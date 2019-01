Voz 1 00:00 hola a todos qué tal buenas

Voz 0699 01:16 toda la redacción de deportes de la cadena ser aquí estamos todos los de SER Deportivos un día más hasta las cuatro vamos a acompañar con el resumen de lo que llevamos de segundo miércoles de dos mil décimos gracias por estar ahí de la manera que más os mole por la radio de toda la vida ahora con las emisoras de ser más incluidas en oferta a través del teléfono móvil por la aplicación de la SER por nuestros enlaces en redes sociales humor web tres W Cadena Ser punto com que lo importante es que tenga hay mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos un día más en nombre de todo el equipo del programa que va de Sonia Lus en la producción hasta Juan Carlos Ingelmo y Alicia Molina como cracks de la técnica Brahim era en la convocatoria del Real Madrid para el partido ante el Leganés de Dopa Bale pide de nuevo los galones lo hace llegar a Florentino el presidente del Toulouse habla de arrogancia del Barça en el fichaje de Eto'o liso la llegada de Higuaín al Chelsea hace Elena a la marcha de Morata y el Bayern acaba de fichar al internacional francés para Bart para la próxima temporada yo ya para una fiesta así casi viene el día así con más que pasa contaros lo esencial va a ser pasar no porque da lugar en donde hay fútbol hoy el Bernabéu Montilivi la cerámica y el Coliseo mucho en juego en el Real Madrid Leganés para Solari curiosidad por las rotaciones del Cholo en Girona el morbo del árbitro en el Getafe ya Valladolid que es el del bar del Bernabéu aún jeta que tiene poca suerte hay que decirlo con el bar ver cuánto han renacido Villarreal y Espanyol en esto en mil diecinueve eso profundizar en la crisis de un grande la del Valencia que anoche volvió a caer con el Sporting de Gijón directiva está empezando a perder la paciencia con el técnico y el técnico esta vez está empezando a perderla con según qué delantero

Voz 3 02:47 nosotros nos vamos a rehacer vamos a competir contra Madrid íbamos a ganar al Valladolid eso sino que pienso nadie me verá tirar la toalla jamás además creo que tenemos que traer jugadores de arriba cree que le hacen falta jugadores de sí porque que la paciencia en algún caso y a Sagunto

Voz 0699 03:13 la duda está en si Marcelino está más mosqueado combatió allí y la directiva están aún más mosqueada con su entrenador pero no preguntamos y preguntamos por toda la noticias de mercado qué pasa con los fichajes del Madrid qué pasa con los movimientos del Sevilla del Betis para animar el mercado y qué pasa con el banquillo del Barça bueno esto último tenga una respuesta la del vicepresidente del equipo azulgrana Jordi Mestre

Voz 4 03:33 en el momento en que estamos es que no está encima de la mesa nosotros estamos contentos con el resto yo creo que Ernesto además yo creo que lo ha hecho público está contento seguimos así por nuestra parte ya incluso a nivel personal estoy muy contento con él creo que incluso algún jugador también lo bueno lo que decía antes en el mundo del fútbol todo puede pasar no porque la decisión final tampoco es nuestra pero en principio nosotros con este tema muy tranquilo

Voz 1414 04:20 hemos hecho un una buena tapa eh salíamos sabiendo durante todo el día hay hemos mantenido la concentración hemos estado apretando hasta el último kilómetro ahí sin cometer errores hacia así un poco complicado en los primeros kilómetros en alguno los partes con con excelentes pero bueno ha salido bien no hemos intentado cometer de tomar demasiados riesgos y ya ha una buena etapa

Voz 0699 04:47 la verdad es que de momento tiene buena pinta pero es decir eso y que una durante tradiciones es que es mejor un poquito ir día a día no quiero terminar esta presentación sin que escucháis a Pablo Belmonte que es el montañero superviviente de la tragedia de Perú que terminó en el nevado Mateo con la vida de tres alpinistas españoles Pablo relataba así anoche la tragedia de sus compañeros Manu Carreño en El Larguero una tormenta eléctrica

Voz 0781 05:08 alrededor decimos bajar practicamente corrían no estoy en bien quién resbaló primero pero compañeros me embistió hoy decía otro compañero sintamos frenar hay generamos la avalan

Voz 5 05:17 tú cómo estás bien mejor de lo

Voz 0781 05:19 de lo que cabría esperar no muy afectado pero al final ha sido de esta oportunidad que me dado la montaña para para seguir aquí One plus lo más peligroso yo creo para para la vida la selva Le cemento de los pisamos unos a otros pues respirar un poquito de aire puro no que nosotros en una rutina de la que es arte ahí sí que no puede salir los chiquillos vivieron una vida plena intensa hasta el último momento último imagen que tengo de ellos incluso que ha viendo empezando a caer pues ahí estábamos todos en el sur era una sonrisa era estaban haciendo lo que le gustaba

Voz 6 05:48 la verdad es que relatado así suena escalofriante

Voz 0699 05:51 el respeto que hay que tener siempre a la montaña hay que elevarlo al máximo para para evitar tragedias como ésta no lo olvidemos Nos al resto de la actualidad a las tres y cinco vamos al lío

Voz 0699 06:53 semana es la Copa del Rey de fútbol el partido con más tirón por todo lo que le rodea es el del Bernabéu nueve y media de la noche Real Madrid Leganés convocatoria de Solari con el nuevo fichaje en ella Javier Herráez muy buenas tardes

Voz 5 07:03 qué tal Pacojo sí contábamos ayer aquí en la SER a las cinco que llegaban los papeles llegaba el transfer Ibrahim podrá jugar un ratito en la segunda parte no creo que lo ponga de inicio acaba de llegar descanso por cierto los diecinueve convocados para Thibaut Courtois el portero de Solari el portero del club tanto en liga como en Champions el jugar a Keylor Navas también descanso para Varane yp para Marcelo lesionado recordemos Cross Asensio Gareth Bale Llorente y Mariano la novela como decía hemos es la de Brahim por tanto lo normal Keylor Navas en portería Odriozola Nacho Ramos reggae en defensa Casemiro Ceballos Valverde o Isco yo todavía no lo he como fijo al malagueño y arriba Lucas Vázquez que estos sancionado en Liga así que jugará de inicio Benzema porque no hay otro delantero Vinicius que fue mejor frente a la Real Sociedad el River

Voz 0699 07:54 Díez que está pendiente de la Copa como nos cuenta Javi posibles refuerzos ayer hablábamos de la operación gol que se complica fichar delanteros destacaron pero si se encuentra la opción Se va a seguir en el intento aunque Bale reclama

Voz 0470 08:05 su sitio Antón Meana pues si Pacojó ya tiene bastante con lo suyo lesionado y cuestionado por irse antes de tiempo el otro día contra la Real del Bernabéu pero en las próximas semanas esperan novedades sobre el futuro del futbolista de Cardiff respecto al tema de la delantera su entorno lo tiene muy claro no hay en el mercado un nueve mejor que Bale el equipo no está bien el tan poco pero se espera mejoría para el tramo clave de la temporada piensa el galés que la Champions es su competición y cuando llegue marzo Se verá al mejor Bale

Voz 0699 08:31 en opinión de su entorno hablando de jugadores de ataque que sonaba Nos hemos olvidado aquel Palacios el jugador de

Voz 1643 08:37 lo que parecía iba a llegar pero del que tenemos novedades

Voz 0699 08:39 José Val así porque ahora mismo la negociación está en

Voz 1643 08:42 nada está fría como el tiempo ahora mismo en Madrid antes de la Libertadores estaba todo apalabrado la Reunión con la Santa

Voz 1643 08:50 tanto para el jugador como para el club como para River Plate pero todo apunta salvo milagro aunque no se cerrará el fichaje en el mercado de invierno a que van a esperar todas las partes al mercado de verano Todo estaba a expensas

Voz 1038 09:02 sido una oferta que tiene que hacer el Real Madrid a River Plate que en teoría tenía o había acordado haberla hecho después del Mundial de Clubes hace una semana no llegados a oferta Rivero aunque prácticamente lo tienen todo apalabrado los clubes sería en torno a los veinte millones de euros Palacios también prefiere llegar en julio y empezar de cero con la pretemporada ya convencer al técnico que éste ahora

Voz 1643 09:23 ese momento en el Real Madrid y mientras continuar este semestre en River Plate no hay peligro tampoco de que se vaya al traste la operación Pacojó porque un poco al estilo Brahim ayer en su presentación Palacios sólo tiene en la cabeza ir al Real Madrid le encantó la ciudad le encantó el Bernabéu cuando jugó aquí la final de la Copa Libertadores le encantó el club le encanta definitivamente todo Madrid Palacios ayer habló collages piden también de la oferta del Real Madrid

Voz 9 09:48 bueno se reflexionar haciendo de lo de lo deseable yo bueno hubieran Gluck en Madrid hay que pueda ir tiene difícil no no nos Jordi contadas cosas yo estoy en la red social que sale de rama de que somos pero como te dije no trato de estar tranquilo milagro es hijos ya el día a día que creo creo

Voz 0699 10:10 el palacios pinta a un fichaje más para el próximo verano que para este invierno en el Real Madrid retomamos lo del resto de la Copa con una fórmula Girona Atlético de Madrid un apunte y la voz de un protagonista cuéntanos Pedro Fullana muy buenas tardes

Voz 0231 10:21 es muy buenas el Atlético de Madrid que no se fía del Girona al que no ha ganado ninguno de los tres partidos que han disfrutados por eso Simeone no se guarda nada para la Copa ha traído a los diecisiete de la plantilla más el jugador del filial Montero veremos a Jiménez a Godín a Arias a Juanfran como titulares como también Saúl Rodrigo la duda es si jugará de inicio Antoine Griezmann y Diego Pablo Simeone dice que apuesta por la Copa como apuesta por cualquier partido que fuese

Voz 0501 10:45 nosotros como la importancia a los amistosos Supercopa Copa del Rey champions la a todo lo que sea a poner en juego la camiseta del Atlético de Madrid intentaremos como siempre competirá con la ilusión indicó la necesidad que se exige a un club como como el Atlético de Madrid así que no va a variar nada intentaremos salir con la gente que creemos que le pueda hacer daño a Girona en una eliminatoria

Voz 0699 11:11 seguramente el Girona no es un rival que se debían al Atlético de Madrid no le ha ganado nunca el equipo de el Cholo Simeone bueno no ha ganado nunca el Cholo Simeone al Girona hacemos lo mismo con el Villarreal Espanyol apunta de novedades John protagonista H

Voz 0470 11:23 pues Hydro buenas tardes hola qué tal muy buenas bueno pues el Villarreal va a afrontar la eliminatoria pensando más en la Liga donde el equipo está en descenso no la va a tirar pero hay que reconocer que ahora mismo es más un problema para el Villarreal que una ilusión mover rotación masiva o de reserva de futbolistas para Getafe bajas Bruno Miguelón Morlanes salta Iborra que ya tiene papeleo solucionado ya está inscrito veremos si será o no titular el español bueno pues también rotación masiva en un equipo que eso sí en teoría Part un tanto Mas como favorito en esta eliminatoria

Voz 0699 11:51 para cubrirlo doy repetimos con el Getafe Valladolid novedades Óscar Egido los dos entrenadores han dicho que quieren pasar de ronda pero los derrotan a esta noche Bordalás repitiera no

Voz 1643 11:59 defensa casi idéntica a la de la Liga con Ignasi que logro Nonell once rota la portería Conchi la del centro como para arriba e incluya Flamini Rober Ibáñez If y mientras que Sergio González rota tras una defensa inédita ya que ha dejado tres dólares en Valladolid también cambia el portero que va a ser Joel el protagonista te cuento un dato que tiene morbo porque hoy el árbitro es menor a López el mismo que estaban en el bar el domingo en ese run run sociedad intervino en el

Voz 0749 12:25 posible penalti a venir como lo hemos contado soldadito

Voz 0699 12:28 los lo pongo en siete y media Girona Atlético de Madrid ocho y media Getafe Valladolid y Villarreal Espanyol y a las nueve y media Real Madrid Leganés todos desde las siete y veinte en Carrusel con Dani Garrido y con todo el equipo oyente te jugárselo de hoy ayer palo al Valencia en Gijón ante un Segunda el Sporting el equipo de Marcelino cayó y la pregunta es si Vaquer Marcelino también Pedro Morata

Voz 10 12:47 pues si no gana al Real Valladolid el próximo sábado es muy probable que la dirección general deportiva del Valencia se vea obligada a tomar una decisión contra su propia creencia profesional porque Mateo Alemán Pablo Longoria están convencidos que el problema no es de Marcelino pero quizá la ausencia de resultados haga que se vean forzados a tomar esa determinación el propio Marcelino es muy consciente que seguramente si no gana al Real Valladolid el sábado podría ser su último partido en Mestalla

Voz 0699 13:20 Copa y sus consecuencias marca en el centro de la semana porque hoy se juega mucho y mañana otros seis primeras entran en competición

Voz 11 13:26 el Atlético de Madrid días hacen posible que te lleves acaso un pedazo de la historia del Vicente Calderón en una edición limitada de la que podrás disfrutar toda la vida desde sólo treinta y cuatro con noventa y cinco euros con sigue una pieza única del césped en el que Zapatero se convirtió Xavi diez dos seis hombres

Voz 8 13:42 reserva lo tres W punto hasta siempre Calderón punto com

Voz 12 13:46 buenos días señor García llamo de Four su coche ya esta listo puede pasar a recogerlo cuando quiera señor García llamo nuevamente de Four les recuerdo que ya puede recoger su caché señor García estamos esperando ley señor García

Voz 7 13:58 ahora te dejamos un Cougar de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento lo único que te costará

Voz 0749 14:03 tras disculparlo de mis cambio de ciclo

Voz 2 14:06 lo por setenta y nueve por la increíble sensación de de preocuparse

Voz 13 14:10 condiciones punto es Kelly habrá hecho más ilusión al ganador del bote de la primitiva de la semana pasada de Tavernes Blanques en Valencia ha pasado a la historia por haberse llevado el segundo mayor premio de La Primitiva o tener en su cuenta corriente más de setenta y nueve millones de euros a ver qué habría sido mejor ser el primero pero visto así ser un segundón

Voz 7 14:32 tampoco está mal el destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera esta semana por un euro no te la juegues esta la primitiva por un euro más con Joker

Voz 0699 14:44 seis noticias de fútbol cuatro de polideportivo en cinco minutos no sé yo que bueno va vamos a Barcelona el equipo azulgrana aparece más en los casos Munir Denis Suárez que en el partido ante el Levante de mañana Adrià

Voz 0017 14:54 pues sí el caso Bunir bueno se va complicando la semana pasada ya contamos que no ha querido renovar con el Barça porque se quiere marchar y ahora su representante ha explicado que Valverde le dijo que ante su negativa a renovar no le convocaría más por lo tanto si el entrenador del Barça Kun

Voz 5 15:12 con su palabra mañana le dejará en casa y Munir

Voz 0017 15:14 no jugará tampoco la Copa Frances Valdivieso es el representante de Munir nos ha contado en Cataluña como antes del partido frente al Celta Valverde le dijo que no jugaría más cuál fue la reacción de Munich

Voz 15 15:27 yo que confirme como es natural se reacción al principio como es natural fue de sorpresa pero el jugador es lo bastante maduro para saber que no acepta la renovación que le ofrece el club puede entender y asumió este tipo de decisiones

Voz 0231 15:40 Munir no acepta renovar con el Barça porque ve que no podrá

Voz 15 15:43 crecer aquí viviendo que esto no es posible no tiene ningún sentido continuar sexo no es pueril

Voz 0017 15:48 no que también podemos contar es que si sale Munir el Barça tiene claro que irá a por un delantero y el caso de Dennis rápidamente es diferente el Barça quiere un traspaso no descarta una cesión condicionada pero el club quiere hacer caja con el jugador el Arsenal está muy interesado en el futbolista al jugador le atrae el equipo inglés Se está negociando dependerá de que el Barça acepte las condiciones para que tenis salga ahora en enero

Voz 0699 16:11 el mercado se come el Levante Barça no queremos comer nosotros los otros dos partidos de mañana el Athletic Sevilla de novedades Verónica Gómez muy buenas vanas el tres partidos consecutivos entre los dos

Voz 1509 16:20 os equipos en una semana el primero mañana esa Irak coopera en San Mamés con un Athletic en ascenso que desde la llegada de Garitano al banquillo no ha perdido ha salido del descenso pero

Voz 1643 16:28 su prioridad sigue siendo la liga así que mañana se espera

Voz 1509 16:30 algunas rotaciones esta tarde último entrenamiento y veremos si alguna pista del Misteri el Sevilla inmerso en tres competiciones habrá que ver también hasta qué punto dosifica al bloque titular de momento no ha querido dar pistas esta mañana el equipo a viajar en el día volará mañana hasta Bilbao y aquí permanecerá hasta el domingo después del partido de Liga

Voz 0699 16:47 aquí también mañana Betis Real Sociedad Fran ronquido

Voz 0700 16:50 con la baja Pacojó de Sidney Cartoon e inuit en el Betis mañana va a dar lista de convocar

Voz 0699 16:55 dos ha entrenado Junior pero no va a llegar y curioso

Voz 0700 16:58 ante el Real Madrid es el equipo que el domingo visita el Villamarín viene

Voz 0749 17:02 la Real fuerte de ganar allí y ahora

Voz 0700 17:05 Setién dice que no va a pensar en la Ligue que va a poner lo mejor que tenga en la Copa

Voz 16 17:09 no que estamos en el Madrid todavía estamos pesa entre lo que nos toca camino

Voz 8 17:14 la verdad que es un es una

Voz 0700 17:16 el etarra papeleta buena ha permitido incluso se la licencia de pedirle más apoyo más apoyos y cabe si a la afición del Betis

Voz 17 17:24 veleta Moratín para contarnos en veinte segundos y alguna novedad de mercado

Voz 0700 17:27 Sevilla frío es te digo en Sevilla que por el Betis Serra ya está en México se va traer a Diego Laínez dieciocho años atacante por la izquierda del América de México Ike el próximo puede ser atención Lucas Pérez Ike en El Sevilla Morata parece que allana el camino finalmente si el Chelsea da el OK a la llegada de Higuaín y por tanto esto facilita algo las cosas en una operación que sigue siendo

Voz 0699 17:51 muy complicado donde sí en novedades en el fútbol internacional con el Chelsea que puede fichar a Higuaín en las próximas horas Gonzalo Conejo pues eso parece Pacojó

Voz 0231 17:59 según informan desde Italia el argentino ya ha dado el sí

Voz 0861 18:01 a la oferta presentada por el Chelsea por lo que todo parece indicar que en las próximas horas podría hacerse oficial este traspaso de forma definitiva parece que el Pipita a conseguir acoplarse al Milan equipo al que llegó este verano además del problema añadido que supone para el club rossonero la alta ficha el jugador ocho millones de euros cifra que el Chelsea si estaría dispuesto a pagar al Polo

Voz 0699 18:19 Deportivo Dakar estamos en el desarrollo de la tercera dama que ha tenido protagonismo españolas ahora manda Galán

Voz 1490 18:26 así es Joan Barreda por su parte llevan muy buen ritmo pero Kevin Benavides aprovecha perfectamente las huellas y quita el liderato al español por su parte Carlos VI inicia el enlace que le llevará a tomar la salida en la especial al igual que Nani Roma ya además Pedrero acaba de paras en el kilómetro setenta y dos de la especial intentando reparar su KTM por lo que malas sensaciones para el catalán

Voz 0699 18:44 baloncesto hoy juega el Barça en la Euroliga Javier sexo sí

Voz 1982 18:47 Mara muy importante para el Barça en su intento de volver a los play off de la Euroliga y si es posible luchar por la cuarta plaza hoy primer rival directo el Armani Milán los azulgrana son sextos con nueve victorias una más que los italianos que quieran en Mike James jugador más peligroso Pesic que de momento no quiere saber nada de la clasificación no tiene lesionados el Barça acumula tres victorias consecutivas el partido nueve menos cuarto

Voz 0699 19:08 Pedimos a la selección española de balonmano antes de que se vayan al Mundial José Antonio Duro si va a acoger el Campeonato empieza

Voz 18 19:13 el viernes la primera fase para España ese Music y la selección de Jordi Ribera que ha dicho adiós hoy en el COE son los campeones de Europa aspiran a serlo El mundo pero la empresa no es fácil partiendo de la base de que Alemania y Dinamarca son los anfitriones y además son los que más guerra seguramente van a dar Croacia Macedonia Islandia Bahrein y Japón esos son los rivales en el grupo Aguinagalde Morros Sarmiento Rivera y compañía los protagonistas de este campeonato del mundo que desde mañana ya se pone en marcha

Voz 1628 19:37 bien tenía David Ferrer protagonista de las últimas horas Usua caballeros y Serrat tirado veinte minutos después de comenzar el partido ante Pablo Carreño te marchaba con empate a un juego con el gemelo derecho vendado el dificultades incluso para caminar CRS despidió del torneo de Auckland dejando su pañuelo sobre la pista

Voz 19 19:51 con todo repasado cómo se debe seguimos intentando repasar todo lo que resta con más jugar con más calma hasta las cuatro SER Deportivos bueno bueno va vamos con lo cercano como siempre en este tramo de SER Deportivos que hoy ya sabéis lo que va muy de carril tenemos tres

Voz 0699 20:18 partidos con equipo de Primera División madrileños en la Copa sonó el va a mantener entretenidos este rato con el Real Madrid Leganés el Girona Atlético de Madrid y el Getafe Valladolid esos tres encuentros van a llevarnos la primera parte de lo que nos queda de programa recuerdos son partidos de par ya en la Copa Márquez se usó ayer en la Copa inglesa Ayers o el Tottenham uno Chelsea cero muy feliz Sarrià el técnico del Chelsea no salió bueno Pochettino que ganó tampoco

Voz 20 20:44 qué vídeos Trauma o Cámera Gossos podría Helimer importante de esta de la imagen stopper de gran temor de te ingleses de toda tu dius

Voz 21 20:57 existe I don't like to play back in the World Cup en ganarle y que la Liga no One y Escape from the day estos Julius baches además Willy Meyer

Voz 0699 21:12 no me gusta eh dice Pochettino incluso viendo las críticas que hay en la Liga no sólo pasa aquí en Inglaterra los árbitros ingleses no están capacitados para usar el bar dice se rige con el bar a ver si esta noche tiene un buen día nuestra copa que es nuestro primer tema de conversación a partir de ahora el segundo es dar bola un deporte que este finde ha conseguido meter a las dos selecciones absolutas en el Campeonato de Europa lo ha hecho después de tiempo sin hacerlo y en año olímpico y eso está muy bien para darle bola vuela quedaremos al baloncesto con la victoria del Real Madrid en la Euroliga la derrota del Fuenla en la Champions íbamos a despedir a la selección española de balonmano que se nos va desde Madrid al Mundial así que lo que va a ser una mezcla de Bahrain Bale Simeone unas gotitas de bar en Getafe el recuerdo en Leganés de lo que fue una Copa contra el Madrid ha quitado con baloncesto balonmano voleibol haber quedan hogar

Voz 8 21:58 esta semana toca la Copa

Voz 2 22:02 árboles desde las siete veintiuno una hora menos en Canarias una Atlético de Madrid Getafe Valladolid Villarreal Español y Real Madrid en Liga el anhelo arriba y a partir de las nueve de la noche las ocho en Canarias podrás disfrutar también de Hora veinticinco con Ángels Barceló

Voz 8 22:31 a través de ser Masca Ben Nasser

Voz 22 22:37 estás escuchando SER Deportivos y a partir de las cuatro las tres en Canarias La Ventana con Carles Francino Cadena SER

Voz 19 22:53 Leganés estadio Santiago Bernabéu no de media de la noche con el Filho como Spain

Voz 0699 22:59 examen para Solari examen para Isco examen para Keylor examen para Brahim examen para nadie Javier Herráez

Voz 5 23:06 pues no el Madrid está en Liga a diez puntos del Barça la Copa del Rey es un objetivo clarísimo vamos no hay que de nuestra Madrid para despreciar nada ni mucho menos nunca lo ha hecho en su historia menos este año porque el objetivo número uno va a ser la Champions otro año porque a diez puntos del Barça en Liga creo que va a ser muy complicado peor si se deja ir pero el Madrid jamás se dejó ir así que seguro que peleará todo aunque lo tiene como digo muy difícil casi casi no imposible porque es el Madrid pero muy difícil la Copa del Rey claramente es un objetivo que creemos que Isco va a jugar pero yo no pondría la mano en el fuego eh porque le ponen muy poquitas veces es verdad que en la Copa así le ha puesto contra el Melilla es verdad que le puso frente al CSKA en un partido en el que Madrid ya no se jugaba nada

Voz 0749 23:50 pero tiene ahí a Valverde tiene

Voz 5 23:53 Ceballos tiene futbolistas a pesar de las lesiones para dejar a discos si quieren el banquillo imagino que le pondrá porque es un partido para ello Keylor Navas en portería Odriozola Nacho Ramos Reggie Love en defensa eso parece claro Casemiro Ceballos Valverde Isco y arriba Lucas Vázquez que estas sancionado el ligue no podrá jugar frente al Betis el próximo domingo Benzema y Vinicius

Voz 0699 24:14 hay muchos rodeados de partido depende con quién hables en el Real Madrid te dicen que el equipo va a seguir así como está hasta final de temporada pero hay otros que dicen que no puede seguir el equipo así porque si sigue el equipo así lo vimos el acaban todas las competiciones en febrero

Voz 5 24:27 que así no puede seguir no pero si no puede seguir seguro vamos como siga así vamos esto seguro que no vamos me consta como contaba ayer Antoni contabas tu que el Madrid se mueve que quiere mejorar lo que tiene que sabe que tiene que pelear lo todo y aunque entre comillas era un año llamado de transición marino de transición posible viene de ganar cuatro Champions en cinco años por ahí ningún problema yo creo que el socio que se sienta o el simpatizantes Marie que se sienta mal con el equipo no tiene razón es verdad que el equipo ha entrado en barrena ahora está mal pero chico no se puede ganar siempre eso hay que entenderlo pero de ahí a que te dejes ir va mundo hoy por eso te déficit interrumpía Pacojó porque seguro que el Madrid no se va a dejar ir en ningún caso

Voz 0699 25:07 lo que verdad es que claro fichar ahora es caro

Voz 1643 25:10 el Bayern ha fichado ahora mismo por

Voz 0699 25:12 treinta y cinco millones de euros que para lo que es el jugador me parece una muy buena operación pero el Real Madrid sigue llamando puertas Antoni sigue encontrando con que le piden un pastón por cualquier

Voz 0231 25:21 principalmente porque no tiene demasiada intención Florentino Pérez en regalar dinero no quiere fichar a precio de oro por ese motivo seleccionen mucho la gente del departamento de fútbol los jugadores en los que mirar da el nombre que más gusta Cardiff pero es una operación que puede cerrar las puertas de papel o de Neymar el próximo verano así que es prácticamente la que primero descartan timo Vermeer puede ser un timo si haces hace a lo que el Leif te quiere pedir por el futbolista y luego hay nombres que no convencen a nadie de los que decide es decir ni a José Ángel ni a Florentino saben que hace falta un delantero pero no encuentran uno del agrado de los que mandan y así van a estar yo creo hasta que termina el mes pero que el Madrid esté sondeando el mercado con la fuerza que lo está haciendo me parece muy interesante porque hace dos semanas ni se lo plantea

Voz 0699 26:09 metimos Werner es que le sabe que el Bayer también está en la oferta entonces claro lo que no va a hacer entre comillas es bueno es que claro decir que cien miles de euros es regalar al jugador parece una barbaridad pero si es que el Bayern puede ofrecer más de cien millones de euros ellos lo saben y al Real Madrid están pidiendo una cifra mayor claro el Real Madrid no está dispuesto a pagar ciento cincuenta millones de euros Portillo Berners en el mercado invernal eso

Voz 23 26:33 no no lo pagó por por

Voz 0231 26:36 sin ir más lejos pues eso lleva el año pasado Javito contarte que le ofrecieron Alexis en este mercado tampoco lo quisieron

Voz 5 26:43 porque Zidane dijo que no era una cesión de dos millones de euros dos tres millones de euros Zidane dijo que no quería Alexis que hemos ido tocar la cuantía de hecho dijo no a Kepa hay creo que es equívoco Zidane porque para un portero con con presente y con futuro y veinte

Voz 20 26:55 Pérez euros para mí el único error decidan al frente al Real Madrid

Voz 0699 26:59 yo digo que el nombre de Alexis también ha estado osea circulado en la Secretaría deporte va de el del Real Madrid pero bueno de momento el Real Madrid trabaja en el presente que es lo que tiene que hacer en el campo y en el futuro inmediato que insisto de están trabajando para ver si pueden fichar algo iba a decir que tiene que ser bueno bonito y barato bueno bonito así barato no le va a salir y eso es lo que

Voz 1621 27:21 que ahora mismo contiene un poco a

Voz 5 27:23 Valentino Pérez como le gusta a Herráez también

Voz 1621 27:26 Javi que dicen entorno de Bale que no hay mejor nueve en el mercado ahora mismo que Bale

Voz 0699 27:30 mira cómo se ríe canta me encanta lo que con tanto

Voz 5 27:32 porque es que es increíble El Mundo ha por un sitio y el entorno de Bailey vuelvan por otro no sea Bale es muy bueno pero decir que es el mejor bueno pues la verdad que hacer es primero pedir perdón porque se va con el coche y no puede jugar el partido por lesión yéndose del partido del Bernabéu a falta de doce minutos tú pides perdón y empezar de nuevo no lo ha hecho pues equivocado si no lo hace los próximos días se seguirá equivocando en cuanto a lo de fichajes como tú decías es muy complicado para el Real Madrid fichara ahora el mercado invernal no tenía previsto ni mucho menos hacerlo iba salgo lo que pasa si el Madrid es capaz de recuperar a futbolistas Asensio empezó a enchufar la Aitán Mariano pues a lo mejor se contiene pero va a depender evidentemente de los resultados ir desde hoy que es el día nueve de enero hasta el XXXI fíjate si pueden pasar cosas

Voz 0699 28:18 sí tanto que pueden pasar así que según vayan pasando no aún vayan pasando uno antes de que pasen intentaremos ir contando la nosotras un abrazo Javi hasta Carrusel hasta luego Antón del Leganés por cierto hay una fue una noticia también de mercado con el Lugo de por medio Oscar

Voz 1643 28:32 sí porque la ganas está negociando directamente continuos ataques que es el presidente de Lugo y con el hijo del dueño del club Gayá con el traspaso del lateral zurdo ucraniano Bassi Kravitz tiene una cláusula de seis millones de euros contrato hasta el dos mil veinte el Lugo le ha pedido el Leganés tres millones de euros por la venta del setenta y cinco por ciento de los derechos federativos de Kravets se quedaría el Lugo con el veinticinco por ciento porción la ganarle venden el futuro el Lugo en realidad sólo posee el cincuenta ciento de los derechos del jugador pero ya tiene un acuerdo con el Karpaty de Ucrania para poder vender a jugar al Leganés y repartirse la cantidad a medias a cada uno tras la propuesta de Lugo pero la oferta del Lega me dicen que esa Forta puede llegan los próximos días es que a veces internacional sumen de uno con Ucrania se adaptaría perfectamente al caerle Izquierdo como desea Pellegrino por la forma que tiene de jugar ahora ganarle ir desde hace tiempo porque ya sonó cuando se marchó Diego Rico este verano de hecho el pasado verano tomarle quiso Valladolid ofreció un millón y medio pero el cincuenta por ciento de los derechos en Lugo le dijo que no que no lo dejaba salir

Voz 0699 29:27 vale no te muevas que luego tiene que contar lo del Getafe ha sido un apuntó y seguimos viaje antes del partido del Bernabéu que recuerdos nueve y media de la noche tenemos Girona Atlético de Madrid a las siete y media va a hacer fresquito seguro Fullana eh abriga

Voz 0231 29:38 si hace fresco aunque luce el sol eso hace que la temperatura sea un poquito mayor de lo que será seguro a la hora del partido pero rozando también los cero grados en Girona a la hora del encuentro un partido que el Atlético de Madrid sabe que va a ser difícil no les ha ganado ninguno de los tres partidos en Liga de las dos últimas temporadas al conjunto gerundense la indigesta tanto cuando entrenaba machín como también el sistema que emplea hora Eusebio quizás va a respirar Simeone cuando he sabe perfectamente que no va a estar Stuani que es el que la marca los tres goles aquí en Girona en las dos últimas temporadas pero por si las moscas Simeone no quiere guardar ha atraído del filial a Montero que es habitual en las convocatorias para completar la plantilla y el resto los diecisiete disponibles porque no están por lesión y Lucas ni Filipe ni Diego Costa va a volver Jiménez al once titular junto a Godín estarán en los laterales en el diestro Arias en el zurdo Juanfran eso hace que Saúl que no podrá jugar el fin de semana por sanción este es el centro de campo junto a Rodrigo jugará como ex jugadores todos titulares hicimos el Atlético de Madrid Calin It's tendrá minutos arriba y aquí es donde bien las dos duda así jugará Griezmann de inicio o lo hará Vitolo jugará Koke o lo hará Thomas en su lugar en la banda derecha Diego Pablo Simeone que se centra en el partido dice que lo del mercado y los nombres propios de su plantilla son cosas de la entidad

Voz 0501 30:55 me mantengo el optimismo para todo lo que sí le puedo comentar que club está trabajando en consecuencia de de obviamente mejorar y resolver todas las situación escuela ustedes les importa cuánto al mercado igualmente forma que el club u que la en todos los sentidos puesto para mejorar y para optimizar siempre la mejora del club vamos a estar inquietos hasta treinta y uno no

Voz 0231 31:18 bueno puestecito a los jugadores menos a uno a Jenson que debería ser titular no lo va a ser no cuenta para nada para Diego Pablo Simeone está aquí convocado en Girona eso sí mañana pasará por el quirófano se va a someter a una pequeña intervención nasal por un problema respiratorio nada importante pero tendrá una semana de baja veremos a partir de ahí que pasa con Jenson hizo unas declaraciones de última hora de Oblak en una revista inglesa en EEUU una ristra saldrá en febrero y que adelanta que dice que prefirió quedarse en verano no irse al Chelsea porque es la forma más rápida de ganar títulos esta temporada y que le gustaría jugar en la Premier no sabe ser un año en dos en cinco o diez así que veremos cuando se va Jan Oblak momento negocia la renovación con el Atlético

Voz 0699 31:57 a Oblak en noticia en el Atlético de Madrid como Courtois lo es en el Real Madrid no es decía Javier Herráez que no está en la convocatoria tiene una lesión en el muslo izquierdo parte médico ahora mismo del Real Madrid pendientes de evolución otra lesión muscular

Voz 8 32:13 en el Real Madrid va muchas

Voz 0699 32:16 Juan demasiadas y Getafe Valladolid que es el partido buenos queda la Copa que es una competición que Le Mall al Getafe Ejido en estos últimos años eh

Voz 1643 32:23 a finales de la década de los dos mil jugado finales de Copa del Rey una cuando Sevilla y otra contra el Valencia las perdió las dos jugó mordaz dejó ayer claro que quiere pasar a cuartos pero eso a una defensa casi idéntica a la que usó el diga ante el Barça con Ignasi Miquel lo con Bruno en el once acompañando a en el centro de la defensa va a estar Damián en el lateral derecho porque vio la quinta amarilla con el Barça no juegan Villarreal Cabrera va a ser titular pero no del central sino de lateral zurdo rota también en la portería no va a estar el portero habitual que ese Sergio Rico sino Chailly Zola en el centro del campo David Soria dio otro portero que Trinidad Sevillano

Voz 1621 32:58 ha hecho el carrito David

Voz 1643 33:00 Soriano no suele estar Sergio Rico David que lo otro que tuvo Sevilla bueno al ahora en el centro del campo sólo repite máximo Vic Flamini Rober Ibáñez Samu Saiz arriba va a ser titular Jorge Molina vamos a ver si con Mata que se enfrentaría a su ex equipo al Valladolid o el canario Ángel Rodríguez son baja Gago que están en la Copa de Asia tampoco están los lesionados Amat Bergara en Liga empataron a cero el objetivo es no encajar gol en casa hoy el Getafe tiene a Sergi Guardiola eso en Valladolid el equipo menos goleado menos goleador de la Liga en Primera precisamente quiere a Sergi Guardiola el jugador del Getafe

Voz 0699 33:33 bueno eh

Voz 1621 33:34 Sergio Rico no ya te digo que tiene la memoria análisis de la jornada Gustavo López muy buenas tardes qué tal buenas tardes Paco espero momento espera ver estoy dándole vueltas al cotizar este ahora podemos darles el coste bueno va los como madrileño Morán que te mola de el Real Madrid llega a Gustavo

Voz 0749 33:53 hombre es moro que va a en ese partido no sabemos eh el el ambiente caldeado que hay en torno al Real Madrid que sino sea con resultado positivo puede ser peor de lo que está sucediendo todos los comentarios que hay las malas sensaciones las vibraciones negativas que hay en torno al equipo en torno a su juego independientemente de los de los resultados entonces ese moro y cuidado porque el Leganés de la temporada pasada ha dejado afuera de la de la Copa es una competición que puede dejar al azar que puede dejarse la llevar el Real Madrid tiene que poner también todos los suyo mesa competición porque en Liga hasta demasiado lejos entonces tiene tiene bastante morbo ese partido

Voz 0699 34:31 qué te gusta del Girona Atlético de Madrid

Voz 0749 34:33 que el Girona es un equipo muy bien trabajado que sigue haciéndole las cosas muy difíciles al Atlético Madrid el Atlético de Madrid que en cuanto a resultados eh yo creo que está como temporada tras temporada el Cholo Simeone dando buena nota pero le falta mejorar en juego es verdad que tiene muchos lesionado es verdad que hay muchas dudas en torno a a los jugadores que se puedan y se puedan quedar y eso entorpece muchas veces lo que es el Vestuario el ambiente que pueda haber en torno al equipo pero la verdad que va ser un partido bastante entretenida se le da nada bien al Atlético de Madrid ese campo IS equipo creo que también va va a meter mucha basa el Cholo Simeone en esta Copa porque también le puede ser interesante

Voz 0699 35:13 vale que te mola del Getafe a Valladolid ya puestos de pregunta

Voz 6 35:16 pues sí el Getafe

Voz 0749 35:18 señor equipo creo que es uno de los equipos mejor trabajado independientemente de los de las crítica que genera al equipo y su entrenador me parece un señor entrenador de un equipo que está con el ADN de Bordalás más que hace muy bien las cosas tiene muchos y muy buenos registro no es un equipo solamente defensivo ataca muy bien pero también defiende muy bien en junta muy en las líneas muy bien trabajado muy equilibrado el Valladolid que dio muestra en principio de temporada lo que puede a poco a poco bajo un poquito su nivel pero yo creo que vuelve a dar ese ese toque que también nos venía acostumbrando Sergio en un equipo muy alegre muy valiente bien defensivamente los centrales me gustan muchísimo de tres cuartos de campo para adelante tiene muchísima calidad creo que es un equipo que puede da la talla en esta Copa del Rey lo mismo que puede pasar con el Getafe sabiendo que son las única competición en que pueden estará Ike en ligas tan holgado entonces puede dale o prestar un poquito más de atención a la Copa y que en la Liga como otros equipos que proyectan más operado defensivamente

Voz 0699 36:17 antes de que le hinca el diente y hoy el Bernabéu tiene ganas de ver a Brahim pero claro que en un primer partido un jugador de diecinueve años tampoco sabes

Voz 0749 36:27 el problema de de de edad de tanta responsabilidad

Voz 5 36:30 ya es tan jóvenes como Orain como vino

Voz 0749 36:33 a veces ese contraproducente a esta clase jugadores que tienen mucha calidad que pueden ser pieza fundamentales en cualquiera a los equipos a veces es mejor y no quemarlos no hay que quemar las etapas esto es como la vida misma no no hay que ir quemando etapas porque puedes te puede ser vendiéndose darles esa responsabilidad dedique todo recae sobre sus jugadores tan jóvenes por ahí es contraproducente mejor lo poco a poco que ilusione a la afición me parece perfecto que sean

Voz 5 36:59 jugadores desequilibrantes que sean

Voz 0749 37:01 jugadores verticales y que tengan la ambición de mejorar día tras día perfecto pero cuidado porque puede pasar un tema como Asensio qué está pasando esto momento que parecía que iba a ser la estrella mundial y ahora está un poquito más bajo que puede llevar a reír

Voz 5 37:14 hit pero es mejor lo poco a poco y no quemar etapas

Voz 0699 37:17 y dale vueltas que desde

Voz 0749 37:19 así porque en la etapa se queman de los jugadores estoy preparando permiso me quemándose voz tranquilo tranquilito te pero

Voz 0699 37:26 sí espérame

Voz 0749 37:27 cuatro y cuarto está en la mesa a tu disposición

Voz 0699 37:30 cuatro y cinco estoy allí un abrazo y Clotas alguna

Voz 0749 37:32 grande las luego queda al equipo que no está en Copa qué tal

Voz 0699 37:35 la de vallecano el equipo franjirrojo que va a ver el regreso de Fran Beltrán este finde con el Celtic tras lo ocurrido el pasado verano y hoy la preguntado la gente solo

Voz 1643 37:42 qué tal si el viernes a la nueve la noche saldremos de dudas habrá pitos habrá indiferencia habrá aplausos para fueran Beltrán yo creo que habrá lo primero pitos que sentó muy mal la salida del canterano vallecano el pasado uno de agosto se a la sede la Liga a pagar su cláusula de rescisión ocho millones de euros problema le mueve querido preguntar a los que más saben que son los que van a ver todos los entrenamientos del Rayo Vallecano los abonados con más años los más veteranos sí les he preguntado qué van a hacer ellos Iker creen que va a hacer el estadio

Voz 0231 38:13 hay unas diferencias yo no

Voz 1390 38:15 yo soy partidario de pitar le vamos a comerse todo muy mal pero bueno creo que se trata ya de profesionales y elige cada uno su camino

Voz 24 38:25 cimentaron mí no han ido otro jugadores de otros equipos y han vivido a lo mejor tiene capital que se debe hacer

Voz 5 38:33 yo con aplausos mientras estuvo aquí lo dio todo

Voz 25 38:36 sí bueno todos los tenemos que poner en la piel de cada uno la llegó una oferta mejor tiene que evolucionar como persona Hay

Voz 26 38:42 que se merece un aplauso ya está loco no Rodolfo aplausos porque ha sido un jugador muy bueno en el Rayo haya horas ha ido al Celta pero bueno para nosotros es todavía rayista

Voz 24 38:52 es con diferencia más bien porque a pesar de que es un chaval joven pensamos que no se ha portado muy bien

Voz 1621 39:01 muy claro cómo crees que va a reaccionar el resto de la grada resto la afición de Vallecas

Voz 1390 39:05 en este hombre porque eso me temo casi lo peor pero bueno que que el cincuenta por ciento le va a pitar seguro vamos seguro que tampoco procede pitada chaval para que cada último

Voz 0699 39:19 hay de todo como en botica a gente que eleva a pitar hay gente que va a producir de indiferente si veré yo creo que

Voz 1643 39:24 más sabio los más veteranos saben que es cosa del

Voz 0699 39:27 porque le tiene que aplaudir por los servicios prestados pero yo creo que el resto la Vallecas le va a brindar una sonora pitada a lo mejor es que se juegan viernes si esos desde luego le va a venir bien a Fran gracias Jose hasta aquí el fútbol preparados que lo que viene desde aquí os doy mi palabra que os va a gustar vais a ver

Voz 28 39:49 SER Deportivos en Cadena Ser punto com aquí en las redes sociales e Inter arroba SER Deportivos Facebook SER Deportivos

Voz 0699 41:53 no como cada miércoles aquí en Ser Deportivos hoy queremos dar la enhorabuena a un deporte

Voz 5 41:58 muchos seguidores poquita bola el Voley

Voz 0699 42:00 las selecciones absolutas masculina y femenina han logrado este pasado fin de su acceso al Campeonato de Europa las mujeres superaron a Rumanía para volver a la élite continental tras más de un lustro de ausencia en la previa de año olímpico lo cual está Genís ya está genial que en Orkut Celia González que es la capitana de la selección y jugadora del Club Voleibol Logroño hola Elia muy buenas hola muy buena enhorabuena eh muchísimas gracias oye cómo puede ganar a Rumanía en su casa verse en el Europeo

Voz 0781 42:27 hombre pues para nosotras una alegría enorme la verdad que que creo que todas las Belén cosa fuera

Voz 34 42:33 Piqué imaginación la verdad que que contiene el objetivo allí en el partido de ayer es que nos tocaba juega en enero ha sido muy muy salir la verdad una recompensa también a atónita

Voz 0699 42:47 el día fue la noche de Reyes ha sido el mejor regalo entre comillas que ha recibido mucho tiempo