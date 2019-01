Voz 1643 00:00 corte en la SER hoy han hablado el jefe de los árbitro Velasco Carballo y el director del proyecto del bar que es Clos Gómez lo han hecho para hacer balance del bar en la primera vuelta pero puede dar la impresión que ha sido hoy para salir al paso de las nuevas críticas salvar la verdad es que cuando algo se explica tanto es porque la primera vez no quedó claro como dijimos ayer en la tertulia el VAR eh no vine a solucionar lo que es blanco es negro sino que debería usarse para aclarar o para oscurecer los grises pero a veces parece que a los árbitros les cuesta corregirse entre ellos pensábamos que con el Barça acabarían las polémicas y sin embargo cada domingo nos pasamos Media hora del Larguero hablando del invento el bar es una herramienta que debería hacer el fútbol más justo y sin embargo nos queda la sensación de que no se está usando ni de manera correcta ni tampoco de forma justa y eso es lo que hay que solucionar solas los y uno empezamos en la Cadena SER SER Deportivos ya estamos aquí ya sabes que puedes escucharnos en la radio de toda la vida en cadenaser punto com en la aplicación de la Cadena Ser y que pueden seguirnos en Twitter en arroba ser deportivos o en nuestra página de Facebook que es facebook punto com barra Ser Deportivos con Sonia Lus en la producción y con Juan Carlos Ingelmo y Quique Peinado en la parte técnica un saludo de Óscar Egido en nombre de todo el equipo que hace César deportivos y que desde ahora hasta las cuatro os vamos a contar cómo ha sido la mañana Icomos en la tarde de este martes quince de enero el día en que Velasco Carballo el presidente del Comité Técnico de Árbitros Clos Gómez que es el director del proyecto bar han hecho balance del uso del invento en la primera vuelta el titular es que están satisfechos con el cambio más importante en la historia de nuestro fútbol ya han preguntado también a Velasco Carballo por qué le parece que algunos presidentes llamen a rivales con cajas

Voz 1 02:07 segunda de primera división pese a nuestro trabajo lo demás es fluido que que no nos afecta el arbitraje español es tremendamente fuerte tremendamente fuerte el arbitraje español es una roca que no se mueve el viento eso sí salvo que lo ha visto claro

Voz 1643 02:23 bueno esta pregunta hay esta respuesta viene por la llamada de Florentino Pérez al presidente de la Federación después de que no se pitara el posible penalti de Rulli a Vinicius una jugada de la que por cierto hoy hemos podido escuchar la conversación entre Melero López en el bar Munuera Montero sobre el césped esa llamada del presidente del Real Madrid al presidente de la Federación no ha sentado nada bien a Otto el presidente al de la Liga que el Javier Tebas

Voz 1621 02:49 se queja no

Voz 0906 02:50 de una forma tan directa como va a ser presidente el Real Madrid no el presidente de la selección española de fútbol no no creo que sea lo correcto correcto porque el presidente al Real Madrid no hace esa queja puedan ser Camiel tan rápida no lo lo gustó la llamada de Florentino Rubiales no me es que no me gustó no es que no creo que no procede no desde luego en una Folman calientes porque un partido y esto es asesino al presidente de la Federación matiza que te móvil para después de otros partidos pendiente a tendrán otros presidentes que se quieran quejar no yo creo que no es el camino adecuado

Voz 1643 03:18 por cierto esta noche va a estar en el Larguero Luis Rubiales el presidente de la la Federación seguro que le pregunta Manu Carreño a esa llamada de Florentino Pérez para pedir explicaciones sí por la petición del presidente del Real Madrid de dejar de ser directivo de la Federación Española de Fútbol sobre el bar nos interesa saber qué piensan los clubes como lo de los árbitros Iker parece a los jugadores pero a nosotros también nos gusta saber qué pensáis vosotros y como el martes en SER Deportivos tenemos tu opinión cuenta ya preguntamos crees que el bar se está usando correctamente por qué poder votar a través de nuestra cuenta de twitter y de facebook dejarlo vuestra opinión y a eso de las cuatro Manor veinte or leemos pero soy como a mí me gusta más eso de hablar también puede dejarnos una nota de voz en nuestro número de whatsapp que es seis treinta novecientos veinte seis cuatro seis repito seis treinta novecientos veinte seis cuatro seis y luego os escuchan mientras tanto os contaba más cosas como que Álvaro Morata a devolver a la Liga española en este mercado de invierno el Internet del Atlético de Madrid que está haciendo números para encajar esa operación según él del Barça lo contábamos anoche en El Larguero en la dirección deportiva azulgrana hay voces que están a favor de afrontar la cesión de Morata hasta el treinta de junio por diez millones de euros y una opción de compra que sería no obligatoria de más de sesenta millones Ayman nombres pero Morata es uno de las opciones también puedan Bar en el Atlético de Madrid de donde se va ir Diego Godín porque como contó anoche Manu Carreño el central uruguayo tiene un acuerdo del bar con el Inter para las dos próximas temporadas con un sueldo de cinco coma cinco millones de euros al año habló también Solari Easy la han vuelto a preguntar por Isco y un día más el técnico argentino ha vuelto a él di la respuesta para Varea ha hablado de Argentina porque este martes vamos a conocer ya a los dos primeros cuarto finalistas de la Copa del Rey a las seis y media el Valladolid recibe al Getafe con uno cero en la ida para el equipo azulón ya a las nueve y media Valencia recibe al Sporting con una ventaja de dos uno para el equipo asturiano que son el único equipo de Segunda División que queda en esta como del Rey además segunda jornada del Open de Australia han ganado Pablo Carreño Garbiñe Muguruza y Carla Suárez también Djokovic que pasa a la siguiente ronda ya noche la selección española de balonmano conseguía su tercera victoria consecutiva en el Mundial de Japón por veintiséis a veintidós mañana jugamos contra Macedonia y el jueves lo harán los de Ribera contra Croacia con todo esto y mucho más solas seis y cinco tenemos poco tiempo mucho que contar así que vamos a

Voz 3 06:01 para el dedo Teguise que me caí

Voz 1643 06:07 esta mañana hemos vivido la segunda comparecencia del Comité Técnico de Árbitros para hablar del bar de el mayor cambio que ha habido en la historia de nuestro fútbol el presidente del Comité Técnico de Árbitros Velasco Carballo director del bar que después Gómez han comparecido en esa rueda de prensa en Las Rozas para hacer balance del uso el bar en la primera vuelta de la Liga ya han explicado que han aclarado que había podido ver y que haya podido escuchar porque esa han puesto incluso conversaciones de jugadas que han causado polémica en las últimas semanas todo lo cuenta José Antonio Duro gastado en esa rueda de prensa

Voz 1621 06:38 día duro muy buenas olas es muy buena son muy agradables estos encuentros como la juzgar Valle demás porque todos explica muy bien y cuentan cosas interesantes y sobre todo útiles hay que dejar una cosa clara no se entra en el bar en identificar el error se enseña en jugadas en estas reuniones se muestra lo que pasó en el bar insisten los conceptos básicos del vídeo arbitraje de todo lo que es está mejorando se insiste en que hay un margen de mejora en diferentes evaluaciones en eso están convencidos Isona autocríticos pero sobre todo el Comité Técnico de Árbitros habla así sobre las diecinueve jornadas del en primera división

Voz 4 07:09 yo creo que todos estamos satisfechos español que el IVA no es perfecto siempre lo hemos dicho desde la rueda de prensa antes de empezar el va a las reuniones a las de todos los equipos de fútbol de Primera División a las que hemos sido al arriesgadas que todos vosotros habéis participado he dicho el va no pretende eliminar los errores

Voz 1621 08:04 sí ha habido varios habido cuatro jugadas las cuento todas el penalti a Mata en San Mamés que fue muy polémico dos penaltis en el Valladolid Atlético uno ha señalado hoy otro no la jugada en la que hablas es la famosa entre Rulli inicios en el Real Madrid Real Sociedad que suena de esta forma en el BOR

Voz 5 08:21 pero claro que lo que era tiene que la verdad es un control para dar en en el Gobierno

Voz 6 08:38 serán para todo que cuando del todo

Voz 1621 08:42 hombre semanas Ejido muchos aficionados se preguntaban dónde estaba Melero López en esa jugada bueno pues ahí estaba en el bar en el BOR mejor dicho toca balón tocaba no

Voz 1643 08:51 balón balón balón que no reanude hasta que lo compró y den que ha tocado balón esa es su impresión le dejan reanudar la jugada harán falta más explicaciones todavía seguro que hará falta mucho más rodaje del mar pero como dice Itu de momento vamos a quedarnos con los aciertos que ha tenido el bar lo que han servido para solucionar jugadas que habrían sido polémicas y que habrían sido in estas como dices Solari hay cosas que mejorar y como dice Simeone hay que valorarlo positivamente

Voz 0501 09:20 confunde o nos confunde a todos en general es la discrecionalidad intuyo que se busca mejorar intuyo que lugar le hace bien al fútbol porque mejora la justicia obviamente algún día saldrá perjudicado otro día beneficiado pero está claro de mejoras iremos a suena mucho mejores barato

Voz 1643 09:46 pues tiempo al tiempo llegar a la mejor además de la rueda de prensa del bar el martes tiene otro protagonista se llama Álvaro Morata el uno de todo

Voz 8 09:57 bien

Voz 1643 10:00 el delantero del Chelsea Álvaro Morata es noticia porque puede volver a la Liga española como contábamos anoche en El Larguero una de sus opciones es el Fútbol Club Barcelona y hoy se va a hablar de esa posible cesión al conjunto azulgrana en la junta directiva del Barça viral muy buenas

Voz 1621 10:15 hola qué tal muy buenas y a las cuatro de la tarde va a empezar esta reunión de la junta directiva del Barça en el Camp Nou en la que estará el director deportivo Pep Segura para hacer un informe técnico sobre la mesa se pondrá efectivamente el nombre de Álvaro Morata hay directivos que apuestan por su fichaje pero es verdad que la dirección deportiva maneja alternativas que les parecen más interesantes la cesión de Morata le costaría el Barça diez millones de euros incluyendo el salario tendría el club una opción de compra superior a los sesenta millones de euros pero Bartomeu dejó claro que no podían gastar así que no parece que la de Morata vaya a ser la opción elegida quiere el Barça un jugador que conozca la Liga española nos dice

Voz 9 10:55 el que tienen claro el nombre pero de momento no hay nada cerrado

Voz 1643 11:00 la otra opción en la que decía Manu Carreño que es la que más les gusta a Morata es la que contábamos ayer aquí también el domingo en el larguero la del Atlético de Madrid que ha hecho Simeone sobre esa posible llegada Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 1576 11:12 qué tal Oscar buenas tardes ya sabes que no se dirige a nombres propios no ha hablado de Morata ha hablado Un poco situación del mercado al escuchamos pero la situación no ha variado Morata sigue queriendo ir al Atlético de Madrid en el Atlético de Madrid a la cabeza quieren contar con el técnico con el delantero madrileño y hay una fecha clave y os caries mañana Supercopa de Italia juega la allí me con el Milan ir con una vez que se juegue ese partido parece que Gonzalo Higuaín va a encontrar el OK para salir de Milán con el permiso de la Juve rumbo a Londres una vez que esté cerca de cerrarse su contratación con el equipo londinense a será luz verde para que Álvaro Morata pudo acelerar puede acabar en el estadio Metropolitano pero como te digo mañana es una fecha clave para la posible llegada de Álvaro Morata si al final se lleva a cabo al Atlético de tablao del mercado que pasará que no pasará pues APE Diego Pablo Simeone que una cosa tiene clara no va a depender de

Voz 0501 12:05 yo vivo entrenamiento a entrenamiento el partido partido el día a día no me alejó de solucionar de qué manera podemos enfrentar y quiénes son lo que te pueden hacer daño a Girona para sacar adelante la eliminatoria después todo el otro sucederá forma que piense forma que no piense forma que analice por que no legalice por más que lo quiera o por más que no lo quiera no depende de mí

Voz 1643 12:27 busca nueve Barça y Atlético también al Real Madrid ha hablado Siminiani también Solari los dos lo han hecho en la previa de Copa aparte de Isco en eso de una pregunta por medio de Solari responde luego lo que quiere que ha dicho sobre la búsqueda del delantero depende de él o tampoco depende del Javierre muy buenas hola

Voz 10 12:43 bueno pues habitualmente dice que no depende de él que no es su esfera contó aquí Pacojó en SER Deportivos junto con Antón Meana que el Madrid estaba interesado en el delantero del Génova no a cualquier precio pero sí que estaba interesado en ese futbolista sobre ese tema sobre el posible interés del Real Madrid en un nueve en este mercado invernal Solari ha despejado balones sobre el tema de Isco de bueno pues que es el último de la fila que no juega nada que lo ningunea esto ha dicho el técnico argentino del Real Madrid

Voz 4 13:14 entonces encontrarle Si usted quiere recuperar a Isco tenemos un plantel maravilloso tengo que elegir en cada partido Le tienes tienes participa como usted este letrado que tiene que hacer disco para convencerle para jugar más creo que esa esa pregunta la Alá contratado

Voz 1643 13:32 otro nombre propio de el mercado rojiblancos el de Diego Godín que como contó Manu Carreño anoche en El Larguero ya tiene tal a un acuerdo con el Inter

Voz 1576 13:40 sí un acuerdo falta que sea rubrique hasta dentro de unas cuantas semanas pero en cualquier caso ha llegado a un acuerdo total serían dos temporadas más una con un sueldo como tú dicho al principio cercano a los seis millones de euros aproximadamente cinco y medio y sobre todo con esas dos temporadas que le garantiza el equipo y el equipo interista el acuerdo es total el Atlético May no llegaba a esas cantidades no podía llegar por lo tanto salvo giro inesperado de ciento ochenta grados Diego Godín ya ha dado el OK al Inter para vestir eh con el con la casaca azul y negra de el equipo milanista la próxima temporada

Voz 1643 14:19 los de Madrid que se puede ir a Italia ayuno de Italia que pudo venir a Madrid porque el próximo lunes Cristiano Ronaldo vuelve a Madrid para firmar dicho así el titular puede ser engañoso pero es real la que viene Alfonso Ojea muy buenas

Voz 0089 14:32 qué tal bueno a estar bueno al final la Audiencia Provincial de Madrid ha cambiado la fecha para la pasa el próximo martes día veintidós a que bien evidentemente aceptar la sentencia condenatoria por ese delito fiscal que son dieciocho coma ocho millones de euros que va a tener que pagar el astro portugués por el tema de los derechos en redes sociales que nunca Sacyr no ha dejado satisfecho a la a la al fisco español y que por lo tanto debe abonar los le condenaron también os acordáis dentro de ese acuerdo el que llevó con la Fiscalía dos años de prisión no va

Voz 1914 15:06 a ingresar

Voz 0089 15:07 en la cárcel evidentemente porque no tiene ningún antecedente será el próximo martes día veintidós es verdad que durante la mañana se había fijado esa fecha del lunes día veintiuno pero sacan dinero también ese día veintidós esto es un dato interesante exjugadores del Madrid ante la justicia es el turno de Xabi Alonso que si va a ser juzgado si se va bien vista oral el martes porque como saben nuestros oyentes Xabi Alonso se ha negado siempre a admitir que haya perpetrado un delito fiscal contra contra el Estado y que por lo tanto será la justicia la que delimite sus responsabilidades penales si es que así se considera también es por lo mismo es decir por no abonar a la Hacienda española el dinero los derechos en redes sociales estaban ambos en paraísos fiscales

Voz 1643 15:53 pues el martes sino el lunes puedo venir Cristiano a Madrid lo que no cambia es que esta noche de Copa cuántos pares de zapatos tenis este este momento

Voz 1643 16:21 hoy vamos a conocer a los dos primeros cuartos finalistas de Copa y mañana tendremos ustedes a las nueve y media el miércoles con ventaja de tres cero para los blancos rotan mucho Solari Pellegrino en el Leganés Real Madrid Herráez

Voz 10 16:33 sí sí va a rotar muchísimo tiene lesionados hombres como Benzema a Courtois Bale Asensio Kroos Llorente Vallejo o Mariano casilla que está firmando su traspaso al Leeds United iban a descansar futbolistas como Ramos Carvajal Varane Casemiro Modric así que veremos en ataque lo más seguro Lucas Vázquez que fue sancionado en el partido de Liga podrá jugar mañana Cristo Ibrahim

Voz 1643 16:56 en en Leganés la duda de Rubén Pérez y la baja de Carrillo también mañana a las seis y media el Atlético de Madrid recibe al Girona con empate a uno en Montilivi tala

Voz 1576 17:04 sí es una una Atlético de Madrid que no hubiera eliminatoria cerrada ni mucho menos ese empate a uno no aprobaba para los en mí lo hizo en el día de ayer y lo hizo en el día de hoy donde se han ejercitado todo menos los lesionados evidentemente que son Filipe Savic Diego Costa Lucas al mismo ritmo que sus compañeros girarán duda es saber si el delantero yo he francés el padrón el defensa francés va a estar en el once titular oso en la convocatoria de Diego Pablo Simeone como te digo pocas rotaciones no se fían del equipo catalán a pesar del empate a uno en Montilivi

Voz 1643 17:34 yo entre esos dos partidos a las ocho y media empieza las seis Villa Athletic uno tres para los sevillanos de ventajas e FIA Pablo Machín ante los de Gaizka Garitano Loquillo muy buenas

Voz 0700 17:42 hola qué tal muy buenas nada que ver va a tener el partido de mañana en el Sánchez Pizjuán a partir de las ocho y media de la tarde con el que vimos en San Mamés el pasado domingo en Liga y eso lo sabe Machín que ya anuncia que habrá cambios no sólo en Sevilla sino también en el Athletic Club en el Sevilla no los tiene muy claro porque aún no ha ofrecido la convocatoria ha terminado muy tarde de entrenar en el día de hoy lo que sí sabemos es que en la lista va a volver a entrar Munir posiblemente quién sabe si titular en el once de un Sevilla que espera algún momento de debilidad en esta tanda de partidos que le viene por delante va a jugar en él navegue el próximo sábado pero que en cualquier caso está preparado para ello quiere hacer de momento fuerte en la Copa para luego pensar en Liga así que entrenó el Sevilla Munir que va a estar sí sin ningún tipo de problema pendiente de alguna que otra molestia pero habrá mañana seguro tiempo de dilucidar está dudas por parte del técnico Machín y sobre todo ya anuncia que nada tendrá que ver un partido con otro y que van a ver a un Sevilla distinto al del domingo

Voz 1643 18:42 todo esto para mañana hoy tenemos dos partidos a las siete y media el Valladolid recibe al Getafe con uno cero en la ida para el equipo azulón ya a las nueve y media juegan Valencia Sporting con dos uno de ventaja para el equipo asturiano además el Betis presenta a las siete de la tarde al mexicano Diego Laínez en Leganés a las dos y media a pregunta ha presentado al no Bassi clave todo esto de fútbol lo que en el fútbol tenis Open de Australia como Aledo los españoles y a sus posibles rivales Miguel Ángel Zubiarrain muy buenas

Voz 12 19:11 bueno jornada ya para el tenis español hoy en Melbourne al menos ganaron Carreño Muguruza Carla Suárez se quedaron fuera abundar que se lesionó ante Pollini Andújar oyes podamos hilar a a través de alguna forma casi casi era lo previsto ya para mañana vamos a tener este partido puede españoles Nadal no que lo han puesto en el último turno de la noche con el austriaco Sven después de bueno antes quizá bajó Wall E Roberto Bautista de Melbourne Arena con mil más también jugara Verdasco con altos

Voz 1643 19:48 ya está a la segunda jornada del Open de Australia de tenis desde ahora y hasta las cuatro pasan por aquí el resto de compañeros de la Cadena SER para contarnos

Voz 7 20:05 SER Deportivos Madrid

Voz 1643 20:18 desde ahora y hasta las cuatro vamos con pausa y con menos prisa ampliamos algunos temas de los que ya hemos hablado contamos el resto de la información deportiva de Madrid de este martes la última hora de ese Leganés Real Madrid que se juega mañana también la del Atlético de Madrid Girona además de la del Getafe que juega hoy en Valladolid y que puede ser el primer cuarto finalista madrileño de la Copa del Rey aprovechando esa previa de Copa hoy vamos a escuchar a tres técnicos argentinos a Solari a Simeone ya Pellegrino Nos espera un protagonista del Leganés y otro de la selección española de balonmano que anoche ganaron a Japón y que mañana va a jugar contra Macedonia pero antes os recuerdo que hoy es martes todos los martes tenemos tu opinión cuenta yo yo vamos a preguntar por el mar crees que el bar Se está usando correctamente por qué crees que está usando correctamente o no poder votar a través de nuestras cuentas de tu Der en arroba SER Deportivos o a través de

Voz 13 21:13 de Facebook en no

Voz 1643 21:17 facebook punto com barra Ser Deportivos dejando vuestra opinión y eso de las cuatro menos veinte de la Dámaso mucho menos os leemos en este programa pero sí como a me gusta mucho más eso de hablar también puedes hablar puedes hacerlo puedes dejarnos una nota de voz en nuestro número de teléfono de Whatsapp que es el seis treinta novecientos veinte seis cuatro seis repito más despacio que ya habló muy rápido seis treinta novecientos veinte seis cuatro seis y luego os escuchamos pero primero lo de la Copa

Voz 14 21:43 desde una perspectiva exclusivamente científica de podemos demostrar que si dividimos un cachito en partes no salen casi dos en plural

Voz 4 21:49 aquí un

Voz 14 21:53 si a cada cachito le ponemos un nombre podemos identificara Jero Rodríguez Pablo González Batista Antonio Vicente Virginia Díaz creador guionista y presentadora del programa cacharritos de Televisión Española que este martes visita en el plató de La Ventana con Carles Francino

Voz 1643 22:28 entre hoy y mañana va a jugar los tres equipos madrileños que tenemos todavía en la Copa del Rey de primera la división dicho tres si son cuatro contaba al Rayo al que le ganó en Leganés en la eliminatoria anterior esta noche juega el Getafe lo hace a las siete y media en Valladolid enseguida estamos con la última hora del equipo de Bordalás pero antes el derbi copero que tenemos mañana en Butarque se jugará a las nueve y media Leganés Real Madrid ventaja tres cero para el equipo que dirige que Solari sigue por ahí Javier Herráez

Voz 10 22:57 baraja de nueva para que sigan Oscar

Voz 1643 23:00 con la novedad se preguntaba yo antes así derrotaba mucho he Solari para ese partido pero claro viendo que sacó prácticamente al Castilla ante el Betis si Solari rota mucho que hace que saca los titulares

Voz 10 23:12 quién es quién es el titular y el suplente por ejemplo mañana creo que va a jugar Marcelo y por ejemplo el sábado frente al Sevilla jugaría refilón luego ahora Marcelo sería suplente de refilón y si mañana juega Isco que habrá que verlo es porque es tal suplente Buesa último de la fila dijo a un partido en el que el amarilla pues casi casi Si no se fía no hace cosas raras está metido la siguiente fase de la Copa del Rey eh yo espero un equipo con Keylor Navas en portería eh decía antes que a esta hora está casi casi y firmando su contrato Kiko Casilla falta el reconocimiento médico para marcharse al dicho Unai Tech el equipo de Bielsa jugaría Odriozola Keylor en portería hoy lo por la derecha por la izquierda Marcelo centrales Sergio Sánchez y Nacho Valverde Ceballos creo que Isco pero habrá que verlo habrá que verlo y en punta Cristo el delantero que no es un delantero puro pero si el hombre más ofensivo en el Castilla Brahim del reciente fichaje Brain día del Real Madrid y Lucas Vázquez que estaba sancionado frente al Betis y que jugaría aquí no todo el partido porque va a tener que jugar también frente al Sevilla pero sí un rato el gallego por la banda derecha Benzema poco a poco hoy ha trabajado pero se espera que con esa cédula pueda trabajar estar el próximo sábado descansará nombres como Sergio Ramos como Varane como Carvajal Casemiro creo eh Modric y compañía lesionados aunque va a recuperar a muchos eh pero tiene todavía a la enfermería llena no eh Courtois Bale el mencionado Benzema Asensio Cross Llorente Vallejo hizo Mariano esperemos que pronto ya a futbolistas como Courtois como Cross como Llorente junto con Asensio estén ya disposición de Solari no este fin de semana pero si la próxima semana aseguró en el siguiente partido de Copa si el Madrid como digo no hace cosas raras y se clasifica en la Copa del Rey

Voz 1643 25:04 eh has dicho que estaba Kiko Casilla firmando salida de el Real Madrid sale en las últimas semanas que el Real Madrid puede intentar repescar al Unnim del Club Deportivo Leganés el Madrid por contrato no tiene esos firmado es decir no puede ser que lo diga Leganés recuperó a jugador otra cosa es que se lo al Leganés el Leganés quiera devolverla al Real Madrid pero tiene que ser el Lega el que tome esa decisión acaba de decir Chema indias en la presentación de de graves el director deportivo de de Leganés que el Madrid solo la llamada Butarque para preguntar por la progresión de chaval no por otra cosa

Voz 10 25:36 si quería que jugáramos a la idea de me parece acertado al Unnim es un futbolista un portero muy jovencito que viene de Ucrania el madrileño ciudad Leganés para que juegue pero al final está jugando Pichu Cuéllar y es suplente ha jugado la Copa si no puede jugar este partido porque es el Real Madrid eh del miedo y entonces claro sin si el Mari pasa el Leganés se queda el fútbol esta no va a jugar esta Pichu Cuéllar pues a lo mejor no sé si el Leganés cree que se puede ceder al Real Madrid pero claro es Manuel quieres que juegue la prioridad es que el futbolista juegue este año pues esa idea no la está haciendo una está marcando porque porque no está jugando con el con el Lega no Pichu Cuéllar

Voz 1643 26:13 la cosa generales tampoco puede volver la luna y ahora mismo porque se quedaría sólo con el Pichu Cuéllar luego con los porteros de Tercera División así que antes en Leganés para que eso ocurriera todavía encima tendría que tener un tercer portero hay una solución fácil que pase Leganés en Copa ahí señora jugando la Copa pero no creo que sea lo que quiere el Real Madrid

Voz 10 26:31 no le cuadra mucho no podrá mucho al Madrid que escuchábamos hoy a Solari en rueda de prensa al margen del asunto Isco que nunca dice nada no aclara porque no juega nunca dice si es porque está bajo de forma si es porque leve mal nunca dicen nada de de por qué no juega Isco porque es el último de la fila el tema de los fichajes ya hemos contado aquí que el próximo verano en Madrid pues si quiere Fitch dar muy buenos delanteros no uno sino dos grandes delanteros para para el mercado estival y en invierno contada Pacojo junto con Antón Meana hace una semana que el Madrid estaba interesado en el delantero del Génova el Génova veremos lo que pasen los próximos días pero Mariano sigue renqueante suprema el nervio ciático vamos a ese se recupera y luego el resto pues en la enfermería aves sí Solari puede contar ya en los próximos partidos con ellos

Voz 1643 27:14 Karim Benzema que las Ana mañana con el ghanés pero sí que estará ante el Sevilla el fin de semana Javi muchas gracias

Voz 10 27:18 a ti hasta luego Ejido está ahí llora todavía

Voz 1643 27:21 hola en Butarque Álvaro muy buenas

Voz 16 27:24 qué tal buenas tardes que la mañana ha sido

Voz 1643 27:26 yo movidita entrenamiento a puerta cerrada de Leganés rueda de prensa de Pellegrino presentación de Kravets así que supongo que todavía anda por ahí por el estadio Pellegrino que por cierto para mañana tiene casi casi la convocatoria justita se puede adivinar

Voz 16 27:40 sí es que además las bajas que tiene el Real Madrid pero estoy Pelegrino también las tiene para el partido de mañana de hecho el técnico argentino lo ha recalcado lo ha destacado en rueda de prensa que no sólo el Madrid llega con enfermería topes sino también el conjunto pepineros se pierde en el partido cuatro jugadores por lesión Guido Carrillo Rodham manos Keith Michael Santos dos más por la cláusula de miedo Óscar Rodríguez y el guardameta ucraniano estaba hablando de los dos cedidos por el Club Deportivo Leganés ya y uvas la de Rubén Pérez que se el pasado fin de semana terminó el partido con molestias frente al Huesca ha dicho Pellegrino que parece que es menos grave de lo que pensaban pero que mañana tomará la decisión de o no hoy no se ha ejercitado y tampoco lo ha hecho Nabil El Zhar no ha querido despejar las dudas tampoco Pellegrino octubre si jugarán o no mañanas decidirá si estarán Rubén Pérez el par el que ha sido presentado lo has dicho está dicho Pellegrino que tiene ritmo de competición y el propio jugador lateral zurdo también ha dicho que se siente con ganas y preparado para jugar mañana unos minutos respecto a ese partido esa vuelta de Copa frente al Real Madrid tarea complicada para el Lega tiene que levantar un tres cero en Butarque dice Pellegrino que el Madrid es un equipo todo es verdad que llega con muchos jugadores jóvenes pero ha destacado que son jugadores del Real Madrid es decir que son buenos futbolistas no se exija tanto en lo que puede hacer el equipo blanco sino en las posibilidades de Leganés sobre remontar o pasar la eliminatoria Pellegrino dice lo siguiente

Voz 1530 29:00 sabemos que es un partido difícil al equipo muy entero y hemos trabajado pensando en el partido se puede ir para nuestro lado para mí es un orgullo estar en Copa del Rey a enfrentar a uno de los mejor equipo en el Mont d'Or seguir mostrando que buscar que es un lugar el partido más importante sé que tenemos el miércoles y el fútbol es hoy la vida eso ahí presente ahora lo más importante es que temo preparado lo mejor posible con el focos y en porcina el Madrid ojalá que podamos llegar tu pasión que podamos tener alguna posibilidad de que eso puede ser posible

Voz 1643 29:36 aparte de el partido de Copa Iván sobre la presentación de Kravets algo más del Lega

Voz 16 29:41 si vea sobre Dios sobre todo en la facilidad con la que dio el desparpajo que tienes la tirando al hablar en castellano se atrevido estaba un traductor pero ha hecho falta que intervenga ya hemos hablado de las bajas de cara a ese partido de mañana recordamos que el Leganés también tienen que visitar el domingo el Camp Nou y uno de los que se

Voz 17 29:56 bueno estará uno de los que puede jugar tanto mañana como el domingo

Voz 16 29:58 es Recio Óscar que hoy es protagonista en la sintonía de SER Deportivos

Voz 1643 30:02 pues vamos a ver cómo estás y vestuario del Club Deportivo Leganés en una semana con dos partidos muy importantes centrocampista del Lega José Race muy buenas donde Pinazo de Leganés el año pasado en el Bernabéu

Voz 18 30:16 con la señora Robinson ganó al final con cosas que

Voz 19 30:24 qué muy difícil de ver

Voz 18 30:29 yo debía de baja Morán Eric ha hecho nada para que gane

Voz 13 30:35 había ganado el Madrid

Voz 1643 30:38 Stark que cero uno en los minutos finales me parece que con gol de Isco si no recuerdo mal firmó con camisa la película que ahora veremos si es que mañana juega contra el Leganés voy a ser muy directo se le pude remontar ese tres cero al Real Madrid

Voz 18 30:51 bueno claro aunque es complicado pero nunca que que que que salir a disfrutar para hacer una última tanda tiene una hija Giacomo como que habiendo partido de Arkan

Voz 19 31:06 y no somos capaces de

Voz 18 31:12 cursar de Angola mira os si es complicada pero tenemos que salir en ningún servirá de muy bueno que con lo de equipos con con resultó herido Weil intentar hacer nuestro partido y con con mono me pasa pues pues ya suena bien

Voz 1643 31:33 tuvo que cambiar mucho la película de que marquen Leganés un gol el primer cuarto hora ya y hay eliminatoria o hay partido quizá a que lo marquen esos acabe

Voz 18 31:41 su menor cuando no mete goles en campo contrario pues los que tienen que demostrar o le yo porque bueno cuando aquí tenemos que he tenemos que intentar hacer del partido que Carter que quería la las que tengamos que tengo que hacer entonces intentando acceder a siete estamos aprovechando ya de ser yo se lo podido

Voz 1643 32:11 en Sevilla el Madrid ha ganó pero sin jugar nada bien al contrario se pareció quizá más a al Leganés fuera de casa que al Real Madrid incluso a vuestro partido ante el Betis que el la única diferencia es que el Madrid ganó y perdió en el descuento allí unos dos minutos en Sevilla

Voz 17 32:31 cuando usted muchísima muchísimas lesiones un equipo de Francis pues fue cambie fueron como Duero alguno chiste contar Jasper pero sí que es verdad que que choca aquí en otra vez temprano tenemos aquí pero esto es que he visto mi madre Barreda fumar o jugar así pero bueno muy las bajas que tiene me lo están en absoluto pero ha pero fuerte del partido de pasaran francés aprovechan el máximo

Voz 1643 33:16 otra vez con cinco atrás como juegos otros

Voz 17 33:19 no lo sé lo sé pero no pero pero bueno al final yo creo que yo soy un chico bien hizo porque no lo Costarica que en una manera de jugar porcinas llegue de otra manera

Voz 1643 33:43 el qué prefieres que mañana poco otra a al Castilla como hizo ante el Betis eso te lo mismo

Voz 17 33:49 no se sabe nunca que creo que es mejor claro está claro que es el que enfrenta me lo mejor de agua

Voz 20 34:00 es que sí te digo que poco a poco jugara a no

Voz 17 34:08 no decretó la de comida él lo nuestro partido

Voz 1643 34:15 decía al principio que Vaya semanita la mañana en Madrid y la primera vuelta arranca el domingo en el Camp Nou el Barça si te digo José que sólo puede ganar un partido cuál elige ganar al Madrid pasar en Copa o dar la sorpresa en el camino

Voz 17 34:31 pero para las pero le he hecho una hecho que tampoco iba que lo sé la verdad que sí pero no lo que he como si hay algo con lo que el caso debe pasar casi de espera que yo he dicho que sea tripartito desgastes cortes

Voz 1643 35:08 sí es llevar la opción de pasar en Copa con el Madrid y ganar al Eibar al Barça a lo mejor demente vale

Voz 17 35:13 también permite estar de todo no

Voz 1643 35:16 y la verdad que sí metáis todas las ocasiones que se vuelcan los primeros cinco minutos de la segunda parte se pudo soñar

Voz 17 35:25 el Bernabéu no por delante que hubiera cambiado claro a la plena no creo justo al descanso pero estoy campeón el el partido pide una segunda parte en Siria

Voz 1643 35:44 solo

Voz 17 35:46 y eso no podemos ver

Voz 20 35:49 como te te tenemos que que intentó aprovecharlo puede que porque yo lo que nosotros pues lo lo aprovecha

Voz 1643 35:59 para hacer ocasiones a meter goles hace falta la presencia de delanteros no va a estar Carrillo por lesión pero si va a estar de Martin vez que Up Horta El danés se lo poco que llevan en Lega

Voz 20 36:11 la verdad es que se está mostrando bastante bien en juego su homilía que yo como que ahí lleno tiene mucha potencia se no

Voz 17 36:25 seguro que en el último caso Moulay yo estoy que que aquí también lo saben los Ali

Voz 20 36:35 que sobre todo tiene que estar

Voz 1643 36:40 bueno pues enmarca Brown cuatro otro compañero que marque José Recio mañana en Butarque el regalito de cumpleaños de cumpliste años el viernes José

Voz 22 36:48 eso no sólo toda otra

Voz 1643 36:50 pues a ver si mañana vemos un gran partido esa eliminatoria que de momento en la ida parece sentenciada pero como decimos de lo primero minutos de encuentro pase lo que pase todo puede cambiar José recibo muchas gracias y que veamos un partidazo mañana

Voz 22 37:03 entonces cuando muchas gracias vosotros

Voz 1643 37:11 Leganés Real Madrid tres cero mañana a las nueve y media en Butarque al Atlético de Madrid Girona mañana a las siete y media en el Metropolitano con resultado mucho más ajustado empate a uno en el partido de ida Talavera si decimos que tiene bajas en Madrid que tiene bajas el Leganés que decir de Simeone y el Atlético de Madrid otro tarro

Voz 1576 37:28 pues se tiene bastante bajas segura asegura aseguras tres no van a estar los lesionados Diego Costa Filipe Luis y Stefan Savic Lucas yo creo que va a estar todavía ya sabes que hasta ahora no ha modas que hasta por la tarde no será la lista de convocados y en principio Lucas va a estar e incluso no descartes que pueda ser titular el que parece que no también se ha ganado un sitio en el once Simeone de momento lo va a conservar aunque el partido de esta semana de Huesca también es importante es Víctor Machín Vitolo no tenía mucha continuidad Se jugó un gran partido el otro día frente al Levante también contra Athletic de Bilbao también los réditos que ha salido hoy se le preguntaba si le cuestionaba por el canario a Diego Pablo Simeone

Voz 0501 38:08 Víctor es jugador desde el momento en que pensamos en él importante para el equipo y obviamente se autor los otro día no ha tenido la continuidad el entrenador no subrayó no he tenido la continuidad porque él ha tenido lesiones alejado de desacuerdo ya así que creo que pasó la temporada pasada jugó entre cuatro partidos seguidos seguridad legionarios de género no tener continuidad que lo que queremos todos tiene en juego que el equipo lo hace muy bien lo explicaba los otro día de puede el partido que tiene una pausa que no genera tiempo para poder salir de atrás tiempo para poder elegir mejor movimientos ofensivos que eso sólo lo tiene Griezmann en la característica de lo futbolista que tenemos ofensivamente poco de Correa más vertical porque yo no me llevo porque son igual porque falla le mar lo mismo son jugadores más verticales Vitor no da una no tiempo para poder atacar que obviamente diferente para que en el momento en que el equipo lo necesite que esté preparado todo preparado preparador otro día porque lo necesitan claro

Voz 1643 39:14 es buena noticia para el Atlético de Madrid que Vitolo está bien y que hiciera ese partidazo quizá entró levante el pasado domingo dos porque como dice Simeone Habbo varias lesiones que le truncaron su progresión en su llegada al Atlético de Madrid hemos hablado ya de la posible marcha de Godín a al intercala pero me he quedado con como han querido dejar claro en el tramo nacional que es un acuerdo verbal y que eso todavía hay que firmarlo pueda hacer algo el Atleti todavía aprender a retenerle en verano la más complicado yo creo que va a depender ya no solo

Voz 1576 39:42 la propia operación a la propia renovación con el capitán sino de otras operaciones que el club tiene que llevar a cabo como es la renovación de Jan Oblak que está muy encauzada hemos cantado en la Cadena Ser

Voz 1621 39:53 la novación de Diego Pablo Simeone que si no hay ningún

Voz 1576 39:55 cambio de planes el hoja de ruta entre febrero y marzo quedará ya rubricada a su continuidad del técnico argentino sí vamos a ver qué pasa con el tema Lucas yo creo que eh dependerá un poco de cómo se vaya repartir el Arca de lo que haya en lo económico para ver hasta dónde se puede llegar Ike esfuerzo se puede hacer con el capitán pero como te digo a día de hoy parece que las posturas estaban bastante lejanas y lo que contamos anoche El Larguero ese compromiso ese sí quedado Diego Godín para vestir con la camiseta del Inter la próxima temporada como te digo es algo que hasta el final hasta prácticamente el final de temporada no se va a saber con seguridad pero en cualquier caso eh evidentemente la gente del Atlético de Madrid el aficionados lo vimos el otro día a las puertas de ese partido ante el Levante quieren que se haga el esfuerzo posible para que el capitán siga vistiendo de rojiblanco

Voz 1643 40:43 de varios frentes abiertos en el Atleti de aquí al verano tal muchas gracias

Voz 1576 40:46 adiós hasta luego juega esta tarde

Voz 1643 40:49 el Getafe siete y media en Valladolid llevaba Gonzalo con jo ventaja de uno cero en el partido de ida qué novedades sala Bordalás pues los azulones llegan

Voz 1621 40:56 ese al José Zorrilla con ventaja por cero goles a uno como dices pero una ventaja que se antoja algo corta para Bordalás por lo que según explicó en la rueda de prensa previa al partido no irán especular con el resultado e intentarán como siempre llevarse la victoria recordamos que se han quedado fuera de la convocatoria Iván Alejo y Sergi Guardiola que están en la rampa de salida y Cristóforo David Soria Cabrera que les da descanso Bordalás y el que si entra en la lista es el canterano hubo duro esta tarde a las siete y media en Zorrilla Real Valladolid Getafe

Voz 1643 41:25 aquí el que no tiene Copa del Rey es el Rayo Vallecano pero tiene partido el domingo importante ante la Real Sociedad que ganaba anoche al Espanyol Ana entrenando hoy los de Michel la puerta abierta ya ya estado Sofía Álvarez que han hecho Sofía muy buenas

Voz 23 41:37 así es el equipo franjirrojo completó con normalidad su sesión de preparación a excepción de Abdulá lleva impopular y Adrián Embarba que se entrenaron al margen del grupo realizando ejercicios específicos la única ausencia del equipo fue la de Calcuta que es que ha sido baja por fiebre y que está a la espera de que se resuelva su futuro ya que el jugador ha mostrado su deseo de abandonar el club

Voz 1643 41:56 pues esta a la actualidad de los cinco equipos de Madrid en primera división hacemos una pausa vamos a la calle a preguntarnos a vosotros

Voz 1914 44:40 la verdad es que la opinión mayoritaria en la encuesta de Twitter en arroba SER Deportivos con el sesenta y uno por ciento de los votos es que están utilizando el bar correctamente pero creen que deben mejorar luego nos contará Gonzalo Conejo las opiniones más detalladas de este tipo de mejoras con el veintiséis por ciento de los votos está la segunda opción que creen que no que el bar es una auténtica chapuza la tercera opción más votada pero ya bastante más lejos es que sí que es perfecto el sistema de vídeo arbitraje nueve por ciento de los votos ICO en el cuatro por ciento de los votos otra opinión rotunda y tajante no está funcionando correctamente deberían quitarlo

Voz 1643 45:16 y qué dice la gente en Twitter y en Facebook Gonzalo para ellos funciona correctamente del varón pues como bien decía Sonia dicen que sí

Voz 1621 45:23 mejorar una opinión muy clara es la de Carlos José

Voz 1643 45:25 lo que dice el problema radica en que los usos

Voz 1621 45:28 del bar varía según el partido no están unificando los criterios de uso por lo que unas veces en idénticas acciones el resultado no es el mismo que unifiquen los criterios de

Voz 1643 45:37 pues sí es la empresa aunque tenemos todos a veces que unas veces recurre al bar unas cosas y para otras no y eso es lo que hay que mejorar lo que hay que aclararlo que siempre funciona correctamente es cuando mandamos a Toni López a la calle a la Gran Vía dice Soledad que a veces sí a veces Toni muy buenas muy buenas Oscar Niemeyer lo hizo que a veces funciona correctamente otros no que a ver qué tal

Voz 0470 45:59 no siempre funcionó a veces funcionan mal pero siempre funcionó Natalia qué tal muy buenas

Voz 31 46:03 buenas tardes de Badajoz para el mundo te gusta

Voz 0470 46:06 Álvaro Paco

Voz 31 46:07 me gusta Álvarez no me parece mala idea bien bien usado no me pareció día las cosas cuando no lo usan bien

Voz 1372 46:12 como atlética el otro día vamos a decir que el bar os favores

Voz 0470 46:15 el otro día pero aún así te gustará

Voz 31 46:18 sí esa yo creo que el baile es una buena idea pero es verdad que los criterios para la aplicación del bar donde está más definido que no no ser tan Javi arbitrario porque se supone que tiene que meter introducir objetividad

Voz 0470 46:29 pues voy a veces parece que no lo hace yo aprovecho como atleta

Voz 31 46:31 la Liga o Champions que quiere ganar yo la Champions la Liga ya lo hemos ganado y luego muchas gracias

Voz 0470 46:37 pues la opinión por ahora en Gran Vía es que el bar sí pero Cameron cositas porque funciona mejor

Voz 1643 46:42 las prioridades de Natalia también funcionan correctamente eso dice la gente en las redes sociales dice la gente en la calle pero la gente también ha podido mandar una nota de audio a nuestro guasa y esto es lo que dice el oyente

Voz 10 46:54 el portero por qué han criticado tanto al Atlético

Voz 32 46:57 con el vale y si luego porque el Madrid perdió cuando ha ganado tantas veces sin el bar ICO en el bar también ha dado partidos ganados penaltis todo un saludo

Voz 33 47:12 hola Familia hola que y que hacer insistió que es que unificar los criterios de todos

Voz 1621 47:17 árbitros y que piensen todos iguales sean esto

Voz 33 47:19 lo mismo porque el una jugada determinada el tienes ese señor haya tocado pelota no significa que por eso vaya arrollar al compañero entonces a ver si nos dejamos de estar en el bar Conde entre amiguetes sabemos estar en el bar con nube habría que poner gente independiente los árbitros que está en el bar yo para mí independientes

Voz 34 47:44 y así se dio las cosas más serias yo creo que el bar es lo mejor que ha podido inventar ahora mismo en el fútbol porque imparte justicia los malos son los árbitros lo mismo mientras haga lo mismo los árbitros eso va a ir mal porque mira en el Mundial no hubo ningún fallo en el bar ya aquí todo lo que llevamos cada jornada

Voz 1643 48:05 no sé yo creo que lo árbitro sólo lo malo no el VAR bueno pues veremos lo malo son los árbitros lo es lo que tiene que estar es para ayudar como decís casi todos hay que unificar un poquito los criterios vamos a preguntarle te pone como hacemos siempre cada semana a un peso pesado de la Cadena SER y esta semana no son tocado a nuestro compañero del diario As Manuel Esteban Manolete para ti funciona correctamente es todo el bar muy buenas