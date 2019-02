Voz 0699 00:00 hola qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER el final de locura de la Copa del Rey de baloncesto entre Madrid y Barça desatado una locura más algo así como una prórroga de la locura dejando claro que los árbitros equivocaron todo lo posible en el último minuto del partido ahora los que se equivocan son otros la liga de baloncesto ACB yerra al no reconocer los errores de los colegiados que son humanos y que se equivocan como tú y como yo jugadores y como los técnicos en el desempeño de su trabajo es equivoca el Real Madrid no en la queja sino en el paso más la idea de convocar una posible votación de su socio para sacar al equipo de la ACB es como si te pisan un pie IT óperas de la cabeza es una exageración digna de un equipo griego en un calentón y el Madrid no es eso es señorío el baloncesto no es fútbol hasta ayer por lo menos el fútbol tiene cosas buenas y cosas malas me parece horrible que el basket copió las malas pero comportamientos viscerales y desmedidos pueden hacer del basket una mala copia del peor fútbol y eso es para mí peor que cualquier fallo arbitral Lastras y uno comenzamos aquí de pobres

Voz 1 01:10 en la Cadena SER SER Deportivos con Francisco José Delgado

y con el resto de la redacción de deportes de la cadena ser aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta las cuatro vamos a acompañar con el resumen de lo que hemos consumido de del deporte del lunes el Madrid Barça de baloncesto de la final de la Copa del Rey amenaza en convertirse en el culebrón de la semana con un proyecto de referéndum del Real Madrid para sacar al equipo de la Liga con los errores arbitrales en el tramo final del partido con la tecnología insuficiente que también persigue al basket y con una victoria del Barça que ha abierto una herida arbitral en el Real Madrid Reyes y Tomic en la SER

Voz 4 02:15 clarísimo clarísimo pero que significa dos años consecutivos

Voz 5 02:21 sí hemos robado ya el año pasado también no se la da el tapón no no no no no sé no lo sé hay que preguntar a los árbitros deciden todos juntos creo que segunda parte más prorroga ha sido ha sido uno

Voz 0699 02:37 con locura fue una locura el partido la prorroga el partido digno de una película de Berlanga con la silencio el Real Madrid en cólera y el Barça alucinando hoy los árbitros y la tecnología en el centro del huracán entre todos ha encargado un partido precioso y veremos si no dejan una herida profunda en un deporte que ya sangra por otros motivos ahora nadie estamos el fin de que ha sido de no parar de quejarse quejas del madridismo con las rotaciones de Solari en el fútbol quejas del Celta ante una nueva lesión sí pero sobre todo quejas arbitrales en el fútbol el sábado se quejó el Rayo en su partido contra el Athletic el Valladolid con el Barça ayer domingo turno para el Betis y para el Valencia con el bar de fondo estos son Marcelino Setién y el entrenador del Rayo Míchel

Voz 6 03:18 el árbitro es mejor no decir nada me gustaría saber comentarle con él algunas de las acciones como las ha valorado oí que Criteria ha tenido va empezó muy bien

Voz 7 03:28 eh pero esta semana al menos ves cosas que te extraña un poco o Elvira juegan poco están obras pero era raya pongamos con esa primera acción tenía que haber levantado oí sobre cuál puede pero

Voz 0699 03:38 la tecnología ha venido para quedarse y la queja nunca se fueron ni se irán porque cada uno va a contar la guerra según le vaya en ella en cada ocasión ahora estamos de Ronda de quejas y de ronda de Champions que entramos en Semana grande para el Barça y para el Atlético de Madrid que juegan contra el Olympique de Lyon mañana a los azulgranas en Francia y ante la Juve de Cristiano el miércoles en el Metropolitano el Atlético de Madrid sin olvidar que antes hoy Liga con el Huesca Athletic de Bilbao que pueda aclarar o complicar mucho la zona baja de la tabla nos metemos a fondo en ello aunque recuerdo que en el polideportivo hay mucho baloncesto además de lo de la Copa del Rey se concentra la selección española absoluta y en la NBA la pasada madrugada hemos tenido All Star que lo ha ganado el equipo de Le Bron con Duran como invitado de selecciones noticia también ha femenina de fútbol sala que se ha proclamado campeona de Europa lo recibida esta mañana en la Federación Española de Fútbol ID deporte femenino noticia Carolina Marín y su recuperación aunque de lo que más se habla es de Fórmula uno con los primeros test de la temporada en Montmeló con Carlos Sainz como protagonista anda que no tengo cosas que contar hasta las cuatro de la tarde son las tres y cuatro vamos al lío ya

Voz 0699 06:10 vamos a la Copa del Rey de baloncesto que hoy no se habla de canastas de partido épico de prórroga de doble remontada que sería lo bonito y que también paso se habla de instan Ripley que es el bar del baloncesto de árbitros de referéndums pide polémica como es el día después en el Real Madrid el equipo perdedor

Voz 8 06:27 la casa pues es un día en el que la polémica

Voz 1509 06:30 continúa sonando con fuerza Pacojo en el Real Madrid se sienten perjudicados y sienten que se les ha faltado al respeto en las últimas horas el director de arbitraje ha reconocido a los blues con los errores en la final y desde el Real Madrid que valora la posibilidad de estudiar una posible salida de la competición tras consultar a los socios reclaman sanción para los árbitros piden que se haga público ese reconocimiento de los errores y se quejan de que en el momento de esa acción polémica decisiva con Tomic tomaron la decisión en menos de un minuto utilizando sólo dos imágenes Juan Carlos Sánchez el director general de la selecta de la sección de baloncesto era el encargo lo de tomar la palabra tras la final

Voz 1567 07:04 que no ha sido falta ha sido un tapón legal ya es el segundo año que ocurre ya es el segundo año

Voz 15 07:10 que hay una desgracia

Voz 1567 07:13 el arbitraje con respecto al Real Madrid ahora mismo acabo de venir de velas en las imágenes con el director general con el presidente con el director de arbitraje entonces me parece que esa jugada habiéndolo y que hemos puesto si entre los tres no han visto que esto es un tapón ilegal al pasado que está

Voz 16 07:29 en el Real Madrid se queja y eleva su

Voz 0699 07:31 sus quejas el tono a través también de las redes sociales el Barça el ganador qué dice de todo esto Javier sexo

Voz 1982 07:38 hola buenas tardes Pacojó pues en el Barça tranquilidad de momento no habrá declaraciones Se piensa que la acción de Randolph a Singleton era una clara falta antideportiva que hubiera finiquitado la la final en el entorno blaugrana Se habla de la capacidad del equipo de remontar los diecisiete puntos en contra

Voz 0985 07:55 las distancias con el Real Madrid

Voz 1982 07:57 cortado mucho después de la Copa del Rey eso sí se ve con cierto estupor la campaña contra los árbitros del equipo blanco pero insisto de momento sin

Voz 0699 08:06 no hay que decirlo que fuera de todo esto fue un partidazo que qué pena que el baloncesto adopte lo peor del fútbol con las cosas buenas que tiene el fútbol espero que hoy el soufflé baje un poquito que la ACB diga algo aunque lo cierto es que los árbitros estuvieron fatal el bar de baloncesto está capado el uno de marzo el Real Madrid visita Barcelona en la Euroliga en lo que será encima un homenaje Navarro Easy los dirigentes no apuntan a la cordura van a encender a la grada casi seguro bueno polémica en el baloncesto que desplazará del fútbol que hay que decirlo también la tuvo fin de semana de rajada por doquier ronda de quejas Barça uno Valladolid cero de penalti raro a Piqué Ikea en Valladolid José

Voz 8 08:42 sí hola muy buenas tardes pues eh

Voz 1070 08:45 verdad es que en Valladolid hay tranquilidad a pesar de que ha habido muchísimas jugadas en las que el bar ha dejado con cara de tonto al Real Valladolid y sin embargo al contrario nunca ha favorecido esta última jornada como decías el penalti sobre Piqué pues ha llamado mucho la atención pero la línea marcada por Ronaldo el presidente del Real Valladolid es de tranquilidad de no levantar demasiado la voz pide seguir adelante confiando en él

Voz 0699 09:07 pues me parece bien bueno lo de la confianza no confianza no pero lo de la línea blanda en las críticas con los calentón es que llevamos ni tan mal Rayo Vallecano cero Atlético de Madrid uno dos jugadas en las redes sociales del Rayo como queja

Voz 1038 09:19 José Palace si además al estilo Atlético de Madrid lo mismo que hizo al conjunto rojiblanco en el derbi ante el Real Madrid lo hizo el Rayo Vallecano este pasado sábado no en su cuenta de Twitter además con el mismo emoticonos con dos imágenes una con cero cero el posible penalti de José María Giménez a Raúl de Tomás una cosa que el propio Raúl de Tomás de pues en los micrófonos de vinos Post dijo que no era penalti y luego el posible fuera de juego de Morata en la acción del gol que luego mete Antoine Griezmann las mismas dos imágenes que indignan al Rayo Vallecano en creen que también ha sido por presión del Atlético de Madrid las palabras del consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín durante la semana en la que presionaba al árbitro y por eso se llevó la victoria al Atlético

Voz 0699 09:58 pero sigo repaso Valencia cero Espanyol cero aquí queja de Marcelino del bar del horario Pedro Morata

Voz 0579 10:04 sí primero de el del bar porque se anula un penalti posible penalti precedido de una acción de fuera de juego de Daniel Wass que no hay fuera de juego eso es evidente se queja Marcelino de que no se utilice más el bar de que los del bar

Voz 1716 10:21 se aclaren y sepan exactamente cuáles son sus funciones y además Marcelino también es curioso ayer se quejaba de los horarios de los partidos tenía anotado que el Valencia había jugado diez veces a las cuatro

Voz 0985 10:33 harto nosotros llevamos de

Voz 7 10:35 venga muy tres partidos de cuatro diez partidos jugando los cuatro cuartos bueno partidos por la noche cuando el balón va más rápido no nos toca a nosotros nos toca muy poco pero estos son los horarios televisivos no quiero utilizarlo en ningún caso en ningún caso común

Voz 1716 10:51 una excusa recordemos que el Valencia ingresa de sus ingresos ordinarios anualmente el setenta por ciento son de los derechos televisivos

Voz 0699 10:59 sí en sino que le mando Sabaté va a saber qué tal ribetes uno Alavés uno aquí ese tiene el que se queja contra Mateo he en Sevilla Santé Ortega muy buenas qué tal Paco buenas tardes

Voz 8 11:08 sí lleva Setién unas semanas también muy crítico con los árbitros sus y en esta ocasión le toca el turno a Mateu la mala distribución de la tarjeta la nuez pulsión de Duarte que debió ver la segunda amarilla a criterio del técnico cántabro también algunas cuestiones de desarrollo de partido decisiones el árbitro Mateu Lahoz volvieron a enfadar al técnico bético algunos jugadores como feudal que también insistieron en que el Betis está siendo perjudicado en determinados partidos con decisiones que realmente están complicando los resultados del equipo bético en cualquier caso el Betis necesita puntos necesita triunfos Hinault sólo en el asunto arbitral está la solución a su prole

Voz 0699 11:46 no digo que las quejas este fin de semana no sean justificadas pero estoy a la espera de alguna vez alguien al que le beneficia el el árbitro tengan la valentía de reconocerlo pero bueno lo mismo pudo pero asentado vamos a la Champions

Voz 10 11:58 llega la tarifa más grande y abundante que jamás se ha presentado ya

Voz 1 12:01 en la doblemente irresistible veinticinco pedazo de gigas dos líneas de móvil llamadas ilimitadas para fijo y móvil fibra cien megas a un precio irresistible sólo Esteves date prisa llama al tinte de Jazztel

Voz 17 12:17 buenos días señor García llama de Four su coche ya está listo puede pasar a recogerlo cuando quiera señor García llamo nuevamente de Four les recuerdo que ya puede recoger su coche señor García estamos esperando ley señor García

Voz 1 12:29 ahora te dejamos Cuca de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento lo único que te costará será devolverlo y que filtro por setenta y nueve años fue la increíble sensación de de preocuparse condiciones punto es

Voz 9 12:43 o Jesse estoy se te ponen los pelos de punta ten bate una sensación rara en el estómago lo echabas de menos entonces a ti también te pasa hace la pasión por la Champions porque por fin vuelve Movistar Team vamos todos los partidos y además contratando fusión gratis hasta final de temporada

Voz 0699 13:07 mañana regresa la Champions en Francia Olympique de Lyon Fútbol Club Barcelona viaje de la plantilla azulgrana al país vecino y a la espera de la tarde para declaraciones buscamos la novedad de ese previas Adriá Albets muy buenas tardes

Voz 0017 13:18 es hola Pacojo qué tal buenas tardes pues el Barça que ya está en Lyon esta tarde a partir de las siete va a entrenar en el grupo en el escenario del partido de mañana antes sobre las seis de la tarde hablarán Busquets Valverde en rueda de prensa han viajado veintiún futbolistas con la principal novedad de Samuel Umtiti que no quería perderse este partido ha sido contando que en su cabeza sólo estaba poder viajar a Lyon tres meses después vuelve a una convocatoria tiene el alta médica pero parece difícil que pueda tener minutos mañana porque sólo ha jugado un partido en los últimos cinco meses el que se ha quedado en Barcelona es Thomas Vermaelen con problemas físicos tras jugar noventa minutos frente al Valladolid mañana Valverde tendrá que hacer tres descartes descartar tres jugadores para la lista definitiva mañana eso sí esperamos el once de gala al mejor once posible para este partido de ida de los octavos de final frente al Olympique de Lyon

Voz 0699 14:10 Olympique de Lyon Barça pero el martes no para ahí tenemos un partidazo del diez entre el Liverpool y el Bayern también en la Champions Bruno alemán

Voz 0301 14:16 un auténtico clásico de la Champions diez copas de Europa suman entre los dos cinco ganaron los bávaros eh cinco también ha ganado el el Liverpool eliminatoria algo decantada para los de Jurgen Klopp que llegan mejor que fueron finalistas el el año pasado y que además eh son eh colíderes en la Premier League junto al Manchester City de Pep Guardiola llega especialmente mal en defensa al Bayern de Múnich es verdad que ganó el último duelo ante el Augsburgo pero también es cierto que no para de recibir goles el conjunto bávaro

Voz 8 14:49 eso ante los firmó unos a la manera

Voz 0301 14:51 bañadas una amenaza demasiado grande desde luego que sí

Voz 0699 14:54 sí que lo es martes para Liverpool ayer y para el Barça pero el miércoles es turno para el Atlético de Madrid ante la Juve con la buena noticia del retorno de Koke en el Atleti Miguel Martín Talavera muy buenas Tarrés qué tal Joe buenas tardes en la gran noticia

Voz 1576 15:06 oye gano ya llevo para días entrenándose por la prueba que ha hecho hoy Diego Pablo Simeone parece que incluso va a ser de la partida ahora mismo la duda es si le da

Voz 18 15:14 alguna la a jugadores como Le mar o como correa o juega como aprobado hoy con Rodrigo con tomas con Koke Icon Saúl

Voz 1576 15:23 arriba no entraría todavía el punta de lagarto Diego Costa que volvió a tener minutos después de dos meses el otro día en Vallecas y esperaría su supuesto en su turno en el banquillo porque arriba estaría Antoine Griezmann y Álvaro Morata

Voz 0699 15:35 esta semana descanso de Champions el Real Madrid pero tiene el Madrid un lunes de lo más duro con las rotaciones de Solari medio enterrando sino definitivamente la Liga al Javier Herráez

Voz 19 15:43 qué tal al Pacojo se equivocó gravemente Solari no el único culpable porque hay futbolistas que no dudó en altura tampoco los laterales Marcelo Odriozola no vimos viene a Casemiro que marcó un buen gol tampoco Tony Cross que sirvió Ceballos y arriba en la segunda parte Gareth Bale que quiere más galones pero que tampoco tira del carro Vinicius se equivocó gravemente Solari lo tenía que haber puesto de inicio lo puso la segunda parte el Madrid casi casi ojalá no porque esto es fútbol puede haber tirado la Liga puede luchar la todavía aunque va a tener muy complicado ir lo más preocupante es que el público no creía en la remontada Pacojó cuando faltaban cinco minutos el Bernabéu estaba ya pues a la mitad de aforo y el público ni tampoco los jugadores creyeron en la remontada ante el Girona

Voz 0699 16:26 muy sintomático para terminar al fútbol acudimos al día es lunes así que hay fútbol que cierra la jornada en Primera división Huesca Athletic de Bilbao muy importante en la zona baja Luisa

Voz 1417 16:33 Arias qué tal buenas tardes Pacojó importante para los dos porque el Atlético en caso de ganar podría tener ya la tranquilidad casi casi definitiva el Huesca que estaba once puntos hace dos jornadas podría colocarse a tres es decir partido muy importante también para los de Francisco que no puede contar con la capo además del niño Melero Insua los tres lesionados de larga duración en el Athletic Club Garitano no puede contar con Aduriz lesionados y los sancionados Dani García Marcos a las nueve con lleno en El Alcoraz

Voz 0699 16:59 lo de lo demás el fútbol trae dos lesionados importantes en la jornada del fin de semana Iago Aspas y Toni Villa manda gala encima las noticias Paco

Voz 0419 17:07 jo Yago Aspas ha recaído en su rotura fibrilar del gemelo el delantero del Celta no tiene de momento fecha de vuelta pero sí se sabe que estará varias semanas de baja ya Toni Villán nueve minutos en el Camp Nou le han costado tres meses de baja el jugador del Valladolid sufre un esguince de grado dos en el ligamento lateral interno de su rodilla izquierda

Voz 0699 17:24 pues con eso sacaba lo que esperaba el fútbol eh de momento vamos a la página pues por lo visto al polideportivo se me queda pequeño para todo lo que hay Fórmula uno primeros test de la temporada en Montmeló con Carlos Sainz a los mandos del McLaren cómo marcha la cosa Manu Franco muy buenas

Voz 20 17:39 hola muy buenas pues la verdad es que no pasa nada mal el comienzo de pretemporada

Voz 1385 17:42 Mclaren parece bastante diferencias de los años anteriores confronta Alonso Carlos lleva sesenta y dos vueltas es quinto ahora mismo en la clasificación pero bueno acción que comanda Sebastian Vettel por delante de Max Verstappen con el Red Bull Honda ID Kimi Raikkonen y con el Alfa Romeo así que bueno la cosa no va nada malo vamos a ver qué pasa ya está también el campeón del mundo Lewis Hamilton en la pista así que todo marcha según lo previsto y bastante bien de momento para Carlos Sainz Truman a D

Voz 0699 18:08 de un campeón con esperanza en el futuro como Carlos Sainz a una campeona con su esperanza de recuperación de la lesión en el futuro como es Carolina Marín Álvarez

Voz 21 18:15 qué tal buenas tardes la campeona olímpica y mundial ha comparecido esta mañana en rueda de prensa en el Consejo Superior de Deportes en la que ha sido su primera aparición tras su lesión y su posterior

Voz 8 18:23 ahora de rodilla luego se llegó acompañada de dos

Voz 21 18:25 muletas y con un objetivo muy claro el de conseguir la medalla en los próximos Juegos Olímpicos

Voz 22 18:29 la celebró y le tiene eh pues nada negro lo mismo tiempo conseguir nada entonces

Voz 0699 18:45 Carolina Marín protagonista de la mañana vuelvo al basket sin polémica para completar con la concentración de la selección y el All Star de la NBA Marta

Voz 0239 18:51 así esta misma tarde se concentra la selección en Guada

Voz 1509 18:53 Jara con los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial con el objetivo ya conseguido con la novedad de Albert Ventura el jugador de la Peña que sustituye al lesionado Jaime Fernández los partidos el viernes veintidós en Riga contra Letonia y el lunes veinticinco en Tenerife frente a Turquía en la NBA Fin de Semana de las Estrellas anoche Victoria del Bron con Kevin Durant como en bici

Voz 0699 19:13 me queda la buena noticia el deporte femenino que la protagoniza el fútbol sala Toni López si ayer ganamos el

Voz 20 19:20 europeo al primero de la historia del fútbol sala femenino hoy han sido exhibidas en la deflagración por Luis Rubiales el presidente de la Federación recorremos ayer perdona ganamos cuatro cero a Portugal muchos agradecimientos a Luis Rubiales por el apoyo queda al fútbol sala siempre mucha emoción como demuestra la capitana Ana Luján hemos cumplido un sueño eh

Voz 9 19:38 creo que no es extraño de de lo que estamos aquí ya lo venimos diciendo días atrás de muchísimas generaciones

Voz 16 19:49 esto sí que remoción yo esto sí que es meter vivir el deporte

Voz 23 19:52 polideportivo contra la fútbol contado ahora afrontamos el fútbol y el deporte Ojeda más cercanos sea el que sea pero aquí en Ser Deportivos hasta las cuatro en punto de la tarde eh hasta las cuatro vamos con la más cercano con lo de Madrid

Voz 0699 20:19 tengo reflexiones en voz alta que hace reflexione preguntas llamarlo X bueno para el Real Madrid de pudo la pérdida la Liga con las rotaciones de Solari había necesidad real de rotaciones cuando esta semana el Real Madrid no tiene partidos hasta el fin de semana el Atlético de Madrid entiendo las quejas del bar del Rayo en contra del Atleti en la misma medida que se quejó el Atlético de Madrid ante el Real Madrid pueden jugador de metro noventa de estatura caer común Sakon un roce en el hombro dentro del área y es exagerada abandonar una competición por un error arbitral sea el que sea fuese lo pregunto ya todo a los señores de la barra libre

Voz 24 21:00 aquí en España

Voz 0047 21:04 van con en mí ahora Roberto Leal la joven Macy gran estrella de la tele

Voz 1 21:11 visión y yo siempre digo lo mismo cuando me en tenemos

Voz 0047 21:14 a una persona muy normal Roberto Leal una persona muy normal este lunes en malo

Voz 3 21:19 estamos pequeñito eh yo mi pueblo

Voz 0047 21:22 Berto leal una persona muy normal y particular este lunes en el todo por la radio de la ventana

Voz 3 21:29 hasta luego Maricarmen raya con Carles Francino

Voz 8 21:32 de la SER

Voz 0699 21:39 bueno pues lo que no hubiéramos delante va a ser un ratito muy de debate muy de fútbol aunque me da que el baloncesto lo mismo y se nos cruza un poquito de los cinco quienes desde el Apocalipsis de la barra libre ocupan hoy los cinco eh Antonio Romero Madrid muy buenas qué tal Pacojó muy buenas a todos Manolo Esteban diario As muy buenas tardes

Voz 0985 21:55 felices tardes algo que eh

Voz 0699 21:57 Jordi Martí Barcelona muy buenas

Voz 0985 21:59 las tardes Pacojó hoy compañeros desde una Barcelona que lamenta sinceramente el mal perder que tiene Florentino

Voz 0699 22:07 Miguel Martín Talavera desde algún punto de Madrid muy buenas de nuevo

Voz 1576 22:10 qué tal muy buenas está tocado Romero que hoy tiene sustituto ahí en la barra libre no su somos

Voz 0239 22:15 no qué va para nada para nada no tiene apoyo estoy bueno tratarlos se basa su fin de semana

Voz 8 22:21 la dura necesita refuerzos no no tratándose de balón

Voz 0239 22:23 esto todo el mundo sabe que esto no podría salir adelante

Voz 0699 22:26 Antón Meana que las de la Cadena Ser que tal como

Voz 3 22:29 buenas tardes yo no llego ni ni apoyo ni a recambio de Romero oral lo intento pero es imposible llegar a un humilde contertulio de esta barra libre

Voz 0699 22:38 vale voy a pedir a un ejercicio periodístico para empezar y luego ya soltó Thais vale cuál sería el titular deportivo del fin de semana para cada aún no vale lo que más hoy ha llamado la atención por por lo que sea de lo que sea en el momento que sea

Voz 8 22:49 la Romero sólo lloran los que pierden he Manolete pues simplemente que los tres de arriba sigue siguen sin jugar un pimiento a lo mismo hechos de asombro

Voz 0985 23:03 ante el hachazo a Singleton eh

Voz 8 23:05 qué tala el blanco se volvió negro Meana el bar no funciona en ningún sitio mira qué bien bastar cosa que sí me dijo que lo que Abby la escabechina que le han hecho de Singleton el suyo siempre funciona todo lo veía era que llevaba la finta la hacienda la cabeza iba de azulgrana el Barça el que ante Barça cerrando la falta no era él

Voz 25 23:34 ha dicho que lleva aquí estudiando dos horas

Voz 8 23:36 ya no se vean aparece hoy en la

Voz 0699 23:39 barra libre para ser vacilado

Voz 25 23:41 acto ganando a mí Pacojo perdona me gustaría hacer un par de preguntas de las dos bueno yo a ti te considero una autoridad una referencia en el baloncesto hace tiempo en muchas cosas que decir oiga hace treinta años que

Voz 26 23:54 eh que estás a al mando de la Dama del baloncesto en la radio y en primera pregunta desde Barcelona Pacojo has visto un hachazo

Voz 0985 24:04 con algún precedente de cómo que recibió Singleton y una segunda pregunta sinceramente han pasado ya mucho tiempo que crees que vieron los árbitros te pregunte que creas que vieron los árbitros en la jugada de Tomic

Voz 0699 24:19 vale en la jugada de Tomic vale primero no no recuerdo un hachazo de ese estilos invitar creo que los árbitros vieron hub la jugada tal y como la pitaron es decir no tenían la toma buena o no vieron la toma buena porque el Real Madrid dice creer bueno dice no dice que tardaron sólo cincuenta y un segundos en dictaminar una decisión que tenía para más tiempo doce cámaras que poder utilizar cuando tan sólo utilizaron dos ya están Morán

Voz 8 24:45 yo creo que el problema no es el problema de ayer deja tocado de muerte yo para mí

Voz 1576 24:50 el arbitraje ACB no

Voz 8 24:52 así es muy radical pero volvió desde luego

Voz 1576 24:55 yo no recuerdo una jugada de Singleton no recuerdo todavía que me parece más grave lo de ir virar en Un vídeo intentar darle la vuelta jugar y reírse de todos nosotros pensando que como así dejaban en suspenso y le hacían justicia por lo de Singleton hacían una doble injustificada

Voz 25 25:15 te deja estaba a mí te deja en la segunda jugada pero deja cuarto más grave pero dicho esto a mí me parece te llama

Voz 1576 25:24 más grave que que la primera siendo grave perdón

Voz 25 25:27 esto es lo más grave perdona lo más grave es la rueda de prensa que ofreció déjame que el señor José Bono bueno pues entonces hay que ponerlo en la jerarquía de las cosas y hay que era Jordi tú tú no me parece inaudito que decir nosotros lo vamos apuntando las palabras del director

Voz 1576 25:50 no es Singleton el gravísimo a mí todavía me parece más grave la segunda jugada de Tomic

Voz 0985 25:54 sigue sigue

Voz 1576 25:56 creo que el Real Madrid tire es su derecho estar cabreado porque al final tocaron con la yema de los dedos ante esa decisión que es injusta la Copa lo que es inadmisible de todas luces es lo de intentar pegar la espantada y amenazar

Voz 3 26:09 que hable yo no

Voz 8 26:12 pero a ver pero no pero no porque sí pero no porque se vayan a ir Emmanuel yo lo que te digo es que ya sólo plantearlo lo que planteó ayer el Real Madrid me parece que no estará a la altura que no esté a la altura ni de ni de la sección ni del club es lo único porque te puedes enfadar puede estar cabreado yo no entiendo un poco largos pero yo creo que toda la verdad luto largo que como club

Voz 1576 26:34 deshacer como club no puedes hacer lo que voy a

Voz 8 26:36 te voy yo Romero yo

Voz 0239 26:38 has empezar el programa preguntando porque los responsables de la ACB de arbitraje de una rueda de prensa aplicándola jugada no lo pueden hacer tendrían que mentir es evidente que tendrían que pasa en fútbol la la única es la única explicación es que vieron que el error de Singleton era tan grave que tuvieron que dar la Copa al Fútbol Club Barcelona porque sino es evidente que hubieran queda ya han quedado prevean queda todavía mucho más en la historia negra del arbitraje español la gente que manda en el arbitraje de ACB no sé si sancionarán a unos sancionarán no sé cómo va eso pero es evidente que no pueden dar una rueda de prensa porque no pueden contar la verdad al no poder contar la verdad no pueden dar una rueda de Pérez

Voz 8 27:14 esa dos me parece que es comprensible

Voz 0239 27:20 las quejas de Felipe Reyes de Pablo Laso todas esas con el calentón de del abocardador es la hundiendo los hubiera sido exactamente igual hubiera sido exactamente igual si al final no dan la validez hasta el Barcelona Se va a casa con el atraco de la falta personal a Singleton tercero es absolutamente lamentable deleznable e impropio de la categoría de una institución como el Real Madrid de su presidente todo lo que pasó el C a partir de ese calentón sea la rueda de prensa que baje a ver en el instan replica lo que habían visto los árbitros la rueda de prensa de al Guillot

Voz 8 27:56 eso lo tendrían que explicar por qué no sabe aún Juan Carlos

Voz 0239 27:58 Juan Carlos Sánchez me parece absolutamente lamentable me parece muy triste para la institución me parece que se está convirtiendo en una consta en una costumbre que antes era sólo en el fútbol y que ahora también va en el baloncesto el único responsable para mí es el presidente del Real Madrid de algún consejero para mí el presidente del Real Madrid bueno con cargo en el club que yo entienda corralito

Voz 8 28:22 del presente

Voz 0239 28:23 Madrid y luego vengo escuchando hace un ratito antes de que comenzara Pacojo escucha una entrevista con los compañeros de Radio Marca de una institución del baloncesto del Real Madrid que se llama Lolo Sainz bueno me gustaría que el presidente del Real Madrid

Voz 8 28:36 y todos los que han sido voceros

Voz 0239 28:40 de esa que no yo no me creo posible salida del Real Madrid de la ACB Se cogieran la entrevista de un madridista cabreado con lo que dijo ayer que es Lolo Sainz pero la diferencia entre un Madrid está cabreado como Lolo Sainz el ridículo que hizo ayer la institución Borg después del partido

Voz 0985 28:56 vale el también el señor Laso que con su silencio asumió lo tenían razón señor Juan Carlos Sánchez

Voz 1576 29:04 Zapatero hay un hay un corsé Juan Carlos

Voz 8 29:08 sé que la rueda de prensa ya pero no tiene

Voz 1576 29:10 la zona ahí Jordi te lo explicó Pacojó que estuvo en esa sala de prensa si él va a dar la rueda de prensa pero el Real Madrid dice que Quinbaya rueda de prensa es el máximo responsable de la sección estar desde anoche intentando pegar un Pablo ala un palo a Pablo Laso que tú sabrás porque eso quiere dar gala pero no tiene ninguna reto ahora los desnudo

Voz 0985 29:27 sólo el bochorno el bochorno que debió pasar el señor Pablo Laso escuchando

Voz 8 29:32 eso es otra cosa propósitos sino Juan Carlos Sánchez

Voz 0985 29:35 por cierto hay un corte tremendo e suele pregunta señor Sánchez usted cree que adrede desde la ACB se está perjudicando al Real Madrid dice lo que pienso me lo callo ojo porque igual que Florentino con el bar están sugiriendo sombras de sospecha la adulteración de la competición porque insisto una cosa no hablan del error de ayer están hablando ya de que ya son dos años con robo el Felipe Reyes

Voz 8 30:01 hala te pones a hacer una pregunta no nos vamos a ir hasta la cima de no no no

Voz 0239 30:06 ha pasado pero es evidente que el año pasado

Voz 8 30:08 no fue una falta tan flagrante como la de ayer con Singleton pero es una falta muy flagrante pero el año pasado puede ser refieren a eso yo lo esperas así pero espero

Voz 1576 30:18 dos años antes eh ahí

Voz 8 30:20 no yo no hablo con descanso me parece lamentable me parece lamentable pero no sólo dos

Voz 0239 30:26 el calentón de los jugadores lo entiendo porque al revés hubiera pasado exactamente lo mismo con lo que pasó en la última jugada lo que no entiendo es la la manera lamentable de comportarse de la institución repito fundamentalmente para mí con responsabilidad el presidente romeros sólo me parece

Voz 8 30:44 el mal que el Madrid no lo diga quiero decir que es una rueda de prensa que anuncie que va a convocar un referéndum no pero me refiero que lo está pensando pero que no pero lo que voy Manolete no digo que no digo que tienes toda la razón Manolete pero vamos a ser septiembre mire no pero a mí lo que me molesta Romero que utilizaba una voy a gente para que es decir de él que pasa lo mismo en el fútbol entonces no se puede comprar cualquier argumento que digan un momento de calentón lo que quieran decir que lo digan ellos qué es lo que más números denunció Javier Tebas el tema del bar el otro día no utilizar a portavoces ni campal niñas en determinados medios de comunicación si quieres hacerlo hazlo no pasa nada yo no digo que el Madrid se equivoque porque no se de baloncesto pero que si lo vas a hacer dilo tú no utilice es a portavoces por el medio para que no se manche en tus manos está la te puedo que quiero hacer a la pregunta lo Vázquez es tan sangrantes como la pantomima de penalti que ha pitaron a Piqué perdón

Voz 25 31:42 Pacojó pero es que hubiera sí voy a decir pero aquí no tenemos porque lo importante para su buen desarrollo de la tertulia no gusta

Voz 1576 31:52 no no no canta los dos no

Voz 25 31:54 la pregunta ha preguntado me pregunto a mí Jordi ha sido

Voz 1576 31:57 tan escandaloso lo del baloncesto lo que ocurrido que creo que ha eclipsado otro tipo de cosas pero efectivamente si me preguntas a mi me parece que lo que ocurrió en el Barcelona Valladolid fue un pico tácito más de de de de de esa herramienta y maquiavélica que no sirve absolutamente para nada que es el bar

Voz 0985 32:15 sí sí sí Pacojó eh mira tengo unos cortes que tengo sacados eh utilizaban exactamente en mi mano está al botón para lanzar los adecuadamente salir Magín y yo sí

Voz 3 32:27 te te

Voz 0985 32:30 no tengo la reacción de algunos compañeros en relación al penalti cometido sobre Cross en el partido contra el PSC que es un penalti muy parecido al que supuestamente les

Voz 25 32:40 igual de dos menos

Voz 0985 32:44 los compañeros se refiere en términos vehementes al penalti sobre Piqué no me quedará más remedio que darle al botón sacarlo que no dijeron en aquel momento

Voz 0699 32:52 para Jordi Martí fue penalti en absoluto lo dije

Voz 0985 32:54 el Carnicer es que nadie vio penalti en este penalti la clavó señor Iturralde dice el cincuenta por ciento se lo inventa Piqué ya el cincuenta por ciento lo genera el defensa pero la ley física dice que si te agarran no te puedes caer para adelante

Voz 0699 33:09 vale yo ahora que estáis todos aquí juntitos no creí sinceramente que cualquier equipo que es grande que sigue G del bar está abriendo demasiado la boca ya está

Voz 8 33:18 claro que no malgrebí ha vuelto grandes es que salgamos para tiempo

Voz 0985 33:24 en alusión directa Taba no los escucha

Voz 25 33:28 por cierto y todo

Voz 0985 33:30 el interrumpe ya los director Tengo una pregunta directa

Voz 1576 33:33 no a mí no me ha hecho una pregunta directa que cada vez se va a entrecortado casco porque no escucho para nada Talavera yo ha dicho a todos que estábamos todo lo creo que lo que es lo que ha dicho Paco Jover en cualquier caso yo creo si el problema no es que te puedas queja no te puedo quejar yo creo que el problema de esta temporada que como bien ha dicho Romero y estoy acuerdo con él no se ha quejado ni un equipo Lidón y tres han quejado más de la mitad delata hola es porque porque es un descojono con el tema del protocolo aliados entonces tú ves una jugada que en el campo a pitan una cosa en el campo ve otro y en el campo C la de Medio otra todavía tercera distinta entonces eso es lo que ha cabreado a la gente porque al final tú el error humano lo puedes entender que es un poco lo que pasó ayer bueno lo Singleton no no se no

Voz 8 34:17 pero pero pero pero pero pero con una Televisa

Voz 1576 34:19 Sion con una televisión TUI determinada jugadas que se han dado esta temporada desde la primera jornada hasta la última sobre todo en las últimas que que es imposible defender ni con Barney sin bar ni con la interpretación y con protocolo

Voz 8 34:31 pero tal y eso es lo que no habría la portada pero tal a Jordi en el fútbol yo creo que no hay ninguna tan grave como la de ayer en el baloncesto lo que se lleva hablando todo el día es que hay una toma en la que se ve claramente que la acción tendría que ser buena para el Madrid

Voz 1576 34:46 el árbitro las igual de las igual de graves Roma que estamos hablando último último segundo de una final

Voz 8 34:54 no vale

Voz 1576 34:56 es un aviso pero aquí ha habido árbitros aquí ha habido árbitros que han dicho o han insinuado desde el Comité Técnico de Árbitros que un corte de manga que roja absoluto hay que eso no tiene ningún tipo de interpretación al público no se vio o que no se dieron cuenta es igual a compás

Voz 3 35:14 dar el corte de manga ayer Talavera

Voz 8 35:17 hicimos en asturiano de la feria antesala

Voz 1576 35:22 de una jugada final tú has dicho que si algo tan él

Voz 8 35:24 pues no ha pasado nada como lo de ayer es a gente en este caladero agentes esté jugando el del censo los títulos la final de la Liga de Campeones te recuerdo que en el Mundial lo que pasa en el Mundial

Voz 0239 35:35 nos eliminaron pronto que a nosotros

Voz 8 35:37 el al pairo pero te recuerdo que en el Mundial la jugada que precede el primer gol de Francia en la final pero precedida por una vale pero cuando pero malo asturiano te recuerdo Klatten Bud en la final lo imagínate pero era le pegó el cuarto pero igual soy yo el que no entiende de baloncesto que es verdad pero ayer Manolete ayer Manolete fueron a ver una jugada fueron a ver una jugada pararon el partido fueron a ver la pantalla según dicen los que saben del baloncesto no le pusieron a los árbitros la imagen en la que se veía que no les puso unos árbitros

Voz 0239 36:14 que los árbitros no quisieron no es lo que

Voz 8 36:16 no es así

Voz 0699 36:20 las tres si treinta y seis creo que Jordi quiere hablar de Levante

Voz 0985 36:23 así uno yo quiero simplemente decir que hay muchos oyentes que están llamando para decirnos si creen que en este repaso de la actualidad sino Sao si no se nos ha olvidado algo que haya podido

Voz 8 36:34 la maquinaria semana

Voz 0985 36:36 asumimos todos con la máxima naturalidad que de nuevo el Real Madrid está diez puntos

Voz 8 36:42 pregunta serlo al al asturiano que hablaba que era una máquina perfecta tanto como perfecta pero que esto no va de asumir esto va de que el Madrid está diez puntos no ha de asumir nada

Voz 25 36:53 es una cosa que al principio pero luego ahora con naturalidad físicos de uno en uno vale porque

Voz 1576 37:01 parece gravísimo a mí de todo eso evidentemente el Real Madrid pues no no estuvo bien como como no estuvo bien el Barça en el Atlético de Madrid dos ganaron y uno ganó y eso al final pues te puede pasar en la Liga a mí lo gravísimo de esta situación es la situación es lo que se está deslizando mucha culpa desde el club y mucha culpa del entorno el Real Madrid como que perder Liga tras Liga tras las atrás Reagan es normal da igual no pasa nada porque luego tú la cuenta a poner la Champions que es una pasada ganarla eso vaya por delante pero a mí con esa naturalidad que un trasatlántico como el Real Madrid seguramente junto con el Barça el mejor equipo del mundo sede por normal ya casi como normal como el pan nuestro de cada día que pide todos los años la Liga o casi todos años la Liga a mí me me parece grave y me parece grave que eso vaya calando el primero desde desde el club luego desde

Voz 8 37:50 el día dos muchachos a vosotros si hablaba intervención hablando al igual y luego de entre el miro a mi me parece no no bueno no sé a ti pero no es no pero que no te puedes no te pones tan trascendente

Voz 1576 38:05 desde cuando eliminan al Atlético de Madrid de la Copa del Rey que puedan esta casa empezar el Atlético de Madrid no es el mejor equipo del mundo seguramente y el Real Madrid si segundo Se dijo era trabajos paliativos no se buscó una excusa no se buscó una excusa como tú decías que es un partido incómodo que quién es el Girona es que les da pereza eso me parece que tú lo ha sumas

Voz 8 38:26 tú el público del Bernabéu el club de dentro

Voz 1576 38:29 qué mensaje que sea asuma que eso es normal y que eso está bien

Voz 8 38:33 para un equipo como el Real Madrid para hablar de una gravedad tremendo

Voz 0699 38:36 salgo al corte Romero

Voz 0239 38:37 bueno no has dicho al principio el programa las rotaciones de Solari estoy de acuerdo contigo yo no creo que en esta semana por ejemplo Vinicius tienen te tenga que descansar por ejemplo reggaetón se quede en el banquillo Irak que salir Marcelo no estaba a Modric Ceballos en el centro del campo no está rindiendo pero yo pienso que jugando cualquier futbolista de la primera plantea el Real Madrid tiene que ganar al Girona en la segunda parte para mi fue una clara falta de actitud dice que la noticia es como quedó desierto el Bernabéu para mí eso exactamente la noticia pasa un poco como en el basket y la responsabilidad el presidente hay un germen en el club no ya en El Vestuario solo El Vestuario simplemente palpa lo que pasa en el club a Talavera no les gusta Jordi nos sorprende pero nosotros que estamos cerca del club contamos la realidad y la realidad es que en el Real Madrid la Liga bueno pues tiene una importancia relativa

Voz 8 39:23 pero no parece grave evidentemente

Voz 0239 39:26 muchísimo menos que la Liga de Campeones e incluso si me apuras este año con el Barcelona en semifinales de la Copa del Rey la Liga se convierte la vida acuerdo con todo entero

Voz 8 39:33 eso no te parte grave con Romero pero esto es parece grave me ataca a mí pero ahora mismo no no me parece

Voz 0239 39:39 sin rábano grandísimo pero que es constatar una realidad es más por dar un pasito más allá si ahora mismo la Liga desapareciera en en jugar a una Superliga europea los fines de semana en la Liga española quedaría o quedara para entre semana en la gente que mandan el Real Madrid estaría muy contenta y eso es un germen que a mí me parece grave que a mí me parece peligroso pero es una me parece una realidad

Voz 25 40:08 nos hacemos es para estaría nada

Voz 0985 40:11 no hay digo a veces no hay peor ciego que el que no quiere ver déjate de gérmenes es un tema de fútbol

Voz 8 40:17 la verdad que no la competición regular pero pero queda

Voz 27 40:21 se llama una información diferente a la que yo te estoy dando por ejemplo yo te hago mío podrían podrías decir que podría decir que no es que yo no te estoy dando una opinión es que yo no te yo logro explicó parte de opinión Antoni la única parte de opinión que te aspirando es que para mí es gravísimo el resto que estoy dando para que lo apuntes tú como yo cojo tu correos es información en el Real Madrid la liga cada vez interesa menos entonces esto es una opinión es una información la barra libre buena cuáles

Voz 0985 40:48 la que estamos haciendo hoy no la ley

Voz 25 40:51 hola no no lunes

Voz 8 40:53 nada que ver eh no tiene nada que ver Jordi Alba pero que el problema de Madrid no es Messi el problema del Madrid es que no le apetece jugar todo el rato contra el Eibar el prefería jugar contra el Chelsea contra el United el problema del Madrid

Voz 25 41:06 on pero no dijimos la semana pasada que empezaba la reconquista pero es que no tiene nada que ver qué dice dentro el miedo toda la esfínteres

Voz 0699 41:14 da un minutito hay dos partidos de Champions quiero preguntar las sensaciones de la semana vale que luego ya no hablo con vosotros en el resto de la semana ahí bueno me interesa saber ya los oyentes también por las apuestas como el Barça ante el Olympique de Lyon

Voz 8 41:27 Verdi favorito muy favorito

Voz 0985 41:31 de creo que Obama es muy superior el conjunto de eliminatoria Pacojo eh en el conjunto de la eliminatoria al Barça no tiene porque sufrió

Voz 8 41:36 vale alguien piensa que el Barça va a sufrir paso palabra Atlético de Madrid Juve tala según una eliminatoria durísima

Voz 1576 41:45 para el Atlético de Madrid yo creo que la Juve

Voz 8 41:48 favorita pero yo creo que el Atlético Madrid estoy completamente seguro que lo va a competir vale

Voz 0985 41:52 hasta la perdona el Atlético saldrá con todo para ganar al Juventus

Voz 8 41:56 que es todo para ti Javier dime pues

Voz 0985 41:58 según el relato de no conformarse con el relato al que a veces no costumbres sino que todo el talento todo el talento tiene ya está no tengo más preguntas

Voz 1576 42:07 no Diego Costa Diego Costa si me preguntas por Diego Costa por Morata Griezmann Adobe no porque Diego Costa no estaba yo creo para ser titular prefiere el entrenador para que tenga unos minutos luego luego al final pero dicho esto que creo que va a salir con un buen equipo creo que va a competir creo que la Juve te aseguro que no va a estar nada contenta y luego ha pasado bien la eliminatoria vale

Voz 0699 42:28 yo creo que no vamos a quedar con eso ya la semana que viene vemos cómo han ido los partidos de esta

Voz 8 42:33 desde jugando las

Voz 4 42:36 Daniel bueno metrópoli no presentará un equipo que se ha estropeado la materia en el aire tía no que ya sé que no tienen más tiempo que la desconexión encima os quiero mucho a los cinco cómodo en cada semana un abrazo dos chao

Voz 15 42:51 sí

Voz 4 44:18 oyentes no se dejen engañar