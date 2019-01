Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER el verbo defraudar tiene varias acepciones y hoy el fútbol no recuerda dos la primera tiene que ver con la definición eludir mediante el engaño el pago de un impuesto por eso ha pasado y Cristiano por la audiencia con Xabi Alonso el primero va a pagar dieciocho millones de multa con sonrisa hoy a la entrada de los juzgados reconociendo que ha defraudado mientras el segundo sabe lo niega eh con el fraude en España se han visto vinculado ya Cristiano Messi Marcelo Coentrao Mourinho Falcao Di María Modric o Mascherano casi un once mundial en calidad casi el once de la vergüenza en España el dinero no pagado daría para mejorar nuestra sanidad nuestras carreteras facer un AVE a Extremadura son millonarios que no necesitan más que con sus trampas no se avergüenzan deberían avergonzarse un poquito ellos también él con eso llegamos a la segunda acepción sí del verbo defraudar dice el diccionario aplicado a una persona decepcionado desilusionado por no ser lo esperado así que esta lista de crack Nos defrauda por parte

Voz 1 00:54 la doble y eso ya es mucho fraude Lastras y uno comenzamos SER Deportivos

Voz 2 01:11 la Cadena SER SER Deportivos con Francisco José Delgado

Voz 0699 01:15 toda la redacción de deportes de la Ser aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta las cuatro de vamos a acompañar un día más con el resumen de lo que llevamos de jornada gracias por estar ahí del modo que más os mole por la radio de toda la vida con las emisoras Sermas en la oferta con la aplicación de las en en el móvil con nuestros enlaces en redes sociales con la web tres W Cadena Ser punto com que lo importante es que detenga hay mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos mundial más en nombre de todo el equipo del programa que va desde Sonia Lus en la producción a Juan Carlos Ingelmo hoy Noema Valido como cracks de la técnica Cristiano Ronaldo se ha declarado culpable de eludir el pago de casi seis millones de euros Hacienda ya ha sido condenado por la Audiencia de Madrid a veintitrés meses de prisión dieciocho con ocho millones de euros de multa

Voz 1 01:52 sí

Voz 3 01:52 Cristiano se justicia hombre todo perfecto hombre

Voz 0699 01:59 donde Cristiano Ronaldo a José Palacio pues todo perfecto con condena perfecto también con esta condena recuerdo diecinueve millones de euros de multa veintitrés meses de prisión que no cumple el portugués se suma a una amplia nómina de futbolistas millonarios como Messi que reconocen habernos entre comillas titulado a todos y aceptan el pago de una multa para evitar entre otras cosas la prisión algo que no ha pasado con Savia Alonso cuyo juicio se ha suspendido por un defecto de forma ahora vamos a contar porque el día mezcla el deporte con las extrañas kosher por ejemplo extraño parece el bicha de de Kevin Boateng por el Barça de grandes nombres previstos pasamos a un jugador descartado en su día por Las Palmas que jugaba en el subsuelo que llega cedido que eso sí estaba feliz como una perdiz esta mañana en su presentación

Voz 4 02:38 es una nueva oportunidad allí viniera con eh jugar aquí que no puedo dice no ninguno dijo a mi agente que quiero quiero correr a Barcelona no quiero ir en avión

Voz 0699 02:51 se ofrecía a venir corriendo a Barcelona vamos a escuchemos más de Boateng de Xabi Alonso de la polémica que no se acaba con el bar Las últimas imágenes de la acción entre Luis Suárez ellas han creado ya indignación en Leganés cuya afición prepara una pañolada en el último en el próximo partido de Liga en cuya presidenta habló anoche en el largo pero hoy en un acto sobre la jugada de marras

Voz 5 03:11 qué quejarnos egos pedí una aclaración cuando las imágenes se ven tan clarísimas pues qué interpretación han utilizado con Podemos no es para que en una clara rural desde que me parece una persona prudente creo que aquí no lo es porque ella más amor más allá de interpretar la jugada

Voz 6 03:26 España entrando en un terreno eh

Voz 5 03:29 le pensarse que bueno que juega haciendo hay un poco de comedia no cuando me parece que no es acertada puesto que ya se mete en arenas movedizas

Voz 0699 03:38 hasta el día muy de siglas eh el bar el TAD presentes en el día ya eh porque además del bar en eso el organismo en el TAD reclama el Levante la presunta alineación indebida del Barça en Copa rechazada por competición que a última hora la noche por Apelación e incluso el Levante atención pide la suspensión cautelar de la competición del partido de el Barça de mañana eh competición la de Copa que en el día de hoy empieza a los cuartos con el Getafe Valencia así que polémica en competición y fichajes todo mezclado el protagonismo del día los segundo en los fichajes lo comparten Boateng presentado como habéis escuchado por el Barça y Morata que dicen que puede ya estar viajando a Madrid donde el Atlético anunciaría en las próximas horas con lo que hemos tirado de ese tema en la consulta con los oyentes de SER Deportivos del mercado como martes en opinión cuenta la pregunta es qué fichaje del mercado invernal dará mejor resultado porque os dejo nuestro Whatsapp seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis para que no os dejéis notas de voz con vuestra opinión y con vuestra reflexión seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis con nombres como los de Boateng Morata Brahim Munir seguro Imaz encima de la mesa Ibai por ejemplo está encima de la mesa también polideportivo porque el fuera del fútbol son noticia nuestra Selección de balonmano que ha dicho adiós a las opciones de medalla del Mundial Luka Doncic que ha logrado su primer triple doble esta pasada madrugada en la NBA Roberto Bautista que ha caído en cuartos del Open de Australia y sobre todo nuestro deportista más inmenso Rafa Nadal que saca las dictado para semifinales del primer Grand Slam de la temporada dejando en la cuneta a francés bajo el Le Bron James del tenis practicar

Voz 1774 05:07 ante el partido más cálido rodado del todo lo que quería en cada momento me iba saliendo no sea que se hace difícil hablar eso es cierto ha salido practicamente a la a la perfección Sieso la sorpresa para mí o no bueno pues evidentemente no había antes de empezar que está todavía sin haber perdido ningún set pues claro que es una sorpresa para mí

Voz 0699 05:28 dijo el americano trazó en la previa que se prepare Nadal y me da que Nadal ha llegado muy preparado al partido y prepara vosotros que abrimos en Australia con el gran protagonista del día con Rafa Nadal son las tres y cinco vamos al lío

Voz 7 05:41 millonario en un visto y no visto millonario en menos que canta un gallo en un soplo millonario a toda pastilla millonario en un suspiro en un periquete millonario echando virutas millonario en un pispás rosca mega millonario de la ONU el primer rasca con el que puedes ganar hasta un millón de euros al restante hay más de ochenta y ocho millones de euros en premios Roskam

Voz 3 06:06 el millonario de la ONCE te millonario me tan rápido

Voz 8 06:10 cuánto hace que no te graduó es la vista meses años lustros este es tu momento

Voz 9 06:17 ven a las rebajas de multi ópticas hilo veraz claro para trabajar para conducir bar cine Gaza este calidad y el mejor servicio a precios inigualables sólo lo encontrarás en las rebajas devoción ópticas

Voz 10 06:33 seis

Voz 0699 06:34 pues el gran protagonista de la jornada es Rafa Nadal que ya está en semifinales del primer Grand Slam de la temporada el Open de Australia Melbourne Miguel Ángel Zubiarrain muy buenas tardes

Voz 3 06:44 el mallorquín llegan semi sin perder Miguel Ángel Russo

Voz 0699 06:47 los eh

Voz 11 06:48 sí la verdad es que ha jugado un torneo yo creo que de muy buena calidad el tenía sus dudas porque venía sin jugar desde lo P en Estados Unidos pero ha ido todo bien y hoy ha vuelto a ganar a hacía joe fase insiste seis cuadros y dos así que está en semifinales de cabeza las caras con sí sí Pass que hoy ha llegado a Bautista cuatro set Bautista que sí que ha jugado muchos se habían sufrido ya dijo que estaba poco fresco de ideas que de piel

Voz 0699 07:20 Nadal el grado de dificultad con sí si pasa aumenta en el torneo para Nadal Miguel Ángel

Voz 11 07:27 bueno es toda una sorpresa sí Payo es un chico muy joven jugó con nada en Barcelona hay premios y dos seis uno la final de este año de de Godó pero claro desde las que va mejorando y de los que como ha dicho Rajoy en la rueda de prensa cuando le preguntaron este año una lista de jugadores podían avanzar a los diez primeros el Pusa S sea que él piensa que es un buen jugador y que le puede dar guerra a él y a otros como como ya he ido limitando gente pero bueno si Nadal juega a su nivel como está jugando creo que hoy por hoy todavía superior y que debería estar en la final pero bueno tenis es un mundo de sorpresas a la que de lo que pasa

Voz 0699 08:06 insisto en el dato Rafa Nadal llega a semifinales de la Australian Open sin perder ni un solo set ha hablado así hace tan sólo unos instantes del que será su rival en semifinales el griego sí sí

Voz 1774 08:17 has hecho sorprende porque antes de empezar el año hiciéramos una predicción de serían los quién estaría entre los diez mejores te lo hacemos cada año y yo le puse al terminar el año mejores no evidentemente están semifinal el primer Gran Slam que sólo están cuatro me sorprenden no ha empezado bien el año y estaba confianza ahí no es justo semifinalista iba a ser un partido complicado

Voz 0699 08:37 a Nadal no le sorprende el griego a nosotros ya no nos sorprende nada de lo que haga Rafa Nadal jueves a las no hoy y media de la mañana en España el partido de semifinales del Open de Australia Nadal que comparte el protagonismo hoy en la apertura de este SER Deportivos con Cristiano Ronaldo el ex jugador del Real Madrid que aceptado su culpabilidad en un desfalco Hacienda con grandes cantidades José Palacio muy bueno qué tal muy buenas Pacojó

Voz 1038 08:58 a las nueve XXXVI llegaba a la Audiencia Provincial de Madrid SL y su pareja acompañado de tres abogados la vista para conforme a las nueve y cincuenta el acuerdo con la Fiscalía era que se declaraba culpable de cuatro delitos fiscales entre dos mil once y dos mil catorce pagaba dieciocho con ocho millones de euros de multa y además asumía dos años de prisión eso sí no va a tener que entrar cárcel más tarde a las diez y veinticinco salía de la Audiencia firmaba autógrafos alguna camiseta del Real Madrid amplia sonrisa tanto hoy como escuchábamos en la presentación todo perfecto no fue perfecto lo de Xabi Alonso que llegaba con traje oscuro camisa muy elegante a las nueve y diez de la mañana antes que el Cristiano Ronaldo y a las diez era el juicio la sección número treinta de la misma Audiencia Provincial de Madrid no había llegado un pacto con la Fiscalía estaba acusado de tres delitos fiscales entre dos mil diez y dos mil doce por más de dos millones de euros la Fiscalía pide cuatro millones de multa además cinco años de son para el tolosarra pero ha pasado unas ofensa y es que la Audiencia Provincial suspendió el juicio por problemas de competencias en uno de los delitos que estaban reformado según el Código Penal en dos mil doce el abogado planteó con las dudas iniciales y la presidenta de esa de la sentencia de la suspendió suspendió el juicio ese delito supondría menos pena para Xabi Alonso bajaría los cinco años de prisión que pedía la Fiscalía y la competencia pasaría un juzgado de lo Penal de Madrid así que va a tener que celebrar

Voz 0699 10:15 a un nuevo juicio meses más tarde a las once y cuarto

Voz 1038 10:17 desde la mañana salía Xabi Alonso declaraba lo suyo

Voz 1974 10:20 no porque se tengo la convicción y la y la confianza en que he hecho todas las pruebas bien que colaborado desde el principio que nunca golpeado nada pues tengo que defenderme y confiar en la justicia inmerso hasta aquí he llegado y voy a seguir hasta aquí

Voz 3 10:39 perdón

Voz 1974 10:40 no no lo he visto estábamos en diferentes salas estaría preocupado si si pensara que tengo algo que que ocultar au o que hay alguno lo haya hecho bien como no es así

Voz 0699 10:50 seguramente Xabi Alonso y Cristiano protagonistas por su paso por juzgados hoy Boateng por su paso por sala de prensa en la presentación para muchos inesperada por el Fútbol Club Barcelona Adriá Albets

Voz 0017 10:59 sí inesperada hay fugaz ha sido la llegada de Boateng porque ayer mismo se cerró el acuerdo por la noche estaba ya en Barcelona ya esta mañana como dices lo hemos visto con su nueva camiseta en el Camp Nou el Barça le paga Alsa suelo un billón de euros por la cesión hasta final de temporada aunque Boateng ha dicho hoy que su objetivo es quedarse más tiempo el Barça tiene una opción de compra por ocho millones de euros así que veremos qué pasa en junio pero al final dependerá de su rendimiento Él tiene claro que no viene a ser titular lo acepta quiere ayudar al equipo y hoy ha aclarado que a pesar de que dijo en una entrevista que el mejor es Cristiano Ronaldo ahora Boateng tiene otra opinión

Voz 4 11:35 son juegan en Barcelona el mejor juego en el mundo es Messi en todo el mundo que la verdad es mejor juega todo el mundo en todos los mundos lo últimos traer últimos diez años con todo lo que ganar gracias hasta luego bueno pues gracias y hasta luego

Voz 0017 11:54 así ha terminado la rueda de prensa de presentación de Boateng que ahora se rinde a Messi e incluso ha dicho que es un regalo de Dios

Voz 0699 12:00 poder jugar con él esta tarde Boateng a entrenar ya con

Voz 0017 12:03 sus compañeros Valverde incluso podría convocarle para viajar mañana a Sevilla atendió hasta aquí

Voz 0699 12:08 el español de nuevo algo que estará pensando en decidir Morata estar de regreso al fútbol español que parece ya cuestión pues ya no de día sino casi de hora lo del Atleti Miguel Martín Talavera

Voz 1576 12:16 yo buenas tardes sí todo va a depender de un hombre pro

Voz 0699 12:18 pero el de Gonzalo el Pipa Higuaín hasta que no se desata es que

Voz 1576 12:21 la situación en Italia con la Juve con el Milan donde estaba préstamo del equipo bianconero el argentino Hinault sea jugador del Chelsea no se va a desbloquear en ningún caso la situación de Álvaro Morata que él está en Londres ya todo finiquitado todo cerrado con el Atlético de Madrid esperando tan sólo esa llamada del club rojiblanco y sube de su representante para coger un avión que le traslada a la capital de España y formalizar ya hoy oficializar su fichaje por el Atlético ahí pero como yo te digo hasta que no se cierre el fichaje de Gonzalo el Pipa Higuaín con el Chelsea no se va a producir la salida

Voz 0699 12:54 pero en el Athletic caído otro jugador de los importantes Caco qué tal

Voz 1576 12:56 sí que ya es el sexto en ahora mismo en el parte de guerra Filipe sabe Vitolo Saúl Costa ICO que tiene una lesión muscular de grado uno en la cara anterior del muslo derecho queda pendiente de evolución pero sí lo tuvo complicado para el Alcoraz todavía lo más complicado para getafense

Voz 0699 13:12 no de lesionados ayuno muy importante en la Premier Yosu sus jugadores un futbolista español que se pierde lo que resta de temporada Inglaterra Álvaro de Grado cuéntanos buenas tardes

Voz 11 13:20 hola buenas tardes pues Héctor Bellerive que seleccionó el pasado fin de semana se ha roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y estará entre seis y nueve meses de baja es decir se pierde lo que falta de temporada y es posible que también el inicio de la siguiente

Voz 0699 13:34 pero en Inglaterra se habla más del accidente de un avión en el que viajaba jugador del Nantes que iba a fichar por el Cardiff y cuyo vuelo ha desaparecido literalmente Álvaro

Voz 11 13:42 si ayer a las nueve de la noche intentaron hacer un aterrizaje de emergencia al desde entonces el avión está desaparecido Emiliano Sala el último fichaje del Cardiff diecisiete millones de euros traspaso récord del carril que se anunció el otro día viajaba para volver a Cardiff desde Nantes después de haberse despedido donde sus compañeros y en las últimas doce horas no se ha podido contactar con él y los aficionados del carril ya están dejando flores alrededor del estadio teniéndose teniéndose lo peor

Voz 0699 14:09 estaremos pendientes a ver si llegan buena noticia gracias Álvaro las tres y catorce más SER Deportivos

Voz 12 14:13 buenos días señor García llamo de Ford su coche ya está listo puede pasar a recogerlo cuando quiera señor García llamo nuevamente de Four les recuerdo que ya puede recoger su coche señor García estamos esperando ley señor García

Voz 13 14:25 ahora te dejamos Cuca de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento lo único que te costará será devolverlo Isolux Denise cambio de aceite y filtro por setenta y nueve fue la increíble sensación de de preocuparse condiciones punto es

Voz 0699 14:39 sí se opuso a vueltas con él par sobretodo con la forma de Luis Suárez y de Cuéllar aunque en Valladolid en Bilbao siguen más que cocidos pero en Leganés el escozor es indignación Óscar Egido

Voz 1643 14:49 eso la afición que puede ser menos comedida que

Voz 0699 14:51 club ha convocado una pañolada en el minuto doce de partido ante el IVA

Voz 1643 14:54 el próximo sábado en Butarque desde el Leganés a la espera de la aclaración que han pedido a la Federación y al estamento arbitral quieren dejar de hablar ya de esa jugada como hemos escuchado al principio a la presidenta del Leganés no le han gustado las declaraciones de Valverde y por eso esta mañana en un acto de el Ayuntamiento le hemos preguntado se espera una disculpa pública dentro del Barça

Voz 14 15:13 yo creo que que no cada uno al fin y al cabo tenemos nuestra guerra la de ellos no esperamos ninguna disculpa se puede confirmar que el bar funcionan Butarque porque tenemos utilizaron puede todavía no porque ha habido jugadas que se vivía de haber utilizado por eso te digo que de momento todavía no funcionan

Voz 3 15:31 el bar en boca de todos de hecho del bar en privado lo sabes

Voz 0699 15:34 los dicen cosas muy diferentes a las que se atreven a decir

Voz 3 15:36 público Antón Meana si Pacojó porque los árbitro reconocen fuera de micrófono que el bar tiene defectos que deben pulir rápido la cadena

Voz 0231 15:43 no puede contar que el diagnóstico del CTA

Voz 3 15:46 claro la máquina es buena el protocolo funciona pero hay árbitros de Camps

Voz 0231 15:50 algo que no sirven para el bar son buenos en el césped los mejores de su gremio hice bloquean cuando les sientan delante de un monitor para corregir una decisión desde hoy tenemos en Las Rozas jornadas de Bart para árbitros de segunda están percibiendo el sentir de sus jefes ser árbitro de bar va a ser en breve una profesión propia España va a la cabeza de Europa y el colegiado que no se ponga las pilas saldrá de la rueda para no frenar un proyecto bueno e imparable

Voz 0699 16:18 queremos que hoy el bar el que lo interpreta tenga un buen día en la Copa que se inicia con el Getafe Valencia en el Coliseum sueca Bayern

Voz 1509 16:23 si buscan el pase a las semifinales y el primer asalto es esta noche a las nueve y media el Valencia llega después de dos victorias ligueras y ese pase en Copa ante el Sporting y con las bajas de Guedes Elena sigue protagonismo seguro la Ferran ICANN Geely en Getafe llega con todo quizá en el mejor momento de la temporada la duda para hoy es si habrá rotaciones como ha venido mostrando Bordalás últimamente Ozzy a estas alturas de competición se decanta por los titulares los que no estarán son Markel Bergara llama N'Diaye pitará Gil Manzano allí en el bar estará Hernández Hernández

Voz 0699 16:49 mañana tenemos el partido más atractivos de los cuartos el Sevilla Barça visitamos rápido las dos ciudades con novedades de los equipos de el Sevilla Fran banquillo Munir y John Paco jo serán baja Munir tiene para un mes mañana convocan

Voz 1038 16:59 no habrá lleno en el Pizjuán y una obsesión en la mente de Machín frenar a Leo Messi

Voz 15 17:05 o ponemos un francotirador ahí lejos con un dardo

Voz 16 17:10 de anestesia sólo ve porque no nos podemos permitir el lujo del mejor jugador del mundo pues perderlo para mucho tiempo la grandeza del fútbol es que los grandes futbolistas del mejor futbolista

Voz 0699 17:19 preocupado machismo Renzi como como es lógico y del Barça por ir a Valverde vamos a esperar a la tarde no Adriá

Voz 0017 17:24 sí a las cinco de la tarde hablará a Valverde en rueda de prensa antes del entrenamiento del Barça que será a las seis en la Ciudad Deportiva hay después sobre las ocho tendremos ya convocatoria para viajar mañana a Sevilla en la que podría debutar Kevin Prince Boateng el Barça viaja mañana sin le que estará quince días de baja también sin

Voz 0699 17:40 Murillo sancionado para la Copa el que sí viajará

Voz 0017 17:42 así será titulares precisamente Leo Messi que fue suplente frente al Leganés y mañana volverá al once para el partir

Voz 0699 17:48 frente al Sevilla pues cuidado que ese partido el Levante pide que lo suspendan José Manuel Alemán

Voz 1061 17:52 sí porque levanta solicitado esta mañana la suspensión cautelar de la eliminatoria de Copa que enfrentará mañana al Sevilla ya el Barça si el TAD no resuelve el contencioso antes de que arranque el partido de ida que mañana se disputa en el Sánchez pero

Voz 0699 18:02 Juan el Levante quiere que de una vez un tribunal diga si hubo

Voz 1061 18:04 no alineación indebida por el asunto de la demanda fuera de plazo la Cadena SER ha podido saber que el Levante ha presentado en este nuevo recurso jurisprudencia de FIFA en la que la propia Federación Internacional entró de oficio la reclamación se presentó después de un mes de la infracción cometida por la selección de Bolivia por alineación indebida en dos partidos clasificatorios para el Mundial de Rusia altas acabó dándole la razón a FIFA y a Bolivia salieron los dos partidos por perdido tres cero

Voz 0699 18:29 mucho que contar en veinte segundos algo más que contar sobre un partido de fútbol femenino amistoso que es un partidazo contra Estados Unidos a gala

Voz 1509 18:36 si hoy se disputa un duelo de altura el estadio Rico Pérez de Alicante acoge esta tarde el amistoso femenino las ocho y media en la selección de Jorge las te miran de Estados Unidos la vigente campeona del mundo en las hispanas vienen de empatar ante Bélgica uno uno en el primer encuentro que disputarán tras el parón un empate que no deja conforme al equipo de la que quiere una victoria

Voz 0699 18:54 volveremos que es lo que pasa y lo que queremos nosotros saber cómo está la selección española de balonmano que se ha quedado sin opciones en el Mundial dio González con protagonista muy buenas

Voz 1 19:05 no es lo

Voz 3 19:07 el sueño duró prácticamente hasta hasta final de ese partido Alemania Croacia no sé como lo vivió Gonzalo Pérez de Vargas queda muy buenas Gonzalo

Voz 17 19:14 más como lo sabíamos que era un resultado de todo lo que sabe lo difícil que se al final cualquier adicción puede puede cambiar tuvimos como decías era mayoría el equipo de aquí en el hotel me viéndolos juntos y estuvo tan apretado que de verdad creemos en nuestras posibilidades pero bueno un par de decisiones ahí un poco controvertidas Si que el público apretando pues hizo que dentro que cabe que era el mejor resultado para nosotros si no había empate que era que ganase Alemania eh nos deja más cerca de nuestro objetivo que era el torneo preolímpico oí a ser sean los resultados

Voz 3 19:53 esta mañana por Alemania nada de Ferrari en este campeonato con prestigio y luego ya veremos quintos su objetivo

Voz 0699 19:59 vale muchas gracias gracias gracias pausa imagen

Voz 16 20:02 están las cuatro en SER Deportivos

Voz 1 20:07 SER Deportivos Madrid

Voz 18 20:14 bueno como siempre a la cuatro cuento de que va el programa para que os creéis ahí escuchando vamos a ver con calma Xabi Alonso y aplicar los relacionado con quién

Voz 0699 20:21 ya no Ronaldo mañana de los dos en los juzgados que ha de una manera diferente para el portugués exhumados del Real Madrid para Xabi Alonso que porque uno se ha reconocido culpable y el otro justo todo lo contrario ha tenido que suspender aplazar el juicio lo que cuenta José Palacio ya con válida más o menos un grado en Derecho vamos a contar con calma la recta final de la operación Morata por el Atlético de Madrid que en realidad es una operación a tres bandas en la que tiene que ver el Milán el Chelsea y también la última hora del partido entre el Getafe y el Valencia que es el de Copa del Rey para hoy en el coliseo a las nueve y media de la noche y sobre todo eh vamos a abrir de nuevo el bar el barco nube que no pero confusiones ha vuelto a hablar la presidenta de liga del asunto hoy tras hacerlo anoche con Manu Carreño en El Larguero pero quiero que escuche la opinión del presidente de la Liga de Fútbol Profesional Javier Tebas cuando le han preguntado por la jugada de Luis Suárez opinión con mensaje al Real Madrid incluido diría yo

Voz 19 21:20 el Barça para fragancias no bajó ayer una a al mejor hubiese pitado mandan el error no es una ráfaga antes que le parecía un campo como Santiago Bernabéu el todo que José Luis se ha convertido en un cántico para criticar a los árbitros la gente se quiere que por sistema insisto que yo creo que es un tema exagerado también la juega Vinicius Si me imagino que olvidarán cuando el Real Madrid empieza a ganar partidos porque todo en Lafayette

Voz 0699 21:43 pues nada todo que Javier eh así que las quejas de Madrid se pasan cuando ganen viene a decir te vas quemando así un mensajito a Florentino Pérez con el que mantiene una guerra soterrada que ya la verdad no disimula y no disimuló yo que hoy quiero que no mandáis notas de voz con el tema que hemos elegido para que opine juntos qué va de fichaje entre comillas dice así que fichaje del mercado invernal dará mejor resultado eh creéis porque seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis ese es nuestro número de Whatsapp para nota de voz y os escuchamos después antes vamos a ir a Xabi Alonso a un entrenador de Álvaro Morata a Virginia Pavone a Marcelino en el próximo ratito capaces juntos nosotros queda polemista

Voz 16 22:22 de ahí está la polilla pueden ser irracional por mucho que se parezca nosotros tener derechos de autor cronista vea esto se acabó

Voz 20 22:31 bueno pues así comenzamos este once de septiembre con la resaca del día de una madrugada que es muy buenas vigilante

Voz 0699 22:40 por otro otro reverso era otro

Voz 20 22:43 es decir él es más que es una queda claro Isaías Lafuente

Voz 21 22:49 Byrne La Ventana con Carles Francino a penas

Voz 0699 23:14 hay una cantidad de futbolistas que son protagonistas de la mañana en Madrid que daría para llegar al larguero pero bueno vamos hace despacito pero pero bien por ejemplo en los juzgados e mañana movida José Palacio con diversos resultados para dos ex jugadores del Real Madrid si digamos que

Voz 1038 23:31 de cara para Cristiano Ronaldo que ya ha quedado exento de volver a Madrid a un juzgado porque tiene que va

Voz 1643 23:38 a ver para enfrentarse al Atlético de Madrid en el Wanda

Voz 1038 23:40 metropolitano en los octavos de final de la Champions

Voz 0699 23:43 bueno si no viene pensarán los del Atlético casi mejor vale

Voz 1038 23:45 exacto casi mejor pero bueno y digamos que en duda y no Cruz del todo para Xabi Alonso porque se ha suspendido el juicio porque él sí que iba a juicio no no había llegado a un acuerdo con la Fiscalía ni con Hacienda por esos tres delitos fiscales que la Hacienda pública les reclama entre los años dos mil diez y dos mil doce Además la Fiscalía de media cuatro millones de euros de multa hay cinco años de prisión

Voz 0699 24:07 pero bueno el primer protagonista era Cristiano Ronaldo

Voz 1038 24:09 lo que llegaba yo creo bastante relajado sabía lo que venía a pesar de tener que asumir cuatro delitos fiscales pagar casi veinte millones de euros y asumir también dos años de prisión claro dos años de prisión que hasta dentro de veintitrés meses va a tener de que o no puedo ahora delinquir aquí en España porque sino ya Siria la cárcel

Voz 0699 24:30 lo mismo con esos dos años al no tener antecedentes

Voz 1038 24:32 no va a ir a la cárcel ahora ya sí los tiene entonces hasta dentro de veintitrés meses no podrá cometer ningún delito en España porque si no directamente sí que iría al luso a la cárcel a la salida ya sé que lo hemos visto contento incluso sonriendo siempre acompañado de Georgina de las gafas de sol a pesar de que la verdad es que no ha amanecido muy soleada la mañana aquí en Madrid

Voz 0699 24:53 le preguntamos le preguntamos a su salida

Voz 1038 24:56 si se había hecho justicia para él para él todo todo perpetua

Voz 3 25:00 Cristiano justicia hombre que diferente la vida

Voz 0699 25:07 las estrellas que de la vida de los ciudadanos normales se paga dieciocho millones de euros dice que todo perfecto que ETA está todo que bueno supongo que también alivia a Cristiano Ronaldo es no tener que pasar por prisión que veintitrés meses es quedarse a uno de la condena a prisión dieciocho con ocho millones de euros a cambio que bueno a lo mejor me pongo muy exquisito porque cada vez que pienso que millonarios defraudan a Hacienda Se me llevan los demonios sean futbolistas en lo que sea pero bueno que en este caso al futbolista de élite le da mucho por por hacerlo y afortunadamente la justicia está muy pendiente que luego está el caso de Xabi Alonso que es distinto Jose

Voz 1038 25:47 sí porque Xabi Alonso no se ha querido declara culpable en ningún momento de las contacto que han tenido con la Fiscalía con la Hacienda pública española a él le reclaman tres delitos fiscales entre los años dos mil diez y dos mil doce en torno a más de dos millones de euros la Fiscalía propone como te habían comentado esos cuatro millones euros de multa hay cinco años de prisión pero ha sorprendido porque a las diez de la mañana en la sección número treinta debía celebrarse juicio y apenas un minuto después nos han comunicado que se había suspendido por problemas de competencia que atribuían a uno de los tres delitos que se le achacaba niños que el Código Penal español fue modificado en dos mil doce afectaba a uno de esos tres delitos a los abogados plantearon esas dudas unas dudas que no tenía controlada la Fiscalía así que en tendrían que rebajarse esa pena de prisión de cinco años que había solicitado la Fiscalía ahora lo que va dilatarse todavía más es este proceso de Xabi Alonso la competencia tiene que pasar a un juzgado de lo Penal de Madrid tiene que hacerse un nuevo juicio

Voz 16 26:49 por lo que hablado con Alfonso Ojea por lo menos tienen que pasar cuatro cinco meses hasta que se sepa a qué juega

Voz 1038 26:54 dado va a ir estas a este juicio saber donde se va a realizar en lo que sí que me ha sorprendido es el aplomo la tranquilidad con la que salía Xabi Alonso y que él mismo

Voz 0699 27:06 ha sido porque en un principio creíamos que iba a ser

Voz 1038 27:09 uno de sus abogados en que iba a hablar con la prensa pero ha sido él mismo el que han querido salir a hablar con todos nosotros muchos medios de comunicación también me Educomunicación internacionales que estaban cubriendo la llegada de Cristiano Ronaldo

Voz 0699 27:21 él proclama su inocencia y además cree

Voz 1038 27:23 mucho la justicia la sala el Tribunal haga

Voz 1974 27:26 decidió que tiene que valorar si son competentes para enjuiciar esta causa y entonces yo tengo que respetar lo que ellos la decisión que tengan que tomar seguir confiando en la justicia estaría preocupado si si pensara que tengo algo que que ocultar au o que hay alguno lo haya hecho bien no yo confío en la justicia eh en cada caso es diferente y mío lo están valorando lo están estudiando ya están ahora hay que esperar competencias

Voz 0699 27:52 desleal y fraude hacienda legislación si estáis en época de examen de derechos este ratito o convalidó seguro el aprobó en alguna asignatura pero bueno esta mañana bien no José

Voz 1038 28:04 si la mañana fresquita pero con muchos compañeros ahí apoyando y esperando todos los paseíllos de Cristo

Voz 0699 28:10 con Ronaldo y Xabi importantes tan acompañó gracias hombre bueno esto en el Real Madrid se abren debates con la recuperación de los lesionados en lo deportivo con Kroos Llorente Bale como protagonista el bueno en el lateral entre Marcelo Javier Herráez muy buenas tardes

Voz 23 28:24 sí señor muchas cosas Pacojo hay que decir lo primero que efectivamente Cross Llorente y Mariano los tres están ya recuperados en la lista mañana rueda de prensa al filo de las doce y media de Solari mañana también entrenamiento del equipo antes de ese partido frente al Girona no se fían ni mucho menos del equipo dirigido por Eusebio que consiguió eliminar nada más nada menos que al equipo de el Cholo Simeone

Voz 0699 28:45 al Atlético de Madrid incluso satisfacía

Voz 23 28:48 en el club por el sub veinte que está haciendo Rodrigo en el rap Mari cree que están acertando con bueno el fichaje de jóvenes promesas el caso de Vinicius costó si mucho cuarenta y cinco millones pero ya es una realidad y juega en el Real Madrid Rodrigo marcó ayer dos goles en el sub veinte frente a Venezuela este próximo verano estará en el equipo blanco es la idea que tiene el club yo creo sinceramente que esta hacer tanto eh

Voz 0699 29:11 el Barça ficha a Boateng o bueno

Voz 23 29:14 eh cedido aunque sea Vidal jugadores ya muy hechos muy experimentados y en Madrid apuesta por los jóvenes como digo futbolistas entre otros Vinicius Rodrigo y en cuanto al lateral veremos lo que pase lo que decide Solari si el titulares Reggie o aussie es Marcelo que es el capitán consigue estar en forma is asienta en ese lateral zurdo la decisión depende de Solari hay mucho

Voz 0699 29:34 las incógnitas en el presente de el Real Madrid muchas preguntas que hacerle a Solari mañana en la rueda de prensa veremos con cuanta respuestas a ver si tenemos aún Solari y digamos comunicativo y no de esta cuando lo es una pregunta que no le mola da respuesta rápida y larga cambiada que eso yo creo que no es que no no gusta a los periodistas que tampoco les gustan los aficionados del Real Madrid porque ellos quieren saber la realidad que hay dentro de de su equipo pero bueno mañana lo cuenta Javier Herráez que lo cuenta ajena gracias Javi coincido contigo un abrazo hasta luego eso del Real Madrid el día que no coincidimos también lo decimos eh bueno no lo decimos en la redacción bueno el Atlético de Madrid estamos en las horas previas al fichaje de Álvaro Morata en los días en los que Filipe Luis ha mandado mensajes en la prensa de su país digamos para forzar a tener una oferta de renovación pero lo primero es lo primero y hoy lo primero al Atlético de Madrid para mí es lo de las lesiones que ha vuelto a caer otro jugador ha caído Koke son jugador importante y eso es una plaga

Voz 1576 30:33 se eh porque recordemos que están lesionados Filipe Savic Vitolo Esaúl Saúl Diego Costa Koke buenos el retiró otro día con alguna molestia a hacerle pruebas sea diagnosticado que tiene una lesión en el muslo derecho de grado uno y está pendiente de evolución no está todavía a día de hoy descartado pero bueno quedan demasiado día para Getafe juega el sábado sea que lo va a tener en chino e además de todo esto Godín que recibió un golpe en una entrada de de Enrique Gallego pues por precaución tampoco se ha entrenado

Voz 0699 31:01 con los jugadores con el resto del equipo tampoco

Voz 1576 31:03 de hecho Lucas no es que haya ido para atrás lo de el lo del francés pero tuvo una lesión complicada estuvo más de un mes fuera yp circunstancia porque no hay más jugadores ha tenido que jugar muchos minutos muy pronto y bueno pues los entrenamientos hay alguna alguna sesión que se dosifica y él hace un un entrenamiento personalizado y hoy tampoco ha estado ha sorprendido también que estuviera Angels in its recordemos que la idea de ruta para el fichaje Álvaro Morata era que estuviera ya todo atascado que Álvaro Morata estuviera en Madrid que yo hubieran buscado acomodo como nos ha dado la primera premisa porque Gonzalo Higuaín todavía no es Jorge el Chelsea Álvaro Morata todavía no es Hort de Atlético de Madrid pues sigue entrenando Sony sin Nick a la espera de que se resuelva el fichaje del madrileño por el conjunto rojiblanco y sus salidas fuera del equipo y todo esto encima está sancionado Ángel Correa por lo tanto con cinco amonestaciones por lo tanto para el día de Getafe lo va a tener en chino va a tener que seguir tirando de canteranos en la ley

Voz 0699 31:59 digo de Madrid tiene narices pero la realidad del asunto de Álvaro Morata es que su fichaje está ahora mismo pendiente de Pía Tech el jugador que quería el Real Madrid que tiene que llegar al Milan el Real Madrid sabe lo que le pedían por el jugador por el traspaso del jugador era un pastón y ese es el problema que se está encontrando al Milan que también le piden mucho dinero por eso el Milan está esperando hacer esa operación para dejar salir a Higuaín y obviamente el Chelsea esta esperando Higuaín para dejar salir a Morata pero la llave de todo la tiene Pyatov Tech el Génova el Génova está pidiendo un dinero superior al que pensaba el Milán que que iba a pedirle pero bueno se supone que estando al día que estamos forzando entre unos y otros la triple operación porque es una triple operación acabará haciéndose y acabará dando con Morata en el Atlético de Madrid que Moratalla estuvo en el en el Atlético de Madrid Arman suena morena fue entrenador del Atlético de Madrid entre no a Morata Hola Armando muy buenas tardes

Voz 24 32:55 hola qué hay buenas tardes recuerdo tiene usted

Voz 0699 32:58 el Álvaro Morata de Chiquito

Voz 25 33:01 bueno pues un juzgado

Voz 24 33:03 es muy importante que ya se le veía bastantes maneras yo bastantes condiciones para poder llegar a ser futbolista Hay y así ha sido causa Costa convertido en un jugador de fútbol profesional y la verdad es que ya desde pequeñito pues se le veía debía de tal manera

Voz 0699 33:18 con queda lo tuvo usted en el en el Athletic

Voz 24 33:21 yo le tuve cuando tenía catorce años ante de ecología anteriormente cuando era más pequeño cuando entró en el en el club

Voz 0699 33:27 pero realmente cuando coincidimos fue fue

Voz 24 33:30 nada de cadete de primer año de pequeño ya abundó

Voz 0699 33:32 mucho decir eso de que se le veían manera ser veía hechuras de gran jugador

Voz 24 33:37 sí sobre todo lo que más destaca pues un jugador que tenía bastante gol y luego pues bueno estaba muy bueno enmarque ocupando las las zonas donde donde no normalmente les cuesta un poquito más a los chicos de su edad la veía pues con bastante claridad

Voz 0699 33:55 siempre siempre tuvo gol supongo que en categorías inferiores Mario también siempre de delantero no

Voz 24 34:00 sí jugaba el la zona de ataque linense la época dentro de la metodología a club el Atlético de Madrid pues jugábamos con un cuatro tres tres hielo bien jugó adelante referencia o bien en el dos de las dos bandas e incluso también alguna vez debe de volante también

Voz 0699 34:16 yo no me he entrenado en categorías inferiores en el Atlético de Madrid que le ha visto evolucionar le parece un buen fichaje para el actual Atlético de Madrid

Voz 24 34:24 sí yo creo que es un jugador ideal para para el primer equipo Atlético Madrid tal tal y como juega yo creo que que por las condiciones que que Álvaro tiene un jugador que encaja perfectamente en el en el esquema de del primer equipo

Voz 0699 34:38 cuándo y con quién es más compatible con Diego Costa con Griezmann así en el para coincidir en el terreno modelos tren no van a jugar juntos

Voz 24 34:46 bueno yo soy partidario de que los grandes jugadores y los buenos jugadores pues pues tienen que jugar ahí

Voz 0699 34:51 de al

Voz 24 34:55 sí bueno ya seguramente el de alguna manera para dependiendo de partido

Voz 0699 35:00 pues pues poder utilizarlos sí

Voz 24 35:03 y como Álvaro pues perfectamente puede jugar con con cualquier compañero porque es compatible con con todos

Voz 0699 35:09 vale yo creo que mezcla mejor con Griezmann creo eh

Voz 24 35:13 sí puede ser pero bueno seguramente también para los rivales tiene dados a los delantero referencias como Diego Diego Costa ya Álvaro pues también fíjate

Voz 0699 35:24 que supone te has encontrado a usted lo tuvo con catorce años y ha mantenido el contacto de de alguna manera con con él

Voz 24 35:33 sí sí sí tanto con él como su familia sobre todo con su padre con Alfonso pues pues bueno siempre hemos estado muy pendientes sí que es cierto que cuando mal hemos seguido pues ha sido cuando estuvo con la Juventus bueno pues durante estos años pues alguna vez hemos coincidido hemos estado ahí siempre hasta ahora es de de llamadas o mensajes y tal incluso alguna vez en persona también hemos coincidido en algún en algún lado en algún evento bueno la verdad que pues es como cualquier chico que que sube que has tenido que ha

Voz 0699 36:02 sí

Voz 24 36:03 poco a poco poner tu granito de manera en su formación como futbolista y al final se consolida en llegara a ser profesional pues bueno pues siempre tienes ese ese cariño eh de que haya llegado y desearle lo mejor

Voz 0699 36:15 no no voy a pedirle que desvele conversaciones que no puede desvelar pero sí que es verdad que lo ha pasado mal esta temporada con en el Chelsea

Voz 24 36:24 sí porque bueno la le ha costado mucho aclimatarse un poco diferente yo creo y la verdad es pues pues que si también tuvo la mala suerte las lesiones al principio en la más está bueno pues en todo ese aspecto pues no no le ha ayudado mucho a integrarse

Voz 0699 36:41 luego tengo otra que es a ver cómo sale de esta siendo jugador de las categorías inferiores del Atlético de Madrid manteniendo el contacto cuando fichó por el Madrid que usted que dijo que es

Voz 24 36:53 bueno ahí ya va más un poco el trato personal pues cuando frito porque con lo que queremos es le algún día de de futbolista profesional y bueno pues tuvo la suerte de puede llegar y lógicamente pues no se hubiera encantado de que de que hubiera debutado pues en Primera con el Atlético de Madrid

Voz 25 37:11 pero bueno el destino lo puso no pudo

Voz 24 37:14 no sé pero mirada de casos ya que está muy cerca de que de que por Morata pues bueno para cumplir su sueño de jugar en Primera con con el escudo en el pecho de épico que él siempre siempre lo decía el pequeño sea el lo quería

Voz 0699 37:27 te eso realmente usted que lo conoce bien que debe esperar el aficionado del Athletic en el tiempo en que esté Morata en el en el Atlético de Madrid

Voz 25 37:35 bueno sobre todo pues un jugador que lo ha todo

Voz 24 37:38 el campo que a través de su sacrificio de su esfuerzo pues yo creo que que le va a gustar a a la afición del Atlético de Madrid y luego pues buenos en donde la ante el pues lógicamente la la efectividad de cara o el yo creo que son Horton aportan mucho o pueda aportar muchos goles no sólo directamente por porque los los materialice sino también pues por la jugadas que puede crear los espacios pues ya para los compañeros y las asistencias y entonces yo creo que es un jugador que yo creo que rápidamente va a poder bueno pues a la afición del Atlético de Madrid y que en el bolsillo y que rápidamente le puede animar

Voz 0699 38:13 vale cómo es eso de dirigir la Academia fue en Madrid

Voz 24 38:18 me estoy aquí debe entrenador de las categorías inferiores de justamente además de de la misma edad de cuando entrené a Morata de de los cadetes y bueno la verdad que es muy contentos Un proyecto bastante bonito tan grande como como el Gobierno de China y la verdad es que estamos bastante ilusionados con el proyecto también

Voz 1576 38:39 nada eh poder entrenar así que quieren gana el Mundial de dos mil cincuenta China o es la culpa

Voz 0699 38:45 la tendrá Armando

Voz 24 38:47 a unos cuanto más que la verdad que hay un gran Brad con entrenadores profesionales que la verdad es que no somos contaba aquí un grupo excelente de compañeros

Voz 0699 38:58 a ver si la final del Mundial dos mil cincuenta España China hay nuevos a usted y si no quiero decir uno

Voz 24 39:06 los que estábamos entrenando a este hecho enviamos un poco debido a ver qué pasa

Voz 0699 39:11 bueno yo le voy a desear todos los hitos a China en el dos mil cincuenta pero si esto es con España mejor que no me lo voy a dejar a lo mejor Álvaro Morata según desea Armando muchísima

Voz 24 39:20 de hecho por supuesto que muchas gracias a vosotros nada estaremos a Álvaro del rojiblancos triunfar con la con la camiseta rojiblanca

Voz 1576 39:29 vamos a ver si se desbloquea todo un abrazo a algo tan claro

Voz 0699 39:32 Atleti así muy rapidito no pues nada más que volverán

Voz 1576 39:34 va a entrenar mañana que veremos a ver lo que ocurre con la situación de los que pueden salir y en el caso de Álvaro llegar y sobre todo cómo evolucionan Armando correctamente la cantera bueno pues muchos de los Montero Toni Moya Joaquín Mollà dijo Garcés ro ro van a tener que trabajar seguir trabajando como lo han hecho esta mañana porque a debe completar muchos de ellos la lista para el próximo

Voz 0699 39:55 a mismo la semana que viene volvemos a llamar para que nos diga cómo evoluciona los canteranos que lo mismo también tienen que debutar en el primer equipo con tanta lesión gracias hasta la el barco nube en el Leganés la protesta que está preparando la afición este próximo fin de semana en el minuto doce más dicho nos casi se aquel en Butarque no puedo Sara la jornada dos ante la Real

Voz 1643 40:13 sea por aquella mano de Zaldúa pero aquella veces menos Montero no consideró que fuera penalti y tampoco consultó Iglesias Villanueva que estaba en el bar así que la tecnología en Butarque hasta luego veremos si alguna vez por si acaso bajo el lema hartos de corrupción la grada de animación de Leganés está promoviendo a pañolada en el minuto doce

Voz 1038 40:29 el partido del sábado ante el Eibar además ha hablado

Voz 1643 40:32 juegan en Instagram ha dicho que está orgulloso de su trabajo repudian los gritos de muérete pisa lo de la grada que cantaban el domingo en el Camp Nou defensa colectivo de árbitros de porteros porque dice que están desprotegidos e dice que parece que te que era una lesión para que tomen una decisión a su favor ya en Butarque además están preocupados por la renovación de pinza Él quiere seguir ahora está más cerca de hacerlo porque tras publicar la prensa valenciana la oferta del Levante en Leganés ha reaccionado ha mejorado su oferta era el defensa de la está valorando para quedarse en Butarque de toda la semana

Voz 0699 41:01 viendo que le quiere mucho que se queda pues estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir con el hacho falta un poco la banderilla del Levante al Leganés para reaccionar en ese tema hilos queda lo del Getafe que juega partido esta noche de competición de Copa del Rey ante el Valencia a las nueve y media en el coliseo vaya ahorita vaya día para que luego vayan mucha gente con protagonistas convocatoria hizo declaraciones del entrenador rival Uxue

Voz 1509 41:25 si para el partido de hoy el conjunto azulón llega en el mejor momento de la temporada es esto en Liga y en la Copa se mantiene firme tras eliminar al Córdoba Valladolid destaca el momento de forma de Ángel Jaime Mata y Jorge Molina que han marcado todos los goles del Getafe en los últimos siete partidos la duda para hoy es verse habrá rotaciones como ha demostrado Bordalás últimamente aussie ya saldrán los considerados titulares las bajas seguras serán las de Markel Bergara Amate N'Diaye Valencia y Getafe se han enfrentado en dos ocasiones en la Copa en dos mil siete en cuartos venció el conjunto madrileño y en dos mil ocho en la final la victoria fue para los valencianos yo porque es un partido marcado por las palabras de Marcelino en la previa del encuentro criticando el estilo de juego del conjunto de Bordalás

Voz 1643 42:03 los jugadores saben lo que nos vamos a encontrar jugamos contra el equipo hace poco vi que era el equipo que más falta hacía de del campeonato son un equipo competitivo no es que estén bien solamente porque juegan al borde del realmente domina muy bien el aspecto con el que juega

Voz 1509 42:19 estas palabras evidentemente Pacojo no han sentado nada bien en el Coliseum espera en el partido de esta noche para callar a Marcelino con una victoria

Voz 0699 42:25 qué manía de siempre no es es el equipo que más faltas hace es el equipo que juega al límite del reglamento que vean también la clasificación a ver si los números en la clasificación dicen que el Getafe está por delante del Valencia que es también lo que dicen las cosas con el partido pasará lo que pase pero eso de fijarse sí tren estas cosas ya empieza a tocar las narices en Getafe pausa en el fútbol eh en nuestro fútbol vamos con el vuestro con vuestra opinión on en la atención de los oyentes de todos los males

Voz 26 42:58 a SER Deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales que Inter arroba SER Deportivos quien Facebook SER Deportivos