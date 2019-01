Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER el mundo del deporte ha realizado una evolución en las últimas décadas hace tres los intelectuales presumían de que no les gustaba para el parecer más cultos hace dos empezó a ser común que cualquiera pudiera haber deporte sin que eso fuera menosprecio de sus capacidades hace una ver deporte profesional y practicarlo a nivel amateur era algo útil y sano hace pocos años los deportistas profesionales dan paso en otras esferas de la vida lo último ha sido la irrupción en la política lo último de lo último lo de Pepu Hernández como candidato a la alcaldía de Madrid por el PSOE a mí me parece sano que los buenos gestores deportivo puedan demostrar su capacidad de liderar grupos más allá de liderar una selección de básquet a partir de ahí que los votantes decidan yo aprovechando el simil diré que Pepu va a esforzarse el triple que luchará contra la falta de personal y que su candidatura ya ha provocado algún

Voz 1 00:47 el rebote

Voz 0699 00:48 Pepu Hernández pasado un deporte de altura a la política de altura pero me temo que la final de un Mundial de baloncesto un calentamiento comparado con la que viene las tres y uno comenzamos a rebotes

SER Deportivos con Francia

disco José Delgado

Voz 0699 01:15 si todos los demás todo el equipo de la redacción de deportes de la cadena ser aquí estamos hasta las cuatro vamos a acompañar con el resumen de lo que llevamos de miércoles gracias por estar ahí un de más del modo que más cuadre por la radio ahora con las emisoras de ser más en la oferta con la aplicación de la SER en el móvil con nuestros enlaces en redes sociales según la web tres W Cadena Ser punto com que lo importante es que tenga hay mucho donde elegir os doy la gracia por elegirnos en nombre de todo el equipo del programa que va desde Sonia Lus en la producción anormal Julio Hernández como cracks de la técnica poneros cómodos hoy el deporte es como una olla hirviendo llena de agua no rebosa y todo está calentito el termómetro del calentón Stasi Solari responde a Guardiola Pep Guardiola se olvidó del Real Madrid al nombrar a los equipos destacados de la pasada década y hoy se lo han trasladado en la sala de prensa Solari

Voz 4 02:01 tres mejores equipos de la última década Juventus Bayern Múnich y Barcelona dejó fuera de ese trío al Real Madrid que ha ganado cuatro de cinco Copas de Europa parece la omisión deliberada pero tampoco no

Voz 1 02:12 vamos a pelear por una década

Voz 4 02:14 nada nada más y menos cuando el Real Madrid es el mejor club del siglo no por tanto el mejor club de la historia dicho esto también es el mejor club de la última de la última década tiro es precisamente porque no nunca subestimar a nadie a nadie nunca en ninguna situación de cero a diez de diez

de cero a diez de diez de cero a diez calentón de diez anoche en Mestalla la noticia deportiva es la clasificación del Valencia en la Copa la extradeportiva cuatro expulsados en el partido tras remontar el encuentro de ida y ponerse en un tres uno en el descuento el calentón el de Rodrigo y de Jorge Molina pues partido

Voz 4 02:48 no nos sentíamos superiores al Getafe dentro del campo no no hablando

Voz 5 02:55 eh

Voz 4 02:57 eh nada creíamos hasta el final por el empuje de la gente también porque lo dicho no estábamos siendo muy superiores dentro terrero de juego que es donde deben ser demuestra más cosas en el fútbol al final

Voz 1 03:10 eh ahora nada claro

Voz 0360 03:11 a mí de Rodrigo diciendo que ya se merecían pasar en el campo no por nosotros hablando no sé digo que es que los que llevan hablando las cinco semanas hemos jugado contra ellos han sido ellos llorando toda la semana antes pues bueno nosotros éramos ha abierto la Bogas nosotros hemos jugado simplemente ya está ellos son los que pre y después cada vez han perdido han han estado llorando pero bueno al final es lo que hay parece que que sirve

Voz 0699 03:32 al final igual de los aprende partido emocionante imagen decepcionante acta explosiva que puede costar muchos encuentros de sanción

Voz 6 03:39 a algún miembro de los dos equipos

Voz 0699 03:42 el Valencia pasa el Getafe de nuevo quejoso con el bar y muchos piensan que con toda la razón razón que esta rara en el fútbol es todavía parecía razonable que tras lo dicho por Piqué en la ida del Sevilla Barça los azulgranas daban por perdida la Copa pero amigo llegó Messi ayer cambió el discurso hoy Valverde ha pegado un giro más de tuerca horas antes del partido del Camp Nou

Voz 4 04:00 no selecciones pasar la prioridad es la que preocupa si esas cruces que queremos seguir en la competición tanto Piqué como como Leo

Voz 0588 04:08 lo he dicho antes es un reto para nosotros pero en el fondo es un reto para todos bueno algunos lo pintan de fracasó para meterte en el ojo otros bueno pues mira alguna decepción no sé que para que la siga la vida siga pero bueno en cualquier caso ganemos perdamos eso o enfermos lo cierto es que saldrá el sol y tenemos otro partido el sábado

Voz 0699 04:25 sí pero antes de del del sábado hostal del miércoles y ahora piden el calor del público después de que en la ida Messi Busquets lo vieran en casa comiendo palomitas Dicho esto el Sevilla se fía del Barça hoy lo mismo que Tram de Maduro o más o menos eso de mí hoy ya no bien un carrusel chiísmo con el Barça Sevilla con el Betis Español en el que lo mismo hasta debuta Jesé nuevo fichaje del Betis con una mochila muy pesara en la falda que asume su técnico Quique Setién

Voz 1757 04:46 no le invita si tú historial más reciente a contar con él es un chaval que viene con una ilusión tremenda de recuperar el tiempo que ha perdido es verdad que también el tiempo que lleva sin jugar pues puede originar dudas pero

Voz 3 05:05 yo he estado dispuesto yo y así se lo planteaba el club a arriesgar en esta situación eso eh

Voz 0699 05:11 es confianza ciega y confiar en mí el día viene intensivo aunque menos que el retorno de Calleja al Villarreal esto es intensidad y fe en un presidente en la operación retorno y lo demás tontería

Voz 4 05:20 no creo en en el equipo creo en la plantilla

Voz 7 05:22 el segundo motivo es el Villarreal lo demás ha podido en esta decisión nació el corazón jamás dejar a la gente colgada en el barco y la tercera Fernando Roig moriré con

Voz 4 05:33 hace falta dejaré la vida hasta que sabíamos esto moriré por él dice el entrenador

Voz 0699 05:39 Villarreal de su presidentes claro que hay días en que esto podría ser el larguero de ser deportivo porque nos iríamos a dos horas

Voz 8 05:44 para contarlo bien además

Voz 0699 05:47 Anzhi hace confirma que Neymar bastar diez semanas de baja aunque no pasará por el quirófano en Madrid ha hablado Tebas del bar ya de una campaña que señala Florentino Pérez sin nombrar lo que nombro Jones que en Inglaterra y una aliada gorda con el City tras el nuevo tropiezo de anoche

Voz 6 05:59 hora de la locura del fútbol ojo a la del baloncesto

Voz 0699 06:02 Pepu Hernández confirma su paso a la política luchar en la primaria por ser candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid en la NBA Marc Gasol Pau Gasol Niko Mirotic Ricky Rubio los cuatro podrían cambiar de equipo en la próxima semana hoy se jugó un partido de Eurocup que parece de liga en Málaga entre Unicaja y Valencia ya el tenista Andy Murray le han puesto una prótesis de cadera y nos lo queríamos perder son las tres y seis vamos al lío ya

Voz 0699 06:59 y voy rápido que hay mucho que contar cita del día en el Camp Nou nueve y media de la noche las dotaciones a Valverde en la ida le costaron un dos cero ante el Sevilla estará vuelta Jackie novedades del Barça Adriá Albets muy buenas

Voz 0017 07:12 qué tal Pacojó muy buenas tardes pues va Akon todo el Barça para darle la vuelta a esta eliminatoria frente al Sevilla y se intuye que el once de gala de esta noche estará formado por una gran mayoría de titulares sino es el once de gala será muy parecido va a jugar fieles en en portería eso sí quizás habrá uno dos cambios más pero Messi Suárez y los pesos pesados del equipo Se espera que sean titulares hoy si Valverde es coherente con su mensaje un Valverde que como Messi le pide al agente al público que vaya al Camp Nou los encantarían

Voz 0588 07:41 dar hay cosas que que los aficionados recuerdan con el tiempo y me gustaría que fuera esto desde luego yo les animo a que vengan precisamente por eso para poder vivir un momento si momentos que lo conseguimos y luego después desde luego para que no para que nos ayude

Voz 0017 07:54 frente al Levante el Barça tenía que remontar y sólo fueron cuarenta mil personas al estadio hoy se espera más gente para otro intento de remontada por cierto que fuera de la convocatoria se han quedado Murillo Samper

Voz 0699 08:05 el tenis que ya está en Londres hilos lesión

Voz 0017 08:07 dos Umtiti en velé eso del Barça el CB

Voz 0699 08:10 ya viajado con muchas bajas y con la convocatoria de su último fichaje invernal de Ortega buenas qué tal Paco si efectivamente ha metido en esa

Voz 1870 08:16 Convocatoria Marcos rock Pablo Machín llegado allí

Voz 1 08:18 el croata pasó reconocimiento médico entrenó

Voz 1870 08:21 con los compañeros y directamente al avión que esta mañana ha desplazado al Sevilla a Barcelona siete bajas las últimas y más llamativas la de Navas Aleix Vidal o Escudero sumemos las de Munir de hace algunas semanas pero estos dos últimos han caído después de el último partido así que habrá variaciones en el equipo inicial Javi Vázquez un lateral izquierdo que viaja de la cantera pero no descartamos que ocupe esa posición de carrilero Pablo Sarabia y aprovecho y comento que ayer su agente ya que llevó aquí coges ese pasó por las oficinas de Sánchez Pijuán

Voz 13 08:49 intentando desbloquear una larguísima negociación

Voz 1870 08:52 innovación de Pablo Sarabia al que el Sevilla le ha realizado una importantísima oferta económica para los cuatro próximos años y que todavía no consigue concretar así que esta noche el Sevilla en Barcelona buscando al menos un gol que complique la remontada del Barça

Voz 0699 09:05 esos que Sarabia tiene una oferta importante de algún otro equipo puntero eh pero volviendo a la comba hoy dos a Messi Piqué Valverde no lo tengo claro quiere el Barça no quiere la Copa Lluís Flaquer muy buenas

Voz 1296 09:13 muy buenas Pacojó pues el Barça aquí de la Copa pero después de haberle dado tanto amor los últimos años no vería importante tomarse un pequeño descanso con ella esta temporada Leo Messi y compañía han ganado seis copas en los últimos diez años ahí por cierto también son los mejores de la última de caraza así que con este bagaje puede gestionar como mejor le convenga la Copa este año Illa gestiona como lo que es el tercero de los títulos ser importancia quiere o no quiere el Barça la Copa creo que el mensaje que sigue prevaleciendo es el de Piqué Sí se puede remontar al Sevilla bien sino pues otro año será lo que ha cambiado es el camino para tratar de remontar Messi pide intentarlo y si lo pide el lo más lógico es que el Barça pueda lograrlo las ansias de ganar del argentinos son tan grandes que es incapaz de renunciar a nada pero tampoco ve al Barça hoy volviéndose loco remontarse intentará lograr con cabeza porque por mucho que pueda montar una remontada en casa lo importante este años la Liga IES Europa es un el barco lo saben quiere la Copa sí pero tras ganar cuatro seguidas sin ganar tamaño será

Voz 0699 10:04 la quiera o no lo contamos en en Carrusel gracias friqui como antes lo haremos con el Betis Espanyol y sus novedades ahora mismo Jean deportivo para el banquillo muy buenas

Voz 0017 10:11 hola Pacojó muy buenas no ha entrado en Hesse

Voz 0700 10:14 el último fichaje del Betis que va a ver el partido en la grada ha llegado Joaquín a tiempo también se suma Javi García es baja para un buen tiempo Tello lesionado no va

Voz 14 10:24 forzar se tienen a Junior y deja fuera

Voz 0700 10:27 Cruz que está a punto de salir al colista de la Premier entra también en la convocatoria Sergio León rol de papel secundario dentro del vestuario porque Setién no cuenta con él pero va a estar en el banquillo en el español es baja Didac Vila en su lugar entró Pedrosa están pendientes de de Baptistao que podría salir a China aunque está en la convocatoria David López Duarte Naldo todos lesionados en defensa Pita De Burgos Bengoetxea ambientazo en el Villamarín siete y media de la tarde

Voz 0699 10:54 esta es la Copa de hoy la Copa de mañana la juega el Real Madrid en Girona ya hablado Solari además de lo de Pep Guardiola de quemas en la sala de prensa hoy Javier Herráez muy buenas

Voz 15 11:03 hola qué tal le hemos preguntado quién va a ser el titular cuando estén todos que están ya casi todos falta Vallejo pero tiene ya la plantilla a su disposición si va a ser Vinicius aussie Baser Gareth Bale hombre no son incompatibles pero de momento Solari salvo el Leganés que jugó Vinicius de delantero centro siempre lo pone por la izquierda al brasileño email ahora ya Consort juega también en la banda izquierda quién jugará titular el día de la hora H T esta de la repuesta de Solari

Voz 4 11:27 las decisiones son siempre puntuales para para el siguiente partido cada partido tiene tiene sus características y tenemos muchos partidos por delante la la la gran noticia es que casi todos los jugadores todos con con la excepción de Vallejo que además se exacta entrenándose en el campo y muy cerquita de de estar de vuelta con con el equipo tan tan con nosotros y están disponibles Iggy están disponibles además con para para generar esa competencia interna que es tan saludable para para cualquier plantilla lo esperamos partido más tranquilo más

Voz 0699 11:56 llena de lo que fue ayer ayer hubo mucho jaleo en el Valencia Getafe tres uno remontada en el final del encuentro por parte del Valencia con Rodrigo magistral y lo que viene detrás de la remontada es un jaleo y un acta arbitral del partido que es demoledor a José Antonio

Voz 1621 12:10 sigue el acta preocupan al Getafe lo que se dice de Bruno se encara con día Gabi cogiéndolo del cuello golpeándole tuvo que ser separado eso dice preocupa mucho lo que se dice Damián da un codazo miembro del Valencia justo después golpean el rostro de otra persona se dirigió además al asistente golpeándole con el de diciéndole eres un cajón preocupa el Getafe también lo de Jaime Mata que dijo vaya vergüenza de arbitraje en varias ocasiones

Voz 0699 12:28 es una segunda amarilla Gené que para mí no es y ahí no entra el bar y muchos dicen que no entienden el porqué así que en treinta segundos sí sí

Voz 1 12:34 puede debieran tras el protocolo del en la segunda

Voz 0699 12:37 amarillas opinión del que sabe árbitros de la SER Iturralde González buenas tardes

Voz 1406 12:42 hola buenas tardes pues mira del muy claros la filosofía no entran en segundos amarillas porque porque si no tendrías que revisar todas las amarillo del partido todas las primeras porque porque en la segunda y la primera injusta y no entraba el bar por eso es más que entren rojas directas porque es claro pero en en amarillas no porque tendría que entrar en todas las amarillas

Voz 1 13:00 pues hola en menos de treinta el que sabes Iturralde y aquí paz y después gloria o mejor aquí más fútbol en este SER Deportivos

Voz 1 13:21 sí tengo para parar

Voz 0699 13:23 un tren e acaban de presentar mono de representar a Javi Calleja en el Villarreal Xavi

Voz 0019 13:29 Isidro así es esta mañana ya ha entrenado y ha dirigido al equipo cincuenta días después de ser destituido por esos malos resultados vuelve a ponerse al frente del Villarreal un Calleja que regresa al submarino lo hace de la mano única y exclusivamente del presidente Fernando Roig por encima de lo que diga el director deportivo o el consejero delegado Roche es el máximo accionista ha dicho basta y esta vez hace valer su opinión por eso Calleja está otra vez en el Villarreal bajo su responsabilidad y por si había alguna duda esta mañana el presidente Fernando Roig media hora de charla con los jugadores dejando claro que Calleja manda y que entre todos han de sacar al Villarreal de esta situación pues

Voz 0699 14:02 esto queda bastante claro por allí estamos a poco más veinticuatro horas del cierre de mercado antes de eso la noticia más importante de fichajes el cierre de la operación Jordi Alba con el Barça

Voz 0017 14:10 primero si noticia muy esperada hay muy deseada por los culés la renovación de Jordi Alba lo adelantó Manu Carreño ayer en El Larguero el acuerdo entre Jordi Alba y el Barça es total en los próximos días firmará su nuevo contrato hasta dos mil veinticuatro ir por otra parte te cuento que Denis Suárez ya está en Londres pasando revisión médica con el Arsenal y la intención de los clubs es hacer oficial hoy la cesión del centrocampista gallego hasta final de temporada

Voz 0699 14:34 en el mercado el Celta y el Valencia son los de equipo Gemma puede mover los fichajes de aquí a las horas que quedan por ejemplo en Valencia se habla de delantero

Voz 1 14:42 pero Morata sí también de central

Voz 1716 14:44 es el Valencia va a firmar un delantero y un centro lo está intentando por parte de la posición de delanteros el Valencia está intentando un intercambio de cesiones con el West Ham por su allí ir Chicharito acabaría en el Huéscar Chicharito en el Valencia sino hay una opción con Rubén Sobrino el Valencia

Voz 1621 15:00 lo quiere cedido pero el Alavés sólo

Voz 1716 15:02 otras traspasa en la posición de central una vez que ha salido cedido Brezo del Valencia al Levante en este instante el Valencia tiene adelantada la posible cesión de Roncaglia jugador del Celta de Vigo Si eso no lo hiciera intentan también la posibilidad de Jorge Sáez jugador del Tenerife pero el Tenerife sólo lo vende y por la cláusula esa es la dificultad en tres son nombres se mueve el Valencia

Voz 0699 15:25 de ese modo el Valencia por donde se mueve el Celta Paula Montes muy buenas tardes

Voz 1509 15:28 se movía por dos Pacojó pero unos ha caído de manera inesperada ha sido un giro en la operación de Jones que finalmente ha decidido quedarse en Italia en el Nápoles cuando estaba todo acordado para sucesión al Celta el que se llegará es un viejo conocido porque estuvo en el filial Lucas Solaz al lateral izquierdo de Boca Juniors aterrizará esta tarde en Vigo para pasar reconocimiento médico

Voz 0699 15:47 en el Atlético de Madrid se ha cerrado el último fleco de la llegada de Morata que es la salida en las próximas horas de Johnny B

Voz 13 15:53 luego ya sí que deja el Atlético de Madrid sin posar ni siquiera con la camiseta rojiblanca según ha podido saber la Cadena SER el jugador ya ha dado el visto bueno al traspaso al vuelves inglés en el que juega cedido en el Atlético aceptaba el traspaso para ampliar el margen salarial ante la llegada de Morata y una vez que Simeone decidió quedarse con caniche el Atlético va a ingresar bastante más dinero de los siete millones que gastó en verano en su fichaje será oficial en las próximas horas

Voz 0699 16:14 el resto del mercado de primera como se está moviendo Óscar Egido a la Real Sociedad ha fichado al central francés

Voz 1621 16:19 movidos saña de diecinueve años ha pagado casi cuatro millones de euros para él pero le dejan de momento cedido en el Lens de la liga francesa en el Valladolid Se marcha Leo Suárez con destino probablemente al Mallorca Rubén Beto ya ha entrenado hoy con el Levante después de que el Valencia y Levante cerraron ayer la cesión del defensa portugués hasta final de temporada el Leganés ya firmada Diego Reyes pero primero para anunciarle tiene que dar la baja a uno de los extracomunitarios

Voz 0699 16:40 quedan veinticuatro horas quiero decir que esto se va a mover todavía más que me quedan tres importantes hoy Tebas ha hablado del bar para defenderlo y atacar a otros dirigentes Antón

Voz 0019 16:48 pues sí Pacojó muy buenas tras una ponencia sobre la importancia de la Liga para la economía española con continuas referencias veladas a Luis Rubiales para que no se tomen decisiones al azar que puedan poner en peligro una industria que representa el uno coma treinta y seis por ciento del PIB genera ciento ochenta mil puestos de trabajo Tebas ha tocado dos temas el del bar y el del Reus catalán considera que su expulsión es definitiva y que había que hacerlo porque los jugadores estaban secuestrados is sobre el bar cree que la campaña se basa en chorradas y que hay gente en la prensa que dice esas chorradas porque ejerce de portavoz de Juanito todo hace indicar que ese Juanito ficticio Se refiere a Florentino Pérez Se le hemos preguntado ha dicho lo siguiente

Voz 16 17:30 decía bien claro que la campaña antibalas

Voz 1038 17:32 vacían Florentino Pérez el Dombrovskis que podemos otro

Voz 17 17:35 paso palabra no le pega tirar la piedra y esconder la mano no es su estilo esto es como un juego no adivinar ya están además trabajáis en la educomunicación es que saber si desde que va pasó ciertos incidentes hay más quejas con Barna además hice yo no hay quién es quién dijo en la radio que interpreto que Javier Tebas

Voz 1038 17:50 lectura Florentino Pérez usted me mentira usted

Voz 17 17:52 dicho pero usted me desmentirán no pero ha dicho no digo nada más

Voz 0699 17:55 pues nada ni nada menos como viernes día eh porque además hay dos noticia muy grandes en el plano internacional la primeras de animar

Voz 1038 18:00 lesión José Palacio que no se operara tratamiento conservador y estará de baja en torno a diez semanas es decir dos meses y medio el comunicado el PSG habla de una cumbre anoche entre un grupo de expertos médicos mundialmente reconocidos tras intercambio opiniones decidieron el tratamiento conservador en su lesión del quinto metatarsiano del pie derecho algo que hace el jugador brasileño se pierde seguro la eliminatoria de octavos ante el Manchester United de la Champions veremos sigue a los hipotéticos cuartos de final que comienzan a principios del mes de abril

Voz 0699 18:27 preocupación por Neymar en Francia por el City

Voz 1509 18:30 Inglaterra regalo así es tropiezo ante el Newcastle de Rafa Benítez dos a uno con goles de esta lo Money Richi en los locales de Sergio Agüero para el City Vitoria importante para el equipo de Benítez en su lucha por la salvación y preocupación en Pego ardió la segundo en la tabla a cuatro puntos del líder

Voz 0699 18:46 en el fútbol internacional la cosa está así en el polideportivo está como cuento por polideportivos una cancha de básquet de mercado NBA atención a la próximas horas y días que pueden llevar a cambio de equipo hasta de cuatro jugadores españoles en esa Liga Marta

Voz 1509 18:57 Marc Gasol Mirotic Ricky Rubio y Pau Gasol todo viene dinamitado por dos decisiones la de los Grizzlies de poner en el mercado a Marc por el que se han interesado parecen los Jazz de Ricky y ojo porque no sería tampoco ni mucho menos descartable un intercambio entre los dos hermanos Sol que terminara con Marc en San Antonio con Pau de regreso a Memphis en el caso de Mirotic su situación ha cambiado tras la petición de Anthony Davis de salir de los peli Cannes un Davis que por cierto ha sido multado ya que se sitúa en los Lakers Mirotic ha sido puesto en el mercado y se escuchan ofertas por él

Voz 0699 19:24 en competición en baloncesto juega Tenerife en Champions ante Andorra contra Zagreb en esa no cabe sobretodo se enfrentan Unicaja y Valencia Enrique Aparicio

Voz 18 19:32 hola muy buenas a las veinte cuarenta y cinco en el Carpena les esperan buen ambiente los dos equipos ya están clasificados para la siguiente ronda la lucha ahora es por

Voz 1 19:38 ser primero de grupo el Valencia es el

Voz 18 19:40 dinero el Unicaja quiere remontar once puntos de la ida dos bajas por parte de cada equipo Díaz y Suárez por parte del equipo malagueño dio tila Avery por parte del equipo valenciano

Voz 0360 19:49 tiene mérito de haber contado tanto en esto veinte minutos el méritos de los compañeros que que lo han hecho ya están las cuatros van a contar mal pero más tranquilos en el cáncer

Voz 0699 20:10 Soria que podíamos haber metido algún paso más en el Nacional si el paso de Semana Santa porque otro paso ya no me caben bueno un partido ayer de Copa o partido mañana hay entre el pan de San Luis de la Copa o Cuento de de que vamos protagonista de la mañana Santiago Solari en la pérdida del partido ante el Girona que el Real Madrid recuerdo ganó en el Bernabéu por cuatro goles a dos Pollo de las últimas horas lo de Valencia el partido contra el Getafe sin perder la objetividad mal expulsado Gené goles en el descuento dos jugadores que a los que se pueden caer el pelo viendo el acta arbitral el cabreo que hay en Getafe con El calentamiento previo del encuentro estamos además en la previa del cierre del mercado de fichajes con el Rayo y el Leganés pendientes de todos y alguna operación cruzada entre ambos y un partido que juegan el lunes con un detallado por parte de la directiva del Leganés con la afición que vaya Vallecas a la que podría

Voz 6 21:01 es decir financia quince euros por entrada o los próximos minutos

Voz 0699 21:07 en el Atlético de Madrid te prepara el debut de Morata este finde contra el Betis que hoy va a contar para que han probado en el entrenamiento

Voz 6 21:14 junto a Griezmann es decir Griezmann y Morata aprobado

Voz 0699 21:18 hoy hay fútbol en San Mamés se juega el partido estrella de los cuartos de final de la Copa de la Reina Athletic Club Atlético de Madrid en San Mamés insisto ya hemos quedado con los dos técnico para que no cuenten también hay un Madrid Barça aquí para que no se me pasé ya que contar de su candidatura a la Alcaldía de Madrid por el PSOE Si supera la primarias Nos hemos propuesto contarlo de forma distinta a los compañeros de informativos que nosotros conocemos al ex seleccionador nacional de otra manera eso sí la verdad es que a nosotros se nos hace raro oír este mensaje

Voz 19 21:47 en este deporte como una política no hay nada más importante que la solidaridad el trabajo en equipo el respeto el compromiso los mismos principios que quiere llevar al Ayuntamiento de Madrid estoy buscando jugadores te apuntas

Voz 0699 22:01 el seleccionador de baloncesto sinónimo de futuro político Pepu Hernández como candidato a la alcaldía de Madrid Javier Imbroda que es consejero de Educación y Deporte en Andalucía estoy para hacer la encuesta en Play Basket de dónde veis en el futuro a Sergio Scariolo siete ministros de Asuntos Exteriores

Voz 0699 23:06 estamos aprobó estamos en la previa del partido entre el Real Madrid el Girona que ya sólo el Real Madrid el equipo madrileño que avance a las semis de la competición copera hoy del entrenador de el Real Madrid ha estado más suelto en la sala de prensa seguro que tiene que ver con el momento del equipo también Javier Herráez

Voz 1 23:22 sí seguro seguro eh bueno cuando se ha preguntado sobre

Voz 14 23:25 el disco y Marcelo si no juegan por lo mismo dice que

Voz 1 23:29 son partidos cada partido es una historia bueno hemos escuchado también cuando preguntado por lo de Vinicius y Bale tema ser Suu digamos extremo titular aunque sean incompatibles bueno y no ha querido entrar ni ni ser bueno pues claro y contundente del técnico argentino sí lo ha sido en el tema Guardiola bueno era fácil pero vamos con Penguin equívoco claramente de entre los tres mejores si no sé cómo llamarlo sea es deshacer el el no equivocarse no llámalo como quieras es un absurdo

Voz 0699 24:00 veterano Mari entre meter a la Juve al Bayern al Barcelona el patrulla

Voz 14 24:04 Madrid chico de Europa ha sido nominado mejor equipo del siglo XX ves amarillas que meterle entre los tres mejores te guste o no te guste aunque te dé urticaria o sea que en ese tema

Voz 1 24:13 pues estaba fácil la respuesta y en cuanto a lo de Morata no siempre ese paralelismo cuando un futbolista se ese cambia de de de bando no se cambia de equipo bueno Morata estuvo en el Atlético de Madrid y luego se fue al Getafe luego se fue al Madrid y luego se fue a la Juve al Chelsea ha defendido a España ha vuelto al Madrid ahora Atlético de Madrid pues hay Solari está más suelto ya he dicho esto porque él recordemos vino del Atlético de Madrid al Real Madrid esta es la opinión de Santiago Hernán Solari mira el trabajo

Voz 4 24:40 el futbolista es vaya que vaya a ser un profesional y entregar todo

Voz 1 24:45 tener la máxima entrega el máximo compromiso máximo compromiso y la máxima profesionalidad luego lo que te pueden sus eh

Voz 4 24:52 pero es que tú te enamoras del donde está trabajando te enamoras de clubes en donde está jugando eso es lo que me sucedió a mí con el con el Real Madrid

Voz 14 25:00 vale el amor el amor lo puede todo si si llegamos a San Valentín y cuando hay amor a preguntas hacia el otro compañero de marca Miguel Ángel Toribio aquí si pues el amor es que lo puede todo en Si lo dices Santiago Solari que jugar Atlético de Madrid en el Madrid y que dice que se enamoró de Madrid después de llegar de Atlético Madrid pues hay que hay que creer

Voz 0699 25:19 les pues nada qué bonito bonitos en amor eh tengo yo interés incluso amor por conocer cómo va a jugar Solari en Girona Si usted

Voz 14 25:27 no hombre claro está la defensa el portero también por lo que ha dicho hoy que estás ahí los ya recuperado de como Carvajal no puede jugar tampoco Varane en liga el próximo domingo frente al Alavés los dos jugarán de inicio tanto Varane como Carvajal Nacho va a repetir Ramos se quedará aunque ella no tiene nada de la del golpe en la rodilla Ramos normales creo viaje jugará Marcelo porque requiere un jugará frente al Alavés la defensa fácil Keylor Navas Carvajal Varane Nacho Marcelo se complica centro de campo porque creo que Llorente necesita minutos Casemiro ha jugado de de la lesión casi todo creo que Modric va a descansar lo ha jugado todo en Liga y puede jugar también la Copa dentro de nada diez días viene la Champions pero seguirá jugando así que yo creo que Isco y Ceballos tienen opción de jugar toda vez que no jugó ni un minuto frente al Español y me consta que Solari quería darles cancha preparar lesiones y expulsiones de Varane y Sergio Ramos no pudo así que yo apuesto por Isco por Casemiro y también la figura de Benzema que esta vez

Voz 3 26:25 dulce tiene que jugar inicios Iker que va a jugar de de

Voz 14 26:28 sí así que mañana viaje tenemos a Brahim que está en el banquillo que se quedó fuera de la convocatoria el pasado domingo de que acaba de llegar del del City Valverde y Reguero on pues lo tienen complicado para entrar en las convocatorias es que es difícil ahora ya son veinticinco futbolistas Isona le tiene que hilar muy fino para hacer las convocatorias ahí

Voz 0699 26:45 hilar muy fino esta Vinicius de inicio que se deba

Voz 1 26:48 a Lugo al brasileño de sale Vinicius de inicio Si es una cosa real hablando de Junior de inicio hay mira ves metiendo que era más fácil hay un amor

Voz 0699 26:55 el que sí que está parece encaminado a que vaya a estallar que es el que tiene el Real Madrid por Hazard porque los mensajes que llegan desde Inglaterra es que a casarse le va a abrir la puerta y que lo diga su entrenador saudí ya en rueda de prensa de una manera tan clara pues deja entrever que esa puerta se va a abrir que el amor Vaz lo último de Harry sobre Hazard ha sido exactamente esto

Voz 21 27:22 no hay mismo mente ismos en individuo al play ir del imponente por más que el líder Jens Voigt player que es muy importante Santa Cruz no a mí listos para actuar en esos momentos del de Quini tumor

Voz 0699 27:49 tienen que hacer más tiene potencial como para hacerlo y lo último que ha dicho esta mañana es que si quiere irse que que se vaya que tiene veintiocho años y que comprendería que se fuera al Real Madrid silla a la oferta porel creo que todos está poniendo todos está encaminado Javier aquí ya que hablamos de amor ese amor se convierta en matrimonio

Voz 14 28:09 fíjate que el primero que recomienda Hazara al Real Madrid Se llama Zinedine Zidane sí la verdad es que una barandilla en en el Lille y luego ya se marchó pero no cabían de momento era un momento muy difícil porque Mari acaba de llegar todo quedaba Cristiano acabó llegar Benzema Kaká no cabía entonces me consta que había buena relación entre el propio Zidane siempre que juega de Madrid este año no vino este verano porque yo creo que el Chelse se equivocó se subió a la parra habría venido había venido este verano seguro pero después del Mundial quiso demasiado dinero el equipo inglés y al final no no vino pero ha venido este verano o sea Hazard quiere juega de Madrid Madrid quiera Hazard yo estoy convencido que Hazara vestir de blanco es muy buen futbolista pero también recordemos que es una posición en la que también aparte la pasta influyó que el Madrid tenía en Asensio y tiene todavía muchas esperanzas puestas también en disco digamos que el Madrid tiene muchos medias puntas no a tenía llegado Brahim le falta un killer lo que yo pienso sinceramente y lo decía en verano no eso decía gente importante del Real Madrid me decían que yo estaba equivocado que yo dije que al Madrid le faltaba un nueve que en su momento el Madrid compró nueves eh sin el más lejos me acuerdo de Van Nistelrooy que llegó al Real Madrid llegaba yacía goles al final el gol yo creo sinceramente aunque yo no sea entrenador el futbolista que se puede entre comillas comprar y eso le ha faltado al Madrid aunque intentó con Mariano a última hora y lo mala suerte con el futbolista que seguro que luego va a hacerlo muy bien y en cuanto a lo de Hazard yo lo tengo claro Hazara acabara en el Madrid creo que sí será futbolista del equipo blanco veremos quién será su entrenador porque eso sí que depende de los resultados el Madrid no consigue la Champions pues o una Copa del Rey no acaba ahí en la final era difícil que Soraya acabe siendo el próximo técnico el año que viene aunque tenga contrato pero esto es fútbol y hay que ser prudente

Voz 0699 29:49 hay muchas veces que Javi Guerra dice firmó debajo hoy firmo debajo lo que dice Herráez y me queda la duda de saber qué jugador en esa posición saldrá porque tiene un overbooking brutal el Real Madrid gracias Javier un abrazo adiós hasta luego el amores se que se va a consumar entre el Real Madrid Hassan el divorcio que se consuma entre Tebas y el Real Madrid cada vez que siente de la Liga de ello ovejas así a mi me parece que el sonido que hemos escuchado es

Voz 0019 30:13 bastante importante es muy invocó porque en los desayunos de Europa Press con un montón de gente de los negocios el fútbol la política y los medios de comunicación Tebas dijo en una charla con eso Gaspar Díez jefe de Europa Press que eso de la campaña del bar le molesta que se habla de que hay un realizador de televisión que es de Mediapro que es catalán y como es catalán independentista quiere perjudicar al Madrid y beneficiar al Barça que eso es una chorrada y que es peligroso porque pone en riesgo la limpieza del arbitraje de la competición del fútbol español pero que él cree que la prensa que lo dice es porque ejerce de portavoz de alguien

Voz 0699 30:51 es muy fuerte que lo que dice

Voz 0019 30:54 fulanito es porque a fulanito se lo ha dicho Juanito ya todos los que estábamos en la sala nos parecía que ese Juanito es Florentino Pérez hemos escuchado el extracto en el que el dice que eso no lo ha dicho pero el mensaje es bastante claro que la prensa amiga de Florentino Pérez y dice lo que Florentino Pérez no se atreve a decir que lo que no es un tema baladí

Voz 0699 31:12 no no no es que eso lo diga el presidente de la Liga

Voz 0019 31:14 en un acto tan importante para él en una charla como te digo en la que ha hablado mucho de lo que le da la Liga al Gobierno español al dinero a la Hacienda pública lo que significa el fútbol español todo el contexto social de nuestro país y evidentemente la han preguntado por si ha influido o no a la Liga la marcha de Cristiano Ronaldo decía Javi casi nueve en Madrid sí que la ha venido mal pues a la Liga parece que no tanto según ha explicado Javier Tebas hoy en ese desayuno de Europa Press

Voz 0906 31:40 vamos al fondo la rebeca que me gusta hablar déjanos tu aconsejado que Mourinho fichó porque digo español que Guardiola ha para España claro me gustaría pero esos en la industria es imposible sector pero afectados yo voy a los datos reales Hemos ahora retomado partes importantes del mundo los contratos internacionales aquí no ha dicho que nos pagan al revés Estados Unidos vamos a un cuarenta y tres por ciento en México vamos a subir un veinticinco por ciento en Miguel estamos a soy un sesenta por ciento Iniesta Cristiano Ronaldo son traídas que hemos hecho después de la salida a Cristiano Ronaldo yo me consta que tampoco la legalidad de los que ven en la liga italiana en Estados ante conceptos como la llevar yo creo que son a pillar los dedos los que están aquí al siga italiana eh

Voz 0019 32:29 a Cristiano sí que le ha nombrado a Florentino Pérez no le ha nombrado pero yo creo que queda bastante claro el sentir general de Javier Tebas en esta charla en la que no ha dejado ningún tema en decir que el títere con cabeza que tampoco

Voz 0699 32:44 bueno también te digo eh yo soy contigo no es de tirar piedras y esconder la mano aquí ha tirado piedras escondido de humanos que es nombrar al presidente del Real Madrid si quería hacerlo y no nombrar a los medios de comunicación que dicen él

Voz 1 32:57 son su portavoz de puedo supongo que no serán todos los medios de comunicación y sería bueno que si piensa alguno pues que lo diga de manera clara

Voz 0019 33:03 yo se lo he dicho a Javier Tebas a mí me ha parecido que se refería a Florentino Pérez ni como me ha parecido lo cuento en antena hecho lo he dicho el Caracas bueno pues ya está pues así queda la cosa gracias a ti

Voz 0699 33:13 lo que queda claro también es que el Atlético de Madrid está trabajando en que Morata pueda debutar lo antes posible en Talavera de hecho ya en los entrenamientos está al delito de Griezmann para lo mismo jugar contra el Betis

Voz 1509 33:23 sí qué tal Pacojo buenas tardes la prueba que ha hecho hoy Diego Pablo Simeone la primera de la semana es verdad que todavía falta algún que otro jugador sobre todo Saúl y Lucas que siguen haciendo tratamiento o entrenamiento alternativo pero en la primera prueba de la semana además ha tenido especial

Voz 16 33:37 tal eh cariño

Voz 1509 33:40 dedicación Diego Pablo Simeone sobre Álvaro Morata para los movimientos del del punta Easy ha formado en punta

Voz 1621 33:46 que con Antoine Griezmann además ha sido un once mío

Voz 1509 33:48 sigo porque se asomaban porel hombres como le mar como Ángel Correa que volverá después de sanción por lo tanto ese es el primer esbozo también se tiene que inventar latir un lateral izquierdo Si Godín no puede llegar Lucas jugaría de central de lateral izquierdo en principio ha aprobado hoy con Juanfran Torres por lo tanto poco a poco se va se va vaciando la enfermería pero sigue habiendo jugadores

Voz 0019 34:10 Diego Costa cada vez te toca balón y hace más

Voz 1509 34:12 ejercicios en el campo hoy han corrido a buen ritmo Godín y que veremos a ver si les da tiempo a llegar al fin de semana y los que seguro el que seguro no va a llegar base evidentemente Stefan Savic al que todavía le queda pero ya ya contábamos ayer Vitolo Filipe ya son uno más de la plantilla hasta como siempre hasta la previa no les darán el alta competitiva pero vamos ya entrenan como uno más y por lo tanto esa es la idea para viajar al Benito Villamarín

Voz 0699 34:34 les vendieron muy buenas noticias al Atlético de Madrid desde la enfermería y al Real Madrid en este tramo de temporada los dos pero para que la operación Morata que Denny que helada en el Atlético de Madrid faltado del límite salarial y falta la salida de Johnny que eso va a producir en las próximas horas sí

Voz 13 34:49 como comentábamos hace unos minutos en la Cadena Ser está cerrando ahora mismo la operación el Atlético de Madrid tenía sobre la mesa la oferta de traspaso de el Wolverhampton inglés donde ha jugado cedido hasta este momento faltaba que el futbolista diera el visto bueno a esta operación de traspaso recordamos que el Atlético pagó siete millones de euros más variables lo firmó por cinco temporadas lo cedió este primer año al fútbol inglés con ese mensaje

Voz 0019 35:11 hasta dentro de un año pudo pues no lo van a ver

Voz 13 35:13 el Atlético de Madrid porque como te digo se está cerrando la operación el futbolista va a mantener el contrato de cuatro temporadas en el conjunto inglés el Atlético de Madrid va a ganar bastante más dinero del que pagó en su día que gana el Atlético de Madrid al margen de dinero contante y sonante que libera el margen salarial por la llegada de Morata y además también va a ampliar el límite dado que va a ser un un traspaso importantes sí que se va a terminar aquí la historia de Johnny como jugador del Atlético de Madrid una historia sin foto con la camiseta azulgrana

Voz 0699 35:39 los demás bola porque no estaban esperando los entrenadores de Atlético de Madrid Athletic Club de Bilbao femenino que juegan esta tarde en en la Copa de la Reina en partidazo en San Mamés pero antes quiero contar lo de el Getafe pero que en el Valencia tres Getafe uno de la indignación en Getafe del acta arbitral del final del partido de la expulsión de Gené que teniendo la semilla en la mano se quedaron encendidas en el de juntos de lo que más se ha hablado lógicamente esta mañana en el entrenamiento

Voz 1621 36:04 sé sí porque están muy molestos por todo eso de lo que es acusa al Getafe eso que se dice evidentemente escuecen las palabras de gente Valencia del entorno porque ayer salido y además no sólo se lío después del choque sino también en Twitter que Javier Herráez siempre dice que esto de las redes sociales a acabar muy mal pues lleva camino preocupación con todo el asunto el acta de estará Fernández con Damián con Bruno sobre todo cómo brotan listas hay imágenes de muchos jugadores que además no se pudieron contener tras el partido me viene a la cabeza Vitorino Antunes también Jorge Molina Portillo además en un momento cayó al suelo también el delegado del Getafe Sergio Mora y hay un vídeo que me han enseñado esta mañana Pacojó del entrenador del Valencia Rubén Uría dando un puñetazo en la nuca a Damian que parece provocó toda la tangana de después el partido del entrenamiento de hoy y entre tranquilo por un lado y tenso por otro en el césped con buenos risas pensando en el Levante ya el sábado y ya se ha visto también aficionados abonados socios del Getafe poniendo pancartas en la Ciudad Deportiva que rezaban algo así como gracias por mantenernos a la ilusión encendida con vosotros hasta el final y hemos visto al final del entrenamiento algún que otro momento tenso que ha protagonizado alguien que estaba por allí trabajando fuera la ciudad deportiva y que hemos estado un poco seguramente con Rajoy con razón a Iván Alejo le han tenido que separar ha venido la jefa de prensa también por allí bueno están muy molestos pero pensando ya en el siguiente partido

Voz 0699 37:22 bueno es que lo de la molestia el Getafe no tiene vamos a decirlo así no tiene suerte con el mar porque los errores con el Getafe de fondos en repetir demasiado este año con el bar y con los arbitrajes porque ya nos decía Iturralde que ayer el bar no podía entrar en la de las tarjetas allí pero usó Caballero son muchas en donde el Getafe de perjudicaba con razón no sí

Voz 1509 37:40 que por ejemplo en Girona se quejaron de penalti cometido sobre Jorge Molina en la última jornada del año el árbitro no vio nada también la polémica jugada en San Mamés ante el Athletic Club que terminó con empate a uno el colegiado no vio un penalti a Jaime Mata en el último minuto tampoco intervino el bar también el gol anulado por una falta que los azulones juzgaron de inexistente de Ángel Anglet en el partido ante el Barcelona así que Pacojo hasta ahora el Getafe se siente muy perjudicado por los arbitrajes y la utilización del Valle vale

Voz 0699 38:04 así están en Getafe así están en el Atlético de Madrid tiene el Real Madrid le tengo que dar un minuto al legal y otro al Rayo Vallecano así que yo me callo y escucho una información de los dos equipos

Voz 6 38:14 zarpó el Rayo José Palacio

Voz 1038 38:17 pues hoy ha vuelto a los entrenamientos de la victoria Mendizorroza con una mala noticia porque sea lesionado Alberto García se ha marchado del entrenamiento por problemas en la mano derecha tiene un traumatismo que lleva arrastrando durante varias semanas pero hoy ya no ha podido hacer más portería hay Se ha marchado antes de que terminara el entrenamiento en cuanto al mercado invernal pues al menos de treinta todas las para que se cierre ganan cero dos las salidas a la llegada Dorado se rescindió el contrato anoche Se marcha ya firmado por el Zaragoza y están a la espera sin novedades en el mercado de fichajes hace dos meses se lesionaba Gorka Elustondo no han podido la dirección deportiva ha sido incapaz de encontrarle un sustituto en dos meses por lo que me dicen ahora mismo el delantero probablemente no llega en este mercado irse tenga que quedar Alex Alegría le han dicho pleno Leganés a Rowland Santos Remi es demasiado caro para el Rayo Vallecano

Voz 1621 39:06 así que ahora mismo Alex Alegría debería continuar porque parece que no va a llegar un delante gracias por la brevedad

Voz 0699 39:11 con la misma del Leganés Óscar Egido

Voz 1621 39:14 tiene algo que ver con el Rayo porque Diego Reyes ha estado esta mañana en Butarque va a firmar su contrato sino lo hecho ya esta mañana pero siguen sin poder anunciarle porque a estas horas no se va ni Diego Roland y más Santos ya sabemos que al Rayo no Rolando se va a mover del Leganés salvo que el Lega pagó dinero al Deportivo y el Leganés no deja a salir a Santos y mucho menos lo decíamos ayer si es poner al Rayo a reforzar a un rival directo sí que el tema hasta ahora mismo muy complicado la relación delicada con el Rayo porque están enfadados por el precio de las entradas que han puesto para el derbi ante el lunes cuestan treinta y cinco euros recordemos que en verano el Leganés le dejó al Rayo la instalación deportiva Butarque para entrenar totalmente gratis pues en Roda puesto en unas entradas desorbitadas el Lega ha tenido el detalle ya esta mañana anunciado de que financia aquí

Voz 1038 39:54 cero década entrada para que cada socio salga sola

Voz 1621 39:57 por veinte media XXXV y además la Federación de Peñas del delegado ha puesto cinco tus gratis para Creed de nadie tenga problemas a la hora de volver a casa detallado desde luego

Voz 1 40:05 las tres y cuarenta y dos Perazo protagonistas

