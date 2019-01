SER Deportivos (18/01/2019)

Voz 0116 00:00 hola qué tal bienvenidos al deporte en la SER nuevos vamos a terminar sacando la licenciatura de Derecho al paso que va la burra estamos pendientes de la resolución de la jueza única del Comité de Competición que ya ha informado al Barcelona del proceso que este que se está llevando a cabo como sabéis Schumi central del Barcelona B vio la tarjeta amarilla en el partido ante el Castellón en Segunda División B insisto era la quinta esa sanción la cumple ante el Alcoyano Ike entre M

Voz 1415 00:21 días jugó el partido de Copa con el primer equipo del

Voz 0116 00:24 Barcelona a la espera de la decisión tenemos claras varias cosas la primera que Schumi no es Messi y que es un despiste no es que se han pasado de listos la segunda que un despiste no exime de culpa Illa tercera que la denuncia por ese despiste se tenía que haber hecho en las cuarenta y ocho horas siguientes al partido y el Levante no lo hizo hay una cuarta cosa que esto ya ha pasado y se admitió a trámite la Cultural Leonesa fue sancionada en el año dos mil cuatro a una quinta cosa aclara que rara vez

Voz 1704 00:46 hay dos casos iguales y dos resoluciones iguales así que sillón palomitas y quién sabe si esta tarde sabremos algo tres y uno empezamos SER Deportivos hola qué tal aquí me damos SER Deportivos gracias por escuchar Yola gas a través de la radio de dispositivos móviles o de la página web tres W Cadena Ser punto com como decías seguimos pendientes de la decisión de la jueza única del Comité de Competición no sabemos a quién van a dar la razón el Levante se basa en el artículo cincuenta y seis apartado tres del Código Disciplinario que dice que el futbolista sancionado no podrá intervenir en ninguno de sus equipos y clubes Astra que hasta que transcurra categoría en la que se cometió dicha infracción el número de jornadas de la sanción y el Barcelona se ciñe al apartado nueve las sanciones de carácter leve se cumplirán en las competiciones en las que el infractor se encuentra haciendo uso de una determinada licencia el Barcelona entiende que esa determina licencia es en Segunda División B en contra de Levante es que el plazo para denunciar expira a las cuarenta y ocho horas en contra del Barcelona que como os decía esto ya ha pasado y admitió a trámite a pesar de que el plazo denuncia ya había pasado sucedió en dos mil cuatro la Real Sociedad denunció la Cultural Leonesa fue sancionada ayer por tanto Quico Catalán anunció que su club presentaría denuncia por alineación indebida de Schumi Josep Vives el portavoz del Barça expuso el argumento del Barça

Voz 1415 02:30 a que pasara el o

Voz 1 02:33 yo usar trasladado la emoción porque entendemos que es nuestra obligación porque creo que al final estas cosas también mano ayudar al fútbol no van a corregir a mejora también describe ese momento determinados sintamos Mohsen parados

Voz 2 02:46 no teníamos constancia en absoluto de esta situación teniendo en cuenta la circular que la Federación ya redactó y mandó a todos los clubes en el año dos mil dieciocho el año pasado el jugador tendrá que cumplir una sanción leve y en este caso lo es porque es una acumulación de cinco tarjetas que les deja con un partido de suspensión en la competición en la categoría donde estuviese jugando habitualmente aquí es en Segunda División B y por otra parte cualquier interpretación de la norma siempre tienen que ser favorable en este caso a la parte que presumiblemente podría ser sancionada es un principio general del derecho que no podemos soslayar

Voz 1704 03:15 le pudo pasar lo mismo al Leganés en su partido frente al Real Madrid con el jugador del filial Javier Avilés que vio en Liga la quinta tarjeta amarilla consultaron a la federación a través de su director general y la Federación le respondió que que mejor que no así lo ha contado esta mañana Pelegrín

Voz 3 03:30 bueno nosotros hicimos algo que no nos recomendaron lo contrario por eso mismo no no decidimos no incluirlo después cubano de ese reglamento yo creo que bueno hay hay cosas hay en el aire abierta pero bueno es un tema jurídico no de mi capacidad ni tampoco lleva a tenerlo claro del todo se bueno es un tema para ellos buenos recomendaron que que el chico tenía una sanción en en el equipo se juega no del filial

Voz 1704 04:02 bueno eso decía Pelegrino también ha hablado de un caso similar el entrenador del Valencia Marcelino García Toral

Voz 4 04:09 nosotros queríamos contar con Navarro para el partido contra el Sporting hicimos una consultora Federación porque este futbolista había sido expulsado en una eliminatoria en la Copa del Rey juveniles nos aconsejaron que no contáramos con él

Voz 1704 04:22 claro e hicieron la consulta a la Real Federación yo estables dijo bueno mira mejor que no será diferencia el Barcelona hizo consultado porque a mí se dieron cuenta aussies dieron cuenta pues pensaron que que la ley

Voz 1415 04:33 los aplicaba a la Liga bueno veremos estamos pendientes

Voz 1704 04:36 de esa propuesta en cuanto haya novedad iremos AD más propuesta de sanción al Reus expulsión del fútbol profesional durante cinco años y doscientos cincuenta mil euros de sanción ahora el Reus tiene cinco días para hacer alegaciones este fin de semana juegan ante Las Palmas y como contaron ayer los compañeros de Cadena Ser Las Palmas el equipo canario no tiene pensado desplazarse a la Península para jugar el partido así que en suspenso ese encuentro que se tiene que jugar mañana a las ocho y media sorteo de cuartos de final de Copa esta tarde a las cinco clasificados jeta este Valencia Girona Sevilla Real Madrid Betis Español y en principio el Barcelona pero como os digo estamos esperando además conocemos ya la fecha de el derbi Atlético de Madrid Real Madrid será el sábado nueve de febrero las cuatro y cuarto tras la Copa pues vuelve la Liga es la primera jornada de la segunda vuelta hoy a las nueve tenemos un Getafe Alavés mañana cuatro cuarto Real Madrid Sevilla seis y media Huesca Atlético de Madrid y nueve menos cuarto Celta Valencia en tenis Open de Australia Bautista ha ganado a Cacharro Verdasco ha caído ante Zollitsch ha sido un partidazo cuatro seis tres seis seis uno siete seis y seis tres Iván Verdasco ganando dos sets a cero ir Rafa Nadal que ha llamado al australiano Alex de Millor seis uno seis dos y seis cuatro Se enfrentará a Berdych en octavos

Voz 8 07:33 toda toda toda la verdad toda la mañana llevamos pendientes en la redacción de deportes de a la resolución si dicen algo al Barça si dicen algo al Levante si iba a salir primero por por la Federación pues son las

Voz 1415 07:45 tres y siete de la tarde Antón Meana muy buenas hola qué tal cómo estás y todavía no sabemos nada todavía no sabemos nada estamos aquí dentro de la sede de la Real Federación Española de Fútbol aquí no está Carmen Pérez que no va a tomar la

Voz 0231 07:57 decisión en la sede de la Federación y estamos a la espera de que se confirme la noticia que adelantaba ayer la Cadena Ser lo normal es que esto quede desestimado pero todavía no se ha filtrado la decisión ya está redactando ahora mismo la resolución se prepara por cierto el sorteo de las cinco de la tarde y que está noventa trabajadores de la Federación montar el photocall la peana con donde donde va a estar la Copa y diferentes momentos claves del sorteo de las cinco de la tarde pero dentro de la sede de la Federación no está Carmen Pérez Se espera que durante el programa conozcamos definitivamente la decisión de la jueza única de competición claro porque lo que es impensable es que sea antes de

Voz 1704 08:34 las cinco de la tarde que el sorteo

Voz 0231 08:36 eso está claro esta claros está demorando un poco más de la cuenta el típico protocolo jurídico que hay que tenerlo todo bien atado y bien redactado y como te digo esperando que se confirme la noticia en cualquier momento

Voz 1415 08:47 pues pendientes estamos no sabemos si primero lo comunicará la Federación lo comunicará el Barça o el Levante que son los clubes afectados que se hizo en Barcelona a última hora Jordi Martí muy buenas Bureau lo último

Voz 0985 08:57 ahora pasan por lo que es el contenido del escrito de defensa que el Barça ha presentado a la juez y al que ha tenido acceso la Cadena SER esta mañana como decía Antón la juez de Competición da traslado de la denuncia del Levante al Barça y el Barça

Voz 1621 09:15 esa ya la ha dado respuesta hace unas horas

Voz 0985 09:17 ni el contenido del texto al que insisto ha tenido acceso la Cadena Ser el Barça en lo que se refiere la forma le dice a la juez que la denuncia del Levante

Voz 0231 09:26 eh eh

Voz 0985 09:28 da de plazo de forma que dice el Barça la clasificación está convalidada también el Barça eh rechaza el recurso interpuesto por el Levante porque según el Barça hace alusión al Código Disciplinario del baloncesto dice el Barça en su escrito que a diferencia del código del basket el del fútbol abre comillas establece claramente la regulación jurídica en casos de alineaciones indebidas como si el fútbol fuera más preciso Jorge que el del baloncesto dice el Barcelona también entra en el fondo no sólo en la forma yo también en el fondo de la cuestión dice el Barça interpreta al Barça que el controvertido artículo cincuenta y seis con carácter general un jugador sancionado una competición si puede jugar en otra competición el texto es muy farragoso te doy un par de apuntes e la juez como decía Antón Meana ha informado Jorge a las partes que la resolución está prevista para hoy por lo tanto veremos si archiva hoy veremos si lo deja para los próximos días aussie hecha al Barça de la Copa pero en este sentido la última hora del Barça pasa por esta revelación que te hago de lo que es el contenido del escrito por lo que no ha dicho esta mañana Josep Vives el portavoz diciendo que espera que la justicia deportiva se atenga un país como España que es un Estado de derecho donde los límites de los plazos para presentar las denuncias son lo que son todo lo que no sea esto sería dice Vives anormal

Voz 1415 10:51 gracias Jordi magnífica explicación eso es lo que dice el Barça que dice el Levante José Manuel Alemán muy buenas

Voz 9 10:57 muy buenas pues aquí en el estadio Ciudad de Valencia aguardando también esa resolución de la jueza única de competición están a la espera de recibir las de palo Larra y en todo caso lo que sí podemos adelantar es que si el Levante no tiene la razón es decir no es uno de los ocho clubes que estará presente a las cinco de la tarde en el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey va a recurrir ante el Comité de Apelación y por supuesto a las instancias superiores si fuese necesario e incluso llegar a la justicia no deportiva sino ir a la justicia ordinaria por lo tanto el Levante va como un hijo ayer Quico Catalán en el larguero hasta las últimas consecuencias porque entiende que tiene la razón apoyada en jurisprudencia deportiva en sentencias que hay en firme de la Audiencia Nacional entiende que tiene argumentos para defender que la prescripción de una sanción muy grave como es una alineación indebida no puede quedar solamente en cuarenta y ocho horas

Voz 10 11:52 no que fija un plazo establecido

Voz 9 11:54 de tres años para que esta escribía

Voz 11 11:57 gracias alemán pues el Levante iría a la justicia ordinaria en caso de que bueno que no le he beneficiara la resolución de la de la jueza única recurriría la pelota

Voz 1415 12:08 con esa es la última hora de alemán también sobre este tema ha hablado esta mañana el presidente de la Liga Javier Tebas que ha dicho Sofía Álvarez muy buena

Voz 12 12:14 buenas tardes así es ha dicho que cada club tiene que defender sus derechos y sobre las medidas que se deben llevar a cabo para evitar estas situaciones cifras que subir hablando

Voz 7 12:23 hace mucho que aquí sanciones para que la gente pueda consultar pues a lo mejor el Barcelona José Juan que por mucho que se hubiese puesto en puesto en la gente

Voz 1415 12:36 lo que dice Javier Tebas presidente de la Liga más de leyes aunque por otras cuestiones la Fiscalía solicita veintitrés meses de prisión para Cristiano Ronaldo y cinco años para Savia Alonso por delitos contra la Hacienda pública el martes declararán Javier Álvarez hola

Voz 0689 12:48 buenas tardes tanto Savia Alonso como Cristiano Ronaldo deberán estar presentes el próximo martes ante distintos tribunales de la Audiencia Provincial de Madrid son dos casos similares pero distintos porque Cristiano Ronaldo ha aceptado que cometió el delito mientras que Savia Alonso quiere ir a juicio para demostrar lo contrario en el caso de Ronaldo apenas estará diez minutos ante el Tribunal puesto que su abogado y la Fiscalía han llegado a un acuerdo de conformidad para que el futbolista acepte

Voz 0985 13:10 cuatro delitos fiscales y pagar dieciocho

Voz 0689 13:13 coma ocho millones de euros y una pena de veintitrés meses de cárcel que no conlleva el ingreso en prisión Ronaldo aún así saldrá condenado el próximo martes tiene que pagar por dos motivos por una vía administrativa hay por la vía penal en esta última de debe de los casi seis millones de euros pero el total de su deuda con el fisco como digo es de dieciocho coma ocho millones la Fiscalía dice que Ronaldo simuló ceder sus derechos de imagen a una sociedad de la que él mismo era administrador único para utilizarlas así como de pantalla para ocultar a Hacienda los ingresos que había tenido por la explotación de su imagen unos setenta y nueve millones de euros en cuatro años el caso de Savia Alonso es diferente porque el futbolista no está de acuerdo con las conclusiones del fiscal que pide cinco

Voz 0231 13:53 años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública

Voz 0689 13:56 hay peleará ante el tribunal su propia inocencia sabia además se enfrenta a una multa de cuatro millones y otros dos millones para la agencia

Voz 1415 14:03 y además además temas desagradables en el Reus las Palmas finalmente va a disputar mañana el partido a las siete y media a las ocho y media en Reus tras la resolución de la Real Federación Española de Fútbol que no ha accedido no ha accedido a la suspensión del encuentro acaba de publicarlo la Unión Deportiva Las Palmas el Reus como está Joel Reche muy buenas

Voz 1415 17:04 mañana empieza a todas las cuatro y cuarto con un Real Madrid Sevilla cuarto contra tercero y rueda de prensa de Solari Meana

Voz 0231 17:10 muy tranquilo recuperados jugadores importantes uno

Voz 1415 17:13 Courtois y otro Benzema escuchamos al argentino Sobrequés

Voz 18 17:16 sí Karim tiene a tiene una lesión en el dedo en el dedo meñique creemos que eso no es no es un problema para que el desarrollo de su su carrera de futbolista Alony este fin de semana ni el miércoles ni el que Benzema que va a estar en el partido ante el Sevilla ya

Voz 11 17:30 único que visita al colista con lo justo Pedro Fullana ola de los cuales son porteros en nuestra tampoco Yell Sony y con problemas aunque la realidad es que están pendientes de su futuro Simeone por tanto sólo tendrá a un jugador de la plantilla en el banquillo que sea de campo eximió ERE que envía este mensaje a los que dudan de él

Voz 0501 17:49 bueno se vuelven que usted me preguntaron en año nuevo que le pedí a los Reyes y les acosa paciencia y la tranquilidad no paciencia Hay energías tengo tengo la tengo muy bien y tranquilo esto es largo hay que esperar que presentar tranquilito

Voz 1415 18:05 eso es lo que dice Simeone que paciencia y buenos alimentos todo esta mañana ven las caras los dos equipos revelación de la Liga José Antonio Duro

Voz 1621 18:11 Duffy Alavés sexto contra quinto separados por cuatro puntos ambos en Europa las grandes sorpresas de la temporada los madrileños Kelly incineran Arambarri ambos lesionados Cristóforo Flamini volverán a escena veremos si Bordalás que además ascendió al alavesa primero elige Angelo sigue con Molina en el que los vitorianos sin Johnny sin la Guardia vuelve Wakaso lo dirige Munuera Montero comienza a las nueve en el Coliseum de Getafe Deportivo Alavés gracias al polideportivo

Voz 8 18:37 no pudo ser España cayó ante Croacia que era uno de los pocos mañana ante Francia en la segunda fase llevo González muy buenas hola buenas España si acabo de llegar ya colonias segunda fase sin margen de error medalla a Francia a las seis de la tarde Francia ha rescatado a Karabatic se tras la lesión de sonreído nadie niega que el que panorama es complicado pero escucha a Morros porque no baja nadie tampoco

Voz 19 18:57 esto es muy complicado porque lo que tenemos nosotros tenemos será el expediente McConnell con Croacia e se esperan rivales muy muy difíciles en la fase más Brasil que siempre nos lo ponen muy complicado pero bueno al equipo estoy seguro que luchar iba a darlo todo por el sacar puntos

Voz 1415 19:12 a nosotros también estamos seguros y también tenemos Euroliga en el día de hoy Bush no Real Madrid Baskonia Armani Milán Marta Casasola

Voz 1509 19:20 Real Madrid buscando desde las siete de la tarde su decimosexta victoria en la cancha del Buducnost de Podgorica con la baja de Jaycee Carroll en los de Pablo Laso y a partir de las nueve el turno del Baskonia la lucha por el playoff en el Buesa Arena contra el Armani Milán Perasso recupera a Gary no ya voy Manager derrota del Barça contra el Maccabi y también de Gran Canaria contra el Fenerbahce gracias Marta

Voz 1704 19:39 hay en el Open de Australia lo que os hemos dicho la victoria de Rafa Nadal que ya está en octavos de final que va a jugar ante Berdych la derrota de Verdasco después de ir ganando los dos primeros sets ante Cilic iba autista que ha ganado al ruso Caixanova ya ya lo sabéis en el Dakar Al Attiyah ganó en coches y Toby Price en motos seguimos hasta las cuatro en SER Deportivos adiós pues seguimos esperándolo de la Copa del Rey no tenemos todavía decisión del Barça de Levante ni nada pero bueno ya las nueve mientras tanto tenemos el Getafe Alavés mañana a las cuatro y cuarto el Real Madrid Sevilla a las seis y media el Huesca Atlético el domingo el Rayo recibe a la Real Sociedad a partir de las seis y media en Leganés visita al Camp Nou a las nueve menos cuarto Getafe y Real Madrid que os recuerdo van a estar esta tarde en el sorteo de los cuartos de final de Copa del Rey a partir de las cinco ese sorteo ya sabéis que esta próxima semana se juega la ida dentro de dos semanas se juega la vuelta de la Liga hondos tres mañana a las seis Rayo Majadahonda Zaragoza y el domingo las cuatro Sporting de Gijón Alcorcón duró partido para los alfareros en el Molinón Enrique Castro Quini

Voz 1415 20:59 en la Euroliga Real Madrid que juega a las siete ante él

Voz 1704 21:01 Buducnost en la Liga Endesa todo es para el domingo a la una Iberostar Tenerife Montakit Fuenlabrada también a la misma hora Movistar Estudiantes del GBC lógicamente el Real Madrid jugará un poquito más tarde lo hace a las cinco ante el Baksi Manresa no viene mal el fin de semana así que vamos con todo

Voz 20 21:18 los viernes no My Lol las luces se apagan los teléfonos encienden y yo muero por hablar contigo soy el ser con más empatía que ha existido en este oficio casi casi como Iñaki Gabilondo Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega que llevas puesto

Voz 9 21:37 on tamizado de qué color color color Morán morena pues me gustaría que me lo destrozada

Voz 21 21:48 después de El Larguero signos también en

Voz 14 21:51 la pena ser punto com My Lol Atenas ser Ruhr si el fin del mundo fui ayer y hoy es pasado mañana

Voz 22 22:01 los tres

Voz 14 22:04 día sin hoy más leña que la que arde su diente de oro de su media sonrisa todo será posible con sólo la presencia de nuestro vivo favorito vivo de Union Square Amper por culpa de una que lo lleva mal este viernes en La Ventana viviremos en paraísos mejores en compañía de Javier Ruibal con Carles Francino en la SER

Voz 1415 22:47 habrá que del partido de ida el Sevilla fue muy superior al Real Madrid eh la masa yo prácticamente al equipo de entonces Julen Lopetegui y en la clasificación sigue por delante es tercero en Sevilla cuarto el Real Madrid así que va a ser un partido complicado y máxime viendo el nivel que el Real Madrid en los últimos partidos entonces va a estar Benzema Meana me dices sí Escorial Karim Benzema

Voz 0231 23:10 muy bien y quién más va estar aguanta de que una cosa de que aguanta estos radio en directo pero nada sí señor no yo voy hablando contigo eh hay que decir que vuelve de concierto como tú te mereces que si Gemma vuelve el delantero grave para para ha pasado algo que está aquí moviendo me iban a sacar un papel están montando todo lo del sorteo de las cinco y me puse un poco nervioso para ver si lo dábamos en en directo el pluriempleo es verdad

Voz 1415 23:36 bueno pues para empezar el Real Madrid que juega ante el Sevilla Meana

Voz 0231 23:40 me dices que va a jugar Benzema no si va a jugar Benzema está el francés recuperado tiene mucho dolor en la mano recordemos ese dedo que él eh se fractura el otro día en el campo del P durante la semana se ha hablado mucho de Ciudad pasaron por el quirófano pero hoy de manera sorprendente mejoraría ha sido muy contundente no se opera Benzema a mí me consta que Benzema le duele mucho y que Benzema quería jugar mañana esperar a ver qué rival tocaban el sorteo de Copa del Rey para ver si la semana que viene con todo el respeto del mundo para cualquier club no era tan complicada que a lo mejor podía perderse eso la ida y la vuelta de cuartos el partido del domingo que viene contra el Español ya así recuperar al cien por cien pero el Madrid prefiere que juegue no tiene delantero no tiene referente ofensiva imponerse motivo están esperando mañana va a jugar ya dicho Solari como escuchábamos en el primer tramo del programa que no

Voz 24 24:28 va

Voz 0231 24:28 jugar eh Vent que no se va a operar Benzema y que está apto para jugar no sólo el partido de mañana es sino también el resto

Voz 7 24:35 ese saber si Marcelo está fuera de forma Marcelo es probablemente el lateral más laureado de la última década en el fútbol mundial nosotros trabajamos para que todos los veinticuatro jugadores de la plantilla

Voz 1415 24:52 es lo que decía de de Marcelo que es verdad que está muy discutido en las últimas jornadas porque me Ana es un jugador que se nota mucho cuando no está en forma

Voz 14 25:00 si no está en forma se le nota hoy ha querido

Voz 0231 25:02 do taparle decir que él fue uno de los más laureados de los últimos años pero no ha confirmado que Marcelo este bien el otro día fue un mal partido de Marcelo en Leganés cambió a renglón antes y cambiará Marcelo pero no está en su mejor momento y parece que sacaba la paciencia de Solari con el lateral brasileño del Real Madrid que mañana va a haber como el recibe el Bernabéu está Marcelo señalado por su entrenador en alguna decisión de otro la semana pasada no jugó contra el Betis y eso que improvisó una defensa con cinco opuso a algún jugador en el medio para tener más Defensa en esa zona del campo ir hoy cuando le preguntaban por Barceló varias veces no ha querido mojarse Solari hablando de que esté bien físicamente el lateral da selenio fíjate que no había hecho Solari

Voz 1415 25:43 lleva será precisamente pegarse entre comillas a los pesos pesados de El Vestuario el Real Madrid que se reducía a Sergio Ramos a Marcelo y a Modric pues ya ha despegado de uno que más ha dicho Solari liviana pues mira

Voz 0231 25:56 lo ha dicho Solari lo siguiente acerca de Isco le han preguntado si él como jugador vivió una circunstancia parecida a la que Isco está viviendo con él hizo Lari contesta pero tampoco aclara mucho

Voz 7 26:09 creo que el respondido más de cien preguntas sobre sobre y a lo largo de todas estas ruedas de prensa es un gran jugador igual que los otros jugadores de esta maravillosa plantilla todos tienen las mismas oportunidades de jugar cuando se genera un nuevo partido como el de mañana

Voz 0231 26:26 igual estampó Solari de morisco le cansa mucho el tema lo ha pasado mal las últimas semanas porque no quería responder ninguna ninguna pregunta acerca de Isco lo del otro día fue ya la gota que colmó el vaso el momento en el que cambia Isco en Leganés con los espera el cambio se va eso pues a su manera no se miran ni se saludan y buscan ningún gesto cómplice cuando Solari felicita a todos los jugadores que se van en cada partido disco no lo hizo pero creo que poco a poco se va muriendo el tema porque ya no hay mucho debate mediático Solari no quiere a Isco Isco no va a dar ningún paso al frente para que Soraya y cambie de opinión y la situación está tan en qué nada que hoy repito solamente una pregunta sobre Isco cuando los últimos días había sido el tema principal de la rueda de prensa en portería ese que no duda en portería estar recuperado es verdad que

Voz 0200 27:15 eh Keylor Navas lo ha hecho bien y que no es una

Voz 0231 27:17 fisión que haya comunicado eh Solari a Keylor pero lo normal es que si tu portero titular está recuperado y encima no quieres alimentar ningún tipo de debate en el Bernabéu pues mañana pone a Courtois ya el próximo miércoles en la Copa del Rey vuelve el señor Keylor Navas a la portería

Voz 1415 27:33 ya que después de renovar el contrato

Voz 0231 27:36 sabe que eso es un regalo del club por los servicios prestados pero que otro año más como suplente de Courtois Keylor Navas no lo quiere aguantar

Voz 1415 27:43 bueno me Ana te dejo abierto por si pasa algo vale

Voz 0231 27:46 ahora tranquilidad pero tiene que estar a punto de salir ya sé que ésta es un topicazo desde primera hora de la mañana pero es que si en hora y media arranca el sorteo ya están volviendo como luego montan todo no pueden tardar mucho más porque tendrán quiere buscar la del Levante

Voz 1415 27:57 no si al final si al final el equipo blaugrana ya está eso pero digo lo

Voz 0231 28:03 normal es que dentro de nada eh confirmen lo que dábamos aquí

Voz 1415 28:06 cadena SER gracias Meana un abrazo del Atlético de Madrid que como decíamos visita a visita al Huesca

Voz 0231 28:11 y lo hace con lo justo porque son trece jugadores pero dos de ellos son los porteros Fullana si son supone Si no

Voz 11 28:18 vaya las cuentas que sólo tendrá un jugador de campo en el banquillo para el partido de mañana tres

Voz 0231 28:22 si uno m fácil el Atlético Madrid apostó

Voz 11 28:24 por pagarle veintitrés millones de euros a Griezmann veintitrés limpio que son cuarenta y seis brutos más los que cobra asimilan entre los dos cobran ochenta millones decidió por tanto tener una plana

Voz 0231 28:33 ya corta pero más

Voz 11 28:35 nada compensaba competitiva son veinte futbolistas tiene cinco lesionados con la lesión de Saúl que se la lesión XXXI ya en el Atlético de Madrid

Voz 0231 28:43 de los siete que no sabía lesionado todavía por tanto

Voz 11 28:46 ya esos veinte Le quitar cinco te quedan quince cal y el son están pendientes ya más de su futuro a pesar de que oficialmente el club ha dicho hoy que los dos tienen dolencias del son tiene unas molestias musculares ical

Voz 0231 28:58 sufre una amigdalitis que le duele la garganta le duele la garganta vale curiosamente en este momento de la temporada en este momento de el mercado

Voz 11 29:07 así que ya le quedan esos trece jugadores de la plantilla que tiene de los cuales dos son porteros y eso hace que se lleve a seis jugadores del filial uno de yo se quedará fuera de la convocatoria en la jornada de mañana Diego Pablo Simeone que entiende que no le penaliza no está preocupado por esa plantilla tan corta que tiene este año con tantas lesiones

Voz 0501 29:23 no confiamos en los chicos de la cantera que iban a venir mañana hemos tenido la posibilidad de contar con ello mucho de ellos en la en partido de pretemporada han jugado ya saben lo que lo que competir con el primer equipo y ya le dije si están acá porque pueden jugar así que mañana le toca a quién le toque de lo que están esperando estoy convencido que lo hará muy bien

Voz 1415 29:47 luego está la cuestión de fondo o las de las posibles áreas de Cali ni de Gerson pero en el delantero que bueno es que está Torra

Voz 11 29:54 el hecho coincide esa dolencia de cal y Múnich con la llegada de su a gente a Madrid tenía cita con el Atlético de Madrid en el día de hoy según ha podido saber la Cadena SER así que vamos a ver cómo se resuelve ese futuro el Atlético Madrid está apretando en ese capítulo en la salidas de cal y Nick Mónaco es una opción que está ahí para irse en los próximos días son Martins también de la salida bastante avanzada en principio se espera que los dos puedan salir los próximos días porque hay que hacer hueco a Álvaro Morata e Morata sólo plantea jugar con el Atlético de Madrid ha aparcado el resto de asuntos y opciones que tenía sobre la mesa el Atlético lo quiere traspasado el Chelsea lo quiere traspasar en el momento que ya sea oficial lo de Higuaín así que todo apunta que la fórmula elegida puede ser una cesión con opción de compra obligatoria a final de temporada y lo que falta es ver si se van Jason y los dos y luego buscar esa fórmula financiera para que encaje perfectamente el salario de Morata en el límite salarial de esta temporada que está practicamente nunca mejor dicho al límite de las acciones del Atlético de Madrid hay fórmulas ya las explicamos el fin de semana en Carrusel Deportivo pagarles simplemente aparte de sueldo este año que es lo que pueda pagar el Atlético de Madrid

Voz 0231 31:01 el resto puede en una prima de renovación de cara

Voz 11 31:04 a la próxima temporada porque sobre todo a Morata el Atlético Madrid lo ve con buenos ojos para el futuro para sustituir sin quién sabe si a Diego Costa de cara a la

Voz 1415 31:12 lo que viene pues eso que decías hablando del fair play económico y demás hablado también eh Javier Tebas sobre el posible fichaje del delantero del Atlético de Madrid Sofía

Voz 12 31:21 si el presidente ha dicho que el club tiene que tener cuidado con el fair play financiero global

Voz 7 31:26 tienes el límite sale ajustado hoy en que él sabrá lo que tiene que hacer para poder incorporar porque no sólo se hace eco como digo poniendo la carga de con un aportando a otro tipo de ingresos pues con jode

Voz 1415 31:41 pues lógicamente Fuji si quieres te ponga los números dos

Voz 11 31:43 vientos ochenta y tres millones de euros ese límite salarial del Atlético de Madrid más o menos la cifra que tiene ocupadas son doscientos setenta y ocho hay que contar

Voz 1621 31:51 va a renovar a Simeone que va a renovar a Oblak por tanto ya no cuadra mucho los no

Voz 11 31:55 meros de ahí tienes que hacer las salidas de en y Chillida

Voz 0231 31:57 son para hacer margen y meter ahí el salario de Davy de devorada y lo que

Voz 1415 32:01 venga en verano gracias hasta luego el Rayo que se entrenado con las miras puestas en el domingo Uxue Cabañero hola

Voz 1271 32:06 qué tal escoria así el equipo franjirrojo ha realizado una sesión de menor carga física tan solo nueve jugadores sobre el césped de la Ciudad Deportiva la plantilla se entrenó en el gimnasio para después disputar una competición de fútbol tenis en la que ha habido mueve un muy buen ambiente por cierto también hemos visto haga Helga Kuta entrenarse al margen de sus compañeros ha realizado trabajo alternativo mañana el Rayo volverá traba al trabajo a las once a puerta cerrada en la que será su última sesión antes el choque ante la Real Sociedad el domingo a las seis y media en el estadio de Vallecas

Voz 1415 32:32 son tres victorias seguidas las que tiene el Rayo defensa del Rayo Emiliano Velázquez muy buenas bueno buenas como pero bueno hay que ver cómo estáis encadenar la cuarta victoria sería tremendo

Voz 24 32:42 es fundamental para nosotros conseguir tres puntos que que por lo menos en una ir un respiro de de lo que veníamos haciendo hasta ahora

Voz 1415 32:51 qué ha cambiado en el equipo estas semanas más allá de la de la defensa de tres ese cambio que no sé qué pensarán yo creo que ha venido muy bien al equipo no

Voz 24 32:59 sí vino bien porque se reflejan punto sea ante jugamos mucho teníamos mucho el balón pero no no conseguíamos concreta Hay ganando partidos yo creo que ahora teniendo los tres defensas otras más libre para defender y que el equipo se suelta hacia adelante no hay una seguridad atrás que qué podemos conseguir los puntos oí pensando y defenderlo

Voz 1415 33:23 jo viste la Real Sociedad anoche en Copa del Rey

Voz 24 33:26 sí sí pero poco porque insertan una setenta y dos horas el partido y es muy extraña esta situación jugar con toda la vida pasa con lo justo a ser un partido típico en el último partido de Liga de semana que te sí es lo que más o menos parecido contra nosotros

Voz 0231 33:47 ayer se hubiera habido una prorrogar un poco más cansado tampoco

Voz 24 33:49 que pasa es Duty Novés deben ser pillado que lo tachan te digo como sucedió y ahora tenemos que que enfocarnos nosotros fundamental que que por el camino que ánimo creo que podemos hacer muchas cosas buenas

Voz 1415 34:00 pasa mucho esta temporada no que hablando de la Real hablando del propio Rayo Vallecano son equipos que que bueno que están en la zona baja también porque está todo muy igualado pero que que da la impresión de que por juego por ocasiones merecen más de lo que tienen en la clasificación habló del Rayo y hablo de la Real Sociedad que también es un equipo que jugaba muy bien al fútbol

Voz 24 34:18 sí pero es sinceramente esto se fijan puntos y Bono conseguida punto en que juega bien las cubrían jugo bien pero esa fase busca y después juega muy bien jugó muy bien pero no nota mitad de tabla son cosas normales pero que que conseguir los puntos primero y después y lo conseguí jugando bien mucho mejor

Voz 1415 34:37 y más este año que dos victorias te te sacan de abajo y dos partidos malos te te vuelven a meter mira desde la temporada dos mil siete dos mil ocho no estaba tan cara a la salvación hasta Santo a estas alturas de pretemporada Emiliano

Voz 24 34:48 imagínate ellos no juegan en Primera todas las aguas andan me encaré tengo alguno esto pero aquí todo es lo que te digo todo bueno porque eran seguidos ponemos ahí a todos nos costó pero fundamental para nosotros no lo nuestro se me voy si hacemos las cosas bien

Voz 1415 35:09 oye me dio la impresión yo creo que Fassi quien que no te gustaron demasiado lo los pitos el otro día fueron Beltrán en el partido ante el Celta

Voz 24 35:16 sí pero cosa normal de cada uno tiene su punto de vista inició defiendo el mío y eso yo creo nada más dice es eso eso defiende su punto de vista

Voz 1415 35:26 también fue protagonista el otro día el bar que te parece ti la implantación de este sistema en el fútbol español ya en el en el fútbol mundial de hecho

Voz 24 35:34 he oído decir nada ni bueno no está haciendo todo lo contrario algo es claro pues una lo implantar está ahí hay que utilizarlo oí para bien para mal prisiones acierto o error hay que acatar las jugando con con lo que eso deje

Voz 1415 35:50 lo único que que es una bajo una para el gol decía Raúl de Tomás el otro día dices que ya Marco no sé si celebrarlo o no no sé qué hacer porque fíjate lo otro ya con el Celta en dos ocasiones en unos sí y en otro no

Voz 24 36:00 si a ver que hacer no festejos nuevo para poder Álvaro ante el Barça pero sobre lo que la vida normal Baltar he festejado muy después hicieran bueno tratar de intentarlo hacer otro y así hasta que hasta que lo consigue pueden festejando tranquilos

Voz 1415 36:18 festejos en diferido este verano que esperas tener vacaciones au o mejor un poquito de Copa América

Voz 24 36:25 la como Domenico hasta yo lo miro por la tele hoy pero cómo tranquilo yo primero repetido fundamental que nosotros consigamos ganar el fin de semana después pasado por soy si vais dando todo como como se ha Si bien bien decimal bueno hay que

Voz 10 36:42 ponen bueno para todos

Voz 1415 36:44 señeros Godín que se habla que podría ir a Italia tú cómo lo ves como compañero de selección

Voz 24 36:51 sinceramente no tengo ni idea de más ni una idea se habla mucho pero eso deben tener una charla tranquila con el directivo de Jazztel ético oí si no creo que sea tanto como yo sé cómo hace comento por fuera sino el está jugando todos los partidos está respondiendo a buen nivel y es lo que tiene que hacer es pues si hay acuerdo cuerda irse son cosas de de cada uno pero para mí lo que está haciendo es espectacular así jugando de igual si no

Voz 25 37:23 la verdad es que eso es indudable de Godín

Voz 1415 37:25 Raúl de Tomás el Real Madrid buscando gol haciendo los goles de tres en tres vaya delantero que tenéis en el equipo eh

Voz 24 37:31 bueno pero a nuestro atajó nuestro sí sí

Voz 1415 37:34 sí sí que quede claro no

Voz 24 37:36 si fuera de nuestro porque que puede en los que tiene a nutrir elenco

Voz 1415 37:42 bueno pues Emiliano Velázquez por la cuarta victoria frente a la Real Sociedad muchísimas gracias y muchísima suerte

Voz 25 37:48 una muchísimas raqueta hoy bueno ojalá que Reid y pongo a darle otra alegría toda la gente de Navas clave

Voz 1415 37:54 es todo el Rayo y el Leganés Domingo veinte cuarenta y cinco casi nada al Camp Nou Amanda Gala

Voz 0419 38:02 así es un Leganés que viene fuerte después de ganar al Real Madrid en la vuelta de la Copa del Rey el equipo quiere conseguir su segunda victoria consecutiva y salir invicto ante el club azulgrana esta temporada recordamos que el equipo ganó en Butarque dos a uno en la primera vuelta esta mañana ha hablado Peregrino ya si afronta el partido en el Camp Nou

Voz 3 38:20 espero que no tengo ningún disfraz que eh con con once jugadores trabajando en equipo y tratando de hacer nuestro pudo lo mejor que sabemos no que la fuerza de de nuestros jugadores del equipo que bajando con el sentido que estamos en última mente bueno poner en dificultad a un gran equipo que está en un momento muy bueno tú bueno es nuestra ilusión tratar de de encontrar esos momentos para traerle problemas con ojalá que pueda podamos tener efectividad en esa fragilidad del que íbamos a tener bueno esa noche

Voz 0419 38:56 además la plantilla se ha ejercitado de nuevo esta mañana en la Ciudad Deportiva de Butarque de cara a este importante partido las bajas más destacadas del conjunto pepineros son santos sin manos manos Roland Rubén Pérez y es duda Sabin Merino por una contractura muscular la buena noticia es la vuelta del zar el delantero ya está incorporado a los entrenamientos

Voz 1415 39:14 eso de Leganés y el Getafe que jugó hoy fíjate se enfrentan dos entrenadores mañana vamos a hacer el mejor once de la primera vuelta en Carrusel en Coín incluyendo entrenador dos de los nominados pues los gigantes enfrentaron esta no

Voz 1704 39:26 sí es un Abelardo ir Pepe Bordalás última del parto

Voz 1621 39:29 Don José Antonio Duro evidentemente son dos de los mejores tiene a sus equipos como equipos revelación Getafe Deportivo Alavés desde las nueve hoy en el Coliseum con toda la plantilla convocara los azulones con sesión de activación esta mañana para un Getafe que descansa está ahora en el hotel de concentración cuatro puntos nada más separan ambos equipos ambos están en Europa League son quinto y sexto el conjunto de Pepe Bordas las que juega hoy un choque clave Se sabe en el Vestuario para defender ese puesto europeo de cara a lo que viene de campaña en el Geta la principal baja por sanción Mauro Arambarri y por lo mismo sobre advierte también quiere así que o Flamini o Cristóforo van a ocupar un puesto en el centro del campo y en la zona ofensiva veremos y Bordalás sigue con Mata ICO Molina o da Ángel una titularidad y bueno en Liga en la competición doméstica después de marcar tres goles consecutivos dos de ellos en la eliminatoria ante el Valladolid fíjate un dato Escorial me he dicho Kevin Fernández que son los dos equipos que menos pasen menos pases lo diré dan en esta Liga de lo que yo detecto que al ataque juegan bastante directos y además añado que rentabilizó mucho sus goles ya que tienen veintiuno y veintidós a favor Bordalás será seguramente un partido especial para él porque ya entrenó al Deportivo Alavés y además lo ascendió a Primera División conoce bien a los vitorianos Si bueno el otro dato de este partido es que lo arbitra alguien que ha sido protagonista esta semana el colegiado José Luis

Voz 1415 40:46 Munuera Montero hizo dos por el precio de uno también tenemos jornada en la Liga dos tres si en segunda Rayo Majadahonda zaragozanas

Voz 1621 40:53 seis mañana con Iriondo ya recuperada buscando la primera victoria en esta instalación en el Cerro del Espino y además era Alcorcón que visita el domingo a las cuatro El Molinón al Sporting de Gijón siete jornadas consecutivas

Voz 0231 41:03 acumula el conjunto Mazariegos sin ganar seis

Voz 1621 41:06 caso del conjunto alfarero y ambos son noticias por dar bajas en las últimas horas por un lado en el Rayo Majadahonda la de Toni Martínez ha anunciado esta mañana se va a marchar al Lugo en el conjunto alfarero sorprendente también la baja del centrocampista del mediapunta mejor dicho Álvaro Peña que ayer se va se comprometió con el Albacete iba a ser una ausencia difícil de

Voz 1415 41:25 cubrir para Cristóbal Parralo gracias duró llegan a menos veinte seguimos en SER Deportivos

Voz 0200 44:28 plan pagó pero pero bien un buen partido

Voz 0231 44:31 buen ambiente buena organización y el partido fue emocionante acabó bien

Voz 0200 44:35 así que la gente disfrutó hasta el final me pregunta José Antonio Duro

Voz 0231 44:38 eso sí que Jiménez encontró el móvil

Voz 0200 44:40 sí sí bueno lo que le pasó fue que es el cayó

Voz 0231 44:43 una zona de muy difícil

Voz 0200 44:45 eso no llegaban a las manos los brazos estaba debajo de una grada plegada al lado

Voz 0231 44:51 la cabeza de un osito algo así sí eso es entonces

Voz 0200 44:54 es bueno al final creo que hay un vídeo que finalmente se desvelará baja recuperó si hubo tres empleados cuatro del pabellón de lodos que ayudaron

Voz 1415 45:03 oye Jiménez y recuperaron el moco bueno pues lo dejamos entonces en stand by hasta que sueño de de quedarme a ver el partido por mucho que se juega en Londres bueno he

Voz 0200 45:14 está usted muy tarde no iba a decir que cada uno

Voz 1415 45:16 en sus horas claro pero no el partido

Voz 0200 45:19 además la gente que empezó a verlo el partido no fue un partido de mucho nivel lo mucha calidad durante el desarrollo el mismo pero finalmente en el último cuarto remonta a Washington después de que Nueva York hubiera dominado todo el tiempo y el final es emocionante y se llega al final con con esa bueno con el bar no les queda

Voz 1415 45:39 el les quedó emocionante sí sí sí sí claro

Voz 0200 45:41 revisar y efectivamente al tapón era antirreglamentaria estaba en trayectoria ascendente el balón y por eso gano Washington

Voz 1415 45:47 la gente se enchufó además te vimos te muy bien acompañado escucha escucha