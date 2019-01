Voz 1643 00:00 hola qué tal bienvenido al deporte en la SER el Real Madrid ganó en los minutos finales al Betis lo hizo gracias a un gol de falta de Ceballos que no celebró por el que pidió perdón por su pasado bético ganó el Madrid pero lo hizo como un equipo pequeño defendió no con cerrojazo con sólo un veinticinco por ciento posesión ir regalando la pelota al equipo de Quique Setién Solari hizo una revolución en la que hunde más Isco se quedó sin jugar un partido más Solari no quiso dar explicaciones llama la atención por la numerosas bajas que tenía en ataque lo mismo ya deja de ser noticia pero también dejaría de serlo si Solari fuera claro iba aliente ya explicaran los motivos lo mismo así dejamos de preguntar él dejaría de esconderse estará con la próxima temporada lo lógico es que siga si uno está y esa sería la siguiente pregunta seguirá Solari en el banquillo a partir de junio podría seguir si gana la Champions aunque ahora mismo por lo que está luchando es por jugar la próxima edición de la Liga de Campeones las tres y uno arrancas sabes

Voz 1 00:56 por Dios

ya estamos aquí ya sabes que puedes escucharnos en la radio de toda la vida en Cadena Ser punto com o la aplicación de la Cadena SER Ike puede servirnos en Twitter en arroba SER Deportivos o en nuestra página de Facebook facebook punto com barra Ser Deportivos con Sonia Lus en la producción con Juan Carlos Ingelmo Hernández en la parte técnica un saludo Óscar Egido en nombre de todo el equipo que hace esta deportivos y que desde ahora estos cuatro os vamos a contar cómo ha sido de la mañana y como bien a la tarde de este lunes catorce de enero el día en que acaba la primera vuelta lo va a hacer con el último partido de la jornada diecinueve que se juega las nueve en Anoeta y que enfrenta a Real Sociedad Espanyol se cierra una primera mitad con la mayor igualdad que yo recuerde en primer ahí es que desde el octavo que es el Girona hasta el décimo octavo que es al Rayo

Voz 2 02:02 yo solo

Voz 1643 02:02 hay cinco puntos de diferencia por lo que en tres partidos un equipo que lucha por no bajar se puede meter a pelear por estar la próxima temporada en Europa el Barça es campeón de invierno con cuarenta puntos el año pasado por estas fechas era también líder pero tenía cincuenta y uno segundo es el Atlético de Madrid con XXXVIII la temporada pasada también era segundo pero tenía cuarenta y dos los dos en la misma posición pero ahora con menos puntos que Liga pasada el Real Madrid está también cuarto pero ahora tiene XXXIII y entonces tenía XXXII es decir para los blancos la vida sigue prácticamente igual salvo que el ambiente no es el mismo ha cambiado el entrenador y además de su mal juego es noticia partido tras partido las continuas ausencias de Isco ayer ante el Betis con siete bajas muchas de ellas en ataque y con Benzema lesionado en el descanso el malagueño tampoco tuvo minutos Solari ya no sabe cómo responder la pregunta es Antonio Romero

Voz 1 02:56 hoy ha jugado todos menos disco en un Real Madrid de urgencias en el que tocaba que los chavales en este año complicado salga neón jueguen que ha jugado la explicación es sólo técnica tenía algún problema

Voz 3 03:09 somos lo que somos y creo que hemos hecho un partido muy serio himen me gustaría enfocar venden en lo que hizo el equipo todos somos el equipo tenemos

Voz 4 03:19 tres competiciones pero el equipo lo conforman los clubs que juegan los que no juegan todos

Voz 1643 03:30 sólo una pregunta por medio pero no responde a lo que es la pregunta sigue en realidad no hay una respuesta correcta por medio Solari debería ser más valiente y más claro en el asunto Isco tan valiente como lo es en sus alineaciones ayer en Sevilla revoluciona ante el Betis con regeneración en el once con Valverde Vinicius titula les Icon Brahim Crispi Ceballos en la segunda parte precisamente Dani Ceballos marcó el gol de falta que dio la victoria en el minuto ochenta y ocho y ahora pendientes de Benzema que tiene roto el dedo meñique el Real Madrid buscando nueve en este mercado de invierno lo que el Atlético que como contamos anoche en El Larguero está echando cuentas por Álvaro Morata y lo mismo que el Barça en el Camp no quieren un delantero y como dice Ernesto Valverde no les vale

Voz 5 04:09 si se produce la incorporación como el caso de Murillo la primera valoración que haces es que no tenga un proceso de adaptación sino que ella conozca que va de qué va esto ahí pueda jugar inmediatamente

Voz 1643 04:19 quieren un delantero contrastado y eso que tiene al mejor porque con el de ayer al Eibar Messi ya suma cuatrocientos goles en la Liga la siguiente parada del Barça es contra el Levante en Copa tienen que remontar el Levante es protagonista en las últimas horas por su queja contra el arbitraje que sufrió en el Metropolitano enseguida hablamos de ese partido pero antes os cuento que Rafa Nadal ha ganado en su debut en el Open de Australia ante da Word volvía tras el parón de hace unas semanas en viven y estaba así de contento

Voz 1774 04:45 estoy feliz de ganar este primer partido para mi era muy importante empezar el año con victoria partido fue no agradables por la forma de jugar del rival pero aún así creo que he hecho un partido bastante correcto den todo lo que he podido hacer

Voz 2 04:56 yo no sea que feliz por ellos

Voz 1774 04:59 Nos ceñimos al puro partido de hoy con el servicio creo que estaba bien

Voz 1643 05:03 además Roberto Bautista ha dejado a Andy Murray fuera de su último Open de Australia en la selección de balonmano ganó ayer a Islandia por XXXII a Veinticinco segunda victoria en el Mundial y hoy las ocho y media juega contra la selección de Japón con todo esto y mucho más solas tres de cinco tenemos poco tiempo y mucho que contar así que vamos al lío

Voz 1643 06:50 ha terminado la primera vuelta de la Liga se cierra quizás la peor primera parte que recordamos en mucho tiempo el Barça es campeón de invierno como hemos dicho con ocho puntos menos que el año pasado y lo hace con Messi de récord tras el gol cuatrocientos en la Liga al ver Barcelona muy buenas

Voz 0017 07:04 tal muy buenas si eso que el de ayer no fue ni mucho menos su mejor partido al contrario vimos la versión más humana de Messi pero no falló a su cita con el gol y consiguió otro récord histórico su gol cuatrocientos en sólo cuatrocientos treinta y cinco partidos de Liga una barbaridad aunque él ya está acostumbrado porque ni siquiera se guardó la camiseta del partido será entregó a De Blasi es jugador del Eibar compatriota del crack azulgrana con el gol de Messi el doblete Suárez y con un Coutinho mejorado pues el Barça cumplió su objetivo sumó

Voz 0239 07:33 la sexta victoria consecutiva en Liga con

Voz 0017 07:35 buen balance dieciocho goles a favor y sólo uno en contra un balance que espera mantener el equipo de Valverde en la segunda vuelta

Voz 0231 07:43 eh

Voz 1643 07:43 aún resuenan los ecos de la victoria in extremis del Real Madrid en en el Benito Villamarín con ese gol de falta de Ceballos y el posterior perdón del jugador madridista la nueva ausencia de Isco la regeneración de Solari en al once pendientes de Benzema la noticia que tiene este lunes Javier Ray muy buenas hola qué tal elegido muy buenas y Solari evidentemente

Voz 2 08:01 vérsela jugó era todo o nada dejó en el banquillo o mejor dicho en la banda calentando a Marcelo también a Isco que están segundos sentenciado por parte de Santiago Hernán Solari que no los sacará ni a tiros y con una segunda parte muy mala el Real Madrid casi casi pide a la hora y al final lo que es la vida lanza una falta Ceballos la segunda que lanza en toda la temporada porque pidió permiso al capitán Sergio Ramos el día antes al final el gol de Ceballos que daba al Madrid la victoria el asunto de Karim Benzema

Voz 1621 08:32 tiene una fractura en el dedo meñique de su

Voz 2 08:34 mano derecha bueno pues evita el quirófano que es lo más importante y Benzema podrá jugar el próximo sábado descansará el miércoles Leganés jugará el sábado el partido de Liga frente al Sevilla con una protección con una cédula que le permita jugar hoy también por cierto la mala suerte para Vallejo mañana pruebas para el central que parece que se ha vuelto a romper recordemos lesionados Benzema aunque puede ser recuperable Courtois Bale Asensio Cross Llorente Vallejo

Voz 1643 09:00 ella una larga lista de lesionados e Solari no por la lesión de Benzema sino porque también lo necesita el Real Madrid busca adelante

Voz 1825 09:07 lo ir la solución Antón Meana pueda hacer ahora mismo

Voz 1643 09:09 no en España muy buenas sin qué tal muy buenas hablar

Voz 0231 09:12 hemos del Génova que está en Murcia mañana va a jugar contra el equipo murciano allí el pasado fin de semana hablaban en una rueda de prensa el explica van a los compañeros de Radio Murcia que ése podía cerrar el fichaje de Piatti por el Madrid por la información que tenemos no está tan avanzado

Voz 1576 09:25 pero el club italiano confirma la Cadena Ser

Voz 0231 09:27 que los contactos son reales a Piatti Le quiere el Madrid Lequio del Atlético de Madrid le quiere el Dortmund le quiere el Bayern el Madrid no quiere hacer ningún tipo de locura en este mercado de enero pero como contaba Pacojó busca sido sí un delantero lo encuentre lo va a fichar antes de que termine el mes de enero por cierto Se marcha a Brasil Juni Calafat el jefe de fútbol Madrid que va a estar en el Sudamericano Sub veinte de Chile va a seguir Rodrigo ese delantero que ya está fichado pero que no tiene previsto incorporarse todavía aunque hace falta podrían cambiar los planes

Voz 1643 09:58 porque cumplió dieciocho años el miércoles pasado y podría jugar ya en España no sólo el Real Madrid también busca nueve el Barcelona Valverde quiere un delantero contrastado ir Ramon Pla si la dirección deportiva están peinando el mercado Adrià sí

Voz 0017 10:09 si el Barça busca un delantero centro que conozca la Liga española y que si puede ser llegue a coste cero porque el club no se plantea ahora mismo invertir en el suplente de Luis Suárez hasta final de temporada

Voz 1576 10:19 es decir el Barça busca una operación para

Voz 0017 10:21 a la que hizo con Murillo un jugador de rendimiento inmediato que llegue gratis o por una cantidad simbólica como el millón de euros que se le pagó al Valencia por la cesión del colombiano nos consta que el Barça dentro del Barça hay debate interno con Morata que Llorente está también en la lista aunque por ahora no es el mejor situado Iker Se barajan más nombres que tienen posibilidades así que el Barça de momento sigue buscando nueve veremos si lo encuentra en este mercado de invierno

Voz 1643 10:49 no es el único equipo no son los ricos Barça de Madrid buscando un delantero también busca un nueve el Atlético de Madrid como contábamos anoche en El Larguero está echando cuentas Miguel Martínez

Voz 1576 10:59 qué tal muy buenas Óscar si está buscando nueve o está buscando o le han ofrecido y al final las opciones de mercado y las posibles buenas opciones de mercado hay que intentar aprovecharlas el Atlético de Madrid será ofrecido Álvaro Morata Él está encantado con la idea de venir a la capital de España el principal problema es el escollo económico para hacer rentable la posible prima de cesión el sueldo de Fabri demás como El Larguero no tendrá que salir un solo futbolista para hacerle sitio tendrán que seguir al menos dos es evidente que hay jugadores que tienen más opciones que otros que no han cuajado como el caso de que son pero no es descartable que pudiera ser algún otro en cualquier caso si se tienen que dar varias cosas que el Chelsea acepte la cesión es la única forma por la que puede venir en este mercado de invierno que Morata y el Chelsea baje sus pretensiones económicas y luego que haya clubes que quieran pagar por la cesión en el traspaso de jugadores de Art que ahora mismo está en la primera plantilla de la ley y por lo tanto la operación no está imposible la está tanteando el Atlético de Madrid pero está muy difícil en cualquier caso parece que para bien para mal no va a pasar

Voz 1643 12:02 asimismo tienen que cobrar muchas matemáticas ahí ganó el Barça hagan el Madrid ganó el Atlético gracias un polémico penalti que pido Prieto Iglesias tres puntos sala que le permita seguir siendo el perseguidor del Barça y están pendientes de saber si XXXVIII puntos

Voz 1576 12:14 es el segundo clasificado a cinco el Barça cinco por detrás tiene a Sevilla Real Madrid es el único equipo que tan sólo ha perdido un partido es verdad que ha empatado otros ocho Griezmann está de dulce y la mala noticia una nueva lesión ya van XXIX en este caso de nuevo muscular Stefan Savic el montenegrino pinchazo los ocho minutos va a realizar pruebas médicas estamos a la espera de que el club emita parte médico pero como te puedes imaginar problema muscular no es el primero de Savic que ha tenido otras dos lesiones este año y que estará al menos dos tres semanas de baja

Voz 1643 12:42 además de la lesión de saber que la victoria del Atlético de Madrid en el Metropolitano deja resaca en el enfado del Levante que dolido por ese penalti pitado ha pedido explicaciones al Comité Técnico de Árbitros además no pierden a Chema que está lesionado Valencia José manera alemán muy buenas

Voz 0231 12:56 sí muy buenas el Levante espera una respuesta del Comité Técnico de Árbitros tras solicitar públicamente que se pronuncie para saber qué criterios de interpretación sabe optaron ayer por parte del bar en el Wanda Metropolitano la circular número cuatro implantada esta temporada dice que las manos de Nicola Vukcevic no son penalti sin embargo Prieto Iglesias en el césped José Luis González González que estaba en el bar tras revisar las imágenes determinaron que sí lo era ayer como dices también en el Metropolitano se lesionó Chema Rodríguez las pruebas que han practicado esta mañana determinan que va a estar con una lesión de rodilla por espacio de un mes alejado de los terrenos de juego y eso obliga a que el Levante busque desde ya un central en el mercado tras haber liberado una de sus veinticinco fichas este mediodía Samu García ha recibido su vinculación le restaba un año de contrato

Voz 1643 13:40 pues la respuesta a las quejas del Levante la pueden tener mañana porque acabo de decir la Federación Española de Fútbol que Carlos Velasco Carballo presidente del Comité Técnico de Árbitros y Carlos Clos Gómez que es el director del proyecto Bart van a comparecer mañana a las doce de la mañana en la roza para hacer balance del bar en la primera vuelta del campeonato sí que hay vino Le da explicaciones a Levante esta semana hay Copa y Levante llega con ventaja sobre el Barça pero antes de la Copa hay que cerrar la primera vuelta con el último partido de la jornada diecinueve que se juega hasta

Voz 11 14:10 qué te ha tocado la batería enteros seis sufrirla cuesta tener que encima Lampard

Voz 0985 14:14 ETA del aceite del coche sea capaz de encender pero tren

Voz 11 14:17 kilo para un genio dentro

Voz 12 14:20 mira este concedemos tres deseos aceite más filtro y revisión de treinta puntos desde sólo cuarenta y nueve con noventa y nueve euros pide cita en Midas punto es iPS os concedidos

Voz 13 14:31 buenos días señor García llamo de su coche ya está listo puede pasar a recogerlo cuando quiera señor García llamo nuevamente de Four les recuerdo que ya puede recoger su coche señor García estamos esperando ley señor García

Voz 4 14:43 ahora te dejamos un Cougar de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento lo único que te costará será devolverlo Solis tenéis cambio de ciclo filtro por setenta y nueve años fue la increíble sensación de de preocuparse condiciones punto es reconciliar una excusa nuevo podcast pienso luego actúa un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación social

Voz 14 15:08 creía que crea una empresa me entra una empresa que eduque

Voz 1 15:10 señor los valores que respete el medio ambiente

Voz 4 15:13 eso luego actuó ya disponible en la Wedding Lab de Podium podcast en airbags iTunes Google pocas

Voz 1643 15:22 el dinero de todos Boris encierro la primera vuelta de la Liga en Primera sólo falta por jugar un partido que se disputa a las nueve en Anoeta la Real Sociedad recibe al Espanyol la buena noticia Roberto Ramajo ser la primera titularidad de Lucas han tras Twitter muy buenas

Voz 1825 15:37 Arrocha de un Oscar buenas tardes después de volver como titular en el partido frente al Betis en Copa puedo hacerlo esta noche en Anoeta en el no a noventa en Liga para jugar frente al Espanyol en la convocatoria la principal novedad de la Real es la baja de Zurutuza por lesión y la entrada del media punta del filial Roberto López va a volver Imanol Alguacil al plan de la Liga golosa Arik Héctor Moreno Illarramendi Hughes Willian José Icon la duda de sin Lucas Angle y puede ser titular esta noche y mantiene también la duda en la portería de si repetirá Rubio en la portería por tercer partido seguido Ozzy volverá Miguel Ángel Moya ayer el español Rubén tiene más problemas en defensa con la baja de Duarte que suena lo de Mario Hermoso así que no le quedará más remedio que jugar con David López final de tampoco estarán por lesión esta noche ni Hernán Pérez ni Sergio García el partido a las nueve con frío lluvia arbitra el madrileño Del Cerro Grande con

Voz 1643 16:23 Mateu Lahoz en el bar Si gana el Espanyol esa meta en la lucha pero Europa pero el que pierda se queda en el lío del descenso un lío en el que está medido el Athletic de Bilbao ayer tuvo de protagonista a Iñaki Williams porque Íñigo Marquínez rompió una sequía de dos años sin marcar al Liga muy buenas

Voz 0802 16:37 dos años un mes y nueve días llevaba Iñaki William sin marcar en San Mamés es verdad que lejos de la catedral había logrado mejores resultados esos dos goles ayer al segundo realmente espectacular sirvieron para que el Athletic sumara la segunda victoria consecutiva de la temporada un dato sean conseguido once puntos en cinco partidos con esa Garitano once puntos en catorce partidos con el Toto Berizzo la verdad es que el equipo está fuera del descenso la situación sigue siendo complicada

Voz 0985 17:00 habla el entrenador y la gente

Voz 16 17:03 yo ya sé que de estamos en una situación muy delicada todavía muy delgada y en ese aspecto no haber ningún tipo de relajación dentro porque la situación

Voz 0802 17:12 yo no ha mejorado sigue siendo mala bueno la verdad es que el Athletic que está algo mejor en estas semanas y lo más importante que las sensaciones son positivas

Voz 1643 17:20 mañana empieza los partidos de vuelta de los octavos de la Copa del Rey en la ida la sorpresa la dio el Sporting que ganó al Valencia así que mañana Marcelino tienen que remontar Pedro Morata muy buenas

Voz 1716 17:28 hola qué tal aunque la actividad y la actualidad está centrada en el viaje a Singapur del director general del presidente del Valencia se va a decidir allí la ratificación de la continuidad de Marcelino aquí en Valencia está decidida por el director general deportivo salvo que el propietario decida lo contrario Marcelino va a continuar de esa reunión de Singapur será preguntado esta mañana a Marcelino

Voz 17 17:48 sabía de de esta reunión antes de de ese partido y la verdad no estoy preocupado por lo que suceda allí en si el club el propietario el dueño decide prescindir del cuerpo técnico el cual encabezó yo tengo que respetarlo los resultados son peores de lo que esperaba

Voz 1716 18:04 sería una sorpresa que eso sucediera si el propietario le hace caso

Voz 1643 18:08 tú a quién manda aquí delegado poner en la parcela deportiva Marcelino continúa el primer partido de Copa en el martes es el Valladolid Getafe con ventaja para el equipo azulón de uno cero en el Coliseo José Ignacio Tornadijo buenas tardes sí qué tal

Voz 0975 18:20 buenas tardes y un Valladolid que va a entrenar esta tarde por el frío Sergio decide que el equipo no entrene ahora por las mañanas por tanto no conocemos la lista de convocados pero sí sabemos que el equipo que salga mañana será un equipo con bastantes jugadores no muy habituales pero con algunos titulares como Alcaraz y Nacho que no jugaran en Liga por sanción y que por tanto se iban a estar ya conocemos la lista del Getafe

Voz 2 18:39 se quedan fuera de los teóricos titula

Voz 0975 18:41 tres hombres como Cabrera como David Soria o como Cristóforo no viaja Alejo no viaja Guardiola el delantero que podría acabar al final del mercado en el Valladolid

Voz 1643 18:50 hasta aquí el fútbol olas tres diecinueve tenemos más deporte ha empezado esta madrugada el Open de Australia con victorias de Rafa Nadal ante tal Gorri también Roberto Bautista o la sorpresa dejando fuera Andy Murray para esta noche tercer partido de la selección española de balonmano en el Mundial buscan la tercera consecutiva Diego Gonzales muy buenas

Voz 0497 19:18 hola muy buenas ante Japón ocho y media cierra esta jornada que nuestra Macedonia Croacia antes con esto dos puntos España tendría pie y medio en la siguiente fase sólo un tocado Ferran suele por un golpe en el codo que no le va a impedir jugar esta noche contra los nipones que se juegan irse del Mundial

Voz 1643 19:31 en la Liga ACB de baloncesto Chávarri cesó ganaron los siete primeros muy buenas

Voz 1982 19:35 así es lucharán por los cuatro billetes se quedan para la Copa del Rey de Madrid de momento la situación está así Barça primero jugará el jueves los cuartos Madrid Baskonia cabezas de serie el Unicaja también clasificado Iberostar Tenerife virtualmente Valencia roza la copa a partir de aquí Manresa Peña Aythami consta lo jugará el alguna carta

Voz 0841 19:51 así llegamos a las tres y veinte de David hasta las cuatro Se pasan por aquí el resto de compañeros de la Cadena SER para contaros vascos

Voz 18 20:06 SER Deportivos Madrid

Voz 1643 20:19 desde ahora y hasta las cuatro con más pausa y con menos prisa ampliamos algunos de los temas de los que ya hemos hablado estamos el resto de la información deportiva de Madrid de este lunes catorce de diciembre este fin de semana han ganado por primera vez en la historia los cinco equipos de Madrid que tenemos en primera sumara los tres puntos ven Rayo Vallecano el viernes por la noche Leganés el sábado por la mañana a Getafe el sábado por la tarde al Atlético de Madrid el domingo por la mañana en Madrid ayer en el último partido de tengo además los de segunda lo perdieron empates de Alcorcón ir Rayo Majadahonda en baloncesto no hubo pleno por poquito porque ganaron Madrid fue labrada pero perdió estudiantes enseguida contamos cómo está Benzema cómo va la búsqueda del nueve todo sobre Isco el Atlético preparando la Copa mientras persigue al Barça el Getafe que está en puesto de UEFA Europa League y que va a buscar mañana meterse en cuartos de final de la Copa del Rey la competición que más gusta al Getafe esta mañana además ha hablado Bordalás en Leganés ha tenido un fin de semana movidito en cuanto las salidas y llegadas Gilles espera además la la cuarta salida en la fila Pepín Heras y el Rayo ha sumado tres victorias consecutivas que no le permiten salir del descenso pero que si le sirven para no descolgarse de la salvación pero antes de todo eso hoy es lunes todos los lunes hay barra libre con la tertulia más salvaje de la radio española un minuto para coger aire y abrió la veda

Voz 7 21:41 estás escuchando SER Deportivos y a partir de las cuatro las tres en Canarias La Ventana con Carles Francino

Voz 19 21:48 la Cadena SER

Voz 1576 21:52 qué pasa con más

Voz 18 21:55 en

Voz 1643 21:59 pues esperar a preguntas que va a estar sobre la mesa esta barra libre qué pasa con Isco y tal que el lunes que hay

Voz 2 22:06 sí sí no presume quedado aquí porque sabía que habíamos llegado a raíz de que abrigo que a mí me dice

Voz 1643 22:13 aquí esperando encontrar el Atleti ahora en el tramo local dice que el lunes de que había barra libre si así nos cuidamos de los acapara el estudio

Voz 1576 22:19 en un alarde de sinceridad hace seis años

Voz 0841 22:23 bueno está Atala el estudio aquí a mi derecha está por ahí también Antonio Romero lanzarle muy buenas qué tal Oscar muy buenas a todos

Voz 1643 22:29 eh en Barcelona hasta para él Jordi Martí hola Jordi hola

Voz 0985 22:33 Óscar buenas tardes desde una Barcelona que se pregunta acaparará Messi todos los trofeos de la vitrina de la historia del fútbol

Voz 1643 22:41 no se votaban qué pasa con algunos ponían en Ángel Mora ahí de de fondo en el diario As esta Manolete Manuel Esteban hola hola Hay

Voz 0239 22:50 qué delicia Vitolo

Voz 1643 22:52 nosotros aquí apuntado el partidazo que hizo Vitolo que al final es empieza varón de quieren Jordi Romero aunque hoy Jordi ha dejado ahí Carlo de Messi

Voz 0841 23:00 sí pero no dormir para Jordi Romero normalmente normalmente empieza por donde quiere Jordi

Voz 0239 23:05 me sorprende me sorprende mucho que quedó llorones habituales de este espacio de lunes prácticamente a la misma hora que cuando hay alguna decisión arbitral que suele beneficiar al Real Madrid al Fútbol Club Barcelona que comienzan este espacio uno tirándose del pelo otro intentándolo ir ir ir en el día de hoy pasamos de puntillas sobre el bar contra Atlético de Madrid en uno de sus mejores partidos de la temporada logró el triunfo los tres puntos por un penalti que no era el penalti era el segundo esta alma de de esto

Voz 1576 23:36 tú la norma

Voz 0841 23:38 sí le anormal en la que yo yo lo nuevo Melanie Griffith la respeto pero yo no

Voz 0239 23:45 esa es una cosa es Siles recetas os Isabel más que el Osasuna Piñón ardilla

Voz 0841 23:49 yo nunca voy a saber más que tu rol de para mí era penalti Iturralde Dios

Voz 0239 23:53 no era penalti y hay que aprovechar el carrusel ido

Voz 0841 23:56 es tan aburrida el tema del Barça

Voz 1576 23:59 eso eso eso eso es una Manuel tú estás por encima de estas cosas te habla hablar de árbitros es de mediocres no decía adiós

Voz 0239 24:07 esta es un absolutamente de acuerdo contigo Manolete el tema del Bar es un coñazo pero sí Your Eyes todos los lunes

Voz 1576 24:14 no se entiende que señora nunca se reconoce que si hay reconoce que si hay un error en el campo del Getafe que beneficia al Barça se dice Si hay un error porque seguramente lo de Vinicius era penalti se dice no pasa nada si ayer el que le pitan con la mano en el suelo tiene explotación como dice Iturralde que puede interpretar que fuera un penalti que no acusa Messi tules toda norma puede haber una una aceptaron la víspera que es la que dice Manuel pero en cualquier caso yo no voy a decirte yo no haya de de lo de correr a penalti como dijeron Kiko y Gustavo otras connotaciones todo aquí venimos para hablar de fútbol y sobre todo ha habido un gran patrocinaba estos Oscar se lo dejas también

Voz 0841 24:53 Karadzic y para decirlo con

Voz 1576 24:57 ha habido ha habido un gran partido del Atlético de Madrid creo que el Barça a chispazos y luego hay un equipo que jugó rematadamente mal que se llevó los tres puntos que al final lo que cuenta pero que evidentemente dejó muchas dudas porque la segunda parte fue solamente mediocre en en Sevilla yo creo que es

Voz 0841 25:13 pero ellos prefieren habrá un partido mediocre del Real Madrid no para nada no hemos hecho la cronología de la le habló del gran partido

Voz 1576 25:20 el Atleti de los chispazos del Barça con con Messi y Luis Suárez coprotagonista el Real Madrid yo te escucha atentamente y tú ayer estaba rentable disgustado porque ajustado pero yo no me gusto por porque no quede porque no ha gustado porque estuve es amante del buen fútbol no te gustó lamentable

Voz 0841 25:37 mundo aparte del Real Madrid fue lamentable que ganara fue un auténtico milagro

Voz 0239 25:41 lo de Solari fue un esperpento y no para mí no acierta en el planteamiento inicial aunque lo primera media hora del equipo no estuvo mal en la segunda parte se equivocan todo cambia Karim Benzema le regala el partido al Betis que sin la amenaza de Karim Benzema y sin la posesión de la pelota del Real Madrid mete a Cristo el chaval que que hizo lo que pudo sino que pierde totalmente lo poquita posesión de pelota que tenía y la poquita amenaza que tenía a la contra en la segunda parte gana porque el fútbol de vez en cuando tiene estas cosas de las hadas

Voz 1576 26:09 aquí en parte porque la tira bien

Voz 0239 26:11 con confianza Dani Ceballos en gran parte porque falla Pau colocaron la bandera del Real Madrid se va a tres puntos de milagro

Voz 0985 26:18 a mí me permites disculpa es que vamos tan rápido on en los asuntos que antes he pasado a Madrid me gustaría tala recordar te algo no es cierto que el Atlético de Madrid no llore con el asunto del bar eh nos ciertos tú recordarás perfectamente como en septiembre de este año lo que hizo el Atlético de Madrid es solicitar una aclaración al comité cinco de árbitro lo que creo que icono

Voz 1576 26:40 las zonas pero usted también pidió Luis García Plaza lo que ha pedido mucha gente el Atlético de Madrid no dijo que porque esa jugada no dijo que cuál es el criterio para entrar en un libro ir a ver una pantalla a ver la final en eso y anoche en el estábamos todos de acuerdo

Voz 0985 26:57 bueno que eso falla también el protocolo también lloró a mi me gustaría decir unas

Voz 1576 27:02 mañana habla a Clos Gómez por cierto y Carlos Velasco Carballo ha dicho Andes Óscar Egido me voy a las doce el mayor de haberse aclara algo

Voz 0985 27:09 una segunda cosa siempre ponemos el dedo en la llaga de los errores del bar a mí también me gustaría resaltar lo positivo anoche Iturralde dio un dato en cincuenta y ocho ocasiones Óscar el bar ha intervenido para que el fútbol sea más justa para corregir errores que hubieran salido adelante sino hubiera sido

Voz 0841 27:29 la corriente con algún error más como digo que podían haber corregido quizá algún error

Voz 1576 27:35 a pero pero cuál es el problema que personas como Jordi Martí han engañado a la gente a la opinión pública en este caso Jordi a los oyentes de la cadena que dijo de con el VAR decisiva eliminar la polémica sirve eliminar sido eliminar el igual entonces lo que se demuestra que es una buena herramienta pero que no es la panacea ni que se va a liberar no polémica

Voz 0239 28:03 eso es una trampa lo de las estadísticas para mí desde mi punto de vista

Voz 0985 28:06 por qué porque de lo que se trata de lo que se trata con él

Voz 0239 28:08 dar es que las jugadas blanco negro sea acierte siempre no tiene que tener un alto porcentaje de éxito tiene que tener el cien por cien de éxito porque el bar está para las jugadas de blanco o negro y un tío viendo la televisión una jugada el blanco negro no se puede equivocar entonces esa milonga no lo digo por Jordi sino esa esa esa claros a milonga general de que el bar ha hecho el fútbol más justo porque a cierta más claro claro acierta más pero se trata de que el vino para las jugadas en las que no había ningún tipo de duda ni disc de de discusión ahí no tiene que tener un alto porcentaje de acierto tiene que hacer el cien por cien

Voz 0841 28:46 perdón perdón da la impresión de que a veces al árbitro que está en el bar Le cuesta corregir a tu compañero totalmente siempre cuesta corregir porque luego les van a corregir a él sí

Voz 0985 28:58 esto lo dijo Iturralde que había un cierto corporativismo y que uno renuncia a corregir a su compañero pero insisto él sí bueno cada uno sabrá yo no yo yo siempre no pero yo siempre sobre Periodismo nunca elecciones porque ya tengo bastante con lo mío me gustaría una cosa el sistema es perfectible si hay que mejorarlo si tiene extremas capacidad sí ha intervenido cincuenta y ocho veces para hacer el fútbol más justo si ya está ya lo cierto es que el equipo al que le han corregido más situaciones que lo hubieran favorecido el árbitro las ha echado para atrás es al Real Madrid es la principal víctima de porque en seis ocasiones

Voz 0841 29:39 oye es que lo hubieran favorecido

Voz 0985 29:42 el árbitro para atacar por favor dígame vayamos al tema

Voz 0841 29:48 por qué Antonio Romero con acierto

Voz 0985 29:50 ha introducido una serie de temas para dilatar la discusión pero a tu pregunta que es la más certera tiene es reconocible el asunto de Isco te respondió Ramos saca cintas Si quieres Oscar

Voz 0841 30:01 no hay que no responde que no responde a Scolari que esa diez Romero dan una pregunta que nadie puede estar cosas respuesta no me vale

Voz 0985 30:11 esto es culpa nuestra los periodistas estamos aceptando unas exigencias y unas condiciones que debiéramos rechazar gracias a su pregunta

Voz 0841 30:19 el otro porque nosotros en el Leganés tenemos más de una pregunta por medio de algo

Voz 0985 30:24 Álvaro Marine Le Pen

Voz 0841 30:27 el club yo estoy ahí estoy contigo bueno alguna pregunta por medio cuando tienes suerte de que te den el turno de pregunta

Voz 0239 30:35 los sabes que normalmente la Cadena Ser en ese sentido no tiene queja habitualmente salvo excepción o que yo ahora mismo no recuerdo siempre tenemos el turno de pregunta ya esto

Voz 1576 30:46 pero también en el Atlético de Madrid no lo dan pero es una pregunta

Voz 0985 30:50 pues esto no lo de buena pregunta pero es verdad

Voz 0239 30:52 verdad esto es todo un debate más largo y no creo que me dé

Voz 1576 30:55 la la barra libre pero es verdad que los periodistas estamos tragando

Voz 0239 30:57 cosas inaceptables en las salas de prensa como el hecho de que por ejemplo no te dejen preguntar sobre una Unami no lo digo por el empleado de prensa ayer que estuvo fetén San Juan Camilo ayer estuvo no podía hacer otra cosa porque es un cuento que que los entrenadores con poca personalidad y con poco discurso como es el caso de eso Marie eh les vale para para taparse que porque la pregunta era sobre Isco es decir eso de una pregunta no era la misma pregunta preguntaba sobre Isco y luego yo creo que un tío ya que es entrenador del Real Madrid que tiene un sueldo solvente que tiene una personalidad y y ya ya formada es un tipo maduro me parece que meterle al marrón al jefe de prensa de mirarle como diciendo este pesado que me está preguntando pues mira dilo tú me dice mira no te quiero contestar disco porque es una es una situación ya que contestado en numerosas ocasiones por favor pasamos a la misma pregunta a mí ayer perdona y terminó eh Solari me pareció nuevamente un tipo que se equivocó en el campo que se equivocó en la sala de prensa y además en la sala de prensa me pareció poco valió cierta Juni yo le tenía como un tío con con personalidad que si acierta alguna vez Antonio de entrenador poquitas el yo

Voz 1576 32:09 es opinión opinión pasa lo que pasa es que yo creo que yo suscribo el noventa y cinco por ciento de lo que ha dicho Antonio pero claro cuando ves que ha habido más de un entrenador y más de dos y más de tres donde Isco no ha sido absolutamente imprescindible o o mejor dicho sí ha sido importante en fases perdóname como la de pero no ha sido titular indiscutible no ha sido uno que no supiéramos de carrerilla aunque entrar en partido de Andrés tala alguna cosa también tendrá

Voz 0239 32:38 pero sabes una se seguro seguro pero hay hay momentos bueno primero disco ha sido el mejor futbolista de las dos últimas ediciones de la Liga de Campeones en las que el Real Madrid ha ganado del Real Madrid en la en la última en la penúltima porque la última parecía a Modric el Balón de Oro bueno yo digo la Liga de Campeones en la ley en los tramos del decisivo de la Liga Campeones para mi disco fue el mejor futbolista del Real Madrid pero esto es opinable y en fútbol cada uno tenemos nuestra opinión no es lo mismo no es lo mismo caerse del once titular eh porque vuelve Bale tiene que jugar por decreto porque está Benzema porque andaba por ahí Álvaro Morata te recuerdo porque sino vamos un poquito más atrás estaba James porque yo qué sé aparecidas taco

Voz 1576 33:19 no no eso pero si eso yo te dije yo te diría yo no querría el recuerdo ayer ayer el pescado pero quiero ahora el carné el campo pero en el fondo el futuro

Voz 1643 33:29 la broma que Castilla jugó en el fondo de la situación

Voz 1576 33:32 yo creo que tendrá que replantear no ha sido indiscutible con la calidad que tiene con lo que ha sido un partidos importantes con donde ha sido decisivo en títulos importante los últimos años

Voz 0239 33:42 el Real Madrid para no estar de carrerilla en el once esperas que si Álvaro Gates y quitar la mesa Jordi Martí de de todos los que tiene ahora mismo el Real Madrid

Voz 1576 33:51 no es tanto Cristiano Ronaldo meto a todos

Voz 0239 33:54 sí sí tú fueras presidente del Barcelona que tuvieras que fichará a uno a quién firmaba Jordi pues ya está no hay más preguntas discos que esto Solari lo tiene que que tendrá parte de responsabilidad pero que es que es uno de los tres mejor futbolista del Real Madrid eso no tiene no tiene que decir siempre opinable

Voz 0985 34:12 a mí me gustaría Oscar abrir una ventana abrir una ventana La la que una puerta porque en contraposición a esta cerrazón inexplicable de Solari que tiene que ver con un asunto personal está clarísimo tala demos las vueltas que queramos pero tiene que ver con un asunto personal

Voz 1576 34:28 sí sí seguro Raña y me extraña que el president

Voz 0985 34:30 desde el club no intervenga en algo que está devaluando su propio patrimonio pegándose tiros al pie me extraña que Florentino nos centrando en este asunto como me extraño el tono frío con el Kers Sergio Ramos despacho la pregunta difícil sobre Isco Solari Solaris está bien

Voz 1576 34:49 el presidente ha entrado ilimitado

Voz 20 34:51 o o al eh

Voz 1576 34:54 ha dado un espaldarazo a las toma de decisiones del entrenador

Voz 0985 34:57 a los que sabueso otra lectura estas buena Antonio yo creo que no veranos entre

Voz 0841 35:04 a dónde estar tranquilo no como usted

Voz 0985 35:07 no ya veo a veces como tú siempre hablas incluso por encima perdón

Voz 0841 35:13 claro que bien pudo seguir con es bueno pero acabó con el hilo no dejan a cámara toma de agua que no queremos problemas

Voz 0985 35:28 pero es que sabes qué pasa hay que hablar tan rápido que para que vaya pero la verdad es que a veces esto me provoca un golazo de perder eh gargantilla entonces bien dicho esto en contraposición a esta dejadez a esta cerrazón a este desgobierno a esta deriva de Solari me gustaría poner en valor la seriedad y la solvencia de Ernesto Valverde que ante un envite gordo porque en la última Barra Libre Óscar ya hablamos del caso Coutinho ante este caso Cotino que se estaba haciendo gordo aplaudo la decisión de Valverde de incluirlo de nuevo en el once titular oportunidad que aprovechó Coutinho para pisar área para participar porque es fundamental para Barcelona Oscar que el Barça suba más gente al carro en lo que va a ser el tramo tan difícil de la temporada donde suele faltar gasolina por lo tanto en contraposición a Solari aplaudamos de nuevo Ernesto Valverde

Voz 1576 36:18 yo la verdad no sólo a Arrabal

Voz 0841 36:21 es que ya me parece ya me perdieron la yo también la verdad que me tiene vivo pero pero sí digo que Valverde no sólo lo ha hecho con Butiña también lo ha hecho entenderé cuando lo fácil hubiera sido matara de melé

Voz 0239 36:31 los una club del club Valverde creía deportivas

Voz 1576 36:34 en él lo ha mantenido a veces

Voz 0239 36:37 que contra viento y marea muchas veces contra viento y marea para responder directamente la pregunta que ya intuyo que no recuerdo pero más o menos queda un recuerdo uno Ramos eh yo creo yo creo que si Florentino Pérez estuvieron cariño deportivo más especial por Isco la situación de disco sería diferente pero como no tenemos primeros no no pero déjame terminar el argumento no porque una cosa para un periodista es creer y otra conocer yo esto lo creo yo tengo las

Voz 1643 37:03 sensación de que si Florent

Voz 0239 37:06 pero Pereza disco desde el principio de los tiempos tuvieron una relación más cercana Isco no estaría ahora mismo la situación deportiva que está con Solari pero repito es una creencia es una creencia basada en cosas que noto cosas que huelo si quieres olfato periodístico pues no puede ser información

Voz 0985 37:22 vayamos a un terreno en el que puedes tener más certezas te pareció frío distante la reacción de Ramos cuando le preguntan por Isco pregunto

Voz 1576 37:31 es ahí en el vestuario del Real Madrid

Voz 0985 37:34 un grupo de jugadores que a Isco le miran de aquella manera si bien

Voz 1576 37:41 mira que aquella manera pues pues eso contesta Antonio lo que te había dicho yo antes que más allá de que Solari con el respaldo o no o con mirar hacia otro lado de la planta del Real Madrid una sanción del día no

Voz 0239 37:58 tú estás sentado en una oficina con una redacción maneja fantásticamente los temas burocráticos pero que tú que tú vales El Vestuario eso pasan

Voz 0841 38:06 los equipos de fútbol bueno pero todos los equipos de fútbol hay grupúsculos no no me refiero no no no no no no no

Voz 1576 38:13 y no me refiero a eso es lo que me lo que quiero decir es que al final yo te decía que evidentemente Solari para mí devaluó un patrimonio importante mejor importante del club pero yo creo que al final Si no tiene el respaldo de la gente Arribas no tiene respaldo de entrenador sin el vestuario tampoco es de los que la gente vaya a partirse el pecho porel pues alguna culpa tendrá Izco que es lo que sea que nadie

Voz 0239 38:33 anegando la culpa una cosa es tener una culpa y otra cosa ser el dieciocho de dieciocho será muy diferente

Voz 0841 38:40 Sala animarme para ver si me puedo tomar parte sabores yo tengo un monólogo una perdona perdona

Voz 0985 38:49 perdona si coges Óscar Egido el pulsómetro eh

Voz 0841 38:53 no me gana te llevas trece minutos por goleada tala cómo está el que habrá Manolete qué tal a cómo está el tema de la del ya lo dijo ayer

Voz 1576 39:06 eso es es aficionado de corazón del Atlético de Madrid es una SL hace electro tu edad escuchar hacía Antonio que ya no es el tema el tema Moratalla ya lo contábamos anoche Manuel el Atlético de Madrid está intentando obtiene los resultados

Voz 0841 39:23 lo que me tiene Juan favor cuadrar la

Voz 1576 39:25 la operación en lo económico ya contamos ayer que no valdría con sale con una plantilla de no saludó al menos dos de rojiblanco pero el problema sería cuadrar Manuel pues los clubes que vendrían a buscar dos futbolistas que tendrían que pagar por el traspaso que el Chelsea y que Morata apretara el suficiente como para que hacer la cesión en ningún caso podrá ser traspasa ahora la cesión asequible para cuadrar las cuentas pero la noticia es que aunque está muy difícil todo para vino para mal se va a dilucidar esta semana que ya no se ve como imposible y al menos está tratando de cuadrar las cosas para que Álvaro Morata termine jugando en contra de la ley

Voz 0985 40:07 es va tiempo se nos va tipo puede estar el porcentaje que porcentaje de posibilidades hay de que Morata aterrice en el Atlético de Madrid yo ahora cincuenta cincuenta sí o no cincuenta como son mucho

Voz 1576 40:18 cincuenta cincuenta yo somos esto su porcentaje

Voz 0985 40:21 muchísimo muy superior a lo que yo esperaba para un club como el Chelsea que pagó ochenta millones

Voz 0239 40:26 hemos avisar el día de la presentación ya puede adelantar la Cadena Ser la noticia de que Morata se va a besar el escudo

Voz 1576 40:31 pero no no no lo sé eso al final al final lo que tiene que hacer es marcar goles si alguno salvo que se ponga

Voz 0841 40:38 Manolete venga por rango de la semana no que confesar no se olvide que yo estuve presente tú en un Bernabéu final de Copa donde un ex madridista como Schuster nos dio el título de Copa en un lanzamiento de falta y estaba quería tanto al Madrid que fue a festejar el gol que había conseguido al banquillo del Mahler con alguna butifarras no

Voz 1576 41:00 con lo mal en cualquier en cualquier caso también te recuerdo Antonio y no hay que ir al tiempo de ver que hay un portero del Real Madrid que cantó en un en un balcón sino recuerdo una fuente una celebración acordándose eterno rival sí

Voz 0841 41:13 este grande al fútbol que me hace gracia que tu tu arranque de argumento tanto anoche como como en el día de hoy tu arranque de argumentos que Álvaro Morata es del Atleti

Voz 1576 41:20 no es que esto es que si no pero yo lo que he querido de Raúl también sale lo que quise no mira ahora ahora lo de aplicar mejor porque da igual está es igual es igual en el pero igual de torpe yo estoy además a hacer lo que te voy a decir es que la operación se ha podido ver la luz au se está intentando que vea la luz por la sencilla razón es porque Álvaro Morata quiere jugar en el Atlético en bueno salir de Inglaterra no fundamentalmente decidió salir de todas las astas de todas creo que va a intentar hacer por jugar en el Atlético de Madrid no lo haría por jugar en cualquier otro

Voz 0985 41:59 es que pieza podría cuantificar el esfuerzo Morgan y sólo hay una

Voz 0239 42:01 manera lo que es que es a que tendemos a lo que tenemos es si realmente son tan jugadores que aman tanto al club que defienden va a llegar un momento que Real Madrid Atlético de Madrid Barcelona quitando a Messi Cristiano y dos más que decir tú de verdad quieres jugar aquí pues no te podemos pagar lo que cobras en el Chelsea tienes que tienes que cobrar la mitad pero a lo mejor tres cuartas partes Si realmente tanto de interesa jugar aquí

Voz 0841 42:27 a lo mejor hace ACS esta condición los mejores estará abierto pero que éste ya ya tendemos a eso no con Morata con casi todos porque no vamos a poder pagar lo que les pagan en Inglaterra ni lo sí

Voz 1643 42:37 el segundo para nada por una sola dominado al final cada uno juega perdona donde le pagan

Voz 0841 42:44 comprar Pulsómetro Wall ser momento tiene que el segundo para cerrar la dos el lunes los tiempos te posición

