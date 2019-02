Voz 1643 00:00 hola qué tal bienvenido al deporte en la SER hoy trece de febrero es el Día Mundial de la Radio como mucho de vosotros crecí con el sonido de la radio de fondo con Iñaki Gabilondo Pacojó Carlos Llamas Carmelo Encinas El Larguero de José Ramón el carrusel de Paco estudiar incluso con La ventana es Arda señor casa mayo como banda sonora de mis apuntes de la facultad Se puede decir que a la hora de la siesta yo soñaba cada día ya no kosher oyente de la Cadena Ser sino con de radio en la Cadena Ser con el tiempo sólo puedo estar agradecido porque he de reconocer que soy un puñetero privilegiado y es que no sólo ha trabajado con esos ídolos de juventud sino que trabajo en lo que quiero con quién deseaba y en donde siempre creo trabajar así que para mí este Día Mundial de la Radio no sólo hoy son to los días y es un placer compartir la radio todos los días de mundo con vosotros que estáis al otro lado así que muchas gracias por excusa la radio solas así uno comienza a ser deportivo ya estamos aquí ya sabes que puedes escucharnos en la radio de toda la vida en cadenaser punto com la aplicación de la Cadena SER Ike puede servirnos en Twitter en arroba SER Deportivos o en nuestra página de Facebook que es facebook punto com barra Ser Deportivos con Luis en la producción Icon Noema Valido escuela Hernández en la parte técnica un saludo de Óscar Egido en nombre de todo el equipo que hace es esas deportivos y que desde ahora ya está a las cuatro os vamos a contar cómo ha sido de la mañana y como viene la tarde de este miércoles trece de febrero es el Día Mundial de la radio que en lo que se refiere a deportes sino una cita importante y además es una cita muy radiofónica porque no hay nada más de radio que escuchar la narración de un partido hoy vamos a vivir la vuelta del Real Madrid al escenario de la séptima en busca de la décimo cuarta vuelven los blancos a Amsterdam al estadio de la hayas allí donde el veinte de mayo el noventa y ocho Mijatovic marcó el gol algunos dicen todavía que fuera de juego a la Juventus quizás si hubiera habido bar hace veinte años el árbitro lo hubiera revisado quién sabe ahora desde ayer sí que en la Liga de Campeones en aquella ocasión el Madrid llevaba una temporada peor que la de ahora lo apostó todo a la Liga de Campeones porque como no contó anoche Mijatovic en el Larguero la silla

Voz 2 02:24 Blanca estaba MAVIR bien negra

Voz 1643 02:26 aquel año era el equipo no porque eran

Voz 1699 02:28 somos unos fenómenos sino porque estábamos acojonado porque en otras competiciones hicimos en la en la Liga quedábamos quintos sus sextos aquel año así que imagínate cómo volver en Madrid sino ganas de Champions menos mal que lo conseguimos

Voz 1643 02:41 lo consiguieron y ahí empezó la segunda era gloriosa del Madrid en Europa una era que yo creo que todavía no ha terminado la cita de hoy es a las nueve en el Johan Cruyff Arena es la ida de los octavos de la Champions la competición favorita del Real Madrid y a partir de hoy como dice Solari de nada vale lo que haya pasado hasta ahora en esta temporada hoy empieza todo con la referencia tan sólo del último partido

Voz 3 03:02 esta profesión es así el fútbol es un partido y luego otro y luego el siguiente cuando se pierde pues está todo mal y cuando se gana está todo bien los que estamos dentro en el día a día nos dedicamos a a competir al día siguiente el día siguiente para nosotros es mañana yo aspiro a que a que mañana nosotros sabemos un partido igual de serio que el que hicimos hace tres días esa esa es mi máxima aspiración y esa es la aspiración también de lo jugadores porque el fútbol se construye día a día

Voz 1643 03:35 el Real Madrid se transforma al Madrid es un animal de Champions y cuando llegas al fecha renace enough falla como no falló anoche el París Saint Germain a pesar de las bajas que tenía no estaba Neymar nuestro va a Cavani pero apareció de María con dos pases y en papel el que está llamado a ser el futuro animal de la Liga de Campeones con goles de Kim PMI en papel los franceses ganaron cero dos en Old Trafford al Unai Teddy cercanía a los cuartos de final de la Liga de Campeones no había ganado nunca la Roma al Oporto en Europa ayer lo hizo dos uno con goles de otro que debe tener futuro en esta competición un chaval de diecinueve años que solo y que marcó un doblete pudo ser mejor para los romanos pero dos españoles dejaron vivos a los portugueses Adrián con su gol e Iker Casillas con sus paradas

Voz 4 04:14 el dos cero con dos uno parten con una ventaja Roma en Dragao es trabado sería tiene que ser un campo top como ves íbamos a intentar pasar la eliminatoria todo sea decía el seis

Voz 1643 04:26 desde marzo antes para hoy tenemos otro partido el Tottenham Dortmund ir del bar e del bar hay que hablar todos los días ayer fue Gil Marín en el Atlético de Madrid y esta mañana ha sido el presidente de la Liga Javier Tebas ha vuelto a hablar del bar ya aprovechado eso sí para mandar un dardo a su homólogo en la Federación a Luis Rubiales

Voz 0906 04:43 John eso desde que se abrió la veda por parte del presidente de la Federación pues claro a todo el mundo habla desde a lo mejor sí me sorprende además la actuación del presidente ha yo creo no permite protegemos los a los árbitros fijó el primero que filtró su llamada de Florentino es que es una cosa incoherente no sabría opinar de todo el bar y hay yo quien excesivo comentarios respecto al menos de dirigentes de clubes sobre el tema desván

Voz 1643 05:06 la Bella que sea abre hoy la jornada veintiuno de la Liga Iberdrola ya ha jugado un partido Sevilla dos Valencia dos y para la tarde tenemos seis encuentros entre los que destaca tan el derbi entre el Madrid Club de Fútbol Femenino el Atlético a las ocho de la tarde y el Levante Real Sociedad que se juega a las seis y media la liga se las dan jugando el Athletic y el Barça pero es que hay siete equipos separados sólo por tres puntos están jugando el descenso ya tenemos hora y lugar por fin para la semifinal de la Copa de la Reina entre Atlético y Barça va a ser el domingo a las once en la Ciudad Deportiva de Majadahonda con todo esto y mucho más seis y cinco tenemos poco tiempo mucho que contar así que vamos a

Voz 11 07:09 y invita a escuchar la información de la UEFA Champions League después con todas las claves de la jornada entra en Codere punto es y aprovecha su triple Bono de bienvenida hasta trescientos cincuenta euros Godella acepta el reto

vuelve la Liga de Campeones para el Real Madrid a las nueve en el Johan Cruyff Arena el Madrid visita al Ajax en la ida de los octavos de final con dos dudas la del lateral pierdo Easy Varane está recuperado para Valdés de Amsterdam novedades del equipo de Solari Javier Herráez cuenta ahora han muy buenas

Voz 13 07:45 hola qué tal Ejido muy buenas desde Amsterdam donde hay muy buen ambiente ya en la calle dos mil españoles van a estar en la grada total cincuenta y cinco mil espectadores esta noche a las nueve en el Johan Cruyff arena para este partido de octavos de final el Madrid que a vestir de negro elegante equipación la del equipo que es habitualmente blanco pero en este caso como él has juega con blancos curación normal la raya roja tiene que jugar de negro y el portero de azul hay como digo dos mil españoles y a tu pregunta si va a jugar o no Varane no está descartado pero a esta hora lo normal es que jueguen Nacho Fernández porque Varane no está todavía recuperado id justo cuando llegue el equipo al estadio y se pruebe Varane decidirá el francés y juega o no como digo hasta ahora lo es que juegue Nacho Fernández IU quién va a jugar como lateral zurdo también lo normal es que juegue Marcelo aunque sí sí robar Solari a los futbolistas a las siete de la tarde en el Hotel un hotel que esta noche se ha visto perturbado por los ultras los seguidores ultras del hayas quedado de la mañana han despertado a la expedición del equipo blanco con petardos con traca con fuegos artificiales incluso cuatro detenidos por la Policía tras esos incidentes que afortunadamente eso han despertado jugadores sin más consecuencias el equipo que buscará un buen resultado para meterse en cuartos de final eh jugará si no hay cambios concursada en portería baja al ir Marcelo centrales Nacho se recupera Varane Sergio Ramos que cumple su partido número seiscientos en Liga de Campeones Casemiro Modric Kroos Lucas Vázquez Benzema junto a ellos Vinicio Junior

Voz 1643 09:14 enfrente un Ajax en un mal momento ya que sólo ha ganado uno de los últimos cuatro partidos director de Play Fútbol Bruno alemán este hayas no tiene nada que ver con aquel del día del sorteo buenas tardes

Voz 0301 09:24 hola Óscar muy buenas pues si aquel Ajax era un Ajax que daba miedo que estuvo hasta la última jornada dando miedo al Bayern y con esa posibilidad de meterse como primero de grupo con varios de sus jugadores jugando a gran nivel en a en la Nations LIC pero ni los de Johnny de te están al mismo nivel de ese momento ni los que ya tiene unos años más y tienen que tirar del carro los DJ Tadic y compañía están tampoco en su mejor momento de forma así que habrá que es un equipo con mucho peligro en las faltas desde la frontal sigue con la izquierda Shane con la pierna derecha pueden ser amenaza contra el

Voz 1643 09:57 además de la ya Real Madrid Dortmund sin Alcácer pero con Llorente sin Harry Kane en los ingleses sin Ronaldo

Voz 0301 10:05 armón aunque las bajas no significan nada Bruno

Voz 1643 10:07 ya lo vimos ayer en ese Unai de París san Germain

Voz 0301 10:10 tuvimos también la primera victoria de alarmante lo Oporto sí fue la jornada de ayer bastante movida sobre todo en la segundas partes con ese cero a dos del París Saint Germain en Old Trafford gran partido de Di María bien en papel a gran nivel y un nombre por encima de el resto el de Niccolò sólo un centrocampista de la Roma lo decías en la portada Oscar tan sólo diecinueve añitos marcó un doblete con la Roma tres tiros le valieron para marcar dos goles en ese dos a uno de la Roma contra el puerto esta noche también a la misma hora que el Real Madrid ese Tottenham Borussia Dortmund marcado por las bajas pero bueno algunos nombres interesantes Ericsson llega como un tiro en el Tottenham Don Sancho lo hacen el Borussia

el Tottenham Dortmund hayas Real Madrid los dos partidos que viviremos esta noche en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER la próxima semana jugará el Barça contra el Olympique de Lyon y el Atlético de Madrid contra la Juventus de Cristo bueno Roldós olas trece once hasta aquí la Liga de campeón vamos con el resto de la Liga española

Voz 1 10:59 de Kodori tales ahora a cómo estoy de un triple

Voz 2 11:03 en puedes disfrutar de hasta trescientos cincuenta euros para jugar creo que hablo en nombre de todos acabas de robarnos el corazón te veo en la próxima fase

Voz 18 13:16 del Centro dando State para Elder decirte es que mantiene el Shelley

Voz 1643 13:24 el Barça ha vuelto hoy al trabajo pendiente de los tocados Sabrià Barcelona muy buenas hola Óscar qué tal muy buenas si Valverde le

Voz 0017 13:30 me concedió dos días libres a sus jugadores después del empate en San Mamés y esta tarde va a ser a partir de las cinco el equipo va a volver a entrenar en la Ciudad Deportiva para preparar el partido de Liga este sábado en el Camp Nou frente al Valladolid el Barça que está sobre todo eso pendiente de Leo Messi al que le vendrá muy bien esta semana sin partidos para dejar atrás definitivamente las molestias en el muslo derecho que le impiden estará al cien por cien veremos si esta tarde entrena ya con el grupo y el que podría hacer hoy

Voz 13 13:57 todo el entrenamiento con sus compañeros por primera vez

Voz 0017 13:59 es Umtiti que quiere viajar si si el lunes que viene a Lyon para reaparecer en la que fue su casa después de casi tres meses sin jugar el central francés situación sin

Voz 1643 14:10 el pendiente de los tocados si de las dudas está el Atlético de Madrid pendiente de los que vuelven y de los que no iban a estar el fin de semana Miguel Martín Talavera muy buenas

Voz 1576 14:18 qué tal Oscar buenas tardes pues si está preocupado Diego Pablo Simeone porque de momento a día de hoy miércoles a mitad de semana todavía no puede contarle los entrenamientos ni con Koke que lleva ya cerca de dos semanas lesionado ni tampoco con Rodrigo Hernández por lo tanto roto por el medio como le pasó en el derbi el conjunto rojiblanco la buena noticia es que al igual que ayer Stefan Savic Diego Costa forman parte ya del trabajo con el grupo y por lo tanto ambos si lo cree conveniente el Cholo y no recaen en los diez quedan podrían estar incluso echando una mano en Vallecas el que tampoco va a estar sí

Voz 13 14:48 Moore en Vallecas y veremos a ver si contra la Juve lo tiene

Voz 1576 14:51 muy difícil es Lucas Hernández con ese problema en la rodilla derecha después de que ayer sometiera pruebas irse viera que tiene ese problema que como te digo le tiene ahora mismo siendo seria duda para medirse en Liga de Campeones al conjunto

Voz 1643 15:04 y hoy la Liga de Campeones y mañana será el turno de nuestros cuatro representantes en la UEFA Europa League el Sevilla juega este jueves ante el hacho a las siete menos cinco y Manolo Aguilar ya están en Roma muy buenas

Voz 19 15:14 las tardes llega el Sevilla Roma se encuentra aquí desde la una y media de la tarde con la sensación de volver de nuevo su competición fetiche que ha conseguido en cinco ocasiones pero también con reconocimiento de no llegar en su mejor momento como ha dicho el propio presidente Castro en rueda de prensa a la llegada a la capital de Italia considera que el equipo va a reaccionar en breve y que en el día de mañana lo puede hacer frente a la Lazio tiene prácticamente todo el equipo a disposición del entrenador salvo las bajas ya conocidas negó Nalón Aleix Vidal también año que no se ha recuperado junto a Nolito a las siete menos cinco juega mañana al Sevilla

Voz 1643 15:49 el Valencia visita al CEIP al Celtic lo hace mañana a las nueve y están a punto de aterrizar en Glasgow buenas tardes hola buenas tardes

Voz 20 15:56 es Oscar tenemos a esta hora al Valencia ultimando su viaje aquí a las Islas Se espera que llegue a Glasgow en poco más de veinte minutos sin Gabriel sin Santi Mina sin Gayá sin Rodrigo Eden pocos sin el sancionado Roncaglia esta tarde entrenamiento en Celtic Park en el escenario del partido de mañana después comparecencia ante la prensa de Marcelino que vengan

Voz 1643 16:20 pero el Betis vista al Rennes lo hace mañana a las siete menos cinco y no está todavía allí porque el proyecto salido con retraso muy buenas

Voz 1259 16:27 hola buenas tardes con más de tres horas de retraso ha partido el Betis rumbo a Rain su problema con el avión que iba a trasladar a la expedición con el cristal concretamente el delantero del avión ha provocado el cambio de aparato IES retraso los futbolistas no han tenido que soportar la espera dado que se les comunicaba con tiempo para retrasar su llegada al aeropuerto a la una de la tarde hablado el presidente Ángel Garó quienes ya restar importancia a cualquier cosa que no sea fútbol confía en superar la eliminatoria frente a un rival que está a un buen estado de forma el actual octavo clasificado en Francia el Rey baja Bartra además de Tello Francis y Cartoon las cuatro ausencias del Betis para mañana

Voz 1643 17:05 ya a las nueve de la noche el Villarreal juega en Portugal ante el Sporting también con entrenamiento y con en rueda de prensa para esta tarde Xavi Sierra muy buenas

Voz 0838 17:13 ah es Óscar muy buenas una eliminatoria que viene claramente marcada por esa mala situación que atraviesa el equipo en la Liga sin embargo el mensaje que se lanza desde la plantilla es el de ilusión por una competición que espera sirva de acicate los jugadores están descansando ahora mismo en el hotel de concentración y dentro de unas horas van a viajar o o van a desplazarse hasta el José Alvalade donde va a haber ese va a llevar a cabo ese entrenamiento esa rueda de prensa de Javi Calleja se han quedado fuera por decisión técnica no han viajado poner a Miguelón Gerard Moreno recuerdo que es baja por sanción Jaume Costa por lesión Bruno

Voz 1643 17:40 ojo a lo que vamos a contar ahora porque a la Real Sociedad se le ha ocurrido cómo convertir los desperdicios que ahí durante los partidos en algo útil de la hemos Roberto Ramajo muy buenas hola qué tal Oscar muy bueno

Voz 1825 17:52 las sabes que en los partidos y en primera división en una temporada se recogen cien mil toneladas de cáscaras de pipas en Anoeta en una temporada tres toneladas de cáscaras de pipas es residuo que no tienen ningún valor la Real le va a dar valor porque a partir de ahora en los partidos en Anoeta Se va a recoger esas cáscaras de pipas para convertirlas en abono para las huertas de Guipúzcoa para hacer tomates lechugas etcétera

Voz 1643 18:16 qué gran idea convertir a de pipas en tomates este miércoles se juega la jornada veintiuno en la Liga Iberdrola porque este fin de semana no hay liga ya que tenemos las semifinales de la Copa del Rey de hoy que destacamos Sofía Álvarez muy buenas

Voz 0760 18:29 qué tal buenas tardes y hoy se juegan seis partidos de la jornada

Voz 1643 18:32 número veintiuno a las cuatro y cuarto arranca el Málaga

Voz 0760 18:34 sueño a las seis y media tenemos dos partidos en el primero se enfrentarán el Barcelona y el Sporting Huelva en el segundo el Levante contra la Real Sociedad a las siete y media comenzará el Granadilla español y a las ocho la tarde tendremos otros dos partidos el Albacete se medirá ante el Rayo Vallecano ni el partido más especial de la jornada será el derbi madrileño que se discute disputaran el Madrid y el Atlético de Madrid y esta mañana jugado el Sevilla Valencia que ha terminado con empate a dos

Voz 1643 18:57 pues un partido jugado hoy otros seis para esta tarde otra para esa jornada XXI de la Liga Iberdrola que este fin de semana viviera a las semifinales de la Copa de la Reina y este fin de semana también tenemos Copa del Rey de baloncesto en Vitoria saberlo hay alguno que no está contento con haber tenido que viajar con tanta antelación a Madrid muy buenas

Voz 2 19:17 qué tal muy buenas el entrenador Velimir Perasovic dice que el partido el Baskonia contra la Peñas el viernes a las siete y que porque tiene que estar hoy por la noche ya en Madrid

Voz 21 19:26 antes de acabar me preguntan centremos Gmail entreno mucho todavía no tengo claro es que entrenamos una decir dar pero claro sigue qué haces todo día no esté con tanta gente con tantos

Voz 1643 19:39 bueno Sara en Vitoria con el viaje que Chacho tan pronto se presentaron acudirá de Fórmula uno Iván lo nombre son esta mañana

Voz 2 19:46 han hecho y Mercedes a partir de las cuatro en cuarenta minutos lo va a hacer Force India

Voz 1643 19:49 ayer lo cuadro Amanda datos lo hacía a veces te toca el marrón de los último segundos pero eh queda contado todo antes de las tres y veinte de estará cuatro Se pasan a nuestro compañero de la SER

Voz 1 20:05 SER Deportivos Madrid

Voz 1643 20:18 desde ahora y hasta las cuatro de la tarde vamos ahora sí con más pausa con menos prisa ya ampliando algunos de los temas de los que ya hemos hablado yo contamos en el resto de la información deportiva de Madrid de este miércoles trece de de febrero que es el Día Mundial de la Radio y por eso hoy tenemos jornada de puertas abiertas en la Cadena Ser por eso hoy tenemos oyentes en el estudio de la SER bueno no eso lo tenemos clientes en el estudio porque el primero que ha llegado verdad Le hemos dicho eh siéntate en el micrófono por programa

Voz 22 20:46 además era buena voz estaban desfilando con nosotros fuera ahí te buen timbre lo que no tiene que acercar un poco al micrófono que no lo hemos preguntados el nombre Luis pues hola Luis muy buenas buenas yo soy Oscar el Emmy Miguel Martín en Talavera lo alguna vez no sé si alguna vez por otra el bus

Voz 1643 21:01 a menos de un compañero promotores al primero te va a tocar a las cuatro estar con con nosotros mientras tanto piensa lo que quiero decir en la radio te cuento de aquí al a4 vamos a volver a Amsterdam para conocer la última hora del Madrid antes de jugar esta noche con el Ajax nos espera el máximo goleador de la historia del Getafe en el siglo XXI os tenemos que contar también el Brito gesto que ha tenido la Real Sociedad con el Leganés para el partido que se juega en Anoeta este próximo sábado Llosa adelantó que hoy va a ser un día de derbis porque el Atlético sigue preparando el derbi de Primera con el Rayo Vallecano de el sábado hoy han hablado en Estudiantes bien el Real Madrid antes de ese Derby de la Copa del Rey del próximo viernes y como todos los miércoles abrimos la Ventana al deporte femenino SER Deportivos para hablar del derbi de esta tarde en Tele Madrid Club de Fútbol Femenino y el Atlético de Madrid en la Liga Iberdrola y además nos espera también la mejor jugadora española de la última eliminatoria de la Copa Federación de tenis así que desde las cuatro igual que Luis aquí en el estudio del voto

Voz 23 21:58 escuchando SER Deportivos y recuerda que esta noche desde las once y media una hora menos en Canarias Manu Carreño te espera con El Larguero te contaremos todo lo que tienes que saber de esta jornada de Champions y Europa League

Voz 12 22:13 venga se

Voz 1643 22:30 volvemos a la ciudad de los canales volvemos a Amsterdam donde sigue por ahí Javier Herráez hola Javi por aquí sigo porque eso giro una ciudad y un estadio de buen recuerdo para el Real Madrid porque allí el veinte de mayo de mil novecientos noventa y ocho ganó el Real séptima empezó a la nueva era gloriosa del Real Madrid en la Liga de Campeones aunque ya sabes que yo tengo un poquito de colmillo y ya he dicho al principio que si ese gol de Mijatovic lo marca esta noche ante la Juve lo mismo el valor

Voz 13 23:00 sí sí una pena esto del bar habrá que acabar con ello como sea gratuita a mí no me va a acabar mal si tú te va a acabar mal llevar también a mí no me no me gusta el VAR es verdad que es más justo pero yo siempre digo que es mejor que el árbitro tenga una televisión en la zona de banquillos que cuando tenga dudas que la vea y que pite uno no piten cuarenta que creo que es el problema que vamos si efectivamente aquel gol que yo creo que no fue en fuera de juego a mí no me lo pareció en el campo de veintiún años aunque los que saben dicen que sí que estaba en fuera de juego por cierto ayer había

Voz 1643 23:30 el data la te dice que sí sí sí sí

Voz 13 23:32 seguro me me parece muy justo y bueno con la camiseta de Pedja Mijatovic con el dorsal número ocho la misma con la que bueno la misma la misma edición con la que Pe ya consiguió ese gol que a Madrid le supuso la séptima sí pues encarrilar una nueva época para él para el club madridista hoy un partido muy Dante no se fía al Marie de que esté muy mal el Ajax que está muy mal porque hace goles cualquiera pero esto es la Champions noche cerrada aquí en Amsterdan a las nueve cuando el campo no se va a cerrar que sí podría bueno por la temperatura será mucho mejor el campo fuera cerrado pero el Larguero matinal han decidido que el campo esté abierto cincuenta y cinco mil espectadores dos mil madrileños para ver este partido en principio a esta hora Varane no está descartado pero jugaría Nacho con ese proceso gripal del francés Yves jugaría Marcelo como lateral zurdo el segundo capitán ir aquí en el banquillo pero a las siete menos cuarto le dará Solari el once a sus futbolistas Courtois en portería Carvajal por la derecha izquierda Marcelo Nacho la presencia de Sergio Ramos partido número seiscientos con Casemiro Modric Kroos en punta Lucas Vázquez con Karim Benzema y a su izquierda Vinicius Junior

Voz 1643 24:43 y con todo el ambiente que hay en Amsterdam Javi que es una ciudad movidita por la noche que hacían cuatro tíos a las dos de la mañana tirando petardos y cohetes enfrente del hotel de Madrid bueno ya no pero es que ocurren bueno a llorar

Voz 13 24:55 pues eso cuatro de cerebrales que han acabado entre rejas de momento y que no va a ver el partido en el campo y han tirado de la mañana por eso fuegos artificiales petardo han bueno pues molestado los jugadores han despertado pero no ocurre yo yo recuerdo por ejemplo el pasado año uno hace dos años no ha pasado año en París no también les dieron la murga eh hace unos años en Nápoles es algo habitual y bueno pues a veces cuanto más hablas de ello quizás a la onda expansiva llega más lejos y donde va el Madrid le toca los pies por la noche esperamos que al final esto fútbol Se despierta suena dormir ya

Voz 1643 25:26 a jugar de hecho no está siendo tal que el Atlético

Voz 1576 25:29 en Eindhoven dos veces en Holanda es muy típico el tiran petardos Irán una especie de de mascletà incluso hacen una hoguera ya en Holanda

Voz 1643 25:36 ah y dos años seguidos pues con el frío que hace esta mejora en casa aunque seguro que ha pasado la noche calentita en el calabozo a Javi está por aquí Luis uno de los oyentes que ha venido hoy a a ver el el SER Deportivos no sabe yo creo del Madrid es si efectivamente pues aprovecho a Javier Herráez en Amsterdan a menos de seis horas para partidos Si tienes alguna duda del once de Solari de algo el equipo aprovecha pregunta

Voz 0503 25:57 eh tenía la de Varane pero a crees que puede llegar a jugar au no está descartado Luis no está descartado

Voz 24 26:04 hoy y luego va a depender del si no tiene fiebre y le dice a

Voz 13 26:07 a Solari que quiere jugar y eso pues jugará

Voz 24 26:10 pero ahora mismo está preparado y Si

Voz 13 26:12 no cambia sino no mejora mucho pues jugaría de Nacho Fernández pero como digo todavía no sabe hasta las siete menos cuarto en la charla de dirá Solari el once a los jugadores

Voz 1643 26:20 preguntado eh pero ha sorprendido como te he escuchado notamos nacional es decir que Varane no estaba descartado porque yo pensaba que sí que hoy verán no podía jugar con el Madrid pero un ahí está de momento en duda el central de Ramadi Javi muchas gracias yo sí lo voy a decir bien te escuchamos luego en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER

Voz 25 26:33 es el mejor hasta luego eh

Voz 1643 26:36 vamos a hablar también con el narrador del Real Madrid en el Carrusel Deportivo de la SER pues yo siempre digo que Romero anunció que le pone cordura quiere pone cabeza todas sus opiniones también en Ámsterdam hola Roberto muy buenas de vez en cuando solo qué tal muy buenas cuando puedes a la cabeza Lucio hay que últimamente siempre bastante claro si no serían

Voz 13 26:54 sí aburrido eh bueno en este partido no tengo

Voz 1643 26:57 la duda de quién es el favorito entre el Ajax y el Real Madrid pero como se lo preguntamos a ver a los oyentes en el tramo de tuvo en cuenta de SER Deportivos te lo pregunta Dati es el Real Madrid hace ahora mismo el principal favorito para ganar la cuarta Liga de Campeones seguida

Voz 2 27:12 bueno yo creo que no hay ningún equipo en Europa más favor

Voz 0239 27:14 esto que el Real Madrid me parece que la película desde el sorteo para acá ha cambiado de manera radical yo creo que ningún equipo de los octavos de final que se clasifica para los cuartos se quiere enfrentar al Real Madrid es decir el principal favorito pues a lo mejor sería pasarse en exceso el límite de velocidad pero lo que sí tengo claro es que no veo ningún equipo en Europa que estén el mejor momento de forma que tenga una mejor plantilla misma plantilla más profunda que la que tiene actualmente el Real Madrid recuperando los futbolistas y luego hay una cosa que tiene el Real Madrid yo con todo el respeto para el resto de los grandes equipos de Europa que son muchos el gen competitivo que tiene el Real Madrid adornado por las últimas tres Ligas de Campeones de cuatro ó cuatro de cinco me parece que asusta en Europa yo tengo la sensación desde hace un montón de años Óscar de que para el Real Madrid es más cómodo entiende me lo de cómodo venir aquí a jugar a Johan Cruyff

Voz 1643 28:08 Arena que jugar la semana que viene frente al

Voz 0239 28:11 Girona o cuando va a Montilivi o cuando Villamarín no cuando Val Sánchez Pizjuán creo que el respeto que infunde el Real Madrid en los equipos de Europa es aún superior al respeto que que tienen porel muchos equipos en la Liga española porque ha demostrado que es más frágil alega en la Liga española que en la Liga de Campeones

Voz 1643 28:28 no lo decía ayer ya tuve que en El Larguero no hayan botón en el vestuario botón rojo que toca ni en la Liga de Campeones y cambia cambia la actitud no lo hay un botón físico pero sí que hay un clic o algo Romero que exaltan la cabeza de los jugadores y que cambia por completo

Voz 0239 28:42 sí bueno hay un club y luego hay ya te digo es hacen competitivo de futbolistas que rozan la treintena que están en el esplendor de su carrera que que no le tienen miedo a la competición que para mí es es uno de los de lo de las claves del éxito del Real Madrid que cuando asoman los partidos de cara o cruz a muchos futbolistas se les encoge la pierna ya lo full estadio el Real Madrid les pone futbolísticamente hablando de este tipo de partidos Ivonne no yo creo que el único problema que que era un gran problema que tenía el Real Madrid cuando se produjo el sorteo y el Ajax de Amsterdam es que físicamente estaba muy mal que había muchos futbolistas que no estaban en su nivel una vez recuperado el tono físico y una vez recuperada la profundidad de banquillo sea suele unas al gen competitivo luego sólo gana uno pero repito que ninguno de los que hace meses parecía estar muy muy por encima en cuanto a nivel futbolístico del Real Madrid lo veo ahora mismo a un peldaño por encima en su fútbol en cuanto al conjunto de Santi Solari

Voz 1643 29:35 allí Luigi de pregunto Baratillo Madrid es el principal favorito obviamente pagará Champions si da un argumento alguno algún motivo a mí así por qué no iban a la ESA pero es que

Voz 0503 29:47 cuando se acerca la Champion empiezan a jugar mejor el bajón que tuvieron antes de Navidad hasta ahora recupera la forma y ahora está el que mejor forma física hay jugando tiene ahora mismo de los de Europa también el Madrid

Voz 1643 30:01 primero te digo una cosa me Luis en medio

Voz 2 30:04 Dati les llamó la prensa nacional Bono por el mismo precio estaría bien aguada obreras una cómoda luego te invitamos a un café osea que no hay ningún tipo de problema hombre yo encantado nosotros también robó gracias a escuchaba luego en la caros al con Dani con todo el equipo

Voz 0503 30:17 desde las ocho y media un abrazo para todos chao pues

Voz 1643 30:20 ahí un ex del Real Madrid que juega en Holanda en el Fortuna citar aunque está cedido por el Mainz cero cinco de Alemania centrocampista José Rodríguez muy buenas

Voz 1758 30:29 hola buenas tú has se Tamariz además

Voz 1643 30:32 de muy jovencito

Voz 1758 30:33 sí bueno pues pues sí la verdad es que sí

Voz 1643 30:38 existe con diecisiete años en Copa del Rey marcas te gol además contra el Alcoyano aquello era en octubre del dos mil doce pero coincidimos tengo muchos jugadores del Madrid que está en esta noche jugando controladas

Voz 1758 30:49 sí sí bueno él también en parte la la la grandeza del club no que han dan contenido a a los jugadores buenos jugadores pues les da continuidad también

Voz 1643 31:00 ella estaba Ramos Modric Benzema Marcelo Nacho Cristiano debuta este con el Madrid además te acuerdas en Europa contra quién

Voz 1758 31:09 por supuesto que hemos Puerto es un recuerdo que yo creo que no se me va a olvidar nunca ahí yo pienso que fue uno de los momentos más importantes de mi vida que debutar en Champions que era la ilusión que tenía desde niño es bueno sobretodo también porque fue en el Bernabéu contra un gran equipo contra el Ajax ha sido contra el Ajax que todavía el rival

Voz 1643 31:28 de y bueno te convertía en en el debutante del Real Madrid más joven en la Liga de Campeones que es la leche

Voz 1758 31:36 sí bueno eso para mí es un orgullo la verdad que es mi objetivo era algo ya mi sueño de jugar en un equipo en Primera División y bueno no no es que hayan jugado edición sino que debutado en Champions con el Real Madrid y además superando a Raúl que era uno de mis ídolos

Voz 1643 31:54 ya sé que un Real Madrid Ajax para un partido especial tan especial como éste para ir esta noche al partido

Voz 1758 32:00 sí bueno como ya ya le he comentado al compás

Voz 0617 32:04 quiero que mi

Voz 1758 32:07 eran ir hoy al partido por supuesto gracias a Luca me he conseguido entrada ahí todo pero ayer tenía un pueblo y Gone fue cancelado no pudo que no pude viajar no poder viajar en un vuelo hacia hacia Enthoven

Voz 1643 32:21 entonces llegas al menos para ver el partido te va a pillar volando

Voz 1758 32:24 me va a pillar volando bueno veré cuánto cuánto cuando acabe el resultado es mi teléfono pero me pillaron volando

Voz 1643 32:32 no cuando baje del avión pues la aplicación de la Cadena SER escuchas en Carrusel como cómo va como ha quedado no se José es el Madrid tan favorito como parece ahora mismo

Voz 1758 32:43 bueno favorito yo creo que es Champion es esa palabra a mí no me gusta porque todos muy muy bueno pero es verdad que a priori pues bueno son son grande jugado de sólo los planes de la últimas tres tres Champions por supuesto no favorito pero sí es verdad que tiene un parte con con ventaja

Voz 1643 33:01 pero fíjate lo que me las cosas porque cuando fue el sorteo en diciembre todos habríamos apostado a que el Ajax era capaz de darle un susto al Ram tras el parón invernal en la liga holandesa nos parece todo lo contrario

Voz 1758 33:13 bueno pero es que la haya opinado la última semana dado no un bajón sino que no está de forma cómo empezó la la Liga es verdad que el Madrid yo pienso ya no es Zelaya y opiniones que el Madrid está tan tan bien que pegado otros rivales un poco más flojo no pero bueno yo pienso que el Madrid desde la última de los últimos tres años yo pienso que es igual esto no ha empezado muy bien pero a partir de enero febrero es cuando coge su mejor nivel que en realidad es cuando viene el puerto entero

Voz 1643 33:45 no hablamos con Adrián Dalmau estas horas Si él no había perdido esa temporada con el Ajax tú has jugado ya contra ellos con el fortuna

Voz 1758 33:53 contra el Ajax si jugamos en casa el primer partido jugamos en casa hicimos un gran partido pero bueno fallamos mucho la la primera mitad oí bueno perdimos el partido

Voz 1643 34:06 pues oye llama hoy a Luca a Sergio

Voz 26 34:09 a a Marcelo de Let's que yo perdí el tenéis

Voz 1643 34:12 me encarne

Voz 1758 34:14 ya ya bueno yo quiero por supuesto que gane que gane el Madrid sólo nos no contra Zelaya sino siempre

Voz 1643 34:21 y tú qué duelos conoces de verlas allí en la Liga José besa de Johnny a De Lay con nivel para jugar en la en la Liga española y en el Barça seguramente

Voz 1758 34:29 el Sevilla por su puesto que sí son grandísimos jugadores contra leyendo tuve la suerte de jugar porque estaba lesionado pero para de Lichis Hubei me parecen muy buenos jugadores y además tienen son muy jóvenes también hay que hay que hay que mirar eso siempre cuando un joven pues hay que mejorar

Voz 1643 34:48 son jóvenes como lo es José Rodríguez que tiene veinticuatro años y que con diecisiete ya jugó en el Real Madrid en la Liga española debutó en Europa siéndolo el debutante más joven en la Champions José Rodríguez mucha gracia pues este ratito en SER Deportivos que pepero de cómo queda el partido que haya ganado el Real Madrid investigado también porque lo que está fortuna tres puntos de Europa League yo supongo que sí

Voz 1758 35:11 muchas gracias y la verdad es que este año ya era ahora estoy muy contento de estar jugando de ser importante tenerle en el equipo y sobre todo pues como ha comentado que estamos a tres puntos de Europa cuando el objetivo a principio de temporada era la salvación así que

Voz 27 35:26 imagínate muchas gracias a vosotros gracias un abrazo José muchas gracias

Voz 1758 35:29 vale gracias chao

Voz 1643 35:38 exacto a nueve de la noche desde las ocho y media en el Carrusel Deportivo de la Cadena Ser con Andrés Romero con Javier Herráez con Dani Garrido con el resto de compañeros de el carrusel juega esta semana el Real Madrid lo va a hacer la siguiente El Atlético se enfrenta a los franceses del Olympique de Lyon oí yo no sé

Voz 1576 35:55 tuve

Voz 1643 35:56 he dicho la verdad es el Barça también a rivales contra ayude Cristiano Ronaldo mira para para al fallar yo en esto ya tenemos seis bueno y alguno más que he hecho desde que empezamos alguno algún masai el gol de David Soria de algunos sacaran en un añito que no sé si Diego Costa llega al derbi ante el Rayo os estará para ese partido ahora sirven bien ante la Juve

Voz 1576 36:17 bueno pues yo creo que sí esa cumplido el plazo escrupuloso bebió el club diez semanas y en diez semanas está trabajando ya el de la harto con el resto de sus compañeros la verdad que viéndole entrenar ayer hoy ha sido el metropolitano Joy pues prácticamente ha sido sólo el calentamiento pero ayer hizo rondos jugó partidillos la visto con intensidad y desde luego dio Costa sólo había que verle hoy ayer tanto bromeando con sus compañeros Morata uno de los blancos de sus bromas el tienen muy buena relación son muy amigos se conocieron en la selección española y como te digo bueno pues en principio si lo cree Diego Pablo Simeone no corre ningún riesgo su preparación va a poder estar incluso el fin de semana en Vallecas como te digo si lo cree oportuno el entrenador no y no ve ningún una recaída en su en su forma física y por lo tanto va a poder estar el miércoles día veinte frente a a la Juventus de Turín esas

Voz 13 37:02 la gran noticia la buena noticia que tiene el Atlético de Madrid

Voz 1576 37:05 al igual que Stefan Savic el montenegrino ya está recuperado de su problema muscular también es uno más dentro del equipo de trabajo de Cholo eso sí hay preocupación por una zona muy sensible Si en la primera parte de la temporada se han cebado las lesiones con la defensa ahora el centro del campo es lo que más preocupa al Cholo y es que no pudo estar en Sevilla Koke lo notó el equipo no dos Koke ni tampoco de salida Rodrigo frente al Real Madrid y mira que lo notó y mucho el equipo porque son los hombres que seguramente crea más fútbol el conjunto rojiblanco Koke hoy estaba con uno de los recuperadores del Atlético de Madrid por lo tanto sigue sin entrenar con el grupo Rodrigo también sigue al margen con esas molestias musculares en su pierna izquierda y el que tampoco va a estar seguro ni para el partido de Vallecas yo creo son sensaciones que tampoco va a poder estar ante la Juve con ese problema en la rodilla es Lucas Hernández lo que es una baja muy importante para el equipo

Voz 1643 37:55 a esta hora que a mi director me Pedro Fullana habla Pedro hola muy buenas a falta de una semana para ese partido viendo los últimos encuentros del Atlético de Madrid hay preocupa

Voz 0760 38:03 a mí me podido no hombre hay preocupación porque quizás llega el momento decisivo de la temporada en el momento más delicado del año para el Atlético de Madrid recordamos que por ejemplo en Liga sólo había perdido un partido que fue ante el Celta en septiembre en las penalmente jornadas lleva dos derrotas consecutivas es más por ejemplo con Simeone en el banquillo nunca ha perdido tres partidos de Liga de forma consecutiva al Atlético de Madrid en ninguna de las temporadas venimos a un año de registros negativos prácticamente cada semana es verdad que lo están haciendo prácticamente los tres grandes en la Liga que ha bajado muchos enteros ninguno de los tres está disparando y por ende el Atlético de Madrid también está en estos cuarenta y cuatro puntos que tiene ahora mismo es la peor puntuación con Simon en el banquillo esas dudas que genera quizás el juego hoy estos resultados que puedan afectar a este gran duelo con la Juve de la semana que viene y ver si el Atlético de Madrid llega o mejora en cuanto a sensaciones para ese encuentro importante que va a decir prácticamente toda la temporada eso sí para que ninguna atléticos nos venga abajo hay que decir que el Rayo soledad muy bien al Atlético de Madrid porque sólo ha perdido un partido ante el conjunto rayista los últimos

Voz 1643 39:00 catorce abajo a los oyentes del Rayo o Pedro te Queens

Voz 0760 39:04 bueno veremos a ver qué pasa es un partido importante el Atlético de Madrid que necesita ganar para coger buenas sensaciones y de momento llega el momento más decisivo de la temporada en el momento más delicado de la temporada del Atlético de Madrid

Voz 1643 39:16 pues está la fuelle muchas gracias hasta luego chao el Atlético de Madrid juega la próxima semana contra la Juventus en la Liga de Campeones y muy cerquita de la Liga de Campeones está el Getafe en el que vamos a hablar

Voz 29 39:25 hola

Voz 1643 41:38 en Getafe el viernes a las nueve en anoche en Ipurúa ante el Eibar y José Antonio Duro nuevo entrenamiento del conjunto de Bordalás muy buenas

Voz 38 41:46 eso eso la gira entrenamientos tranquilos y soleados en la Ciudad Deportiva el Getafe con mucho poso el Getafe pensando en esta semana cortan el partido del viernes disfrutando del quinto puesto de esa Champions a tiro de este comienzo que es el mejor de la historia el conjunto azulón la cita para los jugadores para tapara los aficionados también al igual que ayer está en la firma autógrafos de Guy Ritchie Zola en Nuevos Ministerios este miércoles a partir de las seis y en definitiva Óscar el Geta que sigue batiendo

Voz 1643 42:10 Pecos pues el Getafe juega el viernes contra el Eibar no ver anoche va abrir la jornada veinticuatro de primera división lo va a hacer con un hombre que hizo historia el pasado fin de semana ante el Celta que delantero del Getafe Jorge Molina muy buenas

Voz 0617 42:26 hola qué tal con cuarenta goles

Voz 1643 42:29 eres el máximo goleador del Getafe en el siglo XXI en el fútbol profesional y qué fácil es decirlo y qué difícil tiene que ser marcarlo no

Voz 0617 42:38 bueno verdad que qué tal cosa que que bueno José encantado encantado de de haber pasado a la historia de clubes de poder ayudar Kiko hace dos goles si quiere seguir aportando sobre todo a al equipo

Voz 1643 42:58 tan sólo en dos años y medio al Getafe que sino mirar no es tanto tiempo para marcar tanto