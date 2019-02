Voz 1 00:00 hola a todos

Voz 0699 00:02 las buenas tardes es bienvenidos al deporte en la SER llegaron club con diecinueve años estar dieciocho en estudiar Derecho al mismo tiempo y además ser el mejor en su puesto de la historia esos méritos acumuló Ignacio Calleja que ayer fallecía a los ochenta y dos años de edad dejando al Atlético de Madrid de luto el lateral izquierdo rojiblancos un espejo para cualquier colchonero fiel a unos colores durante dos décadas educado alto ganador de la Eurocopa del sesenta y cuatro con la selección de dos Ligas cuatro Copas y una Recopa con el Atlético de Madrid cuentan los veteranos que tenía una memoria excelente y que era capaz de recordar detalles increíbles sobre los partidos que el jugo su primero en el Metropolitano el enfrentó precisamente al Real Madrid de Di Stéfano es fácil imaginar los ambos ahora en algún lugar soñando en fútbol y es de ley que el homenaje a Calleja haga del derbi más emotivo es bueno recordar a leyendas porque ellos convirtieron a nuestros equipos desde el pasado en lo grandes que son ahora mismo en presente Lastras y un minuto comenzamos aquí

Voz 0699 01:16 todo el equipo aquí estamos todos y los de SER Deportivos hasta las cuatro os vamos a acompañar como cada jornada con el resumen de lo que llevamos de martes gracias por estar ahí del modo que más os mole por la radio de siempre por la aplicación de la SER en el móvil por nuestros enlaces en redes sociales o por la web de W Cadena Ser punto com que lo importante que tenga hay mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos un día más en nombre de todo el equipo del programa que va desde Sonia Lus en la producción a Juan Carlos Ingelmo hoy no me ha valido como cracks de la técnica un poquito más de veinticuatro horas para el Barça Real Madrid de Copa dos centros de atención con dos protagonistas Leo Messi que se va a aprobar para ver si puede jugar en la Ciudad Condal Solari en el Madrid esta mañana que ha hablado del partido bueno hablar el entrenador del Real Madrid lo eh

Voz 0962 01:56 ocho decir cosas ya es harina de otro costal

Voz 0699 02:00 tengo un nuevo botón de muestra de una rueda de prensa en donde tú preguntas lo que ves que ya el protagonista responde lo que le va bien

Voz 3 02:07 importancia tiene la experiencia en un jugador como Gareth Bale a la hora de decidir si tiene que foro no todos los jugadores aportan sus lo que trae algunas aportar unas cosas otros aportará otras alguno son más ofensivos otros más defensivos algunos tienen base experiencias otro tienen más más juventud y frescura lo importante te repito es que estamos todos ahora y que todos tiramos hacia el mismo sitio todos queremos conseguir las cosas que están por delante

Voz 0699 02:35 ser periodista en una rueda de prensa de Solari sacar un titular es más difícil que sacar la Ingeniería de Telecomunicaciones en un año aún así es noticia eh Solari es el protagonista de la mañana íbamos yo diría más a interpretar que escuchar al técnico del Real Madrid que de Messi ha dicho que prefiere que lo mejore jueguen siempre que la confección del calendario cuanto menos curiosa sobre el mayor descanso que tiene el Barça en este tramo ahora estaremos en Madrid y en Barcelona ya los oyentes les vamos a preguntar hoy por el clásico por el tridente que creen que sacará Solari en ataque en el Camp Nou seis treinta nueve dos de los seis cuatro seis en nuestro Whatsapp para opinar sobre sobre Mikel

Voz 0017 03:12 bueno como como Solari tres

Voz 0699 03:14 entre Benzema Vinicius Bale Lucas Asensio o Isco más o menos cuál creéis que será alto entre en el Camp Nou o cuál os gusta eh porqué seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis nuestro guasa yo seguimos a eso de las tres y media de la tarde antes oímos a uno de los grandes fichajes del mercado invernal GSEE presentado esta mañana con el Betis dejando claro que la ausencia de problemas físicos desde luego es evidente y que tampoco tiene problemas con la dieta que lo que alguno llamar grasa en realidad es músculo

Voz 4 03:42 físicamente estoy bien yo estoy entrenando bastante desde que pesó la temporada en el PSC ello están entrando en el equipo todos los entrenamiento de que llega aquí de primer día pues tonterías mucha gente dice que si el peso que sino el peso Alcina yo tuve una lesión de rodilla donde me tuve que me tuvo que pone fuerte de piernas para proteger mi rodilla tres Serbia en la pierna no sé lo que tengo músculo negras yo no tengo dudas

Voz 0699 04:02 además oyendo Jesé tengo pocas de que viene con muchas ganas Easy tenéis ganas de Copa no vamos a parar en el clásico viendo un Betis Valencia esta semana y si tenéis ganas de fútbol no vamos a parar en la Copa teniendo de fondo un Atlético de Madrid Real Madrid en la Liga de ahí ganas de noticias alrededor del fútbol Mourinho ha estado en Madrid Douglas Costa ha salvado su vida en Italia de milagro y sigue la búsqueda de Emiliano sana en el Canal de la Mancha que os vamos a contar la ultimar de y también el penúltimo capítulo del insultador perdón del entrenador de la Arandina que ha tenido unos días tensos con la prensa la evolución entre domingo y lunes ha sido en la que vais a escuchar desde la sala de prensa El Larguero avanzó es el mismo pero parecen dos personas diferente

Voz 5 04:41 Montes porque Tarraco la cabeza que el pollas eres crees que eres un hijo de puta tú una banda hijos de puta si eres un momento de punta mierda que resumía dating hijo de puta te lo digo veinte veinte

Voz 6 04:56 lógicamente vergüenza ajena no es no es una cosa que que me enorgullece de ellos ningún ni mucho menos está muy mal insultar es cierto está muy mal insultar es un defecto oí como tal no no debería haberlo hecho

Voz 0699 05:11 el primero parece un ultra el segundo el jefe de comunicación del equipo pero no ambos es el entrenador de la Arandina Javier Álvarez que aún no sé si calificarlo de lobo con piel de cordero de Mourinho con piel de Vicente del Bosque en cualquier caso insisto en que actitudes como las escuchadas no sobran por mucha vergüenza que luego leer lo que no sobra nunca el resto del deporte que unos fútbol aunque hoy lo más importante es fútbol sala con un España Brasil en Madrid pero no es la única cita Iceta con la Eurocup y con la Champions en baloncesto y con los Mundiales de esquí alpino comienzan hoy en Suecia y todo eso nos da el martes en el deporte y todo eso lo vamos a contar lo mejor que sepamos así que son las tres de cinco vamos al lío ya Secret

Voz 0962 06:56 en Turquía previamente

Voz 0699 06:57 el Real Madrid que es el primer paso de un equipo hacia la final de la Copa del Rey con todos los focos en la previa puestos sobre Leo Messi la duda del argentino con Cid condiciona todo en el Barça y me da que en parte también en el Madrid aunque no lo quieran reconocer se sabe algo de Messi Adriá Albets Barcelona buenas tardes hola Pacojo

Voz 0017 07:12 qué tal buenas tardes bueno pues tendremos que esperar al entrenamiento de la tarde para saber exactamente cómo está sea mejorado de las molestias en el muslo derecho la idea es que esta tarde salte a entrenar con sus compañeros para aprobarse para correr para tocar balón para chutar por primera vez desde que recibió el golpe de esta forma sabrá si las sensaciones son buenas o si sigue con alguna molestia en el muslo sigue el dolor le ha bajado hoy está algo mejor que ayer Messi entrará en la convocatoria mañana ya se valorará si está para ser titular o no así que si hoy tiene buenas sensaciones o mejores que ayer Messi como mínimo estará en la convocatoria en el Barça la verdad es que se respira cierto optimismo con el argentino bien

Voz 0699 07:52 has de Messi que dudas eh hay que podría

Voz 0017 07:55 estructurar el equipo con esas dudas Adrià bueno estamos sobre todos pendientes de de velé ayer su entorno reconocía que llega muy justo que no está al cien por cien veremos si esta tarde entrena ya con sus compañeros y Valverde va a decidir si le convoca o no hoy se cumplen diecisiete días desde que tuvo ese esguince en el tobillo izquierdo todavía no ha entrenado con el grupo sólo entrenó ayer en solitario así que llega justo por lo que nos dicen parece difícil que esté para jugar pero no está totalmente descartado recordemos también Pacojo que no estará civiles en jugará Ter Stegen en portería is espera un once con gran mayoría de titulares el mejor equipo que tenga Valverde con la duda de Leo Messi sino juega el argentino Sergi Roberto podría ocupar la banda derecha como falso

Voz 0460 08:39 el extremo con ese miedo en el lateral derecho

Voz 0962 08:42 o incluso apostar por otro centrocampista puro

Voz 0699 08:45 renunciando a un delante eso en el Barça en el Real Madrid que cambios con respecto a Alavés se esperan para mañana si ya te lo sabe Javier era muy buenas tardes

Voz 0460 08:57 bueno me los casi casi me los puedo llegar a saber Pacojo hombre la portería evidentemente no bajó a Courtois va a jugar Keylor que es el portero de la de la Copa del Rey IED centro campo tengo una duda no creo que va a jugar Casemiro pero Llorente me da que va a jugar algo en esta eliminatoria frente al Barça y que no el anti Messi pero que sí que va a estar cerca de la argentino porque Llorente físicamente está como un toro y Casemiro es muy bueno pero como digo Llorente Le gusta Solari y creo que va a tener minutos en el global la eliminatoria vamos a quién descarta porque sí

Voz 0017 09:27 Solari tiene a todos disponibles podría

Voz 0460 09:30 la hasta ver noticia no descartes no sólo de siempre te creo que sí

Voz 13 09:34 dan Odriozola Valverde Brahim Mariano Vallejo

Voz 0017 09:37 Javi Sánchez el tercer portero en el que se caería o podría caerse es Isco creo que no creo que va a viajar aunque no va a jugar frente al Barcelona

Voz 0699 09:46 vamos a escuchar a Solari que ha sido el protagonista esta mañana en la rueda de prensa no ha dejado muchos titulares pero algo ha dicho no Javed

Voz 0017 09:54 sí bueno vamos a escuchar lo que ha dicho Santiago Hernán Solari sobre la alineación creo Carrión jugar Lucas Vázquez Benzema y Vinicius que ve va a estar en el banquillo y este es un extracto de esa rueda de prensa

Voz 3 10:05 yo quería preguntarte si ya tienes decidido el equipo que va a sacar de titular o de tienes dudas en alguna posición pues no te lo voy a contar Vinicius ha ganado el derecho a ser indiscutible no hay indiscutibles en el fútbol no saludo de Isco a Chendo usted se siente responsable de la frustración que atraviesa jugador pues te repito nosotros tenemos nuestra nuestra energía en nuestro foco todos el grupo los jugadores cuerpo técnico todos los que nos rodean estamos todos enfocados en el en el partido de mañana

Voz 14 10:35 voy siempre partido y eso es lo que nos interesa y eso es lo que la SER

Voz 0460 10:38 pues a dónde voy manzanas traigo así son las ruedas

Voz 0699 10:40 de prensa Un poco de Solari Valverde lo deja para la tarde no Adrian

Voz 0017 10:43 sí a las cinco de la tarde hablará el entrenador del Barça en rueda de prensa una hora antes del entrenamiento la mayoría de preguntas serán sobre el estado físico de Messi aunque la respuesta del entrenador me da que será que quiere verle en el entrenamiento para valorar si ha mejorado de estas molestias en el muslo y si puede jugar así que difícilmente va a aclarar algo sobre Messi un Valverde que hablará insisto a las cinco de la tarde en la ciudad deportiva antes de dirigir este último entrenamiento del Barça previo al plan

Voz 0699 11:10 es tan todas las en rueda de prensa llenos de trampas Valverde habla antes por lo tanto no pude responder sobre Messi Solari habla antes de que se conozca la convocatoria en fin cada día es esto más complicado y no para vosotros sino también eh no para nosotros sino para vosotros que demandar la información que creo que tenéis que tener pero bueno esta tarde lo escuchamos todo recuerdo que esto lo pita Mateu Lahoz para la alegría de Flaqué de Romero y lo contaremos en Carrusel mañana para alegría de todos hoy más cosas en SER Deportivos llegue la tarifa más grande que jamás se ha presentado ya

Voz 0699 12:44 celebrada organistas de la mañana el primero en el Betis su flamante nuevo fichaje invernal GC presentado esta mañana a Florencia

Voz 17 12:51 qué tal si presentado hoy a las doce del mediodía ya había estado incluso convocado en el partido último Frente Atlético Merino tuvo la oportunidad de salir pero es presentado el futbolista Jesé que viene como cedido sin opción a compra ahí no ha dejado ni siquiera un mínimo margen su club de procedencia el PSG ya comentado que vienen con una ilusión enorme con mucha ilusión y común

Voz 0699 13:14 recto muy importante demostrar

Voz 17 13:17 ante del fútbol que él no está acabado ni mucho menos

Voz 4 13:20 estoy muy feliz de estar en un club como el Betis creo que es un desafío para mí estar aquí hay cosa bonita hacia que al final temporada que se pueden hacer bueno que tengan dudas algunas personas normal pero de compromiso ya le digo que que no duden porque mi compromiso lo van a tener que hasta el último día pueda todo lo que tengo dentro para para ayudar al equipo para ayudar al club lo que sea y que salgan las cosas bien

Voz 17 13:42 habla Jesé en la previa del Betis Valencia casi

Voz 0699 13:45 eh del partido alguna novedad

Voz 17 13:47 la clave verdiblanca Florencio bueno que se espera un ambiente extraordinario y el presidente Ángel ahora precisamente en esa presentación ha hablado de unos cincuenta y dos mil cincuenta y cuatro mil espectadores que podría haber en las gradas del Villamanín esta tarde se ejercita el equipo no va a llegar William Carvalho pendiente estamos de conocer los resultados de las pruebas a Bartra no parece que tenga nada importante Se retiró más por precaución que otra cosa el pasado domingo pero es la principal duda de un Betis que si va a recuperar a jugadores como lo Celso Loren que no jugaron el otro día o Junior que ya participó hoy reapareció el otro día después de mes y medio ausente

Voz 0699 14:20 en clave valenciana Ximo más mano

Voz 0962 14:22 pues que buenas noticias hoy para Marcelino que en el entrenamiento matinal los ha tenido a todos disponibles tenía la duda de Gayá que se perdió el partido del Barça hoy ha entrenado con normalidad y apunta a titular el próximo jueves está entre ellos Guedes pero ya dijo ayer en el día después Marcelino ya avanzó que Guedes no lo vamos a poder ver en Sevilla sino el próximo domingo ante la Real Sociedad así que a tope de efectivos parte de la Copa

Voz 0699 14:45 Marca el centro de la semana en la Liga en el fin de semana un partidazo tan grande como un Atlético de Madrid Real Madrid de cara al Derby los lesionados son noticia en el Athletic Pedro

Voz 18 14:53 sí y Saúl trabajan a destajo para llegar a ese partido el equipo descansa hoy pero ellos no la evolución es buena y Simeone espera recuperar a los dos centrocampistas dada la importancia que tiene en el equipo y entre mañana y pasado pues los dos van a unir al grupo con el objetivo de estar el sábado algo más complicado lo tiene Godín no está descartado pero su evolución es menor

Voz 0699 15:11 eso del finde aunque la jornada acaba de terminar en la liga de Primera División con el parto

Voz 1643 15:15 dijo ayer que saca Leganés del descenso Óscar Egido no sólo se aleja del descenso sino que los tres puntos en Vallecas se colocan décimo tercero a seis puntos de Europa lo que da una idea de lo que cambia la situación sobre todo mental de una victoria además el Leganés es el único equipo que ha conseguido ganar fuera de casa la jornada veintidós y es el primer equipo en esta Liga que marca el gol decisivo jugando con diez por la expulsión de ojo porque tal y como la redactada el acta de Martínez Munuera al lateral de la ganara pueden caer de cuatro a siete partidos porosa entrada mal

Voz 0699 15:39 ahora bien el fútbol y alrededores en los alrededores Mourinho ha estado en Madrid ya pactado con la paz con Hacienda Alfonso Ojea

Voz 0089 15:46 así es apagado los casi cuatro millones de euros que el fisco español les requerían que eso le ha llevado a juicio aceptado esa sentencia condenatoria que también le condena a un año de prisión en definitiva Paco que en lo que va de mes de enero junto con Cristiano Ronaldo y Mourinho pues la Hacienda española ha recuperado más de veintiuno millones de euros en impuestos impagados eso

Voz 0699 16:07 en Hacienda y en los juzgados en los alrededores del fútbol después de que los veteranos de Terrassa insultaban desde la grada su equipo femenino el club los ha expulsado de la competición Jordi Martí

Voz 0985 16:15 el presidente del Tarrasa Jordi Cuesta en declaraciones a la SER dice que ante la controversia y las versiones opuestas decidió hacer caso al acta arbitral que sí recoge los graves insultos machistas y que a partir del acta procedió a retirar de la competición a su equipo de veteranos

Voz 1940 16:32 es molde escuchando las dos versiones sabiendo que es muy difícil saber cuál es la Real pero basándonos en los hechos si realmente existe un acta con un juez que se el árbitro en el acta refleja todos los insultos que se produjeron por lo que nos vemos obligados a tomar esta decisión

Voz 0985 16:47 iros a la cocina iros a fregar sois unos mierdas sois más guarra se recoge en ese acta arbitral insultos que niegan los jugadores veteranos

Voz 0699 16:56 madre mía tiene queda lo de Neymar en su fiesta de cumpleaños que siempre noticia ayer lo fue en París Iván Álvarez

Voz 20 17:01 sin fiesta Un Pacojó más de quinientos invitados para celebrar el veintisiete cumpleaños de Neymar menos mal que era lunes saber si en dos mil veinte Nos llega la invitación y podemos pasarnos por allí la lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho no impidió al brasileño pasárselo en grande Se subió al escenario bailó con las muletas sesentón una silla de ruedas eléctrica también cogió el micrófono cantó se dirigió a sus compañeros y además les pidió

Voz 18 17:20 un meta Tarso nuevo para volver cuanto antes sobre el terreno de juego

Voz 0460 17:23 lo que es dormir un fiestón a la página polideportiva

Voz 0699 17:27 a fútbol sala España Brasil el desafío entre los dos mejores equipos del mundo que tuvo su primera parte con un empatados en Córdoba vamos al hotel de concentración de España Toni López como a Toni muy buenas

Voz 22 17:36 qué tal va cojo con Sergio Lozano jugador del Barça y de la selección española que tal Sergio muy buenas hola buenas esta tarde a las siete en el juicio en España Brasil partidazo que es el mejor partido que se puede ver de jugador amigo

Voz 23 17:48 seguramente sí sobre todo a nivel de selección estoy convencido es un partidazo en el mejor escenario posible este partido todo el mundo sueña con jugar ahí y hoy tenemos la portería disputar la aquí en Madrid porque

Voz 22 17:59 te tiene que ir a este partido que hay que convencer a la gente que vaya hasta encanto

Voz 23 18:02 bueno porque va a haber un gran espectáculo para ver lo mejor jugador del mundo de fútbol sala que la posibilidad de verlo en directo y esto no pasa todos los días yo creo que es una oportunidad única no se suele ver durante lo saben así que yo les animo a que vengan

Voz 22 18:14 además los segunda cita importante de los últimos años año pasado la Copa hoy este partidazo el otro día se llenó en Cáceres con el dos dos España Brasil les sigue creciendo en este país

Voz 23 18:24 sí gracias a Dios se está haciendo una gestión están ya en todos los pabellones que lo fundamental independientes de la capacidad vemos que hubo incidentes un pabellón espectacular solo de cuando entras y mirarlo Icex jugado así que ojalá que esté lleno hoy que te mola poesía de hacer un buen partido

Voz 22 18:39 y por último en lo personal semanas difíciles para la última mente tu cuadros unos días pero no siempre se levanta siempre sigue adelante sea en lo deportivo en lo personal pero siempre estás ahí siempre están arriba

Voz 23 18:50 sí han sido momentos muy duros ahora que empecé a encontrarme otra vez bien jugando sin dolor poniendo a mi él ha venido lo de mi padre en un momento pues bueno a nivel personal porque estaba jugando bien pero pero muy mal a nivel personal porque mi padre era un pilar fundamental en mi familia y ha sido un poco repentino pero bueno

Voz 22 19:09 jugar a cada vez que juegue pues esperamos que está tarde poder dedicarle en Wall o varios a tu padre en partido contra horas y Sergio ojalá

Voz 23 19:16 que ganemos sobre todo caso creo que sí

Voz 22 19:19 de Bahrain muchas gracias mucha suerte a vosotros las palabras de Sergio Lozano a horas de España Brasil a siete recordamos Center terminal desafío amistoso entre las dos mejores diecinueve

Voz 2 19:30 ya habla bajito Toni porque no queremos estar en la hora de las que están

Voz 0699 19:32 Macias Toni es la cita de la tarde sin duda es España Brasil de fútbol sala que hoy el baloncesto también da dos pasos en la Eurocup para Unicaja contra Partizán de Belgrado en la Champions FIBA para UCAM e Iberostar Tenerife que los dos juegan su partidos a la espera de la Euroliga que ya sabéis que la competición del baloncesto que se juega entre los jueves y de los pasos del baloncesto aquí para las cuatro quedan cuarenta minutos que vamos a seguir llenando de deporte en vuestra emisora más cercana en la SER

Voz 24 20:10 que no queda más cerca de nosotros

Voz 0699 20:12 es a Radio Madrid

Voz 24 20:16 Thelma y en la onda media bueno que la semana entera

Voz 0699 20:19 hola que no recuerdo cuánto hacía que no coincidían un clásico de un derbi en la misma semana hablado Solari de ello sobre todo del Barça pero desde el punto de vista del Atleti vamos anima también noticias además nos está esperando el entrenador del Chicago Fire de la msn eh que ese Kun es jugador rojiblanco hablando de rojiblancos el Athletic está de luto por la muerte de Isabel Calleja un emblema del club y no estoy exagerando nada en esta mezcla de sabores entre Atlético de Madrid el Real Madrid su actualidad cielo emotivos el acuerdo la pregunta de batiendo los oyentes que va del Madrid que va del clásico que va del tridente y que mejor recuerdo me dejó de rollos que tridente ofensivo pondrías tú en el Camp Nou porque respuestas si os apetece vía Whatsapp con notas de voz al seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis dos escuchamos en un ratito que tengo que hacer un hueco al post partido Rayo uno Leganés dos que se disputó anoche en Vallecas con alegría para el Lega excepto para Nyon al que le puede caer una buena por la expulsión vamos a también en la previa del España Brasil de fútbol sala que se juega en el Center en Madrid a las siete de la tarde y hay que oír al ministro que ha tenido un desayuno en Madrid hablar del anteproyecto de la Ley del Deporte y antes de que la hora de cenar menos de alguna mínima pausa y no metemos con ello a fondo

Voz 27 22:01 escuchando el Deportivo y recuerda que esta noche desde las once y media una hora menos en Canarias Manu Carreño te espera con aquel de contaremos todo lo que tienes que saber de la Copa K

Voz 0699 22:23 pues vamos a mandar precisamente por el equipo que tiene la semana grande con la copa por medio que es el Real Madrid rueda de prensa de Solari y todo el equipo después disponible casi Bendito marrón para lección del once y de la convocatoria con el calendario con Messi con todo eso de fondo Javier Herráez sí señor

Voz 0460 22:37 el calendario hombre yo creo que el Madrid tiene razón sea una semana bueno esta semana te puede pillar el toro vale tocar el sorteo ya estaba hecho calendario vale pero es que en la semana del partido de vuelta el Levante Real Madrid y el Barça viene de Champions un juega contra el Sevilla y el Madrid que no tiene nada esa semana la jugadora anterior contra el hayas la semana vacía le pone el domingo nueve menos cuarto cuando hay que jugar frente al Barça a las nueve el siguiente miércoles la vuelta de la Copa hombre no tiene pies ni cabeza in esto tierras consolar Solari lo escuchamos Mena

Voz 3 23:10 es curioso pero nosotros no confeccionados el calendario y esa es una son cuestiones que debe responder que en la confección en este caso es la Liga nosotros tenemos que ir tenemos que jugar si tenemos que dar nuestra mejor versión

Voz 0699 23:24 es verdad que la Liga debiera ser cuidadoso con con estos aspectos porque se evitarían muchas suspicacias y en esto yo creo que es que sencillo se coloca lo

Voz 17 23:33 partidos de los dos equipos el mismo día dejamos de

Voz 0699 23:36 es muy sencillo hacer las cosas bien eh pero bueno al final se complica da por por lo que sea el Real Madrid que lógicamente también está pendiente un poquito de lo que pueda suceder en el Barça Javi con Leo Messi

Voz 0460 23:48 si creen que van a jugar osea cree que va a jugar Messi la plantilla

Voz 0699 23:52 esta hasta ahora que creen que al argentino con un golpe

Voz 0460 23:54 hombre si fracasaba muscular es otra historia no que pueda recaer pero un golpe pues es la molestia o imagino que va a entrenar y que mañana va a jugar mejor todo el partido pero de inicio yo espero a Leo Messi yo creo que la afición y los futbolistas seguro esperaron argentino algo que es bueno para el deporte porque al final tienen que jugar los mejores para eso está Messi el Barça para que juegue eso he dicho y Solari

Voz 28 24:15 inquieta un poco de cara a la preparación del partido ese hermetismo que parece que hay en torno a la presencia de leonés

Voz 3 24:20 si no ha que no disculparon quién es advertirlo bastar de todavía no se sabe no está decidido eso

Voz 28 24:27 influye para preparar el partido en absoluto vale

Voz 13 24:30 pues nada no no influye aunque haber

Voz 0460 24:34 dejó de Messi o que no Jorge Messi para preparar el partido influya cualquier equipo que esté enfrente me llama perdona

Voz 0699 24:39 Madrid Atleti Juventus de Turín Manchester sí

Voz 0460 24:42 o lo que sea otra cosa es que los entrenadores quieran reconocer

Voz 0699 24:46 Bono en la sala de prensa claro a mí me encantado cuando Raúl

Voz 0460 24:48 Suárez se preguntaba cómo estaba Ronaldinho de toda la gente en el Barça el decía que la todo lo buenos esto es verdad porque suele que sólo al final los partidos ojalá que que no haya lesiones ahora por ejemplo Neymar no que allí está de cumpleaños si estaba con la muleta pues hombre aparte de la farándula que a mí no me gusta mucho pero es una pena que este sonaba que al final lo que quieres es ver a los buenos en el campo yo yo creo que es bueno que esté mañana Messi aunque como evidencia Flaqué ayer es un partido de Copa del Rey no lo olvidemos que falta todavía mucho en Liga y en Champions que tampoco supo arriesgar pero si es por un golpe yo apuesto a que va a el argentino la plantilla el Madrid cree que va

Voz 0699 25:21 tengo dos por ciertos por cierto del incidente entre Isco y Chendo que ya os decía ayer yo que os ibais a cansar de ver el jugador del Real Madrid ha puesto en las redes sociales que es una toma de entre ellos entre los dos por cierto mañana a las once menos cuarto de la noche recen Sport emite un reportaje sobre Eden Hazard del que sale filtrado un titular se lo que voy a hacer he tomado una decisión así que si quieres añadir algo a los por cierto Serrat después

Voz 0460 25:44 Blanco Blanco y en botella leche Hazard va a jugar en el Real Madrid sea va base del uno de los fichajes que tiene el Madrid no cerrado imagino porque no estará sellado aunque hoy por las partes entre las partes seguro que habrá un preacuerdo esto esto es mi opinión no no tengo la información y el documento ni mucho menos tramos queja azar bajo el Madrid eso no tengo ningún tipo de duda hay de hecho hasta Hazard lo ha dicho muchas veces que quería cumplir ese sueño y lo va a cumplir sino que escuchen a Sarrià al técnico italiano del Chelsea lo último que ha dicho de de Hazard que ya no es un líder porque sabe que año que vienen no lo tiene él sino que lo va a tener el Real Madrid en el tema disco que bueno hay calentón de Isco que hizo un aparte haya a Chendo y contábamos ayer hasta ahora aquí es el Deportivo que bueno pues importancia cero porque evidentemente son amigos estaba caliente y bueno pues está caliente con con Solari porque no le pone y no cuenta con él pero no con con Chendo delegado ejemplar y un tío majísimo del cuál es mi amigo Isco propias

Voz 0699 26:37 es una noticia la convocatoria de Solari a jugar contra el Barça va a ser curiosa y no sólo ver quién convoca sino quién se cae de la convocatoria en alguna habrá noticia seguro un abrazo Javi luego ya les contamos las noticias del Atlético de Madrid que hay que hacer un repaso desde el aspecto deportivo al emotivo en el orden que quieras te dejo elegir

Voz 18 26:57 por si te parece el Deportivo con Koke Saúl esa inflación que contábamos en la pena parte de este programa que trabajan a destajo que hoy no andas cansado a pesar de que el equipo no tenía trabajo en en esta jornada porque quién está en el derbi la idea de sesiones es que esté los dos están en una buena evolución y recuperando ya para integrarse al grupo ya en la jornada de mañana otro aspecto diferentes el de Godín que también quiere está en ese partido en la evoluciones a a menor ritmo veremos eh sí puede finalmente participar pero hoy evidentemente también el Atlético Madrid eh llora el fallecimiento de o Calleja una de las pocas leyendas vivas que queda de los años sesenta lateral zurdo jugó catorce temporadas en el Atlético de Madrid es el quinto jugador que más veces ha vestido la camiseta rojiblanca con cuatrocientos veinticinco partidos ganó dos Ligas y una Recopa entre otros títulos y compartido por ejemplo vestuario con jugadores como Luis Aragonés con Adelardo por ejemplo ocho temporadas con José Armando Ufarte los dos marcaron los dos goles de la Liga que ganaron en los años setenta y así les recuerda en SER Deportivos

Voz 29 27:55 puedo una etapa maravillosa hemos ganado juntos tus ya ha ganado tres Ligas yo él ganó dos ni claves hemos quedado campeón de Copa también era una persona extraordinaria un profesional de los mejores que he visto porque era un hombre que cuidaba muchísimo tengo he venido aquí a ganar el campeonato marqué el gol el primero y el segundo Juan tres minutos dieciocho marcó otro gol fue una alegría tremenda ha ganado tres Liga no porque una etapa para un jugador con mucha garra muy fuertes físicamente defendía muy bien era un jugador maravilloso para

Voz 0962 28:41 uno de los ilustres y a buen seguro será recordado en los prolegómenos

Voz 18 28:45 ese partido frente al Real Madrid del gran derbi del fin de semana hay por cierto hay enfrentamiento importante la Copa de la Reina Atlético de Madrid Barça la final de los dos últimos años bueno pues la preguntas

Voz 0699 28:56 donde sea jugar ese partido SPD jugar perfectamente

Voz 18 28:59 la metropolitanos está valorando no juega el Atlético de Madrid en casa el fin de semana del diecisiete que es cuando se va a jugar ese partido lo hace en Vallecas el único problema es que tres días después va a jugar contra la Juve pero a esta hora se valora que se juegue ese partido en el Wanda Metropolitano

Voz 0699 29:14 gracias Fuji la semana del Atlético de Madrid Real Madrid tenemos al Chicago Fire de la M SL entrenando mal dice que y que bueno pues que en ese equipo su entrenador tiene pasado rojiblanco verdad que si José Palacio muy buenas tardes hola qué tal muy buenas tardes Pacojó y seis temporadas en el Athletic

Voz 1038 29:33 el Madrid tiene placa en el Paseo de leyendas

Voz 0699 29:35 el Wanda Metropolitano además lo visitó RC

Voz 1038 29:38 en demente en el partido entre el Atlético de Madrid y el Getafe se que les recibieron con mucho cariño los

Voz 0699 29:43 Iriondo de el Atlético de Madrid es una pena

Voz 1038 29:46 eh porque se van a marchar el Chicago Fire que llevan ya diez días de pretemporada aquí en Madrid donde yo me encuentro ahora mismo en el hotel hace la finca aquí de la capital madrileña vienen de entrenar en Valdebebas un poquito en territorio enemigo de corazón rojiblanco con todo el equipo por ejemplo con un viejo conocido

Voz 0699 30:03 la afición española que estuvo en el Alavés Aleksandar Cathay también con un súper crack como ese Bastian Schweinsteiger

Voz 1038 30:09 todo vigilado por un hombre rojiblanco como decimos con velcro Paunovic que cumple ya su cuarta temporada en Chicago Fire elegido mal sitio para hacer la pretemporada o la qué tal muy buenas

Voz 0460 30:19 muy buenas qué tal mejor hacer la pretemporada en Madrid

Voz 1038 30:21 no no bueno desde luego

Voz 14 30:24 misma hace mucho frío ahí pero pero bueno es aparte de a ir del frío no hay estar en un lugar más agradable aquí también creo que es muy importante para nosotros empaparnos de la cultura futbolística en una ciudad como Madrid con equipos que que no hace falta dimensionar no los grandes de Europa de España hay también equipos que que es que están digamos que forman también parte de la del fútbol y de de la cultura española que para nosotros es muy importante no enfrentarnos incluso equipos de Segunda B muy a los filiales también de todo esto es es como una es una cadena que tenemos que experimentar y aprender de todo aquello que que ahí no tenemos creo que el equipo de esta manera va a crecer y la va a forjar mejor

Voz 0699 31:17 bueno pues Pacojo Tejo ya con velcro Paunovic en sintonía de SER Deportivos un placer ver con muy buenas tardes

Voz 14 31:22 hola qué tal estoy mirando la temperatura

Voz 0699 31:25 hago ahora mismo hay menos dos así que es primavera casi

Voz 14 31:28 sí sí hablan en manga corta todo

Voz 0699 31:31 echabas de menos España

Voz 14 31:33 sí sí siempre lo que considero mi casa mi segunda casa no debo en España en Madrid desde los diecisiete años Si con el Atlético de Madrid evidentemente pasé muchísimo tiempo hay considero mi casa mi club pero con los que también mantengo muy buena versión aunque también con los vecinos no si aquí me lo paso genial me lo paso muy bien y creo que es importante como decía antes que el equipo de de dónde provengo porque creo que se pueden conectar mejor las cosas pueden entender mejor por qué hago lo que hago y porque exijo exijo a todo esto creo que conjuntamente es una es una experiencia que única no que es única para para quizás cualquier equipo del mundo no cómo te pues no hay muchos equipos que viven aquí de pretemporada ahí juegan amistosos entre comillas no con equipos de Madrid

Voz 0699 32:28 llegaste en dos mil dieciséis creo a los Chicago Fire que va por por allí por Estados Unidos que es lo que más mola de de la liga americana

Voz 14 32:36 sí es una Liga muy competitiva no hay no hay un equipo que tuvo una jornada que va a Cecil este partido vamos a ganar estamos todos muy igualados también es una Liga muy peculiar jugamos en un continente jugamos y te voy a dar un ejemplo no de una semana que puede teóricamente pasar no jugar en Chicago como tú dijiste hoy a menos dos Es un sábado juegas el miércoles en Orlando a treinta grados y a nivel a nivel del mar después te juega viajar de te toca viajar de ahí a Colorado a dos mil metros de altura y todo esto en en una semana no así que Die muchos viajes mucha preparación tienes que tener yo en principio la el primer año me fue mal segundo año

Voz 30 33:23 muy bien y se fue

Voz 14 33:26 el aprendizaje no el primer año no saber todas estas circunstancias Si como yo provengo

Voz 31 33:32 aquí el emir Tito mi entrenador en la en la Federación Española de Fútbol allí todo esto el estilo que

Voz 14 33:43 implementar era difícil entonces tenía que aprender las peculiaridades como te dije antes intentar acoplar con con toda la exigencia que tiene la Liga y la igualdad así que muy bonito la experiencia es fantástica sigo aprendiendo y sobre todo me estoy forjando oí haciendo mejor persona y mejor Trenor en una cultura americana de fútbol pero también de las de una sociedad muy como todos

Voz 0699 34:10 haremos no muy avanzada le puede plantar el fútbol en Estados Unidos cara al hockey al béisbol al fútbol americano o el baloncesto hay camino por andar todo

Voz 14 34:19 había que es hay camino por andar pero estamos peleando nos estamos acercando a A a los números por lo menos en cuanto a la al al aforo no en cuanto a la gente que acude a los campos no estábamos hemos superado eso es por lo menos lo que nos han dicho los números las estadísticas que hemos superado a la NBA eso que ellos tienen más partidos que nosotros nosotros vamos treinta y cuatro de la liga regular y después los playoffs pero creo que cada año tenemos ese uniones Si para que la gente lo puede entender ahí funcionamos todos como socios todos los clubes nos reunimos al principio de de la de la pretemporada o antes de empezar la pretemporada y hablamos de lo que tenía es que mejorar en cuanto a nuestro producto en cuanto a nuestra y de cooperación y nuestros objetivos no y entonces vemos valoramos el progreso ajustamos lo que hay que ajustar y siempre va dirigido por supuesto por la Oficina Central de la MLS encabezada con Garvey en nuestro Comisionado para mi todo esto es otra también experiencia hay algo que tiene muchísimo valor

Voz 0699 35:30 empezar a mezclar te el fútbol estadounidense con el Espanyol me decía José Palacio lo decía que el derbi te lo vas a perder

Voz 14 35:37 bueno lo voy a ver por la tele

Voz 0699 35:39 lo mismo

Voz 14 35:42 bueno ya como te dije no no no puedes cuajar todo lo claro que todo lo que te apetecería pero por ejemplo ya hemos sido a dos partidos aquí hemos ido a ver el Atleti contra el Getafe

Voz 13 35:54 otro día el Real Madrid contra el Alavés

Voz 14 35:57 este domingo oí entre los entrenamientos entre entre alguna que otra inmersión en en la ciudad en la capital donde dábamos a los chicos tardes libre para que puedan también vivirlo y tiene tener los periodos los deportivos también cada mañana en la mesa para que vean la repercusión mediática que tiene que tiene el fútbol aquí no y todo esto yo creo que es es único como dije ay tiene muchísimo valor hay Ifop aún por lo menos una base sólida para seguir trabajando y mejorando como el equipo

Voz 0699 36:32 oye que ver tu placa en el Metropolitano Berg

Voz 14 36:36 fue la verdad que fue muy emocionante yo muchos amigos que bueno no no no estuve en la inauguración del del campo porque estaba en Estados Unidos en plena temporada cuando en las fotos me parecía fantástico pero no me lo podía pensar que era real no cuando pasaba por ahí entre todas todas estas figuras y jugadores tremendos a los que admiro y a los que considero muy que han hecho por Atleti muchísimo más que yo Higuera y Mi nombre ha sido la verdad es que es muy muy emotivo no se incrusta ahora hablando ir recordando esos momentos me se me pone la piel de gallina no así que ha sido muy emotivo y estoy infinitamente agradecido a toda la familia familia rojiblanca por por esta consideración y que todo el esfuerzo y la parte de mi vida que he dedicado a este club ha sido reconocida en una placa que junto con los demás se quedará ahí para siempre

Voz 0699 37:40 ya que estoy hablando con el entrenador quiero preguntarle por otro a Paunovic quiero preguntarle si tiene una frase con la que se pueda definir lo que está haciendo el Cholo por el Atlético de

Voz 14 37:49 muy buena pregunta pues yo diría yo diría es un primero lo que me sale es ese el milagro porque ha conseguido elevar al Atlético de Madrid a la altura de del Real Madrid y el Barcelona en cuanto a las expectativas de cada temporada que que el Atlético Madrid puede aspirar es pelear por el título no solamente a nivel del territorio español sino europeo también en la Champions y en otras competiciones también que que derivan de ahí ahí en Tico quizás milagro es pensar que no no lo creíamos que lo que lo íbamos a conseguir algún día pero eso es lo primero en lo que me sale así que lo dejó así

Voz 0699 38:37 vale pues lo dejamos así ya que estamos en semana de de derbi tienes algún recuerdo tuyo de un derbi ante el Madrid que te venga rápido así

Voz 14 38:44 a cabezas de si el si tengo dos tengo en el Bernabéu uno en Calderón uno lo ganamos perdimos en uno marqué un gol de penalti en otro tuvimos una una gran actuación donde ganamos uno tres al Madrid en el B no veo con un espectáculo espectacular equipo no los dos estábamos jugando muy buen fútbol y el otro como dije el Calderón un perdimos uno dos Hay también día fue especial por marcar en el derbi

Voz 0699 39:21 eso que me queda una última que lo mismo te pone la piel de gallina también pero lo voy a dejar la penúltima José Palacio que es el que está ahí cerquita qué tiene alguna buena también si yo para aprovecharlo

Voz 1038 39:30 también tener un entrenador y muchos oyentes sabrán que yo soy un loco de Zlatan Ibrahimovic es que el primer rival que se va a enfrentar el Chicago Fire en la primera jornada de la medios Leaks Soccer Pacojó es Los Ángeles Galaxy

Voz 0699 39:43 es uno de los mejores equipos de la MLS

Voz 1038 39:46 tiene enfrente a Ibrahimovic como separa Ibra

Voz 14 39:50 con baste tenemos tenemos ahí nuestros nuestras armas no pero pero bueno ya ya nos hemos enfrentado el año pasado perdimos en casa cero un partido que por lo menos teníamos que haber sacado un empate donde él marcó el gol pero no hemos hemos hecho muy buen trabajo en cuanto a él una jugada psicológicamente ejecutada entre sueco con un centro y un remate fantástico de de Ibra qué les ha atraído la victoria pero todos del fútbol tienes ha sido la revancha viene y así que nos vamos a preparar bien por eso estamos aquí en Madrid y les vamos a devolver la sorpresa una vez que estemos ahí

Voz 0699 40:35 la última ya que hemos hablado del Cholo estamos hablando con el entrenador eh que sería entrenar al Athletic algún día

Voz 14 40:44 mira yo creo que no que no quiero ser no quiero ir por ese camino no para mí lo que yo creo que ya Belletti está siendo fenomenal tiene un fantástico entrenador con el que todo el mundo se identifica a que que ha acostado no al en el club encontrar una figura Si que como dije antes elevar el club tan alto hay mantenerse ahí yo sinceramente deseo que que que Cholo si para siempre no todo lo que se pueda el fútbol sabemos cómo funcionan las cosas y admiro todo el trabajo que está haciendo el equipo todo el trabajo que está haciendo la la dirección deportiva hay todo el club no todas las familias rojiblanca está

Voz 30 41:28 en un en un

Voz 14 41:30 momento de la historia del club único excepcional y espero que siga así yo en cuanto a mí esto es súper comprometido con con el proyecto de Chicago Fire y quiero quiero elevar también quiero dejar huella hay un legado en Estados Unidos el fútbol el fútbol americano y también el en el club que represento que es el Chicago Fire ahora mismo

Voz 0699 41:54 vale pues lo haremos estilo Cholo iremos partido a partido ya iremos preguntando en el futuro en el presente hemos pasado un rato súper agradable con el una Paunovic muchísimas gracias por estar deportivos igualmente un placer gracias hasta luego Copa uno dic que mezcla los recuerdos de Atlético y la liga americana lo próximo lo que queda más próximo al Real Madrid que no es el derbi

Voz 33 42:19 yo

Voz 2 42:38 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del pueblo

Voz 0962 42:43 además

Voz 2 42:45 Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 34 42:53 la cita de hombre paredes estaba pero Kutxa Lola para que Boyacá vaya

Voz 2 43:04 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0699 44:28 momento oyentes en esta esas deportivo vamos con el clásico os hemos pedido que hagáis un poco de Solari Nos digáis que tridente de ataque alinea haríais para jugar contra el Barça modos de ser protagonistas de tu opinión cuenta en SER Deportivos dejarnos una nota de voz en nuestro Whatsapp en seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis que hoy lo está reventando estar cerca de la Gran Vía a tiro de nuestro micrófono inalámbrico y poder opinar en directo en el programa escribirnos una opinión en Twitter arroba Ser Deportivos son el muro de Facebook de SER Deportivos el muro de Facebook del programa o votar en la encuesta que tenemos en las redes sociales lo contamos cómo marcha ya mismo Sonia Lus