Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER el Real Madrid remató ayer más de veinte veces a portería descubrió que el jugador de dieciocho años que fichó el año pasado tiene un pintor y se encontró con que el árbitro del barco nubes debió de pasar por el bar con ve a la hora de juzgar penaltis se tragó uno más grande que el Bernardo eso es así pero también es así que el drama está a diez puntos del Barça que Solari reincidió con la titularidad de Marcelo y que en un equipo sin delanteros decidió no convocar ni a uno del filial por si fueran Cesáreo el resultado de todos lo saben en Marte el Real Madrid perdió ante la Real Sociedad y hasta un telediario de decir adiós a la Liga Ivy en las palabras de Solari en papel de regalo como lo de estimar empates es no saber lo que es el Real Madrid ni escudarse en el bar ni en el Mundial ni en la plantilla cortita el Real Madrid es un grande y todo lo que le rodean ahora son exclusivas de equipo pequeño tira grada empieza a estar harta lo demuestra no yendo y como sigan las excusas ojo a las próximas demostraciones las tres y uno comenzamos a deportivos

Voz 1 01:11 la Cadena SER SER Deportivos con Francisco José Delgado

Voz 0699 01:16 la redacción de deportes de la cadena ser aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta las cuatro el vamos a acompañar con el resumen de lo que llevamos de lunes gracias por estar ahí de nuevo del modo que más cuadre por la radio de siempre ahora con las emisoras de ser más también por la aplicación de la SER el móvil por nuestros enlaces en redes sociales o por la web tres W Cadena Ser punto com que lo importante es que tengáis mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos un día más en nombre de todo el equipo del programa que va desde Sonia Lus en la producción a Juan Carlos Ingelmo Yeray Martínez como cracks de la técnica en enero se ha roto la Liga el ha roto el Barça con sus victorias ir bien al Real Madrid con suspicacias como el tiempo hoy se me va a quedar corto quiero que escucha vosotros cómo está realmente el asunto tras el Real Madrid cero Real Sociedad dos el que más clarito hablo de todo o Luka Modric

Voz 2 01:58 tener más concentración que no nos pasa estas cosas como o es porque no puede siempre traer una calle cada cada partido en principio hoy esto es nada más que falta de concentración falta gol si nos falta más unidad en el campo tenemos que sentarnos a hablar entre nosotros pero ir a ver cuál es problema por estas cosas tenemos que juntarnos más Si hablar para salir de esta situación

Voz 0699 02:28 Sage del mejor del mundo el año pasado para que todos mejoren porque la crisis del Real Madrid es abierta ya habla de ella todo el mundo el madridismo un poco del Bernabéu confiando en que el Getafe les echaran una mano pero como que Bordalás se encontró con el Barça y con el VAR

Voz 3 02:41 lado posible penalti a Massimo hoy no estamos haciendo porque estamos siendo perjudicados no esta temporada Girona un penalti claro a Jorge Molina que no se señaló en Bilbao el último minuto un penalti a Mata que tampoco se señaló hoy que la verdad es nos sentimos perjudicados reforzar cuesta mucho superar a un rival del nivel del Fútbol Club Barcelona para qué decisiones puntuales era con cero cero oí el habernos puesto por delante no quiere decir que el partido Nos hubiésemos ganado pero no se hubiese ventaja él

Voz 0699 03:15 bar del que todo el mundo lo va bien fue protagonista en Getafe como antes lo fue en el Bernabéu en donde metió un penalti claro en un agujero negro para en Getafe en el Bernabéu fuimos a Piqué con lo del bar pasó lo que pasó cuando no

Voz 4 03:26 sí porque cuando bar porque hay bar e lo dije en su día aunque aún con bar habrá polémica en este país porque os gusta eso eh Nos gusta polémica y por eso hay programas que sólo venden polémica son los que más éxito tienen entonces bueno yo creo que va con el país es cultural pero bueno creo que independientemente de lo que haya pasado hoy el bar de ayudado seguros árbitros yeso suele pues

Voz 5 03:46 menos mal que tenemos a Piqué para decirnos lo que nos gusta cómo no

Voz 0699 03:48 que y hacer negocio a el como le gusta el caso es que dejando a un lado lo que es una realidad es que el Barça saca diez puntos al Madrid que algún día alguien no se aplicará a las pifias del bar cuando Tebas y los árbitros tengan a bien pues aquí estamos que el Real Madrid ha presentado ya Brahim que deja el City por diecisiete millones de euros y que el Athletic el Sevilla tampoco aprovecharon el tropiezo blanco demasiado porque antes empataron porque en el Atleti están también con un ambiente raro mensajes de Koke a Lucas de Saúl Griezmann así lo demuestra

Voz 6 04:16 eso ya en función de cada uno si quiere estar aquí o no quiero estar en que nosotros siempre lo hemos dicho que la gente que que quieras que está comprometida igual lo que estamos pues a darlo todo como siempre hacemos

Voz 1883 04:27 se está está muy bien pero creo que tiene que ser ambiciosos saber que que es nuestro líder que tiene que dar un pasito más yo ya ha dado ese pasito mapa podamos el puntito que que no hacemos llevada aquí pero tiene que ser ambicioso que la escudería que tenga tiene que que meter la porque el mundo ya lo los tres puntos

Voz 0699 04:43 vamos que los reyes han dejado un ambiente que en más de ilusión es un poco de mosqueo en muchos equipos de Primera ya hay más hoy hay un Celta Athletic de Bilbao que va a dejar al que pierda más mosqueado que un pavo en Navidad hay mosqueo con Marcelino en Valencia y mañana su equipo juega ante el Sporting el primer partido de ida de los octavos de Copa hay segunda hoy con un Numancia Oviedo y un Rayo Majadahonda Las Palmas y un dato de segunda lo del Reus un equipo con sólo doce fichas del primer equipo sin cobrar en descomposición ganó ayer al Málaga cero tres lo que son las ganas y la profesionalidad ya les gustaría a muchos equipos tener exigen ya me gustaría a mí que me diera el tiempo para fuera del fútbol hablar de que empieza el Dakar de que vuelve Nadal aunque sea un torneo de exhibición para probarse de que las selecciones de Voley nos han dado la alegran este finde al meterse la masculina y la femenina en el Europeo y que esperamos el alegrón de la de balonmano con el comienzo a final de semana del Mundial a ver sino las que contamos todo bonito y dos horas tres cinco vamos a

Voz 7 05:38 hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostado carburantes Premium a un precio más bajo viene las estaciones de servicio Repsol Campsa y Petronor se encuentra la mejor calidad a menor precio más información y estaciones adheridas en Repsol punto es

Voz 8 05:57 en tu cama estoy todo el día

Voz 0699 05:59 con el Real Madrid es el equipo sin duda del día y la palabra crisis la que más se repite en la actualidad el conjunto de Solari bueno esa la palabra bar que ayer en el Bernabéu estuvo fuera de cobertura hablan Ramos Modric y Solari

Voz 9 06:13 siempre ha apoyado el y no soy de los que piensa que los árbitros vienen

Voz 5 06:17 a tomar decisión premeditada pero sí que es cierto que lo

Voz 9 06:19 de hoy despachar T

Voz 1372 06:21 las manos a la cabeza de arriba dijeron que no era penalti tenían algo

Voz 10 06:26 hemos en esas jugadas parece que no se consulta al Barça en esa jugada no el árbitro no ve penalti el juego sigue es algo que no entendemos entonces para que está

Voz 5 06:34 bueno el penalti a Vinicius pues lo mismo declaró

Voz 0699 06:36 lo que es que agarrarse a eso como única excusa es un error grandísimo para explicar la palabra crisis Javier Herráez en el Real Madrid muy buenas tardes qué tal Pacojo

Voz 5 06:45 sí son cosas diferentes evidentemente es penalti clarísimo habría sido el empate Yllera otro partido pero eso no quita que en Madrid es quinto que sólo ha marcado veintiséis goles que ha encajado veintitrés que no da con la tecla y que futbolistas que están por debajo de su nivel ayer la rueda de prensa bueno o el Kanouté hizo mejor dicho en zona mixta de Luka Modric para ponerlo en bucle habló de falta de unión de falta de gol de falta de concentración ahí queda eso lo que dijo Luka Modric en la sala de prensa habló Solari evidentemente es otro discurso que nadie se cree

Voz 11 07:14 cree que con todo el respeto puede estar creando un discurso poco madridista ayer hablando de que nuestra valoran los empates hablando de bar de árbitro de de suerte de fallos puntuales eh

Voz 12 07:26 competimos para ganar siempre se compite para ganar nunca su estimamos nada ni a nadie el único que se puede dar el lujo de subestimar las competencias que no compite que no juega o que nunca jugado nosotros hemos demostrado carácter es lo que sería imperdonable en Auvers eso usted cree que me

Voz 0985 07:43 seguir siendo el entrenador del Real Madrid competiremos

Voz 0699 07:45 de ganar el próximo partido competiremos para ganar el próximo partido hombre solo faltaba que compitieron para perder opiniones que contamos con los datos usó Caballero buena tardes hola buenas tardes Iván Álvarez buenas tardes Pacojó Uxue la desventaja en el Madrid con el Barça a estas alturas es muy superior a la de otros años

Voz 0133 08:00 sí aunque la temporada pasada la diferencia llegó a ser de dieciséis puntos al empatar en Vigo en el primer partido del año o en la temporada dos mil doce dos mil trece la última de Mourinho también hubo una diferencia de dieciséis puntos a estas alturas el Real Madrid acabó el campeonato a quince del Barça

Voz 13 08:13 proclamó campeón con cien puntos el resto Nos tenemos

Voz 0133 08:15 hasta la temporada dos mil cinco dos mil seis para encontrar una desventaja parecida a la este año

Voz 0699 08:19 Iván otro dato que llama la atención es la escasa potencia de fuego que demuestra arriba

Voz 1643 08:23 sólo veintiséis goles en Liga es la peor sequía del Madrid en veinticinco años desde la temporada noventa y tres noventa y cuatro Benzema es el máximo artillero con siete goles y un dato alarmante entre Messi Luis Suárez han marcado dos tantos más que toda la plantilla blanca nos falta gol decía Modric y es que el Madrid promedia a estas alturas veintidós goles menos que las nueve ligas con Cristiano Ronaldo el nombre del portugués retumban las gradas y las redes de las porterías Durme tranquilas tras su marcha

Voz 0699 08:45 pero claro siempre hay un porque de todo por ejemplo el banquillo del Real Madrid ayer comparado con otras temporadas como eso sur

Voz 0133 08:50 pues ayer los suplentes del Real Madrid fueron Keylor Navas reggae lo Notero Zola Nacho fe de Valverde Isco y Dani Ceballos y la diferencia con otras temporadas es abismal cuando por ejemplo estaba en el banquillo blanco jugadores como James Kovacic Danilo Morata o Pepe futbolistas que cumplían cuando saltaban al

Voz 0699 09:03 y hablando de comparaciones estas odiosa la asistencia al estadio ha pegado un pinchazo en los últimos partidos grande Iván

Voz 1643 09:08 cincuenta y tres mil cuatrocientos doce espectadores sabía ayer día de Reyes en el Bernabéu la tercera peor entrada de la temporada el estadios está vaciando y un síntoma de ello es que sólo se ha superado en una ocasión la barrera de los setenta mil aficionados en el derbi contra el Atlético de Madrid

Voz 0699 09:22 pero hay más hay cosas que se ven cosa que no se ven por ejemplo no se vio mucho lo de Bale pero Bale que estaba viendo el partido se fue en el minuto setenta y ocho en ese momento se cansó cogió el coche y se fue del estadio Santiago Bernabéu puede haber sanción por eso Javier Herráez

Voz 5 09:37 sino la ahí la debería haber porque evidentemente lo hizo para quitarse el atasco pero si el Madrid encima va perdiendo eh tú estás lesionado eres un hombre fundamental para el Real Madrid pues no fuera a jugar al golf porque ahora ya no es pero evidentemente es un profesional debe de casa con sus compañeros y más cuando la cosa se complica como ayer en el estadio Santiago Bernabéu feo detalle de Gareth Bale encima le cazaron

Voz 0699 09:58 todo esto Isco suplente nuevamente como el ambiente está como está hoy Isco aparece en la portada de Tuttosport como refuerzo de la Juve para este verano

Voz 1643 10:09 López sí ya hace menos de un mes este diario italiano que cubre especialmente la información de la Juventus contó que iban a ir a por Isco este invierno pero que frenó el fichaje porque ejercen papeles similares eso sí ante el interés de otro grandes de Europa el argentino la Juventus

Voz 0699 10:22 puesto a Isco como objetivo principal de cara al Pro

Voz 1643 10:24 como verano Isco recordemos que ha reconocido estar contento en Madrid con el que tiene contrato hasta dos mil veintidós aunque esta temporada sólo ha jugado cuatro partidos completos así que se avecina otra vez un verano movidito

Voz 0699 10:35 bien muy contento no se le vio en Italia vendáis como futuro jugador de la Juve el Real Madrid no olvidemos ha presentado hoy un fichaje de futuro como es Brahim Javi

Voz 5 10:44 aquí estamos el chaval que la verdad que tiene buena pinta hoy es un día complicado después de la derrota ayer pero él no tiene la culpa evidentemente va a jugar un ratito seguramente frente al equipo del Leganés en la Copa del Rey Brahim que viene aquí para intentar hacerlo muy bien recordemos que viene del City diecinueve años de contemplan lo tiene claro hubo razones para buscar este equipo el Real Madrid el equipo de sus sueños

Voz 14 11:08 la situación ahí es que ha ganado tres Champion en los últimos tres años en cinco años cuatro Champions creo que no se de jugar de estos grandísimos jugadores porque son jugadores detalla mundiales Si y hoy ha dicho voy a aportar en lo que pueda hay intentar ayudar al equipo artístico dice el entrenador Solari vas a jugar de titular está preparado claro que estoy preparado a tengo muchísimas ganas de jugar y para eso he venido

Voz 0699 11:31 está claro que viene con ilusión y con ganas pero qué clase de jugadores vale veinte millones ya con diecinueve años Bruno Alemany muy buenas tardes hola bajo muy buenas

Voz 0301 11:40 sí para mí es un futbolista con talento tiene de sí

Voz 0699 11:43 equilibren el uno contra uno sobre todo un buen regateado

Voz 0301 11:45 por tiene además buena llegada yo creo que es pudo esta que acabara marcando bastantes goles en su carrera para mí ya es un jugador de la media punta para jugar de quizá en tres cuartos de extremo derecho puede jugar también a pie cambiado porque él es zurdo llega habiendo sido titular cuatro partidos tan sólo con el primer equipo del Manchester City y ha sido en la Copa de la Liga insisto que a mí me parece un acierto pero dudo más que sea la solución a corto plazo en los problemas que tiene ahora

Voz 0699 12:08 mismo el Madrid una cierto pero más de futuro que presente gracias Bruno y con todo esto cómo se vive la crisis del Real Madrid en la casa del líder en el Barça como se eleve la ventaja con respecto al Real Madrid y al resto Adriá Albets muy buenas tardes

Voz 0017 12:21 hola qué tal muy buenas pues con una ventaja muy importante pero no definitiva porque queda más de la mitad de Liga por

Voz 5 12:27 lugar sacarle diez puntos al Madrid a estas

Voz 0017 12:29 duras evidentemente es una gran noticia para el Barça pero nadie ni Valverde ni los jugadores descartan al equipo de Solari en la lucha por el título esto decía el entrenador del Barça después de conseguir ayer una sufrida victoria en Getafe que deja al Barça más lideran bueno sabíamos los resulta

Voz 0588 12:44 a dos de esas había producido la jornada antes de salir tenemos la presión de de tener que aprovechar o querer aprovechar esa oportunidad hemos ido a por ellos grupo difícil un partido que preveíamos duro hoy que ha sido así hoy sacamos algún punto más a los perseguidores pero pero bueno

Voz 0017 13:03 bueno que termina la primera vuelta queda mucho queda queda mucho decía Valverde pero el Barça está en una buena dinámica de resultados ayer sumó la quinta victoria consecutiva con Messi Suárez que siguen en racha suman veintiocho goles entre los dos que son dos más que todos los que han marcado el Real Madrid en Liga el Barça Pacojo lo que sigue también es pendiente del mercado ir tiene atado hayan Claire Thibaut central del Toulouse de diecinueve años que llegaría gratis en junio

Voz 0699 13:30 todos los equipos grandes están pendientes de jugadores más o menos en esa media de edad entre diecinueve y veinte años y entre tanto el Atlético de Madrid se convierte un poco en el segundo en discordia pero tiene un ojo en la Liga y otros en los problemas de contrato que le surgen porque en Italia por ejemplo se da por hecho la llegada de Godín este próximo verano Pedro

Voz 13 13:45 a cumplir XXXIII en febrero Sky Italia apuntada este fin de semana que el jugador ya ha dado el sí al Inter el interés

Voz 5 13:50 es uno de los que quiere al purista a toda costa pero

Voz 13 13:52 pero a día de hoy no ha firmado nada con nadie en las conversaciones mantenidas con el Atlético Madrid el problema es que el club no le puedo ofrecer mucho más de lo que ya tiene y si esto se mantiene así el jugador se va la pelota está en el tejado del Atlético de Madrid y mientras no firmen Italia eso sí la situación es reversible pese a que a día de hoy tiene pie y medio fuera del Atlético Simeone quiere que se quede sobre todo si se marcha Lucas en junio Yesa podría ser la clave el Atlético Madrid puede perder a uno pero no a los

Voz 0699 14:18 mientras en el Atleti hablan de salidas en el Sevilla de llegadas puede que estemos en la semana Morata de el equipo hispalense Manuel Aguilar buenas tardes

Voz 0301 14:26 qué tal buenas tardes posible que sea la semana Morata por lo menos va a poner empeño en ello de hecho esta mañana Juanma López representante del jugador ha sido recibido la Estación de Santa Justa por Joaquín Caparrós El director de fútbol

Voz 1371 14:37 el Sevilla se han reunido en el Sánchez Pizjuán y hay varias cosas claras que el Sevilla que era Morata que está dispuesto a hacer un desembolso importante que Morata quiere venir al Sevilla cree que aquí puede volver a ser el jugador que vimos ya hace algún tiempo ir el gran obstáculo es el Chelsea que necesita otro delantero para suplirle si las piezas encajan podría ser ésta la semana de Morata y el Sevilla reunión López Caparrós

Voz 0699 15:02 algo muy importante para el futuro de Morata y la vinculación al ser ya así están los grandes que estaban interesados en luchar por la Liga y que lo siguen estando pero la Liga tiene más tiene un partido hoy que Stella en Balaídos y el asunto de los fichajes que va a tener movimiento

Voz 15 15:15 o el euro

Voz 0699 15:17 sólo hay un jugador por el que están peleando Alavés y Athletic de Bilbao se puede el segundo está en el primero y los dos pelean eh que es Edith en Vitoria de Ibai Kevin Fernández

Voz 1264 15:25 hola Pacojó mira es una información que adelanta la Cadena Ser ayer Ibai Gómez rechazó la primera oferta de renovación que lo había presentado el Alavés por tres temporadas parecía tener bastante decidido su futuro todo apunta el Athletic pero ha reaccionado del Deportivo Alavés y esta misma mañana le ha presentado una contra oferta vamos a ver si con variables como incrementar su salario u ofrecerle más de tres temporadas pero ahora mismo el jugador se lo está pensando en este mismo instante están negociando el agente del deporte de Ibai Gómez y el propio Deportivo Alavés pero sea lo que sea renueven Vitoria o salga del Alavés las dos partes quieren zanjar su futuro esta misma semana

Voz 0699 16:00 negociaciones abiertas en muchos casos además como os decía se completa la primera jornada del año en primera división con un partido de necesidad en Balaídos el Celta Athletic de Bilbao novedad de Jacobo Z buenas tardes

Voz 1372 16:10 es buenas tardes Pacojó como es un Celta Athletic tenía que

Voz 0841 16:13 será el lunes para eso son los reyes de los lunes los dos equipos pues el Celta sobrevivir sin aspas con el objetivo de hacerlo más ocho al Athletic la baja de última hora también del central David Costas que le va a dar la titularidad a Cabral por Aspas va a entrar seguramente un centrocampista lo vodka hallo sabed Bryce yo caí para pasar a un cuatro dos tres uno a un Athletic que está habiendo al Villarreal por encima y hay por el retrovisor al Rayo que ya les ha pillado en la clasificación para meterle todavía más presión al equipo de Gaizka Garitano que afronta su segunda salida logró empatar en Mendizorroza lo va a hacer sin Raúl García que siempre se le da bien Balaídos sin Yeray sin ley

Voz 5 16:45 hoy sin Mikel Rico ley Núñez y Susaeta

Voz 0841 16:48 apuntan a titulares como ha cambiado el cuento hace dos temporada estaríamos hablando Pacojó de dos equipos de Europa League y ahora dos equipos con Vértigo y con cambio de entrenador incluido

Voz 0699 16:57 no sé si es partido de presión o de depresión hoy hay fútbol de Liga mañana toca fútbol de Copa con Marcelino que no sé si decir que se la juega otra vez en un poquito en el banquillo del Valencia Pedro Morata

Voz 1716 17:06 yo creo que se la juega más el próximo sábado ante el Real Valladolid aunque lo números en la Liga evidentemente son durísimos solo cuatro victorias sólo dieciséis goles a favor uno menos que el colista si no fuese porque el Valencia sólo ha perdido cuatro partidos serían números de descenso pero Marcelino siente el respaldo del club

Voz 11 17:22 absolutamente absolutamente con las personas con las que conviva habitualmente la relación es la misma no tengo ningún tipo de duda me encuentro con la absoluta normalidad de semanas anteriores

Voz 1716 17:35 desde luego el director general y director deportivo del Valencia quiere seguir contando con Marcelino si los resultados se siguen empeñado en lo contrario probablemente tendrá que reunirse consigo mismo a decidir otra cosa

Voz 0699 17:46 el partido es el Sporting Valencia no nos quedemos cortos en la información última hora del partido más allá del Valencia David González y Juan buenas tardes

Voz 0480 17:52 hola buenas con Marcelino que vuelve a casa única eliminatoria con un equipo de Segunda el Sporting en mala situación en la Liga a pesar de lo cual sale con suplentes no repite ni un solo jugador del sábado el Valencia que llegarán mañana mismo Gijón sin missing Paulista y con dos jugadores del filial pagan los socios quince euros veremos qué entrada mañana en El Molinón donde se estrenará el bar esta temporada

Voz 0699 18:12 mañana en Copa mezclando la primer en la segunda hoy en Segunda no olvido tenemos un Numancia Oviedo y un Rayo Majadahonda Las Palmas y ahora tenemos más en página polideportiva porque hoy comienza el Dakar con la primera etapa por tierras y arenas de Perú sueca Bayern si hay comienza con ochenta y cuatro kilómetros Cronos

Voz 0133 18:27 centrados que ordenará la primera clasificación y que establecerán el orden de salida del segundo día que será una tapa mucho más larga de trescientos kilómetros un Dakar de tres mil kilómetros y pocos enlaces muy diferentes a otras ediciones en Sudamérica

Voz 0699 18:38 entre tanto en tenis Rafa Nadal vuelve a las pistas en un torneo de exhibición mientras otros españoles siguen preparando la previa del Open de Australia con un duelo entre española por ejemplo en Sidney Álvarez

Voz 16 18:45 en su regreso a pistas Rafa Nadal ha caído derrotado ante Kyrgios por cuatro cero tres cuatro cinco tres en su partido de exhibición en el pop de designé por su parte Garbiñe Muguruza ha vencido esta mañana a Carla Suárez por seis tres seis cuatro pues la primera ronda del torneo de Sydney sí

Voz 0699 18:59 las noticias decía perdona sociedad del mundo del tenis más buenas noticias del boli a nivel de selección nacional un gran fin de semana conseguimos meter a los equipos masculinos y femeninos en el Campeonato de Europa

Voz 1643 19:09 Álvarez comienza bien el año el voleibol español ella se han clasificado tras ganar a Bielorrusia ellos lo han hecho al imponerse a Rumanía las chicas regresarán a no europeos seis años después mientras que los chicos jugarán su segundo torneo continental consecutivo

Voz 0699 19:20 cerramos con balón mano tenemos treinta segundos para contar que España se traslada a Madrid para preparar la última fase antes de su viaje a disputar el Mundial Diego González sí

Voz 1264 19:28 la gente Pacojó ya han entrenado esta mañana ya están en Madrid hoy y mañana últimas sesiones de preparación antes de viajar a Munich el jueves ante departir despidió oficial desde el Consejo Superior Deportes y el viernes ya debut ante Bahrein esa es la gente de la selección todos los jugadores en perfecta forma física no hay ni un tocado entre

Voz 1372 19:43 los diecisiete de Jordi Ribera balón mano

Voz 0699 19:46 eh Voley tenis Dakar fútbol con una agenda apretadísima llegamos vimos siembra la pausa de las tres y veinte de la tarde que es un minuto de parada y seguir contando Deporte hasta las cuatro en este reportaje

Voz 17 20:06 SER Deportivos Madrid

Voz 1372 20:11 lo primero hay que decir que soleados no con un euro porque de entrada todo en una primera fase de Ser deportivos pero ha entrenado de yo es que hoy el Real Madrid lo devora todo claro

Voz 0699 20:19 lo hace tras un fin de semana en donde todo lo blanco se tornó negro perdió el primer equipo perdió el Castilla perdió el de baloncesto llega a ver sección de balonmano más pues imagináis el resultado lo más dos opuesto del Bernabéu y aunque hoy se trate de tapar con esa vieja fórmula de presentar un fichaje eso no hay refuerzo que lo oculte el a pie del Fútbol Club Barcelona salvo que el refuerzo llamen va P os llaman y Marx llame Caine lo demás es una gota en un océano aunque desde luego Brahim no tiene la culpa de lo que les sucede al Madrid ya el chaval viene con ilusión como hemos escuchado y con ganas de ser titular la ilusión que tiene Florentino Pérez también de que el bache actual cambia mejor con el diseño de un equipo que no sólo ganara en el pasado sino que lo pueda hacer también en el futuro Florentino Pérez el presidente del Real Madrid lo decía esta mañana la presentación de Brain

Voz 0665 21:03 ayer mismo los equipos donde decía a todo el madridismo nuestros séptimo Mundial de Clubes conseguido el pase el veintidós de diciembre en Abu Dabi el Real Madrid ha conseguido el doblete de Champions y Mundial de Clubes por tercera vez consecutiva por cuarta vez en los últimos cinco años pero somos muy conscientes de que este tiempo de conquistas y triunfos también viene acompañado de dificultades de momentos deportivos difíciles este club en este equipo y estos jugadores van a darlo todo en nosotros vamos a continuar construyendo un Real Madrid preparado para emocionar al madridismo en el presente en el futuro

Voz 0699 21:40 institucional Icon eh calado eh más hacia la grada vamos a detenernos en el Madrid pero sin olvidar los líos de los demás el Athletic tiene uno grande con el futuro de los que acaban contratos el Getafe uno grande con el bar el uno grande con la clasificación tras caer contra el Espanyol y el Rayo bueno el está más tranquilo tras la victoria en Valladolid que ha sido la verdad la mejor noticia de los nuestros de fútbol este fin de fútbol femenino el Madrid Club de Fútbol ha ganado el derbi al Rayo en basket como decíamos el Estu ganó al derbi Real Madrid cuatro años después de acero la última vez el la caída al descenso y aquí en Madrid hemos a la selección de balonmano preparando el Mundial y tenemos a Carlos Sainz no en Madrid pero tenemos un madrileño empezando a luchar por el

Voz 1372 22:17 tenemos la barra libre un que

Voz 1 22:22 es una de las personas más famosas viaja

Voz 18 22:25 la

Voz 19 22:29 participado en uno de los programas de televisión con más audiencia con esta canción fue a Eurovisión

Voz 1 22:38 Julio que no que no es Alfred el que bien este lunes es José Corbacho

Voz 19 22:43 vale que estés Corbacho bueno pues vamos a meter otra canción para no crear más confusión sala bien bueno

Voz 1 22:50 no esperemos que no cante en Todo por la radio este lunes José Corbacho en La Ventana con Carles Francino Cadena SER

Voz 0699 23:02 la primera barra libre vinculada a la actualidad de dos mil diecinueve va a estar esto más caliente que el verano en el Sahara hoy no voy a decir los temas de que baila la barra libre porque es obvio diario As Manolo Esteban muy buenas

Voz 1372 23:14 ardes series pero los reyes hayan sido generosos con todos seguro que lo han sido en la medida de que cada uno mira para Atlético y Barcelona con Messi yo obra más que generoso Calvo para quien lo peor lo ha hecho con muchos Madrid vale Jordi Martí Barcelona muy buenas tardes

Voz 5 23:30 es buenas tardes Pacojó desde

Voz 0985 23:33 el Barcelona que está contigo el asunto está caliente porque aquellos supuestos brotes verdes de Solari

Voz 5 23:40 parecen buscados vale

Voz 0699 23:42 lo que Madrid también está Miguel Martín Talavera hola tal muy buenas tardes

Voz 1576 23:45 qué tal muy buenas cómo estáis todos pues todos estamos bien estamos

Voz 0699 23:48 Brando tener a Antonio Romero que basta en un momentito

Voz 1576 23:50 sí luego me extraña admite este hombre que toca vallas tocada

Voz 0699 23:55 he tenido un problema telefónico de líneas si vas también dos en en la Borrell

Voz 1576 24:01 en cuanto a lo que es lo que diría pues una de las líneas las líneas tiene problemas de Madrid defensivas línea delantera línea centrocampista sí

Voz 0699 24:09 Bonilla de oficio Viena para planificar

Voz 1372 24:11 con sentido de toda yo sé que Romero

Voz 1576 24:14 al final ha presentado Brahim un jugador Jove de proyección pero al final va sumando toda la pasta y los jóvenes ya va por encima de doscientos millones de cada pronto eh

Voz 1372 24:24 a lo mejor antes en Madrid llamaba cualquier puerta de jugador o de ID club la habrían y que este verano les SL han cerrado muchísimo

Voz 0985 24:35 correcto es que cuando tienes este boquete hablando de líneas en la línea de flotación eh nada puede atribuir un accidente eh cuando Athié del Barcelona te saca diez puntos ya veremos si el gol average cuando aquí el Barcelona te dobla en el número de goles a favor cuando dos de tus jugadores del Barça han marcado más goles que tu propio entero Real Madrid esto no hay accidente ni bar que algo pueda disimular es consecuencia de una concatenación de errores que el Madrid está pagando por cierto Pacojó a todos aquellos que digan que es falta de gol sólo recordarles que a estas alturas de la pasada temporada jornada dieciocho también eran trece los puntos que el Barça les acaba

Voz 0699 25:18 llevamos tres minutos sin saludar al hombre que deben de estar pintando los oídos Antonio Romero muy buenas tardes qué tal

Voz 20 25:23 cómo estáis muy buenas que todos ellos Jordi como siempre antes al año cortito y al pie sobre

Voz 0985 25:30 yo Antonio creo que hoy es o no es el mejor día para presentarse con una precaria línea telefónica pero fin

Voz 20 25:37 no explicaría por qué no explicaría porque la Cadena SER me paga regularmente

Voz 1372 25:40 bueno bueno esto es lo que pasa es que hay obligaciones familiares gente

Voz 20 25:43 entenderá que hay veces que hay que doblegar la rodilla eh

Voz 21 25:46 sí sí sí sí es un

Voz 20 25:50 la al moderador fundador y director de programa es decir aquí para que que yo estoy en manifiesta inferioridad de condiciones

Voz 1372 26:00 siempre estás a seis

Voz 20 26:01 también es verdad que cuando cuando quiera decir algo que no se me tiren encima políticamente hablando

Voz 0699 26:06 vale vale te voy a preguntar primero Haití Antonio qué es lo más preocupante de todo lo que rodea al Real Madrid al lado de la palabra crisis

Voz 20 26:16 bueno para mí lo más preocupante es que dos jugadores Xavier como Modric que como Ramos reconocieron que al equipo le faltan muchas cosas yo creo que han tardado mucho tiempo en darse cuenta dando muy fan tardado mucho tiempo en exteriorizar esos sentimientos yo creo que ese grupo no cree en el entrenador que ha puesto con un remiendo Florentino Pérez para intentar que les saliera una carambola parecida la de Zidane pero si no mimbres que tenía Zinedine Zidane me parece que eso es lo más preocupante y a partir de ahí todo lo que tú quieras poner estructuralmente el equipo es un desastre que todos los pelotas que le intentan comer la oreja al máximo mando Dario del Real Madrid diciendo que lo de Cristiano Ronaldo se podía cubrir con Gareth Belli Karim Benzema pues están quedando evidentemente con el culo al aire una preparación física de algunos futbolistas como Marcelo es impresentable para estas alturas de la temporada jugadores como Ramos como Modric como Tony Cross lo están veremos a ver si iban a estar porque físicamente no han avanzado nada lo que empezamos de temporada y me parece que son muchos problemas demasiados problemas o para poder pensar que este equipo puede salir adelante futbolísticamente ahora bien yo he visto a Real Madrid en situaciones parecidas nos es tan grave si parecidas y al final han terminado ganando la Liga de Campeones

Voz 1576 27:32 algo pasan y ser prudente hay que eso es lo que pasa lo que pasa

Voz 20 27:36 sí pero hay muchos problemas lo que pasa

Voz 1576 27:38 no es que lo hemos hablado alguna vez no sólo elaborará libres sino también los domingos en el Sanedrín yo creo que un equipo que ha conseguido unos logros extraordinarios que no consiguió nadie como salida de campeones yo creo que para ser un equipo con hechuras no se puede dejar ir

Voz 22 27:54 de forma lánguida de forma

Voz 1576 27:57 es tan absolutamente lamentable la Liga como escúchame Antonio yo creo yo creo no se puede ganar siempre y evidentemente de otros equipos que se preparan para derrotar T pero hay que competir lo que no se puede permitir un poso de normalidad y alguno lo hicimos enormidad es que en noviembre y diciembre el año pasado se a veinte puntos a diecisiete puntos a trece puntos y que hoy en enero eh esté a amor tengo mimo ya coraza de transición y que seguirá temporada gravísima

Voz 20 28:25 que tienes toda la razón a ver si luego empezamos también habla del Atlético de Madrid la oportunidad histórica que está perdiendo de hacer algo grande

Voz 1576 28:31 cómo estáis explica estará basado

Voz 20 28:33 bueno a mí me estoy para mi que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir yo sólo veo matiz me parece que el año pasado se dejaron ir de manera lamentable en el campeonato nacional de Liga pensando en los otros partidos de la Liga de Campeones ese grupo se creía invencible en esa competición y luego demostró que era invencible y este año no es que estén dejando ir es que sinceramente creo que no hay para mucho más que no hay paro

Voz 1372 28:56 mal que tú ves al equipo ayer en la primera parte

Voz 20 28:59 eh y el equipo hace todo menos meterla para intentar remontar el partido el año pasado yo Sidi cierta desidia en muchos partidos año no veo desidia incapacidad ese para mí es el matiz y la diferencia sin creo que es muy importante

Voz 1372 29:13 ahí simplemente una matización o que el año pasado no tenían a Vinicius ya para ir que con el futbolista Madrid tiene que estar ganando triplete

Voz 20 29:24 sí es decir Parallel de disfrutar como un guarro en una en un charco y está pletórico

Voz 1372 29:29 no no me quito el sombrero contigo que no más la paliza con Alvar porque es una auténtica de arbitraje es para qué

Voz 0985 29:40 sí pero antes de que me parece bien que hablemos de aquí

Voz 1576 29:44 sí pero el bar pero el Bar de Barcelona también quiero decir de lo que pasó en Getafe

Voz 0985 29:49 supongo que al moderador lo tendrá en sus planes

Voz 1576 29:51 el moderador tiene tantas horas lo planes que hablen ya espero que luego tú te entradas para que no

Voz 0985 29:56 no no perdona a mi me gustaría que no pasáramos de puntillas por el asunto de Solari y me pareció que en su momento el cásting que validó Iker reforzó la figura de Solari hasta hacerle pasar de un contrato provisional a un contrato fijo a mí me pareció que este casting tenía poca exigencia

Voz 1372 30:14 no se movió mucho que hay vive ya en esta temporada que no le quería empanada fue un recurso Antonio Conte al que llamaron y al resto sobraba

Voz 0985 30:25 bueno pues entonces ahora quise constata dos cosas la pérdida de confianza del Vestuario para con Solari deterioro el deterioro del entrenador que por cierto habrá que decir que está cometiendo con Marcelo una Enjuto dice es decir ILS él sí se atreve con Isco porque sabe que esa ese ninguneo está bendecido está bendecido por Florentino pero sin embargo en el asunto de Marcelo clama al cielo que este jugador tan importante para el Real Madrid no sólo aquí

Voz 1576 30:54 es que esos sobre todo arriba es está como

Voz 0985 30:56 la directiva porque el argumento la sustitución

Voz 1576 31:02 pero ese argumento Jordi ya lo escucha noche problemas que tú no tienes otro jugador al nivel de la plantilla igual igual

Voz 23 31:10 da igual igual si tienes otro

Voz 1576 31:13 en el campo que evidentemente no están dando la talla que pueden suplir el fútbol de Isco aunque para mí yo creo que disco se seguro que podía jugar más minutos el problema es que no tienes otro jugador como Marcelo y enterrada intenta recuperar lo que pasa es que en el Madrid no son el Madrid yo creo que

Voz 23 31:27 el gran bueno Menesarco no la era ahora ahora no

Voz 1576 31:32 estamos no era correcto pero tener los grandes en todos los grandes equipos y tú lo has hecho un montón durante muchos años Antonio sabes que siempre que vienen mal dadas pierden tres futbolistas Pierre entre Boris Dati Marcelo Marcelo que para mí ha sido clave en los últimos éxitos del Real Madrid tome Marcelo ahora es el culpable absolutamente estaba y creo que no es justo o no porque hay que se a Marcelo pero es que la forma las formas no sé si la forma física futbolística del capitán no es ni de lejos la de un central de élite hoy hoy día en el Real Madrid el centro del campo Marcelo perdón Kroos y Modric Casemiro son una sombra de lo que fueron marginar la culpa de todo la culpa de todo lo latino Marcelo malva

Voz 20 32:16 pero no la culpa de todo no la tiene Marcelo y evidentemente el nivel futbolístico de Modric Kroos tiré Ramos está muy lejos del nivel futbolístico que mostraron Modric Kroos y Ramos por ejemplo en el tramo final de la pasada temporada pero hay referencia tú ves tú ves a Modric Across Ramos podrá decir están he jugando mal al fútbol pero no podrás decir están vejados físicamente no lo puedes decir porque parecen futbolistas profesionales dudas a Marcelo ahora mismo tiene la obligación de decir es objetivo que es un futbolista que sea básicamente

Voz 1372 32:50 por si es la meta

Voz 1576 32:53 a otra Constitución

Voz 1372 32:56 otra cosa en buena noche dijo en Italia que la había llamado Cristiano en verano lo quiso llevar a la Juve inscribe al señor Marcelo desde el verano estaba loco por azar la maleta e irse y no le dejaron entre Iris está cabreado valió otro reto

Voz 0985 33:12 es el asunto de Isco que sea menciona aquí lo ningunea claramente estos pegarse un tiro en el pie porque estará mejor o peor de forma pero cuando sale Isco lo vimos contra el Villarreal pasan cosas eh cuando tiene el balón en los pies por lo menos ya ya aquella sensación

Voz 1372 33:29 a veces también eh

Voz 1576 33:33 el invitando con yo sé quitando con Julen Lopetegui la época de la selección en un tramo importante de de lo que su entrenador del Real Madrid con el resto entrenadores no ha sido importante no ha sido buenos y titular

Voz 0985 33:44 mueren dos Champions titularísimo

Voz 1576 33:47 en el resto Carmen

Voz 23 33:49 pero quitando la final padres era finales pero pero desde luego

Voz 0985 33:54 vas a quitar la final

Voz 23 33:57 yo por delante y las yo

Voz 20 33:59 que tú eres un tío mediáticamente únicamente pues muy unido y luego luego luego se enfadan conmigo cuando me meto contigo de manera vehemente hemos doblemente pero que no queremos mucho no puedes decir que disco no ha sido si pues yo te compro lo de que no se es titular indiscutible y luego habría que ver las razones por las que no ha sido titular indiscutible en muchas ocasiones por decreto de club en muchas ocasiones porque no podía sentar a Bale cuando Bale que no no le estaba dando el rendimiento que está dando disco pero lo que no te pudo comprar es que diga pues no ha sido importante en tiene

Voz 23 34:32 cómo te no a ir mejor fútbol del mejor futbolista del equipo ítalo Igor

Voz 1576 34:39 no quitar de importante pues no ha sido Lluc

Voz 23 34:42 pero lo consideró un titular indiscutible tú recitaba la la alineación que escuchaba sobre la alineación del Real Madrid siempre salía que los nueve que jugaban siempre a ver

Voz 20 34:54 sí pero que tiene una análisis dieron una doble lectura

Voz 0699 34:57 Boyero decreto

Voz 20 35:00 la letra no quiere jugar uno que es el mejor que es Cristiano Ronaldo ido por decreto conserva el otro y el otro era respeto

Voz 1372 35:07 simplemente a Jordi Mollá

Voz 0985 35:10 venga Jordi Pacojo te falta un aspecto que es importante que yo creo que habría que recuadra mirarnos habló de una asistencia de apenas cincuenta mil espectadores cuidado eh jugándose el Real Madrid la Liga como el Real Madrid no transmite nada a la gente le da la espalda al campo los que van a media parte incluso Bale

Voz 1576 35:30 en saber pero sabes pero sabes por qué yo creo yo lo vamos porque no transmite nada no no pero aparte de eso ha habido Real Madrid a raíz de la época de Messi que no transmitía campo del Bernabéu yo siempre lo he recordado lleno y ahí está Antonio que ha hecho un montón mucho más partidos que nosotros yo sinceramente creo que ha calado

Voz 1038 35:49 un poco lo que deslizaba antes Antonio

Voz 1576 35:52 pero dio para mí es una cosa gravísima de un club que estamos hablando es seguramente el mejor club del mundo Isabel realizado que la Liga ya no importa nada que es un trofeo menor a mí que Zidane por ejemplo dijo que pasarela el más importante que había ganado porque irregularidad de todo un año XXXVIII Jornadas ya ha talado un poso un mensaje partido yo creo desde la la T4 del club que lo importante es la Liga de Campeones no es a mí me parece a mí me parece que la afición hala un mensaje no compró Valerie absolutamente no protege parece no convencer padre y me parece que la gravedad tremendas

Voz 1372 36:26 vete en vez de para allí hubiese presentado a Neymar hubiese presentado a Cain ya verás en el partido de Copa contra el Lega se ponen dieciocho cartel

Voz 20 36:37 yo estaré yo creo yo creo que aquí Hay por el máximo responsable es evidente que es el presente Real Madrid Florentino Pérez de eso no hay ninguna duda por lo menos yo no la tiempo que la la cuestión es saber Si que la relajación en meterle guindilla El Vestuario así todo motivada porque alteraciones íbamos a tener un poquito de margen esos conocer muy poco a la afición del Real Madrid lo que significa ese escudo yo creo que eso Florentino va sobrado se conoce muy bien a la afición y conoce moviera el escudo y luego me parece que el objetivo fundamental o prioritario no fundamental que el objetivo prioritario ahora mismo del presidente del Real Madrid no está en el verde sea no está en el etc ánimo su película hasta en la remodelación me he en la remodelación del estadio Santiago Bernabéu en hacer una obra faraónica tremenda que dicen que tienen suficiente dinero y suficiente estabilidad económica para acometer la al margen de los fichajes pero la realidad es que tú estás más pendiente da la sensación de hacer unan tan o majestuoso maravilloso tremendo fantástico que de haber renovado a un equipo que me ayudaba hoy en día

Voz 23 37:43 a veces la realidad sabes la realidad

Voz 0699 37:46 tengo dos minutos de la pelota el Atleti están en dos partidos cala en el en el del en el del campo y en el de la renovación es todo lo que está sucediendo en los despachos

Voz 1576 38:00 sí pero yo creo sinceramente que van son dos partidos que se juegan de forma paralela yo creo que hay la suerte que tiene el Atlético de Madrid es que cuenta con Simeone que eso para vino para mal bueno ahí la situación de un jugador habla directamente con el hablé con el club se espera que no afecte lo deportivo yo creo que no afecta a mí sinceramente me gustó ayer las hechuras de equipo de del Atlético de Madrid Sevilla creo

Voz 23 38:23 no es la primera ante el Atlético de Madrid no no

Voz 1576 38:27 no yo creo que demostraron porque son dos equipos que están arriba me parece que tienen dos grandes entrenadores

Voz 23 38:32 espero que el Atlético de en la primera parte que si tomamos para los últimos hasta

Voz 1576 38:36 hasta los hasta los últimos diez quince minutos que fue cuando apretó más el Sevilla en la primera parte si tú tertulia son los controlado pero me gustó mucho más la segunda ahí te Dilar hubo una etapa se tapó se tapó la banda de Navas con con Koke Saúl y la verdad que el equipo salió con personalidad metió al equipo de Machín la segunda parte en su área durante muchos minutos y es verdad que todo lo que tuvo la de Griezmann para tu Griezmann para ganar pero al final no lo no la sacó backstage que por cierto es un portazo pero a mí

Voz 20 39:06 pero yo creo yo creo Talavera que si el Atlético de Madrid a mí me gusta lo que vive el partido que no me gustó me lo pasé bien pero si el Atlético de Madrid en vez de pensar como tapara Navas pues saudí con Koke e utilizara la calidad de Saúl y Koke para intentar ganar de

Voz 23 39:20 a vosotros os espero que no lo pienso

Voz 1576 39:24 presión todo a no te quiero

Voz 23 39:26 lo primero que tienes que a lo mismo

Voz 1576 39:29 esto aún no es lateral izquierdo gente es legal

Voz 23 39:32 ah amigo Luis arriba pero no tiene profundo de tu tu talar

Voz 20 39:36 era que saber mucho de fútbol que sabe mucho de fútbol cuenten verás que la la labor fundamental de Koke Saúl el Atlético de Madrid yo creo que no tiene que ser la de parar a Navas que por un momento puntual el partido yo creo que Navas osa perdona yo creo que Koke Saúl deberían ayudar al Atlético de Madrid por orden de su entrenador a jugar un poquito mejor algo

Voz 1576 39:55 pero sí creo pero escúchame a sabiendas en la segunda parte que hacerlo lo que ayer Antonio que usted macular

Voz 1372 40:03 el inaugural robos México

Voz 1576 40:08 no granizo no no no deja de Rodrigo

Voz 24 40:13 siempre gana los mismos y pierde los mismos yo tengo yo te digo que que hizo una gran segunda parte que lo de Saúl se dice muy poco en creo que tiene un mérito que un tío internacional que se puede estar jugando eh eh que la gente ponga el foco a él se esté sacrificando por el equipo habla mucho este Atlético de Madrid que esté jugando en la tele

Voz 1372 40:31 yo ya no tengo olvidado gracias

Voz 1576 40:34 ha sido porque no hay otro hombre está jugando lateral izquierdo Noruega eso habla de compromiso eso habla de equipo como nos mira y había una cosa que llamamos sostuvo ayer todo lamentaba ayer yo ayer cara saliendo del Ramón Sánchez Pizjuán que creo sinceramente que este equipo va a ser campeón

Voz 1372 40:54 ahora si no sin ganar un partido fuera de casa

Voz 0699 40:58 da mira hay un niño en las barreras

Voz 1576 41:02 estoy completamente yo no sé si Harry José Antonio

Voz 23 41:10 yo elijo Antonio estaba ardiendo en estado aplaudiendo porque estaba acuerdo Jordi a ver si te interna es un poco les dijo dónde estaba mal

Voz 1372 41:20 bueno esto

Voz 23 41:21 como esto me he puesto el teléfono para que expusiera Jordi Martí lo que me pregunta de dónde

Voz 1372 41:25 no somos unos extraños asustado

Voz 0699 41:28 bueno esto es lo que ha hecho esto es lo que pasa con los oye

Voz 1372 41:31 los simplemente talado y venido ya da razón de la comida

Voz 21 41:33 mira yo soy ordenó sí hombre sí puedo fogazo todos sabemos lo que es a veces lo la La Hoya Fría seguiremos moría alguna algún día te diré cómo entraba hoy en a Navarra

Voz 0985 41:42 no podíamos una competición podíamos hacer una decirle atada Manolete que oye cuando un empate fuera un mal resultado

Voz 1372 41:51 de ganó un partido en casa no pero no he ganado en casa y el único que ha perdido un solo un solo partido Manolete no

Voz 0985 42:03 el estime estaba los empates hay quién hay quién empate sí

Voz 1576 42:10 ya te has salvado el momento el Madrid te has salvado Jordi que no hablemos del cazo de Getafe ha sido tremendo quién dices del Man gastos de Getafe Messi Messi

Voz 0985 42:20 tú crees si tú crees que esta diferencia de diez puntos con el Madrid

Voz 1372 42:26 hace si tú crees que esto correspondiente a Omán gracias es la palabra que es lo peor que te puede pasar en la vida es que te peguen una eh