí en la en la Gran Vía de de Madrid bueno en lo que se mueve vamos a empezar a recopilar opiniones a través de las redes sociales en Twitter y en Facebook tenemos como siempre un montón de Peña votando dando su parecer sobre la pregunta a Laura

Voz 0268 40:36 en Twitter hay gente que echa de menos a Le Bron James como Winston Rivas tremenda leyenda que quieren que él sea el mejor deportista internacional taquilla derrota por el campeón de Moto GP mal que es que aunque en eso internacional pues para él es el mejor del mundo en cuanto a futbolistas RBA mil novecientos ochenta y cuatro Rafa Montoya cree que el mejor deportista internacionales Leo Messi eso en Twitter en Facebook Daniel Sánchez Caro está de acuerdo con nosotros pues las opciones que hemos dado y cree que el mejores Luis Juanito

Voz 0699 41:02 bueno también te digo una cosa que es raro que en Twitter la gente esté cien por cien de acuerdo con con nosotros hay que decirlo y que no hemos puesto futbolistas sino deportistas porque sino los futbolistas evidentemente jugadores como Leo Messi Griezmann Luka Modric podrían haber estado perfectamente en la encuesta propia inalámbrico

Voz 34 41:19 a lo mejor probó con lo el Whatsapp vale pues voy a poner Whatsapp nos vamos a quemar por lo

Voz 0699 41:24 con el de los que hay vamos a sacar el más representativo que creo que además es uno de los oyentes habituales de SER Deportivos

Voz 7 41:32 buenas hola Navidad igual decía equipo de SER Deportivos provoca que haya tenido una buena faena decía nada yo creo que que el mejor deportista internacional de la historia ha sido eso sí sin lugar a dudas lo sigue siendo porque tú está rompiendo la NBA y en el Madrid el año pasado

Voz 0699 42:02 pues nada Luka Doncic que es una opción que no habíamos contemplado porque realmente podría estar perfectamente en en la encuesta eh vamos a a la opinión no se lo hemos pedido hoy al compañero de la SER que más juegos olímpicos lleva cubiertos por aquello de que su perspectiva de deporte internacional puede que acabe siendo más amplia que la de todos los demás además no hay atletas y eso hace de a nuestro ordenador un poquito más neutral quién te parece que tiene que ser el deportista internacional de dos mil dieciocho porque José Luis López profesor López muy buenas tardes

Voz 35 42:38 qué difíciles en decidir quién es el mejor deportista del mundo porque ello implica comparar deportes historias circunstancias tan diversas que tu obligan más a tirar que el corazón de los pequeños detalles que de una casi imposible objetividad me presentas a cuatro grandes deportistas todos con sobrados merecimientos pero yo me voy a quedar con Novak Djokovic recuerdo que hace ahora un año va pasando por Mónaco y me encontré en la calle con Djokovic iba a construir con los paramos hablar estaba seguro que algún día volvería a estar en lo más alto del tenis Gemma confirmó que tampoco tenía ninguna duda de que eso se haría así pues eso es lo que valoro a los deportistas que salen de un oscuro túnel que salen de una situación casi casi de olvido cuando han sido absolutamente todo y que vuelven otra vez a tener ilusión a tener ganas de luchar porque aunque lo han sido todo y lo han ganado todo tienen unas ansias irrefrenable de volver a ser los grandes campeones el valor dos deportistas y sólo valor especialmente en Diario quicio G también una atleta que para mí ha sido otro de los grandes héroes del año el hombre que ha estado muy cerca de bajar de las dos horas en maratón ya batir este año la marca mundial son mis grandes héroes de halal

Voz 34 43:57 hombre no iba a quedar contento gracias no

Voz 0699 44:01 el voto para el Djokovic yo voto por qué el inalámbrico éste no vuelva a entrar lo hagamos por teléfono desde la Gran Vía que acaba siendo el modo más tradicional he Toni López de dinos quién está

Voz 0107 44:13 a ver cómo te vaya a ver Marcos deportista internacional del año duda siendo USA baloncesto me gustaba hacer cola en la NBA sobre todo barrio hasta aquí bastante está encantó lo he dicho un oyente y también de esas quedan sí bueno también y es bueno pero no tanto viéndolo como volviendo a entrar

Voz 36 44:34 la otra otra miembro de la pareja Alicante Carolina deportista el año ya sé que les gusta el tenis ahí les iba más que el deporte es porque a mí el futbol no me termina ni ninguna de esos pero el tenis interés

Voz 0107 44:47 lo que me gusta Nadal Djokovic es bastante bueno pues uno para cada uno pues no yo creo que estuvieron aquí no vale vale

Voz 0699 44:57 perfecto un voto para para cada uno el inalámbrico ya si eso lo deja por ahí vale una jornada un abrazo Tony hasta ahora es bueno no no hay que luego lo tenemos que utilizar una vez más va a cerrar con la recuperación de cómo dejamos las votaciones en Twitter en arroba a SER Deportivos nuestros oyentes están votando con las cuatro opciones que hemos dado con alguna más que no sugieren pero insisto que siempre esa red social nos deja más que cuatro como dejamos los votos Sonia Lus

Voz 0444 45:21 pues con más votos en la lista estamos a punto de llegar a los mil setecientos votos aunque tengo que decirte Pacojo que los porcentajes no han cambiado sigue en cabeza el jugador de los Warriors Stephen Carrie con el treinta y ocho por ciento de los votos ahora mismo la encuesta de SER Deportivos Le sigue a nueve por ciento de los votos es decir veintinueve por ciento de los votos para el piloto de Fórmula uno Lewis Hamilton en la tercera posición está Novak Djokovic el actual número uno del mundo que tiene el veinte por ciento de los votos y cierra la clasificación de los deportistas internacionales que proponemos nosotros aunque nos podéis sugerir cualquiera Geraldine Thomas el británico ganador del Tour de Francia dos mil dieciocho que ahora mismo tiene el trece por ciento de los votos