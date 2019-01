Voz 0699 00:00 deporte en la SER hoy la Copa del Rey adopta el bar Ilan Champions lo va a introducir desde los octavos de final de la competición el sistema de vídeo arbitraje desde que comenzó la temporada ha intervenido corrigiendo cincuenta y cuatro decisiones arbitrales erróneas en España es decir cincuenta y cuatro jugadas importantes que sin bar hubieran sido pifias gordas que este finde cometió un error como una catedral en el Bernabéu es evidente pero sin el bar los errores hubieran sido cincuenta y cinco en lo que llevamos de año Hinault uno las ventajas queda el bar son evidentes y no le hacen ningún favor al Real Madrid pensar que su quinto puesto en la Liga sus veintiséis goles solo y la falta de respuesta en la dirección desde el banquillo el culpable es el bar aun así ambos podríamos decir que están conectados en la temporada del bar predomina la eficacia aún con graves errores en la temporada del Real Madrid todavía los graves errores son muy superiores a la eficacia que se está demostrando de momento

Voz 0699 01:17 y con todo el equipo de deportes de la Ser aquí estamos hasta las cuatro el vamos a acompañar con el resumen de lo que llevamos de día gracias por estar ahí del modo que más os mole por la radio de siempre ahora con las emisoras de ser más en la oferta con la aplicación de la SER en el teléfono móvil con nuestros enlaces en redes sociales con la web tres W Cadena Ser punto com que lo importante tengáis mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos como siempre en nombre de todo el equipo del programa que va desde Sonia Lus en la producción a Juan Carlos Ingelmo y Alicia Molina como cracks de la técnica atención Florentino Pérez estudia a fondo el fichaje de un delantero de nivel en el mercado invernal el Real Madrid analiza operaciones de alto nivel como las de Cardin el del Inter o Bernard el del Cid estudia de nivel intermedio estilo Alexis Sánchez o de perfil más bajo como la de Piatti el jugador del Génova el problema el de siempre el dinero gastar la primeras opciones no bajan de cien las segundas de cincuenta y las terceras de los treinta pero la directiva blanca parece convencida de que os de ficha gol o el equipo no sólo pierde la Liga sino que en febrero se queda sin temporada y aguantar un Bernabéu medio vacío y muy crítico es lo que se quiere evitar ahora mismo a toda costa vamos a contarnos cómo se está trabajando en el río en Madrid en los despachos y cómo lo hace el Atlético de Madrid que aprovechando la visita navideña de la hermana y agente del Cholo Natalia Simeone le ha pedido verse con ella para hablar de prolongar el contrato del entrenador sobre el que se asienta el proyecto del Athletic calculo que esa reunión se va a dar iba a ser la semana que viene es que el día trae muchas novedades de mercado con la llegada de todo tipo que acaba de confirmarse por el Fútbol Club Barcelona con el asunto Álvaro Morata que se calienta con el Sevilla con Iborra que ha sido presentado con el Villarreal o con Pepe que ha vuelto al Oporto con Iker casi ellas y todo eso con la copa que en los próximos tres días en Nova entre mezclar con el mercado la Copa del bar que hoy entra en vigor en acción y sobre el que había que preguntarle al entrenador del Real Madrid Santiago Solari uniendo realmente de dónde venimos eh depende de que las reglas sean claras

Voz 3 03:08 pero al final no más que nada más que de la tecnología o si si las reglas están claras y sabemos para que se aplican si se aplican siempre en las mismas en el mismo tipo de jugadas sobre acciones a mí me pasa a veces como espectador que no entiendo el funcionamiento que me parece que lo están introducir cuando oí tendrá un tiempo de perfeccionamiento claros el ínterin bueno a veces nos toca como como lo del otro día no son quejas es no son quejas es defender será defenderse es es un legítimo derecho y además deben

Voz 0699 03:37 los Solari que es el portavoz del club pero insisto para que no quede dudas que la pifia del bar ante la Real me parece gorda Milla casi todos pero a todos no a uno de los dos protagonistas de la jugada no le parece esto dice Rulli el portero de la Real Sociedad sobre la jugada con Vinicius tras verla ya miles

Voz 0699 05:55 caso en Play Basket para escuchar completo cuando queráis en tres W Cadena Ser punto com en la antena de la radio SER Deportivos

Voz 0699 07:15 ciegos ante la falta de gol el Real Madrid Fein piensa seriamente en reforzarse con un delantero en el mercado invernal TIC Hardy Berners Pyatov sobre la mesa en una operación no exenta de dificultades que sabemos Antón Meana muy buenas tardes

Voz 0231 07:26 es qué tal buenas tardes como dices que el conjunto de Florentino Pérez estudia cerrar un delantero centro en este mercado de enero hay muchos nombres hay pocas ganas de fichar pero parece una necesidad los capitanes blancos creen que hace falta fichar un nueve y así lo han transmitido quién es un goleador contrastado con experiencia nace una joya por pulir Solari no ha dado ningún nombre ni tampoco el club le ha puesto sobre la mesa el entrenador el nombre de ningún delantero por ejemplo por Mariano han preguntado equipos de Inglaterra pero el chico no se quiere marchar y ayer recordemos que Onda Madrid dejaba sobre la mesa el nombre de Piatti el polaco del lleno a pues bien la Cadena SER se ha puesto en contacto hace media hora con el lleno a saben del interés blanco por intermediarios igual que el del Milan Güell de la Premier pero dejan claro que no hay oferta formal y el conjunto de lleno a confirma a la Cadena Ser que Piatti cívico fichaje que no gusta a Florentino Pérez no saldrá del club en enero bajo ningún concepto menos cedido

Voz 0699 08:23 en Inter sabiendo cómo se las gasta el Real Madrid y que están interesados en y Cary se pone a negociar desde ya la clausura de la cláusula de rescisión de ciento diez millones que existe en el contrato de Ricardi subirle el sueldo tres millones de euros neto y eliminar la cláusula para que no se pueda mover de el conjunto interista valoremos es imprescindible la llegada de un delantero en este momento o no cualquier delantero al Real Madrid Antonio Romero muy buenas tardes

Voz 11 08:47 hombre qué tal muy buenas Pacojó yo creo que con esto es más facil tirar con pólvora ajena no ahora desde el principio de temporada es una evidencia que nadie le falta gol que Mariano era un complemento pero no un tipo que pudiera por en aprietos sabe y lo a Karim Benzema y repito no es una cuestión de una carencia ahora puntual sigue es una cuestión de carencia estructural desde el principio de la temporada ahora bien cualquiera de los nombres que ha dicho Meana que no son delanteros todos sin muy bueno pleno delanteros Top en el concierto mundial del fútbol sería la operación a ochenta noventa o cien millones de euros Ésa es la cuestión merece la pena ahora que el Real Madrid será de noventa cien millones de los delanteros lo o esperar al verano ya a cometer o intentar el fichaje de un nueve verdaderamente crack porque yo creo que el ser un nueve crack en el mercado de diciembre es eh altamente complicado eres lo que tiene que valorar ahora mismo el Real Madrid siga dándose que millones en una con todo el respeto medianía o esperar hasta el verano de dos viendo eso tremendos en el crac del mercado mundial

Voz 0699 09:44 justo en eso que desde Antonio Romero están ahora mismo en los despachos de el Ría de Madrid valorando qué es lo que hay que gastar si les merece la pena en lo que gracias Antonio alguien llega el Real Madrid el Barcelona ya ficha es oficial lo de la llegada de todo hubo otro joven para un grande Sandoval

Voz 0744 09:57 de qué tal muy buenas si es oficial central de diecinueve años el Barça anuncia que llegará a partir del uno de julio de dos mil diecinueve diecinueve perdón acaba contrato con el Toulouse llega a coste cero apuesta de futuro del Barça toda aquella enviado un mensaje en sus redes sociales agradeciendo la confianza al Barça diciendo que está a disposición del Toulouse para jugar desde ahora hasta final de temporada ya es oficial todo vivo nuevo jugador del Barça a partir de julio a coste cero

Voz 0699 10:24 Se anima el mercado aunque se ficha ahora pero no para ahora mismo como hace el Fútbol Club Barcelona para la próxima temporada el que si quiere fichar ahora mismo es el Sevilla Álvaro Morata eso avanza France aunque ya

Voz 0700 10:34 no esta fácil Pacojó el sesenta por ciento de su ficha en el Chelsea que es lo que quieren negociar para pagar el Sevilla a lo mejor no es suficiente para el club

Voz 0699 10:43 Blaise esto aún supondría un

Voz 0699 11:27 el IVA del Barcelona esos movimientos son posibilidades hay otro que es una certeza lo de Iborra con el Villarreal Xavi Isidro

Voz 0838 11:32 así es Pacojó esta mañana primer entrenamiento en el Museo de la Cerámica y luego presentación oficial de Vicente Iborra que llega con mucha ilusión y con el objetivo evidentemente de mantener al Villarreal en Primera División diez millones de euros ha pagado el submarino de traspaso y futbolista firma por lo que resta de temporada y cuatro más hasta dos mil veintitrés pese a tener treinta y un años han entrado en la convocatoria para debutar mañana ante el Espanyol aunque está pendiente de la documentación Luis García Plaza lo tuvo en el Levante lo conoce y eso ha recortado todos los plazos de adaptación de

Voz 0699 11:59 colista el mercado va a dar sorpresas eh pero estos próximos días van a dar noticias puede que el Atlético de Madrid trate de desatascar lo que está en su mano más allá de los que terminan contrato es decir Oblak y el Cholo Pedro Fullana

Voz 12 12:11 sí Pacojó es los nombres propios que tiene encima de la mesa Gil Marín desde hace mucho tiempo que tiene que

Voz 13 12:18 a aventurarse hacia adelante tiene que cerrar estos temas el de Simeone los próximos días se va a reunir Gil Marín con Natalia Simeone que está en Madrid va a negociar en los próximos días antes de que se marche tiene que dejar cerrado este asunto el club quiere ampliar el contrato del Cholo Simeone está dispuesto a seguir así que salvo novedades se prevé que el tema se va a resolver rápido y además en breve algo más de trabajo le va a llevar la renovación de Jan Oblak están hablando desde hace varios días el club quiere aumentarles el sueldo la cláusula sobre todo dos años de contrato el portero ve con buenos ojos seguir en el Atlético de Madrid el problema será sobre todo Pacojó la cláusula el Atlético de Madrid la quiere aumentar en torno a ciento cien ciento cincuenta millones de euros recordamos que es de cien el portero no lo ve tan bien salvo que el sueldo sea acorde a esa cadena

Voz 0699 12:59 pues veremos lo que pasa va a haber sorpresas aunque no es tanta sorpresa que Cesc vaya a cambiar el Chelsea no por el Milan sino por el Mónaco Gonzalo Conejo

Voz 0867 13:05 el futuro del catalán parece esclarecerse según informa el diario L'Equipe Fábregas ya está en Mónaco y su fichaje debería oficializa oficializar su en las próximas horas también señala que a pesar de que el jugador ya tiene un acuerdo con el club monegasco el Chelsea no le va a dejar salir hasta que no tenga un sustituto tras su despedida ante el Nottingham Forest SES llegó el domingo a Mónaco junto a su agente y estuvo discutiendo con el vicepresidente del club del Principado con la perspectiva de que pueda jugar allí inmediatamente ignota que espera hasta junio cuando finaliza su contrato con el Chelsea el diario deportivo francés afirma también que centrocampista catalán firmará por dos años y medio y que el precio de compra rondaría los diez millones

Voz 0699 13:40 pero todos los protagonistas no son noticia por los movimientos de mercado hay una noticia más que es preocupante que es la lesión de Tony Cross en el Real Madrid Javier Herráez

Voz 0744 13:47 pues voy Pacojo porque Cross tiene rotura en el adductor de su pierna izquierda tiene para quince días son muchas lesiones musculares en realice Cross Llorente Gareth Bale Mariano Javi Sánchez Ia Asensio muchos problemas para Solari

Voz 0699 14:02 sí que el Madrid suma problemas llega la copa con la que no metemos ya mismo

Voz 0744 15:03 sí un discurso como siempre estéril vacío de contenido salvo el asunto y las quejas lógicas por la por el bar y el fallo que tuvo el colegiado en el partido frente al Real y que perjudicó claramente al Real Madrid pero lo futbolístico no entra lo sustancial Se adorna en lo anecdótico matizó lo dicho por Luka Modric ahora vamos a escuchar la falta de unión tracción la falta de gol vamos lo que le pasa al Real Madrid ni más ni menos ni tampoco dentro Solari públicamente a afear la conducta de Gareth Bale que se marchó en su coche desde el palco de jugadores doce minutos antes de acabar el partido y encima le cazaron Bale todavía no ha pedido perdón por irse antes del partido para evitar el atasco en lo futbolístico Varane Courtois van a descansar lesionados lo que decíamos antes Cross Llorente Bale Mariano Javi Sánchez y Asensio pendientes de Brain de su tránsfer para que pueda jugar unos minutos sobre el tema de Luka Modric lo que dijo la verdad de lo que pasa en el Madrid esto aquello matizar hoy Solari

Voz 3 15:58 yo escucho otras cosas de lo que dijo Luca Luca es un jugador muy elegante tanto tanto dentro como fuera del campo por esos el Balón de Oro disculpe le ha a Luca la el exabrupto entienda que ese no es oprimir idioma también con respecto a la palabra que que tú dices nunca es un jugador muy muy muy elegante porque además no ha restado responsabilidad a mí ese es fantástico Navas un jugador maravilloso acá todo se arregla todo juntos todos trabajamos para el Real Madrid

Voz 0699 16:26 pues todos trabaja para el Real Madrid por curiosidad Pellegrino su rival ha dicho algo de la situación del Madrid Paco Hernández

Voz 17 16:31 sí ha dicho que la situación del Real Madrid le convierte en un rival más complicado y también ha querido hablar del bar del árbitro teme que las declaraciones de los jugadores y el entrenador del Real Madrid condicionan el arbitraje responde el entrenador del Leganés

Voz 18 16:42 jugadas polémicas y errores habido todo partido cien toda la jornada ahora mi como entrenador del Leganés me gustaría que se trate en la misma acción en la de Cuenca el Barcelona de Tir parece que habrá fuera una noticia un alguna discusión no una o una situación de interpretación en un partido del Real Madrid doble tenemos que dar a toda la jugada la misma la misma importancia edificio cuando te toca es difícil tener racionalidad análisis cuando a nivel emocional uno está tocado me gustaría que te den a todas las Caixa situaciones la misma importancia

Voz 1509 17:14 el bar en boca de todos también mañana se juega el Girona Atlético

Voz 0699 17:17 el Madrid apunte de novedades Pedro Fullana pues me parece que no vamos a quedar con las ganas de la novedades como nos quedamos con las ganas de escuchar al Cholo que habrá a partir de las cuatro de la tarde pero lo partidos no paran en los de Madrid y Atleti también seis Button Villarreal Espanyol con dos equipos que tienen la Copa como competición comodín de la Liga

Voz 0838 17:33 la vislumbró así de dos equipos que van a presentar rotaciones en el Espanyol son bajas Sergio García hermoso sólo van a repetir en el equipo titular David López Granero Baptistao en el Villarreal bajas Bruno Miguelón Morlán

Voz 0231 17:44 sí borran la convocatoria vamos a ver también caras

Voz 0838 17:46 nuevas por cierto Luis García pese a que tiene al equipo en descenso no descarta hacer algo importante en la Copa

Voz 1342 17:51 sí sí podemos pasar genial quién no te dice que es que pasamos Si remontamos el vuelo Liga Hay los paganos plantar una Copa del Rey bonita eh no se sabe tenemos que intentar dentro de nuestras circunstancias competir al máximo el partido oí ilustrar problemilla todavía contado nuestra

Voz 1621 18:08 pues pues ojalá se cumpla la palabra de Luis García y me queda el Getafe Valladolid José Antonio Duro que una competición que gusta ambos en la que se tiene puesta alguna que otra esperanza para endulzar la temporada el Geta vuelve a encontrarse con el bar aunque Bordalás se toma el asunto con tranquilidad filosofía para mañana convocada a todo el plantel menos hablo lesionados Márquez en un partido clave para los que pueden ser baja en el conjunto madrileño en este mercado es decir Guardiola Iván Alejo el Valladolid entrena ahora por la tarde ya le gana una eliminatoria copera al Getafe en dos mil tres la principal ausencia la de Luismi el centrocampista no viajará recuerdo que hoy tenemos el Sporting vale

Voz 0699 18:38 hacia las nueve y media con Marcelino jugándose una parte del crédito

Voz 1621 18:40 el banquillo visitante en una competición que recordamos estrena el Barça Álvarez

Voz 19 18:44 ah sí eso inicia en la ida de octavos de final de la Copa del Rey con un partido vital para el entrenador del Valencia Marcelino regresa a su tierra con la obligación de ganar ya que su futuro pende de un hilo por su parte el conjunto asturiano tratará de dar la sorpresa además el bar debutará en esta competición en un campo de segunda división tras una semana llena de polémica por el choque de Rulli con beneficios y el gol anulado a Mata en el partido contra el Barcelona

Voz 0699 19:05 en la semana es muy de Copa pero la Liga deja una consecuencia tras el partido del lunes ya es que el Athletic que está fuera del descenso Íñigo Marquínez

Voz 0802 19:11 es anecdótico que sea la primera victoria con el que como nuevo presidente que esté fuera del descenso pero la verdad es que Bilbao se ha despertado hoy con otra cara nota larga escucha Iñaki Williams

Voz 20 19:21 hombre al final estar ahí abajo no es no es buen gusto para no es plato de un gusto para nadie somos conscientes de que de que el trabajo tiene que primar que el esfuerzo estar unidos bueno

Voz 0802 19:32 ayer estuvieron unidos consiguieron la victoria pendientes de Iñaki Williams esta tarde Pacojó terminó ayer el partido ligeramente cargado

Voz 0699 19:38 recuerdo fuera del fútbol en baloncesto doble cita en la Euroliga con el Gran Canaria Real Madrid y el Baskonia Olympiacos también juegan Unicaja estrella ropa roja en la Eurocup y Montakit Fuenlabrada de Johnny Friburgo Tenerife en la Champions y el laten en el tenis decir que Garbiñe Muguruza también nos ha dado una mala noticia ser retirado por indisposición en el torneo de Sydney y hay más noticias contar hasta las cuatro en SER Deportivos

Voz 1 20:10 previa un cumple mañana no vamos a ir de copas y no sabemos si no van a sentar bien a unos buena sentar mal lo que se que no sientan bien son determinadas preguntas en la sala de prensa

Voz 0699 20:19 pero qué queréis los periodista es que estamos para preguntar aunque los clubes como que le gustaría que sólo quisiéramos preguntas estilo gran partido otras tantos títulos como se soluciona esto es decir preguntar siempre en positivo que muchas veces está bien pero no siempre cuentos de rollo porque hoy a Edu Pidal al compañero de Onda Cero no han dejado preguntara solas porque supongo el otro día le preguntó si le se consideraba válido para seguir dirigiendo al club eso no ha debido sentar viene el club y hoy como que no le han visto a la hora de preguntar lo cuento porque un día le pasará Ed otro a Javier otro a Pepe otra María y otro día lo mismo sólo podéis ir a los campos y aplaudir Si Sylvain humana quitar el abono así que e insisto a lo mejor es una casualidad yo soy muy mal pensado pero no es la primera vez que pasa en un club grande ahora pasaron el Madrid pero ha pasado más veces que tú preguntas una cosa incómoda ya la siguiente no te toca preguntar en la rueda de prensa al juez transitorio pero bueno lo digo porque se repite lo cuento porque a mí me parece noticia ante la ausencia de respuestas te recuerdo que hoy estamos preguntando a vosotros por soluciones para la crisis del Real Madrid por si pasa por un nuevo cambio en el banquillo por fichaje por paciencia no hay solución o simplemente no hay crisis que a lo mejor tampoco hay crisis seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis ese es nuestro Guaza para notas de voz y escucharnos un poquito más tarde si estoy de acuerdo con eso opción eso proponen nuevas que todos discutible todo siempre respetable e hablaremos mucho de la Copa Nos va a visitar un crack en los estudios que se encarga de que el deporte saca a la gente de la calle en una iniciativa que hay que contar aplaudir pero que está en peligro pero antes de eso la Copa y la información futbolera pura y dura que es lo que bueno

Voz 22 22:09 ahora más sobre los

Voz 0699 22:10 el fichaje del delantero hoy el

Voz 22 22:12 movimiento del Real Madrid en los despachos

Voz 0699 22:15 vamos a estar en Italia en donde la portada de La Gaceta de los por pone al Luka Modric de nuevo en el Inter de cara a la próxima temporada pero antes el partido que más llama la atención de la jornada de mañana que derbi en pequeñito de la Comunidad de Madrid entre el Real Madrid y el Leganés eh Javi vamos a escuchar un poquito más a a Solari lo que ha dicho esta mañana en la rueda de prensa

Voz 0744 22:34 sí bueno sólo que decías de la pregunta que no le dejaron hacer a Edu Pidal es que debe de preguntar todo el mundo cree educación de de

Voz 0699 22:42 yo sé que a veces te rueda de prensa

Voz 0744 22:44 largas que los técnicos les incomoda pero con educación con educación se debe y se puede preguntar todo yo soy de esa teoría en la digo aquí con la selección española o en el club que me haya tocado cubrir creo que educadamente se puede preguntar todo los compañeros estamos para preguntar acertar en la pregunta que en este caso el técnico o el jugador acierte la respuesta a veces hay preguntas que tienen una difícil respuesta o que no la tienen pero qué educación se debe y se puede preguntar todo esa es mi teoría así la así la transmito en cuanto a lo que he dicho y Solari pues es un discurso salvo en el tema del bar que tiene razón el Madrid osea es una queja lógica informal para mí ese partido no sé qué hubiera ocurrido pero si el Madrid empata es otro partido en el Bernabéu eso lo ve cualquiera no somos adivinos el árbitro se equivocó y también el bar doble error grave error gravísimo error ya hace bien muy bien Solari el Madrid en quejarse eso de una cosa de lo que es el el error arbitral de lo deportivo Solari ha estado muy mal en la sala de prensa vacío de contenido un discurso como te decía antes estéril no entran los sustancial sean Dorna en lo anecdótico si Bono ha querido matizar lo que dijo Modric Modric dijo la verdad nada más ni nada menos dijo en la zona mixta que al Madrid le faltaba unión que le faltaba y bueno pues concentración le faltaba gol se ha marcado veintiséis ya encajado veintitrés todo un Real Madrid pues no hay que ser muy listo para darse cuenta la que tiene razón Luka Modric y que lo que hizo fue expresar públicamente algo que todo el mundo sabe en el en el club Ike con la crítica constructiva se mejora ya que no se empeora se mejora yo hoy Solari lejos de ponerse firmar debajo de lo que dijo Luka Modric que es lo que habéis dicho ha matizado lo que dijo Luka Modric lo hemos escuchado entraba nacional la doble error por parte de Santiago Hernán Solari que no es el culpable de todo evidentemente porque esa técnico del Real Madrid y Casemiro se desconcentra o Lucas Vázquez no encara o yo qué sé X no quiero personalizar en nadie ni tiene una mala tarde la culpa no esto ha de Solari pero sí es el entrenador y lo que hay que hacer es firmar debajo de lo que dijo Luka Modric en eso es otra opinión la mía sobre el tema evidentemente de Gareth Bale pues pues chico tan pillado tú te vas antes para evitar el atasco te pillan las cámaras pues reconoce Gareth Bale y el club que sea equivocado Gareth Bale que luego a una repercusión interna eso sí en lo que sea en lo económico no deportivo o en lo que el club crea oportuno pero no se puede ir de rositas esa es mi opinión es una de las banderas del Real Madrid no se puede ir doce minutos antes de un partido en que encima el Madrid va calmando osea que si todo vale pues error error de Gareth Bale error del Madrid sino lo tapa ojalá lo tape porque sí bueno para ellos y en cuanto a lo que ha dicho Solari al margen de lo deportivo para que vean cómo es el discurso de Solari algo que todos vemos Valdebebas es cirujano jefe deportivo del mundo cerca andará es una maravilla dos trabaja muy bien incluso los jardineros

Voz 0699 25:42 trabajar en Madrid maravilloso en cualquier sitio

Voz 3 25:45 sí además trabajar en el en el club de sus amores pues imagínate no yo siempre me fijo en los jardineros que hay aquí en la Ciudad Deportiva en cómo están los alrededores no sé si ustedes los no ven cuando entran no pero yo cada vez que entro deportiva miro cómo tiro como tiene Paul Burque los los campos y los setos y las plantas y las flores Si ISS emocionante porque les pone la misma dedicación que los jugadores se ponen al a los partidos

Voz 0699 26:09 es un orgullo ver la Ciudad Deportiva del Real Madrid para cualquier Madrid Málaga pero a lo mejor no es el día oído hablar de los jardines correcto

Voz 0744 26:17 yo no soy de Twitter pero sigo a Paul Borges le doy me gusta porque es que tienen los campos que es una maravilla es una maravilla Valdebebas el Santiago Bernabéu pero no tiene que ver osea que el Madrid ahora no está para hablar de Paul Burguess que es el mejor jardinero del mundo a uno de los mejores está hablar de para hablar de que el equipo no tiene gol que le falta como dijo Luka Modric concentración que que le faltan muchas cosas Solari se adorna en ciertas cosas que está muy bien porque ya digo que a mí me encanta lo que hace pues Borges no solamente el jardinero del del club el primer dinero sino todos los que trabajan en el Real Madrid pero hoy no es el día hoy es el día para hablar de lo futbolístico de lo que le pasa al Real Madrid porque quizá con esa crítica constructiva mimó de verlo se puede mejorar en lo deportivo te cuento rápidamente que han descansar

Voz 23 27:00 todo bueno van a no van a jugar Baraini kurdo

Voz 0744 27:02 Juan no han estado sobre el césped que tiene lesionados a muchos futbolistas eso es una mala noticia Cross Llorente Bale Mariano Javier Sánchez y también Asensio que ojalá se recuperen pronto como te contaba Antón Meana pues que tiene pinta que el Madrid no le queda otra que buscar intentar un nueve pero que es muy complicado porque ahora mismo no puede escuchar un gran futbolista que es lo que el Madrid va a hacer este próximo verano un crack que le hace falta y que en principio sí llega el tránsfer de Brahim jugará un ratito el chaval que ayer presentó el equipo blanco que tiene muy buena pinta este chico joven con diecinueve años que quiere comerse el mundo ojalá tenga suerte mañana debuta un ratito con el equipo

Voz 0699 27:38 hay muchas cosas que comentar de Real Madrid y el abrazo lo jardineros de de la ciudad deportiva que lo hacen de maravilla por no decir otra cosa ya que no ponemos el jardinero que no estén escuchando porque vamos a ahorrar un abrazo hasta luego de la misma vamos a escuchar más de la rueda de prensa de Pellegrino que es el rival mañana del Real Madrid en el Leganés

Voz 17 27:55 sí además Pacojó ya sabes que esta es una eliminatoria muy especial al Leganés porque reedita ese partido del año pasado en el que el Leganés remontó en el Santiago Bernabéu ganando uno dos con los goles de Eraso y de Gabriel sobre esta eliminatoria la ilusión habla Pellegrini

Voz 18 28:09 por suerte el fútbol tiene algo maravilloso que en deporte de equipo no siempre los demás presupuesto lo demás calidad gana sino ganando que tan bien en ese partido no otra muy con ilusión de bueno dejar la eliminatoria abierta para el partido en casa cuando hay Victoria repitiendo el año pasado nunca juegan los partido no el año pasado habían eliminatoria pero bueno es otro momentos otro entrenador todavía el Leganés no le he dado mucho ahí espero poder darle alegría también

Voz 17 28:34 eh bueno pues sin duda es una oportunidad muy buena para darle una alegría a la afición del Leganés mañana va a jugar Cuéllar de titular y Arnáiz va a estar en la lista con opción de tener bastantes minutos no están lunnis ni Óscar Rodríguez por esa cláusula del miedo y además Rowland Santos y Raúl García van a ser baja por lesión para visitar el Santiago Bernabéu el pacto

Voz 0699 28:52 lo de mañana el partido que más llama la atención el Real Madrid legal es en la Copa Antón Meana el delantero al llegar al Madrid la para mañana no no ni para mañana ni para

Voz 0231 29:00 el fin de semana contra el Betis que le vendría bastante bien Pacojó pero como tú sabes Se complica la cosa y veremos si llega para finales de marzo no llega nunca ni

Voz 0699 29:08 porque es verdad que el Real Madrid lo está buscando pero es Beltrán que en Madrid se encuentra con el problema de que es el Real Madrid y me explico cualquier interés del Real Madrid en un jugador hace duplicar el precio que le piden a otro equipo cuando se interesa por él

Voz 0231 29:22 tal cual sí sí sí es una operación que le ocurre al Madrid muy a menudo que pregunta por un futbolista sale más caro que a los demás Le pasado en verano con Mariano no que se lo vendieron al Sevilla por un precio entre comillas irrisorio en esa capacidad de tanteo el Madrid se llevó al al delantero cuando le pedían a él casi setenta millones por Mariano le ocurre ahora preguntando por jugadores hay un sentimiento general decíamos en el primer tramo del programa en El Vestuario que hace falta un delantero que esté ya contrastado que tenga experiencia en no es el nombre que van a fichar pero un Chicharito una de Bayo uno que ya sepa lo que es jugar en un club grande no tanto jugador joven que a lo mejor en seis meses no da tiempo a asimilar lo que es el Real Madrid esto ya se lo imaginaban en el club recuerdo la contigo durante el verano en la pretemporada que el Madrid dijo que no quería hacer una inversión por ejemplo de ochenta o noventa millones por Cavani o por levantar el esquí simplemente porque el Madrid a gol en un momento clave de la temporada creen que había jugadores de sobra y títulos en la espalda suficientes como para que este año no fuera un año de urgencias pero cuando arranca la temporada llega enero te ves cómo te ves en el país se pone a analizar diferentes nombres y por completar lo que decíamos al principio es cierto que el Madrid o gente muy cercana a la dirección deportiva del Madrid se ha interesado por vía Tech el polaco del lleno a pero como no le van a dejar salir en enero bajo ningún concepto encima el precio de salida son cuarenta millones de euros ni siquiera se lo quiere plantear el presidente Florentino Pérez

Voz 0699 30:50 es que hay nombres muy importantes de encima de la mesa del Real Madrid pero cuanto más importantes más pasta vale además el Real Madrid entre comillas también va a tener que resistir el bombardeo que le viene desde fuera en ofertas hace a sus jugadores porque por ejemplo Italia Alberto Cerruti muy buenas tardes otra vez la portada de La Gazzetta dello Sport

Voz 24 31:10 E insiste es decir insistir en el interés nuevamente del Inter de Milán el

Voz 0699 31:15 Luka Modric no

Voz 25 31:17 sí efectivamente el Inter buscamos otro y hay una estrategia diferente pero por qué no quiere romper las relaciones con el Madrid y quiere llegar a un acuerdo con el futbolista con el club que no quiere a hacer una carrera como el pasado verano el Inter busca futbolistas con experiencia internacional que en Cannes dos algo por esto ha buscado y prácticamente tiene ya el acuerdo con Putin busca a Morris para poner personalidad gente ganadora en el club de gota que que tiene un plan muy claro pero insisto el Inter no quiere romper con el novedad de la de la alternativa

Voz 0699 32:04 entre otras cosas porque sabe que el Real Madrid puede estar detrás de Ricardi y tampoco le interesaría que ahora le llegará una oferta muy importante y Cardiff en medio del proceso Alberto de renovación también del jugador para tratar de quitarle la cláusula de ciento diez millones

Voz 25 32:18 por esto el Inter quiere confirmar Ricardi quiere renovar el contrato comunican pero no quiere y lo que dice vaya matriz para exhibir en cambio móvil porque al Inter no sería conveniente un este cambio o sea que de confirmar Ricardi al mismo tiempo quiere y que motriz pero será una atractiva el sin llegar a una guerra esconde en Madrid porque el pasado verano y la estrategia del Inter no

Voz 0699 32:51 también muy simpático el Inter que es lo que quiere es retener Aicardo a un jugador que puede interesar al Real Madrid encima llevarse a Luka Modric el Real Madrid Nos hemos que de ninguna manera quiero decir es complicado aunque evidentemente el Inter está en su derecho de hacerlo y el Real Madrid en su derecho de preguntar por

Voz 24 33:05 y Cardiff antes que todavía está a tiempo de que la elimine la cláusula de ciento diez millones de euros es caro pero si el

Voz 0699 33:13 el Real Madrid tuviera que apostar en un fichaje caro pero de rendimiento estoy seguro de que en los despachos del Bernabéu no se piensa en otro que no sea única e seguiremos hablando seguro que en los próximos días un abrazo Alberto una buena pregunta cierro contigo Antón han eh eh si es que queda algo más que contar de la asunto movimiento mercantil del Real Madrid no de fíjate que el Madrid buscó delantero por uno de los suyos

Voz 0231 33:36 preguntan en Inglaterra ha recibido ofertas Mariano en este mercado invernal el jugador no se quiere marchar no están del todo contentos en el club con el año de Mariano podrá decir lo mismo el chico no que no le dan minutos

Voz 0699 33:46 pues ponía Lopetegui no le pones Solari pero no

Voz 0231 33:48 está dando el rendimiento esperado Ia aunque en el club no verían con malos ojos no una buena oferta por Mariano el chico no quiere escuchar ninguna de las ofertas primero quiere recuperarse luego ser útil de aquí a junio para Santiago Solari que no ha puesto sobre la mesa ningún nombre ni ha propuesto ningún nombre para reforzar la delantera así que esto es lo está haciendo más Florentino Pérez José Ángel Sánchez y el resto de la dirección deportiva que el entrenador

Voz 0699 34:13 vais a tener Curro rojas seguidas al Madrid en la próxima semana título pero bueno afrontaron hasta ahora el Real Madrid Leganés mañana a las nueve y media y todo lo que rodea al Real Madrid condado lo del Atlético de Madrid a las cuatro Fullana es la rueda de prensa de el Cholo Simeone antes del partido contra el Girona

Voz 0231 34:30 sí efectivamente a las cuatro de la tarde comienza la rueda de prensa de Simeone para analizar ese partido y a las cuatro y media va a trabajar el equipo y luego viajará directamente Girona ya sabes que las otras temporadas cuando era una ronda de dieciseisavos octavos

Voz 13 34:42 de final el equipo viajaban el día sedal

Voz 0231 34:44 circunstancia que se van a medir a un Girona que le tiene cogida la medida al Atlético de Madrid tres partidos tres empates no ha sido capaz el Atlético de Madrid de ganarle tampoco de perder ante el Girona así que no se fía del partido Simeone y eso va a hacer que mantenga las costumbres de la Liga

Voz 0699 34:59 si sale antes de las cuatro habíais avale claro no te avisó pero vamos suele ser puntual no voy a banca suele estar pero bueno que estaría bien escuchar a todos los vivían en el problema te sabes la pregunta que cero dependerá de cómo vaya a la rueda de prensa

Voz 0231 35:12 a mano dependerá de cómo va la rueda de prensa dependerá de si nos dan turno de preguntas

Voz 0699 35:17 mendigos que también está mejor esa

Voz 0231 35:19 sí claro al Madrid también es la nube del fútbol moderno controlado al máximo lo que se puede preguntar y cuando preguntas algo que no gusta en la siguiente no hay turno de preguntas rogamos no exportamos viene el último día entiendo que que habrá turno de pregunta y le preguntaremos quizás por esa renovación el dijo días atrás que nos falta mucho por hacer en el Atlético de Madrid algunos lo cogieron con ganar el título de Champions otros con la gran remodelación que se avecinan en Atlético de Madrid el próximo verano que por ahí pueden ir los tiros vale

Voz 0699 35:46 ya sabemos la pregunta la respuesta en Hora veinticinco Deportes con ellos

Voz 0231 35:49 un abrazo hasta luego

Voz 0699 35:52 me queda el partido del Getafe Valladolid el otro partido de Copa del Rey hablado Bordalás esta mañana partido que se juega mañana que ha dicho el técnico José Antonio Duro nadie

Voz 1621 36:00 eso que la Copa del Rey centrará muy atractivo para el Getafe siete ese recuerdan a finales de Copa azulona si no lo oculta Pepe Bordalás que lo que es el fútbol y lo que es la casualidad se reencuentra con el en esta primera eliminatoria copera con vídeo arbitraje después de lo que ha pasado el fin de semana en definitiva lo que ha sucedido con el Geta en lo que va de temporada me gusta Bordalás en el asunto del bar porque ya lo escuchábamos el domingo en Carrusel se toma esto con mucha tranquilidad y con mucha filosofía

Voz 26 36:22 bueno es estar tranquilo porque ya no podemos hacer nada desafortunadamente hemos salido perjudicados pero ya no se puede hacer nada estoy convencido que los árbitros tienen buena voluntad intentan que no ocurra esto vamos a dar tiempo intentar que que todo este tipo de errores que se vayan subsanando y que al final el bar pues todos estemos contentos no

Voz 1621 36:44 mañana ocho inmediato del mundo convocado están lesionados tanto a como Mark Kelly es un partido importante Pacojó porque aparecerá en el once algún jugador de los que no tienen minutos tendrán protagonismo tanto Samu como Flamini ellos dos tienen más protagonismo que era Cuca Iván Alejo y sobre todo más que Guardiola pues blanco y en botella ya lo que hará aclara todo el mundo quién se tiene que ir y digo sobre todo Guardiola porque el Valladolid es uno de los equipos de Primera División que ha preguntado por el delantero del Geta vale también la Copa del barco

Voz 0699 37:08 desde hoy es que quieren celebrar en el bar con b los que vayan ganando

Voz 27 37:13 hala así a las tres y treinta y siete vamos a ver cómo queda lo de los oyentes

Voz 0699 39:25 historia de boxeo dos quiero contar en esta recta final del programa pero es que la pregunta sobre el Real Madrid hace arder las redes arder el guasa así que también hay que darle bola cómo se soluciona la crisis del Real Madrid es la pregunta que estamos haciendo los oyentes SER Deportivos seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis nuestro Whatsapp

Voz 1509 39:57 muy buenas Pacojó pues hemos superado la barrera de los mil votos y es curioso porque más de la mitad de esos votos creen que el Real Madrid no tiene solución este año esta temporada creen que ella está la temporada amortizada y que no hay nada que pueda hacer Florentino Solari o Sergio Ramos para solucionarlo cincuenta y un por ciento de los votos no hay solución este esta segunda opción más votada con el XXX por ciento de los votos seis fichajes contrastados ya hemos hablado de las posibilidades del Real Madrid en el mercado de invierno es parece lo que más desean ahora mismo los votantes en la encuesta de nuestro Twitter arroba SER Deportivos tan sólo el doce por ciento de los votos se inclinan por cambiar el banquillo por dejar a Solari apartado y traer un nuevo entrenador y tan sólo el siete por ciento de los votos creen que tener paciencia es lo mejor que puede hacer ahora mismo el Real Madrid

Voz 0699 40:49 no hay mucha paciencia ya en en el Bernabéu ni en el fútbol moderno a ver cómo está la gente de paciencia de compras y de opinión en la Gran Vía Toni López

Voz 0415 40:57 ves muy buenas compras ahí bastante gente a la gente que le gusta el fútbol y hay gente que le gusta el deporte que me ha hecho perder tres minutos de mi vida eh queda en Gran Vía

Voz 0699 41:07 no le gustaba al futbol en final eh yo estoy

Voz 0415 41:10 aquí intentando Óscar Egido que lo vuelvo a explicar porqué no lo sabe atracar a alguien como este que tal caballero le gusta el deporte no no le gusta el deporte Pacojo sigo buscando que que me deje de Juan Carlos Ingelmo el tenis escucha alguien un vamos a hacer una cosa como

Voz 0699 41:25 eh torero que tiene dificultades en encontrar a gente Pétain la tienda en Madrid que está enfrente encontrar la gente que les guste el fútbol el Whatsapp de SER Deportivos hemos encontrado a muchos que quieren opinar sobre la posible solución a los problemas del madre Gallego buenas tardes hola

Voz 33 41:41 no soy ninguna o Gur mi tengo la bola de cristal pero creo que habría que pedir la calma y la paciencia suficientes aficionados que han conseguido ver cuatro Champions en cinco años cualquier equipo del mundo mataría por ese lado pero nada más felicidades por los quinientos programas de Play Basket muy buenas tardes