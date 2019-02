Voz 1643 00:00 hola qué tal bienvenidos al deporte en la SER el domingo pasado cegado por la derrota Quique Setién menos propició la victoria del Leganés y fue incapaz de reconocer su fracaso después de salir goleado de Butarque dijo que por cómo juega el Leganés es normal que esté abajo según el técnico del Betis Si el deja quisiera jugar como ellos seguramente les costaría en el Betis tuvo el setenta y cuatro por ciento de la posesión y el Leganés sólo el veintiséis pero los de Pellegrino tiraron a puerta dieciséis veces hilos Setién tan solo dos Según Setién el equipo de Pellegrino sólo se va a hacer cuatro cositas esas cuatro cositas supongo que son leer mejor el partido tener más actitud crear más ocasiones jugar como un equipo al que quiera morir con su estilo pero para defender sus ideas no es necesario criticar a los que jugando otra forma su prepotencia hace que eso luego sea mayor autocrítica Inés en la cuenta que el Leganés está a tan sólo tres puntos de ese Betis con el que intenta dar lecciones al resto del fútbol solo asesino comenzamos a deportiva ya estamos aquí ya sabes que puedes escucharnos en la radio de toda la vida en cadenaser punto com o la aplicación de la Cadena Ser Ike que puede servirnos en Twitter en arroba deportivos o en nuestra página de Facebook que es facebook punto com barra Ser Deportivos con suena Luis en la producción Don Juan Carmen Carmen Hernández en la parte técnica un saludo de Óscar Egido en nombre de todo el equipo que hace este SER Deportivos y que desde ahora y hasta las cuatro o lo vamos a contar cómo ha sido la mañana como bien en la tarde de este martes doce de febrero el día en que vuelve la Liga ya de campeones y vuelve la época en la que el Madrid vuelva a ser un equipo competitivo y un equipo temido en toda Europa ICOM hoy el martes en SER Deportivos nos gusta escuchar a los oyentes hoy en tu opinión cuenta vamos a preguntar si creéis que el Real Madrid va a ser otra vez campeón de Europa poder votar a través de nuestra cuenta de Twitter de Facebook dejarnos vuestra opinión ya eso de las veinte leemos O'Shea como mi Augusta Manaudou hablar también puede dejarnos una nota de voz de nuestro número de whatsapp que es el seis treinta novecientos veinte C seis cuatro seis repito seiscientos treinta novecientos veinte seis cuatro seis y luego os escuchamos mientras o cuento Marcos porque hoy se fue a dos partidos de la ida de los octavos de final de la Champions Manchester United parecían Jermaine sin Neymar Issing Cavani Roma puerto con Iker Casillas y con Pepe y mañana el Real Madrid visita al Ajax han viajado esta mañana ya están en Amsterdam Consuelo una duda quién va a ser el lateral izquierdo va a ser Marcelo o a ser Serra el brasileño ha hablado para Sporting partivo ya ha sido claro y sincero en todo lo gran preguntado ha confesado que Cristiano la dijo que se iba a ir del Madrid en un entrenamiento antes de la final de la Champions sin embargo no sabía que Zidane también sería y Marcelo nos ha escondido a la hora de referirse a su pusiera en marcha la alimentos a final de temporada

Voz 1716 03:01 tuve un símil espectáculo a la Juve es un club espectacular pero yo tengo contrato con el Madrid sobre lo que están publicando pues no sé si Marcelo está en la lista de transferibles pues estoy que me paguen todo arreglado yo confío en mi en mi trabajo pero si un día llega el Madrid y me dice que no me quieren pues me voy y muchas gracias por todo estaré triste pero me iré sin no puedo estar aquí será en otro club mis sueños terminar mi carrera en el Madrid y quiero más eh nunca se me ha pasado por la cabeza dejar el club no tengo porqué marcharme y no creo que vaya a ser despedir

Voz 1643 03:33 se se de tu Marcelo que va a ser protagonista ante el Ajax tanto si juega como si no aunque el verdadero protagonista en los octavos de final de la Liga de Campeones va a ser el mismo que lo cada fin de semana en la Liga española porque esta noche también debuta el bar en la Champions alimento que viene a solucionar los errores en el arbitraje y que sigue siendo fruto de polémicas cada semana anoche se pasaba por el larguero Antonio Jesús López Nieto que es el representante de la Liga en el Comité Técnico de Árbitros

Voz 1 04:01 es qué difícil trasladar nuestro mensaje a la gente cuando hay pasión por medio hay decisiones que que perjudican o cada uno entiende que no benefician a su equipo muy difícil objetivo Aris del objetivo ahí no nunca estaremos al cien por cien nieve la cierto nivel la credibilidad por qué porque habrá opiniones diversas de la misma jugada expertos expertos creemos que deberíamos de haber intervenido otro que eran que no aún no los parecerá penalti que a otro cuando la opción estas por medio será imposible

Voz 1643 04:36 el bar va a seguir creando controversia como lo hizo el sábado en el Atlético de Madrid los rojiblancos por cierto tenían hoy la charla sobre el bar esa que no tuvieron en verano pero tras lo ocurrido en el derbi el Atlético ha preferido aplazar esa reunión a un momento en que estén más calmados que estén menos irascible no ha habido renuente pero sí que han al lado del bar lo ha hecho Miguel Ángel Gil Marín en un acto en el Metropolitano y el consejero delegado del Atleti pide valentía

Voz 2 05:02 lentes y dar un paso más para que no haya ningún tipo de problema en que uno corrija los lo bien forzara aquel que está bajo predicen su suelo decisión no presionar pero si pedir un poco más de veinte valentía a la hora de revisar con más frecuenta ni puede que todas son

Voz 1643 05:19 pero el uso del bar no es lo único que cabrear nuestro Liga enfade mucho el fútbol los lunes anoche en Vitoria otra vez hubo protestas de los aficionados de la lo es en ese partido ante el Levante no entraron a la grada hasta el minuto cinco simbolizaron un funeral con ataúd incluido que fue hablando por la grada de Vitoria lo que no da mal rollo ni a nadie porque mola mucho además es la Copa del Rey de baloncesto que se celebra este fin de semana en Madrid en formato chulo con ocho aficiones en un mismo lugar que celebran una fiesta del baloncesto como dijo anoche Juan Carlos Navarro en el Larguero es un fin de semana mágico

Voz 3 05:49 en un fin de semana mágico pues tiene muchos equipos tienen muchas aficiones eh bueno yo creo que a todo el mundo le gusta le gusta jugar esa copa eh es un torneo mucho un torneo pues que sabes que sino si no estás en el primer día pues te te te vas a casa hay mucha tensión e ya has hecho media temporada pues pues para llegar lo mejor posible a esa copa Hay siempre bonito dejó

Voz 4 06:17 Mari de ganarla y no sé si va a ser nada

Voz 1643 06:20 qué color que nos queda hoy de programa pero lo vamos a intentar así que con todo esto y mucho más son las tres y seis tenemos poco tiempo mucha que contar vamos

Voz 5 06:27 sí estoy se te ponen los pelos de punta te invade una sensación rara en el estómago baste menos entonces a ti también te pasa rechace la pasión por la Champions pues porque por fin vuelve Movistar tiramos todos los partidos y además contratando fusión gratis hasta final de temporada

Voz 1643 06:47 cuando en San Valentín en vez de regalarle otro

Voz 6 06:50 que dice muchas galas esos zapatos qué tal

Voz 7 06:53 bien quería mucho te sientes muy difícil si quiere sentir Termibus piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones entran Lingus punto es o llama al novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siente Teddy Bush

Voz 1716 07:08 llega la tarifa más grande y abundante que jamás presentado está

Voz 8 07:12 en la doblemente irresistible veinticinco pedazo de gigas dos líneas de móvil llamadas ilimitadas para fijo y móvil fibra cien megas a un precio irresistible solo este mes date prisa llama al quince de Jazztel

Voz 9 07:28 hola tiene corbatas impermeables y con corta fríos

Voz 6 07:31 son si eres urbano y salvaje a partes iguales te presentamos el nuevo SUV Sport totalmente equipado por ciento veinticinco euros al mes con navegador pantallas

Voz 11 07:39 el de ocho pulgadas control de crucero luces LED sensor de parking cristales de privacidad todo por ciento veinticinco euros al mes entró hace cuatro mil doscientos ochenta y nueve euros votaciones siete mil trescientos ochenta y cinco euros continúe meses nueve con treinta y tres por ciento TAE financiando con FC banca este fin de mes condiciones en for puntuales

Voz 12 07:54 te invita a escuchar la información de la UEFA Champions League después con todas las claves de la jornada entra en Codere punto es ya aprovecha su triple Bono de bienvenida hasta trescientos cincuenta euros Godella acepta el reto

Voz 1643 08:15 sesenta y dos días después vuelve la Liga de Campeones hoy dos partidos de ida de los octavos de final mañana ese Real Madrid visitando al los blancos ya están en Ámsterdam está darla entrenan en el Johan Cruyff Arena y antes habrá el técnico Santiago Hernán Solari y no sé si saldremos de dudas de quién va a ser el lateral izquierdo Ámsterdam Javier Herráez muy buenas cuéntanos hola qué tal

Voz 4 08:37 Egido muy buenas desde Amsterdam día luminoso corre el viento fresquito pero me lo que es hábil aquí habitual normalmente en Holanda la baja temperatura bastante buena el equipo se va a entrenar a las siete a las seis y cuarto rueda de prensa como bien decías de Solari de un jugador hay que destacar que sí que esa es la principal duda saber quién va a jugar como lateral zurdo creo que no no lo va a decir Solari le preguntaremos pero no creo que no voy a decir que juegue Marcelo que de Reggie Love es verdad que en la Copa del Rey estaba jugando Marcelo el brasileño y que la Liga estaba jugando Reggie Love lo normal es que juegue Marcelo aunque yo no pondría la mano en el fuego porque es un partido de Champions Easy es una copia no juega mañana pues sí que sería noticia más después de esas manifestaciones que escuchábamos en el día de ayer en cuanto al resto de jugadores lo normal es que juegue tanto Vinicius como Karim Benzemá Lucas Vázquez en ataque ayer no trabajo Benzema por un problemilla en el cuello sin importancia hoy sí que va a ejercitarse en el estadio donde se va a jugar el partido cerrado techado donde Madrid consiga séptima gol de Pedja Mijatovic ante la Juventus de Turín hace ya muchos años en el noventa y ocho pero evidentemente el Real Madrid que piensa en sacar aquí un buen resultado para jugar frente al equipo holandés la vuelta el Bernabéu y meterse en cuartos de final en la que es su competición fetiche la Champions League

Voz 1643 09:54 el Real Madrid juega mañana a las nueve pero hoy tenemos ya dos partidazos el a priori más atractivo es el Manchester United París san Germain con bajas importantes en el conjunto francés José Palacio muy buenas qué tal muy buenas Óscar es un partido tremendamente igualado sobre todo al contrario de lo que pasó en el sorteo gran racha la del Manchester United que invicto con Solskjaer al frente del banquillo once partidos diez victorias un empate ha renacido Paul Pogba con ocho goles y cinco asistencias iban a ser titulares De Gea y Ander Herrera y las claras dudas tiene el París Saint Germaine Neymar y Cavani bajas por lesión todos los focos con en papel dieciocho goles esta temporada tiene que ser el líder del París Saint Germain uno proyecto presionado por el posible fracaso europeo otro año más lo pitan dos italianos en el césped or Sato en el bar Irati el otro partido del martes es el Roma Oporto y la estadística dice José que los italianos nunca han ganado los portugueses nunca ha ganado es una eliminatoria igualada pero llega en el mejor momento el conjunto luso los romanos en una irregularidad manifiesta de hecho el puesto y Francesco está en el aire tras los malos resultados se agarran al factor de el Olímpico de Roma sólo una derrota en los últimos nueve partidos de Champions If una derrota ante el Real Madrid id tienen en la irrupción del joven Sanyo solo en el que están puestas todo a las esperanza en la experiencia en el Oporto líder en Portugal a pesar de dos últimos pinchazos Iker Casillas de récord va a ser la décimo novena eliminatoria de octavos de final que va a jugar el portero de Móstoles y quiere supera además cien victorias en Champions vuelve Pepe a la Champions dos holandeses en el césped Makelele en el bar van Boel está por ahí también el director de Play Fútbol en la Cadena SER Bono no alemán como vez estas dos eliminatorias quiénes son los dos favoritos muy buenas

Voz 0301 11:31 hola muy buenas pues te diría que en las de Manchester de Old Trafford le pondría al United un puntito por encima en cuanto a favoritismo respecto al país entienden por las bajas que tiene el conjunto francés y por el juego desplegado en las últimas semanas por unos y otros el momento en el que lleva llega a a la eliminar Doria sí que padecen el Manchester United en esa primera y en la segunda tendría que el arroba aunque prácticamente parten desde la misma casilla de salida la veo muy igualada porque el Roma está muy inestable sobre todo en defensa eh no Oporto es verdad que no tiene tantos jugadores capaces de decidir una eliminatoria como si tiene la Roma en el caso de de sobre todo pero otros futbolistas de la plantilla

Voz 1643 12:11 estos dos partido Bruno los vamos a vivir en directo en La Ser en una edición especial de Play Fútbol que a qué hora empieza de de ese puedo escuchar

Voz 0301 12:18 pues mira eh nos hemos puesto nostálgicos empezamos en el horario habitual lo histórico o mejor dicho de de la Champions a las nueve menos cuarto empezamos en Cadena Ser punto com y también en dispositivos móviles en la aplicación de la Cadena SER con la narración de José Palacio en ese partido de Old Trafford con anotación de Tejedor su antecesor en el partido del Olímpico de Roma con los comentaristas habituales de de Play Fútbol podemos hablar nueve menos cuarto

Voz 1643 12:43 pues ahí estaremos a encadenarse en la aplicación con Bruno Alemany con José Palacio gracias a Palacio gracias abre uno así vienen las idas de los octavos de una Liga de Campeones que hoy estrena el bar ir de bar pero nuestro Liga vamos a hablar en un minuto

Voz 13 12:55 estás en el cásting de Codere tales ahora cómo estoy de un triple

Voz 8 12:59 la ley pueda disfrutar de hasta trescientos

Voz 6 13:02 cuenta euros para jugar creo que hablo en nombre de todos acabas de robarnos el corazón te veo en la propia

Voz 8 13:07 fase registra y consigue cumplible hasta trescientos cincuenta euros para jugar Codere acepta el reto mayores de dieciocho juega con responsabilidad

Voz 7 13:15 con virus tienes tu primer préstamo hasta trescientos euros sin intereses ni comisiones entra ya han punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siéntate virus

Voz 14 13:26 lleva unos días pensando que ya toca cambiar el coche y hoy veo que en Hipercor y en El Corte Inglés hay un cincuenta por ciento de descuento en una selección de Piccoli Flex y muchas marcas más y que además puede financiarlo hasta doce meses caso válida es la rebaja final de Hipercor y El Corte Inglés sólo hasta el veintiocho de febrero

Voz 5 13:47 oye estoy se te ponen los pelos de punta ten bate una sensación rara en el estómago echabas de menos entonces a ti también te pasa hace la pasión por la Champions porque por fin vuelve Movistar tiramos todos los partidos y además contra tanto fusión gratis hasta final de temporada

Voz 15 14:06 no te ha tocado nacería enteros y sufrir la cuesta tener ya encima la el aceite del coche sea capaz de encender pero tranquilo ante este genio un dentro en

Voz 16 14:16 en este concedemos tres deseos aceite más filtro y revisión de treinta puntos desde sólo cuarenta y nueve con noventa y nueve euros pide cita en Midas punto es iPS os concedidos

Voz 17 14:27 buenos días señor García llamo de su coche ya está listo puede pasar a recogerlo cuando quiera señor García llamo nuevamente de Four les recuerdo que ya puede recoger su coche señor García estamos esperando ley señor García

Voz 18 14:39 ahora te dejamos Cuca de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento lo único que te costará será devolverlo Isolux tenéis cambio de aceite y filtro por setenta y nueve

Voz 6 14:48 por la increíble sensación de de preocuparse condiciones punto es

Voz 19 14:54 en tu casa

Voz 1 14:57 Valdero bando

Voz 1643 14:59 te da hablaremos tanto de Swarovski lo bien lo saben lo que sí sabemos es que hay un antes y un después de que en esta Liga con el bar anoche estuvo el larguero antes una Jesús López Nieto él Antón Meana sí tiene claro dónde ha estado ese punto de inflexión de las mayores críticas a Álvaro buenas tardes

Voz 0231 15:15 tal buenas tardes fue una charla muy interesante insisten en que el bar funciona muy bien creen que el nivel está por encima de lo esperado tanto el CTA como la UEFA han recibido diferentes propuestas para cambiar un poco el bar algunas conservadoras por ejemplo que se entre todavía en menos jugadas yo tras revolucionarias como y cada entrenador pueda pedir el bar dos better partido como si fuera el ojo al con en el tenis Ike el árbitro vaya a ver la pantalla a pie de campo pero por ahora todo va seguir igual if fijan sus miradas en la jugada de Vinicius y Rulli y en la llamada de Florentino Pérez al Luis Rubiales con eso empezó todo lo dijo ayer en El Larguero López Nieto ha habido un antes

Voz 1 15:53 lesión después a raíz de el penalti de a Vinicius eso es evidente en lo que se ha generado evidente eso es una cosa empírica que acto de Vinicio fue la la cosa estaba medianamente tranquila y a partir de ahí yo creo que Ciudad de dado una serie de protestas por parte de lo equipo yo creo que alguna injustificadas en cuanto al bar otra cosa es que se quejen arbitraje

Voz 1643 16:14 por el bar tenía hábil charla el Atlético de Madrid pero han aplazado esa reunión porqué Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 1576 16:21 qué tal buenas tardes Oscar pues porque por el malestar que hay en el conjunto rojiblanco entienden que no se daba en el clima después de lo acontecido en Sevilla de Benito Villamarín y sobre todo en el derbi frente al eterno rival y no se daba el caldo de cultivo como para que ahora nadie estuviera receptivo después de haberse sentido perjudicado si agraviados como escuchábamos al principio de SER Deportivos ha sido protagonista en una eh en un acto estratégico de Unión del Atlético de Madrid con Telefónica donde Miguel Ángel Gil Marín ha hablado del bar aunque yo creo que otra gran noticia en el bando rojiblanco es Óscar que ha vuelto Diego Costa al punta de lagartos sesenta y nueve días después ya trabaja con sus compañeros

Voz 1643 16:56 en el Barça esta semana no preocupa el bar lo mismo diría lo que preocupa es que deben al Real Madrid por el retrovisor Liga muy buenas

Voz 0017 17:03 qué tal Oscar muy buenas pues no tampoco preocupa mucho o eso por lo menos dice el club tanto en privado como públicamente ese admite que hay que cambiar la dinámica después de dos empates consecutivos en Liga pero como digo no hay preocupación el Madrid está a seis puntos más el gol average ya en las últimas horas el portavoz del club Josep Vives Preguntado por si asusta que el Madrid se acerque ha sido contundente ha dicho

Voz 1 17:26 por Tito Livio no es un historiador romano

Voz 21 17:28 que decía que muchas veces el miedo nos hace ver siempre las cosas peor de lo que son pues no hay miedo sólo hay ilusión ganas de trabajar suele Esperanza sólo hay autoexigencia eso es lo que hay en el Barça si nosotros queremos ser somos un club ganador y queremos seguir aspirando a liderar el fútbol mundial no lo podemos hacer nunca desde el miedo no hay miedo dice

Voz 0017 17:50 vives lo que sí hay es cabreo con algún jugador como Arthur que cuarenta y ocho horas antes del Clásico de Copa estuvo en París en la fiesta de Neymar se lesionó frente al Madrid y hablando de lesionados Umtiti ha ido hoy a la ciudad deportiva a pesar de tener día libre porque sigue trabajando para reaparecer en Champions frente al Olympique de Lyon

Voz 1643 18:08 dos apuntes antes del polideportivo en Vitoria Kevin Fernández alegría porque el equipo no sólo está en UEFA Europa League sino a dos puntos la Champions muy buenas

Voz 1 18:15 eso eso la Óscar está recuperando sensaciones ayer lo hizo se vuelve a la sexta posición a dos puntos de posiciones de Champions y la imagen también en la grada al margen de lo deportivo con ese funeral que se vivió por el fútbol los animo hasta el minuto treinta y uno de partido se paseó un ataúd que simbolizaba el fútbol porque dicen que estos horarios lo está matando y un dato la media de espectadores baja en cuatro mil quinientos son datos oficiales del Alavés en los partidos de los lunes respecto del día el respecto del resto de días de partido

Voz 1643 18:44 está en puesto europeo el Alavés en Europa juega el Valencia lo hace el jueves ante el Celtic con una baja Pedro Morata muy buenas

Voz 1716 18:50 sí varias y además bastantes novedades en la convocatoria le va a dar Marcelino descanso a Rodrigo que además con la lesión en la que te refieres la de Santi Mina un esguince de tobillo va a hacer que las bajas de Rodrigo y de Santi Mina hagan que juegue Rubén Sobrino probablemente en el ataque junto a Kevin Gameiro tampoco estará en la convocatoria por lesión Gabriel Gayá y además Roncaglia tiene cuatro partidos de sanción lo cual va a hacer que día Cavic que está sancionado aquí en España juegue en competición europea el próximo jueves las nueve de la noche en Glasgow Este

Voz 1643 19:25 esta madrugada ha debutado Marc Gasol en la cancha de los Raptors ha anotado dieciséis puntos y seis rebotes y así le ha recibido las veinte mil personas de Toronto

Voz 22 19:37 hoy rectangular Victoria que el día veintisiete a ciento veinticinco de Toronto ante esta mañana se sorteado el rival de él

Voz 1643 19:46 el conjunto español para la Copa Federación de ascenso al Grupo Mundial quién es el rival de España manda gala Bélgica serán los días veinte y veintiuno de abril a estar pues bueno en poco tiempo se ha gozo Cadena desde ahora hasta las cuatro vamos a la pausa con menos prisa ya no con apuntes ya ampliamos todo lo que haga falta algunos de esos temas de los que ya hemos hablado yo contamos el resto de la Deportiva de Madrid este martes empezando por esa última hora del Real Madrid en Amsterdam Nos esperan protagonista que el pasado fin de semana ha ganado además al Ajax en la Liga holandesa cuenta vamos la no reunión del Atlético de Madrid para que se les explicaran cómo funcionan los criterios del bar digo no Reunión porque ha quedado aplazada aunque sí se ha hablado hoy del bar en el Atlético de Madrid además ha entrenado Getafe Leganés y Rayo que han empezado a preparar ya su partido del fin de semana tenemos protagonista de la selección femenina de fútbol sala que este fin de semana disputa un europeo histórico en Portugal como es martes tenemos tu opinión cuenta hoy os preguntamos por si queréis que el Real Madrid es otra vez el favorito para ganar la Liga de Campeones y por qué poder votar a través de nuestras cuentas de Twitter y Facebook al vuestra opinión y a eso de las veinte por leemos aquí en el programa se gusta más hablar como mí también puede dejarnos una nota de voz en nuestro número de guasa lo que es el seis treinta novecientos veinte seis cuatro seis repito más despacio seis treinta novecientos veinte seis cuatro seis y luego escuchamos vuestra opinión pero lo primero la información de la Liga de Campeones y se de ese Real Madrid en Amsterdam mañana contra playas

Voz 8 21:40 estás escuchando SER Deportivos y recuerda que esta noche desde las once y media una hora menos en Canarias Manu Carreño te espera con pero te contaremos todo lo que tienes que saber de esta jornada de Champions si Europa ley de eh

Voz 10 21:56 pues bien

Voz 1643 22:12 vuelve la Liga de Campeones va a ser mañana a las nueve de la noche en el Johan Cruyff Arena de Amsterdam Ajax Real Madrid en Amsterdam sí que Pola de Javier Herráez hola Javi de nuevo

Voz 4 22:23 para que sigo Ejido si el Madrid que ha viajado sin los lesionados sin Isco sin lógicamente marcó Llorente y Luka ciudad en el tercer portero que también está lesionado el resto plantea viajado con el técnico Santiago Hernán Solari y bueno pues mañana un buen partido es verdad ya está muy mal me dice Ricardo Sierra que acaba hablar con el técnico del Ajax y que de John sí que está para jugar así que había dudas para la presencia de este dicen que el mejor futbolista del del playas junto con Delaye del central el joven de la joven perla de playas así que de John en el centro de campo estará para jugar mañana frente al Real Madrid y como te decía antes en principio casi casi va a repetir el mismo once que ganara el metropolitano salvo el asunto de quién va a ser el lateral zurdo y Marcelo o refilón

Voz 1643 23:08 pues vamos a conocer un poquito más al Ajax como juega el equipo holandés y lo vamos a hacer con humor español que viene precisamente de ganar al Ajax en la Liga holandesa el pasado fin de semana Adrián Dalmau delantero del Heracles muy buenas hola qué tal buenas tardes tú tienes además ha pasado madridista si no me equivoco

Voz 1963 23:25 sí sí contigo que que estuvo en la en la cantera del Real Madrid Bono ha ahora mismo con con el partido que que le ganamos Alaya sí que se enfrentan justamente al Real Madrid Champions

Voz 1643 23:38 con viendo estilista de la cantera

Voz 1963 23:40 bueno de mi generación que es larga pero no hay poquitos jugadores que que tengo la élite pero bueno Raúl de Tomás Álvaro medrar de Alfonso Herrero ya te digo abismal muchos jugadores que que estén por el profesional

Voz 1643 23:57 presumir de haber llegado a la élite y además presumir de que el hayas afrontado con él esa temporada no ha ganado

Voz 1963 24:04 bueno a todos no nos cuesta llegar a acuerdo como como bien sabéis Si bueno contento porque yo soy sí justamente no sé cuántos equipos de de la Liga holandesa puedes decir que que no perdió con el haya Si bueno en la ida Nos empataron en el prácticamente en el descuento estemos apuntó

Voz 1643 24:26 la pesca

Voz 1963 24:28 amorosas que soy tenemos cogieron pueblos

Voz 1643 24:31 bueno gana seis uno cero y creo que fallando un penalti encima

Voz 1963 24:34 sí sí podemos fuimos bastantes superiores podíamos un penalti en varias ocasiones que que bueno por fortuna no no entraron allí ya te digo yo creo que fuimos justos vencedores

Voz 1643 24:46 es verdad eso que dicen que el Ajax es el Madrid Holanda pero que juega con el estilo del Barça

Voz 1963 24:52 a ver el el equipo histórico de Pelayo así de Europa de perdón y vida Europa hay un equipo muy grande pero que bueno más parecido en Sofía al al Barcelona como por cómo juega en el campo por por su filosofía por por el estilo de juego que siempre les gusta empezar desde atrás de tener la posesión es más parecido a al Barcelona que al Madrid pero bueno históricamente ofrece

Voz 1643 25:20 no me entiendan mal que lo que voy a decir ahora no forme los precisar vuestra victoria del pasado fin de semana pero sí que es cierto que el Ajax de ahora después del parón invernal no es el mismo de antes que a lo mejor el de diciembre dada mucho mucho a miedo no

Voz 1963 25:34 verdad que que ahora ahora mismo cuando lo bueno cuando se conoció el el sorteo que iba a ser haya Real Madrid él haya estado muy bien y el Real Madrid todo lo contrario oí lleva que que viene el partido pues esto todas ellas viene desde el parón invernal viene viene cosechando más resultados no están en buena dinámica y el Real Madrid todo lo contrario yo ya te digo ahora mismo no es el mismo hayas que hace dos meses y yo creo que que un poco le están pasando factura eso ahora mismo no no están en buena dinámica Hay nosotros conseguimos ganarles

Voz 1643 26:09 no como cambiar las cosas de de un mes y pico a dos meses a otro de aunque no se él mismo hayan es tan peligroso como el de antes que armas tiene que peligro como pudo hacerle daño al y tuvo que conocen más

Voz 1963 26:22 bueno es un conjunto que que se basado mucho la la calidad individual de los jugadores siempre he en los partidos de la Liga holandesa cualquier jugador que tiene te puede resolver un partido pero pero ahora mismo como te digo no no pasan por su mejor momento oí como bloque es cierto pero bueno sí que es verdad que que nada quién tiene mucha calidad de tres cuartos hacia adelante son un equipo que eso que los jugadores técnicamente son muy bueno sí yo creo que te aunque no pasan por su mejor momento yo creo que que darán plantar cara al Madrid

Voz 1643 26:59 yo es que el punto fuerte es el ataque el punto débil entonces la entiendo que la parte de atrás

Voz 1963 27:04 si no es que la línea defensiva sea la menos buena el equipo porque es muy bueno pero pero ahora mismo como como conjunto no están defendiendo bien que quieto muchos errores sin salida de balón que les penalizan porque a veces demasiado cometen errores que les cuesta moles Bono despidió como bloque de todo el equipo no obstante defendiendo muy bien y está pasando factura sino en contra el Real Madrid y les no

Voz 1643 27:36 pues con lo que no está diciendo Adrián Dalmau yo creo que la ellas da un poquito menos de miedo a pesar de que están de Lee de de John Hunter y grandes jugadores en ese Ajax de Amsterdam armado muchas gracias por este ratito deportivos si te prometo un día no te llamamos para hablar de Madrid sino para hablar de hay que tiene mucho mérito que espero que sí que ese importe con el Ajax

Voz 1963 28:00 muchas gracias a vosotros

Voz 1643 28:02 es es el que ganó este fin de semana a ultimo al Ajax de Amsterdam como nos está dicho Dalmau no da tanto miedo como hace dos meses cuando la Liga de Campeones y por fuera del partido Javi aparte de lo deportivo del hayas hablado Marcelo en las Dimas horas en exporte imperativo Marcelo que iba a ser protagonista mañana va a ser lo juego no izquierdo Real Madrid yo le he leído es sincero tranquilo calmado y hablando de todo de Cristián no de la salida de Zidane y que le han acusado del sobrepeso y hasta de su posible marcha

Voz 4 28:36 sí bueno la verdad es que está ahí está el escaparate Marcelo ha hecho una mala temporada ha sido un grandísimo fichaje en su día del Real Madrid ha dado mucho a este equipo pero no está bien es Allardyce Madrid pues es una locomotora que no para ahí cuando no estás bien se te nota y Marcelo que nunca fue de lo mejor en defensa pero en ataque siempre ha sido pues algo diferente no en en en el Real Madrid aportando muchísimo siendo un jugador más casi casi ofensivo que defensivo este año no es suyo se ha dejado ir al principio ahora quiere recuperar también tuvo lesiones musculares yo creo que evidentemente como tú dices estaba tranquilo esa entrevista con a Tatiana bueno pues en ese estrato que hemos escuchado lo hemos oído que que él quiere seguir en el Madrid pero que si Mariano quiere pues la cuenta ir para casa no que la Juve le puede querer bueno que tiene contrato en vigor que no pesa muchísimo que no estuvo por encima de su peso siete kilos que lo dijo el día de antes de la final en Kiev su amigo Cristiano que se marchaba del Real Madrid muchas cosas que habitualmente no hice la zona mixta que siempre está un poquito a la defensiva en este caso estaba más cómodo y ha dicho lo que piensa el lateral zurdo del Real Madrid

Voz 1643 29:44 también ha habido otra entrevista al presidente a Florentino Pérez en la revista France Football le han elegido el Real Madrid como el equipo más grande del mundo claro uno de los titulares que le han sacado a Florentino Javi es el que al Real Madrid no le hace falta al nueve hace hace tres meses tener debates cara tal y como está a Benzema que claro es pensar que no lo hace falta ningún

Voz 1621 30:05 ah

Voz 4 30:05 yo fíjate en en verano dije que al Madrid le faltaba o nueve antes de que llegase Mariano que me parece un buen fichaje llega el siete no es cristiano es otro futbolista que siempre que lo que lo ponen lo intenta estado lesionado y ha tenido mala suerte pero es un jugador que aporta o puede aportar al Real Madrid pero claro la comparación es es odiosa Ivonne hoy yo sí decía gente importante del Real Madrid que me faltaba un nueve una referencia una vez que se marchó Cristiano Ronaldo ahí me decían que eso no era así que que con lo que tenía con Bale con Benzema con la llegada luego más tarde de Mariano era suficiente el tiempo dará o quitará razones efectivamente el presidente ha dicho en France Football que Benzema es el mejor delantero del mundo bueno pues es un grandísimo jugador Benzema que vamos a decir de él lo está demostrando para mi es el mejor del Madrid esta temporada aportando juego siendo la bisagra entre el centro del campo y el ataque que es un nueve diferente no es un killer pero aporta muchísimo al Real Madrid y hacía jugar a Vinicius a Lucas Vázquez cuando está Gareth Bale y al resto de compañeros Asensio y compañía me parece que que Benzema están los mejores del mundo sin duda

Voz 1643 31:06 el presidente de Madrid que el Real Madrid nunca se rinde y menos ahora que está a seis puntos del Barça en la Liga cuando todo parecía perdido de lo que le interesa al Real Madrid ahora en las próximas veinticuatro horas ese partido ante el Ajax mañana en Amsterdam y ha hablado ya Eric te en Hack el técnico de Ajax en una rueda de prensa que ha comenzado a las tres y cuarto buenos ha dicho Javi la duda Javier a aire John iba a jugar entrenan ahora a las cuatro de la tarde en el estadio y luego Javi será el turno del Real Madrid y de Solari en la sala de prensa

Voz 4 31:33 sí sí a las seis y cuarto va a hablar a Solari un jugador y a las siete ese entrenamiento esperemos que ya con Benzema callarnos ejercitó preguntábamos a esta hora en SER Deportivos que no tenía nada importante que estaba en esa pequeña ITV entre comillas recuperando algún problemilla en el cuello como digo Benzema va a jugar el partido iba hemos a ver el resto vamos Courtois Carvajal yo que Marcelo pero veremos lo que dice hoy Solari lo que vemos en el campo con Varane y Sergio Ramos Casemiro Modric Kroos y arriba Lucas Vázquez Karim Benzema Vinicius Junior que si no me equivoco lo de morirse de su partido número doce consecutivo y cada día aporta algo diferente es la alegría del Real Madrid este chaval de dieciocho años

Voz 1643 32:12 pues Javi muchas gracias ya está la tarde en Carrusel

Voz 4 32:14 hasta luego Ejido chao no juega todavía

Voz 1643 32:17 la Champions es el Atlético de Madrid eso queda para la próxima semana en el Atleti siguen preocupados por lo que pasa Liga por lo que ha ocurrido en el último derbi del pasado sábado en el Metropolitano en esa derrota ante el eterno rival sigue por ahí Miguel Martín Talavera o la tala el Atlético habría que tener prevista una reunión con Velasco Carballo para hablar de elevar la reunión no existe pero en el Atlético de Madrid se sigue hablando del mar y mucho

Voz 1576 32:44 bueno es normal que te contaba ese acto entre el Atlético de Madrid y Telefónica hoy el Wanda Metropolitano estaba pues la plana mayor del Atlético de Madrid aparte de su consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín qué hará escucharemos estaba el presidente Enrique Cerezo estaba Diego Pablo Simeone con los cuatro capitanes de de la primera plantilla masculina pero también estaba José Luis Sánchez Vera el técnico del Atlético de Madrid femenino con las cuatro capitanes también de la primera plantilla femenina por lo tanto todo el mundo era un acto muy importante inconexos y con esa gente escuchándole ha sido claro lo escuchábamos al príncipe de SER Deportivos Miguel Ángel Gil Marín hay cosas que se pueden hacer mejor tecnología así pero no como él está aplicando o por lo menos con el oscurantismo y corporativismo que entienden el Atlético de Madrid que se está ejecutando esto decía Miguel Ángel Gil

Voz 2 33:32 un componente de solidaridad en el colectivo de corporativismo yo creo que es la una Neo la la responsabilidad del quién de que regula regular no permite al la de a interpretar las interpretaciones en el árbitro de co creo que es necesario ser un poco más valientes y dar un paso más para que no haya ningún tipo de de problemas en que uno corrija lo chico bien forzara que el que está bajo revisen su decisión no impresionar pero si pedir un poco más de veinte valentía a la hora de revisar con más frecuencia qué tipo de jugadas que pasos interpretarlos yo creo que deben ser árbitros pero me parece que se llama razonable que sean activos para evitarlo era ese corporativismo transfiere que paguen lo que estamos viendo todo nacionales

Voz 1643 34:13 pues yo estoy de acuerdo lo dije en una tertulia aquí en Ser Deportivos hasta las horas creo que a veces al colegiado que está en el bar Le cuesta corregir al que está en el campo hay que pulir todo y a lo mejor eso también hay que pulirlo en cuanto a lo deportivo tal hay bar aparte de lo importantes que ha vuelto Diego Costa de que el equipo está pensando solo en recuperarse de la derrota del sábado

Voz 1576 34:33 sí yo creo que era ese comentaba que la idea era que estuviera eliminatoria de la Juve parece que los plazos serán muy justos pero hoy

Voz 23 34:40 a una gran alegría en sus compañeros

Voz 1576 34:43 se les veía cuando ha podido ejercitarse con el punta de la hartos no sólo con él sino también con el montenegrino Stefan Savic que ella también es uno más dentro del grupo a falta de recibir los dos el alta competitiva irá única ausencia sigue siendo la de Jorge Resurrección Koke hoy tampoco Rodrigo con aquellas molestias que le impidieron ser titula ha hecho trabajo alternativo aunque en principio no está lesionado y no preocupa de cara al fin de semana y efectivamente el equipo se tiene que levantar en ese acto han tomado la palabra entre otros Diego Godín el capitán del Atlético de Madrid se hablaba de las horas después los días después del derbi lo que queda por delante al equipo

Voz 24 35:22 no claro buena importante

Voz 1643 35:46 no tiene el Atleti otro derbi este fin de semana ante el Rayo Vallecano ahora lo voy a decir bien porque despedido Javier Rat hasta el carrusel yo hoy no hay Carrusel deportivo como tal así Miguel Martín Talavera hasta las ocho y me dieron a veinticinco Deportes Jesús Gallego o simplemente Bruno en el Play Fútbol hasta las nueve menos cuarto en ese programa especial que hacemos en la década de bueno hasta luego la verdad es que me despide es muy bien la cosa es que vamos ahí da fe de Leganés y del Rayo Vallecano hasta luego vamos a la primero del Getafe que juega en el primero de los madrileños este fin de semana lo va a hacer el viernes a las nueve de la noche José Antonio duro ha empezado a preparar es un partido en el que se Getafe se les da bien no que esté muy quita de la UEFA Europa League que está muy cerquita de la Liga de Campeones buenas tarde

Voz 1621 36:30 en giras qué tal muy buenas así he un entrenamiento muy larga en el día de hoy para preparar ese partido del viernes a partir de las nueve un choque importante en Ipurúa ante el Eibar a dos puntos de la Champions está al Getafe que empató el Sevilla remontando en la recta final su partido ante el Eibar precisamente si no estaría uno

Voz 4 36:47 el conjunto de Pepe Bordalás que es como estuvo durante todo el fin de año

Voz 1621 36:49 emana se preparan los chicos de Bordalás ese partido de el viernes entrena en todos los disponibles si exceptuamos siempre a los dos lesionados de larga duración tanto Amate N'Diaye como Markel Bergara en el centro del campo evidentemente miramos al choque de Ipurua y hay que mirar a la zona de atrás de este Getafe porque Bruno González evidentemente sigue siendo la principal baja en el partidillo de hoy en esto

Voz 1643 37:12 entrenamiento que ha sido muy largo en la mañana de este martes

Voz 1621 37:15 han participado dos jugadores del filial uno Miguel Ángel y otro pueblo que van a ser muy habituales en los entrenamientos del conjunto azulón en las sesiones del Geta de cara a las prosigue más semanas semana habitual es también van a ser Oscar las sesiones de firmas de autógrafos porque el Getafe tiene una hoy esta tarde y otra mañana también por la tarde las citas hoy van a estar Ignasi Miquel Iceta también Dimitri full quiera a partir de las seis en la sede Tecnocasa en Getafe en la calle Valencia cuatro van a firmar autógrafos iban a regalar productos del club mañana después de que el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano en Castellana me parece que si no me equivoco van a estar los jugadores del Getafe que son el portero irán bien aquí desde las seis el japonés que por cierto ya estaba total mientras incorporaban reincorporado a los entrenamientos el Getafe y que entran normalidad con normalidad en en el equipo de

Voz 1643 38:04 José Bordalás vamos a tener un atracón de firmas de autógrafos mañana en esa Liga córner de la Liga en El Corte Inglés de Nuevos Ministerios los de el Getafe que ha dicho a las seis antes a las cuatro van Cale Nick que Correa por parte del Atlético Madrid que a las cinco de la tarde por el Rayo Vallecano van a firmar Luisa vincula el lateral Álex Moreno y además a las siete mañana en San Bill el Leganés también bando del Lega a firmar autógrafos a centro comercial así que vamos a inventar el enviado especial a la firma autógrafos de equipos de Madrid el Leganés por cierto hay muy buenas

Voz 1621 38:35 buenas tardes es el Getafe habla de paz

Voz 1643 38:37 SER Historia entrando en la Liga de Campeones historia hace Leganés este fin de semana porque cumple su partido número cien en Primera

Voz 1621 38:43 si el encuentro al que se enfrentará a la Real Sociedad el sábado a las seis y media de cara este partido el conjunto pepineros se ha ejercitado esta mañana con normalidad en la sesión de puertas abiertas en las instalaciones deportivas de Butarque a este Cio del defensor argentino Ezequiel que sigue con su proceso de recuperación tras la rotura fibrilar en su visita a Anoeta Pellegrino no contará con Ezequiel Nickon ala en Nyon que cumpliera suelta

Voz 1643 39:04 el partido de sanción tras la suspensión de dos encuentros por pan

Voz 1621 39:06 el Comité de Competición por su acción el partido contra el Rayo

Voz 1643 39:09 viene el Leganés de ganar al Betis de darle un baño de ganar tres cero al equipo de la posesión de Quique Setién y la gente disfrutó en la grada con esa victoria ante el Betis y con ese partido pero antes del encuentro la gente del Leganés y también la del Betis disfrutaron en el césped de una cita histórica porque por primera vez se juntaron la mascota de dos equipos de Primera División en un césped fue en el de Butarque el coordinador de la Markota del Club Deportivo Leganés es Fernando Flores y no está escuchando en SER Deportivos Fernanda muy buenas

Voz 25 39:38 muy buenas qué tal buenos días buenas tardes

Voz 1643 39:41 qué tal fue ese encuentro desde la grada ya te tengo yo Fernando que fue precioso muy bonito

Voz 25 39:47 pues eso básicamente fue espectacular por empezar porque el tema de Ser Historia veinte en Butarque o un equipo de Pierre impresionante que en todo momento se vuelca con los rivales fue increíble en todos los sentidos pese a la derrota que sufrieron una así siempre pues muestras de cariño oí la verdad es que que no había mejor momento mi mi mejor partido para ser historia que con una afición como como la del Betis y con tú invitado como es no es más que otra referencia de muchísima de muchísimos equipos

Voz 1643 40:30 pues la verdad que sí que disfrutó de la gané disfrutó la de el Betis se lo pasa escribía en cuanto te en cuanto tiempo te ha llevado a coordinar que estuviera en Butarque el pasado domingo

Voz 25 40:42 cuál ha sido pues una unas tres semanas iniciamos una especie de Correos el tele pues no y demás ir construyendo los pertinentes permisos a la Liga entonces porque las dos tres semanas pero bueno ya tengo camino allanado para porque seguimos queremos todo lo que tenemos que Butarque sea el centro de dejó aquelarre junto a cientos de de todas las cosas que puedan venir a

Voz 1643 41:14 eso es preguntarse estás todo algo único o hay planeado que que venga alguna más antes de final de temporada

Voz 25 41:20 pues mira en estamos en contacto con con los coordinadores de Le del murciélago del de Valencia me parece ser que hay posibilidades de que también es que también en tengamos algo por aquí todavía no hay nada porque claro como tienen ellos acumulación de partidos organizar sus viajes y demás pues claro juegan esta semana en el fin de semana la semana siguiente todo con nosotros a su vez también estoy estamos en contacto con con el Levante también que tiene sus mascotas la hoy grana sí sí estamos ahí hemos viendo a ver si todos los equipos estrenada mascota saques Un precio cuando vamos a queremos seguir adelante

Voz 1643 42:03 pues esto es un comienzo y habrá más mascotas en Butarque con el líder Fernando Flores coordinador de la mascota de Fernando Muchas gracias enhorabuena por lo bien que salió y que como no nosotros llegamos a las cuatro menos veinte pasadas de la tarde vamos a hablar ahora con los oyentes cree que el Real Madrid es el favorito otra vez a ganar la Liga de Campeones enseguida

Voz 6 42:31 guías deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales que incluso arroba SER Deportivos Facebook SER Deportivos

Voz 8 42:44 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa es que tomen Macri critica hay vinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 27 42:58 a Diego quitado para que gritaba pero Gucci Lola para que Boyacá vaya

Voz 8 43:10 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate de lunes a jueves Henao My Lol demagogia bueno la vida moderna con David Broncano

Voz 28 43:30 vamos a ver que qué entrante

Voz 8 43:33 el con otras siguen los también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena SER

Voz 6 43:46 las cosas son como son hasta que un día algo cambia de buenas a primeras

Voz 8 43:54 esta temporada en la Cadena Ser el día comienza a las cuatro y media de la madrugada de lunes a viernes con Marina Fernández y Aitor Albizua una apuesta diferente en la que tienes mucho que decir a primeras síguenos también en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil Capel hacer

Voz 29 44:14 sí

Voz 20 44:18 cuenta con las eh pase lo que pase

Voz 30 44:36 Jaime envío a Webber ahí sí

Voz 1643 44:43 hoy es martes Si todos los martes Nos gusta escucharos a vosotros a los oyentes tenemos en SER Deportivos tu opinión cuenta lanzamos una pregunta y poder responder la por diferentes canales la pregunta es crees que el Real Madrid es otra vez favorito para ganar la Liga de Campeones a pesar de que la temporada no ha sido el mejor de su historia otra vez del Real Madrid parece que llega a su mejor momento al tramo decisivo de la Liga podéis votar ir responder a esta pregunta en nuestra cuenta de Twitter en nuestra cuenta de Facebook ahí no puede dejar vuestra opinión y también puedes hacerlo por medio de El Whatsapp del programa a través del sexto venta novecientos veinte seis cuatro seis seiscientos treinta novecientos veinte seis cuatro seis lo primero Sonia Lus saber cómo va esa encuesta en nuestra cuenta de Twitter cree la gente que el Real Madrid es otra vez el número uno al favorito para la Champion muy buena Sonia

Voz 1914 45:35 hola Óscar muy buenas pues la verdad es que tenemos cuatro opciones en la encuesta que hemos puesto en arroba SER Deportivos pero se debaten entre los que piensan que si los que piensan que no de hecho el cuarenta y dos por ciento de los votos es ahora mismo la opción mayoritaria es la que piensa que este año el Real Madrid no va a ganar la cuarta Copa de Europa consecutiva en cambio en el treinta y ocho por ciento de los votos está la segunda opción si es su competición apuestan por el equipo de Solari para levantar la décimo cuarta Copa de Europa en el Wanda Metropolitano ir más lejos de estas opciones está con el dieciséis por ciento de los votos ojo con Barça y Athletic parece que no dan muchas opciones a los otros dos equipos españoles en la competición tan sólo el cuatro por ciento de los votos para la opción que solemos dejar abierta por si se decantan por el City por la Juventus de Cristiano Ronaldo bueno pues hasta ahora tan sólo esta opción tiene el cuatro por

Voz 4 46:26 en todos los votos o porque el remar y buscan supo

Voz 1643 46:29 esta Liga de Campeones consecutiva pero también Cristiano Ronaldo con la Juventus si la ganarla sería su cuarta Champions seguida eso es de la gente en nuestra encuesta en cuanto a los votos pero la gente no sólo vota también opina llamando gala que dicen en Twitter y en fin