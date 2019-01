Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER el Alavés llevaba sin perder en casa desde abril de dos mil dieciocho ayer el Rayo asaltó ese fortín para salir del descenso el equipo más humilde de toda la primera sale de la zona arroja base de goleador defensa y entrenador el gol en el Rayo se llama retrete Raúl de Tomás cedido por el Real Madrid que lleva nueve dianas con el equipo de Vallecas que son los mismos que Benzema en esa competición con el cambio de fecha de tres ya no es el equipo frágil que empezó el campeonato Michel desde el banquillo ha conseguido cambiar los rumores Denzel de cese casi por los de renovación esa mezcla le funciona muy bien al Rayo donde no llega el dinero llega a La Fe donde no llegan los grandes refuerzos lleva la cantera donde no llega la directiva llega la afición sabéis que el grito de apoyo de la afición en Vallecas es a las armas y sabemos que el rayos no tiene los tanques de los grandes pero también David venció a Goliat con una Honda y una piedra y eso es lo bonito del fútbol que no siempre lo poderosos ganan para el Rayo conseguir la permanencia sería ganar su Champions Lastras y uno comenzamos aquí

Voz 0995 00:56 Martín

Voz 1 01:10 en la Cadena SER SER Deportivos con Francisco José Delgado

Voz 0699 01:16 sí con toda la redacción de deportes de la cadena ser aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta las cuatro el vamos a acompañar con el resumen de lo que llevamos de martes gracias por estar un día masai del modo que más nos cuadre por la radio de toda la vida ahora con las emisora de ser más incluidas en la oferta por la aplicación de la SER en el móvil por nuestros enlaces en redes sociales o por la web tres W Cadena Ser punto com que lo importante es que tengáis mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos un día más en nombre de todo el equipo del programa que va desde Sonia Lus en la producción a Juan Carlos Ingelmo y Alicia Molina como cracks de la técnica ojo a esto el Villarreal acaba de destituir a Luis García como entrenador del equipo el segundo a la calle tras Javi Calleja sin anestesia

Voz 1621 01:53 sí por sorpresa Xavi Isidro muy buenas tardes qué tal Pacojó muy buenas así es alrededor de la una y media aproximadamente en un escueto comunicado el Villarreal ha confirmado la destitución de

Voz 1038 02:02 de García Plaza esa derrota tres cero en Valencia y sobre todo la mala imagen que dio el equipo han sido claves para la decisión que ha tomado el Villarreal al que se le ha acabado la paciencia cuarenta y nueve días le ha durado con García Plaza una victoria en nueve partidos cogió al equipo en lugar de Calleja lo cierto es que lo ha dejado peor de lo que estaba penúltimo a cinco de la permanencia eliminado de la Copa del Rey a las cuatro Se despide el técnico madrileño a las cinco habla el presidente Fernando Roig ya suenan posibles sustitutos por un lado Míchel el ex técnico del Málaga entre otros equipos Olympiacos exjugador del Real Madrid pero ojo podría entrenar Miguel Álvarez del filial o regresar no lo descartó y Javi Calleja al banco

Voz 0699 02:41 madre mía menudo Cristo tiene en Villarreal Suena Míchel pero suenan más alternativas es la sorpresa del día el terremoto en Villarreal se siente desde Madrid tras la sorpresa lo esperado después de dos semanas de espera desde que lo empezamos todos a contar al Morata ha sido presentado hoy como nuevo jugador del Atlético de Madrid por su presidente Enrique Cerezo

Voz 2 03:01 y olvidarte de lo que a partir de una minuto estaba pasar que son los dimes y los diretes tú aquí a juegan al fútbol voy a meter goles que

Voz 0105 03:10 hoy no tengo que explicar mi sentimiento lo que yo siento yo si estoy aquí es porque yo quiero estar aquí yo había dado mi palabra que en cuanto se pudiera hacer iba a venir aquí no tengo que hablar más con palabras toca hablar en el campo que es lo que importa Hay sé lo que tengo que hacer aquí

Voz 0699 03:24 no es casualidad que Morata jugará sus dos primeros partidos en casa en el Metropolitano contra el Real Madrid he contra el Juventus porque la vida es así ir tendrá una doble opción de recompra Tico de Madrid de sesenta millones de euros este verano y otra el verano siguiente por cuarenta y cinco y ahora mismo más de un internacional que ante las críticas de un sector de su afición se ha esforzado en poner sobre la mesa mucho su pasado rojiblanco del presente también lo es veremos dónde les lleva al futuro el futuro me lleva a mí a fijarme hoy en la competición que desde esta tarde se pilla todo el protagonismo de las semana que es la Copa del Rey esta noche vamos a conocer al primer semifinalista que saldrá del Valencia Getafe con uno cero en la ida para el conjunto azulón la cosa acabará en un Girona Real Madrid ir por medio tiene mañana un Betis Espanyol y sobretodo un Barça Sevilla en donde Leo Messi como que medio contradice a Piqué ya Valverde y busca la remontada como un solo hombre ante el Sevilla

Voz 1293 04:15 pero que esté ahí porque va se va se duro no es fácil levantar un dos cero y encima contra el Sevilla que es un gran equipo que tienen jugadores muy muy bueno delante era muy muy rápido que sale bien a la contra así que claro más tarde de lo mejor de nosotros lo mejor de la gente para para levantar esta eliminatoria que no sólo también queremos pasar y también modo con la Copa

Voz 0699 04:35 estas palabras son de Messi en la entrega la noche de los premios de El Mundo Deportivo Messi uno de los protagonistas del día de un martes que trae más hizo mucho de lo detrae rarezas tenemos a Rubiales ya Tebas peleado de nuevo por un Reus que acude al TAV para que no le echen de segunda división al que han echado perder su equipo al portero del Manlleu que agredió a un árbitro este pasado fin de semana en un terreno de juego el martes ha sido el profe Ortega el preparador físico del Athletic que ha tenido que pasar la noche en un juzgado en donde ha salido sin cargos después de una acusación de violencia de género insisto ha salido en libertad sin cargos sin medidas cautelares y sin fianza digo ya que el día como que está un poco espeso e hay que hablar además de un Real Madrid que anoche cenó vamos que cenarán toda la noche pero que ayer lo hicieron juntos toda la plantilla en un restaurante de esto caro chulos bonos de Madrid buscando unión ante lo que resta de temporada CIES martes así que es vuestro días diez de los oyentes hoy hemos querido que Emirates a los banquillos del fútbol español y hemos dicho viendo la temporada que están haciendo por ejemplo eh Bordalás Abelardo Setién a cuál de ellos veis entrenando antes aún grande ya que grandes sería seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis ese es nuestro Whatsapp para notas de voz y escucharos luego podría ser otro eh otro entrenador de los que no está en un equipo muy grande eh loco lo Kyle vosotros si creéis que tiene progresión estaría para un grande que no es obligatorio que sea ninguno de esos tres recuerdo el número de Whatsapp seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis para notas de voz yo escucharlos después con la calma allí la atención que merecéis y fuera del fútbol Paul pues estamos muy preocupado por Carolina Marín nuestra número uno del mundo que hoy ha sido operado una rotura de ligamentos de cruzado de la rodilla derecha que puede dejarla no sólo sin gran parte de la temporada sino sin gran parte de opciones de ser cabeza de serie para los Juegos Olímpicos y lo que no nos quedamos hoy es sin fútbol sala que juega la selección amistoso ante Hungría no nos quedamos sin baloncesto juega en la Champions vivo UCA Murcia y Fuenlabrada ya si viene

Voz 0995 06:23 el día ya si no ponemos a contaros son las tres y seis vamos salió ya esta semana a los cuartos de la Copa del la Cadena SER

Voz 0699 06:57 ya del día de la mañana sin duda en la destitución de Luis García Plaza como entrenador del Villarreal pero después vamos a escuchar al protagonista del día vamos a meternos con la cita de la jornada y con la frase Gemma no llama la atención de este martes el protagonista del día es Álvaro Morata presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid que es lo que ha dicho Miguel Martín Talavera muy buenas tardes

Voz 1576 07:16 qué tal Joe buenas tardes pues te puedes imaginar contento muy ilusionado estaba Manuel Briñas en esa presentación además del presidente y del director deportivo Andrea Berta también es poco socorro que es uno de los delegados más mítico del interés del Atlético de Madrid que también coincidió con su etapa de rojiblanco en su primera etapa rojiblanco de Álvaro Morata ha hablado de de eso lo que escuchábamos a arranque de SER Deportivos de que tiene que hablar del sentimiento en el campo pero también ha hablado de sobre todo cómo se siente es verdad que vuelve a un Atlético de Madrid muy desconocido pero no se siente como una persona nueva

Voz 0105 07:51 bueno creo que lo más importante es que que estoy aquí llegué ayer aquí ayer ayer firmé pero pero bueno me siento parte de este club otra vez desde hace un par de semanas creo que que es lo más importante y sobretodo que no no me siento no me siento nuevos a los compañeros a un sean preocupado describirme de hacerme sentir que era parte del equipo es de hace dos semanas cuando uno no estaban ha cerrado oí es algo que que me pone muy contento oí is in muy orgulloso también

Voz 0699 08:24 no me siento nuevo dice Morata al llegar al Atlético París está poniendo el fútbol de una forma que hay que justificar pasado era fichar por algún equipo en presente lo que a mí particularmente no me gusta pero pero bueno para gustos colores Morata es el protagonista del día la cita de la jornada la encontramos en Mestalla hoy se va a conocer el primer semifinalista de la Copa del Rey de fútbol a las nueve y media juegan Valencia Getafe con algo más que Piqué entre técnico Pedro Morata muy buenas

Voz 1716 08:46 eso sí bastante pique entre ellos dos a nivel personal pero el fútbol evidentemente es lo que al aficionado hoy le va a poner especialmente el foco de la atención porque el Getafe y el Valencia están a un paso de poder meterse en las semifinales de la Copa del del Rey por parte del Valencia van a jugar más titulares que suplentes ha habido bastante presión social aquí sobre el entrenador del Valencia que no priorizar la Copa del Rey por darle prioridad a la Liga para tratar de ser cuartos a efectos económicos tiene clasificarse para Champions pero claro viendo la posibilidad de estar en semifinales van a jugar más titulares que suplentes en un equipo mixto esta noche por parte del Valencia en el que no estarán Nico qué obvia Miguel desnivel por diferentes circunstancias por parte del Getafe no ha venido full Kiev sí que están en la convocatoria Iván Alejo y el chaval del filial duro Rober Ibáñez que está ya fuera de concurso porque se va a marchar a Osasuna a las nueve y media de la noche con uno cero derrota del Valencia en el partido de ida toca remontar y al Getafe defender ese uno cero con dos equipos Pacojó Getafe y Valencia que son de los que menos goles encaja en primera división

Voz 0699 09:48 dado el día el Valencia Getafe desde las nueve y media Mestalla desde las nueve en Carrusel protagonista del día Morata y las voces de la jornada las que ponen a un técnico en el descenso y en la picota y fuera de él en los altares a otro he oído destituciones de entrenadores mucho más suaves que la ratificación Keith ayer el presidente del Celta de su técnico Paula Montes

Voz 3 10:04 qué tal ha sido una ratificación hace poco rara como quizá medias porque el presidente ha asegurado que Cardoso cuenta con toda la confianza del consejo de administración pero veremos hasta cuándo porque se va a sentar en el partido de este sábado ante el Sevilla pero con Mourinho no garantiza que dependiendo del resultado pueda seguir siendo el letrado del Celta así que ratificaciones como ésta si la hierba en muchos entrenadores

Voz 0699 10:26 no yo si fuera Cardoso iría pensando en qué banco quiero el finiquito si fuera Michel me preguntaría cuál es la tecla que tocaron dos mil diecinueve para que el Rayo ya pegado Talca dio José Palacio pues sobre todo ese cambio de

Voz 1038 10:35 Quema de cinco defensas con los tres centrales si los dos laterales largos a vincula ahí Álex Moreno porque ahora la defensa funciona el ataque también el testarazo ayer de Raúl de Tomás saca al Rayo Vallecano del descenso una victoria de mérito y mucho oficio ante la revelación de la liga un equipo en el que no ganaban en Mendizorroza desde hace nueve meses una auténtica variedad y que culmina una racha espectacular del Rayo Vallecano desde finales de dos mil dieciocho a este dos mil diecinueve trece puntos de quince posibles cuatro victorias y un empate ya Se coloca fuera de puesto de censo del Celta cae al pozo y tiene además cinco punto de ventaja sobre el Villarreal por eso Michel en el Larguero anoche estaba así

Voz 4 11:12 tanto ganar hoy es una alegría inmensa eran partieron empate pero bueno al final esta dinámica positiva hace que tengamos tres puntos importantísimos síguenos sacan de una zona que que hacía mucho tiempo que que no salíamos sí que esperemos que no volvamos a Víctor tiene muchísimo mérito esta victoria

Voz 1038 11:26 la única mala noticia para Michel que pierde a dos sancionados Santi Comesaña bebé para el derbi ante el Leganés

Voz 0699 11:31 el resto de los protagonistas del fútbol

Voz 5 11:34 a lo primero la conjura blanca reunión anoche de los futbolistas del Real Madrid para hacer grupo y afrontar el tramo decisivo de la temporada Javier Herráez muy buenas tardes

Voz 6 11:43 qué tal Pacojó muy buenas tardes y contado anoche en el Larguero cena de la plantilla de casi toda la plantilla faltaron Bale Kroos Isco Keylor Navas el resto estuvieron ahí con Sergio Ramos que fue como siempre el maestro de ceremonias el resto piensa que esto viene muy bien y además el momento momentos muy oportuno el Madrid tiene que jugar en di donna pasar a la siguiente ronda intentarlo en la Copa del Rey pelear en esa competición con el mes de febrero llegará a la Champions con él hayas en lo deportivo te cuento que esta mañana ya ha entrenado Sergio Ramos se ha olvidado del golpe que recibió en la rodilla el pasado domingo ante el Español también recupera a Keylor Navas que no va llega al creo yo a la Copa ese partido de Girona falta tan sólo el tobillo de Marco Asensio Vallejo todos los futbolistas estarán a disposición de Santiago raso

Voz 0699 12:26 David del Madrid vuelva a jugar el jueves copa antes lo hará el Barça el Sevilla buscando la remontada estoy iremos a Valverde aunque antes el protagonista es Denis Suárez Adrián

Voz 0017 12:35 si el futbolista aceptado renovar con el Barça una temporada más hasta el dos mil veintiuno es la condición que le ponía al club para dejarle salir el siguiente paso será cerrar su cesión al Arsenal hasta final de temporada el club inglés en principio les pagará al Barça una pequeña cantidad por la cesión irse guardará una opción de compra de unos veinte millones de euros por otra parte el Barça trabaja también para traer ahora a todo hubo el central francés que tiene atado para Julio pero será difícil porque el Toulouse que

Voz 6 13:05 lo tiene apartado pide mucho dinero para que

Voz 0017 13:07 salga ahora el Barça no está dispuesto a pagar por un futbolista que vendrá gratis en verano y hablando de centrales Umtiti sigue recuperándose dice que no sabe cuándo

Voz 0699 13:17 podrá volver a jugar

Voz 7 13:20 por eso centrada en mi recuperación aquí en la espero volver más pronto posible pero cuando no sé

Voz 0017 13:29 no lo sabes pero te encuentras mucho mejor estas cada vez más recupera

Voz 8 13:31 sí sí

Voz 0017 13:33 el Barça que entrena esta tarde a las seis para preparar este intento de remontada de mañana frente al Sevilla para estar en semis de Copa ya las cinco hablará Valverde en rueda de prensa al quiosco

Voz 0699 13:42 lucharemos al que volvemos a escuchar jazz al técnico del Sevilla que ha hablado esta mañana Santi Ortega muy buenas

Voz 9 13:45 qué tal Paco buenas tardes el técnico del Sevilla Pablo Machín va a aguardar hasta el último instante para confeccionar una lista de convocados porque hay muchísimos jugadores tocados ha dicho que ocho horas para el son muy importantes de hecho ha retrasado el viaje del equipo hasta mañana

Voz 0017 13:59 esto de que Messi esté animando

Voz 9 14:02 que vaya la gente al campo es algo que no le preocupa en exceso el Sevilla dice el ha ganado al Madrid ya por supuesto lo que necesita su objetivo para el encuentro de mañana es marcar un gol nosotros

Voz 8 14:11 tenemos que hacer bueno el resultado que hemos hecho aquí y eso pasa por competir bien por también estará acertado porque somos conscientes de que nos ayudará mucho el poder hacer gol que se creo que va a ser un un objetivo para aumentar mucho nuestras probabilidades de pasar

Voz 9 14:28 notoria recordemos que las dudas son Escuderos Aleix Vidal incluso el propio Webber ya veremos si marco Roque presentado esta misma tarde el recién llegado jugador del Nápoles que llega en calidad de cedido está incluido en esa lista de convocados repito el Sevilla viaja mañana ICO la intención de hacer un gol para hacerles más complicada remontada al Barcelona

Voz 0699 14:45 a Santiago es mañana a las nueve y media antes a las siete y media celebrada pasado el Betis Espanyol esperamos a Setién para la tarde pero ya podemos oír al entrenador del Espanyol para el entrenador del Espanyol ha sido claro aunque le

Voz 0017 14:55 tipo llegué muy justo físicamente él se niega a tirar la Copa además los blanquiazules arrastran una muy mala los los blanquiazules arrastran una muy mala dinámica Liga pero según Rubi esto no desanima sino que más bien motiva al vestuario en su lucha por llegar a semifinales

Voz 0105 15:09 a Dida la Copa totalmente niego de prescindir de la Copa con todo el esfuerzo que les hemos puesto estoy totalmente convencido de que una vez pasemos o no el equiparan puntos suficientes para salir del agujero que estamos en Liga amiga no una

Voz 0017 15:21 la única novedad en la lista entra en la convocatoria el canterano Adrià Padrós descansa Dídac Vilà al Espanyol tendrá que marcar en el Villamarín si quiere estar en semifinales de Copa

Voz 0699 15:30 a Joan pues después de la Copa al mercado GSEE del Betis ha pasado de ser una posibilidad a ser una realidad Fran banquillo Sevilla muy buenas

Voz 0017 15:35 totalmente confirmado qué tal buenas tardes efectiva

Voz 0700 15:38 mente Jesé Rodríguez ya es jugador del Betis está desde las doce y media de la tarde en Sevilla viene para afirmar pasar reconocimiento médico y afrontar lo que resta de temporada con una opción de compra por parte del conjunto que entrena Quique Setién Quique Setién que ya lo tuvo Las Palmas que cree que puede recuperarlo para el fútbol y ponerlo nuevamente en primera línea y por tanto cuenta con él así que Jesé Rodríguez desde las dos y media de la Estación de Santa Justa ya en Sevilla por tanto ya hasta ahora conociendo las instalaciones del club verdiblanco

Voz 0699 16:08 cuarenta y cinco minutos lleva allí además bulé y será presentar esta tarde en el Espanyol y al Leganés eh le llega un mexicanos tejido Diego Reyes que ya está en Madrid a pasar reconocimiento

Voz 1038 16:15 médico hoy después de cerrar los último detalle va a firmar Leganés cedido por el Fenerbahce hasta final de temporada sin opción de compra pero hay un problema y es que el Leganés no puede escribir a Reyes hasta que libere una plaza de extracomunitario y ahí donde viene lo complicado Maicon Santos tiene ofertas para salir pero Leganés no desea que se vaya el Leganés quiere que se vaya Diego Roldán pero el Deportivo no lo está poniendo fácil lo mismo que

Voz 0699 16:34 Juanfran que también se puede ir a la vez Eraso podéis

Voz 1038 16:36 ha cedido el Deportivo y hoy para anunciar el fichaje de Andrés Prieto por lo que resta de temporada con opción a dos más

Voz 0699 16:42 para concluir el fútbol la verdad es que esto va a parecer una granja porque tengo pollos para dar hito Mar empiezo con el de la Federación y la Liga a costa del Reus Iván Álvarez

Voz 0107 16:48 si el último detonante que abierto todavía más la brecha entre Javier Tebas y Luis Rubiales tiene un nombre propio el Reus porque el juez de disciplina de la Liga ha expulsado tres años al club catalán le ha impuesto una sanción de doscientos cincuenta mil euros la Federación no comparte esta decisión en Las Rozas están estudiando qué medidas tomar al respecto las relaciones entre Liga y Federación están peor que nunca algo que preocupa muchísimo en el fútbol español Rubiales valor así el momento actual contexto

Voz 0017 17:12 no no no nada exactamente

Voz 10 17:14 nosotros ofrecemos diálogo quisieramos ellos quieren dialogar hablaremos ilusionó pues no podemos hablar no pues no se puede obligar a hablar pero al diálogo siempre lo vamos a ofrecer para llegar a acuerdos

Voz 0699 17:24 y a todo esto el Reus recurre al TAS la expulsión de la Liga Lloll Reche

Voz 11 17:27 buenas Pacojó en estos momentos como dices los nuevos dirigentes americanos del Reus analizan con los abogados de cuatro casas las opciones para recorrer esta expulsión de tres años del fútbol profesional en paralelo el club también pedirá la suspensión cautelar de la sanción al Tribunal Administrativo del Deporte para intentar seguir compitiendo esta misma temporada fuentes cercanas al club no se explican que la reunión que mantuvieron ayer los el ex los hermanos son Adolfo el máximo responsable de la Federación Luis Rubiales el organismo comunicó al Reus que esta suspensión cautelar probablemente sería aceptada la Liga hay Javier Tebas de momento no han querido recibir a Picture golfo ya golfo desde que se encuentran en Madrid la cita se pidió formalmente el viernes todavía no han recibido respuesta

Voz 0699 18:04 ya os habréis hartado de ver las imágenes del portero del Manlleu que en Primera Catalana agredió al árbitro hoy el equipo que ha hecho ante Ovalle

Voz 0017 18:09 sí lo ha echado Pacojo el mal llevo ha prescindido del portero que agredió al árbitro la semana pasada el lamenta y condena a la actuación del jugador decide prescindir de sus servicios de manera inmediata dice en un comunicado y además pide perdón al socio aficionado que se haya sentido ofendido

Voz 0699 18:24 el último protagonista del día hacían treinta segundos ha sido físico del Atlético de Madrid que ha tenido noche y mañana de juzgados

Voz 0480 18:29 cojea pues así es a la entorno a las once de la mañana salía en libertad sin ningún tipo de medida cautelar

Voz 1038 18:35 Paco y por supuesto sin fianza en libertad

Voz 0480 18:38 pero con cargo si decimos pero con cargos porque se ha inhibido el Juzgado de Majadahonda en favor de el Juzgado de Violencia contra la Mujer de la localidad madrileña de Móstoles porque la víctima a la pareja pues reside en esa localidad y por lo tanto en las próximas semanas se cerrara este Hattestad el atestado está cerrado se cerrará esta investigación veremos de qué tipo ha sido esa violencia de género todo hace indicar que posiblemente Ivy haya habido amenazas haya habido coacciones pero en ningún caso ha habido lesiones ni graves ni leves

Voz 0699 19:07 el profe Ortega protagonista de esa noticia al polideportivo

Voz 0995 19:11 con Carolina Marín como primera protagonista José Antonio Duro

Voz 1621 19:14 en periodo de recuperación desde de intervenía esta mañana Carolina Marín mira ya hacia adelante afronta en torno a siete meses de recuperación llegará al Mundial complicado comienzan Suiza el dieciséis de agosto la prioridad los Juegos de Tokio para como dice el doctor Guillén seguir ofreciendo Gloria nacional a su lado su entrenador Fernando Rivas en la clínica Cemtro

Voz 0699 19:29 y más citas con el fútbol sala empiezan las dos Semana Grande de amistosos de nuestra selección Brasil y Hungría en el horizonte Doni

Voz 1038 19:36 serán éstos los pensando en la clasificación al Mundial

Voz 12 19:38 el que empieza a después de verano hoy en el Palacio Vistalegre de Córdoba a las siete contra Hungría mañana en Pozoblanco también contra la selección magiar el domingo en Cáceres contra Brasil el martes la gran cita en el Bicing Center de Madrid también contra la selección canarinha

Voz 0699 19:50 áreas Toni pues ha sido el que día buenos describen plan Whatsapp cortito y al pie o lo contamos en plan Facebook con más desarrollo más próximo hasta las cuatro en SER Deportivos

Voz 1 20:05 SER Deportivos Madrid

Voz 0699 20:17 de aquí a las cuatro hay que oír más Álvaro Morata hay que darle bola al Rayo Vallecano que ha salido del descenso hay que contar que ese dijo en la cena de conjura del Real Madrid hay que hablar del pique Marcelino Bordalás en la previa del partido de Copa esta noche en Mestalla hay que pegar un vistazo al mercado de Leganés que está muy interesante el día muy motero vamos a ir Álvaro Bautista castrado en unos premios en Madrid esta mañana se va a bastar para que el piloto de motociclismo español que puede marcar la próxima década

Voz 2 20:44 tiene dieciocho años ya ha sido campeón de el mundo de M X dos

Voz 0699 20:49 ya que escuchar hacer de secretarios técnicos prólogo con la pregunta del día que entrenador de los que están haciendo una buena temporada habéis dando el salto pronto a un grande de España o de Europa hemos puesto como sugerencia Bordalás Abelardo y Setién pero admitimos sugerencias en el seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis que recuerdos nuestro Whatsapp fue en realidad desde el vuestro para dejarnos notas de voz que hoy hemos después hay que hacer tantas cosas que mejor no pierdo el tiempo me pongo porque sino no me da rabia

Voz 1 21:14 señoras señores Boris Izaguirre se sube este martes al

Voz 0699 21:18 plató de televisión de la Peña

Voz 1 21:21 entre el tanta belleza me siento como si estuviera presentando el Miss Venezuela

Voz 14 21:28 oreja traumatizada atrapada en un pis

Voz 1 21:31 esto ha que no sabe origen alta cocina y actualidad de todo podrá hablar con él Carles Francino es maravilloso me encantaría conocer de más en la SER

Voz 0699 21:47 el gran protagonista del día Álvaro Morata presentado esta mañana como nuevo entran jugador del Atlético de Madrid el exjugador del Chelsea pedido por el entrenador se ha puesto el veintidós a la espalda para jugar sus dos primeros partidos en casa contra la Juve y el Real Madrid también Navidad para estas casualidades extraño en algunos casos números temporada y media de cesión hay millones y medio de sueldo neto la opción de recompra doble cuando acabe cuarenta y cinco euros es decir cuando acabe el año y medio lo quiere el Atlético de Madrid se quiere este verano sesenta hay un bonus por títulos pero lo importante es a escuchar lo que ha dicho Morata esta mañana a Miguel Martín Talavera tala

Voz 1576 22:27 pues sí cree en un ratito en hora y media aproximadamente va a trabajar por primera vez a las ordenes de Simeón y de sus compañeros en el Cerro del Espino desde Majahonda preparando el partido del fin de semana pues si ya está en Madrid en el Atlético Álvaro Morata presentado ahora no de la tarde en el Wanda Metropolitano en el Auditorio Beat it sobre todo con las sensaciones que lo ha preguntado Álvaro pues cómo se gestó ese ese fichaje ese regreso a la casa rojiblanca hubo muchas opciones será una de las grandes joyas del mercado de invierno porque él quería salir del Chelsea de Inglaterra cuando apareció el Atlético de Madrid no quiso saber nada

Voz 0105 23:01 meses complicados aparecen un montón de cosas pero pero eso es bueno todo cuando cuando su pues López me me dice que esta esta posibilidad se separa todo oí un lo siento ya es historia aquí estoy yo estoy lo importante que todo esto pues es hacer es muy bonito pero pero no puedo no puedo esperar para entrenar con mis compañeros para para ver a Koke que que era más alto que yo y bueno que tengo muchas ganas de empezar esta tarde ya oí

Voz 0699 23:30 Juan llega con ganas lógicas e Álvaro Morata porque viene de que les quiten las ganas en su anterior equipo eh

Voz 1576 23:38 si no no contó con él la recta final no era titular es verdad que empezó realmente bien en el Chelsea pero aquella lesión de espalda que le dejó varios varios meses fuera de combate pues yo creo que no le no no determinaban dejarse acoplar a Inglaterra bueno el tenía claro que quería que quería salir ese camino también lo hizo otro delantero Diego Costa es la competencia directa que va a tener el Atlético de Madrid como la tenido también la selección española Nos ha revelado algún secreto en esa rueda de prensa Álvaro Morata de su relación personal con Diego Costa y por qué no claro que pueden jugar juntos

Voz 0105 24:12 bueno Diego aparte de ser un compañero que lo he tenido mucho tiempo y compañero en la selección es aparte un grandísimo jugador es es me amigos lo me amigo porque habla con él cuando cuando he tenido momentos difíciles yo cuando ha tenido momentos difíciles él bueno la verdad que que porqué no vamos a poder jugar juntos y siempre que que quieren ponerte al lado de un gran jugador creo que es fácil de bueno la verdad que también tengo muchas ganas de verle seguro que que alguna broma me gastará cuando me vea pero pero bueno Eto'o muchas ganas de verle esta tarde también

Voz 0699 24:48 bueno pues veremos lo que pasa en la tarde del Atlético

Voz 1576 24:50 se aleja del extintor si no están aquí ya sé que la broma vaya por esos derroteros deje la ropa preparada pero bueno no más allá de cualquier otra cosa se va a decir mucho va a haber ruido alrededor a haber ruido en sus primeros partidos como y por supuesto cuando jueguen el Wanda Metropolitano pero el gran refuerzo yo para mí el gran fichaje del mercado de invierno se lo lleva el Atlético de Madrid se llevó Álvaro Morata y ahora lo que hace falta es que tenga suerte que rinda de hecho

Voz 0699 25:18 va si hay ruido ya te digo yo que en que hay ruido alrededor eh pero bueno quiero decir allí cada uno es libre de expresar el ruido que quiera y cada uno es libre de opinar que ni ellos sepan acordarán la opinión y nosotros en la nuestra pero sí que es un poquito triste que el Atlético de Madrid Morata se tengan que esforzar en resaltar el pasado rojiblanco Morata para tratar de acallar los gritos del sector digamos rebelde de el fichaje de de Morata por el Atlético de Madrid una parte de la afición que recuerdo eh no es una petición de los medios de comunicación no es una petición del Real Madrid es una petición del Cholo Simeone que yo supongo que Simeone no querrá lo peor para el Atlético de Madrid sino más bien lo contrario como la brecha está abierta porque eso es evidente hemos sondeado entre los atléticos más atléticos sobre la llevada la llegada de Morata al equipo Iván Álvarez

Voz 0107 26:04 sí les hemos preguntado directamente qué les parece el fichaje de Morata sí creen que es un buen refuerzo no para el Atlético de Madrid estará al nivel que exige el conjunto rojiblanco escucharemos por este orden a Kiko Narváez a José Luis Jiménez entrenador de Morata en el infantil y en el cadete rojiblanco a Miguel Reina a Juan Carlos Pedraza

Voz 0509 26:21 por condiciones reúne absolutamente todo lo que requiere a lo mejor Moon un equipo entrenado por el Cholo Simeone

Voz 15 26:26 yo estuve en la etapa infantil de era obligue a que se echaba el equipo a las espaldas

Voz 0930 26:30 tras jugadora yo estoy absolutamente convencido que aportara impactante estable de las actuaciones a lo mejor lo del Atlético cuando un futbolista viene en el mercado de invierno se supone que viene para reforzar no viene para calentar el banquillo una vez que llegue digo cuesta porque a ver cómo luego generar un problema el entrenador a ver cómo encaja a todos esos jugadores no

Voz 0509 26:50 para mí es un jugador que que ya te digo que reúne todas las condiciones sólo exclusivamente LB un pequeño lunar es que ante la adversidad de enorme tramites debilidad yo creo que ya es hora con veintiséis año de que de un pasito adelante pero ya te digo por característica yo creo que es un futbolista que en enero en él

Voz 0699 27:07 dos de los elegido y que es un acierto total

Voz 0509 27:09 ahora lo que requiere hoy Le gusta al al Cholo Simeone míralo

Voz 0930 27:12 el grandes jugadores siempre llega en bueno momento sea cual fuere yo espero y deseo que que le la que la suerte no acompañó sí que realmente la esperanza depositada en el que se van completando así que vamos a desearle lo mejor

Voz 0107 27:24 lógicamente Pacojó también habría que preguntarles por los cánticos de la afición como creen que recibirá el metropolitano Álvaro Morata Isi le costará ganarse al público José Luis Jiménez Miguel Reina Juan Carlos Pedraza

Voz 15 27:37 sabes yo siga obsesionado del Atleti puedo comprender que su un pasado pueda influir el pasado madridista pero conociendo a dan no lo puedo comprender

Voz 0930 27:47 afición tiene que saber que un jugador de su club de su equipo cual hay que apoyar a contestar de saldrá por la puerta grande como motores dos seguro que si así que va hombre vamos a darle confianza al chaval que sea la merecen pienso que deben la recibir estupendamente y luego evidentemente en función de su rendimiento pues eh se hará más con menos épico de toda la vida lo ha vivido un jugador que

Voz 15 28:10 bueno durante su etapa en el Atleti y además era un hombre Michiko pude muy de club es que lo que he conocido nuestro equipo Dragón esa yo creo que que ahora llega donde él quiere estar aquí va va convencer yo estoy seguro de que al final la ejecución va va

Voz 0930 28:25 a sus puertas estampó solo o cualquier otro que tuviste entrenado o lo bastante que lo pide para ocupar de apoyar a los toco no así que el que se siente atlético que sea así que apoye que es lo que hemos de hacer me tiene que ver nada que un juzgado de oro en el Real Madrid y venga al Atlético de Madrid

Voz 16 28:41 también ha habido jugadores del Athletic que ya han estado ahí sí

Voz 0930 28:43 mira al Madrid Barcelona etcétera yo soy un futbolista me equipo líder recibir siempre de la mejor manera posible

Voz 0699 28:49 bueno como el debate ya está eh ahora ya el morbo está en no sólo lo que haga Morata en el terreno de juego sino ver las reacciones de todos los seguidores rojiblancos ante los goles del nuevo fichaje de hecho hablado de Morata hasta un piloto de motociclismo eso sí muy del Atleti Sofía Álvarez

Voz 17 29:05 qué tal Pacojó esta mañana hemos hablado con Álvaro Bautista piloto de Ducati y sobre el fichaje de Álvaro Morata el como deportista se ha posicionado del lado del Cholo espera que el delantero les ayuda a ganar varios títulos

Voz 0103 29:15 Álvaro ningún jugador aunque en el pasado ese mar divismo con el Atlético pues queremos que se quede eso en un pasado no yo creo que debería ser como cuadros más no sobre todo por parte de los aficionados atléticos pues tenemos que apoyarle no porque ahora está defendiendo nuestros colores yo soy deportista me pongo más en la piel del Cholo no es un jugador que bueno tienen muy mucha calidad y bueno a ver si puede exprimir la al cien por cien el Cholo como ha hecho con otros jugadores y ahora lo que importa el presente y el futuro no a ver si no se ayuda a conseguir algún título esta temporada

Voz 0699 29:47 pues nada es un fichaje del Cholo eh que nadie se llame a engaño ni de Cerezo ni de Miguel Ángel Gil es fichaje del Cholo Simeone así está el asunto Morata del que todo el mundo opina yo opino que la opinión mayoritaria sobre Morata en el Athletic no debiera depender de su pasado sino de su presente seguro estoy seguro que es lo que va a ocurrir en el Metropolitan

Voz 1576 30:06 sí me dejo algo he Miguel Martín

Voz 0699 30:09 Talavera pues Nadal que hoy como te digo

Voz 1576 30:12 a las cinco de la tarde vuelven a entrenar vamos a ver con que cuenta porque más allá de la presentación de Morata sabes que te ayer contábamos que ha caído un nuevo jugador que no a poder estar evito Villamanín que es Diego Godín por lo tanto se va a tener que reinventar de nuevo en la defensa Diego Pablo Simeone muy bueno pues una buena prueba de ver qué va a pasar con con Álvaro sobretodo que apunta a titular pero sobre todo con el resto del equipo también bares

Voz 0699 30:35 el fichaje ambicioso y que demuestra que el Atlético de Madrid quiere ir en este tramo de la temporada aportó un abrazo

Voz 1576 30:41 para otro está luego eso del Atlético de Madrid

Voz 0699 30:43 con Morata el equipo protagonista del día aunque el equipo de la pasada noche fue el Real Madrid

Voz 1576 30:49 que tuvo cena de no sé de conjurar Javier Herráez

Voz 6 30:55 bueno cena de amigos no porque se llevan bien

Voz 0017 30:58 la mayoría son compañeros y alguno

Voz 6 31:00 no pues tiene sus piques como es normal porque todos quieren jugar pero yo diría que es una cena de de de buen rollo de que están animados con ganas de meterle el diente a la temporada que el Madrid la Liga lo tiene muy complicado que está diez puntos de del Barça pero que no se va a descubrir lo ha demostrado ante el Sevilla ante el Espanyol ya demostró también que que en la Copa va del Rey eh es un candidato muy serio muy serio a a pelearle en esa final del mes de mayo en el viento si consigue pasar ante el Girona y luego también en semifinales que no será fácil y luego también en Champions hombre no está Cristiano no está Zidane pero es María pinta muy viene con futbolistas que están ánimo de dulce sobre Luka Modric Kroos que decir de Karim Benzema de Sergio Ramos que hoy entrenó con el grupo y que está bien ya recuperado Courtois está muy sólido en la portería eh me encanta Nacho que salió el otro día Icon Díez sin Varane y sin Ramos echó al equipo a la espalda y mantuvo el marcador y así uno tras otro no falta enganchar a hombres como a mí me parece mal Marcelo que está fuera de forma a sobre de falta enganchar a Isco que le vendría muy bien a este Real Madrid también un poquito a Ceballos recupera a Marco Asensio lo tiene mala pinta veremos lo que pasa en Madrid quiere pelear lo todo así que el próximo encuentro bueno mañana rueda de prensa de Solari el jueves viaje hasta Girona para hacer bueno ese cuatro dos en la Copa déjame que te deje una opinión con el tema de Morata porque algo le conozco y creo que acierta claramente el Atlético de Madrid fichando a este futbolista que es muy bueno muy bueno que hace muy buen vestuario seguro que dentro de poco va a dar cuenta de que han fichado a un gran jugador en Atlético de Madrid aunque el Cholo creo que ya lo sabía hace tiempo

Voz 0699 32:34 yo es que en esto tengo una teoría que somos los jefes de prensa de nadie en la afición del Atlético juzgará y además tendrán sus elementos de valoración para para hacerlo que luego la gente se mosquea mucho y se calienta mucho y tal pero que quiero decir a mí que a Morata le vaya bien o mal hombre como jugador español internacional que es casi prefiero que les vaya bien que le vaya mal eh eh me da a mí que se lo va a ganar en el campo pero bueno que es raro que se tenga que ganar en el campo a su afición que se ha fichado por el equipo será por algo no creo que quiera castigarle con con el fichaje pero insisto dejé el fútbol es en ocasiones tan raro que ponerse a explicar estas cosas parece hasta de básica gracias Herráez un abrazo auguró está siempre hay detrás de la puerta

Voz 6 33:14 malintencionado pero cuando uno tiene la conciencia limpia las cosas vamos

Voz 0699 33:18 bien pues nada seguro en Viena Real Madrid Atlético de Madrid que traen buenas noticias pero el Rayo otra una muy muy buena que es que el Rayo está fuera de las posiciones de descenso así que vamos a darle un toque al comentarista de Carrusel de su partidos y enorme capitán Roberto Trashorras muy buenas tardes

Voz 0662 33:37 hola muy buenas tardes chicos qué tal

Voz 0699 33:39 basado en el Rayo de desde el comienzo de dos mil diecinueve qué qué ha ocurrido ahí

Voz 0662 33:43 bueno sobre todo cantes no ganar que es lo más importante yo creo que el equipo ha mejorado mucho es verdad con el cambio de sistema bueno porque yo creo que han empezado a construir el equipo manteniendo la portería a cero creo que era lo fundamental cortar un poquito la sangría de goles que recibía que recibí al equipo y a partir de ahí ha ido ha ido creciendo el equipo defensivamente yo creo que que se muestra cada vez más más sólido y arriba pues bueno está metiendo en las que las que tienen estos ha cambiado un poquito un poquito todo hace mes mes y medio nadie pensaba que que el Rayo pues podía ganar tantos partidos seguidos Si bueno ha metido viven en peligro a muchos equipos que pensaban que estaba ya salvados conocido de alguna forma sí bueno tiene la esperanza de pedir su mantiene seis ahí

Voz 0699 34:32 vamos a ver al futbolista cuando no es decir muchas veces a los periodistas estos cuestión de dinámicas cuando uno coge una raya una racha el equipo es el mismo pero eh acabamos funcionando de distinta forma y es verdad que que parece que sea así es Robert

Voz 0662 34:44 sin duda sin duda al final cuando estás ahí abajo de paso un poquito todo todo lo malo vemos al Villarreal no muchas veces bebés equipos que tienen una plantilla muy buena jugadores muy buenos pero que su rendimiento está por debajo y encima todas las cosas que que sucede todas las circunstancias alrededor de un partido pues le viene contra el bar pues no leves aquí ya las ocasiones de gol del equipo contrario te llega una o dos veces la metes fallas penaltis vallas ocasiones claras bueno esa dinámica al final la única forma de de de cambiarla pues es seguir trabajando seguir creyendo de seguir haciendo las cosas bien hasta vía cambiado ha pasado al Rayo no el Rayo bueno pues se ha empezado a reconstruirse desde desde la defensa ha empezado a encajar menos y todo eso pues se ha hecho parece que los jugadores ves no valía Ica ahora pues sí que su rendimiento está acorde a a lo que realmente son

Voz 0699 35:39 dicho esto Roberto el Rayo Leganés del lunes próximo yo diría que vale más de tres puntos

Voz 0662 35:46 sí sí claro si osea aparte es un rival directo y hizo Bertolt el continuar con esta racha tan buena no cuando entra son una racha

Voz 16 35:54 si tan buena en primera división que es muy difícil

Voz 0662 35:56 al final sólo entran a ser grandes equipos sobre todos los equipos que están arriba de la tabla tienes que tratar a alargar lo máximo posible entonces ahora te vienen bien este partido tan importante en tu casa

Voz 16 36:09 es fundamental no fallar fundamental no fallar porque

Voz 0662 36:11 el primero no suman de tu rival directo aquí puedes alejar tu poquito no hace dos meses hombre algo como hablábamos era era impensable que el Rayo estuviera ahora mismo así que podría alejarse no hay hay partidos muy difíciles los otros rivales tienen partidos a priori bastante complicados y que tu saque el partido en casa sobre todo con rival directo por sí que son más caros

Voz 0699 36:36 me es un martes hoy para para el Rayo Vallecano verse fuera de posiciones de gracias Rober por contarlo un abrazo oye José Palacio que dicen desde dentro del club después de lo de ayer

Voz 1038 36:47 mucha satisfacción la verdad verse a esta altura ya en la segunda vuelta fuero de puesto de Defensa da mucha tranquilidad que lo que se tuvo también con el míster con Michel que hubo momentos que sí que estuvo en la cuerda floja que incluso se pusieron a tantear entrenadores para ver cómo lo tenían pero la confianza en el míster del Rayo Vallecano ha dado sus frutos ahora están fuera de puesto de descenso en lo que está preocupado ahora el club es en el mercado invernal en traerle regalos aunque sea los Reyes atrasados porque bien que se los ha ganado el técnico franjirrojo ya sabes que te contaba hace unas semanas que la intención del club era traer tres cuatro jugadores yo creo que si bajan hará realidad a menos ahora de cincuenta y ocho horas para el cierre del mercado yo creo que con dos se darían con un canto en los dientes eso sería un medio centro defensivo y un delantero también hizo la petición anoche Michel en el acto

Voz 4 37:34 pero sí parece que el mediocentro bueno no sé hay cierta no tiene tiene claro

Voz 0699 37:40 me parece que no hay varios nombres

Voz 4 37:42 yo creo que el que está está cerca pero pero bueno esa posición solo medio metro el medio centro lo tienes si si Vaquer bueno eso va a la dirección deportiva sabe que que bueno arriba bueno quizá necesitamos un jugador también que que vaya bien a los espacios que tenga para quedarse el balón de segunda jugada bueno no sé si si podrá llegar pero bueno es una de las opciones también que que manejan

Voz 1038 38:08 yo cuando escuchaba Michel la noche en El Larguero digo mañana hay presentación de humedad

Voz 0699 38:11 en cambio en el Rayo Vallecano por lo que tan

Voz 1038 38:14 de hoy en el club me dicen que nada de nada para verano que quedan todavía bastantes días entre comillas que son dos para de cierre al mercado ese nombre es Check y el centrocampista de Levante la negociación es muy dura con el conjunto levantinista es verdad que él quiere salir que levante le quiere dejar salir pero cobra mucho dinero es el salario en lo que está retrasando toda esa negociación aunque todas las partes esperan llegaran a un acuerdo así que parece que el medio centro defensivo que todo el mundo quiere en Vallecas es la alternativa sal fase miedo un chaval jovencito del Benfica que también podría llegar cedido y ahora no lo contará mejor también Óscar Egido pero el nombre que suena para la delanteras el de Michael Santos encaja en el perfil que escuchábamos que busca Michel y facilitaría la salida de Alex Alegría que quiere salir ya avisó un mes antes de cierre del mercado al Rayo Vallecano y que si no tenía minutos quería romper esa cesión en marcharse algún club él está un poco descontento con la actitud que está teniendo la directiva franjas

Voz 0699 39:07 coja porque se han cerrado puertas importantes como la del

Voz 1038 39:09 pesca Mallorca o Cádiz ahora tiene ofertas de Segunda División pero claro hasta que no llegue Michael Santos o otro delantero hubo otro delantero al Rayo Vallecano Alex Alegría no puede salido allí

Voz 0699 39:19 vale pues ya que estamos en el mercado antes de lo del Getafe Óscar Egido cuéntanos cómo están los puestos de del mercado en el Leganés que en realidad tienen como hizo José Palacio alguna relación con el Rayo Vallecano

Voz 1038 39:28 sí la verdad que es un jaleo llevó al teléfono entregó a saber llamadas prácticamente una hora

Voz 0699 39:33 o tienes Diego Reyes

Voz 1038 39:35 se vas reconocen reconocimiento médico esta tarde va a firmar el Leganés cedido por el Fenerbahce hasta final de temporada sin opción de compra pero luego si todo va bien se puede plantear con el Fenerbahce que continuó después de verano hay un problema que para escribir a Diego Reyes en la de que liberar una plaza de extracomunitario y ayer deviene lo complicado se podría dar de baja a la ficha ese manos quien aunque lleva una semana entrenando ya podría estar jugando en el caso de con Santos como dice Palacios jugarte un ofertas el juego está dispuesto a irse pero Leganés no quiere que salga mucho menos quieren que salga Se para reforzar al Rayo que son rival directo por la permanencia en la otra opción que tiene Leganés de liberar fichas comunitaria

Voz 0699 40:14 es al revés el de quiere que se vaya Diego Roland

Voz 1038 40:16 los equipos que estaban interesados pero el Deportivo no lo está poniendo fácil y es que están enfadados desde verano cuando se encono esa negociación por Juanfran en la que el Deportivo le exigían que pagara la amortización de este año por que era de trescientos treinta mil euros en Leganés dijo que no al final con la suya y el Deportivo se enfadó por esto mismo es complicado que salga a Juanfran el lateral a pesar de que tanto Leganés como Juanfran están por la labor de que se marche si Juan frase marchara el Leganés como cuenta a Javi Martínez en las ahora está apretando para fichar a Mar Navarro que están en Watford

Voz 0699 40:46 sí que ha jugado en España en la Liga española

Voz 1038 40:49 a la vez hay una operación que puede desatascar todo esto con el Deportivo ya que el Deportivo quiere a Javi Eraso existe la posibilidad de que Leganés ceda a Javier Raso todo esto se viste

Voz 0699 40:59 perdiendo eso haría también que Leganés traiga onzas de vampiro

Voz 1038 41:02 está en los últimos días al mercado ya suenan para salir ya además de Diego Reyes en la que ya seguro va a darle al fichaje de Andrés Prieto cuatro esta mañana con el Lega viene del Málaga gratis iba a firmar por lo que resta de temporada y opción