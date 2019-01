Voz 1 00:00 hola a todos qué tal

Voz 0699 01:17 con toda la redacción de deportes de la cadena ser aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta las cuatro el vamos a acompañar con el resumen de lo que llevamos de lunes gracias por estar ahí del modo que más os cuadre por la radio de toda la vida ahora con las Emerson a ser Sermas incluidas en la oferta por la aplicación de la SER en el móvil por nuestros enlaces en redes sociales Opas tres W Cadena Ser punto com que importantes que te hay mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos un día más en nombre de todo el equipo del programa que va desde Sonia Lus en la producción Juan Carlos Ingelmo hoy Noema Valido como cracks de la técnica estamos a cuatro días del cierre del mercado invernal y la llegada de refuerzos a los clubes españoles le roban el protagonismo hoy lunes a la jornada de Liga o hace que la cosa esté así así entre los dos temas así que ponemos cómodos que vamos a contarlo todo el pueda anunciar la llegada de Jesé en las próximas horas el Espanyol ha fichado a la estrella del fútbol chino Buckley creo que se dice así el Getafe se ha desprendido de Sergi Guardiola que ha fichado por el Valladolid donde ha sido presentado y el Atlético de Madrid hará oficial hoy la llegada de Morata y será presentado mañana tras la polémica del finde con el público de el metropolitano bueno Dunn sector de un pequeño sector que tachó a Morata de madridista es normal tomen

Voz 0105 02:22 que la gente pues en nuestros pensamientos son cosas normales pero bueno yo lo que puedo hacer vivir parte se lo que es y lo tengo muy claro yo empecé jugando en el Atleti y la gente que sabe dónde vengo saber mi historia Hay que significa para mí esto es verdad que que el pasado es el pasado no se puede cambiar

Voz 0699 02:38 pero bueno estoy muy orgulloso también de ella

Voz 3 02:41 te oí sin fondo mar Morata más

Voz 0699 02:43 el gran protagonista de las próximas horas como el que fue su compañero Benzema lo ha sido de las pasadas el madridista quizás jugó anoche su mejor partido con la camiseta del equipo blanco en una exhibición de goles y asistencias que valoraba así tras el partido en los micrófonos de Movistar en donde le preguntaban a Benzema un número de goles de aquí a final de templar

Voz 1260 03:00 los tengo en la cabeza siempre cada partido quiero meter goles

Voz 4 03:04 asiste asistencia partido que prefiere marcar los goles asistir los da

Voz 0699 03:13 nueve con alma de diez la verdad es que es una frase pero siguen siendo diez los puntos de diferencia del Barça con el Madrid aunque los azulgranas empieza a hablar con mucha reiteración del bar pero siempre por parte de los rivales y nunca para bien la semana pasada se quejó legal y está el Girona de una expulsión muy pero que muy justita así que estaremos con fichajes con la expulsión del Rey Bush de la segunda parte de la segunda división durante tres años con multa incluida de doscientos cincuenta mil euros con la liga de Primera cuya jornada acaba hoy con el Alavés Rayo Vallecano y con la Copa aquella mañana tendremos el primer semifinalista que saldrá del Valencia Getafe sobre esto va la noticia del día por cierto no llega de la Federación Española operamos al último momento para elegir el estallido de la final lo cual está muy bien esta mañana reunión de la junta directiva de la Federación ya a final de Copa ACB como contábamos ayer en el carrusel a Sevilla o Meana muy buenas tardes sí qué tal Pacojó

Voz 0231 04:03 lo contábamos en Carrusel Luis Rubén le quería proponer a la junta directiva el nombre del Benito Villamarín han dicho que si por unanimidad así que el veinticinco de mayo en la final de Copa se va a jugar en el estadio del Betis su presidente Ángel Haro ha respondido así a la pregunta de la SER cuando le decíamos si le pone nervioso que el Sevilla pueda llegar a esa fina

Voz 0666 04:21 al no nervioso no yo creo que sería un bueno una noticia magnífica para Sevilla que hubiera un un derbi Betis Sevilla nervioso no me ponía los últimos partido con con el rival con eficacia en Sevilla está obteniendo rédito positivo o no me ponen adiós

Voz 0699 04:38 mejor la tranquilidad e siempre en la vida y en el fútbol desde luego hemos avanzado ya veintiocho de enero se sabe donde se va a jugar la final de Copa lo cual viendo el pollo que sellaba siempre al final de esa competición cada año está muy bien nos falta designar lo al comienzo de la temporada ya lo abordamos pero bueno vamos a darle tiempo al tiempo el fútbol viene fino pero me vais a permitir que hoy el comienzo del programa lo llenamos de protagonistas fuera del deporte

Voz 6 05:00 hay por aquí

Voz 0699 05:02 sí porque cegado por el día a día del fútbol en ocasiones no pasa que dice no van a un segundo plano los éxitos son las actuaciones de nuestros grandes a lo largo del planeta hoy sirva este arranque para compensar la peces que nos olvidamos de nuestro grandes deportistas así cabe aquí van todos muchos están decepcionados por la final del Open de Australia de tenis en la que Nadal perdió en tres sets con Djokovic los que lo están decepcionados digo que no olviden que hace dos meses Rafa estaba en un quirófano operándose el tobillo

Voz 7 05:27 para competir a ese nivel que me ha exigido esta noche necesitaba un extra de de físico de velocidad de recuperación de bolas de hacerles sentir que esos golpes que eran maravillosos porque ha jugado a un nivel difícil de mejorar creo yo pues tenían una respuesta que hoy yo no he sido capaz de darle esa esa respuesta que le puede generar a lo largo del partido algún momento de de dudas

Voz 0699 05:49 opinión de cero a diez es la nota de Rafa en el Open de Australia lo preguntamos a quién lo contó en Carrusel Álvaro Benito muy buenas

Voz 8 05:55 hola Joe pues yo le pongo un siete

Voz 6 05:58 a mí Rafa me encantó hasta la final muy bien con su servicio dominante cada vez más agresivo como tiene que hacer además en esta nueva etapa de su carrera ya en el tramo final es cierto que no se enfrentó ningún rival de enjundia o ninguno le apretó lo suficiente lo cual yo creo que le perjudicó de cara a la final y ayer Djokovic le dio un baño y el primero que es autocrítico es esa Rafa en a mí el Nadal ayer me recordó al de dos mil once cuando no le metía mano Djokovic y al de dos mil quince cuando estando bien físicamente no era competitivo y a mí eso me preocupa pero como también hay que tener en cuenta que estuvo ciento veintinueve días parado entre el Open de Estados Unidos el Open de Australia pues por eso yo ni una cosa ni la otra yo le pongo un siete

Voz 0699 06:36 notable el homenaje al bar también es Un profeta estos duros e notable y sobresaliente es una nota que repetiría Fernando Alonso tras ganar las veinticuatro Horas de Daytona en el Mundial de Resistencia

Voz 9 06:46 claro es que muy contento una carrera muy Inter

Voz 3 06:49 hora las condiciones la dificultad que tienen siempre las veinticuatro horas que suelen tener siempre hay momentos buenos momentos malos y hay que mantener un nivel constante tuyo y sobre todo con la Juve al final pues eh entonces

Voz 0621 07:01 pues mira muy tenso oí bueno pues creo que tuvimos desde las

Voz 3 07:06 con cinco de la mañana lluvia practicamente la mitad de la carrera en condiciones bastante complicadas otra de opinión que significa para

Voz 0699 07:11 al motor Espanyol la victoria de Alonso en Daytona Manu Franco muy buenas tardes

Voz 1385 07:15 hola muy buenas Paco pues significar significa bastante hay que tener en cuenta que el único español que había ganado aquí había sido Antonio iba en el año dos mil nueve un auténtico especialista en las carreras de resistencia vive en Estados Unidos pero más allá de lo visto en Daytona lo que sí que tiene un significado muy grande es el hecho de haber ganado en menos de un año no las veinticuatro las veinticuatro horas de Daytona por tanto las dos pruebas de resistencia más importantes del mundo hasta ahora ningún campeón del mundo lo había lograron hubiera logrado incluso es algo histórico algo muy importante y que aquí en Estados Unidos está teniendo una grandísima repercusión

Voz 0699 07:47 el operando lo que vuelve a ganar

Voz 1385 07:49 el objetivo primordial y fundamental estonio suelas de Annapolis Si casi ganara Le Mans Daytona Indianápolis en menos de un año sería algo increíble

Voz 0699 07:57 tanto que si llevamos como un notable un sobresaliente pero no hay dos sin tres en buena notas en Rusia un madrileño conseguía el día de su retirada el séptimo Europeo de patinaje y hoy lo valorado aquí en la capital Méndez se Pacojó después de una década Javier Fernández el patinador madrileño se ha despedido de aquí en el Palacio de Hielo de Madrid y lo hace después de siete títulos europeos de manera consecutiva además el que consiguiera el pasado sábado en Minsk fue el último también dos Campeonatos del Mundo una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de invierno y por aquí han pasado pues personalidades del mundo del deporte como María José Rienda Javier Tebas para a Javier Fernández que ha recibido además un homenaje con toda su familia si con suerte luego nos hace un hueco en nuestro número uno del patinaje deportivos números uno en tenis en motor patinaje deporte femenino hay una de nuestras máximas exponentes Carolina Marín número uno del mundo del bádminton este finde jugó la final del Master de Indonesia de Indonesia se retiró por una lesión que parece grave ha mandado Alda

Voz 0545 08:49 hola qué tal Pacojo pues así es por el momento no se sabe el alcance de la lesión la campeona olímpica no será examinada en Indonesia sino que esperará a llegar a España para hacerse las respectivas pruebas médicas después de como bien dice Se retirará entre lágrimas de la final del Master de Indonesia una lesión en la rodilla derecha fue la que decimos le obligó a la española retirase solo

Voz 0699 09:09 no sea muy grave aunque tiene mala pinta para finalizar quizás la gente no destacaría que una selección en un deporte colectivo que de un Mundial pero es que ese puesto en balonmano nos deja aún con opciones de estar en los Juegos de Gonzalo

Voz 6 09:20 sí efectivamente segundo que objetivo cumplido tras ganar a Egipto en ese Mundial salir de él mismo con billete para los olímpicos España va a luchar por estar en Tokio en uno de los tres torneos de cuatro equipos del dieciséis al diecinueve de abril de dos mil veinte en tres sedes todavía poderes

Voz 9 09:33 minar la Federación solicitaría ser sede

Voz 6 09:36 eso de que no ganase el año que viene el Europeo Ike reparte seis plazas es decir que los dos primeros de esos torneos acudirían a los Juegos Olímpicos de dos mil veinte todo esto como te digo siempre y cuando España no repita corona en ese próximo europeo en ese caso iría directamente a los juegos que bólido

Voz 0699 09:49 Jordi buenos da motivo en momentos y protagonistas interesantes que conviene recordar de vez en cuando nos da para una coca cola hay unas palomitas bueno como Pablo Laso los tiempos muertos

Voz 0684 09:57 pero su valor pérdida fue una penetración Fer ya no pasa nada no pasa nada que perdemos por siete cuando

Voz 2 10:08 eh

Voz 0684 10:11 hay alguno que puede dar un corte cuando el balón va Interior porque yo que ató ya que estáis todos así peligrosa donde Dios una Coca Cola unas palomitas

Voz 0699 10:26 el fútbol es divertido el resto de los deportes en los pueden ser igual o más así que reivindicar lo grandes que tenemos fuera de el deporte rey porque fuera del deporte rey tenemos muchos reyes del deporte dicho eso

Voz 10 10:38 en BP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayuda a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 11 10:49 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 0699 10:59 sin antes de la Liga los fichajes que andamos a setenta y dos horas del cierre de mercado el el día parece el de Álvaro Morata Miguel Martín Talavera buenas tardes buenas tardes pues se a lo largo del día se va a hacer efectivo

Voz 1576 11:11 cuál es el problema que el Atlético ha y todavía no tiene

Voz 0699 11:13 creo que les requiere el Chelsea de amortización del fichaje para eso

Voz 1576 11:16 lo tiene que traspasar a Johnny lo va a hacer al Walk donde ha sido cedido desde que fue fichado el pasado verano por el Atlético de Madrid y en principio no va a volver a vestir la visita del Atlético de Madrid a corto plazo como te digo en las próximas horas se va a cerrar ese traspaso y una vez que se cierre el traspaso de Johnny al golf va a ser Álvaro Morata ya que oficialmente jugador del Atlético de Madrid la previsión que tiene el club es que mañana a mediodía va a ser presentado

Voz 0699 11:39 grande el de Morata fichaje exótico el de pum ley para el Espanyol

Voz 6 11:41 al González qué tal Pacojo sí lo ha hecho oficial

Voz 12 11:44 López esta mañana llega procedente del Shanghai Fútbol Club de momento no hay cifras oficiales solo sabemos que llevará el dorsal veinticuatro desde el español los dicen que todos los detalles de la operación se harán públicos el día de su presentación pero de momento no hay fecha el jugador está volando a Barcelona el debú leyes un fichaje estratégico para la expansión del club el máximo propietario del español Chen Jansen querían jugador chino

Voz 8 12:04 hoy con Voley consigue su objetivo hacen fichajes de estratega

Voz 0699 12:07 lo para cualquier cosa fichaje presentado el del Valladolid procedente del Getafe Sergi Guardiola que llega no muy feliz con el anterior presidente torna muy buenas

Voz 0931 12:14 qué tal buenas tardes presentado Sergi Guardiola ese hombre que tanto esperaba en Valladolid y que tanto necesitaba en el ataque ya debutó en el encuentro jugado ayer ante el Celta hay esta mañana se ha puesto de largo ya en la sala de prensa

Voz 8 12:24 ya ha aprovechado el jugador para cargar con con

Voz 0931 12:27 tendencia en torno a alguien a Ángel Torres el presidente del Getafe que ha bloqueado casi durante un mes un acuerdo que estaba prácticamente hecho para que el futbolista hubiera llegado a Valladolid hace ya algunas semanas escuchamos a Sergi Guardiola

Voz 13 12:39 el Getafe ha puesto muere impedimento pero no no pues nada sino por pueda Ángel Torres que todo el mundo sabe cómo es si en verde de dar facilidad a una operación que que sabía que iba a hacer a ciudad rebelde no ha apostado mil problemas aportó aparte de malas maneras

Voz 0699 12:55 bueno pues a pesar de Ángel Torres todo resueltos

Voz 0931 12:57 Sergi Guardiola ya es jugador del Valladolid operación cerrada

Voz 0699 13:00 con incógnita al déjese para el Betis el canario podría dejar el PSG llegaría cedido al equipo de Quique Setién se sabe algo Frank concluyó

Voz 0700 13:07 hola Pacojo todos se sabe que lo está intentando está negociando por la cesión del jugador del Paris Saint Germaine para que llegue y forme parte de una plantilla que aún va a traer alguna que otra cara nueva de aquí al jueves puede llegar si finalmente cierra Lorenzo Serra la cesión el delantero del Leverkusen Álvaro Lucas salario hizo el futbolista lateral izquierdo porque hace falta en esa demarcación de la liga brasileña

Voz 1385 13:32 muy jovencito Emerson que podría con

Voz 0700 13:35 partir ficha con el Fútbol Club Barcelona pero que si llega este año lo va a disfrutar

Voz 0699 13:39 quedan tres días para el cierre de mercado a estos estos jugadores de los que hemos hablado no serán los últimos en llegar lo siguiente en el fútbol va muy de Liga el Barça se mantiene líder destacado de esa competición tras el que iba a ser el partido de Miami eso sí con quejas del dieron aunque el Barça mezcla información de la Liga también con los fichajes de Alves

Voz 0017 13:55 sigue qué tal muy buenas Pacojó ayer consiguió el Barça sumar la octava victoria consecutiva en Liga en Montilivi pero sufrió y de qué forma el equipo de Valverde contra un Girona que jugó con diez durante casi toda la segunda parte por la expulsión de Bernardo el Barça gana pero sigue sin dominar los partidos sigue sin convencer a pesar de que ayer jugaron casi todos los titulares equipo está pensando ya en la Copa del Rey ha entrenado el Barça esta mañana sesión de recuperación pensando en la posible remontada ante el Sevilla tendrá que remontar el equipo de Valverde el cero dos en contra y veremos si el entrenador del Barça sigue dando prioridad a la Liga apoyando de alguna forma el mensaje que dio Piqué de que si se remonta en Copa bien sino otro año

Voz 0699 14:38 será el Barça se habla en Barcelona sala de Liga Copa de los rivales del bar en Madrid toca hablar de Benzema y de su exhibición de el dos cuatro en Corea ya Javier Herráez hola qué tal Pacojo sí

Voz 14 14:48 te preguntabas notas si a éste le ponemos un diez extraordinario Benzema ayer en este partido ante el Espanyol en Cornellà todos los calificativos son pocos implicado asumiendo el liderazgo detalles de superclase jugando y haciendo jugar a los compañeros también Luka Modric estuvo muy entonado siguen escalando posiciones hombres y puesta a punto hombres como Casemiro Toni Cross buen nivel de Carvajal Sergio Ramos Nacho que entró por la expulsión de Varane el golpe en la rodilla mañana pruebas para Sergio Ramos no parece nada importante podrá jugar el próximo fin de semana frente al Alavés Nacho estuvo también imperial en la segunda parte con diez el equipo blanco volvió Bale con un buen gol Zeballos e Isco en su dinámica calentaron Hinault jugaron el jueves el Girona recordemos lesionados Keylor Vallejo ya Asensio esta mañana Asensio se torció el tobillo sin consecuencias Asensio en seis en seis días estará ya a disposición de Santiago Hernán

Voz 0699 15:41 Darín gracias Javi lo lunes son días de Liga por la resaca de el finde ir porque es al Partido de los lunes que es el que completa la jornada lo de hoy es en Mendizorroza en Talavera y el Rayo con críticas precisamente al lunes al día que infernal

Voz 6 15:52 pero eso eso la Pacojó el partido que a nadie le gusto al han dicho Abelardo Michel los jugadores del Alavés y el Rayo para protestar las peñas piden que nadie entre al campo hasta el minuto cinco de partido para protestar y que quede visualmente la protesta de los dos equipos y de las aficiones contra los partidos de los lunes pero hay que jugarlo yo lo deportivo el Deportivo Alavés quiere ganar para alejar a quince puntos las posiciones de descenso tiene la baja de Tomás Pina vuelve Víctor Laguardia al once titular Johnny Rodríguez al banquillo en lo que respecta al Rayo Vallecano vuelve Johnny el banquillo porque vuelvo una convocatoria en lo que respecta al Rayo una victoria les sacaría de posiciones de descenso parece que Míchel va a mantener la defensa de cinco hizo principal arma ofensiva son los ocho goles

Voz 0699 16:32 Raúl de Tomás partió a las nueve Mendizorroza con cinco

Voz 6 16:34 habrá dos mucho frío con Melero López arbitrando el andaluz y con el catalán Álvarez Izquierdo en el bar

Voz 0699 16:40 pues abrigarse los que entrena a partir del minuto cinco hoy liga mañana Copa Valencia Getafe al martes uno cero en la ida para los azulones el Valencia viene de ganar con solvencia al Villarreal y Marcelino en teoría estará más tranquilo Pedro Morata

Voz 15 16:50 sí además lo que hay que averiguar si el Valencia va a jugar como no una alineación titular de los titulares habituales sólo una alineación vista mezclando titulada y jugadores menos habituales no va a poder jugar Francisco que que tiene permiso del club por el fallecimiento de un familiar tampoco contó que Guedes que siguen todavía lesionados les queda poco Gabriel sí que podrá ser de la partida en el once inicial del Getafe full quién no está en la convocatoria por molestias y que viene iría a Ivana dejó ya el canterano dolor nueve y media de la noche el Valencia de intentará remontar ese uno cero del partido de la ida

Voz 0699 17:25 lo habéis escuchado como yo es como si Morata hablar de una nave espacial espero que lo vosotros lo escuchamos por eh Marcelino parece más tranquilo por del Celta tiene motivos para estar más nervioso Cardoso roza el descenso hoy roza la destitución Paula Montes

Voz 1694 17:37 qué tal Pacojo pues de momento seguirá Cardoso por lo menos hasta el partido ante el Sevilla Carlos Mourinho hablará esta tarde de la delicada situación del equipo y mostrara su confianza en el técnico portugués a pesar de esas cinco derrotas consecutivas y los siete de veintisiete en el haber del técnico portugués el problema va más allá del entrenador y veremos si el Celta se refuerza en este mercado de invierno sin duda el mejor fichaje será la recuperación de Yago Aspas aunque hay que esperar

Voz 0699 18:00 hay que esperar eh eso en Primera por cierto hemos contado en Segunda al principio de la expulsión del Reus que ha decidido la Liga expulsión durante tres años doscientos cincuenta mil euros de multa el tema está en que los presidentes de la Primera y la Segunda División ruidos en la Federación Española de Fútbol flipa un poco porque creen que esa decisión depende de la federación ID el Comité de Competición Hinault del Juez Único de la Liga que es el que ha tomado esa decisión en cualquier caso el presidente de la Fed David Aganzo le ha soltado un nuevo aviso

Voz 8 18:33 además según ha cabido muchísimo tema con Miami

Voz 16 18:35 sí yo lo que quiero al final es que que el tema

Voz 14 18:38 fútbol en España mejore y creo que tenemos que arreglar bien

Voz 16 18:40 pero lo que tenemos en casa para no

Voz 0699 18:42 negros pues eso el mensaje es claro ahora el mensaje es que en el último minuto antes de la pausa vamos a pagar un vistazo a lo protagoniza futbolísticos fuera de España

Voz 2 18:52 que la fuera de España hay dos grandes nombres con noticias

Voz 6 18:54 primeros en la imagen se apunta desde Francia a que el jugador del país

Voz 0699 18:57 señaló en pude ser baja en la ida de la Champions contra el City

Voz 6 19:00 la duración final va a serlo el día doce en el Trafford ante el United pero la preocupación en París va más allá es máxima porque sobrevuela un pronóstico muy negativo para Neymar el brasileño puede tener roto el quinto metatarsiano del pie derecho es el mismo problema que dejó inactivo al brasileño hace un año y si esto se confirma podría estar de baja como mínimo hasta el mes de abril

Voz 0699 19:16 así que en Francia están preocupados por Neymar y la preocupación es lógica en Inglaterra es noticia Emiliano Sala el desaparecido otro argentino por el que ahora digamos Plate eran Nantes y Cardiff por el cobro del traspaso tras el accidente de aviación duro sí la verdad es que esto va a ser desagradable porque al Nantes asegura que la firma del contrato es irreal

Voz 6 19:33 sí club de salida mientras que desde galés en el CAR di buscan dilatar el pago hasta que se sepa qué pasó exactamente con el futbolista el vínculo alcanza los ocho millones de euros mientras la familia ya de forma privada sigue buscando ese avión en el que volaba

Voz 3 19:45 suena muy sucio hablar de dinero en este asunto pero se del mundo en el que vivimos

Voz 0699 19:51 el día en el que vivimos ofreció excusas más cosas y hasta las cuatro o seguimos contando todas en este pues hasta las cuanto no como siempre a cuento de qué vamos a en plan más cercano en en este SER Deportivos para venga sin preámbulos vamos a pasarlo próximo minuto con un siete veces campeón de Europa con el hombre del día

Voz 1582 20:22 la red saludamos a Paco Hernández que roza con el Paco

Voz 8 20:25 qué tal muy buenos aquí estamos con Javier Fernán

Voz 0699 20:27 de siete títulos europeos dos Campeonatos del Mundo una medalla olímpica hoy se despide Javier cómo estás pero muy bien bueno para cojo está todavía con los patines puestos ha dicho una aparición espectacular en su despedida no sé cómo han sido estas horas en la que desde el sábado que fue tu última competición a hasta hoy

Voz 9 20:47 pues la verdad es que no hemos parado porque llegamos allí ir de Bielorrusia tardíos muy tarde y bueno pues hoy hemos tenido esta despedida también una despedida bonita una despedía de todo el círculo ya no sólo el círculo familiar hoy círculo cercano Siglo Círculo bastante

Voz 0621 21:04 qué amplio e ha venido también ha

Voz 9 21:08 a compartir este momento con con todos y con todo conmigo y ha sido muy bonito entonces contento estoy cansado pero estoy contento

Voz 0699 21:16 pues todo lujo te escucha Javier Fernández en SER Deportivos y tanto que sí hola Javi muy buenas tardes muy buenas tardes oyes un sueño despedir

Voz 1582 21:23 de esta forma del patinaje te tienes que pellizcar de vez en cuando para sentir que que esto

Voz 9 21:29 bueno pellizcar no porque llevo viviendo la verdad es que este sueño durante bastante tiempo entonces sí

Voz 17 21:38 yo creo que ha sido el momento perfecto

Voz 9 21:43 momento ideal yo creo que ya para decir adiós de toda esta gran trayectoria deportiva que que llevo tanto tiempo

Voz 1582 21:50 has ido poniendo guinda sobre guinda en las últimas setenta y dos horas de todas las guindas de el pastel cuál te hace más ilusión

Voz 9 21:57 pero es muy difícil decirlo la verdad es que cada momento tiene su su momento no ella sí es especial por por ello es cierto que también de la competición al ver terminado la competición y haber remontado conseguir la medalla de oro pues que es eh es un momento muy muy bonito pero igual que el momento bonito que hemos tenido aquí ahora mismo porque ha venido la familia ha venido los amigos ha venido pues lo que hemos dicho entonces eh compartirlo con todos ellos también son momentos que merece muchísimo la pena

Voz 1582 22:29 he mandado mensajes Gasol Casillas Carolina Marín Ona Carbonell que siente uno estando en el Olimpo del deporte español Javi

Voz 9 22:38 orgullo también orgullo por por mis compañeros deportistas porque yo sé también que lo que les sigo se lo que están haciendo como lo están haciendo bueno pues que hayan también podían sacar un poquito de eso tiempo

Voz 8 22:51 mandar un mensaje pues lo agradezco de verdad

Voz 9 22:53 que el apoyo a los mensajes tan bonitos que me han mandado estoy casi seguro de que cuando les llegue su momento tendrán un mensaje mío porque porque realmente son tenemos en nuestro país deportistas e increíbles que realmente les admiro ilesa miraré admiré toda la vida

Voz 1582 23:13 ya es que sí hará que ya no competirá más Javi que te ha llenado más de de todo lo que has vivido dentro del Vaticano

Voz 9 23:21 yo creo que en general a toda la trayectoria no el creer que no bueno incluso no tener ningún ningunas e ideas de de llegar a ser un patinador de los mejores del mundo y él poco a poco cambiar esa idea y al final llegar a ser uno de ellos no te podría decir ningún momento en especial ni ni una competición medalla o porque yo creo que todas son parte de mi todos los momentos se me han hecho la persona que soy ahora mismo igual que el apoyo que he tenido durante este tiempo entonces Cimas yo diría que la trayectoria desde un principio hasta un fin ha sido lo que lo que más ilusión lo que lo que más sorprendido en toda mi vida

Voz 1582 24:07 concluyo hoy eres nuestro primer protagonista Javier antes que por ejemplo el Real Madrid que el Atlético de Madrid el marca el otro día te dio la portada te das cuenta de de lo que has logrado

Voz 9 24:16 pues si no hay me di cuenta una pena que que tengo al terminando no que haya terminado de mi carrera deportiva pero ya te digo yo que Javi habrá para rato que yo no me no me voy a esconder en un agujero Si voy a hacer muchas cosas conectadas con el patinaje como las exhibiciones que también tenemos

Voz 1582 24:36 te vamos a seguir que además en en en ese proyecto del revolution On Ice estas tú muy involucrado todo lo que lo han visto me dicen que es precioso Javi

Voz 9 24:44 sí la verdad es que es un espectáculo un proyecto muy muy bonito y sobre todo un proyecto del futuro de todos los años lo podemos hacer todos los años sea ojalá que sea así que haya otra tras año vaya creciendo vayamos innovando por supuesto

Voz 1582 24:59 pues Se gracias por el tiempo por tantos éxitos dentro del deporte español

Voz 9 25:05 a vosotros mil gracias un abrazo Paco

Voz 1582 25:07 antes yo creo que era de ley dar bola uno de nuestros grandes deportistas

Voz 0699 25:12 antes que nada y además es madrileño ahora vamos a dar

Voz 1582 25:14 a Bola una de nuestras grandes secciones

Voz 3 25:24 tiene Ingelmo da ganas de barra libre desde la técnica que casi no me deja ni decirlo bueno hoy la gripe ha ganado Antonio Romero lo digo de cara porque hoy en bueno estar en la barra libre está libre de bar que aquí el orden de factores altera el producto pero

Voz 8 25:40 eh Antón Meana así que por ahí no aquí estoy presente no soy Romero ni me quiero parecer porque tiene mucho nivel y no puedo pero intentaré estar a la altura de gente como Miguel Martín Talavera que viene con ganas de Barral

Voz 0699 25:51 pues sí sí que viene con ganas dijo diario acusó al muy buenas tardes hola que hay enhorabuena pedazo de personaje que hemos escuchado diques si así me gusta que entremos bien con ganas Barcelona Jordi Martín muy buenas tardes buenas tardes Pacojó y compañía no hay descripción de Barcelona porque como no está tapado un poco yo lo hago básicamente por Romero a cuando está a la vuelta de si no está

Voz 0985 26:16 eh no Chincha entonces sino Chincha no tiene sentido

Voz 0699 26:20 vale que está aquí en Madrid o la tala muy buenas

Voz 8 26:22 qué tal cómo estáis no sabemos dónde empezar porque

Voz 0699 26:25 he en el bar no por favor no no hombre

Voz 0985 26:30 de que después del ataque que anoche

Voz 0699 26:32 lo hizo Talavera se quieres completar un poquito no pero pero pero pero va cosas

Voz 0985 26:37 el mejor disco solo he podido decir siete palabras pero es que Talavera ojo va a responder

Voz 1576 26:43 pero ser ricos yo pero ser riguroso yo ayer no aquí

Voz 0699 26:47 esto es ya ayer no te queda bar yo simplemente he dicho que a mí me

Voz 1576 26:49 año veintiuna jornadas sino men hay más que yo ya he dimitido el a mí ya no me engañaron a engañar Levante después del penalti ridículo que le pitaron en Sevilla ni engañar al Espanyol después del pisotón y expulsión

Voz 8 27:01 de Vinicius engañé pueblín de las en el Real Madrid tampoco es engañar no engaña a nadie

Voz 1576 27:06 por tanto el único dicho que a ti te gusta el bar Evra

Voz 8 27:09 pero te ya en el bando del Madrid entonces Talavera no

Voz 1576 27:12 es decir no sabe lo que pasa no sabes lo que sabe lo que tiene que el bares perverso por unas eh qué razón porque te siguen haciendo lo mismo que te hacían sin el bar Si llevar la camiseta normalmente el Madrid el Barça ERE beneficiado irónico que como te dan una herramienta que se supone que da justicia al fútbol encima no puede protestar por lo tanto que tú quieres bar yo entiendo que tú me Ana quiere llevar Ike Jordi Martí quiere bar yo ya me me me bajo del bar vale

Voz 0985 27:37 anoche Pacojó fue imposible

Voz 8 27:39 bajado el uno eh

Voz 0699 27:42 sí pero mala excusas

Voz 0985 27:44 anoche fue imposible veo que hoy también será imposible convencer a Talavera de la bondad del bar otra cosa es que todos creamos que se puede mejorar que se puede perfeccionar que puede ampliar sus competencias el mar sobre otro tipo de jugadas pero realmente darle la espalda al bar que es un instrumento de justicia para al fútbol por cierto el equipo más perjudicado Pacojó a ver si me entiende viene el equipo más perjudicado más damnificado el equipo para que ha para el que el es un auténtico calvario es para el Real Madrid que en siete ocasiones el bar La intervenido para decir Nono este gol

Voz 18 28:19 no va para ante va para detrás

Voz 0985 28:22 señor Madrid en siete ocasiones el bar le quitó la razón a un Madrid que veía un gol cantado o que veía no sé qué le yo no esto no va así pero bueno si no queremos que el fútbol sea más justo no vamos a redundar en nuestras explicaciones expuestas están

Voz 0699 28:36 vale yo no soy mucho de Red debatir como ya de Baptista Baptista un buen ratito en El Larguero sabe todo lo que pasa que López

Voz 1576 28:43 precioso es esto de la interpretación grises pero todos los matices esto de los proto

Voz 8 28:49 con es que vaya a eso se agarra Jordi

Voz 1576 28:52 para hablar de esos errores que han corregido posibles errores que benefician al Real Madrid pero todavía yo pero que me dé una explicación al penalti de Alba porque que es una jugada decisiva porque me dé una explicación por qué

Voz 8 29:03 la presidenta del Leganés contesta

Voz 1576 29:06 es que contesta Velasco Carballo diciendo que no es decisivo que le pegó una patada su portero que termina la pelota dentro de casi le arranque en la cabeza que no es decisivo que alguien me explique porqué está para las agresiones y las rojas Vinicius se gira mira Mario hermosos ojos pisa el pie es roja eso no lo explica al bar y como no lo explica el bar es una herramienta que no tiene un buen uso y por lo tanto yo no la quiero

Voz 1582 29:26 vale yo creo que la posturas de es tan clara hombre sólo una pequeño matiz vengador madridista

Voz 0699 29:32 avanzó la interpretación que tanto ataques

Voz 0985 29:35 a la vera la interpretación forma parte de los jueces todos los jueces interpretan también los del bar no podemos cargar es la interpretación sí es una condición que va íntimamente ligada a la tarea de un juez y la segunda

Voz 0699 29:52 lo dijo anoche Iturralde parecía penalti el primero perdone no es que tu primera aventura

Voz 0985 30:01 lo que pasa que el bar vio un agarrón ínfimo y Alser ínfimo consideró que no es así

Voz 0699 30:07 bueno pero agarrón

Voz 1576 30:09 pero la primera premisa tú si entras en un centro comercial que no has hecho alguna vez roba salgo yo te llevas algo pues evidentemente luego pueden interpretarse lo escogieron las caído se ha caído al bolso pero si aparece un vídeo donde se ve a Jordi Mer Barbie meter la mano en la estantería llevar un frasco de colonia de sus caros que te gusta Nati pues evidentemente eso sólo ponen al juez es una prueba iba para dentro sí o no

Voz 0699 30:31 no no no no es que toda no Quirós

Voz 0985 30:34 utilizar ejemplos que sería de mal gusto pero te puedo dar mil y un casos donde unas mismas imágenes unos jueces las interpretan negros y otras blanco

Voz 0699 30:43 cuidado yo creo que sí creo que todo el mundo pero bueno sigamos adelante porque porque está el asunto del que también tenemos que hablar del del Puma de pantera o de los brotes verdes lo cuantos brotes verdes ha visto ya pero hoy lo voy a hacer yo distinto el Puma Coutinho Isco o a quién lleva peor año de de los tres una X estampa abordarlo mismo título

Voz 8 31:14 Toño porque juega Isco es que llevo muy mal año pero no

Voz 0699 31:17 juega Mar ese sí que tiene brotes verdes

Voz 8 31:20 cada día está mejor un buen partido contarlas

Voz 0699 31:22 da fe pero lo de Botín

Voz 1576 31:25 no es de de bochorno más el precio claro

Voz 8 31:27 da gusto y con todos los acostó el doble que Le Mare el que peor está es Isco porque no juega nunca tiene mala solución hilo de Isco es un culebrón que va a acompañarnos hasta que termine la temporada pero

Voz 0699 31:38 lo que sorprende porque silencio entre vosotros entre el público que le importa se pregunta

Voz 18 31:46 en esto como si fuera un

Voz 8 31:52 ha ganado Solari con la fórmula del agotamiento no la gota malaya pues ya no no respondo no respondo respondo que se pase por encima

Voz 0985 32:00 creo que es votar

Voz 0699 32:02 es que perdona creo que es bota bota malaya Malaya nombre es botas vota Gota Gota

Voz 0985 32:10 creo que es vota es una cosa una tortura que te ponen el pie en una bota a que cerrando

Voz 0699 32:17 yo te has convencido

Voz 8 32:20 la que te caía en la frente imagino consultado

Voz 0699 32:23 aquí

Voz 8 32:25 interesa porque cometido dedicada

Voz 0699 32:27 a mí nunca mejor dicho metió la pata pero creo que es yo creo que es gota pero lo voy a lo bueno

Voz 8 32:34 claro que el Gobierno Jordi Jordi estaría allí donde cuando se aplicaba la la gota malaya o el garrote vil

Voz 0699 32:40 oye perdona nada que no estemos en los sitios no quiere decir que los desconozca que los atropellos

Voz 8 32:51 Jordi que te está llamando viejo sake detalla diciendo que tú ya estabas ahí el resto no es lo que estaba pasando

Voz 0699 32:56 llamada gota china o gota malaya es una tortura psicológica que consistían un de cúbito supino comback tumbado boca arriba de modo que le cayera sobre la frente una gota de agua fría cada cinco segundos después de algunas horas el goteo continuo provocaba daño físico en su piel similar al que sufren las yemas de los dedos con un baño de inmersión eso como Gotham Alaya voy a buscar bota malaya a ver si si me da tiempo entre

Voz 1582 33:17 lo que me da tiempo no me me que lo mismo

Voz 0985 33:21 lo que no se haga un gazapo gordo de esto no sea considerado cerramos el paréntesis como si hubiéramos estado una desconexión

Voz 0699 33:27 la bota la bota malaya con B

Voz 1582 33:29 es un artilugio con forma de bota de madera con un mecanismo de prensado

Voz 0699 33:33 a la palanca la votas te van cogiendo portería soy nada tan Jordi diez rompiéndole provocando terribles dolores así que hay dos clases de tortura la gota malaya y la bota sino eh Jordi más dañino

Voz 0985 33:47 yo creo que la la barra libre es tremendo en los robots que puede coger

Voz 0699 33:50 sí la verdad es que me me hacéis funcionar con todas las neuronas pero pero es dejar una de vacaciones la pantera ese tiene vamos es que lo de la Pantera hay empezar a tocarlo y es grave lo de la bandera porque

Voz 8 34:04 pero pero dejar de faltar al respeto a Benzema no cantera no abandera unos brotes verdes con brotes verdes con el lema Ahora dice y luego viene llama la pantera Benzema pero poco de respeto

Voz 1576 34:14 Jordi Martí simplemente cojines suave

Voz 8 34:16 es un hombre me lo hagan a Benzema y claro que el no corramos un tupido velo ayer por El Sol no va allí

Voz 1576 34:28 a escucho cada cosa el mejor nueve

Voz 8 34:30 el mundo del planeta y de la galaxia lo dijo corte él me Lucas es bueno Lucas Vázquez

Voz 0699 34:36 pero tampoco todos los demás

Voz 8 34:39 y en el Larguero tú estabas Jordi defendió a Benzema entonces claro yo esta mañana me me tirado a un poco a ver los números y veo que el mejor Benzema de los últimos diez

Voz 1576 34:48 años o nueve años que lleva en el Real Madrid llevan veintiún partidos

Voz 8 34:51 nueve goles y dos asistencias

Voz 1576 34:54 yo no está en el top cinco de los mejores

Voz 8 34:57 antes de la Liga en sus números entonces de qué estamos hablando con la gente

Voz 0985 35:01 tiene el grillo preparado

Voz 8 35:03 no pero no dedillo vamos a ver Karim Benzema si nos ponemos solamente a deslizar lo todo por el corte

Voz 0699 35:08 de Lucas Vázquez

Voz 8 35:09 yo creo que no es el mejor nueve del mundo soy Lucas Vázquez no defiendo su frase pero que no vendamos a Benzema como un paria que es lo que hacéis permanentemente Jordi Martí Talavera con los oyentes luego nos hubiera encantado tener a Benzema en el Barça y que definen el Atlético de Madrid no una queja no hace más que ganarlos Champions él le ganó al Atlético de Madrid el último partido europeo de la historia del Calderón entonces como sale tan mal metió el codo el Madrid yo creo que debería ser un poco más prudentes porque es lo mejor

Voz 0699 35:41 por el tema legal que no me gusta nada

Voz 8 35:44 ha remarcado la actuación francesa pero aquí estamos hablando del partido de ayer de la temporada que está haciendo una temporada bastante buena según tú no yo soy de Vinicius pero creo que Benzema este año muy bueno está siendo generoso está jugando con el dedo roto ahora mismo el Madrid juega mucho mejor que a lo mejor el meñique de la mano que parece que estuviera como al puerto encima un caballo no perdona no

Voz 0699 36:15 ocho goles seis asistencia ya a cinco puntos de la máquina de Benzema no ha ganado esta noche ocho goles en contra goles en las últimas ocho jornadas lleva diez Ranilla

Voz 8 36:28 dieciséis goles está en Francia campeona sin su concurso y Argentina perdió con el con el jugando el tuyo

Voz 1623 36:39 en Argentina perdió juraba así prime acata paté

Voz 8 36:43 pero la verdad es que no es que me gusta el venta señor Machel punto pero de todas formas que para mí también es un día Benzema que no lo entiendo no no para nada en absoluto aquí en esta en esta hora libre puede debatir pero no se podía yo percibo odio a Benzema en cualquier caso yo creo que sorprende por tu parte que es un romántico estar en contra de un jugador eso especial como Karim

Voz 0699 37:04 han contra un anillo es verdad hoy me han dejado pasa mucho eso que han deja un anillo en el teclado no sé si alguien ha querido decir algo pues de algo sí pero sobre todo a ver cómo sea

Voz 8 37:15 yo ya va teniendo miles en esto de la

Voz 1576 37:17 la libre tú rápidamente ha deslizado dos o tres temas la bota malaya tal igual para no hablar del Barça porque yo imagen

Voz 8 37:23 porque ya que el fútbol porque ya imagino que él fue

Voz 1576 37:25 Ball que que es hacía antaño en Can Barça eso ya ha quedado de esta

Voz 8 37:28 Prado ahora ya es está está está esta esta burda imitación irá

Voz 1576 37:34 lo que Messi lo resuelva el portero nada de nada a pesar de seiscientos millones de euros gastados lo que tú

Voz 0985 37:40 quieras hacer hoy si es aceptar que uno de los mejores partidos del Atlético de estas últimas jornadas

Voz 0699 37:46 así que a mí me gustó mucho el partido Atlético

Voz 0985 37:48 yo lo fundamentó en la posesión del balón y en el criterio para tener el balón y agredir con el balón estos lo que tú tendrías hoy que reivindica el Atlético el Atlético minimizó al Getafe y lo hizo en buena manera gracias a la posesión has perdido porque son ya hay XXXVIII casi XXXIX la oportunidad de reivindicar

Voz 0699 38:10 hay que me la posesión Manuel no puedes estar saltando Álvaro

Voz 0985 38:17 ya el punto número dos que quería decir me Pacojo que no lo he podido decir por tantas interrupciones como se han producido

Voz 0699 38:21 vamos allá es la naturalidad

Voz 0985 38:23 con la que todos empezando por el señor Meana dan por normal y asumen con naturalidad que parece que ahora el Madrid ya acabado la pretemporada y que ahora llega el momento de ponerse las pilas oigan en el camino se han dejado diez puntos y falta gol con el Barcelona

Voz 8 38:39 George tu vas a ir deja al Real Madrid tranquilo que si le apetece ponerse en forma en febrero no le ha ido mal pero el costo como ha ganado cuatro Champions de cinco no le ha ido muy Pep Guardiola que él se queda con el Barça con el Bayern y con otros equipos como los mejores de la última década no sorprende

Voz 0699 39:04 quería también que Guardiola se pero no se nos olvide una cosa juegan contra el que en los dos últimos partidos ha encajado diez once

Voz 8 39:13 sí sí pero eso pero eso vale la gracia eso eso va en la gracia Manuela al al Barça que por ejemplo de John ahora a ver Cometa

Voz 1576 39:22 la pierna no se puede lesionar tiene que estar en una urna

Voz 8 39:25 porque si no no ficha el próximo verano por el Barça Delaye pero más de lo mismo entonces el problema

Voz 0699 39:30 altura denuncia el problema lo unas ganas

Voz 8 39:32 ha tenido el consejería pero me gustaría Pacojo si me permites un segundo si yo prometo todo no que quede el sonido registrado en la barra libre e el Madrid que eso

Voz 9 39:42 desastre que tiene la pantera que tiene a Vinicius que es de risa que se tira

Voz 8 39:46 a toda la temporada sin hacer nada que perdió a Cristina mucho agregó ahora os pregunto horas preguntados los tres descartados al Madrid para ganar la Champions sin duda más Manolete lo descarta mal fútbol perfecto Talavera Descartes el Madrid para ganar la Champions por supuesto perfecto ya van dos Jordi Martí quédese usted al Madrid como campeón de Europa sabes cuál es tu

Voz 0985 40:08 anomalía que fijó tengo muchas eh haber hombre estoy hablando de las argumentaciones fíjate no puedes decir en voz alta si Descartes o no al Real Madrid para la Liga ICO

Voz 8 40:22 sí sí sí no no yo yo descarto el Madrid para la Liga y creo que es más favorito que el Barça o el Atlético para una noche una una noche en el Larguero me hasta casi todos Meana por decir que para mí un equipo de leyenda fue lo que hizo Guardiola un equipo de leyenda es

Voz 1576 40:37 un equipo que no tiene que ganarlo todo pero si quiere competir roto

Voz 8 40:40 qué cómo y un equipo de leyenda no puede estar tirando permanentemente la Copa del Rey la liga un equipo como el Real Madrid y con el bien el Real Madrid eso le ha dado eso le ha dado ha dado en el clavo Jordi Martí se ve con normalidad que a sí

Voz 0699 40:53 hasta

Voz 8 40:54 que asusta porque él pues yo quiero yo quiero que debí para ganarlo todo para pelear noto el yo creo que como enviado especial de la Cadena SER con el Atlético de Madrid no pasaba nada porque el exigidas al Atlético de Madrid que en vez de competir que ya no compite en todas las competiciones hasta el final de vez en cuando gane alguna más a ver me me ha ganado pocas en siete años eh

Voz 1576 41:17 a Messi Cristiano ha ganado una Liga gana una Copa del Rey y la Supercopa de España yo creo que no está mal

Voz 0699 41:22 no solo un minuto para preguntaros sobre

Voz 1582 41:24 lo de Morata los gritos de parte de Metropolitano etcétera

Voz 1623 41:28 a a los a los que gritaron un dato el último jugador que echó al Madrid de la Champion es sin ganar nada fue Morata en una semifinal de Copa de Champions eh con el Juve Real Madrid gol el señor Morata

Voz 1576 41:46 ya en casa

Voz 8 41:48 Morata es muy buen delantero muy buena persona se merece todo lo bueno que le pase creo que el Atlético de Madrid hacia La balsa de manera rotunda y creo que le va a dar muchas alegrías porque viene con ganas de marcar goles y no tiene ninguna duda de que lo va a dar todo por al Atlético de Madrid y le apetecía venir está feliz yo me alegro muchísimo por él no quito ni uno algo creo que para una cosa que dice Ana que está aquí

Voz 0985 42:11 pues ya está a mí yo sí escuchando el carrusel mejor

Voz 8 42:15 cero segundos en Morata que lo quiso que lo ha querido el Barcelona y al final se tiene que conformar con Boateng porque él no ha querido ir a Barcelona

Voz 0699 42:22 lo ha bordado tal ha ya está bien

Voz 0985 42:24 la decisión la decisión apunta a la decisión de risa

Voz 0699 42:27 Messi lloros los costes

Voz 0985 42:30 qué tendrá el salario elevadísimo de Griezmann para que tumor y Talavera puedes retener que presión puede retener