Voz 1 00:00 hola qué tal bienvenido al deporte en la SER ayer comenzó en Madrid

Voz 1643 00:04 Copa del Rey de baloncesto para mí el forma lo que más mola en el calendario deportivo español ocho equipos Joss aficiones reunidas en una misma ciudad Icon una sola sede en cuatro días en apenas tiene tras se concentran en un solo punto del uno verso pasión emoción ilusión alegrías penas risas llantos celebraciones decepciones triunfos y fracasos a mi me gusta tanto que lo copió haría lo copió por ejemplo para los play off de ascenso a Primera imagino cuatro equipos del tercero al sexto en una misma ciudad de miércoles a domingo con dos estadios para no destrozar mucho el césped y todo a partido único se podría hacer lo mismo para la Copa del Rey de fútbol pero a lo mejor si se copia deja de ser original deja de montar tanto este formato así que de momento vamos a disfrutar en fin de semana en el que se respira buen rock entre aficiones y mucho compañerismo que es la fiesta de nuestro baloncesto solas tres vino empieza a ser deportiva ya estamos aquí ya sabes que puedes escucharlos en la radio de toda la vida SER en ser más Cuén Cadena Ser punto com hubo en la aplicación de la Cadena Ser y que puede servirnos en Twitter en arroba SER Deportivos son nuestra cuenta de Facebook que es facebook punto com barra Ser Deportivos con Sonia Lus en la producción Icon Alicia Molina Julia Hernández en la parte técnica un saludo de Óscar Egido en nombre de todo el equipo que hace este ser deportivo sí que desde ahora hasta las cuatro o os vamos a contar cómo ha sido la mañana como viene la tarde de este viernes quince de febrero el día en que ha renovado Ernesto Valverde como nuevo técnico del Barça casi por sorpresa lo ha anunciado el Barça a primera hora de la mañana afirma una temporada con opción a otra

Voz 0588 01:56 la sensación de que estoy viviendo una una situación única el club valora lo que estás haciendo oí bueno encantado la verdad es que estoy encantado con con la situación desbordada que tenemos muchos retos por delante muchos títulos se queremos conseguir si el hecho de que el club pues piense en mí para darle continuidad al proyecto pues hombre comporta cierta medida ahí bueno también me hace estar bar más responsabilizado no

Voz 1643 02:21 y no sé si hay un virus de renovar a entrenadores es porque ayer pues a Valentín ya hay amores que han decidido renovar sus votos y continuar su idilio pero ayer por la tarde el Atlético de Madrid anunciaba la renovación del Cholo Simeone hasta el dos mil veintidós

Voz 0501 02:34 estoy convencido de paso que estamos dando confío en el club y sobre todo creo no futbolistas lo que me empuja a renovar la energía de cara a esta decisión repitió una además son los que tenemos otro plantel veo que se puede mejorar veo que podemos seguir compitiendo veo que vamos a a seguir luchando obviamente eso sí que me que me haya pierda en mejor gen que no cometió

Voz 1643 03:06 han sido unas últimas horas de renovaciones iré denuncias contra jugadores del Real Madrid una ya anunciábamos aquí ayer a estas horas Sergio Ramos se equivocó reconociendo que había provocado la amarilla y eso era susceptible de sanción la UEFA le ha abierto expediente para sancionarle le pueden caer hasta dos partidos Illa otra denuncia es de la Liga para Gareth Bale que sugiere sanción de uno a tres encuentros por ese corte de mangas del galés a la afición del Atlético de Madrid así que durante la próxima semana va a decidir el Comité de Competición y eso es lo que se reanuda hoy la competición la de la Liga esta noche empieza la jornada veintiséis con el Éibar Getafe las nueve con los locales intentando acercarse Europa y los visitantes con la ilusión de dormir este viernes en puesto de Liga de Campeones aunque para ilusión la que despierta la Copa del Rey de baloncesto que desde ayer tiene ya dos semifinalistas el Barça que ganó al Valencia ochenta y seis a setenta y nueve el Iberostar Tenerife que venció ochenta y ocho a setenta y ocho al Unicaja de Málaga para hoy los otros dos partidos de cuartos a las siete quiero del Baskonia divina asegura el Joventut y a las nueve el derbi de Anfield

Voz 1825 04:09 tienes entre Real Madrid y Estudiantes Janko

Voz 1643 04:12 los blancos son favoritos anoche nos decía Rudy Fernández en El Larguero que no hay que fiarse

Voz 1854 04:16 es muy buen equipo es cierto que siempre hay algún equipo favorito pero la Copa del Rey siempre pueden haber sorpresas tenemos que tener el partido que jugaron ellos en su campo contra nosotros que esto

Voz 0231 04:26 hubieron muy acertados jugaron desde el primer

Voz 1854 04:28 mutó muy fuertes gracias a su trabajo nos ganaron no así que tenemos que ser conscientes de que

la plantear un partido muy duro va a ser un partidazo y un partido duro en la gran fiesta del baloncesto español que coincide con el fin de semana de la gran fiesta también del baloncesto americano porque así se celebra en Charlotte el All Star de la NBA hoy a las tres el partido de novatos mañana a La dos el concurso de triples y el domingo también a dos el Partido de las Estrellas va a ser una de las grandes citas no sólo en Carrusel deportivo sino también en Movistar Plus en un fin de semana que viene cargado de deportes Ricardo Serra cuéntanos

hola qué tal compañeros muy buenas ya lo sabéis este fin de semana tenemos mucho mucho mucho baloncesto estamos pendientes de esta fase final de la Copa del Rey de basket que se está disputando en Madrid citas importantes sábado a las siete y a las nueve y media las dos semifinales y la gran cita no lo olvidemos el domingo siete y media de la tarde la gran final en exclusiva en vamos y además tenemos el fin de semana de las estrellas en la NBA que empieza a esta madrugada a las tres con el partido entre rookies y jugadores del segundo año la madrugada del sábado al domingo a las dos concurso de mates triples y habilidad ojo que está Luka Doncic como participante en la madrugada del domingo el lunes a las dos El Partido de las Estrellas así que este fin de semana va a estar más vigente que nunca eso de dormir es de cobardes también tenemos Golfo vamos a estar muy pendientes del Génesis López del PGA durante todo el fin de semana

Voz 0298 05:48 porque estás Sergio García estalló en Rahm Stat

el Gertrude y cómo no las citas de siempre en Movistar partidazo tenemos el sábado a las seis de la tarde el Zaragoza Albacete y el partidazo este fin de semana recordemos es el sábado Barcelona Valladolid a las veinte y cuarenta y cinco hice Ramos el domingo con fútbol femenino semifinal de la Copa de la Reina a partido único a las cuatro y media entre la Real Sociedad Sevilla en vamos así que buen fin de semana todos ya a disfrutarlo hasta luego

Voz 6 06:38 Dayton paralelo seguir es que me

Voz 1643 06:44 nos hemos levantado con una renovación sorpresa las de Ernesto Valverde con el Fútbol Club Barcelona que no ha eclipsado el anuncio de elecciones de Pedro Sánchez pero casi Valverde continúa a pesar de que algunos ante Valle podría no contar con ello muy buenas

Voz 0889 06:58 qué tal muy buenas así es continúa han firmado ya la renovación en el palco del Camp Nou con el presidente del Barça Josep Maria Bartomeu también con el vicepresidente Jordi Mestre el chin Curry el Barça ha anunciado esta mañana sobre las nueve de la mañana a un acuerdo para la renovación del contrato por una temporada más hasta dos mil veinte y otra opcional esta hasta dos mil veintiuno fuentes del Barça destacan que es un gran acuerdo y que el club se asegura un entrenador que domina por igual el Vestuario la pizarra nuestra compañera Alba Cabrera ha salido por las calles de Barcelona a preguntar si el socio del Barça está contento con esta renovación

Voz 1643 07:32 a ver muy bien cobardía pero bueno

Voz 7 07:35 está bien es un hombre con experiencia de tiene sus cincuenta y pico de tal cosa pasa por muchos equipos ya más lo que me gusta más de él es que sabe llevar muy bien el vestuario con los personajes que hay que son gente difícil de tratar

Voz 8 07:49 conté lo veo muy una persona muy muy sincera para el club a una persona que que lleva muy bien lo que es la marcha del club yo creo que puedo triunfar aquí en el Barça

Voz 0889 07:57 eh generalmente contenta al agente los socios del Barça Valverde que atenderá a los medios de comunicación esta tarde a partir de las cinco

Voz 1643 08:04 claro escucharemos luego a Valverde y al que vamos a escuchar ahora es al jefe de deportes de Radio Barcelona Sique Rodríguez muy buenas o la Óscar te sorprende la renovación de Valverde porque puede dar la sensación

Voz 9 08:14 de que no han encontrado a nadie mejor hicieran con el que tiene

Voz 1906 08:17 pues no no me sorprende aunque creo que es una pura formalidad es decir que si la temporada no termina como se espera que va a ser papel mojado Bartomeu confía en Valverde ha confiado siempre de hecho en reuniones con junta directiva siempre ha comunicado a sus compañeros que es el entrenador ideal e hizo lo que hace al final Bartomeu es poner en papel lo que ya se ha esforzado en las últimas semanas a decir en público que el club está con Valverde porque quieren lanzar un mensaje interno y externo de este modo se termina el debate sobre el futuro en el banquillo del Barça porque el presidente renueva al entrenador el entrenador se asegura también

Voz 10 08:53 en un nuevo contrato e insisto

Voz 1906 08:56 en gana peso dentro del dentro del club Valverde cree que los

Voz 0231 09:00 jugadores les siguen la plantilla compite lo hizo el año

Voz 1906 09:03 casado y lo está haciendo este si las cosas van como Se espera seguirá y cumplirá este contrato y sino pues como todo en el fútbol

Voz 1825 09:11 seguramente es el Barça no gana títulos pues se romperá

Voz 1906 09:14 pero vaya que es una sorpresa a medias porque Bartomeu ya ha dicho públicamente que confía en este entrenador

Voz 1643 09:19 por la renovación de Valverde gracias sí que ha podido pillar por sorpresa pero la del Cholo Simeone es una renovación anunciada anunciada exactamente por Miguel Martín Talavera el pasado veinticuatro de enero en la Cadena Ser tenemos Cholo hasta el dos mil veintidós y lo tenemos Pedro Fullana ha con una ficha que da envidia muy buenas

Voz 11 09:35 es bueno así será el mejor pagado del mundo será el técnico que más va a cobrar veinticuatro millones de euros cobraba veintidós va a cobrar a más o menos dos más uno más de lo que cobra la figura el equipo Antoine Griezmann hundió Pablo Ximena que lleva siete años en el Atlético de Madrid le quedan por tanto ahora cuatro más y si los cumple sólo Miguel Muñoz y sus catorce temas

Voz 1825 09:53 al frente del Real Madrid superarían al argentino

Voz 11 09:56 innovado el Mono Burgos porque sigue negociando su contrato como ya contamos en el día de ayer insinuaron a renueva porque ve plantilla para seguir compitiendo con los mejores

Voz 0501 10:04 me detengo a analizar absolutamente de nada de todo lo que hemos hecho creo del fútbol la vida depende siempre de Eloy de lo que vas a tenemos un desafío muy grande donde veo un trabajo oí gente joven qué puede hacer crecer al al equipo así está claro de que la decisión de habernos quedado y obviamente seguir caminando este camino es los futbolistas la pobreza el ambiente de la gente pero sobre todo no

Voz 1643 10:39 en las últimas horas además de dos renovaciones han sido noticia dos denuncias y las dos para jugadores del Madrid para quiénes Antón

Voz 0231 10:45 a a Ramos y para Bale uno en la Champions otro en la Liga asume Sergio Ramos su error en privado y aunque él querría que la UEFA sólo le castigara con un partido empieza a pensar que serán dos lo de Bale Se espera que no tenga mucho recorrido porque desde la Federación se interpreta un tema más de Antiviolencia que del Comité de Competición de cara al partido del fin de semana sigue fuera Raphael Varane hoy no he entrenado y me quedé

Voz 1509 11:09 con la imagen de Isco carrera continua en el césped

Voz 0231 11:11 parece que está mejor de la lesión en la espalda esta mañana le veíamos en un acto con Sanitas en la sala de prensa del estadio sentado en una silla o con pupitre así que no parece que esté mal de la espalda y que ojalá pueda abrir cuanto antes el malagueño del Real Madrid temas burocráticos a partir de la semana

Voz 1643 11:27 de Campeones hoy vuelve la Liga si lo quieres todo

Voz 1781 13:22 hay

Voz 1643 13:26 jornada veintiséis que empieza hoy a las nueve en Ipurúa con dos equipos luchando por estar en Europa la próxima temporada Aybar Getafe con qué novedades iban ocultos muy buenas

Voz 18 13:35 muy buenas el Getafe llega Ipurúa donde el Eibar no pierde desde septiembre Bordalás ha dejado el Madrid paga u si vacas si basa aquí ya Portillo este último por decisión técnica no quedaba fuera desde hace dos años entre entra el canterano hubo duro Antunes volverá al lateral izquierdo de la escuadra madrileña gran parte de los treinta y cinco puntos que tiene el equipo azulón los ha conseguido gracias a los goles de dos de sus delanteros Molina lleva nueve y Mata uno menos en los de casa Charles lleva diez Mendilíbar pondrá riesgo bajo palos porque limítrofe sigue lesionado al Michael central Iván Ramis que arrastra molestias musculares otro balear Cedro vidas ocupará su lugar en el centro de la defensa armera dentro de los dos descartes que Aramendi antes del partido puede que uno de ellos sea a Pedro León aunque el murciano ya está listo para debutar esta temporada además coincide con su querido Getafe a partir de las nueve de la noche en Ipurua Eibar Getafe con arbitraje del catalán mediante Jiménez

Voz 1643 14:24 eso para hoy para mañana cuatro partidos a las nueve menos cuarto el líder recibe al Valladolid es el Barça falla darle pueda dar vida extra el Real Madrid antigualla

Voz 0889 14:31 pues sí pero se esperan rotaciones en el partido vamos a ver si Messi descansar para recuperarse al cien por cien de sus molestias de cara a la Champions y la gran novedad va a ser Samuel Umtiti que puede entrar en la lista de convocados es lo más probable el Barça viene de semana limpia algo que es poco habitual pero Valverde no quiere cargar mucho de minutos a la plantilla antes de esta eliminatoria de Champions Arthur está lesionado es posible que descanse también Luis

Voz 1825 14:54 Suárez que acumula bastante carga física para volver

Voz 0889 14:57 orden velé al once va a ser la enésima oportunidad de Filipe Coutinho y como te digo Se espera que vuelva a la convocatoria ya disputarse ya minutos después de esta larga lesión Samuel Umtiti

Voz 1643 15:07 el Barça pensando en la Liga de Campeones lo mismo pueda hacer el Atlético de Madrid al juez de cuarto tenemos mañana derbi madrileño Rayo Atlético en Vallecas con los dos necesitado de puntos

Voz 1825 15:15 mañana si los dos necesitados si por parte del Atlético de Madrid la imagen del día ha sido por Fher por fin ver a Koke con el equipo aunque simplemente ha hecho una parte del entrenamiento Se va a reservar para el partido de Champions ante la Juventus Diego Costa Insabi ya tiene el alta médica peruano está en el banquillo Lucas es baja por lesión Thomas por sanción veremos a Filipe a Rodrigo ya Vitolo en el lugar de como grandes novedades ante el Rayo Vallecas

Voz 1643 15:36 a la una hay duelo por todo lo bajo partido importante para la salvación entre Celta y Levante Pola Montes muy buenas

Voz 1694 15:41 son buenas noticias Oscar para el Celta porque finalmente Iago Aspas y Hugo Mallo han entrado en la lista de convocados veremos si eso sí para cuánto tiempo están ambos jugadores apelación no ha perdonado a Maxi Gomez y el técnico del Celta no ha llamado a Pete del filial por lo que si aspas no está para salir de inicio tendrá que jugar con falso nueve y no descarta repetir defensa de tres centrales todo problemas para Paco López la prisión preventiva de Toño lesión de Postigo sanción de Cavaco Pedro López que tiene gripe guateques Eva recupera eso sí a campaña haya Rochina por lo que volverá al tres cinco dos

Voz 1643 16:11 por encima del Celta del Levante están Real Sociedad Leganés que se enfrentan a las seis y cuarto en Anoeta con el objetivo Roberto Ramajo

Voz 1825 16:16 de quedarse una semana más en la zona tranquila muy buenas

Voz 0689 16:19 seguir mirando por qué no a los puestos nobles de la clase

Voz 1825 16:22 es un partido que va a ser histórico para el Leganés porque va a jugar en Anoeta su partido número cien en Primera División lo va a hacer además vestido con su indumentaria habitual por deferencia de la Real Sociedad que le devuelve los dos favores que le hizo el Leganés la temporada pasada no puede contar por lesión de Pellegrino Nickon encima nos que el Muñoz está sancionado Nyom pero sí va a estar

Voz 1643 16:43 es autor de un hat trick Jato

Voz 1825 16:45 la semana pasada para intentar buscar porque no la que sería por primera vez en su historia en Primera su tercera victoria consecutiva por parte de la Real baja muy importante de su capitán Asier Illarramendi tampoco

Voz 1643 16:56 puesta por sanción Joseba Zaldua que la temporada pasa

Voz 1825 16:58 toda estaban el Leganés volverá a jugar en su puesto en el once inicial tanto Zurutuza como Aritz Elustondo el choque arranca a las seis y media

Voz 1643 17:06 así viven el fútbol del fin de semana pero hoy viernes manda la Copa del Rey de baloncesto ya tenemos la primera semifinal Barça Lassa Iberostar Tenerife van a jugar mañana a las siete un puesto en la final del domingo ya esta noche tenemos otro emparejamiento a las nueve derbi madrileño Rollins garantes con qué novedades muy buenas muy

Voz 1509 17:26 buenas Óscar derbi para cerrar los cuartos de final entre el Real Madrid uno de los grandes candidatos al título que llega con una buena noticia Sergio Llull que podrá jugar ya contábamos ayer que había entrenado con el grupo y que las sensaciones eran buenas un Movistar Estudiantes en gran momento liderado por Gentile

Voz 1825 17:40 te duela que ejerce de anfitrión el partido con buena mano

Voz 1509 17:42 en las gradas eso seguro a las nueve y media de la noche

Voz 1643 17:45 y antes a las siete quiero ver Baskonia divina seguro Joventut novedades Javi Fernández muy buenas

Voz 1804 17:50 los Oscars y dos equipos que llegan en buen momento que tal vez Baskonia jugando muy ver el último mes y medio Joventut de Badalona una de las sensaciones de la primera vuelta el interesante entre argentinos Luca baldosa la provincia de conmigo el segundo entrenador del Joventut de Badalona el mítico Jaka Lakovic Jaka buenas tardes con ganas con ilusión ya preo extra que para la Peña

Voz 19 18:09 no sé si ha con muchas ganas selección si es un premio para trabajo hecho durante la primera parte de temporada pero también tener venimos aquí con

Voz 8 18:21 con la responsabilidad de hacerlo las cosas bien las claves para el partido contra el Baskonia por dónde que es que el partido horas noventa

Voz 19 18:28 eh las claves son un extra a buena defensa ahí a en controlar voten si con eso yo creo que

Voz 8 18:38 acogemos buenas sensaciones también en ataque gracias gracias se marcha

Voz 1804 18:43 es el segundo entrenador del Joventut de Badalona a las siete se abre la segunda jornada en el que ir al Baskonia Joventut de Badalona

Voz 1643 18:50 gracias que viene gracias a un fin de semana repleto de baloncesto en España la Copa y en Estados Unidos Gonzalo Conejo el All Star muy buena y podríamos tener uno

Voz 0889 18:57 ah de última hora anoche en el partido entre los pelícanos cayó lesionado Anthony Davis está en duda su presencia en los tarde y la lesión es muy reciente y la cita está muy cercana en caso de que finalmente Davis no pueda ser de la partida la NBA tendrá que buscar un reemplazo y entre los nombres que sí

Voz 1643 19:10 barajan está el de Luka Doncic

Voz 9 19:13 tenemos además hoy cita histórica Toni López en el fútbol sala primer europeo femenino muy

Voz 0689 19:18 en formato Fenoll por la fase final de este primer europeo oficial femenino de la historia del fútbol sala todos los partidos en el pabellón de Gondomar en Oporto en Portugal hoy las dos semifinales España Rusia las ocho y Ucrania Portugal a las once menos cuarto el domingo será el partido por el tercer y cuarto puesto y la gran final en la que esperemos que esté España la selección española es clara favorita Oscar con jugadoras de máximo nivel como la segunda mejor portero del mundo Silvia Goethe la segundo mejor jugadora del mundo Amelia Romero la pichichi Sotelo y otras como anti como Ana Luján todo viene entrarán por la jugadora Óscar Claudia Pons

Voz 1643 19:48 así llegamos a las tres y veinte de la tarde desde hasta a cuatro meses pasan por aquí el resto de compañeros de la Cadena SER

Voz 20 19:54 para cosas en SER Deportivos SER Deportivos Madrid

Voz 1643 20:16 desde ahora ya está a las cuatro vamos con más pausa con menos prisa ampliamos alguno de los temas de los que ya hemos hablado York contamos el resto de formación deportiva de Madrid de este viernes empezando por la gran cita del viernes en la Copa del Rey de baloncesto con duelo de anfitriones entre Real Madrid estudiantes la renovación del Cholo y las denuncias a Sergio Ramos y a Bale hoy han hablado además de Simeone Míchel

Voz 9 20:38 vale en el derbi de mañana Pellegrino el técnico de Ghana

Voz 1643 20:41 es hoy el Getafe puede dormir en puesto de Liga de Campeones y gana en Eibar y como es viernes Nos espera Raúl Ruiz para hablar de segunda además vamos a hablar de Segunda B con el técnico del Athletic B que está luchando por el ascenso a la categoría de plata ellos tenemos que contar porque peligra el Maratón de Madrid también una cita histórica hoy para el deporte español así que desde ahora ya están las cuatro miembros

Voz 21 21:02 esta es escuchen luego SER Deportivos y recuerda que esta noche desde las once y media una hora menos en Canarias te espera en El Larguero te contaremos todo lo que tienes que saber de esta jornada de Liga

Voz 1825 21:29 la atleta hoy a Madrid

Voz 9 21:31 el Fi entente Teresa a las nueve y media de la noche entre estudiantes Si el tercer partido de acuerdo al final de la Copa de Rey de Baloncesto derbi madrileño derbi además entre anfibio

Voz 1643 21:44 buenos así que estoy aquí rodeado de la gente que más sabe de baloncesto de la redacción de Madrid Marta cada muy buena ola Óscar muy buenas Francisco José Delgado cojo hola hola Óscar buenas tardes a todos estando tú aquí haciendo gala de defenderme y que estuvo SER Deportivos y que si cuentas con el baloncesto entonces no pueda ser baloncesto y luego ya se oyó con el fútbol aquí he medieval no yo creo que vamos a dejarlo como está que yo creo que nos va a quedar mejor

Voz 9 22:05 el Marta Casas novedades información de ese partido entre los dos anfitriones de esta Copa del Rey de baloncesto

Voz 1643 22:13 sólo uno de los dos bastar mañana la semifinal si por desgracia banal

Voz 1509 22:17 los aficionados de uno y otro a las once y media de la noche más o menos uno de los dos se va a quedar fuera de esta Copa del Rey ahora mismo los dos equipos están en el hotel de concentración ambos han pisado ya esta mañana el parqué del Palacio de los Deportes en el Real Madrid con todas las miradas apuntando a Sergio Llull llegaba tocado ayer ya contábamos que había entrenado con el resto del equipo Se le ha cuidado y Chile ha guardado mucho en las últimas dos semanas hoy Pablo Laso ha confirmado que el menorquín está disponible

Voz 8 22:42 va a jugar obviamente estamos hablando un jugador que hasta para o casi dos semanas con lo cual si le preguntara a él te diría que le gustaría estar mejor pero yo creo que está preparado para jugar alguien entrenó con el equipo

Voz 0501 22:54 y ahora mismo eh

Voz 1643 22:57 que está preparado para jugar

Voz 1509 22:59 Sergio Llull preparado para jugar está disponible aunque no se eleva a forzar tampoco si las sensaciones no son buenas se le controlarán bastante los minutos y el resto en buenas condiciones con la baja de Brighton Kings para Pablo Laso los blancos ilusionados además con una competición que fue la única que se les escapó la temporada pasada y que han ganado en cuatro ocasiones en los últimos cinco años ya enfrente el Movistar Estudiantes que no juega la Copa desde el año dos mil trece que llega como anfitrión en el mejor momento de la temporada habiendo recuperado la confianza de la mano de un gran Darío Orihuela el máximo anotador nacional de la Liga ACB Italia

Voz 1825 23:28 de Alessandro Gentile el italiano que va a jugar su primera Copa con el esto una copas

Voz 10 23:33 es una competición diferencia eh sólo qué a un partido casas todas las cosas a la jugamos contra un equipo que sabe sabe sabe cómo es jueves partido todo el equipo está está muy feliz está listo para para

Voz 1643 23:55 la Copa es una competición diferente y una competición que mola mucho y Pacojó para esta noche yo quería preguntarte quién es el favorito porque claro lo lo malo es pensar el Real Madrid

Voz 9 24:03 hay que estudiantes desde que ganó el derbi el día de Reyes viene enrachado la Liga sí sí

Voz 0699 24:09 eso tiene un balance positivo en este dos mil diecinueve con respecto a victorias derrotas así que es verdad que de Movistar Estudiantes está mucho mejor de lo que arrancó la temporada pero claro yo creo que si me pregunta por un favorito a que hay que ser sinceros el favorito es el Real Madrid pero el favorito es el Real Madrid juega contra el que juegue se llama estudiantes Barcelona que sí el líder de la Liga Endesa el Real Madrid tiene marcadas en rojo determinadas fechas en la competición y esta es una de la que está en rojo sobre todo porque el año pasado perdió la final de Copa contra el Fútbol Club Barcelona que en el partido de hoy para mí es favorito claro el Real Madrid pero con un pero el Estudiantes ya le plantó batalla recuerdo el día de Reyes que fue el partido de la Liga esa el quinteto inicial de estudiantes estuvo por encima de dieciséis de valoración lo que significa que los cinco hicieron un partidazo Alexandro estuvo genial yo creo que hizo su mejor partido con la camiseta de estudiantes por ahí pasarían las opciones de que el Estu diera la sorpresa porque yo creo que si el Estudiantes gana daría la sorpresa ante el reo

Voz 1643 25:06 habré iba a preguntar ya quién era el favorito para ganar la Copa del Rey con Barça y con Tenerife ya en semifinales pero por lo que me ha dicho que así que a punto también al Real Madrid

Voz 0699 25:15 yo creo que favoritos el el Real Madrid es verdad que el Barça es el líder de la Liga Endesa y aquí no no estoy tanto con el factor cancha porque la gente habla no es que el factor cancha en la Copa tal bueno es más el mal la maldición de del anfitrión que el factor cancha pero para mí el Real Madrid es favorito casi prácticamente a todo excepto si se juega una final de la Euroliga contra el Fenerbahce haya ya tendría mis dudas en todo lo demás me parece que al Real Madrid que darle como favorito en la competición pero ojito esto es la Copa del Rey ayer hubo dos partidos de cuartos de final ninguno de los dos partidos hubo sorpresa es muy raro que en los cuatro partidos de los cuartos de final pasen los cuatro cabezas de serie yo lo dejo ahí luego que la gente saque sus propias conclusiones

Voz 1643 25:55 esa es una de las razones por las que no tenemos que perdernos la Copa del Rey porque hay sorpresas porque no tenemos que perder este fin de semana no sólo la Copa sino en la SER vamos a poquitos Bruce

Voz 0699 26:04 hombre pues porque en la SER vamos a dar todos los partidos de mañana en el que

Voz 0231 26:08 Carrusel deportivo todas las semifinales la final

Voz 0699 26:11 y el domingo con Dani Garrido pero hoy estrenamos programación en ser más en el ciento cuatro punto tres D de la FM con entre otras cosas el partido entre el Real Madrid el Estudiantes jugó a las nueve y media de la noche a las nueve abrimos el carrusel con el partido entre el Eibar y el Getafe ahí estaremos también con el con el baloncesto así que nos vamos a juntar todos hoy excepcionalmente pero vamos que de

Voz 1643 26:34 de manera bestial con la dirección también el carrusel con Pacojó muchas laderas no muchas veces lo hace muy bien eh esto del reportero seguiré volver el lunes éste es tu sitio Marta gracias hasta luego escuchándonos también un jugador que ha estado dieciocho años en estudiantes quitando dos que se fue al Caja San Fernando es un jugador histórico para la ACB nas trazó

Voz 8 26:52 muy buenas hola qué te alguna tú cuántos derbi

Voz 1643 26:55 mis estudiantes esas jugador

Voz 8 26:58 no hemos dice esta temporada dieciocho bordado mínimo

Voz 22 27:04 el desacuerdo mínimo pero luego como han obtenido incluso esta tesis europeas si los playoff pues lleva muchos más

Voz 1643 27:13 de todos esos acuerdo dando no sé ya si de cuánto ganaste pero hay alguno que no vaya a olvidar nunca

Voz 22 27:20 no no no no

Voz 23 27:22 yo en realidad a un acuerdo

Voz 22 27:25 todos salteado de todo no porque no me acuerdo especialmente de ninguno obviamente mucha hemos ganado muchas veces a entrar al Madrid era un partido muy especial no se haya ganado a lo mejor yo no era un año donde yo creo que estábamos un poco incluso pasan los años a la paz no me acuerdo exactamente

Voz 1643 27:52 este que dice Paco cosas de acuerdo en que pueda haber sorpresas porque tú sabes lo que ganar una copa con estudiantes a lo que ganarle al Real Madrid está ahí

Voz 22 28:01 si el PP siempre que lo bueno de la Copa yo creo que para la gente los equipos vienen muy muy motivados Si los equipos siempre que quizá estén mejor en la clasificación bien atentos resaltó la gente veterana que la FOM muchas copas porque saben que estás tiene a un partido puede pasar un poco eso ya han vivido en sus carnes muchas sorpresas para bien y para mal no no bonito de la Copa y en el partido empieza pero casi casi casi no hay favoritos

Voz 0699 28:36 me dejas una cosa Óscar claro

Voz 1643 28:38 dicho antes que es tuyo y Nacho Azofra debut

Voz 0699 28:40 esto en el baloncesto en un partido oficial el doce de noviembre del año mil novecientos ochenta y ocho contra el Real Madrid y no lo está mirando eh

Voz 8 28:48 si se mira eh me acuerdo a ver cómo tenía cuerpo

Voz 0699 28:55 decía

Voz 22 28:57 no hombre que alguno por eso te digo que espero pero sin acuerdo además pues en el antiguo pabellón del Real Madrid

Voz 25 29:04 sí señor no había había no no había

Voz 22 29:07 hemos pasado a tu deporte pero no es ocho

Voz 1643 29:11 lo bien que le vendría a Nacho a hoy un jugador como tú eh que metiera tantos triples se Khedira tantas asistencia

Voz 22 29:17 bueno hombre ellos estudiante bien cubierto yo creo que que han dado con la tecla hace mes y medio la tecla de la confianza yo creo oí y ahora ya hay que ganarle al estudiante antes estaba con estaba costando competir pero yo creo que mes y medio para acá es un equipo muy bueno mucho más armado más igualado y todas la palabra bastante más confianza posibilidades

Voz 1643 29:43 me gustaría tener un jugador como Nacho Azofra al Madrid le gustaría y al final lo va a tener un jugador como Sergi Llull y eso les hace parada esta noche más fuertes todavía

Voz 22 29:54 sí bueno a ellas

Voz 24 29:55 tiene tiene

Voz 22 29:58 la dinamita en todos lados no debe mirar siempre al Real Madrid de arquitecto mira al banquillo quinteto titular no sé pero claro hombre Llull es un jugador además que lo que está decidir de documentos finales igualados está acostumbrado pues por supuesto para para las ocho eran importante contar ponernos

Voz 1643 30:21 a ti como parte de la familia de estudiantes Nacho te molesta que hayan criticado que Estudiantes está en la Copa por invitación y no por clasificación

Voz 22 30:29 no no es una crítica que yo creo que bueno los pues puede tener sentido dos cero pero ha tocado obviamente no es sólo un equipo de Madrid pasaban dos hay uno estaba ya claro cuando llevado a mitad de Liga pero no hiciera juego palabras no puedes estar de acuerdo o no yo no estoy de acuerdo obviamente son los me tocas pero pero bueno en la regla que estaban ya estaban hechos

Voz 1643 31:00 bueno pues será estudiantes regresa esta noche con el Real Madrid jugándose ese pase a la segunda semifinal de mañana Nacho Azofra muchas gracias a que veamos un gran partido disfrutemos

Voz 8 31:10 con lo de la Copa eso es eso

Voz 1643 31:13 en la Cadena Ser la a contar Marta Casas Id Francisco José Delgado porque este partido como ha hecho Pacojó va a ser el primero de la vuelta o del renacimiento de Carrusel deportivo Madrid que además de transmisiones y de narraciones deportivas de los equipos de Madrid en primera va a tener un programa especial cada sábado cada fin de semana y el estreno va a la Cadena Ser

Voz 26 31:33 mañana Carrusel Madrid

Voz 1643 31:41 mañana hay bajo la dirección de Borja Borja muy buenas

Voz 0298 31:44 qué tal Oscar muy buenas tardes acabamos de reventar la cabecera

Voz 1643 31:47 el guardameta Gonzalo que no sonara hay ahí Julio lo ha dado al play off

Voz 0298 31:51 Julio su crack dio no haya habido todavía eh yo quería que fuera todo por sorpresa mañana también así que era pues ya con ganas no de de comenzar ese proyecto que que le hace mucha ilusión lo he notado en la redacción y también a la a los aficionados ya por lo que palpado en las redes sociales porque bonobos y Madrid es una ciudad tiene dos de los mejores equipos del mundo como son el Real Madrid y el Atlético de Madrid pero Madrid es una ciudad espectacular a nivel deportivo primero porque tiene cinco equipos en Primera División Getafe Rayo y Leganés que también se merecen atención dos equipos en Segunda uno peleando por el ascenso como es el alcohol el Rayo Majadahonda que has tenido que está peleando también ahí por por salvarse lo está haciendo muy bien siete equipos en Segunda B habéis hablado con Jovi con Marta a dos equipos de de basket peleándose hoy en los cuartos de final de una Copa del Rey en fin que que tenemos mucho deporte yo creo que es un espacio en el que bueno pues todo el mundo va a tener cabida

Voz 1643 32:39 me dice suena que no te preocupes que la cabecera tú de mañana se ha llevado un hombre bueno bueno pues mira mejor todavía me lo estás diciendo que la gente está muy ilusionada que está muy emocionada que eso va a ser mucha presión notar

Voz 0298 32:52 acá no no que va que va a estas alturas lo lo lo haré mal lo haré mal seguramente pero no será porque porque me encuentro así

Voz 1643 33:00 la porque digo lo de cagado Si estamos en confianza Sonia estamos en Familia con Borja personada digo los oyentes también y que bueno para oyentes que son los que te está presionando al que hay que contarles que tenemos para mañana hay para el resto de fin de semana ya no son practicamente lo que hay para hoy pero semana muy largo y hay mucho más

Voz 0298 33:19 si mañana tenemos esa primera edición de Carrusel Madrid de once a una antes de que comience el primer Carlos el Nacional ya con el partido de Primera División y luego por la tarde que lo base narrar tú no lo sabías Real Sociedad Leganés no me han dicho nada tú te cito ahora como productor de Carrusel que soy también seis y cuarto de la tarde Real Sociedad Leganés el partido que comienza a las seis y media con una buena previa con las mejores voces con comentaristas con análisis como tiene que ser también no de ese Rayo Atlético de Madrid que es el derbi del cual vamos a hablar mucho lógicamente mañana la primera edición la semana que viene tenemos dos partidazos también en la en la mañana el sábado tenemos otro derbi Getafe Rayo Vallecano el domingo ni más ni menos Leganés Valencia así que todos esos partidos van a poder ver en SER Madrid en Carrusel

Voz 1643 34:01 mañana la previa de Leganés ya que me toca a mí voy a aprovechar seis y cuarto y ojo ya una sorpresa preparada para los aficionados de Leganés que vayan a escucha el partido solo digo que es un Real Sociedad Leganés a partir de ahí pensar pro de Bogotá tirando la gruesa Borja dice Toni qué es esto sale mal no va a ser por culpa tuya sino porque está el de productor así que me muchas gracias buenas tardes y buena suerte iré dos cracks como Carlos Díaz Nacho Sánchez que bueno están en la técnica también a partir de mañana sólo Oscar hoy a partir de las nueve el carrusel el Madrid en la SER viento cuadro punto tres de la FMI mañana a partir de las doce Phone Borja Cuadrado con todo el equipo piezas de las ambiciones y las narraciones en directo de los noventa minutos íntegros de todos los equipos los madrileños en la Primera División son cinco casi nada hace llegamos a las cuatro menos veinticinco en SER Deportivos seguimos cuatro

Voz 27 34:51 al

Voz 28 34:54 sí sí días SER Deportivos en Cadena Ser punto com aquí en las redes sociales e incluso Ter arrobas SER Deportivos

Voz 1781 35:02 los guiones Facebook SER Deportivos

Voz 9 37:02 el Real Madrid juega el domingo a las doce de

Voz 1643 37:06 de la mañana contra el Girona partido que te daremos por supuesto por ser más caros el Madrid porque el carrusel de la Cadena SER Antonio era muy buenas otro eh

Voz 0231 37:14 aquí estamos Ejido muy buenas aunque ahora mismo

Voz 1643 37:17 preocupado lo que pasa en ese partido está más preocupado de lo que va a ocurrir con el expediente a Sergio Ramos con la denuncia a Bale

Voz 0231 37:22 sí son dos temas diferente te decían el tramo nacional que Ramos asume en privado su error Él quiere que le pongan sólo un partido pero empieza a pensar que elevan a caer dos es una acción muy clara en el campo y luego las palabras en zona mixta a pregunta de Sergio Quirante le dejan en mal lugar así que el reconoce en privado que no tenía que haber dicho eso y a ver cómo va ese expediente de la UEFA que hasta el día veintiocho de febrero no tiene porque resolver hilo de Bale es uno que es un poco rara tiene pinta que esto el Comité de Competición de la Federación no va a llevarlo muy lejos es un tema que piensan en Las Rozas es más propio de Antiviolencia que de competición es una más en esta relación tensa que tiene en la Liga con el Madrid desde la famosa llamada de Florentino Pérez a Rubiales Javier Tebas no le gustan los temas del Madrid ya contamos en la radio todo el año diferentes juicios que tienen por asuntos de publicidad camisetas etcétera y ahora entre la hora del Madrid Levante previo al clásico de Copa de vuelta esto de Gareth Bale lo de la llamada del todo que y José Luis hay una serie de actos entre el Madrid y la Liga sobre todo entre la Liga y el Madrid que no parecen muy normales repito yo creo que a Ramos si queda meter dos partidos y creo que lo de Bale va a quedar

Voz 1643 38:31 nada pues veremos lo que ocurre con el expediente a Ramos por parte de la UEFA y con la posible sanción a Gareth Bale después de la denuncia de la Liga to muchas gracias

Voz 0231 38:39 una cosa nada más eh te decía antes que Varane está fuera otra vez sigue con gripe no va a jugar

Voz 0298 38:46 de semana ante el Girona ha entrenado al margen

Voz 0231 38:49 Mariano que tiene otra vez molestias mala suerte para el delantero hispano dominicano al menos es lo que parece cuando le ves una cosa es lo que te cuentan pero hemos ido esta mañana a exacto con Sanitas que estrenaban los jugadores su cartilla personal estaba tirado en la silla pupitre igual de mal sentado que la redacción así que no le veo yo muy mal al jugador del Real Madrid que luego ha hecho carrera continua en el verde de la ciudad deportiva mañana el preguntaremos a sonar y en rueda de prensa una rueda de prensa que escucharemos en el ciento cuatro punto tres en ese estreno has de Carrusel Madrid mañana rueda de prensa de Santi Solari los esa rueda de prensa que el coche

Voz 1643 39:24 veremos mañana hay una cosa como este Isco que otra cosa que el propio Solari le ponga luego ahora sí ató muchas gracias

Voz 0231 39:29 a ti gracias Pedro Fullana

Voz 9 39:31 a derbi Atlético de Madrid Rayo Vallecano visita el Athletic

Voz 1643 39:35 a aparte de esa renovación del Cholo Simeone

Voz 9 39:37 pendientes ya de sí destacó que no está que si llega Luca no llega

Voz 1825 39:40 ah no Koke no va a llegar hoy ha entrenado con el equipo pero sólo una pequeña parte del entrenamiento la parte

Voz 10 39:46 Nos a intensa la menos Se física hay

Voz 1825 39:49 eso quiere decir que creo que ya está pensando en el partido ante la Juventus de hecho se va a reservar para ese gran partido donde le va a hacer falta Simeone Koke y el resto de los recursos no va a estar Lucas porque es el único que está fuera del equipo ahora mismo por lesión no va a jugar Thomas

Voz 0298 40:02 porque vio la expulsión directa en

Voz 1825 40:05 el partido ante el Real Madrid por tanto está sancionado así que te serán los tres cambios que vamos a ver también en el equipo veremos por ejemplo la Filipe que volverá al lateral zurdo en lugar de Lucas veremos a Rodrigo que ya ha superado las molestias en el centro del campo en lugar de Thomas hilarante vea será Vitolo que va a entrar en la banda izquierda en el lugar de Thomas le mar si van a estar en la lista en la convocatoria Diego Costa y Savic los dos ya tienen el alta médica ideó Costa está como duro tiene unas ganas locas de volver veremos si puede ser titular ante la Juventus pero Simeone ha dicho hoy que ve que es compatible con Morata IB así a Diego Costa

Voz 0501 40:38 absolutamente pero que pueden ser compatibles a partir de de un trabajo consolidado y de una estructura de equipo que no pueda llevar a ese lugar aquí está bárbaro está que se sale tiene un hambre montante hoy que lo vieron estrenar me imagino que siempre se ponen detrás del alambre viendo viendo cómo entrenó y está con ambiciones como se pero lo necesitamos y ojalá que mañana empieza a sacar todo lo que tiene porque el equipo lo necesita

Voz 1825 41:12 mañana no va a ser titular va a jugar Morata pero va a tener minutos ya pensando en lo que se avecina

Voz 1643 41:17 pues Diego Costa con hambre peligroso su rival

Voz 9 41:19 el Rayo Vallecano ha hablado esta mañana Michel la banda gala muy buenas

Voz 0419 41:23 qué tal los casi con novedades Míchel podrá contar de nuevo con Óscar Trejo que vuelva a la lista tras cumplir sanción el que no estará esta jornada por acumulación de amarillas será Emiliano Velázquez ausencia importante para el técnico igual que la de impulso que sólo ha perdido dos partidos este año no estará mañana

Voz 8 41:39 por lesión por molestias también se queda fuera hucha

Voz 0419 41:42 por por decisión técnica que Calcuta a queme Sergio Moreno José León y Javi Guerra además el técnico ha hablado de su rival el Atlético de Madrid dice que le preocupa al equipo colchonero pero no es lo que más inquieta al técnico

Voz 31 41:54 al ser uno de los mejores equipos de de la Liga y de Europa pues lo tenemos claro que me preocupa mucho más lo que seamos capaces de hacer nosotros al final es un rival muy muy difícil pero nosotros tenemos que hacer nuestro mejor partido ser muy intensos con balón y sin balón no hacer el partido como la Atlético de Madrid y ser muy agresivos tener el factor cancha a favor que lo tenemos que bueno como siempre con nuestra afición tener esa intensidad necesaria para que el Atlético no esté cómodo pues eh

Voz 1643 42:23 el Rayo Atlético de Madrid mañana a las cuatro y cuarto ya antes a esta noche ya las nueve juega el Getafe en Ipurúa ante el Eibar puede dormir el Getafe sube Caballero en puesto de Champions muy buenas sí

Voz 1509 42:33 hola qué tal espera seguir su racha a domicilio ya que sólo ha sufrido dos derrotas lejos del coliseo un ante el Atlético de Madrid y el Real Madrid para este partido Bordalás ha optado por dejar fuera de la convocatoria haga acusó acusadas aquí Portillo no estará Bruno por sanción y Markel Bergara ni atendía ayer por lesión el Getafe es quinto con treinta y cinco puntos nunca había estado tan arriba en la clasificación a estas alturas está a solo dos puntos del cuarto clasificado el Sevilla aunque el discurso que se siguen lanzando públicamente desde el vestuario no es de prudencia para lograr cuanto antes el objetivo de la permanencia ese partido esta noche a las nueve en Ipurúa Eva jeta

Voz 1643 43:02 mañana a las seis y media de la tarde en Anoeta José Antonio Duro juega el Leganés ante la sociedad su partido número cien en Primera bueno eso es muy buenas Óscar del centenario de partidos