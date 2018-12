hola todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER el seleccionador nacional español deja al combinado nacional a horas del Mundial para fichar por el Madrid el nuevo hace suplente a su mejor jugador en el partido vital en nos vamos a casa en octavos el otro bueno en Rusia regresa a su equipo y acaba siendo suplente con un técnico que ya no ser que empezó la temporada que era el seleccionador durante ese Mundial un jugador anuncia en un documental en televisión es una decisión sobre dónde jugará en el futuro ese corto lo financia el capitán del equipo al que podría ir pero Nova ese jugador de fútbol que lo financia Se dedica al tenis deporte en el que siempre han mandado los jóvenes y hará lo comandan tres jugadores que suman juntos casi cien años allí en todo un siglo al presidente de la Liga española no será había ocurrido jugar partidos en Miami ni al de la Federación llevar la Supercopa de España aún estadio en Tánger que a tres días de jugarse no tenía Luz vale hoy son los inocentes pero el fútbol no necesita el día bastante flipando con la actualidad como para inocentadas aunque todas esas noticias que se han producido a lo largo del año lo parezca las tres y uno comenzamos a repartir

y con todo el equipo que es toda la redacción de deportes de la cadena SER o casi toda que mucha gente de vacaciones aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta los cuatro vamos a llevar todo el resumen de lo que llevamos de esto último viernes de dos mil dieciocho gracias por estar ahí del modo que más os cuadre por la radio de toda la vida ahora con las emisoras de ser más incluidas por la aplicación de la SER en los teléfono móvil por nuestros enlaces en redes sociales o por la web tres W Cadena Ser punto com que lo importante es que tengáis mucho donde elegir los de gracia por elegirnos una más en nombre de todo el equipo del programa que va de Sonia Lus una producción hasta Alicia Molina hay Julio Hernández como cracks de la técnica Lucas Hernández dice en el periódico Le Figaro en Francia que se plantearía irse mañana mismo si un proyecto fuera del Atleti la acabar interesando el Real Madrid acelera en tres refuerzos la decana a este mercado invernal Brahim el primero Palacios el segundo hermoso como tercero el Barça no descarta la operación rabioso pero no para ya mismo eso sí estudia cómo hacerlo respetando lo de la filosofía de cantera ya tocada con la última llegada la presentación de ayer de Jason Murillo estamos a veintiocho de diciembre pero son toda noticias de verdad para que no queden dudas como es verdad también que el Athletic de Bilbao tiene nuevo presidente que tal las votar casi diecinueve mil socios ganó el y Feeri por ochenta y cinco a Uribetxebarria eh o lo que es lo mismo el Athletic Club tiene un presidente que rompe con lo anterior aunque ganando por un margen tan corto se mostró así de conciliador en El Larguero

Voz 0699

03:46

desde luego sería una manera deportiva de tomarse una derrota es están ahora estaremos en Bilbao a pegar un vistazo al día después del cambio repasaremos la noticias de Madrid Barça y Athletic pero no sólo de ellos hay una doble novación de jugadores en el Alavés cemento está en la puerta de salida del Huesca Cesc e en la puerta de salida del Chelsea que está dicen a punto de producirse además el fin de fútbol en la Premier con un Liverpool Arsenal como gran partido y en Italia hay mucha preocupación con lo sucedido tras el Inter Nápoles con la muerte de un aficionado que ha estado a punto de suspender la Liga en el país alpino así que asuntos futboleros hay y fuera del fútbol pues además de hablarnos de los partidos de Euroliga de ayer y de hoy del debut de Rafa Nadal en la temporada con el torneo de Abudavi os tengo dos muy chulas vamos a estar con la selección española de balonmano que se pasa las navidades ya concentrada prepara todo el Mundial que en realidad es el primer acontecimiento importante de el deporte del año la última es la de los Knicks el entrenador del equipo de la NBA acaba decir que el rival al que más teme no son los Celtics no son los Warriors no son los Lakers es el for night el juego de batallas al que están enganchados todos sus jugadores dice Pete Dale que no duermen y que luego llegan a los partidos los un guiña por los Nixon el segundo peor equipo de la NBA Hinault comprobado si llegan con muchos partidos pero desde luego no meten muchas eh bueno nuestro sueño es el segundo programa que nos queda por hacer antes de acabar el año así que vamos a ello son las tres y cinco vamos salió ya