hola qué tal

Voz 2 00:02 bienvenidos al deporte en la SER igualado emocionante duelo de entrenadores argentinos estadio lleno hasta la bandera zona alta de la clasificación en juego incluso por qué no seguir soñando con la Liga también bajas importantes dudas en el once rivalidad con el vecino que te tocará las narices el domingo con la victoria Osés contará en el rellano de la escalera para no ser vacilado a su vez deportividad porra con los amigos reencuentro de ex con sus antiguos equipos o también encuentro de los que pudieron jugar en el otro equipo y no lo hicieron respeto mutuo expectación curiosidades recuerdos como el gol de Albertini en el noventa y cinco el gol de Raúl que valía una Liga

Voz 3 00:36 Hasselbaink tomando del Bernabéu o el antiguo Ronaldo en el caos

Voz 2 00:39 Theron El Mono Burgos parando un penalti con la nariz y Casillas pagándole todo a Fernando Torres Mijatovic Kiko Narváez Álvaro Benito Gustavo López Relaño Pablo Pinto Roncero Iturralde Antón

los Romero Talavera Meana Fullana Marta Casas es Carrusel deportivo es el derbi mañana cuatro

Voz 4 00:55 Art

hola qué tal aquí empezamos SER Deportivos gracias por escucharnos

Voz 2 01:34 ETA Clube Barcelona que anoche vivimos la fiesta de las semifinales de la Copa en el Villamarín pero toca hablar de otros temas porque el día no ha venido de la mejor manera ya anoche conocimos que el cuerpo encontrado en el interior de la avioneta hallada en el Canal de la Mancha es el de Emiliano sala se consuma la tragedia dieciocho días después del accidente ya sabéis que el jugador argentino viajaba Cardiff para incorporarse a la disciplina de del club galés su anterior equipo el Nantes ya ha anunciado que retira el dorsal nueve de sala yo tengo que contar también la tragedia en Brasil incendio en las instalaciones del Flamengo ha sido esta madrugada diez muertos entre ellos varios jugadores de de categorías inferiores corresponsal del diario As en Brasil Fernando calas cuéntanos buenas tardes

Voz 5 02:13 hola buenas tardes y la verdad es que es una tragedia muy grande estamos hablando de niños de de catorce a aquí siete años que vivió un sueño ha el sueño que escucharon la grada con todo su nombre de dar una vida mejor a sus familias estamos hablando de niños que recibirían si es porque no tenían dónde pidiese no muchos de ellos vienen de sitios más lejos de Brasil de la realidad del país no sé quién

Voz 1104 02:45 no

Voz 5 02:46 de un país donde muchas veces a la gente menos favorecida tienen dos opciones que es la delincuencia o el deporte es la realidad al país es una donde el sueño de mucha gente nace no donde durmió mucho noches ahí silencioso del de esta misma habitaciones esta noche una tragedia bestial que ha dejado a Brasil en luto yo creo que todo el mundo del fútbol en Mutua no es una es que la verdad que hoy además pasó dos días después de una Diego otra tragedia en Río de Janeiro que seis personas murieron por inundaciones con una tormenta muy grande entonces justo allí el centro de también pues llevaba casi un día cinco URSS no se sabe todavía si si si esta tormenta acciones tuvieron algo que ver no con una no que muy probablemente haciendo una una pueden eléctrica un cortocircuito en el sistema de Arizona que causó el incendio no sabemos todavía lo que ha pasado lo único que ha madre mía ya se ha cancelado la jornada pues a su amigo

Voz 1104 03:50 sí sí sí sí sí

Voz 5 03:52 eh bueno llevaba Armani tesón han en nombre dos niños no fueron seis niños que murieron

Voz 3 03:59 cuatro de las mejores canteras quebrar

Voz 5 04:01 si él no hay niños niños

Voz 1104 04:05 sí estoy imagine una de las familias se ahora mismo

Voz 5 04:07 tres que no murieron que están ingresados tres tres chicos dos de quince años nueve de catorce que que tiene quemaduras en el cuerpo ninguno ninguno de ellos todavía o sea tiene éxito está donde están ingresados yo no hay nadie a sus familias de allí

Voz 1104 04:22 porque tienen muy lejos sino que dinero para poder podías era aquellos terribles es una extranjera muy grande muy grande

Voz 3 04:28 es terrible Fernando gracias Fernando esa información diez muertos seis chicos del filial dos de ellos estaban del filial de categorías inferiores dos de ellos estaban a prueba cuatro empleados del club terrible

Voz 7 04:38 hemos visto mensajes de condolencia de todo el mundo

Voz 3 04:41 Paul especialmente en Brasil especialmente gente allegada al al equipo carioca Vinicius júnior Fico en definitiva es es muy desagrado vale que desagradable tener que hablar de de estas cosas en un programa de deporte así que vamos a intentar hablar precisamente de eso por ejemplo del derby que se viene mañana cuatro y cuarto en el Wanda Metropolitano Atlético de Madrid Real Madrid en juego la segunda plaza y acercarse al Barcelona han hablado los entrenadores Simeón y Solari

Voz 0501 05:03 bueno Santiago lo conozco es un montón de tiempo ha tocado dirigirlo en el final de su carrera ahí bueno tenemos una relación de ser argentino de encontrarnos muchas veces lugares comunes decena verso su chico que está capacitado y le ha demostrado personalidad y obviamente que por ser argentino me pone muy contento yo al Cholo

Voz 8 05:23 es lo aprecio y lo respeto hemos sido compañeros en la selección ha sido mi entrenador San Lorenzo y ha sido una bonita experiencia para mí compartir con él a nivel a nivel profesional porque tiene mucho para aportar desde el compañero y el entrenador a los dos nos gusta competir eso es seguro

dos argentinos que se sientan mañana en el banquillo eh y que esperemos que sea un gran partido como gran partido fue ayer el de Copa del Rey entre Valencia y Betis Betis Valencia mejor dicho empate a dos y todo queda abierto para la vuelta en Mestalla en Baloncesto Euroliga ayer el Barça ganó a Zalguiris Herbalife Gran Canaria cayó ante Anadolu Cesc hoy dos partidos a las seis CSKA Real Madrid ya a las ocho y media Baskonia Bayer en la NBA dos notición es Marc Gasol deja los Grizzlies Se va a Toronto Raptors un equipo que está luchando por el anillo y Mirotic deja los peli Cannes Se marcha a Milwaukee Bucks otro equipazo que aspira a todo

Voz 3 07:51 de prensa en los dos entrenadores como hemos escuchado ya Simeón ella ya Solari en el Atlético de Madrid están pendientes de Koke finalmente no estar es que son varios empates consecutivos entre ambos equipos Miguel Martín Talavera muy buenas y el Atlético que quiere consolidar la segunda plaza cuéntanos

Voz 1576 08:06 que tales como buenas tardes pues sí consolidar ese es el gran objetivo olvidar la segunda derrota del curso que fue el otro día en Sevilla en el Benito Villamarín no lo mereció pero perdió por lo tanto hay que levantarse como tú bien ha dicho que no va a llegar evidentemente tampoco ni Diego Costa aunque la buena noticia es que Saúl ideó Godín el capitán ha recibido el alta hace unos minutos por lo tanto han vuelvan a ser de la partida incluso apuntan a titulares hablado de además de Solari de muchas cosas Diego Pablo Simeone una de cómo vea este nuevo Real Madrid

Voz 0501 08:36 mañana es un partido con Rubalcaba está creciendo de Solari sabemos lo que tiene mucha profundidad a Vinicius supo Aveiro posiblemente Lucas Vázquez por derecha Benzema está en un momento fantástico y nosotros venimos con la ilusión de está trabajando bien y esperemos mañana tener un escenario como siempre ha demostrado la gente del Atlético de Madrid en consecuencia derivada que vamos a Fatah

Voz 1576 09:03 como te digo Godín va a ser titular Saúl también la gran duda era saber quién va a jugar de lateral derecho porque había aprobó esta semana tanto con áreas el colombiano como con Juanfran Torres parece que al final el cafetero Santiago Arias la partida y por lo tanto más o menos la hoja de ruta en cuanto a nombres que tiene en la cabeza Diego Pablo Simeone es Jan Oblak bajo palos con Arias Giménez Godín y Lucas en defensa con Rodrigo Thomas Saúl ICO real el centro del campo ya arriba uno que va a jugar contra sus ex Álvaro Morata el jugador franquicia este equipo que es Antoine Griezmann

Voz 3 09:38 eso del Atlético de Madrid en el Real Madrid bueno pues eh si en el Artium quieren consolidar la segunda plaza lo que quieres

Voz 0231 09:44 sin darle esa segunda versión al Athletic si ponerse segundo recuperar sensaciones cerraron una buena semana después del empate del otro día en el Camp Nou Solari le ha tirado flores a Morata más o menos ha dicho que si debe celebrar el gol en caso de marcar el respeto por el rival nada tiene que ver con la expresión de los propios sentimientos palabras de un Solari que ha dicho lo siguiente acerca de la presión que puede sufrir mañana Thibaut Courtois

Voz 8 10:09 la presiones la presión o la máxima presión es siempre un estímulo para el futbolista profesional eh no lo contrario dicho esto la alineación no

Voz 0231 10:20 lo voy a dar una inoportuna molestia en la espalda deja a Isco fuera del once inicial también está fuera de la convocatoria igual que el malagueño Llorente Casemiro vuelve al equipo refilón posiblemente estará en la defensa y la duda es saber quién va a jugar arriba Bale o Vinicius

Voz 3 10:36 bueno pues pendientes de ese posible once del Real Madrid de ese posible once de el Barcelona no es el único gran partido porque además tenemos un Athletic Barcelona que es uno de los mejores encuentros que se pueden ver Domingo veinte cuarenta y cinco y lo más novedoso en el Barça es que Messi no ha entrenado y que Artur están lesionados ante Ovalle hola qué tal muy buenas Xesco así es ayer

Voz 11 10:54 descanso era el primer entrenamiento el de hoy que hacía el Barça después del clásico no ha entrenado Messi desde el entorno del jugador tranquilizan a la gente nos dicen que era por precaución simplemente presa contractura está atrayendo a Messi por el camino de la amargura la verdad Aesco Valverde no arriesgar con Messi mañana se probará de nuevo para ver cómo evoluciona así que a día de hoy es una incógnita si Messi va a jugar contra el Athletic no va a estar seguro Artur que va a estar entre tres cuatro semanas de baja por una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda y te cuento también que sí que ha hecho una parte del entrenamiento con el grupo Samuel Umtiti

Voz 3 11:28 sí que quiere estar si O'Shea en la eliminatoria contra el Olympique de

Voz 0231 11:31 no está Jordi Alba y la idea imagino que

Voz 3 11:34 después del partido de Copa es la vuelta de de melé supongo

Voz 11 11:36 sí en lateral está sancionado por acumulación de tarjetas una de las grandes dudas eh del once Valverde va a ser el lateral izquierdo iba a volver a la lista como dices Osman de Pelé se quedó fuera contra el Madrid Si no pasa nada raro está recuperado de envíele va a estar a disposición de balde Early lo último en mal comparece un tipo majo no pues sí la verdad es que sí Majo amable y que no se mete en jardines porque ayer Manu Carreño le preguntó quién era mejor cielo Vinicius respondido esto

Voz 6 12:03 muy bueno como bueno jugador guardado

Voz 0749 12:06 y he tiene mucha calidad mucha velocidad que me hizo un mal con no sé no sé

Voz 6 12:17 estamos en el

Voz 0749 12:20 equipo del mundo entonces sí señor sí señor esto no sé qué somos como somos buenos modos

Voz 11 12:26 es es Malcolm protagonista en el clásico ya ayer en la radio en El Larguero parece Majó gracias Andy un abrazo tres y doce

Voz 1070 14:22 pues la verdad es que es un partido con mucha tensión y mucha necesidad pero para los dos rivales del Valladolid ha sumado ocho de los últimos treinta puntos y además intentará levantarse de esa dolorosa derrota ante el colista ante el Huesca la semana pasada donde cayó por cuatro a cero tiene la baja de Calero en defensa y enfrente va a tener un Villarreal también con mucha necesidad porque sólo tiene diecinueve puntos está a cinco de la salvación y tendrá la ausencia de Trigueros la intención de Calleja de su entrenador es de repetir con tres centrales escuchamos a Sergio González el entrenador del Real Valladolid hablando de una final

Voz 16 14:52 pero es un partido muy importante no no sexys una final pero está muy cerquita de poder serlo no pero acaso partidos trascendentales porque el resultado es no sólo ganar sino que Alejandro su mareos

Voz 1070 15:03 por cierto que pita el canario Hernández Hernández tradicionalmente no le ha hecho ningún

Voz 4 15:08 ahora el Real Valladolid ser Grecia rojiza hasta luego

Voz 3 15:11 hala una mañana tenemos el Getafe Celta con la vuelta de Iago Aspas

Voz 0231 15:14 el iban Álvarez hola hola qué tal Escorial desde el veintidós de

Voz 17 15:17 diciembre no juega el delantero de Moaña cuatro derrotas y sólo la victoria de la semana pasada contra el Sevilla es el balance del Celta sin un Yago Aspas que no apunta a titular y que nunca le ha marcado al Getafe Cardoso también recupera a David Costas Hood Jensen o calles baja por sanción lo voz cantara en la medular y también han quedado fuera radón ya en remolque y el último en llegar Woody Buzz en el Getafe vuelven Cabré de Gené la pareja de centrales hice lo pierde el sancionado Bruno los azulones son quintos aunque Bordalás no quiere oír hablar de Europa y los celestes tienen un punto de ventaja sobre el descenso comenzará la una en el Coliseum con arbitraje de González Fuertes con Álvarez Izquierdo en el bar ICOM protesta desde la grada en forma de dieciséis mil cartulinas reclamando respeto para el

Voz 3 15:54 la Fed gracias Iván se las trae también el Espanyol Rayo El Rayo intentando salir del descenso y meter en líos al español Raúl González cuéntanos

Voz 18 16:00 qué tal buenas tardes no puede fallar el español en casa sino quiere meterse en posiciones de descenso ante un rival directo español tiene veinticinco puntos dos más que el Rayo y para mañana tiene la baja por sanción de Mario Hermoso y Víctor Sánchez por decisión técnica además de los lesionados Duarte Hernán Pérez y Naldo debutarán los nuevos en Cornellà El Prat Alfageme doble y Ferreira y enfrente un Rayo Vallecano decimoctavo pero que de los de abajo es el que mejor dinámica de resultados presenta Michelle tiene la baja de Trejo por acumulación de amarillas vuelven Comesaña hay bebé a la lista además Mario Lluch entran por primera vez en una convocatoria repite Franco di Santo que ya debutó contra

Voz 3 16:33 alega gracias Raúl Montilivi a las nueve menos cuarto Girona Huesca Girona se está metiendo en problemas tras nueve jornadas sin ganar Raúl Musac hola hola

Voz 7 16:40 pues si el Girona en caída libre quiere parar el golpe ante un Huesca que va de final en final pero que llega a la cita con su mejor racha de resultados abierta cuatro puntos de seis sin encajar cosa que hace siglos que no consiguió el Girona goleando Eusebio recupera Bernardo mete en la lista de veinte a Borja García Iraizoz lesionados hasta esta semana todavía entre algodones pero es baja por sanción Alcalá y todavía no están a punto Rovers Muniesa Hidum Via deberá descartar a dos Francisco en el Huesca podrá contar al final con pulido a quién han quitado la mar

Voz 3 17:08 ya que le dejaba fuera pero no ha sucedido

Voz 7 17:10 como con el curso Hernández y Ángel tiene cláusula del miedo porque está cedido por el Manchester City que comparte accionariado con el Girona Pita Cordero Vega y estará Mateo en el bar los mismos que en la ida donde Mateu convirtió en penalti dos faltas que Cordero había

Voz 3 17:23 señalado fuera gracias Musac para partidazo con pinta de primera el que abre la jornada en la Liga dos tres hoy a las nueve es parte Sporting Osasuna David González hola cuéntanos

Voz 0480 17:30 hola muy buenas duelo de históricos además en buen momento Osasuna una sola derrota en los últimos nueve partidos con Rubén García que hoy vuelve a El Molinón en plan estrella al Sporting está muy bien también sólo ha perdido dos partidos de los diez que ha dirigido José Alberto López no va a poder jugar finalmente Álvaro Jiménez no se ha recuperado de un golpe hace treinta y dos años que Osasuna no ganan Helene en El Molinón en Liga tu Escorial te acordarás a las nueve de la noche Sporting Osasuna en Gijón claro que me acuerdo

Voz 3 17:53 para Bilbao tres y diecisiete al polideportivo

Voz 4 17:57 por qué el diez de marzo se sube el telón del Mundial de Motociclismo

Voz 3 18:00 estos días tenemos entrenamientos en Sepang Márquez que empezó sorprendiendo y ahora sorprende en Madrid pero también pendientes de Márquez Mela Chércoles hola

Voz 19 18:07 pues yo no hagas Escorial se acabó el se tan el primero de dos mil diecinueve El siguiente será del veintitrés al veinticinco de febrero en Qatar con OJ el sustituto Lorenzo Vox oficial Ducati con el mejor crono ha dado la vuelta más rápida jamás vista sobre dos ruedas el trazado malayo con un espectacular unos cincuenta y ocho punto dos tres nueve ya ha habido festival porque los cuatro primeros han sido motos italianas Beatrice haya miles hito Vicioso el mejor español Maverick Viñales quinto Aleix Espargaró séptimo Mar Márquez hoy undécimo al lado XXXIX Vuelta recordemos que llega mermado todavía adhesión quiero de superó el pasado cuatro de diciembre para evitar que suele visto cara continuamente dio veintisiete vueltas el veintinueve vueltas el primer día veintisiete ayer hizo diecinueve pocas vueltas pero de calidad se encuentra físicamente al cien por cien

Voz 3 18:52 para calidad la tuya gracias Mela y ayer jornada dispar en la Euroliga porque ganó el Barça ante un rival como el Zalgiris que se lo puso complicado y cayó Herbalife Gran Canaria hoy tenemos el CSKA Real Madrid menudo partidazo Marta Casasola

Voz 1509 19:04 hola Escorial muy buenas un auténtico partidazo entre el tercero y el segundo de esta Euroliga dos de los claros candidatos estará en la Final Four desde las seis de la tarde el Real Madrid además con las bajas importantes de Sergio Llull de Trey Tom Kings frente al CSKA de Nando De Colo de Sergio Rodríguez que se volverá a ver las caras con los que fueron sus compañeros y a las ocho y media en el Buesa Arena tenemos otro partido importante en este caso para el Baskonia frente a un rival directo en la lucha por entrar entre los ocho primeros como es el Bayern de Munich ayer como dices victoria del Barça frente al Zalguiris de Jasikevicius y la derrota del Granca frente al Anadolu Efes

Voz 3 19:38 gracias Marta

Voz 20 19:39 hasta luego que dice David partido complicado y con Osasuna en un partido complicado me gusta mucho Jagoba Arrasate muy bien Osasuna no está mejor el Sporting de lo que parece ten confianza llegamos a las tres y veinte hasta las cuatro seguimos con todo el deporte

seguimos en SER Deportivos tranquilos que llevamos con el con el derbi Ingelmo ya sabéis que Isco no ha completado el entrenamiento por problemas en la espalda habrá que ver esta tarde la convocatoria en el Atlético no va a estar finalmente Koke e recupera Simeone a Saúl ya Godín que no es poca cosa Morata será titular al igual que Courtois venimos de cuatro empates seguidos en Liga en la ida recordad cero cero que no fue precisamente una oda al fútbol enseguida estamos con ello antes de ese partido os recuerdo que mañana a la una jugará en el Getafe y el Celta a las seis y media español Rayo y el domingo a las doce de la mañana Leganés Betis un partido que iba a jugarse sábado veinte cuarenta y cinco pero que lo cambiaron la semana pasada de hora y fastidiarlos ya de paso a todo aquel que ya había comprado su correspondiente billete en caso de que quisiera venir a Leganés hablo sobre todos los aficionados béticos en la Liga hondo los tres sábado a las seis Extremadura Rayo Majadahonda y domingo a las doce Alcorcón Cádiz también en la Liga Iberdrola jornada número veinte mañana la una Atlético de Madrid Sevilla a las cuatro Valencia Madrid Club de Fútbol y domingo a la una Rayo Vallecano Barcelona además en baloncesto lo acabas de escuchar hoy Euroliga a las seis CSKA Real Madrid y el fin de semana Liga Endesa ACB mañana a las seis Barcelona Lassa Montakit Fuenlabrada domingo doce y media Movistar Estudiantes Mora Banc Andorra ya las siete y media cierra la jornada otro partidazo Real Madrid kilo vez Baskonia así que vamos con todo

Voz 9 22:18 es escuchen luego SER Deportivos

Voz 22 22:21 y recuerda que esta noche desde las once y media una hora menos en Canarias te espera El Larguero te contaremos todo lo que tienes que saber de esta gira

Voz 15 22:32 más de Liga

Voz 23 22:44 el propio Costa vamos armados

Voz 8 22:53 ah

Voz 24 23:01 somos rata se convierta de la otra arrancada por derecho suecas

Voz 25 23:28 dormido toda la cartera de nuevo reforzar la por dentro

Voz 15 23:32 pero

Voz 3 23:38 ah

Voz 26 23:42 todo

Voz 24 23:44 dos pedagógica que trabajó para ya verás tú te echó Pardiñas

Voz 28 24:08 hay que tenemos a Miguel

Voz 1269 24:10 Martín Talavera hola otra vez

Voz 4 24:11 qué tal hola Meana muy buenas a todos

Voz 1269 24:14 saludar a Talavera si yo admira Talaia

Voz 4 24:17 era hace años y me gusta hacer pero ya de derbis con él

Voz 1269 24:19 vale bueno pues ahí tienes Talavera Meana Meana Talavera ahí tienes te escucha Talavera Talavera te escucha

Voz 4 24:25 qué tal la Antón sabes que es un placer cómo ha sido vestido hoy pues como siempre bien náutico si náutico jerseys una misa por como siempre la verdad quién es decir el uniforme habitual alguna pregunta para Talavera mañana Talavera Talavera lleva años sabiendo que yo pronostico el mismo que nunca llega

Voz 0231 24:44 con eso nos acercamos nos vacila semana semana ya se iban pasando los días en la radio

Voz 3 24:48 las va sabía o porque el Talavera hoy a Simeone en rueda de prensa pues bueno le han preguntado por el momento de del Atlético de Madrid ya lo dejó caer en navidades pero pero sigue diciéndolo estamos bien tranquilos estamos bien se le ve tranquilo al entrenador del Atlético de Madrid

Voz 1576 25:02 sí sobre todo porque yo creo que siendo objetivo Xesco el equipo en el dos mil diecinueve jugó bien incluso la eliminatoria contra el Girona que que te vas a la calle que es un batacazo importante que es un fracaso pero incluso ha sido superior los dos partidos lo que pasa es que ha dejado algo de de de de sensación rara como te contaba antes la derrota ante el Betis por más que no mereciera perder el Atlético de Madrid y por eso le he preguntado que habló del Real Madrid lo hemos escuchado antes en la primera parte de SER Deportivos y le he preguntado que cómo ve a su equipo cómo llega su equipo después del traspiés frente al Betis

Voz 8 25:36 está muy bien

Voz 0501 25:38 lo partidos anterior hemos disputado un buen juego casi todos no faltó más profundidad verticalidad en el partido con el Betis y esperemos poder encontrar la partido mañana

Voz 3 25:50 es verdad que contra el Betis el Atlético de Madrid no hizo menos que su rival eso eso es es así perdió el partido pero tampoco creo que el Betis hiciera más que el equipo de Simeone es un día también pues que va a tener sus dos protagonistas dentro del campo supongo Talavera uno es jugador del del Atlético de Madrid que es Morata y el otro es el portero del Real Madrid que es Thibaut Courtois

Voz 1576 26:09 se tributo Courtois que yo te he tenido la suerte de conocerle y de tratarle evidentemente por mi trabajo he siguiendo la información del Atlético de Madrid creo que además de un grandísimo portero

Voz 3 26:19 pues ya le llamas Thibault hay me ha me lo dices todo sí

Voz 1576 26:22 pero pero igual que te digo eso te digo que creo que se ha equivocado creo que igual que Álvaro ha estado muy comedido ha estado que evidentemente él está orgulloso de su pasado no lo tiene porque cambiar yo creo que Thibaut Courtois no Estado no estado o bien por la traducción como dijo el otro día o bien por por cualquier otra interpretación para intentar ganas a su afición creo que no hasta o cariñoso ni con Simeone ni con el Atlético de Madrid en muchas ocasiones como se la va a recibir mañana pues esa es una de las preguntas que se la hacía Simeone que él en eso no entra pero sí habla de la calle

Voz 0501 26:51 ya no me puedo poner en lugar de la gente para ir a entender el sentimiento que puede tener Courtois son grandes gran portero que cuando ha estado con nosotros lo ha hecho excelentemente muy bien ir ahora un momento como siempre lo ha demostrado todos los equipos donde ha pasado

Voz 3 27:09 Nos decía antes que lo normal es que juegue áreas en lugar de Juanfran así es lo más novedoso porque el que es baja pues no puede jugar caso de Koke claro

Voz 1576 27:17 sí que es era la gran duda saberse a última hora su enganchar sino para ser titular si para estar el vallecano en el en el banquillo pero finalmente no no va a llegar no ha dado hoy con sus compañeros y llegan Saúl Godín el capitán ya tiene el alta el alta médica de alta competitiva por lo tanto la duda era saber quién iba a jugar de lateral derecho y todo hace indicar por la última prueba de esta mañana que puede tener algo más de ventaja Santiago Arias respecto a Juanfran Torres por lo tanto como decía antes Jan Oblak en portería con Díaz Giménez Godín Lucas en defensa con Thomas Rodrigo Saúl que vuelve también muy Correa el centro del campo y arriba uno de los protagonistas del derbi Álvaro Morata al lado de Antonio

Voz 4 27:56 gracias a ver si suena mi gracias gracias y un abrazo para un abrazo chicos asustados Meana tú te monjas tanto con el once el Madrid te atreves

Voz 0231 28:04 no no me mojo con el once porque falta por ver la convocatoria creo que va a jugar Courtois en la portería digo creo porque hoy ha bromeado con eso

Voz 3 28:11 el he visto firmar sin del portero

Voz 0231 28:14 me imagino una cosa que no sea el belga mañana en el Metropolitano con la columna vertebral al cien por cien es decir con Ramos en la defensa Modric en el medio Benzema arriba la gran duda saber si va a jugar Bale o Vinicius en la delantera Casemiro va a entrar por Llorente Innova estar Isco Alarcón que ha tenido hoy

Voz 3 28:32 una molestia en la espalda que le

Voz 0231 28:34 podido completar el entrenamiento eso unido al ruido Isco hace que sea el gran protagonista hoy en la rueda de prensa muchas preguntas sobre Isco escuchamos a Solari ver cómo la responde

Voz 8 28:47 le molesta que éste mandase ese mensaje por parte de de Isco bueno sí los veinticuatro veinticinco jugadores de su plantilla gozan de las mismas oportunidades para jugar cada fin de semana o el fútbol es trabajar poner el talento al servicio el equipo entrenar al cien por cien en cada entrenamiento y darle todo al a los entrenamientos ese es el trabajo el futbolista profesional para estar disponible para cuándo que te toque jugar no ha contestado a las preguntas de mis compañeros directa todo yo quería saber si Isco tiene razón porque le acusa de ser discriminatorio con él creo que os he contestado siempre todas las preguntas en cada rueda de prensa que que vengo aquí pero éste a sus compañeros pero puedo hacer algo disco el trabajo de futbolistas profesionales entrenarse al cien por cien para estar al servicio del equipo el equipo está muy bien cada uno de los jugadores está trabajando muy bien con muy buena predisposición para hacer que el equipo sea el protagonista como lo estamos haciendo

Voz 0231 29:50 te ha contestado a tu pregunta diciendo que él contestaba todo pero con

Voz 3 29:54 estando eso no respondido le incomoda Symantec

Voz 0231 29:57 le incomoda mucho el tema Isco Él cree que estas siendo completamente justo y que Isco no está trabajando bien y que por ese motivo no juega y luego me contaba hoy una persona que conoce muy bien a Solari que Solari sabe cómo es el trabajo del entrenador que los entrenadores van y vienen y que pensar en el futuro no sirve de nada y que por tanto Solari se concentra sólo en disfrutar al Real Madrid de hoy en el Real Madrid de hoy viernes Isco no tiene sitio desconoce si tú

Voz 3 30:25 los sitios el pasado os y lo tendrá en el futuro

Voz 0231 30:28 espero que en este Real Madrid Isco no tiene sitio Solari no quiere perder ni un minuto de su tiempo en pensar en ello

Voz 15 30:36 yo hubiera dicho y cuatro-cinco David

Voz 0231 30:40 yo insisto en que creo que siempre lo he dicho y más en Carrusel que me preguntar mucho por ello que tiene razón Solari creo que conociendo al Solari profesional Jalisco profesional es más normal ponerse de lado de Solari creo que Isco cuando no les vienen las cosas de cara y eso tuerce el gesto suerte el gesto no se convierte en el mejor compañero de vestuario a ver cómo termina esto porque independientemente de que Solari sí ganó el año que viene parece que está rota la relación Isco Real Madrid y que va a ser el primero en salir del equipo el próximo verano pues eh

Voz 3 31:13 es una pena gracias Meana un abrazo bueno Meana sabe Talavera saber los que más bien son los comentaristas de Carrusel porque mañana vamos dar con Pedja Mijatovic con Kiko Narváez con Alfredo Relaño con Tomás Roncero Icon Álvaro Benito además de Gustavo López Álvaro Benito muy buenas

Voz 4 31:26 qué tal buenas tardes Gustavo López qué tal buenas tardes bueno ganas de derbi imagino por parte de los dos quién quién veis como favorito para el partido de mañana empieza tu buenas yo creo que no hay en este tipo de partidos

Voz 29 31:38 los aventurarse a decir un favorito es es aventurarse mucho yo lo que creo que bueno o espero que el Real Madrid no acusa el desgaste de otro todavía el partido del no que fue un partido muy duro donde donde además eh yo creo que el imprimió un ritmo altísimo de depresión un trabajo sin balón sobre todo la primera parte el Atlético de Madrid ha descansado esta semana no entonces es posible que se note es posible y a ver cuántas cuántos cambios mete mete en el once yo no sé si habrá muchos pocos pensando también en todo lo que viene que viene ya la Champions y luego más adelante pues la vuelta el Barça pero también es un partido importantísimo para el Madrid o por todo lo que se juega pero no sé yo no

Voz 4 32:17 me atrevo a decir Fabra tú Gustavo es difícil aventurar

Voz 0749 32:20 favorito no en este partido se partido tan tan cerrado tan táctico se conocen a la perfección los equipos es verdad que el Madrid viene en un nivel de bastante bueno ha levantado muchísimo el nivel a nivel colectivo individual bien físicamente comprensión adelantada con jugadores que está en un momento de forma muy bueno el inicio Benzema Lucas Vázquez jugadores realmente importante de campo para eran tiene el medio campo con Modric CRO que son los jugadores determinantes el Atlético de Madrid recupera al ellos recupera jugadores importantes también el caso de Godín Lucas seguramente de algún jugador tele puede dar mucha profundidad mucha verticalidad jugadores que para cometer digo Madrid son fundamentales Griezmann en Pacheta boxeadores y haber Morata es no creo que la gran basa que puede tienen el Atlético de Madrid y a nivel emocional encontrarse con su antiguo equipo sabiendo eso juega muchísimo se desayunó con su su afición entonces el Atlético Madrid se puede se puede hacer fuerte aparte de mi bueno recordemos que era el Real Madrid jugó entre semana un partido muy exigente y la mayoría de casado bueno veremos pero es un poco como Álvaro no me aventuro a dar un favorito porque los equipos se conocen a la perfección se han estudiado algo y tácticamente son dos entrenadores que lo trabaja muy bien el partido

Voz 4 33:37 y hablaba Gustavo de de Morata Álvaro pues pues sí pues quizá es el es una de las grandes bazas que tiene el Atlético de Madrid además te acordarás que le hizo un gol con la Juventus que que hecho de la Champions al al Real Madrid y quizá junto a Courtois el gran protagonista por todo lo que se va a mover alrededor el futbolista acusa eso se o está en el campo y no se entera

Voz 29 33:57 bueno son partidos especiales no afecta tanto puede ser de una manera positiva o negativa pues miente los futbolistas son seres humanos y aunque como dice Gus están habituados a soportar este está presión no hay jugar partidos importantes pues Morata a obviamente lo tiene muy reciente no el hace nada estaba deseando triunfara a en el Real Madrid no lo pudo conseguir y tendré ganas de reivindicarse y demostrar que se han equivocado con él no entonces lo que dice Bush también es muy importante cómo gestiona Se esa excitación no si la pones en el punto justo que te ayude a que sea un extra de a nivel mod motivación al emociona Ali

Voz 1576 34:35 fenomenal pero las sobre excitación también puede

Voz 29 34:38 atenazar puede llevarte a la precipitación y bueno pues en la gestión de esas emociones estará que hagas buen partido no y Courtois pues supongo que todavía

Voz 1806 34:46 la peor porque porque juega en territorio

Voz 29 34:49 comanche no entonces bueno pues lo tendrá que tendrá que intentar evadirse de del ambiente oí bueno con la experiencia que tiene yo creo que lo

Voz 3 34:58 lo podrá hacer pero sin duda todas estas

Voz 29 35:01 esas afectaron Gustavo en el Atlético sobre todo la

Voz 4 35:03 Jade Koke importantísimo en el en el centro del campo sí que van a estar al final Godín y Saúl que bueno son

Voz 3 35:09 Boris importantísimos para Simeone en este tipo de encuentros

Voz 0749 35:12 sí porque es el jugador de calidad en el mediocampo jugador que gestiona muy bien desde el cuarto hay campo para adelante que también es solidario historia defensiva que tiene mucho recorrido es una baja importante pero bueno vuelve Esaúl que también es un gran jugador que decía de segunda línea que iba a alguien te cabeza tanto a favor como en contra así que bueno ahí tiene la plaza vínculo vierta el Cholo Simeone fundamentan la vuelta de Godín para Juan Ramón Jiménez desplazada a la banda izquierda a Lucas Lucas de lateral izquierdo de su jugador muy vertical que si hay una línea de fondo de tira uno centro que busca bien las alternativas en línea de fondo para encontrar rematador dentro ya hay Morata pudo ser una pieza importante en ese sentido teniendo aún se entrenador como como el y después en tarea defensiva todos conocemos a Lucas de la forma que que que tiene a la hora defender no tan contundente Iquique que también cubre esa esa zona defensiva yo creo que son más altas importantes para el Cholo independientemente de la baja de com Score fundamental para el equipo de Simeone

Voz 4 36:13 Álvaro en el Real Madrid pues se posibles cambios en el once Marcelo Rebelo en en ataque posibles cambios e Isco parece que va a ser baja por ese dolor de la espalda ya también aprovechó para preguntarte por por qué qué te parece que se queje en redes sociales

Voz 29 36:27 bueno lo primero lo de Marcelo quizá en este partido pues a lo mejor es el que puedes contar con él no lo sé no lo sé la idea que tendrá Solari porque bueno obviamente Marcelo no está en su mejor estado de forma pero el Atlético de Madrid no te no te amenaza tanto por los costados no sí que contraataca más con los dos puntas que lo suele dejar descolgados que tampoco muy activos en la presión y luego si ese bloque de dos líneas de cuatro pues actúa con iniciativa para precisamente contra atacar que supongo con Griezmann

Voz 4 36:55 con con Morata Hay los costados

Voz 29 36:58 no no amenazan dando calor mojó como a lo mejor el Barcelona que sí que juega con extremos más más claros lo que sigue supongo que Solari tendrá en cuenta el calendario y que y que vienen cosas importantes para el Real Madrid y aunque este partido es importante pues pues la Liga está está bastante cuesta arriba pero bueno vamos a ver cómo gestiona el reparto de minutos si en esta próxima jornada así lo de lo de Isco pues bueno yo entiendo que es un momento muy muy difícil para él y seguramente hace tres meses pues no lo esperaba para nada en estas estas estas alturas en esta situación yo siempre intento ponerme en la piel de del futbolista Hay y aunque todos quizá pues cada una obra obra haríamos de una manera diferente pero entiendo que está pasando por un momento muy frustrante que el desánimo supongo que habrá llegado y ahora mismo pues no tendrá muchas ganas de de incluso de de de de ser futbolista no que es un es una profesión que que a veces este pone en la balanza de las satisfacciones si de del sacrificio pues hay mucho sacrificio para tener esas satisfacciones pero que al final te aportan tanto que merece la pena en este caso como no está teniendo ninguna satisfacción de jugar de disfrutar del deporte puesto eh lo ve de color negro no pero vamos a ver cómo acaba esto esto de disco pero no tiene no

Voz 4 38:16 una buena pinta venga un resultado para mañana

Voz 6 38:19 yo creo dos uno Álvaro de cero dos

Voz 4 38:27 pues ahí quedan apuntados

Voz 6 38:30 que diecisiete Alvarito por favor

Voz 30 38:32 es cierto que mi está pues naturaleza encima que te que te pilla con la mudanza que estás estresado te te te vino a tocar los bemoles con el cero dos buscadores sí oye

Voz 29 38:41 si necesitas necesitas que te voy a echar un cable con la mudanza Maale ahí estoy como un clavo

Voz 0749 38:46 te necesito necesito Varios como varios como lo que pasa no quiero perjudicar de tu carrera como entrenador muy tranquilo parecía ese pura y exclusivamente en tu equipo que va oprimen y lo estás haciendo falta

Voz 4 38:57 mañana escuchamos en Carrusel lo había chicos un abrazo

Voz 3 39:02 después de que está en un acto con ex jugadores que nos pide paso a Paco con quién estás que te

Voz 0470 39:06 al Escorial buenas tardes aquí estamos con dos ex jugadores de Real Madrid y Atlético de Madrid y con Paulo Assuncao qué tal muy buenos

Voz 31 39:14 hola buenas y con Jordi Codina como está

Voz 0470 39:16 tras bueno empiezo por el local sabe lo que jugar un derbi como Weise el derbi

Voz 31 39:21 el sábado sino que desperté dudo dudo que son nubes equipa que está muy mi que estás en una buena diga es madridista crece no es el mismo que hace sabe qué pasa dos alas aquí atrás en Madrid bajo obsesionados porque en casa y que tenga suerte de diga es partir Jordi él

Voz 0470 39:40 el Real Madrid viene de empatar ese clásico contra el Barcelona en Copa del Rey no sé si crees que ese partido puede llevar al equipo en una buena dinámica como cómo viste al Real Madrid en el derbi en el clásico

Voz 31 39:50 bueno yo creo que el Madrid es un gran partido y le va a servir para llegar a la al partido del Athletic

Voz 0470 39:56 para este derbi hay una novedad especial que la de Álvaro Morata que jugó en el Real Madrid que va a jugar el Atlético como él la figura del delantero del nuevo delantero del Cholo Simeone

Voz 31 40:05 sí pueda te llega creí que ha acarreado mucho dice que a muy buen delantero Lee cree que va más en lo que pueda te un grandísimo son Capsa es para todos y ojalá que le hace un gran partido ahí su equipo

Voz 0470 40:22 cómo ve Cover Jordi él

Voz 3 40:25 el papel de Álvaro Morata el posible

Voz 0470 40:27 derbi de puede haber pasado por el Real Madrid

Voz 31 40:30 bueno yo creo que para de ser un partido especial y bueno esperemos que no está acertado eso ya hemos por yo creo que es un gran delantero como ha dicho Pablo es un jugador

Voz 4 40:40 te va a dar muchas cosas buenas al Atlético de Madrid cambia

Voz 0470 40:42 querías mucho la alineación que vimos en el clásico con red

Voz 3 40:45 de toda la que pueden salir en el derbi del Guadalete

Voz 0470 40:47 puritano

Voz 8 40:48 pues no sé eso Jorge de ciudad entrenado

Voz 31 40:51 por es él el que los ve entrenar cada día hay que saber cómo están

Voz 0470 40:54 me termino Paulo el Atlético de Madrid tiene la opción de quedarse a seis del Barça no sé si cree que se juega definitivamente la Liga el equipo del Cholo en este derbi

Voz 31 41:02 ha sumado cree que con viste echó el ojo haga la Liga todo es partido cada partiendo al final Hay cree que se queda mucha Liga Inda ahí

Voz 4 41:14 qué pasa si se cree que no da las gracias Paulo

Voz 0470 41:19 aquí gracias a vosotros hasta ahí estaban jugador de un ex jugador del Atlético de Madrid y un ex jugador del Real Madrid en la previa en la semana de ese Derby en el Wanda Metropolitano entre rojiblancos y madridistas

Voz 3 41:29 gracias Paco no se quedara completa la previa del partido hasta las cuatro SER Deportivos

Voz 32 41:36 sí

Voz 4 44:01 cuéntanos si vas de dieciséis mil cartulinas va a haber en las gradas del

Voz 38 44:05 Coliseum Alfonso Pérez en forma de protesta por las últimas decisiones arbitrales contra el Getafe sobretodo respecto al partido de vuelta de la Copa del Rey en Mestalla van a repartir esas cartulinas a la entrada son cartulinas azules en las que se podrán leer la palabra respeto con el escudo del Getafe cerrando esa afirmación de respeto lo van a levantar en los primeros cinco minutos de partido donde no van a animar ni tampoco van a ver cánticos por parte de la afición sólo van a estar a aplaudir aplaudiendo en modo de protesta preguntaban Bordalás hoy en rueda de prensa sobre esa protesta de la Federación de Peñas esto dice el técnico Bordalás

Voz 39 44:35 no me parece bien todo lo que hagan nuestros aficionados me parece fenomenal ellos también tienen ese sentimiento de que no no se está respetando al equipo al club a la entidad eh cuando el Getafe siempre es un club que ha respetado

Voz 38 44:52 el Getafe que se enfrenta mañana al Celta ya lo hemos comentado en el tramo nacional regresa Yago Aspas después de perderse los últimos cinco partidos en el Getafe vuelven llene y Cabrera la pareja de centrales es baja por sanción Bruno que cumple el segundo de los cuatro después de esa sanción por enfrentarse a día a día Cavic después del partido frente al Valencia el hemos preguntado a Bordalás por Europa el Getafe es quinto con treinta y dos puntos ya ha dicho literalmente el técnico del Getafe que primero tienen que conseguir los puntos de la salvación y que no pueden hablar de Europa que sería engañarse a sí mismos y engañar a la gente

Voz 3 45:20 no se sale del guión y el Rayo que quiere salir del descenso juega en Cornellà ante el Espanyol que parece mentira pero hay que ver cómo cómo se ha complicado la vida y lo bien que está el Rayo en las últimas semanas a pesar de la derrota el lunes cómo está el Rayo Gonzalo Conejo hola

Voz 38 45:31 pues sí hasta esa derrota el lunes estaba perfecto veremos si sólo se queda en un toque de atención no vuelven a esa mala dinámica de hace unas jornadas y justo

Voz 0231 45:39 lo justo de eso ha hablado Michel hoy en rueda de

Voz 38 45:41 esa la fuerza van bien muchas veces no te das cuenta de