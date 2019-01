SER Deportivos (03/01/2019)

Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER la directiva y el cuadro técnico del Real Madrid dan valor a la conquista del Mundial de clubes en Abu Dhabi para comenzar más felices este dos mil diecinueve y es verdad que ganar un titulo da subidón pero si el título será las gana los equipos que estarían un poco de milagro en la primer la división española como el Alain o el Qassim Anders la cosa tampoco es para tirar cohetes pero bueno hoy el equipo blanco vuelve a lo de verdad a la liga vuelve un estadio de un equipo que en España lo está pasando mal el Villarreal pero sucede últimamente que esos que lo pasan mal lo hacen pasar mal a Solari eh ahí está el ejemplo del Huesca que ganó cero uno de milagro el Real Madrid y también el Rayo al que el argentino venció uno cero en el Bernabéu así que de momento poca euforia porque sigue todo un poco bajo sospecha mías que el de hoy es un partido en un lugar donde se ganan títulos y donde se gana prestigio Quini el Madrid parece que en este dos mil diecinueve Bayer muy sobrado de lo primero

Voz 0415 00:52 mis Solari va de momento muy sobrado de los las tres y uno comenzamos a reporteros

toda la redacción de deportes de la cadena ser un día más aquí está hemos todos los de SER Deportivos hasta las cuatro vamos a acompañar con el resumen de lo que llevamos de primer jueves de dos mil diecinueve gracias por estar ahí de nuevo del modo que más os cuadre por la radio de siempre con las emisoras de ser más incluidas por la aplicación de la SER en el móvil por nuestros enlaces en redes sociales opina web tres W Cadena Ser punto com que lo importantes que tengáis mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos un día más en nombre de todo el equipo del programa que hoy va desde Óscar Egido en la producción a Juan Carlos Ingelmo Julio Hernández como cracks de la tecla se siempre desde hoy desde hoy tres de enero hasta el día de San José el diecinueve de marzo él no parar del fútbol entre Liga Copa y competiciones europeas todos los días hay fútbol ya con lo que al que no le gusta el fútbol mejor que hable con la NASA para acoger una nave espacial porque no va a tener forma de huir a nosotros no va a pasar Nos encanta al fútbol y el resto y contarlo más así que pone cómodos el maratón este del fútbol empieza con el Villarreal Real Madrid con Solari que ha dejado en casa para ese partido a Marco Asensio e a Marcos Llorente y a Mariano lesionados Luis García en el rival se queja de que tiene lo mismo partido que en Madrid pero claro que tiene mucha menos plantilla vamos que el calendario parece habérselo dicho el Valencia su máximo rival

Voz 1342 02:23 afrontamos una no voy a decir un mes pero tres semanas de locura de auténtica locura con compartidos dos por semana y a la super pegados que lo del calendario desde luego para nosotros es de auténticamente de locos no lo entiendo ahora lo entiendo yo no llego a comprender lo que que después de jugar un jueves a las nueve de la noche terminando casi un viernes jugamos el domingo a la mañana no no sé creo que hay otra manera de hacer las cosas que después de jugar un partido en miércoles un Copa unos pongan contra Getafe en sábado y la últimas que había

Voz 0699 03:32 pues nada pasará que lo analizaremos si ya hasta que el Liverpool a aparecer Brasil de los setenta vamos que estaremos en los sitios donde hay fútbol hoy y mañana que mañana hay liga con un Levante Girona Llum Espanyol Leganés que serán los primeros en abrir fuego en la primera jornada de este dos mil diecinueve aunque que lo que está abierto realmente es el mercado invernal de par en par murió en el vestuario del Atlético de Madrid con Lucas Hernández del que el Atlético quiere frenar su salida ahora a cambio de rebajar el precio eh al Bayern en verano o eso dicen en Alemania en el bar esa temen que la madre de rabiosa esté ofreciendo a su hijo a media Europa y eso dificulta su llegada o eso dicen en Francia os vamos a contar nosotros eh lo que dicen en los dos casos en España hilo movimientos en Bilbao en Leganés o en Sevilla con el mercado de fichajes y lo que pasó ayer en Dubai con Infantino el presidente de FIFA que propuso mundial de cuarenta y ocho equipos en dos mil veintidós con el más allá de Qatar para aumentar un poquito el lío quién lo que no es fútbol pues un poco preocupado por Nadal seguimos Rafa anunció ayer como sabéis que no jugaba en Brisbane para llegar bien al Open de Australia

Voz 0415 04:28 pero ya son muchas las lecciones que le persiguen ya anoche Toni Nadal dijo en El Larguero en voz alta algo que pensamos muchos

Voz 4 04:35 creo que otros arrojaba la toalla lo difícil no es sólo que lesiona lesiones es que cuando tienes una incertidumbre a la hora de saber si el cuerpo va a responder esto hacer mella en la cabeza pero es que aparte uno a estar más pendiente

Voz 1385 04:53 de su cuerpo es que que en sí de la

Voz 4 04:55 la pelota cuando estas más pendiente del cuerpo que la pelota bien

Voz 0699 05:00 otros hubieran tirado la toalla Nadal la coge para seguir secándose el sudor y que su de mucho este año sólo para contar todo hoy porque además hoy es día de hablar de Schumacher que cumple cincuenta años de edad en un secretismo absoluto sobre su salud es día para habla de baloncesto con lo partidos de Euroliga de Real Madrid Gran Canaria es día de balonmano con el primer partido de España en la preparación del Mundial ante Arabia Saudí así que es día de mucho así que ponen ampliarlo sin tardara son las tres y cinco vamos allá

Voz 0699 06:18 pues vamos al partido que abre el año el Villarreal Real Madrid nueve y media de la noche estadio de la cerámica los locales en situación delicada los visitantes a por tres puntos que recorten la distancia en el liderato de la Liga con el Barça novedades deportivas de los dos equipos empezamos por el Madrid por los desalar y que esa cuentan Javier Herráez muy buenas hola qué tal

Voz 8 06:34 jo muy buenas tardes el Real Madrid que se juega tres puntos muy importantes para no despegarse del Barça que está a cinco puntos es el partido aplazado como tú decías del Mundial de Clubes iba a tener a todos salvo a los lesionados Llorente que estaba en buena forma el centrocampista del Real Madrid Marco Asensio y también Mariano recordemos que se deja fuera Vallejo veinte convocados que ya están en Villarreal el once inicial el formado por Courtois en portería la defensa para Carvajal Marcelo Varane y Sergio Ramos Casemiro que vuelve al once inicial después de la lesión por la derecha Modric por la izquierda Tony Cross y arriba Lucas Vázquez con Karim Benzema Gareth Bale

Voz 0699 07:12 Casemiro como principal novedad en el once de el Real Madrid eso gracias Javi del conjunto blanco en el Villarreal dos datos las iban a empezar el pasillo primero y las novedades

Voz 1576 07:21 pues sí pero bueno pues el pasillo va a haber va a haber pasillo porque ya sabes que se generó polémica el Barça no se lo hizo al Real Madrid en el pasado pleno pues el Villarreal considera que el protocolo establece que ese pasillo sea de hacer a cualquier equipo que gana una competición oficial por tanto lo llevará a cabo recuerdo que el Villarreal se lo hizo el año pasado al Barça tras ser campeón en dos mil nueve al propio Barça tras ser campeón en el primer caso de la liga en este caso del Mundial de Clubes en lo referente a la novedades pues obligación del Villarreal como mínimo de sumar para salir del descenso sin Mario sin Miguelón Issing Bruno pero con la confianza que da el hecho de que García Plaza lleva dos partidos no conoce la derrota aunque el equipo de mejorar mucho en defensa posiblemente habrá cambio de sistema al cuatro dos tres uno con la Llum confirmado lateral derecho y a partir de aquí incógnitas pero apuntar un doble pivote defensivo con Caser ese Javi Fuego y una un trío de de magia en la mediapunta con Fornells Samu y Cazorla

Voz 0699 08:12 partido con buena pinta recuerdo el encuentro empieza a las nueve y media desde las ocho y media ya estaremos contándolo en Carrusel el día nace marcado por ese encuentro entre el Real Madrid Villarreal pero en Barcelona pues hablan de otras cosas de por ejemplo de entradas ni de salidas en el futuro en el caso rabioso se habla de eh si se me permite el término la madre que elevar veo que su agente y además de las negociadoras

Voz 0017 08:32 duras Adriá Albets sí eso parece Véronique Craviotto es la madre del futbolista del París Saint Germaine y está hablando con varios clubes entre ellos el Barça que siguen muy interesado en el jugador fuentes del club azulgrana reconocen que se sigue trabajando para traer a rabiosa al Camp Nou pero de momento no ha habido movimientos significativos en este sentido la negociación será dura como decías porque según dicen en Francia la madre de radio te exige más de diez millones de euros de prima de fichaje y el Barça se niega a pagar esa cantidad pero el interés del Barça existe las conversaciones también rabioso es libre para negociar con cualquier equipo y su madre pues les escuchará a todos con especial atención al que ofrezca más dinero

Voz 0699 09:10 en Barcelona Se habla de rabiosa también de una posible salida de Malcolm que parece que haya ofertas en un año que superan casi diez millones de euros lo que se pagó por él

Voz 0017 09:17 creo si los compañeros de gol han publicado que el Guan chino tendría intención de ofrecerle al Barça cincuenta millones de euros por Malcolm nueve millones de euros más de lo que pagó el club azulgrana porel en verano al Girondins de Burdeos de todas formas el jugador por lo que nos decía su entorno esta mañana en no tiene ninguna intención de salir del Barça ahora está muy feliz en Barcelona y cree que puede triunfar aquí lo que quiere recibir el alta médica porque ya está casi recuperado al cien por cien del esguince que sufrió en el tobillo y quiere volver a jugar si puede ser en este domingo en el campo del Getafe

Voz 0699 09:52 más pendiente de su estado físico que de la posible salida de él pues aún así veremos qué pasa con mal con lo que pasa con Lucas Hernández es que todo parece un poquito en manos del Bayern si acceden a esperar a verano lo mismo hay rebajas Miguel Martín Talavera

Voz 1576 10:04 qué tal muy buenas sino rebaja si facilita facilitar el pago recordemos que el Bayern una de las cosas que intentó hablar con el Atlético de Madrid cuando Miguel Ángel Gil Marín cogió el toro por los cuernos de haber con los alemanes era que puede poder pagar la cláusula fraccionada que eso sabes que no se pueda hacer y hacerlo en en tres plazos por lo tanto por ahí podrían ir los tiros más que rebajar el el precio el caché de Lucas Hernández lo que sí parece claro es que el central no ha dado marcha atrás que lo ha dejado todo en manos del equipo alemán y que el Atlético de Madrid B que la única baza para retener al mayor de los Hernández es ir directamente al club alemán él no lo ve con buenos con malos ojos si es que Lucas mantiene su opción de ir a Alemania en junio y en principio así está la situación a esta hora en el día de hoy porque en el caso Lucas Hernández Tiger casi casi ahora sino a días Lucas Hernández tiene más complicado salir en enero que en junio y por lo tanto se quedaría a las órdenes de Diego Pablo Simeone

Voz 0699 10:55 casi el quieran minuto más Viaje por España con el fútbol el Athletic continúan los movimientos postelectorales y por ejemplo Amorrortu dice adiós Verónica Gómez si es la

Voz 1951 11:03 primera decisión de calado tras la victoria de Aitor el y seguí la salida del hasta ahora director deportivo del Athletic José María Amorrortu que ya tenía decidido que iba a dejarlo en junio y ahora precipita su marcha después de alcanzar un acuerdo amistoso con el club despedida en buen tono por parte de ambos Amorrortu ha mostrado su gratitud al club quiso disponibilidad para facilitar dice el tránsito a los nuevos encargados de la dirección deportiva que encabeza desde ella Rafa Alkorta y el Athletic ha resaltado en palabras del presidente y su saber estar respeto y lealtad dice valores de enorme importancia que la nueva directiva quiere cuidar poner de relieve a diario en esta nueva etapa

Voz 0699 11:35 noticias en Bilbao noticia que hoy el fútbol pero vamos en la previa a dos partidos de Primera también que mañana es viernes de hecho el fútbol no para como decía hasta marzo todos los días hay fútbol así que preparados mañana a las siete Levante Girona no grave Ximo más mano

Voz 9 11:46 qué tal muy buenas pues las novedades en el Levante son que estaba

Voz 0545 11:50 mañana acaba de dar la convocatoria Paco López se quedan

Voz 9 11:52 fuera por decisión técnica Simon Pedro López culé Sadiq Luna Samu García los tres últimos por lesión y además no podrá jugar el partido de mañana Rochina uno de los fijos en el centro del campo en este nuevo sistema que está empleando Paco López en El Girona Eusebio Sacristán tiene que dejar fuera por lesión a Carles Planas Mojica Patrick Robert Aday Benítez Pere Pons Intrum un vial por decisión técnica se quedará en tierras catalanas José Aurelio Suárez la novedad en la convocatoria el central Almunia es

Voz 0699 12:21 es a las siete a las nueve Espanyol Leganés con novedades rueda de prensa de los dos entrenadores que contamos John Vera

Voz 10 12:26 la vuelta a la competición mañana en Cornellà El Prat un partido que el Espanyol afrontará sin Mario Hermoso lesionado ni Granero baja por sanción en Leganés llega el choque sin Rubén Pérez sancionado ni Michel Santos Ezequiel Muñoz Quique son baja por lesión será un partido clave para los blanquiazules que cerraron dos mil dieciocho con seis derrotas consecutivas la peor racha en la historia del club hoy rubia el entrenador del Espanyol se ha mostrado muy tranquilo respecto a su futuro no teme por su cabeza y confía en la capacidad del equipo para remontar esta situación pero

Voz 0699 12:53 fútbol no paran España en Inglaterra tenemos un partidazo que cierra la Premier en la Navidad el City Liverpool Álvaro de Grado muy buenas tardes

Voz 0107 13:00 hola buenas tardes hoy a las nueve de la noche el City recibe al Liverpool a siete puntos deben de distancia del líder de la Premier League que el conjunto de Klopp que en veinte jornadas disputadas sólo ha recibido ocho goles en contra es la mejor defensa de Inglaterra contra el mejor ataque el equipo de Guardiola cincuenta y cuatro goles a favor con todos disponibles en ataque con el regreso de de Britney con Silva Agüero y compañía

Voz 0699 13:22 el gran encuentro de contaremos también en Carrusel y en panorama internacional tenemos lo último de Infantino que parece perseguir un Mundial ahora de cuarenta y ocho equipos imágenes que Qatar Óscar Egido

Voz 1643 13:30 lo ha dicho el presidente de la FIFA en una conferencia en Dubai su idea es que siendo dos mil veintiséis pueden tener cuarenta y ocho selecciones porqué no dos mil veintidós ha dicho que lo están estudiando y que lo van a intentar como albergar con esos selecciones en nuestro país es complicado el dice que ya sabe cómo solucionarlo y la solución es que algunos países vecinos de Qatar en el Golfo sean sede de alguno de los partidos algo complicado porque hay mucha tensión en la zona desde dos mil diecisiete por ese boicot diplomático de países como Arabia Saudita Emiratos Árabes Unidos Bahrein Egipto que acusan a Catar de apoyar el terrorismo algo que los qataríes dicen que es mentir

Voz 0699 14:01 cada del fútbol resuelto lo próximo tiene nombre de deportista enorme vieja Schumacher

Voz 11 14:07 es la rebelde todos revolucionaria y es muy pasional siempre personas personaje

Voz 15 15:36 el euro

Voz 0699 15:39 hoy cumple cincuenta años fijan Schumacher uno de los mejores deportistas de la historia y uno de los mejores pilotos de Fórmula uno porque cuando hablamos de Schumacher hablamos de un mito Manu Franco muy buenas tardes

Voz 1385 15:49 ahora está cojo bueno pues hablamos lugar porque es el

Voz 0699 15:53 mayor de la historia

Voz 1385 15:55 no va estadística son fan de un tipo que siete Mundiales de Fórmula uno noventa victorias esa unas bueno es que nadie puede igualar aunque yo eso está dando de que Lewis Hamilton estar el invento recordemos que el piloto británico logró su quinto mundial esta temporada pero sobre todo y ante todo porque alguien que se sobrepuso que fue capaz de ganar sin tener el mejor coche y que sobre todo con Ferrari que es donde está acrecentó su leyenda pues logró unos números impresionantes con cinco títulos mundiales de manera consecutiva también en los que hemos tenido el caso de poder estar alguna vez con tu mujer porque es uno de esos tipos que bajo iba por la vida al menos que alguien importante solar

Voz 0415 16:34 según verle caminar por el pasado

Voz 1385 16:37 salió bien alguien grande César Veloso estado de salud

Voz 0699 16:39 realmente de sus tratamiento Jorge Escorial no demasiado Pacojó porque desde el accidente su esposa Corina y su jefa de prensa saben quién se han encargado de mantener en secreto el Estado

Voz 1258 16:48 el ex piloto se sabe eso sí que sus cuidados son costosos unos seis mil euros diarios que es atendido por un equipo médico de unas quince personas también trascendió que suma que no depende de máquinas para mantener sus constantes vitales según reza el comunicado que ha emitido la Familia por su cincuenta cumpleaños sigue en buenas manos además Pacojó recientemente Jean Todt el jefe de Ferrari contó que fue a visitarle a su residencia hirieron

Voz 0699 17:09 por televisión el pasado Gran Premio de Brasil aún

Voz 1258 17:12 que sin dar más pistas de su está gol cumple cincuenta pero ya

Voz 0699 17:14 vamos cinco años sin noticias cómo reaccionan las redes y el mundo del motor al día Daniel Álvarez pues la gente los aficionados del motor tiene

Voz 0451 17:21 se presenta el ex piloto alemán durante todo el día han dejado mensajes de recuerdo y de ánimo por ejemplo el perfil oficial de la Fórmula uno ha colgado un vídeo en el que aparecen en las grandes leyendas de este deporte en el que le definen

Voz 10 17:31 una palabra por ejemplo algunos ex compañeros de equipo cómo va

Voz 0451 17:34 Brickell Ole dice determinación e Felipe Massa leyenda o incluso rivales como Fernando Alonso le describen con talento Flavio Briatore dice que es el Rey también en Twitter durante todo el día que se llama que fallen que Fight y Michael en el que la gente ha dejado sus recuerdos en las pistas de Michael Schumacher por ejemplo unos dicen que las grandes los grandes premios de Japón en el año mil novecientos noventa y ocho en el dos mil las batallas épicas con Mika Hakkinen otros último

Voz 0699 18:00 carrera su última carrera con Ferrari en el año

Voz 0451 18:02 en dos mil seis en el que levantaba el adelantaba a Kimi Raikkonen también los aficionados españoles como no su épica batalla con Alonso en Imola

Voz 0699 18:10 en un día tan señalado su familia digamos ha querido hacer un guiño a los aficionados para acercar al mito José Antonio

Voz 16 18:15 pero si va cojo a través de una app que han anunciado la familia hay que va a estar dedicada a la trayectoria del heptacampeón alemán evidentemente está dirigida a la legión de fans el piloto y a través de un museo virtual repasa la trayectoria sus éxitos si victorias conseguidas así como de algún modo recuerda los récords de un gran mito de la Fórmula uno

Voz 0699 18:33 un grande del deporte mundial al que un accidente de esquí nos privó de seguir disfrutando esperamos noticia mejores que ojalá llegue lo que llega horas el resto de la página polideportiva

Voz 0415 18:41 por ejemplo en baloncesto jornada de Euroliga para Real Madrid Gran Canaria los blancos en un partido

Voz 0699 18:45 que es un clásico cazo europeos Sofía Álvarez

Voz 1576 18:48 conjunto de Pablo Laso juega hoy a las nueve menos cuarto

Voz 1 18:50 el partido el año contra el Maccabi equipo

Voz 17 18:53 enfrentado a cincuenta y siete ocasiones ya ha ganado XXXIV de ellas los blancos afrontan el encuentro con el objetivo de acercarse a cuartos de final el Gran Canaria buscará a las nueve y media una victoria contra el Khimki que no contará con su escolta se que seguirá sumando en la pelea por los frío

Voz 0699 19:07 recuerdo que también se juega un UCAM Murcia contra estudiantes de Liga ACB que en balonmano la selección juega el primer partido de preparación del Mundial de González

Voz 0497 19:14 sí primera piedra de toque para bajó en este torneo internacional un buen rival para empezar a Arabia Saudí a las ocho un equipo muy versátil que les gusta mucho el contraataque a priori el más asequible de este Memorial Domingo Bárcenas que se juega en Valencia todos los internacionales en condiciones y con muchas ganas ya de poner en práctica lo ensayado con Jordi Ribera antes jugarán su primera jornada en este torneo internacional Polonia o Rusia

Voz 0699 19:34 cerramos con el tenis en ausencia de Nadal de que estamos pendientes en este arranque de temporada Gonzalo el

Voz 0415 19:38 ahora mismo tenemos tres partidos en directo Roberto Bautista está gana ha ganado el primer set iba ganando el segundo cinco a cuatro

Voz 18 19:44 a él a Wawrinka ir

Voz 0699 19:47 ya está jugada ante Kevin Anderson en los de la T

Voz 0415 19:50 P pues con el polideportivo repleto llegamos a las

Voz 0699 19:52 tres y veinte una hora menos en Canarias seguimos contando lo más cercano hasta las cuatro de la tarde en SER Deportivos

Voz 19 20:05 SER Deportivos Madrid

Voz 0415 20:08 el día y a las ocho y media Carrusel que lo importante ahora juegan el UCAM Murcia con el Estudiantes en partido de Liga de baloncesto que estaba planeando un poquito más tarde el

Voz 0699 20:19 el Madrid contra el Maccabi en la Euroliga a las once menos cuarto a las nueve tenemos un City Liverpool en la Premier a las nueve y media Villarreal Real Madrid es decir tenemos Premier tenemos Liga y antes en este ser deportiva vamos a preguntar a Romero Boris vamos a ir a Pellegrino vamos a hablar con el delantero más en forma del Getafe vamos a escuchar a Daimiel hablar de cómo los Mavericks han registrado el pseudónimo de Doncic íbamos a entrevistar al atleta más simpática de España que que lo deja cosa más

Voz 0415 20:45 una Eric SEM no renueva con el Tottenham y el Real Madrid acecha

Voz 20 20:51 dos L'Équipe periódico francés de referencia ha publicado su once de la temporada con tres jugadores del Real Madrid sin Griezmann le sale un Oblak Marcelo Van Dyck Varane Alexander Arnold Modric en lo canté en papel pasar Messi

Voz 0415 21:07 Cristiano Ronaldo te quita a la tela del traje del día

Voz 0699 21:11 está en Villarreal o el turrón quema

Voz 0415 21:13 al de estas fechas

Voz 15 21:16 he querido darle la Cadena SER queremos desearle mucho

Voz 0300 21:22 la felicidad para este dos mil diecinueve

Voz 15 21:25 quién estrenado único que les recemos felicidad desde las adiós nosotros que no desea feliz tome usted ustedes no dicen feliz dos mil diecinueve caen hacerlo

Voz 21 21:39 lo Palin no

Voz 1 21:41 egoísta feliz dos mil diecinueve aunque ustedes no nos lo de ese nosotros

Voz 0415 22:04 al turrón que además es muy destape te vamos a empezar por la cita del día hizo análisis bueno y sus alrededores se Villarreal Real Madrid Antonio Romero muy buenas tardes a todos cuantos de balsámico crees que has ido para el Madrid ganar el Mundial de Clubes y empezar así dos mil diecinueve

Voz 0239 22:19 te quiere te guantes para no y cuarto más que me lo

Voz 1385 22:22 pero no parece que esa semana les abrió

Voz 0239 22:24 muy bien es una semana en la que han convivido en la que la concentración ha sido tranquila en la que sólo cabía la posibilidad de ganar todo lo que no hubiera sido conseguir el Mundialito hubiera sido un auténtico desastre y yo hubiera tenido el efecto contrario pero me parece que como todos ha dado bien ese consiguió el título y eso es bastante importante no sólo para la vitrina del club sino también para la mentalidad del presidente ya dulcificado poco toda la tensión que se veía en el grupo desde el arranque de la temporada yo creo que lea lea de han servido bastante ha sido bastante balsámico pero de faltar para que eso se concrete tiene que empezar con buen pie hoy porque si hoy no consigue un buen resultado y una buena imagen ante el Villarreal nadie pero nadie se va a acordar de que el Real Madrid ganó hace dos semanas el cámara todo

Voz 0415 23:10 contábamos con el principio de Casemiro lógicamente volverá a la titularidad esperas algún cambio más en en el once de el Real Madrid

Voz 0239 23:18 yo creo que yo creo que lo vieron a un mes de enero como todos o como casi todo cargados de partidos dos semanas y el y el equipo es capaz de progresar en la Copa del Rey ahí fuera el momento de de acercándose de hacer rotaciones de tirar de profundidad de banquillo pero vienen de una semana de vacaciones vienen con el cuerpo descansado con el de entrenamiento y me parece que la idea Solari actuara con lugar basket arriba con el tridente con Benzema con Gareth Bale desuso estadio no tiene mucho pero este es nuestro estadio Petite y con el único cambio de Casemiro a ver cómo tal brasileños aguantar los noventa minutos el resto es el equipo de gala seguramente no para todos pero si el equipo de gala para Sodano

Voz 0699 23:55 tú conoces bien siempre sabes que hay una chunga habrá que se puede evaluar cuál es el cambio del Madrid de Lopetegui al de Solari

Voz 0239 24:04 hombre yo futbolísticamente sinceramente más allá del sistema que es evidente que que a ella me gusta el fútbol más vertical un gol más rápido pudo con menos toque en el centro del campo y a Lopetegui le gustaba intentar amasar la posesión de la pelota cuanto más tiempo del partido mejor en cuanto a rendimiento futbolístico lagunas defensivas en cuanto a baja forma que casi alarmante de algunos futbolistas yo haya notado poca diferencia lo que sí he notado es que con eso el cambio de sistema seguramente el equipo más solidario con la entrada de Marco Llorente el equipo ha currado más en el centro campo y la llegada de los buenos resultados lo que ha hecho que se vayan recuperando futbolistas sea más allá de una diferencia de de fútbol que yo repito de visto poca sí creo que hay futbolistas que estaban unas tocará tremenda con Julen Lopetegui porque veníamos del Mundial y que ahora consolar y empiezan a respirar y para mí esa es la clave del Real Madrid que jugadores como ramo como Marcelo como Modric o como Toni Kroos por ejemplo empiecen a retirar en este tramo final de temporada para encontrar diferencias en Tel de Lopetegui que no Renault Fran Yeste que a mí futbolísticamente me deja dudas pero que en resultados está reponiendo

Voz 0415 25:09 la última en la pregunta del millón Romero detectas algún indicio de cambios en el horizonte en la relación entre Isco y Solari

Voz 0239 25:16 qué va contando Herráez y Mario me dan hace tiempo que desde el club deslizan la posibilidad Solari de que inicie un acercamiento yo creo que el único acercamiento posible que tiene Solari con Isco es darle bola en el campo qué es pues un tipo con una personalidad peculiar es subrayó que se ha ganado desde tampoco ser considerado uno de los pesos pesados del Vestuario a mi me parece que las palabras bonitas en la rueda de prensa y además a Solari le quedan con perdón de la dice van muy bien dichas pero que a estas alturas de la película a Isco ya sólo le vale una palabra bonita Yes Ponte Juan

Voz 0415 25:49 pues nada eh me da que esta tarde va a ser poner a calentar como como mucho esta tarde noche porque el partidos a las nueve y media aunque lo contamos desde las ocho y media en el campo eh un abrazo Romero otro aporte que es la cita del día ese partido entre el Villarreal y el Real Madrid de la noche porque a las nueve y media

Voz 0699 26:06 el Atlético todo gira alrededor de Lucas bueno de Lucas y de un horario entrenamiento de lo más rarito que así llegas antes de lo que te dicen te enteras de que Simeone prueba cosa que tal Joe pues si las doce cincuenta estaba citado los medios de comunicación cincuenta cincuenta sí

Voz 1576 26:21 pero bueno ha dividido la sesión en en dos tramos

Voz 0699 26:24 a su lado ha entrenado una prueba

Voz 1576 26:26 que que tiene visos de que pues el equipo titular frente al Sevilla el próximo domingo por el otro los que no parece que vayan a estar en ese once titular la prueba que ha hecho respecto al al día hace dos días cuando probó es que saldría del equipo Arias intradía Rodri devolviendo al lateral izquierdo a Saúl por lo tanto ha sido Oblak en portería con Juanfran Savic Godín Saúl de lateral izquierdo con Rodri Thomas en el doble pivote con Koke por la derecha con la izquierda y arriba lo que se mantiene es la pareja de lo cedidos Griezmann y Correa que son mejores que están en forma y que le gustan mucho a Diego Pablo Simeone eso es la prueba la buena noticia es que Jiménez ha entrenado con el segundo grupo está ya respondiendo a las mil maravillas a los problemas físicos que que ha dejado atrás y que yo creo que elevan a el alta para Sevilla también se ha visto a Lucas Hernández trabajando en un campo aledaño con botas sacando balones de cabeza rematando despejando por lo tanto es otro que también está en la recta final y veremos a ver si entre nada

Voz 0699 27:21 Bono ojalá así porque es una buena noticia y ojalá lo de Lucas huelga a la normalidad lo antes posible porque cuanto más normal sea todo mejor para el Atlético de Madrid lo decías antes el asunto de Lucas hay que seguirlo hora ahora o incluso minuto a minuto porque en cualquier momento vuelva

Voz 1576 27:35 Sara y sobre todo porque ahora tú hablando con el entorno del jugador no saben qué va a pasar Lucas Hernández e en enero junio o cuando sea lo que sí parece es lo que te digo la última hora es es eso que en enero va a ser muy difícil que salga por por esas conversaciones al más alto nivel entre el Atlético de Madrid el Bayern de Munich bien aplazando la decisión viene haciendo una rebaja yo creo que más lo primero que lo segundo y a partir de ahí veremos tiempo

Voz 0699 27:59 suerte entre comillas que tiene al Atlético de Madrid es que es el Bayern el equipo que se interesaba buenas relaciones entre las cúpulas directivas del Atlético de Madrid el Bayern no quieren una guerra quieren un acuerdo amistoso eh si tiene que haberlo y eso le va entre comillas a favorecer al Atlético de Madrid a la hora de retener pero de retener momentáneamente a Lucas porque Lucas en la cabeza tiene claro que la próxima temporada gracias Dalla Chavalón eso del Atleti hoy para estar al tanto de la actualidad en Leganés casi había que ser de Los increíbles y poder estar en varios sitios a la vez presentación un jugador rueda de prensa de técnico visita hospitales qué Ta7 ha dado iban Álvarez muy buenas tardes

Voz 1385 28:35 qué tal va conmigo obras además fíjate todavía sigo aquí en el hospital Severo Ochoa de Leganés que parece empezamos por ahí

Voz 0415 28:41 a los jugadores que han tenido un día bastante

Voz 1385 28:43 hoy hasta ahora los tres que no buena no gana viajar mañana el partido de a Barcelona para enfrentarse mañana contra el Espanyol some Rubén Pérez Ezequiel muy sean los tres aquí todavía en el hospital Severo Ochoa de Leganés visitando a los niños y niñas con regalos balones bufanda para bueno para mí grandes estas fechas navideñas sí adelantando eso es Reyes Magos la mañana comenzaba muy prontito a once con entrenamiento a puerta cerrada y luego hemos tenido dos comparecencias en rueda de prensa la primera ha sido la del fichaje el primero de este mercado de invierno de Leganés Martin Broadway de delanteros llega desde el beatle tramo de la Champions y segunda división inglesa cedido hasta final de temporada eso sí no tiene opción de compra en Leganés es internacional con dinamita

Voz 0239 29:28 esta jugó el pasado verano el Mundial de Rusia ofrece su jugador interesante y los ha compensado además Pellegrino que mañana va a ser convocado para esa visita

Voz 1385 29:35 Cornellà de de Martinsa pactado por rueda enfrenta Pelegrino ha dicho que es importante empezar el año sumando para seguir creciendo y acercarse a esa salvación espera como regalo tener un buen partido y además ha dejado treinta años

Voz 0239 29:48 lo que quiere que se quede en el Leganés meses

Voz 1385 29:51 mitad otro portero y además ha dicho esto sobre el mercado invernal

Voz 1530 29:54 es verdad que nosotros tenemos en esa fecha sea ocupada por Rodrigo ahí el mercado a nosotros no os vais diciendo de que somos capaces no nosotros ahora tenemos una

Voz 0699 30:03 tipo bastante bien en organizado

Voz 1530 30:06 creo que tenemos con la ida de serán tengan ahora con la oferta que ha tenido y que ha tomado es sí que no tenemos la necesidad de tener un puesto pero después bueno vamos vamos a tener mucho que ver que podamos Si algún chico se quiere ir para que podamos traer no en ese entrada y salida va a depender mucho del mercado íbamos a estar dispuesto siempre y cuando nos convenga o creemos que va a mejorar nuestra situación hablar sobre posibilidades bueno hay muchas posibilidades de muchas cosas que se que muchos padres que no quieren porque tenemos jugadores interesantes en el mercado y que no se aman pero bueno nosotros estamos contentos con el plantel que tenemos y lo vamos respetar hasta

Voz 1385 30:47 los Pacojo acaba de salir justo la velocidad a la presidenta Victoria Pavón se va rápidamente hacia la facción de que la expedición pionera coge el AVE ahora las cuatro para mañana jugará a las nueve de la noche contra el Espanyol en Cornellà altas

Voz 0699 30:59 madre mía ha sido un no parar la mañana de Leganés gracias iban Entretanto el Rayo ha vivido más calmado a la espera de su partido del sábado por la mañana ante el Valladolid Amanda gala así es el equipo no

Voz 0545 31:10 está entrenado de nuevo en la ciudad deportiva los jugadores comenzaban el entrenamiento las once de la mañana y mientras que

Voz 0415 31:15 el único entrenador Raúl de Tomás Javi Guerra Sergio

Voz 0545 31:17 bueno se han ejercitado en solitario los tres delanteros centros que han mantenido durante la mañana separados del resto de sus compañeros los primeros en retirarse del campo han sido Óscar Trejo José Ángel Pozo ya les alegría impulsa que no estará en el próximo encuentro ante el Valladolid por acumulación de tarjetas también ha entrenado con el resto del equipo sorpresa con Adrián Embarba que no ha unido al grupo ya estado ejercitándose en el gimnasio por su parte Gorka Elustondo continuos en tetas operación ya Abdulá lleva hasta incorporado a los entrenamientos una vez finalizada la sesión de esta mañana los jugadores junto con el cuerpo técnico y representantes de las peñas rayistas han realizado una visita a los niños ingresados en el Hospital Reina Sofía Gregorio Marañón

Voz 0699 31:54 dice Ramos el fútbol pasando por Getafe aquí hemos tenido la suerte de que el entrenamiento que va un pelín tarde Josue Caballero ha sido capaz de retener a un protagonista en la semana que acaba en el partido contra el Barça Uxue cuéntanos muy buenas tardes

Voz 0545 32:06 hola qué tal Pacojo si estamos aquí en el Coliseum con Jaime Mata una de las piezas claves del conjunto azulón de Bordalás que va a iniciar el año contra el Barça el domingo las no menos cuarto Jaime qué tal

Voz 0415 32:16 hola buenos días cómo llegáis a ese partido de contra el Barça en creo que

Voz 0607 32:21 qué bien confiados y fuertes creo que estamos trabajando bien desde la vuelta de las vacaciones para preparar el me encuentro

Voz 0415 32:28 y nada pues a intentar conseguir la victoria Jaime Si yo te digo Barça que me dices tú no equipazo y si te digo Messi es el mejor vale si te pregunto si se les puede ganar

Voz 0607 32:42 sí sí claro yo creo que sí vamos yo confío plenamente en equipo y estamos trabajando para para intentar conseguirlo claro que sí

Voz 0415 32:49 vale me cuentas como se lo puede ganar

Voz 0607 32:52 creo que el que se comenten errores hay que ser consciente de que de que no se puede fallar porque porque te penalizan muchísimo oí creo que esa es la base que tenemos que conseguir el el ser muy fuertes en no concederla

Voz 0415 33:05 te voy a ser educado que no te da las buenas tardes buenas tardes Jaime buenas

Voz 1 33:09 pero eso es un partido con poca

Voz 0415 33:11 perder quiero decir entraba dentro de lo normal no sumar o me estoy pasando

Voz 0607 33:16 creo que el creo que la ambición oí las ganas de verse debe ser otro al final creo que es que está claro que juegas contra contra la líder contra el mejor equipo pero pero al final creo que es un partido más también de la Liga hay son tres puntos que que también hay que disputarlo

Voz 0415 33:33 me decía feliz año felices este dos mil diecinueve al que llega hoy vosotros rozando Europa eh

Voz 0607 33:39 sí estamos estamos con esa idea el sabiendo que que hemos terminado muy bien en el dos mil dieciocho hay intentar el eso que el dos mil diecinueve pues seguir con la misma línea que que hemos mantenido para para conseguir seguir sumando puntos y estaremos arriba posible

Voz 0415 33:55 va en el Getafe qué tal está yendo el año

Voz 0607 33:57 bien muy bien muy contento el entrenando mucho trabajando mucho hay contando con minutos así que muy feliz

Voz 0415 34:04 ni como esta semana es especial Jaime detectan mucho madridista que ha hecho del Getafe en estos días

Voz 0607 34:10 y bueno la verdad es que emitía día no no he tenido ese ese contacto pero pero bueno los lo de siempre creo que que nosotros queremos ganar por nosotros vale pues hablemos

Voz 0415 34:20 vosotros qué parte del mérito del puesto en la tabla les pasa Bordalás que parte al resto esto está un poquito repartido cómo cómo lo ves

Voz 0607 34:27 bien creo que al final es lo que tiene un equipo creo que el que el mérito es de todos y de lo que normanda hacer y nosotros reflejaron el campo así que creo que que todos unidos hemos llegado hasta donde estamos a día de oí la idea que tenemos es continuar

Voz 0415 34:44 no me quiero sobrar pero estáis séptimos y es decir estáis rozando las posiciones europeas si yo digo Europa League ir proxy

Voz 0699 34:51 la temporada estoy hablando de un sueño de una ilusión

Voz 0415 34:54 no de una utopía

Voz 0607 34:56 eh que es algo que que sí que veo todavía muy lejos creo que hay que ir paso a paso conseguir primero la permanencia que es es lo principal y luego ya en cuanto antes la consideramos antes podremos soñar en en otras cosas

Voz 0415 35:09 oye que no te preguntaba del bar el bien de vez en cuando se va la luz

Voz 0607 35:14 el bar pues eso estamos todos en ese proceso de adaptación que creo que que lógico oí Hidalgo nuevo para los árbitros como para nosotros así que creo que poco a poco iremos llegando todos a buen puerto argelino

Voz 0415 35:27 arrastra en Twitter bromitas Iberdrola

Voz 0607 35:30 sí sí había que bueno por lo menos ya que estás caliente que no puedes hacer nada pues bueno por lo menos darle un toque de un toque de humor

Voz 0415 35:36 sí es mejor tomárselo a broma cuando las cosas están ha sido Jaime

Voz 0607 35:39 sí sí es algo que que no va no va a cambiar absolutamente nada pero bueno pues lo menos pues eso ya ha pasado así que nada seguir ya ya que aproximarse a no beneficia a nosotros

Voz 0415 35:50 venga va a dejar domar el café que ya Laura que estamos casi casi no llegan ni a comer última jugada del Getafe Barça vale cero a cero en el marcador córner a favor del Getafe que va a pasar ahí

Voz 0607 36:04 qué va a pasar ahí pues vamos vamos a entrar con todos los yo que explique que tendrá hasta el banquillo daremos vamos a hacer gol por todo por todos los medios posibles así que nada ojalá ojalá se acaben los en ese punto ya no firma el empate no es hombre al final es como todos diciendo yo creo que hay ser ambiciosos el el empate está está siempre bien el sumar pero pero en casa que ella es minuto noventa como dices último último

Voz 0742 36:30 jugada vamos todos a pues Portolas está yendo el Getafe desde luego no sólo en el arranque de temporada sino en lo que tenemos detrás Jaime muchas gracias por haber aguantado hasta a estas horas y que haya mucha suerte fin llevan muchas gracias a vosotros un beso Sue

Voz 0415 36:45 hasta luego el Getafe Barça que cierra la jornada del domingo el fútbol de momento en este SER Deportivos el próximo en pasarse por aquí es Antoni Daimiel ya os mováis

Voz 0699 36:52 muy bien

Voz 0300 39:16 qué tal feliz año buenas tardes serán los doce gajes

Voz 0699 39:18 de mandarina

Voz 0300 39:19 muy bien como siempre eh muy rapidito muy sabroso un golpe tremendo sabor el aborto

Voz 0699 39:25 la alternativo hasta el festivo se hoy en la NBA no paro por año nuevo Airport XXXI no hay costumbre allí no

Voz 0298 39:30 no no no se suele jugar el XXXI Se para el veinticuatro porque el XXV hay esa jornada desde el horario matutino de de allí de Estados Unidos con muy buenos partidos pero no el XXXI ya no separa bueno pues seguirá así hasta creo que la el lunes de la final de la Final Four universitaria que hay separa

Voz 0699 39:50 bueno lo más próximo el partido de la madrugada grande ha sido el Lakers tan there ya ha sido un gran choque que han ganado los visitar

Voz 0300 39:56 sí ha ganado Oklahoma City en cancha de Lakers ciencias

Voz 7 40:01 un partido en el que bueno

Voz 0300 40:02 pues los Lakers están otra vez sin Le Bron sin rollo un rondo e también Michael Beasley por motivos personales murió su madre hace unos días tampoco estaba con el equipo y luego tienen un problema también tremendo y es que cálculos Man jugador de los que mejor está jugando este año II año en la Liga se lesiona en la espalda hay Hinault juega en la segunda mitad eso facilitó las cosas a unos Thunder que bueno todo hay que decirlo hicieron un buen partido sobre todo Paul George E y también Russell West

Voz 0699 40:30 el parcial del último cuarto fue dieciocho veintinueve ese parcial fue definitivo o fue más definitivo el general la ausencia de devoraron bueno

Voz 0300 40:38 la ausencia de Hebrón es tremenda para ellos han jugado cuatro partidos han perdido tres pero es verdad que ese parcial del último cuarto y decidió el partido sobre todo porque Paul Jones que había tomado un breve descanso entró creo que mediado ese último cuarto un poquito antes de la mitad del cuarto y metió prácticamente nueve puntos seguidos no hizo eso yo creo que le dio la delante era significativa Oklahoma para ganar

Voz 0699 41:01 el otro triple doble que que hacen mejores de los triples dobles a tocar la guitarra

Voz 0300 41:05 pues es verdad que hizo el gesto de tocar la guitarra un poco como otro Leo a a su rival Lance Stephenson que lo había hecho dos veces esta temporada después de meter Gastón es ahora los rivales en lo están haciendo a él pero Westbrook ya es una habitual fíjate que en los últimos quince partidos ha hecho ocho triples dobles nada lleva once esta temporada lleva ciento quince en su carrera no estuvo muy acertado por ejemplo en en el tiro de tres en y en el tiro de campo en este partido pero claro él es capaz de aportar muchas cosas en la vida

Voz 0415 41:33 en lo que es una barbaridad pero las

Voz 0699 41:36 nosotros han sido muy de animalada los números de Embid por ejemplo con los Sixers ante los sans sólo se han repetido tres veces en los últimos treinta

Voz 0300 41:44 sí es es es un es una barbaridad cuarenta y dos puntos dieciocho rebotes dos tapones tres robos dos asistencias y además es una línea argumental y de actuación de vid de los últimos encuentros han hecho una gira I los Sixers Si bueno pues en Boston hizo treinta y cuatro dieciséis en Utah veintitrés quince en cancha el Clippers ha hecho veintiocho diecinueve y ahora este partidazo eh es uno de los mejores desde los dos o tres mejores pívots de la actualidad yo creo que es un jugador que puede darle el salto de calidad necesario a Filadelfia para optar

Voz 0699 42:16 lo que pasa ser claro cuando les da por Picard se entre pívots Embid ha hecho un partidazo pero es que Anthony Davis la ceja para los amigos se marcó esta madrugada un treinta y cuatro puntos

Voz 0415 42:26 y atención veintiséis revés

Voz 0699 42:29 exacto ni veintiséis veintiséis