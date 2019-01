Voz 1643 00:00 hola qué tal bienvenido al deporte en la SER el Getafe es el primer equipo de Madrid que se mete en los cuartos de final de la Copa del Rey tras ese empate anoche en Valladolid la Copa es una competición que gusta mucho en el Coliseum después de perder las finales contra Sevilla y el Valencia en el dos mil siete y el dos mil ocho y no sólo eso el Getafe será es ahora mismo sexto en Liga en puesto europeo tampoco en esto porque ya se pasó por Europa en dos mil ocho dos mil diez seguramente el Getafe no es el equipo más simpático de la Liga ni tampoco el que mejor juega pero es un equipo incómodo con el que nadie quiere jugar que se lo digan al Barça hace dos semanas y es que Bordalás ha hecho un conjunto rocoso y ordenado que defiende bien aprovecha la velocidad del rival para buscar la espalda es cierto que luego es el que más falta hace y el que más amarillas B pero el Getafe ha convertido

Voz 1 00:45 en ese equipo que si no es el tuyo prefiere no jugar contra él y ese respeto se lo ha ganado en el campo solas y uno comienza a ser deportiva

ya estamos aquí ya sabes que puedes escucharnos en la radio de toda la vida en cadena el punto com como la aplicación de la Cadena Ser que pueden seguirnos en Twitter en arroba SER Deportivos son nuestra página de Facebook que es facebook punto com barra Ser Deportivos con suena Luis en la producción y con Juan Carlos Ingelmo la parte técnica un saludo de Óscar Egido en nombre de todo el equipo que hace Sasser deportivos y que desde ahora estará cuatro os vamos a contar cómo ha sido de la mañana y como viene en la tarde de este miércoles dieciséis de enero El día después de que Rubiales se pasara por El Larguero con el presidente de la Federación repasa estamos sus primeros meses el bar el calendario los formado de la Copa y de la Supercopa y la llamada una llamada que ha sido protagonista los últimos días la llamada de Florentino Pérez a Rubiales para quejarse después de que no pitaron el posible penalti de Rulli a Vinicius

Voz 1346 02:03 es una llamada corta dos minutos hablamos bien con la educación y y bueno pues no no hay ningún problema al contrario yo creo que que bueno que es cierto que que hay veces que se producen en esta llamada y otras veces no otras veces el hecho no llamar a las cosas fue después

Voz 2 02:20 el partido no si es

Voz 1643 02:22 quizá es lo que faltan tres Solari e Isco una llamada para que el tema nos en quiste aunque el problema parece tener una solución difícil si la de momento Solari sigue sin explicar el problema sin responder a lo que se le pregunta ayer otra vez manzanas traigo

Voz 1643 02:53 no no la ha contestado pero bueno siguieran haciendo la sala de prensa tiene un plantel amplio ya tan amplio que hoy todo apunta que Solari tampoco va a estar en el once iremos si juega algún minuto porque hoy el Real Madrid juega Copa del Rey ante su último verdugo en la competición del KO el Leganés aunque es cierto que esta vez la ventaja es más amplia que el año pasado en el P Pinazo porque los dos abrieran un tercero del Bernabéu para jugarlo las nueve y media en Butarque algo más complicado lo tiene el Atlético de Madrid que a las siete y media recibe al Girona con empate a uno en Montilivi entre medias a las ocho y media el Sevilla recibe al Athletic con ventaja de uno tres en San Mamés para el equipo hispalense de ayer recordar que al Valencia ya está en cuartos tras remontar al Sporting dos uno en el dos uno en Molinón ganaron tres cero los de Marcelino también pasó el Getafe que empató a uno en Valladolid ha ayudado por el bar hizo valer ese uno cero de colisión de la semana pasada además para mañana tres parte todos el Barça tendrá que remontar a partir de las no y media después del dos uno del Levante en la ida Si quieres a los cuartos de final también se juegan el jueves El Real Sociedad Betis a las siete y media y el Español Villarreal se jugará a las ocho y media todo esto en un día que pueda la clave para la vuelta de Álvaro Morata a la liga española y una mañana en la que se ha confirmado un traspaso anunciado el pichichi de Segunda Enric Gallego que se va de Extremadura al Huesca por tres temporadas la mañana del martes también ha tenido el protagonista a Rafa Nadal ha ganado por tres sets a cero a Matthew Eden ya está en la tercera ronda del Open de Australia

Voz 5 04:18 creo que he hecho muchas cosas debían sí lo que pasa es que si me preguntas ser cita de visto jugando muy muy bien pues te diré que me falta una comparación cercana para saber dónde estoy exactamente pero las sensaciones han sido buenas hay detalles que sí que sientes que estás jugando bien de aguantar ya la dificultad que han salido muchos viernes son normalmente es bueno

Voz 1643 04:40 en la tarde de hoy no sólo tiene Copa sino que tiene también balonmano porque a las ocho y media la selección española juega a las eh ante Macedonia su cuarto partido en el Mundial mañana jugará contra Croacia con todo esto y mucho más son las tres y cinco tenemos poco tiempo mucha que contar así que vamos al lío

Voz 12 06:33 para el dinero que me cae y la mi semen a unos

Voz 1643 06:43 anoche en El Larguero el presidente de la Federación Española de Fútbol y con Luis Rubiales en este estudio hablamos de todo de sus primeros meses en la presidencia del bar del calendario de los formatos de la Copa y de la Supercopa y cómo no de la llamada de Florentino ponemos todo en orden especialista en tema federativos Antón Meana montaron muy buenas hola qué tal Oscar buenas tardes noté al presidente de

Voz 0231 07:03 federación preocupado por las competencias que la Liga se quiere quedar como si fueran suyas no entiende cómo la Liga por ejemplo pudo fallar en el control económico del Reus quiere la Copa del Rey a un partido incluso con los mejores equipos de Preferente y esto es noticia jugando la próxima Copa del Rey y me quedo con dos reflexiones cuando abra sobre el bar también sobre dos partidos de la Liga de los lunes

Voz 2 07:39 aún así pues la polémica va

Voz 1346 07:41 siempre va a haber gente que piensa que todo es mejorable y nosotros tenemos que ser humildes estoy entregado al colectivo arbitral totalmente con él yo soy madre no siempre me apoya lo que lo he pensado muchas veces que a mí no me gusta que el lunes se juega creo que devalúa nuestro fútbol de la misma manera que creo que el viernes otra cosa no es ya fin de semana en más dinámico se podría jugar no sólo un partido incluso dado de primera división

Voz 1643 08:03 habló de todo de todo no se escondió de nada puedes escuchar la entrevista completa en el podcast de El Larguero ayer contamos que hoy iba a ser el día clave para el futuro de Álvaro Morata del delantero del Chelsea por qué es el día clave Miguel Martín Talavera muy buenas

Voz 1576 08:18 bueno es el día clave porque hoy juega la Supercopa de Italia en Milán el equipo de Gonzalo el Pipa Higuaín es el hombre Peter pretendido por el Chelsea de Sarrià cuando termine el partido de hoy no hay contratiempos e se acelerará para que acabe en el conjunto londinense lo que va a desatascar a priori la situación para que Álvaro Morata pueda apretar y pueda presionar para cumplir su deseo que a día de hoy sigue siendo jugar a partir de este enero en el Atlético de Madrid

Voz 1643 08:48 Gonzalo Higuaín saldría del Milan para

Voz 1 08:51 a Londres y Álvaro Morata saldría

Voz 1643 08:53 la el Chelsea para España por si sirve de pista en Milán ha colgado esta mañana la foto oficial del equipo en esa foto no aparece Gonzalo Higuaín lo que indica que no va a seguir en el Milán otro que busca delantero es el Barça incluso también estaba interesado en Morata ayer hubo junta directiva el presidente azulgrana al vez no hablo de Morata pero sí que habló de la redacción de Jordi Alba y ahí Bartomeu muy positivo muy buenas

Voz 0017 09:16 hola qué tal Oscar muy bueno así de puertas adentro en privado el Barça y lo hemos ido contando en la SER siempre ha dicho que su intención es renovar a Jordi Alba porque es el mejor lateral zurdo del mundo y porque se entiende con Messi a la perfección y es verdad que en las últimas horas el presidente Josep María Bartomeu ya ha reconocido públicamente que Jordi Alba va a seguir en el Barça que se está negociando su renovación que quieren hacerle un contrato largo escuchamos a Bartomeu en declaraciones al diario Sport

Voz 0787 09:44 no será diversidad estamos trabajando con él una renovación larga para próximos cinco años Jordi es jugador que nació aquí se formó en el Barça y necesitamos por supuesto que que se nosotros educador imprescindible nuestro por lo tanto no tengo ninguna duda que seguirá con nosotros

Voz 0017 09:59 Bartomeu que ayer se vio cara a cara con los representantes de Jordi Alba en la gala donde el lateral del Barça recogió el premio a mejor deportista catalán del año el presidente y los agentes del jugador estuvieron hablando un buen rato y la verdad es que se les vio buena sintonía entre el club y el entorno del futbolista así que pinta bien la renovación de Jordi Alba con el Barça

Voz 1643 10:21 Rubiales Morata Jordi Alba han sido los protagonistas del arranque de este SER Deportivos en un martes en el que protagonismo va a ser para la Copa

Voz 16 11:36 el ICO el euro

Voz 1643 11:43 Valencia hay Getafe ya están en cuartos de final de la Copa del Rey Joyce vamos a tener otros tres cuarto finalistas a las nueve y media el Real Madrid visita al Leganés lo hace con rotaciones en ambos equipos y otra vez sin Isco Javier Herráez muy buenas

Voz 1 11:56 hola qué tal muy buenas pues la verdad es que Solari y hasta la fecha así nos lo ha contado con el malagueño el Real Madrid que tiene

Voz 1571 12:04 las bajas por lesión de muchos futbolistas como son Benzema Courtois Bale Asensio CRO Llorente Vallejo y Mariano irá descanso a dos jugadores más a Luka Modric y también a Sergio Ramos seguro la portería Keylor Navas veremos a Brahim veremos a Luque

Voz 1 12:18 que el centro el campo a hombres como Valverde hice Bayo esperemos que juega finalmente de delantero centro en el ghanés al baja Carrillo tiene la duda

Voz 1643 12:28 buen Pérez además ni Óscar ni Luccin pueden jugar por contrato ya que han cedido si pertenecen al Real Madrid en el primer partido de Copa del miércoles es el del metropolitano a las siete y media el Atlético de Madrid recibe al Girona lo hace Talavera con empate a uno en la ida sin ninguna confianza

Voz 1576 12:43 sí con el resultado que más ha dado entre todos los equipos de hecho las cuatro veces que se ha enfrentado al Girona el Atlético de Madrid han sido cuatro empates tres a uno como en la ida de de estos octavos de Copa como también en en la Liga de hace dos años cuando fue un empate a dos por lo tanto hay que ganar así lo entienden en el Atlético de Madrid pero el Girona Eusebio que también viene para intentar dar la sorpresa con Stuani parece que al menos no va a salir en el mercado de invierno algo de tranquilidad y con el objetivo de marcar en el Metropolitano algo que sabe perfectamente porque lo hizo liga la pasada temporada Griezmann va a volver a liderar el ataque la duda es si va a ser con cal en dicho con Ángel Correa Vitolo que fue la sensación el fin de semana parece que también se va a mantener el once y la gran duda es saber si de los diecinueve convocados se va a quedar entre los dieciocho al final Lucas Hernández algo que no pasó el fin de semana iba a tener sus primeros minutos después de la lesión de rodilla

Voz 1643 13:35 al Atlético Girona partido igualado más decidido parece el Sevilla Athletic con uno tres para el equipo hispalense en San Mamés rotan Machine Garitano tranquilo muy buenas

Voz 0700 13:43 pues sí qué tal muy buenas todo resuelto a priori no espera sobresaltos el técnico del Sevilla Machín que se trajo un uno trece ventaja en el partido de ida jugado en San Mamés en esta Copa del Rey donde para el Sevilla recupera a Carriço y al Mudo Vázquez que no pudieron jugar por sanción en San Mamés el partido de Liga no van a estar tampoco con Alonso Quito lesionados ya ha dejado fuera por decisión propia aquí a ver Arana Escudero así que se esperan cambios principalmente el debut de Munir es un aliciente de la noche de hoy donde no habrá lleno en las gradas del Sánchez Pizjuán y habrá cambios también en el Athletic Club por los leones Iturraspe Iñigo Vicente Beñat Yeray que fueron titulares en el último partido no han viajado a Sevilla

Voz 1643 14:27 a estos tres partidos para hoy para mañana otros tres así que vamos con apuntes de los tres partidos tiene que remontar el Barça ante el Levante ese dos uno del Ciudad de Valencia hoy entrenamiento lista rueda de prensa Adrià

Voz 0017 14:39 sí a las cinco de la tarde habla a Valverde a las seis va a entrenar el Barça en la Ciudad Deportiva último entrenamiento antes de la vuelta frente al Levante y veremos si Valverde para remontar esta eliminatoria pasa de las rotaciones y convoca a los Messi Suárez y Piqué y compañía que no jugaron en el Ciutat de Valencia o sigue apostando por los cambios y le da minutos a los menos habituales ya los chavales del filial ayer entrenaron cinco del B con el primer equipo en el entrenamiento de esta tarde habrá varios chavales del filial pero la duda insisto es si Valverde apostará por ellos o tirará de los pesos pesados para remontar esta eliminatoria de mañana frente al Levante

Voz 1643 15:13 más igualado está el Real Sociedad Betis con empate a cero en la ida Roberto Ramajo muy buenas hola qué tal muy buenas Óscar en el Betis

Voz 1825 15:19 tenemos convocatoria para ese partido en el que la principal novedad es la entrada de Diego Laínez fichado hace una semana aunque todavía le faltan los papeles y por eso Quique Setién C3 está Donosti a diecinueve jugadores además viajan tres chavales de la cantera a Kukushkin ir

Voz 2 15:32 empezó ya de la Real

Voz 1825 15:34 convocatoria se conocerá esta tarde tras la última sesión a puerta cerrada será el momento de conocer si jugadores como Rubén Pardo le normal Sandri Raúl la más que entren válida desde la semana pasada entran finalmente en la lista

Voz 1643 15:45 también con empate pero a dos se juega mañana jueves el Español Villarreal con qué novedades Joan Pera buenas tardes

Voz 1571 15:51 hola buenas tardes en Cornellà se tendrá que resolver una eliminatoria que el Espanyol llegó a tener encarrilada por cero dos pero que se dejó empatar en los últimos minutos del partido de ida hoy ha hablado el técnico blanquiazul rubia ha dicho que el equipo saldrá a ganar el partido sin especular con

Voz 1643 16:03 el cero cero el Espanyol llega con las bajas de Mario Hermoso

Voz 1571 16:06 Óscar Duarte y Hernán Pérez Leo Baptistao es duda pero estará a disposición por su parte el Villarreal viajará a Barcelona con varios jugadores del filial más las bajas de bueno inmorales evidentemente Se esperan muchos cambios en el once los Nuggets que ahora mismo son penúltimos en Liga

Voz 1643 16:19 así vino a la Copa en una mañana en la que se ha confirmado un fichaje anunciado el pichichi de Segunda División Se

Voz 0787 16:25 la Sociedad Deportiva Huesca Luiña va a dar muy buenas qué tal buenas tardes dos caras hasta junio de dos mil veintidós es decir apuesta de presente y de futuro la que hacen los azulgrana un montante económico que se habla en torno a dos millones de euros más variables el Huesca hace con el goleador de Segunda en busca de intentar mejorar esos resultados para intentar agarrarse todavía esa lucha por la permanencia por cierto que vienen a pares porque hoy se presenta tal

Voz 2 16:45 mira ya Ángel Herrera un jugador cedido el Manchester City que viene la Liga a Estados Unidos a York City entre otros con Pirlo David Villa el pichichi

Voz 1643 16:54 segunda descabalgó escasea Enrique Gallego nacional unido damos el nombre fichaje en el Huesca presentación en Valladolid tras caer anoche en la Copa del Rey y además

Voz 1070 17:02 por ahí Josele rojilla hay mosqueo con el bar muy buenas hola Óscar muy buenas pues sí presentación de un joven ecuatoriano de diecinueve años que se llama Stephen Plaza ha sido presentado en la mañana de hoy no es todo Ronaldo por cierto que ha sido su principal valedor y eso ha llamado la atención firma por lo que queda de temporada y otras cuatro más el Valladolid ha pagado dos millones de euros eso sí el jugador llega fuera de forma y habrá que esperar dos o tres semanas para que esté listo como decías aquí se sigue hablando y mucho de la actuación del bar y del propio colegiado en el penalti de ayer ante el Getafe un penalti decisivo una eliminatoria que viene a sumar más en París y no escucha al alcalde de la ciudad Óscar Puente

Voz 17 17:34 es como persona con ojos en la cara que ayer ha visto como todo el mundo y como el árbitro que vio siete veces la misma repetición que no había penalti tengo la sensación de que esta escena se repite demasiado este año con el Real Valladolid me preocupa que no se le trate con ecuanimidad

Voz 1643 17:48 además del Valladolid en el minuto ochenta y cuatro falló un penalti por parte de Rubén Alcaraz que hubiera supuesto el dos a uno permitirle a los dos minutos la menos el intentar luchar por pasar la eliminatoria el Getafe que está en cuartos de final y el Valencia también esta tarde conoceremos otros tres cuartos finalistas de la Copa del dieciocho hasta aquí el fútbol hablamos de Dennis porque en el Open de Australia Rafa Nadal ya está en tercera ronda y que más Miguel Ángel ciudad Ray muy buenas

Voz 1566 18:19 hola muy buenas pues hemos tenido una buena jornada como bien dices nada alegando que hace unos minutos a él deben ser Australia de opositores y dos y jugando un buen partido alguna altibajos pero yo todavía le falta un poquito para llegar al cien por cien pero yo creo que está alcanzando muy buen nivel Bautista le ganó a otros todavía dominen man seis tres seis uno tres seis y siete seis cuatro y lo tuvo más fácil Verdasco con algo eh al que legados seis uno siete seis y seis meses no Nadal tendrá por muy mal eh ha terminado un jugador de padre ecuatoriano española que Xaus todavía no en España donde hay quisieron y se vino a vivir aquí al final de a mí me autista Cassano muy bien Verdasco Cilic también casi imposible mañana Carla Suárez contra hayan dado que mañana Carla coincidir al Viña Muguruza sesión de nuestro último turno con toda la británica contaba va a ser un partido yo

Voz 1643 19:15 los segundos haberse montamos en el área balonmano porque hoy partido en el Mundial decisivo para la selección española Diego Gonzales muy buenas

Voz 18 19:21 hola muy buenas no solamente está la posibilidad preventivamente de matemáticas

Voz 2 19:23 entre ya

Voz 18 19:24 ahora siente Paco sino que te podría sumar dos puntos se ya para ella entre Macedonia que tiene dos peligros Lazarov el ex blaugrana yo que atacan con siete jugadores déjame supondría vacías y que España va a tener que estar muy concentrada y evitar sobre todo esa conexión con el pivote macedonio en los seis metros y luego a ver qué tal estaba Dani Sarmiento en el central canario sufrió un golpe contra Japón

Voz 2 19:43 provoca una contractura cervical que le hace ser duda para el partido de noche

Voz 1 19:47 ocho y media España bazofia mañana partido contra Croacia se llegamos hasta ese veinte de la tarde ahora se pasan por aquí el resto de compañeros de la Cadena SER para contar todavía más desde ahora y hasta las cuatro vamos con mapa

Voz 7 23:09 no

Voz 1346 23:18 eh corta dos minutos hablamos bien con la educación y bueno

Voz 0906 23:24 bueno no creo que sea lo correcto correcto porque el presidente al Real Madrid de Acesa queja cuando he caminado tan rápida no

Voz 1346 23:30 contrario yo creo que que bueno que es cierto que que hay veces que se producen a esta llamada y otra veces no otras veces el hecho no llamar a las cosas

Voz 0906 23:39 bueno se queja no de una forma tan directa como presidente el Real Madrid no

Voz 1346 23:44 al presidente de la nación española fue lo hagamos algunos se quejan otros te felicitan otros estoy diciendo eso puede mejorar otros Banana Toral normal normal yo creo que es una parte muy importante de mi trabajo a todo lo hacen todo el fútbol no sólo a los presidentes estar cerca ahí tan tarde a saber qué quieren para para tratar cambiar estoy mejor no les gusta la llamada

Voz 1643 24:02 ante unos Rubiales

Voz 0906 24:05 no creo que no procede no desde luego en una forma en caliente después de un partido y esto es destino al presidente de la Federación que te el móvil para después de otros partidos pendiente de nuestros presidentes que se quieran dejar esto yo soy una persona que

Voz 1346 24:17 eh tú me ni difícil que no atienda que no coja el teléfono que no devuelva la llamada y estoy ocupado y mucho bajar a alguien de que representaba una entidad tan importante

Voz 7 24:28 Isaías

Voz 1643 24:35 pues hasta que haya una segunda parte finiquitar la llamada ahí esta noche es segunda parte de la eliminatoria copera entre Leganés Si y segunda parte porque la vuelta porque el año pasado hubo una primera que acabó en pesadilla para el conjunto madridista a las nueve y media en Butarque Icon tercero en el paro sido de ida el Lega recibe a Al Rahman y sigue por ahí Javier Herráez hola de nuevo Javi por aquí

Voz 0017 24:58 ha sido un día más en qué

Voz 1643 25:01 todo apunta a que Solari va a dejar a Isco de salida en el banquillo habrá que esperar

Voz 0915 25:05 no a ver qué dice Solari no cuando le del once a los jugadores bueno hasta la fecha sólo jugó dos partidos titular el del Melilla y el del CSKA uno de Copa que ya también Mario tenía de la eliminatoria conseguida en el CSKA que si no me equivoco era el último de la fase de grupos en Madrid ya era primero pues evidentemente entre Isco y Solari se rompió desde el minuto uno la relación hilo mojado aquí en Ser Deportivos lo ningunea no le contempla es hasta la fecha se habrá equivocado no yo creo que poco pero tampoco en el campo yo cuando le he visto no lo ha hecho mal del todo si se equivocó una vez en el Bernabéu cuando se encaró con el público y no pido perdón a es equivocó claramente el malagueño pero lo deportivo bueno pues lo que lo ha puesto ha jugado veremos lo pone hoy pero ese tema tiene muy mala solución muy mala pinta e Isco y Solari son agua hay aceite

Voz 1643 25:55 eh habrá partido y Javi o tú eres que al Madrid no le van a pillar otra vez y más este año que la ventaja es abismal

Voz 0915 26:03 hombre de una ventaja de tres goles y el Madrid no hace tonterías lo tiene en su bolsillo pero esto fútbol si marca un gol pronto Leganés a los cuarenta nervios porque no creo que Madrid by the aplicado en el minuto uno iba a forma con un buen once no yo espero a que lo Navas en portería Odriozola hay Marcelo como laterales aunque refilón evidentemente parece el suplente pero sí contra el Sevilla juega reggaetón pues a lo mejor Marcelo tiene hoy minutos junto con Nacho hoy Varane Sergio Sánchez veremos lo qué hace finalmente hay Solari

Voz 1643 26:32 de Ceballos veremos si uno

Voz 0915 26:34 finalmente a Isco y arriba pues Vinicius o Cristo Brain y Lucas Vázquez no es el once de Soler

Voz 1643 26:41 tuvo el año pasado no me creía Jonah Bernardo te decía yo tengo un pálpito sorpresa que ya ven es cierto que que era más sencillo hoy ocurrió hoy vamos a pasar frío la noche no va a ser muy difícil en Butarque si hubiera un poquito de su puesto el puesto a

Voz 0915 26:54 ácida hace dan ayer en esa eliminatoria Ibai

Voz 1643 26:57 hace ya muchos años y sólo Solaris Palencia verlo si da buena sonaría hace muchísimos años arregló un partido ante el Leganés y de los galácticos contra los argentino

Voz 0915 27:07 sí señor fue suele con un gol salvador el que metió a Madrid a la siguiente ronda hace ya muchos años pero a lo que tengo

Voz 1643 27:12 estaba desfasado año ahí Zidane bueno

Voz 0915 27:15 pues él se equivocó porque Zidane dejó fuera de la convocatoria hombres como Bailey como Cristiano lo de memoria y luego se arrepintió pero bueno fallos cometemos todos luego Zidane consiguió la decimotercera ahí se marchó

Voz 1643 27:27 yo no tengo un pálpito de que el Leganés vaya a pasar así que espero que haya haya partido al menos y que con el frío es cierto eso eso no puede fallar en Butarque la panceta es lo mejor que hay así que Javi partido nueve y media pasadas las siete medidas que íbamos a ir calentando la panceta venga un abrazo luego Javi Gil el Leganés uso Caballero que está concentrado deportiva Butarque de esta mañana ya es difícil muy complicado pero bueno soñar es gratis

Voz 0133 27:52 sí Oscar el Leganés siempre sueña y más en una competición como la Copa del Rey va a intentar la remontada para estar en esos cuartos de final de la competición y para el partido de esta noche Pellegrino tiene varias bajas las de Carrillo Santos Roland Shimano esquí y con la duda de Rubén Pérez además también son baja Óscar Il un contrato y Avilés por acumulación de tarjetas El que sí está disponible es Kravets Arnaiz que sumará a minutos Butarque no se va a llenar para este partido Óscar se han vendido unas nueve mil entradas más de lo que se podría suponer teniendo en cuenta la hora del partido el frío y el resultado de la ida ese cero tres además es un partido de pago para los socios cada abonado del Leganés debía pagar quince euros y las entradas generales tenían un precio de entre cuarenta y setenta euros lo que está claro es que el Leganés intentará dar la sorpresa de esta noche ante el Real Madrid como ya lo hiciera con ese Pinazo del año pasado

Voz 1643 28:37 torno e intentar al Club Deportivo Leganés la machada por segundo año consecutivo lo que pasa es que este año lo tiene más complicado porque el pasado iba con un cero uno de la ida en el Bernabéu y este año va con un tres cero y además Campbell Escenario porque la vuelta en el Bernabéu sino que es en Butarque aquella noche fue el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho aquel uno dos en el Bernabéu practicamente pero estas fechas vamos a recordar aquella noche recordar que el partido con uno de los protagonistas y con uno de los hombres que estaba sobre el Bernabéu ex capitán del Club Deportivo Leganés Martín Mantovani muy buenas

Voz 24 29:10 hola qué tal muy buenas fotos lo primero y qué tal

Voz 1643 29:13 más

Voz 23 29:15 bueno digamos que un poquito diferente una medida adicto si de vivir bastante bastante mejor que Madrid ahora mismo

Voz 1643 29:22 pues me vas a dar envidia más de uno aquí porque esta noche Nochebuena el partido de Butarque Se prevé que va a hacer frío mucho hechos de la mañana está siendo muy muy muy fría aquí en Madrid

Voz 23 29:30 bueno pero bueno lo que tiene bueno Butarque que que no hace tanto Fear una helada y terrible pero la gente que me imagino que estará hasta la viene también eh

Voz 1643 29:44 ahora que empiece el partido marcando el cuarto hora así que adelantar Butarque que yo va a ser una olla por la madre

Voz 23 29:50 sí yo creo que sí que que tiene que plantea Leganés no intentar meter un golito a lo primero y yo fase allí tirando para río ojalá que sí

Voz 1643 30:01 puede este Leganés y remontar o al menos meter miedo sí lo está viendo a distancia seguirás echando un ojito alegre

Voz 23 30:08 sí por supuesto por supuesto que dos hijos porque porque te pues si es todo componer equipo un equipo que está sentado mejor no por lo menos me sensaciones quitado no son más que un equipo coma de más complicado para el trigo al principio no daban bien los resultados pero bueno ahora mismo pero que lo que defensivo del estado de la base al al equipo y el equipo se los entre otros están observando buenos resultados que acompañan también eh eso bueno partidos que sea de los últimos tres partidos que yo creo que son buenos para y ojalá que le va a salir

Voz 1643 30:47 qué recuerda de aquella noche de del Bernabéu fue una de las mejores noches de yo tu vida deportiva

Voz 1323 30:54 yo que que sí

Voz 23 30:57 es una de las mejores una de las mejores lo que pasa es que para mi a nivel personal dos hace son una historia aparte un capítulo en mi en mi vida son totalmente diferentes pero jugar en el Bernabéu se al Real Madrid de de Copa jugando en el Bernabéu mismo a con una locura sí fue muy bonito muy muy Lincoln recuerdo precioso que tengo bueno hemos Kaká que que pueda repetir leganense eliminar más complicado porque la eliminatoria de ahora mismo está más para el Madrid pero pero bueno que sabes nosotros lo dimos un paso importante y nadie se esperaba como se nota que que sido

Voz 1643 31:34 Leganés hace mucho tiempo porque alguno llegó a decir que aquella noche fue mejor que los ascensos pero que de verdad debido a la Segunda B sabe que aquella noche fue muy importante pero lo importante será lo tuvo fue subir a Segunda

Voz 23 31:45 una totalmente exactamente eso no estoy como vivir a la gente no de por supuesto que un recuerdo precioso a sacar nadie de que ya se ha ganado al Real Madrid le de Copa es yo creo que no había pasado nunca mi máscara está montando tengo una hacerlo una eliminatoria como lo que puede pero para mi a nivel personal parando que son historia aparte eran cosas que eso tenía guardada que no las podía conseguir en una ascenso que muy afrutado antes se había Leganés Si y conseguir eso para mí fue increíble y son cosas que al club le ha cambiado la marcado hasta que hasta el punto de que hoy en día está como está no también

Voz 1643 32:28 todo lo que hizo alguno porque bueno que para que esta noche se produzca la posible remontada hace falta un yo como tú un un líder que deja mucho de menos en Butarque

Voz 23 32:39 lo que viene para entrenar en esto pues

Voz 1643 32:43 el juez de liderazgos

Voz 23 32:45 por eso creo que la gente que hay en El Vestuario cuando bastante bien pero bueno alguna alguna charla por ahí emocional pues sé que que falta eso

Voz 1643 32:54 sólo mandar al Barça para para animarles alguno

Voz 23 32:58 pero me da entender que mandaron me está si muchacho

Voz 1643 33:06 te te van quedando pocos porque se fue a ser Garitano te fuiste tú

Voz 25 33:09 este fue Serantes alguno dice que el Leganés

Voz 1643 33:12 está perdiendo parte de su identidad

Voz 23 33:15 bueno hay gente que se va también de tipo tiene que hizo cuando se pero bueno hay está Alexander todavía está Javier Erazo cosas que conoce justicia gente que conoce el club y que ha estado en otro momento del club entonces creo que todavía siguen manteniendo importante que transmita no que cada persona que sea tú cuenta yo creo que sí que me porque éste de ahí mismo pasa cómo cómo son las cosas así

Voz 1643 33:47 el nombrado a semanal que ha nombrado a Eraso y luego agustín agustín Zas salía ayer en Valencia que lo vimos Eva al Levante la próxima temporada

Voz 23 33:55 pues no lo sabía la verdad que no lo soy de baja importante para la verdad

Voz 1643 34:01 la exclusiva veo que no

Voz 23 34:04 no la verdad es que no ha ahora mismo estoy vestido con pocas noticias

Voz 1643 34:12 con esa metió Las Palmas que le metió cuatro uno a Osasuna el pasado fin de semana ya era hora también de una victoria tan clara de equipo no

Voz 23 34:21 si no es también era hora de ganar hacía mucho tiempo que no ganábamos íbamos si de jornada sin ganar entonces bueno una victoria era muy importante indicios que me que hacerlo de esa forma ya tuvo una antiguas para nosotros es un seguidor de de ánimo porque veníamos de una forma más las entonces cuanto a ver ahora se ve las cosas con otro color si ojalá que a mejor

Voz 1643 34:45 me decía un amigo de Las Palmas Ordín dice así de voler volver Mantovani volver la victoria Las Palmas

Voz 23 34:53 ojalá siga Oscar hacía tiene

Voz 1643 34:56 la última hablando de volver vas a volver al día

Voz 23 35:00 bueno tengo que volver a Madrid porque tengo una casa sea de que volver siempre voy a volver

Voz 1643 35:07 llegó de Leganés a trabajar ya no lo futbolista pero a trabajar que eso quedo ahí en el aire

Voz 23 35:12 no eso tiene siempre quedar ahí ahí cada x

Voz 1643 35:16 pues ojalá que algún día vuelve a Martín porque ella es una de las personas más queridas junto Asier Garitano de los últimos años de historia de Leganés Mantovani que vivió en primera persona esa remontada del Leganés al Real Mariza de un poquito menos de un año el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho

Voz 23 35:31 deben Mantovani muchísimas gracias por este ratito

Voz 1643 35:33 en SER Deportivos y nada de aquella repitieron Las Palmas que se asocia rival a lo mejor otros

Voz 23 35:37 pero aquí muchísimas gracias un gran saludo y que todas las grandes hoy

Voz 1643 35:43 el Leganés que juega la media con él la Copa le pregunta daba Mantovani pues Agustín Zhao sea claro publicaban ayer en Valencia que Bush ciencia que acaba contrato el treinta de junio con el Leganés y que estaba en proceso de renovación en no aceptar la oferta del Lega ya ha llegado a un acuerdo verbal con el Levante para la próxima temporada yo luego os puedo contar Agustina tiene ahora mismo dos ofertas la del Leganés por un lado el Levante por otro las estaba valorando se lo está pensando y habrá una respuesta para la próxima temporada son las cuatro menos XXV pasadas vamos al lado el otro partido de Copa de hoy con equipo madrileño del Atlético Girona

Voz 1 38:30 antes del partido de las nueve y media entre Leganés a Madrid a las siete y media en el estadio Metropolitano el Atlético de Madrid recibe al Girona con empate a uno en el partido de ida en Montilivi se quedara de Miguel Martín Talavera hola hola de nuevo qué tal

Voz 1643 38:47 los tengo por aquí a Pedro Fullana Pedro hola muy buenas tala nunca ha ganado el Atlético de Madrid Girona cuatro empates de las cuatro veces que se han enfrentado hoy les sirve un empate que es el de acero sí

Voz 2 39:00 el primer partido que se vieron en el en el en Liga en Montilivi fue empatados in extremis para el equipo del Cholo si efectivamente hoy un empate le valdrá de tipo de Madrid sería el empate a cero por el gol anotado por Antoine Griezmann al alimón con Gorka Iraizoz hace una semana pero en cualquier caso en Madrid sólo se piensa en ganar este partido seguir esta vía hay una mica tan sólo ha perdido dos partidos en todo lo que llevamos de curso sumando todas las competiciones frente al Borussia Dortmund en Alemania frente al Celta en Vigo y por lo tanto se quiere es seguir aprovechando de gran momento de Griezmann que a priori iba a ser titular encabezando el ataque rojiblanco y sobre todo bueno pues seguir recuperando las sensaciones y meterse cuartos de de la Copa la gran duda es saber quién se va a quedar fuera de la convocatoria el otro día ya con el alta competitiva estaba Lucas en la lista pero quedó fuera hay de nuevo diecinueve once tiene que quedar fuera yo creo que Lucas no va a ser titular si finalmente se queda en la lista de los dieciocho Iker o bien Saúl de lateral izquierdo o bien Juanfran después de su buenas prestaciones del fin de semana será quién ocupe ese carril y luego a partir de ahí creo que se va a mantener Vitolo en el centro del campo ya arriba Ángel Correa tiene muchas papeletas de formar ataque al lado de de Antoine Griezmann pero como te digo eh responde la gente en no quedan demasiadas entradas va a haber una buena entrada a pesar de de de ser la Copa ya saben hasta primera rondas que no suele atraer demasiado está haciendo sol en Madrid a pesar de cuando se vaya va a hacer bastante frío en definitiva asevera todo para ver un buen espectáculo

Voz 1643 40:30 bueno le vale al Atlético de Madrid sólo el empate a cero en caso de que se repita el resultado ya habitual he preferido entre Atlético

Voz 2 40:37 con no en a uno iríamos la prórroga con empate a dos

Voz 1643 40:40 hasta tres pasaría el conjunto de Eusebio pero me he dicho antes Fullana que por fin el Atlético de Madrid otra vez sabe lo que es mantener la portería a cero y mantener la portería a cero significa pasar de eliminatoria

Voz 32 40:50 demente es clave en un día como hoy de hecho de los catorce partidos que ha jugado en casa esta temporada en las competiciones en diez no encajó gol sólo cuatro equipos han conseguido hacerle gol al Atlético Madrid esta temporada

Voz 25 40:59 en su feudo solo y sabe lo que es ganar en el

Voz 32 41:03 en el Wanda Metropolitano tres equipos desde la pasada temporada sigue sin

Voz 25 41:07 duró sólo ganó el Chelsea y el español en Liga

Voz 1643 41:10 ya en la Copa del Rey como bien decía también talas Sagarra

Voz 32 41:13 han estado de forma Antoine Griezmann ha marcado los últimos seis goles de su equipo lleva cinco partidos consecutivos marcando que es su mejor racha en Atlético Madrid y que además puede ampliar si hoy consigue la sexta jornada

Voz 1643 41:23 tanto pues ese partido a las siete y media de la tarde en el Metropolitano Atlético de Madrid Girona desde las siete y veinte en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER jugará hasta el Carrusel hasta luego el Getafe jugó ayer el Getafe ya está en los cuartos de final de la Copa del Rey hoy ha vuelto a entrenar y supongo José Antonio Duro casi de una mañana feliz de Getafe y más si por fin Aibar y encima te ayuda muy buena desde luego

Voz 0017 41:43 tejido qué tal muy buenas con un entrenamiento muy suave tras el partido ayer titulares por un lado suplente así no convocados por otro alguno también en el coliseo muy Sergi Guardiola con el grupo que la verdad está como un toro en definitiva a todo el mundo muy contento por estar en la siguiente ronda a la cara otra vez fuera de casa en esta ocasión como dices con el bar como protagonista en favor vamos a decirlo así de un Getafe que vio cómo el canterano hubo duro titular ayer caía dentro del área se dejaba caer más bien como Alberola Rojas tras ser avisado por Gil Manzano en el bar señalaba un penalti que no falló Ángel jugaron Mike y Bruno atrás City Zola para un penalti lanzado de forma extrañísimo al centro uno a uno el Geta en cuartos con otro gol de Ángel pues vamos a hablar

Voz 1643 42:20 la protagonista de no sólo de ese partido en Valladolid de Valladolid yo diría que es protagonista de prácticamente toda la eliminatoria porque marcó en la ida y anoche en la vuelta Ángel Rodríguez muy buenas

Voz 1323 42:31 hola muy buenas es que te puedo decir que no

Voz 1643 42:33 Getafe tiene Ángeles dos goles tuyos a cuartos

Voz 1323 42:37 bueno la verdad que que esta eliminatoria salidos de las cosas el equipo sabía que tenía que tomárselo en serio hay que dárselo pues iba a ser difícil pero voy a un equipo tan duros que hay que es un partido muy serio para poder pasar y la verdad que ayer estuvimos en el partido suerte ahí sobre todo en ella nacional que que fui a Rubén que te oí hubiéramos sufrido bastante últimos minutos icono para la la verdad es que me otros fueron mucho

Voz 1643 43:11 se sufre mucho cuando en el ochenta y cuatro te tiran un penalti en contra que te puede dejar casi fuera

Voz 1323 43:17 sí la verdad que sí porque además en un momento que yo seguramente porque siempre hay la verdad que con la parada de Leandro porque no no no y no fenomenal porque hizo inicial ante oí llegan tiene lo menos durante

Voz 1643 43:37 hablando de penaltis fue penalti a Hugo duro

Voz 1323 43:41 ya hemos visto imágenes Hay y la verdad que bueno un penalti que que se puede pitar no el típico garantizó que que el árbitro considera que que que que lo eh al final he yo creo que lo más importante es entonces pues tuvo la oportunidad de poder realizarlo poder mirando detenidamente y decidir Esperanza no que en otras ocasiones pues ni siquiera a esa oportunidad de terreno nuestro juego y yo creo que que que haya como bueno lo vio oportuno que sí lo y lo quitó al final le dije me da Vitro que le que está cuando oí el creo oportuno que que lo esto se te porque claro no yo decido que si pues para para él porque yo creo que se puede escuchar

Voz 1643 44:26 claro es que es la que se ha montado con Ángel a veces no revisan la jugada como basó en Bilbao con el agarrón de Iñigo Martínez a Mata osa nula en el gol de Mata el otro día ante el Barça porque dicen que fue falta tuya tampoco revisan para una vez que revisan no jugada del Getafe resulta que favorece se montó un pollo que no veas

Voz 1323 44:42 sí está claro que afina entonces en el bar polémica siempre siempre siempre ha habido polémica el siempre va a ver la diferencia entre la que nos perjudica a nosotros y la que mejor se han revisado entonces sí sí igual se hubiera realizado con la dicho pues igual hubiera que diferente pero de Mista en ese tipo de acciones nunca se revisó la rosa le dijeron que estaba todo quede pues bueno te dan la oportunidad al agricultor que estaba jugando y lo que fue

Voz 1643 45:15 de hecho ayer se demostró en esa rueda de prensa que dieron en en el bar Velasco Carballo oí Clos Gómez que en Bilbao se equivocan porque se agarran los dos sacarán los dos yo no sé qué imágenes venda el único que agarrarse Íñigo Martínez si revisan cambia